วิธีการนำการวางแผนสปรินต์มาใช้ใน Excel (พร้อมเทมเพลต)

วิธีการแบบ Agile ได้กลายเป็นกรอบการจัดการโครงการที่เป็นมาตรฐานสำหรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ทั่วโลก และมีเหตุผลที่ดีรองรับ
ท้ายที่สุดแล้ว Agile เป็นหนึ่งในวิธีการบริหารโครงการเพียงไม่กี่วิธีที่เหมาะสมกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมบริหารผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง ด้วยการเน้นที่ความยืดหยุ่น การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การลดความเสี่ยง และระยะเวลาการเปิดตัวที่รวดเร็ว
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการหรือผู้นำทางเทคนิคที่ต้องการสร้างทีมที่มีความคล่องตัว (Agile) ขั้นตอนแรกคือการทำความคุ้นเคยกับแนวคิดหลักของ Agile— สปรินต์, สครัม, คันบัน, การเขียนโปรแกรมแบบเอ็กซ์ตรีม (XP) และอื่นๆขั้นตอนต่อไปคือการสำรวจเครื่องมือวางแผนสปรินต์ต่างๆที่มีอยู่ในตลาด เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการตั้งค่าโครงการ Agile ของคุณ
หากคุณเป็นมือใหม่กับ agile หรือบริหารทีมขนาดเล็ก จุดเริ่มต้นที่ดีคือการใช้สเปรดชีต! หรือพูดให้เฉพาะเจาะจงกว่านั้นคือ Microsoft Excel ที่คุ้นเคยนั่นเอง
เราจะสำรวจว่าทำไมสเปรดชีต Excel จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่มีความคล่องตัว ข้อจำกัดบางประการที่คุณอาจพบเมื่อใช้งาน และวิธีที่คุณสามารถจัดการโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบใน Excel
ดังนั้น มาเริ่มกันเลย!
ประโยชน์ของการวางแผนสปรินต์บน Excel
การวางแผนสปรินต์ของคุณใน Excel มีประโยชน์มากมาย ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ทีมของคุณส่วนใหญ่คุ้นเคยอยู่แล้ว แต่ยังใช้งานง่ายมาก และแทบไม่มีช่วงการเรียนรู้เลย
เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ที่ดีสำหรับ Excel สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที นี่คือประโยชน์อื่น ๆ ของการใช้ Excel ในการวางแผนและจัดการสปรินต์ของคุณ
- ความยืดหยุ่น: ปรับแต่งคอลัมน์ แถว และสูตรได้ตามต้องการเพื่อติดตามงาน เรื่องราวของผู้ใช้ ความคืบหน้าของสปรินต์ และอื่นๆ ปรับสเปรดชีตให้เข้ากับกระบวนการทำงานแบบอไจล์ของคุณ
- การทำงานร่วมกัน: สเปรดชีตสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลโครงการได้พร้อมกัน
- ความคุ้มค่า: หากคุณกำลังใช้ Excel อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใหม่
- การปรับแต่ง: สร้างมุมมอง แดชบอร์ด และรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการของโครงการของคุณ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและตารางหมุนช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลโครงการและติดตามตัวชี้วัดสำคัญได้
- การผสานรวม: Excel สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากระบบติดตามข้อบกพร่อง ระบบควบคุมเวอร์ชัน และอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกงานอยู่ในศูนย์กลางเดียว
- ความสามารถในการขยายขนาด: ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการสปรินต์เดียวหรือประสานงานหลายสปรินต์ในทีมที่กระจายอยู่ต่างสถานที่ ตารางคำนวณสามารถปรับขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกทีม ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งเหล่านี้ในระหว่างการวางแผนสปรินต์ เราจะแสดงให้คุณเห็น!
วิธีการวางแผนสปรินต์ใน Excel
ในระหว่างการวางแผนสปรินต์ ให้ตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลาของสปรินต์ของคุณ และกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการล่วงหน้า จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อบันทึกข้อมูลใน Excel
1. ตั้งค่าสเปรดชีตของคุณ
ขั้นตอนแรกคือการสร้างสเปรดชีตวางแผนสปรินต์ของคุณ คุณสามารถทำได้จากศูนย์หรือคัดลอกและปรับแต่งหนึ่งในเทมเพลตวางแผนสปรินต์ฟรีที่มีให้ใช้งานออนไลน์
เมื่อคุณสร้างสเปรดชีตของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างแท็บแยกสำหรับแต่ละด้านของสปรินต์ของคุณได้ เช่น งานค้าง งานที่ต้องทำและการทบทวนสปรินต์
2. สร้างแบ็กล็อกสปรินต์
ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณ, ระบบติดตามข้อบกพร่อง, และตั๋วการสนับสนุนลูกค้าเพื่อคัดเลือกงานทั้งหมดที่ต้องทำให้เสร็จในสปรินต์นั้น คุณสามารถเพิ่มงานเหล่านี้ไปยังแท็บ 'Sprint Backlog' ได้
นี่คือคอลัมน์บางส่วนที่คุณสามารถรวมไว้ได้:
- ชื่อเรื่อง: นี่คือชื่อของงานหรือรายการในแบ็คล็อกของผลิตภัณฑ์
- คำอธิบาย: อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงานให้ชัดเจน และเพิ่มลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- ลำดับความสำคัญ: เพิ่มคะแนนลำดับความสำคัญเป็น 1, 2 หรือ 3 (จากด่วนที่สุดไปด่วนน้อยที่สุด) ตามความสำคัญของงานหรือความใกล้ถึงกำหนดส่ง
- ประมาณการความพยายาม: หรือที่เรียกว่าคะแนนสปรินต์ หมายถึงระยะเวลาหรือปริมาณความพยายามที่ต้องใช้ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- มอบหมายให้: เพิ่ม DRI (บุคคลที่รับผิดชอบโดยตรง) สำหรับงานนี้ที่นี่
คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เหล่านี้ได้เช่นกัน:
- ผู้อนุมัติ/ผู้ตรวจสอบ: บุคคลที่ให้คำยินยอมขั้นสุดท้ายว่างานได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- หมายเหตุ: เพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมหรืออ้างอิง
- รายการที่ต้องดำเนินการ: เพิ่มแถวเพิ่มเติมด้านล่างแต่ละเรื่องราวสำหรับงานย่อย
ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นแถวตามลำดับความสำคัญหรือสถานะเพื่อให้ง่ายต่อการระบุด้วยสายตา วิธีนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าอะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญ เพื่อให้คุณสามารถเลือกเรื่องราวของผู้ใช้ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสปรินต์
เมื่อคุณเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ของคุณลงในแผ่นงาน Excel แล้ว คุณสามารถวางแผนสปรินต์ของคุณได้ พิจารณาจัดการประชุมวางแผนสปรินต์กับทีมของคุณเพื่อ:
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับสปรินต์ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานผลิตภัณฑ์โดยรวม เป้าหมายนี้ควรสามารถบรรลุได้ภายในระยะเวลาสปรินต์ที่วางแผนไว้
- ตรวจสอบความพร้อมของสมาชิกทีมตรวจสอบและปริมาณงานที่สามารถรับได้ในช่วงสปรินต์ อย่าลืมนับวันหยุดพักผ่อนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วย
เมื่อคุณได้จัดลำดับความสำคัญของงานค้างและพิจารณาขีดความสามารถแล้ว คุณสามารถใช้ความพยายามที่ประมาณการไว้เพื่อกำหนดว่าเรื่องราวของผู้ใช้ใดบ้างที่สามารถทำเสร็จได้จริงภายในกรอบเวลาของสปรินต์
3. ตั้งค่าบอร์ดงาน
ขั้นตอนต่อไปในการประชุมวางแผนสปรินต์ของคุณคือการสร้างบอร์ดงานเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของงานแต่ละรายการ คุณสามารถจัดหมวดหมู่ของงานตามสถานะ เช่น งานที่ต้องทำ งานที่กำลังดำเนินการ งานที่หยุดชั่วคราว งานที่ต้องตรวจสอบ และงานที่เสร็จแล้ว หรือจัดตามระดับความสำคัญ เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว
แม้ว่าเทมเพลตการวางแผนสปรินต์ใน Excel อาจไม่มี 'เอฟเฟกต์ทางสายตา' เหมือนกับกระดานคัมบัง แต่คุณสามารถใช้สีและการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นสถานะงานของคุณและดึงดูดความสนใจของทีมได้
4. สร้างแผนภูมิการลดภาระงาน
หนึ่งในประโยชน์หลักของการวางแผนสปรินต์คือการวัดความก้าวหน้าของทีม (และปริมาณงาน) ดังนั้น การสร้าง 'แผนภูมิการเผาผลาญ' จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อติดตามระดับประสิทธิภาพของทีม
เพียงสร้างไทม์ไลน์สปรินต์โดยจัดสรรคอลัมน์สำหรับงานที่เสร็จสิ้นแล้วและจำนวนวันที่ประมาณการในการทำงานที่เหลือให้เสร็จภายในสปรินต์ นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
สร้างตารางข้อมูลของคุณ
ขั้นตอนแรกคือการเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดลงในแผ่นงานแยกต่างหาก เริ่มต้น คุณสามารถสร้างคอลัมน์ต่อไปนี้:
- งาน
- วันครบกำหนด
- คะแนนสปรินต์
- ประมาณการความพยายาม (เป็นชั่วโมง)
- ความพยายามจริง (เป็นชั่วโมง)
เพิ่มข้อมูลลงในคอลัมน์ประมาณการความพยายามและความพยายามจริง
ขั้นตอนต่อไปคือการกรอกข้อมูลในคอลัมน์ประมาณการความพยายามด้วยข้อมูล 'ที่วางแผนไว้' ของคุณ — ระยะเวลาที่คุณคิดว่าจะใช้ในการทำภารกิจให้เสร็จสิ้น คุณสามารถทำได้ในครั้งเดียวเมื่อสร้างแผนภูมิการลดภาระงานของคุณ
ในทางกลับกัน คอลัมน์ความพยายามจริงจะต้องกรอกเมื่อสิ้นสุดแต่ละวันหรือสัปดาห์ และจะระบุเวลาจริงที่ทีมของคุณใช้ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
สร้างแผนภูมิการลดภาระงาน
ตอนนี้คุณมีข้อมูลทั้งหมดพร้อมแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างแผนภูมิการลดภาระงานได้ เราจะสร้างแผนภูมิเส้นแบบง่ายโดยใช้แกน X แทนเวลา และแกน Y แทนความพยายามที่ใช้
นี่คือขั้นตอน:
- ไฮไลต์คอลัมน์วันที่, ประมาณการเวลา, และเวลาที่ใช้จริง
- คลิกที่แท็บ แทรก ใน Excel
- เลือก กราฟเส้น และเลือกตัวเลือก กราฟเส้นพื้นฐาน
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงแผนภูมิการเผาไหม้ของคุณ:
- ระบายสีวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยสีที่แตกต่างเพื่อแยกแยะออกจากวันทำงาน
- ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นงานที่ความพยายามจริงเกินกว่าที่วางแผนไว้
และนั่นแหละครับ คุณก็จะได้แผนภูมิการลดภาระงานของคุณแล้ว ง่ายใช่ไหม?
คุณจะเห็นสองเส้น—หนึ่งเส้นหากคุณยังไม่ได้กรอกคอลัมน์ความพยายามจริงของคุณ—ที่แสดงถึงความคืบหน้าของคุณ ในอุดมคติ เส้นความพยายามที่วางแผนไว้ควรลดลงตลอดการสปรินต์ของคุณ หากมันเพิ่มขึ้น ทีมงานของคุณกำลังเผชิญกับความล่าช้าหรือคอขวดบางอย่าง
5. ตั้งค่าระดับการเข้าถึงและสิทธิ์การใช้งาน
เมื่อคุณสร้างสปรินต์เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มทีมของคุณลงในสเปรดชีต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณให้สิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะสมาชิกทีมที่จำเป็นเท่านั้น คุณยังสามารถกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการป้อนข้อมูลในระหว่างการประชุมวางแผนสปรินต์ของคุณ หรือใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น การป้องกันด้วยรหัสผ่าน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความปลอดภัย
6. ติดตามความคืบหน้าของงาน
อัปเดต 'งานค้าง' และ 'บอร์ดงาน' อย่างสม่ำเสมอเพื่อสะท้อนสถานะและความคืบหน้าล่าสุดของงาน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและการมองเห็นที่ชัดเจนทั่วทั้งทีม ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ของ Excel เช่น กล่องกาเครื่องหมาย รายการแบบดรอปดาวน์ และอื่นๆ เพื่อจัดระเบียบการป้อนข้อมูลและรักษาความสม่ำเสมอ
7. ดำเนินการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
ผู้จัดการโครงการควรจัดประชุมทบทวนสปรินต์กับทีมของคุณเมื่อสิ้นสุดสปรินต์ เพื่อสาธิตงานที่เสร็จสมบูรณ์และรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บันทึกผลลัพธ์ ความสำเร็จ และประเด็นที่ควรปรับปรุงในแท็บ 'Sprint Retrospective'
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: พิจารณาใช้บริการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Drive หรือ Microsoft OneDrive เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการวางแผน
ข้อจำกัดของการใช้ Excel สำหรับการวางแผนสปรินต์
แม้ว่า Excel จะช่วยให้การวางแผนสปรินต์สำหรับทีมซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น แต่ก็ไม่ได้เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก คุณอาจเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้เมื่อใช้ Excel ในการจัดการโครงการแบบ Agile ของคุณ:
- ขาดคุณสมบัติเฉพาะทาง: ไม่ว่าจะเป็นกระดานคัมบังการวางแผนกำลังการผลิต หรือการจัดการงานค้าง—สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องการคุณสมบัติขั้นสูงที่ไม่มีในสเปรดชีต ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องสร้างโซลูชันแบบกำหนดเองหรือใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะที่อาจทำให้การดำเนินงานของคุณซับซ้อนขึ้น และสร้างความสับสนให้กับสมาชิกในทีม
- ความยากลำบากในการจัดการการพึ่งพา: ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งคือการจัดการการพึ่งพา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างงานที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดคอขวดและความล่าช้า
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด: แม้ว่าจะมีฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ใน Excel แต่ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง เช่น แผนภูมิการลดภาระงาน (burndown charts),แผนภูมิความเร็วของสปรินต์ (sprint velocity charts), หรือแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งมักใช้ในกระบวนการ Agile อาจทำให้ทีมมีความสามารถในการได้รับข้อมูลเชิงลึกและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลน้อยลง
- การตั้งค่าและการบำรุงรักษาด้วยตนเอง: การตั้งค่าและบำรุงรักษาแม่แบบที่คล่องตัวในExcel มักต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง ทีมงานต้องสร้างและอัปเดตข้อมูลโครงการด้วยตนเองโดยการอัปเดตสถานะงาน, กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก (DRIs), และกำหนดเส้นตาย ไม่เพียงแต่ใช้เวลามากเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับหลายสปรินต์หรือโครงการขนาดใหญ่
- ไม่เหมาะในระยะยาว: แม้ว่า Excel จะช่วยให้สามารถวางแผนและดำเนินการในระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ขาดโมเดลการคาดการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งสามารถทำนายผลลัพธ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ทำให้การวางแผนระยะยาวเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับทีม
- ความเสี่ยงจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต: Excel มาพร้อมกับระดับสิทธิ์การเข้าถึงเพียงขั้นพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ทำให้ยากต่อการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เพิ่มความเสี่ยงต่อการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตและการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
การจดจำว่า Excel มีโซลูชันพื้นฐานสำหรับการวางแผนสปรินต์นั้นคุ้มค่า เครื่องมือการจัดการโครงการเฉพาะทางอาจมีฟีเจอร์ขั้นสูง ฟังก์ชันการทำงาน และเทมเพลตการวางแผนสปรินต์ที่เหมาะสมกับโครงการที่ซับซ้อนมากกว่า
ClickUp เป็นเครื่องมือวางแผนสปรินต์แบบ Agile
หากคุณจริงจังกับการใช้กรอบการทำงานแบบอไจล์เพื่อจัดระเบียบโครงการของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้สูงสุด เราขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUp
มันถูกออกแบบมาเพื่อการติดตามและบริหารโครงการที่มีความคล่องตัว และยังง่ายต่อการตั้งค่าและใช้งานอีกด้วย
การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpมีคุณสมบัติในตัวมากมาย รวมถึงกระดาน Kanban, แผนภูมิการเผาไหม้,การจัดการ Scrum, ความสามารถของ genAI และตัวเลือกการรายงานขั้นสูง สิ่งนี้สามารถช่วยคุณวางแผนสปรินต์ได้อย่างง่ายดายและใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของสปรินต์ของคุณ
ตอนนี้ มาสำรวจวิธีการตั้งค่าและจัดการโครงการแบบอไจล์ด้วย ClickUp กัน
เริ่มการเร่งรัดสำหรับแต่ละโครงการ
คุณสมบัติ Sprints ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการสปรินต์ทั้งหมดของคุณเป็นอัตโนมัติได้ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณสามารถตั้งค่าสปรินต์, กำหนดคะแนนสำหรับแต่ละงาน, และแม้กระทั่งผสาน ClickUp กับซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันของคุณ เช่น GitHub เพื่อซิงค์ข้อบกพร่องและปัญหาของคุณโดยอัตโนมัติ
ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังสามารถสร้างสปรินต์ใหม่ได้โดยอัตโนมัติ และย้ายงานที่ยังไม่เสร็จไปยังสปรินต์นั้นได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
แต่สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือเทมเพลตของมัน คุณสามารถตั้งค่าสปรินต์ที่ละเอียดลึกได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยการคัดลอกหนึ่งในเทมเพลตการวางแผนสปรินต์ที่มีให้ใช้ได้ทันที
เทมเพลตการวางแผนสปรินต์แบบ Agile ของ ClickUpช่วยเพิ่มความชัดเจนและโฟกัสให้กับกระบวนการวางแผนสปรินต์ของคุณ มันช่วยให้คุณวางแผนสปรินต์ได้ไม่ว่าโครงการจะมีความซับซ้อนเพียงใดก็ตาม คุณสามารถมองเห็นงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างง่ายดายในมุมมองไทม์ไลน์ที่ชัดเจน และติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตสปรินต์
เพื่อติดตามความคืบหน้า คุณสามารถทำเครื่องหมายสถานะงาน เช่น 'เสร็จแล้ว', 'กำลังดำเนินการ' และ 'ต้องทำ' ได้ คุณยังสามารถกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เช่น 'สถานะการพัฒนา', 'ประเภท', 'อีปิค' และ 'ชั่วโมงที่เหลือ' เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงานได้อีกด้วย
มุมมองสี่แบบ เช่น รายการงานใน Sprint Backlog สถานะการพัฒนา ทรัพยากร และคู่มือเริ่มต้น ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลทั้งหมดได้อย่างง่ายดายและเป็นระเบียบ
ตั้งค่าบอร์ดคัมบังของคุณ
ClickUp ยังมีมุมมองกระดานคัมบังเริ่มต้นที่ช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของสปรินต์ได้อย่างง่ายดายมุมมองกระดาน ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามสถานะหรือความสำคัญ และเลือกงานหลายรายการพร้อมกันเพื่ออัปเดตข้อมูลจำนวนมากได้
สิ่งนี้ทำให้ทีมของคุณสามารถสร้างมุมมองที่กรองแล้ว จัดการงาน และเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นกำลังทำได้สะดวกยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน หัวหน้าทีมสามารถใช้กระดานคัมบังเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานและขีดความสามารถในการทำงานได้
จัดการงานค้างของคุณ
เมื่อคุณสร้างสปรินต์ใหม่ของคุณเสร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มหรือลบงานจากแบ็กล็อกของคุณ มอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีม และอื่น ๆ ได้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ของ ClickUpที่ชื่อว่า ClickUp Brain เพื่อรับสรุปสั้น ๆ ของความคืบหน้าของสปรินต์ใด ๆ หรือค้นหางานเฉพาะในแบ็กล็อกของสปรินต์ของคุณได้
อีกครั้ง คุณไม่จำเป็นต้องสร้างแบ็กล็อกสปรินต์ของคุณขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เพียงแค่ปรับแต่งเทมเพลต ClickUp Sprint Backlogและประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวางแผนและติดตามสปรินต์ของคุณ รวมถึงอัปเดตงานในโครงการขณะที่คุณทบทวนความคืบหน้าในระหว่างการสกรัมประจำวัน เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายสปรินต์ได้ง่ายขึ้นด้วยรายการงานสปรินต์แบ็กล็อกที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ
จัดการสครัมประจำวันของคุณ
เนื่องจากการบริหารโครงการแบบアジลถูกสร้างขึ้นบนความโปร่งใสและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนต่อไปของคุณคือการจัดตั้งกระบวนการสำหรับการอัปเดตสครัมประจำวัน
การประชุมสครัมประจำวันเหล่านี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่สมาชิกแต่ละคนในทีมของคุณกำลังทำงานอยู่ และส่งเสริมความร่วมมือภายในทีมพัฒนา
คุณสามารถใช้เทมเพลตการวางแผน Scrum ของ ClickUpเพื่อกำหนดแนวทางสำหรับเป้าหมายของสปรินต์และการประชุม Scrum ประจำวัน รวมถึงติดตามความคืบหน้าของ Scrum ได้
เทมเพลตนี้มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยคุณตั้งเป้าหมายสปรินต์ วางแผนสปรินต์กับทีมของคุณ ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพิ่มความร่วมมือในทีม และติดตามความคืบหน้า
คุณสามารถทำเครื่องหมายสถานะงาน เช่น 'งานค้าง', 'เสร็จแล้ว', 'กำลังดำเนินการ' และ 'ต้องทำ' ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง (เช่น คะแนนเรื่องราวและสถานะการพัฒนา) และมุมมองที่กำหนดเอง (เช่น แบบฟอร์มการส่งตั๋วและคำจำกัดความของเสร็จสมบูรณ์) เพื่อจัดระเบียบข้อมูลของคุณและแสดงข้อมูลงานในรูปแบบที่คุณต้องการ
ทีมที่อยู่ห่างไกลและทีมแบบไฮบริดสามารถจัดการประชุมสครัมแบบอะซิงโครนัสได้โดยใช้ClickUp Docs เพียงสร้างเอกสารสำหรับแต่ละสปรินต์และขอให้ทีมของคุณอัปเดตงานของพวกเขาทุกวัน
นอกจากนี้ ทีมสามารถใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกหน้าจอและให้ทีมของพวกเขาได้รับการอัปเดตแบบภาพเกี่ยวกับความคืบหน้าของฟีเจอร์ได้ ซึ่งอาจมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมออกแบบและทีมหน้าบ้านในการแบ่งปันการออกแบบและรับคำแนะนำโดยไม่ต้องถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดของเขตเวลา
สร้างแผนภูมิความคืบหน้าของสปรินต์และรายงาน
หนึ่งในประโยชน์หลักของการใช้ ClickUp คือแผนภูมิและรายงานที่หลากหลาย รายงานเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจความคืบหน้าของสปรินต์อย่างลึกซึ้ง แสดงให้เห็นถึงจุดติดขัด และยังสามารถคาดการณ์ความสำเร็จของสปรินต์ที่กำลังจะมาถึงได้อีกด้วย
ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งเป้าหมายสำหรับแต่ละสปรินต์ มอบคะแนน และสร้างรายงานต่างๆ เช่น แผนภูมิเบิร์นอัพและเบิร์นดาวน์ แผนภูมิความเร็ว และแผนภูมิการไหลสะสมได้แทบไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเองเลย
จัดประชุมทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
เมื่อคุณเสร็จสิ้นวงจรสปรินต์แล้ว คุณสามารถจัดประชุมทบทวนสปรินต์เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ และสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงในวงจรสปรินต์ครั้งต่อไป
ทำสิ่งนี้โดยใช้ClickUp Whiteboardsและทำให้การประชุมของคุณมีปฏิสัมพันธ์และน่าสนใจมากขึ้นด้วยการร่วมมือแบบเรียลไทม์และคุณสมบัติการวาดภาพด้วยมือ ClickUp ยังมีเทมเพลตไวท์บอร์ดที่ง่ายต่อการจัดการการทบทวนสปรินต์ พร้อมบล็อกข้อความสำหรับสิ่งที่ทำได้ดี, รายการที่ต้องทำ, และเป้าหมายการทบทวน
เทมเพลตการระดมความคิดสำหรับการทบทวนสปรินต์ของ ClickUpช่วยให้การทบทวนและวิเคราะห์ความคืบหน้าของสปรินต์เป็นเรื่องง่ายขึ้น เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าทีมของคุณกำลังเดินหน้าไปตามแผน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณระดมความคิดและหาแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของสปรินต์ ระบุแนวโน้มของประสิทธิภาพในหลายสปรินต์ และติดตามความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมาย
หลังจากการทบทวนย้อนหลัง คุณสามารถสร้างงานสำหรับรายการดำเนินการใหม่ได้จากภายในแดชบอร์ด ทำให้สะดวกอย่างยิ่งสำหรับทีมของคุณในการติดตามสิ่งที่ได้เรียนรู้
จัดการโครงการแบบ Agile ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบด้วย ClickUp
Excel เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้การจัดการโครงการแบบ Agile และการวางแผนสปรินต์ อย่างไรก็ตาม การจัดการสปรินต์บน Excel อาจใช้เวลามากและต้องใช้ความพยายาม และคุณอาจพลาดประโยชน์ต่างๆ เช่น รายงานประสิทธิภาพสปรินต์แบบองค์รวมและคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง
นั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำให้คุณลองใช้ ClickUp! มันใช้งานง่ายสำหรับทีมขนาดเล็กและสามารถขยายเพื่อรองรับการสปรินต์หลายรายการพร้อมกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยทีมในทุกด้านของการจัดการสปรินต์
คุณสมบัติ AI สร้างสรรค์ของมันเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจน สามารถทำให้การสปรินต์ของคุณเป็นอัตโนมัติและลดงานที่ยุ่งเหยิงของทีมคุณได้สมัครใช้ ClickUpวันนี้และวางแผนการสปรินต์ของคุณโดยไม่มีปัญหา!