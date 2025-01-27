บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์เอกสารทางกฎหมายที่ดีที่สุดสำหรับทนายความในปี 2025

สำนักงานกฎหมายอาจดำเนินการบนพื้นฐานของกระบวนการที่ใช้กระดาษเป็นหลัก แต่ใครบอกว่าคุณทีมทนายความต้องทำงานเหมือนปี 1986? เรื่องทางกฎหมายสามารถซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงไม่เคยมีความสำคัญมากไปกว่านี้ที่จะยอมรับโซลูชันสมัยใหม่เช่นซอฟต์แวร์เอกสารทางกฎหมาย

ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอยู่เคียงข้างคุณ คุณจะปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, และลดความเสี่ยงในทุกด้าน เครื่องมือเหล่านี้ปฏิวัติวิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจัดการโครงการ ทำให้การจัดระเบียบคดี, พนักงาน, และข้อมูลเป็นเรื่องง่ายในสถานที่เดียว ✨

หากถึงเวลาที่สำนักงานกฎหมายของคุณควรเปลี่ยนแปลงแล้ว ลองดูคู่มือซอฟต์แวร์เอกสารทางกฎหมายนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมาย และแบ่งปัน 10 โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมกฎหมาย

ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารทางกฎหมายคืออะไร?

ซอฟต์แวร์เอกสารทางกฎหมาย หรือที่รู้จักในนามของซอฟต์แวร์จัดการเอกสารทางกฎหมาย คือเครื่องมือเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บ จัดการ และติดตามเอกสารดิจิทัลภายในสำนักงานกฎหมาย ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้กระบวนการสร้าง จัดระเบียบ และค้นหาไฟล์เอกสารทางกฎหมายที่สำคัญเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งรับประกันว่าเอกสารสำคัญจะมีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เมื่อจำเป็น

ซอฟต์แวร์นี้มักจะมีคุณสมบัติเช่น:

  • ฟังก์ชันการค้นหา
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • การควบคุมเวอร์ชัน
  • การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด

คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์เอกสารทางกฎหมายคืออะไร?

ทุกสำนักงานกฎหมายมีความแตกต่างกัน แต่ยังมีฟังก์ชันหลักบางประการที่คุณควรค้นหาในซอฟต์แวร์เอกสารทางกฎหมาย เราขอแนะนำให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์ที่มี:

  • การจัดการและจัดเก็บเอกสาร: สำนักงานกฎหมายต้องจัดการกับเอกสารจำนวนมาก มองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มาพร้อมกับการจัดเก็บเอกสารบนคลาวด์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา 📁
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ยิ่งซอฟต์แวร์มีความเข้าใจง่ายมากเท่าไร คุณก็จะเห็นผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นเท่านั้น
  • แม่แบบ และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: มองหาโซลูชันที่มีแม่แบบซึ่งมาตรฐานกระบวนการทางกฎหมาย แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของความคืบหน้าของโครงการ, จุดสำคัญ, และความเชื่อมโยง
  • การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ละทิ้งกระบวนการทำงานแบบแมนนวลด้วยการทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ รวมถึงรายการที่ต้องทำ และอื่น ๆ ผ่านระบบอัตโนมัติที่ทำงานตามเงื่อนไข
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์:มองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายบนคลาวด์ด้วยวิธีนี้ ทีมงานของคุณสามารถเข้าถึงงานของพวกเขาและทำงานร่วมกันในเอกสารทางกฎหมายแบบเรียลไทม์ได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน
  • การติดตามเวลา: บันทึกทุกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้. โซลูชันการจัดการโครงการทางกฎหมายที่มั่นคงจะมาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับการติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้เพื่อสนับสนุนผลกำไรของสำนักงานกฎหมายของคุณ 💰
  • คุณสมบัติการรับลูกค้า: ความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นรากฐานของความสำเร็จในทุกธุรกิจ มองหาโซลูชันที่มีคุณสมบัติการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เพื่อจัดการงานที่ต้องส่งมอบ ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า และทำให้การรับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย

10 ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารทางกฎหมายที่ดีที่สุดในปี 203

กำลังมองหาวิธีง่าย ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัทของคุณอยู่หรือเปล่า? เปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการทางกฎหมายที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมของคุณได้เลย นี่คือ 10 อันดับซอฟต์แวร์ที่เราชื่นชอบที่สุดสำหรับสำนักงานกฎหมายที่ต้องการยกระดับธุรกิจ 🙌

1.คลิกอัพ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมาย: การจัดกลุ่มงานในมุมมองบอร์ดของ ClickUp
จัดกลุ่มงานบนกระดานคัมบังของคุณตามสถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ลำดับความสำคัญ, และอื่น ๆ ในมุมมองกระดานของ ClickUp

ClickUp Docsนำเสนอวิธีการปฏิวัติในการจัดการเอกสารทางกฎหมายของคุณ ClickUp ช่วยให้กระบวนการจัดการเอกสารทางกฎหมายของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาไฟล์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในสำนักงานกฎหมายของคุณ

การย้ายเอกสารทางกฎหมายของคุณไปยัง ClickUp Docs จะทำให้คุณได้รับประโยชน์ด้านความปลอดภัย การเข้าถึง และการทำงานร่วมกันที่ซอฟต์แวร์เอกสารทางกฎหมายสมัยใหม่ควรมี มอบความคล่องตัวในการดำเนินงานและให้บริการที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าของคุณ

ทีมกฎหมายใช้ ClickUpเพื่อจัดการคดี, ภาระงานของพนักงาน, และข้อมูลประสิทธิภาพในที่เดียว คิดว่าเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์สำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้า,การติดตามเวลา, การบันทึกเอกสารคดี, และแม้กระทั่ง CRM สำหรับการจับลูกค้าเป้าหมายและการจัดการลูกค้า 🧑‍💼

ClickUp ยังมีไลบรารีเทมเพลตที่ครอบคลุมและเต็มไปด้วยเทมเพลตทางกฎหมายอีกด้วย ลองดูเทมเพลตการจัดการลูกค้าทางกฎหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของลูกค้าในแผนภูมิแกนต์หรือรายการตรวจสอบ และดูภาพรวมอย่างรวดเร็วของลูกค้าและคดีแต่ละราย เทมเพลตการติดตามคดีและการเรียกเก็บเงินทางกฎหมายของ ClickUpเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า กิจกรรมคดี และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในฐานข้อมูลที่ไม่ยุ่งยากและไม่ต้องเขียนโค้ด 📚

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมาย: สรุปงานโดยใช้ ClickUp AI
ใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างการอัปเดตงาน, สรุป, และอื่น ๆ โดยอัตโนมัติเพียงแค่กดปุ่ม

หากคุณไม่มีเวลาในการกรอกเทมเพลตเหล่านี้ ก็มีเครื่องมือสำหรับเรื่องนี้เช่นกันClickUp AIสามารถเขียนอีเมล สรุปโครงการ กำหนดเวลา และอื่น ๆ ได้เพียงแค่คลิกเดียวเครื่องมือเขียน AIนี้สามารถตรวจสอบไวยากรณ์ สรุปสัญญา และจัดรูปแบบเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการของ ClickUp ทำให้การเชื่อมต่อเครื่องมือดิจิทัลทั้งหมดของคุณในที่เดียวเป็นเรื่องง่าย
  • ใช้เครื่องมือตรวจสอบเพื่อเพิ่มคำแนะนำและความคิดเห็นในสัญญา
  • การแบ่งปันและการอนุญาตเพื่อปกป้องเอกสารทางกฎหมาย
  • ระดมความคิดเกี่ยวกับข้อโต้แย้งที่ชนะกับสมาชิกทีมผ่านClickUp Whiteboards
  • มอบหมายงานที่ต้องทำ สร้างการพึ่งพา และติดตามปริมาณงานของทีมคุณด้วยClickUp Tasks

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
  • ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นผู้เริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาในการใช้แพลตฟอร์มนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. โปรโปรฟส์ โปรเจ็กต์

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมาย: ProProfs Project มุมมองแผนภูมิแกนต์
ผ่านทางProProfs Project

ProProfs เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่มีโซลูชันสำหรับการจัดการงาน การจัดตารางเวลา การวางแผนทรัพยากร และอื่นๆ ProProfs Project ไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายโดยเฉพาะ แต่คุณสามารถใช้มันเพื่อบริหารจัดการสำนักงานกฎหมายของคุณได้

ใช่ครับ/ค่ะ นี่เป็นการแก้ปัญหา PM แบบพื้นฐานเท่านั้น แต่ถ้าคุณต้องการเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการมอบหมายงาน การทำงานร่วมกัน และการมองเห็นขั้นตอนการทำงานของคุณ ProProfs เป็นทั้งง่ายและราคาไม่แพง

คุณสมบัติเด่นของ ProProfs Project

  • สร้างใบแจ้งหนี้และรายงาน
  • ติดตามชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ของทีมคุณ
  • สร้างภาพกระบวนการทำงานของคุณด้วยแผนภูมิแกนต์
  • สลับไปยังมุมมองกระดานคัมบังเพื่อดูโครงการทั้งหมดในระดับสูง

ข้อจำกัดของโปรโปรฟส์โปรเจ็กต์

  • เครื่องมือนี้ไม่มีฟีเจอร์เช่นระบบ CRM หรือการแชทของทีม
  • มันไม่มีรีวิวให้คุณอ้างอิงมากนัก

ราคาของโปรโปรฟส์ โปรเจ็กต์

  • $39.97/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด, ชำระรายปี

คะแนนและรีวิวโครงการ ProProfs

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (75+ รีวิว)

3. อาสนะ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมาย: รายการโครงการใน Asana
ผ่านทางAsana

Asana เป็นโซลูชันการจัดการเวิร์กโฟล์ยที่ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งเต็มไปด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ มากมาย เมื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดการเอกสารทางกฎหมาย Asana จะช่วยจัดการพอร์ตโฟลิโอกลุ่มลูกค้าของคุณ และสร้างรายงานอัจฉริยะให้คุณได้ คุณยังสามารถสร้างกฎและเงื่อนไขการพึ่งพาแบบกำหนดเองเพื่อจัดการพนักงาน โครงการ และงานต่าง ๆ ได้ทั้งหมดอย่างง่ายดาย 🧘

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • Asana Intelligence AI ตั้งเป้าหมายอัฉริยะโดยอิงจากผลการดำเนินงานในอดีต
  • สร้างกระบวนการทำงานและระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมของคุณ
  • มองเห็นภาพโครงการในมุมมองไทม์ไลน์หรือบอร์ด
  • สร้างปฏิทินทีมที่ใช้ร่วมกันหนึ่งปฏิทินเพื่อการจัดตารางที่ง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • อาสนะอาจยากต่อการใช้งานในตอนแรก
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การสร้างลำดับชั้นของงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานเป็นเรื่องยาก

ราคาของ Asana

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $10.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,200+ รีวิว)

4. เมรัสเคส

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมาย: รายการเอกสารทางกฎหมายใน MerusCase
ผ่านทางMerusCase

MerusCase คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการทางกฎหมายสำหรับสำนักงานกฎหมายที่มีงานยุ่ง ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับความซับซ้อนของงานกฎหมาย MerusCase ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสาร การเรียกเก็บเงิน และการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยระดับธนาคาร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องไฟล์เอกสารทางกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อน 🗄️

คุณสมบัติเด่นของ MerusCase

  • สแกนเอกสารหลายพันฉบับพร้อมกันและจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย
  • ค้นหาเอกสารได้เร็วขึ้นด้วยการค้นหาแบบคาดการณ์
  • ระบบจัดการเอกสารเพื่อจัดการเอกสารของลูกค้า
  • ใช้การติดตามเวลาเพื่อทำให้การเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ MerusCase

  • MerusCase ไม่มีรีวิวจากผู้ใช้มากนัก
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้ MerusCase มีฟีเจอร์ใช้งานแบบออฟไลน์

ราคา MerusCase

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

MerusCase ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (5 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)

5. Monday.com

รายการงานใน Monday.com
ผ่านทางMonday.com

Monday.comเป็นชุดโซลูชันเดียวที่ประกอบด้วยสามโซลูชัน: การจัดการงาน, ระบบ CRM สำหรับการขาย, และการพัฒนา. ในฐานะทนายความ คุณอาจต้องการการจัดการงานและระบบ CRM สำหรับการขาย.

การจัดการงานประกอบด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำเป็น เช่น การจัดการโครงการ งาน และทรัพยากร พร้อมกับการติดตามเป้าหมาย CRMด้านการขายช่วยปรับปรุงการจัดการลูกค้าด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายการแสดงภาพกระบวนการขาย และการติดตามประสิทธิภาพ 📈

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • สร้างบอร์ดภาพสำหรับแต่ละโครงการ
  • เลือกจากมุมมองกระดานคัมบัง ปฏิทิน ไทม์ไลน์ หรือแผนภูมิแกนต์
  • ติดตามไทม์ไลน์ งบประมาณ และเป้าหมายด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • Monday.com ผสานการทำงานกับ Adobe Creative Cloud, Slack และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • ผู้ใช้หลายคนรายงานปัญหาในการนำทางคุณสมบัติของเครื่องมือ
  • ผู้ใช้รายอื่นต้องการให้แพลตฟอร์มมีเทมเพลตมากขึ้น

Monday.com ราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $8/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • มาตรฐาน: $10/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (8,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

6. Redbooth

รายการงานใน Redbooth
ผ่านทางRedbooth

Redbooth เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานกฎหมายที่ออกแบบมาสำหรับทั้งสำนักงานกฎหมายขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยผสานการสื่อสารภายในและภายนอกไว้ในที่เดียว ครอบคลุมการประชุมทางวิดีโอ การจัดการงาน และระบบเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

คุณสมบัติเด่นของ Redbooth

  • เลือกเทมเพลต Redbooth เพื่อเร่งการสร้างโครงการ
  • โฮสต์การโทรวิดีโอ HD โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม PM ของคุณ
  • สร้างภาพงานของทีมคุณในแผนภูมิแกนต์หรือกระดานคัมบัง
  • ติดธงงานเร่งด่วนที่ต้องการความสนใจทันที 🚨

ข้อจำกัดของ Redbooth

  • Redbooth ไม่มีเทมเพลตมากนัก
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้แพลตฟอร์มมีการปรับแต่งเพิ่มเติม

ราคาของ Redbooth

  • ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

เรดบูธ เรตติ้ง และรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

7. คลิโอ

ภาพหน้าจอของหน้า "เรื่อง" ของ Clio
ผ่านทางคลีโอ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกว่า 150,000 คนใช้ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารทางกฎหมายนี้ Clio รวมการเรียกเก็บเงิน การรับลูกค้า การจัดการเอกสาร และปฏิทินไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

คุณสมบัติของมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ แต่โปรโตคอลความปลอดภัยนั้นน่าประทับใจจริงๆ Clio มีทีมรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดปี และการตรวจสอบช่องโหว่อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของคลีโอ

  • Clio มาพร้อมกับความปลอดภัยชั้นนำของอุตสาหกรรม
  • การผสานรวมกับแอปพลิเคชันมากกว่า 250 รายการ
  • ลงนามในสัญญาอย่างรวดเร็วด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
  • สร้างเทมเพลตของคุณเองเพื่อใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

ข้อจำกัดของคลีโอ

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการบริการลูกค้า
  • ผู้ใช้รายอื่นต้องการให้ Clio มีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม

ราคาของคลีโอ

  • EasyStart: 39 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • สิ่งจำเป็น: $69/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ขั้นสูง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • เสร็จสมบูรณ์: $129/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของคลีโอ

  • G2: 4. 6/5 (570+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)

8. Trello

ตัวอย่างของกระดานคัมบังใน Trello
ผ่านทางTrello

Trelloเริ่มต้นเป็นโซลูชันกระดานคัมบังดิจิทัล แต่ในปัจจุบันมีฟีเจอร์ที่ทรงพลังทำให้เป็นเครื่องมือจัดการโครงการทางกฎหมายชั้นนำ เครื่องมืออัตโนมัติ Butler ของ Trello นำเสนอการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมคุณอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Trello ยังมีคลังแม่แบบที่แข็งแกร่งให้คุณเลือกใช้เพื่อเร่งการสร้างโครงการ ⏩

