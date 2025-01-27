10 ซอฟต์แวร์เอกสารทางกฎหมายที่ดีที่สุดสำหรับทนายความในปี 2025

สำนักงานกฎหมายอาจดำเนินการบนพื้นฐานของกระบวนการที่ใช้กระดาษเป็นหลัก แต่ใครบอกว่าคุณทีมทนายความต้องทำงานเหมือนปี 1986? เรื่องทางกฎหมายสามารถซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงไม่เคยมีความสำคัญมากไปกว่านี้ที่จะยอมรับโซลูชันสมัยใหม่เช่นซอฟต์แวร์เอกสารทางกฎหมาย
ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอยู่เคียงข้างคุณ คุณจะปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, และลดความเสี่ยงในทุกด้าน เครื่องมือเหล่านี้ปฏิวัติวิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจัดการโครงการ ทำให้การจัดระเบียบคดี, พนักงาน, และข้อมูลเป็นเรื่องง่ายในสถานที่เดียว ✨
หากถึงเวลาที่สำนักงานกฎหมายของคุณควรเปลี่ยนแปลงแล้ว ลองดูคู่มือซอฟต์แวร์เอกสารทางกฎหมายนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมาย และแบ่งปัน 10 โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมกฎหมาย
ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารทางกฎหมายคืออะไร?
ซอฟต์แวร์เอกสารทางกฎหมาย หรือที่รู้จักในนามของซอฟต์แวร์จัดการเอกสารทางกฎหมาย คือเครื่องมือเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บ จัดการ และติดตามเอกสารดิจิทัลภายในสำนักงานกฎหมาย ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้กระบวนการสร้าง จัดระเบียบ และค้นหาไฟล์เอกสารทางกฎหมายที่สำคัญเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งรับประกันว่าเอกสารสำคัญจะมีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เมื่อจำเป็น
ซอฟต์แวร์นี้มักจะมีคุณสมบัติเช่น:
- ฟังก์ชันการค้นหา
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- การควบคุมเวอร์ชัน
- การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์เอกสารทางกฎหมายคืออะไร?
ทุกสำนักงานกฎหมายมีความแตกต่างกัน แต่ยังมีฟังก์ชันหลักบางประการที่คุณควรค้นหาในซอฟต์แวร์เอกสารทางกฎหมาย เราขอแนะนำให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์ที่มี:
- การจัดการและจัดเก็บเอกสาร: สำนักงานกฎหมายต้องจัดการกับเอกสารจำนวนมาก มองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มาพร้อมกับการจัดเก็บเอกสารบนคลาวด์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา 📁
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ยิ่งซอฟต์แวร์มีความเข้าใจง่ายมากเท่าไร คุณก็จะเห็นผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นเท่านั้น
- แม่แบบ และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: มองหาโซลูชันที่มีแม่แบบซึ่งมาตรฐานกระบวนการทางกฎหมาย แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของความคืบหน้าของโครงการ, จุดสำคัญ, และความเชื่อมโยง
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ละทิ้งกระบวนการทำงานแบบแมนนวลด้วยการทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ รวมถึงรายการที่ต้องทำ และอื่น ๆ ผ่านระบบอัตโนมัติที่ทำงานตามเงื่อนไข
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์:มองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายบนคลาวด์ด้วยวิธีนี้ ทีมงานของคุณสามารถเข้าถึงงานของพวกเขาและทำงานร่วมกันในเอกสารทางกฎหมายแบบเรียลไทม์ได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน
- การติดตามเวลา: บันทึกทุกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้. โซลูชันการจัดการโครงการทางกฎหมายที่มั่นคงจะมาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับการติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้เพื่อสนับสนุนผลกำไรของสำนักงานกฎหมายของคุณ 💰
- คุณสมบัติการรับลูกค้า: ความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นรากฐานของความสำเร็จในทุกธุรกิจ มองหาโซลูชันที่มีคุณสมบัติการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เพื่อจัดการงานที่ต้องส่งมอบ ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า และทำให้การรับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
10 ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารทางกฎหมายที่ดีที่สุดในปี 203
กำลังมองหาวิธีง่าย ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัทของคุณอยู่หรือเปล่า? เปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการทางกฎหมายที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมของคุณได้เลย นี่คือ 10 อันดับซอฟต์แวร์ที่เราชื่นชอบที่สุดสำหรับสำนักงานกฎหมายที่ต้องการยกระดับธุรกิจ 🙌
1.คลิกอัพ
ClickUp Docsนำเสนอวิธีการปฏิวัติในการจัดการเอกสารทางกฎหมายของคุณ ClickUp ช่วยให้กระบวนการจัดการเอกสารทางกฎหมายของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาไฟล์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในสำนักงานกฎหมายของคุณ
การย้ายเอกสารทางกฎหมายของคุณไปยัง ClickUp Docs จะทำให้คุณได้รับประโยชน์ด้านความปลอดภัย การเข้าถึง และการทำงานร่วมกันที่ซอฟต์แวร์เอกสารทางกฎหมายสมัยใหม่ควรมี มอบความคล่องตัวในการดำเนินงานและให้บริการที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าของคุณ
ทีมกฎหมายใช้ ClickUpเพื่อจัดการคดี, ภาระงานของพนักงาน, และข้อมูลประสิทธิภาพในที่เดียว คิดว่าเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์สำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้า,การติดตามเวลา, การบันทึกเอกสารคดี, และแม้กระทั่ง CRM สำหรับการจับลูกค้าเป้าหมายและการจัดการลูกค้า 🧑💼
ClickUp ยังมีไลบรารีเทมเพลตที่ครอบคลุมและเต็มไปด้วยเทมเพลตทางกฎหมายอีกด้วย ลองดูเทมเพลตการจัดการลูกค้าทางกฎหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของลูกค้าในแผนภูมิแกนต์หรือรายการตรวจสอบ และดูภาพรวมอย่างรวดเร็วของลูกค้าและคดีแต่ละราย เทมเพลตการติดตามคดีและการเรียกเก็บเงินทางกฎหมายของ ClickUpเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า กิจกรรมคดี และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในฐานข้อมูลที่ไม่ยุ่งยากและไม่ต้องเขียนโค้ด 📚
หากคุณไม่มีเวลาในการกรอกเทมเพลตเหล่านี้ ก็มีเครื่องมือสำหรับเรื่องนี้เช่นกันClickUp AIสามารถเขียนอีเมล สรุปโครงการ กำหนดเวลา และอื่น ๆ ได้เพียงแค่คลิกเดียวเครื่องมือเขียน AIนี้สามารถตรวจสอบไวยากรณ์ สรุปสัญญา และจัดรูปแบบเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการของ ClickUp ทำให้การเชื่อมต่อเครื่องมือดิจิทัลทั้งหมดของคุณในที่เดียวเป็นเรื่องง่าย
- ใช้เครื่องมือตรวจสอบเพื่อเพิ่มคำแนะนำและความคิดเห็นในสัญญา
- การแบ่งปันและการอนุญาตเพื่อปกป้องเอกสารทางกฎหมาย
- ระดมความคิดเกี่ยวกับข้อโต้แย้งที่ชนะกับสมาชิกทีมผ่านClickUp Whiteboards
- มอบหมายงานที่ต้องทำ สร้างการพึ่งพา และติดตามปริมาณงานของทีมคุณด้วยClickUp Tasks
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นผู้เริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาในการใช้แพลตฟอร์มนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. โปรโปรฟส์ โปรเจ็กต์
ProProfs เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่มีโซลูชันสำหรับการจัดการงาน การจัดตารางเวลา การวางแผนทรัพยากร และอื่นๆ ProProfs Project ไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายโดยเฉพาะ แต่คุณสามารถใช้มันเพื่อบริหารจัดการสำนักงานกฎหมายของคุณได้
ใช่ครับ/ค่ะ นี่เป็นการแก้ปัญหา PM แบบพื้นฐานเท่านั้น แต่ถ้าคุณต้องการเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการมอบหมายงาน การทำงานร่วมกัน และการมองเห็นขั้นตอนการทำงานของคุณ ProProfs เป็นทั้งง่ายและราคาไม่แพง
คุณสมบัติเด่นของ ProProfs Project
- สร้างใบแจ้งหนี้และรายงาน
- ติดตามชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ของทีมคุณ
- สร้างภาพกระบวนการทำงานของคุณด้วยแผนภูมิแกนต์
- สลับไปยังมุมมองกระดานคัมบังเพื่อดูโครงการทั้งหมดในระดับสูง
ข้อจำกัดของโปรโปรฟส์โปรเจ็กต์
- เครื่องมือนี้ไม่มีฟีเจอร์เช่นระบบ CRM หรือการแชทของทีม
- มันไม่มีรีวิวให้คุณอ้างอิงมากนัก
ราคาของโปรโปรฟส์ โปรเจ็กต์
- $39.97/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด, ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวโครงการ ProProfs
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (75+ รีวิว)
3. อาสนะ
Asana เป็นโซลูชันการจัดการเวิร์กโฟล์ยที่ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งเต็มไปด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ มากมาย เมื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดการเอกสารทางกฎหมาย Asana จะช่วยจัดการพอร์ตโฟลิโอกลุ่มลูกค้าของคุณ และสร้างรายงานอัจฉริยะให้คุณได้ คุณยังสามารถสร้างกฎและเงื่อนไขการพึ่งพาแบบกำหนดเองเพื่อจัดการพนักงาน โครงการ และงานต่าง ๆ ได้ทั้งหมดอย่างง่ายดาย 🧘
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- Asana Intelligence AI ตั้งเป้าหมายอัจฉริยะโดยอิงจากผลการดำเนินงานในอดีต
- สร้างกระบวนการทำงานและระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมของคุณ
- มองเห็นภาพโครงการในมุมมองไทม์ไลน์หรือบอร์ด
- สร้างปฏิทินทีมที่ใช้ร่วมกันหนึ่งปฏิทินเพื่อการจัดตารางที่ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของอาสนะ
- อาสนะอาจยากต่อการใช้งานในตอนแรก
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การสร้างลำดับชั้นของงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานเป็นเรื่องยาก
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $10.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,200+ รีวิว)
4. เมรัสเคส
MerusCase คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการทางกฎหมายสำหรับสำนักงานกฎหมายที่มีงานยุ่ง ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับความซับซ้อนของงานกฎหมาย MerusCase ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสาร การเรียกเก็บเงิน และการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยระดับธนาคาร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องไฟล์เอกสารทางกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อน 🗄️
คุณสมบัติเด่นของ MerusCase
- สแกนเอกสารหลายพันฉบับพร้อมกันและจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย
- ค้นหาเอกสารได้เร็วขึ้นด้วยการค้นหาแบบคาดการณ์
- ระบบจัดการเอกสารเพื่อจัดการเอกสารของลูกค้า
- ใช้การติดตามเวลาเพื่อทำให้การเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ MerusCase
- MerusCase ไม่มีรีวิวจากผู้ใช้มากนัก
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ MerusCase มีฟีเจอร์ใช้งานแบบออฟไลน์
ราคา MerusCase
- ติดต่อเพื่อขอราคา
MerusCase ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (5 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
5. Monday.com
Monday.comเป็นชุดโซลูชันเดียวที่ประกอบด้วยสามโซลูชัน: การจัดการงาน, ระบบ CRM สำหรับการขาย, และการพัฒนา. ในฐานะทนายความ คุณอาจต้องการการจัดการงานและระบบ CRM สำหรับการขาย.
การจัดการงานประกอบด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำเป็น เช่น การจัดการโครงการ งาน และทรัพยากร พร้อมกับการติดตามเป้าหมาย CRMด้านการขายช่วยปรับปรุงการจัดการลูกค้าด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายการแสดงภาพกระบวนการขาย และการติดตามประสิทธิภาพ 📈
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สร้างบอร์ดภาพสำหรับแต่ละโครงการ
- เลือกจากมุมมองกระดานคัมบัง ปฏิทิน ไทม์ไลน์ หรือแผนภูมิแกนต์
- ติดตามไทม์ไลน์ งบประมาณ และเป้าหมายด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- Monday.com ผสานการทำงานกับ Adobe Creative Cloud, Slack และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ผู้ใช้หลายคนรายงานปัญหาในการนำทางคุณสมบัติของเครื่องมือ
- ผู้ใช้รายอื่นต้องการให้แพลตฟอร์มมีเทมเพลตมากขึ้น
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $8/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐาน: $10/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (8,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
6. Redbooth
Redbooth เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานกฎหมายที่ออกแบบมาสำหรับทั้งสำนักงานกฎหมายขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยผสานการสื่อสารภายในและภายนอกไว้ในที่เดียว ครอบคลุมการประชุมทางวิดีโอ การจัดการงาน และระบบเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Redbooth
- เลือกเทมเพลต Redbooth เพื่อเร่งการสร้างโครงการ
- โฮสต์การโทรวิดีโอ HD โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม PM ของคุณ
- สร้างภาพงานของทีมคุณในแผนภูมิแกนต์หรือกระดานคัมบัง
- ติดธงงานเร่งด่วนที่ต้องการความสนใจทันที 🚨
ข้อจำกัดของ Redbooth
- Redbooth ไม่มีเทมเพลตมากนัก
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้แพลตฟอร์มมีการปรับแต่งเพิ่มเติม
ราคาของ Redbooth
- ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
เรดบูธ เรตติ้ง และรีวิว
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
7. คลิโอ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกว่า 150,000 คนใช้ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารทางกฎหมายนี้ Clio รวมการเรียกเก็บเงิน การรับลูกค้า การจัดการเอกสาร และปฏิทินไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติของมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ แต่โปรโตคอลความปลอดภัยนั้นน่าประทับใจจริงๆ Clio มีทีมรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดปี และการตรวจสอบช่องโหว่อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของคลีโอ
- Clio มาพร้อมกับความปลอดภัยชั้นนำของอุตสาหกรรม
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันมากกว่า 250 รายการ
- ลงนามในสัญญาอย่างรวดเร็วด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
- สร้างเทมเพลตของคุณเองเพื่อใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
ข้อจำกัดของคลีโอ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการบริการลูกค้า
- ผู้ใช้รายอื่นต้องการให้ Clio มีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
ราคาของคลีโอ
- EasyStart: 39 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- สิ่งจำเป็น: $69/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ขั้นสูง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- เสร็จสมบูรณ์: $129/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของคลีโอ
- G2: 4. 6/5 (570+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
8. Trello
Trelloเริ่มต้นเป็นโซลูชันกระดานคัมบังดิจิทัล แต่ในปัจจุบันมีฟีเจอร์ที่ทรงพลังทำให้เป็นเครื่องมือจัดการโครงการทางกฎหมายชั้นนำ เครื่องมืออัตโนมัติ Butler ของ Trello นำเสนอการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมคุณอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Trello ยังมีคลังแม่แบบที่แข็งแกร่งให้คุณเลือกใช้เพื่อเร่งการสร้างโครงการ ⏩
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- เลือกจาก Power-Ups หลายร้อยรายการเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานของบัญชี Trello ของคุณ
- เลือกจากมุมมองไทม์ไลน์ ปฏิทิน แดชบอร์ด ตาราง และแผนที่
- สร้างบอร์ด Workspace แบบกำหนดเองสำหรับแต่ละกรณี
- ผสานการทำงานระหว่าง Trello กับ Google Drive, Zapier, Evernote และแอปอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Trello
- Trello ไม่มีเครื่องมือสำหรับการเรียกเก็บเงินหรือการติดตามเวลาในตัว
- ผู้ใช้บางรายไม่ชอบลำดับชั้นงานและการรายงานของ Trello ที่จำกัด
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $10/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,900+ รีวิว)
9. HighQ
HighQ เป็นผลิตภัณฑ์จาก Thomson Reuters ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการสำนักงานกฎหมาย ประกอบด้วยฟีเจอร์สำหรับการทำงานร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการติดตามงาน รวมถึงการจัดการเอกสารและข้อมูล ลูกค้าของ HighQ ร้อยละเจ็ดสิบห้าเป็นบริษัทในกลุ่ม Fortune 500 จึงเหมาะสำหรับธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 👔
คุณสมบัติเด่นของ HighQ
- ใช้เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างเอกสารโดยอัตโนมัติ
- สร้างกระบวนการทำงานที่ทำงานตามเงื่อนไข
- ปรับแต่งฟิลด์และข้อมูลเมตา
- จัดการทีมของคุณด้วยปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน, กระแสกิจกรรม, และการติดตามงาน
ข้อจำกัดของ HighQ
- มันไม่มีรีวิวมากนักให้ใช้อ้างอิง
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้มีราคาค่อนข้างสูง
การกำหนดราคาของ HighQ
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว HighQ
- G2: 3. 9/5 (4 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (38 รีวิว)
10. Evernote
แน่นอน,Evernoteมีชื่อเสียงในฐานะแอปจดบันทึก แต่มีบริษัทขนาดเล็กจำนวนมากที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมาย สแกนและจัดเก็บเอกสารใน Evernote และค้นหาได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติการค้นหาขั้นสูง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อปฏิทิน งาน และไฟล์ของทีมคุณไว้ในที่เดียว 📅
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ใช้ Web Clipper เพื่อบันทึกข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ จากทั่วเว็บ
- สร้างบันทึกที่แชร์ได้เพื่อให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน
- ทำงานร่วมกันในบันทึกแบบเรียลไทม์
- Evernote รองรับระบบ CRM แบบเบาสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลติดต่อ, อีเมล, และไฟล์ไว้ในฐานข้อมูลเดียว
ข้อจำกัดของ Evernote
- Evernote ไม่มีฟีเจอร์สำหรับการติดตามเวลาหรือการเรียกเก็บเงิน
- มันคือแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการบันทึกและเอกสารมากกว่าที่จะเป็นโซลูชันการจัดการโครงการ
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $10. 83/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: $14.17 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (8,100+ รีวิว)
ทำให้เอกสารทางกฎหมายของคุณเป็นระเบียบด้วย ClickUp
การประกอบวิชาชีพกฎหมายไม่ใช่สำหรับคนใจอ่อน—แต่การบริหารโครงการก็เช่นกัน ทำไมต้องกระจายโครงการและงานกฎหมายประจำวันของคุณไปทั่วแพลตฟอร์มต่างๆ ในเมื่อคุณสามารถรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันได้?
ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัวอีกต่อไป คุณจะได้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดและปรับแต่งให้เหมาะกับการทำงานทางกฎหมายทั้งหมดของคุณ เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เสมอ 🎯
แต่เราเชื่อว่าการเห็นคือความเชื่อสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณตอนนี้เลย—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต