วิธีสร้างเสียงพูดอัตโนมัติด้วย AI (เครื่องมือ, ขั้นตอนการทำงาน และกรณีการใช้งาน)

คุณถอนหายใจด้วยความโล่งอก ในที่สุดก็เสร็จแล้ว คุณได้แก้ไขวิดีโอเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพคมชัด และบทก็พร้อมแล้ว คุณกลับไปทบทวนบทอีกครั้งและพบว่าเสียงพากย์ยังไม่ได้ทำ นั่นคือตอนที่ความหงุดหงิดเริ่มกลับมาอีกครั้ง
ไม่มีเวลาสำหรับกิจวัตรมาตรฐาน 'สะดุดคำ, เริ่มใหม่, เสียจังหวะ'
โครงการส่วนใหญ่หยุดชะงักที่นี่ เนื่องจากติดขัดกับงานที่กินเวลาและคาดเดาไม่ได้ในการเพิ่มเสียงบรรยาย ข่าวดีก็คือคุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้อีกต่อไป
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจวิธีการสร้างเสียงด้วย AI โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้ว่าClickUpช่วยจัดการสคริปต์ งาน และกระบวนการเผยแพร่ทั้งหมดในที่เดียวได้อย่างไร 🤩
การสร้างเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
การสร้างเสียงด้วย AI แปลงข้อความที่เขียนให้กลายเป็นเสียงพูดที่สะท้อนรูปแบบการพูดตามธรรมชาติของมนุษย์ โดยอาศัยโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่ได้รับการฝึกฝนจากตัวอย่างเสียงพูดจำนวนมาก เพื่อจับลักษณะน้ำเสียง จังหวะ การหยุดพัก และอารมณ์
ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงที่สื่ออารมณ์ได้สมจริงและปรับใช้ได้หลากหลาย เหมาะกับบริบทที่แตกต่างกัน ด้วยเครื่องมือเสียง AI คุณสามารถสร้างการบรรยายหรือบทสนทนาที่สมจริงได้ทันที
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เครื่องมือ AI สามารถนำเสียงของSir Michael Parkinsonผู้ประกาศข่าวชื่อดังชาวอังกฤษกลับมาได้สำหรับซีรีส์พอดแคสต์ทั้งแปดตอน นี่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการโคลนเสียงได้ก้าวหน้าไปไกลแค่ไหน (ไม่ต้องพูดถึงการถกเถียงที่เกิดขึ้นระหว่างทาง)
ความแตกต่างที่สำคัญ: เครื่องสร้างเสียงพูด AI กับ TTS แบบดั้งเดิม
ระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูดด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI text-to-speech หรือ TTS) ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ความแตกต่างระหว่างระบบรุ่นเก่ากับระบบสร้างเสียงพูดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในปัจจุบันนั้นเห็นได้ชัดเจน เครื่องมือ TTS แบบดั้งเดิมถูกออกแบบมาเพื่อ 'อ่านข้อความออกเสียง' โดยให้เสียงที่ฟังดูเป็นหุ่นยนต์ แม้จะใช้งานได้แต่ก็ขาดความลื่นไหลตามธรรมชาติ
ในทางกลับกัน ตัวสร้างเสียงพูดด้วย AI ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อจำลองโทนเสียง จังหวะ และอารมณ์ได้อย่างสมจริง (ในระดับที่เป็นไปได้)
นี่คือความแตกต่างระหว่างพวกเขา:
|ลักษณะ
|TTS แบบดั้งเดิม
|เครื่องมือสร้างเสียงพูดด้วยปัญญาประดิษฐ์
|คุณภาพเสียง
|แบน, หุ่นยนต์, และสามารถจดจำได้ว่าเป็นของสังเคราะห์
|เป็นธรรมชาติ แสดงอารมณ์ได้อย่างชัดเจน และมักแยกไม่ออกจากเสียงมนุษย์
|ความยืดหยุ่น
|จำกัดเฉพาะการออกเสียงแบบตายตัวและการพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบ
|การปรับเสียงให้เข้ากับสถานการณ์, น้ำเสียงที่สื่ออารมณ์, และการปรับจังหวะให้เหมาะสม
|การปรับแต่ง
|การควบคุมพื้นฐาน เช่น การปรับความเร็วและระดับเสียง
|การควบคุมอย่างละเอียดเกี่ยวกับน้ำเสียง รูปแบบ สำเนียง และจังหวะการพูด
|ความสามารถในการเรียนรู้
|อิงตามกฎ ไม่มีการปรับให้เข้ากับบริบท
|เรียนรู้จากชุดข้อมูลเสียงขนาดใหญ่ เลียนแบบรูปแบบของมนุษย์
|ศักยภาพในการใช้งาน
|เหมาะสำหรับงานอ่านที่ไม่ซับซ้อน
|หลากหลายสำหรับการบรรยาย, การสร้างแบรนด์, แอปพลิเคชัน, และเนื้อหาที่มีปฏิสัมพันธ์
ประโยชน์ของการสร้างเสียงอัตโนมัติ
การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในงานเสียงเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้าง ส่งมอบ และขยายขนาดของเสียง มาดูข้อดีบางประการกัน:
- ลดต้นทุนการผลิต: ตัดค่าใช้จ่ายสำหรับเวลาในสตูดิโอ นักพากย์ และการบันทึกเสียงใหม่
- เร่งเวลาการส่งมอบ: สร้างคำบรรยาย แก้ไข หรือเปลี่ยนสไตล์ได้ภายในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องถ่ายทำหลายครั้งหรือผ่านกระบวนการหลังการผลิต
- ขยายตัวเลือกภาษาและสำเนียง: สร้างเสียงในภาษาต่างๆ หรือสำเนียงภูมิภาคต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการคัดเลือกนักพากย์หรือการบันทึกเสียงเพิ่มเติม
- รักษาความสอดคล้องของแบรนด์: รักษาโทนเสียง จังหวะ และสไตล์ที่เหมือนกันในสื่อการฝึกอบรม ประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือแคมเปญต่างๆ เพื่อให้ได้เอกลักษณ์เสียงที่สอดคล้องกัน
- ปรับขนาดเนื้อหา: สร้างทรัพยากรเสียงจำนวนมากสำหรับวิดีโอ แอปพลิเคชัน หรือการสื่อสาร โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากเกินไป
- ปรับปรุงการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม: เพิ่มคำบรรยาย, การแปล, หรือการสนับสนุนเสียงเพื่อให้เนื้อหาสามารถใช้งานได้สำหรับผู้ชมทั่วโลก
🔍 คุณรู้หรือไม่? โจนาธาน แฮร์ริงตัน ศาสตราจารย์ด้านสัทศาสตร์และการพูดดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยมิวนิก ได้ใช้เวลาหลายทศวรรษในการศึกษาว่ามนุษย์สร้างเสียงและสำเนียงต่างๆ อย่างไร
นี่คือสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับเสียง AI:
ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่นานนี้ ระบบการสร้าง/สังเคราะห์เสียงพูดได้พัฒนาขึ้นอย่างมากจนแทบจะแยกไม่ออกว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่สร้างโดย AI หรือเสียงจริง
วิธีสร้างเสียงอัตโนมัติด้วย AI
เอาล่ะ คุณจะทำให้มันสำเร็จได้อย่างไร? แนวคิดในการเปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นเสียงที่คล้ายคลึงกันฟังดูดีมาก แต่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่ช่วยประหยัดเวลา
ดังนั้น เราจึงมี ClickUp แอป ทุกสิ่งสำหรับการทำงาน ที่จะทำให้การตั้งค่านี้ง่ายขึ้น มันรวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
นี่คือรายละเอียดวิธีการสร้างเสียงด้วย AI แบบอัตโนมัติทีละขั้นตอน (โดยได้รับความช่วยเหลือจาก ClickUp) 👀
ขั้นตอนที่ 1: เลือกเครื่องมือสร้างเสียง
ก่อนอื่นเลย คุณต้องตัดสินใจก่อนว่าเสียงพากย์ AI ของคุณจะมาจากไหน. มีแพลตฟอร์มสร้างเสียง AI ที่ยอดเยี่ยมมากมายให้คุณเลือกใช้.
ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด:
- คุณให้ความสำคัญกับความหลากหลายของสำเนียงและน้ำเสียงหรือไม่?
- คุณต้องการการเข้าถึง API เพื่อเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่?
- คุณต้องการจัดสรรงบประมาณเท่าไรสำหรับการซื้อลิขสิทธิ์และการใช้งาน?
