ClickUp vs. Todoist: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอันไหนดีกว่ากัน?

ทุกคนที่รักในประสิทธิภาพการทำงานต้องเคยเผชิญกับมัน การประลองครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างเครื่องมือจัดการงานที่คุณชื่นชอบ มันเหมือนกับการเลือกระหว่างแพนเค้กกับวาฟเฟิล ทั้งสองอย่างยอดเยี่ยม แต่มีเพียงอย่างเดียวที่โดนใจมากกว่า
คราวนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง ClickUp กับ Todoist ทั้งสองเครื่องมือสัญญาว่าจะช่วยคุณจัดการงาน, ทำให้การร่วมมือง่ายขึ้น, ปรับแต่งกระบวนการทำงาน, และเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ
แต่ด้วยตัวเลือกมากมายที่นำเสนอภารกิจที่มีโครงสร้าง, การแจ้งเตือน, และแดชบอร์ด, จึงง่ายที่จะเผชิญกับการตัดสินใจที่ติดขัด.
แต่อย่ากังวลไป!
เราได้ทำการคลิก ติดตาม และจัดรหัสสีไว้ให้คุณแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ที่ทำงานคนเดียวหรือทีมระยะไกลที่พยายามทำงานให้สอดคล้องกัน บทความนี้จะช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
สปอยล์: คุณอาจไม่จำเป็นต้องมองหาที่อื่นอีกแล้วนอกจาก ClickUp!
ClickUp เทียบกับ Todoist ในภาพรวม
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|Todoist
|การจัดการงานที่ปรับแต่งได้
|งาน, งานย่อย, รายการตรวจสอบ, ลำดับความสำคัญ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะที่กำหนดเอง, แม่แบบ
|งาน, งานย่อย, ลำดับความสำคัญ, ป้ายกำกับ, แม่แบบง่าย
|ความร่วมมือ
|แชทในตัว, ความคิดเห็น, กระดานไวท์บอร์ด, เอกสาร และอื่นๆ
|ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐานของทีม
|ตัวเลือกการรับชมหลายรูปแบบ
|15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น รายการ, คัมบัง, แผนงานกานท์ และอื่นๆ
|แสดงเฉพาะรายการ, บอร์ด และปฏิทิน
|การผสานปฏิทิน
|ปฏิทินในตัว, ซิงค์กับ Outlook และ Google Calendar, ช่วยให้คุณเข้าร่วมการโทรได้โดยตรง
|ปฏิทินพร้อมใช้งาน, สามารถผสานกับปฏิทินภายนอกได้
|ความช่วยเหลือจาก AI
|ClickUp Brain, ปัญญาประดิษฐ์ที่ตระหนักถึงบริบทสำหรับเอกสาร, งาน, สรุป, และคำถาม
|Todoist Assist, AI สำหรับงานย่อย, ตัวกรอง, และคำแนะนำ
|การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
|การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ (Slack, Zoom, GitHub, Dropbox, Outlook, เป็นต้น)
|ผสานการทำงานกับแอปหลัก ๆ ผ่าน Zapier และ IFTTT
|ราคา
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
ClickUp คืออะไร?
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการงานและการจัดการโครงการด้วย AIแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อทดแทนการใช้แอปต่างๆ ที่ทีมส่วนใหญ่ใช้ร่วมกัน
👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้เชี่ยวชาญสลับระหว่างแอปและเว็บไซต์ประมาณ 1,200 ครั้งต่อวัน ทำให้เสียเวลาไปเกือบสองวินาทีในแต่ละครั้ง นั่นคือเกือบสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือห้าสัปดาห์การทำงานต่อปีที่ใช้ไปกับการกลับมาโฟกัสใหม่
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปจัดการงาน Slack Google Docs และสเปรดชีตอีกอัน ClickUp รวบรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว ช่วยลดสิ่งรบกวนและ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ClickUp เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เอง, และอัญมณีประจำตัว คือผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI. ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงมาก.
ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือบริหารทีม ClickUp ปรับให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานของคุณ และช่วยให้คุณมีสมาธิในขณะที่ทุกอย่างถูกทำให้เป็นอัตโนมัติสำหรับคุณ นั่นคือเหตุผลที่มันถูกเรียกว่า แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน!
