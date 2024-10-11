BRD กับ PRD: สิ่งที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ควรรู้

ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ่งแรกที่คุณจะพบเจอคือเอกสารที่มีตัวย่อมากมาย: BRD, PRD, SRD และยังมีอีกมากมาย
มันอาจรู้สึกเหมือนคุณกำลังลุยผ่านอักษรย่อที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพียงเพื่อเริ่มต้น
สองในเอกสารที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องเชี่ยวชาญตั้งแต่เนิ่นๆ คือ เอกสารความต้องการทางธุรกิจ (BRD) และเอกสารความต้องการของผลิตภัณฑ์ (PRD)
เอกสารเหล่านี้อาจดูคล้ายกัน แต่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันมาก และการสับสนระหว่างเอกสารเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในภายหลังได้
แล้วคุณจะแยกแยะพวกมันได้อย่างไร และที่สำคัญกว่านั้นคือ เมื่อไหร่ที่คุณควรใช้แต่ละคำ? มาดูกันทีละขั้นตอน 📋
เอกสารข้อกำหนดทางธุรกิจ (BRD) คืออะไร?
เอกสารความต้องการทางธุรกิจ (BRD) คือรายงานอย่างเป็นทางการที่ระบุเป้าหมายทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ และความต้องการในระดับสูง เอกสารนี้อธิบายถึง อะไร และ ทำไม ของโครงการหรือฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์
BRD ทำหน้าที่เป็นคู่มือหลักเพื่อให้มั่นใจว่านักวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และผู้จัดการโครงการมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายทางธุรกิจ
คิดเสียว่าเป็นการประกาศเจตจำนง การกำหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจจะช่วยให้เห็นผลกระทบของโครงการของคุณชัดเจนขึ้น และช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่สำคัญที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันและเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน
มาทำความเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของเอกสารกัน 👇
- สรุปผู้บริหาร: สรุปสาระสำคัญของเอกสารทั้งหมดที่ระบุข้อกำหนดของโครงการ
- วัตถุประสงค์ของโครงการ/ฟีเจอร์: คำอธิบายเกี่ยวกับเป้าหมาย (หรือเป้าหมายของฟีเจอร์), วัตถุประสงค์, และผลลัพธ์ของโครงการ
- ขอบเขตของโครงการและข้อกำหนดทางธุรกิจ: การกำหนดขอบเขตของงานเพื่อให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของโครงการพร้อมระบุบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- ไทม์ไลน์: ไทม์ไลน์โดยละเอียดของโครงการ รวมถึงแต่ละขั้นตอนภายในโครงการ
- งบประมาณพร้อมการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์: งบประมาณที่ระบุไว้อย่างชัดเจนซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายของโครงการและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ช่วยสร้างกรณีสำหรับการคืนทุน (ROI) ของโครงการ
- ข้อจำกัด: ข้อจำกัดของโครงการที่อาจเกิดขึ้นและทรัพยากรที่จะใช้ในการแก้ไข
นี่คือเทมเพลต BRD ที่สะดวกสำหรับช่วยคุณจัดเตรียมความต้องการของโครงการได้ในเวลาไม่นาน
เอกสารข้อกำหนดทางธุรกิจ ClickUp แม่แบบ
เทมเพลตเอกสารข้อกำหนดทางธุรกิจของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่แข็งแกร่งสำหรับการกำหนดแนวทางแก้ไขทางธุรกิจของโครงการของคุณ โดยระบุเป้าหมายของโครงการและผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างข้อมูลจำเพาะที่ละเอียดได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ข้อกำหนดของโครงการของคุณชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติตาม
การทดสอบโซลูชันของคุณเป็นอีกขั้นตอนสำคัญที่เทมเพลตนี้โดดเด่น คุณสามารถบันทึกกรณีทดสอบได้โดยตรง ทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงในระหว่างขั้นตอนการทดสอบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของทุกข้อกำหนดกับสถานการณ์จริงก่อนที่จะนำไปใช้งาน
เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD) คืออะไร?
เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD) คือแผนแม่บทของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดวัตถุประสงค์ คุณสมบัติ ฟังก์ชันการทำงาน และพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางสำหรับทีมธุรกิจ ทีมเทคนิค และทีมพัฒนาที่ทำงานกับผลิตภัณฑ์ ช่วยให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ PRD ดังนั้น อะไรบ้างที่อยู่ในนั้น? มาดูกัน ⚒️
- คำอธิบายของสินค้า: ให้ภาพรวมของสินค้าและวิธีที่มันเหมาะกับตลาดที่กว้างขึ้นหรือวิสัยทัศน์ของบริษัท
- วัตถุประสงค์: รายละเอียด เหตุผลที่ ผลิตภัณฑ์กำลังถูกพัฒนาและปัญหาทางธุรกิจเฉพาะที่ผลิตภัณฑ์มุ่งแก้ไข
- กลุ่มเป้าหมาย: ระบุผู้ใช้ปลายทางเพื่อทำความเข้าใจปัญหาและความคาดหวังของพวกเขา ซึ่งมักรวมถึงข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้ที่มีศักยภาพ
- คุณสมบัติเด่น: เน้นคุณสมบัติหลักและฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ โดยแยกแต่ละคุณสมบัติออกอย่างชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น
- การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้: เน้นที่รูปลักษณ์และความรู้สึกของผลิตภัณฑ์ โดยรายละเอียดวิธีการที่ผู้ใช้จะมีปฏิสัมพันธ์กับมัน
- ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค: ครอบคลุมรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับทีมวิศวกรรม รวมถึงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การจัดเก็บข้อมูล ความต้องการด้านประสิทธิภาพ และกรอบการทำงาน
PRD เป็น เอกสารที่มีชีวิต ที่คุณต้องอัปเดตอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
เอกสาร PRD ที่จัดทำอย่างดี แปลเป้าหมายทางธุรกิจระดับสูงให้กลายเป็นขั้นตอนที่ละเอียดและสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้ใช้และข้อกำหนดทางเทคนิค
เอกสารยังเน้นย้ำว่าผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าหรือไม่ ด้วยการมุ่งเน้นที่มุมมองของผู้ใช้และระบุรายละเอียดทางเทคนิคอย่างชัดเจน PRD ช่วยให้ทีมสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงและมีผลกระทบ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทั้งสำหรับธุรกิจและผู้ใช้ปลายทาง
ถึงเวลาที่จะร่าง PRD ของคุณแล้วหรือยัง? เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แม่แบบเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ClickUp
เทมเพลตเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของClickUpมอบรูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการกำหนดทุกแง่มุมของผลิตภัณฑ์ของคุณ ตั้งแต่จุดประสงค์ไปจนถึงคุณสมบัติหลักและข้อกำหนดทางเทคนิค
มันทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการร่วมมือกันระหว่างทีมผลิตภัณฑ์ ทีมออกแบบ และทีมวิศวกรรม. แบบแผนนี้จะช่วยให้เกิดความสอดคล้องและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตลอดวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์.
