10 เทมเพลต Notion CRM ที่ดีที่สุดในการจัดการลูกค้าและการขาย

เบื่อกับการจัดการข้อมูลลูกค้าผ่านแอปห้าแอปและโน้ตแปะหกแผ่นใช่ไหม? เราเข้าใจดี! นั่นคือเหตุผลที่เทมเพลต Notion CRM สามารถช่วยคุณได้ พวกเขานำความต้องการในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดของคุณมาไว้ในพื้นที่เดียวที่ปรับแต่งได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่กำลังเติบโต เทมเพลต CRM มอบความสามารถที่จำเป็นของ CRM เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการการติดตามผล และปิดการขายได้อย่างง่ายดาย
เราได้รวบรวม 10 เทมเพลต Notion CRM ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เพิ่มยอดขาย และเพลิดเพลินกับกระบวนการนี้
เราจะสำรวจเทมเพลตจากทางเลือกของ Notion ด้วย พร้อมที่จะยกระดับเกมลูกค้าของคุณด้วยเครื่องมือที่คุณจะชื่นชอบในไม่ช้า (คำใบ้: มันคือClickUp) หรือยัง?
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต CRM ของ Notion ดี?
Notion มีเทมเพลตมากกว่า 30,000 แบบสำหรับงาน การศึกษา และชีวิตส่วนตัว—แต่ละแบบถูกสร้างขึ้นโดยสมาชิกในชุมชน
เมื่อเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมสำหรับ CRM นี่คือองค์ประกอบบางประการที่คุณควรตรวจสอบ:
- ความชัดเจน: เลือกเทมเพลต Notion CRM ที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนและสะอาดตา ควรใช้งานง่ายและไม่มีขั้นตอนที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้คุณและทีมของคุณใช้งานได้อย่างสะดวก
- ความครอบคลุม: เลือกเทมเพลต Notion ที่รวมคุณสมบัติ CRM ที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ท่อทางการขายแบบภาพ, มุมมองสถานะ, และเครื่องมือรายงาน. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณผสานรวมกับระบบ CRM ของคุณเองเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์
- ความสามารถในการปรับแต่ง: เลือกเทมเพลตที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกระบวนการ CRM ของบริษัทคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการขยาย: เลือกเทมเพลต Notion CRM ที่รองรับการใช้งานทั้งแบบบุคคลเดียวและองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายได้แม้เมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น
10 แม่แบบ CRM ใน Notion
นี่คือเทมเพลต Notion ที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ของคุณ:
1. แม่แบบ CRM ส่วนบุคคล โดย เทจิต พาบารี
หากคุณเป็นบุคคลที่ทำงานและมีความต้องการ CRM ขั้นพื้นฐาน ลองดู เทมเพลต CRM ส่วนบุคคลโดย Tejit Pabari เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้คุณจัดเก็บและจัดการรายชื่อติดต่อทั้งส่วนตัวและทางธุรกิจได้ คุณสามารถกำหนดสถานะ ลำดับความสำคัญ บทบาท และรายละเอียดอื่นๆ ให้กับแต่ละหมายเลขได้
นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้คุณสามารถจัดตั้งการประชุมและบันทึกการโต้ตอบได้ ทำให้คุณสามารถติดตามทุกการโทรและติดตามผลได้ตามต้องการ
🌟 เหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ปรับแต่งฟิลด์เพื่อรวมการแจ้งเตือนวันเกิด วันที่ติดต่อครั้งล่าสุด และความสนใจที่เหมือนกัน
- จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อตามประเภทความสัมพันธ์ เช่น เพื่อน ที่ปรึกษา หรือคนรู้จัก
- แชร์การอัปเดตหรือจดหมายข่าวกับผู้ติดต่อที่ใกล้ชิดผ่านการผสานรวมอีเมล
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้ประกอบการเดี่ยว, หรือนักสร้างเครือข่ายที่จัดการการเชื่อมต่อส่วนตัวและทางธุรกิจ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำหนดเวลาทำความสะอาดข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนหรือทุกไตรมาส เพื่อรวมรายการที่ซ้ำกัน จัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และอัปเดตข้อมูลที่ล้าสมัย ระบบ CRM ที่รกจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและโอกาสที่สูญเสียไป 🧹
2. แบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อ (ระบบบริหารลูกค้าส่วนบุคคล) โดย EdriansNotes
เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อ (CRM ส่วนบุคคล) โดย EdriansNotes ช่วยให้คุณจัดการรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารนี้ทำหน้าที่เป็นสมุดโทรศัพท์มืออาชีพของคุณ จัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลติดต่อที่สำคัญทั้งหมดของลูกค้าไว้ในระบบของคุณ
นอกจากการบันทึกการโต้ตอบแล้ว คุณยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนและเพิ่มบันทึกส่วนตัว เช่น วันเกิดและความชอบ เพื่อรับรองว่าคุณจะไม่พลาดการติดต่อกับบุคคลสำคัญ
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จัดกลุ่มผู้ติดต่อตามหมวดหมู่ เช่น ลูกค้า ผู้ขาย หรือบุคลากร
- เพิ่มรายละเอียดลงในบริบทของบันทึกจากการโทร การประชุม หรือกิจกรรมเครือข่าย
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยการมอบหมายผู้ติดต่อหรือผู้ประสานงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการรายชื่อผู้ติดต่อที่ค้นหาได้และรวมข้อมูลพื้นฐานไว้ในที่เดียว
3. แม่แบบติดตามลูกค้าเป้าหมายโดย Sentele
ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา เทมเพลตติดตามลูกค้าเป้าหมายโดย Sentele มอบมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและสถานะการโต้ตอบของพวกเขา ทำให้คุณสามารถกำหนดเวลาติดตามผลล่วงหน้าได้
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—มันยังเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น อัตราการตอบกลับและอัตราการปิดการขาย เพื่อให้คุณทราบว่าลูกค้าเป้าหมายรายใดที่ควรให้ความสำคัญ คุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำให้การจัดการกระบวนการขายกลายเป็นงานที่ง่ายดาย
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- สถานะการติดตามในแต่ละขั้นตอนที่ปรับแต่งได้ เช่น ใหม่, ติดต่อแล้ว, ผ่านคุณสมบัติ, และปิดแล้ว
- สร้างมุมมองกระดานคัมบังเพื่อจัดการการไหลของงานในสายงานอย่างเห็นได้ชัดเจน
- เพิ่มรายการตรวจสอบงานในแต่ละลีดเพื่อปรับปรุงการติดต่อและการดูแลลูกค้า
🔑 เหมาะสำหรับ: ตัวแทนขายหรือนักการตลาดที่ต้องการติดตามการติดต่อ, สถานะของลีด, และการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า
4. แม่แบบไดเรกทอรีพนักงานโดย OpenCore Group
กำลังมองหาเทมเพลตเพื่อจัดการผู้ติดต่อภายในธุรกิจของคุณอยู่หรือไม่? ลองดู เทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานโดย OpenCore Group ซึ่งเป็นเอกสารศูนย์กลางที่คุณสามารถป้อนข้อมูลติดต่อของพนักงานทุกคนในธุรกิจของคุณได้
นอกจากนี้ ให้รวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ตำแหน่งงาน อีเมล และสถานที่ตั้งของพวกเขา สิ่งนี้ช่วยให้คุณค้นหาและติดต่อพนักงานที่เหมาะสมจากระบบเพื่อจัดการกับการติดต่อกับลูกค้าเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อย่างมากในระหว่างการเริ่มต้นและการออกจากงานของพนักงาน
🌟 เหตุผลที่คุณจะชอบ:
- จัดกลุ่มพนักงานตามทีม, สถานที่, หรือหน้าที่โดยใช้ตัวกรองและมุมมอง
- เพิ่มรายละเอียดการปฐมนิเทศและเอกสารสำคัญภายใต้บัตรพนักงานแต่ละใบ
- แชร์การเข้าถึงไดเรกทอรีกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการ หรือพนักงานใหม่เพื่อความโปร่งใส
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลหรือธุรกิจขนาดเล็กที่จัดการข้อมูลติดต่อและบทบาทของทีม
5. แม่แบบ CRM สำหรับพันธมิตร Notion
หลายองค์กรหมกมุ่นอยู่กับการจัดการลูกค้าจนมองข้ามความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ที่นี่คือจุดที่ เทมเพลต CRM สำหรับพันธมิตรของ Notion เข้ามามีบทบาท
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของธุรกิจของคุณ ตั้งแต่พันธมิตรไปจนถึงผู้ขาย และแม้กระทั่งนักลงทุน
🌟 เหตุผลที่คุณจะชอบ:
- บันทึกและกำหนดเวลาการสนทนาเพื่อให้สามารถจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แบ่งกลุ่มพันธมิตรตามภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือประเภทความร่วมมือ
- ใช้ฟิลด์วันที่เพื่อติดตามการต่ออายุ, การเช็คอิน, และการประเมินผลการทำงาน
- รวบรวมและจัดระเบียบรายละเอียดสำคัญ เช่น ข้อมูลติดต่อของพันธมิตร หมวดหมู่ และรายได้ประจำปี (ARR)
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาธุรกิจที่ดูแลความร่วมมือและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
📚 อ่านเพิ่มเติม:ลูกค้า vs ผู้ใช้บริการ: ความแตกต่างที่สำคัญและตัวอย่าง
6. แม่แบบ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์โดย Osesenaga Okieimen
เทมเพลต CRM อสังหาริมทรัพย์โดย Osesenaga Okieimen ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบุคคลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ช่วยให้คุณสามารถรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว รวมถึงประเภทของลูกค้า ความชอบ และอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในรายการที่สนใจ
รวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายและจัดหมวดหมู่ข้อเสนอเป็นประเภทเช่น 'เปิด' และ 'ปิด' สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับการอัปเดตและสามารถติดต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพเพื่อปิดการขายได้เร็วที่สุด
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบ:
- ปรับแต่งฟิลด์สำหรับประเภททรัพย์สิน, ทำเล, ช่วงราคา, และสถานะ
- ฝังรูปภาพทรัพย์สินหรือลิงก์รายการเพื่อดูภาพได้
- เชื่อมต่อภารกิจเช่นการเยี่ยมชมสถานที่หรือกำหนดเวลาเอกสารกับบันทึกของลูกค้าแต่ละราย
🔑 เหมาะสำหรับ: ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการทรัพย์สินที่ติดตามรายการประกาศ, ลูกค้า, และผู้สนใจ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์บางคนใช้ CRM ของพวกเขาเพื่อติดตามว่าลูกค้าชอบแมวหรือสุนัข สิ่งนี้ช่วยในการเลือกของขวัญบ้านที่เฉพาะเจาะจง—และบางครั้งก็ใช้ในการเสนอขายบ้านที่ 'เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง'! 🐕
7. แบบฟอร์มสอบถามลูกค้าโดย TingDesign
กำลังมองหาเทมเพลตที่ช่วยให้คุณจัดการคำถามจากลูกค้าโดยไม่รกอยู่หรือไม่? เทมเพลตแบบฟอร์มสอบถามลูกค้าโดย TingDesign มาพร้อมดีไซน์เรียบง่ายเพื่อช่วยให้กระบวนการสอบถามของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการติดตามและจัดการคำถามเหล่านั้น
นอกจากนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ ปรับแต่งฟิลด์ และแชร์แบบฟอร์มด้วยลิงก์เพียงอย่างเดียวได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณตอบสนองต่อข้อสอบถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบ CRM ของบริษัท
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- มอบหมายสมาชิกในทีมให้ติดตามการสอบถามใหม่โดยทันที
- ติดตามเวลาการตอบสนองและความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- ใช้มุมมองแบบตารางหรือกระดานเพื่อตรวจสอบการส่งแบบฟอร์มและความคืบหน้า
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ให้บริการซึ่งต้องการเก็บข้อมูลการสอบถามของลูกค้าโดยตรงเข้าสู่ Notion
8. แม่แบบ CRM สำหรับผู้มีอิทธิพลบน Notion
เทมเพลต CRM สำหรับผู้มีอิทธิพลบน Notion ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลแต่ละคนที่บริษัทของคุณร่วมงานด้วยไว้ในที่เดียว ซึ่งรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ ช่องทาง ประเทศ โฆษณา และผลงานที่ส่งมอบ
ดังนั้น สิ่งนี้ช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์และช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละแคมเปญได้
🌟 เหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เชื่อมโยงหน้าแคมเปญกับแต่ละอินฟลูเอนเซอร์เพื่อรวมศูนย์ความร่วมมือ
- เพิ่มตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น การเข้าถึง, CTR, และ ROI เพื่อวัดผลกระทบ
- ร่วมมือกับทีมการตลาดของคุณโดยมอบหมายเจ้าของให้กับอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดหรือเอเจนซี่ที่จัดการการติดต่อและแคมเปญกับอินฟลูเอนเซอร์
9. แม่แบบแดชบอร์ดสำหรับเอเจนซี่ โดย Jake Pretty
ตามชื่อที่บ่งบอก Agency Dashboard Template โดย Jake Pretty เป็นทรัพยากร CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจแบบเอเจนซี่ คุณสามารถใช้เพื่อติดตามทุกการโต้ตอบกับลูกค้าและความคืบหน้าของดีลต่างๆ ทำให้ความพยายามด้าน CRM ของเอเจนซี่ของคุณง่ายขึ้นโดยรวม
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ปรับแต่งบัตรโครงการด้วยข้อมูลงบประมาณ ขอบเขต และระยะงาน
- จัดระเบียบงานตามทีมหรือสายงานบริการโดยใช้มุมมองที่กรองแล้ว
- ฝังรายงานผลการดำเนินงานและแดชบอร์ดสำหรับการมีส่วนร่วมของลูกค้าแต่ละราย
- รวมรายละเอียดของโครงการ, คู่ค้า, งาน, และกระบวนการของคุณไว้ที่เดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่ด้านความคิดสร้างสรรค์หรือดิจิทัลที่ต้องการติดตามลูกค้า แคมเปญ และกิจกรรมของทีม
10. แม่แบบผู้จัดการใบแจ้งหนี้แบบง่ายโดย Jo Lodge
Simple Invoice Manager Template โดย Jo Lodge ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และสะดวกในการใช้งาน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของคุณ คุณสามารถดู จัดระเบียบ และจัดการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นใบที่ชำระแล้วหรือยังไม่ได้ชำระ
นี่ช่วยให้คุณสามารถติดตามการเงินของคุณได้ และส่งการแจ้งเตือนอย่างทันเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกใบแจ้งหนี้ได้รับการชำระแล้ว
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบ:
- ติดตามใบแจ้งหนี้ตามลูกค้า, วันที่ครบกำหนด, สถานะ, และจำนวนเงิน
- เชื่อมโยงใบแจ้งหนี้กับโครงการที่เกี่ยวข้องหรือฐานข้อมูลลูกค้า
- เพิ่มวิธีการชำระเงินและรายละเอียดธุรกรรมเพื่อการบัญชีที่รวดเร็ว
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่จัดการใบแจ้งหนี้และสถานะการชำระเงิน
ข้อจำกัดของโนชั่น
แม้ว่า Notion จะมีเทมเพลต CRM ที่หลากหลายและใช้งานได้หลากหลาย แต่ก็มีข้อบกพร่องในหลายด้านที่สำคัญซึ่งลดประสิทธิภาพของมันลง นี่คือบางส่วนของข้อบกพร่องเหล่านั้น:
- เส้นทางการเรียนรู้: แม่แบบ Notion ส่วนใหญ่มีรูปแบบที่เรียบง่าย อย่างไรก็ตาม การปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการ CRM ขั้นสูงเป็นงานที่ท้าทาย ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนและทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคจำกัด
- ไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: CRM ที่มีประสิทธิภาพต้องการการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายขายและการตลาด อย่างไรก็ตาม แม่แบบ CRM ของ Notion ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมต่างๆ ทำงานร่วมกันและผลักดันผลลัพธ์ได้ยาก
- คุณสมบัติการแสดงผลที่จำกัด: หนึ่งในข้อเสียที่สำคัญที่สุดของเทมเพลต CRM ของ Notion คือไม่รองรับคุณสมบัติการแสดงผลขั้นสูง เช่น แผนภูมิและกราฟ ซึ่งทำให้แดชบอร์ด CRM ของพวกเขาน่าสนใจน้อยลงและใช้งานได้ยากขึ้น
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพ: Notion ในฐานะแพลตฟอร์ม มักจะเกิดการขัดข้องและทำงานช้าลงเมื่อพื้นที่ทำงานของคุณขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งส่งผลให้ไม่เหมาะสำหรับการขยายทีม เนื่องจากไม่สามารถใช้เทมเพลตหลายรายการพร้อมกันได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notion
แม่แบบแนวคิดทางเลือก
เทมเพลต CRM ของ Notion นั้นดี อย่างไรก็ตาม พวกมันอาจไม่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมที่มีความต้องการขั้นสูง แต่ไม่ต้องเป็นกังวล—เมื่อ Notion ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ClickUpจะเข้ามาช่วย
แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ClickUp มาพร้อมกับเครื่องมือและเทมเพลตทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ไม่ว่าคุณต้องการรวมข้อมูลลูกค้าของคุณไว้ที่เดียวหรือติดตามเส้นทางการขายของคุณ คุณสามารถทำได้ทั้งหมด
ลองดูเทมเพลตเหล่านี้จาก ClickUp และเพิ่มประสิทธิภาพ CRM ของคุณวันนี้:
1. แม่แบบ CRM ของ ClickUp
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลต CRM แบบบูรณาการที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นขอแนะนำเทมเพลต ClickUp CRM ซึ่งใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามยอดขายและตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าได้ ช่วยให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ CRM ของคุณและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น
นอกจากนี้ ยังช่วยแนะนำคุณในการจัดการลูกค้าเป้าหมายอีกด้วย โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของลูกค้าเป้าหมาย—เปิด, มีส่วนร่วม, หรือพยายามมีส่วนร่วม—ทำให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของการติดตามผล และใช้โอกาสทางการขายที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- รวมศูนย์กิจกรรม CRM ทั้งหมดไว้ในระบบที่มีโครงสร้างและสามารถขยายได้
- มองเห็นภาพข้อตกลงในแต่ละขั้นตอนและคาดการณ์รายได้
- ปรับแต่งมุมมองสำหรับผู้บริหารบัญชี, SDRs, และฝ่ายปฏิบัติการขาย
- ผสานรวมกับเครื่องมืออีเมลและปฏิทินเพื่อซิงค์บันทึกการสื่อสาร
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้และครบวงจรภายในพื้นที่ทำงานโครงการของพวกเขา
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างระบบ CRM ของคุณเองใน ClickUp
2. แม่แบบ CRM ง่าย ๆ ของ ClickUp
สำหรับผู้ใช้ที่ชอบเครื่องมือที่สะอาดและไม่รกตาแม่แบบ CRM ง่ายๆ ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะ มันตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปในขณะที่ยังคงมีฟิลด์อัจฉริยะ, ท่อส่งงานแบบ Kanban และการติดแท็กผู้ติดต่อ
เทมเพลตนี้จัดระเบียบข้อมูลการติดต่อของลูกค้า ติดตามความคืบหน้าการขาย และวิเคราะห์แนวโน้มและความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับกรอบการทำงาน CRM ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งฟิลด์ต่างๆ ให้เหมาะสมสำหรับพันธมิตร ผู้ขาย และนักลงทุนได้อีกด้วย
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- บันทึกการโต้ตอบและบันทึกความสัมพันธ์ให้ทันสมัยได้อย่างง่ายดาย
- สร้างมุมมองที่กรองข้อมูลสำหรับลูกค้าใหม่หรือผู้ติดต่อที่ยังไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์มาก่อน โดยสามารถเลือกตามขั้นตอน ชนิด หรือภูมิภาค
- ทำให้การติดตามการติดต่อง่ายขึ้นโดยการจัดกลุ่มงานตามลูกค้าแต่ละราย
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายละเอียดที่จำเป็น เช่น หมายเลขโทรศัพท์และขนาดของดีล
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายเพื่อติดตามลูกค้า
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่าพยายามเปลี่ยนกระบวนการขายหรือโครงการของคุณให้เข้ากับเทมเพลต CRM แต่ให้ปรับแต่งฟิลด์, กระบวนการ, และแดชบอร์ดให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมคุณอยู่แล้ว ✂️
3. แม่แบบการติดตามค่าคอมมิชชั่น ClickUp
เมื่อแรงจูงใจเป็นตัวขับเคลื่อนประสิทธิภาพ การติดตามค่าคอมมิชชั่นอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญแม่แบบการติดตามค่าคอมมิชชั่นของ ClickUpนำเสนอระบบที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามยอดขาย การคำนวณอัตราค่าคอมมิชชั่น และการคำนวณรายได้ต่อตัวแทน
ด้วยสูตรที่ฝังไว้, แดชบอร์ดระดับผู้ใช้, และมุมมองการรายงาน, มันทำให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขากำลังอยู่ที่ไหน, ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการจัดการกับสเปรดชีตแยกต่างหากหรือเอกสาร Notion ที่ไม่เชื่อมต่อ. สิ่งนี้ช่วยให้สามารถติดตามและคำนวณค่าคอมมิชชั่นสำหรับสมาชิกทีมแต่ละคนได้, ทำให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายได้ตามสมควร.
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- คำนวณค่าคอมมิชชั่นโดยใช้ฟิลด์สูตรภายในงาน
- บันทึกธุรกรรมขายสินค้าและใช้โครงสร้างค่าคอมมิชชั่นแบบแบ่งระดับ
- ติดตามการจ่ายเงินและสถานะต่างๆ เช่น รออนุมัติ, อนุมัติแล้ว หรือ ชำระแล้ว
- ทำให้การคำนวณค่าคอมมิชชั่นเป็นอัตโนมัติเมื่อสถานะของดีลเปลี่ยนแปลง
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายหรือผู้จัดการที่คำนวณและติดตามค่าคอมมิชชั่นการขาย
📣 เสียงจากลูกค้า: นี่คือสิ่งที่ Brenna Keenan ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัลที่ SSM Creative Collective กล่าวเกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกบริการอื่น ๆ มากมาย
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบเจอ ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกบริการอื่น ๆ มากมาย
4. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
กระบวนการขายที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถระบุโอกาสทางการขายได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ขจัดความไม่มีประสิทธิภาพออกจากเส้นทางการเดินทางของลูกค้า และมอบประสบการณ์การขายที่ราบรื่นยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าของคุณแม่แบบกระบวนการขายของ ClickUpทำสิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เอกสารนี้เชื่อมโยงสองส่วนของช่องทางการขายของคุณเข้าด้วยกัน ทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้ง่ายในมุมมองเดียว ตัวแทนขายสามารถจัดการกับเส้นทางการขายของตนได้ ในขณะที่ผู้จัดการสามารถมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพของทีมได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและจัดลำดับความสำคัญของลีดเพื่อให้มุ่งเน้นไปที่ผู้ซื้อที่มีโอกาสซื้อมากที่สุด ซึ่งช่วยให้คุณใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้น
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายโดยใช้มุมมองบอร์ดที่มีขั้นตอนต่างๆ เช่น ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, การสาธิต, ข้อเสนอ, ปิดการขาย
- ผสานกระดานดีลแบบลากและวาง บันทึกการโทรที่ผสานรวม และการรายงานแบบภาพเข้าไว้ในเครื่องมือเดียวที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว
- ปรับแต่งฟิลด์สำหรับขนาดดีล ข้อมูลติดต่อ และวันที่คาดว่าจะปิดการขาย
- กรองข้อเสนอโดยลำดับความสำคัญ อุตสาหกรรม หรือแหล่งที่มาของลีด เพื่อดำเนินการที่ตรงเป้าหมาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ตัวแทนขายที่จัดการดีลในหลายขั้นตอนของกระบวนการขาย
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพโซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกัน
5. แม่แบบ CRM สำหรับการขายของ ClickUp
สร้างขึ้นเพื่อการจัดการวงจรการขายแบบครบวงจร,เทมเพลต CRM สำหรับการขายของ ClickUpมอบการจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่งโดยไม่ลดทอนการใช้งาน ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการติดตามหลังการขาย ทุกกิจกรรมจะถูกบันทึก, เชื่อมโยง, และติดตามได้
มันให้ข้อมูลการขายที่หลากหลายซึ่งช่วยให้เข้าใจกระบวนการ CRM ได้ดีขึ้น ทำให้คุณสามารถประเมินและปรับปรุงกระบวนการเหล่านั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ด้วยมุมมองที่พร้อมใช้งานสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การจัดตารางการโทรขาย และการติดตามประสิทธิภาพ มันเป็นการอัปเกรดที่จริงจังเมื่อเทียบกับกระบวนการ CRM ของ Notion ที่ประกอบกันแบบไม่เป็นระบบ
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- ติดตามผลการขาย, ดูการโต้ตอบของลูกค้า, และระบุผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อเก็บเกี่ยวทุกโอกาส
- ติดตามการติดตามผลและบันทึกการประชุมโดยใช้ subtasks หรือความคิดเห็น
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนสำหรับการดำเนินการต่อไปหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะของดีล
- ตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังเติบโตและต้องการระบบ CRM ที่ผสานการทำงานร่วมกันระหว่างงานและทีม
📚 อ่านเพิ่มเติม:ClickUp vs HubSpot: เครื่องมือ CRM ตัวไหนดีที่สุด?
6. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp
คุณรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับกลยุทธ์การขายของคุณ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรใช่ไหม? ถ้าใช่แม่แบบรายงานการขายของ ClickUpคือทรัพยากรที่คุณต้องการในชุดเครื่องมือ CRM ของคุณ! แม่แบบนี้ใช้งานง่ายและใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)เช่น อัตราการชนะ, อัตราการสูญเสียลูกค้า, และต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าและประสิทธิภาพการขายของคุณ
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแนวโน้ม ตรวจจับโอกาส และวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าได้ ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยให้คุณปิดการขายได้มากขึ้นโดยการปรับกลยุทธ์การบริหารลูกค้าของคุณให้เหมาะสมที่สุด
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- กรองข้อมูลตามช่วงเวลา, ตัวแทนขาย, หรือแหล่งที่มาของลีดเพื่อข้อมูลเชิงลึกเฉพาะ
- วัดอัตราการแปลงและระยะเวลาของวงจรตามแหล่งที่มาของลีด
- สร้างงานประจำสำหรับการตรวจสอบและปรับปรุงรายงานประจำเดือน
- ติดตามอัตราการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพการขายรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาสโดยใช้ฟิลด์สูตร
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและผู้บริหารที่ต้องการสร้างรายงานผลการขายในรูปแบบภาพ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ระบบซอฟต์แวร์ CRM ที่ปรับแต่งได้ที่ดีที่สุด
7. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
เทมเพลต ClickUp Sales Trackerมอบวิธีการบันทึกการโทร การประชุม การสาธิต และการติดต่อทางอีเมลอย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับทีมและธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยในการรักษาความสม่ำเสมอในแต่ละวันและระบุรูปแบบในการหาลูกค้าเป้าหมาย
เทมเพลตฟรีนี้มอบเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดให้คุณเพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงแนวทางการขายของคุณ ไม่เพียงเท่านั้น—มันยังช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมได้แบบเรียลไทม์ ระบุพื้นที่ที่ความพยายามในการขายให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อทำให้กระบวนการขายของคุณง่ายขึ้น
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- ใช้รายการตรวจสอบและแม่แบบงานที่ทำซ้ำเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลและทีมตลอดเวลา
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับสถานะของลีด, มูลค่า, ประเภทสินค้า, และขั้นตอนของการขาย
- ติดตามการอัปเดตงานเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของยอดขายและการติดตามผล
- กรองและจัดเรียงดีลตามลำดับความสำคัญหรือความน่าจะเป็นในการปิดการขาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ติดตามกิจกรรมประจำวัน เป้าหมาย และความคืบหน้าของดีล
8. แม่แบบการโทรขายของ ClickUp
ต้องการสร้างโครงสร้างให้กับวิธีการที่ทีมของคุณจัดการการโทรขายหรือไม่?ใช้เทมเพลตการโทรขายของ ClickUp เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณบันทึกผลลัพธ์ของการโทรทุกครั้ง รวมถึงผู้ที่โทรด้วยและขั้นตอนถัดไป เพื่อไม่ให้มีอะไรตกหล่น
ไม่ว่าจะเป็นการโทรเพื่อทำความรู้จัก การติดตามผล หรือการเจรจา ทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ในที่เดียว เมื่อเวลาผ่านไป จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าทีมของคุณกำลังก้าวหน้าในกระบวนการขายอย่างไร และจุดไหนที่การสนทนามักจะหยุดชะงัก
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- เพิ่มฟิลด์ที่มีโครงสร้างสำหรับข้อโต้แย้ง ขั้นตอนถัดไป และผลลัพธ์
- กำหนดเวลาและติดตามการโทรขายเป็นงานพร้อมเวลาโทรและรายละเอียดลูกค้า
- บันทึกบันทึกโดยตรงในคำอธิบายงานหรือในเอกสาร ClickUp
- มอบหมายการโทรให้กับตัวแทนและใช้รายการตรวจสอบสำหรับขั้นตอนการเตรียมหรือการติดตามผล
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายภายในที่จัดตารางและจัดการการโทรกับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เวอร์ชันอนาล็อกของ CRM คือRolodex ซึ่งหมายความว่าพนักงานขายใช้แฟ้มบัตรหมุนเพื่อติดตามและจัดการรายชื่อผู้ติดต่อจริงๆ ก่อนที่เครื่องมือดิจิทัลจะถือกำเนิดขึ้น! 😱
9. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
กระบวนการขายที่ชัดเจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีม ลดระยะเวลาของวงจรการขาย และลดการคาดเดา.แบบแผนกระบวนการขายของ ClickUpระบุขั้นตอนแต่ละช่วงของช่องทางการขายของคุณ ตั้งแต่การจับลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการรับลูกค้าใหม่.
ด้วยกรอบการทำงานนี้ คุณสามารถระบุช่องว่าง ติดตามประสิทธิภาพของทีม และมั่นใจได้ว่าทุกโอกาสในการขายจะได้รับการจัดการอย่างมีจุดมุ่งหมาย นอกจากนี้ ยังผสานรวมแผนผังกระบวนการทำงาน ขั้นตอนมาตรฐาน (SOP) และการมอบหมายงานจริง เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานขายปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุด ซึ่งให้ประโยชน์มากกว่าการสรุป CRM ทั่วไปใน Notion อย่างมาก
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- จัดทำเอกสาร SOP และแม่แบบสำหรับขั้นตอนทางอีเมลหรือข้อเสนอ
- ติดตามว่าทีมปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานได้ดีเพียงใด
- วางแผนขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในกระบวนการขายของคุณเป็นงานหรือรายการตรวจสอบ
- มอบหมายความรับผิดชอบให้กับสมาชิกทีมขายในแต่ละขั้นตอน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่บันทึกและปฏิบัติตามกระบวนการขายที่มีโครงสร้างอย่างเป็นขั้นตอน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เทมเพลต CRM ฟรี: Excel, Google Sheets และ ClickUp
10. การจัดการกระบวนการขายด้วย ClickUp
สำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการขายแบบครบวงจรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นClickUp Sales Pipeline Management Templateนำเสนอเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามทุกดีลตั้งแต่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจนถึงการปิดการขาย เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และติดตามความคืบหน้าของแต่ละดีลได้อย่างง่ายดาย ปรับแต่งขั้นตอน ฟิลด์ และมุมมองต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับวงจรการขายและรูปแบบการรายงานเฉพาะของคุณ
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดของคุณด้วยขั้นตอนแบบลากและวาง
- ติดตามมูลค่าข้อตกลง วันที่ปิด และขั้นตอนถัดไปโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- มอบหมายงานและตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้ตามเป้าหมาย
- สร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์อัตราการชนะและระบุจุดคอขวด
เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังมองหาโครงสร้างที่ชัดเจนและปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการจัดการดีล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นและปรับปรุงกระบวนการขายทั้งหมด
ยกระดับกระบวนการ CRM ของคุณด้วยเทมเพลต CRM จาก ClickUp
เทมเพลต CRM ของ Notion มอบความยืดหยุ่นและการปรับแต่งสำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามลูกค้าเป้าหมาย และการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานด้านการขาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
อย่างไรก็ตาม เมื่อการดำเนินงานของธุรกิจคุณเติบโตขึ้นและความต้องการของคุณซับซ้อนมากขึ้น การพึ่งพา Notion เพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่ข้อจำกัดในด้านการอัตโนมัติ การรายงาน และการทำงานร่วมกันของทีม
นั่นคือจุดที่ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานเข้ามาช่วย ออกแบบมาเพื่อรวมทุกงานของคุณไว้ในที่เดียว ClickUp ผสานการจัดการโครงการ การจัดเก็บเอกสาร การสื่อสาร และความสามารถด้าน CRM เข้าด้วยกัน
ด้วยเทมเพลตของ ClickUp ที่มีการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง การวิเคราะห์ที่ละเอียด และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น คุณสามารถปรับปรุงและขยายกระบวนการ CRM ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รีบเลย! สำรวจเทมเพลต CRM ฟรีของ ClickUp