คุณสมบัติของ ClickUp
ClickUp ไม่ใช่แค่ตัวจัดการงานเท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณทั้งหมดให้มีความคล่องตัวและอัตโนมัติได้อีกด้วย มีฟีเจอร์ในตัวมากมายที่จะช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและงานของคุณเป็นระเบียบอยู่เสมอ
นี่คือคุณสมบัติเด่นที่ทำให้ ClickUp น่าดึงดูดใจ
คุณสมบัติ #1: การจัดการงานที่ปรับแต่งได้
เมื่อทำงานกับ ClickUpงานใน ClickUpคือหน่วยพื้นฐานของกระบวนการทำงานของคุณ คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย ๆ ได้ และเพิ่มคำอธิบาย ไฟล์แนบ วันที่ครบกำหนด และผู้รับผิดชอบหลายคนให้กับแต่ละงานได้
ต้องการแจ้งเตือนเรื่องเร่งด่วนหรือไม่? เพียง เพิ่มระดับความสำคัญ เช่น 'ด่วน' หรือ 'ต่ำ' และด้วยสถานะงานแบบกำหนดเอง คุณยังสามารถก้าวข้ามขั้นตอนเดิม ๆ อย่าง 'ต้องทำ–กำลังทำ–เสร็จ' ได้อีกด้วย
แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณสามารถติดตามงานด้วยสถานะต่างๆ เช่น 'กำลังตรวจสอบ', 'รอความคิดเห็นจากลูกค้า', 'รอการออกแบบ', หรืออะไรก็ตามที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ
ต้องการวางแผนล่วงหน้าหรือไม่? จัดวางงานย่อยไว้ในงานหลัก แล้วแยกย่อยออกเป็นรายการตรวจสอบงานใน ClickUp วิธีนี้จะช่วยให้คุณและทีมของคุณเข้าถึงทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้ทันทีในที่เดียวที่งานนั้นถูกกำหนดไว้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เข้าถึงไลบรารีเทมเพลตที่ครอบคลุมของ ClickUpและเลือกเทมเพลตการจัดการงาน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการตั้งค่าและรับประกันความสม่ำเสมอในโครงการที่คล้ายกัน
คุณสมบัติ #2: ตัวเลือกการร่วมมือในทีมที่ติดตั้งไว้ในตัว
คุณจำการอัปเดตที่สำคัญที่คุณลืมบอกเพื่อนร่วมทีมได้ไหม เพราะคุณกำลังทำงานกับซอฟต์แวร์ที่ต่างกัน? คุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนแท็บแล้วบอกพวกเขาในภายหลัง แต่แล้วคุณก็ลืมไป ClickUp ทำให้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นอีก
ClickUp Chatถูกผสานรวมเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างช่องแชทเฉพาะสำหรับแต่ละทีม โครงการ หรือหัวข้อ และดำเนินการ การสนทนาแบบเรียลไทม์ ได้โดยไม่ต้องออกจากแอปเลย และแน่นอน คุณสามารถเปลี่ยนแชทเหล่านี้ให้เป็นงานได้ในขณะที่คุณกำลังใช้งาน
คุณยังสามารถใช้ผู้ช่วยเสียงเพื่อส่งข้อความและเปลี่ยนให้เป็นงานได้อีกด้วย นี่ไม่สะดวกหรือ? และยังไม่หมดเพียงเท่านี้
ด้วยความคิดเห็นใน ClickUp คุณสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนงาน, @mention เพื่อนร่วมทีม, มอบหมายงาน, และแม้กระทั่งลิงก์ไปยังเอกสารหรือแดชบอร์ด ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่ ทุกอย่างยังคงเป็นลำดับและติดตามได้ง่าย
หากคุณชอบการวางแผนแบบภาพClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณระดมความคิด วางแผนแนวคิด และสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้
คุณสามารถวางโน้ตติด, วาดเส้นเชื่อมโยง, และ เปลี่ยนอะไรก็ได้เป็นงาน เมื่อคุณพร้อมที่จะก้าวจากการคิดไปสู่การปฏิบัติ
การเชื่อมโยงกับงานทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสนทนาที่น่าอับอาย เช่น "โอ้ ไม่! ฉันลืมมอบหมายงานให้คุณ"
คุณสมบัติที่ 3: การดูงานและการผสานปฏิทิน
บางคนชอบกระดานคัมบัง บางคนสาบานกับปฏิทิน ClickUp เข้าใจดี นั่นคือเหตุผลที่มันมี มุมมองมากกว่า 15 แบบเพื่อเหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงาน
กระดานคัมบังของClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลากและวางงานข้ามขั้นตอนต่างๆ (เหมาะสำหรับทีมที่ใช้วิธีการแบบอไจล์) ในขณะที่มุมมองแผนภูมิแกนต์ของClickUpช่วยให้คุณติดตามการพึ่งพาของงานต่างๆ ได้
สิ่งที่ทำให้การติดตามงานง่ายยิ่งขึ้นคือปฏิทิน ClickUp ซึ่งให้คุณเห็นภาพรวมของตารางงานทั้งหมดในมุมกว้าง คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงงานรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และติดตามงานและการประชุมทั้งหมดได้ (คุณยังสามารถเข้าร่วมการประชุมของคุณได้โดยตรงจากที่นี่!)