🔍 คุณรู้หรือไม่?คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สามารถ 'ร้องเพลง'ได้คือ IBM 7094 ในปี 1961 มันได้ร้องเพลง 'Daisy Bell' ในการสาธิตการสังเคราะห์เสียงพูดครั้งแรก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับฉาก HAL 9000 ใน 2001: A Space Odyssey
ขั้นตอนที่ 2: เตรียมสคริปต์หรือข้อความที่คุณต้องการป้อน
ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างเสียงพากย์ที่ยอดเยี่ยมได้ คุณต้องมีบทที่เรียบเรียงอย่างประณีตและพร้อมใช้งาน
ใช้ClickUp Docsเป็นศูนย์กลางหลักสำหรับการเขียน ทบทวน และปรับปรุงเนื้อหา ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้เขียน บรรณาธิการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง
คุณยังสามารถเพิ่มการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์ ตาราง และลิงก์ไปยังงานใน ClickUpเพื่อรักษาโครงสร้างและทำให้ทุกอย่างง่ายต่อการติดตาม ด้วยวิธีนี้ สคริปต์ของคุณจะมีความเป็นระเบียบ เข้าถึงได้ง่าย และพร้อมสำหรับการทำงานอัตโนมัติอย่างราบรื่นในภายหลัง
📌 ตัวอย่าง: หากคุณกำลังสร้างซีรีส์วิดีโอสอน ให้สร้างเอกสารที่มีส่วนสำหรับบทนำ เนื้อหาหลัก และบทสรุปพร้อมแชร์บันทึก ผู้แก้ไขสามารถแสดงความคิดเห็นในบรรทัดเฉพาะในขณะที่นักเขียนปรับข้อความแบบเรียลไทม์ โดยทุกการเปลี่ยนแปลงจะซิงค์ทันทีสำหรับทั้งทีม นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มตารางเพื่อติดตามบันทึกจังหวะหรือสไตล์เสียง และบุ๊กมาร์กเพื่อข้ามไปยังส่วนต่างๆ ได้
กระบวนการทำงานที่เน้นเสียงเป็นสำคัญด้วย ClickUp Brain Max
ClickUp Brain MAXเปลี่ยนพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นสตูดิโอแปลงเสียงเป็นข้อความ—ให้คุณร่างสคริปต์, ทิ้งข้อแก้ไข, หรือบันทึกการอัปเดตงานได้เพียงแค่พูด ไม่ต้องพิมพ์, ไม่ต้องสลับเครื่องมือ, ไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดรูปแบบ
ผลลัพธ์? วงจรสคริปต์ที่เร็วขึ้น การเขียนใหม่ลดลง และความขัดแย้งระหว่างแนวคิด → น้ำเสียง → การดำเนินการลดลง
กังวลเกี่ยวกับน้ำเสียงของคุณหรือไม่?ClickUp Brainช่วยปรับแต่งการบรรยาย ตัดส่วนที่ไม่จำเป็น และจัดรูปแบบข้อความของคุณให้สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติภายในเอกสาร ClickUp ของคุณ
คิดถึงมันเหมือนกับโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ คุณสามารถ:
- ใช้ AI Writer for Work เพื่อปรับแต่งร่างงานให้ราบรื่นหรือแม้แต่เขียนงานแทนคุณ
- เปลี่ยนโทน (เป็นทางการ, เป็นกันเอง, สดใส) ด้วย เปลี่ยนโทน
- เรียกใช้ รูปแบบสำหรับเสียงพูด เพื่อให้สคริปต์ของคุณอ่านเหมือนคนพูดจริง มีการหยุดและไหลลื่นตามธรรมชาติ
- สรุปส่วนที่ยาวหรือขยายส่วนที่สั้นขึ้นอยู่กับความละเอียดที่คุณต้องการ
- ตรวจสอบไวยากรณ์ การสะกดคำ และความชัดเจนได้ทันที
- แปลสคริปต์ของคุณเป็นภาษาอื่น ๆ หากคุณกำลังขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่าง ๆ
✅ ลองใช้คำแนะนำนี้: เพิ่มการหยุดชั่วคราวเพื่อเน้นย้ำให้ชัดเจนขึ้นเมื่ออ่านออกเสียง และสรุปคำศัพท์ทางเทคนิคให้เหลือเพียง 2-3 ประโยคสั้นๆ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Brain:
ขั้นตอนที่ 3: อัตโนมัติการทำงานของคุณ
เมื่อสคริปต์ของคุณพร้อมและเสียงถูกสร้างขึ้นแล้ว ให้ไปที่ClickUp Automations
คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานบนหลักการง่าย ๆ: 'ถ้าเป็นแบบนี้, ก็ทำแบบนั้น.'
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น 'สร้างเสียงเสร็จแล้ว' ClickUp จะมอบหมายงานนี้ให้กับผู้แก้ไขโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนพวกเขาในClickUp Chat และย้ายงานไปยังรายการ 'กำลังแก้ไข'
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp AI Autopilot Agents ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
พวกเขาคอยสังเกตสิ่งกระตุ้น เช่น งานที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ แล้วดำเนินการชุดถัดไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าไฟล์จะถูกสร้าง แนบ และส่งไปยังบุคคลที่เหมาะสม การอัปเดตจะถูกแชร์กับทีมทันที และงานจะดำเนินไปสู่ขั้นตอนถัดไปโดยไม่มีความล่าช้า
AI ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเท่านั้น—มันมีไว้สำหรับพวกเราทุกคน ตั้งแต่การวางแผนมื้ออาหารไปจนถึงการจัดการเงิน AI สามารถทำให้วันของคุณง่ายขึ้นได้ทั้งหมด เรียนรู้วิธีการได้ในวิดีโอด้านล่าง!
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเสียงพูดอัตโนมัติจากข้อความ
ซอฟต์แวร์แปลงข้อความเป็นเสียงส่วนใหญ่ในเชิงพาณิชย์มักมาพร้อมกับข้อจำกัด: เสียงที่จำกัด, ข้อจำกัดการใช้งาน, ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้, และพื้นที่น้อยสำหรับการปรับแต่งที่แท้จริง
ระบบแปลงข้อความเป็นเสียงแบบโอเพนซอร์สช่วยได้ที่นี่
เครื่องมือเหล่านี้มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ให้คุณในการฝึกอบรมเสียง, การPLOY, และการขยายขนาด, หยุดวงจรของการผูกขาดกับผู้ให้บริการ.
นี่คือตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเราสำหรับโปรแกรมสร้างเสียง AI ที่ดีที่สุด 💁
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในฐานะแพลตฟอร์มพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่น ซึ่งรวมงาน เอกสาร แชท กระดานไวท์บอร์ด และระบบอัตโนมัติไว้ในสภาพแวดล้อมเดียว
สิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจเป็นพิเศษในตอนนี้คือClickUp Brain MAX ซูเปอร์แอป AI เชิงบริบทของ ClickUp ที่ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณ มันไม่ได้แค่ "เพิ่ม AI" เข้าไป — แต่มันเชื่อมต่อกับงานจริงของคุณ (งาน, เอกสาร, แชท, การเชื่อมต่อต่างๆ) เพื่อให้คุณมีผู้ช่วยอัจฉริยะเพียงหนึ่งเดียว แทนที่จะเป็นเครื่องมือที่แยกจากกันหลายตัว
คุณสมบัติเด่น:
- พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ผสานงาน, เอกสาร, แดชบอร์ด, กระดานไวท์บอร์ด, ระบบอัตโนมัติ และมุมมองต่างๆ เข้าด้วยกัน
- ระบบติดตามข้อบกพร่องและการจัดการเวิร์กโฟล์ที่มีประสิทธิภาพ: บันทึกข้อบกพร่อง, เชื่อมโยงกับฟีเจอร์/แผนการทดสอบ, สร้างเทมเพลต
- ผู้ช่วย AI ("ClickUp Brain") และระบบอัตโนมัติในตัวเพื่อสร้างงานและสรุปงานจากงานที่ทำ
- ปรับแต่งได้สูง: รองรับมุมมองรายการ บอร์ด ปฏิทิน แผนงานกังต์ และการผสานการทำงานอย่างลึก
ข้อจำกัด:
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากความหลากหลายของฟีเจอร์; ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกท่วมท้น
- มีการรายงานปัญหาความล่าช้าในการทำงานและประสบการณ์การใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อจัดการกับพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่หรือมีงานจำนวนมาก
ราคา:
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. โคคี TTS
Coqui TTSเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนซึ่งนำเสนอโมเดล TTS คุณภาพสูงที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียม รองรับหลายภาษาและมีโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือสร้างเสียงพูดด้วยระบบ TTS ที่ใช้ระบบ neural vocoder พร้อมเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ
- รองรับการฝึกอบรมเสียงและการโคลนเสียงหลายภาษาจากตัวอย่างสั้นๆ
- การสร้างเสียงแบบเรียลไทม์และการปรับใช้โมเดลที่กำหนดเอง
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาที่กำลังสร้างผู้ช่วย, อีเลิร์นนิง, หรือแอปสำหรับการเข้าถึง
ข้อจำกัด
- ต้องการการตั้งค่าทางเทคนิคสำหรับการปรับแต่งเสียงและการโฮสต์โมเดล
- การอนุญาตให้ใช้เพื่อการค้าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น
ราคา
- มีให้บริการฟรี
- เริ่มต้น: $9. 90/เดือน
- ผู้สร้าง: $19. 90/เดือน
- ข้อดี: $69. 90/เดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📌 เหมาะสำหรับ: นักพัฒนาที่ต้องการนำโซลูชัน TTS ที่ปรับแต่งได้ไปใช้ในแอปพลิเคชัน เช่น ผู้ช่วยเสมือนจริง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ และเครื่องมือสำหรับการเข้าถึง
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบบันทึกการประชุมของ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกวาระการประชุม ประเด็นสำคัญ และรายการที่ต้องดำเนินการในที่เดียวแม่แบบบันทึกการประชุมนี้จะช่วยให้การสนทนาของคุณเป็นระเบียบและมีการบันทึกการตัดสินใจไว้อย่างครบถ้วน ไม่มีอะไรตกหล่น
3. ไพเพอร์ ทีทีเอส
Piper TTSเป็นระบบ TTS ที่มีน้ำหนักเบา รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบเรียลไทม์ โดยได้รับการปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถทำงานบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท รวมถึงแพลตฟอร์มมือถือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูดแบบเรียลไทม์ที่มีน้ำหนักเบาและได้รับการปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพที่ต่ำมาก
- ทำงานบนเดสก์ท็อป, เซิร์ฟเวอร์, และระบบฝังตัว
- รองรับหลายภาษาและเสียงที่ปรับแต่งได้
- โอเพนซอร์สอย่างสมบูรณ์และเป็นมิตรกับความเป็นส่วนตัว (ทำงานบนเครื่องของคุณเอง)
ข้อจำกัด
- ต้องมีการตั้งค่าจากนักพัฒนาเพื่อการผสานรวมและการจัดการโมเดล
- คุณภาพเสียงมั่นคงแต่ไม่ถึงระดับพรีเมียมเชิงพาณิชย์
ราคา
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่ต้องการข้อมูลเสียงแบบเรียลไทม์ เช่น ระบบนำทาง, ตู้บริการอัตโนมัติแบบโต้ตอบ, และเทคโนโลยีช่วยเหลือ
4. ระบบสังเคราะห์เสียงสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ในงานเทศกาล
ระบบสังเคราะห์เสียงพูดสำหรับเทศกาลเป็นระบบTTS ที่ครอบคลุมและใช้งานทั่วไป พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเอดินบะระ ระบบนี้ให้บริการระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูดอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมด้วย API หลากหลาย และรองรับหลายภาษา
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ที่เอื้อต่อการวิจัยสำหรับการทดลอง TTS
- รองรับหลายภาษาและ API หลากหลาย
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการเสียงทางวิชาการ การศึกษา และการทดลอง
ข้อจำกัด
- ดูไม่เป็นธรรมชาติและแสดงออกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือ TTS ที่ใช้ระบบประสาท
- ต้องมีการตั้งค่าด้วยตนเองและไม่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ราคา
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัย, นักพัฒนา, และนักการศึกษาที่ต้องการเครื่องมือถอดเสียงด้วย AIสำหรับการทดลอง, โครงการทางวิชาการ, หรือการสร้างโซลูชันเสียงที่ปรับแต่งตามความต้องการ
5. eSpeak NG
eSpeak NG(Next Generation) เป็นโปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดขนาดเล็กแบบโอเพนซอร์สที่รองรับภาษาหลากหลายประเภท โดยเป็นที่รู้จักกันดีในด้านขนาดไฟล์ที่เล็กและประสิทธิภาพสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องสังเคราะห์เสียงพูดที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรจำกัด
- รองรับมากกว่า 100 ภาษาและสำเนียง
- ทำงานได้ทั้งเป็นเครื่องมือบรรทัดคำสั่งและไลบรารีสำหรับการผสานรวม
ข้อจำกัด
- คุณภาพเสียงของหุ่นยนต์เมื่อเทียบกับระบบประสาทเทียม
- การแสดงออกและความรู้สึกที่จำกัดในเสียงพูดที่สร้างขึ้น
ราคา
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
คะแนนและรีวิว
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
📌 เหมาะสำหรับ: นักพัฒนา, ผู้ที่ชื่นชอบงานอดิเรก, และโครงการระบบฝังตัวที่ต้องการประสิทธิภาพและการรองรับหลายภาษา มากกว่าคุณภาพเสียงที่สมจริงเป็นพิเศษ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
ความท้าทายในการสร้างเสียงด้วย AI โดยอัตโนมัติ
การทำให้การสร้างเสียงด้วย AI เป็นอัตโนมัติ นำมาซึ่งทั้งความท้าทายทางเทคนิคและจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมุ่งเน้นไปที่ความสมจริงและความปลอดภัย
นี่คือความท้าทายที่ยังคงมีอยู่:
การใช้ในทางที่ผิดทางจริยธรรมและปัญหาด้านเนื้อหา
เสียง AI สามารถถูกโคลนได้จากเสียงบันทึกเพียงไม่กี่วินาที บางครั้งอาจทำได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เสียงต้นฉบับ ซึ่งก่อให้เกิดคำถามทางจริยธรรมอย่างรุนแรง และอาจถึงขั้นมีปัญหาทางกฎหมาย
นอกจากนี้นักพากย์เสียงยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่ผลงานของพวกเขาถูกนำไปใช้ในการฝึกฝนเสียงสังเคราะห์โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนหรือได้รับค่าตอบแทน
🔍 คุณรู้หรือไม่?นักแสดงหญิงชาวสก็อตแลนด์คัดค้านเมื่อเสียงของเธอถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการประกาศสาธารณะ ทำให้มีการยกเลิกเสียง AI
ความลึกซึ้งทางอารมณ์และความละเอียดอ่อน
แม้แต่เสียง AI ที่มีความสมจริงสูงก็อาจฟังดูแบนราบได้
นักวิจัยพบว่า AI มีปัญหาในการถ่ายทอดสัญญาณทางอารมณ์ที่ละเอียดอ่อน เช่น ความเห็นอกเห็นใจหรือการประชดประชัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ผู้พูดมนุษย์ปรับโดยธรรมชาติตามบริบท
หากปราศจากความละเอียดอ่อนนี้ แม้แต่ประโยคที่ออกเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบก็อาจรู้สึกว่างเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่าเรื่องหรือการสื่อสารกับผู้ป่วย
อคติด้านสำเนียงและการกีดกันทางดิจิทัล
การศึกษาล่าสุดพบว่าระบบเสียงสังเคราะห์มีประสิทธิภาพแย่ลงเมื่อต้องรับมือกับสำเนียงท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างอภิสิทธิ์ทางภาษาและทำให้ผู้พูดที่มีความหลากหลายถูกกีดกันโดยไม่ตั้งใจ
ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น การสนับสนุนลูกค้าทั่วโลกหรือการเรียนรู้ออนไลน์หลายภาษา สิ่งนี้อาจบั่นทอนความครอบคลุมและความถูกต้อง
🧠 เกร็ดความรู้: นักแสดง วัล คิลเมอร์ ผู้สูญเสียเสียงจากโรคมะเร็งที่ลำคอ ได้มีการสร้างเสียงของเขาขึ้นมาใหม่โดยใช้การบันทึกเสียงในอดีต ซึ่งทำให้เขาสามารถกลับมารับบทอันเป็นตำนานใน Top Gun: Maverick ได้อีกครั้ง
ความยากลำบากในการไว้วางใจและการตรวจจับ
ผู้ใช้มักไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงมนุษย์หรือเสียงที่สร้างโดย AI ในความเป็นจริง ประมาณ80% ของผู้ฟังสามารถจับคู่เสียง AI กับเสียงมนุษย์ได้ถูกต้อง ในขณะที่เพียงประมาณ 60% เท่านั้นที่สามารถระบุได้อย่างถูกต้องว่าเสียงนั้นเป็นเสียงสังเคราะห์
การเบลอของความไว้วางใจนี้อาจเป็นปัญหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ไม่ประสงค์ดีใช้เสียงสังเคราะห์เพื่อหลอกลวงหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีถอดเสียงบันทึกเสียงเป็นข้อความ
ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยและดีพเฟก
เสียงปลอมลึก (Audio deepfakes) ไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์นิยายอีกต่อไป ในคดีฉ้อโกงที่มีชื่อเสียงหลายคดี เช่น การเลียนเสียงซีอีโอเพื่ออนุมัติการโอนเงินโดยมิชอบ เสียง AI ที่สมจริงได้ถูกนำมาใช้เป็นอาวุธ
ในความเป็นจริง ความเสี่ยงนี้ปรากฏอย่างชัดเจนในข้อมูลเท็จทางการเมืองเช่นกันเสียงที่โคลนด้วย AIของบุคคลสาธารณะถูกใช้ในการรณรงค์ข้อมูลเท็จที่เป็นอันตรายในการเลือกตั้ง
🔍 คุณรู้หรือไม่? คำว่า'deepfake'มาจากการผสมคำว่า 'deep learning' และ 'fake' สิ่งที่สร้างขึ้นด้วย AI เหล่านี้สามารถสลับใบหน้า ปรับการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก และแม้กระทั่งสร้างเสียงใหม่ ทำให้แทบจะแยกไม่ออกจากของจริง แม้ว่ามักจะถูกใช้เพื่อความบันเทิง แต่เทคโนโลยีเดียวกันนี้ก็ยังเป็นความท้าทายใหญ่สำหรับความน่าเชื่อถือในระบบการสร้างเสียงอัตโนมัติด้วย AI
ClickUp ช่วยคุณจัดการโครงการการสร้างเสียงได้อย่างไร
ทีมมักจัดการเครื่องมือหลายอย่างเพื่อติดตามร่าง, บันทึก, และไฟล์สุดท้าย, ซึ่งทำให้ทุกอย่างช้าลง.
ตามที่เราได้สำรวจไปแล้ว ClickUp นำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่ทำงานเดียว. มาดูกันว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออื่น ๆ ของมันเพื่อจัดการกับกระบวนการสร้างเสียงของคุณได้อย่างไร. 🔁
มาตรฐานคำขอ
เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างงานจากศูนย์ ให้ตั้งค่าแม่แบบที่มีรายละเอียดสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจรวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp, กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบ (นักพากย์, บรรณาธิการ หรือผู้จัดการโครงการ)
คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ต่างๆ เช่น 'ภาษา', 'โทน', หรือ 'คู่มือสไตล์' เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคำขอมีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น ให้เพิ่มรายการตรวจสอบภายในงานที่ระบุขั้นตอนทั้งหมด ตัวอย่างเช่น: ตรวจสอบบท → บันทึกเสียง → แก้ไข → เผยแพร่
เมื่อคุณสร้างงานที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการแล้ว ให้บันทึกเป็นแม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (เช่น 'คำขอเสียงบรรยาย')
📮 ClickUp Insight: 57% ของคนถูกรบกวนระหว่างช่วงเวลาที่ตั้งใจจะโฟกัส และ 25% ของการถูกรบกวนนั้นมาจากคน 🤦🏾♂️
แต่คุณรู้อะไรไหม? คำถามเร่งด่วนและการตรวจสอบอย่างรวดเร็วหลายอย่างเหล่านี้สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วย AI Agents ที่สามารถให้คำตอบ อัปเดตสถานะ และอื่นๆ ได้
ClickUp's Autopilot Agentsสามารถทำทุกอย่างได้ และยังสามารถดูแลเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้ด้วย เพียงแค่ตั้งค่าทริกเกอร์ และคุณก็พร้อมใช้งานแล้ว!
จินตนาการทุกขั้นตอน
การรักษาโครงการการสร้างเสียงของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหมายถึงการรู้ทั้งสถานะของแต่ละงานและภาพรวมของตารางทั้งหมดในคราวเดียวมุมมองของ ClickUpทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ โดยมอบวิธีการที่ยืดหยุ่นในการมองเห็นความคืบหน้า ระบุจุดติดขัด และทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเวลา
ยกตัวอย่างเช่นการดูบอร์ดใน ClickUp
หากคุณกำลังผลิตวิดีโอหลายรายการพร้อมกัน คุณสามารถตั้งค่าคอลัมน์สำหรับแต่ละขั้นตอน เช่น บทสคริปต์ → ตรวจสอบ → เสียง → เผยแพร่ เมื่อแต่ละงานดำเนินไป เพียงลากงานนั้นจากคอลัมน์หนึ่งไปยังคอลัมน์ถัดไป
สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการเห็นว่าเมื่อใดที่สคริปต์สะสมอยู่ใน 'การตรวจสอบ' หรือเมื่อใดที่การบันทึกไม่ได้เข้าสู่ 'การแก้ไข'
ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้โดยตรงภายในบอร์ด โดยเพิ่มความคิดเห็น แชร์ไฟล์ หรืออัปเดตรายละเอียดงานแบบเรียลไทม์ คุณยังสามารถกำหนดขีดจำกัดงานที่กำลังดำเนินการ (WIP) เพื่อป้องกันไม่ให้มีโปรเจกต์ค้างมากเกินไป
เมื่อคุณต้องการมุมมองที่กว้างขึ้น ให้เปลี่ยนไปใช้มุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp
ตัวอย่างเช่น ปฏิทินการผลิตของคุณแสดงทุกงานพร้อมวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด โดยมีการวางแผนตามลำดับความพึ่งพา งานบันทึกเสียงจะไม่สามารถเริ่มได้จนกว่าบทจะผ่านการตรวจสอบ และการเผยแพร่จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
เมื่อเพิ่มหมุดหมายแล้ว คุณสามารถเน้นจุดสำคัญ เช่น 'ตรวจสอบขั้นสุดท้าย' หรือ 'วันเปิดตัว' ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าไปสู่เส้นตายสำคัญ
ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเมื่อมีงานหลักหรืองานย่อยหลายรายการในโครงการเดียวกัน และสมาชิกทุกคนในทีมจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โฟลเดอร์หรือรายการที่ออกแบบอย่างดีสามารถทดแทนการสื่อสารผ่านอีเมลและ Slack/MS Teams ได้อย่างง่ายดาย มุมมองที่แตกต่างกันยังช่วยให้ระบุลำดับความสำคัญและสร้างไทม์ไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
เชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม
หากคุณกำลังทำงานกับเครื่องมือหลายอย่าง เช่น Gmail สำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ Dropbox สำหรับการจัดการไฟล์เสียง อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าได้
การเชื่อมต่อ ClickUpเชื่อมต่อชุดเทคโนโลยีของคุณเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวางสคริปต์ Google Doc ลงในภารกิจของ ClickUp, ซิงค์กำหนดเส้นตายกับ Google Calendar ของคุณ หรือเชื่อมโยงไฟล์เสียงที่บันทึกจากพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว หากทีมของคุณจัดการการแก้ไขใน Figma กระบวนการทำงานเหล่านั้นก็สามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp ได้เช่นกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: โปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีไม่มีลายน้ำที่ดีที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยปัญญาประดิษฐ์
ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโครงการในตัวของคุณ ช่วยให้คุณจัดการงานการสร้างเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย ผู้จัดการโครงการ AI ที่รับผิดชอบ คุณเพียงแค่ต้องถาม: 'วิดีโอใดที่ยังรอการพากย์เสียงอยู่?' หรือ 'งานใดที่ติดขัดอยู่ในขั้นตอนการตัดต่อ?' คุณจะได้รับคำตอบทันทีจากพื้นที่ทำงานของคุณ
นอกจากนี้ ด้วยClickUp Enterprise Search คุณสามารถดึงผลลัพธ์จากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและเครื่องมือที่เชื่อมต่อได้
ดังนั้นหากคุณต้องการสคริปต์ภาษาฝรั่งเศสที่อัปเดตซึ่งฝังอยู่ในเธรดอีเมลของสัปดาห์ที่แล้ว หรือร่างเสียงล่าสุดที่บันทึกไว้ในไดรฟ์ที่เชื่อมโยง ClickUp Brain จะแสดงให้คุณเห็นภายในไม่กี่วินาที
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Brain MAXเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นเสียงและครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
ใช้ฟังก์ชันการแปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อสั่งการข้อความ งาน หรือเอกสารต่างๆ ซึ่งเร็วกว่าพิมพ์ถึง 4 เท่า!ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความนี้ยังช่วยให้คุณเข้าถึงโมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น GPT-4, 1, Claude และ Gemini ที่ได้รับการปรับแต่งอัตโนมัติให้เหมาะกับงานของคุณ
แนวโน้มในอนาคตของการสร้างเสียงด้วย AI อัตโนมัติ
เมื่อโมเดลมีความฉลาดและปรับตัวได้ดีขึ้น การสร้างเสียงด้วย AI กำลังเปลี่ยนไปสู่คุณสมบัติที่เหมือนมนุษย์ มีการพัฒนาเสียงที่ฟังดูสมจริงและตอบสนองด้วยบริบท อารมณ์ และเจตนา
นี่คือแนวโน้มสำคัญที่กำลังกำหนดอนาคต:
- การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการรับรู้บริบท: มอบการโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยใช้ประโยชน์จากพฤติกรรม ความชอบ และข้อมูลบริบทของผู้ใช้
- ความสามารถในการทำงานหลายรูปแบบและหลายภาษา: เข้าใจและสร้างเสียงพูดข้ามภาษาต่างๆ ได้ จัดการกับความซับซ้อนทางภาษาได้อย่างละเอียดอ่อน และผสานการทำงานกับอินเทอร์เฟซข้อความ รูปภาพ และวิดีโอได้อย่างราบรื่น
- การบูรณาการองค์กรและการดูแลสุขภาพ: ช่วยให้สามารถนำโซลูชันเสียง AI ไปใช้งานอย่างแพร่หลายในบริการลูกค้า การดูแลสุขภาพ (เครื่องมือวินิจฉัย ผู้ช่วยด้านสุขภาพ) และการดำเนินงานขององค์กร
- ความฉลาดทางอารมณ์และความก้าวหน้าทางจริยธรรม: มีลักษณะความไวต่ออารมณ์ เช่น การรับรู้โทนเสียง อารมณ์ และบริบท เพื่อตอบสนองอย่างเข้าอกเข้าใจ ในขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นในด้านความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และกรอบจริยธรรม
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องสรุปการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุด
อย่าปล่อยให้เสียงพากย์ทำให้คุณช้าลง เปลี่ยนมาใช้ ClickUp
การสร้างเสียงไม่ใช่เครื่องมือเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป มันกำลังกลายเป็นส่วนหลักของวิธีที่ทีมต่างๆ สร้างเนื้อหา สร้างแอปพลิเคชัน และสื่อสารในระดับใหญ่
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการโครงการมักลืมไปว่าความท้าทายคือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย คุณต้องจัดการกับสคริปต์ การตรวจสอบ และขั้นตอนการเผยแพร่ที่ทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายสามารถใช้งานได้
ClickUp เหมาะสมกับที่นี่ คุณมีเทมเพลตงานสำหรับคำขอที่สม่ำเสมอ และมุมมองบอร์ดและไทม์ไลน์เพื่อติดตามความคืบหน้า เอกสารเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเก็บสคริปต์ ในขณะที่ ClickUp Brain เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอัปเดตทันที
ด้วยเครื่องมือเหล่านี้อยู่เคียงข้างคุณ คุณก็มีสตูดิโอการผลิตที่ราบรื่นแล้ว
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! 📋
คำถามที่พบบ่อย
1. เสียงที่สร้างโดย AI สามารถแทนเสียงพากย์ของมนุษย์ได้หรือไม่?
ไม่ทั้งหมด เสียง AI นั้นยอดเยี่ยมสำหรับงานเช่น วิดีโอการฝึกอบรม, การสาธิตผลิตภัณฑ์, หรือการอัปเดตเนื้อหาอย่างรวดเร็ว ที่ความเร็วและความสามารถในการขยายตัวเป็นสิ่งสำคัญ แต่สำหรับโครงการที่ต้องการความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ลึกซึ้งหรือการแสดงออกทางศิลปะ การพากย์เสียงโดยมนุษย์ยังคงมีความได้เปรียบ ทีมหลายทีมใช้การผสมผสานของทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับโครงการ
2. ปัญญาประดิษฐ์ช่วยปรับปรุงความถูกต้องของการสร้างเสียงอัตโนมัติได้อย่างไร?
ระบบสมัยใหม่เรียนรู้จากชุดข้อมูลขนาดใหญ่และปรับตัวให้เข้ากับสำเนียง น้ำเสียง และจังหวะการพูด ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การกรองเสียงรบกวน การจดจำบริบท และการออกเสียงตามอารมณ์ เสียง AI ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ความแม่นยำยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์
3. การสร้างเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์นั้นถูกกฎหมายหรือไม่?
ใช่ แต่มีเงื่อนไข คุณสามารถใช้เสียงที่สร้างโดย AI ในโครงการเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ได้อย่างถูกกฎหมาย ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานของเครื่องมือที่คุณใช้ อย่างไรก็ตาม การโคลนเสียงของบุคคลจริงโดยไม่ได้รับความยินยอมอาจก่อให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมและกฎหมายได้ ควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานก่อนเผยแพร่เสมอ
4. ฉันสามารถสร้างเสียงในหลายภาษาได้หรือไม่?
แน่นอน. เครื่องมือสร้างเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์หลายตัวรองรับภาษาและสำเนียงหลายสิบภาษา ทำให้มีประโยชน์สำหรับทีมทั่วโลก, แคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น, และเนื้อหาการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้.