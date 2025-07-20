20 แอปยอดนิยมจากไดเรกทอรีแอปของ Slack

ผู้นำทีมมักประสบปัญหาในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ ผู้ดูแลระบบไอทีต้องรับมือกับคำขอการผสานระบบอย่างล้นหลาม และแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการทำงานก็ยังต้องต่อสู้กับปริมาณแอปพลิเคชันที่มากเกินไปและขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก
20 อันดับแอปยอดนิยมจากไดเรกทอรีแอปของ Slack ในมุมมองภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันที่ทำให้คุณค้นหาแอป Slack ที่ดีที่สุดจากไดเรกทอรีแอปได้ง่ายเพื่อให้คุณสามารถใช้ Slack ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|จับคู่เพื่อนร่วมทีมโดยอัตโนมัติสำหรับการพบปะเสมือนจริง, ออนบอร์ดพนักงานใหม่ผ่าน Slack, กำหนดการแนะนำตัวประจำและกิจกรรมประจำทีม
|การจัดการโครงการและงาน, สตาร์ทอัพ, ทีมระยะไกล, องค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|โดนัท
|เปิดตัวโปรแกรมและเส้นทางภายใน Slack สร้างเครือข่ายภายในและชุมชน
|การมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $74/ผู้ใช้/เดือน
|พอลลี่
|สร้างแบบสำรวจใน Slack ได้ภายในไม่กี่วินาที รวบรวมความคิดเห็นของทีมแบบไม่ระบุตัวตน และรับผลลัพธ์ทันทีโดยไม่ต้องออกจาก Slack
|แบบสำรวจและการสำรวจความคิดเห็นของทีม
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
|เครื่องทอผ้า
|บันทึกและแชร์วิดีโออัปเดตใน Slack, แทรกวิดีโอโดยตรงในกระทู้ Slack, และใช้ Slack เพื่อขอหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ Loom
|การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
|GitHub
|รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคำขอดึงและการคอมมิต, สมัครรับการอัปเดตของรีโพสิตอรี, และได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่ถูกมอบหมายให้คุณ
|ทีมพัฒนา
|ทดลองใช้ฟรี 30 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/เดือน
|จิรา
|สร้างตั๋วใหม่จาก Slack, ได้รับการอัปเดตสถานะปัญหาแบบเรียลไทม์, และเชื่อมโยงหัวข้อใน Slack กับปัญหาใน Jira
|การติดตามปัญหาและทีมพัฒนา
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.53/เดือน
|Zapier
|เรียกใช้เวิร์กโฟลว์จากข้อความใน Slack เชื่อมต่อ Slack กับแอปมากกว่า 5,000 รายการ และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำด้วยตนเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
|ระบบอัตโนมัติ
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20.99/เดือน
|แบบสำรวจความคิดเห็นแบบง่าย
|สร้างแบบสำรวจที่รวดเร็วและน้ำหนักเบาได้โดยตรงใน Slack, เปิดให้ตอบแบบไม่ระบุตัวตน, และตั้งค่าแบบสำรวจให้เกิดขึ้นซ้ำ
|การตัดสินใจของทีมอย่างรวดเร็ว
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือน
|บุรุษไปรษณีย์
|รับผลการทดสอบ API ใน Slack, รับการแจ้งเตือนการตรวจสอบ Postman, ร่วมมือกันในคอลเลกชันและการเปลี่ยนแปลง API
|ทีม API และ DevOps
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|Google ปฏิทิน
|รับการแจ้งเตือนการประชุมที่กำลังจะมาถึง อัปเดตสถานะ Slack อัตโนมัติระหว่างการประชุม และเข้าร่วมการประชุม Zoom/Meet จาก Slack ได้ทันที
|การจัดการประชุม
|ฟรีตลอดไป
|ดีล
|แจ้งเตือน Slack เมื่อมีการลงนามในสัญญา รับการแจ้งเตือนสำหรับใบแจ้งหนี้ใหม่ ติดตามการจ่ายเงินเดือน และกิจกรรมการเริ่มต้นงาน
|ทรัพยากรบุคคล, การจ่ายเงินเดือน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
|Stripe
|การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ใน Slack สำหรับการชำระเงิน ติดตามการเรียกเก็บเงินล้มเหลวหรือการคืนเงิน และตรวจสอบการสมัครสมาชิกใหม่
|การเงินและการเรียกเก็บเงินแบบ SaaS
|ราคาตามความต้องการ
|ฟิกมา
|ดูตัวอย่างการออกแบบภายใน Slack รับการแจ้งเตือนสำหรับความคิดเห็นหรือการแก้ไขใหม่ และติดตามความคืบหน้าของการออกแบบ
|ทีมออกแบบและผลิตภัณฑ์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือน
|ฮับสปอต
|รับการอัปเดตเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายหรือตั๋วใน Slack, มอบหมายผู้ติดต่อให้กับสมาชิกในทีม, และดูสรุปกิจกรรม CRM
|การขายและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $890/เดือน สำหรับสามที่นั่ง
|กล่อง
|อัปโหลดไฟล์ไปยัง Box ผ่าน Slack, ดูตัวอย่างไฟล์ Box ที่แชร์, และได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมของไฟล์
|การจัดการไฟล์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/ผู้ใช้/เดือน
|เมล์ชิป
|รับการอัปเดตสถานะแคมเปญใน Slack ดูการดำเนินการอัตโนมัติที่เสร็จสมบูรณ์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงในรายชื่อสมาชิก
|ทีมการตลาดทางอีเมล
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $13/เดือน
|อินเตอร์คอม
|ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีลูกค้าใหม่/ข้อความแชทเข้ามา ตอบกลับลูกค้าผ่าน Slack และดูสรุปบทสนทนาหลังการแก้ไข
|ทีมสนับสนุนและทีมขาย
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39 ต่อที่นั่งต่อเดือน
|Greetbot
|ต้อนรับสมาชิกใหม่ใน Slack โดยอัตโนมัติ ปรับแต่งข้อความแนะนำการใช้งาน ส่งการแจ้งเตือนหรือกระตุ้นในขั้นตอนติดตามผล
|การปฐมนิเทศและวัฒนธรรมองค์กร
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
|Otter. ai
|ถอดเสียงการประชุม Zoom/Teams/Slack อัตโนมัติ ส่งสรุปใน Slack และตั้งค่าการแจ้งเตือนคำสำคัญเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการกล่าวถึงคำหรือวลีเฉพาะ
|บันทึกการประชุมและเอกสาร
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99/เดือน
|ไทป์ฟอร์ม
|ส่งคำตอบและข้อมูลลูกค้าไปยัง Slack, ปรับแต่งเนื้อหาและรูปแบบของข้อความ, และแจ้งเตือนทีมขายหรือทีมสนับสนุนได้ทันที
|แบบฟอร์มและการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
ไดเรกทอรีแอปของ Slack คืออะไร?
ไดเรกทอรีแอปของ Slack (หรือที่รู้จักในชื่อSlack Marketplace) เป็นศูนย์กลางหลักที่ผู้ใช้สามารถค้นหา ติดตั้ง และจัดการแอปและการผสานการทำงานที่หลากหลาย ซึ่งช่วยขยายความสามารถของ Slack ได้
เปิดตัวในเดือนธันวาคม 2015 พร้อมการเชื่อมต่อมากกว่า 150 รายการ และเติบโตขึ้นเป็น 2,600+ แอปพร้อมใช้งาน
การเพิ่มแอปนั้นง่ายมาก เพียงเปิดอินเทอร์เฟซของ Slack หรือไปที่ App Directory ของ Slack ในเบราว์เซอร์ของคุณ จากนั้นคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณก็พร้อมใช้งานแล้ว
คุณจะพบการผสานการทำงานกับ Slackสำหรับ:
- เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ซอฟต์แวร์การจัดการงานและการวางแผนโครงการ
- ทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือภายใน
- บอทและผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์
- เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาและการผสานรวม
- ซอฟต์แวร์จัดเก็บ/จัดการไฟล์
- ระบบอัตโนมัติและตัวแทนกระบวนการทำงาน
- หมวดหมู่อื่น ๆ ได้แก่ การสื่อสาร, การวิเคราะห์, การสนับสนุนลูกค้า, การเงิน, และอื่น ๆ
วิธีใช้ไดเรกทอรีแอป Slack
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยการเพิ่มแอปโดยตรงไปยังพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณ นี่คือคำแนะนำง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาและติดตั้งแอปได้ภายใน Slack:
1. เปิด Slack บนเดสก์ท็อปหรือเบราว์เซอร์ของคุณ
2. คลิกที่ 'เพิ่มเติม' ในแถบด้านซ้าย
3. เลือก 'ระบบอัตโนมัติ' จากนั้นคลิกที่ 'แอป'
4. นี่จะเปิดไดเรกทอรีแอปภายใน Slack คุณสามารถเยี่ยมชมslack.com/appsได้โดยตรงเช่นกัน
5. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาแอปที่ต้องการหรือเรียกดูตามหมวดหมู่
6. คลิกที่แอปที่คุณต้องการติดตั้ง
7. กดปุ่ม 'เพิ่มไปยัง Slack'
8. ตรวจสอบสิทธิ์ที่แอปกำลังขออนุญาต
9. คลิก 'อนุญาต' เพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
10. หากการติดตั้งถูกจำกัด ให้คลิก 'ขอการอนุมัติ' และส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบของคุณ
11. เมื่อเพิ่มแล้ว ให้กลับไปที่ Slack และเริ่มใช้งานโดยตรงในช่องหรือข้อความของคุณ
บางแอปอาจขอให้คุณตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น การเชื่อมโยงบัญชีหรือการกำหนดค่าแบบกำหนดเอง เพียงทำตามคำแนะนำแล้วคุณก็พร้อมใช้งาน
20 แอปยอดนิยมจากไดเรกทอรีแอปของ Slack
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ตอนนี้ที่คุณรู้วิธีใช้ไดเรกทอรีแอปของ Slack แล้ว มาช่วยคุณค้นหาแอปยอดนิยมที่เหมาะกับคุณที่สุดกันเถอะ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ, การอัปเดตงาน, และการทำงานร่วมกันในทีมภายใน Slack)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ทำให้การติดตามงานเป็นเรื่องง่ายมากด้วยการผสาน ClickUp เข้ากับ Slack
คุณสามารถสร้างงาน ตรวจสอบการอัปเดต หรือแม้แต่ทิ้งความคิดเห็นสั้น ๆ ได้โดยใช้คำสั่ง/ClickUpแบบง่าย ๆ มันเหมือนกับการมีพื้นที่ทำงานของโครงการทั้งหมดของคุณอยู่ภายในแชท Slack ของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใน Slack ให้เป็นงานที่มีกำหนดส่ง, ลำดับความสำคัญ, และผู้รับผิดชอบได้ นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการเปลี่ยนความคิดหรือคำขอที่ไม่เป็นทางการให้กลายเป็นงานที่ต้องทำ โดยไม่ทำให้การสนทนาของคุณหยุดชะงัก
เมื่อภารกิจของคุณพร้อมใช้งานแล้ว ClickUp จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนใน Slack ทันทีที่มีการอัปเดตภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะ ความคิดเห็นใหม่ หรือการมอบหมายงานใหม่
การอัปเดตเหล่านี้จะปรากฏในช่อง Slack ที่คุณเลือกโดยตรง ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องตรวจสอบ ClickUp อยู่ตลอดเวลา การผสานรวมนี้ยังทำงานร่วมกับClickUp Automations ได้อย่างดี คุณสามารถเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ เช่น การย้ายงานไปยังสถานะ "กำลังดำเนินการ" หรือมอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมทีมได้
ระบบอัตโนมัติช่วยให้ขั้นตอนที่เป็นกิจวัตรเกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้น ลดการอัปเดตด้วยตนเอง และทำให้พื้นที่ทำงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและลดงานธุรการที่ต้องทำซ้ำๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การสนทนาที่นำไปสู่ผลลัพธ์: แตกต่างจากกระทู้ใน Slack ที่กระจัดกระจายส่วนความคิดเห็นของ ClickUpช่วยให้ข้อเสนอแนะมีความชัดเจน สามารถแก้ไขได้ และพร้อมดำเนินการ โดยให้คุณมอบหมายความคิดเห็นให้กับเพื่อนร่วมทีมได้โดยตรง
- ผสานการทำงานกับ ClickUp กับแอปกว่า 1,000+ แอป: ตั้งแต่ Slack ถึง Zoom และ Google Drive, ClickUpเชื่อมต่อกับเครื่องมือโปรดของคุณทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ในที่เดียว
- ค้นหาทุกอย่างได้ทันที: การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpช่วยให้คุณค้นหาไฟล์ งาน หรือข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและแอปของบุคคลที่สามโดยไม่ต้องค้นหาเอง
- บันทึกสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็วจากการสนทนา: แปลงข้อความใน Slack เป็นรายการตรวจสอบใน ClickUpเพื่อแบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่ติดตามได้
- ติดตามความคืบหน้าได้ทันที: ใช้แดชบอร์ดแบบลากและวางของ ClickUpเพื่อตรวจสอบงาน ปริมาณงาน และเวลาสำหรับการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
- ทำให้การให้ข้อเสนอแนะง่ายต่อการติดตาม: บันทึกหน้าจอของคุณด้วยClickUp Clipsเพื่ออธิบายงานหรือแนวคิดโดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความยาว ๆ ใน Slack
- เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริง: สร้างและอัปเดตงานใน ClickUpได้โดยตรงจาก Slack โดยกำหนดวันครบกำหนด มอบหมายให้เพื่อนร่วมทีม และเพิ่มระดับความสำคัญ
- รวบรวมความคิดของทุกคน: วางแผนโครงการของคุณ สร้างขั้นตอนการทำงาน และจดบันทึกไอเดียที่ดีที่สุดของคุณด้วยClickUp Whiteboards
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เฉพาะ Workspace ที่สามารถเข้าถึง ClickUp Chat ได้เท่านั้นที่สามารถนำเข้าข้อความจาก Slack ได้
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
มันทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมครบวงจรของเรา ทุกแคมเปญ การยกระดับปัญหา การปรับปรุงกระบวนการ และงานต่างๆ อยู่รวมกันในที่เดียว—เชื่อมต่อผ่านมุมมองที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ เอกสาร และแดชบอร์ด มันแทนที่สเปรดชีตที่กระจัดกระจาย กระทู้ Slack ที่ยาวเหยียด และเครื่องมือที่แยกส่วนกัน ฉันสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบของงาน ประสิทธิภาพ SLA และกระบวนการทำงานข้ามสายงานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม พูดง่ายๆ คือ ClickUp มอบการมองเห็นและการควบคุมอย่างเต็มรูปแบบให้กับฉันในทุกทีมและทุกฟังก์ชัน
มันทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมครบวงจรของเรา ทุกแคมเปญ การยกระดับปัญหา การปรับปรุงกระบวนการ และงานต่างๆ อยู่รวมกันในที่เดียว—เชื่อมต่อผ่านมุมมองที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ เอกสาร และแดชบอร์ด มันแทนที่สเปรดชีตที่กระจัดกระจาย กระทู้ Slack ที่ยาวเหยียด และเครื่องมือที่แยกส่วนกัน ฉันสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบของงาน ประสิทธิภาพ SLA และกระบวนการทำงานข้ามสายงานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม พูดง่ายๆ คือ ClickUp ให้ฉันมองเห็นและควบคุมได้อย่างครบถ้วนในทุกทีมและทุกฟังก์ชัน
2. โดนัท (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างทีมสัมพันธ์, การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการแนะนำตัวใน Slack อย่างสนุกสนาน)
Donut เป็นแอป Slack ที่มีน้ำหนักเบาซึ่งช่วยกระตุ้นการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์จริง ๆ ในทีมที่กระจายอยู่ทั่วทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับพนักงานใหม่หรือการส่งเสริมการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการระหว่างแผนก Donut ช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น
จุดแข็งหลักของมันคือการทำให้กิจกรรมการสร้างสัมพันธ์เป็นอัตโนมัติ เช่น การแนะนำตัวเองอัตโนมัติ โปรแกรมพี่เลี้ยงเพื่อนร่วมงาน และการติดตามผล
สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าทีม Donut ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการปฐมนิเทศ โดยจะจัดการเวลาแนะนำตัว การส่งข้อความเตือน และรายการตรวจสอบตามบทบาทของพนักงานและวันเริ่มงาน ด้วยการทำงานทุกอย่างเบื้องหลังแอปส่งข้อความนี้ช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีใครรู้สึกแปลกหน้า แม้จะทำงานแบบทางไกลทั้งหมดก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของโดนัท
- ฉลองวันเกิดและวันครบรอบการทำงานด้วยข้อความ Slack ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
- ติดตามอัตราการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมกับ Donut ผ่านรายงาน เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเห็นจำนวนคู่ที่ได้พบกันและผลกระทบของโปรแกรมของคุณ
- กำหนดเวลาการประชุมแบบโดนัทผ่าน Google หรือปฏิทิน Outlook และเริ่มการประชุม Zoom/Teams ได้ทันทีภายใน Slack
ข้อจำกัดของโดนัท
- Slack Donut เข้าถึงข้อมูลสมาชิกในทีม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคคลบางราย
การตั้งราคาโดนัท
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: 74 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: $119/เดือน
- องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวโดนัท
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Donut อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
แอปนี้ใช้งานง่ายเมื่อติดตั้งใน Slack และให้คำแนะนำในการตั้งค่าการประชุม/การโต้ตอบกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น แอปยังให้สรุปเกี่ยวกับจำนวนคู่ที่พบกันและผู้ที่เป็นผู้เริ่มการสนทนา
แอปนี้ใช้งานง่ายเมื่อติดตั้งใน Slack และให้คำแนะนำในการตั้งค่าการประชุม/การโต้ตอบกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น แอปยังให้สรุปเกี่ยวกับจำนวนคู่ที่พบกันและผู้ที่เป็นผู้เริ่มการสนทนา
3. Polly (เหมาะสำหรับการทำโพลอย่างรวดเร็ว แบบสำรวจ และการจับความรู้สึกของทีมแบบเรียลไทม์)
Polly เป็นแอป Slack ที่มีประโยชน์สำหรับการรวบรวมความคิดเห็นทันทีโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของทีม ช่วยให้คุณสามารถทำการตรวจสอบความรู้สึกอย่างรวดเร็ว แบบสำรวจหลังการประชุม หรือสำรวจความคิดเห็นของทีมได้
ด้วยการรองรับการตอบแบบไม่ระบุตัวตนและรูปแบบคำถามที่หลากหลาย Polly ส่งเสริมการให้ข้อมูลที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์ พร้อมทั้งช่วยให้ทีมตัดสินใจโดยมีข้อมูลเชิงสถิติสนับสนุน
ตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการทบทวนและตรวจสอบทีมเป็นประจำ คุณสามารถเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานอย่างเป็นธรรมชาติได้ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนอัจฉริยะและการทำงานอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจ
คุณสมบัติเด่นของ Polly
- สร้างภาพการตอบสนองของทีมด้วยเมฆคำเพื่อค้นหาหัวข้อที่พบบ่อย
- ตั้งเวลาหมดอายุของแบบสำรวจและรับการแจ้งเตือนเมื่อการตอบแบบสำรวจปิด
- ส่งออกผลลัพธ์เป็น CSV หรือซิงค์กับ Google Sheets หรือ API เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก
ข้อจำกัดของ Polly
- Polly ขาดแดชบอร์ดการวิเคราะห์แบบรวมศูนย์ ทำให้ยากต่อการติดตามแนวโน้มระยะยาวหรือจัดการแบบสำรวจหลายรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตั้งราคาแบบโพลี่
- ฟรี
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $24/เดือน
- องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของพอลลี่
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Polly อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
ชอบมากที่มันผสานการทำงานกับ Slack ได้อย่างราบรื่น สามารถสร้างคลังคำถามและแชร์ไปยังช่องทางที่ต้องการได้ ตัวเลือกสำหรับคำถามมีหลากหลาย ทำให้แบบสอบถามสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและได้รับข้อมูลตอบกลับมากที่สุด ใช้งานง่ายมากและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี แต่กำลังค่อย ๆ นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในงานประจำสัปดาห์
ชอบมากที่มันผสานการทำงานกับ Slack ได้อย่างราบรื่น สามารถสร้างคลังคำถามและแชร์ไปยังช่องทางที่ต้องการได้ ตัวเลือกสำหรับคำถามมีหลากหลาย ทำให้แบบสอบถามสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและได้รับข้อมูลตอบกลับมากที่สุด ใช้งานง่ายมากและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันใช้เป็นกรณีไป แต่กำลังค่อย ๆ นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในงานประจำสัปดาห์
4. Loom (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความวิดีโอแบบอะซิงโครนัสและการบันทึกหน้าจอที่แชร์ใน Slack)
Loom ช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนผ่านภาพโดยไม่ต้องมีการประชุมสด ด้วยการให้ผู้ใช้สามารถบันทึกหน้าจอ เสียง และกล้องได้พร้อมกัน ทำให้ข้อความใน Slack ที่นิ่งกลายเป็นวิดีโออธิบายที่มีชีวิตชีวา
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้การสื่อสารทางธุรกิจง่ายขึ้นด้วยLoom ในเครื่องมือ Slack ของคุณ แทนที่จะพิมพ์ข้อความยาวๆ ให้บันทึกวิดีโอเพื่อสื่อสารข้อความ, SOP, หรือสิ่งอื่นๆ
และเนื่องจากวิดีโอสามารถรับชมได้ทุกเมื่อ จึงรองรับกระบวนการทำงานแบบอะซิงโครนัสที่เหมาะกับเขตเวลาและรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติเด่นของ Loom
- แนบกระทู้ Slack ไปยังวิดีโอ (และในทางกลับกัน) เพื่อให้การสนทนาเชื่อมโยงกับเนื้อหาภาพเฉพาะ
- บันทึกการประชุมแบบสแตนด์อัพหรือการวิจารณ์การออกแบบแบบอะซิงโครนัส; เพื่อนร่วมทีมสามารถตอบกลับได้ตามเวลาที่สะดวกของตนเอง
- รับการแจ้งเตือนใน Slack เมื่อมีคนดู แสดงความคิดเห็น หรือแสดงปฏิกิริยาต่อวิดีโอ Loom ของคุณ
ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า
- การผสานรวม Slack-Loom อาจบังคับให้ต้องเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง
การกำหนดราคาของ Loom
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ + AI: 20 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Loom อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
เมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกล การเขียนอีเมลหรือข้อความใน Slack เพื่ออธิบายปัญหาที่คุณกำลังประสบอาจใช้เวลามาก Loom ช่วยให้ฉันสามารถบันทึกวิดีโอได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพื่ออธิบายปัญหาของฉัน และยังสามารถแสดงปัญหาบนหน้าจอได้อีกด้วย จากนั้นใครบางคนสามารถบันทึกคำตอบกลับมาได้จริงๆ ประหยัดเวลาได้มาก!
เมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกล การเขียนอีเมลหรือข้อความใน Slack เพื่ออธิบายปัญหาที่คุณกำลังประสบอาจใช้เวลานาน Loom ช่วยให้ฉันสามารถบันทึกวิดีโอได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพื่ออธิบายปัญหาของฉัน และยังสามารถแสดงปัญหาบนหน้าจอได้อีกด้วย จากนั้นใครบางคนสามารถบันทึกคำตอบกลับมาได้จริงๆ ประหยัดเวลาได้มาก!
GitHub ช่วยให้ทีมนักพัฒนาของคุณได้รับข้อมูลและทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องกัน ด้วยการนำการอัปเดตโค้ด การสนทนา และการดำเนินการต่าง ๆ มาไว้ในพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณโดยตรง ด้วยการสมัครรับข้อมูลจากรีโพสิตอรี คุณสามารถติดตามรีโพสิตอรี GitHub ที่เฉพาะเจาะจงและควบคุมเหตุการณ์ที่ต้องการให้โพสต์ เช่น การขอดึงโค้ดหรือปัญหาเท่านั้น เพื่อให้ช่อง Slack ของคุณยังคงมีสมาธิและไม่รบกวนด้วยข้อมูลที่ไม่จำเป็น
เมื่อมีคนแชร์ลิงก์ GitHub ใน Slack ระบบจะแสดงข้อมูลสำคัญโดยอัตโนมัติ เช่น สถานะ ความคิดเห็น หรือความแตกต่าง นี่ถือเป็นประโยชน์สำคัญของการจัดการโครงการด้วย GitHubและ Slack
การผสานรวมยังรองรับการดูตัวอย่างลิงก์แบบสมบูรณ์, การมองเห็นหลายรีโพสิตอรี, และการเชื่อมโยงปัญหาเพื่อรับการอัปเดตจากโปรเจ็กต์ต่าง ๆ ได้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub
- ดำเนินการอย่างรวดเร็วผ่านคำสั่ง Slack slash เช่น /github close [issue] หรือ /github open [issue]
- แนบหัวข้อสนทนาใน Slack ไปยังปัญหาใน GitHub เพื่อรักษาบริบทไว้
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วย Slack's Workflow Builder และกระตุ้นการสร้างปัญหาใน GitHub จากการส่งแบบฟอร์ม
ข้อจำกัดของ GitHub
- การกรองการแจ้งเตือนให้เหลือเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรง (เช่น PR ที่คุณได้รับมอบหมายเท่านั้น) ไม่ใช่เรื่องง่าย
ราคาของ GitHub
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- ฟรี
- ทีม: $4/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: 21 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ GitHub
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง GitHub อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
เราได้ผสาน GitHub กับ Slack แล้ว ดังนั้นเราจะได้รับข้อมูลอัปเดตทั้งหมดเกี่ยวกับคำขอ Pull ใหม่ ๆ บน Slack
เราได้ผสาน GitHub กับ Slack แล้ว ดังนั้นเราจะได้รับข้อมูลอัปเดตทั้งหมดเกี่ยวกับคำขอ Pull ใหม่ ๆ บน Slack
6. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามปัญหาและการอัปเดตการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่ไหลเข้าสู่ Slack)
Jira เป็นแอปสื่อสารสำหรับทีมพัฒนาและทีมเทคโนโลยีช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการแจ้งเตือนปัญหาแบบเรียลไทม์ การอัปเดตโครงการ และความสามารถในการสร้างตั๋วปัญหาโดยตรงใน Slack ด้วยระบบแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้และการสมัครรับข้อมูลในระดับโครงการ ทีมงานจะได้รับเฉพาะการอัปเดตที่เกี่ยวข้องที่สุดเท่านั้น
ผู้ใช้ยังสามารถกล่าวถึงหมายเลขปัญหาของ Jira ใน Slack และดูตัวอย่างรายละเอียดปัญหาได้ทันที เช่น สถานะ ผู้รับผิดชอบ และชื่อเรื่อง
นอกจากนี้ ด้วยเทมเพลต Jira ที่ติดตั้งไว้ใน Slack's Workflow Builder แม้แต่เพื่อนร่วมทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคก็สามารถส่งปัญหาผ่านแบบฟอร์มที่ง่ายได้ ทำให้การขอความช่วยเหลือเป็นไปอย่างราบรื่นทั่วทั้งทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- แปลงบทสนทนาเป็นปัญหาใน Jira ทันทีด้วยคำสั่งง่ายๆ ใน Slack เช่น /jira create
- คุณสามารถส่งข้อความในหัวข้อ Slack ไปยังปัญหาใน Jira เป็นไฟล์แนบได้ ดังนั้นบริบทจากการสนทนาจะถูกเก็บไว้
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Jira Service Management (ผ่าน Atlassian Assist) เพื่อช่วยให้ทีมไอทีติดตามตั๋วงานช่วยเหลือได้
ข้อจำกัดของ Jira
- หากไม่มีการกรองอย่างระมัดระวัง คุณอาจได้รับปริมาณการแจ้งเตือนจำนวนมาก สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดค่าว่าเหตุการณ์ใดที่ Slack ควรรับเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือน
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8. 60/ผู้ใช้/เดือน สำหรับ 100 ผู้ใช้
- พรีเมียม: $17/ผู้ใช้/เดือน สำหรับ 100 ผู้ใช้
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (15,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
ตัวเชื่อมต่อ Slack สำหรับ Jira ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการส่งการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับปัญหาใน Jira ไปยังช่องทาง Slack ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ช่วยให้ทีมของเราได้รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องตรวจสอบ Jira อยู่ตลอดเวลา
ตัวเชื่อมต่อ Slack สำหรับ Jira ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการส่งการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับปัญหาใน Jira ไปยังช่องทาง Slack ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ช่วยให้ทีมของเราได้รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องตรวจสอบ Jira อยู่ตลอดเวลา
7. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานโดยการเชื่อมต่อ Slack กับแอปพลิเคชันอื่น ๆ นับพัน)
Zapier เป็นแอปอัตโนมัติที่ขยายความสามารถของ Slack โดยช่วยให้สามารถสื่อสารกับแอปมากกว่า 5,000 แอป รวมถึง CRM, เครื่องมือจัดการโครงการ, ฐานข้อมูล และสเปรดชีต
สำหรับทีมที่ใช้Slack ในการจัดการโครงการ การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณสามารถอัตโนมัติการโพสต์การแจ้งเตือนปฏิทิน แจ้งเตือนเกี่ยวกับลูกค้าใหม่ในระบบ CRM หรือบันทึกการส่งแบบฟอร์มของลูกค้าลงในสเปรดชีตได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมี Slack เป็นศูนย์ควบคุมสำหรับกระบวนการทำงานที่หลากหลายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- เชื่อมต่อ Slack กับ Gmail หรือ Outlook เพื่อส่งอีเมลแบบเทมเพลตจาก Slack หรือโพสต์สรุป Google Calendar รายวันโดยอัตโนมัติในช่อง
- เชื่อมต่อกับ Slack's Workflow Builder เพื่อจัดการข้อมูลระหว่างเครื่องมือต่างๆ แม้ในกรณีที่ Slack เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำได้
- นำเสนอคลังเทมเพลต Zap ที่สร้างไว้ล่วงหน้าขนาดใหญ่ เพื่อการทำงานอัตโนมัติที่รวดเร็วและได้รับการพิสูจน์แล้วในเครื่องมือทั่วไป
ข้อจำกัดของ Zapier
- ทริกเกอร์ Zap จะไม่จับ "ไฟล์แนบของข้อความ" (เช่น การตอบกลับของบอทหรือผลลัพธ์จากคำสั่ง slash)
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- ข้อดี: $29.99/เดือน
- ทีม: $103. 50/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 4/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zapier อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
ฉันสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงโดยใช้ Zapier นอกจากนี้ฉันยังสามารถส่งการแจ้งเตือนผ่าน Slack และอีเมลไปยังพนักงานเกี่ยวกับแคมเปญของแต่ละคนได้โดยไม่ต้องทำด้วยตนเอง
ฉันสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงโดยใช้ Zapier นอกจากนี้ฉันยังสามารถส่งการแจ้งเตือนผ่าน Slack และอีเมลไปยังพนักงานเกี่ยวกับแคมเปญของแต่ละคนได้โดยไม่ต้องทำด้วยตนเอง
8. แบบสำรวจความคิดเห็น (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแบบสำรวจอย่างรวดเร็วใน Slack)
Simple Poll ทำให้การให้ข้อเสนอแนะในทีมเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการให้คุณสามารถจัดการโพลภายใน Slack ได้โดยใช้คำสั่ง /poll ที่ง่าย เมื่อเพื่อนร่วมงานลงคะแนน Simple Poll จะอัปเดตข้อความด้วยผลรวมล่าสุด ทำให้ทุกคนเห็นผลลัพธ์แบบเรียลไทม์
แบบสำรวจทำงานได้อย่างราบรื่นภายในช่อง Slack หรือกลุ่ม DM ที่คุณเลือก โดยคงบริบทและความเกี่ยวข้องไว้ คุณสมบัติเสริมเช่นการลงคะแนนแบบไม่ระบุตัวตนช่วยให้ข้อมูลที่ซื่อสัตย์มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องที่ละเอียดอ่อน ในขณะที่การอัปเดตผลลัพธ์แบบทันทีช่วยให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแบบสำรวจความคิดเห็นแบบง่าย
- กำหนดเวลาการสำรวจซ้ำ (คำถามประจำวัน, ตัวเลือกเมนูอาหารกลางสัปดาห์) เพื่อที่คุณจะไม่ต้องสร้างใหม่ทุกครั้งด้วยตนเอง
- จำกัดให้ผู้ใช้สามารถโหวตได้เพียงหนึ่งครั้ง หรืออนุญาตให้เลือกได้หลายรายการ ขึ้นอยู่กับประเภทของแบบสำรวจ (เช่น เลือกหนึ่งตัวเลือก หรือ "เลือกทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง")
- ส่งออกข้อมูลการสำรวจหากจำเป็นเพื่อการวิเคราะห์หรือการบันทึกข้อมูล
ข้อจำกัดของแบบสำรวจง่ายๆ
- คุณไม่สามารถดูผลการสำรวจได้จนกว่าการสำรวจจะสิ้นสุดลง ซึ่งจำกัดการสนทนาแบบเรียลไทม์
การกำหนดราคาแบบสำรวจความคิดเห็น
- ฟรี
- พรีเมียม: $59/เดือน (สูงสุด 24 สมาชิก)
- องค์กร: กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวแบบโพลง่ายๆ
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Simple Poll ว่าอย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
ฉันชอบที่ฉันสามารถสร้างและส่งแบบสำรวจไปยังทีมต่างๆ ใน Slack ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกิจกรรมของทีม รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ หรือถามว่ามีใครมีประสบการณ์กับซอฟต์แวร์บางตัว – Simple Poll ช่วยให้ฉันสามารถปรับแต่งแบบสำรวจหรือแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นให้ทีมของฉันมีส่วนร่วมและรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขา
ฉันชอบที่ฉันสามารถสร้างและส่งแบบสำรวจไปยังทีมต่างๆ ใน Slack ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกิจกรรมของทีม รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ หรือถามว่ามีใครมีประสบการณ์กับซอฟต์แวร์บางตัว – Simple Poll ช่วยให้ฉันสามารถปรับแต่งแบบสำรวจหรือแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นให้ทีมของฉันมีส่วนร่วมและรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขา
9. Postman (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์และติดตามการเรียกใช้ API และเอกสารใน Slack)
Postman ผสานการทำงานของ API ของคุณเข้ากับ Slack ช่วยให้ทีมพัฒนา, QA และทีมสนับสนุนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อใดก็ตามที่การตรวจสอบ API ล้มเหลวหรือประสิทธิภาพลดลง เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้ทันที
เมื่อใช้ Slack แบบดั้งเดิม ทีมสามารถแชร์คำขอหรือคอลเลกชันและดูตัวอย่างปลายทางและคำอธิบายได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องค้นหาเอกสารประกอบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียกใช้คอลเลกชัน Postman ได้โดยตรงจาก Slack โดยใช้ Newman หรือคำสั่ง slash ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบตามความต้องการหรือเวิร์กโฟลว์ที่เรียกใช้โดย CI
คุณสมบัติเด่นของ Postman
- แจ้งเตือนช่อง Slack โดยอัตโนมัติเมื่อเอกสาร API ได้รับการอัปเดต เพื่อให้ทีมของคุณตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ
- แจ้งเตือนนักพัฒนาทันทีเมื่อเกิดความล้มเหลวของ CI หรือข้อผิดพลาดของตัวแปรสภาพแวดล้อม
- รับการอัปเดต Slack เมื่อมีการเผยแพร่ คัดลอก หรือผสานคอลเลกชัน เพื่อให้ทีม QA และทีมพัฒนาทราบความพร้อมสำหรับการทดสอบ
ข้อจำกัดของบุรุษไปรษณีย์
- การคลี่ออกจะทำงานได้เฉพาะกับลิงก์จากองค์ประกอบของ Postman ในพื้นที่ทำงานที่แชร์หรือสาธารณะเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับพื้นที่ทำงานที่เป็นส่วนตัวหรือจำกัดได้
ราคาของ Postman
- ฟรี
- พื้นฐาน: $19/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $39/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนรีวิวและรีวิวของบุรุษไปรษณีย์
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Postman อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
อินเทอร์เฟซมีความเป็นธรรมชาติและทรงพลังในเวลาเดียวกัน (ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นงานที่ยาก) เครื่องมือการตรวจสอบนั้นสะดวกมาก และนอกจากการเชื่อมต่อกับ Slack แล้ว คุณจะไม่พลาดอะไรเลย
อินเทอร์เฟซมีความเป็นธรรมชาติและทรงพลังในเวลาเดียวกัน (ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นงานที่ยาก) เครื่องมือการตรวจสอบนั้นสะดวกมาก และนอกจากการเชื่อมต่อกับ Slack แล้ว คุณจะไม่พลาดอะไรเลย
10. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาตารางเวลาของทีมให้สอดคล้องกันพร้อมการแจ้งเตือนกิจกรรมและการจัดตารางภายใน Slack)
การผสานรวม Google Calendar กับ Slack ช่วยให้การจัดตารางประจำวันง่ายขึ้น แทนที่จะต้องสลับแท็บไปมา กำหนดการทั้งวันของคุณจะถูกส่งตรงไปยังข้อความส่วนตัวใน Slack ทุกเช้า ทำให้คุณทราบล่วงหน้าว่าต้องทำอะไรก่อนที่กาแฟจะออกฤทธิ์
นอกเหนือจากการแจ้งเตือนแล้ว ระบบยังอัปเดตสถานะ Slack ของคุณโดยอัตโนมัติตามปฏิทินของคุณ เมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าร่วมการประชุม คุณสามารถคลิก "เข้าร่วม" ได้ทันทีจาก Slack คุณยังสามารถเชิญทั้งช่องทางเข้าร่วมกิจกรรมได้ในครั้งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- ใช้คำสั่ง /gcal หรือปุ่มใน Slack เพื่อสร้างกิจกรรมในปฏิทิน แนะนำผู้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติ และซิงค์การประชุมทันทีระหว่างปฏิทินต่างๆ
- พิมพ์คำสั่งใน Slack เพื่อตรวจสอบว่าเพื่อนร่วมทีมว่างหรือไม่ และรับช่วงเวลาว่างหรือตารางเวลาปัจจุบันของพวกเขาทันที
- ตอบรับคำเชิญประชุมด้วย "ใช่/ไม่/อาจจะ" ได้โดยตรงใน Slack และรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการยกเลิกหรือการเลื่อนนัดหมาย
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- ปฏิทินที่แชร์ร่วมกันมักไม่ซิงค์หรือแสดงผลอย่างถูกต้อง ทำให้การมองเห็นในระดับช่องทางไม่สม่ำเสมอ
ราคาของ Google Calendar
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Calendar อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้ว่า:
การผสานการทำงานระหว่าง Slack กับ Google Calendar สามารถแจ้งเตือนทีมโดยอัตโนมัติเมื่อมีสมาชิกอยู่ในระหว่างการประชุม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเวลาและการประสานงาน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เช่น "บันทึกไว้ดูภายหลัง" ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกลับมาดูข้อความหรือไฟล์ในภายหลัง
การผสานการทำงานระหว่าง Slack กับ Google Calendar สามารถแจ้งเตือนทีมโดยอัตโนมัติเมื่อมีสมาชิกอยู่ในระหว่างการประชุม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเวลาและการประสานงาน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เช่น "บันทึกไว้ดูภายหลัง" ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกลับมาดูข้อความหรือไฟล์ในภายหลัง
📚 อ่านเพิ่มเติม: ข้อดีและข้อเสียของ Slack
11. Deel (เหมาะที่สุดสำหรับทีม HR ที่ใช้ Slack ในการรับสมัครงานระดับโลก, การขอลางาน, และการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
Deel ช่วยลดความเครียดในการจัดการทีมระดับโลกด้วยการนำกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ (การเริ่มต้นงาน การสื่อสาร และการจัดการทีม) มาไว้ใน Slack โดยตรง ตั้งแต่วันแรก พนักงานใหม่จะได้รับข้อความต้อนรับอัตโนมัติ รายการตรวจสอบการเริ่มต้นงาน และการอัปเดตต่างๆ ตรงที่ทีมใช้สื่อสารอยู่แล้ว
ผู้จัดการสามารถเข้าถึงลำดับชั้นของทีมได้ทันทีผ่านแผนผังองค์กร หรือเสริมสร้างขวัญกำลังใจด้วยคำชมเชยที่ผสานกับ Slack
Deel ยังช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถส่งการอัปเดตใน Slack ได้ตามการดำเนินการภายในแพลตฟอร์ม เช่น การเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือการแจ้งเตือนนโยบายท้องถิ่น
คุณสมบัติเด่นของ Deel
- จัดตารางการตรวจสอบรายสัปดาห์ระหว่างผู้จัดการและสมาชิกทีมได้อย่างง่ายดายผ่านข้อความส่วนตัวใน Slack โดยใช้ 1:1s by Deel และซิงค์การประชุมไปยังปฏิทินโดยตรง
- ใช้แบบสำรวจแบบ Pulse โดย Deel เพื่อช่วยให้ทีม HR รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานผ่านแบบสำรวจสั้น ๆ ที่ใช้สัญลักษณ์อีโมจิภายใน Slack โดยผลลัพธ์จะถูกบันทึกอัตโนมัติเพื่อการวิเคราะห์
- ทำให้กระบวนการทำงานระหว่างระบบรับสมัครพนักงานใหม่, ระบบติดตามเวลาทำงาน, และระบบบริหารจัดการพนักงานเป็นระบบอัตโนมัติผ่าน Slack Integration ของ Deel
ข้อจำกัดของโดนัท
- การผสานรวมนี้ไม่มีการกรองแบบละเอียด
ราคาของ Deel
- Deel Engage: $20/เดือนต่อพนักงาน
- ผู้รับเหมา: เริ่มต้นที่ $49/เดือน ต่อผู้รับเหมา
- EOR: เริ่มต้นที่ $599/เดือน
- Deel Global Payroll: $29/เดือนต่อพนักงาน
- Deel US Payroll: ราคาตามความต้องการ
- การตรวจคนเข้าเมือง: ราคา เฉพาะ
คะแนนและรีวิวของ Deel
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 8,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Deel อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
เราชื่นชอบผลิตภัณฑ์ Deel Assemble อย่างยิ่ง เพราะมันทำให้ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าระบบค่าตอบแทนของเราทั้งแข่งขันได้และเป็นธรรม นอกจากนี้ การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันผ่าน Slack ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่อง
เราชื่นชอบผลิตภัณฑ์ Deel Assemble อย่างยิ่ง เพราะมันทำให้ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าระบบค่าตอบแทนของเราทั้งมีความสามารถในการแข่งขันและยุติธรรม นอกจากนี้ การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันผ่าน Slack ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่อง
12. Stripe (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการเงินสำหรับการแจ้งเตือนการชำระเงินแบบเรียลไทม์ใน Slack)
การผสานการทำงานของ Stripe กับ Slack ช่วยให้ทีมของคุณไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญเกี่ยวกับการชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ การเรียกเก็บเงินล้มเหลว หรือการคืนเงินที่ได้รับการดำเนินการ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ใน Slack ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่เหมาะสมจะได้รับการแจ้งเตือนโดยไม่ล่าช้า
เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนประจำวัน Stripe ยังสามารถส่งภาพรวมรายวันของตัวชี้วัดรายได้ที่สำคัญ เช่น ยอดขายรวม การสมัครสมาชิกใหม่ และการคืนเงิน
คุณสมบัติเด่นของ Stripe
- เลือกเหตุการณ์ของ Stripe ที่จะแสดงใน Slack (เช่น การซื้อที่มีมูลค่าสูงเท่านั้นหรือการเรียกเก็บเงินที่ล้มเหลว) เพื่อให้ช่องทางสื่อสารมีข้อมูลสำคัญและไม่รกรุงรัง
- ตั้งค่ากฎเว็บฮุคแบบกำหนดเองเพื่อแจ้งเตือนทีมใน Slack เมื่อมีการข้ามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (เช่น การเรียกเก็บเงินล้มเหลว)
- ให้ทีมสนับสนุนและทีมขายทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องผ่านการอัปเดตแบบเรียลไทม์สำหรับเหตุการณ์ลูกค้าที่สำคัญ เช่น การอัปเกรดหรือการต่ออายุ
ข้อจำกัดของ Stripe
- จำกัดเฉพาะการแจ้งเตือนเท่านั้น และไม่รองรับการดำเนินการโต้ตอบ (เช่น การคืนเงินหรือการลองใหม่) โดยตรงจาก Slack
การกำหนดราคาของ Stripe
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Stripe
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Stripe อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
ฉันได้ใช้ Stripe Payments มาสักพักแล้ว และสิ่งที่โดดเด่นจริงๆ คือความเรียบง่าย การตั้งค่าทำได้รวดเร็ว อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น ฉันสามารถติดตามการชำระเงิน ออกเงินคืน และจัดการทุกอย่างได้จากแดชบอร์ดกลางเพียงแห่งเดียว โดยไม่ต้องค้นหาผ่านเมนูหลายชั้นหรือบทความสนับสนุน
ฉันได้ใช้ Stripe Payments มาสักพักแล้ว และสิ่งที่โดดเด่นจริงๆ คือความเรียบง่าย การตั้งค่าทำได้รวดเร็ว อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น ฉันสามารถติดตามการชำระเงิน ออกเงินคืน และจัดการทุกอย่างได้จากแดชบอร์ดกลางเพียงแห่งเดียว โดยไม่ต้องค้นหาผ่านเมนูหลายชั้นหรือบทความสนับสนุน
13. Figma (เหมาะที่สุดสำหรับทีมออกแบบที่ต้องการผสานกระบวนการทำงานการออกแบบกับ Slack)
Figma นำการร่วมมือด้านการออกแบบเข้าสู่กระบวนการทำงานประจำวันของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการส่งการอัปเดตไปยังช่องทางที่สำคัญที่สุด ทีมงานออกแบบของคุณสามารถสมัครรับข้อมูลในช่องทาง Slack สำหรับไฟล์หรือโครงการเฉพาะ ทำให้การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น
นอกเหนือจากการอัปเดตแล้ว ฟีเจอร์การค้นหาของ Slack ยังช่วยให้การค้นหาการสนทนาในอดีตที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ Figma ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะก่อนหน้านี้หรือการสนทนาเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านการออกแบบ
หากทีมของคุณกำลังใช้ปลั๊กอินของ Figma (เช่น การออกแบบสู่โค้ดหรือเครื่องมือสร้างสเปค) พวกเขาสามารถส่งผลลัพธ์ไปยัง Slack ได้โดยตรงเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถนำไปใช้สำหรับการเขียนโค้ดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ใน Slack เมื่อมีคนแสดงความคิดเห็น อัปเดต หรือกล่าวถึงคุณในไฟล์ Figma
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอัปเดต Figma ได้โดยตรงใน Slack และให้คำตอบนั้นซิงค์กลับไปยังไฟล์
- แชร์ลิงก์ต้นแบบใน Slack พร้อมตัวอย่างที่สมบูรณ์เพื่อตรวจสอบและหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของการออกแบบแบบไม่พร้อมกัน
ข้อจำกัดของ Figma
- ผู้ใช้รายงานว่า Slack แจ้งเตือนเฉพาะเมื่อมีความคิดเห็นในไฟล์ Figma หลักเท่านั้น; ความคิดเห็นในสาขาต่างๆ มักจะไม่ทำให้เกิดการแจ้งเตือน
ราคาของ Figma
- เริ่มต้น: ฟรี
- มืออาชีพ (รายเดือน): ที่นั่งสำหรับร่วมงาน: $5/เดือน, ที่นั่งสำหรับนักพัฒนา: $15/เดือน, ที่นั่งเต็มรูปแบบ: $20/เดือน
- องค์กร (รายปี): ที่นั่งสำหรับร่วมงาน: $5/เดือน, ที่นั่งสำหรับนักพัฒนา: $25/เดือน, ที่นั่งเต็มรูปแบบ: $55/เดือน
- องค์กร (รายปี): ที่นั่งสำหรับทำงานร่วมกัน: $5/เดือน, ที่นั่งสำหรับนักพัฒนา: $35/เดือน, ที่นั่งเต็มรูปแบบ: $90/เดือน
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Figma อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
Figma ช่วยเราอย่างมากในการทำงานออกแบบ UI, สร้างต้นแบบแบบเรียลไทม์ และจัดระเบียบกระบวนการวิจัย UX การเชื่อมต่อกับ Slack ช่วยให้เราติดตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทีมออกแบบได้อย่างสะดวก
Figma ช่วยเราอย่างมากในการทำงานออกแบบ UI, สร้างต้นแบบแบบเรียลไทม์ และจัดระเบียบกระบวนการวิจัย UX การเชื่อมต่อกับ Slack ช่วยให้เราติดตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทีมออกแบบได้อย่างสะดวก
14. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการอัปเดต CRM และการโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมายของ HubSpot ใน Slack)
การผสานรวมระหว่าง HubSpot และ Slack ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทีมขายและทีมการตลาดสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน ด้วยการส่งข้อมูลอัปเดต CRM แบบเรียลไทม์ไปยังที่ที่การร่วมมือเกิดขึ้น ทีมสามารถมองเห็นความคืบหน้าของดีล กิจกรรมของลีด และการอัปเดตของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์
การผสานรวมนี้ผสมผสานการกระตุ้นอัตโนมัติเข้ากับความร่วมมือของมนุษย์ได้อย่างลงตัว บอทของ HubSpot สามารถแจ้งเตือนตัวแทนให้อัปเดตดีลที่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติม ในขณะที่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จหรือยกระดับปัญหาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามจากมนุษย์
นอกจากนี้ยังสนับสนุนทีมผ่านการอัปเดตตั๋ว และให้ผู้จัดการขายสามารถดึงข้อมูลติดต่อหรือข้อมูลการขายได้ทันทีในระหว่างการสนทนาผ่านคำสั่งง่าย ๆ บน Slack
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- เสนอเวลาสำหรับการประชุมหรือเพิ่มลิงก์การนัดหมายใน Slack เพื่อทำให้การติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมายง่ายขึ้น
- ให้สมาชิกทีมบันทึกบันทึกการประชุมหรือการอัปเดตไปยัง HubSpot ได้โดยตรงจาก Slack
- เปิดใช้งานคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (เช่น /hubspot search [ชื่อ]) เพื่อดึงข้อมูลสถานะดีล กิจกรรมล่าสุด หรือรายละเอียดเจ้าของได้ทันทีภายใน Slack
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ไม่มีการรองรับโดยตรงสำหรับการเชื่อมโยงข้อตกลงหรือบริษัทจำนวนมากกับช่องทาง Slack; สามารถทำได้ทีละรายการผ่านเวิร์กโฟลว์หรือส่วนติดต่อผู้ใช้เท่านั้น
ราคาของ HubSpot
- Marketing Hub Professional: $890/เดือน สำหรับสามที่นั่ง
- Marketing Hub Enterprise: $3,600/เดือน สำหรับห้าที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (1200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิวใน Reddit กล่าวไว้:
มันง่ายมากที่จะตั้งค่า และฉันไม่เคยเจอปัญหาใด ๆ ในการใช้งานเลย ฉันคิดว่าเวลาที่คุณจะเจอปัญหาคือเมื่อคุณพยายามสร้างสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้น
มันง่ายมากที่จะตั้งค่า และฉันไม่เคยเจอปัญหาใด ๆ ในการใช้งานเลย ฉันคิดว่าเวลาที่คุณจะเจอปัญหาคือเมื่อคุณพยายามสร้างสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม: ข้อดีและข้อเสียของ Slack ในการทำงาน
15. Box (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและการทำงานร่วมกันใน Slack)
Box ทำให้การจัดการและแชร์ไฟล์ง่ายขึ้นสำหรับทีมที่ใช้ Slack เป็นหลัก ด้วยการนำเสนอตัวอย่างไฟล์ที่สมบูรณ์ การเข้าถึงอย่างรวดเร็ว และกิจกรรมที่สามารถติดตามได้ภายในอินเทอร์เฟซแชท
วางลิงก์ Drop a Box ในช่องใดก็ได้หรือส่งข้อความส่วนตัว แล้ว Slack จะแสดงตัวอย่างสดเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมทราบอย่างชัดเจนว่ากำลังจะเปิดอะไร (คิดเหมือนหน้าแรกของเอกสารหรือภาพขนาดย่อของรูปภาพ) หากมีใครแชร์ไฟล์ใน Slack, Box สามารถบันทึกไฟล์นั้นไว้อย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามได้ว่าไฟล์ของคุณถูกแชร์ที่ไหนและอย่างไรด้วยบันทึกกิจกรรมที่มีอยู่ในตัวของ Box
คุณสมบัติเด่นของกล่อง
- แจ้งเตือนโดยอัตโนมัติหากไฟล์ Box ที่แชร์ต้องการการอัปเดตสิทธิ์
- โพสต์การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ใน Slack เมื่อไฟล์ในโฟลเดอร์ Box ที่เชื่อมโยงถูกแก้ไขหรือเพิ่ม
- เปิดใช้งานการขอไฟล์ผ่าน Slack เพื่อช่วยให้เพื่อนร่วมทีมสามารถลากและวางไฟล์ลงในโฟลเดอร์ Box ที่กำหนดไว้ได้โดยไม่ต้องใช้การส่งอีเมลหลายครั้ง
ข้อจำกัดของกล่อง
- บอท The Box ไม่สามารถเข้าร่วมช่อง Slack ส่วนตัวได้โดยอัตโนมัติ
การกำหนดราคาแบบกล่อง
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- บิสิเนส พลัส: $30. 70/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $42. 35/ผู้ใช้/เดือน
- เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: มีให้บริการเฉพาะการชำระเงินรายปีเท่านั้น
คะแนนและรีวิวกล่อง
- G2: 4. 2/5 (4000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Box อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้ง่าย เช่น slack ทำให้การร่วมมือกันรวดเร็วและราบรื่น. ผู้ใช้สามารถโต้ตอบและร่วมมือกันในเอกสารได้แบบเรียลไทม์. มีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย.
สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้ง่าย เช่น slack ทำให้การร่วมมือกันรวดเร็วและราบรื่น. ผู้ใช้สามารถโต้ตอบและร่วมมือกันในเอกสารได้แบบเรียลไทม์. มีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย.
16. Mailchimp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการรับการอัปเดตแคมเปญและการแจ้งเตือนผู้สมัครสมาชิกใน Slack)
Mailchimp เป็นแอป Slack สำหรับการตลาดทางอีเมลที่ช่วยให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมของแคมเปญ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อแคมเปญอีเมลถูกส่งออกไป เมื่อมีผู้ใดทำตามลำดับการส่งอีเมลอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ หรือแม้กระทั่งเมื่อมีข้อเสนอแนะจากลูกค้าผ่านอีเมลของ Mailchimp
หากคุณกำลังรวบรวมคำตอบหรือการตอบสนองจากแบบสำรวจ สิ่งเหล่านั้นสามารถถูกส่งเข้าไปใน Slack ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้การติดตามพฤติกรรมของผู้ชมเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมของรายชื่อสมาชิกหรือดึงรายละเอียดการติดต่อได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คำสั่งง่ายๆ ใน Slack
เมื่อระบบอัตโนมัติทำงาน เช่น การส่งอีเมลต้อนรับหรือเริ่มกระบวนการกู้คืนตะกร้าสินค้า Slack จะแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมายที่เคลื่อนผ่านช่องทางการขายของคุณและเฉลิมฉลองความสำเร็จได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp
- รับสรุปผลการดำเนินงานของแคมเปญใน Slack เช่น อัตราการเปิดและอัตราการคลิก โดยไม่ต้องตรวจสอบ Mailchimp แยกต่างหาก
- สร้างรายงานการเติบโตของผู้ชมรายสัปดาห์เพื่อให้ทีมของคุณทราบถึงผลกำไร ขาดทุน และแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ใช้การแจ้งเตือน Slack ของ Mailchimp เพื่อแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการขายที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งเชื่อมโยงกับแคมเปญเฉพาะ หากมีการเชื่อมต่อกับร้านค้าออนไลน์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Mailchimp
- หากคุณต้องการการแจ้งเตือนสำหรับการกระทำเช่นการเปิดแคมเปญหรือการยกเลิกการสมัครที่อยู่นอกเหนือเหตุการณ์หลัก คุณจะต้องใช้เครื่องมืออัตโนมัติจากผู้ให้บริการภายนอก
ราคาของ Mailchimp
- จำนวนผู้ติดต่อฟรีสูงสุด 500 ราย
- สิ่งจำเป็น: $8. 81/เดือน สำหรับ 500 รายชื่อ
- มาตรฐาน: $13. 16/เดือน สำหรับ 500 รายชื่อ
- พรีเมียม: $263. 27/เดือน สำหรับ 10,000 รายชื่อ
คะแนนและรีวิวของ Mailchimp
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 12,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (17000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Mailchimp อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
สำหรับฉัน Mailchimp ไม่ใช่แค่ผู้จัดการแคมเปญใน Gmail เท่านั้น มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคของคุณในขณะที่แบ่งกลุ่มและใช้การสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง คุณยังสามารถสร้างหน้าแลนดิ้งและสื่อสารผ่าน SMS ได้อีกด้วย ทั้งหมดนี้ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างยิ่ง
สำหรับฉัน Mailchimp ไม่ใช่แค่ผู้จัดการแคมเปญใน Gmail เท่านั้น มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคของคุณในขณะที่แบ่งกลุ่มและใช้การสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง คุณยังสามารถสร้างหน้าแลนดิ้งและสื่อสารผ่าน SMS ได้อีกด้วย ทั้งหมดนี้ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างยิ่ง
📚 อ่านเพิ่มเติม: คู่แข่ง Slack ที่ดีที่สุด
17. อินเตอร์คอม (เหมาะที่สุดสำหรับทีมสนับสนุนลูกค้าและทีมขายที่จัดการการสนทนาและตั๋วผ่าน Slack)
หากทีมสนับสนุนหรือทีมขายของคุณใช้ Slack การผสานรวมกับ Intercom จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น คุณจะได้รับแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ทันทีที่มีข้อความจากลูกค้าหรือผู้ติดต่อใหม่เข้ามา ทำให้คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาได้ทันที
ในบางการตั้งค่า ตัวแทนสามารถตอบกลับลูกค้าได้โดยตรงจาก Slack ด้วยระบบเชื่อมต่อนี้ ยังมีประโยชน์เพิ่มเติมอีกด้วย หากเพื่อนร่วมทีมแท็กคุณในบันทึกหรือการสนทนาของ Intercom คุณจะได้รับข้อความส่วนตัวใน Slack พร้อมบริบททั้งหมดและลิงก์เพื่อตอบกลับ
เมื่อการแก้ไขคำขอการสนับสนุนเสร็จสิ้นแล้ว Slack สามารถแชร์สรุปการปิดการแก้ไขได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกคนสามารถมองเห็นประเภทของปัญหาและประสิทธิภาพของทีมได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอินเตอร์คอม
- ใช้ /intercom search [email] เพื่อดึงข้อมูลผู้ใช้ เช่น เวลาที่เห็นล่าสุด ระดับ และประวัติการสนทนาใน Slack ขึ้นมาทันที
- รับการแจ้งเตือนการส่งต่อบอทเมื่อแชทบอทส่งต่อการสนทนาไปยังมนุษย์ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก่อนที่ลูกค้าจะยกเลิกการสนทนา
- ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานหลังเวลาทำการโดยให้ Slack @here แจ้งเตือนในช่องหากไม่มีใครตอบกลับข้อความภายในระยะเวลาที่กำหนด
ข้อจำกัดของอินเตอร์คอม
- ให้บริบทและการทำงานอัตโนมัติในระดับต่ำภายใน Slack
ราคาของระบบอินเตอร์คอม
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- จำเป็น: $39/ที่นั่ง/เดือน
- ขั้นสูง: $99/ที่นั่ง/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: 139 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
- Fin AI Agent: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวอินเตอร์คอม
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3000+)
- Capterra: 4. 5/5 (1100+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Intercom อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
อินเตอร์คอมเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมทั้งสำหรับเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายและเครื่องมือสนับสนุนลูกค้า การสร้างเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละหน้าหมายความว่าเราสามารถปรับแต่งข้อความในป๊อปอัปแชทบนเว็บไซต์ของเราได้ รวมถึงข้อความอินเตอร์คอมใหม่ ๆ ที่ส่งไปยังช่อง Slack ที่กำหนดไว้ของเรา ทำให้เราไม่พลาดข้อความใด ๆ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อย่างมากในด้านการสนับสนุน – เราพร้อมเสมอเพียงแค่แชทเท่านั้น
อินเตอร์คอมเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมทั้งสำหรับเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายและเครื่องมือสนับสนุนลูกค้า การสร้างเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละหน้าหมายความว่าเราสามารถปรับแต่งข้อความในป๊อปอัปแชทบนเว็บไซต์ของเราได้ รวมถึงข้อความอินเตอร์คอมใหม่ ๆ ที่ส่งตรงไปยังช่อง Slack ที่กำหนดไว้ของเรา ทำให้เราไม่พลาดข้อความใด ๆ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อย่างมากในด้านการสนับสนุน – เราพร้อมให้บริการเพียงแค่แชทเท่านั้น
📚 อ่านเพิ่มเติม: ปัญหา Slack ที่ควรสังเกต
18. GreetBot (เหมาะที่สุดสำหรับการต้อนรับสมาชิกใหม่ใน Slack โดยอัตโนมัติ และช่วยให้พนักงานใหม่หรือแขกผู้มาเยือนปรับตัวได้)
เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้าร่วม Slack workspace ของคุณหรือเข้าร่วมช่องทางเฉพาะ GreetBot จะกลายเป็นผู้ต้อนรับเสมือนจริงในสำนักงานของคุณ คุณสามารถปรับแต่งข้อความเพื่อรวมลิงก์การแนะนำเบื้องต้น เอกสาร หรือแม้แต่คำแนะนำที่เป็นมิตรเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีได้
คุณยังสามารถใช้ GreetBot เพื่อส่งข้อมูลการเริ่มต้นใช้งานที่สำคัญแบบเป็นระยะได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 1 สามารถส่งรายการตรวจสอบ ในวันที่ 3 ส่งแบบสำรวจความคิดเห็น และในวันที่ 5 ส่งคู่มือเคล็ดลับสำหรับ Slack ทั้งหมดนี้สามารถตั้งค่าให้ทำงานอัตโนมัติได้
นอกจากนี้ ทีมต่างๆ ยังใช้มันสำหรับคำถามที่พบบ่อยภายในองค์กร กระตุ้นให้พนักงานใหม่ตั้งค่าโปรไฟล์ของตนเอง และแม้แต่การอวยพรวันเกิดหรือครบรอบการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GreetBot
- วิเคราะห์บทบาทหรือความสนใจของบุคคล แล้วให้ GreetBot แนะนำช่องทางที่พวกเขาอาจต้องการเข้าร่วม เช่น #frontend, #design หรือ #pets-for-fun
- กระตุ้นผู้ใช้ด้วยการดำเนินการเริ่มต้น เช่น "แนะนำตัวใน #general" หรือ "เพิ่มรูปโปรไฟล์"
- ใช้ Slack Connect สำหรับแขกภายนอกหรือฟรีแลนซ์ และขอให้ GreetBot อธิบายว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงช่องทางใดได้บ้างและควรติดต่อใคร
ข้อจำกัดของ GreetBot
- ข้อความของ GreetBot มีข้อจำกัด เช่น ไม่รองรับรายการแบบหัวข้อย่อย และคุณต้องใช้ข้อความธรรมดาหรือเครื่องหมายพื้นฐานของ Slack เท่านั้น
ราคาของ GreetBot
- ฟรี 14 วัน
- เริ่มต้น: $0/พื้นที่ทำงาน/เดือน
- เพิ่มเติม: $49/พื้นที่ทำงาน/เดือน
- องค์กร: $199/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนและรีวิวของ GreetBot
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง GreetBot อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิวจากProduct Hunt กล่าวไว้:
ฉันดูแลกลุ่มผู้หญิงในสายเทคโนโลยีกว่า 1,400 คน และ Greetbot ได้ช่วยให้เราต้อนรับสมาชิกใหม่ได้อย่างอบอุ่นและรวดเร็ว พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มของเราได้อย่างง่ายดาย ฉันยังชอบเวลาที่มีฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามาด้วย เพราะ GreetBot จะแจ้งเตือนฉันทุกครั้ง ขอบคุณมากค่ะ/ครับ นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจริง ๆ
ฉันดูแลกลุ่มผู้หญิงในสายเทคโนโลยีกว่า 1,400 คน และ Greetbot ได้ช่วยให้เราต้อนรับสมาชิกใหม่ได้อย่างอบอุ่นและมอบข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มของเราได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังชอบมากเวลาที่มีฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามา ฉันจะได้รับแจ้งเตือนจาก GreetBot ทุกครั้ง ขอบคุณมากจริง ๆ ค่ะ/ครับ นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมาก
19. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมและแชร์บันทึกการประชุมใน Slack)
หากทีมของคุณมีการประชุมเป็นประจำผ่าน Zoom, Teams หรือ Slack, Otter. ai สามารถเป็นเครื่องมือถอดเสียงที่คุณไว้วางใจได้ มันถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์และสามารถโพสต์ถอดเสียงหรือสรุปลงในช่อง Slack โดยอัตโนมัติเมื่อการประชุมสิ้นสุดลง
คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์แจ้งเตือนคำสำคัญจาก Otter ได้อย่างชาญฉลาด เพียงตั้งค่าให้ติดตามคำหรือวลี เช่น "งบประมาณ" "ไทม์ไลน์" และ "สรุปสั้น" เมื่อใดก็ตามที่มีคำเหล่านี้ปรากฏขึ้น Otter จะส่งข้อความใน Slack พร้อมข้อความสรุปสั้นและลิงก์ตรงไปยังส่วนนั้นของการประชุมทันที
และถ้าคุณกำลังมองหาข้อความหนึ่งประโยคที่ใครบางคนพูดไว้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน คุณสามารถใช้คำสั่ง /otter search "Q3 roadmap" ใน Slack เพื่อค้นหาช่วงเวลาที่แน่นอนได้ในไม่กี่วินาที
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- บันทึกเสียงบันทึกอย่างรวดเร็วผ่าน Otter และแชร์ทั้งเสียงและข้อความที่ถอดความใน Slack
- สร้างบทถอดเสียงข้ามภาษาเพื่อช่วยให้ทีมทั่วโลกเข้าใจตรงกันโดยการโพสต์บทถอดเสียงภาษาอังกฤษของการประชุมที่จัดขึ้นในภาษาอื่น
- ค้นหาบันทึกการสนทนาทั้งหมดในอดีตภายใน Slack เพื่ออ้างอิงอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- จำเป็นต้องตั้งค่าด้วยตนเองในช่องส่วนตัว
Otter.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
Otter ใช้งานง่าย การลงทะเบียนทำได้รวดเร็ว และเริ่มใช้งานได้ทันที ฉันใช้มันในทุกการประชุมของฉัน ยกเว้นเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมขอให้ไม่ใช้ และฉันสามารถส่งสรุปการประชุมไปยังช่องทาง Slack ต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ตามผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ๆ การผสานการทำงานกับ Slack ก็ทำได้ง่ายมากเช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเสมอ
Otter ใช้งานง่าย การลงทะเบียนทำได้รวดเร็ว และเริ่มใช้งานได้ทันที ฉันใช้มันในทุกการประชุมของฉัน ยกเว้นเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมขอให้ไม่ใช้ และฉันสามารถส่งสรุปการประชุมไปยังช่องทาง Slack ต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ตามผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ๆ การผสานการทำงานกับ Slack ก็ทำได้ง่ายมากเช่นกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ
20. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมคำตอบจากแบบฟอร์มหรือแบบสำรวจและส่งไปยัง Slack)
การผสานรวมของ Typeform กับ Slack ทำให้การแจ้งให้ทีมของคุณทราบทุกครั้งที่มีคนส่งแบบฟอร์มหรือแบบสำรวจเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถปรับแต่งสิ่งที่ปรากฏใน Slack ได้ เช่น ชื่อผู้ใช้ คำอธิบายปัญหา หรือหมวดหมู่
หากคุณทำการสำรวจความคิดเห็นภายในหรือแบบสอบถามผ่าน Typeform (เช่น แบบสอบถามความคิดเห็นของทีม) คุณสามารถเลือกที่จะสรุปผลเป็นระยะ ๆ หรือโพสต์คำตอบแต่ละรายการโดยไม่ระบุชื่อในช่องทางที่แชร์ร่วมกันได้
สำหรับทีมการตลาดและการขาย ข้อมูลลูกค้าใหม่หรือคำขอการสาธิตจะถูกส่งตรงไปยัง Slack เพื่อให้ตัวแทนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทุกการแจ้งเตือนจะมีลิงก์ตรงไปยังข้อมูล Typeform ฉบับเต็มหรือหน้าแก้ไข ในกรณีที่ข้อความถูกตัดทอนหรือสมาชิกในทีมต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเพิ่มบันทึกใน Typeform
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- เริ่มต้น Typeform ใหม่โดยตรงจาก Slack โดยใช้ทางลัดหรือคำสั่ง /
- ใช้ Zapier หรือการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองเพื่อกรอกข้อมูลในช่องต่างๆ โดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลผู้ใช้ Slack
- ผสาน Typeform กับ GreetBot เพื่อทำให้การต้อนรับพนักงานใหม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ รวบรวมความต้องการอุปกรณ์หรือคำถามเกี่ยวกับทีมผ่าน Slack ได้ทันที
ข้อจำกัดของ Typeform
- บางการตอบกลับไม่ไปถึง Slack ผู้ใช้รายงานว่าเพียงบางส่วนของการส่งแบบฟอร์มปรากฏในช่อง Slack
ราคาของ Typeform
- พื้นฐาน: $29/เดือน (1 ผู้ใช้)
- เพิ่มเติม: $59/เดือน (3 ผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $99/เดือน (5 ผู้ใช้)
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Typeform อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 กล่าวไว้:
ช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าและเชื่อมต่อกับ Slack เพื่อส่งข้อมูลให้เรา เราใช้มันทุกวันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ใช้งานง่ายมากและฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามีอยู่เสมอเมื่อต้องการ
ช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าและเชื่อมโยงกับ Slack เพื่อส่งข้อมูลให้เรา เราใช้มันทุกวันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ใช้งานง่ายมากและฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามีอยู่เสมอเมื่อต้องการ
