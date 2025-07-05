10 คำศัพท์ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ที่ไม่มี Microsoft ในปี 2025

Microsoft Word อาจเป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลเอกสารที่คุ้นเคยสำหรับหลายคน แต่ก็ไม่เหมาะกับทุกคน
บางทีมันอาจจะใหญ่เกินไป บางทีการสมัครสมาชิกอาจรู้สึกว่าไม่จำเป็น หรือบางทีคุณแค่กำลังมองหาเครื่องมือที่เข้ากับการทำงานบน Mac ของคุณได้ดีกว่า
ข่าวดี: คุณมีทางเลือก
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนรายงาน จดบันทึก ร่างข้อเสนอสำหรับลูกค้า หรือทำงานกับเนื้อหาแบบยาว มีทางเลือกที่เป็นมิตรกับ Mac สำหรับ MS Office ที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย และบางตัวก็ฟรีอีกด้วย
และคุณไม่จำเป็นต้องละทิ้งคุณสมบัติต่างๆ เช่น การทำงานร่วมกัน การจัดรูปแบบ หรือการแชร์ไฟล์ เครื่องมือมากมายในปัจจุบันมีฟังก์ชันเดียวกัน (หรือดีกว่า) สำหรับความต้องการในการประมวลผลคำของคุณเทียบเท่ากับ MS Word โดยไม่มีราคาสูงหรือความยุ่งยาก
ในคู่มือนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่ควรมองหาในทางเลือกของ Microsoft Word สำหรับ Mac และเหตุผลที่ClickUp Docsอาจกลายเป็นผู้ช่วยคู่ใจคนใหม่ของคุณ (หรือ…ฮีโร่?) สำหรับการเขียน การจดบันทึก และการจัดทำเอกสารบน macOS ด้วยพลังของ AI
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Word สำหรับ Mac?
การเลือกโปรแกรมเทียบเท่า Word บน Mac ไม่ใช่แค่การหาโปรแกรมที่หน้าตาคล้ายMicrosoft Word เท่านั้น แต่คือการหาเครื่องมือที่เหมาะกับวิธีการเขียน การจดบันทึก และการทำงานร่วมกันของคุณ—โดยไม่ทำให้การทำงานของคุณช้าลง
ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างบทความบล็อก เตรียมข้อเสนอทางธุรกิจ หรือจัดระเบียบบันทึกการประชุม นี่คือสิ่งที่สำคัญจริงๆ
- ความเข้ากันได้ของไฟล์: นำเข้า/ส่งออกไฟล์ doc และ docx ได้อย่างราบรื่น รองรับการเปิดไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ (.odt, .rtf) และส่งออกเป็น PDF ได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด—ช่วยคุณประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงปัญหาการจัดรูปแบบและเลย์เอาต์ที่ยุ่งยาก
- ความเรียบง่ายและความรวดเร็ว: นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและปราศจากสิ่งรบกวน รวมเครื่องมือจัดรูปแบบที่ใช้บ่อย (ตัวหนา หัวข้อ รายการ) และให้เส้นทางการเรียนรู้ที่สั้นเพื่อให้คุณจดจ่อกับการเขียน
- การเข้าถึงคลาวด์และการใช้งานแบบออฟไลน์: ซิงค์เอกสารข้ามอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ เปิดใช้งานการแก้ไขแบบออฟไลน์ และบันทึกอัตโนมัติพร้อมประวัติเวอร์ชัน—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่สะดุดบน Mac ของคุณทุกที่ทุกเวลา
- การทำงานร่วมกัน: แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย และควบคุมสิทธิ์การแชร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและป้องกันความสับสนของเวอร์ชัน
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: เข้าถึงเทมเพลตเอกสารที่พร้อมใช้งานได้ทันที, ใช้ธีมต่างๆ เช่น โหมดมืด, และสร้างทางลัดที่กำหนดเอง—ปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ค่าใช้จ่ายและความเข้ากันได้กับ Mac: เพลิดเพลินกับคุณสมบัติที่จำเป็นในราคาต่ำหรือไม่มีค่าใช้จ่ายเลย พร้อมราคาที่โปร่งใสเมื่ออัปเกรด และประสิทธิภาพการทำงานบน macOS แบบเนทีฟสำหรับประสบการณ์ที่ราบรื่นและเชื่อถือได้
👀 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานของ Gartner พบว่า60% ของผู้ซื้อซอฟต์แวร์รู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจซื้อภายในระยะเวลา 12 ถึง 18 เดือน หลายคนถึงขั้นพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกอื่น คุณต้องการตัดสินใจได้ดีขึ้นหรือไม่? เริ่มต้นด้วยการเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ความต้องการจริง ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ที่ดูทันสมัย
ทางเลือกคำยอดนิยมสำหรับ Mac ในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ClickUp Docs สำหรับการเขียน + การสร้างงาน, ผู้ช่วยเขียนด้วย AI (ClickUp Brain), การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, Notepad, แม่แบบ, Docs Hub
|บุคคลไปจนถึงทีมองค์กรที่จัดการเอกสารควบคู่ไปกับโครงการและการทำงานร่วมกัน
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|LibreOffice Writer
|ความเข้ากันได้ของไฟล์อย่างสมบูรณ์ (.doc, .docx, .odt, ฯลฯ), การจัดรูปแบบขั้นสูง, ส่งออกเป็น PDF/EPUB, ตรวจสอบการสะกดในตัว, ทำงานแบบออฟไลน์ได้
|บุคคลากรมืออาชีพที่ต้องการโปรแกรมประมวลผลคำแบบออฟไลน์ที่ทรงพลังพร้อมการรองรับรูปแบบที่หลากหลาย
|ฟรีและโอเพนซอร์ส
|แอปเปิล เพจส์
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ข้ามอุปกรณ์ Apple, แม่แบบการออกแบบมากกว่า 90 แบบ, การฝังสื่อ, การเข้าถึงแบบออฟไลน์, การซิงค์กับ iCloud
|ฟรีและโอเพนซอร์ส
|ฟรีบนอุปกรณ์ Apple
|Google Docs
|โปรแกรมแก้ไขบนคลาวด์, การแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์, การบันทึกอัตโนมัติ, ประวัติเวอร์ชันไม่จำกัด, เข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์
|ทีมและบุคคลที่ทำงานระยะไกลซึ่งต้องการความร่วมมือที่ยืดหยุ่นบนระบบคลาวด์
|ฟรีพร้อมบัญชี Google; แผนธุรกิจมีให้บริการผ่าน Google Workspace
|Apache OpenOffice Writer
|โอเพนซอร์ส, รองรับการใช้งานแบบออฟไลน์, รองรับรูปแบบไฟล์, ส่งออกเป็น PDF, ฟีเจอร์การแก้ไขขั้นพื้นฐาน
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือผู้ใช้ที่ต้องการทางเลือกฟรีที่เรียบง่ายแทน MS Word
|นักเขียนมืออาชีพและผู้ใช้งานขั้นสูงบน Mac ต้องการโปรแกรมแก้ไขข้อความแบบออฟไลน์ที่ปรับแต่งได้และรวดเร็ว
|สคริฟเนอร์
|มุมมองแฟ้มสำหรับจัดระเบียบ, กระดานไม้ก๊อก/โครงร่างสำหรับการวางแผน, แม่แบบสำหรับนิยาย/บทภาพยนตร์, โหมดการเขียน
|นักเขียนและนักวิจัยที่จัดการเนื้อหาที่ซับซ้อนและยาว เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ หรือบทภาพยนตร์
|ใบอนุญาตครั้งเดียว: $49 (มาตรฐาน); $41.65 (การศึกษา)
|เมลเลล
|การอ้างอิงขั้นสูง, เครื่องมือบรรณานุกรม, การจัดรูปแบบหลายภาษา, การตั้งชื่ออัตโนมัติ, รูปแบบที่กำหนดเอง, รองรับเชิงอรรถ/ท้ายบท
|นักเขียนเชิงวิชาการ นักวิจัย และผู้เขียนด้านเทคนิคที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารที่มีโครงสร้าง
|ใบอนุญาตครั้งเดียว: $69
|นิซูส ไวท์เตอร์ โปร
|การปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง (ทางลัด, แถบเครื่องมือ), PowerFind, รองรับภาษาจากขวาไปซ้าย, การผสานกับ Bookends
|นักเขียนมืออาชีพและผู้ใช้ระดับสูงบน Mac ที่ต้องการโปรแกรมแก้ไขข้อความแบบออฟไลน์ที่ปรับแต่งได้และรวดเร็ว
|ใบอนุญาตครั้งเดียว: $65
|ONLYOFFICE DocSpace
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ รองรับมากกว่า 50 รูปแบบ ปลั๊กอิน (แชท, พจนานุกรมคำพ้องความหมาย) เครื่องมือจัดรูปแบบขั้นสูง
|ทีมที่จัดการเอกสารที่ใช้ร่วมกันพร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการควบคุมการเข้าถึง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/ผู้ดูแลระบบ/เดือน (Cloud); $6550/เซิร์ฟเวอร์ (ติดตั้งภายในองค์กร)
|BBEdit 15
|ค้นหาหลายไฟล์พร้อมกันด้วย regex, การเน้นไวยากรณ์, การผสานกับ Git, การแก้ไขไฟล์ระยะไกล, การแสดงตัวอย่าง HTML
|นักพัฒนา, นักเขียนเทคโนโลยี, และนักเขียนโค้ดที่ทำงานกับข้อความสะอาด, โค้ด, หรือมาร์กอัป
|ใบอนุญาตครั้งเดียว: $59.99; อัปเกรดเริ่มต้นที่ $29.99; หลายผู้ใช้: ราคาตามตกลง
10 คำที่ใช้แทนคำที่ดีที่สุดสำหรับ Mac
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
เราได้รวบรวมรายชื่อโปรแกรมทางเลือกของ Microsoft Word ที่แข็งแกร่งจำนวนสิบรายการ ซึ่งแต่ละรายการได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเขียน ทำงานร่วมกัน และจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพา Microsoft
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและเอกสารพร้อมการทำงานร่วมกัน)
ClickUpไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับเขียนเท่านั้น แต่เป็น แอปสำหรับทุกงาน ที่สร้างขึ้นเพื่อคนที่ต้องการให้เอกสารของพวกเขาทำได้มากกว่าและทำงานได้หลากหลายยิ่งขึ้น
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้าง จัดรูปแบบ และแก้ไขเอกสารได้เหมือนกับที่คุณทำใน Microsoft Word แต่ที่นี่ เอกสารไม่ได้เป็นเพียงที่เก็บข้อมูลแบบเฉื่อยชาเท่านั้น พวกมันสามารถโต้ตอบได้เท่าที่คุณต้องการ
ต้องการแปลงข้อความที่เลือกจากเอกสารของคุณให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการหรือไม่? คุณสามารถทำได้ ด้วยความสามารถในการสร้างงาน ClickUpจากเอกสารในคลิกเดียว
ต้องการแจ้งให้เพื่อนร่วมทีมทราบเรื่องบางอย่างหรือไม่? เพียงแค่มention พวกเขาที่ใดก็ได้ในเอกสาร หรือทิ้งความคิดเห็นที่มอบหมายไว้เพื่อให้พวกเขาทราบและดำเนินการแก้ไข
การฝังสื่อมัลติมีเดียหรือวิดเจ็ต เช่น แผนงานผลิตภัณฑ์หรือรายการงานล่ะ? ทำได้แน่นอน! และแน่นอนว่าคุณสามารถจัดรูปแบบเอกสารแต่ละฉบับได้ตามต้องการ—พร้อมตัวเลือกหลากหลายสำหรับแบบอักษร สี แบนเนอร์ รายการที่มีสไตล์ และองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมายให้เลือกใช้
เอกสารใน ClickUp สามารถนำไปปฏิบัติได้และเชื่อมต่อกับงานของคุณอยู่เสมอ คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารกับงาน แนบเอกสารกับโฟลเดอร์ และใช้เอกสารเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์ของทีม ไม่ใช่แค่ไฟล์เดี่ยวๆ เท่านั้น คุณสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนเห็นเวอร์ชันล่าสุดและทำงานไปในทิศทางเดียวกัน—อย่างแท้จริง
หากเอกสารดูเหมือนจะเกินความจำเป็นสำหรับการจดบันทึกความคิดอย่างรวดเร็ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งแอปบันทึกแยกต่างหากเช่นกัน ด้วยClickUp Notepad คุณจะได้รับพื้นที่เรียบง่ายสำหรับบันทึกความคิดอย่างรวดเร็ว บันทึกการประชุม หรือสิ่งที่ต้องทำ บันทึกเหล่านี้จะไม่ถูกแยกออกจากกัน คุณสามารถแปลงเป็นเอกสารหรืองานได้เมื่อใดก็ตามที่คุณพร้อมที่จะดำเนินการ
หากคุณมีเวลาจำกัดClickUp Brainพร้อมช่วยคุณแล้ว นี่คือผู้ช่วย AI ที่ถูกสร้างขึ้นใน Docsที่สามารถสรุปเนื้อหาที่ยาวให้กระชับ แก้ไขประโยคที่ดูไม่ลื่นไหลให้กลายเป็นข้อความที่เรียบร้อยและมืออาชีพ หรือแม้กระทั่งช่วยสร้างเนื้อหาเมื่อคุณติดขัด ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างโครงร่างสำหรับบล็อกโพสต์ หรือทำความสะอาดร่างแรกสำหรับรายงานผู้บริหาร มันช่วยลดเวลาที่ใช้ไปกับงานที่ซ้ำซากเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สาระสำคัญได้
เรียนรู้วิธีที่คุณสามารถเขียนด้วย AI ได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUp Brain:
ClickUp ทำงานตามวิธีที่คุณคิด เอกสาร Word ไม่ได้อยู่ในระบบโฟลเดอร์ที่ยุ่งเหยิง แต่จะอยู่ในลำดับชั้นโครงการที่สะอาดของ ClickUp— Workspace, Space, Folder, List, Task คุณสามารถจัดระเบียบเอกสารตามลูกค้า, โครงการ, หรือกระบวนการทำงาน ทุกอย่างเชื่อมโยงและค้นหาได้ง่าย ไม่ต้องค้นหาไฟล์ที่กระจัดกระจายอีกต่อไป
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการรักษาความเป็นระเบียบขณะขยายงานใช่ไหม? ใช้ Docs Hub ใน ClickUp เพื่อดูเอกสารทั้งหมดของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่คุณเป็นเจ้าของ สร้างขึ้น หรือแชร์—ในที่เดียว คุณสามารถ ถาม ClickUp AI เพื่อค้นหาได้อย่างรวดเร็วด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติ หรือใช้ClickUp Connected Searchหากคุณจำคำสำคัญในเอกสารได้!
ทุกอย่างจะซิงค์กันในทุกอุปกรณ์ของคุณคุณสามารถดาวน์โหลด ClickUp สำหรับ Macเพื่อประสบการณ์การใช้งานบนเดสก์ท็อปที่ราบรื่น ทำงานได้รวดเร็ว ตอบสนองต่อการสัมผัสได้ดี และเข้ากันได้อย่างลงตัวกับสภาพแวดล้อม macOS ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เก็บเอกสารทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบและค้นหาได้ง่ายในที่ ศูนย์กลางเดียว ด้วย Docs Hub ของ ClickUp
- จัดการวิกิอย่างละเอียดได้อย่างง่ายดายด้วย หน้าเว็บซ้อนกัน
- เขียนโดยไม่มีสิ่งรบกวนโดยการเน้นเฉพาะส่วนที่คุณกำลังทำงานอยู่ด้วย โหมดโฟกัส
- ซ่อนเอกสารเก่าหรือไม่ใช้งาน โดยไม่ต้องลบออก ช่วยให้พื้นที่ทำงานของคุณสะอาดและค้นหาได้ง่าย
- จัดโครงสร้างเอกสารของคุณ ด้วยหัวข้อที่ชัดเจน ส่วนที่สามารถยุบได้ และภาพรวมที่สามารถคลิกได้เพื่อนำทางเนื้อหาที่ยาวได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามว่าใครเป็นผู้สร้างและแก้ไขเอกสารล่าสุด พร้อมบันทึกเวลาเพื่อควบคุมเวอร์ชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เริ่มต้นโครงการหรือเอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่บันทึกการประชุมไปจนถึง SOP
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณต้องการสร้างฐานความรู้ที่จัดการได้ง่าย ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตเทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUpมอบโครงสร้างที่มั่นคงสำหรับการจัดระเบียบคู่มือภายใน เอกสารการปฐมนิเทศ และคำถามที่พบบ่อยของทีม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางคนพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
บทวิจารณ์ G2ยกย่องความหลากหลายของเครื่องมือนี้:
ClickUp รวมทุกงานของเรา—งานเอกสาร, แชท, และเป้าหมาย—ไว้ในที่เดียว ความยืดหยุ่นนั้นไม่มีใครเทียบได้: มุมมองที่ปรับแต่งได้, ระบบอัตโนมัติ, และการเชื่อมต่อทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละทีม ฉันชื่นชมเป็นพิเศษว่า ClickUp สามารถบาลานซ์ระหว่างความลึก (คุณสมบัติที่ทรงพลังเช่นการพึ่งพาและแดชบอร์ด) กับการใช้งานได้ มันทำให้การติดตามโครงการ, การร่วมมือในทีม, และการสื่อสารราบรื่นและโปร่งใสมากขึ้น
ClickUp รวมทุกงานของเรา—งานเอกสาร, แชท, และเป้าหมาย—ไว้ในที่เดียว ความยืดหยุ่นนั้นไม่มีใครเทียบได้: มุมมองที่ปรับแต่งได้, การทำงานอัตโนมัติ, และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละทีม ฉันชื่นชมเป็นพิเศษว่า ClickUp สามารถบาลานซ์ระหว่างความลึกซึ้ง (คุณสมบัติที่ทรงพลังเช่นการพึ่งพาและแดชบอร์ด) กับการใช้งานได้สะดวก มันทำให้การติดตามโครงการ, การร่วมมือในทีม, และการสื่อสารราบรื่นและโปร่งใสมากขึ้น
2. LibreOffice Writer (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลคำที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมความเข้ากันได้ของไฟล์ที่หลากหลาย)
LibreOffice Writer มอบทุกสิ่งที่ผู้ใช้ Mac ต้องการเพื่อสร้างเอกสาร Word ระดับมืออาชีพ—โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
ซอฟต์แวร์นี้รองรับรูปแบบไฟล์ที่หลากหลาย รวมถึง doc, docx, odt, rtf และ html ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ MS Word สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความเข้ากันได้หลากหลาย ด้วยเครื่องมือการจัดรูปแบบขั้นสูง, แม่แบบในตัว, และตัวเลือกการส่งออก คุณสามารถสร้างเอกสารคุณภาพสูงโดยใช้ LibreOffice Writer
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LibreOffice Writer
- เข้าถึงตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูง: รูปแบบ, ตาราง, หัวข้อ, หมายเหตุท้ายหน้า
- ส่งออกเป็น PDF, EPUB และรูปแบบทั่วไปอื่น ๆ
- ปรับปรุงการเขียนด้วยตัวตรวจสอบการสะกดคำในตัว, พจนานุกรมคำพ้องความหมาย, และเครื่องคิดเลขจำนวนคำ
- ใช้ประโยชน์จากแม่แบบเอกสารเพื่อโครงสร้างที่สม่ำเสมอ
- ทำงานแบบออฟไลน์อย่างสมบูรณ์—ไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เครื่องมือ
ข้อจำกัดของ LibreOffice Writer
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับแอป Mac สมัยใหม่
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเนื่องจากช่วงของฟีเจอร์
- ไม่มีการซิงค์คลาวด์ในตัวหรือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ราคา LibreOffice Writer
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
LibreOffice Writer การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง LibreOffice Writer อย่างไร
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
ผมขอขอบคุณ LibreOffice ที่เป็นชุดโปรแกรมที่ทรงพลังและเปิดกว้าง พร้อมด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทำงานร่วมกับเอกสารหลากหลายรูปแบบ การพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนทำให้มีการอัปเดตและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
ผมขอขอบคุณ LibreOffice ที่เป็นชุดโปรแกรมที่ทรงพลังและเปิดกว้าง พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ครบครันและสามารถใช้งานร่วมกับเอกสารหลากหลายรูปแบบได้ การพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนทำให้มีการอัปเดตและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. Apple Pages (เหมาะสำหรับผู้ใช้ Mac ที่ต้องการการออกแบบที่หรูหราและการผสานรวมที่ราบรื่น)
Apple Pages ถูกติดตั้งมาในอุปกรณ์ Apple ส่วนใหญ่ มันถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ Mac ที่ใส่ใจเรื่องการออกแบบ ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และชอบเครื่องมือที่เข้ากับระบบนิเวศของ Apple ได้อย่างลงตัว
ทุกอย่างรู้สึกเป็นธรรมชาติบน Mac—ตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นไปจนถึงการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ iCloud, Messages และ FaceTime คุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์ได้บน Mac, iPad, iPhone หรือแม้แต่ในเบราว์เซอร์
หากคุณกำลังเปลี่ยนจาก Microsoft Word, Pages ช่วยให้คุณเปิด แก้ไข และส่งออกไฟล์ MS Word ได้โดยไม่มีปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple Pages
- เพลิดเพลินกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดและเว็บ
- ได้รับประโยชน์จากเทมเพลตที่ออกแบบโดย Apple กว่า 90 แบบ สำหรับเรซูเม่ รายงาน หนังสือ และอื่น ๆ
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีอยู่ในตัวสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลง, ความคิดเห็น, และการเน้น
- รับการสนับสนุนสำหรับการฝังรูปภาพ, เสียง, วิดีโอ, และองค์ประกอบที่สามารถโต้ตอบได้
- บันทึกงานของคุณโดยอัตโนมัติ, ซิงค์กับ iCloud, และแก้ไขเอกสารแบบออฟไลน์ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Apple Pages
- ขาดเครื่องมืออัตโนมัติขั้นสูงหรือเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์
- การผสานรวมที่จำกัดกับแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ของ Apple
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดรูปแบบที่ซับซ้อน เช่น การอ้างอิงเชิงวิชาการหรือมาโคร
ราคาของ Apple Pages
- Apple Pages สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรีบนอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่อง
คะแนนและรีวิวของ Apple Pages
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
4. Google Docs (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแก้ไขบนคลาวด์)
Google Docs เป็นโปรแกรมประมวลผลคำบนเว็บเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้การเขียน แก้ไข และแชร์เอกสารเป็นเรื่องง่ายจากทุกที่ ถูกออกแบบมาสำหรับทีม แต่ก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันสำหรับการทำงานคนเดียว ผู้ใช้ Mac สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติม และทุกอย่างจะซิงค์กับคลาวด์แบบเรียลไทม์
การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดูได้ว่าใครกำลังแก้ไข เพิ่มความคิดเห็น และย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าใดก็ได้—โดยไม่ต้องคลิก 'บันทึก' เลย นี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ที่กำลังมองหาทางเลือกแทน Microsoft Word โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและความยืดหยุ่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs
- แก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกับผู้ร่วมงานหลายคนพร้อมการติดตามเคอร์เซอร์แบบสด
- ร่วมสร้างเอกสารพร้อมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแชทในตัวสำหรับทีม
- บันทึกอัตโนมัติพร้อมประวัติเวอร์ชันไม่จำกัด
- เข้าถึงข้อมูลของคุณจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ใดก็ได้
- สำรวจเทมเพลตมากมายสำหรับเรซูเม่ รายงาน และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Google Docs
- ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- การจัดรูปแบบอาจเสียหายได้กับไฟล์ Microsoft Word ที่ซับซ้อน
- การแก้ไขแบบออฟไลน์ที่จำกัดและตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของGoogle Docs
ราคาของ Google Docs
- ฟรีเมื่อมีบัญชี Google
- แผนการชำระเงินสำหรับธุรกิจมีให้บริการผ่าน Google Workspace
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs
- Capterra: 4. 7/5 (28,000+ รีวิว)
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Docs อย่างไร
ดูความคิดเห็นของผู้ใช้ Capterraเกี่ยวกับเครื่องมือนี้:
ฉันรักและใช้ Google Docs แทบทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเรื่องราวที่ฉันเขียนอย่างรวดเร็วหรือการแก้ไขเอกสารบางอย่างซึ่งฉันสามารถทำได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ฉันชื่นชมมากที่สามารถแก้ไขเอกสารของฉันแบบออฟไลน์ได้อย่างแน่นอนและเพียงแค่ทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อฉันกลับมาออนไลน์อีกครั้ง
ฉันรักและใช้ Google Docs แทบทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเรื่องราวที่ฉันเขียนอย่างรวดเร็วหรือการแก้ไขเอกสารบางอย่างซึ่งฉันสามารถทำได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ฉันชื่นชมมากที่สามารถแก้ไขเอกสารของฉันออฟไลน์ได้และเพียงแค่ให้การเปลี่ยนแปลงถูกนำไปใช้เมื่อฉันกลับมาออนไลน์อีกครั้ง
📖 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับ MacBook ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
5. Apache OpenOffice Writer (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการโปรแกรมประมวลผลคำฟรีและโอเพนซอร์ส)
Apache OpenOffice Writer เป็นตัวเลือกที่มั่นคงหากคุณต้องการโปรแกรมประมวลผลคำพื้นฐานแบบออฟไลน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ มันเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์ม และสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ชอบทางเลือกของ Microsoft Word ที่ไม่มีลูกเล่น
ครอบคลุมสิ่งจำเป็น—การเขียน, การแก้ไข, และการจัดรูปแบบ—พร้อมรองรับไฟล์ทุกประเภทที่นิยมใช้. อินเตอร์เฟซอาจดูเก่าไปหน่อย แต่เครื่องมือนี้เชื่อถือได้. เหมาะสำหรับงานที่ไม่ซับซ้อน เช่น รายงาน, จดหมาย, และแบบฟอร์ม เมื่อคุณไม่ต้องการการซิงค์บนคลาวด์หรือการทำงานร่วมกัน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apache OpenOffice Writer
- ทำงานร่วมกับไฟล์ doc, docx, odt, rtf และ html
- ข้อความภาษาโปแลนด์พร้อมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การตรวจสอบการสะกดคำ การแก้ไขอัตโนมัติ และการนับจำนวนคำ
- ส่งออกไฟล์เป็น PDF ได้เพียงคลิกเดียว
- ใช้ประโยชน์จากมุมมองการแก้ไขหลายหน้าสำหรับเอกสารยาว
ข้อจำกัดของ Apache OpenOffice Writer
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยและอาจรู้สึกใช้งานยาก
- ไม่มีฟีเจอร์การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์หรือการทำงานร่วมกัน
- คุณต้องติดตั้งชุดโปรแกรมทั้งหมดเพื่อใช้ Writer
ราคาของ Apache OpenOffice Writer
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
การให้คะแนนและรีวิวของ Apache OpenOffice Writer
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Apache OpenOffice ว่าอย่างไร
ฉันเริ่มใช้ OpenOffice ครั้งแรกเมื่อทำงานให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ขาดแคลนงบประมาณ ฉันแนะนำโปรแกรมนี้เป็นทางเลือกแทนซอฟต์แวร์ที่ต้องซื้อลิขสิทธิ์ ฉันไม่เคยหันกลับไปใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์อีกเลย ช่วงเวลาเดียวที่ฉันใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (ยี่ห้อใหญ่) คือเมื่อองค์กรที่ฉันทำงานอยู่ได้ซื้อใบอนุญาตใช้งานสำหรับองค์กรแล้ว ฉันใช้ OpenOffice ในงานมืออาชีพมานานกว่า 10 ปีแล้ว!
ฉันเริ่มใช้ OpenOffice ครั้งแรกเมื่อทำงานให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ขาดแคลนงบประมาณ ฉันแนะนำโปรแกรมนี้เป็นทางเลือกแทนซอฟต์แวร์ที่ต้องซื้อลิขสิทธิ์ ฉันไม่เคยหันกลับไปใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์อีกเลย ช่วงเวลาเดียวที่ฉันใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (ยี่ห้อใหญ่) คือเมื่อองค์กรที่ฉันทำงานอยู่ได้ซื้อใบอนุญาตแบบองค์กรแล้ว ฉันใช้ OpenOffice ในงานมืออาชีพมานานกว่า 10 ปีแล้ว!
6. Scrivener (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการเขียนยาว เช่น นวนิยายและงานวิจัย)
Scrivener ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักเขียนที่ทำงานกับเอกสารขนาดใหญ่และซับซ้อน หากคุณกำลังเขียนนวนิยาย วิทยานิพนธ์ หรือบทความวิจัย โปรแกรมนี้จะมอบเครื่องมือให้คุณในการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย จัดระเบียบอย่างชัดเจน และเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว
คุณสามารถย้ายระหว่างฉาก, บันทึก, โครงร่าง, และร่างได้โดยไม่ต้องสลับแอป. อินเตอร์เฟซถูกออกแบบมาเพื่อความตั้งใจ และโครงสร้างช่วยให้คุณจัดการปริมาณเนื้อหาที่ใหญ่โตได้โดยไม่หลงทาง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Scrivener
- ใช้มุมมองแฟ้มรวมเพื่อจัดระเบียบร่าง, บันทึก, และบท
- พึ่งพาบอร์ดคอร์กและโครงร่างสำหรับการวางแผนด้วยภาพ
- ดูงานวิจัยและร่างงานเคียงข้างกันโดยใช้โหมดแบ่งหน้าจอ
- ลดสิ่งรบกวนขณะเขียนด้วยโหมดการเขียน
- เริ่มต้นโครงการของคุณล่วงหน้าด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการเขียนหนังสือ บทความ และบทภาพยนตร์
ข้อจำกัดของ Scrivener
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีความลึกซึ้ง
- ไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือการซิงค์ผ่านคลาวด์
- การซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บของบุคคลที่สาม
ราคาของ Scrivener
- ใบอนุญาตมาตรฐานสำหรับ macOS: $49.00 (ชำระครั้งเดียว)
- ใบอนุญาตการศึกษาสำหรับ macOS: $41. 65 (ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว)
การให้คะแนนและรีวิวของ Scrivener
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Scrivener อย่างไร
ดูว่าผู้ใช้ Capterraมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องมือนี้:
แค่ซื้อหรืออย่างน้อยก็ลองใช้ดู ฉันใช้มันกับหนังสือยาวๆ บทความ และแทบทุกอย่างเลย ฉันชอบมันมาก ไม่มีอะไรที่ฉันเจอมาใกล้เคียงเลย ฉันใช้เวอร์ชัน 3.0 บน Mac นะ แต่เวอร์ชัน Windows ก็ได้รีวิวดีเหมือนกัน
แค่ซื้อหรืออย่างน้อยก็ลองใช้ดู ฉันใช้มันกับหนังสือยาวๆ บทความ และแทบทุกอย่างเลย ฉันชอบมันมาก ไม่มีอะไรที่ฉันเจอมาใกล้เคียงเลย ฉันใช้เวอร์ชัน 3.0 บน Mac นะ แต่เวอร์ชัน Windows ก็ได้รับรีวิวดีเหมือนกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสารที่ดีที่สุดที่ควรใช้
7. Mellel (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเชิงวิชาการและเทคนิคที่ต้องการการจัดรูปแบบขั้นสูง)
Mellel ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักเขียนที่ต้องการโครงสร้างและความแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และนักเขียนทางเทคนิคที่ทำงานกับเอกสารยาวและมีรายละเอียดมาก รวมถึงการจัดรูปแบบที่ซับซ้อน
ด้วยเครื่องมือสำหรับสร้างชื่อเรื่องอัตโนมัติ, บัญชีบรรณานุกรมแบบเรียลไทม์, การจัดรูปแบบหลายภาษา, และระบบบันทึกขั้นสูง Mellel มอบการควบคุมอย่างเต็มที่ในการจัดระเบียบและนำเสนอหน้าเอกสารของคุณ มันถูกออกแบบมาเพื่อการเขียนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเมื่อการอ้างอิง, เอกสารอ้างอิง, และกฎการจัดรูปแบบมีความสำคัญ
คุณสมบัติเด่นของ Mellel
- ใช้ชื่ออัตโนมัติและมุมมองเค้าโครงเพื่อจัดการโครงสร้างเอกสาร
- รับสตรีมเชิงอรรถและเชิงอรรถท้ายหลายรายการ
- เข้าถึงการอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบเรียลไทม์ด้วย Bookends
- เขียนได้อย่างง่ายดายในภาษาต่างๆ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบเขียนจากขวาไปซ้ายในตัวและเอกสารหลายภาษา
- ใช้สไตล์ที่กำหนดเองเพื่อให้การจัดรูปแบบคงที่ตลอดหน้าที่ยาว
ข้อจำกัดของ Mellel
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ Word
- ไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือฟีเจอร์บนคลาวด์
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติเฉพาะทาง
ราคาของ Mellel
- Mellel สำหรับ Mac: $69 (ชำระครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิว Mellel
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mellel อย่างไร
ผู้ใช้บน G2แบ่งปันว่า:
นี่คือบางส่วนของพื้นที่ที่ฉันแนะนำ/ชอบ Mellel :
1. ราคาคุ้มค่ากับการใช้งาน 2. ฟีเจอร์การตั้งชื่ออัตโนมัติและลิงก์ภายนอกเป็นจุดเด่นที่ยอดเยี่ยม 3. ตัวเลือกทดลองใช้ฟรีก็ดีที่สุดเช่นกัน แม้ว่าผู้ที่ได้ลองใช้แล้วจะเลือกใช้ต่อเสมอ
นี่คือบางส่วนของพื้นที่ที่ฉันแนะนำ/ชอบ Mellel :
1. ราคาคุ้มค่ากับการใช้งาน 2. ฟีเจอร์การตั้งชื่ออัตโนมัติและลิงก์ภายนอกเป็นจุดเด่นที่ยอดเยี่ยม 3. ตัวเลือกทดลองใช้ฟรีก็ดีที่สุดเช่นกัน แม้ว่าผู้ที่ได้ลองใช้แล้วจะเลือกใช้ตลอดไป
📮 ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณไว้อย่างครบถ้วน
8. Nisus Writer Pro (เหมาะสำหรับการเขียนงานระดับมืออาชีพพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย)
Nisus Writer Pro ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักเขียนที่ต้องการควบคุมเครื่องมือของตนได้อย่างเต็มที่ มันรวดเร็ว ยืดหยุ่น และออกแบบมาเฉพาะสำหรับ macOS ตั้งแต่เนื้อหาแบบยาวไปจนถึงการเขียนเชิงเทคนิค มันมอบพลังของโปรแกรมแก้ไขระดับมืออาชีพด้วยความเรียบง่ายของแอป Mac
คุณสามารถปรับแต่งได้เกือบทุกอย่าง—แถบเครื่องมือ, ทางลัด, รูปแบบ, และมาโคร. ไม่ว่าคุณจะเขียนในภาษาเดียวหรือห้าภาษา, ต้องการค้นหาและแทนที่ขั้นสูง, หรือต้องการให้ทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ, Nisus Writer Pro ช่วยให้คุณทำงานได้ตามสไตล์ของคุณ.
คุณสมบัติเด่นของ Nisus Writer Pro
- เขียนในแบบที่คุณต้องการ พร้อมคีย์ลัดเต็มรูปแบบและการปรับแต่งแถบเครื่องมือ
- ค้นหาสิ่งต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยการค้นหาขั้นสูงด้วย PowerFind และนิพจน์ปกติ
- เข้าถึงภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้ายและการรองรับหลายภาษาในตัว
- ติดตามการเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็น และประวัติเวอร์ชันได้อย่างง่ายดาย
- ผสานการทำงานกับ Bookends สำหรับการจัดการการอ้างอิง
ข้อจำกัดของ Nisus Writer Pro
- ความเข้ากันได้จำกัดนอกระบบนิเวศของ Apple
- ไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ราคาของ Nisus Writer Pro
- ใบอนุญาตมาตรฐาน: $65 (ชำระครั้งเดียว)
Nisus Writer Pro คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nisus Writer Pro ว่าอย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น ตัวสร้างสารบัญ โหมดมืด มุมมองแบบแบ่งหน้าจอ เป็นต้น
เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น ตัวสร้างสารบัญ โหมดมืด มุมมองแบบแบ่งหน้าจอ เป็นต้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารที่ดีที่สุด
9. ONLYOFFICE DocSpace (เหมาะสำหรับการแก้ไขร่วมกันด้วยความเข้ากันได้หลากหลายรูปแบบ)
ONLYOFFICE Document Editor มอบความรู้สึกเหมือนใช้ Microsoft Word แต่มีการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งขึ้นและรองรับรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ โดยไม่สูญเสียการควบคุมการจัดรูปแบบหรือโครงสร้าง
คุณสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์, ทิ้งความคิดเห็น, และติดตามการเปลี่ยนแปลงได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ. มันทำงานได้ดีกับไฟล์ docx, odt, pdf, และรูปแบบอื่น ๆ มากมาย, ทำให้การแชร์ไฟล์ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องแปลงไฟล์หรือมีปัญหาความเข้ากันได้.
คุณสมบัติเด่นของ ONLYOFFICE DocSpace
- เพลิดเพลินกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
- ใช้ประโยชน์จากรูปแบบไฟล์มากกว่า 50 รูปแบบ รวมถึง docx, odt, pdf และ html
- ร่วมมือและติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายผ่านประวัติเวอร์ชัน, ความคิดเห็น, และแชทในตัว
- รับเครื่องมือจัดรูปแบบขั้นสูงสำหรับเอกสารระดับมืออาชีพ
- ขยายความสามารถด้วยปลั๊กอิน (เช่น พจนานุกรมคำพ้องความหมาย, เครื่องแปลภาษา, หรือ WordPress)
ข้อจำกัดของ ONLYOFFICE DocSpace
- ไม่มีแอปสำหรับ Mac ที่ติดตั้งผ่าน Mac App Store
- ข้อบกพร่องในการจัดรูปแบบที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวกับเอกสาร Word ที่มีความซับซ้อน
ONLYOFFICE DocSpace ราคา
- ธุรกิจคลาวด์: $20 ต่อผู้ดูแลระบบ/เดือน
- องค์กรภายในองค์กร: $6550 ต่อเซิร์ฟเวอร์
ONLYOFFICE DocSpace การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง ONLYOFFICE DocSpace ว่าอย่างไร
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
DocSpace ภายใน ONLYOFFICE แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเชื่อมต่อเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น ตัวแก้ไขเอกสาร แชท และการประชุมทางวิดีโอไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้การแบ่งปันเอกสารและไฟล์กับทีมของฉันเป็นเรื่องง่าย ส่งผลให้กระบวนการทำงานของโครงการต่างๆ ของเราเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
DocSpace ภายใน ONLYOFFICE แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเชื่อมต่อเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น ตัวแก้ไขเอกสาร แชท และการประชุมทางวิดีโอไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้การแบ่งปันเอกสารและไฟล์กับทีมของฉันเป็นเรื่องง่าย ส่งผลให้กระบวนการทำงานของโครงการต่างๆ ของเราเป็นไปอย่างราบรื่น
10. BBEDIT 15 (เหมาะสำหรับการแก้ไขข้อความและเขียนโค้ด พร้อมความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลัง)
BBEdit 15 ถูกสร้างขึ้นสำหรับคนที่ทำงานกับข้อความดิบ—นักพัฒนา นักเขียนทางเทคนิค และทุกคนที่ต้องการความแม่นยำ มันไม่ใช่โปรแกรมประมวลผลคำทั่วไป แต่เป็นเครื่องมือสำหรับการเขียนและแก้ไขที่มีโครงสร้างและสะอาดในระดับใหญ่
คุณสามารถค้นหาไฟล์นับพันไฟล์ จัดการเนื้อหาด้วยรูปแบบต่างๆ และเขียนในภาษาโปรแกรมหรือภาษามาร์กอัปได้หลายสิบภาษา มันรวดเร็ว มีจุดมุ่งหมายชัดเจน และออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ Mac ที่ต้องการควบคุมข้อความอย่างจริงจัง
BBEDIT 15 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เข้าถึงการค้นหาและแทนที่หลายไฟล์พร้อมการรองรับรูปแบบ grep
- รับการสนับสนุนสำหรับการเน้นไวยากรณ์และการพับโค้ดสำหรับหลายภาษา
- ผสานการทำงานกับ Git และ Subversion
- ใช้ FTP และ SFTP ที่ติดตั้งมาในตัวเพื่อแก้ไขจากระยะไกล
- รับตัวอย่างสดสำหรับข้อความ HTML และ Markdown
ข้อจำกัดของ BBEDIT 15
- ไม่มีการร่วมมือหรือการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- ไม่ได้สร้างขึ้นสำหรับเอกสารที่มีการจัดรูปแบบหรือเลย์เอาต์ของหน้า
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วหากคุณคุ้นเคยกับโปรแกรมประมวลผลคำแบบดั้งเดิม
ราคาของ BBEDIT 15
- บุคคล: $59.99
- อัปเกรดจาก 14. x: $29.99
- อัปเกรดจาก 13. x หรือต่ำกว่า: $39.99
- อัปเกรดจาก Mac App Store: $39.99
- ราคาสำหรับผู้ใช้หลายคน: ราคาที่กำหนดเอง
BBEDIT 15 คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียนที่ดีที่สุดพร้อม AI
ทำไม ClickUp ถึงเป็นมากกว่าทางเลือกของ Word
ClickUp เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Microsoft Office Word สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมากกว่าแค่หน้ากระดาษเปล่า มันเป็นพื้นที่สำหรับการเขียน การวางแผน การติดตาม และการแบ่งปัน—ทั้งหมดเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน หากคุณพร้อมที่จะก้าวไปไกลกว่าโปรแกรมประมวลผลคำพื้นฐาน ClickUp เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างใกล้ชิด—ไม่ใช่แค่เป็นตัวแทนของ Word แต่เป็นทางเลือกแทนชุดโปรแกรม Office ทั้งหมดของคุณ
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน บันทึกเชื่อมโยงกับงาน เอกสารอยู่ในที่ที่การทำงานเกิดขึ้น ความคิดเห็นกลายเป็นขั้นตอนต่อไป ไม่ต้องสลับแท็บ ไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์
ลองใช้ ClickUp วันนี้และนำเอกสารและขั้นตอนการทำงานของคุณมารวมไว้ในที่เดียว