เป็นแหล่งอ้างอิงที่ทุกคนใช้เพื่อรักษาความสอดคล้องกันและช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น
🌟 อ่านเพิ่มเติม: เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์: คู่มือสำหรับผู้เชี่ยวชาญ
เราตระหนักว่าเราไม่มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามงาน และไม่มีภาพที่ชัดเจนว่าทีมผลิตภัณฑ์กำลังทำอะไรอยู่ ดังนั้นเราจึงเริ่มมองหาแพลตฟอร์มใหม่ แล้วเราก็พบ ClickUp แพลตฟอร์มนี้เป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบ – ไม่ซับซ้อนเกินไปและไม่พื้นฐานเกินไป มันให้ความยืดหยุ่นแก่เราในการสร้าง ย้าย และจัดระเบียบทีมและโครงการในแบบของพวกเขาเอง
เราตระหนักว่าเราไม่มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามงาน และไม่มีภาพที่ชัดเจนว่าทีมผลิตภัณฑ์กำลังทำอะไรอยู่ ดังนั้นเราจึงเริ่มมองหาแพลตฟอร์มใหม่ แล้วเราก็พบ ClickUp แพลตฟอร์มนี้เป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบ – ไม่ซับซ้อนเกินไปและไม่พื้นฐานเกินไป มันให้ความยืดหยุ่นแก่เราในการสร้าง ย้าย และจัดระเบียบทีมและโครงการในแบบของพวกเขาเอง
PRD กับ BRD: ความแตกต่างที่สำคัญ
PRD และ BRD—ความแตกต่างที่แท้จริงคืออะไร? เอกสารทั้งสองนี้เป็นเอกสารสำคัญและครอบคลุมส่วนต่างๆ ของโครงการ
มาดูกันว่าแต่ละบทบาทมีหน้าที่เฉพาะอย่างไรบ้าง 📊
1. วัตถุประสงค์
PRD เน้นไปที่วิธีการที่ฟังก์ชันและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้ โดยมุ่งเน้นที่ วิธีการ ในการส่งมอบผลลัพธ์
💡ตัวอย่าง: ผลิตภัณฑ์นี้เป็นแอปธนาคารบนมือถือที่มีฟีเจอร์เช่น การแสดงยอดเงินในบัญชี การโอนเงิน และการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนสำหรับทั้ง iOS และ Android
🔎 จุดมุ่งเน้น: คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือต้องได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
BRD กำหนดความต้องการทางธุรกิจระดับสูงหรือปัญหาที่โครงการหรือผลิตภัณฑ์จะแก้ไข โดยมุ่งเน้นที่ สิ่งที่ ธุรกิจต้องการบรรลุ
💡 ตัวอย่าง: ธุรกิจต้องการวิธีที่สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าในการจัดการการเงิน เพื่อเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าขึ้น 15% และลดจำนวนการเข้าสาขาลง 30% ภายในปีหน้า
🔎 จุดมุ่งเน้น: เป้าหมายทางธุรกิจคือการปรับปรุงความสะดวกสบายและการรักษาลูกค้า
2. ผู้ชม
PRD มุ่งเน้นไปที่:
- ทีมพัฒนา—วิศวกร, นักออกแบบ, ช่างเทคนิค
- ทีมประกันคุณภาพ
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
BRD พูดถึง:
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ
- ผู้บริหารระดับสูง
- ทีมการตลาด
- ลูกค้าภายนอก
อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบวิศวกรรมฟรีสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์
3. ขอบเขต
PRD มีขอบเขตที่แคบและมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติและความสามารถเฉพาะของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ทุกอย่างเกี่ยวกับรายละเอียด—วิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์อย่างแม่นยำ ข้อกำหนดทางเทคนิค กรณีพิเศษ และเรื่องราวของผู้ใช้
💡ตัวอย่าง: PRD สำหรับแอปพลิเคชันมือถืออาจประกอบด้วยรายละเอียดเช่น การล็อกอินด้วยลายนิ้วมือ, การออกแบบแดชบอร์ดหลัก, และกลไกการจัดการข้อผิดพลาด
ในทางกลับกัน BRD ครอบคลุมภาพรวมใหญ่ โดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับวิธีการสร้างสิ่งต่างๆ
💡ตัวอย่าง: BRD อาจระบุวัตถุประสงค์เช่น 'เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า' หรือ 'ให้บริการธนาคารที่รวดเร็ว' นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความต้องการของตลาดและผลตอบแทนที่คาดหวัง
4. วัตถุประสงค์หลัก
PRD ให้แนวทางที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้แก่ทีมพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ มันช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างความต้องการทางธุรกิจกับการดำเนินการทางเทคนิค ทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทำสิ่งที่ธุรกิจต้องการให้สำเร็จ
ในขณะเดียวกัน เป้าหมายของ BRD คือการทำให้ทุกคนเข้าใจความต้องการทางธุรกิจและสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับโครงการ ซึ่งจะช่วยชี้แจงว่า ทำไม โครงการนี้จึงเกิดขึ้นและทำให้ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ของมัน
อ่านเพิ่มเติม: 10 เคล็ดลับในการทำงานให้เร็วขึ้นและทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จ
เมื่อใดควรใช้ BRD และ PRD
ไม่แน่ใจว่าคุณต้องการ BRD หรือ PRD ในตอนนี้หรือไม่?