นอกจากนี้ยังซิงค์กับปฏิทิน Google และ Outlook ของคุณโดยตรง ดังนั้นคุณจะไม่มีวันจองซ้อนหรือพลาดกำหนดส่งงาน
คุณสมบัติที่ 4: ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
คุณไม่ได้สมัครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้ใช้เวลาทั้งวันไปกับการมอบหมายงานและอัปเดตสถานะใช่ไหม? นั่นคือสิ่งที่ClickUp Automationsทำแทนคุณ
ด้วย เทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า หลายร้อยแบบ คุณสามารถกำหนดกฎได้ เช่น 'เมื่องานย้ายไปยังสถานะ 'กำลังตรวจสอบ' ให้มอบหมายงานนี้ให้กับ Alex และโพสต์ความคิดเห็น' หรือ 'หากวันครบกำหนดเปลี่ยนแปลง ให้แจ้งผู้จัดการโครงการ'
ระบบอัตโนมัติสามารถอัปเดตฟิลด์, ย้ายงาน, เพิ่มผู้ติดตาม, และแม้กระทั่งผสานกับเครื่องมือภายนอกได้. สิ่งนี้ทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นและสม่ำเสมอโดยไม่ต้องมีการจัดการอย่างละเอียด.
มันช่วยให้คุณมีกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าที่แท้จริง
📮 ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวัน นั่นคือเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ทุ่มเทให้กับงานที่ไม่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)
ClickUp AI Agentsช่วยขจัดความยุ่งยากเหล่านี้ คิดถึงการสร้างความงาน, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, บันทึกการประชุม, การร่างอีเมล, และการสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจร! ทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในพริบตาด้วย ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ
💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
คุณสมบัติที่ 5: ความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์
นี่คือจุดที่ทุกอย่างเริ่มล้ำสมัยClickUp Brainคือ ผู้ช่วย AI ในตัวของคุณ และไม่ได้มีไว้แค่สร้างบทนำบล็อกหรือแก้ไขข้อความเท่านั้น (แม้ว่ามันจะ ทำได้แน่นอน ก็ตาม)
สมองช่วยให้คุณเขียนเอกสาร, สรุปหัวข้อการหารือ, และแม้กระทั่งถอดเสียงการประชุมของคุณได้อย่างถูกต้อง. ด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือเช่น ChatGPT, Claude, และอื่น ๆ, คุณจะได้รับคุณภาพและความแม่นยำตามที่คุณต้องการ.
แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้มันสำคัญต่อเวิร์กโฟลว์ของคุณมากขนาดนี้? มันสามารถสแกนการสนทนา งาน และแม้แต่เอกสารใน ClickUpของคุณเพื่อ ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ
สงสัยว่ามีอะไรค้างอยู่หรือเพื่อนร่วมทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหม? แค่ถามได้เลย ระบบเข้าใจบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณและให้คำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำ
คุณสมบัติที่ 6: การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม
คุณกำลังใช้เครื่องมืออื่น ๆ ในกระบวนการทำงานของคุณอยู่แล้วใช่ไหม? ไม่มีปัญหา.ClickUp สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 ตัว รวมถึง Slack, Zoom, GitHub, Outlook, Dropbox และอื่น ๆ อีกมากมาย.
คุณสามารถส่งการอัปเดตไปยังช่อง Slack ของทีมคุณ, ซิงค์การประชุมกับ Google Calendar ของคุณ, หรือติดตามความคืบหน้าการพัฒนาได้โดยตรงจาก GitHub
ไม่ว่าคุณต้องการใช้แอปโปรดของคุณต่อไปหรือค่อยๆ นำทุกอย่างเข้าสู่ระบบนิเวศของ ClickUp การผสานรวมนั้นแข็งแกร่งและยืดหยุ่น คุณไม่จำเป็นต้องทิ้งทุกอย่างไป คุณเพียงแค่ได้รับวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการ รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
ราคาของ ClickUp
Todoist คืออะไร?
Todoist เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำและผู้จัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่าย ใช้โดยบุคคลและทีมขนาดเล็กที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย ใน Todoist คุณสามารถสร้างโปรเจกต์เพื่อจัดกลุ่มงาน จากนั้นเพิ่มงานภายในพร้อมวันที่กำหนด ฉลาก และธงความสำคัญ
Todoist มุ่งเน้นที่ฟีเจอร์หลักของงานโดยไม่เพิ่มสิ่งที่ไม่จำเป็น ความเรียบง่ายนี้ช่วยให้คุณเริ่มจัดระเบียบงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาปรับตั้งค่าที่ซับซ้อน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ! วันทำงานเฉลี่ยในปัจจุบันสั้นลง 36 นาทีเมื่อเทียบกับปี 2022 แต่เวลาที่มีประสิทธิภาพกลับเพิ่มขึ้นถึง 2% นี่คือการพิสูจน์ว่าเครื่องมือที่ชาญฉลาดช่วยให้ทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
คุณสมบัติของ Todoist
Todoist เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และด้วยเหตุผลที่ดี อินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย และความสามารถที่ทรงพลัง ทำให้การจัดการงานรู้สึกเหมือนเป็นกระบวนการที่เป็นระเบียบมากกว่าภาระหน้าที่
มาสำรวจคุณสมบัติหลักของมันกันเถอะ
คุณสมบัติ #1: เพิ่มอย่างรวดเร็วและภาษาธรรมชาติ
การเพิ่มงานใน Todoist นั้นง่ายมาก ฟีเจอร์ Quick Add ช่วยให้คุณเพิ่มงานได้ง่ายๆ ด้วยทางลัดบนแป้นพิมพ์ (กด 'Q') แต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นจริงๆ คือ ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
คุณสามารถพิมพ์อะไรบางอย่างเช่น 'ส่งรายงานทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. #งาน p1' และ Todoist จะตั้งค่าวันครบกำหนดที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติ มอบหมายให้กับโปรเจ็กต์ 'งาน' และทำเครื่องหมายว่าเป็นงานสำคัญลำดับต้น
วิธีการป้อนข้อมูลที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการป้อนงาน ทำให้คุณสามารถ บันทึกงานได้ทันทีที่นึกถึง
คุณสามารถดูงานเหล่านี้ได้ในรูปแบบรายการ ปฏิทิน หรือบอร์ด ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น มุมมอง 'ที่กำลังจะมาถึง' จะแสดงตารางงานของคุณสำหรับสัปดาห์หรือเดือนถัดไป
คุณสมบัติที่ 2: งานและตัวเตือนที่เกิดซ้ำ
การจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เป็นเรื่องง่ายด้วยฟีเจอร์งานประจำของ Todoist ไม่ว่าจะเป็น 'รดน้ำต้นไม้ทุกวันเสาร์' หรือ 'ตรวจสอบงบประมาณทุกวันที่ 1 ของเดือน' คุณสามารถ ตั้งเวลาให้งานทำซ้ำ ได้ตามช่วงเวลาที่เหมาะกับตารางเวลาของคุณ
นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคุณในเวลาที่กำหนดหรือแม้กระทั่งตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการแจ้งเตือน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ ตั้งการแจ้งเตือน ให้ 'โทรหาไรอัน' เวลา 10 โมงเช้า และ Todoist จะแจ้งเตือนคุณตามกำหนด
คุณสมบัติที่ 3: การจัดระเบียบโครงการ
Todoist ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานผ่านโปรเจกต์, หมวดหมู่, และป้ายกำกับ คุณสามารถสร้างโปรเจกต์สำหรับด้านต่าง ๆ ในชีวิตของคุณ เช่น 'งาน', 'ส่วนตัว', หรือ 'ฟิตเนส' และแบ่งย่อยออกเป็นหมวดหมู่เช่น 'ด่วน', 'รอ', หรือ 'เสร็จแล้ว'
ป้ายกำกับ ช่วยให้สามารถติดแท็กงานข้ามโปรเจกต์ได้ ทำให้คุณสามารถ กรองและดูงาน ตามบริบทต่างๆ เช่น '@email' หรือ '@calls' โครงสร้างแบบลำดับชั้นนี้ช่วยให้รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเป็นระเบียบและจัดการได้ง่าย
คุณสมบัติที่ 4: การร่วมมือและการแบ่งปัน
แม้ว่า Todoist จะเป็นเครื่องมือจัดการงานส่วนบุคคลที่ทรงพลัง แต่ก็โดดเด่นในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันเช่นกัน คุณสามารถแชร์โปรเจกต์กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัวได้ ผู้ร่วมงานสามารถมอบหมายงานให้กันและกันและเพิ่มความคิดเห็นในรายการงาน (เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ข้อเสนอแนะ)
สิ่งนี้ทำให้การประสานงานเป้าหมายร่วมกัน เช่น การวางแผนการเดินทางหรือการจัดการโครงการของทีม ง่ายและมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการ มอบหมายงานและติดตามความคืบหน้า ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
คุณสมบัติที่ 5: ประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI อัจฉริยะ
Todoist ยังมาพร้อมกับ ผู้ช่วย AI ของตัวเองที่ชื่อว่า Todoist Assist ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการงานของคุณฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย ดึงสิ่งที่ต้องทำจากอีเมลยาว ๆ แนะนำตัวกรอง และแม้กระทั่งร่างคำตอบได้
เพียงแค่พิมพ์ตามธรรมชาติ แล้ว Assist จะจัดการให้เอง มีให้บริการบนเว็บ, macOS และ iOS และข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่ว่าคุณจะจัดระเบียบวันของคุณหรือวางแผนโครงการ Todoist Assist จะเพิ่มชั้นอัจฉริยะให้กับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $2.5/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
ClickUp เทียบกับ Todoist: เปรียบเทียบฟีเจอร์
หลังจากสำรวจคุณสมบัติของทั้ง ClickUp และ Todoist แล้ว เห็นได้ชัดว่าเครื่องมือการจัดการโครงการทั้งสองมีจุดแข็งของตัวเอง
แต่ก่อนที่เราจะเปรียบเทียบฟีเจอร์แต่ละอย่าง นี่คือภาพรวมของสิ่งที่ทำให้แต่ละอย่างโดดเด่น
|หมวดหมู่
|คลิกอัพ
|Todoist
|การจัดการโครงการ
|การสร้างและติดตามงานอย่างครอบคลุมพร้อมแนบไฟล์และมุมมองหลายแบบ
|การจัดการงานที่เข้าใจง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย
|การปรับแต่ง
|การปรับแต่งขั้นสูงด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และกระบวนการทำงาน
|ปรับแต่งได้น้อยแต่เรียบง่ายเพื่อความสะดวกสบาย
|การจัดตารางเวลา
|การจัดตารางขั้นสูงพร้อมวันที่เริ่มต้น/กำหนดส่ง, การเชื่อมโยงงาน, และการผสานปฏิทิน
|งานและคำเตือนที่เกิดซ้ำสามารถตั้งค่าได้ง่าย
|ความร่วมมือ
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านแชท ความคิดเห็น กระดานไวท์บอร์ด เอกสาร
|การแชร์และแสดงความคิดเห็นแบบน้ำหนักเบาสำหรับทีมขนาดเล็ก
|คุณสมบัติของ AI
|ClickUp Brain สำหรับการจัดการงานและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
|คำแนะนำจาก AI สำหรับงานย่อย, ตัวกรอง และเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
|คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
|G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว) Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
|G2: 4. 4/5 (800+ รีวิว) Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
1. ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
ในมุมนี้ ClickUp มาพร้อมกับคุณสมบัติอันทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อจัดการโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ ในอีกมุมหนึ่ง Todoist เสนอการติดตามงานที่เรียบง่ายกว่า มาดูกันว่าใครจะครองตำแหน่งแชมป์!
ClickUp ตอบโจทย์การจัดการโครงการอย่างจริงจัง ด้วยฟีเจอร์ครบครัน คุณสามารถตั้งเป้าหมาย เข้าถึงเทมเพลตการจัดการโครงการที่จำเป็น ติดตามความคืบหน้าด้วย ClickUp Dashboard และทำงานซ้ำ ๆ อัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา จัดการทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงโครงการหลายขั้นตอนได้ในที่เดียว เหมาะสำหรับทีมที่ต้องรับมือกับความซับซ้อน
Todoist ทำให้ทุกอย่างง่ายและรวดเร็ว คุณสามารถจัดระเบียบงานเป็นโปรเจ็กต์ ตั้งวันครบกำหนด และใช้การจัดตารางเวลาแบบลากและวางได้ มันเรียบง่าย ใช้งานง่าย และเหมาะสำหรับการติดตามเป้าหมายส่วนตัวหรือทีมเล็ก ๆ โดยไม่มีสิ่งรบกวน
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp. Todoist เหมาะสำหรับโครงการขนาดเล็กและการติดตามงานที่เรียบง่าย แต่ไม่ได้มีเครื่องมือวางแผนที่ลึกซึ้งเท่าที่ทีมมืออาชีพต้องการ หากคุณต้องการเครื่องมือที่เหมาะกับทั้งบุคคลและทีมที่ซับซ้อน ความยืดหยุ่นของ ClickUp ทำให้มันโดดเด่น
2. การปรับแต่ง
ตอนนี้ สำหรับรอบที่สอง มาดูกันว่าใครจะปรับตัวเข้ากับความต้องการในการทำงานของคุณได้ดีกว่ากัน
ClickUp มอบการปรับแต่งแทบไม่จำกัด รวมถึงสถานะที่กำหนดเอง ประเภทงานหลายรูปแบบ และขั้นตอนการทำงานที่ละเอียด คุณสามารถปรับแต่ง Spaces, Lists และ Dashboards ให้เข้ากับสไตล์โครงการใดก็ได้ ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่มีกระบวนการเฉพาะตัว
Todoist รักษาความเรียบง่ายด้วยระดับความสำคัญ, ป้ายกำกับ, และตัวกรอง. ง่ายต่อการตั้งค่า แต่ไม่มีความสามารถในการปรับแต่งลึกซึ้ง, ซึ่งผู้ใช้บางคนชื่นชอบเพราะความตรงไปตรงมา.
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ หาก การปรับแต่ง เป็นสิ่งสำคัญ ClickUp คือผู้ชนะ ทีมหรือโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการฟิลด์และแดชบอร์ดเฉพาะทางจะชื่นชอบความยืดหยุ่นของ ClickUp อย่างไรก็ตาม Todoist ได้คะแนนสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อนและต้องการความรวดเร็ว
3. การจัดตารางงานและงานที่ทำซ้ำ
การจัดตารางเวลาและงานที่ต้องทำซ้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของคุณ ใครกันที่สามารถดูแลปฏิทินของคุณให้เป็นระเบียบได้?
ClickUp จัดการกับการทำงานซ้ำที่ซับซ้อนและมีตัวเลือกวันเริ่มต้นและวันครบกำหนด ด้วยแผนภูมิแกนต์และการซิงค์กับ Google Calendar จึงมอบตารางงานที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนและบูรณาการสำหรับโครงการทุกขนาด
Todoist โดดเด่นด้วยการป้อนงานและเตือนความจำด้วยภาษาธรรมชาติที่รวดเร็วและง่ายดาย งานที่ทำซ้ำสามารถตั้งค่าได้ง่าย แม้ว่าจะไม่มีมุมมองตามไทม์ไลน์หรือการผสานปฏิทินอย่างละเอียดก็ตาม
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ ทั้งสองเครื่องมือจัดการงานที่ทำซ้ำได้ แต่ในวิธีที่แตกต่างกัน Todoist ได้คะแนนสูงจากการป้อนงานและการแจ้งเตือนที่รวดเร็วและเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว ClickUp คว้าตำแหน่งสำหรับตารางเวลาขั้นสูงและการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม
4. การทำงานเป็นทีม
การสื่อสารสามารถทำให้โครงการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ใครคือผู้เล่นทีมที่แท้จริง?
ClickUp ผสานแชท ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน กระดานไวท์บอร์ด และเอกสารไว้ในที่เดียว ทำให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงานโดยตรง คุณสามารถสร้างงานขณะทำงานร่วมกันได้ ซึ่งช่วยให้ไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใดๆ
Todoist มีฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นและแชร์งานพื้นฐาน แต่ขาดแชทหรือเครื่องมือการทำงานร่วมกันขั้นสูง ทีมส่วนใหญ่มักต้องใช้แอปแยกสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะอย่างชัดเจนด้วย ศูนย์กลางการสื่อสารแบบครบวงจร ระบบแชทและแสดงความคิดเห็นที่ผสานรวมไว้ด้วยกันทำให้การสนทนาและการทำงานเกิดขึ้นพร้อมกัน
5. ระบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
มาดูกันว่าเครื่องมือใดจะนำผู้ช่วยอัจฉริยะที่สุดมาสู่การต่อสู้
ClickUp Brain ไม่เพียงแค่การเขียนเท่านั้น แต่ยังสรุปงาน, บันทึกการประชุม, และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยการสแกนพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ ด้วยการผสานรวมกับ ChatGPT มันคือผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดซึ่งเข้าใจโครงการของคุณอย่างแท้จริง
ผู้ช่วย AI ของ Todoist แนะนำงานย่อย ช่วยให้คุณดึงการกระทำจากอีเมล และแนะนำตัวกรองด้วย เป็นประโยชน์ในการเร่งการป้อนงาน แต่ขาดคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่ลึกซึ้ง
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ขึ้นนำด้วย AI Brain ที่ทรงพลังซึ่งเข้าใจทั้งพื้นที่ทำงานและกระบวนการทำงานของคุณ Todoist's assistant มีประโยชน์สำหรับการจัดการงาน แต่ยังไม่ครอบคลุมหรือรับรู้บริบทได้เท่า ClickUp
📮ข้อมูลเชิงลึกจาก ClickUp:มีเพียง 7% ของผู้เชี่ยวชาญที่พึ่งพาAI เป็นหลักในการจัดการงานและจัดระเบียบ อาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้ถูกจำกัดให้ใช้กับแอปเฉพาะ เช่น ปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือแอปอีเมล
ด้วย ClickUp, AI เดียวกันนี้ช่วยขับเคลื่อนการทำงานของอีเมลหรือการสื่อสารอื่น ๆ, ปฏิทิน, งาน, และเอกสารของคุณ. เพียงถาม, "อะไรคือสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกของฉันในวันนี้?".
ClickUp Brainจะค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่ามีอะไรอยู่ในงานของคุณบ้าง โดยเรียงตามความเร่งด่วนและความสำคัญ เพียงเท่านี้ ClickUp ก็รวบรวมแอปมากกว่า 5 แอปไว้ในแอปเดียวที่ครบจบทุกความต้องการ!
6. การกำหนดราคา
มาดูกันตามตรง ค่าใช้จ่ายสำคัญ! ทั้ง ClickUp และ Todoist มีรูปแบบการกำหนดราคาที่แตกต่างกัน แล้วแบบไหนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณ?
ClickUp มีแผนฟรีพร้อมฟีเจอร์มากมาย เหมาะสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็ก แผนชำระเงินเริ่มต้นในราคาที่จับต้องได้ พร้อมขยายขนาดด้วยฟีเจอร์ขั้นสูงและพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม
Todoist ยังมีแผนฟรีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงานพื้นฐาน แผนพรีเมียมจะปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือจาก AI และป้ายกำกับ ในราคาที่สมเหตุสมผลต่อเดือน
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ หากคุณต้องการฟีเจอร์ที่ครอบคลุม เช่น ความช่วยเหลือจาก AI พร้อมพื้นที่สำหรับการเติบโต ClickUp มีแผนราคาแบบเป็นขั้นและแผนฟรีที่ให้ความคุ้มค่ามากกว่า แต่ถ้าคุณชอบเส้นทางอัปเกรดที่เรียบง่ายและชัดเจน ราคาของ Todoist เข้าใจง่ายและประหยัดงบประมาณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง ลองใช้ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีของพวกเขาก่อน นี่จะช่วยประหยัดเวลาและเงินที่คุณต้องใช้ในการย้ายเครื่องมือ เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยน ให้เริ่มต้นช้าๆ และสำรวจฟีเจอร์ทีละอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
ClickUp เทียบกับ Todoist บน Reddit
