10 ตัวอย่างผลงานการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อแรงบันดาลใจในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
31 ตุลาคม 2567

นักการตลาดดิจิทัลมักลังเลระหว่าง 'ฉันควรโปรโมตผลงานของฉันหรือไม่?' หรือ 'ฉันควรปล่อยให้ผลงานของฉันโปรโมตความเชี่ยวชาญของฉันหรือไม่?'

หากคำถามเหล่านี้ทำให้คุณกังวลเช่นกัน นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ ผสมผสานทั้งสองแนวทางด้วยการสร้างพอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ครอบคลุม

พอร์ตโฟลิโอกิจการการตลาดดิจิทัลช่วยประชาสัมพันธ์บริการของคุณโดยไม่ต้องขายให้ลูกค้าเป้าหมายอย่างหนัก. พอร์ตโฟลิโอกิจการการตลาดประกอบด้วยผลงานที่ดีที่สุดของคุณ, ข้อเสนอคุณค่า, ผลลัพธ์, และคำกล่าวของลูกค้าเกี่ยวกับคุณ.

พิจารณากลยุทธ์การตลาดของคุณเป็นแหล่งข้อมูลครบวงจร (ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้) ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณต่อกลุ่มเป้าหมาย

บทความนี้จะพาคุณไปดูตัวอย่างผลงานการตลาดที่ดีที่สุดบางชิ้นและสิ่งที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้

สรุป 60 วินาที

  • พอร์ตโฟลิโอการตลาดดิจิทัลทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับนักการตลาดในการนำเสนอผลงาน ความเชี่ยวชาญ และผลลัพธ์ของพวกเขาโดยไม่จำเป็นต้องโปรโมตบริการของตนอย่างก้าวร้าว
  • โดยทั่วไปจะประกอบด้วยผลงานที่ดีที่สุดของนักการตลาด, คำรับรองจากลูกค้า, กรณีศึกษา, และความสำเร็จที่สำคัญ, ช่วยสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือกับลูกค้าที่มีศักยภาพ
  • พอร์ตโฟลิโอที่จัดทำอย่างดีช่วยให้ผู้ทำการตลาดดิจิทัลโดดเด่นในวงการที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะเมื่อเชื่อมโยงกับประวัติย่อหรือใบสมัครงาน
  • เพื่อสร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้ง พอร์ตโฟลิโอควรใช้งานง่าย สวยงาม และปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ
  • พอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพอาจมีการแยกกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ ซึ่งช่วยเพิ่มความลึกให้กับทักษะของนักการตลาด
  • แพลตฟอร์มเช่นClickUpสามารถช่วยนักการตลาดในการจัดการและปรับปรุงการพัฒนาพอร์ตโฟลิโอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถรวมโครงการไว้ที่เดียวและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พอร์ตโฟลิโอการตลาดคืออะไร?

พอร์ตโฟลิโอกการตลาดรวบรวมผลงานที่ผ่านมา ทักษะการตลาด และความสำเร็จของผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด (ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาอิสระ หน่วยงาน หรือผู้หางาน) เพื่อช่วยให้พวกเขาดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีคุณค่า และได้รับโอกาสที่ยอดเยี่ยม

นี่คือสิ่งที่พอร์ตโฟลิโอการตลาดทั่วไปควรมีลักษณะดังนี้:

ซาราห์ แมคเคน
ผ่านทางซาราห์ แมคเคน

พอร์ตโฟลิโอกของซาร่าห์ แมคเคน ผู้เขียนเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ (เว็บไซต์ของเธอ) แสดงให้เห็นทุกสิ่งที่ลูกค้าศักยภาพต้องการค้นหา รวมถึงทักษะของเธอ, พอร์ตโฟลิโอ, แบรนด์ที่เธอเคยร่วมงานด้วย, และคำรับรองจากลูกค้า หน้าแรกมีรายละเอียดทั้งหมดนี้ และแต่ละส่วนมีหน้า landing แยกต่างหาก

ไม่มีกฎตายตัวในการสร้างพอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การตลาดของคุณ เพื่อหลีกหนีความซ้ำซาก คุณสามารถทดลองวิธีการนำเสนอทักษะ ตัวอย่างผลงาน บริการ และผลลัพธ์ที่คุณได้ทำสำเร็จให้กับลูกค้าได้

ความสำคัญของพอร์ตโฟลิโอการตลาด

เว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอช่วยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพเห็นภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของคุณ และเสริมสร้างความไว้วางใจของพวกเขา

มุ่งเน้นประสบการณ์เฉพาะทางของคุณ

สมมติว่าคุณเป็นนักการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และเพิ่มข้อมูลนั้นลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณ แต่ข้อมูลนั้นเพียงพอสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในการประเมินประสบการณ์ของคุณหรือไม่?

ไม่เชิง

ลูกค้าเป้าหมายของคุณต้องการทราบ:

  • คุณมั่นใจในช่องทางโซเชียลมีเดียใดมากที่สุด?
  • คุณสร้างโพสต์ประเภทใดบ้าง?
  • คุณเป็นนักเขียนโฆษณา นักออกแบบกราฟิก หรือทั้งสองอย่าง?
  • คุณติดตามตัวชี้วัดประเภทใดบ้าง?
  • คุณได้รับผลลัพธ์ประเภทใดบ้างจากโครงการที่ผ่านมาของคุณ?

การตอบคำถามเหล่านี้จะแสดงให้ลูกค้าที่มีศักยภาพเห็นว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเฉพาะด้านหรือเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้าน ข้อมูลนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญของคุณ มากกว่าการนำเสนอผลงานทั่วไป

สร้างความไว้วางใจด้วยกรณีศึกษาและหลักฐานทางสังคม

มันยากที่จะเชื่อเมื่อคุณกล่าวอ้างอย่างง่ายๆ ว่าคุณช่วยให้แบรนด์ ABC เพิ่มการเข้าชมแบบออร์แกนิกได้ 25% ในระยะเวลา 6 เดือน

แต่ถ้าคุณอธิบายอย่างละเอียดว่ากลยุทธ์เนื้อหาของคุณช่วยให้ลูกค้าเพิ่มการแสดงผลแบบออร์แกนิกและการเข้าชมได้ถึง 25% พร้อมแนบคำรับรองจากลูกค้าและเรื่องราวการทำงานร่วมกับคุณ ลูกค้าเป้าหมายของคุณจะไว้วางใจคุณ

พอร์ตโฟลิโอการตลาดจะแสดงผลงานของคุณผ่านกรณีศึกษาที่เต็มไปด้วยหลักฐานทางสังคม และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับความเชี่ยวชาญด้านการตลาดของคุณ

ช่วยให้คุณโดดเด่นจากกลุ่มผู้สมัครจำนวนมาก

หากคุณกำลังมองหางาน การส่งประวัติย่อของคุณเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาได้รับประวัติย่อจำนวนมากทุกวัน ประวัติย่อของคุณควรเชื่อมโยงกับผลงานการตลาดของคุณเพื่อให้โดดเด่นจากผู้สมัครที่มีความสามารถมากมาย แสดงหลักฐานที่จับต้องได้เพื่อสนับสนุนทักษะและประสบการณ์การทำงานของคุณ; ผลงานการตลาดจะช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้

ประโยชน์ของพอร์ตโฟลิโอการตลาด

โดยสรุป พอร์ตโฟลิโอการตลาดช่วยให้คุณ:

  • นำเสนอสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดและสร้างความไว้วางใจ
  • ให้แนวคิดเกี่ยวกับตัวคุณและเส้นทางที่คุณได้ผ่านมา
  • มันช่วยให้ลูกค้าหรือผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรสามารถประเมินทักษะของคุณได้ดีขึ้น และเข้าใจงบประมาณที่ควรจัดสรรตามความเชี่ยวชาญของคุณ

องค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอการตลาด

ในฐานะนักการตลาด ควรพิจารณาเน้นสององค์ประกอบหลักในพอร์ตโฟลิโอของคุณ—การตลาดดิจิทัลและการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

การตลาดดิจิทัล

บริการมาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล ได้แก่ การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (SEO), การตลาดเนื้อหา, การตลาดแบบจ่ายต่อคลิก (PPC), และการตลาดทางอีเมล

ดังนั้น พอร์ตโฟลิโอการตลาดดิจิทัลของคุณควรประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณ:

  • SEO: เว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอ SEO ต้องประกอบด้วยบริการเช่น การวิจัยคำค้นหา, ผลงาน SEO บนหน้าเว็บไซต์/นอกหน้าเว็บไซต์, กลยุทธ์ SEO ที่สร้างสรรค์ที่เคยนำมาใช้, และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง (ลูกค้าเป้าหมาย, ปริมาณการเข้าชม, การเปลี่ยนแปลง, เป็นต้น)
  • การตลาดเนื้อหา: เว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอการตลาดเนื้อหาควรมีเนื้อหาการเขียน, กลยุทธ์, การเพิ่มประสิทธิภาพ, ประเภทของแคมเปญเนื้อหาและการดำเนินการ, และตัวอย่างการเขียนที่ดีที่สุดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  • PPC: เว็บไซต์รายงาน PPCควรมีการแยกประเภทบัญชีที่ดูแลอย่างละเอียด แผนการจัดการงบประมาณ และจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้นผ่านการจัดการแคมเปญและการใช้จ่าย การเขียนข้อความโฆษณา และตัวอย่างงานสร้างสรรค์
  • การตลาดผ่านอีเมล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าพอร์ตโฟลิโอการตลาดผ่านอีเมลของคุณมีตัวอย่างอีเมลสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวนการจองที่โทรเข้ามาจากแคมเปญอีเมลในช่วงเวลาที่กำหนด และข้อมูลวิเคราะห์อีเมล เช่น อัตราการเปิดอีเมลและอัตราการมีส่วนร่วม

การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

พอร์ตโฟลิโอโซเชียลมีเดียควรมีการแยกตามแพลตฟอร์ม เช่น LinkedIn, Twitter, Instagram และลิงก์โซเชียลมีเดียอื่น ๆ พร้อมทั้งระบุสิ่งที่รวมอยู่ในแต่ละบริการเหล่านี้

  • LinkedIn: ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหา, กลยุทธ์, ลิงก์ไปยังโพสต์ที่น่าสนใจบน LinkedIn, การมีส่วนร่วม, ผลลัพธ์ที่ได้สำหรับแบรนด์ส่วนตัวและแบรนด์บริษัท, และหากการออกแบบรวมอยู่ในแพ็กเกจของคุณ
  • Twitter: แสดงตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนคำโฆษณา, กลยุทธ์, และการมีส่วนร่วม, พร้อมผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ติดต่อ, การปรากฎ, และการคลิก
  • Instagram: ตัวอย่างที่ดีที่สุดของรีล, การออกแบบสร้างสรรค์, คำบรรยาย, และผลลัพธ์ที่ได้สำหรับบุคคลและแบรนด์

หากคุณเป็นนักการตลาดโซเชียลมีเดียทั่วไป นอกเหนือจากตัวอย่างข้างต้นทั้งหมดแล้ว ให้รวมโฆษณาโซเชียลมีเดียและผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นสำหรับแบรนด์ด้วย

ความสำคัญของการออกแบบเว็บไซต์ในพอร์ตโฟลิโอกการตลาด

โดยทั่วไปแล้ว นักกลยุทธ์ดิจิทัลและโซเชียลมักใช้ Google Drive หรือไฟล์ PDF เพื่อนำเสนอผลงานที่ดีที่สุดของตน ซึ่งวิธีนี้ไม่ได้สร้างความประทับใจที่ยั่งยืนในมุมมองของลูกค้าเป้าหมาย และไม่สามารถสร้างความสนใจได้ทันที เนื่องจากพอร์ตโฟลิโอมีความยุ่งเหยิงและสับสน

โดยการสร้างเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอการตลาดที่เรียบง่าย:

  • สร้างความประทับใจแรกที่คงอยู่ยาวนานด้วยเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอที่รวบรวมผลงานที่ดีที่สุดของคุณไว้ทั้งหมด; มันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดของคุณ, ความสวยงามในการนำเสนอผลงานของคุณ, และการนำเสนอแบรนด์ของคุณอย่างชัดเจนและสะอาดตา
  • ด้วยเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอ คุณมีโอกาสในการสร้างลูกค้าเป้าหมายผ่านกลยุทธ์การตลาดทั้งแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงิน เช่น SEO, บล็อก และการโฆษณาแบบเสียค่าใช้จ่าย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • เพิ่มองค์ประกอบที่สร้างความไว้วางใจในการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ เช่น กรณีศึกษาและคำรับรองจากลูกค้าที่พึงพอใจในหน้าผลงาน เพื่อชนะโครงการเพิ่มเติม
  • เพิ่มตัวจัดตารางการประชุมในเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าที่มีศักยภาพจองการโทรได้อย่างราบรื่นผ่านเว็บไซต์

การรวมกลยุทธ์การตลาดไว้ในพอร์ตโฟลิโอกิจการการตลาดดิจิทัล

ในฐานะนักการตลาดออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย กลยุทธ์ของคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง แต่คุณควรเพิ่มองค์ประกอบของกลยุทธ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอการตลาดดิจิทัลของคุณหรือไม่?

แน่นอน กลยุทธ์จะแตกต่างกันไปตามลูกค้าและขึ้นอยู่กับเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน อุตสาหกรรม และขนาดของตลาด เรามักพบว่านักการตลาดดิจิทัลหลายคนลังเลว่าควรรวมกลยุทธ์ต่างๆ ไว้ในพอร์ตโฟลิโอการตลาดหรือไม่

คุณควรทำ แต่ให้สั้นๆ เมื่อเขียนกรณีศึกษา ให้อธิบายถึงความท้าทายที่ลูกค้าเฉพาะรายนั้นเผชิญ วิธีที่คุณเข้าหา และกลยุทธ์ที่คุณนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของพวกเขา

ด้วยวิธีนี้ ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะเข้าใจความเชี่ยวชาญและความสามารถของคุณในการพัฒนากลยุทธ์สำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะได้ดีขึ้น และตัดสินใจได้ว่าแนวทางของคุณเหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาหรือไม่

ความสำคัญของการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหาและการจัดวางหน้าเว็บไซต์

ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาและการจัดวางหน้าเว็บมีความสำคัญในพอร์ตโฟลิโอกิจการการตลาดดิจิทัล

หากคุณใช้กลยุทธ์ SEO ที่มุ่งเน้นผู้ชมสำหรับเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอของคุณ เผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องและผ่านการวิจัยมาอย่างดีอย่างสม่ำเสมอ และให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ SEO ทั้งในหน้าและนอกหน้าเว็บไซต์

นี่ช่วยให้คุณเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เกี่ยวข้อง, มีลูกค้าที่มีศักยภาพมากขึ้นค้นพบบริการของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ, และชนะโครงการมากขึ้น. สรุปคือ, นี่คือแหล่งกำเนิดลูกค้าเป้าหมายที่สม่ำเสมอ.

ให้ความสำคัญกับการจัดวางหน้าพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้หน้าเว็บน่าสนใจโดยเพิ่มสีของแบรนด์คุณ, แบบอักษรที่สม่ำเสมอ, และปุ่มกระตุ้นการกระทำ (CTAs), แบ่งส่วนต่าง ๆ ด้วยตัวแบ่ง, และทำให้การนำทางผ่านบริการเต็มรูปแบบง่ายขึ้น

ตัวอย่างผลงานการตลาด

มาดูตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพิ่มเติมกันเถอะ

1. กลุ่มสร้างสรรค์ฮีฟ

กลุ่มครีเอทีฟฮีฟ พอร์ตโฟลิโอ
ผ่านทางHive Creative Group

Hive Creative Group, บริษัทการตลาดที่ตั้งอยู่ในเวอร์จิเนีย, โดดเด่นทันทีด้วยพอร์ตโฟลิโอกันเองและแท้จริง.

เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้

  • องค์ประกอบแบบโต้ตอบและแอนิเมชัน รวมถึงไอคอนต่าง ๆ ทำให้พอร์ตโฟลิโอการตลาดนี้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
  • พอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลนี้เป็นการรวบรวมหลักฐานทางสังคมที่ยอดเยี่ยม และเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สำคัญของความน่าเชื่อถือ เราชอบวิธีที่พวกเขาโชว์โลโก้ของลูกค้า และแนะนำผู้ชมให้รู้จักกับสมาชิกในทีมของพวกเขา
  • ระบบนำทางที่เรียบง่ายช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลติดต่อของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าเฉพาะ

2. จอร์ดิน เบรนเนอร์

จอร์ดิน เบรนเนอร์ พอร์ตโฟลิโอ
ผ่านทางจอร์ดิน เบรนเนอร์

จอร์ดิน เบรนเนอร์ เป็นผู้อำนวยการศิลป์อาวุโสที่ Amazon Studios. ผลงานของเธอทำให้คุณเชื่อได้ทันทีว่าเธอคือผู้อยู่เบื้องหลังงานศิลปะของซีรีส์ที่คุณชื่นชอบบน Amazon Prime ทั้งหมด รวมถึง The Marvelous Mrs. Maisel และ Homecoming.

เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้

  • แม้จะมีส่วนน้อยกว่าในพอร์ตโฟลิโอการตลาดดิจิทัลนี้ แต่เราชอบที่มันเน้นการแสดงผลงานที่ดีที่สุดของ Jordyn และทำได้อย่างสวยงาม
  • รูปแบบตารางช่วยในการดำเนินการกรอบกรณีศึกษาที่นำโดยภาพด้วยภาพคุณภาพสูง
  • ส่วน 'เกี่ยวกับ' ทำหน้าที่บรรยายเรื่องราวของจอร์ดินได้อย่างยอดเยี่ยมในวิธีที่แม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3. อไลนา โธมัส

อาลีน่า โธมัส
ผ่านทางอไลนา โธมัส

เว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอกของอาลีน่า โธมัส เป็นหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอกการตลาดดิจิทัลที่กะทัดรัดที่สุดที่เราเคยพบเจอ

การรวมทุกอย่างไว้ในพอร์ตโฟลิโอก็อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งได้หากคุณให้บริการการตลาดดิจิทัลทุกประเภท เราได้เพิ่มตัวอย่างนี้เพื่อแสดงให้คุณเห็นวิธีทำให้การออกแบบสะอาดตาขึ้นและพอร์ตโฟลิโอการตลาดง่ายต่อการเข้าใจ

เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้

  • Alaina ให้บริการการตลาดเนื้อหาและสื่อสังคมออนไลน์. เธอมีพอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านข้อเสนอได้รวดเร็วและเข้าใจความเชี่ยวชาญของเธอ
  • รูปแบบพอร์ตโฟลิโอกิจการการตลาดดิจิทัลที่เรียบง่ายดึงดูดความสนใจของเรา พอร์ตโฟลิโอนี้มีหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น บริการ ผลงานที่ดีที่สุด และหน้าติดต่อที่แยกไว้โดยเฉพาะ โดยไม่ทำให้ดูรกตา และใช้การตัดกันของสีเพื่อแยกหมวดหมู่ต่าง ๆ

4. ไมเคิล อันทาลอค

ไมเคิล แอนทาลอก
ผ่านทางไมเคิล อันทาลอก

พอร์ตโฟลิโอการตลาดดิจิทัลของ Michael Antalok มีธีมสีเข้มและรองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ เมื่อเลื่อนดูแต่ละหน้า คุณจะพบกับกรณีศึกษาใหม่ ๆ ที่เปิดในหน้าแยกต่างหาก

เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้

  • ไมเคิลยึดถือคติที่ว่า 'ยิ่งมากยิ่งสนุก' และผลงานของเขาช่วยให้การตัดสินใจสำหรับลูกค้าเป้าหมายง่ายขึ้น เพราะสามารถค้นหาตัวอย่างการใช้งานที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
  • คำคมดึงดูดความสนใจของคุณ ตัวอย่างเช่น ส่วนของฮีโร่กล่าวว่า 'การออกแบบที่ดีคือธุรกิจที่ดี' เมื่อเลื่อนลงแต่ละครั้ง เขาจะเพิ่มคำคมมากขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของบริการของเขา

5. เคท ดันแฮม

เคท ดันแฮม
ผ่านทางเคท ดันแฮม

พอร์ตโฟลิโอการตลาดดิจิทัลของเคท ดันแฮม มีความเรียบง่ายและแยกออกเป็นสองกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ฟรีแลนซ์และองค์กร ซึ่งช่วยลดความสับสนและทำให้ผู้อ่านค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้

  • คุณจะได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับนักการตลาดในแง่ของตัวตนของเธอ เป้าหมายของเธอในฐานะมืออาชีพด้านการตลาด และประสบการณ์การทำงานร่วมกับเธอ ความใส่ใจในรายละเอียดส่วนบุคคลนี้ช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ให้กับประสบการณ์ และสร้างความเชื่อมโยงกับผู้อ่านได้ทันที
  • เคท นักการตลาด พูดถึงวิธีที่เธอกลับไปช่วยเหลือชุมชนและสาเหตุที่เธอใส่ใจ เธอยังให้เหตุผลอีกหนึ่งข้อที่คุณควรเริ่มบทสนทนากับเธอ

6. 345 การตลาด

345 การตลาด
ผ่านทาง345 มาร์เก็ตติ้ง

ชื่อถัดไปในรายการตัวอย่างผลงานการตลาดของเราคือบริษัทด้านการสร้างแบรนด์และการตลาดที่ชื่อว่า 345 แม้ว่าชื่ออาจจะฟังดูแปลก แต่ผลงานการตลาดของพวกเขานั้นยอดเยี่ยม มีความสมดุลที่ดีระหว่างเรื่องราว บริการ และตัวอย่างผลงาน

เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้

  • บริษัทออกแบบและตลาดออนไลน์แห่งนี้ได้จัดสรรส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลไว้เพื่อเล่าเรื่องราวของแบรนด์ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมโยงและสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านได้
  • พวกเขามีส่วน 'เวลาเล่าเรื่อง' ที่นำเสนอความเชี่ยวชาญของพวกเขาอย่างน่าสนใจ พร้อมข้อคิดหรือประเด็นสำคัญที่สรุปไว้อย่างกระชับในตอนท้ายของแต่ละเรื่อง

7. เดนิส ริก

เดนิส ริก
ผ่านทางเดนิส ริก

เดนิส ริก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการสร้างแบรนด์ที่ให้บริการหลากหลายอุตสาหกรรม เราชื่นชอบวิธีที่เธอใช้สีเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแต่ละส่วนของพอร์ตโฟลิโอ

เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้

  • ความโดดเด่นของผลงานของเธอคือมันให้ภาพรวมของทุกโครงการของเธอและยังพาคุณไปยังหน้าเฉพาะสำหรับลูกค้าสามรายที่แตกต่างกันเพื่ออ่านกรณีศึกษาโดยละเอียด
  • แต่ละภาพ, GIF และรีลในส่วนผลงานที่ดีที่สุดของเธอมีบริบท เธออธิบายวัตถุประสงค์ของงานสร้างสรรค์แทนที่จะปล่อยให้ผู้สนใจต้องเดาเอาเอง

8. แจ็กสัน เคอร์ติส

แจ็กสัน เคอร์ติส
ผ่านทางแจ็กสัน เคอร์ติส

แจ็กสัน เคอร์ติส เป็นนักการตลาดบน LinkedIn ที่เขียนโพสต์โซเชียลมีเดียให้กับแบรนด์กีฬา สิ่งนี้จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อคุณดูผลงานของเขา แม้ว่าจะไม่มีส่วนบริการก็ตาม

เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้

  • พอร์ตโฟลิโอเป็นตารางที่แสดงโพสต์ LinkedIn ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบางส่วนของแจ็กสัน สำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เขาเพิ่มจำนวนการมองเห็นและเชิญชวนให้ผู้เข้าชมคลิกที่โพสต์เหล่านั้น
  • ผู้เขียน แจ็กสัน ใช้แนวทาง "แสดงแทนที่จะบอก" และให้ความสำคัญกับตัวอย่างมากกว่าข้อความยาว

9. แมคมัธ ครีเอทีฟ

แมคมัธ ครีเอทีฟ
ผ่านทางMcMath Creative

พอร์ตโฟลิโอการตลาดดิจิทัลถัดไปในรายการของเราเป็นของเอเจนซี่ด้านเนื้อหาและการตลาดที่ชื่อว่า McMath Creative การออกแบบที่เรียบง่ายของพอร์ตโฟลิโอนี้น่าประทับใจ

เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้

  • พวกเขามีหน้าเพจเฉพาะสามหน้าสำหรับสามพื้นที่บริการ ได้แก่ การสร้างแบรนด์ การจัดการ และเนื้อหา ในแต่ละหน้า คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับบริการของพวกเขาและโลโก้ของลูกค้า
  • มีหน้าภาพรวมที่เรียกว่า 'ทุกสิ่งเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และการตลาด' ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน้าจัดการพอร์ตโฟลิโอคุณจะพบตัวอย่างผลงานการออกแบบทั้งหมดของพวกเขาในที่เดียว

10. แคทรีน ฮอลล์

แคทเธอรีน แอล. ฮอลล์
ผ่านทางแคทริน แอล. ฮอลล์

แคทเธอรีน ฮอลล์ นักเขียนอิสระ นำเสนอผลงานตัวอย่างทั้งหมดของเธอ โดยแยกตามประเภทบริการในเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอการตลาดของเธอ

เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้

  • แฟ้มผลงานนี้ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับทักษะการเขียนที่หลากหลายของแคธริน
  • หน้าประวัติของเธอมีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตของเธอและมีคำรับรองเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

คุณสร้างพอร์ตโฟลิโอการตลาดใน ClickUp ได้อย่างไร?

หากคุณต้องการสร้างพอร์ตโฟลิโอกการตลาดครั้งแรกของคุณ นี่คือวิธีเริ่มต้น

  • เลือกเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ (Webflow, WordPress หรือ Wiz) เพื่อใช้โฮสต์ผลงานของคุณ
  • เพิ่มเนื้อหาและภาพเพื่อแสดงสิ่งที่คุณนำเสนอ
ClickUp Brain Image Generator
ใช้เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ใน ClickUp เพื่อทดสอบแนวคิดคร่าว ๆ ของคุณว่าอะไรใช้ได้ผลและอะไรใช้ไม่ได้ผล

ต่อไปใช้ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอเช่น ClickUp เพื่อวางแผนงานการพัฒนาพอร์ตโฟลิโอของคุณ

  • เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUpเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอการตลาดดิจิทัลของคุณตั้งแต่เริ่มต้นและแสดงผลงานที่ดีที่สุดของคุณ และใช้มุมมองรายการเพื่อติดตามพอร์ตโฟลิโอการตลาดหลายรายการตามบริการการตลาดดิจิทัลต่างๆ เช่น SEO และ PPC ในที่เดียว
  • สร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับแต่ละโครงการโดยใช้ SOP
  • ใช้ฟีเจอร์ 'มุมมองคู่มือเริ่มต้น' เพื่อตั้งค่ากระบวนการจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณและจัดเก็บคู่มืออ้างอิงเพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย
  • เมื่อคุณเริ่มทำงานกับลูกค้า ให้ใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการของคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานมาตรฐานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานร่วมกับสมาชิกทีมของลูกค้า และปรับปรุงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการบนแดชบอร์ด ClickUp อย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณเปลี่ยนสถานะไปเรื่อย ๆ ระบบจะช่วยให้คุณเห็นภาพว่าโครงการกำลังดำเนินไปตามที่คาดหวังหรือไม่ หรือมีอุปสรรคใด ๆ ที่ต้องแก้ไข
  • ใช้ClickUp สำหรับทีมการตลาดเพื่อวางแผนและดำเนินโปรแกรมการตลาดของคุณ—ตั้งแต่แคมเปญการตลาดหลายช่องทางไปจนถึงการรีแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จและการจัดการแคมเปญ

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า

ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน

พอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งคือก้าวแรกในการโชว์ความเชี่ยวชาญของคุณในอุตสาหกรรม

ในฐานะนักการตลาดดิจิทัล คุณสร้างเนื้อหา ดำเนินการ SEO ทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย และมีส่วนร่วมในการตลาดแบบชำระเงิน พอร์ตโฟลิโอการตลาดของคุณรวบรวมและจัดหมวดหมู่บริการทั้งหมดเหล่านี้ เล่าเรื่องราวเส้นทางอาชีพและส่วนตัวของคุณ สร้างความน่าเชื่อถือด้วยหลักฐานทางสังคม และช่วยให้คุณได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆ มากขึ้น

ไม่ว่าคุณกำลังสร้างพอร์ตโฟลิโอในฐานะที่ปรึกษาการตลาดหรือกำลังร่วมงานกับลูกค้า ClickUp ช่วยคุณในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการ

เริ่มต้นด้วยการใช้ ClickUp เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ดึงดูดความสนใจและเพิ่มอัตราการแปลงสูง เมื่อคุณเริ่มทำงานในโครงการการตลาด ให้ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อช่วยคุณจัดการโครงการการตลาดดิจิทัลแบบฟรีแลนซ์และให้คำปรึกษาของคุณอย่างครบวงจร

  • รวมรายละเอียดโครงการของคุณไว้ในClickUp Docs
ClickUp-Docs: แผนสื่อ
รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดและการวิเคราะห์คู่แข่งทั้งหมดของคุณโดยใช้ ClickUp Docs
  • ใช้ClickUp Whiteboardเพื่อระดมความคิดและวางแผนแคมเปญการตลาดของคุณ
ClickUp Whiteboard: แบบสำรวจดัชนีวัฒนธรรม
ร่วมมือกับพนักงานของคุณเพื่อการเติบโตร่วมกันด้วย ClickUp Whiteboard
  • ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นคู่คิดสร้างสรรค์ในการระดมความคิดของคุณ ช่วยคุณทำงานที่กินเวลามาก เช่น การเขียนรายงานความคืบหน้าและการสรุปบันทึกการประชุมให้เป็นอัตโนมัติ
  • กำหนดไทม์ไลน์ มอบหมายงานให้กับทีม เพิ่มความคิดเห็น กำหนดลำดับความสำคัญ และดูความคืบหน้าของโครงการแบบภาพรวมผ่านแดชบอร์ด ClickUp เริ่มต้นใช้งานแดชบอร์ดแคมเปญการตลาดของ ClickUp ได้เลย!
แดชบอร์ดแคมเปญการตลาด ClickUp
มองเห็นความคืบหน้าสู่เป้าหมายอย่างโปร่งใสทั่วทั้งทีม และขจัดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนด้วยแดชบอร์ดแคมเปญการตลาดของ ClickUp
  • สุดท้าย กำจัดบทสนทนาที่กระจัดกระจายด้วยการรวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Chat— เพื่อประสานงานกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และแชร์รายละเอียดโครงการกับองค์กร
มุมมองแชทของ ClickUp
ใช้ ClickUp Chat เพื่อทำให้การสื่อสารกับทีมของคุณง่ายขึ้น

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอกการตลาดที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

พอร์ตโฟลิโอการตลาดประกอบด้วยอะไรบ้าง?

พอร์ตโฟลิโอการตลาดประกอบด้วยผลงานที่ผ่านมา กรณีศึกษา แนวทาง บริการ และหน้าติดต่อ

อะไรที่ควรรวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอการตลาดเนื้อหา?

สิ่งที่ต้องมีในเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอการตลาดเนื้อหาคือ บทความที่มีอันดับสูง, กรณีศึกษา, กลยุทธ์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง, หน้าติดต่อ, และคำรับรองจากลูกค้า