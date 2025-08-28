บล็อก ClickUp

แคมป์ไฟร์ vs. Slack: เครื่องมือแชททีมไหนดีกว่า?

28 สิงหาคม 2568

เบื่อกับการแชทมากเกินไป, การพลาดการอัปเดต, และการสลับแอปทั้งวันหรือไม่?

เครื่องมืออย่าง Slack และ Campfire ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ช่วยให้ทีมสามารถพูดคุย แบ่งปัน และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

แม้ว่าทั้งสองมีเป้าหมายเพื่อทำให้การสื่อสารภายในง่ายขึ้น แต่พวกมันทำงานแตกต่างกันและเหมาะกับทีมประเภทต่างๆ ในบล็อกนี้ เราจะอธิบายสิ่งที่ Slack และ Campfire นำเสนอและแผนการสมัครสมาชิกของพวกมัน

นอกจากนี้ เราจะแนะนำเครื่องมือโบนัสที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกันของทีมคุณเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมอบพื้นที่ทำงานที่คุณไม่ต้องสับสนอีกต่อไป!

เปรียบเทียบแคมป์ไฟกับ Slack อย่างรวดเร็ว

ต้องการดูตัวอย่างอย่างรวดเร็วหรือไม่? นี่คือ Slack เทียบกับ Campfire ในภาพรวม:

คุณสมบัติขี้เกียจแคมป์ไฟ (ผ่านทาง Basecamp)🌼 โบนัส: ClickUp
ความร่วมมือช่องทาง, ข้อความส่วนตัว, การประชุมกลุ่มย่อย, คลิป, Slack Connect, การอัปเดตแบบเรียลไทม์, การแชร์ไฟล์การเชื่อมต่อมากกว่า 2,000 รายการ รวมถึง Google Drive, Salesforce และฟีเจอร์ AIแชทแบบบูรณาการพร้อมงาน, ความคิดเห็น, เอกสาร, แชท, กระดานไวท์บอร์ด, การอัปเดตแบบเรียลไทม์, การแชร์ไฟล์ และการแก้ไขเอกสารร่วมกัน
การจัดการโครงการกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, การติดตามงานด้วยรายการ, แม่แบบ, แคนวาส, และการทำงานอัตโนมัติการแชร์ไฟล์และข้อความพื้นฐานภายในโครงการ Basecampการเชื่อมต่อมากกว่า 2,000 รายการ รวมถึง Google Drive, Salesforce และฟีเจอร์ AI
การผสานรวมการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Google Drive, Slack, GitHub และฟีเจอร์ AI ในตัวการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Google Drive, Slack, GitHub และฟีเจอร์ AI ในตัวทีมทุกขนาดที่ต้องการการจัดการโครงการแบบครบวงจร, การทำงานร่วมกัน, AI, และการอัตโนมัติ
ค้นหาและประวัติการค้นหาแบบองค์กรครอบคลุมแชท ไฟล์ และเครื่องมือที่เชื่อมต่อประวัติการแชทที่สามารถค้นหาได้พร้อมข้อความแบบเรียงลำดับการค้นหาที่ทรงพลังด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ครอบคลุมงาน, เอกสาร, แชท, ไฟล์แนบ, และความคิดเห็น
ความสะดวกในการใช้งานมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่อาจต้องมีการเริ่มต้นใช้งานอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ตั้งค่าได้ง่ายสำหรับทีมขนาดเล็กอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้ เหมาะสำหรับทุกขนาดทีม
เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดกลางถึงใหญ่ที่ต้องการเครื่องมือที่แข็งแกร่งและการผสานรวมอย่างลึกซึ้งทีมขนาดเล็กที่ใช้ Basecamp หรือกำลังมองหาการสื่อสารที่เน้นการแชทแบบเรียบง่ายทีมทุกขนาดที่ต้องการการจัดการโครงการแบบครบวงจร, การร่วมมือ, AI และการอัตโนมัติ

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

Slack คืออะไร?

Slack คืออะไร? : Campfire vs Slack
ผ่านทาง Slack

แพลตฟอร์มการสื่อสารบนระบบคลาวด์สำหรับการจัดการโครงการ Slack ช่วยให้ การสื่อสารของทีมทุกขนาดเป็นไปอย่างราบรื่น

หากทีมของคุณเจริญเติบโตได้ดีจากการสนทนาอย่างรวดเร็วและการแชร์ไฟล์ไปมาอย่างต่อเนื่อง คุณโชคดีแล้ว แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับพื้นที่เฉพาะที่สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อเข้าใจบริบทของโครงการตั้งแต่เริ่มต้น

ด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ช่องทาง การส่งข้อความโดยตรง การแชร์ไฟล์ และการผสานแอป Slack ช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและกระบวนการทำงานราบรื่นและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายคืออะไร? แทนที่การสนทนาทางอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยการสนทนาทีมที่รวดเร็วและยืดหยุ่น!

คุณสมบัติของ Slack

Slack นำเสนอโมเดลฟรีเมียม ซึ่งเหมาะสำหรับทีมที่มีขนาดและความต้องการที่แตกต่างกัน

แพลตฟอร์มนี้เต็มไปด้วยเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและรวดเร็วขึ้น. นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการ:

คุณสมบัติ #1: การร่วมมือ

ช่องทางบน Slack
ผ่านทาง Slack

ด้วย Slack การสนทนาจะไม่ถูกฝังอยู่ในอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทีมสามารถสื่อสารผ่านช่องทางตามหัวข้อที่ช่วยให้ไฟล์ การสนทนา และการอัปเดตต่างๆ เป็นระเบียบและโปร่งใส คุณสามารถติดตั้งได้ทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อปเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น

Slack Connect ขยายความสะดวกสบายเดียวกันนี้ไปยังลูกค้าหรือพันธมิตรภายนอกบริษัทของคุณ คุณสามารถแชทด้วยข้อความ จัดการประชุมเช้าแบบรวดเร็วด้วยเสียงหรือวิดีโอแชร์หน้าจอ หรือสร้างคลิปบันทึกสั้น ๆ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ตรงกันแม้จะมีตารางเวลาที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติ #2: การจัดการโครงการ

Slack นำเสนอฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานของโครงการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว คุณสามารถเริ่มต้นโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่มีช่องทาง รายการ แผ่นงาน และเวิร์กโฟลว์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า พร้อมให้คุณปรับแต่งได้ตามต้องการ

Canvas ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักสำหรับโครงการของคุณ ช่วยให้คุณฝังเนื้อหาที่จำเป็น ทำงานร่วมกับทีมผ่านความคิดเห็น และแม้กระทั่งเพิ่มการทำงานอัตโนมัติเพื่อทำให้งานประจำง่ายขึ้น สำหรับการจัดการงานโครงการ รายการ (Lists) ให้พื้นที่การทำงานร่วมกันสำหรับทีมในการติดตามงานและรักษาความเป็นระเบียบ

คุณสมบัติเหล่านี้ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินงานต่างๆ ใน Slack เป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ 3: การผสานการทำงาน

ด้วย Workflow Builder, Slack ช่วยให้คุณทำงานประจำวันให้เป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่กระบวนการที่ง่ายไปจนถึงซับซ้อน Slack สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Drive และ Salesforce ทำให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ทำงานได้โดยตรงภายใน Slack

คุณสามารถนำ AI เข้ามาในกระบวนการทำงานของคุณได้ และทำให้การกระทำเป็นอัตโนมัติ สรุปข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ และเชื่อมต่อข้อมูล CRM เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้น

ผ่านทาง Slack

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รู้สึกว่าการค้นหาและจัดเรียงแชท, การผสานแอป, และการปรับแต่งพื้นที่ทำงานเป็นเรื่องยากใช่ไหม?ลองใช้เทคนิค Slackเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารในที่ทำงานของคุณ

คุณสมบัติที่ 4: ข้อมูลที่สามารถค้นหาได้

การค้นหาขององค์กรใน Slack ไม่ได้เป็นเพียงการจับคู่คำค้นหาอย่างง่ายเท่านั้น แต่ยังสร้างศูนย์กลางที่รวมและค้นหาได้โดยการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สามที่สำคัญทั้งหมดของคุณ เช่น Google Drive, Salesforce และอื่น ๆ

ขับเคลื่อนด้วย AI การค้นหาสามารถเข้าใจคำถามที่เป็นภาษาธรรมชาติและให้คำตอบที่ครอบคลุมและสรุปได้ แทนที่จะเป็นเพียงรายการลิงก์ นอกจากนี้ยังเคารพสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเห็นเฉพาะข้อมูลที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น

Agentforce ก้าวไปอีกขั้นด้วยการแนะนำตัวแทน AI ที่ทำงานอัตโนมัติซึ่งทำหน้าที่เป็นแรงงานดิจิทัล

ตัวอย่างเช่น ตัวแทนสามารถตั้งค่าให้ตอบสนองต่อคำขอสนับสนุนด้านไอที สรุปประวัติบัญชีของลูกค้าจาก Salesforce และแม้กระทั่งดำเนินการอัตโนมัติใน Slack เช่น การสร้างช่องใหม่สำหรับโครงการหรือการอัปเดตผังโครงการด้วยรายละเอียดสำคัญ

ราคาต่ำมาก

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

📮ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย

ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดฝังอยู่ในที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ขอแนะนำClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที

บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp AI Notetaker
รับบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp AI Notetaker

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

อะไรคือแคมป์ไฟ?

อะไรคือแคมป์ไฟร์? L แคมป์ไฟร์ vs สแลค
ผ่านทาง Basecamp

Campfire คือเครื่องมือแชทกลุ่มแบบเรียลไทม์ที่ติดตั้งมาในตัวของ Basecampซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารภายในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น แทนที่จะต้องพึ่งพาอีเมลแบบเดิมหรือข้อความที่กระจัดกระจาย Campfire สร้างห้องเสมือนจริงที่เป็นศูนย์กลางให้สมาชิกในทีมสามารถแลกเปลี่ยนข้อความ ไฟล์ สคริปต์โค้ด และไอเดียต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์

เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Basecamp, มันผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการได้อย่างราบรื่นทำให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. คุณสมบัติของมันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการอัปเดตอย่างรวดเร็ว, การประชุมเพื่อคิดค้นไอเดีย, และการคุยกันแบบไม่เป็นทางการของทีม.

คุณสมบัติของกองไฟ

แคมป์ไฟมอบพื้นที่ที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบสำหรับทีมขนาดเล็กในการทำงานร่วมกัน

ทีมสามารถเข้าถึงแชทส่วนตัวหรือที่เรียกว่า "Pings" และเพลิดเพลินกับประวัติการแชทไม่จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้สำหรับอนาคต นี่คือทุกสิ่งที่ Campfire มอบให้:

คุณสมบัติ #1: การร่วมมือ

แคมป์ไฟช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกทีมภายในโครงการ Basecamp เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทีมของคุณสามารถแบ่งปันข้อมูลอัปเดต ถามคำถามสั้น ๆ และมีการหารืออย่างไม่เป็นทางการได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร่วมมือกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ

คุณสมบัตินี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาการไหลเวียนของงานให้คล่องตัว และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน คุณสามารถจัดการการไหลของข้อมูลได้โดยใช้การแจ้งเตือนแบบกำหนดเองและการกล่าวถึง (@) เพื่อแจ้งเตือนสมาชิกทีมโดยเฉพาะเมื่อต้องการข้อมูลหรือความคิดเห็นจากพวกเขา ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ข้อความสำคัญสูญหายในระหว่างการสนทนา และทำให้การตอบกลับเป็นไปอย่างทันเวลา

คุณสมบัติ #2: การจัดการโครงการ

ผ่านทาง Basecamp

การแชร์ไฟล์ภายใน Campfire เป็นไปอย่างราบรื่นและใช้งานง่าย ไม่ว่าคุณจะต้องการแชร์เอกสาร รูปภาพ หรือโค้ดสั้น ๆ ก็สามารถอัปโหลดและดูไฟล์ได้โดยตรงในแชท

สิ่งนี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ไฟล์แนบอีเมลที่ยุ่งยากหรือลิงก์ภายนอก ทำให้การสื่อสารและทรัพยากรของโครงการทั้งหมดถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบและอยู่ในที่เดียว

การผสานรวมเช่น Enchant ยังสามารถกระตุ้นการอัปเดตอัตโนมัติพร้อมข้อมูลทั้งหมดในห้อง Basecamp Campfire ได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ 3: การผสานการทำงาน

Campfire สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 30 ชนิด ทำให้ทีมของคุณสามารถจัดการการสนทนาได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม

เนื่องจาก Campfire ถูกสร้างขึ้นใน Basecamp คุณสามารถเชื่อมโยงแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามหลายแห่งสำหรับการติดตามเวลา, สัญญา, ข้อเสนอ, และอื่น ๆ ได้เช่นกัน

คุณสมบัติที่ 4: ข้อมูลที่สามารถค้นหาได้

ผ่านทาง Basecamp

ทุกการสนทนาในแคมป์ไฟร์จะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติและสามารถค้นหาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสร้างบันทึกประวัติที่ครอบคลุมที่สามารถย้อนกลับมาดูได้ทุกเมื่อ ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกใหม่และสมาชิกทีมที่มีอยู่ในการทำความเข้าใจงานหรืออ้างอิงการตัดสินใจในอดีต

เพื่อให้การสนทนาที่คึกคักเป็นระเบียบและมีจุดมุ่งหมาย Campfire ใช้ระบบเธรด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแยกประเด็นย่อยออกจากบทสนทนาหลักเพื่อพูดคุยในประเด็นเฉพาะได้ วิธีนี้ช่วยให้ติดตามการสนทนาหลายหัวข้อพร้อมกันได้ง่ายขึ้น และค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น

ราคาแคมป์ไฟ

แคมป์ไฟร์ได้ถูกผสานรวมเข้ากับเบสแคมป์แล้ว และพร้อมให้ใช้งานร่วมกับระบบได้. ต่อไปนี้คือรายละเอียดราคาของเบสแคมป์:

  • ฟรีตลอดไป
  • บวก: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • โปรไม่จำกัด: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

💟 โบนัส: หากคุณต้องการผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างแท้จริง ขอแนะนำBrain MAX! แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปทรงพลังนี้รวม AI การค้นหา และระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกันในทุกแอปที่คุณใช้ทำงาน ลาก่อนความวุ่นวายจากเครื่องมือ AI ที่แยกจากกัน—นี่คือยุคใหม่ของ AI ที่เข้าใจบริบทอย่างแท้จริง

ด้วย Brain MAX คุณสามารถขจัดปัญหา AI ที่ขยายตัวอย่างไม่ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยคำสั่งเสียงเป็นอันดับแรก การค้นหาแบบรวมศูนย์ในทุกแอป และการสร้างรายงานที่กำหนดเองได้ทันที ช่วยลดภาระทางความคิดของคุณและแสดงความเสี่ยงและรายงานต่างๆ โดยไม่ล่าช้า เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วกว่าที่เคย

แคมป์ไฟ vs. Slack: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

ทั้ง Slack และ Campfire เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมแต่ตอบสนองความต้องการขององค์กรที่แตกต่างกัน Slack เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งและมีฟีเจอร์หลากหลาย เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่และกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

Campfire ที่รวมเข้ากับ Basecamp แล้ว ในทางกลับกัน มุ่งเน้นที่ความเรียบง่ายและการสื่อสารแบบเรียลไทม์สำหรับการจัดการโครงการ

มาเปรียบเทียบสองแพลตฟอร์มนี้ตามคุณสมบัติหลักเพื่อดูว่าพวกมันเปรียบเทียบกันอย่างไร

คุณสมบัติ #1: การร่วมมือ

Slack มีฟีเจอร์หลากหลายที่มากกว่าการส่งข้อความพื้นฐาน ด้วยช่องการสนทนา การส่งข้อความโดยตรง การแชร์ไฟล์ และความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลัง ทีมงานสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ

Campfire มุ่งเน้นการแชทแบบเรียลไทม์และการแชร์ไฟล์ควบคู่ไปกับโปรเจกต์ต่างๆ โดยนำเสนอวิธีการที่เรียบง่ายและมีจุดมุ่งหมายชัดเจนยิ่งขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้ข้อมูลไหลเวียนตลอดเวลา ทำให้คุณสามารถปิดโปรเจกต์ได้เร็วขึ้น

🏆 ผู้ชนะ: Campfire ชนะในรอบนี้ Campfire มีแนวทางแบบบูรณาการที่ช่วยให้เข้าใจบริบทและสื่อสารเกี่ยวกับโครงการได้ดีขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานอย่างรวดเร็วระหว่างแผนกต่างๆ

คุณสมบัติ #2: การจัดการโครงการ

Slack แม้จะไม่ใช่เครื่องมือการจัดการโครงการ แต่สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการโครงการ ทำให้คุณสามารถรับการอัปเดตและจัดการงานภายในช่องทางของคุณได้

แคมป์ไฟเป็นฟีเจอร์แชทแบบเรียลไทม์ที่สร้างขึ้นโดยตรงใน Basecamp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุม เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญของ Basecamp ซึ่งรวมถึงเครื่องมือสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ การจัดตารางเวลา และการแชร์เอกสาร คุณจึงได้รับการผสานรวมแบบเนทีฟโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการติดตามงานหรือการจัดการเวิร์กโฟลว์

🏆 ผู้ชนะ: Campfire คว้าชัยชนะในครั้งนี้ไปครอง ฟังก์ชันการทำงานของ Slack เน้นไปที่การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อเป็นหลัก ในขณะที่ Campfire ยังช่วยจัดการไทม์ไลน์ของโครงการได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ 3: การผสานการทำงาน

หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของ Slack คือความสามารถในการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้มากกว่า 2,000 รายการ ระดับการผสานรวมที่สูงนี้ทำให้ Slack สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น มอบความยืดหยุ่นให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือที่คุ้นเคยอยู่แล้วได้อย่างเต็มที่

ในขณะที่ Campfire เอง (ฟีเจอร์แชท) มีการผสานรวมขั้นพื้นฐานบางประการ แพลตฟอร์ม Basecamp ที่กว้างขึ้นมีการผสานรวมที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับ Slack ก็ตาม การผสานรวมของ Basecamp มักถูกออกแบบมาเพื่อเสริมความสามารถในการจัดการโครงการที่มีอยู่ในตัว โดยเน้นไปที่เครื่องมือสำหรับการติดตามเวลา การออกใบแจ้งหนี้ และการรายงาน

คุณสามารถใช้บริการเช่น Zapier เพื่อเชื่อมต่อ Basecamp กับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้

🏆 ผู้ชนะ: Slack ได้คะแนนพิเศษในข้อนี้ ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายและความยืดหยุ่น ทำให้สามารถจัดการงานได้อย่างราบรื่นและไร้รอยต่อ

คุณสมบัติที่ 4: ข้อมูลที่สามารถค้นหาได้

เมื่อพูดถึงการค้นหาข้อมูล ระบบค้นหาของ Slack สำหรับองค์กรอยู่ในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้ คิดเสียว่ามันเป็นแถบค้นหาเดียวสำหรับความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณ

ในทางกลับกัน Campfire ของ Basecamp ช่วยป้องกันไม่ให้การสนทนาของคุณยุ่งเหยิง

ในขณะที่ Campfire เหมาะสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์และไม่เป็นทางการ Basecamp ก็มีกระดานข้อความแยกต่างหากสำหรับการสนทนาที่เป็นทางการมากขึ้น ที่นี่คุณสามารถจัดระเบียบการสนทนาให้เป็นหัวข้อที่อ่านง่ายและชัดเจน การตั้งค่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจที่สำคัญของโครงการและข้อมูลสำคัญต่างๆ จะค้นหาและอ้างอิงได้ง่ายในภายหลัง โดยไม่สูญหายไปกับบทสนทนาในแต่ละวัน

🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน Slack มีความได้เปรียบในด้านขนาด ในขณะที่ Campfire เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่ที่เรียบง่ายและชัดเจน

Slack vs. Campfire บน Reddit

เราหันไปหาRedditเพื่อค้นหาว่าเครื่องมือใดที่องค์กรต่างๆ นิยมใช้ เมื่อคุณค้นหา Slack เทียบกับ Campfire ผู้ใช้หลายคนเห็นพ้องกันว่า Slack มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากกว่า

ในขณะที่ Campfire เหมาะสำหรับการสื่อสารในทีม Slack มีฟีเจอร์ขั้นสูงที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

แต่ผู้ใช้บางคนชื่นชมความเรียบง่ายของมันผู้ใช้คนหนึ่งบนReddit กล่าวว่า

แคมป์ไฟเป็นแอปแชทกลุ่มที่มีแนวโน้มดีซึ่งคุณสามารถใช้ในบริษัทของคุณเพื่อสื่อสารกับทีมของคุณได้

มันง่าย และคุณไม่ได้รับคุณสมบัติที่ซับซ้อนหรือทรงพลังเหมือน Slack หรือ Teams. คุณสามารถใช้แอปนี้เพื่อฟังก์ชันหลัก—การสื่อสารกับทีม.

ผู้ใช้บางรายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับประวัติการแชทที่อาจถูกลบในเซิร์ฟเวอร์ Slack และแนะนำให้ใช้ Campfire เพื่อสำรองข้อมูลการแชท

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Slack และ Campfire

ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน แทนที่การแชทกระจัดกระจาย หัวข้อที่พลาด และเครื่องมือที่แยกจากกัน

ส่วนที่ดีที่สุด? การสนทนา, งาน, เอกสาร, และการร่วมมือกัน ตอนนี้อยู่ในที่ทำงานที่ราบรื่นเพียงที่เดียว. นี่คือทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ โดยไม่ต้องออกจากแอปเลย.

มาสำรวจคุณสมบัติของมันไปด้วยกันเถอะ เพื่อดูว่าคุณสามารถทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้นได้อย่างไร!

จุดเด่นอันดับ 1 ของ ClickUp: ClickUp Chat

การสนทนาที่ขาดตอน งานที่ไม่ได้จัดระเบียบ และหัวข้อที่พลาดไป จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

ด้วยClickUp Chat คุณสามารถเริ่มการสนทนาในช่องทางสาธารณะเพื่อให้ทุกคนในทีมของคุณทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ได้:

  • อย่าพลาดการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ: มอบหมายความคิดเห็นให้กับบุคคลที่เหมาะสมได้ทันทีหรือแปลงความคิดเห็นเหล่านั้นเป็นงาน เพื่อไม่ให้สิ่งใดตกหล่น
  • เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นผลลัพธ์: เพียงคลิกเดียว เปลี่ยนการสนทนาในแชทให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริง—ไม่ต้องกังวลกับการติดตามผลที่ลืมอีกต่อไป
  • รักษาบริบทไว้ในมือคุณ: เชื่อมโยงงาน เอกสาร และการสนทนาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมของคุณมีภาพรวมที่สมบูรณ์เสมอ
  • ทำงานได้เร็วขึ้นด้วย AI: รับคำแนะนำอัจฉริยะเพื่อสร้างงานโดยอัตโนมัติ, สรุปหัวข้อสนทนา และอื่นๆ อีกมากมาย—ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ
  • แชร์การอัปเดตที่สำคัญ: สร้างโพสต์สำหรับการประกาศ การอัปเดต และการสนทนาเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่สอดคล้องกัน
  • พบปะและสรุปได้อย่างง่ายดาย: เริ่มการโทรด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวและรับสรุปโดยอัตโนมัติที่เน้นทุกประเด็นสำคัญ
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ใช้ Syncups สำหรับการโทรเสียงหรือวิดีโอโดยตรงภายใน ClickUp—ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

ClickUp One Up #2: งานใน ClickUp

งานใน ClickUp
รักษาความโปร่งใสของไทม์ไลน์โครงการและกระบวนการทำงานของทีมด้วย ClickUp Tasks

คุณกำลังมองหาคุณสมบัติที่ช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบเพื่อลดการกลับไปกลับมาหรือไม่?ClickUp Tasksช่วยทำงานอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และเชื่อมต่อเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดของคุณ เช่น Docs, Chat และ Whiteboards พร้อม AI ในตัว

นี่คือวิธีที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกงาน:

  • ปรับแต่งงานให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง, หมวดหมู่, และประเภทของงานที่เหมาะกับกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครของทีมคุณ
  • ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ: ประหยัดเวลาด้วยการมอบหมายงาน การแจ้งเตือน และการอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ—มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
  • รวมศูนย์และทำให้เป็นระบบ: เพิ่มงานไปยังรายการโครงการหลายรายการและเก็บการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อลดความซ้ำซ้อน
  • ติดตามความคืบหน้า: ตรวจสอบสถานะโครงการและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
  • เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นการกระทำ: แปลงการส่งแบบฟอร์มให้เป็นงานโดยอัตโนมัติด้วยคำแนะนำจาก AI
  • จัดลำดับความสำคัญด้วยความแม่นยำ: กำหนดสถานะและระดับความสำคัญแบบกำหนดเองเพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
  • สร้างภาพเชื่อมโยง: เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับความพึ่งพาเพื่อดูผลกระทบของโครงการและจัดการกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การจัดการแบบครบวงจร: จัดการงาน ปฏิทิน การแจ้งเตือน และสิ่งที่ต้องทำจากแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ ออกแบบมาเพื่อให้ทีมของคุณก้าวไปข้างหน้าโดยไม่พลาดจังหวะสำคัญ ด้วย ClickUp Brain คุณจะไม่ต้องสงสัยเกี่ยวกับอะไรอีกต่อไป!

เพียงแค่ถาม แล้ว AI จะดึงบริบทจากแชทและงานของคุณโดยอัตโนมัติ ClickUp Brain ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain มอบคุณค่าและช่วยให้งานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น:

  • บริบททันที อยู่ในมือคุณเสมอ: ไม่พลาดรายละเอียดสำคัญอีกต่อไป—ClickUp Brain แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการสนทนาและงานของคุณทันทีที่คุณต้องการ
  • การทำงานร่วมกันอย่างไร้ความพยายาม: ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกจากเส้นทางการสนทนาและการอัปเดตงาน ClickUp Brain ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • การช่วยเหลือเชิงรุก: รับการแจ้งเตือนที่ทันเวลา คำแนะนำ และสรุปตามการสนทนาและกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น
  • หลายแบบจำลอง AI สำหรับผลลัพธ์ที่ฉลาดขึ้น: ClickUp Brain ให้คุณเข้าถึงแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) หลายตัวเพื่อให้คำตอบที่แม่นยำที่สุด, ตรงประเด็นที่สุด, และมีความละเอียดอ่อนสำหรับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคุณ
  • การสร้างภาพและการสนับสนุนเชิงสร้างสรรค์: สร้างภาพและสื่อภาพต่างๆ ได้ทันทีภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถนำไอเดียมาสู่ชีวิตได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
  • การค้นหาเว็บและคำตอบแบบเรียลไทม์: เข้าถึงข้อมูลล่าสุดจากเว็บผ่าน Brain เพื่อให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอในการตัดสินใจของคุณ
  • กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ: ลดการค้นหาด้วยตนเองและการสลับบริบท ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงแทนการค้นหาข้อมูล

ClickUp's One Up #4: ความคิดเห็นใน ClickUp และเอกสาร ClickUp

คลิกอัพ ด็อกส์
ร่วมมือกับทีมของคุณได้จากทุกที่บน ClickUp Docs

หากคุณต้องการแก้ไขแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมของคุณล่ะ? เราได้เตรียมไว้ให้คุณแล้ว!ClickUp Docsช่วยให้คุณเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบ นี่คือวิธีที่มันช่วย:

  • เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ: เชื่อมโยงเอกสารกับงานและโครงการของคุณโดยตรง เพื่อให้ทุกความคิดก้าวไปข้างหน้า
  • สร้างเอกสารในแบบของคุณ: ใช้หน้าเอกสารแบบซ้อนกัน, ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย, และเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อสร้างเอกสารที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกความต้องการ
  • มีส่วนร่วมกับทีมของคุณ: จัดระเบียบข้อมูลด้วยบุ๊กมาร์กแบบซ้อน ตาราง และอื่นๆ อีกมากมาย—เหมาะสำหรับแผนงาน วิกิ และฐานความรู้
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ระดมความคิด แก้ไข และแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันด้วยการแก้ไขแบบสดทันที
  • รักษาความรู้ให้เป็นศูนย์กลาง: ทำเครื่องหมายเอกสารสำคัญเป็นวิกิเพื่อให้ทีมของคุณสามารถกลับมาดูและอ้างอิงได้อย่างง่ายดายเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ

พลาดความคิดเห็น? งานหาย? ล่าช้าในการทำงานตามกำหนด? ฟังดูยากเกินไปที่จะจัดการและควบคุม? แต่ไม่ใช่กับClickUp Comments มันช่วยให้คุณมอบหมายความคิดเห็นที่ต้องการการดำเนินการ เพื่อให้สมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องทราบว่ามีอะไรที่ต้องทำ

เมื่อคุณทำภารกิจของคุณเสร็จแล้ว คุณสามารถแก้ไขความคิดเห็นเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน!

นี่คือความคิดเห็นของMarianela Fernandez ที่ปรึกษาด้านการบำบัดน้ำจาก Eco Supplier Panamá เกี่ยวกับการใช้ ClickUp:

โดยการผสานรวมฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือน, ปฏิทิน, อีเมล, และระบบการทำงานในกระบวนการดำเนินโครงการ, ClickUp ช่วยให้พนักงานหยุดการมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และหันมาให้ความสำคัญกับงานที่สร้างคุณค่าแทน

โดยการผสานรวมฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือน, ปฏิทิน, อีเมล, และระบบการทำงานในกระบวนการดำเนินโครงการ, ClickUp ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานหยุดการมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบกลไกทางเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และหันมาให้ความสำคัญกับงานที่สร้างคุณค่าแทน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยแผนงานที่ครอบคลุมซึ่งทุกคนในทีมเข้าใจและปฏิบัติตามตรวจสอบเทมเพลตแผนการสื่อสารโครงการเหล่านี้เพื่อรับแนวทางที่มีโครงสร้างในการสร้างแผนงานของคุณ 🧮

ทำให้การสื่อสารในทีมเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp!

การเลือกแพลตฟอร์มการสื่อสารที่เหมาะสมสามารถทำให้ความพยายามในการประสานงานของทีมประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ และส่งผลโดยตรงต่อความราบรื่นของกระบวนการทำงาน

Slack นำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูงด้วยการผสานรวม, การค้นหาขั้นสูง และการสื่อสารหลายช่องทาง แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาแอปที่รวมการจัดการโครงการและการสื่อสารเข้าด้วยกัน

ในทางกลับกัน Campfire ทำให้ทุกอย่างเรียบง่าย ด้วยการสนทนาที่ชัดเจน มีสิ่งรบกวนน้อยที่สุด และมุ่งเน้นไปที่การทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่

แต่หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการทำงานร่วมกัน, การหารือ, และการจัดการโครงการ, คุณอาจพิจารณา ClickUp. ด้วย ClickUp Chats, Comments, Tasks, และ Docs, คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาของคุณให้กลายเป็นการกระทำ, ทำให้การสื่อสารลื่นไหล และงานของคุณเป็นระเบียบ. มันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือแชท; มันคือที่ทำงานครบวงจรที่ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้.

สำรวจ ClickUp ตอนนี้และเปลี่ยนแปลงการสื่อสารของทีม—สมัครบัญชีฟรี!