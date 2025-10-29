บล็อก ClickUp
PRD กับ FRD: ความแตกต่างที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกคนควรรู้

29 ตุลาคม 2568

เคยเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์แล้วพบว่าครึ่งหนึ่งของทีมกำลังคุยกันว่าจะสร้างอะไร ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งกำลังลงมือทำไปแล้วหรือยัง?

ในทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็ว ความสับสนในเอกสารผลิตภัณฑ์เช่นนี้คือสูตรสำเร็จสำหรับความล้มเหลว อย่างไรก็ตาม แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ก็มักจะแยกความแตกต่างระหว่างเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD) และเอกสารข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (FRD) ได้ไม่ชัดเจน

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะอธิบายความแตกต่างระหว่าง PRD และ FRD อย่างละเอียด รวมถึงสิ่งที่พวกเขาคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร และเมื่อใดที่แต่ละอย่างมีความสำคัญที่สุด นอกจากนี้เรายังจะดูว่าClickUpช่วยคุณเขียนเอกสารเหล่านี้ได้อย่างไร 🏁

เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD) คืออะไร?

เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD) คือเอกสารที่ครอบคลุมซึ่งระบุข้อกำหนดทั้งหมดที่จำเป็น คุณลักษณะ ฟังก์ชันการทำงาน และพฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนา

PRD ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องสำหรับทีมข้ามสายงาน รวมถึงทีมพัฒนา ทีมออกแบบ ทีมควบคุมคุณภาพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ PRD ถูกออกแบบมาอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจ ความต้องการของผู้ใช้ และฟีเจอร์ระดับสูงเข้าด้วยกัน

เอกสารนี้ระบุวัตถุประสงค์ เช่น การเพิ่มการมีส่วนร่วมหรือการขับเคลื่อนรายได้ และเชื่อมโยงแต่ละฟีเจอร์กับปัญหาของผู้ใช้จริงและผลลัพธ์ที่ต้องการ

จัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบทางธุรกิจและความเกี่ยวข้อง เอกสาร PRD ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่การสร้างโซลูชันที่ตอบสนองทั้งตลาดและกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท

ตัวอย่างส่วนต่าง ๆ ใน PRD

ตัวอย่างบางส่วนของส่วนที่พบได้ทั่วไปใน PRD:

  • ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ สรุปว่าผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะคืออะไร เหตุผลที่สร้างขึ้น และสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมอย่างไร
  • วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเกณฑ์ความสำเร็จ
  • เป้าหมาย บุคลิกผู้ใช้ อธิบายว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใคร ความต้องการ พฤติกรรม และปัญหาที่พบ
  • เรื่องราวของผู้ใช้และกรณีการใช้งาน อธิบายว่าผู้ใช้จะมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์อย่างไรผ่านสถานการณ์จริง
  • คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน ระบุคุณสมบัติหลักและพฤติกรรมที่คาดหวังของผลิตภัณฑ์
  • สมมติฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระบุสมมติฐานในการวางแผนและปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
  • ไทม์ไลน์และเหตุการณ์สำคัญ แสดงขั้นตอนหลัก ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และเป้าหมายการเผยแพร่

ประเด็นอื่น ๆ ที่ควรสังเกต ได้แก่ เกณฑ์การยอมรับข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชันของโครงการ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและ KPI และคำถามหรือความเสี่ยงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:เทมเพลตเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเป็นกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดแนว ความร่วมมือ และความชัดเจนตลอดวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์

PRD เทียบกับ FRD: ใช้แม่แบบนี้สำหรับขั้นตอนของโครงการของคุณ
รับเทมเพลตฟรี
สรุปข้อมูลสำคัญทั้งหมดตลอดวงจรการพัฒนาด้วยเทมเพลตเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของ ClickUp

สร้างขึ้นภายในClickUp Docs,แม่แบบเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์จะนำทางทีมผ่านทุกส่วนสำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์, ผู้ใช้เป้าหมาย, เรื่องราวผู้ใช้, คุณสมบัติ, เกณฑ์การยอมรับ, และกรอบเวลา. รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์, การมอบหมายงาน, และการแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงภายในเอกสาร.

