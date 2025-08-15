10 อันดับเครื่องมือสร้างพอร์ตโฟลิโอ AI เพื่อสร้างผลงานดิจิทัลที่น่าประทับใจ

คุณอาจมีไฟล์ที่เต็มไปด้วยผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล แต่ถ้าไม่มีใครสังเกตเห็น มันจะมีความสำคัญหรือไม่?
การรู้วิธีสร้างพอร์ตโฟลิโอที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมนั้นสำคัญพอๆ กับการสร้างพอร์ตโฟลิโอของคุณเอง คุณอาจจะเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ แต่หากพอร์ตโฟลิโอของคุณดูเหมือนเอกสาร Word ที่ไร้ระเบียบ คนที่สามารถมอบงานในฝันให้คุณก็คงจะเลื่อนผ่านไปโดยไม่สนใจ
หากมีเครื่องมืออัจฉริยะที่สามารถช่วยคุณจัดการกับการจัดรูปแบบและออกแบบพอร์ตโฟลิโอได้โดยไม่ต้องยุ่งยากเลยล่ะ? ตัวช่วยสร้างพอร์ตโฟลิโอด้วย AI จะช่วยคุณรวบรวมผลงานของคุณในรูปแบบที่ชัดเจนและน่าประทับใจ พร้อมทั้งนำเสนอทักษะของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราได้รวบรวมเครื่องมือสร้างพอร์ตโฟลิโอ AI ชั้นนำที่ช่วยให้คุณสร้างพอร์ตโฟลิโอดิจิทัลที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงกับการเขียนโค้ดหรือใช้เทมเพลตราคาแพง มาดูกันเลย!
👀 คุณรู้หรือไม่? การมีตัวตนออนไลน์ที่ออกแบบมาอย่างดีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจ้างงานอย่างมาก ในความเป็นจริงประมาณหนึ่งในสองของนายจ้างจะไม่สัมภาษณ์ผู้สมัครที่พวกเขาไม่สามารถหาข้อมูลได้ทางออนไลน์
เครื่องมือสร้างพอร์ตโฟลิโอ AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม
มาดูกันอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างพอร์ตโฟลิโอ AI ที่ดีที่สุดและคุณสมบัติหลักของพวกมัน:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ทีมทุกขนาดสำหรับการบริหารโครงการและพอร์ตโฟลิโอการทำงานร่วมกัน
|การจัดการงาน, มุมมองโครงการ (Gantt, บอร์ด, รายการ), เครื่องมือการทำงานร่วมกัน, การติดตามเวลา, การเชื่อมต่อกับระบบอื่น
|มีแผนฟรีให้บริการ, แผนชำระเงินพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติม, และตัวเลือกการปรับแต่งให้บริการสำหรับองค์กร
|ทนทาน
|ธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ สำหรับการแสดงผลงานออนไลน์อย่างรวดเร็ว
|เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์, สร้างเนื้อหาอัตโนมัติ, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, ระบบออกใบแจ้งหนี้ในตัว
|แผนฟรีพร้อมการติดแบรนด์ที่คงทน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน/ผู้ใช้
|WIX ADI
|บุคคลและธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีพอร์ตการลงทุนหลากหลาย
|กระบวนการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ตัวแก้ไขแบบลากและวาง, เทมเพลตหลากหลายรูปแบบ และเครื่องมือทางธุรกิจที่ผสานรวม
|แผนฟรีพร้อมแบรนด์ Wix และพื้นที่เก็บข้อมูลจำกัด; แผนพรีเมียมเริ่มต้นที่ $17/เดือน/ผู้ใช้
|10Web
|ผู้ใช้ WordPress ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยี AI
|เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI ที่ใช้ WordPress เป็นฐาน พร้อมการปรับแต่งเว็บไซต์อัตโนมัติ (ความเร็ว, คะแนน Core Web Vitals) และบริการโฮสติ้งแบบจัดการ
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|PortfolioBox
|นักสร้างสรรค์มืออาชีพ เช่น ช่างภาพและศิลปิน
|เน้นที่พอร์ตโฟลิโอภาพ, รูปแบบแกลเลอรีที่หลากหลาย, การตรวจสอบงานของลูกค้า, และการผสานรวมกับระบบอีคอมเมิร์ซ
|แผนฟรีพร้อมคุณสมบัติจำกัด; แผนโปรเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือน/ผู้ใช้
|เฟรมเมอร์ เอไอ
|นักออกแบบที่ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดและเน้นความสวยงาม
|การสร้างเว็บไซต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์จากคำสั่ง, ตัวแก้ไขภาพทรงพลัง, แอนิเมชันในตัว, ไลบรารีคอมโพเนนต์
|แผนฟรีพร้อมโดเมนย่อยของ Framer; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือน/เว็บไซต์
|Webflow AI
|นักออกแบบและนักพัฒนาที่ต้องการการควบคุมภาพขั้นสูง
|การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์, ตัวสร้างภาพที่ทรงพลังพร้อมการควบคุม CSS อย่างเต็มรูปแบบ, การโต้ตอบและการเคลื่อนไหวที่กำหนดเอง
|แผนฟรีพร้อมโดเมนย่อยของ Webflow; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/เดือน/ผู้ใช้
|Canva
|บุคคลและทีมขนาดเล็กสำหรับพอร์ตโฟลิโอที่ดูสวยงามและเรียบง่าย
|อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย, ไลบรารีขนาดใหญ่ของเทมเพลตและองค์ประกอบการออกแบบที่สามารถปรับแต่งได้, คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
|แผนฟรีพร้อมฟีเจอร์มากมาย; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน/ผู้ใช้
|เด็คโทปุส
|บุคคลและทีมสำหรับการนำเสนอผลงานในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอ
|การสร้างสไลด์ด้วยปัญญาประดิษฐ์, เทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ, การผสานเนื้อหาที่ง่ายดาย, และการวิเคราะห์
|แผนฟรีพร้อมแบรนด์ Decktopus; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24.99/เดือน/ผู้ใช้
|โฮสติ้งเกอร์
|บุคคลและธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการบริการโฮสติ้งรวมอยู่ด้วย
|ผู้สร้างเว็บไซต์ (Zyro), โฮสติ้งเว็บไซต์ราคาประหยัด, เทมเพลตหลากหลาย, ฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซ
|ราคาแตกต่างกันอย่างมากตามแพ็กเกจโฮสติ้งและตัวเลือกเพิ่มเติม; การเข้าถึงตัวสร้างเว็บไซต์มักรวมอยู่ในแพ็กเกจโฮสติ้ง
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างพอร์ตโฟลิโอ AI?
การสร้างพอร์ตโฟลิโอที่โดดเด่นต้องใช้เวลาและทักษะ แต่เครื่องมือสร้างพอร์ตโฟลิโอด้วย AI สามารถสร้างผลงานระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที นี่คือสิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อเลือกเครื่องมือสร้างเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอ:
- การสร้างพอร์ตโฟลิโออัตโนมัติ: จัดรูปแบบผลงาน ทักษะ และความสำเร็จของคุณให้เป็นรูปแบบที่สวยงามโดยอัตโนมัติด้วย AI
- ความหลากหลายของเทมเพลตที่สมบูรณ์: เลือกจากเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อสไตล์และอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
- การปรับแต่งส่วนบุคคลอย่างชาญฉลาด: ปรับแต่งแบบอักษร สี และรูปแบบให้สะท้อนถึงแบรนด์ส่วนตัวของคุณ
- การเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม: เชื่อมต่อพอร์ตโฟลิโอของคุณกับ LinkedIn, GitHub และแพลตฟอร์มมืออาชีพอื่น ๆ เพื่อการแชร์ที่ง่ายดาย
- ความยืดหยุ่นในการเผยแพร่: แชร์ผลงานของคุณในรูปแบบ PDF บนโดเมนที่กำหนดเอง หรือผ่านลิงก์ที่ฝังไว้
- การออกแบบที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก: ปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณให้เหมาะสมสำหรับการรับชมที่ยอดเยี่ยมบนโทรศัพท์และแท็บเล็ต
- เครื่องมือวิเคราะห์และ SEO: ติดตามประสิทธิภาพด้วยระบบวิเคราะห์ในตัว และเพิ่มการมองเห็นด้วยฟีเจอร์ SEO
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โปร่งใส
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แนวคิดของพอร์ตโฟลิโอดิจิทัลมีมาตั้งแต่ปี 1989เมื่อครูผู้สอนเริ่มรวบรวมผลงานของนักเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บรักษาไว้ใช้ในอนาคต โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์รุ่นแรกๆ เร็วถึงปัจจุบัน เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ทันสมัยและโต้ตอบได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อแรงบันดาลใจ
เครื่องมือสร้างพอร์ตโฟลิโอ AI ที่ดีที่สุด
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
นี่คือเครื่องมือสร้างพอร์ตโฟลิโอ AI ที่ดีที่สุดซึ่งจะนำเสนอผลงานของคุณได้อย่างโดดเด่นสมกับคุณค่า และเน้นย้ำทักษะสร้างสรรค์ของคุณให้โดดเด่น!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแสดงผลงานและทำงานร่วมกันแบบโครงการ)
คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำให้ผลงานของคุณสมบูรณ์แบบ—อย่าปล่อยให้มันถูกฝังอยู่ในโฟลเดอร์เก่าหรือลิงก์ที่กระจัดกระจาย ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของ ClickUpคุณสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ดูเรียบหรูและค้นหาได้ง่าย ซึ่งไม่เพียงแต่ดูดีเท่านั้น แต่ยังทำงานอย่างหนักเบื้องหลังเพื่อจัดระเบียบโครงการของคุณให้เป็นปัจจุบันและพร้อมสำหรับการนำเสนอ
เริ่มต้นด้วยClickUp Portfolios ที่ให้คุณรวบรวมโครงการ ลูกค้า และแหล่งความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ไว้ในแดชบอร์ดที่สะอาดตาและมองเห็นได้ชัดเจนในที่เดียว แต่ละพอร์ตโฟลิโอจะประกอบด้วยรายละเอียดของโครงการ เช่น สถานะ กำหนดเวลา และความคืบหน้า เพื่อให้ลูกค้าที่มีศักยภาพเห็นไม่เพียงแค่สิ่งที่คุณทำ แต่ยังเห็นวิธีการทำงานของคุณอย่างชัดเจน คุณสามารถติดตาม ปรับแต่ง และแสดงผลงานของคุณได้อย่างมืออาชีพ
สิ่งที่ทำให้มันเป็นผู้สร้างพอร์ตโฟลิโอดิจิทัลที่ทรงพลังคือมันให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณสามารถปรับแต่งสิ่งที่ปรากฏได้อย่างแม่นยำ—เช่น แถบความคืบหน้า, กำหนดเวลา, สมาชิกทีม, และอื่น ๆ—เพื่อให้มุมมองของคุณทำงานตามที่คุณต้องการ
คุณสามารถกรองและจัดเรียงตามโครงการ สถานะ หรือความสำคัญได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ตลอดเวลา ต้องการให้ผู้อื่นทราบความคืบหน้าหรือไม่ เพียงแชร์มุมมองพอร์ตโฟลิโอของคุณผ่านลิงก์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน คุณยังสามารถเพิ่มบริบทด้วยบันทึก แท็ก และไฟล์แนบได้ทั้งหมดจากแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการเดียวที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ
หากคุณต้องการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว,แม่แบบการจัดการพอร์ตโฟลิโอก ClickUpจะมอบวิธีง่าย ๆ ให้คุณติดตามทั้งโครงการที่กำลังดำเนินการและโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ไว้ในที่เดียว. มันช่วยคุณรวมศูนย์ข้อมูลโครงการ, ทำให้การอัปเดตและแบ่งปันพอร์ตโฟลิโอดิจิทัลของคุณทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย.
คุณสามารถจัดระเบียบผลงานที่ผ่านมาได้ตามลูกค้า ประเภทโครงการ หรือแคมเปญ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการให้พอร์ตโฟลิโอของคุณพร้อมสำหรับลูกค้าและแสดงความคืบหน้าได้อย่างโปร่งใส
เราได้กล่าวถึงหรือยังว่าแม่แบบพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่? สำหรับแม่แบบนี้ คุณจะได้รับสถานะที่กำหนดเอง 16 สถานะ เพื่อช่วยให้คุณติดตามทุกขั้นตอนที่งานของคุณดำเนินไป คุณสามารถเพิ่มความลึกให้กับโครงการของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง 6 ฟิลด์ เช่น ค่าใช้จ่าย ความคืบหน้า และยอดคงเหลือ เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
คุณยังสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้ รวมถึงรายการหลักของพอร์ตโฟลิโอและมุมมอง SOP โครงการโดยละเอียด เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์ติดตามเวลาการทำงานในตัว แท็กที่สะดวก และการแจ้งเตือนการพึ่งพา การจัดระเบียบและทำงานตามกำหนดเวลาจะง่ายขึ้นมาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: นักออกแบบสามารถก้าวไปอีกขั้นด้วยเทมเพลตงานพอร์ตโฟลิโอการออกแบบของ ClickUp ซึ่งรวมถึงภาพขนาดย่อ สถานะ แท็กกำหนดเวลา และบันทึกของลูกค้า—ทั้งหมดในที่เดียว
ต้องการรวมเนื้อหาพอร์ตโฟลิโอไว้ในที่เดียวในสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและทำงานร่วมกันได้หรือไม่? ใช้ClickUp Docsเพื่อเก็บงานออกแบบ ความคืบหน้า กรณีศึกษา และคำรับรองจากลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณสามารถฝังสื่อหลากหลาย—รูปภาพ, วิดีโอ, หรือแม้กระทั่งรายการงาน—เพื่อแสดงผลงานของคุณในรูปแบบที่ดึงดูดสายตา ทำให้พอร์ตโฟลิโอของคุณน่าสนใจและให้ข้อมูลมากขึ้น การจัดโครงสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายเช่นกัน โดยรองรับหน้าซ้อนและหน้าย่อยที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบผลงานตามโครงการ ทักษะ หรือหมวดหมู่ ทำให้ผู้ชมค้นหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องได้ง่าย ดังนั้น คุณสามารถเพิ่มส่วนสำหรับคำรับรอง ตัวชี้วัด หรือขั้นตอนการทำงานเบื้องหลังเพื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมด ไม่ใช่แค่แสดงผลงานสุดท้ายเท่านั้น
เอกสารมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกัน ทีมงานสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันแบบเรียลไทม์ ใส่ความคิดเห็น และแนะนำการเปลี่ยนแปลงได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนเรื่องราวโครงการร่วมกันหรือปรับเนื้อหาให้สมบูรณ์ก่อนเผยแพร่ เอกสารสามารถแชร์ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องล็อกอิน ทำให้การส่งผลงานเพื่อดึงดูดลูกค้าหรือผู้ร่วมงานเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารกับงานหรือโปรเจกต์เฉพาะในClickUpได้โดยตรง ทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อและเข้าถึงได้ง่าย เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะในตัวและการควบคุมเวอร์ชันช่วยให้พอร์ตโฟลิโอของคุณทันสมัยและสอดคล้องกับงานที่กำลังดำเนินอยู่
📌 ตัวอย่างเช่น นักออกแบบสามารถใช้ ClickUp Docs เพื่อเขียนสรุปโครงการ ฝังการออกแบบเชิงภาพ และเชื่อมโยงไปยังผลงานสุดท้าย ทีมงานสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ และเมื่อสรุปแล้ว Doc สามารถแชร์เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอที่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือรวมเข้ากับเทมเพลตการติดตามโครงการที่กว้างขึ้นได้
สำหรับมืออาชีพที่ต้องการเล่าเรื่องราวเบื้องหลังโครงการ หรือเขียนสรุปโครงการและประวัติส่วนตัว ลองใช้ClickUp Brain— AI สำหรับการทำงานที่ครบถ้วนและเข้าใจบริบทมากที่สุดในโลก มันถูกสร้างขึ้นใน Clickup Workspace ของคุณ มีความรู้เกี่ยวกับงานของคุณ และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียน AI ของคุณด้วย เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้เนื้อหาในพอร์ตโฟลิโอของคุณมีบริบท สร้าง ปรับแต่ง และปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
เพียงใส่ข้อความที่ต้องการ และมันจะช่วยให้คุณร่างส่วนต่างๆ ของพอร์ตโฟลิโอที่ฟังดูเหมือนคุณจริงๆ ในขณะที่รักษาเนื้อหาให้คมชัด มั่นใจ และปราศจากข้อผิดพลาด
ClickUp AI Knowledge Managerสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการ เอกสาร และความรู้ของทีมคุณได้ทันที สำหรับผู้สร้างผลงานพอร์ตโฟลิโอ นี่หมายความว่าคุณสามารถดึงกรณีศึกษา ผลลัพธ์ของโครงการ หรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วจากพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้การนำเสนอและอัปเดตเนื้อหาพอร์ตโฟลิโอของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
📮ClickUp Insight: มากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นในการทำงาน ขณะที่เพียง 27% เท่านั้นที่บอกว่ามันง่าย ส่วนที่เหลือเผชิญกับความยากลำบากในระดับต่างๆ โดย 23% พบว่ามันยากมาก
เมื่อความรู้กระจัดกระจายอยู่ในอีเมล แชท และเครื่องมือต่างๆ เวลาที่สูญเสียไปจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานที่ติดตามได้ เชื่อมโยงแชทกับงาน รับคำตอบจาก AI และอื่นๆ อีกมากมายภายในพื้นที่ทำงานเดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
แล้วฟีเจอร์เหล่านี้ของ ClickUp มีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ?
คุณได้รับมากกว่าสถานที่สำหรับจัดแสดงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์—ClickUp ช่วยให้คุณเน้นย้ำกระบวนการทำงาน ความร่วมมือ และกลยุทธ์ของคุณผ่านการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์อย่างชาญฉลาด แบ่งปันความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เชิญให้แสดงความคิดเห็น และจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบด้วย AI
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าClickUp Autopilot Agent แบบกำหนดเองเพื่อสแกนงานที่เสร็จสมบูรณ์และถูกทำเครื่องหมายว่า "ลูกค้าอนุมัติ" และใช้ระบบการจัดอันดับในฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น "ผลกระทบ" "ความคิดสร้างสรรค์" หรือ "ความพึงพอใจของลูกค้า" เพื่อประเมินแต่ละโครงการ
เฉพาะงานที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพของคุณ (เช่น 4 ดาวขึ้นไป) เท่านั้นที่จะกระตุ้นให้ตัวแทนสร้างร่างเอกสาร ClickUp Doc อัตโนมัติสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ พร้อมสรุปและภาพประกอบที่สร้างโดย AI วิธีนี้ช่วยให้พอร์ตโฟลิโอของคุณเป็นระเบียบ ไม่รก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการแบบเรียลไทม์ เพิ่มหมุดหมาย ตั้งกำหนดเวลา และแสดงภาพกระบวนการทำงานของคุณเพื่อแสดงทักษะการบริหารโครงการให้กับลูกค้าเป้าหมาย
- บันทึกวิดีโออธิบายสั้น ๆ อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Clipsเพื่อแสดงการสาธิตโครงการหรือตัวเลือกการออกแบบ
- สร้างวิกิโดยใช้ ClickUp Docs เพื่อบันทึกกระบวนการ แรงบันดาลใจ หรือกรณีศึกษาของคุณในรูปแบบที่สามารถแชร์ได้
- ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหรือลูกค้าได้ทันทีผ่านClickUp Chat โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- อัตโนมัติภารกิจการจัดการโครงการที่ทำเป็นประจำ เช่น การสร้างสรุปงานแบบเรียลไทม์ การอัปเดตความคืบหน้า และรายการที่ต้องดำเนินการ โดยใช้การจัดการโครงการด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain
- คาดการณ์กำหนดเวลาของโครงการ, ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น, และเสนอการจัดสรรงานที่เหมาะสมที่สุดด้วยClickUp AI Agents
- รวบรวมความคิดเห็นหรือบรีฟสร้างสรรค์ใหม่โดยใช้แบบฟอร์ม ClickUpที่ปรับแต่งได้ เชื่อมโยงโดยตรงกับงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เอกสารและเทมเพลตในพอร์ตโฟลิโอที่มีขนาดใหญ่กว่าอาจใช้เวลาในการโหลดนานขึ้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาให้ฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับแท็บไปมาอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อยมาก และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างจริงจัง นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนเนื้อหาเพราะฉันทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
ClickUp Brain ช่วยฉันประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีเวอร์ชันฟรีค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับไปมาระหว่างแท็บอยู่ตลอดมันทำให้เหนื่อย และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างจริงจัง นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนงานเพราะฉันอยู่ในวงการคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างพอร์ตโฟลิโอการออกแบบโดยใช้ClickUp Whiteboards! ตั้งแต่การสร้างภาพด้วย AI ไปจนถึงการเพิ่มบันทึกของลูกค้าลงในบอร์ดโดยตรง Whiteboards สามารถใช้เป็นเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณยังสามารถแชร์ไวท์บอร์ดของคุณได้ทันที ฝังไว้ในงาน ส่งออกเป็นไฟล์ PDF หรือแม้แต่แชทโดยตรงบนไวท์บอร์ดได้อีกด้วย เปรียบเสมือนเรซูเม่แบบเรียลไทม์ที่สื่อสารได้ และช่วยให้ทุกคนติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง
2. ทนทาน (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างพอร์ตโฟลิโอด้วย AI ทันที)
Durable เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอที่ใช้ AI เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ภายในไม่กี่คลิกเท่านั้น มันรวมเอาสิ่งจำเป็นทางธุรกิจ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และแม้แต่การตลาดอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน—ทั้งหมดจากแดชบอร์ดที่สะอาดและไม่ยุ่งเหยิงเพียงหนึ่งเดียว
แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอให้เลือกหลากหลาย รองรับการส่งออกและเผยแพร่ได้อย่างราบรื่นในหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการโซลูชันที่รวดเร็วและยืดหยุ่นในการสร้างและอัปเดตพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทนทาน
- สร้างเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอได้ในไม่กี่คลิก—AI จัดการดีไซน์, เลย์เอาต์, และเนื้อหาเริ่มต้นให้คุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาด้วยเครื่องมือ SEO ในตัว ไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
- ปกป้องเว็บไซต์ของคุณด้วย SSL, การป้องกัน DDoS และการส่งมอบเนื้อหาทั่วโลก
- เพิ่มฟีเจอร์ที่กำหนดเอง เช่น เครื่องมือการกำหนดเวลาและคำรับรอง เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดที่คงอยู่
- การออกแบบที่สร้างโดย AI มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้สร้างเว็บไซต์แบบดั้งเดิม ซึ่งอาจจำกัดการควบคุมด้านความคิดสร้างสรรค์ในการจัดวางเลย์เอาต์
ราคาคงที่
- เริ่มต้น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นที่คงทน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Durable อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มันสร้างเว็บไซต์ได้ภายในเพียงห้านาที หากคุณต้องการอัปเดตเว็บไซต์ คุณไม่สามารถแก้ไขเวอร์ชันที่มีอยู่ได้ คุณต้องสร้างโปรเจ็กต์ใหม่แล้วทำงานกับมันอีกครั้ง
มันสร้างเว็บไซต์ได้ภายในเพียงห้านาที หากคุณต้องการอัปเดตเว็บไซต์ คุณไม่สามารถแก้ไขเวอร์ชันที่มีอยู่ได้ คุณต้องสร้างโปรเจ็กต์ใหม่แล้วทำงานกับมันอีกครั้ง
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตคู่มือสไตล์เพื่อเสริมสร้างแบรนด์ของคุณ
3. WIX ADI (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบด้วย AI เพื่อการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ง่ายดาย)
กำลังมองหาการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่สะท้อนถึงสไตล์การทำงานที่สร้างสรรค์แต่เป็นมืออาชีพของคุณ โดยไม่ต้องจ้างนักพัฒนาอยู่หรือไม่? Wix คือผู้สร้างเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอที่ใช้งานง่าย ซึ่งสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอดิจิทัลที่พร้อมเผยแพร่ได้ทันที ด้วยการผสมผสานระหว่างอิสระในการออกแบบกับระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาด
เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ใช้ AI ของมันจะเริ่มต้นด้วยการถามคำถามเพียงไม่กี่ข้อ—ประเภทของงานสร้างสรรค์ที่คุณทำและความชอบด้านสุนทรียภาพของคุณ—จากนั้นจึงสร้างเลย์เอาต์เว็บไซต์ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณ คุณไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดอยู่ในธีมใดธีมหนึ่ง; Wix ให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ในการปรับแต่ง ทดสอบ และขยายพื้นที่ออนไลน์ของคุณ
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น เครื่องมือจองของลูกค้า, อีคอมเมิร์ซ, โฮสติ้งวิดีโอ และการปรับแต่ง SEO
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WIX ADI
- เลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 900 แบบเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณ
- ปรับแต่งทุกองค์ประกอบของการออกแบบด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่
- ใช้สไตล์ตัวอักษรและชุดสีที่สวยงามเพื่อทำให้เว็บไซต์ของคุณดูน่าสนใจ
- เพิ่มแอนิเมชันทางเข้าและฟิลเตอร์ภาพเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม
ข้อจำกัดของ WIX ADI
- การผสานรวมแอปของบุคคลที่สามบางรายการอาจต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม
การกำหนดราคา WIX ADI
- แสง: $17/เดือน ต่อผู้ใช้
- คอร์: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจระดับเอลีท: $159/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว WIX ADI
- G2: 4. 2/5 (1,690+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,360 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง WIX ADI อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว ประสบการณ์กับ wix ให้คะแนน 8/10. เหมาะสำหรับเว็บไซต์สำหรับผู้เริ่มต้น และง่ายต่อการเรียนรู้และสร้างด้วยตัวเอง.
โดยรวมแล้ว ประสบการณ์กับ Wix ให้คะแนน 8/10 เหมาะมากสำหรับเว็บไซต์สำหรับผู้เริ่มต้น และเรียนรู้ได้ง่าย สามารถสร้างและพัฒนาด้วยตัวเองได้อย่างสะดวก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การมีเว็บไซต์ส่วนตัวสามารถเพิ่มการมองเห็นออนไลน์ของคุณได้อย่างมากและช่วยให้คุณดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น ต่างจากการพึ่งพาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียว เว็บไซต์ส่วนตัวช่วยให้คุณแสดงผลงานของคุณในรูปแบบที่เป็นระบบและเป็นมืออาชีพ ทำให้ลูกค้าสามารถนำทางและเข้าใจข้อเสนอของคุณได้ง่ายขึ้น วิธีการแบบรวมศูนย์นี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในผลงานของคุณ แต่ยังมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับผู้เยี่ยมชมที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของคุณอีกด้วย
4. 10Web (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่เสริมด้วย AI สำหรับ WordPress)
10Web คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ WordPress พบกับระบบอัตโนมัติและตัดสินใจที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันมอบความยืดหยุ่นของ WordPress พร้อมสตูดิโอออกแบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ให้คุณอธิบายวิสัยทัศน์ของคุณและให้ AI ทำงานให้คุณ
เมื่อเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ผ่านเครื่องมือของ WordPress นอกจากนี้ ยังโฮสต์อยู่บน Google Cloud ซึ่งหมายความว่าเว็บไซต์ของคุณจะรวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ด้วย Elementor ซึ่งเป็นเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง คุณสามารถควบคุมการปรับแต่งทุกแง่มุมของธีมที่คุณเลือกได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 10Web
- ปรับปรุงข้อความ ภาพ และเค้าโครงด้วย AI Co-Pilot
- เพลิดเพลินกับการออกแบบที่ตอบสนองต่อมือถืออย่างเหมาะสมและคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง
- สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาเพื่อให้ติดอันดับดีในผลการค้นหา
- จัดการเว็บไซต์ของคุณด้วยการอัปเดตอัตโนมัติ โฮสติ้งระดับมืออาชีพ และการสนับสนุนที่ขับเคลื่อนโดย Google Cloud
ข้อจำกัดของ 10Web
- การออกแบบที่สร้างโดย AI ในขั้นต้นอาจต้องปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณอย่างแท้จริง
ราคาของ 10Web
- AI Starter: 20 ดอลลาร์/เดือน
- AI Premium: $30/เดือน
- AI Ultimate: 45 ดอลลาร์/เดือน
10Web คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 3. 7/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง 10Web อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2 เน้นทั้งข้อดีและข้อเสีย:
ความง่ายดายในทุกสิ่ง ที่การเขียนโค้ดไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไป คุณสามารถทำงานของคุณได้โดยไม่มีความยุ่งยากเหมือนเดิม ความง่ายในการนำไปใช้ และคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่ให้คุณปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณได้ตามต้องการ [...] แดชบอร์ดบางครั้งอาจเปิดได้ยาก
ความง่ายดายในทุกสิ่ง ที่การเขียนโค้ดไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไป คุณสามารถทำงานของคุณได้โดยไม่มีปัญหาเหมือนแต่ก่อน ความง่ายในการนำไปใช้ และคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่ให้คุณปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณได้ตามที่คุณต้องการ [...] แดชบอร์ดบางครั้งอาจเปิดได้ยาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ดีที่สุด (เครื่องมือ PPM)
5. PortfolioBox (เหมาะที่สุดสำหรับผลงานที่โดดเด่นทางสายตา เน้นการจัดแสดงผลงานแบบแกลเลอรี)
เบื่อกับภาพขนาดย่อที่ดูจืดชืดซึ่งใช้แทนพอร์ตโฟลิโอหรือไม่? Portfoliobox ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคนสร้างสรรค์—ช่างภาพ นักออกแบบ นักวาดภาพประกอบ และแม้แต่นักแต่งหน้า—และให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องผ่านภาพเป็นหัวใจหลักของแพลตฟอร์มนี้ เทมเพลตของมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ผลงานของคุณโดดเด่น ด้วยตัวเลือกการจัดวางที่ให้ความรู้สึกเหมือนแกลเลอรีที่คัดสรรมาอย่างดีมากกว่าเว็บไซต์ที่ดูซ้ำซาก
เครื่องมือสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์นี้เป็นเครื่องมือที่ครบครันอย่างน่าประหลาดใจ: คุณสามารถจัดการการจองของลูกค้า ขายภาพพิมพ์หรือสินค้า และแม้กระทั่งเขียนบล็อกได้จากแดชบอร์ดเดียวกัน ฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซและการจัดตารางเวลาถูกสร้างมาพร้อมแล้ว ดังนั้นคุณจะไม่ต้องการปลั๊กอินหรือเครื่องมือเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ PortfolioBox
- ขายสินค้าดิจิทัลหรือสินค้าจริงพร้อมฟีเจอร์ร้านค้าในตัวและตัวเลือกการชำระเงินหลากหลาย
- จัดการการจองสำหรับกิจกรรม, คลาส, หรือบริการพร้อมการติดตามความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์
- เลือกจากเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอโครงการและเพิ่มเนื้อหา เช่น แกลเลอรี ประวัติย่อ หรือเพลง—ไม่ต้องเขียนโค้ด
- เพิ่มการมองเห็นด้วย SEO อัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ลูกค้าค้นพบผลงานของคุณทางออนไลน์
ข้อจำกัดของ PortfolioBox
- เว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอสร้างเว็บไซต์เหมาะสำหรับศิลปินเดี่ยวและธุรกิจขนาดเล็ก แต่อาจไม่เหมาะสำหรับการขยายกิจการขนาดใหญ่
ราคาของ PortfolioBox
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $10. 9 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $19. 9/เดือน ต่อผู้ใช้
PortfolioBox คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง PortfolioBox อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ชอบมากที่มีตัวเลือกสไตล์และรูปแบบแกลเลอรีมากมาย ทำให้คุณสามารถเลือกได้จริงๆ ไม่ใช่แค่สิ่งที่เหมาะกับสไตล์งานศิลปะของคุณเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับคอลเลกชันหรือโปรเจกต์ที่แตกต่างกันทุกชิ้นด้วย... การบันทึกอัตโนมัติอาจมีปัญหาเล็กน้อยบนอุปกรณ์ต่างๆ - แต่บนเบราว์เซอร์เดสก์ท็อปนั้นเสถียรมากจริงๆ
ชอบมากที่มีตัวเลือกสไตล์และรูปแบบแกลเลอรีมากมาย ทำให้คุณสามารถเลือกได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่สิ่งที่เหมาะกับสไตล์งานศิลปะของคุณเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับคอลเลกชันหรือโปรเจกต์ที่แตกต่างกันแต่ละชิ้นด้วย...ฟีเจอร์บันทึกอัตโนมัติอาจทำงานสะดุดเล็กน้อยบนอุปกรณ์บางชนิด แต่บนเบราว์เซอร์เดสก์ท็อปนั้นเสถียรมาก
6. Framer AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างพอร์ตโฟลิโอแบบโต้ตอบจากข้อความที่ป้อน)
นี่คือสำหรับนักสร้างสรรค์ที่ต้องการก้าวสู่ระดับโลกโดยไม่สูญเสียเสียงของตัวเอง Framer ทำให้การสร้างพอร์ตโฟลิโอกลางหลายภาษาและโต้ตอบได้จากข้อความเพียงไม่กี่คำกลายเป็นเรื่องง่าย AI จะสร้างส่วนต่าง ๆ, รูปแบบ, และการโต้ตอบทั้งหมดให้เหมือนกับว่าถูกเขียนโค้ดด้วยมือโดยนักออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูง
จุดเด่นของมันคือการจัดการกับการแปลภาษาท้องถิ่น แทนที่จะเป็นการแปลที่ดูไม่เป็นธรรมชาติหรือการใช้คำที่ฟังดูเป็นหุ่นยนต์ Framer ช่วยให้คุณสร้างเวอร์ชันของเว็บไซต์ที่เหมาะกับแต่ละภูมิภาคได้ ในขณะที่ยังคงรักษาโทนและรายละเอียดของเนื้อหาต้นฉบับไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Framer AI
- แปลเว็บไซต์ของคุณได้ทันทีด้วย AI ที่รักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์และโทนเสียงตามภูมิภาค
- ปรับปรุงเนื้อหาของคุณด้วยการปรับปรุงเพียงคลิกเดียวสำหรับเนื้อหาใหม่หรือที่มีอยู่
- ปรับแต่งผลลัพธ์ของ AI ด้วยการตั้งค่าโทนเสียง บริบท และความชอบของคำ
- ควบคุมเลย์เอาต์, แอนิเมชัน, และการโต้ตอบได้ถึงรายละเอียด
ข้อจำกัดของ Framer AI
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ส่วนประกอบ AI ที่กำหนดเอง ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ Framer AI
- มินิ: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อเว็บไซต์
- พื้นฐาน: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อเว็บไซต์
- ข้อดี: $40/เดือน ต่อเว็บไซต์
- สตาร์ทอัพ: $75/เดือน ต่อเว็บไซต์
- ขยายขนาด: $200/เดือน ต่อไซต์
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Framer AI
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Framer AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Framer มอบการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างอิสระในการออกแบบและพลังในการพัฒนาให้กับฉัน ฉันสามารถสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองทุกอุปกรณ์และมีการโต้ตอบได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องเขียนโค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์แม้แต่บรรทัดเดียว
Framer มอบการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างอิสระในการออกแบบและพลังในการพัฒนาให้กับฉัน ฉันสามารถสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองทุกอุปกรณ์และมีการโต้ตอบได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องเขียนโค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์แม้แต่บรรทัดเดียว
7. Webflow (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมการออกแบบพอร์ตโฟลิโอด้วยภาพที่ทรงพลังโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
Webflow AI ถูกสร้างขึ้นบนหลักการของการพัฒนาด้วยภาพ มันมอบการเข้าถึงโดยตรงให้กับนักสร้างสรรค์ไปยังบล็อกการสร้างเว็บไซต์หลัก—HTML, CSS, และ JavaScript—แต่ผ่านอินเทอร์เฟซที่ให้ความรู้สึกเหมือนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกแบบมากกว่าเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบดั้งเดิม
คุณสามารถสร้างโครงสร้างเนื้อหาที่กำหนดเองได้ (เช่น กรณีศึกษาที่มีรูปแบบเฉพาะ แกลเลอรีภาพแบบไดนามิก หรือคลังโครงการที่สามารถกรองได้) โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแบ็กเอนด์ การเคลื่อนไหวเป็นแบบไทม์ไลน์ ซึ่งให้เครื่องมือแก่นักออกแบบการเคลื่อนไหวและนักเล่าเรื่องด้วยภาพในการสร้างการโต้ตอบที่ลื่นไหลโดยไม่ต้องพึ่งทีมพัฒนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webflow
- สร้างโค้ดที่สะอาดและมีความหมายเชิงความหมายโดยอัตโนมัติ และโฮสต์บนโครงสร้างพื้นฐานที่กระจายอยู่ทั่วโลก
- สร้างหัวข้อข่าว, คำกระตุ้นการตัดสินใจ, และโครงสร้างบล็อกด้วย AI ที่สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ
- เร่งกระบวนการทำงานของคุณด้วยระบบ SEO อัตโนมัติและการจัดระเบียบเนื้อหาอย่างชาญฉลาด
- วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI เพื่อเพิ่มผลกระทบของเว็บไซต์
- ขยายพอร์ตโฟลิโอของคุณจากง่ายไปจนถึงขั้นสูง พร้อมควบคุมการออกแบบและฟีเจอร์ได้อย่างเต็มที่
ข้อจำกัดของ Webflow
- คุณจะต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อให้คุ้นเคยกับฟีเจอร์ AI และเรียนรู้วิธีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
- คุณภาพของผลลัพธ์จาก AI ขึ้นอยู่กับความชัดเจนในการอธิบายสิ่งที่คุณต้องการอย่างมาก
ราคาของ Webflow
- ฟรี
- พื้นฐาน: 18 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- CMS: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Webflow
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Webflow อย่างไรบ้าง?
ประสบการณ์ของฉันกับ Webflow โดยรวมแล้วเป็นบวกและยอดเยี่ยมมาก! ฉันชอบที่ Webflow มีความหลากหลายในความสามารถในการตอบสนองในระดับต่างๆ ฉันพอใจกับ Webflow มากและรู้สึกว่ามันเป็นดาวเด่นในวงการนี้ สำหรับผู้เริ่มต้น มันไม่ใช่เครื่องมือออกแบบที่ง่ายที่สุดที่จะเรียนรู้หากพวกเขาไม่มีประสบการณ์มาก่อน
ประสบการณ์ของฉันกับ Webflow โดยรวมแล้วเป็นบวกและยอดเยี่ยมมาก! ฉันชอบที่ Webflow มีความหลากหลายในความสามารถในการตอบสนองในระดับต่างๆ ฉันพอใจกับ Webflow มากและรู้สึกว่ามันเป็นดาวเด่นในวงการนี้ สำหรับผู้เริ่มต้น มันไม่ใช่เครื่องมือออกแบบที่ง่ายที่สุดที่จะเรียนรู้หากพวกเขาไม่มีประสบการณ์มาก่อน
8. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบพอร์ตโฟลิโอภาพที่รวดเร็วและง่ายดายด้วยเทมเพลต)
เครื่องมือสร้างเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอฟรีของ Canva ใช้เครื่องมือ AI (Magic Studio™) สำหรับการออกแบบแบบลากและวางได้อย่างง่ายดาย พร้อมเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอที่ปรับแต่งได้หลายร้อยแบบ คุณสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วด้วยรูปภาพ วิดีโอ และกราฟิกที่มีให้ในตัว และเผยแพร่ทางออนไลน์ด้วยโดเมน Canva ฟรีหรือโดเมนที่กำหนดเอง
เลือกจากเทมเพลตการออกแบบกราฟิกกว่า50,000 แบบและปรับแต่งด้วยคลังทรัพยากรอันกว้างขวางของ Canva เครื่องสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์นี้ขจัดอุปสรรคทางเทคนิคในขณะที่ยังคงควบคุมความคิดสร้างสรรค์ไว้ในมือคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ปรับแต่งแบรนด์ของคุณด้วยเครื่องมือสำหรับโลโก้ สี และแบบอักษรโดยใช้ชุดเครื่องมือแบรนด์
- แก้ไขรูปภาพได้ทันทีด้วยเครื่องมือ AI เช่น เครื่องมือลบพื้นหลังและเครื่องมือเพิ่มความคมชัดของรูปภาพ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนพอร์ตโฟลิโอที่แชร์กับสมาชิกในทีมได้จากทุกที่
- เข้าถึงภาพถ่ายสต็อก ไอคอน และองค์ประกอบการออกแบบนับล้านได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Canva
- คุณสมบัติการแก้ไขเวกเตอร์ขั้นสูงและการจัดการเลเยอร์มีจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ออกแบบระดับมืออาชีพ
- องค์ประกอบเทมเพลตบางอย่างมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด แม้แต่ในแผนแบบชำระเงิน
ราคาของ Canva
- ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือนต่อคน
- ทีม: $10/เดือนต่อคน (ขั้นต่ำ 3 คน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การศึกษา: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12,730+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Canva คือจำนวนตัวเลือกเทมเพลตที่มีให้พร้อมกับตัวเลือกมากมายในการปรับแต่งตามต้องการ มันช่วยให้คุณสร้างและปรับแต่งการออกแบบใด ๆ ที่คุณต้องการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบง่าย ๆ สำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือเป็นเรซูเม่ที่คุณต้องการสร้าง
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Canva คือจำนวนตัวเลือกเทมเพลตที่มีให้พร้อมกับตัวเลือกมากมายในการปรับแต่งตามต้องการ มันช่วยให้คุณสร้างและปรับแต่งการออกแบบใด ๆ ที่คุณต้องการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบง่าย ๆ สำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือเรซูเม่ที่คุณต้องการสร้าง
9. Decktopus (เหมาะที่สุดสำหรับพอร์ตโฟลิโอแบบนำเสนอที่ใช้พลัง AI)
Decktopus โดดเด่นด้วยการนำ AI มาเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบงานนำเสนอ ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ มุ่งเน้นไปที่เทมเพลต Decktopus ใช้อัลกอริธึมอัจฉริยะในการจัดการงานออกแบบที่ซับซ้อนและยุ่งยาก
ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทุ่มเทพลังงานของคุณไปกับการสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจ ในขณะที่ AI จัดการกับองค์ประกอบภาพ การจัดวาง และรูปแบบให้เรียบร้อย
เครื่องมือนี้โดดเด่นสำหรับทีมขายและผู้วางแผนงานอีเวนต์ที่ต้องการสร้างงานนำเสนอที่ดูดีได้อย่างรวดเร็ว ระบบ AI ของมันจะเรียนรู้จากข้อมูลและรูปแบบที่คุณใส่เข้าไป พร้อมแนะนำเค้าโครงและองค์ประกอบการออกแบบที่สอดคล้องกับแบรนด์และสไตล์ส่วนตัวของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Decktopus
- สร้างพอร์ตโฟลิโอกระฉับกระเฉงด้วยตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอกว่า 100 แบบจากมืออาชีพเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
- เลือกธีมและสไตล์ที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ พร้อมคำแนะนำฟอนต์และสีที่ชาญฉลาด
- รับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการนำเสนอ ตั้งแต่จังหวะการพูดไปจนถึงภาษากาย
- ฝังแบบฟอร์มโต้ตอบในสไลด์เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและจับลูกค้าเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Decktopus
- ผู้ใช้ครั้งแรกอาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับตัวเลือกการปรับแต่ง AI ทั้งหมด
ราคาของ Decktopus
- ข้อดี: 24.99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $49.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Decktopus
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Decktopus อย่างไรบ้าง?
การปรับแต่งเทมเพลตนั้นง่ายมากเมื่อเทียบกับ PowerPoint เมื่อคุณเลือกสไตล์และสีแล้ว คุณก็พร้อมใช้งานได้ทันที ฉันใช้เวลาปรับแต่งเทมเพลตน้อยกว่า 10 นาที การเลือกภาพสต็อกมีจำกัด แต่ด้วยภาพและภาพประกอบฟรีมากมายที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต จึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่
การปรับแต่งเทมเพลตนั้นง่ายมากเมื่อเทียบกับ PowerPoint เมื่อคุณเลือกสไตล์และสีแล้ว คุณก็พร้อมใช้งานได้เลย ฉันใช้เวลาปรับแต่งเทมเพลตน้อยกว่า 10 นาที การเลือกภาพสต็อกมีจำกัด แต่ด้วยภาพและภาพประกอบฟรีมากมายที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต จึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่
10. Hostinger (เหมาะที่สุดสำหรับการโฮสต์แบบครบวงจรและสร้างพอร์ตโฟลิโอในราคาประหยัด)
Hostinger เป็นแพลตฟอร์มเว็บที่ไม่ยุ่งยากซึ่งมอบทุกสิ่งที่นักสร้างสรรค์ต้องการเพื่อสร้างผลงานที่น่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ โดยไม่ต้องทำให้กระบวนการกลายเป็นงานประจำ มันรวดเร็ว ราคาไม่แพง และมีความเรียบง่ายที่สดชื่น
มันมอบโครงสร้างที่แท้จริงโดยไม่มีความวุ่นวายตามปกติสำหรับศิลปิน ฟรีแลนซ์ และนักออกแบบที่ต้องการใช้เวลาในการสร้างสรรค์มากกว่าการจัดการกับความยุ่งเหยิงเบื้องหลัง ด้วยการตั้งค่าแบบครบวงจร คุณจะได้รับบริการโฮสติ้ง ตัวสร้างเว็บไซต์ที่สะอาดและใช้งานง่าย เครื่องมือ SEO พื้นฐาน และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่จำเป็น—พร้อมใช้งานทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hostinger
- จัดการเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยแผงควบคุม hPanel ที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับคุณ
- รับโดเมนฟรีและย้ายเว็บไซต์อย่างราบรื่นกับแผนที่เลือก
- รักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ของคุณด้วย SSL, การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง
- มอบประสิทธิภาพที่รวดเร็วทั่วโลกด้วยโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์หลายทวีป
ข้อจำกัดของ Hostinger
- ไม่มีการสนับสนุนทางโทรศัพท์ และอาจมีข้อเสนอขายเพิ่มเติมระหว่างการชำระเงินที่อาจรู้สึกมากเกินไป
ราคาของ Hostinger
- เครื่องมือสร้างเว็บไซต์พรีเมียม: $11.99/เดือน
- เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ธุรกิจ: $13.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Hostinger
- G2: 4. 4/5 (708+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 302 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hostinger อย่างไรบ้าง?
ราคาต่ำ บริการครบวงจรสำหรับการซื้อโดเมน, โฮสติ้ง, อีเมล และตัวสร้างเว็บไซต์ การโอนโดเมนที่ง่าย การสนับสนุนลูกค้าที่ดี อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ซับซ้อน ตัวเลือกเทมเพลตอาจดีกว่านี้ การตั้งค่าอีเมลซับซ้อน อาจมีการผสานรวมเพิ่มเติม โดยเฉพาะสำหรับอีคอมเมิร์ซ
ราคาต่ำ บริการครบวงจรสำหรับการซื้อโดเมน, โฮสติ้ง, อีเมล และตัวสร้างเว็บไซต์ การโอนโดเมนที่ง่าย การสนับสนุนลูกค้าที่ดี อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ซับซ้อน ตัวเลือกเทมเพลตอาจดีกว่านี้ การตั้งค่าอีเมลซับซ้อน อาจมีการผสานรวมเพิ่มเติม โดยเฉพาะสำหรับอีคอมเมิร์ซ
นำเสนอผลงานที่ดีที่สุดของคุณด้วย ClickUp
การสร้างพอร์ตโฟลิโอดิจิทัลที่น่าประทับใจต้องการมากกว่าการรวบรวมผลงานที่ดีที่สุดของคุณ คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อจัดระเบียบ, จัดแสดง, และแบ่งปันโครงการสร้างสรรค์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp มอบพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่คุณและทีมของคุณสามารถสร้างผลงานที่น่าทึ่งซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถปรับโครงสร้างและรูปแบบการนำเสนอของพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ คอลเลกชันผลิตภัณฑ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็น ปรับลำดับความสำคัญ และทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันตลอดกระบวนการสร้างพอร์ตโฟลิโอ
พร้อมที่จะสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ดึงดูดสายตาและสะท้อนผลงานของคุณอย่างแท้จริงหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เพื่อเริ่มสร้างผลงานระดับมืออาชีพของคุณ!