n8n vs. Make: เครื่องมืออัตโนมัติตัวไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด?

ระบบอัตโนมัติสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 25,000 ชั่วโมงในปีแรก และ 225,000 ชั่วโมงในปีที่สาม นั่นคือเวลาที่คุณและทีมของคุณสามารถนำไปใช้กับงานเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น แต่คุณจะเริ่มต้นจากตรงไหน?
n8n และ Make เป็นสองเครื่องมืออัตโนมัติที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงมากที่สุดในปัจจุบัน เมื่อมองผิวเผิน ทั้งสองอาจดูคล้ายกันมาก เพราะต่างก็ให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ได้เหมือนกัน แต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณจะเริ่มเห็นความแตกต่างที่ชัดเจน
n8n เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและมีความยืดหยุ่นสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมทุกอย่างได้อย่างเต็มที่ ในทางกลับกัน Make เน้นความเรียบง่ายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่สะอาดตา
ดังนั้น อะไรที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากกว่ากัน? มาเปรียบเทียบคุณสมบัติ ความง่ายในการใช้งาน และอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ และหากไม่มีตัวเลือกใดที่ดูเหมาะสม เราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับClickUpซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทั้งสอง!
n8n vs. Make เปรียบเทียบโดยสรุป
ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียด นี่คือภาพรวมสั้น ๆ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง n8n กับ Make
|คุณสมบัติ
|n8n
|ทำให้
|โบนัส: ClickUp 🥇
|อินเตอร์เฟซและประสบการณ์ผู้ใช้
|UI ที่ใช้งานได้แต่มีความเป็นเทคนิค เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
|อินเตอร์เฟซที่สะอาดและมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมตัวสร้างแบบลากและวาง; ง่ายต่อผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
|UI ที่ใช้งานง่ายและทันสมัย รวมงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานไว้ในที่เดียว เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกประเภท
|ความยืดหยุ่นและความสมเหตุสมผลของกระบวนการทำงาน
|มีความยืดหยุ่นสูง รองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีหลายเส้นทาง พร้อมตรรกะที่สมบูรณ์
|เหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบเส้นตรงหรือแบบโมดูลาร์; มีการควบคุมการแยกเงื่อนไขน้อยกว่า
|เครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบภาพพร้อมระบบอัตโนมัติที่กำหนดเอง เงื่อนไข และคำแนะนำจาก AI สำหรับกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนได้
|การผสานรวมและความสามารถในการขยาย
|การผสานรวมที่หลากหลาย โดยเฉพาะผ่านโหนดชุมชน
|คลังขนาดใหญ่ของระบบเชื่อมต่อสำเร็จรูป; การตั้งค่าที่ง่ายดาย
|การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ, รองรับ API, เครื่องมือพื้นฐานเช่น เอกสาร, แดชบอร์ด, และการทำงานอัตโนมัติ
|ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
|มีเอเจนต์ AI ให้บริการบางส่วน แต่มีเครื่องมือ AI ที่พร้อมใช้งานจำกัด
|เน้นที่ระบบอัตโนมัติเชิงตัวแทน แต่ AI มีความเฉพาะเจาะจงกับงาน
|ClickUp Brain ช่วยในการทำงานอัตโนมัติ สรุป และปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ด้วยภาษาธรรมชาติ
|การร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
|ไม่มีการทำงานร่วมกันในตัว ต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก
|ขาดเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว
|เอกสารในตัว, แชท, ความคิดเห็น และการแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
|การโฮสต์และควบคุมด้วยตนเอง
|โอเพนซอร์สอย่างสมบูรณ์และสามารถโฮสต์ได้ด้วยตัวเอง
|ระบบบนคลาวด์; ไม่มีตัวเลือกการโฮสต์ด้วยตนเอง
|ไม่ใช่โฮสต์เอง แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ปลอดภัยพร้อมการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดและการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ
n8n คืออะไร?
n8n เป็นเครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปต่าง ๆ ส่งผ่านข้อมูลระหว่างแอปเหล่านั้น และสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้ทั้งแบบมีหรือไม่มีโค้ด เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมและยืดหยุ่นได้มากกว่าแพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบดั้งเดิมทั่วไป
แพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติตัวนี้โดดเด่นด้วยตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์แบบภาพเต็มรูปแบบ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้ตรรกะ เงื่อนไข และลูป; เพิ่มโค้ด JavaScript แบบกำหนดเองตามที่ต้องการ; และยังสามารถโฮสต์ระบบทั้งหมดได้ด้วยตัวเองเพื่อให้คุณเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์และควบคุมได้เต็มที่
ด้วยการรองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 400 แบบ n8n ทำให้การอัตโนมัติทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจประจำวันง่าย ๆ ไปจนถึงกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย คุณยังสามารถใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์เพื่อปรับใช้ระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนของซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานนี้ทำให้มันเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ทีมที่ทำงานในโครงการที่มีความเทคนิคสูง
👀 คุณรู้หรือไม่? ตัวแทน AI แบบสร้างเนื้อหาสามารถลดระยะเวลาของวงจรการตรวจสอบได้ถึง20 ถึง 60% นั่นคือเวลาที่ประหยัดได้หลายชั่วโมง (หรืออาจถึงหลายวัน) ในกระบวนการต่างๆ เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
คุณสมบัติของ n8n
n8n เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่รองรับการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งและปรับแต่งได้สำหรับทีม, ผู้ใช้เทคโนโลยี, และผู้ปฏิบัติงานคนเดียว. ตั้งแต่การจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนไปจนถึงการให้คุณควบคุมอย่างสมบูรณ์ว่าข้อมูลของคุณจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนและอย่างไร. นี่คือรายละเอียดของสิ่งที่มันมอบให้:
คุณสมบัติ #1: ระบบการทำงานอัตโนมัติ
เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพของ n8n ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อโหนดทริกเกอร์กับงานต่าง ๆ สร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่สอดคล้องกับตรรกะของคุณ แต่ละโหนดจะแทนการกระทำเฉพาะ เช่น การส่งอีเมล การสืบค้นฐานข้อมูล หรือการจัดรูปแบบผลลัพธ์ คุณสามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนได้โดยใช้ลูป ตรรกะเงื่อนไข หรือแม้กระทั่งการหยุดชั่วคราวจนกว่าเงื่อนไขที่กำหนดจะตรงตามที่ต้องการ
โหนดโค้ดช่วยให้คุณเขียน JavaScript หรือ Python แบบกำหนดเองสำหรับการแปลงข้อมูลที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนด้วยสวิตช์ การรวม และการทำความสะอาดข้อมูล
ผู้ใช้ทางเทคนิคสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงด้วยการผสาน API แบบกำหนดเองหรือโหนดคำขอ HTTP ในขณะที่ยังคงใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวาง
n8nยังรวมถึงตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ AI ที่รองรับโมเดลต่างๆ เช่น OpenAI และ Hugging Face ซึ่งมีประโยชน์สำหรับงานต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อความหรือสรุปเนื้อหา
คุณสมบัติ #2: การโฮสต์ด้วยตนเอง
n8n ให้คุณสามารถรันแพลตฟอร์มอัตโนมัติทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลาวด์ของคุณเองได้ มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือข้อมูลและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ด้วยการตั้งค่านี้ คุณสามารถ:
- ควบคุมการอัปเดตและปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- ยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน การดำเนินการ และการผสานรวม
- เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยกับระบบภายในและฐานข้อมูลส่วนตัว
- ติดตั้ง n8n บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, คลาวด์ส่วนตัว, หรือสภาพแวดล้อม Kubernetes
- กำหนดนโยบายความปลอดภัยและการเข้าถึงของคุณเอง
- แก้ไขโค้ดโอเพนซอร์สเพื่อเพิ่มคุณสมบัติหรือปรับการทำงาน
คุณสมบัติที่ 3: แม่แบบเวิร์กโฟลว์
หากคุณไม่มีความรู้ทางเทคนิคในการสร้างระบบตั้งแต่ต้น n8n มีเทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ AI ที่รวดเร็วขึ้น การผสานการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และทำงานร่วมกับแอปยอดนิยมได้ คุณสามารถ:
- เรียกดูเทมเพลตสำหรับวิศวกรรม การตลาด การขาย และการดำเนินงาน
- เชื่อมต่อเครื่องมือเช่น Slack, Google Sheets, Airtable, และ GitHub
- แก้ไขเวิร์กโฟลว์โดยใช้ส่วนติดต่อแบบไม่ต้องเขียนโค้ด—เพิ่ม ลบ หรือปรับแต่งโหนด
- สำรวจระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนผ่านตัวอย่างทีละขั้นตอน
- แชร์การผสานระบบแบบกำหนดเองกับผู้อื่นหรือใช้ซ้ำในโครงการต่างๆ
n8n ราคา
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
👀 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยของ McKinsey ระบุว่า คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ถึง50%ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน แม้แต่ในอุตสาหกรรมการผลิต
Make คืออะไร?
Make เป็นเครื่องมืออัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคที่ต้องการเชื่อมต่อแอปและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคขั้นสูง มันมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งคุณสามารถสร้างสถานการณ์โดยการลากและวางขั้นตอนบนผืนผ้าใบ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ข้ามสายงานระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุนลูกค้า คุณสามารถเชื่อมต่อทุกอย่างตั้งแต่ Google Sheets และ Slack ไปจนถึง CRM และเครื่องมือ AI รวมถึงเครื่องมือที่รองรับการดึงข้อมูลเพื่อเสริมสร้างการสร้างเนื้อหา (Retrieval Augmented Generation) เพื่อการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ทำให้ Make แตกต่างคือความง่ายในการเรียนรู้และใช้งาน คุณสามารถเห็นข้อมูลเคลื่อนไหวผ่านแต่ละขั้นตอนได้แบบเรียลไทม์ ปรับแต่งการทำงานได้ทันทีที่ต้องการ และสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทรงประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมาย
สร้างคุณสมบัติ
แม้ว่าคุณจะไม่มีทักษะทางเทคนิคในการสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณเอง Make ก็ทำให้กระบวนการนี้ง่ายและยืดหยุ่น ไม่ว่าคุณจะตั้งค่าการทำงานแบบขั้นตอนเดียวที่เรียบง่ายหรือสร้างกระบวนการหลายชั้นที่ครอบคลุมหลายแอป มันก็ปรับให้เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้
นี่คือรายละเอียดของฟีเจอร์สำคัญ:
คุณสมบัติ #1: ระบบอัตโนมัติด้วย AI
Make ช่วยให้คุณสามารถผสานรวมเครื่องมือ AI สำหรับการอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดคุณสามารถเชื่อมต่อบริการเช่น OpenAI, Hugging Face, Gmail, และ Slack เพื่อสรุปอีเมล, จัดหมวดหมู่ตั๋ว, แปลข้อความ, และสร้างเนื้อหาได้
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของมันทำงานได้ดีสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ในขณะที่ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถปรับแต่งอินพุต API และสร้างการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ซับซ้อนได้
Make ยังรองรับการทำงานอัตโนมัติแบบมีเจตนา ซึ่ง AI สามารถคิดและดำเนินการได้อย่างอิสระ ไม่ใช่แค่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนพื้นฐานหรือสร้างการตั้งค่าที่ซับซ้อน Make ผสมผสานอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเข้ากับความสามารถทางเทคนิคที่ลึกซึ้ง เพื่อการทำงานอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้
คุณสมบัติ #2: ตัวสร้างตัวแทน AI
เครื่องมือสร้างตัวแทน AI ของ Makeช่วยให้คุณสามารถสร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้เองซึ่งสามารถคิด ตัดสินใจ และดำเนินการภายในกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกระบวนการทำงาน
ต่างจากระบบอัตโนมัติมาตรฐาน ตัวแทนเหล่านี้สามารถจัดการเป้าหมายที่ซับซ้อนได้โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำ การเข้าถึงข้อมูล และการเลือกขั้นตอนต่อไปที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ตัวแทนเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญสูง อินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้การออกแบบตัวแทนที่มีตรรกะเหมือนมนุษย์เป็นเรื่องง่าย
คุณสามารถ:
- กำหนดบทบาท วัตถุประสงค์ และบุคลิกภาพของตัวแทนของคุณโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
- เชื่อมต่อตัวแทนกับแอปที่รองรับได้ทุกแอป เช่น Gmail, Notion หรือ Google Sheets
- ติดตั้งเครื่องมือให้กับตัวแทน AIเช่น การค้นหาเว็บ การเรียกคืนข้อมูล การสร้างเสริม และการจัดการไฟล์
- ปรับพฤติกรรมของตัวแทนโดยการแก้ไขข้อความแจ้งเตือน ข้อมูลที่ป้อน หรือเครื่องมือที่เชื่อมต่อ
- ตั้งค่าเส้นทางการจัดการข้อผิดพลาดเพื่อตรวจจับและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ 3: ผสานแอป AI
Make นำเสนอแอปพลิเคชัน AI หลากหลายประเภทที่คุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้โดยตรง ใช้การผสานการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมเครื่องมือต่างๆ เช่น OpenAI, Anthropic, Hugging Face, ระบบ CRM และแพลตฟอร์มสนับสนุนลูกค้า เพื่อทำให้งานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล และนำความฉลาดเข้ามาในกระบวนการทำงานของคุณ—โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
การผสานรวม AI อย่างครอบคลุมเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- เพิ่มคุณค่าข้อมูลของคุณด้วยการใช้แบบจำลองทางภาษาสำหรับงานต่างๆ เช่น การจำแนกประเภท การสรุปเนื้อหา และการวิเคราะห์ความรู้สึก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มคุณค่าข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- ทำให้งานซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ เช่น การสร้างอีเมล การแปลข้อความ การวิเคราะห์ตั๋วสนับสนุน และอื่นๆ ด้วยการตั้งค่าเพียงเล็กน้อย
- ใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งวิธีที่แอป AI ทำงานภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- ผสานแอป AI เข้ากับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ ครอบคลุมด้านการตลาด การดำเนินงาน และการสนับสนุน
กำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป (สูงสุด 1,000 ครั้ง/เดือน)
- คอร์: $10. 59/เดือน (สำหรับ 10,000 รายการ/เดือน)
- ข้อดี: $18.82/เดือน (สำหรับ 10,000 รายการ/เดือน)
- ทีม: $34. 12/เดือน (สำหรับ 10,000 รายการ/เดือน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คุณสามารถสร้างและเล่นเพลย์ลิสต์ Spotify อัตโนมัติได้ด้วยเครื่องมืออย่าง Zapierและ GitHub เพื่อกำหนดเวลาให้เพลย์ลิสต์เล่นในช่วงเวลาที่ต้องการ
n8n เทียบกับ Make: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้งสองเครื่องมือเป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ทรงพลังซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไร? มาเปรียบเทียบ n8n กับ Make เพื่อดูว่าพวกเขาแตกต่างกันอย่างไรในการใช้งานจริง
1. ประสบการณ์ของผู้ใช้และอินเตอร์เฟซ
n8n ใช้ตัวสร้างแบบโหนดที่เหมาะสำหรับทีมที่มีทักษะทางเทคนิคและความต้องการในการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนมากขึ้น มีความยืดหยุ่นและทรงพลัง แต่หากคุณเป็นมือใหม่ในการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ การเรียนรู้อาจมีความชันเล็กน้อย มีเทมเพลตให้ใช้ แต่โดยปกติแล้วจะต้องมีการปรับแต่งทางเทคนิคเล็กน้อยเพื่อให้ตรงกับการตั้งค่าของคุณ
ในทางกลับกัน, Make ใช้แนวทางที่แตกต่างด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและไม่มีโค้ด พร้อมระบบลากและวางที่เรียบง่าย. Make โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและไม่มีโค้ด พร้อมระบบลากและวางที่ใช้งานง่าย. มันถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ทำให้การสร้างและจัดการเวิร์กโฟล์คเป็นเรื่องง่ายโดยไม่รู้สึกถูกท่วมท้น.
แพลตฟอร์มแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ขณะที่ข้อมูลเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน ทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานอัตโนมัติได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทุกคน ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้ใช้ขั้นสูง สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและขยายระบบอัตโนมัติของตนได้
🏆 ผู้ชนะ: Make. It เป็นผู้นำในด้านความง่ายในการใช้งานและการเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่น
2. ความยืดหยุ่นและความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน
n8n โดดเด่นในการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนและมองเห็นได้ชัดเจน รองรับการทำงานวนซ้ำ การแยกเส้นทางด้วยสวิตช์และโหนด if การรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง และยังสามารถใช้โค้ดที่กำหนดเองเพื่อแปลงข้อมูลได้ตามต้องการอย่างแม่นยำ
การจัดการข้อผิดพลาดและการกำหนดเส้นทางอย่างละเอียดถูกสร้างไว้ในระบบ ทำให้การจัดการระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนเป็นเรื่องง่ายโดยไม่มีขีดจำกัด ความยืดหยุ่นนี้ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้ทางเทคนิคที่ต้องการควบคุมตรรกะการทำงานอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์
มอบความสามารถในการทำงานเป็นขั้นตอนที่มั่นคง แต่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเมื่อจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนมาก
🏆 ผู้ชนะ: n8n. เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงที่ปรับแต่งได้
3. การผสานรวมและความสามารถในการขยาย
n8n มอบการผสานการทำงานที่หลากหลายและทรงพลัง พร้อมทั้งเป็นโอเพ่นซอร์ส ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโหนดแบบกำหนดเองและขยายฟังก์ชันการทำงานได้ตามต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการโฮสต์ระบบเองและปรับแต่งการผสานการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะของตนเอง โดยสรุป n8n มอบแนวทางที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชื่นชอบการปรับแต่งและการตั้งค่าทางเทคนิค
Make มีการผสานรวมกับแอปพลิเคชัน AI มากมาย อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องผูกติดกับระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มเปิดของ n8n
🏆 ผู้ชนะ: n8n หากคุณต้องการความสามารถในการขยายตัวแบบไม่จำกัดและการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในการผสานรวมและการปรับใช้ n8n มอบข้อได้เปรียบที่สำคัญ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนผังกระบวนการสำหรับ ClickUp, Excel และ Word
4. ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์และปัญญาอัตโนมัติ
นำเสนอเครื่องมืออัตโนมัติขั้นสูงสำหรับ AI รวมถึงตัวแทน AI การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา และการทำงานอัตโนมัติแบบตัวแทน ช่วยให้กระบวนการทำงานสามารถคิดวิเคราะห์และปรับตัวได้ คุณสมบัติ AI ของแพลตฟอร์มถูกสร้างขึ้นในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถเข้าถึงได้ ในขณะที่ยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
n8n ยังรองรับ AI ผ่านการผสานรวมและให้คุณสร้าง API ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานนี้มุ่งเน้นไปที่ความยืดหยุ่นและการโฮสต์เองมากกว่า AI ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
🏆 ผู้ชนะ: Make. เป็นผู้นำที่ชัดเจนในด้านระบบอัตโนมัติด้วย AI ในตัวและเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ
🧠 เกร็ดความรู้: มีระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)ที่สามารถติดตามพฤติกรรมการใช้กระบะทรายของแมวของคุณได้โดยตรวจสอบความถี่ในการใช้กระบะทราย ประเภทของของเสีย น้ำหนัก และรูปแบบการขับถ่ายโดยรวม!
n8n เทียบกับ Make บน Reddit
ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ n8n กับ Make มีความเห็นแตกต่างกันใน Reddit
ในขณะที่ผู้ใช้บางรายชื่นชมการตั้งค่าที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับขนาดของ Make ผู้ใช้อื่น ๆ ชี้ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและพลังของ n8n โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการกับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนและมีข้อมูลหนักและการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง
ตัวอย่างเช่นjsreally สมาชิก Reddit ได้แบ่งปันในr/n8n:
n8n มีเส้นทางการเรียนรู้จริง ๆ โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ นอกจากนี้ยังมีความสามารถที่คุณไม่มีใน Make ด้วย เช่น การประมวลผล 1000 รายการโดยมีค่าใช้จ่ายเท่ากับการประมวลผล 10 รายการ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อทำสิ่งที่คุณเคยฝันถึงเท่านั้นได้
n8n มีเส้นทางการเรียนรู้จริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนแรก นอกจากนี้ยังมีความสามารถที่คุณไม่มีใน Make ด้วย เช่น การประมวลผล 1000 รายการโดยมีค่าใช้จ่ายเท่ากับการประมวลผล 10 รายการ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อทำสิ่งที่คุณเคยฝันถึงเท่านั้นได้
บางคนชอบ Make เพราะความเรียบง่ายของมัน ตัวอย่างเช่นAdmirable_Shape9854แสดงความคิดเห็นในกระทู้ที่r/automation:
ฉันจะเลือกใช้ Make สำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบง่าย ๆ เพราะตั้งค่าได้ง่ายกว่า ขยายขนาดได้มากกว่า และเหมาะกับลูกค้าทั่วไป หากต้องการใช้เอเจนต์ AI หรือเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ให้ใช้ n8n แต่ข้อจำกัดของแผนราคาถูกอาจสร้างความยุ่งยากได้
ฉันจะเลือกใช้ Make สำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบง่าย ๆ เพราะตั้งค่าได้ง่ายกว่า ขยายขนาดได้มากกว่า และเหมาะกับลูกค้าทั่วไป หากต้องการใช้เอเจนต์ AI หรือเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ให้ใช้ n8n แต่ข้อจำกัดของแผนราคาถูกอาจสร้างความยุ่งยากได้
จากนั้นก็มีคนที่ชอบใช้ทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับงานที่ทำ ดังที่ผู้ใช้ Redditชื่อ CompetitiveChoice732กล่าวไว้ว่า:
ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนและความต้องการของลูกค้า สำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ง่ายและสะดวกในการเริ่มต้นใช้งาน Make นั้นเป็นมิตรกับผู้ใช้มากและตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าคุณต้องการเวิร์กโฟลว์ของตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้หรือความยืดหยุ่นที่ลึกซึ้งกว่า n8n จะโดดเด่น—แม้จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ผมมักจะใช้ Make สำหรับขั้นตอนที่ง่ายกว่าและ n8n สำหรับงานที่ซับซ้อน ทำไมไม่ใช้ทั้งสองอย่างในจุดที่แต่ละอย่างทำได้ดีล่ะ?
ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนและความต้องการของลูกค้า สำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ง่ายและสะดวกในการเริ่มต้นใช้งาน Make เป็นตัวเลือกที่ใช้งานง่ายมากและตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าคุณต้องการเวิร์กโฟลว์ของตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้หรือความยืดหยุ่นในระดับที่ลึกกว่า n8n จะโดดเด่นกว่า แม้ว่าจะมีจุดที่ใช้งานยากอยู่บ้างก็ตาม ผมมักจะใช้ Make สำหรับขั้นตอนที่ง่ายและ n8n สำหรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ทำไมไม่ใช้ทั้งสองตัวในจุดที่แต่ละตัวถนัดล่ะ?
📮 ClickUp Insight:เกือบ 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI เพื่อทำให้งานส่วนตัวง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น คุณต้องการสร้างประโยชน์เช่นเดียวกันในที่ทำงานหรือไม่? ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ!
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 30% ด้วยการลดจำนวนการประชุม สรุปเนื้อหาอย่างรวดเร็วด้วย AI และจัดการงานอัตโนมัติ
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ n8n เทียบกับ Make
แม้ว่า n8n และ Make จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ แต่ทั้งสองอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนและต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่างพร้อมกัน ต้องการพลังและความยืดหยุ่นในระดับเดียวกันโดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้หรือไม่?
สวัสดีClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน
มันมอบแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการอัตโนมัติของงาน, สร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการ, จัดการโครงการ, ร่วมมือกับทีมของคุณ, และแม้กระทั่งสร้างกระบวนการทำงาน AI ของคุณเองเพื่อการอัตโนมัติการจัดการโครงการ
มันใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ ไม่ว่าทีมของคุณจะมีความรู้ทางเทคนิคหรือไม่ก็ตาม
📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและกรณีการใช้งานการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ClickUp One-Up อันดับ 1: ClickUp Autopilot และตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้
ตัวแทนออโตไพลอตคือผู้ช่วยอัจฉริยะแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ผสานอยู่ใน ClickUp ซึ่งช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานที่ซับซ้อนและเข้าใจบริบทได้โดยอัตโนมัติ ตัวแทนออโตไพลอตแตกต่างจากการทำงานอัตโนมัติแบบดั้งเดิมที่ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ตายตัว เพราะสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ และดำเนินการหลายขั้นตอนตามคำสั่งของคุณ
สามารถเพิ่มได้ในทุก Space, Folder, List, หรือ Chat Channel และทำงานได้กับงาน, เอกสาร, แบบฟอร์ม, และการสนทนา
คุณสามารถ:
- เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ
- โพสต์รายงานรายวันหรือรายสัปดาห์ในช่องทางทีม
- สรุปเอกสารหรือการอัปเดตสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจาก Workspace ของคุณ
ตัวแทนระบบอัตโนมัติจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงกว่า
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการที่จะทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้ตัวแทน AI ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณหรือไม่?ตัวแทนที่กำหนดเองของ ClickUpสามารถกำหนดค่าให้จัดการกับงานหลากหลายประเภทที่เหมาะสมกับทีมของคุณและอุตสาหกรรมของคุณ:
ClickUp One-Up #2: การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
n8n ให้การควบคุมอย่างลึกซึ้งแต่ต้องการความรู้ทางเทคนิค ในขณะที่ Make เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นแต่สามารถยุ่งเหยิงได้เมื่อมีเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน
ClickUp Automationsช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการเป็นทั้งทรงพลัง และ ใช้งานง่าย คุณจะได้รับทริกเกอร์การดำเนินการมากกว่า 100 แบบ, แม่แบบการทำงานอัตโนมัติ, และอิสระในการสร้างของคุณเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ไม่ว่าคุณจะย้ายงานระหว่างขั้นตอน, มอบหมายสมาชิกในทีม, หรือส่งการอัปเดต ทุกอย่างจะทำงานได้อย่างราบรื่นในเบื้องหลัง
ด้วยระบบอัตโนมัติ คุณสามารถ:
- มอบหมายงานโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง
- ย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไปเมื่อถึงกำหนดเวลา
- แจ้งสมาชิกในทีมเมื่อมีการอัปเดตฟิลด์เฉพาะ
- ทริกเกอร์การกระทำข้ามพื้นที่และโฟลเดอร์ต่างๆ
ClickUp One-Up #3: ClickUp Brain และ Brain Max
n8n ให้คุณควบคุมการเชื่อมต่อโมเดล AI ได้อย่างสมบูรณ์ แต่การตั้งค่าต้องทำด้วยตนเองและไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น อย่างไรก็ตาม Make ช่วยให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้น แม้ว่าเครื่องมือ AI จะกระจัดกระจายและต้องใช้ความพยายามในการประกอบเข้าด้วยกัน
ClickUp Brainข้ามความยุ่งยาก
มันถูกติดตั้งไว้ในที่ทำงานของคุณแล้ว—ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติม คุณสามารถขอให้มันสรุปงาน อัปเดตสถานะ ร่างคำตอบ และแม้กระทั่งสร้างกระบวนการทำงานทั้งหมดจากคำสั่งภาษาธรรมชาติได้ มันยังสามารถตรวจสอบและปรับปรุงระบบอัตโนมัติที่คุณมีอยู่ได้อีกด้วย ผลลัพธ์คือ? ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
✨ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเลือกจาก โมเดล AI ภายนอกหลายแบบ รวมถึง GPT-4o, Claude, DeepSeek และ Gemini สำหรับงานเขียน การให้เหตุผล และการเขียนโค้ดที่หลากหลาย!
💡 โบนัส: หากคุณต้องการพูดให้กระบวนการทำงานของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นมา และ:
- ค้นหา ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บได้ทันทีและโดยสัญชาตญาณเพื่อบริบทการทำงาน
- ใช้Talk to Textเพื่อถาม พูด และทำงานด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ ที่ไหนก็ได้
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI เช่น ChatGPT, Claude และ DeepSeek ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กรและไม่ต้องผูกกับ LLM
ลองใช้ ClickUp Brain MAX—ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่ทรงพลังอย่างแท้จริงซึ่งเข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่มากมาย ใช้เสียงของคุณเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp's One-Up #4: ClickUp Docs
n8n และ Make เป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติ—แต่ไม่เหมาะสำหรับการวางแผน, การจัดทำเอกสาร, หรือการร่วมมือกันในการทำงานกับระบบเหล่านั้น. ไม่มีพื้นที่ร่วมกันสำหรับการจัดทำโครงร่างความคิด, การติดตามรายละเอียด, หรือการร่วมงานกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์.
นั่นคือจุดที่ClickUp Docsเข้ามาช่วย
คุณสามารถวางแผนขั้นตอนการทำงาน จัดทำเอกสาร SOP ติดแท็กเพื่อนร่วมทีม และฝังแดชบอร์ด—ทั้งหมดในที่เดียว เปลี่ยนข้อความเป็นงาน คุยกันในเอกสาร และเชื่อมโยงทุกการสนทนากับงานของคุณ ด้วยตัวแทน AI ที่ติดตั้งไว้ คุณยังได้รับการตอบกลับที่แนะนำ สรุปอัจฉริยะ และการสร้างงานทันที
ทำงานอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ และขยายขนาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
n8n มอบการควบคุมอย่างลึกซึ้งให้กับคุณในเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน. Make มอบการตั้งค่าที่ใช้งานง่ายสำหรับการทำงานอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว. แต่ทั้งสองระบบมีข้อจำกัดเมื่อพูดถึงการร่วมมือในตัวและการขยายระบบได้อย่างง่ายดาย.
ClickUp รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว—เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติด้วย ClickUp Automations, ระดมความคิดและจัดทำเอกสารกระบวนการของคุณใน ClickUp Docs และจัดการทั้งหมดด้วยความช่วยเหลือจาก AI ของ ClickUp Brain ไม่ต้องสลับบริบท ไม่ต้องรวบรวมเครื่องมือแยกต่างหาก
หากคุณพร้อมที่จะทำให้ระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายและทำงานได้อย่างสอดคล้อง ClickUp คือโซลูชันแบบครบวงจรที่ล้ำสมัยกว่า
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และทำให้การอัตโนมัติการจัดการ และการทำงานร่วมกันของคุณง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีการซับซ้อนหรือปวดหัวกับการตั้งค่า