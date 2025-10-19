เทมเพลตแนวทางแบรนด์ Figma ฟรี สำหรับการสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกัน

หากคุณเคยทำงานในโครงการสร้างสรรค์ คุณอาจเคยรู้สึกถึงความตึงเครียดเงียบๆ กับแนวทางของแบรนด์ บางทีคุณอาจมีไอเดียที่คุณชอบ แต่สีไม่เข้ากัน หรือฟอนต์ไม่พอดี มันเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคย
แต่แนวทางของแบรนด์ไม่ได้มีไว้เพื่อจำกัดคุณ แต่มีไว้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่คุณนำเสนอออกไปยังคงรู้สึกเหมือนเป็นคุณ
เทมเพลตแนวทางการสร้างแบรนด์สำหรับ Figma เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมโยงกับลูกค้าของคุณ มันให้โครงสร้างโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกจำกัด คุณสามารถรักษาความสม่ำเสมอในขณะที่ยังคงสำรวจแนวคิดและทิศทางต่างๆ ได้
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูตัวอย่างเทมเพลตแนวทางการสร้างแบรนด์ที่ดีที่สุดใน Figma และแบ่งปันแหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้การสร้างแนวทางของคุณเองเป็นเรื่องสนุกยิ่งขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแนวทางแบรนด์ Figma ดี?
ตลอดปี 2023 และ 2024Nvidia ได้กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก และขยายตัวเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ แต่การเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ยอดขายหรือตัวเลขในตารางข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับว่าผู้คนเชื่อมโยงกับสิ่งที่แบรนด์นี้ยืนหยัดอยู่ลึกซึ้งเพียงใด
ดังนั้นเมื่อคุณกำลังออกแบบโดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงประเภทนี้ นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเทมเพลตแนวทางการใช้แบรนด์ใน Figma ที่ดี:
- ✅ กำหนดวัตถุประสงค์ ค่านิยม พันธกิจ และเรื่องราวของแบรนด์ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและสื่อสารทุกด้าน
- ✅ รวมกฎการใช้โลโก้พร้อมระยะห่าง ขนาด และสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือนหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
- ✅ กำหนดชุดสีที่ชัดเจนด้วยค่า HEX, RGB และ CMYK เพื่อให้ภาพมีความสม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์ม
- ✅ เลือกแบบอักษรสำหรับหัวข้อ, หัวข้อย่อย, และข้อความในเนื้อหา และอธิบายว่าควรใช้แต่ละแบบอย่างไรและเมื่อใด
- ✅ เพิ่มกฎเกณฑ์ด้านน้ำเสียงและบุคลิกภาพของแบรนด์ เพื่อให้ข้อความสอดคล้องกันเสมอ ไม่ว่าจะเขียนหรือออกแบบโดยใครก็ตาม
แบบฟอร์มแนวทางแบรนด์ในภาพรวม
นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตแนวทางแบรนด์ของ Figma และ ClickUp ทั้งหมด:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตแนวทางการสร้างแบรนด์ โดย Design18th (Figma)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์
|เสียง, โลโก้, สี, ตัวอักษร, การอัปเดตง่าย
|ไฟล์ Figma
|ฐานแบรนด์: แม่แบบแนวทางการสร้างแบรนด์โดย Figma
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้นำด้านการออกแบบ, ทีมการตลาด
|เรื่องราว, สีสัน, ตัวอักษร, การร่วมมือ
|ไฟล์ Figma
|เทมเพลตแนวทางแบรนด์อย่างง่ายโดย Figma
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ฟรีแลนซ์, แบรนด์ส่วนตัว
|เฉพาะสิ่งจำเป็น แก้ไขอย่างรวดเร็ว ปฏิบัติได้จริง
|ไฟล์ Figma
|เทมเพลตคู่มือแบรนด์โดย Figma
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สร้างแบรนด์ให้เติบโตด้วยสินทรัพย์
|สินทรัพย์แบบเพิ่มได้, การปรับปรุงทีละน้อย
|ไฟล์ Figma
|เทมเพลตแนวทางการสร้างแบรนด์ ฟรี โดย Figma
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สตาร์ทอัพ, ผู้ก่อตั้งครั้งแรก
|โลโก้, ตัวอักษร, พื้นฐานสี, เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
|ไฟล์ Figma
|เทมเพลตแนวทางการใช้แบรนด์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานร่วมกันแบบมีภาพ
|กระดานไวท์บอร์ดแบบเห็นภาพ, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตเอกสารคู่มือสไตล์แบรนด์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมแบรนด์/ออกแบบ/การตลาด
|เอกสารกลางสำหรับโลโก้และสี
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตคู่มือสไตล์แบรนด์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการแบรนด์, ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
|กฎระเบียบแบบรวมศูนย์, การปรับให้สอดคล้องกันได้ง่าย
|คลิกอัพ ด็อก/ลิสต์
|เทมเพลตการจัดการแบรนด์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการแบรนด์, การดำเนินงานด้านการตลาด
|การวางแผนแคมเปญ, การควบคุมสินทรัพย์
|ClickUp รายการ/บอร์ด
|เทมเพลตอัตลักษณ์แบรนด์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการตลาด, ทีมสื่อสาร
|ภาษาภาพ, การสื่อสาร, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
|คลิกอัพ ด็อก/ลิสต์
|เทมเพลตคู่มือแบรนด์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การตลาด, นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา
|กลยุทธ์, ภาพ, การเล่าเรื่อง
|คลิกอัพ ด็อก/ลิสต์/บอร์ด
|เทมเพลตการรีแบรนด์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, ผู้จัดการแบรนด์
|แผนงานที่มีโครงสร้าง, กำหนดเวลา, บทบาท
|ClickUp รายการ/บอร์ด
|เทมเพลตคู่มือสไตล์โลโก้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบ, เอเจนซี่
|กฎการใช้โลโก้, รูปแบบต่างๆ
|คลิกอัพ ด็อก/ลิสต์
|เทมเพลตคู่มือสไตล์โครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้สร้างเนื้อหา, ทีมออกแบบ
|ฟอนต์, สี, รูปแบบ, เอกสารที่ใช้ร่วมกัน
|คลิกอัพ ด็อก/ลิสต์
|เทมเพลตเปิดตัวแบรนด์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ก่อตั้ง ผู้สร้างแบรนด์
|ไทม์ไลน์การเปิดตัว, จุดสำคัญ, การประสานงานทีม
|ClickUp รายการ/บอร์ด
|เทมเพลตการสร้างแบรนด์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมในระยะเริ่มต้น, ผู้นำด้านการออกแบบ
|เสียง, สี, การจัดเก็บสินทรัพย์, ความสม่ำเสมอ
|คลิกอัพ ด็อก/ลิสต์
เทมเพลตแนวทางการสร้างแบรนด์ Figma ฟรี
ไม่ใช่ทุกคนที่มีเวลาสร้างคู่มือแบรนด์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด โชคดีที่มีเทมเพลต Figma ฟรีที่ออกแบบมาอย่างสวยงามซึ่งให้จุดเริ่มต้นที่มั่นคงโดยไม่ลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
1. แม่แบบแนวทางการสร้างแบรนด์ โดย Design18th
เทมเพลตแนวทางแบรนด์ Figma มอบจุดเริ่มต้นที่เรียบร้อยและสามารถทำงานร่วมกันได้สำหรับการสร้างคู่มือแบรนด์ คุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์ ค่านิยม และเอกลักษณ์ทางภาพของคุณได้ เหมาะสำหรับการรับความคิดเห็นจากกลุ่ม Figma ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็น วาด และออกแบบร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ผสมผสานไอเดียจากพื้นที่ทำงานของคุณเข้ากับร่างเทมเพลตได้อย่างราบรื่น
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ครอบคลุมทุกส่วนสำคัญ รวมถึงเสียง โลโก้ สี แบบอักษร และการประยุกต์ใช้แบรนด์
- ใช้รูปแบบที่เรียบง่ายและสงบซึ่งอ่านและใช้งานได้ง่าย
- รวมถึงการปรับขนาดโลโก้ การเว้นระยะ และตัวอย่างการใช้งานที่ช่วยขจัดความไม่แน่นอน
- ออกแบบมาเพื่อการอัปเดตที่ง่าย คุณสามารถทำให้เป็นของคุณได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กหรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการโครงสร้างที่สะอาดตา ง่ายต่อการติดตาม และครอบคลุมทุกสิ่งจำเป็น
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: Tiffany & Co. ใช้เฉดสีน้ำเงินพิเศษที่โดดเด่นจนมีรหัส Pantone ของตัวเอง บริษัทถึงกับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสีนี้เพื่อไม่ให้ใครนำไปใช้ในบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับได้
2. ฐานแบรนด์: แม่แบบแนวทางการสร้างแบรนด์โดย Figma
เทมเพลต Brand Base นี้ช่วยให้ง่ายต่อการแสดงให้เห็นว่าตัวเลือกของแบรนด์เชื่อมโยงกับการตัดสินใจออกแบบจริงได้อย่างไร แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างไฟล์แยกต่างหากสำหรับโลโก้ แบบอักษร และสี ทุกอย่างจะถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวซึ่งสามารถอัปเดตได้อย่างง่ายดาย
เนื่องจากถูกสร้างขึ้นโดยตรงใน Figma ทีมงานสามารถทดสอบไอเดียและปรับแต่งสินทรัพย์ของแบรนด์ได้โดยไม่ทำให้ความสอดคล้องเสียหาย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงเมื่อเปิดตัวแคมเปญใหม่
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างโดยทีม Figma และพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงการใช้งานจริง
- ครอบคลุมองค์ประกอบพื้นฐานของแบรนด์ เช่น เรื่องราว สี และตัวอักษร
- ออกแบบให้รู้สึกทันสมัยโดยไม่เน้นสไตล์มากเกินไป
- ง่ายต่อการแชร์และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหรือลูกค้า
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการออกแบบและทีมการตลาดที่ต้องการคู่มือแบรนด์ที่มีชีวิตชีวาและสามารถปรับขนาดได้อย่างราบรื่นทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย
3. แม่แบบแนวทางการสร้างแบรนด์อย่างง่ายโดย Figma
นักธุรกิจชาวอเมริกันสก็อตต์ คุกเคยกล่าวไว้ว่า,
แบรนด์ไม่ใช่สิ่งที่เราบอกให้ผู้บริโภคเชื่อว่ามันเป็นอย่างไรอีกต่อไป—แต่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคบอกต่อกันและกันว่ามันเป็นอย่างไร
แบรนด์ไม่ใช่สิ่งที่เราบอกให้ผู้บริโภคเชื่อว่ามันเป็นอย่างไรอีกต่อไป—แต่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคบอกต่อกันและกันว่ามันเป็นอย่างไร
ความคิดนั้นติดอยู่ โดยเฉพาะเมื่อคุณพยายามสร้างแบรนด์ที่ผู้คนไว้วางใจจริงๆ และความไว้วางใจนั้นเริ่มต้นด้วยความสม่ำเสมอ
เทมเพลตนี้ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอองค์ประกอบหลักได้อย่างชัดเจน มันมอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการบันทึกแบรนด์ของคุณโดยไม่ทำให้กระบวนการซับซ้อนเกินไป ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณทำงานคนเดียวและต้องการบางสิ่งที่คุณสามารถอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างขึ้นบนคู่มือแบรนด์จริง จึงใช้งานได้จริงและปฏิบัติตามได้ง่าย
- เน้นเฉพาะสิ่งจำเป็น เช่น สี โลโก้ และตัวอักษร
- ออกแบบมาเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณสามารถใส่เนื้อหาของคุณเองได้
✨ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และแบรนด์ส่วนบุคคลที่ต้องการแนวทางที่เรียบง่าย ปรับแต่งได้รวดเร็ว และนำไปใช้ได้กับผลงาน เว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลต่าง ๆ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังมองหาไอเดียการสร้างแบรนด์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับธุรกิจของคุณอยู่ใช่ไหม? ลองใช้ ClickUp Brain เพื่อขอโทนสี สร้างสรรค์ แนวคิดโลโก้ และกลยุทธ์นอกกรอบที่จะทำให้แบรนด์ของคุณโดดเด่น!
4. แม่แบบคู่มือแบรนด์โดย Figma
บางครั้งหัวใจของแบรนด์คุณก็อยู่ที่นั่นแล้ว มันแค่ต้องการสถานที่ที่จะมีชีวิต หายใจ และคงความสม่ำเสมอไปตลอดเวลา
เทมเพลตแนวทางแบรนด์จาก Figma นี้ช่วยให้คุณรวบรวมสิ่งที่คุณมีและถามอย่างนุ่มนวลว่ามันยังรู้สึกเหมือนแบรนด์ที่คุณตั้งใจสร้างหรือไม่ การเปลี่ยนสินทรัพย์ที่กระจัดกระจายให้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวทำให้แบรนด์ของคุณง่ายต่อการอธิบายให้กับพนักงานใหม่ ผู้ร่วมงาน หรือพันธมิตรภายนอก
นอกจากนี้ยังให้กรอบการทำงานสำหรับการสังเกตช่องว่างในตัวตนของคุณ และปรับปรุงให้ค่อย ๆ ดีขึ้นแทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ให้คุณสามารถใส่โลโก้ แบบอักษร และสีที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ยุ่งยาก
- ส่งเสริมการปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อให้แบรนด์เติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณ
- รักษาความสอดคล้องเพื่อให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและมั่นใจมากขึ้น
- ทำงานได้ดีในฐานะจุดอ้างอิงที่ใช้ร่วมกันระหว่างฝ่ายออกแบบและการตลาด
✨ เหมาะสำหรับ: แบรนด์ที่กำลังเติบโตและมีทรัพยากรพร้อมแล้ว เพียงต้องการพื้นที่กลางในการจัดการทุกอย่างให้สอดคล้องกัน
5. แม่แบบแนวทางการใช้แบรนด์ ฟรี โดย Figma
ไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่จะเริ่มต้นด้วยทีมใหญ่หรือระบบออกแบบที่หรูหรา บางครั้งคุณแค่ต้องการสถานที่ที่ชัดเจนในการเริ่มต้น เทมเพลตแนวทางแบรนด์ฟรี นี้มอบพื้นที่นั้นให้กับคุณ พร้อมโครงสร้างที่เพียงพอให้ความรู้สึกน่าเชื่อถือ และยืดหยุ่นเพียงพอให้คุณปรับให้เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง
มันทำงานเป็นกรอบการทำงานที่เรียบง่ายซึ่งเติบโตไปพร้อมกับคุณ ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และเพิ่มรายละเอียดเมื่อแบรนด์ของคุณพัฒนา สำหรับนักออกแบบใหม่หรือผู้ก่อตั้งครั้งแรกเทมเพลตการออกแบบกราฟิกนี้จะช่วยลดความกดดันในการสร้างคู่มือที่สมบูรณ์แบบในทันที ในขณะที่ยังคงรักษาความสม่ำเสมอของงานของคุณไว้
🌻 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ครอบคลุมทุกพื้นฐาน รวมถึงการใช้โลโก้ การจัดวางตัวอักษร และแนวทางการใช้สี
- มาพร้อมกับคำแนะนำที่อ่อนโยนเพื่อให้ไม่มีอะไรที่รู้สึกสับสนหรือเป็นเทคนิค
- รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างโปรเจกต์ส่วนตัวหรือแบรนด์ที่กำลังเติบโต
- สร้างขึ้นสำหรับคนจริงที่ต้องการความชัดเจน ไม่ใช่ความซับซ้อน
✨ เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพและผู้ก่อตั้งมือใหม่ที่ต้องการคู่มือการสร้างแบรนด์ฟรีที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และสามารถขยายเพิ่มเติมได้เมื่อแบรนด์ของคุณเติบโตขึ้น
📮 ClickUp Insight: เมื่อเป้าหมายไม่เป็นไปตามแผน คนส่วนใหญ่มักจะยอมแพ้หรือเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีแผนใหม่ แต่เป้าหมายที่พลาดไปไม่ใช่จุดจบของเรื่องราว—มันคือโอกาสในการเรียนรู้
ด้วยClickUp Mind MapsและClickUp Whiteboards คุณสามารถย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้น ทำความเข้าใจ และวางแผนขั้นตอนถัดไปอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนมีวิธีในตัวที่ช่วยให้คุณกลับมาอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าพวกเขาสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% เพียงเพราะพวกเขาตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทำได้จริงมากขึ้น—เครียดน้อยลง ประสบความสำเร็จมากขึ้น
ข้อจำกัดของเทมเพลต Figma
หากมีใครจาก Figma กำลังฟังอยู่: ขอเตือนอย่างเป็นมิตรว่าคุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ผิดอย่างมาก และคุณจะถูกแทนที่ในเวลาอันรวดเร็วหากยังคงทำเช่นนี้ต่อไป
หากมีใครจาก Figma กำลังฟังอยู่: ขอเตือนอย่างเป็นมิตรว่า คุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ผิดอย่างมาก และคุณจะถูกแทนที่ในเวลาอันรวดเร็วหากยังคงทำเช่นนี้ต่อไป
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งซึ่งรู้สึกผิดหวังได้กล่าวถึงทีม Figma บน Reddit
พูดได้อย่างปลอดภัยว่า แม้จะช่วยนักออกแบบนับไม่ถ้วนในการสร้างโครงสร้างให้กับงานสร้างสรรค์ของพวกเขา Figma ก็ยังมีความท้าทายที่สำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึงก่อนที่คุณจะดำดิ่งลงไปลึกเกินไป
นี่คือสรุปสั้น ๆ:
- แม่แบบบางแบบมีความตายตัวมากเกินไป ทำให้ยากต่อการสำรวจหรือปรับเปลี่ยนนอกเหนือจากโครงสร้างเดิม
- การแบ่งปันงานกับลูกค้าหรือผู้ร่วมงานมักมีข้อจำกัดเกี่ยวกับที่นั่งที่ต้องชำระเงิน
- การแก้ไขแบบออฟไลน์ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจทำให้การทำงานของทีมที่อยู่ห่างไกลหรือในภูมิภาคต่างๆ เป็นเรื่องยุ่งยาก
- การสนับสนุนรู้สึกห่างไกลในบางครั้ง โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือภายใต้ความกดดัน
- แม่แบบอาจไม่ได้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการในท้องถิ่น ทำให้ทีมงานต้องทำงานเพิ่มเติมเพื่อปรับให้เหมาะสม
เทมเพลตแนวทางแบรนด์ทางเลือกสำหรับ Figma
อย่างที่เขาว่ากัน "มีใจเป็นใหญ่ ไม่มีอะไรเป็นไม่ได้" และบางครั้งหนทางนั้นก็คือ ClickUpซอฟต์แวร์จัดการแบรนด์ที่นักการตลาดเลือกใช้
หากเทมเพลตที่กล่าวถึงทำให้ทีมออกแบบของคุณรู้สึกถูกจำกัด นี่คือทางเลือกอื่นของ Figma
ด้านล่างนี้คือ 10 แม่แบบแนวทางการสร้างแบรนด์ ClickUp ที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างและมอบพื้นที่ให้แบรนด์ของคุณเติบโตด้วยความชัดเจนและความสม่ำเสมอ
1. แม่แบบแนวทางการใช้แบรนด์ ClickUp
คนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกแบรนด์เพียงเพราะมันดูน่าประทับใจ พวกเขาเลือกเพราะมันรู้สึกคุ้นเคย ชัดเจน และน่าเชื่อถือ ในความเป็นจริง สามในสี่ บอกว่าพวกเขาชอบซื้อจากแบรนด์ที่พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงด้วยมากกว่า ความเชื่อมโยงแบบนั้นเริ่มต้นจากการมีความสม่ำเสมอ
แม่แบบแนวทางการใช้แบรนด์ ClickUpมอบพื้นที่ที่ยืดหยุ่นให้คุณรวบรวมทุกองค์ประกอบของแบรนด์ไว้ด้วยกันอย่างครบถ้วน
เนื่องจากถูกสร้างขึ้นในกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ คุณสามารถวางแผนภาพ, คุณค่า, และข้อความในที่เดียว และให้ทีมทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้
🌻 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ดูภาพรวมทั้งหมดผ่านเลย์เอาต์กระดานไวท์บอร์ดแบบภาพที่เขา
- เพลิดเพลินกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและรักษาความสอดคล้องได้
- ปรับแต่งแนวทางให้เข้ากับบุคลิกของแบรนด์ของคุณด้วยส่วนที่สามารถปรับแต่งได้
- จัดเก็บและอัปเดตทุกอย่างตั้งแต่โลโก้ไปจนถึงแนวทางการเขียนในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการบ้านที่เงียบสงบและสวยงามสำหรับแบรนด์ของตน ซึ่งสามารถอัปเดตและแชร์ได้อย่างง่ายดาย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถวางแผนทั้งหมดของคุณได้ในรูปแบบภาพด้วย ClickUp Whiteboards ในคู่มือฉบับย่อ:
2. แม่แบบเอกสารคู่มือสไตล์แบรนด์ ClickUp
การเลือกสีและแบบอักษรของแบรนด์เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การทำให้แน่ใจว่ามันแสดงผลเหมือนกันทุกที่คืออีกเรื่องหนึ่ง คู่มือสไตล์ช่วยให้ทุกอย่างคงที่ ดังนั้นไม่ว่าใครจะออกแบบหรือเขียน แบรนด์ก็ยังคงรู้สึกเหมือนคุณ
เทมเพลตเอกสารสไตล์แบรนด์ ClickUpเป็น เอกสารClickUp ที่พร้อมใช้งาน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถรวมศูนย์และรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโลโก้ แบบอักษร สีของแบรนด์ น้ำเสียงในการสื่อสาร และตัวอย่างการใช้งาน ไม่ว่าคุณจะกำลังแนะนำพนักงานใหม่ สื่อสารกับฟรีแลนซ์ หรือปรับความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เอกสารนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับทรัพย์สินและข้อความของแบรนด์คุณ
🌻 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้
- เก็บรักษาสี โลโก้ และแบบอักษรของคุณไว้ในเอกสารเดียวที่ค้นหาได้ง่าย
- ทำให้ง่ายสำหรับทุกคนที่จะทำตามทิศทางทางสายตาเดียวกัน
- ช่วยให้สมาชิกใหม่ในทีมเข้าใจงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลหรือลังเล
- สนับสนุนประสบการณ์ที่คุ้นเคยบนเว็บไซต์ อีเมล และสื่อสิ่งพิมพ์
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดแบรนด์, ทีมการตลาดสินค้า, ทีมออกแบบ, และทีมสื่อสารที่ต้องการพื้นที่ร่วมกันเพื่อปรับให้สอดคล้องกันเกี่ยวกับโลโก้, ข้อความ, และเอกลักษณ์ทางการตลาดในเวลาจริง.
3. แม่แบบคู่มือสไตล์แบรนด์ ClickUp
ธุรกิจบางแห่งใช้เงินมากกว่าหนึ่งหมื่นดอลลาร์ต่อปีในการออกแบบ นั่นเป็นตัวเลขที่บอกอะไรได้มากมาย แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างมากในการทำให้แบรนด์ดูและรู้สึกได้อย่างถูกต้อง
เทมเพลตคู่มือสไตล์แบรนด์ของ ClickUpมอบพื้นที่ที่เรียบง่ายให้คุณรวบรวมความพยายามเหล่านั้นเข้าด้วยกันและรักษาความสอดคล้อง คุณสามารถรวมกฎระเบียบของแบรนด์ไว้ใน ClickUp เพื่อให้ผู้เขียน นักออกแบบ และนักการตลาดทุกคนทำงานจากแนวทางเดียวกัน
🌻 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้
- จัดวางสี, แบบอักษร, และภาพของคุณไว้ในคู่มือที่ง่ายต่อการติดตาม
- ช่วยให้ทุกคนในทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะกำลังเขียนข้อความโฆษณาหรือออกแบบโฆษณา
- ทำให้แบรนด์ของคุณรู้สึกชัดเจนและน่าเชื่อถือในทุกช่องทาง
- รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ภาพลักษณ์ของคุณเติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ ไม่ใช่ขัดแย้งกับมัน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการแบรนด์, ผู้อำนวยการสร้างสรรค์, และทีมการตลาดที่ต้องการคู่มือสไตล์ที่น่าเชื่อถือเพื่อให้การออกแบบ, การคัดลอก, และการดำเนินแคมเปญสอดคล้องกันในทุกช่องทาง
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โลโก้รูปดอกเดซี่ของชูปา ชูปส์ ถูกออกแบบโดยซัลวาดอร์ ดาลีภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง เขาเน้นย้ำว่าโลโก้ต้องอยู่ด้านบนของอมยิ้ม ไม่ใช่ด้านข้าง เพื่อให้ทุกคนมองเห็นได้อย่างชัดเจนเสมอ นี่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการวางตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งมีความสำคัญพอๆ กับการออกแบบที่ดี
4. แม่แบบการจัดการแบรนด์ ClickUp
คุณได้ทำสไลด์เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว จากนั้นมีคนส่งข้อความมาหาคุณเพื่อขอสรุปแคมเปญล่าสุด ในขณะเดียวกัน เพื่อนร่วมทีมอีกคนก็เพิ่งแชร์โลโก้เวอร์ชันที่คุณหยุดใช้ไปแล้วเมื่อสองเดือนก่อน
การบริหารแบรนด์หมายถึงการควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างให้อยู่ในความควบคุม ซึ่งมักจะต้องทำพร้อมกันหลายอย่างในเวลาเดียวกัน.เทมเพลตการบริหารแบรนด์ของ ClickUpนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ภายใต้หลังคาเดียว ทำให้การวางแผนแคมเปญ การอัปเดตสินทรัพย์ และการสื่อสารของทีมสามารถเชื่อมต่อได้. แทนที่จะต้องชี้แจงว่าฉบับร่างใดเป็นฉบับปัจจุบัน คุณสามารถติดตามแคมเปญ จัดให้ข้อความสอดคล้องกัน และทำให้ทุกคนเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันของเรื่องราวแบรนด์ได้.
🌻 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้
- วางแผนการจัดการแคมเปญการตลาดโดยไม่ให้ทุกอย่างยุ่งเหยิง
- ให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
- ดูว่าอะไรกำลังไปได้ดีและอะไรที่อาจต้องการการปรับปรุง
- รักษาความมั่นคงไว้ในขณะที่แบรนด์ของคุณเติบโตและเปลี่ยนแปลง
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการแบรนด์, ทีมปฏิบัติการการตลาด, และผู้นำสร้างสรรค์ที่ต้องการสถานที่เดียวเพื่อประสานงานแคมเปญ, ควบคุมสินทรัพย์, และรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ข้ามแผนก
5. แม่แบบอัตลักษณ์แบรนด์ ClickUp
"อะไรคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับแบรนด์ไอเดนติตี? นอกเหนือจากสิ่งพื้นฐาน" นั่นคือคำถามบน Reddit. ผู้ใช้คนหนึ่งตอบกลับด้วยสิ่งที่ง่ายแต่ตรงประเด็น: "ก่อนโลโก้ คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับน้ำเสียงของคุณ, ภารกิจ, วิสัยทัศน์, และผู้ที่คุณกำลังสื่อสารด้วย. จากนั้นให้การออกแบบตามสิ่งนั้น."
นั่นคือสิ่งที่แม่แบบอัตลักษณ์แบรนด์ของ ClickUpช่วยคุณทำได้แบบตรงจุด แม่แบบนี้มอบพื้นที่ให้คุณได้คิดพิจารณาในรายละเอียดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ก่อนที่จะลงมือเลือกสีและแบบอักษร
ส่วนที่ดีที่สุดคือมันไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องภาพลักษณ์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณกำหนดคุณค่า เสียง และเป้าหมายระยะยาวของคุณได้ เพื่อให้แบรนด์ของคุณมีความเป็นตัวเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่การตกแต่งเท่านั้น
🌻 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้
- สร้างภาษาภาพที่สะท้อนตัวตนของคุณ
- สร้างข้อความที่ฟังดูเหมือนคุณและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- กำหนดKPIและเป้าหมายทางการตลาดเพื่อให้ทีมของคุณทราบถึงทิศทางที่แบรนด์กำลังมุ่งไป
- เชื่อมต่อทุกสิ่งไว้ด้วยกันขณะที่คุณเติบโตข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและผู้นำด้านการสื่อสารที่ต้องการสร้างอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกันในทุกแคมเปญ ช่องทาง และจุดสัมผัสกับลูกค้า
6. แม่แบบหนังสือแบรนด์ ClickUp
คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกเมื่อทุกอย่างเกี่ยวกับแบรนด์นั้นเข้ากันได้อย่างลงตัว? เสียง สีสัน วิธีที่มันปรากฏบนโลกออนไลน์ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ความชัดเจนเช่นนี้มักเกิดจากการมีสิ่งที่เป็นรากฐานที่มั่นคง แบรนด์บุ๊คช่วยให้คุณสร้างรากฐานเช่นนั้นได้
เทมเพลตหนังสือแบรนด์ ClickUpเปลี่ยนแนวคิดนั้นให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานที่ใช้งานได้จริง ซึ่งกลยุทธ์ ภาพลักษณ์ และการเล่าเรื่องอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว แทนที่จะมองหนังสือแบรนด์เป็นเพียงไฟล์ PDF ที่หยุดนิ่งเทมเพลตกลยุทธ์แบรนด์นี้จะกลายเป็นคู่มือที่มีชีวิตชีวา ซึ่งคุณสามารถอัปเดต แบ่งปัน และขยายได้ตามการเติบโตของแบรนด์
🌻 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้
- จัดระเบียบความคิดและทรัพย์สินของคุณด้วยรายการงานหรือบอร์ดที่เรียบง่าย
- จัดวางโลโก้, ฟอนต์, สี, และรูปภาพของคุณในลักษณะที่ง่ายต่อการค้นหาและติดตาม
- ติดตามความคืบหน้าของคุณขณะสร้างแคมเปญหรือปรับปรุงเนื้อหาเก่า
- ให้ทุกคนในทีมของคุณมีความเข้าใจร่วมกันว่าแบรนด์มีความรู้สึกอย่างไรจริงๆ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, และผู้อำนวยการสร้างสรรค์ที่ต้องการหนังสือแบรนด์กลางที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสาร, แคมเปญ, และการตัดสินใจด้านการออกแบบ.
7. แม่แบบรีแบรนด์ ClickUp
เมื่อDunkin' ตัดคำว่า "Donuts"ออกจากชื่อ มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงโลโก้เท่านั้น มันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆ ในวิธีที่พวกเขาต้องการแสดงตัวตน Dunkin' ยังคงใช้สีและบรรยากาศเดิมไว้ แต่เน้นไปที่สิ่งที่ลูกค้าของพวกเขาให้คุณค่ามากที่สุดอย่างชัดเจน การรีแบรนด์แบบนี้ต้องใช้ความใส่ใจ ไม่ใช่แค่การเลือกฟอนต์ใหม่เท่านั้น
การรีแบรนด์ไม่ใช่เรื่องง่าย คุณกำลังพยายามก้าวไปข้างหน้าโดยไม่สูญเสียส่วนที่ยังคงรู้สึกว่าเป็นความจริงเทมเพลตรีแบรนด์ของ ClickUpมอบวิธีการให้คุณทำเช่นนั้นได้โดยไม่รู้สึกเร่งรีบ
เทมเพลตการสร้างแบรนด์นี้สร้างแผนที่มีโครงสร้างซึ่งกลยุทธ์ การออกแบบ และการสื่อสารทั้งหมดสอดคล้องกัน ด้วยไทม์ไลน์ ความรับผิดชอบในงาน และพื้นที่สำหรับข้อเสนอแนะ กระบวนการนี้จึงมีความเป็นระบบมากกว่าความวุ่นวาย
🌻 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามแต่ละขั้นตอนเพื่อให้คุณทราบเสมอว่าอะไรเสร็จแล้วและอะไรที่ต้องทำต่อไป
- มอบหมายบทบาทที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้ใครต้องเดาว่าใครทำอะไร
- กำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมกับทีมของคุณ ไม่ใช่แค่กำหนดเส้นตายเท่านั้น
- ให้ทุกคนเชื่อมต่อกันขณะที่คุณค่อยๆ ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์และความรู้สึกของแบรนด์
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, ผู้จัดการแบรนด์, และทีมปฏิบัติการสร้างสรรค์ที่นำการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ใหม่ซึ่งต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับกำหนดเวลา, บทบาท, และการเปิดตัวแคมเปญ.
8. แม่แบบแนวทางการใช้โลโก้ ClickUp
โลโก้มีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายบนเว็บ พวกมันปรากฏบนเว็บไซต์, ในการนำเสนอ, บนแก้วกาแฟ, และบางครั้งในที่ที่คุณไม่คาดคิด คู่มือสไตล์โลโก้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าโลโก้ของคุณยังคงรู้สึกเหมือนคุณ ไม่ว่ามันจะไปปรากฏที่ไหนก็ตาม
เทมเพลตคู่มือสไตล์โลโก้ของ ClickUpมอบพื้นที่ที่ชัดเจนให้คุณกำหนดขอบเขตเหล่านั้นอย่างรอบคอบ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเรียนรู้วิธีสร้างคู่มือสไตล์สำหรับแบรนด์ของคุณ สำหรับผู้เริ่มต้น คุณจะได้กำหนดกฎการใช้งาน เอกสารรูปแบบที่แตกต่างกัน และแบ่งปันคำแนะนำเพื่อให้พันธมิตร ผู้ขาย หรือเพื่อนร่วมทีมไม่ใช้โลโก้ผิดวิธี
🌻 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้
- กำหนดเวลาและวิธีการใช้แต่ละเวอร์ชันของโลโก้ของคุณ
- โปรดบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ค่าสี ขีดจำกัดขนาด และระยะห่าง
- แชร์คู่มือกับพันธมิตรเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
- รักษาความสม่ำเสมอโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบซ้ำทุกครั้ง
✨ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบกราฟิก ผู้จัดการแบรนด์ และเอเจนซี่สร้างสรรค์ที่ต้องการบันทึกการใช้งานโลโก้และรับรองว่าพันธมิตร ผู้ขาย และทีมงานภายในใช้โลโก้อย่างสม่ำเสมอ
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า LEGO มาจากการผสมคำในภาษาเดนมาร์กว่า"leg godt" ซึ่งแปลว่า "เล่นให้สนุกนะ" สิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจคือผู้ก่อตั้งไม่รู้จนกระทั่งภายหลังว่าในภาษาละติน "lego" ก็แปลว่า "ฉันประกอบเข้าด้วยกัน" มันเป็นความบังเอิญที่น่ายินดีซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของแบรนด์อย่างสมบูรณ์แบบ
9. เทมเพลตคู่มือสไตล์โครงการ ClickUp
คุณอัปเดตส่วนหัวของเว็บไซต์ มีคนอื่นปรับแต่งฟอนต์ในโพสต์โซเชียล จากนั้นคนที่สามแชร์สไลด์ที่ใช้สีที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ก่อนที่คุณจะรู้ตัว ทุกอย่างก็เริ่มดูแปลกไปเล็กน้อย
เทมเพลตคู่มือสไตล์โครงการของ ClickUpมอบแนวทางที่ใช้ร่วมกันซึ่งทุกคนสามารถตรวจสอบและมั่นใจได้ว่ากำลังทำงานจากจุดเดียวกัน
เทมเพลตนี้เก็บภาพหลักทั้งหมด เช่น ฟอนต์ สี และเลย์เอาต์ ไว้ในแหล่งอ้างอิงเดียว ทำให้ทุกผลงานที่ส่งมอบรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเดียวกัน แทนที่จะต้องแก้ไขความไม่สอดคล้องกันในภายหลัง ทีมงานของคุณสามารถออกแบบได้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
🌻 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้
- จัดระเบียบภาพลักษณ์แบรนด์ทั้งหมดของคุณในเอกสารที่แชร์เดียว
- รักษาความสม่ำเสมอของแบบอักษร สี และรูปแบบ ไม่ว่าจะใช้บนแพลตฟอร์มใดก็ตาม
- สื่อสารความคาดหวังในการออกแบบอย่างชัดเจนเพื่อลดการแก้ไขซ้ำไปซ้ำมา
- สนับสนุนทีมของคุณในการสร้างงานที่รู้สึกสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแบรนด์
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหา, ทีมออกแบบผลิตภัณฑ์, และแผนกการตลาดที่ต้องการแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนเพื่อให้ภาพลักษณ์สอดคล้องกันในแคมเปญ, ผลิตภัณฑ์, และช่องทางต่าง ๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์ClickUp Brand Assetsเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับโลโก้ สี และแบบอักษรทั้งหมดของคุณ คุณสามารถลิงก์ไปยังฟีเจอร์นี้ได้อย่างง่ายดายหรือฝังองค์ประกอบสำคัญลงในเอกสารหรือไวท์บอร์ดของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องสงสัยว่าควรใช้โลโก้เวอร์ชันไหนหรือสีม่วงเฉดไหนที่ถูกต้อง
10. แม่แบบเปิดตัวแบรนด์ ClickUp
มีโพสต์ใน Redditที่กำลังถูกแชร์กันมาก: ที่ปรึกษาสตาร์ทอัพคนหนึ่งแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการช่วยแบรนด์ต่างๆ ขยายจากแนวคิดเริ่มต้นไปสู่การขายกิจการมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ หนึ่งในคำแนะนำที่ลึกซึ้งที่สุดของเขาคืออะไร? อย่ารอให้สมบูรณ์แบบ แค่ปล่อยผลิตภัณฑ์ออกไป พูดคุยกับลูกค้าของคุณ และพัฒนาต่อจากเวอร์ชันแรก
เทมเพลตเปิดตัวแบรนด์ของ ClickUpช่วยให้คุณนำไอเดียออกจากความคิดและแปลงเป็นแผนที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้จริง ให้พื้นที่สำหรับระบุสิ่งที่ต้องทำ กำหนดผู้รับผิดชอบ และแนะนำทีมของคุณอย่างราบรื่นในทุกขั้นตอนของการเปิดตัว
🌻 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนและสามารถจัดการได้สำหรับการเปิดตัวของคุณ
- ติดตามสิ่งที่สำคัญโดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป
- รักษาทีมของคุณให้ทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องเช็คความคืบหน้าตลอดเวลา
- ให้แบรนด์ของคุณมีรูปร่างขึ้นทีละก้าวเล็ก ๆ
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งและผู้สร้างแบรนด์ที่ต้องการเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งโดยไม่ติดอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อย
11. แม่แบบการสร้างแบรนด์ ClickUp
การสร้างแบรนด์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่จากหลายปีก่อนเสมอไป บางครั้งมันเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆ จากเพื่อนร่วมทีม: "ควรใช้โลโก้เวอร์ชันไหนดี?"
นั่นมักเป็นช่วงเวลาที่คุณตระหนักว่าแบรนด์ของคุณมีอยู่ในโฟลเดอร์มากเกินไปและถูกพูดถึงน้อยเกินไปแม่แบบการสร้างแบรนด์ของ ClickUpมอบพื้นที่ร่วมกันให้กับทีมของคุณเพื่อกำหนดว่าแบรนด์ของคุณมีลักษณะอย่างไร ฟังดูเป็นอย่างไร และให้ความรู้สึกอย่างไร
ตั้งแต่การจัดวางตัวอักษรไปจนถึงน้ำเสียงในการสื่อสาร มันช่วยให้คุณสร้างสิ่งที่ทั้งคนในและนอกบริษัทสามารถเข้าใจและใช้งานได้จริง
🌻 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดเสียงของแบรนด์ สี และกฎการออกแบบของคุณ
- เก็บรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของคุณไว้ในที่ที่ทุกคนสามารถค้นหาได้
- รักษาความสม่ำเสมอเมื่อทีมและข้อความของคุณเติบโตขึ้น
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดในระยะเริ่มต้น, ผู้นำด้านการออกแบบ, และทีมข้ามสายงานที่ต้องการศูนย์กลางเดียวที่เข้าถึงได้ง่ายเพื่อกำหนดและจัดการสินทรัพย์แบรนด์, เสียงของแบรนด์, และแนวทาง
ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวรู้สึก "ตรงกับแบรนด์" ด้วย ClickUp
หัวใจของทุกแบรนด์ที่แข็งแกร่งคือสิ่งที่คุ้นเคย—สีที่รู้สึกถูกต้อง เสียงที่ฟังเหมือนคุณ จังหวะที่ทีมของคุณสามารถทำตามได้โดยไม่ต้องคิดซ้ำ
Figma มอบจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณ แต่เมื่อพูดถึงการเชื่อมโยงทุกอย่างให้สอดคล้องกันระหว่างผู้คน โครงการ และแพลตฟอร์มต่างๆClickUpก็พร้อมเข้ามาช่วยเหลืออย่างเงียบๆ
มันไม่ใช่แค่เรื่องของเทมเพลตเท่านั้น แต่คือการมอบบ้านให้กับแบรนด์ของคุณ ที่ซึ่งมันสามารถเติบโตและคงความเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริง
คุณกำลังสร้างแบรนด์ที่ใช้งานง่ายและยากที่จะลืมหรือไม่?สมัครใช้ ClickUpตอนนี้เลย!