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ฝังจุดตรวจสอบรีวิวไว้ในขณะเขียน PRD กำหนดหมุดหมายสำคัญที่ทีมออกแบบ วิศวกรรม และผู้นำผลิตภัณฑ์ควรตรวจสอบความเข้าใจร่วมกันก่อนดำเนินการต่อ เพื่อให้ทุกฝ่ายในทีมธุรกิจมีความสอดคล้องกันตลอดกระบวนการ

เอกสารข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (FRD) คืออะไร?

เอกสารข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (FRD) คือเอกสารอย่างเป็นทางการที่ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงาน คุณสมบัติ และพฤติกรรมเฉพาะที่ระบบหรือซอฟต์แวร์ต้องมีเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ

มันนำเป้าหมายและคุณสมบัติระดับสูงจาก PRD มาแปลงเป็นข้อกำหนดระบบที่ละเอียด

FRD กำหนดสิ่งที่ผลิตภัณฑ์หรือระบบควรทำ โดยอธิบายการดำเนินการที่คาดหวัง การโต้ตอบของผู้ใช้ การจัดการข้อมูล และผลลัพธ์ โดยไม่ระบุว่าฟังก์ชันเหล่านี้จะถูกนำไปใช้อย่างไร

นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นสัญญา ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจกับทีมพัฒนา ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความสามารถทางการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างส่วนต่าง ๆ ใน FRD

นี่คือตัวอย่างบางส่วนของหัวข้อที่มักพบในเอกสารการวิเคราะห์ความต้องการ:

  • บทนำและวัตถุประสงค์ อธิบายวัตถุประสงค์ของเอกสาร ขอบเขต และกลุ่มเป้าหมาย
  • ภาพรวมของระบบ อธิบายสถาปัตยกรรมของระบบและวิธีที่มันเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่กว่า
  • เวิร์กโฟลว์และกระบวนการทำงาน แสดงขั้นตอนและปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ในแต่ละขั้นตอน
  • การไหลของข้อมูลและข้อกำหนด กำหนดข้อมูลนำเข้า ข้อมูลส่งออก รูปแบบ แหล่งที่มา และกฎการประมวลผล
  • ข้อกำหนดของส่วนติดต่อผู้ใช้และแบบร่างหน้าจอ แสดงหน้าจอและการโต้ตอบ
  • ข้อกำหนดการผสานรวม กำหนดวิธีที่ระบบโต้ตอบกับระบบอื่นหรือ API

ส่วนอื่น ๆ ประกอบด้วยข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน เกณฑ์การยอมรับ สมมติฐานและข้อพึ่งพา และอภิธานศัพท์

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:เทมเพลตข้อกำหนดการทำงานของ ClickUpเปลี่ยนแนวคิดผลิตภัณฑ์ระดับสูงให้กลายเป็นข้อกำหนดระบบที่ละเอียดและสามารถนำไปปฏิบัติได้

PRD กับ FRD: ทำให้ทีมข้ามสายงานเข้าใจตรงกัน
รับเทมเพลตฟรี
สรุปองค์ประกอบหลักทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณในรูปแบบเอกสารที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยเอกสารข้อกำหนดการทำงานของ ClickUp

แบบฟอร์มข้อกำหนดการทำงานได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมวิศวกรรม ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และนักวิเคราะห์คุณภาพ (QA) โดยช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้าใจถึงสิ่งจำเป็นอย่างชัดเจน รวมถึงข้อกำหนดการทำงาน การไหลของข้อมูล ข้อกำหนดของส่วนติดต่อผู้ใช้ และเกณฑ์การยอมรับ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รวมการจำลองสถานการณ์ที่ขอบเขต (edge-case simulations) ด้วย สำหรับฟีเจอร์การอัปโหลดไฟล์ ระบุขนาดไฟล์สูงสุด รูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ และพฤติกรรมเมื่อถึงขีดจำกัดการจัดเก็บ วิศวกรสามารถเขียนโค้ดได้อย่างมั่นคง และทีม QA สามารถทดสอบได้อย่างแม่นยำ

เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ vs. เอกสารข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน: ความแตกต่างที่สำคัญ

นี่คือการเปรียบเทียบระหว่าง PRD กับ FRD เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดลำดับความสำคัญที่ไม่สอดคล้องกัน ความสับสนในทีม และความล่าช้าในการนำไปใช้งาน:

เกณฑ์PRDFRD
ผู้ชมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมข้ามสายงานนักวิเคราะห์ระบบ, ทีมวิศวกรรม/เทคนิค, นักพัฒนา
จุดโฟกัสเป้าหมายทางธุรกิจ, ความต้องการของผู้ใช้, คุณค่าของสินค้า, 'อะไร' และ 'ทำไม'พฤติกรรมของระบบ, 'วิธีการ' ที่ความต้องการถูกแปลงเป็นคุณสมบัติทางเทคนิค
รูปแบบเน้นผู้ใช้, ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์, คุณสมบัติระดับสูง, กรณีการใช้งานระบบที่เน้น, ข้อมูลจำเพาะเชิงฟังก์ชันที่ละเอียด, การไหลของข้อมูล, แบบจำลอง
ระดับของรายละเอียดระดับสูง ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง อาจรวมถึงข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชันบางส่วนรายละเอียดข้อกำหนดที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับวิศวกรรม ซึ่งเฉพาะเจาะจงกับการปล่อยเวอร์ชัน
เจ้าของผู้จัดการผลิตภัณฑ์, บางครั้งนักวิเคราะห์ธุรกิจนักวิเคราะห์ระบบ, หัวหน้าวิศวกรรม, บางครั้งเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจ
ระยะของวงจรชีวิตการคิดค้นแนวคิดเบื้องต้น การวางแผน และการปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันการออกแบบโซลูชัน, การเตรียมการสำหรับการสร้าง และการตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุประสงค์การใช้งานการปรับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน, การสื่อสารลำดับความสำคัญแปลงเป้าหมายของผลิตภัณฑ์เป็นข้อกำหนดทางวิศวกรรมและโซลูชัน
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยนัก; ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์อาจมีการปรับปรุงตลอดการพัฒนาเมื่อมีการพัฒนาทางเทคนิค
ตัวอย่างเนื้อหาวัตถุประสงค์, เป้าหมาย, เรื่องราวของผู้ใช้, รายการคุณสมบัติ, กรณีการใช้งาน, และข้อจำกัดกระบวนการทำงานเชิงฟังก์ชัน, กระบวนการทางธุรกิจ, โครงร่างหน้าจอ, และการบูรณาการข้อมูล

📖 อ่านเพิ่มเติม: เอกสารข้อกำหนดทางธุรกิจ vs. เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD)

เมื่อใดควรใช้ PRD กับ FRD

การรู้ว่าเมื่อใดควรใช้ PRD หรือ FRD นั้นขึ้นอยู่กับขั้นตอนของโครงการและระดับรายละเอียดที่ทีมของคุณต้องการ

เริ่มต้นด้วย PRDตั้งแต่ช่วงต้นของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อกำหนดสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ควรบรรลุและเหตุผล โดยเน้นที่เป้าหมายทางธุรกิจ ความต้องการของผู้ใช้ และคุณสมบัติในระดับสูง

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดแนวผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดลำดับความสำคัญ และการทำให้ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังของผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์

ย้ายไปยัง FRD เมื่อ PRD ได้รับการจัดตั้งและทีมพร้อมที่จะแปลงเป้าหมายเป็นข้อกำหนดทางเทคนิค

เอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์นี้ควรระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าระบบควรทำงานอย่างไร สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโครงการวิศวกรรมที่ซับซ้อน สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม หรือเมื่อมีทีมพัฒนาหลายทีมที่ต้องการแผนงานที่ชัดเจนเพื่อปฏิบัติตาม

นี่คือคำถามบางข้อที่คุณควรตอบเพื่อทำความเข้าใจว่าคุณควรรวมเอกสารทั้งสองเข้าด้วยกันหรือไม่:

  • โครงการนี้มีขนาดเล็กหรือมีความคล่องตัวเพียงพอที่จะรวมเป้าหมายระดับสูงเข้ากับรายละเอียดทางเทคนิคได้หรือไม่?
  • การควบคุมเวอร์ชันและการทำงานร่วมกันจะจัดการอย่างไรหากเอกสารหนึ่งฉบับใช้สำหรับทั้งสองวัตถุประสงค์?
  • เอกสารฉบับเดียวสามารถทำให้ทั้งวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและรายละเอียดเชิงหน้าที่ชัดเจนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้หรือไม่?

🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดของ FRDs ได้รับความนิยมในโครงการทางทหาร โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1980 มาตรฐานMIL-STD-2167Aของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึ่งเปิดตัวในปี 1985 ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการจัดทำข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์อย่างละเอียด ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญไปสู่การจัดทำเอกสารที่มีโครงสร้างในโครงการซอฟต์แวร์ด้านการป้องกันประเทศ

📖 อ่านเพิ่มเติม: เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์: คู่มือสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

ClickUp ช่วยสร้างและจัดการเอกสาร PRD และ FRD อย่างไร

ซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ ClickUpคือ แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

ซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารให้ทีมทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อเอกสาร, ร่วมมือ, และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างเอกสารที่มีชีวิต

ด้วย ClickUp Docs การสร้างเอกสาร PRD และ FRD ที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบกลายเป็นเรื่องง่าย

การแก้ไขแบบร่วมมือและข้อความที่สมบูรณ์ใน ClickUp Docs ทำให้การสร้างเอกสาร PRD และ FRD ที่มีรายละเอียดเป็นเรื่องง่าย
ร่วมมือกันในการจัดทำ PRD และ FRD ที่มีโครงสร้างในเอกสาร ClickUp ที่แชร์ร่วมกัน

สมมติว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์กำลังเปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือใหม่ พวกเขาสามารถวางแผนภาพรวมของผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องราวของผู้ใช้ในเอกสารที่แชร์ได้

ต้องการให้ทีมทำงานเป็นไปตามแผนหรือไม่? ฝังเช็คลิสต์แบบโต้ตอบสำหรับข้อกำหนดของฟีเจอร์ ใช้ตารางเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน และเพิ่มมุมมองแบบตารางหรือบอร์ดเพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ระหว่างงาน

ในด้าน FRD ทีมงานเดียวกันสามารถลงลึกในขั้นตอนการทำงานที่ละเอียด ข้อกำหนดทางฟังก์ชัน และการไหลของข้อมูลด้วยเอกสารที่ซ้อนกัน

ใช้ Docs สำหรับการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์, บล็อกโค้ด, การฝังมัลติมีเดีย,แม่แบบทางวิศวกรรม, และการแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์

เขียน PRD ที่ยอดเยี่ยมด้วย ClickUp:

เชื่อมโยงงานกับกระบวนการทำงาน

ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงส่วนของ PRDไปยังงานFRD ในClickUpภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้โดยตรง สร้างความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างวัตถุประสงค์ระดับสูงและรายละเอียดการดำเนินการทางเทคนิค

ClickUp Docs: เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบสำหรับ PRD และ FRD ของคุณ
เชื่อมโยงเอกสารลิงก์ไปยังขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้วย ClickUp Docs

ตัวอย่างเช่น หาก PRD ระบุ 'ขั้นตอนการชำระเงินหลายขั้นตอน' แต่ละขั้นตอนสามารถเชื่อมโยงกับงาน FRD ที่สอดคล้องกัน รวมถึงการป้อนข้อมูล/การส่งออกของระบบและพฤติกรรมของ UI

การอัปเดตใด ๆ ใน PRD จะถูกเผยแพร่ไปยังงานที่เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ ทำให้เอกสารและการดำเนินการสอดคล้องกันทั่วทั้งทีม

📮 ClickUp Insight: 40% ของผู้จัดการกำหนดความสำเร็จจากการบรรลุหรือเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขณะที่บางคนชี้ไปที่ระยะเวลา (23%) การเติบโตของทีม (11%) หรือความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (13%)

แต่ผลลัพธ์ของโครงการที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เป็นไปได้ด้วยกระบวนการที่ยอดเยี่ยม

ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างโครงการที่มอบทั้งสองสิ่งได้ ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และClickUp Docs+ งานเพื่อรักษาความคาดหวังให้ชัดเจนและเชื่อมโยงในทุกขั้นตอน

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Boardriders ส่งมอบสินทรัพย์ได้เร็วขึ้น 4 สัปดาห์ โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการไทม์ไลน์และการทำงานร่วมกันของ ClickUp

🌟 โบนัส:ตัวแทน AI ของ ClickUpสามารถทำให้กระบวนการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอัตโนมัติ เรียบง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพได้ ปรับแต่งตัวแทนให้:

  • สร้างหรือแก้ไขส่วนของ PRD, สรุปความต้องการ, หรือแปลงข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้
  • จัดระเบียบแผนงานผลิตภัณฑ์ แยกย่อยงาน มอบหมายทรัพยากร และติดตามความคืบหน้า
  • แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร งาน และแชท เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผน
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอก (เช่น GitHub, GitLab, Bitbucket และ Figma) เพื่อปรับปรุงการไหลของข้อมูลและทำให้งานพัฒนาที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติ
  • ตอบคำถามโค้ดและสร้าง pull request ที่พร้อมสำหรับการผลิต (ด้วยการผสานรวมเช่น Codegen)
สร้างตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp ด้วยคำแนะนำและคำสั่งที่เป็นภาษาธรรมชาติอย่างง่าย
สร้างตัวแทนที่กำหนดเองใน ClickUp ด้วยคำแนะนำและคำสั่งที่เป็นภาษาธรรมชาติอย่างง่าย

รับความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์

ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยทีมในการร่าง สรุป และปรับปรุงเนื้อหาใน PRDs และ FRDs

AI Writer for Work ใช้บริบทจากเอกสาร งาน และบทสนทนาทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารของคุณถูกต้อง กระชับ และนำไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำการแก้ไข สร้างเนื้อหา หรือเน้นจุดที่ขาดหายไปในข้อกำหนดได้อีกด้วย

เขียน PRD และ FRD โดยใช้ ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain's AI Writer สำหรับการทำงานเพื่อเขียนส่วน PRD หรือ FRD ในโทนเสียงที่ต้องการ

นี่คือตัวอย่างคำถามหรือหัวข้อที่คุณสามารถใช้ได้:

  • สรุป PRD นี้ให้อยู่ในรูปแบบภาพรวมหนึ่งหน้าสำหรับผู้บริหาร
  • สกัดความต้องการเชิงฟังก์ชันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานด้านการชำระเงินจาก FRD นี้
  • ร่างเกณฑ์การยอมรับสำหรับฟังก์ชันการค้นหาตามเรื่องราวของผู้ใช้เหล่านี้

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Brain MAX ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อป คือสุดยอดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่รวมทุกส่วนของงานคุณไว้ในที่เดียว คุณไม่จำเป็นต้องจัดการกับแอป AI หลายตัว เช่น ChatGPT, Claude หรือ Gemini เพราะทุกอย่างถูกรวมไว้ในการสมัครสมาชิกเดียว อินเทอร์เฟซเดียว และแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับทีมของคุณ

นี่คือสิ่งที่มันมอบให้:

  • การทำงานอัตโนมัติข้ามแอปพลิเคชัน: เรียกใช้เวิร์กโฟลว์และค้นหาข้อมูลได้ทั่วทั้ง ClickUp, Google Drive, Notion, GitHub, OneDrive, SharePoint และอื่นๆ อีกมากมาย
  • อินเทอร์เฟซที่เน้นเสียงเป็นสำคัญ: โต้ตอบผ่านข้อความหรือเสียงเพื่อสั่งงาน สรุป และจัดการขั้นตอนการทำงาน
  • AI แบบหลายโมเดล: เลือกจาก ChatGPT, Claude และ Gemini เพื่อให้ได้โมเดลที่ดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์

ให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็น

แดชบอร์ดของ ClickUpมอบมุมมองแบบรวมศูนย์ของงาน PRD และ FRD ทั้งหมดของคุณ เปลี่ยนข้อมูลโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้ ด้วยบัตรที่ปรับแต่งได้ ทีมงานสามารถติดตามงาน กำหนดเวลา และความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์

PRD vs FRD: แดชบอร์ด ClickUp เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและแนวโน้มตลาดเป้าหมาย
สร้างแดชบอร์ด ClickUp แบบกำหนดเองด้วยบัตรเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความก้าวหน้า

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้บัตรต่าง ๆ ในการใช้งาน:

  • รายการงาน: ติดตามคุณสมบัติทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในเอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ และตรวจสอบงานสำหรับแต่ละส่วนประกอบการทำงาน
  • แผนภูมิแท่ง/เส้น: วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของฟีเจอร์ตามช่วงเวลาสำหรับ PRD หรือเปรียบเทียบเวลาการพัฒนาที่ประมาณการไว้กับเวลาจริงสำหรับงาน FRD เพื่อเน้นช่องว่างด้านประสิทธิภาพ
  • บัตรข้อความ: เพิ่มบทสรุปผู้บริหารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ PRD หรือบันทึกที่ชี้แจงข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะของ FRD สำหรับทีม

นี่คือสิ่งที่ Raúl Becerra ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของAtrato กล่าวเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือจัดการผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก:

เราตระหนักว่าเราขาดวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามงาน และไม่มีภาพที่ชัดเจนว่าทีมผลิตภัณฑ์กำลังทำอะไรอยู่ ดังนั้นเราจึงเริ่มมองหาแพลตฟอร์มใหม่ แล้วเราก็พบ ClickUp แพลตฟอร์มนี้เป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบ – ไม่ซับซ้อนเกินไปและไม่พื้นฐานเกินไป มันให้ความยืดหยุ่นแก่เราในการสร้าง, ย้าย, และจัดระเบียบทีมและโครงการในแบบของพวกเขาเอง

กำลังมองหาคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ AI สำหรับเอกสารทางเทคนิคอยู่ใช่ไหม? ชมวิดีโอนี้:

เพิ่ม ClickUp เป็น 'ข้อกำหนด' ในกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์ของคุณ!

PRD และ FRD มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน PRD ระบุ 'อะไร' และ 'ทำไม' ในขณะที่ FRD กำหนด 'อย่างไร'

ClickUp รวบรวมเอกสารทั้งสองไว้ในที่เดียวผ่าน AI Workspace ที่ผสานรวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมดิจิทัลแบบรวมศูนย์ที่ผสานเครื่องมือและกระบวนการทำงานต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

สรุป PRD ของคุณ แปลงเป็น FRD รายละเอียด กำหนดงาน ติดตามการพึ่งพา และทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว นอกจากนี้ ด้วยความช่วยเหลือจาก AI ของ ClickUp Brain กระบวนการจัดทำเอกสารจะง่ายยิ่งขึ้น

สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ไม่เสมอไป สำหรับโครงการหรือทีมขนาดเล็กที่ใช้ Agile คุณอาจใช้เพียงเอกสาร PRD หรือแม้แต่เอกสารรวมก็ได้ แต่หากโครงการของคุณมีความซับซ้อน อยู่ภายใต้ข้อบังคับมาก หรือมีหลายทีมทำงานพร้อมกัน การมีทั้งสองเอกสารจะช่วยป้องกันความสับสนได้

PRD มักจะมาจากผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีการให้ข้อมูลจากนักออกแบบ นักพัฒนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักวิเคราะห์ธุรกิจหรือนักวิเคราะห์ระบบมักจะเป็นผู้รับผิดชอบ FRD โดยทำการแปล PRD ให้เป็นข้อกำหนดทางเทคนิคที่ละเอียด กระบวนการทำงาน และพฤติกรรมของระบบ

ใช่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดเล็กหรือการดำเนินงานแบบ Agile คุณสามารถสร้างเอกสารฉบับเดียวที่ครอบคลุมทั้ง สิ่งที่ ผลิตภัณฑ์ทำ (PRD) และ วิธีการ ที่มันทำงาน (FRD) ได้ แต่ในโครงการที่ใหญ่หรือซับซ้อนมากขึ้น มักจะดีกว่าที่จะแยกเอกสารเหล่านี้ออกจากกัน

แม้ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วย Microsoft Word หรือ Google Docs ได้ แต่การร่วมมือและการควบคุมเวอร์ชันอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อมีทีมใหญ่ขึ้น ClickUp โดดเด่นเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างทั้ง PRD และ FRD ClickUp Docs ช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีโครงสร้างชัดเจนและง่ายต่อการนำทาง พร้อมตาราง, รายการตรวจสอบ, และภาพประกอบที่สามารถฝังไว้ได้ นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังช่วยคุณเขียนได้รวดเร็วขึ้น, สรุปบันทึกที่ยาว, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป