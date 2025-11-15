บล็อก ClickUp

12 เครื่องมือ AI ที่เปลี่ยนการเขียนข้อเสนอโครงการสำหรับทีม

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
15 พฤศจิกายน 2568

การเขียนขอทุนดูเหมือนงานธุรการ แต่มีสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้น

เบื้องหลังทุกข้อเสนอคือทีมงานที่กำลังจัดการกับกำหนดเวลาอย่างเงียบๆ ไล่ตามข้อมูล รวบรวมเรื่องราวเข้าด้วยกัน—และทั้งหมดนี้ในโลกที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในสหรัฐฯ เพียงอย่างเดียวได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมากกว่า 300 พันล้านดอลลาร์ ต่อปี

นั่นคือขนาดของโอกาส แต่ความท้าทายที่แท้จริงคือการมีความสามารถและความชัดเจนในการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและบรรลุทุกเป้าหมายก่อนที่เวลาจะหมดลง

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือเขียนข้อเสนอขอทุน AI จำนวน 12 รายการ ที่จะช่วยให้ทีมขอทุนของคุณเขียนข้อเสนอได้ชัดเจนขึ้น ดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง—เพื่อให้พวกเขาใช้เวลาไปกับการขับเคลื่อนผลลัพธ์แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับขั้นตอนที่ยุ่งยาก

เครื่องมือ AI สำหรับทีมเขียนข้อเสนอขอทุนคืออะไร?

เครื่องมือ AI สำหรับทีมเขียนข้อเสนอขอทุนเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้กระบวนการเขียนข้อเสนอขอทุนง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คิดถึงพวกเขาเหมือนผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับทีมของคุณทั้งหมด ช่วยทุกอย่างตั้งแต่การค้นคว้า การเขียน การร่วมมือ และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำตามกฎทั้งหมด

เครื่องมือเหล่านี้ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเช่นการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจและเขียนข้อความที่เหมือนมนุษย์ได้ ต่างจากตัวตรวจสอบการสะกดคำธรรมดา พวกมันสามารถช่วยคุณสร้างส่วนต่าง ๆ ของเอกสารเสนอโครงการ สรุปเอกสารวิจัยที่ยาว และแม้กระทั่งปรับการเขียนของคุณให้เหมาะกับน้ำเสียงของผู้ให้ทุนที่เฉพาะเจาะจง

สิ่งที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้พิเศษสำหรับทีมคือพวกมันถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือในทีม ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกันในที่เดียวแทนที่จะต้องส่งเอกสารกลับไปกลับมา พวกมันมีคุณสมบัติเช่นการแก้ไขแบบเรียลไทม์และกลยุทธ์การจัดการความรู้ในตัวเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเสมอ

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณต้องการให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระเบียบและเป็นไปตามข้อกำหนดคุณอาจชื่นชอบเทมเพลต SOP สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร— เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดมาตรฐานกระบวนการของคุณและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

เครื่องมือ AI สำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ—สรุปภาพรวม

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดขนาดทีมราคา*
ClickUpการจัดการทุนแบบครบวงจรด้วย AIClickUp Brain, ClickUp Docs, ฟิลด์ที่กำหนดเองทุกขนาดตลอดไป แผนฟรี; มีแผนชำระเงินให้เลือก
ให้ทุนได้การเขียนและวิจัยด้วย AI เฉพาะสำหรับทุนนักเขียนคำขอทุน AI, ห้องสมุดอัจฉริยะ, พื้นที่ทำงานสำหรับทีมขนาดเล็กถึงกลางไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 24 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
ผู้ช่วยผู้ให้ทุนการร่างข้อเสนออย่างรวดเร็วการเขียนอัตโนมัติ, การจับคู่ผู้สนับสนุนทีมขนาดเล็กไม่มีแผนฟรี; ราคาตามความต้องการ
เครื่องดนตรีค้นหาและติดตามโอกาสการให้ทุนสนับสนุนการค้นพบ, การติดตามกำหนดเวลาขนาดกลางถึงใหญ่ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $326/เดือน
Grantboostการปรับแต่งข้อเสนอด้วยปัญญาประดิษฐ์ห้องสมุดแม่แบบ, เครื่องมือปรับแต่งทุกขนาดมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99/เดือน
แกรนท์ ออร์บกระบวนการสมัครที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพระบบอัตโนมัติ, การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดขนาดเล็กถึงกลางไม่มีแผนฟรี; ราคาตามความต้องการ
แชทจีพีทีการช่วยเหลือการเขียนทั่วไปการสร้างเนื้อหา, ความช่วยเหลือด้านการวิจัยทุกขนาดจำกัดการใช้งานฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
โคลดเนื้อหาแบบยาวและการวิเคราะห์หน้าต่างบริบทขยาย, การแก้ไขอย่างละเอียดทุกขนาดแพ็กเกจฟรีแบบจำกัด; แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
ราศีเมถุนการวิจัยและการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบูรณาการเว็บ, หลายรูปแบบทุกขนาดแผนฟรี พร้อมให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99/เดือน
ความสับสนการวิจัยที่มีการอ้างอิงการค้นหาแบบเรียลไทม์, การติดตามแหล่งที่มาทุกขนาดมีให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
หิ่งห้อยการถอดความการประชุมและข้อมูลเชิงลึกการถอดความ, รายการที่ต้องดำเนินการทุกขนาดมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/ผู้ใช้/เดือน
ฟันด์ไรเตอร์. aiข้อเสนอที่มุ่งเน้นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแม่แบบ, การวัดผลกระทบองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรขนาดเล็กไม่มีแผนฟรี (ทดลองใช้ 7 วัน); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราตั้งอยู่บนคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

สิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือ AI สำหรับทีมเขียนข้อเสนอขอทุน

การค้นหาเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับทีมเขียนข้อเสนอของคุณหมายถึงการมองไกลกว่าคุณสมบัติ AI ที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจเพื่อให้ความสนใจกับสิ่งที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและอัตราความสำเร็จของคุณจริง ๆ

คุณต้องการเครื่องมือที่ไม่เพียงแต่เขียนได้ดีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและข้อมูลของคุณปลอดภัยอีกด้วย

ก่อนอื่น ให้คิดถึงความปลอดภัย เนื่องจากข้อเสนอขอทุนมักมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) ที่มีความอ่อนไหวอยู่ ให้ค้นหาเครื่องมือที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่ง, การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2, และเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่ามีระบบความรับผิดชอบ

ต่อไป ให้พิจารณาว่าเครื่องมือนี้จะเข้ากับกระบวนการของทีมคุณอย่างไร มันช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้หรือไม่ และมีระบบควบคุมเวอร์ชันที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนหรือไม่ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ตามบทบาทได้หรือไม่ เช่น นักเขียน ผู้ตรวจสอบ และผู้จัดการงบประมาณจะเห็นเฉพาะสิ่งที่พวกเขาต้องการเท่านั้นเป้าหมายคือการทำให้กระบวนการเขียนข้อเสนอโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ใช่เพิ่มความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่ง

นี่คือสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง ✨

  • ความรู้เฉพาะด้านทุน: ผู้ช่วยเขียนข้อเสนอโครงการ AI ที่ดีควรเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำแถลงความต้องการกับแผนการประเมินผล ควรเลือกเครื่องมือที่ได้รับการฝึกฝนจากข้อเสนอโครงการจริง เพราะจะให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากกว่า AI ที่ใช้ทั่วไป
  • ความสมบูรณ์ของการอ้างอิง: สำหรับทุนวิจัยที่ต้องการข้อมูลเชิงลึก คุณจำเป็นต้องใช้ AI ที่สามารถให้แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับข้ออ้างของมันได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือ "ภาพหลอน" ไปใช้โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเกิดขึ้นในอัตรา28.6% สำหรับ GPT-4เมื่อสร้างแหล่งอ้างอิง—ทำให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นสิ่งจำเป็น
  • การสนับสนุนทางวิศวกรรมคำสั่ง: คุณภาพของผลลัพธ์จาก AI ขึ้นอยู่กับความคุณภาพของข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไป หรือที่เรียกว่า "คำสั่ง" (prompt) เครื่องมือที่ดีที่สุดจะมอบคำสั่งและคำแนะนำสำหรับการเขียนโดย AIเพื่อช่วยให้ทีมของคุณสามารถถามคำถามที่เหมาะสมและได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  • ความสามารถในการผสานรวม: การเขียนข้อเสนอโครงการของคุณไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ เลือกเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ เช่นซอฟต์แวร์อัตโนมัติการทำงาน, ปฏิทิน, ระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์, และแอปพลิเคชันสื่อสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการสลับแพลตฟอร์มอยู่ตลอดเวลา

👀 คุณรู้หรือไม่: อีลอน มัสก์ เคยท้าทายสหประชาชาติให้พิสูจน์ว่า 6 พันล้านดอลลาร์ จะช่วยยุติความหิวโหยทั่วโลกได้อย่างไร สหประชาชาติได้นำเสนอแผนงานอย่างละเอียด... แต่เงินทุนก็ไม่เคยได้รับการสนับสนุน นี่เป็นการเตือนใจที่ดีว่าแม้แต่ "ผู้ให้ทุน" ที่ใหญ่ที่สุดก็อาจถอนตัวได้—ดังนั้นข้อเสนอที่แข็งแกร่ง (และแผนงานที่ชัดเจน) จึงสำคัญกว่าคำสัญญาอันยิ่งใหญ่

เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมเขียนข้อเสนอขอทุน

ตอนนี้ มาดูเครื่องมือแต่ละอย่างอย่างละเอียดกัน!

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการทุน AI แบบครบวงจร)

ClickUp Brain_AI เครื่องมือสำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ
ClickUp's converged AI workspace พร้อมให้บริการเพื่อรองรับทุกขั้นตอนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ของคุณไว้ในที่เดียว

นำกระบวนการเขียนข้อเสนอโครงการทั้งหมดของคุณมาไว้ในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เพียงแห่งเดียว—แพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งงาน ข้อมูล และ AI ของคุณทั้งหมดเชื่อมต่อกันในที่เดียว—และขจัดปัญหาการใช้เครื่องมือหลากหลายที่ทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลง ด้วยClickUp

ClickUp Brainอยู่ที่ศูนย์กลางของกระบวนการทำงานนี้เป็นคู่หูAI ที่อยู่รอบตัวคุณเริ่มต้นด้วยการเปิดเอกสาร ClickUpและบอก Brain ถึงสิ่งที่คุณต้องการ: โครงร่างของคุณ ลำดับความสำคัญของแหล่งทุน เรื่องราวที่คุณต้องการเล่า Brain จะสร้างร่างแรกที่สะท้อนเสียงขององค์กรคุณอย่างแท้จริง เพราะมันดึงข้อมูลจากทุกสิ่งที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ทำงานของคุณ—ข้อเสนอที่ผ่านมา บันทึกการวิจัย รายงานผลกระทบ

ClickUp Docs ผสานกับ ClickUp Brain_AI Tools สำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ
จับคู่เอกสาร ClickUpกับClickUp Brainเพื่อสร้างเอกสารการปฐมนิเทศได้เร็วขึ้น

เมื่อคุณพร้อมที่จะปรับปรุง Brain สามารถขัดเกลาภาษา เสริมความแข็งแกร่งให้กับส่วนต่างๆ และรักษาความสอดคล้องของคำศัพท์ในทุกข้อเสนอ

เครื่องมือ AI สำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ Clickup docs

เมื่อร่างของคุณเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ให้เปลี่ยนเอกสารนั้นให้เป็นการกระทำ เชื่อมโยงกับงานใน ClickUp มอบหมายผู้ตรวจสอบ กำหนดเส้นตาย และติดแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—ทั้งหมดนี้อยู่ในที่เดียวกับที่ข้อเสนออยู่ ผู้ตรวจสอบไม่จำเป็นต้องตามหาไฟล์หรือเวอร์ชันใหม่ พวกเขาเพียงแค่เปิดงานและแสดงความคิดเห็นโดยตรงในเอกสารแบบเรียลไทม์ ทุกส่วนของวงจรการตรวจสอบจะมองเห็นได้และติดตามได้

คลิกอัพ_งาน_เครื่องมือ_AI สำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ
เพิ่มรายการตรวจสอบงาน วันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ พร้อมสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามการทำงานของคุณ

ClickUp มอบโครงสร้างการดำเนินงานที่ช่วยให้คุณรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ได้ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อกำหนดของผู้ให้ทุน กำหนดเวลา ไฟล์แนบ ความต้องการด้านงบประมาณ และเกณฑ์การส่งสำหรับทุกโครงการที่ได้รับทุน จากนั้นสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพโดยใช้สถานะงานที่กำหนดเอง โดยกำหนดเส้นทางของแต่ละข้อเสนอตั้งแต่ การวิจัย → การร่าง → การตรวจสอบ → การอนุมัติขั้นสุดท้าย → การส่ง

ระบบอัตโนมัติใน ClickUpจัดการส่วนที่เหลือทั้งหมด—มอบหมายผู้ตรวจสอบคนถัดไปเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง ส่งการแจ้งเตือนกำหนดส่งก่อนการส่งงาน ยกระดับงานเมื่อการอนุมัติล่าช้า แทนที่จะต้องจัดการกระบวนการด้วยตนเอง กระบวนการจะจัดการตัวเอง

และเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันภายในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ Brain จึงสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกได้ทันที—ดึงบริบทจากงานที่ได้รับก่อนหน้านี้หรือบันทึกการประชุม เตือนคุณถึงสิ่งที่ได้ผลในครั้งก่อน ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนด หรือแสดงข้อมูลที่คุณลืมไปแล้วว่ามีอยู่

บันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp AI Notetaker_เครื่องมือ AI สำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ
ด้วย AI ของ ClickUp พื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณจะค้นหาได้และตอบสนอง ไม่พลาดรายละเอียดสำคัญอีกต่อไป

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถใช้โมเดล AI หลายตัว เช่น Claude, ChatGPT และ Gemini ได้โดยตรงจาก ClickUp Brain เพื่อจัดการงานเขียนของคุณ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

นี่คือลักษณะของกระบวนการขอทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI: การเขียน, การวิจัย, การทำงานร่วมกัน, และการกำกับดูแลในที่เดียว—ไม่มีเครื่องมือที่กระจัดกระจาย, ไม่มีไฟล์ที่สูญหาย, ไม่มีคอขวด. เพียงแค่ทีมที่สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น, เขียนได้ดีขึ้น, และมุ่งเน้นไปที่การให้ทุนเพื่อสร้างผลกระทบที่พวกเขาต้องการสร้าง.

👋🏾 ต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นหรือไม่? ใช้แม่แบบข้อเสนอโครงการนี้จาก ClickUpเพื่อเริ่มต้นงานของคุณได้เลย!

เทมเพลตพร้อมใช้งานนี้ช่วยให้คุณตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว
รับเทมเพลตฟรี
เทมเพลตพร้อมใช้งานนี้ช่วยให้คุณตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Brain สำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการ: สร้างร่างแรก, สรุปงานวิจัย, และเขียนใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เนื่องจาก AI ดึงบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ ข้อเสนอแนะจึงมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเสียงขององค์กรของคุณมากขึ้น
  • ClickUp Docs พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: อนุญาตให้ทีมของคุณทั้งหมดสามารถเขียนและแก้ไขข้อเสนอร่วมกันได้พร้อมกัน พร้อมเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์และความคิดเห็นแบบมีหัวข้อ คุณสามารถรักษาประวัติเวอร์ชันที่สมบูรณ์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
  • สถานะงานและการทำงานอัตโนมัติที่กำหนดเองใน ClickUp: สร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองให้ตรงกับกระบวนการขอทุนของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ย้ายข้อเสนอจากร่างไปสู่การตรวจสอบจนถึงการส่งโดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
  • ไลบรารีเทมเพลต: บันทึกข้อเสนอที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของคุณเป็นเทมเพลตในไลบรารีเทมเพลต สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถมาตรฐานกระบวนการของคุณและเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วสำหรับการสมัครใหม่โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์

ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp

ข้อดี:

  • โซลูชันครบวงจรที่รวมการเขียนข้อเสนอขอทุนการจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในที่เดียว ช่วยประหยัดเวลาจากการสลับใช้แอปต่าง ๆ
  • ความเข้าใจเชิงบริบทของ ClickUp Brain นำไปสู่คำแนะนำ AI ที่แม่นยำและเกี่ยวข้องมากกว่าเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน
  • ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างละเอียดให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่ตรงตามความต้องการของทีมคุณ

ข้อเสีย:

  • คุณสมบัติที่หลากหลายอาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่าและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์ทั้งหมดของแพลตฟอร์ม

ราคาของ ClickUp

ตารางราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการทำงานของฉัน การที่มันรวมเอา LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความที่ใช้ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ผมยังรู้สึกขอบคุณอย่างมากกับความปลอดภัยระดับองค์กร ซึ่งมอบความสบายใจเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ผมตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม การร่างเนื้อหา หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI แบบครบวงจรที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ผมต้องการได้

ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการทำงานของฉัน การที่มันรวมเอา LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความที่ใช้ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ผมยังรู้สึกขอบคุณอย่างมากกับความปลอดภัยระดับองค์กร ซึ่งมอบความสบายใจเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ผมตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม การร่างเนื้อหา หรือการระดมความคิดใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI แบบครบวงจรที่ปรับตัวตามสิ่งที่ผมต้องการ

2. สามารถให้ทุนได้ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียน AI ที่มุ่งเน้นเฉพาะด้านและใช้ทุน)

เครื่องมือ AI ที่สามารถให้สิทธิ์สำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ
ผ่านทาง Grantable

Grantableเป็นแพลตฟอร์มเขียนข้อเสนอโครงการ AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับภาษาและโครงสร้างของข้อเสนอโครงการ มันรวมการช่วยเหลือการเขียนอย่างชาญฉลาดกับพื้นที่ทำงานร่วมกัน ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับทีมที่มุ่งเน้นไปที่การได้รับทุนอย่างแท้จริง ระบบ AI ของแพลตฟอร์มได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นมันจึงเข้าใจว่าผู้ให้ทุนกำลังมองหาอะไร

ห้องสมุดเนื้อหาอัจฉริยะของมันเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น ช่วยให้คุณจัดเก็บและนำเนื้อหาที่ดีที่สุดของคุณกลับมาใช้ใหม่ได้ คุณสามารถบันทึกคำแถลงพันธกิจขององค์กร คำอธิบายโปรแกรม และข้อมูลผลกระทบของคุณ จากนั้นให้ AI ปรับให้เหมาะสมสำหรับข้อเสนอใหม่ ๆ ซึ่งช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอและประหยัดเวลาของทีมคุณจากการเขียนข้อมูลเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก

คุณสมบัติเด่นที่สามารถให้สิทธิ์ได้

  • นักเขียนคำขอทุนด้วยระบบ AI: สร้างเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายตามลำดับความสำคัญของแหล่งทุนและตัวอย่างข้อเสนอที่ประสบความสำเร็จ
  • คลังเนื้อหาอัจฉริยะ: จัดเก็บ, แท็ก, และค้นหาข้อความที่ใช้บ่อยของคุณ ทำให้ง่ายต่อการนำเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จกลับมาใช้ใหม่
  • พื้นที่ทำงานของทีม: ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการจัดการงานในตัว การติดตามกำหนดเวลา และกระบวนการตรวจสอบงาน

ข้อดีและข้อเสียที่สามารถให้สิทธิได้

ข้อดี:

  • ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเขียนข้อเสนอขอทุน พร้อมความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในโครงสร้างของข้อเสนอ
  • เรียนรู้เสียงขององค์กรของคุณตลอดเวลาเพื่อให้คำแนะนำ AI ที่สอดคล้องกันมากขึ้น
  • ติดตามโอกาสการได้รับทุนตั้งแต่การค้นพบจนถึงการรายงานผล

ข้อเสีย:

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการและการวางแผนที่ครอบคลุมสำหรับงานองค์กรอื่น ๆ
  • ตัวเลือกการผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ น้อยกว่า
  • การกำหนดราคาอาจเป็นความท้าทายสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรขนาดเล็ก

ราคาที่สามารถให้สิทธิ์ได้

  • เริ่มต้น: 24 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $60 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • หน่วยงาน: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวที่สามารถให้คะแนนได้

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ

ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน

เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่ทำงานได้ดี อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!

3. ผู้ช่วยการให้ทุน (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อเสนอร่างแรกอย่างรวดเร็ว)

ผู้ช่วย_AI เครื่องมือสำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ

ผู้ช่วยเขียนข้อเสนอโครงการ AIคือผู้ช่วยเขียนข้อเสนอโครงการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความเร็วและประสิทธิภาพ. มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือทีมขนาดเล็กและทีมที่เล็กกว่าในการร่างข้อเสนออย่างรวดเร็วและค้นหาโอกาสทางการเงินที่เกี่ยวข้อง.

หากทีมของคุณมีเวลาและทรัพยากรจำกัด เครื่องมือนี้สามารถช่วยให้คุณเตรียมร่างแรกที่แข่งขันได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

จุดแข็งหลักของแพลตฟอร์มนี้คือการสร้างข้อเสนอได้อย่างรวดเร็ว คุณเพียงป้อนรายละเอียดโครงการของคุณ แล้วระบบ AI จะสร้างร่างฉบับสมบูรณ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ให้ทุนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์จับคู่ผู้ให้ทุน ซึ่งจะสแกนฐานข้อมูลของทุนสนับสนุนเพื่อค้นหาโอกาสที่สอดคล้องกับพันธกิจของคุณ

คุณสมบัติเด่นของผู้ช่วยผู้ให้ทุน

  • การสร้างข้อเสนออย่างรวดเร็ว: สร้างร่างแรกที่สมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งโทนและขนาดได้ตามต้องการ
  • การจับคู่ผู้ให้ทุนโดยอัตโนมัติ: ค้นหาโอกาสการให้ทุนที่เกี่ยวข้องตามโปรไฟล์ขององค์กรของคุณ
  • ตัวตรวจสอบความสอดคล้องในตัว: ตรวจสอบจำนวนคำ ส่วนที่จำเป็น และการจัดรูปแบบโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดง่าย ๆ

ข้อดีและข้อเสียของผู้ช่วยผู้ให้ทุน

ข้อดี:

  • กระบวนการร่างที่รวดเร็วมากช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้สมาชิกในทีมที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถเรียนรู้ได้ง่าย
  • ราคาที่เอื้อมถึงได้สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรขนาดเล็ก

ข้อเสีย:

  • เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจรู้สึกทั่วไปและต้องการการแก้ไขอย่างหนัก
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรูปแบบข้อเสนอที่ไม่ซ้ำกัน
  • มีคุณสมบัติการร่วมมือในทีมน้อยกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ

ราคาผู้ช่วยผู้ให้ทุน

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวผู้ช่วยผู้ให้ทุน

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีแก้ไขเนื้อหา AI

4. Instrumentl (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาทุนและการวิจัยผู้ให้ทุน)

เครื่องมือ Instrumentl_AI สำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ
ผ่านทาง Instrumentl

Instrumentlเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการค้นหาและจัดการโอกาสในการขอรับทุน แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการเขียนโดยตรง แต่จุดแข็งของมันอยู่ที่ความสามารถในการค้นหาทุนและวิจัยผู้ให้ทุนอย่างครอบคลุม ช่วยให้ทีมของคุณสร้างเครือข่ายโอกาสที่แข็งแกร่งและมีกลยุทธ์ เพื่อให้คุณสมัครขอรับทุนที่เหมาะสมอยู่เสมอ

แพลตฟอร์มนี้ใช้ AI ในการจับคู่หน่วยงานของคุณกับผู้ให้ทุนที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากฐานข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่ทำการจับคู่คำค้นหาอย่างง่าย ๆ แต่ยังวิเคราะห์ประวัติการให้ทุนในอดีต ขนาดของทุนที่มอบให้โดยเฉลี่ย และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ผู้ให้ทุนให้ความสนใจเป็นสำคัญ Instrumentl ทำงานเป็นเครื่องมือ AI สำหรับการตัดสินใจ ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรที่มีจำกัดของทีมคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Instrumentl

  • การค้นหาทุนสนับสนุนอย่างชาญฉลาด: ค้นหาโอกาสที่เหมาะสมอย่างสมบูรณ์แบบและให้คะแนนตามความสอดคล้องกับองค์กรของคุณ
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ให้ทุนอย่างครอบคลุม: ให้โปรไฟล์รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้ทุน รวมถึงประวัติการให้ทุนและ 우선итетของพวกเขา
  • การจัดการกำหนดเวลาและงานแบบรวมศูนย์: ติดตามโอกาสทั้งหมด กำหนดเวลา และการมอบหมายงานของทีมในแดชบอร์ดเดียว

ข้อดีและข้อเสียของเครื่องดนตรี

ข้อดี:

  • ฐานข้อมูลทุนการศึกษาที่ครอบคลุมและทันสมัยที่สุดที่มีให้บริการ
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ให้ทุนที่ละเอียดช่วยให้คุณตัดสินใจในการยื่นขอทุนอย่างมีกลยุทธ์
  • เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการมองเห็นและจัดการกระบวนการขอรับทุนของคุณ

ข้อเสีย:

  • ราคาที่สูงขึ้นอาจเป็นอุปสรรคสำหรับองค์กรขนาดเล็กมาก
  • เน้นการค้นพบและการติดตาม โดยมี AI ช่วยเขียนอย่างจำกัด
  • จำนวนโอกาสที่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก

การกำหนดราคาเครื่องมือ

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • ขั้นสูง: $980 ต่อเดือน
  • ข้อดี: $544 ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $326 ต่อเดือน

บทวิจารณ์และคะแนนเครื่องมือ

  • G2: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Instrumentl อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

ฉันได้ใช้ instrumentl มาหลายปีแล้วและได้พูดถึงบริการของพวกเขาต่อองค์กรอื่น ๆ ที่ฉันเป็นกรรมการอยู่มากมาย นับเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและเป็นแหล่งพลังในการเขียนขอทุน เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเขียนขอทุนทุกคน มีโอกาสที่ทันสมัย เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และการบริการลูกค้าที่ทุ่มเท

ฉันได้ใช้ instrumentl มาหลายปีแล้วและพูดถึงบริการของพวกเขาให้กับองค์กรอื่น ๆ ที่ฉันเป็นคณะกรรมการอยู่มากมาย เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและเป็นแหล่งพลังในการเขียนขอทุน เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเขียนขอทุนทุกคน มีโอกาสที่ทันสมัย เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และการบริการลูกค้าที่ทุ่มเท

🌼 คุณรู้หรือไม่: การศึกษาจาก Graphite พบว่า ณ เดือนพฤศจิกายน 2024ประมาณ 50.3% ของบทความเว็บภาษาอังกฤษใหม่ถูกระบุว่าสร้างขึ้นโดยAIเป็นหลัก

5. Grantboost (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งข้อเสนอในระดับใหญ่)

Grantboost_AI เครื่องมือสำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ
ผ่านทาง Grantboost

Grantboostเป็นแพลตฟอร์ม AI ที่เชี่ยวชาญในการปรับแต่งข้อเสนอให้เหมาะกับผู้ให้ทุนแต่ละรายโดยเฉพาะ โดยผสานคลังแม่แบบข้อเสนอขอทุนจำนวนมากเข้ากับเครื่องมือปรับแต่งด้วย AI ช่วยให้ทีมของคุณสร้างใบสมัครที่ตรงเป้าหมายโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

ระบบ AI ของแพลตฟอร์มจะวิเคราะห์รายละเอียดโครงการของคุณและความต้องการของผู้ให้ทุนเพื่อปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะสมอย่างสมบูรณ์แบบ ระบบยังแนะนำวิธีการปรับปรุงเนื้อหาของคุณโดยอิงจากรูปแบบของข้อเสนอที่ประสบความสำเร็จในอดีต ซึ่งช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการส่งใบสมัครที่ดูทั่วไปและขาดความโดดเด่น ซึ่งผู้ให้ทุนสามารถสังเกตเห็นได้ในทันที

คุณสมบัติเด่นของ Grantboost

  • ไลบรารีเทมเพลตแบบไดนามิก: เข้าถึงเทมเพลตที่ได้รับการพิสูจน์แล้วหลายร้อยแบบที่ AI ปรับแต่งให้เหมาะกับโครงการของคุณโดยอัตโนมัติ
  • คำแนะนำเนื้อหาอัจฉริยะ: รับคำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงเรื่องราวของคุณโดยอิงจากสิ่งที่ได้ผลสำหรับผู้ให้ทุนรายนั้นในอดีต
  • การสร้างคำอธิบายงบประมาณแบบอัตโนมัติ: สร้างคำอธิบายงบประมาณที่ละเอียดและสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับเรื่องราวของข้อเสนอของคุณ

ข้อดีและข้อเสียของ Grantboost

ข้อดี:

  • มีเทมเพลตหลากหลายที่ยอดเยี่ยม ครอบคลุมประเภททุนที่พบบ่อยที่สุด
  • การปรับแต่งที่แข็งแกร่งทำให้ข้อเสนอรู้สึกเป็นเอกลักษณ์และเหมาะกับคุณ
  • เรียนรู้ได้ง่าย ช่วยให้สมาชิกใหม่ในทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย:

  • มีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับทุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือทางเทคนิคสูง
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัดสำหรับการติดตามหลังการส่ง
  • คำแนะนำจาก AI อาจพลาดในบางครั้งในเรื่องของน้ำเสียง

ราคาของ Grantboost

  • ฟรี
  • ข้อดี: $19.99 ต่อเดือน
  • ทีม: $29.99 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Grantboost

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

⚡️ แหล่งเก็บแม่แบบ: ตัวเลือกแม่แบบข้อเสนอขอทุนฟรีสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

6. Grant Orb (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการและการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

มอบเครื่องมือ AI สำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ
ผ่านทางแกรนท์ ออร์บ

Grant Orbเป็นซอฟต์แวร์สำหรับเขียนข้อเสนอขอทุนที่เน้นการอัตโนมัติด้านงานธุรการของการเขียนข้อเสนอขอทุน ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าทุกข้อเสนอเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้ทุน หากทีมของคุณใช้เวลามากเกินไปกับการจัดรูปแบบและการจัดการด้านโลจิสติกส์การส่งข้อเสนอ เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณมีเวลาในการมุ่งเน้นไปที่การเขียนมากขึ้น

จุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่ระบบอัตโนมัติในการทำงาน คุณสามารถสร้างกระบวนการอนุมัติแบบกำหนดเอง ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และติดตามข้อเสนอในแต่ละขั้นตอนได้ระบบตรวจสอบความสอดคล้องจะทำการยืนยันโดยอัตโนมัติว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคทั้งหมดแล้ว ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่การสมัครจะถูกปฏิเสธเนื่องจากข้อผิดพลาดเล็กน้อย

คุณสมบัติเด่นของ Grant Orb

  • การจัดการกระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อนำเสนองานตั้งแต่การร่างจนถึงการส่งอัตโนมัติ
  • การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครอบคลุม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อเสนอตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคทั้งหมด เช่น จำนวนคำและเอกสารแนบที่จำเป็น
  • การจัดการพอร์ทัลการส่งแบบบูรณาการ: นำทางพอร์ทัลการให้ทุนต่างๆ จากอินเทอร์เฟซเดียว ช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก

ข้อดีและข้อเสียของ Grant Orb

ข้อดี:

  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยมช่วยลดงานบริหารจัดการที่ต้องทำด้วยมือได้อย่างมาก
  • เครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่งช่วยลดความเสี่ยงของการถูกปฏิเสธทางเทคนิค
  • เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค

ข้อเสีย:

  • การช่วยเหลือการเขียนด้วย AI ที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • ฐานข้อมูลโอกาสการให้ทุนที่เล็กกว่า
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูไม่ทันสมัยเท่ากับคู่แข่งบางราย

ราคาของ Grant Orb

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Grant Orb

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

👀 คุณรู้หรือไม่: "รายงานสถิติเงินอุดหนุนประจำปี 2023 ถึง 2024" อย่างเป็นทางการของสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้มอบเงินอุดหนุนจำนวน 153,000 ล้านปอนด์ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก 156,000 ล้านปอนด์ในปีที่แล้ว ขนาดของเงินทุนนี้แสดงให้เห็นว่าก้อนเงินมีขนาดใหญ่เพียงใด—และแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันและการจัดการกระบวนการมีความสำคัญเพียงใดเมื่อมูลค่าเดิมพันสูงถึงหลายแสนล้านปอนด์ ยิ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เขียนข้อเสนอขอทุนที่ชนะมากขึ้น!

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทคนิค AI: การเชี่ยวชาญการเรียนรู้ของเครื่อง, การเรียนรู้เชิงลึก & NLP

7. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเขียนทั่วไปที่ยืดหยุ่นได้)

เครื่องมือ Chatgpt_AI สำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ
ผ่านทาง ChatGPT

ChatGPTเป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ทรงพลังและหลากหลาย สามารถเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการทุกทีม แม้ว่ามันจะไม่ใช่อุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการ แต่ความสามารถในการสร้างไอเดีย ร่างเนื้อหา และปรับปรุงภาษา ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและเข้าถึงได้สำหรับงานหลากหลายประเภท

คุณสามารถใช้มันเพื่อระดมความคิดสำหรับโครงการ, แก้ปัญหาการเขียนติดขัดในส่วนที่ยาก, หรือทำให้ภาษาทางเทคนิคที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้ชมทั่วไปได้ ลักษณะการสนทนาของมันช่วยให้คุณสามารถขอแก้ไขและสำรวจมุมมองต่าง ๆ ได้ ทำให้มันเป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมสำหรับการคิดสร้างสรรค์และการปรับแต่งร่างสุดท้ายของคุณให้สมบูรณ์แบบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • การสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย: สร้างเนื้อหาสำหรับทุกส่วนของคำขอรับทุน ตั้งแต่บทสรุปสำหรับผู้บริหารไปจนถึงแผนการประเมินผล
  • การปรับปรุงแบบโต้ตอบ: ปรับปรุงงานเขียนของคุณผ่านการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้ได้วลีที่สมบูรณ์แบบ
  • การช่วยเหลือด้านการวิจัย: ช่วยคุณเข้าใจหัวข้อที่ซับซ้อนและค้นหาข้อมูลสนับสนุนสำหรับข้อเสนอของคุณ

ข้อดีและข้อเสียของ ChatGPT

ข้อดี:

  • ยืดหยุ่นอย่างยิ่งและสามารถจัดการงานเขียนเกือบทุกประเภท
  • ได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องด้วยฟีเจอร์ใหม่ ๆ
  • ชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่ให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมากมาย

ข้อเสีย:

  • ขาดความรู้เฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนข้อเสนอขอทุนและข้อกำหนดของผู้ให้ทุน
  • ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือหรือการจัดการโครงการในตัวสำหรับทีม
  • บางครั้งอาจสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง

ราคาของ ChatGPT

  • ChatGPT Plus: $20 ต่อเดือน
  • ทีม ChatGPT: $30 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ChatGPT Pro: $200 ต่อเดือน
  • ChatGPT Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (1000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

ChatGPT ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ฉันชื่นชอบสำหรับงานหลากหลายในชีวิตประจำวัน ฉันใช้มันในการร่างอีเมล เขียนและแก้ไขโค้ด สรุปเอกสาร สร้างไอเดีย และแม้กระทั่งช่วยในการวิจัยหรือเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ความสามารถในการปรับตัวของมันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ คำตอบทางเทคนิค หรือคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง ChatGPT ก็ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงประเด็น ฉันชอบที่มันช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของฉันเร็วขึ้นและเติมเต็มช่องว่างความรู้ได้อย่างน่าเชื่อถือตามที่ต้องการ

ChatGPT ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ฉันชื่นชอบสำหรับงานประจำวันหลากหลายประเภท ฉันใช้มันในการร่างอีเมล เขียนและแก้ไขโค้ด สรุปเอกสาร สร้างไอเดีย และแม้กระทั่งช่วยในการวิจัยหรือเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ความสามารถในการปรับตัวของมันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ คำตอบทางเทคนิค หรือคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง ChatGPT ก็ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงประเด็น ฉันชอบที่มันช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของฉันเร็วขึ้นและเติมเต็มช่องว่างความรู้ได้อย่างน่าเชื่อถือตามต้องการ

8. โคลด (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขข้อเสนอที่ยาวและซับซ้อน)

เครื่องมือ Claude_AI สำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ
ผ่านทางโคลด

โคล้ดเป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเอกสารยาวและซับซ้อน ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมเขียนข้อเสนอขอทุนที่ทำงานเกี่ยวกับข้อเสนอที่ครอบคลุมซึ่งต้องการบริบทที่ลึกซึ้งและความสอดคล้องของเนื้อหา

หากคุณเคยประสบปัญหาในการรักษาความสอดคล้องของข้อเสนอ 50 หน้า Claude สามารถช่วยคุณได้

คุณสมบัติหลักของมันคือหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่ ซึ่งหมายความว่ามันสามารถอ่านและจดจำข้อเสนอโครงการทั้งหมดได้ในคราวเดียว ทำให้สามารถให้คำแนะนำที่สอดคล้องกันในทุกส่วน ตั้งแต่บทนำไปจนถึงงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งและแนะนำวิธีทำให้เหตุผลในการขอทุนของคุณแข็งแกร่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของโคล้ด

  • หน้าต่างบริบทขยาย: ทำงานกับข้อเสนอโครงการทั้งหมดในคราวเดียว เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องของเนื้อหา
  • การแก้ไขและปรับปรุงอย่างละเอียด: ให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง, การโต้แย้ง, และความชัดเจน
  • การคิดวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: จัดการกับข้อเสนอที่ซับซ้อนและทางเทคนิคด้วยความเข้าใจที่ละเอียดอ่อน

ข้อดีและข้อเสียของโคลด

ข้อดี:

  • การจัดการเอกสารยาวอย่างเหนือชั้นช่วยรักษาคุณภาพและความต่อเนื่อง
  • ยอดเยี่ยมในการรักษาโทนเสียงและน้ำเสียงที่สม่ำเสมอในผลงานของผู้เขียนหลายคน
  • กรอบจริยธรรมที่เข้มแข็งช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอมีความถูกต้องและเหมาะสม

ข้อเสีย:

  • ไม่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนขอทุน
  • การผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
  • บางครั้งอาจระมัดระวังเกินไปในคำแนะนำ

การตั้งราคาแบบโคล้ด

  • โคล้ด โปร: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ทีมโคลด: $30 ต่อเดือน
  • โคล้ด แม็กซ์: เริ่มต้นที่ 100 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • Claude Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของโคลด

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึงโคล้ดว่าอย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

ความสามารถของ Claude ในการรักษาบริบทและเข้าใจความต้องการทางธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อนนั้นแข็งแกร่งมาก Claude ช่วยฉันในการจัดโครงสร้างงานที่ซับซ้อนและการจำลองสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อความหรือข้อมูลจำนวนมาก และสร้างการสื่อสารกับลูกค้าที่แม่นยำโดยไม่สูญเสียเจตนาเชิงกลยุทธ์

ความสามารถของ Claude ในการรักษาบริบทและเข้าใจความต้องการทางธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อนนั้นแข็งแกร่งมาก Claude ช่วยฉันในการจัดโครงสร้างงานที่ซับซ้อนและการจำลองสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อความหรือข้อมูลจำนวนมาก และสร้างการสื่อสารกับลูกค้าที่แม่นยำโดยไม่สูญเสียเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์

📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามวันกำหนดคลอดที่ดีที่สุด

9. เมถุน (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัย การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์)

เครื่องมือ Gemini_AI สำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ
ผ่านทางเจมินี

Gemini, พัฒนาโดย Google, เป็นเครื่องมือ AI ที่โดดเด่นในการวิจัยและการตรวจสอบข้อเท็จจริง. มันผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับการค้นหาเว็บ, ช่วยให้ทีมของคุณสามารถดึงข้อมูลและสถิติแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งสำหรับโครงการของคุณ.

นี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับทุนที่ต้องการข้อมูลที่ทันสมัย

หนึ่งในจุดแข็งที่ไม่เหมือนใครของมันคือความสามารถในการทำงานหลายรูปแบบ ซึ่งหมายความว่ามันสามารถเข้าใจและทำงานกับข้อความ, รูปภาพ, และข้อมูลได้ คุณสามารถขอให้มันวิเคราะห์แผนภูมิจากเอกสารวิจัยหรือสร้างคำอธิบายสำหรับรูปภาพของโครงการได้ สำหรับทีมที่ใช้ Google Workspace อยู่แล้ว Gemini สามารถผสานการทำงานกับ Docs, Sheets, และ Slides ได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของราศีเมถุน

  • การค้นหาเว็บแบบบูรณาการ: เข้าถึงข้อมูลและสถิติปัจจุบันแบบเรียลไทม์เพื่อสนับสนุนการเรียกร้องของคุณ
  • การวิเคราะห์เนื้อหาแบบหลายรูปแบบ: ทำงานร่วมกับแผนภูมิ, กราฟ, และรูปภาพ นอกเหนือจากข้อความ
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันใน Google Workspace: ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่ทีมของคุณอาจใช้งานอยู่แล้ว

ข้อดีและข้อเสียของราศีเมถุน

ข้อดี:

  • ความสามารถในการวิจัยที่ยอดเยี่ยมทำให้ข้อเสนอมีพื้นฐานจากข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน
  • คุณสมบัติแบบหลายรูปแบบสนับสนุนข้อเสนอที่มีประเภทเนื้อหาที่หลากหลาย

ข้อเสีย:

  • มีความเฉพาะทางสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการน้อยกว่าแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
  • ปัญหาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นสำหรับข้อมูลที่มีความอ่อนไหวขององค์กร
  • ประสิทธิภาพอาจไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับงาน

การกำหนดราคาของ Gemini

  • Gemini Advanced (ผ่าน Google One AI Premium): $19.99 ต่อเดือน
  • Gemini สำหรับ Google Workspace (แผนธุรกิจ): $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • Gemini สำหรับ Google Workspace (แผนสำหรับองค์กร): 30 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • Gemini Enterprise: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Gemini

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Gemini อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

พูดตามตรง ส่วนที่ดีที่สุดของ Google Gemini คือความง่ายในการใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่าหรือฝึกฝนอะไรเลย—แค่เริ่มพิมพ์มันก็ทำงานทันที รู้สึกราบรื่นและเป็นธรรมชาติมาก โดยเฉพาะถ้าคุณใช้ Gmail, Docs หรือแอปอื่นๆ ของ Google อยู่แล้ว การที่มันเชื่อมต่อกับ Google Workspace ได้นั้นถือเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับผม

พูดตามตรง ส่วนที่ดีที่สุดของ Google Gemini คือการใช้งานที่ง่ายมาก ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือฝึกฝนอะไรเลย—แค่เริ่มพิมพ์มันก็เริ่มทำงานทันที รู้สึกราบรื่นและเป็นธรรมชาติมาก โดยเฉพาะถ้าคุณใช้ Gmail, Docs หรือแอปอื่นๆ ของ Google อยู่แล้ว การที่มันเชื่อมต่อกับ Google Workspace ได้นั้นถือเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับผม

10. Perplexity (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยที่มีการอ้างอิงที่ตรวจสอบได้)

เครื่องมือ Perplexity_AI สำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ
ผ่านทาง Perplexity

Perplexityเป็นเครื่องมือวิจัย AI ที่ทำงานเหมือนเครื่องมือค้นหาที่มีพลังเหนือชั้น มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง และที่สำคัญที่สุดคือแสดงให้คุณเห็นว่าข้อมูลนั้นมาจากไหน

สำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการที่ต้องการสร้างข้อเสนอที่มีการวิจัยอย่างเข้มข้น เครื่องมือนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งในการรักษาความถูกต้องของการอ้างอิง

เมื่อคุณถามคำถามกับ Perplexity มันไม่ได้ให้คำตอบเพียงอย่างเดียว—แต่มอบคำตอบพร้อมการอ้างอิงที่มีหมายเลขซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงไปยังแหล่งที่มา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็วและสร้างเรื่องราวที่น่าเชื่อถือและมีหลักฐานสนับสนุนอย่างดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นหาสถิติ งานวิจัยทางวิชาการ และหลักฐานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนความต้องการของคุณ

คุณสมบัติเด่นของความสับสน

  • การค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์พร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มา: ให้ข้อมูลปัจจุบันพร้อมการอ้างอิงที่ชัดเจนสำหรับทุกข้ออ้าง
  • การสังเคราะห์งานวิจัย: รวมข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นบทสรุปที่สอดคล้องกัน
  • การจัดการการอ้างอิง: ช่วยคุณติดตามแหล่งข้อมูลของคุณและจัดรูปแบบให้ถูกต้อง

ข้อดีและข้อเสียของความสับสน

ข้อดี:

  • การติดตามการอ้างอิงที่ยอดเยี่ยมทำให้การอ้างอิงทั้งหมดมีแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง
  • การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้ข้อเสนอเป็นปัจจุบัน
  • อินเตอร์เฟซที่สะอาดและมุ่งเน้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง

ข้อเสีย:

  • การช่วยเหลือการเขียนอย่างจำกัดนอกเหนือจากการสรุปงานวิจัย
  • ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือในตัวสำหรับการเขียนทีม
  • มีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับส่วนที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์หรือการเล่าเรื่องในข้อเสนอ

การกำหนดราคาแบบสร้างความสับสน

  • Perplexity Pro: $20 ต่อเดือน
  • เพอร์เพล็กซิตี้แม็กซ์: $200 ต่อเดือน
  • Perplexity Enterprise Pro: $40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • Perplexity Enterprise Max: $325 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • Perplexity Education Pro: $4. 99 ต่อเดือน

คะแนนความสับสนและความคิดเห็น

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Perplexity อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

ฉันเริ่มใช้ Perplexity เพื่อทดลองกับ AI แต่ไม่นานก็พบว่ามันเป็นเครื่องมือค้นหาที่ยอดเยี่ยมมาก ดีกว่า Google มาก: มันไม่ท่วมท้นคุณด้วยโฆษณาหรือโฆษณาที่เสียเงิน และให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องเสมอ แต่คุณสมบัติที่ดีที่สุดคือลิงก์ตรงไปยังแหล่งข้อมูล ทำให้คุณสามารถตัดสินได้ด้วยตัวเองว่าแหล่งข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ และจนถึงตอนนี้ แหล่งข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือได้เสมอ และมันช่วยได้จริง ๆ ในการค้นหาสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้บนเว็บ สิ่งที่ปกติฉันต้องใช้เวลา 30 นาที แต่ Perplexity ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที

ฉันเริ่มใช้ Perplexity เพื่อทดลองกับ AI แต่ไม่นานก็พบว่ามันเป็นเครื่องมือค้นหาที่ยอดเยี่ยมมาก ดีกว่า Google มาก: มันไม่ท่วมท้นคุณด้วยโฆษณาหรือโฆษณาที่ต้องจ่ายเงิน และให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องเสมอ แต่คุณสมบัติที่ดีที่สุดคือลิงก์โดยตรงไปยังแหล่งข้อมูล ทำให้คุณสามารถตัดสินได้ด้วยตัวเองว่าแหล่งข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ และจนถึงตอนนี้ แหล่งข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือได้เสมอ และมันช่วยได้จริง ๆ ในการค้นหาสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้บนเว็บ สิ่งที่ปกติฉันต้องใช้เวลา 30 นาที แต่ Perplexity ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที

เรียนรู้วิธีใช้ AI สำหรับการจัดทำเอกสาร:

11. ไฟร์ฟลาย (เหมาะที่สุดสำหรับการจับและค้นหาข้อมูลเชิงลึกของการประชุม)

ไฟร์ฟลาย AI_เครื่องมือ AI สำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ
ผ่าน Fireflies AI

Firefliesเป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่บันทึก ถอดเสียง และสรุปการสนทนาของทีมคุณโดยอัตโนมัติ สำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการ หมายความว่าทุกการระดมความคิด การประชุมกับผู้ให้ทุน และการตรวจสอบภายในจะกลายเป็นเนื้อหาที่สามารถค้นหาได้ คุณจะไม่มีวันสูญเสียไอเดียดีๆ หรือลืมการตัดสินใจสำคัญอีกต่อไป

ลองนึกภาพว่าคุณมีการประชุมกับเจ้าหน้าที่โครงการเมื่อสองเดือนที่แล้ว ด้วย Fireflies คุณสามารถค้นหาบันทึกการประชุมโดยใช้คำว่า 'ข้อจำกัดด้านงบประมาณ' หรือ 'ตัวชี้วัดการประเมินผล' เพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับข้อเสนอได้อย่างแม่นยำ ระบบจะระบุรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติและสร้างงานให้ทันที เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการติดตามผลตกหล่น

คุณสมบัติเด่นของหิ่งห้อย

  • การถอดเสียงการประชุมอัตโนมัติ: จับทุกคำจากการวางแผนโครงการและประชุมกับผู้ให้ทุนของคุณ
  • สรุปและรายการดำเนินการโดยใช้ AI: ให้สรุปที่กระชับและดึงงานและการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ
  • คลังข้อมูลการประชุมที่สามารถค้นหาได้: สร้างฐานความรู้จากการสนทนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทุนของคุณ

ข้อดีและข้อเสียของหิ่งห้อย

ข้อดี:

  • รับประกันว่าไม่มีแนวคิดที่มีคุณค่าจากการประชุมถูกลืม
  • ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอหลัก
  • สร้างคลังความทรงจำของสถาบันที่สามารถค้นหาได้เกี่ยวกับการหารือเกี่ยวกับทุน

ข้อเสีย:

  • มันไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการเขียน แต่เป็นเครื่องมือสำหรับการบันทึกข้อมูล
  • ต้องจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งมีการหารือในที่ประชุมอย่างระมัดระวัง
  • สมาชิกในทีมบางคนอาจรู้สึกไม่สบายใจกับการประชุมที่มีการบันทึก

ไฟร์ฟลายส์ ราคา

  • ฟรี
  • Fireflies Pro: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจหิ่งห้อย: $29 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ไฟร์ฟลายส์ เอ็นเตอร์ไพรส์: $39 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของไฟร์ฟลายส์

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

เนื่องจากปริมาณการประชุมและการสาธิตที่เราจัดการ มันค่อนข้างยากที่จะจดจำการสนทนาทั้งหมด และเครื่องมือนี้ช่วยจดบันทึกให้คุณในวิธีที่ดีที่สุด มันผสานรวมกับ gmail และ hubspot มันค่อนข้างแม่นยำในการจดบันทึก แสดงความรู้สึกของการสนทนา เวลาที่ผู้พูดพูด โดยรวมแล้วมันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสูงสำหรับทีมของเรา

เนื่องจากปริมาณการประชุมและการสาธิตที่เราจัดการ มันค่อนข้างยากที่จะจดจำการสนทนาทั้งหมด และเครื่องมือนี้ช่วยจดบันทึกให้คุณในวิธีที่ดีที่สุด มันผสานรวมกับ gmail และ hubspot การจดบันทึกของมันค่อนข้างแม่นยำ สามารถแชร์ความรู้สึกของการสนทนาและเวลาที่ผู้พูดพูดได้ โดยรวมแล้วมันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสูงสำหรับทีมของเรา

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมทุนและการติดต่อผู้บริจาค ลองดูเทมเพลตจดหมายขอรับบริจาค— เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการเขียนคำขอบริจาคที่น่าสนใจ และสำหรับการรวบรวมข้อมูลและเรื่องราวที่ประกอบเป็นข้อเสนอขอทุนแบบมืออาชีพและความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเทมเพลตรายงานประจำปีสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

12. Fundwriter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องและเทมเพลตที่เน้นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)

เครื่องมือ ai_AI สำหรับทีมเขียนข้อเสนอโครงการทุน
ผ่านทาง Fundwriter.ai

Fundwriter.aiเป็นซอฟต์แวร์เขียนคำขอรับทุนสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็ก

มันเข้าใจภาษาและความต้องการในการเล่าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของงานที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณถ่ายทอดผลกระทบของคุณและแสดงให้เห็นถึงความต้องการในรูปแบบที่สอดคล้องกับผู้สนับสนุนที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ระบบ AI ได้รับการฝึกฝนจากข้อเสนอโครงการที่ไม่แสวงหากำไรที่ประสบความสำเร็จ จึงเข้าใจวิธีสร้างสมดุลระหว่างหลักฐานเชิงข้อมูลกับการเล่าเรื่องที่ดึงดูดใจและสร้างอารมณ์ความรู้สึก ระบบนี้ยังมีแม่แบบสำหรับประเภททุนทั่วไปขององค์กรไม่แสวงหากำไร เช่น ทุนสนับสนุนโครงการและการเสริมสร้างศักยภาพ พร้อมคำแนะนำในการสร้างข้อความแสดงผลกระทบที่แข็งแกร่งและกรอบการประเมินผล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fundwriter.ai

  • เทมเพลตเฉพาะสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: เข้าถึงเทมเพลตที่ออกแบบมาสำหรับประเภทของทุนสนับสนุนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่พบบ่อยที่สุด
  • กรอบการวัดผลกระทบ: ช่วยให้คุณสร้างข้อความผลกระทบที่น่าสนใจและแผนการประเมินที่ชัดเจน
  • การช่วยเหลือด้านการเขียนงบประมาณ: สร้างคำอธิบายงบประมาณอย่างละเอียดที่อธิบายค่าใช้จ่ายในลักษณะที่ผู้ให้ทุนเข้าใจได้

ข้อดีและข้อเสียของ Fundwriter.ai

ข้อดี:

  • ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการและข้อจำกัดขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
  • ราคาที่เอื้อมถึงได้ทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับองค์กรที่มีงบประมาณจำกัด
  • การเน้นการเล่าเรื่องที่เน้นผลกระทบช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ให้ทุน

ข้อเสีย:

  • ไม่เหมาะสำหรับทุนวิจัยที่มีลักษณะทางเทคนิคสูงหรือเชิงวิชาการ
  • ฐานผู้ใช้ที่เล็กกว่าหมายถึงทรัพยากรชุมชนและบทเรียนน้อยลง
  • คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มองค์กรแบบครบวงจร

ราคาของ Fundwriter.ai

  • ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
  • พื้นฐาน: $29 ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $89 ต่อเดือน

Fundwriter. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

เปลี่ยนกระบวนการเขียนข้อเสนอโครงการของคุณ

การเขียนขอทุนไม่จำเป็นต้องเป็นการวิ่งวุ่นอย่างบ้าคลั่งกับเอกสารและกำหนดส่ง

เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เหมาะสมสามารถนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวาย ช่วยให้ทีมของคุณเขียนข้อเสนอได้ดียิ่งขึ้น รวดเร็วขึ้น และลดความเครียดลง ไม่ว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือการค้นหาโอกาส การร่างเนื้อหา หรือการจัดการกระบวนการทั้งหมด ก็มีเครื่องมือที่พร้อมช่วยเหลือคุณ 🛠️

การเลือกใช้เครื่องมือ AI แบบรวมศูนย์อย่าง ClickUp จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการขอทุนให้ราบรื่นและเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินทุนมากขึ้น พวกเขาจะจัดการงานที่ซ้ำซากให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์ และการเล่าเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรของคุณ

พร้อมที่จะเห็นวิธีที่แพลตฟอร์มครบวงจรสามารถปฏิวัติการเขียนขอทุนของคุณได้หรือไม่?เริ่มต้นฟรีกับ ClickUpวันนี้

คำถามที่พบบ่อย

แพลตฟอร์ม AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนขอทุน ได้แก่ Grantable, Fundwriter.ai, Grantify และ ClickUp Grantable วิเคราะห์ใบสมัครที่ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างร่างที่ปรับให้เหมาะสมและเสนอการตรวจสอบความสอดคล้องและเครื่องมือการทำงานร่วมกัน Fundwriter.ai ออกแบบมาสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและช่วยสร้างร่างที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพโดยการวิเคราะห์แนวทางของผู้ให้ทุน Grantify ผสมผสาน AI กับความเชี่ยวชาญของมนุษย์ โดยให้ส่วนของร่างและคำตอบตัวอย่างเพื่อทำให้กระบวนการเขียนขอทุนง่ายขึ้น ClickUp, แม้จะเป็นที่รู้จักในด้านการจัดการโครงการและเอกสาร, ยังให้บริการการช่วยเหลือการเขียนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมสามารถร่าง, จัดระเบียบ, และร่วมมือกันในการจัดทำเอกสารขอทุนอย่างมีประสิทธิภาพ.

ใช่, ChatGPT สามารถช่วยในการเขียนข้อเสนอขอทุนโดยการสร้างร่างสำหรับองค์ประกอบสำคัญ เช่น คำชี้แจงปัญหา, ข้อเสนอการแก้ไข, งบประมาณ, และจดหมายแสดงเจตจำนง มันช่วยให้กระบวนการเขียนเป็นไปอย่างราบรื่นโดยให้เนื้อหาเริ่มต้นและคำแนะนำเบื้องต้น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงและปรับแต่งข้อเสนอของคุณให้เหมาะสมกับผู้ให้ทุนเฉพาะได้ คุณสมบัติ AI ของ ClickUp ยังสามารถใช้เพื่อสร้างและปรับปรุงเนื้อหาของข้อเสนอขอทุนได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ

ใช่, ChatGPT สามารถช่วยในการเขียนคำขอทุนโดยการสร้างร่างสำหรับส่วนสำคัญ เช่น ปัญหาที่ระบุไว้, การแก้ไขปัญหาที่เสนอ, งบประมาณ, และจดหมายแสดงเจตจำนง. มันช่วยให้กระบวนการเขียนเป็นไปอย่างราบรื่นโดยให้เนื้อหาเริ่มต้นและคำแนะนำ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงและปรับแต่งคำขอทุนของคุณให้เหมาะกับผู้ให้ทุนที่เฉพาะเจาะจง. คุณสมบัติ AI ของ ClickUp ก็สามารถใช้เพื่อสร้างและปรับปรุงเนื้อหาคำขอทุนได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ.

ตัวแทน AI สำหรับการเขียนข้อเสนอขอทุนประกอบด้วยแพลตฟอร์มเช่น Grantable,Fundwriter.ai, Grantify, และผู้ช่วย AI ของ ClickUp. เครื่องมือเหล่านี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์คำแนะนำ, สร้างร่าง, เสนอการแก้ไข, และให้คำตอบแบบตัวอย่างตามการสมัครที่ประสบความสำเร็จ, ทำให้กระบวนการเขียนข้อเสนอขอทุนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. AI ของ ClickUp สามารถช่วยอัตโนมัติงานเขียนที่ซ้ำซาก, จัดระเบียบการวิจัย, และอำนวยความสะดวกในการร่วมมือของทีมเกี่ยวกับเอกสารขอทุน.

ใช่ มีเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยคุณค้นหาทุนสนับสนุน แม้ว่า ClickUp จะไม่ใช่เครื่องมือค้นหาทุนโดยเฉพาะ แต่คุณสามารถใช้การผสานรวมและฟีเจอร์ AI ของมันเพื่อจัดระเบียบและติดตามโอกาสทุนสนับสนุน กำหนดเวลา และความคืบหน้าในการสมัครในที่เดียว ทำให้กระบวนการค้นหาทุนของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น