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาที่ควรใช้แต่ละอย่าง 📂
กรณีการใช้งาน BRD
BRD มักจะถูกสร้างขึ้นในช่วงเริ่มต้นของโครงการ มันช่วยให้เกิดความสอดคล้องระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลดความคลุมเครือ และช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและการอนุมัติงบประมาณ
นี่คือเวลาที่คุณควรร่าง BRD:
- การวางแผนโครงการและการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์: ใช้ BRD เพื่อกำหนดความต้องการและวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
- การสร้างและแทนที่แอปพลิเคชัน: รวบรวมข้อกำหนดทางธุรกิจทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างแอปพลิเคชันใหม่หรือแทนที่แอปพลิเคชันเก่าภายในเอกสารนี้
- การตอบสนองต่อคำขอข้อเสนอ (RFPs): ร่าง BRD เพื่อตอบสนองต่อ RFPs สำหรับโครงการใหม่ โดยระบุความต้องการทางธุรกิจและความคาดหวังอย่างละเอียด
- การกำหนดความต้องการทางธุรกิจ: หากบริษัทกำลังขยายตัว, BRD ช่วยกำหนดและบันทึกความต้องการทางธุรกิจที่จำเป็น
- การแก้ปัญหาทางธุรกิจ: BRD ช่วยในการระบุรายละเอียดของปัญหาทางธุรกิจและผลลัพธ์ที่ต้องการ
- การให้ความสำคัญกับความต้องการของตลาด: กำลังเข้าสู่ตลาดใหม่หรือไม่? BRD ระบุโอกาสสำคัญและจัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
คุณทราบหรือไม่? เอกสารทางธุรกิจประเภทอื่น ๆ เช่น เอกสารข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (FRD) และเอกสารข้อกำหนดทางการตลาด (MRD) ถูกใช้โดยแผนกวิศวกรรมและการตลาดตามลำดับ เอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (SRD) กำหนดฟังก์ชันและมาตรฐานประสิทธิภาพสำหรับซอฟต์แวร์ โดยมักจะระบุคุณสมบัติและรายละเอียดที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
กรณีการใช้งาน PRD
เอกสาร PRD มีบทบาทสำคัญตลอดวงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจากการกำหนดขอบเขตของผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดต่าง ๆ และดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
นี่คือตัวอย่างการใช้งานสำหรับ PRD:
- การแปลความต้องการทางธุรกิจเป็นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์: เอกสารนี้ระบุวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์และรายการคุณสมบัติของมัน
- การให้ข้อกำหนดที่ชัดเจน: PRD กำหนดรายละเอียดทางเทคนิคเพื่อให้ผู้พัฒนาทราบอย่างชัดเจนว่าต้องสร้างอะไร
- การกำหนดเรื่องราวของผู้ใช้: การร่าง PRD ด้วยเรื่องราวของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อชี้แจงข้อกำหนดและมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น 'ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการกรองข้อมูลตามช่วงวันที่'
- การรับรองว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ: การปรับให้ฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวม เช่น การออกแบบแชทบอทสดหรือเพิ่มคำถามที่พบบ่อยเพื่อลดการสอบถามจากลูกค้า
- การประสานงานทีมข้ามสายงาน: PRD เชื่อมโยงทีมออกแบบ ทีมประกันคุณภาพ และทีมวิศวกรรม เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกัน
- การจัดการกรณีขอบเขตและข้อผิดพลาด: เอกสารนี้ระบุวิธีการจัดการกรณีขอบเขตและข้อผิดพลาด เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและการจัดการข้อผิดพลาดที่มีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม: 10 เครื่องมือจัดการงานค้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้าง BRD และ PRD
การทำให้ BRD และ PRD ของคุณถูกต้อง หมายถึงการยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่มั่นคง
ซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณนำแนวปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างง่ายดายและทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน ดูวิธีการได้ที่นี่ 🎯
เคล็ดลับในการเขียน BRD
การสร้าง BRD อาจดูเหมือนเป็นงานใหญ่ แต่จะกลายเป็นงานที่จัดการได้ง่ายขึ้นมากเมื่อคุณแบ่งมันออกเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและจัดลำดับความสำคัญของงานตามกรอบเวลาของคุณ
ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ และคุณจะอยู่บนเส้นทางที่ดีในการเขียน BRD ที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับที่ 1. เรียนรู้จากโครงการที่ประสบความสำเร็จในอดีต
เริ่มต้นด้วยการย้อนดูโครงการที่ประสบความสำเร็จขององค์กรของคุณ ตัวอย่างเหล่านี้มีบทเรียนอันมีค่าสำหรับการสร้าง BRD ใหม่ของคุณ
โปรดให้ความสนใจ:
- สิ่งที่ได้ผลดี และสิ่งที่ไม่ได้ผล
- ความท้าทาย ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
- การพึ่งพา ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการของคุณ
- วิธีการสอบถาม ที่ช่วยรวบรวมความต้องการที่ถูกต้อง
ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อกำหนดรูปแบบ BRD ใหม่ของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง การทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านมาสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปและปรับปรุงวิธีการของคุณได้ นอกจากนี้การใช้ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารเพื่อรวบรวม จัดระเบียบ และตรวจสอบงานวิจัยของคุณสามารถทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มคุณภาพโดยรวมของเอกสารของคุณ
เคล็ดลับที่ 2. จับความต้องการของคุณ
การรวบรวมและทำความเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ—ตั้งแต่เป้าหมายใหญ่ไปจนถึงรายละเอียดทางเทคนิค—เป็นสิ่งสำคัญ
นี่คือวิธีการกระตุ้นการตอบที่พบได้บ่อยซึ่งคุณสามารถใช้ได้:
- การระดมความคิด
- การวิเคราะห์เอกสาร
- กลุ่มเป้าหมาย
- การวิเคราะห์อินเทอร์เฟซ
- การสัมภาษณ์
- ข้อสังเกต
- การสร้างต้นแบบ
- แบบสำรวจและแบบสอบถาม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณบันทึกทุกอย่างอย่างชัดเจนและกระชับ—ข้อกำหนดเหล่านี้จะเป็นแนวทางสำหรับส่วนที่เหลือของโครงการของคุณ อีกหนึ่งเคล็ดลับในการทำสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพคือการสร้างเอกสารที่ใช้ร่วมกันสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
ClickUp Docsคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบความต้องการของทีมคุณ
มันช่วยให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่นโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแก้ไขเอกสารได้ในเวลาจริงภายในพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
เคล็ดลับที่ 3. ใช้ภาษาที่ชัดเจนและปราศจากศัพท์เทคนิค
BRDs มักจะยาวและละเอียด ซึ่งอาจทำให้ทีมของคุณติดตามได้ยาก
เพื่อให้ง่ายขึ้น ใช้ภาษาที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา ตลอดทั้งเอกสาร. ให้คำอธิบายของคุณมีความเกี่ยวข้องและกระชับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงจุดสำคัญ.
นอกจากนี้ ให้รวมคำศัพท์เฉพาะทางไว้ในอภิธานศัพท์ท้ายเอกสาร เพื่อประหยัดเวลาและป้องกันความเข้าใจผิดในภายหลัง
เคล็ดลับที่ 4. เพิ่มองค์ประกอบทางภาพและการตรวจสอบโดยเพื่อนร่วมงาน
แผนภาพ, แผนภูมิ, และเครื่องมือช่วยทางภาพอื่น ๆ ช่วยแบ่งเอกสารที่มีข้อความหนาแน่น และช่วยให้การสื่อสารของคุณชัดเจนขึ้น. พวกมันช่วยให้บุคคลเข้าใจได้ง่ายขึ้น และทำให้เนื้อหาของคุณน่าสนใจมากขึ้น.
ด้วยความสามารถในการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์ของ Docs คุณสามารถจัดหมวดหมู่เนื้อหาได้อย่างง่ายดายเป็นหัวข้อต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการติดตามทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่บันทึกการประชุมไปจนถึงการวิจัยที่สำคัญ ในทุกขั้นตอนของโครงการ
นอกจากนี้ คุณสามารถรวมตาราง, รายการตรวจสอบ, คอลัมน์, แบนเนอร์, รายการงาน, และองค์ประกอบมัลติมีเดียอื่น ๆ เช่น รูปภาพ, วิดีโอ, ไอคอน, และอีโมจิ
หลังจากที่คุณเขียน BRD เสร็จแล้ว ให้เพื่อนร่วมงานของคุณตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง การได้รับข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานสามารถช่วยให้คุณพบช่องว่างหรือความไม่สอดคล้องที่คุณอาจมองข้ามไปได้
ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลัง การปรับเปลี่ยนในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการแก้ไขปัญหาในระหว่างโครงการซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักและเกิดความล่าช้าได้
อ่านเพิ่มเติม: 11 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเราต้องเสียเวลาไปกับการอัปเดตสถานะด้วยตนเองระหว่าง Jira และเครื่องมืออื่นๆ อยู่ตลอดเวลา ด้วย ClickUp เราสามารถประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับงานซ้ำซ้อนได้หลายชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถเร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นด้วยการปรับปรุงการส่งต่องานระหว่างฝ่าย QA การเขียนเชิงเทคนิค และการตลาด
วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเราต้องเสียเวลาไปกับการอัปเดตสถานะด้วยตนเองระหว่าง Jira และเครื่องมืออื่นๆ อยู่ตลอดเวลา ด้วย ClickUp เราสามารถประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับงานซ้ำซ้อนได้หลายชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถเร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นด้วยการปรับปรุงการส่งต่องานระหว่างฝ่าย QA การเขียนเชิงเทคนิค และการตลาด
แม่แบบ PRDเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม การเขียนเอกสารที่มีรายละเอียดมากมายพร้อมข้อมูลจำเพาะและการวิจัยอาจรู้สึกท่วมท้น
เราได้ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นสำหรับคุณ. นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเขียน PRD.
เคล็ดลับที่ 1. ศึกษา ศึกษา และศึกษา
หากคุณต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น คุณจำเป็นต้องเข้าใจปัญหาที่มันกำลังแก้ไขอย่างลึกซึ้ง และนั่นเริ่มต้นด้วยการวิจัย
นี่คือวิธีการ:
- รู้จักลูกค้าของคุณ: เจาะลึกถึงความต้องการและปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ ทำไมมันถึงสำคัญสำหรับพวกเขา? ผลกระทบหรือต้นทุนของการไม่แก้ไขคืออะไร?
- วิเคราะห์คู่แข่งของคุณ: สำรวจว่าคู่แข่งของคุณกำลังแก้ปัญหาเดียวกันอย่างไร จุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาคืออะไร? ที่สำคัญกว่านั้น คุณจะนำเสนอทางออกที่ดีกว่าได้อย่างไร?
- ปรึกษาทีมการตลาด, ทีมขาย, และทีมเทคนิคของคุณ: ทีมภายในของคุณอาจมีข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับปัญหาที่อาจช่วยคุณสร้างคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น
- ประเมินความสามารถของทีมคุณ: ค้นหาว่าทีมผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือไม่ และพวกเขามีความคุ้นเคยกับเครื่องมือและเทคโนโลยีใดบ้าง
- ศึกษาเทคโนโลยีที่มีอยู่: พิจารณาวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถช่วยคุณจัดการกับปัญหาได้ ข้อดีและข้อเสียของวิธีเหล่านั้นคืออะไร?
เคล็ดลับที่ 2. กำหนดวัตถุประสงค์และหลักการ
ขั้นตอนนี้จะง่ายเมื่อคุณค้นคว้าทุกสิ่งที่คุณต้องรู้
เริ่มต้นด้วยการสร้างข้อเสนอคุณค่าที่ชัดเจนซึ่งอธิบายว่าผลิตภัณฑ์ของคุณตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่างไร ควรทำให้ข้อความนี้สั้นกระชับ—เหมือนการนำเสนอแบบย่อที่สามารถพูดได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที
ต่อไป ให้กำหนดหลักการชี้นำสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ หลักการเหล่านี้จะช่วยนำทางทีมของคุณตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
💡 ตัวอย่าง: หากคุณกำลังสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ หลักการจะเป็นดังนี้:
- ความปลอดภัย
- ความน่าเชื่อถือ
- ความสะดวกในการใช้งาน
หลักการเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างคุณค่าของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และนำทีมของคุณผ่านกระบวนการพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับที่ 3. ระบุโปรไฟล์ผู้ใช้, วัตถุประสงค์, และงานที่ต้องทำ
คุณต้องชัดเจนว่าคุณกำลังสร้างผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใคร
เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้เริ่มต้นด้วย:
- การสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้: กำหนดผู้ใช้เป้าหมายของคุณโดยการสร้างบุคลิกผู้ใช้ที่ละเอียด คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการระบุเพศ อายุ อุตสาหกรรม หน้าที่การงาน และข้อมูลประชากรอื่น ๆ ของผู้ใช้เป้าหมาย จะเป็นประโยชน์หากคุณสามารถรวมนิสัย ทัศนคติ ความต้องการ และความปรารถนาที่พวกเขาอาจมีซึ่งมีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์
- การระบุเป้าหมายของผู้ใช้: เข้าใจวัตถุประสงค์หลักของผู้ใช้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ พวกเขาจะบรรลุอะไร? อะไรคืออุปสรรคที่ขัดขวางพวกเขา?
- รวบรวมงานของผู้ใช้: ร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อกำหนดงานที่จะช่วยให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมนี้
เคล็ดลับที่ 4. ระบุคุณสมบัติของสินค้า
เมื่อทีมของคุณเริ่มกรอกข้อมูลส่วนใหญ่ใน PRD แล้ว คุณจำเป็นต้องเริ่มอธิบายรายละเอียดของฟีเจอร์ต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างละเอียด โปรดระบุข้อจำกัดที่อาจมีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ และประเมินสมมติฐานที่เกิดขึ้นในระหว่างการกำหนดข้อกำหนด
โปรดทราบว่าฟังก์ชันการทำงานของแต่ละผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้ ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน ซึ่งเน้นย้ำถึงสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ ต้องสามารถ ทำได้
ข้อจำกัด เช่น ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสามารถในการใช้งาน จะอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงาน
เพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp จะช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดทำเอกสารของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสามารถป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดได้ เช่น วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ กลุ่มเป้าหมาย และข้อจำกัดต่างๆ จากข้อมูลนี้ AI จะสร้าง PRD ให้กับคุณ
ClickUp Brain ยังให้สรุปและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จากงานและเอกสารที่มีอยู่ในพื้นที่ทำงานของ ClickUp ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเองผ่านเอกสารหลายฉบับ
👀 โบนัส: ลองใช้เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้จัดการแผนงานผลิตภัณฑ์ รับมือกับข้อเสนอแนะของลูกค้า และจัดลำดับความสำคัญของประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร่าง BRD และ PRD ที่ยอดเยี่ยมด้วย ClickUp
เอกสารข้อกำหนดทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำโครงการของคุณไปสู่ความสำเร็จ เอกสารเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันโดยระบุเป้าหมายทางธุรกิจและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ClickUp, เครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจร, สามารถยกระดับการทำงานของคุณได้ด้วยการรวมกระบวนการทำงานและการสื่อสารไว้ในที่เดียว ด้วยคุณสมบัติการจัดการเอกสารที่ทรงพลังและฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน, ลดความเข้าใจผิด, ป้องกันการขยายขอบเขตงาน, และเพิ่มผลผลิต
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!