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • เลือกจาก Power-Ups หลายร้อยรายการเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานของบัญชี Trello ของคุณ
  • เลือกจากมุมมองไทม์ไลน์ ปฏิทิน แดชบอร์ด ตาราง และแผนที่
  • สร้างบอร์ด Workspace แบบกำหนดเองสำหรับแต่ละกรณี
  • ผสานการทำงานระหว่าง Trello กับ Google Drive, Zapier, Evernote และแอปอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Trello

  • Trello ไม่มีเครื่องมือสำหรับการเรียกเก็บเงินหรือการติดตามเวลาในตัว
  • ผู้ใช้บางรายไม่ชอบลำดับชั้นงานและการรายงานของ Trello ที่จำกัด

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • พรีเมียม: $10/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,900+ รีวิว)

9. HighQ

มุมมองคณะกรรมการของ HighQ
ผ่านทางHighQ

HighQ เป็นผลิตภัณฑ์จาก Thomson Reuters ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการสำนักงานกฎหมาย ประกอบด้วยฟีเจอร์สำหรับการทำงานร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการติดตามงาน รวมถึงการจัดการเอกสารและข้อมูล ลูกค้าของ HighQ ร้อยละเจ็ดสิบห้าเป็นบริษัทในกลุ่ม Fortune 500 จึงเหมาะสำหรับธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 👔

คุณสมบัติเด่นของ HighQ

  • ใช้เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างเอกสารโดยอัตโนมัติ
  • สร้างกระบวนการทำงานที่ทำงานตามเงื่อนไข
  • ปรับแต่งฟิลด์และข้อมูลเมตา
  • จัดการทีมของคุณด้วยปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน, กระแสกิจกรรม, และการติดตามงาน

ข้อจำกัดของ HighQ

  • มันไม่มีรีวิวมากนักให้ใช้อ้างอิง
  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้มีราคาค่อนข้างสูง

การกำหนดราคาของ HighQ

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว HighQ

  • G2: 3. 9/5 (4 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (38 รีวิว)

10. Evernote

เทมเพลตติดตามโครงการของ Evernote
ผ่านทางEvernote

แน่นอน,Evernoteมีชื่อเสียงในฐานะแอปจดบันทึก แต่มีบริษัทขนาดเล็กจำนวนมากที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมาย สแกนและจัดเก็บเอกสารใน Evernote และค้นหาได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติการค้นหาขั้นสูง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อปฏิทิน งาน และไฟล์ของทีมคุณไว้ในที่เดียว 📅

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • ใช้ Web Clipper เพื่อบันทึกข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ จากทั่วเว็บ
  • สร้างบันทึกที่แชร์ได้เพื่อให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน
  • ทำงานร่วมกันในบันทึกแบบเรียลไทม์
  • Evernote รองรับระบบ CRM แบบเบาสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลติดต่อ, อีเมล, และไฟล์ไว้ในฐานข้อมูลเดียว

ข้อจำกัดของ Evernote

  • Evernote ไม่มีฟีเจอร์สำหรับการติดตามเวลาหรือการเรียกเก็บเงิน
  • มันคือแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการบันทึกและเอกสารมากกว่าที่จะเป็นโซลูชันการจัดการโครงการ

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนบุคคล: $10. 83/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • มืออาชีพ: $14.17 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (8,100+ รีวิว)

ทำให้เอกสารทางกฎหมายของคุณเป็นระเบียบด้วย ClickUp

การประกอบวิชาชีพกฎหมายไม่ใช่สำหรับคนใจอ่อน—แต่การบริหารโครงการก็เช่นกัน ทำไมต้องกระจายโครงการและงานกฎหมายประจำวันของคุณไปทั่วแพลตฟอร์มต่างๆ ในเมื่อคุณสามารถรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันได้?

ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัวอีกต่อไป คุณจะได้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดและปรับแต่งให้เหมาะกับการทำงานทางกฎหมายทั้งหมดของคุณ เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เสมอ 🎯

แต่เราเชื่อว่าการเห็นคือความเชื่อสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณตอนนี้เลย—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต