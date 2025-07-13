บล็อก ClickUp

10 อันดับตัวเลือกเทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Jira สำหรับทีม Agile ในปี 2025

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
13 กรกฎาคม 2568

Jira เป็นเครื่องมือที่ทีม Agile จำนวนมากเลือกใช้—แต่พูดตามตรง มันไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็นเสมอไป การสร้างและจัดการเรื่องราวผู้ใช้ (user stories) อาจต้องคลิกเพิ่มอีกสองสามครั้ง (หรืออาจต้องเปิดแท็บเพิ่มอีกสองสามแท็บ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณพยายามรักษาความสอดคล้องกันในทีมของคุณ

นั่นคือจุดที่เทมเพลตเข้ามามีบทบาท เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ที่แข็งแกร่งสามารถประหยัดเวลา ลดการสื่อสารที่ผิดพลาด และช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ: การสร้างฟีเจอร์ที่แก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ได้จริง

ในโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปดูตัวเลือกเทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Jira ที่มีประโยชน์มากที่สุด (และอาจมีวิธีฉลาดๆ ในการสร้างเทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ผ่านClickUpด้วย)

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Jira ดี?

แม่แบบที่มั่นคงสำหรับเรื่องราวผู้ใช้ใน Jira เริ่มต้นด้วยรูปแบบและโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการนำเสนอเรื่องราวผู้ใช้ของคุณ (เช่น ในฐานะ [ผู้ใช้], ฉันต้องการ [เป้าหมาย], เพื่อให้ [คุณค่า]) และจบลงด้วยการกำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการส่งมอบที่มีประสิทธิภาพ

นี่คือคุณสมบัติสำคัญห้าประการนอกเหนือจากการจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอซึ่งทำให้เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Jira เหมาะสมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile:

  • โครงสร้างที่ชัดเจนพร้อมการจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอ: เทมเพลตที่ดีใช้รูปแบบมาตรฐาน (เช่น ในฐานะ [ผู้ใช้], ฉันต้องการ [เป้าหมาย], เพื่อให้ [คุณค่า]) เพื่อรักษาความชัดเจนและทำให้ทุกเรื่องราวอ่านและเข้าใจได้ง่าย
  • เกณฑ์การยอมรับในตัว: การรวมรายการตรวจสอบหรือส่วนสำหรับเกณฑ์การยอมรับช่วยให้มั่นใจว่าแต่ละเรื่องราวสามารถทดสอบได้และสอดคล้องกับคำจำกัดความของงานที่เสร็จสมบูรณ์ (DoD)
  • พื้นที่สำหรับบริบทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง: เทมเพลตที่แข็งแกร่งควรมีช่องหรือคำแนะนำสำหรับบริบททางธุรกิจ งานที่เชื่อมโยง หรืออุปสรรคที่ขัดขวาง ช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญและประมาณการได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
  • สนับสนุนการทำงานร่วมกันและการปรับปรุง: เทมเพลตที่ดีที่สุดจะกระตุ้นคำถามหรือช่องข้อมูลที่ส่งเสริมการอภิปรายระหว่างการจัดการงานค้าง เช่น ผลกระทบต่อผู้ใช้ กรณีพิเศษ และบันทึกการออกแบบ
  • ปรับแต่งได้สำหรับทีมและกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน: ทุกทีมทำงานแตกต่างกัน. เทมเพลต Jira ที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เหมาะกับบทบาทต่าง ๆ (เช่น, นักพัฒนา, QA, UX) หรือประเภทของโครงการ (เช่น, ฟีเจอร์ vs. หนี้ทางเทคนิค)

การใช้แม่แบบเรื่องราวที่สอดคล้องกันช่วยเพิ่มความชัดเจน ประหยัดเวลา และช่วยให้ทีม Agile จัดการเรื่องราวผู้ใช้ใน Jira ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

👀 เกร็ดความรู้:คำย่อ "INVEST"เป็นแนวทางในการเขียนเรื่องราวผู้ใช้เชิงบวก: อิสระ, สามารถต่อรองได้, มีคุณค่า, ประเมินได้, ขนาดเล็ก, และทดสอบได้ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile Bill Wake ได้คิดค้นคำย่อนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมเขียนเรื่องราวที่มีประสิทธิภาพ

10 แม่แบบเรื่องราวผู้ใช้ Jira ที่ดีที่สุด

นี่คือเทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Jira ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณเขียนเรื่องราวที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสปรินต์ของทีมคุณ

แต่ละเทมเพลตมีรูปแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและสามารถคัดลอกโดยตรงไปยังหน้าจอการสร้างใน Jira ของคุณหรือใช้ซ้ำผ่านเทมเพลตเรื่องราวและเทมเพลตปัญหาใน Jira หากคุณได้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติหรือเครื่องมือของบุคคลที่สามไว้แล้ว

1. แม่แบบ Scrum โดย Jira

เทมเพลต Scrum โดย Jira: เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Jira
ผ่านทาง Jira

คุณอาจเคยเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้น: งานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดระหว่างการสปรินต์ ไม่มีใครรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรก และนักพัฒนาต้องตามหาความต้องการที่ไม่ชัดเจนผ่านแชทใน Slack และเอกสารสเปรดชีต งานรู้สึกเหมือนเป็นการตอบสนองต่อปัญหาแทนที่จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และทีมก็จบลงด้วยการแก้ไขสิ่งที่ด่วน แทนที่จะเป็นสิ่งที่สำคัญ

เทมเพลต Scrum โดย Jira มอบวิธีการที่เรียบง่ายและสามารถทำซ้ำได้ให้กับทีมสำหรับการสร้างเรื่องราวผู้ใช้แบบ Agile ที่เริ่มต้นจากมุมมองของผู้ใช้ปลายทางและสิ้นสุดด้วยเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจน

ทุกเรื่องราวถูกผูกไว้กับการวิ่ง (sprint) มีขนาดวัดด้วยคะแนนเรื่องราว (story points) และสามารถมองเห็นได้โดยทุกคน ตั้งแต่เจ้าของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงทีมพัฒนา แทนที่จะเดาว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว—การส่งมอบคุณค่าทีละ sprint พร้อมเวลาที่จัดไว้สำหรับการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา

เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวที่ต้องการหยุดการตอบสนองและเริ่มส่งมอบงานด้วยเวิร์กโฟลว์สปรินต์ที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง

2. แม่แบบการจัดการแคมเปญโดย Jira

เทมเพลตการจัดการแคมเปญโดย Jira: เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Jira
ผ่านทาง Jira

แง่มุมที่ท้าทายที่สุดของการจัดการแคมเปญคือการเปลี่ยนผ่านจากการวางแผนไปสู่การปฏิบัติจริง งานถูกมอบหมายและปรับเปลี่ยนใหม่ กำหนดเส้นตายเริ่มไม่ชัดเจน การอนุมัติค้างอยู่ในกล่องอีเมลของใครบางคน ในขณะที่ทีมงานยังคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีมัน

เทมเพลตการจัดการแคมเปญโดย Jira มีอยู่เพราะทีม Agileเสียเวลาในการสร้างเทมเพลตและจัดการแคมเปญรวมถึงการประสานงานรอบๆ แคมเปญนั้น

ทุกงานกลายเป็นรายการที่สามารถติดตามได้ พร้อมเจ้าของที่ชัดเจนและเกณฑ์การยอมรับ และทุกความคืบหน้าสามารถมองเห็นได้โดยทีม. นี่คือวิธีที่คุณแทนที่การสื่อสารที่สับสนด้วยการรับผิดชอบ โดยไม่ต้องสร้างระบบใหม่ทุกครั้ง.

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่มักเปิดตัวไอเดียยอดเยี่ยมล่าช้าเพราะการดำเนินงานถูกเลื่อนออกไปอยู่เสมอ

3. แม่แบบการควบคุมกระบวนการโดย Jira

เทมเพลตการควบคุมกระบวนการโดย Jira: เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Jira
ผ่านทาง Jira

สิ่งต่าง ๆ มักผิดพลาดระหว่าง "เราทำแบบนี้มาตั้งร้อยครั้งแล้ว" กับ "ทำไมครั้งนี้เราถึงทำพลาด?" เมื่อกระบวนการต่าง ๆ ถูกเก็บไว้ในหัวของคน หรือถูกส่งต่อกันแบบไม่เป็นทางการ ขั้นตอนต่าง ๆ ก็มักถูกข้ามไป บริบทสำคัญก็สูญหาย และข้อผิดพลาดก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า

เทมเพลตการควบคุมกระบวนการโดย Jira แก้ไขปัญหานี้โดยการเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนให้กลายเป็นระบบที่มีโครงสร้างและสามารถติดตามได้ ด้วยระบบอัตโนมัติของ Jira

ทุกขั้นตอนกลายเป็นปัญหาใน Jira ที่มีเจ้าของชัดเจน เกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจน และระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีอีกแล้วการเริ่มต้นจากศูนย์ และไม่ต้องพึ่งความจำหรือส่งข้อความถึงคนเดิมซ้ำอีก ความสม่ำเสมอถูกสร้างขึ้นในตัวระบบแล้ว

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการดำเนินกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำโดยไม่ต้องอธิบายใหม่ทุกครั้ง

4. เทมเพลต DevOps โดย Jira

เทมเพลต DevOps โดย Jira: เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Jira
ผ่านทาง Jira

หลังจากแก้ไขบั๊ก, ส่งแพตช์, และสมมติว่าการปรับใช้เสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าได้รายงานปัญหาเดิมอีกครั้งในอีกไม่กี่วันต่อมา ปรากฏว่าการปรับใช้ล้มเหลว และไม่มีใครแจ้งเตือนเรื่องนี้ ทีมพัฒนาคิดว่าทีมปฏิบัติการจัดการแล้ว ทีมปฏิบัติการไม่เคยได้รับตั๋วเรื่องราวผู้ใช้

นี่คือจุดที่ DevOps Template โดย Jira สร้างความแตกต่าง มันเชื่อมต่อกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาและไอทีของคุณให้เป็นสายงานเดียวที่มองเห็นได้ชัดเจน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างและแก้ไขปัญหา คุณสามารถสร้างเรื่องราวของผู้ใช้ ติดตามการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงการคอมมิต และกำหนดกฎการทำงานอัตโนมัติได้ เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดสูญหายในกระบวนการ

เหมาะสำหรับ: ทีมซอฟต์แวร์และไอทีที่ต้องการการส่งต่อโค้ดและการปรับใช้ที่ดีขึ้น

📮 ClickUp Insight: ClickUp พบว่า27% ของผู้ตอบแบบสอบถามเผชิญกับความท้าทายในการประชุมที่ขาดการติดตามผล ส่งผลให้มีการสูญเสียรายการที่ต้องดำเนินการ งานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และประสิทธิภาพการทำงานลดลง ปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากวิธีการที่ทีมใช้ในการติดตามงานของพวกเขา

จากการสำรวจการสื่อสารของทีมเรา พบว่าเกือบ 40% ของผู้เชี่ยวชาญติดตามรายการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีที่เสียเวลาและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด ในขณะที่ 38% ใช้แนวทางที่ไม่สอดคล้องกันซึ่งเพิ่มโอกาสของการสื่อสารผิดพลาดและการพลาดกำหนดเวลา

ClickUp แก้ไขความวุ่นวายนี้ด้วยการเปลี่ยนการตัดสินใจจากการประชุมให้กลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมายทันทีภายในแพลตฟอร์มเดียวกันที่ทุกคนทำงานอยู่

5. แม่แบบการจัดการโครงการโดย Jira

เทมเพลตการจัดการโครงการโดย Jira: เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Jira
ผ่านทาง Jira

ครึ่งหนึ่งของความพยายามในการบริหารโครงการคือการทำให้โครงการนั้นมองเห็นได้ เมื่อการอัปเดตงานอยู่ในเครื่องมือห้าแห่งที่แตกต่างกันและไทม์ไลน์ไม่ชัดเจน ทีมงานจะประสบปัญหาในการทำงานให้สอดคล้องกัน ผู้จัดการใช้เวลาในการติดตามงานมากกว่าการผลักดันงานให้ก้าวหน้า

เทมเพลตการจัดการโครงการโดย Jira ช่วยป้องกันปัญหานั้นได้ โดยให้สถานที่เดียวในการวางแผนงาน มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าของโครงการทั้งหมด

นี่คือวิธีการทำงาน: แต่ละงานจะกลายเป็นปัญหาใน Jira พร้อมกำหนดเวลา, ผู้รับผิดชอบ, และการอัปเดตสถานะที่สร้างไว้ล่วงหน้า, ทำให้ทีมสามารถติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีการประชุมหรือติดตามเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการการติดตามโครงการที่เชื่อถือได้โดยไม่ต้องพึ่งการตรวจสอบด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจของเรา พบว่าผู้นำเกือบ 88% ยังคงพึ่งพาการตรวจสอบด้วยตนเอง แดชบอร์ด หรือการประชุมเพื่อรับข้อมูลอัปเดต

ค่าใช้จ่าย? เวลาที่สูญเสียไป, การสลับบริบท, และบ่อยครั้ง ข้อมูลที่ล้าสมัย ยิ่งคุณใช้พลังงานในการไล่ตามการอัปเดตมากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีเวลาน้อยลงในการดำเนินการตามนั้น

ClickUp's Autopilot Agents, พร้อมใช้งานในรายการและแชท, แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะและหัวข้อการหารือที่สำคัญทันที. นี่คือสิ่งที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องขอให้ทีมของคุณส่ง "อัปเดตสั้น ๆ" อีกต่อไป. 👀

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Pigment เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมขึ้น 20% ด้วย ClickUp—ทำให้ทีมเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

6. แม่แบบการจัดการบริการไอทีโดย Jira

เทมเพลตการจัดการบริการไอทีโดย Jira: เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Jira
ผ่านทาง Jira

ทีมไอทีมักจัดการคำขอผ่านกล่องจดหมายร่วมหรือเส้นทางการแชท ซึ่งทำให้ยากต่อการติดตามผู้รับผิดชอบและเวลาการตอบกลับ. ผลที่ตามมาคือตั๋วถูกเลื่อนออกไป และปัญหาถูกยกระดับก่อนที่ใครจะดำเนินการ.

เทมเพลตการจัดการบริการไอทีโดย Jira แก้ไขปัญหานี้ด้วยการจัดระเบียบคำขอ, เหตุการณ์, และการแจ้งเตือนในหนึ่งระบบ.เทมเพลตแบบ Agileนี้ช่วยให้ทีมสามารถรับคำขอ, มอบหมายโดยอัตโนมัติ, และตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นผ่านการแจ้งเตือนที่ผสานรวมและตารางเวร.

ด้วยระบบอัตโนมัติ การสนับสนุนหลายช่องทาง และการรายงานในตัว ทีมงานสามารถจัดการคำขอบริการขาเข้าและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาประสานงานผ่านอีเมล

เหมาะสำหรับ: ทีมไอทีที่ต้องการวิธีการจัดการคำขอบริการและการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และสามารถขยายได้

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การจัดการอีพิคแบบอไจล์อาจเป็นเรื่องท้าทาย แบ่งอีพิคออกเป็นสตอรี่ผู้ใช้ขนาดเล็กทันทีที่เพิ่มเข้าไปในแบ็กล็อก—อย่ารอจนถึงการวางแผนสปรินต์ วิธีนี้จะช่วยให้ทีมของคุณประมาณงานได้เร็วขึ้น ระบุการพึ่งพาได้เร็วขึ้น และหลีกเลี่ยงความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย ใช้ป้ายกำกับหรือฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดกลุ่มสตอรี่และติดตามได้ในเครื่องมือจัดการสปรินต์อย่าง ClickUp

7. แม่แบบการติดตามงานเพื่อจัดการโครงการโดย Jira

เทมเพลตติดตามงานเพื่อจัดการโครงการโดย Jira: เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Jira
ผ่านทาง Jira

เพื่อนร่วมงานยืนยันการเสร็จสิ้นของงานแล้ว แต่ยังคงไม่ปรากฏในเด็ค มีคนอื่นทำเครื่องหมายว่างานถูกบล็อกแต่ไม่ได้แจ้งให้ทีมทราบ ในขณะเดียวกัน กำหนดส่งงานก็ใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ และไม่มีใครมีภาพรวมที่ชัดเจนว่างานที่เหลืออยู่คืออะไร

Jira ได้ออกแบบแม่แบบการติดตามงานโดยเฉพาะสำหรับสถานการณ์เช่นนี้

เทมเพลตนี้มอบแพลตฟอร์มที่เป็นหนึ่งเดียวให้กับทีมสำหรับการมอบหมาย อัปเดต และติดตามงาน คุณสามารถสร้างปัญหาใน Jira พร้อมรายละเอียด กำหนดเวลา และเกณฑ์การยอมรับได้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับสถานะงานหรือผู้รับผิดชอบ

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ประสบปัญหาในการทำงานให้สอดคล้องกันเมื่อต้องจัดการหลายงานพร้อมกันในโครงการเดียว

👀 เกร็ดความรู้: เรื่องราวของผู้ใช้ (User Stories) เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1990 เป็นส่วนหนึ่งของAgile และ Extreme Programming (XP)เพื่อแทนที่ข้อกำหนดที่ละเอียดด้วยความต้องการที่เรียบง่ายและเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง วิธีการนี้เน้นความร่วมมือและความสามารถในการปรับตัว ช่วยให้ทีมสามารถส่งมอบคุณค่าได้อย่างรวดเร็วโดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการและเหตุผลเบื้องหลัง

8. แบบฟอร์มติดตามข้อบกพร่องโดย Jira

เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องโดย Jira: เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Jira
ผ่านทาง Jira

สมมติว่าคุณพบข้อผิดพลาดระหว่างการทดสอบ บันทึกไว้ในแชทแล้วดำเนินการต่อไป สองสามวันต่อมา ข้อผิดพลาดนั้นยังไม่ได้รับการแก้ไข และตอนนี้มันส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่น ไม่มีใครบันทึกไว้ ไม่มีใครติดตาม และไม่มีใครรู้ว่าใครรับผิดชอบ

เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องโดย Jira ช่วยป้องกันช่องว่างเหล่านี้ มันมอบแนวทางที่มีโครงสร้างให้กับทีมของคุณในการบันทึก จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขข้อบกพร่องผ่านกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจง

มันช่วยให้มองเห็นข้อบกพร่อง ติดตามได้ และเคลื่อนไหวได้ ก่อนที่มันจะสะสมมากขึ้น

เหมาะสำหรับ: ทีมซอฟต์แวร์ที่ต้องการติดตามและแก้ไขข้อบกพร่องโดยไม่เสียเวลาไปกับการส่งต่องานที่ไม่ชัดเจน

9. แผ่นงานคัมบังโดย Jira

เทมเพลตกระดานคัมบังโดย Jira: เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Jira
ผ่านทาง Jira

ทีมส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพวกเขาเสียเวลาไปมากแค่ไหนกับการพยายามหาว่าเกิดอะไรขึ้น งานของใครบางคนล่าช้า แต่ไม่มีใครสังเกตเห็น การอัปเดตสั้น ๆ กลายเป็นเวลาซิงค์ 30 นาที งานกำลังถูกทำ แต่มีวิกฤตการมองเห็น

แม่แบบกระดานคัมบังโดย Jira ช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงความสับสนนั้นได้ มันให้ระบบภาพที่ชัดเจนในการจัดการงานผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น "ต้องทำ" "กำลังดำเนินการ" และ "เสร็จแล้ว" ทุกงานเป็นปัญหาใน Jira ที่มีสถานะและเจ้าของที่ชัดเจน ดังนั้นจึงไม่ต้องเดาว่าใครกำลังทำอะไรหรืออะไรติดขัดอยู่ที่ไหน

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการมองเห็นความคืบหน้าของงานประจำวันโดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างใกล้ชิด

10. แม่แบบการจัดการบริการลูกค้าโดย Jira

เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าโดย Jira: เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Jira
ผ่านทาง Jira

ในทีมสนับสนุนส่วนใหญ่ คำขอจะเข้ามาเร็วกว่าที่จัดการได้ อีเมล ข้อความแชท และตั๋วความช่วยเหลือจะสะสมอยู่ในที่ต่างๆ ไม่นาน ความล่าช้าเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นความล้มเหลวในการติดตามผล

เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าโดย Jira คือกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านี้

เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมสามารถตั้งค่าพอร์ทัลที่มีแบรนด์ กำหนดประเภทคำขอที่ชัดเจน และส่งต่อปัญหาที่เข้ามาไปยังบุคคลที่เหมาะสมได้ แทนที่จะต้องเร่งรีบตามงานให้ทัน ทีมสนับสนุนสามารถรักษาความเป็นระเบียบและส่งมอบการตอบกลับที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวได้

เหมาะสำหรับ: ทีมบริการลูกค้าที่ต้องการวิธีการจัดการการสนับสนุนภายนอกที่สามารถปรับขนาดได้โดยไม่สูญเสียการติดตามคำขอแต่ละรายการ

ข้อจำกัดของ Jira

Jira เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการติดตามปัญหาและสนับสนุนการทำงานแบบ Agile แต่ยังมีจุดที่ขาดหายไปซึ่งหลายทีมมักพบเมื่อขยายการใช้งาน นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนเขียนเรื่องราวผู้ใช้ (User Story) ใน Jira ให้ดี:

  • Jira ไม่มีระบบจัดการทรัพยากรในตัว ซึ่งหมายความว่า คุณไม่สามารถดูหรือปรับสมดุลปริมาณงานระหว่างบุคคลหรือทีมได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
  • ไม่มีการจัดการพอร์ตโฟลิโอแบบเนทีฟเพื่อจัดแนวโครงการหลายโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ, ตรวจสอบการพึ่งพาซึ่งกันและกัน, หรือติดตามสุขภาพของพอร์ตโฟลิโอ
  • ฟีเจอร์การติดตามงบประมาณไม่มี—ทีมไม่สามารถกำหนดค่าใช้จ่าย, ตรวจสอบค่าใช้จ่าย, หรือจัดการเวลาเทียบกับเงินภายใน Jira ได้หากไม่มีปลั๊กอิน
  • การวางแผนกำลังการผลิตและปริมาณงานมีข้อจำกัด คุณจึงไม่สามารถเห็นได้ง่ายว่าใครจองงานเกินกำลังหรือใช้งานไม่เต็มที่ ซึ่งอาจนำไปสู่ความล่าช้าหรือภาวะหมดไฟในการทำงาน
  • การตัดสินใจถูกจำกัดด้วยเครื่องมือการคาดการณ์ที่มีจำกัด แต่ Jira ไม่สามารถจำลองปริมาณงานในอนาคตหรือประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้ามโครงการได้

เทมเพลต Jira ทางเลือก

ClickUp แก้ไขปัญหาหลายประการที่ Jira ยังคงทิ้งไว้ สำหรับจุดเริ่มต้น ClickUp มอบระบบเดียวให้กับทีมในการจัดการบุคลากร กำหนดเวลา และงานที่ต้องส่งมอบ โดยไม่จำเป็นต้องมีการผสานรวมหลายระบบ

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมโครงการ เอกสาร และบทสนทนาของคุณไว้ที่เดียว—ขับเคลื่อนด้วย AI รุ่นใหม่เพื่อเร่งประสิทธิภาพการทำงานของคุณ มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการแผนงานผลิตภัณฑ์ วางแผนสปรินต์ ติดตามงบประมาณ หรือประสานเป้าหมายระหว่างแผนกต่าง ๆ

ด้วยคุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัว เช่น มุมมอง Workload สำหรับการวางแผนกำลังการผลิต, ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการติดตามงบประมาณและเวลา, เป้าหมายสำหรับการจัดแนวในระดับพอร์ตโฟลิโอ, และ ClickUp Brain สำหรับข้อมูลเชิงลึกและการรายงานแบบทันที คุณไม่จำเป็นต้องรวมเครื่องมือหลายตัวเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของโครงการของคุณ

นี่คือเทมเพลต ClickUp ที่ดีที่สุดสำหรับทีม Agile ซึ่งช่วยให้พวกเขาวางแผนอย่างชาญฉลาด ทำงานได้เร็วขึ้น และติดตามทุกอย่างตั้งแต่เป้าหมายระดับสูงไปจนถึงงานประจำวัน

1. แม่แบบเรื่องราวผู้ใช้ ClickUp

เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามความคืบหน้าของเรื่องราวผู้ใช้ด้วยเทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUp

ฟีเจอร์หนึ่งถูกเพิ่มเข้าไปในสปรินต์ แต่ไม่มีใครแน่ใจว่าทำไมมันถึงสำคัญหรือจะวัดความสำเร็จได้อย่างไร นักพัฒนาทำงานกับมันต่อไปอยู่ดี และผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจริงๆ

เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUpช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้ได้โดยตรง มันนำเสนอคำอธิบายเรื่องราวผู้ใช้ โครงสร้างที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนพร้อมมุมมองของผู้ใช้ปลายทาง ผลลัพธ์ที่ต้องการ และที่สำคัญที่สุดคือเกณฑ์การยอมรับสำหรับเรื่องราวผู้ใช้ขนาดเล็ก

เกณฑ์เหล่านี้บอกทีมพัฒนาอย่างชัดเจนว่าต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อให้เรื่องราวถือว่าสมบูรณ์ ซึ่งช่วยลดการทำงานซ้ำและการแก้ไขระหว่างขั้นตอนการทดสอบ

เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวซึ่งต้องการลดความไม่สอดคล้องในการส่งมอบและมีการกำหนดความหมายของ "เสร็จสิ้น" ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

2. แม่แบบงานเรื่องราวผู้ใช้ ClickUp Basic

เทมเพลตงานผู้ใช้ ClickUp Basic
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนบันทึกที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้และมองเห็นได้ด้วยเทมเพลตงานผู้ใช้เรื่องราวพื้นฐานของ ClickUp

เรื่องราวของผู้ใช้ (User Stories) มักจบลงในสเปรดชีต กระดานไวท์บอร์ด กระทู้ใน Slack หรือเอกสารที่กระจัดกระจาย เพราะแต่ละทีมเขียนและจัดเก็บเรื่องราวเหล่านี้ในเครื่องมือที่พวกเขาใช้เป็นประจำทุกวัน ตัวอย่างเช่น นักออกแบบอาจจดเรื่องราวหนึ่งไว้ระหว่างการเวิร์กช็อป ส่วนผู้จัดการโครงการอาจบันทึกอีกเรื่องไว้ในสไลด์พรีเซนเทชัน ไม่มีใครผิด แต่ตอนนี้เรื่องราวของผู้ใช้เดียวกันกลับอยู่ในสี่ที่ และไม่มีใครแน่ใจว่ารุ่นไหนเป็นเวอร์ชันล่าสุด

สิ่งนี้บังคับให้ทีมต้องใช้เวลาในการซิงค์ข้อมูลในเรื่องที่ควรจะสอดคล้องกันอยู่แล้ว

เทมเพลตงานเรื่องราวผู้ใช้แบบพื้นฐานของ ClickUpแก้ไขปัญหานี้โดยให้ทุกคนมีที่เดียวในการเขียน จัดเก็บ และทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวผู้ใช้ในรูปแบบที่สม่ำเสมอและเป็นระเบียบ

แต่ละเรื่องราวจะถูกเขียนในรูปแบบเดียวกัน เก็บไว้ในที่เดียวกัน และเชื่อมโยงกับงาน งานย่อย และกระดานสปรินต์ คุณสามารถติดแท็กความต้องการของผู้ใช้ มอบหมายคะแนนเรื่องราว และเพิ่มเกณฑ์การยอมรับได้

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการรูปแบบเดียวที่สอดคล้องกันสำหรับการจัดการและเขียนเรื่องราวของผู้ใช้

ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp,Savitree Cheaisang, รองประธานผู้ช่วยที่ Bubblely กล่าวว่า:

"บริษัทของฉันมีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นและสามารถควบคุมระยะเวลาของแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถติดตามกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการได้ ฉันชอบฟังก์ชันคำนวณที่ช่วยให้ดูตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องส่งออกข้อมูลไป Excel แล้วคำนวณด้วยตนเอง"

"บริษัทของฉันมีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นและสามารถควบคุมระยะเวลาของแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถติดตามกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการได้ ฉันชอบฟังก์ชันคำนวณที่ช่วยให้ดูตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องส่งออกข้อมูลไป Excel แล้วคำนวณด้วยมือ"

3. แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวด้วย ClickUp

เทมเพลตการทำแผนที่เรื่องราวด้วย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ให้ทุกคนในทีมของคุณมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ใช้และเมื่อใด ด้วยเทมเพลต Story Mapping ของ ClickUp

ทีมมักจะสร้างฟีเจอร์ในลำดับที่ถูกต้องทางเทคนิค...แต่ในลำดับที่ไม่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้

ผลลัพธ์: ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ดีบนกระดาษแต่รู้สึกไม่สมบูรณ์เมื่อใช้งานจริง สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีการวางแผนเรื่องราวของผู้ใช้แบบแยกส่วน โดยไม่ได้มองเห็นเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมด

เทมเพลตการวางแผนเรื่องราวของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้โดยการจัดวางเรื่องราวของผู้ใช้ตามวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับผลิตภัณฑ์จริง ๆ คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามขั้นตอนของเส้นทาง จัดระเบียบเป็นสปรินต์ และจัดลำดับความสำคัญตามสิ่งที่สร้างคุณค่าได้มากที่สุดก่อน มันเปลี่ยนการวางแผนให้เป็นแผนที่เชิงภาพ ไม่ใช่แค่รายการธรรมดา

พูดถึงแผนภาพเชิงภาพ นี่คือวิดีโอเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภาพกระบวนการในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ บน ClickUp:

เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวซึ่งต้องการวางแผนเส้นทางของผู้ใช้และพัฒนาตามพฤติกรรมผู้ใช้จริง

4. แม่แบบการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ต้องการให้การเป็นเจ้าของงาน สถานะ และความคืบหน้าเป็นสิ่งที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นได้หรือไม่? ลองดูเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp

ทีมสครัมมักใช้เวลามากเกินไปในการจัดการกระบวนการเอง เรากำลังพูดถึงความจำเป็นในการติดตามอัปเดต ปรับบอร์ดกลางสปรินต์ หรือจัดประชุมเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจว่ามีอะไรขัดขวางความก้าวหน้า

เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUpมอบระบบที่ชัดเจนให้กับทีมในการวางแผนสปรินต์ จัดการเรื่องราวของผู้ใช้ และติดตามความเร็วแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างรวดเร็ว

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยแดชบอร์ดสปรินต์, มุมมองแบ็กล็อก, และแผนภูมิเบิร์นดาวน์ ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบคุณค่าแทนที่จะแก้ไขกระบวนการทำงาน

เหมาะสำหรับ: ทีม Scrum ที่ต้องการจัดการสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ติดขัดกับการอัปเดตด้วยตนเอง

5. แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับแผนกต่างๆ ในบริษัทของคุณโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทั้งหมด

Agile ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทีมซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ทีมที่ไม่ใช่ทีมพัฒนามักประสบปัญหาเมื่อพยายามนำไปใช้

นี่คือเหตุผล: คำขอเข้ามาทางอีเมล งานถูกติดตามผ่านเอกสารและบอร์ดต่างๆ และกิจกรรมสำคัญอย่างการทบทวนงานกลายเป็นเพียงการติ๊กช่องทำเครื่องหมาย แทนที่จะเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างแท้จริง

เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถนำการจัดการโครงการแบบ Agile มาใช้ในลักษณะที่มีโครงสร้าง แม้จะอยู่นอกเหนือจากงานวิศวกรรมก็ตาม แบบฟอร์มจะแปลงคำขอให้เป็นรายการงานในแบ็กล็อกโดยอัตโนมัติ กระดานและสปรินต์ช่วยให้ทีมดำเนินการและปรับแผนตามความคืบหน้า นอกจากนี้ การทบทวนย้อนหลัง การตรวจสอบ และการวางแผนจะเชื่อมโยงกับงานจริงอยู่เสมอ

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ไม่ใช่ทีมพัฒนาที่ใช้เครื่องมือ Agileในการจัดการลำดับความสำคัญ ติดตามงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

6. แม่แบบการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp

เทมเพลตการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เทมเพลตการวางแผน Agile Sprint ของ ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนรู้ว่ากำลังทำอะไรและทำไมมันถึงสำคัญก่อนที่สปรินต์จะเริ่มต้น

เป็นวันก่อนที่สปรินต์จะเริ่มต้น ทุกคนยังคงเร่งรัดงานให้เสร็จสมบูรณ์ มองข้ามการพึ่งพาบางอย่างที่จำเป็น และไม่แน่ใจเกี่ยวกับความสามารถที่แท้จริงของทีม การประชุมสแตนด์อัพกลายเป็นประชุมวางแผน และสปรินต์รู้สึกเร่งรีบก่อนที่จะเริ่มต้นเสียอีก

เครียดหรือยัง?

เทมเพลตการวางแผน Agile Sprint ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั้นโดยเฉพาะ มันช่วยให้ทีมสามารถวางแผนเป้าหมายของสปรินต์ แตกย่อยเรื่องราวของผู้ใช้ และกำหนดความรับผิดชอบของงานได้อย่างชัดเจน และรู้ไหมว่าอะไร? ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ก่อนที่สปรินต์จะเริ่มต้นขึ้น

ด้วยมุมมองตามไทม์ไลน์และการทำแผนผังการพึ่งพา ทำให้สามารถมองเห็นความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และจัดสมดุลภาระงานของทีมได้อย่างสมจริง

เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวที่ต้องการลดการวางแผนในนาทีสุดท้ายและดำเนินการสปรินท์ด้วยความชัดเจนและการควบคุม

7. แม่แบบการตลาดแบบ Agile ของ ClickUp

เทมเพลตการตลาดแบบ Agile ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนการตลาดแบบ Agile ให้เป็นระบบจริงที่ทีมของคุณสามารถพึ่งพาได้ ด้วยเทมเพลตการตลาดแบบ Agile จาก ClickUp

ส่วนใหญ่แล้ว ทีมการตลาดทำทุกอย่างถูกต้อง: บรีฟที่ชัดเจน, ไอเดียที่แข็งแกร่ง, และการดำเนินการที่รวดเร็ว. แต่แม้กระทั่งทีมที่มีประสิทธิภาพสูงก็อาจถูกขัดขวางโดยการสื่อสารที่ผิดพลาด. ตัวอย่างเช่น แคมเปญอาจถูกเลื่อนออกไปเพราะนักออกแบบไม่ทราบว่าบรีฟได้เปลี่ยนแปลง. มันน่าหงุดหงิดมากที่เห็นความพยายามมากมายถูกนำไปในทิศทางที่ผิด.

เทมเพลตการตลาดแบบ AgileของClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อสภาพแวดล้อมเช่นนี้

คุณสามารถแบ่งแคมเปญออกเป็นงานย่อย วางแผนสปรินต์ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และติดตามการเปลี่ยนแปลงได้แบบเรียลไทม์ ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อแผนมีการปรับเปลี่ยน คุณจะไม่เสียเวลาเริ่มต้นใหม่

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการวิธีการวางแผนและดำเนินแคมเปญที่มีความยืดหยุ่นและเป็นระบบอย่างรวดเร็ว

8. แม่แบบเรื่องราว Agile ของ ClickUp

เทมเพลตเรื่องราวแบบ Agile ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกสปรินต์ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายโดยใช้เทมเพลต ClickUp Agile Story

มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีใช้Agile อย่างสม่ำเสมอในการจัดการแต่ละฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ ในขณะที่อีกหลายคนผสมผสาน Agile กับแนวทางอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ทีมต่างๆ ก็ยังคงประสบปัญหาในการจัดการงานค้างให้อยู่ในระเบียบและสอดคล้องกับเป้าหมายของผลิตภัณฑ์

เทมเพลตเรื่องราว AgileของClickUpแก้ไขปัญหานี้โดยการมาตรฐานวิธีการเขียนเรื่องราวของผู้ใช้ การจัดลำดับ และการดำเนินการ

ถัดไป เรื่องราวจะถูกจัดเรียงตามลำดับความสำคัญ เชื่อมโยงกับเป้าหมายของสปรินต์ และเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่กว่า ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าโดยใช้แผนภูมิการเผาไหม้ อัปเดตสถานะเรื่องราวแบบเรียลไทม์ และรักษาทั้งงานประจำวันและการวางแผนระยะยาวให้สอดคล้องกัน

เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์และทีมพัฒนาที่ต้องการแบ็กล็อกที่มีโครงสร้างชัดเจนและโปร่งใส เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างแท้จริง

👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: การประชุมสแตนด์อัพประจำวันเดิมใช้เวลาเพียง 15 นาทีพอดี— เพียงพอสำหรับการอัปเดตข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

9. แม่แบบแผนงานแบบอไจล์ของ ClickUp

เทมเพลตแผนงานแบบ Agile ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ให้แน่ใจว่าทีมก้าวหน้าไปพร้อมกันด้วยเทมเพลตแผนงาน Agile ของ ClickUp

ทีมมักมองข้ามภาพรวมเมื่อพวกเขามุ่งเน้นไปที่งานแต่ละอย่างมากเกินไป หากไม่มีแผนที่ชัดเจน สปรินต์อาจหลุดจากกำหนดการ ความพึ่งพาถูกละเลย และการสื่อสารล้มเหลว

เทมเพลตแผนงานแบบ Agile ของ ClickUpช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันโดยการจัดทำไทม์ไลน์ที่แสดงเป้าหมาย สปรินต์ และความสัมพันธ์ระหว่างงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการประมาณความพยายาม ติดตามความคืบหน้า และปรับแผนเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง

เทมเพลตนี้มอบความชัดเจนและโครงสร้างที่ทีมต้องการเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาและหลีกเลี่ยงความไม่คาดคิดได้

เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวซึ่งต้องการภาพรวมที่ชัดเจนของไทม์ไลน์โครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงาน

10. แม่แบบกิจกรรม Sprint Agile ของ ClickUp

เทมเพลตกิจกรรม Sprint Agile ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาพิธีการสปรินต์ให้เป็นไปตามแผนและผลลัพธ์สามารถวัดผลได้ด้วยเทมเพลตกิจกรรม Agile Sprints ของ ClickUp

หลายทีมคิดว่ากิจกรรมสปรินต์แบบ Agile รวมถึงการวางแผน การประชุมสแตนด์อัพ และการทบทวน เป็นเพียงการประชุมที่ใช้เวลามากและทำให้ความคืบหน้าช้าลง ความจริงคือ เมื่อมีการจัดระเบียบอย่างดี พิธีกรรมเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถระบุอุปสรรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

เทมเพลตกิจกรรม Agile Sprints ของ ClickUpจัดโครงสร้างกิจกรรมสปรินต์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยทีมหลีกเลี่ยงการเสียเวลาและทำให้ทุกกิจกรรมสปรินต์มีส่วนในการส่งมอบผลลัพธ์

เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวในการจัดการโครงการหลายโครงการที่ต้องการปรับปรุงพิธีการสปรินต์ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มการร่วมมือกัน

เชี่ยวชาญแม่แบบเรื่องราวผู้ใช้ด้วย ClickUp

การแก้ไขงานซ้ำเป็นสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพอย่างมาก. แบบเทมเพลตของผู้ใช้ช่วยบันทึกการสนทนาที่ทำให้ทีมสามารถเขียนเรื่องราวได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว, มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ร่วมกัน, และส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงได้ด้วยความสับสนน้อยลง. ทั้งหมดนี้นำไปสู่การแก้ไขงานซ้ำน้อยลง.

แม้ว่า Jira จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและถูกใช้อย่างแพร่หลายในการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบ Agile แต่การขาดระบบอัตโนมัติในตัวทำให้การทำงานช้าลง

นี่คือจุดที่ ClickUp ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำอย่างชัดเจน ด้วยฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อวันต่อพนักงานหนึ่งคน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้น 12%

เพิ่มศักยภาพให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น