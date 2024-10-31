10 ตัวอย่างผลงานการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อแรงบันดาลใจในปี 2025

นักการตลาดดิจิทัลมักลังเลระหว่าง 'ฉันควรโปรโมตผลงานของฉันหรือไม่?' หรือ 'ฉันควรปล่อยให้ผลงานของฉันโปรโมตความเชี่ยวชาญของฉันหรือไม่?'
หากคำถามเหล่านี้ทำให้คุณกังวลเช่นกัน นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ ผสมผสานทั้งสองแนวทางด้วยการสร้างพอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ครอบคลุม
พอร์ตโฟลิโอกิจการการตลาดดิจิทัลช่วยประชาสัมพันธ์บริการของคุณโดยไม่ต้องขายให้ลูกค้าเป้าหมายอย่างหนัก. พอร์ตโฟลิโอกิจการการตลาดประกอบด้วยผลงานที่ดีที่สุดของคุณ, ข้อเสนอคุณค่า, ผลลัพธ์, และคำกล่าวของลูกค้าเกี่ยวกับคุณ.
พิจารณากลยุทธ์การตลาดของคุณเป็นแหล่งข้อมูลครบวงจร (ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้) ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณต่อกลุ่มเป้าหมาย
บทความนี้จะพาคุณไปดูตัวอย่างผลงานการตลาดที่ดีที่สุดบางชิ้นและสิ่งที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้
⏰ สรุป 60 วินาที
- พอร์ตโฟลิโอการตลาดดิจิทัลทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับนักการตลาดในการนำเสนอผลงาน ความเชี่ยวชาญ และผลลัพธ์ของพวกเขาโดยไม่จำเป็นต้องโปรโมตบริการของตนอย่างก้าวร้าว
- โดยทั่วไปจะประกอบด้วยผลงานที่ดีที่สุดของนักการตลาด, คำรับรองจากลูกค้า, กรณีศึกษา, และความสำเร็จที่สำคัญ, ช่วยสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือกับลูกค้าที่มีศักยภาพ
- พอร์ตโฟลิโอที่จัดทำอย่างดีช่วยให้ผู้ทำการตลาดดิจิทัลโดดเด่นในวงการที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะเมื่อเชื่อมโยงกับประวัติย่อหรือใบสมัครงาน
- เพื่อสร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้ง พอร์ตโฟลิโอควรใช้งานง่าย สวยงาม และปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ
- พอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพอาจมีการแยกกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ ซึ่งช่วยเพิ่มความลึกให้กับทักษะของนักการตลาด
- แพลตฟอร์มเช่นClickUpสามารถช่วยนักการตลาดในการจัดการและปรับปรุงการพัฒนาพอร์ตโฟลิโอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถรวมโครงการไว้ที่เดียวและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พอร์ตโฟลิโอการตลาดคืออะไร?
พอร์ตโฟลิโอกการตลาดรวบรวมผลงานที่ผ่านมา ทักษะการตลาด และความสำเร็จของผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด (ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาอิสระ หน่วยงาน หรือผู้หางาน) เพื่อช่วยให้พวกเขาดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีคุณค่า และได้รับโอกาสที่ยอดเยี่ยม
นี่คือสิ่งที่พอร์ตโฟลิโอการตลาดทั่วไปควรมีลักษณะดังนี้:
พอร์ตโฟลิโอกของซาร่าห์ แมคเคน ผู้เขียนเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ (เว็บไซต์ของเธอ) แสดงให้เห็นทุกสิ่งที่ลูกค้าศักยภาพต้องการค้นหา รวมถึงทักษะของเธอ, พอร์ตโฟลิโอ, แบรนด์ที่เธอเคยร่วมงานด้วย, และคำรับรองจากลูกค้า หน้าแรกมีรายละเอียดทั้งหมดนี้ และแต่ละส่วนมีหน้า landing แยกต่างหาก
ไม่มีกฎตายตัวในการสร้างพอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การตลาดของคุณ เพื่อหลีกหนีความซ้ำซาก คุณสามารถทดลองวิธีการนำเสนอทักษะ ตัวอย่างผลงาน บริการ และผลลัพธ์ที่คุณได้ทำสำเร็จให้กับลูกค้าได้
ความสำคัญของพอร์ตโฟลิโอการตลาด
เว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอช่วยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพเห็นภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของคุณ และเสริมสร้างความไว้วางใจของพวกเขา
มุ่งเน้นประสบการณ์เฉพาะทางของคุณ
สมมติว่าคุณเป็นนักการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และเพิ่มข้อมูลนั้นลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณ แต่ข้อมูลนั้นเพียงพอสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในการประเมินประสบการณ์ของคุณหรือไม่?
ไม่เชิง
ลูกค้าเป้าหมายของคุณต้องการทราบ:
- คุณมั่นใจในช่องทางโซเชียลมีเดียใดมากที่สุด?
- คุณสร้างโพสต์ประเภทใดบ้าง?
- คุณเป็นนักเขียนโฆษณา นักออกแบบกราฟิก หรือทั้งสองอย่าง?
- คุณติดตามตัวชี้วัดประเภทใดบ้าง?
- คุณได้รับผลลัพธ์ประเภทใดบ้างจากโครงการที่ผ่านมาของคุณ?
การตอบคำถามเหล่านี้จะแสดงให้ลูกค้าที่มีศักยภาพเห็นว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเฉพาะด้านหรือเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้าน ข้อมูลนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญของคุณ มากกว่าการนำเสนอผลงานทั่วไป
สร้างความไว้วางใจด้วยกรณีศึกษาและหลักฐานทางสังคม
มันยากที่จะเชื่อเมื่อคุณกล่าวอ้างอย่างง่ายๆ ว่าคุณช่วยให้แบรนด์ ABC เพิ่มการเข้าชมแบบออร์แกนิกได้ 25% ในระยะเวลา 6 เดือน
แต่ถ้าคุณอธิบายอย่างละเอียดว่ากลยุทธ์เนื้อหาของคุณช่วยให้ลูกค้าเพิ่มการแสดงผลแบบออร์แกนิกและการเข้าชมได้ถึง 25% พร้อมแนบคำรับรองจากลูกค้าและเรื่องราวการทำงานร่วมกับคุณ ลูกค้าเป้าหมายของคุณจะไว้วางใจคุณ
พอร์ตโฟลิโอการตลาดจะแสดงผลงานของคุณผ่านกรณีศึกษาที่เต็มไปด้วยหลักฐานทางสังคม และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับความเชี่ยวชาญด้านการตลาดของคุณ
ช่วยให้คุณโดดเด่นจากกลุ่มผู้สมัครจำนวนมาก
หากคุณกำลังมองหางาน การส่งประวัติย่อของคุณเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาได้รับประวัติย่อจำนวนมากทุกวัน ประวัติย่อของคุณควรเชื่อมโยงกับผลงานการตลาดของคุณเพื่อให้โดดเด่นจากผู้สมัครที่มีความสามารถมากมาย แสดงหลักฐานที่จับต้องได้เพื่อสนับสนุนทักษะและประสบการณ์การทำงานของคุณ; ผลงานการตลาดจะช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้
ประโยชน์ของพอร์ตโฟลิโอการตลาด
โดยสรุป พอร์ตโฟลิโอการตลาดช่วยให้คุณ:
- นำเสนอสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดและสร้างความไว้วางใจ
- ให้แนวคิดเกี่ยวกับตัวคุณและเส้นทางที่คุณได้ผ่านมา
- มันช่วยให้ลูกค้าหรือผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรสามารถประเมินทักษะของคุณได้ดีขึ้น และเข้าใจงบประมาณที่ควรจัดสรรตามความเชี่ยวชาญของคุณ
องค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอการตลาด
ในฐานะนักการตลาด ควรพิจารณาเน้นสององค์ประกอบหลักในพอร์ตโฟลิโอของคุณ—การตลาดดิจิทัลและการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การตลาดดิจิทัล
บริการมาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล ได้แก่ การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (SEO), การตลาดเนื้อหา, การตลาดแบบจ่ายต่อคลิก (PPC), และการตลาดทางอีเมล
ดังนั้น พอร์ตโฟลิโอการตลาดดิจิทัลของคุณควรประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณ:
- SEO: เว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอ SEO ต้องประกอบด้วยบริการเช่น การวิจัยคำค้นหา, ผลงาน SEO บนหน้าเว็บไซต์/นอกหน้าเว็บไซต์, กลยุทธ์ SEO ที่สร้างสรรค์ที่เคยนำมาใช้, และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง (ลูกค้าเป้าหมาย, ปริมาณการเข้าชม, การเปลี่ยนแปลง, เป็นต้น)
- การตลาดเนื้อหา: เว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอการตลาดเนื้อหาควรมีเนื้อหาการเขียน, กลยุทธ์, การเพิ่มประสิทธิภาพ, ประเภทของแคมเปญเนื้อหาและการดำเนินการ, และตัวอย่างการเขียนที่ดีที่สุดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- PPC: เว็บไซต์รายงาน PPCควรมีการแยกประเภทบัญชีที่ดูแลอย่างละเอียด แผนการจัดการงบประมาณ และจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้นผ่านการจัดการแคมเปญและการใช้จ่าย การเขียนข้อความโฆษณา และตัวอย่างงานสร้างสรรค์
- การตลาดผ่านอีเมล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าพอร์ตโฟลิโอการตลาดผ่านอีเมลของคุณมีตัวอย่างอีเมลสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวนการจองที่โทรเข้ามาจากแคมเปญอีเมลในช่วงเวลาที่กำหนด และข้อมูลวิเคราะห์อีเมล เช่น อัตราการเปิดอีเมลและอัตราการมีส่วนร่วม
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
พอร์ตโฟลิโอโซเชียลมีเดียควรมีการแยกตามแพลตฟอร์ม เช่น LinkedIn, Twitter, Instagram และลิงก์โซเชียลมีเดียอื่น ๆ พร้อมทั้งระบุสิ่งที่รวมอยู่ในแต่ละบริการเหล่านี้
- LinkedIn: ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหา, กลยุทธ์, ลิงก์ไปยังโพสต์ที่น่าสนใจบน LinkedIn, การมีส่วนร่วม, ผลลัพธ์ที่ได้สำหรับแบรนด์ส่วนตัวและแบรนด์บริษัท, และหากการออกแบบรวมอยู่ในแพ็กเกจของคุณ
- Twitter: แสดงตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนคำโฆษณา, กลยุทธ์, และการมีส่วนร่วม, พร้อมผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ติดต่อ, การปรากฎ, และการคลิก
- Instagram: ตัวอย่างที่ดีที่สุดของรีล, การออกแบบสร้างสรรค์, คำบรรยาย, และผลลัพธ์ที่ได้สำหรับบุคคลและแบรนด์
หากคุณเป็นนักการตลาดโซเชียลมีเดียทั่วไป นอกเหนือจากตัวอย่างข้างต้นทั้งหมดแล้ว ให้รวมโฆษณาโซเชียลมีเดียและผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นสำหรับแบรนด์ด้วย
ความสำคัญของการออกแบบเว็บไซต์ในพอร์ตโฟลิโอกการตลาด
โดยทั่วไปแล้ว นักกลยุทธ์ดิจิทัลและโซเชียลมักใช้ Google Drive หรือไฟล์ PDF เพื่อนำเสนอผลงานที่ดีที่สุดของตน ซึ่งวิธีนี้ไม่ได้สร้างความประทับใจที่ยั่งยืนในมุมมองของลูกค้าเป้าหมาย และไม่สามารถสร้างความสนใจได้ทันที เนื่องจากพอร์ตโฟลิโอมีความยุ่งเหยิงและสับสน
โดยการสร้างเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอการตลาดที่เรียบง่าย:
- สร้างความประทับใจแรกที่คงอยู่ยาวนานด้วยเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอที่รวบรวมผลงานที่ดีที่สุดของคุณไว้ทั้งหมด; มันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดของคุณ, ความสวยงามในการนำเสนอผลงานของคุณ, และการนำเสนอแบรนด์ของคุณอย่างชัดเจนและสะอาดตา
- ด้วยเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอ คุณมีโอกาสในการสร้างลูกค้าเป้าหมายผ่านกลยุทธ์การตลาดทั้งแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงิน เช่น SEO, บล็อก และการโฆษณาแบบเสียค่าใช้จ่าย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- เพิ่มองค์ประกอบที่สร้างความไว้วางใจในการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ เช่น กรณีศึกษาและคำรับรองจากลูกค้าที่พึงพอใจในหน้าผลงาน เพื่อชนะโครงการเพิ่มเติม
- เพิ่มตัวจัดตารางการประชุมในเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าที่มีศักยภาพจองการโทรได้อย่างราบรื่นผ่านเว็บไซต์
การรวมกลยุทธ์การตลาดไว้ในพอร์ตโฟลิโอกิจการการตลาดดิจิทัล
ในฐานะนักการตลาดออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย กลยุทธ์ของคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง แต่คุณควรเพิ่มองค์ประกอบของกลยุทธ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอการตลาดดิจิทัลของคุณหรือไม่?
แน่นอน กลยุทธ์จะแตกต่างกันไปตามลูกค้าและขึ้นอยู่กับเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน อุตสาหกรรม และขนาดของตลาด เรามักพบว่านักการตลาดดิจิทัลหลายคนลังเลว่าควรรวมกลยุทธ์ต่างๆ ไว้ในพอร์ตโฟลิโอการตลาดหรือไม่
คุณควรทำ แต่ให้สั้นๆ เมื่อเขียนกรณีศึกษา ให้อธิบายถึงความท้าทายที่ลูกค้าเฉพาะรายนั้นเผชิญ วิธีที่คุณเข้าหา และกลยุทธ์ที่คุณนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของพวกเขา
ด้วยวิธีนี้ ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะเข้าใจความเชี่ยวชาญและความสามารถของคุณในการพัฒนากลยุทธ์สำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะได้ดีขึ้น และตัดสินใจได้ว่าแนวทางของคุณเหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาหรือไม่
ความสำคัญของการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหาและการจัดวางหน้าเว็บไซต์
ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาและการจัดวางหน้าเว็บมีความสำคัญในพอร์ตโฟลิโอกิจการการตลาดดิจิทัล
หากคุณใช้กลยุทธ์ SEO ที่มุ่งเน้นผู้ชมสำหรับเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอของคุณ เผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องและผ่านการวิจัยมาอย่างดีอย่างสม่ำเสมอ และให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ SEO ทั้งในหน้าและนอกหน้าเว็บไซต์
นี่ช่วยให้คุณเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เกี่ยวข้อง, มีลูกค้าที่มีศักยภาพมากขึ้นค้นพบบริการของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ, และชนะโครงการมากขึ้น. สรุปคือ, นี่คือแหล่งกำเนิดลูกค้าเป้าหมายที่สม่ำเสมอ.
ให้ความสำคัญกับการจัดวางหน้าพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้หน้าเว็บน่าสนใจโดยเพิ่มสีของแบรนด์คุณ, แบบอักษรที่สม่ำเสมอ, และปุ่มกระตุ้นการกระทำ (CTAs), แบ่งส่วนต่าง ๆ ด้วยตัวแบ่ง, และทำให้การนำทางผ่านบริการเต็มรูปแบบง่ายขึ้น
ตัวอย่างผลงานการตลาด
มาดูตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพิ่มเติมกันเถอะ
1. กลุ่มสร้างสรรค์ฮีฟ
Hive Creative Group, บริษัทการตลาดที่ตั้งอยู่ในเวอร์จิเนีย, โดดเด่นทันทีด้วยพอร์ตโฟลิโอกันเองและแท้จริง.
เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้
- องค์ประกอบแบบโต้ตอบและแอนิเมชัน รวมถึงไอคอนต่าง ๆ ทำให้พอร์ตโฟลิโอการตลาดนี้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
- พอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลนี้เป็นการรวบรวมหลักฐานทางสังคมที่ยอดเยี่ยม และเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สำคัญของความน่าเชื่อถือ เราชอบวิธีที่พวกเขาโชว์โลโก้ของลูกค้า และแนะนำผู้ชมให้รู้จักกับสมาชิกในทีมของพวกเขา
- ระบบนำทางที่เรียบง่ายช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลติดต่อของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าเฉพาะ
2. จอร์ดิน เบรนเนอร์
จอร์ดิน เบรนเนอร์ เป็นผู้อำนวยการศิลป์อาวุโสที่ Amazon Studios. ผลงานของเธอทำให้คุณเชื่อได้ทันทีว่าเธอคือผู้อยู่เบื้องหลังงานศิลปะของซีรีส์ที่คุณชื่นชอบบน Amazon Prime ทั้งหมด รวมถึง The Marvelous Mrs. Maisel และ Homecoming.
เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้
- แม้จะมีส่วนน้อยกว่าในพอร์ตโฟลิโอการตลาดดิจิทัลนี้ แต่เราชอบที่มันเน้นการแสดงผลงานที่ดีที่สุดของ Jordyn และทำได้อย่างสวยงาม
- รูปแบบตารางช่วยในการดำเนินการกรอบกรณีศึกษาที่นำโดยภาพด้วยภาพคุณภาพสูง
- ส่วน 'เกี่ยวกับ' ทำหน้าที่บรรยายเรื่องราวของจอร์ดินได้อย่างยอดเยี่ยมในวิธีที่แม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
3. อไลนา โธมัส
เว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอกของอาลีน่า โธมัส เป็นหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอกการตลาดดิจิทัลที่กะทัดรัดที่สุดที่เราเคยพบเจอ
การรวมทุกอย่างไว้ในพอร์ตโฟลิโอก็อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งได้หากคุณให้บริการการตลาดดิจิทัลทุกประเภท เราได้เพิ่มตัวอย่างนี้เพื่อแสดงให้คุณเห็นวิธีทำให้การออกแบบสะอาดตาขึ้นและพอร์ตโฟลิโอการตลาดง่ายต่อการเข้าใจ
เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้
- Alaina ให้บริการการตลาดเนื้อหาและสื่อสังคมออนไลน์. เธอมีพอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านข้อเสนอได้รวดเร็วและเข้าใจความเชี่ยวชาญของเธอ
- รูปแบบพอร์ตโฟลิโอกิจการการตลาดดิจิทัลที่เรียบง่ายดึงดูดความสนใจของเรา พอร์ตโฟลิโอนี้มีหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น บริการ ผลงานที่ดีที่สุด และหน้าติดต่อที่แยกไว้โดยเฉพาะ โดยไม่ทำให้ดูรกตา และใช้การตัดกันของสีเพื่อแยกหมวดหมู่ต่าง ๆ
4. ไมเคิล อันทาลอค
พอร์ตโฟลิโอการตลาดดิจิทัลของ Michael Antalok มีธีมสีเข้มและรองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ เมื่อเลื่อนดูแต่ละหน้า คุณจะพบกับกรณีศึกษาใหม่ ๆ ที่เปิดในหน้าแยกต่างหาก
เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้
- ไมเคิลยึดถือคติที่ว่า 'ยิ่งมากยิ่งสนุก' และผลงานของเขาช่วยให้การตัดสินใจสำหรับลูกค้าเป้าหมายง่ายขึ้น เพราะสามารถค้นหาตัวอย่างการใช้งานที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
- คำคมดึงดูดความสนใจของคุณ ตัวอย่างเช่น ส่วนของฮีโร่กล่าวว่า 'การออกแบบที่ดีคือธุรกิจที่ดี' เมื่อเลื่อนลงแต่ละครั้ง เขาจะเพิ่มคำคมมากขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของบริการของเขา
5. เคท ดันแฮม
พอร์ตโฟลิโอการตลาดดิจิทัลของเคท ดันแฮม มีความเรียบง่ายและแยกออกเป็นสองกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ฟรีแลนซ์และองค์กร ซึ่งช่วยลดความสับสนและทำให้ผู้อ่านค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้
- คุณจะได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับนักการตลาดในแง่ของตัวตนของเธอ เป้าหมายของเธอในฐานะมืออาชีพด้านการตลาด และประสบการณ์การทำงานร่วมกับเธอ ความใส่ใจในรายละเอียดส่วนบุคคลนี้ช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ให้กับประสบการณ์ และสร้างความเชื่อมโยงกับผู้อ่านได้ทันที
- เคท นักการตลาด พูดถึงวิธีที่เธอกลับไปช่วยเหลือชุมชนและสาเหตุที่เธอใส่ใจ เธอยังให้เหตุผลอีกหนึ่งข้อที่คุณควรเริ่มบทสนทนากับเธอ
6. 345 การตลาด
ชื่อถัดไปในรายการตัวอย่างผลงานการตลาดของเราคือบริษัทด้านการสร้างแบรนด์และการตลาดที่ชื่อว่า 345 แม้ว่าชื่ออาจจะฟังดูแปลก แต่ผลงานการตลาดของพวกเขานั้นยอดเยี่ยม มีความสมดุลที่ดีระหว่างเรื่องราว บริการ และตัวอย่างผลงาน
เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้
- บริษัทออกแบบและตลาดออนไลน์แห่งนี้ได้จัดสรรส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลไว้เพื่อเล่าเรื่องราวของแบรนด์ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมโยงและสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านได้
- พวกเขามีส่วน 'เวลาเล่าเรื่อง' ที่นำเสนอความเชี่ยวชาญของพวกเขาอย่างน่าสนใจ พร้อมข้อคิดหรือประเด็นสำคัญที่สรุปไว้อย่างกระชับในตอนท้ายของแต่ละเรื่อง
7. เดนิส ริก
เดนิส ริก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการสร้างแบรนด์ที่ให้บริการหลากหลายอุตสาหกรรม เราชื่นชอบวิธีที่เธอใช้สีเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแต่ละส่วนของพอร์ตโฟลิโอ
เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้
- ความโดดเด่นของผลงานของเธอคือมันให้ภาพรวมของทุกโครงการของเธอและยังพาคุณไปยังหน้าเฉพาะสำหรับลูกค้าสามรายที่แตกต่างกันเพื่ออ่านกรณีศึกษาโดยละเอียด
- แต่ละภาพ, GIF และรีลในส่วนผลงานที่ดีที่สุดของเธอมีบริบท เธออธิบายวัตถุประสงค์ของงานสร้างสรรค์แทนที่จะปล่อยให้ผู้สนใจต้องเดาเอาเอง
8. แจ็กสัน เคอร์ติส
แจ็กสัน เคอร์ติส เป็นนักการตลาดบน LinkedIn ที่เขียนโพสต์โซเชียลมีเดียให้กับแบรนด์กีฬา สิ่งนี้จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อคุณดูผลงานของเขา แม้ว่าจะไม่มีส่วนบริการก็ตาม
เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้
- พอร์ตโฟลิโอเป็นตารางที่แสดงโพสต์ LinkedIn ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบางส่วนของแจ็กสัน สำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เขาเพิ่มจำนวนการมองเห็นและเชิญชวนให้ผู้เข้าชมคลิกที่โพสต์เหล่านั้น
- ผู้เขียน แจ็กสัน ใช้แนวทาง "แสดงแทนที่จะบอก" และให้ความสำคัญกับตัวอย่างมากกว่าข้อความยาว
9. แมคมัธ ครีเอทีฟ
พอร์ตโฟลิโอการตลาดดิจิทัลถัดไปในรายการของเราเป็นของเอเจนซี่ด้านเนื้อหาและการตลาดที่ชื่อว่า McMath Creative การออกแบบที่เรียบง่ายของพอร์ตโฟลิโอนี้น่าประทับใจ
เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้
- พวกเขามีหน้าเพจเฉพาะสามหน้าสำหรับสามพื้นที่บริการ ได้แก่ การสร้างแบรนด์ การจัดการ และเนื้อหา ในแต่ละหน้า คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับบริการของพวกเขาและโลโก้ของลูกค้า
- มีหน้าภาพรวมที่เรียกว่า 'ทุกสิ่งเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และการตลาด' ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน้าจัดการพอร์ตโฟลิโอคุณจะพบตัวอย่างผลงานการออกแบบทั้งหมดของพวกเขาในที่เดียว
10. แคทรีน ฮอลล์
แคทเธอรีน ฮอลล์ นักเขียนอิสระ นำเสนอผลงานตัวอย่างทั้งหมดของเธอ โดยแยกตามประเภทบริการในเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอการตลาดของเธอ
เหตุผลที่เราชอบพอร์ตโฟลิโอนี้
- แฟ้มผลงานนี้ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับทักษะการเขียนที่หลากหลายของแคธริน
- หน้าประวัติของเธอมีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตของเธอและมีคำรับรองเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
คุณสร้างพอร์ตโฟลิโอการตลาดใน ClickUp ได้อย่างไร?
หากคุณต้องการสร้างพอร์ตโฟลิโอกการตลาดครั้งแรกของคุณ นี่คือวิธีเริ่มต้น
- เลือกเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ (Webflow, WordPress หรือ Wiz) เพื่อใช้โฮสต์ผลงานของคุณ
- เพิ่มเนื้อหาและภาพเพื่อแสดงสิ่งที่คุณนำเสนอ
ต่อไปใช้ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอเช่น ClickUp เพื่อวางแผนงานการพัฒนาพอร์ตโฟลิโอของคุณ
- เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUpเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอการตลาดดิจิทัลของคุณตั้งแต่เริ่มต้นและแสดงผลงานที่ดีที่สุดของคุณ และใช้มุมมองรายการเพื่อติดตามพอร์ตโฟลิโอการตลาดหลายรายการตามบริการการตลาดดิจิทัลต่างๆ เช่น SEO และ PPC ในที่เดียว
- สร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับแต่ละโครงการโดยใช้ SOP
- ใช้ฟีเจอร์ 'มุมมองคู่มือเริ่มต้น' เพื่อตั้งค่ากระบวนการจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณและจัดเก็บคู่มืออ้างอิงเพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย
- เมื่อคุณเริ่มทำงานกับลูกค้า ให้ใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการของคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานมาตรฐานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานร่วมกับสมาชิกทีมของลูกค้า และปรับปรุงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการบนแดชบอร์ด ClickUp อย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณเปลี่ยนสถานะไปเรื่อย ๆ ระบบจะช่วยให้คุณเห็นภาพว่าโครงการกำลังดำเนินไปตามที่คาดหวังหรือไม่ หรือมีอุปสรรคใด ๆ ที่ต้องแก้ไข
- ใช้ClickUp สำหรับทีมการตลาดเพื่อวางแผนและดำเนินโปรแกรมการตลาดของคุณ—ตั้งแต่แคมเปญการตลาดหลายช่องทางไปจนถึงการรีแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จและการจัดการแคมเปญ
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
พอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งคือก้าวแรกในการโชว์ความเชี่ยวชาญของคุณในอุตสาหกรรม
ในฐานะนักการตลาดดิจิทัล คุณสร้างเนื้อหา ดำเนินการ SEO ทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย และมีส่วนร่วมในการตลาดแบบชำระเงิน พอร์ตโฟลิโอการตลาดของคุณรวบรวมและจัดหมวดหมู่บริการทั้งหมดเหล่านี้ เล่าเรื่องราวเส้นทางอาชีพและส่วนตัวของคุณ สร้างความน่าเชื่อถือด้วยหลักฐานทางสังคม และช่วยให้คุณได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆ มากขึ้น
ไม่ว่าคุณกำลังสร้างพอร์ตโฟลิโอในฐานะที่ปรึกษาการตลาดหรือกำลังร่วมงานกับลูกค้า ClickUp ช่วยคุณในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการ
เริ่มต้นด้วยการใช้ ClickUp เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ดึงดูดความสนใจและเพิ่มอัตราการแปลงสูง เมื่อคุณเริ่มทำงานในโครงการการตลาด ให้ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อช่วยคุณจัดการโครงการการตลาดดิจิทัลแบบฟรีแลนซ์และให้คำปรึกษาของคุณอย่างครบวงจร
- รวมรายละเอียดโครงการของคุณไว้ในClickUp Docs
- ใช้ClickUp Whiteboardเพื่อระดมความคิดและวางแผนแคมเปญการตลาดของคุณ
- ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นคู่คิดสร้างสรรค์ในการระดมความคิดของคุณ ช่วยคุณทำงานที่กินเวลามาก เช่น การเขียนรายงานความคืบหน้าและการสรุปบันทึกการประชุมให้เป็นอัตโนมัติ
- กำหนดไทม์ไลน์ มอบหมายงานให้กับทีม เพิ่มความคิดเห็น กำหนดลำดับความสำคัญ และดูความคืบหน้าของโครงการแบบภาพรวมผ่านแดชบอร์ด ClickUp เริ่มต้นใช้งานแดชบอร์ดแคมเปญการตลาดของ ClickUp ได้เลย!
- สุดท้าย กำจัดบทสนทนาที่กระจัดกระจายด้วยการรวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Chat— เพื่อประสานงานกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และแชร์รายละเอียดโครงการกับองค์กร
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอกการตลาดที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
พอร์ตโฟลิโอการตลาดประกอบด้วยอะไรบ้าง?
พอร์ตโฟลิโอการตลาดประกอบด้วยผลงานที่ผ่านมา กรณีศึกษา แนวทาง บริการ และหน้าติดต่อ
อะไรที่ควรรวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอการตลาดเนื้อหา?
สิ่งที่ต้องมีในเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอการตลาดเนื้อหาคือ บทความที่มีอันดับสูง, กรณีศึกษา, กลยุทธ์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง, หน้าติดต่อ, และคำรับรองจากลูกค้า