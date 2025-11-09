วิธีใช้ Canva Content Planner สำหรับการวางแผนตารางเวลาโซเชียลมีเดีย

ถามซีอีโอคนใดก็ตาม และพวกเขาจะบอกคุณว่า การขายและเนื้อหาเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสองส่วนของบริษัท ทั้งสองสื่อสารกับลูกค้าในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
แม้ว่างานขายอาจเกี่ยวข้องกับการพบปะพูดคุยโดยตรง แต่เนื้อหาคือสิ่งที่เข้าถึงลูกค้าของคุณในขณะที่พวกเขานอนอยู่บนเตียง เลื่อนดูฟีด หรือพิมพ์ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ
เกือบ 1/3 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ที่มีอายุมากกว่า 16 ปี ค้นพบแบรนด์และบริการใหม่ ๆ ผ่านเครื่องมือค้นหา. นั่นบอกเราว่าเนื้อหาที่ดีมีพลังมากเพียงใด.
แต่มีข้อแม้อยู่ ข้อความเชิงบวกเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ สิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างแท้จริงคือความสม่ำเสมอ การปรากฏตัวซ้ำแล้วซ้ำอีกสร้างความไว้วางใจ และความสม่ำเสมอเป็นผลพลอยได้โดยตรงจากปฏิทินเนื้อหาที่มีโครงสร้างดีและเป็นระเบียบ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าทุกโพสต์ รีล และแคมเปญจะเผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสม
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีที่ Canva Content Planner ช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้า ทำงานตามกำหนดเวลา และรักษาการไหลของเนื้อหาของคุณให้ราบรื่นด้วยความเครียดที่น้อยลง
⭐️ แม่แบบแนะนำ
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่โดย ClickUpนำเสนอรูปแบบที่เรียบง่ายสำหรับการวางแผน โพสต์ และติดตามเนื้อหาในช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างง่ายดาย สามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นและจัดระเบียบทุกแคมเปญไว้ในศูนย์กลางเดียว
Canva Content Planner คืออะไร?
ผู้สร้างเนื้อหาเกลียดการออกจากพื้นที่ทำงานของพวกเขา ลองนึกภาพว่าคุณต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ เพียงเพื่อตรวจสอบว่าการออกแบบได้รับการประมวลผลหรือกำหนดเวลาอย่างถูกต้องแล้ว และยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าโพสต์นั้นได้เผยแพร่จริงหรือไม่ ความรู้สึกโล่งใจที่แท้จริงคือการได้พึ่งพาแพลตฟอร์มเดียวสำหรับทุกสิ่ง
นั่นคือสิ่งที่ Canva Content Planner มอบให้คุณอย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือจัดตารางงานในตัวที่ช่วยให้คุณทำได้มากกว่าการออกแบบ คุณสามารถวางแผน สร้าง และกำหนดเวลาเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คุณชื่นชอบได้โดยไม่ต้องออกจาก Canva เลย
ด้วย Content Planner คุณสามารถ กำหนดเวลาโพสต์สำหรับ Instagram, Facebook Pages, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack และแม้กระทั่ง Tumblr.
สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก นี่หมายความว่าคุณสามารถออกแบบโพสต์ในตอนเช้า ตั้งวันที่และเวลา และไว้วางใจให้ Canva จัดการส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด และหากคุณต้องการหยุดชั่วคราวหรือแก้ไขโพสต์ก่อนที่จะเผยแพร่ คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่หรืออัปโหลดไฟล์ซ้ำ
ทีมจะพบว่ามันมีประโยชน์เป็นพิเศษ Canva Teams ทำให้การแชร์ปฏิทินของคุณง่ายขึ้น เชิญผู้อื่นให้ร่วมออกแบบหรือแก้ไข และทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เนื่องจาก Content Planner มาพร้อมกับ Canva Pro คุณสามารถใช้ฟีเจอร์พิเศษต่างๆ เช่น Magic Resize ชุดแบรนด์ และเทมเพลตนับพัน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอของโพสต์ได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ตัววางแผนจะจัดการการกำหนดเวลาให้คุณ คุณจึงสามารถจัดระเบียบได้โดยไม่เพิ่มความเครียด
คุณสมบัติหลักของ Canva Content Planner
ตามที่ผู้ใช้ Reddit คนนี้กล่าว
Canva เป็นเครื่องมือออกแบบที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ นอกจากนี้ยังช่วยให้การวางแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณเป็นเรื่องง่ายมาก
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผู้สร้างสรรค์มากมายถึงพึ่งพาเครื่องมือนี้ และหากคุณยังไม่แน่ใจว่า Canva Content Planner คุ้มค่ากับเวลาของคุณหรือไม่ นี่คือคุณสมบัติที่อาจทำให้คุณตัดสินใจได้:
- ✅ วางแผน สร้าง และจัดตารางเนื้อหาสำหรับ Instagram, Facebook Pages, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack และ Tumblr ทั้งหมดในที่เดียว
- ✅ ตั้งค่าโพสต์ให้เผยแพร่ในวันที่และเวลาที่คุณต้องการ พร้อมตัวเลือกในการหยุดชั่วคราวหรือแก้ไขโพสต์ได้ทุกเมื่อก่อนเผยแพร่
- ✅ แบ่งปันปฏิทินเนื้อหาให้กับทีมของคุณผ่าน Canva Teams เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง
- ✅ ใช้ฟีเจอร์พิเศษของ Canva Pro เช่น Magic Resize, ชุดแบรนด์ และเทมเพลตนับพัน เพื่อให้ทุกโพสต์มีความสม่ำเสมอและตรงกับแบรนด์
- ✅ ติดตามการแสดงผล, คลิก, ไลค์, และความคิดเห็นจากภายในตัววางแผนเพื่อดูว่าโพสต์ของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไร
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ?
ประโยชน์ของการใช้ Canva สำหรับการวางแผนเนื้อหา
ทำให้เรียบง่าย ทำให้จดจำได้ ทำให้ดูน่าดึงดูด ทำให้อ่านสนุก
ประโยคของลีโอ เบอร์เนตต์นั้นสะท้อนถึงหัวใจของเนื้อหาที่ดี แต่การไปถึงจุดนั้นต้องอาศัยการวางแผน หากคุณรีบโพสต์เนื้อหาที่สวยงามในเวลาที่ไม่เหมาะสม หรือลืมเผยแพร่ มันก็จะสูญเสียผลกระทบที่ควรจะเป็น
Canva Content Planner ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วยการช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไอเดียของคุณเข้าถึงผู้คนในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือนี้:
- ประหยัดเวลาด้วยการออกแบบและกำหนดตารางในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับระหว่างแอป
- รักษาความสม่ำเสมอด้วยปฏิทินที่แสดงวันที่โพสต์ของคุณล่วงหน้าเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน
- หลีกเลี่ยงความเครียดในนาทีสุดท้ายด้วยการตั้งโพสต์ให้เผยแพร่โดยอัตโนมัติ แม้ในขณะที่คุณออฟไลน์
- รักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้คงที่ด้วยเครื่องมือ Canva Pro เช่น เทมเพลต ชุดแบรนด์ และ Magic Resize
- เชิญชวนทีมของคุณมาแบ่งปันปฏิทินเนื้อหาเพียงหนึ่งเดียว ทำให้การร่วมมือกันราบรื่นและไม่กระจัดกระจาย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เชื่อมต่อ Canva กับ Slack เพื่อให้ทีมของคุณได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการกำหนดเวลาหรือเผยแพร่โพสต์—วิธีง่ายๆ ที่จะทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
📮 ClickUp Insight: มีเพียง7% ของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่พึ่งพา AI เป็นหลักในการจัดการงานและจัดระเบียบ หลายเครื่องมือ AI อาจมีฟังก์ชันเดียว เช่น ปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ หรืออีเมล
ด้วย ClickUp, AI ไปได้ไกลกว่าเดิม. มันช่วยสนับสนุนอีเมล, การสื่อสาร, ปฏิทิน, งาน, และเอกสารของคุณทั้งหมดในที่เดียว. คุณสามารถถามได้, "อะไรคือสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกของฉันวันนี้?" และClickUp Brain จะสแกนพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้. แทนที่จะต้องจัดการกับแอปต่าง ๆ ถึงห้าแอป, คุณจะได้รับทุกอย่างในที่เดียว.
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้การจับกระแส (พร้อมตัวอย่าง)
วิธีใช้ Canva Content Planner (ขั้นตอนต่อขั้นตอน)
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือวางแผนเนื้อหาของ Canva คือความง่ายในการใช้งาน คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น
นี่คือคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้:
ขั้นตอนที่ 1: เปิดตัววางแผนเนื้อหา
บนหน้าแรกของคุณใน Canva ให้คลิกที่ "Content Planner" คุณจะเห็นมุมมองปฏิทินที่แสดงสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง Canva ยังเติมข้อมูลวันหยุดโซเชียลมีเดียทั่วโลกไว้ล่วงหน้า ซึ่งคุณสามารถเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจหรือกรองออกได้หากคุณต้องการเริ่มต้นจากหน้าว่าง
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังวางแผนล่วงหน้าสำหรับวันสตรีสากล ปฏิทินจะแสดงวันที่ 8 มีนาคมไว้ล่วงหน้าแล้ว ทำให้คุณมีเวลาเตรียมสร้างสิ่งที่มีความหมายสำหรับวันนั้นได้ล่วงหน้า
ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ
ก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดเวลาได้ ให้เชื่อมต่อบัญชีของคุณโดยคลิก "เชื่อมต่อ" Canva ทำงานร่วมกับ Instagram, หน้าเพจ Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack และ Tumblr
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะสามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการเผยแพร่แต่ละดีไซน์ได้อย่างแม่นยำ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Canva
ขั้นตอนที่ 3: เลือกหรือสร้างการออกแบบของคุณ
เลือกวันที่ในปฏิทินแล้วคลิกปุ่มบวก คุณสามารถใช้โปรเจกต์ล่าสุดของคุณ เริ่มต้นใหม่ด้วยการออกแบบว่าง หรือเลือกจากเทมเพลตของ Canva ที่มีให้เลือกนับพัน
Magic Resize ทำให้การปรับขนาดดีไซน์เดียวกันให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ง่ายขึ้น เช่น การเปลี่ยนโพสต์ Instagram แบบสี่เหลี่ยมให้กลายเป็นป้าย Pinterest หรือแบนเนอร์ LinkedIn
🧠 คุณรู้หรือไม่: โคคา-โคล่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ใหญ่แรก ๆ ที่มองการวางแผนเนื้อหาเป็นเหมือนปฏิทินบรรณาธิการมากกว่าการโฆษณาเพียงอย่างเดียว พวกเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่า"Content 2020"ซึ่งเน้นการวางแผนเรื่องราวข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ ล่วงหน้าหลายเดือน
ด้วยวิธีนี้ ข้อความของพวกเขาไม่ได้ถูกผูกไว้กับวันหยุดหรือการเปิดตัวครั้งใหญ่เท่านั้น แต่ถูกถักทอเข้าไปในการสนทนาในชีวิตประจำวัน กิจกรรมทางวัฒนธรรมได้หล่อหลอมและเปลี่ยนแปลงปฏิทินเนื้อหาของพวกเขา เปลี่ยนโพสต์และแคมเปญให้กลายเป็นเอกสารที่มีชีวิตชีวา
ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มคำบรรยายและกำหนดเวลา
เมื่อการออกแบบของคุณพร้อมแล้ว ให้คลิกที่ "แชร์" จากนั้นเลือก "กำหนดเวลา" เลือกช่องทางโซเชียลที่คุณต้องการ เพิ่มคำบรรยายและแฮชแท็ก แล้วกำหนดวันที่และเวลาที่ต้องการ Canva จะยืนยันว่าได้กำหนดเวลาไว้แล้ว และคุณจะเห็นมันปรากฏในปฏิทินของคุณ
📌 ตัวอย่าง: หากคุณมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่กำลังจะมาถึง คุณสามารถออกแบบโพสต์ ตั้งวันที่เปิดตัวเป็นเวลา 10 โมงเช้า และไว้วางใจให้ Canva เผยแพร่โพสต์โดยอัตโนมัติในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมกับความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 5: จัดการและแก้ไขโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้
แผนอาจเปลี่ยนแปลงได้บางครั้ง และ Canva ทำให้การปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถคลิกที่รายการใด ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนของคุณเพื่อเลื่อนกำหนด, แก้ไข, หรือ ลบได้ โปรดจำไว้ว่าหากคุณทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบเองหลังจากกำหนดเวลาไว้แล้ว Canva อาจขอให้คุณเลื่อนกำหนดเวลาใหม่ — นี่เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ แต่ช่วยให้แน่ใจในความถูกต้อง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เบื่อกับการไล่ตามกำหนดเวลาและติดตามสถานะงานหรือไม่? ด้วยAI Agents ของ ClickUpคุณสามารถทำงานซ้ำๆ ในการวางแผนเนื้อหาให้เป็นอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลงาน—ไม่ใช่การจัดการรายละเอียดปลีกย่อย
📌 นี่คือวิธีที่ตัวแทน AI สามารถปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น:
- หากนักเขียนคำโฆษณาไม่ส่งร่างงานตรงเวลา เจ้าหน้าที่เตือนความจำ จะส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติภายในงานและปรับกำหนดเวลาสำหรับการตรวจสอบ เพื่อให้การเผยแพร่ของคุณเป็นไปตามกำหนด
- เมื่อการออกแบบงานย่อยเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตัวแทนการอนุมัติ จะเริ่มทำงาน—โดยจะมอบหมายเนื้อหาให้กับผู้ตรวจสอบที่เหมาะสม อัปเดตสถานะงาน และย้ายไปยังขั้นตอน "พร้อมเผยแพร่"
- ตัวแทนข้อมูลเชิงลึก สามารถสร้างสรุปในตอนท้ายของแต่ละสัปดาห์ โดยเน้นเนื้อหาที่เผยแพร่แล้ว สิ่งที่ล่าช้า และแม้กระทั่งร่างรายงานสั้นๆ เพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยระบบ AI ที่ดูแลการติดตามผลและการอัปเดตสถานะ ทีมของคุณสามารถใช้เวลาไปกับการสร้างเนื้อหาที่มีผลกระทบสูงได้มากขึ้น และใช้เวลาไปกับการจัดการด้านโลจิสติกส์น้อยลง
ราคาและความพร้อมใช้งานของ Canva Content Planner
เมื่อพูดถึงการกำหนดเวลาโพสต์ด้วย Canva สิ่งที่คุณได้รับขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้แผนฟรี Canva Pro หรือ Canva Teams
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ Content Planner มีให้บริการเฉพาะในแผน Pro และ Teams เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ฟรีสามารถออกแบบและแชร์ได้ แต่จะต้องเผยแพร่ด้วยตนเองทุกครั้ง
แผนฟรีเหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการสำรวจตัวแก้ไขของ Canva พร้อมเข้าถึงเทมเพลตและกราฟิกนับล้าน แต่ถ้าคุณต้องการกำหนดเวลาโพสต์ล่วงหน้า หยุดหรือแก้ไขก่อนเผยแพร่ และติดตามการมีส่วนร่วม คุณจะต้องอัปเกรดเป็น Pro หรือ Teams
ในขณะเดียวกัน Canva Pro ถูกสร้างขึ้นสำหรับบุคคลที่ต้องการเครื่องมือออกแบบระดับพรีเมียมควบคู่ไปกับฟีเจอร์การจัดตาราง ในขณะที่ Canva Teams เหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและต้องการปฏิทินที่ใช้ร่วมกันพร้อมเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
นี่คือตารางเปรียบเทียบเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างของฟีเจอร์ที่นำเสนอ:
|แผน
|ราคา
|คุณสมบัติเด่น
|ข้อจำกัด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ฟรี
|ฟรี
|เทมเพลตมากกว่า 2 ล้านแบบ, รูปภาพสต็อกมากกว่า 4.5 ล้านภาพ, พื้นที่จัดเก็บ 5GB, ตัวแก้ไขแบบลากและวาง
|ไม่มีการจัดตารางเวลา, เผยแพร่ด้วยตนเองเท่านั้น
|ผู้เริ่มต้น, ผู้สร้างสรรค์แบบไม่เป็นทางการ
|ข้อดี
|$12. 99/เดือน (ผู้ใช้ 1 คน)
|ผู้วางแผนเนื้อหา, กำหนดตารางโพสต์, วิเคราะห์ข้อมูล, สินทรัพย์กว่า 140 ล้านรายการ, ปรับขนาดอัจฉริยะ, พื้นที่จัดเก็บ 1TB
|จำกัดการใช้งานหนึ่งผู้ใช้
|ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
|ทีม
|100 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้
|คุณสมบัติระดับ Pro ทั้งหมด, ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน, การอนุมัติ, กระบวนการทำงาน, พื้นที่เก็บข้อมูล 1TB ต่อสมาชิก
|ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อทีมขยายตัว
|ทีมและบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ใครควรอัปเกรดเป็น Canva Pro?
- ฟรีแลนซ์และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการประหยัดเวลาด้วยการกำหนดเวลาโพสต์ล่วงหน้า
- ผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการความสม่ำเสมอของแบรนด์ด้วยคุณสมบัติเช่น Magic Resize และ Brand Kits
- ทีมที่ทำงานร่วมกันบ่อยและต้องการการมองเห็นในปฏิทินเนื้อหาที่ใช้ร่วมกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณไม่แน่ใจว่า Canva Pro เหมาะกับคุณหรือไม่ ให้เริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรี 30 วัน. คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือวางแผนเนื้อหาและเครื่องมือออกแบบพรีเมียมอย่างเต็มรูปแบบ. คุณสามารถดูได้ว่าคุณประหยัดเวลาได้มากเพียงใด.
เคล็ดลับในการใช้เครื่องมือวางแผนเนื้อหาของ Canva ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การใช้ Canva's Content Planner นั้นง่าย แต่การได้ประโยชน์สูงสุดจากมันต้องอาศัยนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ไม่กี่อย่าง ด้วยเคล็ดลับที่ถูกต้อง คุณสามารถเปลี่ยนมันจากเครื่องมือจัดตารางเวลาพื้นฐานให้กลายเป็นตัวช่วยประหยัดเวลาที่แท้จริงที่รักษาความสม่ำเสมอของเนื้อหาของคุณ
1. สร้างและกำหนดเวลาเนื้อหาเป็นชุด
แทนที่จะทำงานทุกอย่างในนาทีสุดท้าย คุณสร้างผลงานในช่วงเวลาที่ตั้งใจและปล่อยให้ตารางจัดการส่วนที่เหลือ
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้อธิบายไว้อย่างง่ายๆ:
สร้างเนื้อหาของคุณเป็นชุดในครั้งเดียว แอปอย่าง Canva ทำให้การสร้างกราฟิกหรือโพสต์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว เพียงจับคู่กับเครื่องมือจัดตารางเวลา... คุณก็พร้อมสำหรับ 30 วันข้างหน้าโดยไม่ต้องเครียดรายวัน
นั่นคือแก่นแท้ของการจัดกลุ่มงาน—คุณทุ่มเทความพยายามเพียงครั้งเดียว แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะต่อเนื่องไปอีกหลายสัปดาห์
Canva ทำให้การจัดงานเป็นชุดง่ายขึ้น เพราะคุณสามารถออกแบบโพสต์หลายโพสต์ต่อเนื่องกันโดยใช้เทมเพลตหรือคัดลอกการออกแบบที่มีอยู่เพื่อสร้างชุดได้ แทนที่จะโพสต์ Instagram วันนี้ ป้ายแบนเนอร์ LinkedIn พรุ่งนี้ และพิน Pinterest วันถัดไป คุณสามารถออกแบบทั้งหมดในครั้งเดียวและจัดวางลงใน Content Planner ได้อย่างเป็นระเบียบ
👀 เกร็ดความรู้: คำว่า "ปฏิทิน"มาจากภาษาละติน calendae ซึ่งหมายถึงวันแรกของเดือนในสมัยโรมัน ซึ่งเป็นวันที่ชำระหนี้และบัญชีต่างๆ ในแง่หนึ่ง ปฏิทินดั้งเดิมไม่ได้เกี่ยวกับการจัดระเบียบเหตุการณ์ในชีวิต แต่เป็นการเตือนให้ผู้คนชำระหนี้ น่าขำดีที่ปฏิทินเนื้อหาในปัจจุบันก็ไม่ได้แตกต่างนัก—มันยังคงเตือนเราถึงกำหนดส่งงานอยู่ดี
2. ใช้เทมเพลต Canva เพื่อความสม่ำเสมอ
ชัยชนะอีกประการหนึ่งคือความสม่ำเสมอ เมื่อคุณทำงานเป็นชุด ภาพลักษณ์ โทนเสียง และธีมของคุณจะสอดคล้องกันอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้แบ่งปันว่า,*
ฉันทำเนื้อหาหลักสำหรับ 6 เดือนรวดในครั้งเดียว...ภายในวันเดียว" ฟังดูอาจจะสุดโต่งไปหน่อย แต่แม้แต่การวางแผนล่วงหน้าแค่สองสัปดาห์ก็สามารถช่วยให้สมองของคุณปลอดโปร่งสำหรับงานส่วนอื่น ๆ ได้
ห้องสมุดของ Canva มีเทมเพลตหลายพันแบบที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่คำคมไปจนถึงการประกาศผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่รู้สึกใกล้เคียงกับแบรนด์ของคุณ แล้วปรับสี แบบอักษร และรูปภาพให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
เมื่อคุณได้ตั้งค่าไม่กี่อย่างให้เหมาะกับสไตล์ของคุณแล้ว พวกมันก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณใช้เป็นประจำทุกครั้งที่คุณทำคอนเทนต์เป็นชุด ซึ่งทำให้คุณสามารถรักษาแบรนด์ของคุณไว้ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องคิดซ้ำสองทุกครั้งที่คุณเลือกดีไซน์
📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเตรียมโพสต์สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเลือกเทมเพลตหนึ่งสำหรับโพสต์นับถอยหลัง อีกเทมเพลตสำหรับคำรับรอง และเทมเพลตที่สามสำหรับไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ เมื่อนำเทมเพลตเหล่านี้มาใช้ซ้ำข้ามแพลตฟอร์ม ผู้ชมของคุณจะได้รับเรื่องราวที่เป็นเอกภาพ ไม่ว่าพวกเขาจะเห็นคุณที่ใดก็ตาม
3. การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อ
ด้วย Canva's Content Planner คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของโพสต์ของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากเครื่องมือ ทุกโพสต์ที่จัดตารางไว้จะแสดงให้คุณเห็นเมตริกง่ายๆ เช่น จำนวนการแสดงผล, จำนวนคลิก, จำนวนไลค์, และจำนวนความคิดเห็น
✒ หมายเหตุ: การวิเคราะห์ข้อมูลทำงานได้บนทุกแพลตฟอร์มที่ Canva รองรับ—Instagram, หน้าเพจ Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack และ Tumblr—เพื่อให้คุณสามารถติดตามเนื้อหาของคุณได้ในที่เดียว
มันชัดเจนและอ่านง่าย ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ไม่ต้องการต้องเสียเวลาไปกับการค้นหาข้อมูลในแดชบอร์ดที่ซับซ้อน
📌 ตัวอย่าง: คาเฟ่ขนาดเล็กอาจสังเกตเห็นว่าโพสต์ที่แสดงพนักงานกำลังชงกาแฟได้รับการมีส่วนร่วมมากกว่าภาพผลิตภัณฑ์ที่ดูสมบูรณ์แบบ นั่นเป็นสัญญาณที่มีประโยชน์ในการแชร์ช่วงเวลาที่รู้สึกเข้าถึงได้และเป็นธรรมชาติมากขึ้น
4. การร่วมมือกับสมาชิกในทีม
การทำงานร่วมกันใน Canva's Content Planner รู้สึกเป็นธรรมชาติเพราะทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ร่วมกันเพียงที่เดียว คุณอาจคุ้นเคยกับการแลกเปลี่ยนไฟล์หรือสงสัยว่าใครมีเวอร์ชันล่าสุด แต่ด้วย Canva สมาชิกในทีมสามารถเข้าสู่ระบบ ดูปฏิทินเดียวกัน และทำงานร่วมกันบนโพสต์ได้
ยังมีอีก: คุณสามารถมอบบทบาท, ให้สิทธิ์แก้ไขหรือแสดงความคิดเห็น, และบันทึกสิ่งที่ได้กำหนดไว้โดยไม่ต้องเสียเวลาในแชทหรืออีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ฟังก์ชันดังกล่าวสามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้อย่างแท้จริง ผู้จัดการอาจร่างโพสต์ นักออกแบบสามารถปรับแต่งภาพให้สวยงาม และอีกคนสามารถจัดการคำบรรยาย ทุกคนทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น และการเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ทันที
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบปฏิทิน Canva สำหรับการจัดตารางงานอย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Canva Content Planner
คุณอาจพบอุปสรรคเมื่อจัดระเบียบโพสต์ของคุณบน Canva. นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญที่คุณต้องรู้ว่ากำแพงเหล่านี้มีลักษณะอย่างไร:
- คุณสามารถกำหนดเวลาโพสต์รูปภาพเดี่ยวได้สูงสุดเพียง 25 โพสต์ต่อวัน ซึ่งอาจรู้สึกจำกัดหากคุณกำลังรันแคมเปญหนักหรือแชร์เนื้อหา Pinterest เป็นจำนวนมาก
- Canva ยังไม่รองรับ Reels, Stories, คาราโอเกะ, หรือโพสต์ภาพหลายภาพ ดังนั้นสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์หรือมีชั้นต้องทำด้วยตนเอง
- หากคุณแก้ไขการออกแบบหลังจากกำหนดเวลาไว้แล้ว คุณจะต้องหยุดชั่วคราวและกำหนดเวลาใหม่ แม้แต่การแก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดคำก็ตาม
- สำหรับทีม แผนงานนี้มีโครงสร้างที่เบา คุณจะไม่พบขั้นตอนการทำงานที่ลึกซึ้ง การอนุมัติ หรือการติดตามงานแบบที่เครื่องมืออย่าง ClickUp มีให้
- Canva เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาจำนวนไม่มาก หากคุณกำลังจัดการหลายแบรนด์หรือลูกค้าหลายราย สิ่งต่างๆ อาจยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็วหากไม่มีระบบที่ละเอียดมากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียสำหรับนักการตลาด
ทางเลือกสำหรับ Canva Content Planner
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
เมื่อเครื่องมือวางแผนของ Canva รู้สึกคับแคบเกินไปสำหรับสิ่งที่คุณต้องการ เครื่องมือทางเลือกเหล่านี้อาจช่วยเติมเต็มช่องว่างได้:
1. เครื่องมือปฏิทินและแคมเปญ ClickUp
การค้นหาข้อมูลเป็นหนึ่งในส่วนที่น่าหงุดหงิดที่สุดของการจัดการปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดีย โลโก้สุดท้ายอยู่ที่ไหน? ข้อความแคมเปญล่าสุดคืออะไร? สเปรดชีตไหนที่มีข้อมูลการมีส่วนร่วมของไตรมาสที่แล้ว?
ในขณะที่ Canva's Content Planner เป็นพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างและจัดตารางโพสต์ แต่จะเริ่มรู้สึกจำกัดเมื่อทีมต้องจัดการหลายช่องทาง การอนุมัติจากลูกค้า หรือแคมเปญขนาดใหญ่ ClickUp นำเสนอระบบที่ครบวงจรซึ่งผสมผสานแอปการจัดการโครงการและการสนับสนุนด้วย AIเข้ากับการจัดการโซเชียลมีเดียและInstagram
นี่คือเวิร์กสเปซ AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่รวมทุกแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ไว้ด้วยกัน คุณจึงไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน หรือที่เรียกว่าปัญหาการกระจายเครื่องมือ
นอกจากนี้ ClickUp ยังขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายทุกรูปแบบ ซึ่งเกิดจากการแยกส่วนของโครงการ ไฟล์ การสนทนา และกระบวนการทำงานในเครื่องมือที่ต่างกันและไม่เชื่อมต่อกัน เช่น เมื่อทีมของคุณวางแผนเนื้อหาในแอปหนึ่ง ออกแบบในอีกแอปหนึ่ง ติดตามการอนุมัติผ่านอีเมล และรายงานผลในแพลตฟอร์มที่ต่างกันออกไป
ClickUp มอบบริบทครบถ้วน 100% และพื้นที่เดียวสำหรับทั้งมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน
กำหนดทิศทางโซเชียลมีเดียของคุณด้วย ClickUp Calendar
ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpมอบวิธีการจัดการตารางเนื้อหาของคุณอย่างมีชีวิตชีวาและโต้ตอบได้ แทนที่จะแสดงเพียงโพสต์ในวันที่เฉพาะเจาะจง มันช่วยให้คุณเห็นทุกอย่างในบริบท
นี่คือคู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับวิธีสร้างปฏิทินเนื้อหาใน ClickUp:
คุณสามารถลากและวางงานไปยังวันที่ใหม่ได้, กำหนดสีตามแคมเปญ, และคัดกรองตามสมาชิกทีมหรือแพลตฟอร์มได้. สิ่งนี้ทำให้ปฏิทินของคุณกลายเป็นศูนย์กลางที่ทุกชิ้นงานสามารถมองเห็นได้และปรับแต่งได้ง่าย.
📌 ตัวอย่าง: เอเจนซี่ดิจิทัลที่ดูแลแบรนด์ต่าง ๆ ห้าแบรนด์อาจสร้างรายการ "โซเชียลมีเดีย" สำหรับลูกค้าแต่ละราย ภายในปฏิทิน ClickUp พวกเขาสามารถมองเห็นโพสต์ทั้งหมด, ช่วงเวลาสำคัญของแคมเปญ, และกำหนดเวลาได้ในที่เดียว หากลูกค้าโทรมาพร้อมคำขอในนาทีสุดท้าย ทีมงานสามารถย้ายโพสต์ไปยังวันที่อื่นได้ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว และทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทันที ความยืดหยุ่นเช่นนี้เป็นสิ่งที่ Canva ไม่สามารถเทียบได้
การจัดการโครงการแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือแคมเปญของ ClickUp
เครื่องมือแคมเปญของ ClickUp ช่วยสร้างโครงสร้างให้กับทุกขั้นตอนของการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียของคุณ
- งานใน ClickUp และสถานะที่กำหนดเอง: สามารถตั้งค่างานสำหรับผลลัพธ์ของแต่ละแคมเปญในClickUp Tasksและติดตามผ่านสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น ร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, กำหนดเวลา, และเผยแพร่ ซึ่งทำให้ความคืบหน้าของแต่ละโพสต์โปร่งใสอย่างสมบูรณ์
- ความคิดเห็นการมอบหมายงานใน ClickUp: เพื่อนร่วมทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและแท็กกันเพื่อขอความคิดเห็นหรือการอนุมัติได้โดยตรงในภารกิจนั้น ๆ ช่วยลดการสื่อสารซ้ำซ้อนผ่านอีเมลและแชท
- ClickUp Automations: ขั้นตอนที่เป็นกิจวัตร เช่น การย้ายงานไปยังสถานะถัดไปหรือมอบหมายงานให้ผู้ตรวจสอบ สามารถตั้งค่าให้เป็นอัตโนมัติได้ ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างงานประจำสำหรับธีมประจำสัปดาห์ เช่น แรงบันดาลใจวันจันทร์ หรือ เคล็ดลับวันศุกร์ พร้อมตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้ทีมไม่พลาดโพสต์ประจำและแคมเปญตามฤดูกาล
การสนับสนุนทีมโซเชียลด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่าน ClickUp Brain
ClickUp Brainช่วยให้การวางแผนเนื้อหาของคุณรวดเร็วและชาญฉลาดขึ้นด้วยการเพิ่ม AI เข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณโดยตรง สามารถสร้างไอเดียโพสต์ ร่างคำบรรยาย สรุปเนื้อหา หรือแม้กระทั่งตอบคำถามเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับแคมเปญของคุณได้
สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานข้ามหลายแบรนด์หรือมีกำหนดเวลาที่เร่งด่วน เนื่องจากช่วยลดความจำเป็นในการสลับเครื่องมือหรือใช้เวลาหลายชั่วโมงในการระดมความคิด
📌 ตัวอย่าง: หากคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลก คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain ช่วยร่างแคปชั่นสำหรับ Instagram สรุปผลการดำเนินงานของแคมเปญจากเอกสารที่ผ่านมาในปีที่แล้ว และเน้นวันที่ต้องตรวจสอบที่กำลังจะมาถึง
มันสามารถสร้างข้อความร่างเพื่อส่งให้ลูกค้าอนุมัติได้ด้วยซ้ำ การมีระบบสนับสนุน AI ระดับนี้ฝังอยู่ในกระบวนการวางแผนของคุณทำให้ ClickUp ได้เปรียบอย่างชัดเจนเหนือ Canva ซึ่งเครื่องมือ AI ของ Canva มุ่งเน้นไปที่การสร้างการออกแบบเป็นหลักมากกว่าการจัดการแคมเปญ
ด้วย ClickUp Brain ทีมของคุณจะได้รับพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่เชื่อมต่องาน เอกสาร บุคลากร และเครื่องมือที่ผสานรวม เช่น Google Docs, Sheets และ Drive เข้าด้วยกัน
อย่าปล่อยให้ไอเดียเนื้อหาดีๆ หลุดลอยไป
เคยมีไอเดียเจ๋ง ๆ สำหรับโพสต์ในหัว แต่พอจะเขียนกลับลืมไปหมดไหม? ด้วย ClickUp's Brain MAX การจับความคิดสร้างสรรค์ง่ายเหมือนการพูดออกมา เพียงใช้ฟีเจอร์ Talk to Textเพื่อบันทึกแนวคิดโพสต์ ความคิดแคมเปญ หรือร่างแคปชั่นลงในรายการเนื้อหาของคุณได้ทันที
ก้าวไปอีกขั้นด้วย ClickUp Brain MAX ซูเปอร์แอป AI บนเดสก์ท็อปที่เปลี่ยนบันทึกเสียงสั้น ๆ ของคุณให้กลายเป็นเนื้อหาพร้อมใช้งาน:
- พูดอะไรประมาณว่า "โพสต์โปรโมตสัมมนาออนไลน์สำหรับวันพฤหัสบดีหน้า ระบุว่ามีช่วงถาม-ตอบฟรี" → Brain MAX จะแปลงเป็นคำบรรยายที่ดูเป็นมืออาชีพและเหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มอย่าง LinkedIn, Instagram หรือ X (เดิมชื่อ Twitter)
- ปล่อยแฮชแท็กหรือธีมแคมเปญออกมาอย่างต่อเนื่อง → สมองสุดขีด จัดระเบียบให้เป็นรายการตรวจสอบที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้ทันที
ดูวิธีการใช้ AI ในการตลาด:
ใช้เทมเพลตปฏิทิน ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ClickUp นำเสนอเทมเพลตการวางแผนสื่อที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นการวางแผนได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นลองใช้เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUp เป็นตัวอย่างเทมเพลตปฏิทินเนื้อหานี้มอบระบบสำเร็จรูปให้คุณสำหรับวางแผน จัดระเบียบ และติดตามโพสต์ของคุณบนหลายแพลตฟอร์ม
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมองเห็นประสิทธิภาพได้แบบเรียลไทม์อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณนำหน้าแคมเปญอยู่เสมอ
จัดการและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของโซเชียลมีเดียด้วยแดชบอร์ด
แดชบอร์ด ClickUpทำหน้าที่เป็น ศูนย์ควบคุมภารกิจ ของคุณ มอบภาพรวมแบบเรียลไทม์ของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหว เช่น ไทม์ไลน์แคมเปญ การอนุมัติสินทรัพย์ เนื้อหาเฉพาะแพลตฟอร์ม และปริมาณงานของทีม นี่คือวิธีการใช้งาน:
- ติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ: สมมติว่าคุณกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลายแพลตฟอร์ม—บล็อก, LinkedIn, Instagram Reel, อีเมล, และโฆษณาแบบชำระเงิน แดชบอร์ดของคุณจะแสดงสถานะงานแบบเรียลไทม์ เช่น กำลังออกแบบ หรือ กำหนดเวลาแล้ว ทำให้คุณสามารถเห็นได้ทันทีว่าโพสต์ LinkedIn ยังต้องการกราฟิกหรืออีเมลที่เกินกำหนดสำหรับการตรวจสอบ
- ตรวจสอบสถานะเนื้อหาตามแพลตฟอร์ม: กรองงานตามช่องทางและวันที่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังบรรลุเป้าหมายสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม
- มองเห็นปริมาณงานของทีม: ใช้วิดเจ็ตปริมาณงานเพื่อดูว่าใครมีงานล้นมือและใครว่าง หากนักออกแบบของคุณกำลังจัดการกับคำขอห้าอย่างในสัปดาห์นี้ในขณะที่นักเขียนคำโฆษณาของคุณมีเพียงหนึ่ง คุณสามารถปรับสมดุลงานได้ทันที
- ดูสิ่งที่กำลังเผยแพร่และเวลา: ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูตารางเนื้อหาทั้งหมดของคุณตามวันที่ สิ่งนี้มีประโยชน์ในช่วงแคมเปญเช่น Black Friday ที่เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
2. บัฟเฟอร์
Buffer กลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้สร้างเนื้อหาและทีมขนาดเล็กที่ต้องการความเรียบง่ายโดยไม่สูญเสียการควบคุม ต่างจาก Canva ที่เน้นการวางแผนตามการออกแบบเป็นหลัก Buffer ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่และความสม่ำเสมอเป็นหัวใจของระบบ
นี่คือวิธี:
- จัดระเบียบโพสต์โซเชียลของคุณให้เป็นระเบียบด้วยเครื่องมือ Publish ของ Buffer ซึ่งสามารถกำหนดเวลาโพสต์ได้ทั้ง Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Pinterest และอื่นๆ อีกมากมาย
- ใช้ เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา เพื่อรักษาจังหวะการเผยแพร่ที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นบทความบล็อกสี่ครั้งต่อสัปดาห์หรือการอัปเดตโซเชียลประจำวัน
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบไม่พร้อมกันโดยการมอบหมายความเป็นเจ้าของโพสต์และติดตามความคืบหน้าภายในแพลตฟอร์มของ Buffer
- การจัดตารางการทำงานเป็นคู่ด้วย Engage เพื่อตอบกลับความคิดเห็นและข้อความในที่เดียว ลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน
- ตรวจสอบประสิทธิภาพใน Analyze ซึ่งจะเปลี่ยนข้อมูลโพสต์ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่อ่านง่ายเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเนื้อหาในรอบถัดไปของคุณ
👀 เกร็ดความรู้: แนวคิดเรื่อง 'การจัดตารางเวลา' มีจุดเริ่มต้นจากเสียงระฆัง ก่อนที่จะมีนาฬิกา หลายเมืองและอารามใช้ระฆังเพื่อบอกเวลาสำหรับการสวดมนต์ รับประทานอาหาร หรือทำงาน รูปแบบการจัดการเวลาแบบแรกนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อทั้งการค้าและการสื่อสาร
ดังนั้นในทางที่แปลก ทุกครั้งที่คุณตั้งโพสต์ให้เผยแพร่เวลา 9:00 น. คุณกำลังสะท้อนเสียงของระบบที่เคยถูกจัดการด้วยระฆังโบสถ์มาก่อน
3. ฮูตส์สูท
Hootsuite ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการมากกว่าแค่ตัวจัดตารางเวลาพื้นฐาน ผู้จัดการโซเชียลมีเดียมักเลือกใช้ Hootsuite เพื่อจัดการหลายบัญชี แคมเปญ และการอนุมัติพร้อมกัน
ทีมของ Hootsuite เองเป็นผู้ดูแลเนื้อหาให้กับผู้ติดตามนับล้านคนบนแปดแพลตฟอร์ม โดยใช้ปฏิทินของ Hootsuite ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน
หนึ่งในคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากที่สุดคือการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ แทนที่จะเลือกเวลาแบบสุ่ม Hootsuite จะแสดงให้คุณเห็นว่าเมื่อใดที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมีความเคลื่อนไหวมากที่สุด ตัวอย่างเช่น แบรนด์ค้าปลีกอาจค้นพบว่าโพสต์ของตนมีประสิทธิภาพดีที่สุดประมาณ 1 ทุ่มในวันธรรมดา ดังนั้นทีมงานจึงจัดตารางให้เนื้อหาเผยแพร่ในช่วงเวลานั้น โดยไม่จำเป็นต้องออนไลน์ด้วยตัวเอง
จุดแข็งอีกประการหนึ่งคือ OwlyWriter AI ซึ่งสามารถสร้างคำบรรยายและไอเดียโพสต์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที หากคุณมีเวลาจำกัดก่อนเปิดตัวแคมเปญ คุณสามารถขอให้มันร่างข้อความโฆษณาในหลากหลายรูปแบบ หรือนำโพสต์ที่เคยมีประสิทธิภาพสูงในอดีตกลับมาใช้ใหม่ได้ นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) ได้ถึง384%ตามข้อมูลจาก Forrester Research องค์กรเหล่านี้สร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุด
4. ต่อมา
Later ได้สร้างชื่อเสียงจากการทำให้การวางแผนภาพเป็นเรื่องง่าย ซึ่งทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้สร้างคอนเทนต์บน Instagram และ TikTok
ต่างจาก Canva ที่เน้นการออกแบบและการจัดตารางเวลา Later ช่วยคุณเห็นภาพรวมของฟีดของคุณก่อนที่โพสต์จะถูกเผยแพร่ เครื่องมือ Visual Planner ของพวกเขาให้คุณลากและวางโพสต์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ ทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่ากริดของคุณมีความสอดคล้องและเป็นไปตามแบรนด์หรือไม่
ทีมยังได้รับประโยชน์จาก ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การร่างโพสต์, กลุ่มการเข้าถึง, และบันทึกปฏิทิน ซึ่งช่วยให้เพื่อนร่วมงานสามารถแสดงความคิดเห็น, วางตำแหน่งที่ถือไว้, หรือข้อเสนอแนะได้โดยตรงบนปฏิทินที่แชร์
ทีมการตลาดที่กำลังวางแผนการเปิดตัวสินค้าสามารถร่างโพสต์สำหรับ Instagram, Pinterest และ TikTok ได้ในที่เดียว ขณะที่นักออกแบบอัปโหลดภาพลงในคลังสื่อเพื่อให้ทุกคนนำไปใช้ได้
ยกระดับการวางแผนเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp
เราได้เดินผ่าน Canva Content Planner ไปด้วยกัน สำรวจจุดแข็งของมัน มองอย่างตรงไปตรงมาที่ข้อจำกัดของมัน และแม้กระทั่งแอบดูทางเลือกบางอย่าง
เมื่อสิ้นสุดวัน เป้าหมายที่แท้จริงนั้นเรียบง่าย: รักษาเนื้อหาของคุณให้เป็นระเบียบ สม่ำเสมอ และจัดการได้ง่ายขึ้น นั่นคือสิ่งที่มอบพื้นที่ให้คุณได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างผลงานที่คุณภาคภูมิใจ
Canva เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการออกแบบและการจัดตารางเวลาอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าคุณกำลังจัดการแคมเปญ การอนุมัติจากลูกค้า หรือโครงการขนาดใหญ่ ClickUp จะมอบพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่า
ClickUp ได้ออกแบบปฏิทิน เครื่องมือแคมเปญ และเทมเพลตให้รวมส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว สำหรับหลายทีม โครงสร้างเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยนี้สร้างความแตกต่างอย่างมาก ✨
ไม่ใช่ทุกความท้าทายเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ บางครั้งมันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ หากคุณเคยเห็นข้อความ "กำลังตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณ" รออะไรสักอย่างที่ใช้เวลานาน หรือเจอกับที่อยู่ IP ที่ถูกบล็อก คุณจะเข้าใจถึงความหงุดหงิดนั้น
การวางแผนล่วงหน้าช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาล่วงหน้าและรักษาตารางเวลาให้คงที่ แม้ในขณะที่อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
หากคุณพร้อมที่จะทำให้การวางแผนเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับคุณและทีมของคุณลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้เลย!
คำถามที่พบบ่อย
ตัว Content Planner เองเป็นฟีเจอร์ของ Canva Pro ดังนั้นจึงไม่ได้รวมอยู่ในแผนฟรี คุณสามารถออกแบบได้มากเท่าที่ต้องการในเวอร์ชันฟรี แต่หากต้องการกำหนดเวลาโพสต์โดยตรง คุณจำเป็นต้องใช้เวอร์ชัน Pro
ใช่, Canva สามารถเผยแพร่ไปยัง Instagram ได้โดยตรงหากบัญชีของคุณเชื่อมต่ออยู่. เพียงออกแบบโพสต์ของคุณ, เลือกวันที่และเวลา, และ Canva จะเผยแพร่ให้คุณแบบเรียลไทม์.
คุณสามารถกำหนดเวลาวิดีโอรวมถึงการออกแบบแบบคงที่ได้ด้วย ซึ่งสะดวกมากหากคุณกำลังวางแผนสิ่งต่างๆ เช่น Reels หรือคลิปสั้นๆ สำหรับแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บางประเภทของโพสต์ เช่น Instagram Stories หรือ carousels ยังคงต้องเผยแพร่ด้วยตนเอง
ด้วย Canva Pro คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียได้สูงสุดแปดบัญชี นั่นหมายความว่าคุณสามารถจัดการ Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest และอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว
Canva ให้ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน เช่น เวลาที่โพสต์เผยแพร่และประสิทธิภาพของโพสต์ แต่สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้น เช่น การติดตามการแปลงหรือพฤติกรรมของผู้ชม คุณมักจะใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานของแต่ละแพลตฟอร์ม