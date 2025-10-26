10 โปรแกรมทางเลือก Visio ฟรีสำหรับ Mac ที่ควรใช้ในปี 2025

ด้วยแผนผังงาน แผนผังองค์กร แผนผังเครือข่าย และภาพประกอบอื่นๆ Microsoft Visio จึงเป็นเครื่องมือสร้างแผนผังที่ได้รับความนิยมสำหรับวิศวกร นักออกแบบ และผู้จัดการโครงการ เครื่องมือนี้ทรงพลัง ยืดหยุ่น และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจน
แต่มีข้อเสียใหญ่ประการหนึ่ง—Visio ไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับ macOS หากคุณเป็นผู้ใช้ Mac การใช้งานมันหมายถึงการต้องต่อสู้กับวิธีแก้ปัญหาชั่วคราว เช่น การตั้งค่าบูตสองระบบ, เดสก์ท็อประยะไกล, หรือปลั๊กอินภายนอก ซึ่งไม่ใช่วิธีที่สมบูรณ์แบบ
แล้วผู้ใช้ Mac จะทำอะไรได้บ้าง? มีทางเลือกฟรีมากมายสำหรับ Visio บน Mac ที่นำเสนอฟีเจอร์ที่คล้ายคลึงกัน (หรือดีกว่า) ในโพสต์นี้ เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Visio บน Mac เพื่อสร้างแผนผัง เปิดไฟล์ Visio และทำงานได้อย่างราบรื่น
ไม่ว่าคุณจะกำลังออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่ซับซ้อนหรือเพียงแค่สร้างแผนผังทีม มีทางเลือก Mac Visio ที่นี่ที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ (ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม)
10 โปรแกรมทางเลือก Visio สำหรับ Mac ที่ดีที่สุดในพริบตา
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของราคา คุณสมบัติ และโครงสร้างของทางเลือก Visio ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ทุกขนาดทีมที่ต้องการกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ, แผนผังความคิด, และเทมเพลตการสร้างแผนภาพที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในที่เดียว
|ไวท์บอร์ด, แผนผังความคิด, เทมเพลตการออกแบบและต้นแบบ, AI ในตัวพร้อม ClickUp Brain และ Brain Max
|แผนฟรี, การปรับแต่งสำหรับองค์กร
|OmniGraffle
|องค์กรที่ต้องการการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
|การแก้ไขกราฟิกแบบเวกเตอร์, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ, การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
|ทดลองใช้ฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $149.99
|Diagrams. net
|บริษัทซอฟต์แวร์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาเครื่องมือสร้างแผนผังบนเว็บที่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
|เครื่องมือการทำงานร่วมกัน, แม่แบบการออกแบบสำหรับแผนภาพ UML, แผนภาพเครือข่าย, และแผนผังองค์กร
|ฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $37/เดือน
|ConceptDraw DIAGRAM
|บริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่ต้องการเครื่องมือการแสดงผลที่ซับซ้อน
|ตัวเชื่อมต่อแบบไดนามิก, การแสดงผลที่ซับซ้อน, และการผสานรวมกับเครื่องมือ ConceptDraw Office
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $199
|Lucidchart
|องค์กรที่ต้องการการสร้างแผนภาพทางเทคนิคและการแสดงภาพโครงสร้างพื้นฐาน
|การสร้างแผนภาพ AI และแผนผังความคิด การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการแสดงภาพโครงสร้างพื้นฐาน
|ฟรี; ชำระเงินตั้งแต่ $10/ผู้ใช้
|LibreOffice Draw
|ฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่จัดการกับการจัดวางทางเทคนิคและแผนผังรายละเอียด
|ภาพประกอบ 3 มิติ, การทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์ม, ตัวเชื่อมต่อ, และคุณสมบัติการซ้อนชั้น
|ฟรีตลอดไป
|Edraw Max
|ทีมออกแบบและสตาร์ทอัพที่ทำงานเกี่ยวกับภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์
|การวิเคราะห์ SWOT, การวิเคราะห์แผนภูมิ, แผนภาพ, และการสร้างแผนที่ความคิด
|จ่ายจาก $45. 99
|MindNode
|บุคคลและธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการทำแผนผังความคิดที่ซับซ้อนและการระดมความคิดร่วมกัน
|แท็กภาพ, สาขาที่สามารถยุบได้, และโหมดโฟกัส
|มีแผนฟรีให้บริการ; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.99 ต่อเดือน
|ครีเทลลี
|เอเจนซี่การตลาดและครีเอทีฟที่ใช้เวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อสร้างภาพแคมเปญการตลาดหลายแคมเปญ
|ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด กฎและสูตรที่ปรับแต่งได้ และการจัดระเบียบอัจฉริยะด้วยแผงโฟลเดอร์
|มีแผนฟรีให้บริการ; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|ตรรกะแห่งการบิน
|บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องจักรที่ต้องการการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและการสร้างต้นแบบ
|การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล การจำลองระบบแบบไดนามิก และประตูตรรกะและตัวดำเนินการที่ฝังตัว
|จ่ายจาก $24/เดือน
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือก Visio สำหรับ Mac?
การเลือกทางเลือกแทน Visio สำหรับ Mac ไม่ใช่แค่เรื่องความเข้ากันได้กับ macOS เท่านั้น—คุณต้องการเครื่องมือที่ตอบโจทย์ทุกข้อทั้งในด้านฟังก์ชันการใช้งาน ความง่ายในการใช้งาน และการทำงานร่วมกัน
นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อให้เครื่องมือสร้างแผนภาพของคุณตามทันวิสัยทัศน์ของคุณ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง: มองหาทางเลือกของ Visio สำหรับ Mac ที่มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและสามารถลากและวางได้ ทำให้การสร้างแผนภาพ แผนผังงาน และแผนผังองค์กรเป็นเรื่องง่าย—ไม่ต้องใช้คู่มือหรือวุฒิการศึกษาด้านไอที
- คลังแม่แบบและตัวอย่างแผนผังที่หลากหลาย: แม่แบบในตัวและตัวอย่างแผนผังสำเร็จรูป (เช่น แผนผังงาน, แผนผังความคิด, แผนผังองค์กร, และแผนผังเครือข่าย) ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เร็วขึ้นและรักษาความสม่ำเสมอของภาพได้
- ความเข้ากันได้ของไฟล์ Visio แบบเต็มรูปแบบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือของคุณรองรับรูปแบบไฟล์ .vsd และ .vsdx เพื่อให้คุณสามารถเปิด แก้ไข และส่งออกไฟล์ Visio ได้โดยไม่มีปัญหาการจัดรูปแบบที่ผิดปกติ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เลือกแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้หลายคนสามารถแสดงความคิดเห็น แก้ไขร่วมกัน และอัปเดตไดอะแกรมได้พร้อมกัน—เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและช่วงเวลาที่ต้องการติดต่ออย่างรวดเร็ว
- คุณสมบัติการแสดงผลแบบชาญฉลาด: มองหาเครื่องมือที่มีตารางกริดแบบแนบชิด, การจัดเรียงอัตโนมัติ, และเส้นนำแนวแบบชาญฉลาด—เครื่องมือช่วยจัดรูปแบบเหล่านี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและพร้อมสำหรับการนำเสนอ
- ความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงที่แข็งแกร่ง: ทางเลือก Visio สำหรับ Mac ของคุณควรมีการแชร์ข้อมูลที่เข้ารหัส, การอนุญาตผู้ใช้, และการปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัว เช่น GDPR โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- แผนฟรีที่ใจกว้าง: ค้นหาเวอร์ชันฟรีที่มีฟีเจอร์หลักที่แข็งแกร่ง เช่น แผนผังไม่จำกัด เครื่องมือส่งออก และตัวเลือกการออกแบบที่สำคัญ—เพื่อให้คุณสามารถสร้างและแชร์ได้โดยไม่ต้องเจอกับข้อจำกัดทันที
👀 คุณรู้หรือไม่? 30% ของพนักงานคิดว่าการทำงานร่วมกันทางไกลดีกว่าการพบกันตัวต่อตัว ในขณะที่ 50% ไม่เห็นความแตกต่าง การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือดิจิทัลมีพลังมากเพียงใดที่ทำให้สถานที่ทำงานมีความสำคัญน้อยลง ช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารและจัดการงานที่ต้องใช้ภาพ เช่น การทำแผนผังกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทุกที่
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Visio บน Mac
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
โอเค ตอนนี้เรามาสำรวจคุณสมบัติ ข้อจำกัด และทุกสิ่งทุกอย่างในระหว่างนี้เพื่อช่วยคุณเลือกทางเลือก Visio ที่เหมาะสมสำหรับ Mac จำคุณสมบัติที่จำเป็นที่เราได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้!
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการสร้างแผนภาพร่วมกัน)
กำลังมองหาทางเลือกแทน Visio สำหรับผู้ใช้ Mac ที่รวมเครื่องมือสร้างแผนผังที่ทรงพลังเข้ากับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครอบคลุมหรือไม่?
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ช่วยให้คุณสร้างแผนผังความคิดจากไอเดีย, วางแผนการทำงานของคุณ, สร้างแผนผังการไหลของข้อมูลอย่างถูกต้อง, และสร้างแบบจำลองกระบวนการในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานง่ายและสามารถทำงานร่วมกันได้.
แทนที่จะสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ คุณสามารถระดมความคิด สร้างสรรค์ และดำเนินการได้ตรงจุดที่ทีมของคุณทำงานอยู่
มันรวดเร็ว, มองเห็นภาพได้ชัดเจน, และออกแบบมาเพื่อขยายตามความต้องการของคุณ, ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนระบบที่ซับซ้อนหรือกำลังร่างความคิดใหญ่ต่อไปของคุณ.
ระดมความคิดด้วย ClickUp Whiteboard
จินตนาการถึงผืนผ้าใบดิจิทัลที่คุณสามารถปรับแต่ง ออกแบบ วางแผน และทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ นั่นคือClickUp Whiteboardsสำหรับคุณ
ใช้ไวท์บอร์ดเพื่อสร้างแผนผัง, แผนผังองค์กร, แผนผังระบบ, และแผนผังความคิดจากศูนย์ หรือใช้รูปร่างและเทมเพลตที่เตรียมไว้แล้ว ลาก, วาง, และเชื่อมต่อสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างโครงร่างกระบวนการ, วาดภาพความคิด, หรือวางแผนต้นแบบอย่างชัดเจน
🎥 ชมวิธีการใช้กระดานไวท์บอร์ดเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณ:
ต่างจาก Visio ที่เป็นแบบคงที่และแยกส่วน ClickUp Whiteboards ช่วยให้คุณเชื่อมโยงองค์ประกอบบนไวท์บอร์ดกับงานใน ClickUp ได้โดยตรง ทำให้การระดมความคิดกลายเป็นปฏิบัติการได้ทันที
👉 สมมติว่าคุณกำลังวางแผนกระบวนการปฐมนิเทศใหม่ เพียงแค่เปิด ClickUp Whiteboard และวางแผนขั้นตอนแต่ละขั้นตอนโดยใช้รูปทรงแผนผังงาน เพิ่มโน้ตติดสำหรับความคิดเห็นของทีม และเชื่อมต่อขั้นตอนด้วยลูกศรเพื่อแสดงขั้นตอนการทำงาน คุณยังสามารถแปลงแต่ละขั้นตอนเป็นงานและมอบหมายให้กับทีมของคุณได้อีกด้วย
จัดระเบียบและเชื่อมโยงความคิดด้วยแผนผังความคิด
เมื่อการระดมความคิดบนไวท์บอร์ดเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถพัฒนาต่อไปอีกขั้นด้วยClickUp Mind Mapsเพื่อจัดระเบียบและปรับปรุงแนวคิดของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ต่างจากแผนภาพ Visio ที่ไม่เคลื่อนไหว แผนที่เหล่านี้มีความไดนามิก สามารถโต้ตอบได้ และผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยแผนผังความคิดที่ว่างเปล่าเพื่อระดมความคิดอย่างอิสระ หรือใช้โหมดตามงานเพื่อสร้างภาพโครงการที่มีอยู่ของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การวางแผนกระบวนการทำงานด้านเนื้อหา การสร้างต้นแบบ และการกำหนดโครงร่างของทุกขั้นตอนในโครงการ
ลากและเชื่อมต่อโหนด เพิ่มการพึ่งพา และแม้กระทั่งแปลงสาขาโดยตรงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
เทมเพลตแผนผังเครือข่ายโครงการ ClickUp
หากคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นสร้างภาพในใจสำหรับไอเดียและแผนงานของคุณอย่างไร ClickUp มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ฟรีให้คุณเลือกใช้
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนผังเครือข่ายโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเชื่อมต่อโครงการ ความคิด และความสัมพันธ์ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานของโครงการได้
คุณสามารถมองเห็นงานที่เชื่อมโยงกันได้ในที่เดียว ติดตามกำหนดเวลาและความคืบหน้า และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp คุณสามารถแชร์และอัปเดตแผนผังเครือข่ายของคุณได้แบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย
ลองใช้ ClickUp AI เพื่อระดมความคิดและสร้างแผนผัง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแผนภาพได้โดยตรงด้วยClickUp Brain
คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลจุด, ความสัมพันธ์, หรือการอธิบายกระบวนการที่เรียบง่ายให้กลายเป็นแผนภาพมืออาชีพ เช่น แผนภาพการไหล, แผนภาพเครือข่าย, และแผนภาพความคิด—ช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบด้วยตนเองหลายชั่วโมง และรับประกันความถูกต้องและความสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ยังสามารถระบุช่องว่างในต้นแบบของคุณ สรุปความคืบหน้าของงาน และนำเสนอการประชุมสแตนด์อัพอัตโนมัติ เครื่องมือสร้างงานย่อย และคำถาม-คำตอบตามบริบทได้อีกด้วย เจ๋งใช่ไหมล่ะ?
ตอนนี้ คำถามใหญ่คือ คุณสามารถใช้ ClickUp บน MacBook ของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่?
ใช่!
คุณสามารถดาวน์โหลด ClickUp ได้บน Mac หรืออุปกรณ์ iOS หรือ Windows ใด ๆและเข้าถึงงานของคุณได้จากทุกที่ ใช้บนมือถือหรือเดสก์ท็อป เพิ่มเป็นส่วนขยาย Chrome หรือส่วนเสริมอีเมล ไม่ว่าคุณต้องการใช้งานอย่างไร ฟังก์ชันของ ClickUp จะราบรื่นและยืดหยุ่นเท่าเดิม
💡 โบนัส: หากคุณต้องการ:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ—รวมถึงเว็บ—สำหรับแผนผัง ไฟล์โครงการ หรือเอกสารกระบวนการ
- ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อถามคำถาม พูดบันทึก และจัดการงานของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ จากทุกที่
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในองค์กรและเข้าใจบริบทสำหรับการทำงานร่วมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ลองใช้ClickUp Brain MAX— แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจบริบทสำหรับ Mac ที่เข้าใจงานของคุณอย่างแท้จริง เพราะถูกสร้างขึ้นในเวิร์กสเปซของคุณโดยตรง ลาก่อนการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI หลายตัว: ใช้เสียงของคุณในการระดมความคิดสร้างแผนภาพ ออกแบบแผนงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แยกโครงการใหญ่เป็นชิ้นย่อยที่จัดการได้, แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และจัดระเบียบความคิดอย่างเป็นลำดับชั้น
- เลือกจากผืนผ้าใบแผนภาพหลากหลายรูปแบบ, องค์ประกอบแบบลากและวาง, และเครื่องมือวาดภาพด้วยมืออิสระ เพื่อสร้างแผนภาพที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
- ทำงานแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ ใส่คำอธิบายประกอบแบบดีไซน์ แสดงความคิดเห็น และมอบหมายงานได้โดยตรงจากแผนภาพหรือไวท์บอร์ด
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Figma และ Canva เพื่อกระบวนการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ
- เชื่อมโยงแผนภาพกับงาน,เอกสาร ClickUp และองค์ประกอบโครงการอื่น ๆ เพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น
- สร้างภาพแผนงานโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และความคืบหน้าโดยใช้แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบ ซึ่งช่วยในการวางแผนโครงการและการจัดสรรทรัพยากร
- ร่วมมือกับทีมของคุณในClickUp Chatเพื่อเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นงานได้ทันที สรุปการอภิปรายด้วย AI และรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงการโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานสำหรับการสร้างแผนผังหรือแผนผังกระบวนการของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทั้งหมดนั้นค่อนข้างซับซ้อนหรือมากเกินไป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ลูกค้าจริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากTrustRadiusกล่าวว่า:
จากโครงการออกแบบใหญ่ ๆ ไปจนถึงรายการที่ต้องทำง่าย ๆ เราใช้ ClickUp เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง. ใช้ทั่วทั้งบริษัท และช่วยแก้ปัญหาการจัดการงานเพื่อให้เห็นความคืบหน้าและงานที่ต้องทำต่อไป.
จากโครงการออกแบบใหญ่ไปจนถึงรายการที่ต้องทำอย่างง่าย เราใช้ ClickUp เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง มันถูกใช้ทั่วทั้งบริษัทและแก้ไขปัญหาการจัดการงานเพื่อให้เห็นความคืบหน้าและงานที่ต้องดำเนินการต่อไป
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มคำอธิบายงานสำหรับแต่ละงาน โดยอธิบายอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์พิมพ์เครื่องหมายทับ(/) ในช่องคำอธิบายงาน แล้วเลือกตาราง, แบนเนอร์, เทมเพลต และอื่นๆ เพื่อกำหนดแนวทางอย่างรวดเร็ว
2. OmniGraffle (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว)
ต้องการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วสำหรับการเปิดตัวด่วนหรือไม่? OmniGraffle ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Apple เป็นซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่ากับ Visio และทรงพลังสำหรับการสร้างแผนภาพที่ช่วยให้คุณออกแบบแผนผังการทำงาน, โครงร่าง, แผนภาพการไหลของข้อมูล, และแผนผังความคิดได้อย่างมีอิสระในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
คุณสามารถสร้างเลย์เอาต์ที่สมบูรณ์แบบในระดับพิกเซล ปรับแต่งเทมเพลตต้นแบบ และเข้าถึงไลบรารีรูปทรงเพื่อสร้างไดอะแกรมได้อย่างรวดเร็วซอฟต์แวร์แผนผังงานสำหรับ Macนี้ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การแก้ไขเวกเตอร์ การรวมรูปทรง และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ด้วยการเขียนสคริปต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniGraffle
- ทำให้งานออกแบบเป็นอัตโนมัติผ่าน AppleScript และ JavaScript
- เข้าถึงเอกสารล่าสุดรวมถึงชุดแม่แบบและเทมเพลตทั้งหมดของคุณ
- ลากและวางองค์ประกอบได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งรองรับเส้นนำอัจฉริยะ การจัดตำแหน่งอัตโนมัติ และการจัดเรียงเพื่อให้ได้แผนผังที่เรียบร้อย
- แก้ไขกราฟิกเวกเตอร์, ตัวเชื่อมต่อ, และเลเยอร์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง เช่น เส้นโค้ง Bézier, การรวมรูปร่าง, และการแก้ไขจุด
- ใช้เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดด้วยการลากและวางโหนด, ตัวเชื่อมต่อ, และผืนผ้าใบแบบชั้น
ข้อจำกัดของ OmniGraffle
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ใช้งานง่ายเหมือนทางเลือกอื่น ๆ ของ Visio
- เครื่องมือสร้างแผนภาพรองรับเฉพาะ Mac เท่านั้น ซึ่งอาจเป็นปัญหาหากคุณเปลี่ยนไปใช้ Windows ในภายหลัง
ราคา OmniGraffle
- ใบอนุญาตมาตรฐาน v7: $149.99
- ใบอนุญาต v7 Pro: $249.99
OmniGraffle คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง OmniGraffle อย่างไรบ้าง?
*มีการควบคุมการจัดรูปแบบตัวอักษรที่ยอดเยี่ยม และการสร้างแผนภาพเชิงวัตถุเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเวอร์ชันต่างๆ ของแผนภาพเดียวกันสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการนำเข้าและส่งออกที่ดี และเหมาะสำหรับการทำงานข้ามแพลตฟอร์มระหว่าง Mac, iPhone และ iPad OmniGraffle เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ทรงพลัง แต่มีข้อบกพร่องบางประการสำหรับเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง ไม่รองรับแหล่งข้อมูลสด และความสามารถในการสร้างแผนภูมิค่อนข้างอ่อนแอ นอกจากนี้ ยังขาดความสามารถในการนำเข้าและส่งออกโครงสร้างข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือแบบสัมพันธ์ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำคัญสำหรับงานข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูง
*มีการควบคุมการจัดรูปแบบตัวอักษรที่ยอดเยี่ยม และการสร้างแผนภาพเชิงวัตถุเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเวอร์ชันต่างๆ ของแผนภาพเดียวกันสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการนำเข้าและส่งออกที่ดี และเหมาะสำหรับการทำงานข้ามแพลตฟอร์มระหว่าง Mac, iPhone และ iPad OmniGraffle เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ทรงพลัง แต่มีข้อบกพร่องบางประการสำหรับเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง ไม่รองรับแหล่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ และความสามารถในการสร้างแผนภูมิค่อนข้างอ่อนแอ นอกจากนี้ ยังขาดความสามารถในการนำเข้าและส่งออกโครงสร้างข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือแบบสัมพันธ์ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำคัญสำหรับงานข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูง
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: MacBook รุ่นใหม่มีความเร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์นำทาง Apolloที่ใช้ในการลงจอดบนดวงจันทร์กว่าหนึ่งล้านเท่า! ในขณะที่คอมพิวเตอร์ Apollo ทำงานที่ความเร็ว 0.043 MHz พร้อม RAM เพียง 4KB คอมพิวเตอร์ Mac ในปัจจุบันมีโปรเซสเซอร์หลายแกนที่ความเร็ว 3+ GHz และ RAM สูงสุดถึง 128GB—ทำให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรันโมเดล AI, การจำลอง 3D หรือแม้แต่เรนเดอร์ภาพยนตร์ทั้งเรื่องได้
3. Diagrams. net (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังบนเว็บ)
ในขณะที่ Visio สามารถผสานการทำงานกับชุดเทคโนโลยีของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น การซิงค์กับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Workspace กลับเป็นเรื่องยาก คุณจำเป็นต้องใช้ส่วนขยายและโปรแกรมเสริมต่าง ๆ ซึ่งทำให้ความสะดวกที่ควรได้รับหายไปโดยสิ้นเชิง
อย่างไรก็ตาม Diagrams.net (เดิมชื่อ Draw.io)รองรับแผนภาพและแผนภูมิเกือบทุกประเภทที่คุณสามารถจินตนาการได้คุณสามารถเลือกบันทึกไฟล์บนคลาวด์หรือดาวน์โหลดไฟล์ไปยังอุปกรณ์ของคุณโดยตรงและแชร์ไฟล์ภายนอกได้
มันมีน้ำหนักเบาอย่างไม่น่าเชื่อและทำงานได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไปยัง Mac ของคุณได้อีกด้วย
Diagrams.net คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างแผนภาพประเภทต่างๆ มากมาย รวมถึงแผนผังขั้นตอน แผนภาพ UML แผนภาพเครือข่าย และแผนผังองค์กร
- เข้าถึงแผนผังของคุณได้จากทุกที่ด้วยตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Drive, OneDrive, Dropbox และ GitHub
- ออกแบบแผนผังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย พร้อมรูปทรงและตัวเชื่อมต่อที่สามารถปรับแต่งได้
- ระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์แผนผังความคิดและเครื่องมือแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพอื่น ๆ เพื่อสรุปแนวคิดและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเหล่านั้น
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมในการสร้างแผนผังและออกแบบผ่านเคอร์เซอร์ที่ใช้ร่วมกัน
แผนผัง ข้อจำกัดของเครือข่าย
- โปรแกรมทดแทน MS Visio นี้ไม่มีสัญลักษณ์เพียงพอที่จำเป็นสำหรับการวาดแผนผัง EER
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูเทอะทะกว่าซอฟต์แวร์สร้างแผนผังอื่น ๆ
Diagrams.net ราคา
- คลาวด์: มาตรฐาน: ฟรี ขั้นสูง: $37/เดือน
- มาตรฐาน: ฟรี
- ขั้นสูง: $37/เดือน
- ศูนย์ข้อมูล: ผู้ใช้สูงสุด 500 คน: $6,250 ผู้ใช้สูงสุด 1,000 คน: $9,500 ผู้ใช้สูงสุด 2,000 คน: $13,000 ผู้ใช้สูงสุด 3,000 คน: $13,500 ผู้ใช้สูงสุด 4,000 คน: $13,750
- ผู้ใช้สูงสุด 500 คน: $6,250
- ผู้ใช้สูงสุด 1,000 คน: $9,500
- ผู้ใช้สูงสุด 2000 คน: $13,000
- ผู้ใช้สูงสุด 3000 คน: $13,500
- ผู้ใช้สูงสุด 4,000 คน: $13,750
- มาตรฐาน: ฟรี
- ขั้นสูง: $37/เดือน
- ผู้ใช้สูงสุด 500 คน: $6,250
- ผู้ใช้สูงสุด 1,000 คน: $9,500
- ผู้ใช้สูงสุด 2000 คน: $13,000
- ผู้ใช้สูงสุด 3000 คน: $13,500
- ผู้ใช้สูงสุด 4,000 คน: $13,750
Diagrams. net การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Diagrams.net อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันใช้มันเป็นเครื่องมือพกพาเพื่อสร้างต้นแบบของซอฟต์แวร์ใด ๆ ก็ได้ เป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดพร้อมคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายและไม่ต้องติดตั้งใด ๆ นั่นคือเหตุผลที่มันใช้งานง่ายสำหรับฉันและมีประโยชน์มาก ฉันรักวัตถุประสงค์และประโยชน์ของมัน
ฉันใช้มันเป็นเครื่องมือพกพาเพื่อสร้างต้นแบบของซอฟต์แวร์ใด ๆ ก็ได้ เป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดพร้อมคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายและไม่ต้องติดตั้งใด ๆ นั่นคือเหตุผลที่มันใช้งานง่ายสำหรับฉันและมีประโยชน์มาก ฉันรักวัตถุประสงค์และประโยชน์ของมัน
4. ConceptDraw DIAGRAM (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมไอที)
ประมาณ71% ของโครงการไอทีล้มเหลวไม่ใช่เพราะโค้ดไม่ดี แต่เป็นเพราะทีมไม่สามารถประมาณระยะเวลาได้อย่างแม่นยำหรือคาดการณ์อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้
เครื่องมือสร้างแผนภาพและแผนผังความคิดที่เชื่อถือได้เช่น ConceptDraw ช่วยให้คุณวางแผนขั้นตอนการพัฒนาสร้างแผนผังการทำงาน และตรวจพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ต้องการมากกว่าแค่ภาพพื้นฐาน ด้วยเครื่องมือสำหรับแผนผังเครือข่าย สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ และกระบวนการทำงานของระบบ สามารถทำงานร่วมกับชุดโปรแกรม ConceptDraw Office ได้โดยตรง รวมการสร้างแผนผัง การทำแผนที่ความคิด และการวางแผนโครงการไว้ในที่เดียว
มันทำงานได้อย่างราบรื่นบน macOS และ Windows ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับทีมเทคโนโลยีที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ ConceptDraw DIAGRAM
- ออกแบบภาพแสดงข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น แผนผังขั้นตอน แผนผังเครือข่าย และแผนผังทางวิศวกรรม ด้วยการควบคุมอย่างแม่นยำ
- ส่งออกและนำเข้าไฟล์ Visio และรูปแบบอื่น ๆ เช่น PDF, SVG และไฟล์รูปภาพ เพื่อความเข้ากันได้อย่างราบรื่น
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือ ConceptDraw Office (MINDMAP และ PROJECT) เพื่อการทำงานที่ราบรื่นตั้งแต่การระดมความคิด การวางแผน ไปจนถึงการดำเนินการ
- ปรับแต่งแผนภาพด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูง ตัวเชื่อมต่อแบบไดนามิก เลเยอร์ และวัตถุอัจฉริยะ เพื่อความชัดเจนและผลกระทบทางภาพ
ข้อจำกัดของ ConceptDraw DIAGRAM
- ไม่ใช่ทุกแม่แบบที่อนุญาตให้มีการแสดงภาพแบบข้ามหรือใต้
- ซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้อยู่บนระบบคลาวด์หรือเว็บ ดังนั้นคุณต้องดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ
ราคาของ ConceptDraw DIAGRAM
- ConceptDraw OFFICE 11: $499
- ConceptDraw DIAGRAM 18: $199
- ConceptDraw MINDMAP 16: $199
- ConceptDraw PROJECT 15: $299
- ConceptDraw MINDMAP 16 & PROJECT 15: $399
ConceptDraw DIAGRAM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง ConceptDraw DIAGRAM อย่างไรบ้าง?
มีทางเลือกสำหรับ Mac ที่ใช้แทน Visio ได้ โดยสามารถสร้างแผนภาพที่สวยงาม รวมถึงแผนผังอาคารและกราฟิกอื่น ๆ ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บางส่วนของอินเทอร์เฟซยังไม่ค่อยใช้งานง่ายเหมือนกับที่ฉันเคยใช้ใน Visio นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ยังต้องอัปเกรดทุกครั้งที่มีเวอร์ชันใหม่ของ Mac OS
มีทางเลือกสำหรับ Mac ที่ใช้แทน Visio ได้ โดยสามารถสร้างแผนภาพที่สวยงาม รวมถึงแปลนพื้นและกราฟิกอื่นๆ ได้ บางส่วนของอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเหมือนกับที่ฉันเคยใช้ใน Visio นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังต้องอัปเกรดทุกครั้งที่มีเวอร์ชันใหม่ของ Mac OS
👀 คุณรู้หรือไม่?64% ของพนักงานสูญเสียเวลาอย่างน้อยสามชั่วโมงต่อสัปดาห์เนื่องจากการทำงานร่วมกันที่ไม่ดี และสำหรับ 1 ใน 5 คน ตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นเป็นหกชั่วโมง! แม้ว่า Visio จะสามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Teams ได้ แต่ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่จำกัดของมันมักไม่เพียงพอเมื่อต้องใช้กับโครงการที่เคลื่อนไหวเร็วและสร้างสรรค์ซึ่งต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์และความยืดหยุ่น
5. Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพทางเทคนิคและการแสดงภาพโครงสร้างพื้นฐาน)
ผู้คนถึง 33%ชื่นชอบ macOS สำหรับการทำงานระดับมืออาชีพ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการทางเทคนิคอื่น ๆ เนื่องจากความเร็วและสถาปัตยกรรมแบบ Unix Lucidchart มอบสิ่งนี้ให้คุณโดยการทำงานร่วมกับทั้งอุปกรณ์ Windows และ Apple ได้อย่างราบรื่น
คุณได้รับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนทุกอุปกรณ์ การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น AWS, Azure, Jira และ Google Workspace รวมถึงความสามารถในการนำเข้าและแก้ไขแผนภาพ Visio ได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ
นอกจากนี้ ระบบสร้างแผนภาพด้วย AI ของ Lucidchart และห้องสมุดเทมเพลตขนาดใหญ่ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้คิดแบบภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- สร้างแผนภาพด้วยคำสั่ง AI สร้างแผนผังการไหลอย่างรวดเร็ว แผนภาพลำดับ แผนภาพคลาส และแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมด้วยการแก้ไข แสดงความคิดเห็น และแชร์พร้อมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
- ดูไฟล์ Visio และผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Google Workspace, MS Office, Jira, Salesforce, GitHub และ Slack เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นระหว่างเครื่องมือต่างๆ
- สร้างแผนที่แรงงานและแผนผังการไหลใน Excelและนำเข้าข้อมูลเหล่านั้นไปยังซอฟต์แวร์
- นำเข้าและส่งออกไฟล์จากแหล่งต่าง ๆ รวมถึง Microsoft Visio, draw.io, Gliffy และ OmniGraffle เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านและการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องมือสร้างแผนภาพที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย
- ปรับแต่งแผนภาพด้วยไลบรารีที่หลากหลายของรูปร่างและเทมเพลตสำหรับแผนผังการทำงาน, แผนภาพเครือข่าย, แผนภาพ UML, และแผนผังองค์กร
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- เครื่องมือการกระทำอย่างรวดเร็วบางครั้งอาจทำให้การย้ายวัตถุไปมาลำบากเล็กน้อย
- คุณไม่สามารถสร้างโปรไฟล์เวิร์กโฟลว์ที่มีแบรนด์ด้วยทางเลือกของ Microsoft Visio นี้
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: 9 ดอลลาร์
- ทีม: $10/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Lucidchart อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชื่นชมอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ชุดแม่แบบที่หลากหลาย และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ราบรื่น—ทำให้การระดมความคิดและการออกแบบระบบเป็นเรื่องง่าย แม้จะทำงานข้ามทีมที่กระจายอยู่ก็ตาม การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Jira และ Microsoft 365 ยังช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก
ฉันชื่นชมอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ชุดแม่แบบที่หลากหลาย และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ราบรื่น—ทำให้การระดมความคิดและการออกแบบระบบเป็นเรื่องง่าย แม้จะทำงานกับทีมที่กระจายอยู่ต่างสถานที่ การผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Jira และ Microsoft 365 ยังช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก
6. LibreOffice Draw (เหมาะที่สุดสำหรับนักออกแบบกราฟิกอิสระและธุรกิจขนาดเล็ก)
สิ่งที่ทำให้ LibreOffice Draw แตกต่างจาก Visio คือ LibreOffice Draw เป็นโปรแกรมที่ฟรีและโอเพนซอร์สอย่างสมบูรณ์ แต่ยังคงรองรับรูปแบบไฟล์ที่หลากหลาย รวมถึงไฟล์ VSD และสามารถทำงานได้โดยตรงบน macOS, Windows และ Linux
ด้วยเครื่องมือสำหรับวัตถุ 3 มิติ, ตัวเชื่อมต่อ, การจัดชั้น, และรูปร่างที่กำหนดเอง, Draw สามารถทำงานได้ดีเกินกว่าที่คาดไว้สำหรับเครื่องมือที่ไม่มีค่าใช้จ่าย. หากคุณเป็นนักเรียน, ฟรีแลนซ์, หรือใครก็ตามที่ต้องการความสามารถในการสร้างแผนผังตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับกลางโดยไม่ต้องผูกติดกับระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์, นี่คือเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งเพื่อทดแทน Visio.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LibreOffice Draw
- สร้างทุกอย่างตั้งแต่ภาพร่างอย่างรวดเร็วไปจนถึงแผนผังที่ซับซ้อนด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการจัดวางแบบทางเทคนิคและแผนผังที่มีรายละเอียด
- ออกแบบแผนผัง, แผนผังองค์กร, และภาพประกอบ 3 มิติ โดยใช้รูปร่าง, ตัวเชื่อมต่อ, และคุณสมบัติการจัดชั้นที่มีอยู่ในตัว
- นำเข้าและออกแบบส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงไฟล์จาก Microsoft Visio และแอปอื่น ๆ เพื่อการทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น
- แก้ไของค์ประกอบได้อย่างแม่นยำด้วยเครื่องมือสำหรับปรับขนาด จัดกลุ่ม ปรับเส้นโค้ง และสร้างวัตถุตามต้องการ
ข้อจำกัดของ LibreOffice Draw
- อินเทอร์เฟซดูเทอะทะและค่อนข้างล้าสมัย
- เครื่องมือสร้างแผนภาพไม่มีรูปทรงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้เลือกมากนัก
ราคา LibreOffice Draw
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิว LibreOffice Draw
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง LibreOffice Draw อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
เป็นซอฟต์แวร์วาดภาพที่ฟรีและโอเพนซอร์ส สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รองรับไฟล์ภาพวาดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวก ประกอบด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจำนวนมากสำหรับการวาดภาพ สร้างกราฟิก แผนผัง แผนภูมิ และภาพอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ LibreOffice ที่สามารถผสานการทำงานกับโปรแกรมอื่น ๆ ในชุดได้อย่างง่ายดาย เช่น Writer และ Calc เป็นซอฟต์แวร์ที่เข้าถึงได้และใช้งานง่าย มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมทรัพยากรและบทเรียนมากมายที่มีให้ใช้งานออนไลน์
เป็นซอฟต์แวร์วาดภาพฟรีและโอเพนซอร์ส สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รองรับไฟล์ภาพวาดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเอื้อต่อการทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจำนวนมากสำหรับการวาดภาพ สร้างกราฟิก แผนผัง แผนผังงาน และภาพอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ LibreOffice ที่สามารถผสานการทำงานกับโปรแกรมอื่น ๆ ในชุดได้อย่างง่ายดาย เช่น Writer และ Calc เป็นซอฟต์แวร์ที่เข้าถึงได้และใช้งานง่าย มีอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย และมีแหล่งข้อมูลและบทเรียนมากมายให้ใช้งานออนไลน์
🧠 เกร็ดความรู้: ก่อนที่ Visio จะถือกำเนิดขึ้น Apple ได้เปิดตัว MacPaint และHyperCard ในช่วงทศวรรษ 1980 ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดระเบียบเนื้อหาภาพได้ เครื่องมือเหล่านี้ได้วางรากฐานให้กับแอปพลิเคชันการสร้างแผนภาพมากมายในปัจจุบัน
7. Edraw Max (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการออกแบบและภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์)
นอกจากความไม่เข้ากันกับ Mac แล้ว Visio ยังมีข้อจำกัดในด้านความหลากหลายของเทมเพลตและความง่ายในการใช้งาน Edraw Max นำเสนอการสร้างแผนภาพด้วย AI อินเทอร์เฟซที่สนุกและใช้งานง่าย รวมถึงการรองรับ macOS และ Windows อย่างไร้รอยต่อ
เครื่องมือ AIของซอฟต์แวร์แผนผังกระบวนการทำงานนี้ช่วยสร้างโครงสร้างอัตโนมัติ, สกัดข้อความ, และแม้กระทั่งเสนอการจัดวาง, ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการทำงานด้วยตนเอง. คุณได้รับการเข้าถึงแบบกว้างขวางของเทมเพลตและสัญลักษณ์ที่พร้อมใช้งาน, ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Edraw Max
- สร้างแผนภาพและแผนผังความคิดได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถวิเคราะห์แผนภูมิและสกัดข้อความได้
- ดำเนินการวิเคราะห์ SWOTและสร้างไทม์ไลน์โครงการด้วยเครื่องมือการมองเห็นและแผนภูมิแกนต์
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมบนพื้นที่ทำงานบนคลาวด์ ช่วยให้การทำงานเป็นทีมและการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันเป็นไปอย่างไร้รอยต่อบนผืนผ้าใบที่ไม่มีขีดจำกัด
- นำเข้าและส่งออกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง VSDX, PDF, Word, Excel และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้มั่นใจในความเข้ากันได้และความสะดวกในการแบ่งปัน
- เข้าถึงเทมเพลตและสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อสร้างแผนผังอย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ
ข้อจำกัดของ Edraw Max
- แผนภาพสายไฟจะยุ่งเหยิงและต้องการการปรับแต่งด้วยมือเมื่อคุณจัดการกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
ราคา Edraw Max
- แผนรายบุคคลครึ่งปี: 79 ดอลลาร์
- แผนรายบุคคลแบบตลอดชีพ: 245 ดอลลาร์
- แผนบันเดิลถาวร: $390
- สำหรับทีม: $119/ปี ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สำหรับธุรกิจ: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- สำหรับนักเรียน: เริ่มต้นที่ $68
- สำหรับผู้สอน: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Edraw Max คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: มีผู้จัดการเพียง 10% เท่านั้นที่ใช้เมทริกซ์ทักษะในการมอบหมายงาน แต่ 44% ระบุว่าพวกเขาพยายามจับคู่ภารกิจให้สอดคล้องกับจุดแข็งและเป้าหมาย
หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการสนับสนุน ผู้จัดการส่วนใหญ่จำเป็นต้องตัดสินใจโดยอาศัยบริบทเฉพาะหน้า ไม่ใช่ข้อมูล นี่แหละคือจุดที่คุณจำเป็นต้องมีผู้ช่วยอัจฉริยะ!
ClickUp Brainสามารถแนะนำการมอบหมายงานโดยวิเคราะห์งานในอดีต ทักษะที่ติดแท็ก และแม้กระทั่งเป้าหมายการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถค้นพบจุดแข็งที่ซ่อนอยู่และเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงาน ไม่ใช่แค่คนที่ว่างเท่านั้น
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Atrato พบว่าอัตราการพัฒนาผลิตภัณฑ์เร็วขึ้น 30% และลดการทำงานล่วงเวลาของนักพัฒนาลง 20% ด้วยการจัดการปริมาณงานของ ClickUp
8. MindNode (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและวางแผนการเดินทาง)
Microsoft Visio ถูกสร้างขึ้นเพื่อโครงสร้าง แต่หากคุณต้องการเครื่องมืออเนกประสงค์ที่รองรับทั้งงานสร้างสรรค์และการวางแผนส่วนตัว MindNode คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ มันเป็นทางเลือกที่ลื่นไหลและเป็นธรรมชาติมากกว่า ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจับและเชื่อมโยงความคิดสำหรับการระดมสมอง การวางแผนโครงการ และแม้แต่แผนการเดินทาง
คุณสามารถเปลี่ยนความคิดแบบอิสระให้กลายเป็นแผนที่มีโครงสร้างได้ด้วยการลากและวาง ใช้โหมดโฟกัสเพื่อกำจัดสิ่งรบกวน และยังสามารถซิงค์งานกับ Apple Reminders ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindNode
- เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำโดยการเพิ่มงาน, ความสำคัญ, และการแจ้งเตือนเข้าไปในแผนผังความคิดของคุณโดยตรง
- จับภาพความคิดด้วยแผนผังความคิดที่ใช้งานง่ายและระดมสมอง จัดระเบียบและปรับปรุงความคิดร่วมกัน
- ใช้แท็กภาพเพื่อจัดหมวดหมู่และเพิ่มบริบทให้กับความคิดของคุณ
- ซ่อนส่วนต่าง ๆ ของแผนผังความคิดของคุณเมื่อโครงสร้างซับซ้อนเกินไป
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยธีม สติกเกอร์ และสาขาที่พับเก็บได้
ข้อจำกัดในการวาดของ MindNode
- คุณไม่สามารถตั้งค่าปุ่มลัดเองได้ และปุ่มลัดที่มีอยู่นั้นค่อนข้างจำกัด
- โหนดสามารถเพิ่มได้เฉพาะในแนวนอนเท่านั้น
ราคาของ MindNode Draw
- ฟรี
- MindNode Plus: $2. 99/เดือน
MindNode การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง MindNode อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
การทิ้งความคิดและโครงร่างของฉันเป็นเรื่องง่าย และเนื่องจากมันถูกผสานรวมอย่างสมบูรณ์ผ่าน iCloud ฉันสามารถเข้าถึงและตรวจสอบโครงร่างทางจิตใจของฉันได้บนอุปกรณ์ส่วนตัวใด ๆ ของฉันเพื่อรักษาความต่อเนื่อง การนำเสนอทางภาพของ MindNode นั้นเรียบง่ายและฉันชอบที่มันไม่ทำให้หน้าจอรก พร้อมด้วยเทมเพลตภาพที่ช่วยเสริมโครงสร้างของความคิด
การทิ้งความคิดและโครงร่างของฉันเป็นเรื่องง่าย และเนื่องจากมันถูกผสานรวมอย่างสมบูรณ์ผ่าน iCloud ฉันสามารถเข้าถึงและตรวจสอบโครงร่างทางจิตใจของฉันบนอุปกรณ์ส่วนตัวใด ๆ ของฉันได้เพื่อรักษาความต่อเนื่อง การนำเสนอทางภาพของ MindNode นั้นเรียบง่ายและฉันชอบที่มันไม่ทำให้หน้าจอรก มีเทมเพลตภาพที่ช่วยเสริมการจัดโครงสร้างของความคิด
9. Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงสร้างแคมเปญการตลาดและแคมเปญสร้างสรรค์อื่น ๆ)
Creately ถูกสร้างขึ้นเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ต่างจาก Visio ที่รองรับเฉพาะ Windows เท่านั้น Creately ทำงานได้อย่างราบรื่นบน Mac, Windows และในเบราว์เซอร์ใดก็ได้ รองรับการนำเข้าและส่งออกไฟล์ Visio ทำให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่ยังคงใช้ Microsoft Visio
นอกเหนือจากการสร้างแผนภาพและการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังแล้ว คุณยังสามารถปรับแต่งฐานข้อมูลของคุณ สร้างภาพที่เฉพาะเจาะจงตามบริบท และเข้าถึงมุมมองที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าได้อีกด้วย คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และโปรแกรมดู Visio ฟรีทำให้มันเป็นทางเลือกที่หลากหลายสำหรับ Mac Visio
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
- ใช้เทมเพลตสำหรับทั้งแผนผังงานที่ซับซ้อนและพื้นฐาน แผนผังความคิด แผนผังองค์กร และอื่นๆ
- ปรับแต่งกฎและสูตรสำหรับกระบวนการทำงานหลายรูปแบบ, OKR, การจัดแนวเป้าหมาย, และการเข้าถึงตามบทบาท
- เพลิดเพลินกับการจัดระเบียบอย่างชาญฉลาดด้วยแผงโฟลเดอร์และการวางตัวเชื่อมต่อที่ง่ายดายเพื่อให้ได้แผนภาพที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ
- ผสาน Slack, Google Drive, Confluenceและแอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Mac
ข้อจำกัดของ Creately
- แม้ว่า Creately จะสามารถจัดการกับโครงการที่ซับซ้อนได้ แต่ความเร็วในการประมวลผลทำให้การทำงานช้าลง
- ผู้ใช้รายงานว่าอินเตอร์เฟซไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับโทรศัพท์
ราคาของ Creately
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $8/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Creately อย่างไรบ้าง?
อินเทอร์เฟซของ Creately นั้นใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก ทำให้การสร้างแผนผังและเนื้อหาเชิงภาพเป็นเรื่องง่ายแม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น ฉันชอบเทมเพลตมากมายที่ Creately มีให้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบคือการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ แม้ว่าเทมเพลตจำนวนมากจะมีให้ใช้ได้ แต่การปรับแต่งแต่ละเทมเพลตมีเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งฉันมองว่าเป็นปัญหาสำคัญ นอกจากนี้ ฉันยังพบอาการหน่วงเล็กน้อยบางครั้ง ซึ่งอาจเป็นเพราะเครือข่ายของฉันเองด้วย
อินเทอร์เฟซของ Creately ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก ทำให้การสร้างแผนภาพและเนื้อหาเชิงภาพเป็นเรื่องง่ายแม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น ฉันชอบเทมเพลตที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบคือการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ แม้ว่าเทมเพลตจำนวนมากจะมีให้ใช้ แต่การปรับแต่งแต่ละเทมเพลตมีจำกัด ซึ่งฉันมองว่าเป็นปัญหาใหญ่ นอกจากนี้ ฉันยังพบอาการหน่วงเล็กน้อยบางครั้ง ซึ่งอาจเป็นเพราะเครือข่ายของฉันเองด้วย
10. ไฟลิ่ง โลจิก (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบเชิงกล)
Visio ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการสร้างต้นแบบเชิงกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดความสามารถในการสร้างแบบจำลองตรรกะแบบเรียลไทม์ การจำลองความสัมพันธ์แบบเหตุและผล หรือการปรับเปลี่ยนไดอะแกรมได้อย่างยืดหยุ่นตามแนวคิดที่เปลี่ยนแปลง สำหรับกรณีการใช้งานเหล่านี้ Flying Logic เป็นทางเลือกที่ดีกว่า
มันช่วยคุณสร้างแบบจำลองกระบวนการ วิเคราะห์ผลลัพธ์ และจำลองผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจในแบบเรียลไทม์ได้อย่างชัดเจน นอกเหนือจากการรองรับระบบ macOS อย่างราบรื่นแล้ว วิธีการที่ไม่เหมือนใครในการสร้างแผนภาพเชิงสาเหตุและแผนภาพที่พึ่งพาซึ่งกันและกันทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การวางแผน และการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง
คุณสมบัติเด่นของ Flying Logic
- สร้างแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลโดยใช้แผนภาพที่อิงตามตรรกะซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเพิ่มข้อมูลของคุณ
- จำลองระบบไดนามิกด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ คำนวณการไหลของข้อมูลใหม่แบบทันที และความสามารถในการทดสอบแนวคิดได้อย่างโต้ตอบ
- สนับสนุนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและการวางแผนสำหรับงานต่างๆ เช่น การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง การวางแผนโครงการ และการสร้างต้นแบบเชิงกล
- ส่งออกแผนผังไปยังรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, PNG และ OPML เพื่อความสะดวกในการแชร์และจัดทำเอกสาร
- ใช้ประตูตรรกะและตัวดำเนินการที่มีอยู่ในตัวเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและอิงตามการตัดสินใจ
- ผสานรวมกับวิธีการวางแผน เช่น ทฤษฎีข้อจำกัดและการจัดการโครงการแบบสายวิกฤต
ข้อจำกัดของตรรกะการบิน
- แพลตฟอร์มมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเนื่องจากวิธีการที่เน้นตรรกะ
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ทันสมัยและมีการออกแบบที่สวยงาม
การกำหนดราคาของ Flying Logic
- บุคคล: 10 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Flying Logic
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ลูกค้าในชีวิตจริงพูดถึง Flying Logic อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบ Flying Logic สำหรับ Mac มาก (ไม่แน่ใจว่าพวกเขามีเวอร์ชันสำหรับ PC หรือไม่) มันเข้าใจ CRTs และเครื่องมือคิดอื่นๆ ด้วย ฉันไม่ต้องเสียเวลาในการย้ายทุกอย่างด้วยตนเอง ทำให้ทุกอย่างมีความหมาย
ฉันชอบ Flying Logic สำหรับ Mac มาก (ไม่แน่ใจว่าพวกเขามีเวอร์ชันสำหรับ PC หรือไม่) มันเข้าใจ CRTs และเครื่องมือคิดอื่นๆ ด้วย ฉันไม่ต้องเสียเวลาในการย้ายทุกอย่างด้วยตนเอง ทำให้ทุกอย่างเข้าใจง่าย
แทนที่แผนผังที่ยุ่งเหยิงและขั้นตอนการทำงานที่ตายตัวด้วยภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
แม้ว่าทางเลือกของ Visio ทั้งหมดที่เราได้กล่าวถึงจะมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างแผนภาพบน Mac แต่แต่ละตัวก็มีข้อแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันไป บางตัวเหมาะสำหรับแผนผังงานแต่ขาดการผสานงานกับระบบอื่น บางตัวโดดเด่นในการทำแผนผังความคิดแต่ขาดความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกัน บางตัวมีแม่แบบที่ดีแต่ไม่สามารถขยายขนาดให้รองรับความต้องการของทีมได้
หากคุณต้องการโซลูชันการสร้างแผนผังที่ทรงพลัง รวดเร็ว ยืดหยุ่น และเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับกระบวนการทำงานของคุณ เลือกClickUp
จากการระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ด ไปจนถึงการจัดระเบียบแนวคิดด้วยแผนผังความคิด และการเปลี่ยนภาพให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว
คุณสามารถวางแผนระบบที่ซับซ้อน, ออกแบบต้นแบบ, ทำภารกิจให้เสร็จ, และร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริงด้วยการทำงานที่ชาญฉลาดและง่ายขึ้นผ่านภาพที่ชัดเจน