ต้องการฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงที่เคยใช้เครื่องมือเหล่านี้มาก่อนหรือไม่? เราพร้อมให้คุณฟังแล้ว เราได้ค้นหาข้อมูลจาก Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้แพลตฟอร์มใดที่ชื่นชอบมากที่สุด
ก่อนอื่น นี่คือสิ่งที่actuallifethings ผู้ใช้ Reddit ได้แบ่งปันเกี่ยวกับ ClickUp บนr/clickup
…ClickUp ช่วยให้ทีมต่าง ๆ ในองค์กรสามารถดำเนินงานตามกระบวนการทำงานที่แต่ละทีมถนัดได้ แต่ยังคงอยู่บนโครงสร้างข้อมูลกลางเดียวกัน หากมีการจัดโครงสร้างข้อมูลอย่างเหมาะสม ระบบจะช่วยขจัดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนหรือแยกส่วนระหว่างแผนกต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อมีการอัปเดตข้อมูลหรือมีการเปลี่ยนแปลงในแผนกใด แผนกอื่น ๆ ที่ใช้ข้อมูลเดียวกันก็จะได้รับการอัปเดตพร้อมกัน แม้ว่าแต่ละแผนกจะแสดงข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันก็ตาม ClickUp เป็นระบบที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง คุ้มค่าทั้งในด้านราคาและประสิทธิภาพการใช้งานที่ง่ายต่อการใช้งาน ฉันไม่เคยเห็นอะไรที่ใกล้เคียงเลย
…ClickUp ช่วยให้ทีมต่าง ๆ ในองค์กรสามารถดำเนินงานตามกระบวนการทำงานที่แต่ละทีมถนัดได้ แต่ยังคงอยู่บนโครงสร้างข้อมูลกลางเดียวกัน หากมีการจัดโครงสร้างข้อมูลอย่างเหมาะสม ระบบจะช่วยขจัดปัญหาข้อมูลแยกส่วนระหว่างแผนกต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อมีการอัปเดตข้อมูลหรือมีการเปลี่ยนแปลงในแผนกใด แผนกอื่น ๆ ที่ใช้ข้อมูลเดียวกันก็จะได้รับการอัปเดตพร้อมกัน แม้ว่าจะใช้งานข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันก็ตาม ClickUp เป็นระบบที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง คุ้มค่าทั้งในด้านราคาและประสิทธิภาพการใช้งานที่ง่ายต่อการใช้งาน ฉันไม่เคยเห็นอะไรที่ใกล้เคียงเลย
ตอนนี้ มาดูกันว่าผู้ใช้หมายเลข822825คิดอย่างไรเกี่ยวกับ Todoist บนr/todoist
รักการประมวลผลภาษาธรรมชาติการออกแบบที่สวยงามรองรับการบล็อกเวลาความน่าเชื่อถือเกลียด:การอัปเดตช้า (ผมคิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกับความน่าเชื่อถือ แต่ก็ยังช้ากว่าคู่แข่งรายใหญ่) ฟีเจอร์จำกัด โดยเฉพาะในมุมมองปฏิทิน (เนื่องจากเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามา) ปรับแต่งได้น้อย (ถ้าคุณลองใช้ TickTick จะเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไร) *ผมได้ทดลองใช้ทั้ง Todoist และ TickTick และสุดท้ายเลือก Todoist เพราะข้อดีที่กล่าวไว้ข้างต้น
รักการประมวลผลภาษาธรรมชาติการออกแบบที่สวยงามรองรับการบล็อกเวลาความน่าเชื่อถือเกลียด:การอัปเดตช้า (ผมคิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกับความน่าเชื่อถือ แต่ก็ยังช้ากว่าคู่แข่งรายใหญ่) ฟีเจอร์จำกัด โดยเฉพาะในมุมมองปฏิทิน (เนื่องจากเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามา) ปรับแต่งได้น้อย (ถ้าคุณลองใช้ TickTick จะเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไร) *ผมได้ทดลองใช้ทั้ง Todoist และ TickTick และสุดท้ายเลือก Todoist เพราะข้อดีที่กล่าวไว้ข้างต้น
อยากฟังความคิดเห็นจากคนที่เปลี่ยนเครื่องมือบ้างไหม? นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Reddit ชื่อjthansen5072 กล่าวเกี่ยวกับการเลือกใช้ ClickUpแทน Todoist
ฉันเพิ่งย้ายจาก Todoist มาใช้ ClickUp และรู้สึกพอใจมากที่เปลี่ยนมาใช้... ด้วยแผนฟรีของ ClickUp ฉันได้รับทุกสิ่งที่ต้องการและมีฟีเจอร์มากมายกว่าแผนชำระเงินของ Todoist (ยกเว้น 2 ฟีเจอร์ที่อาจจะมาใน ClickUp เร็วๆ นี้ ซึ่งฉันก็สามารถอยู่ได้โดยไม่มี) การใช้ ClickUp อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สักเล็กน้อย แต่เมื่อคุณคุ้นเคยแล้ว โปรแกรมนี้ (จากประสบการณ์ของผม) จะกลายเป็นเครื่องมือที่ง่าย รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติมาก ผมเป็นผู้ใช้ ClickUp ที่พึงพอใจอย่างยิ่ง และขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานส่วนตัว...
ฉันเพิ่งย้ายจาก Todoist มาใช้ ClickUp และรู้สึกพอใจมากที่เปลี่ยนมาใช้... ด้วยแผนฟรีของ ClickUp ฉันได้รับทุกสิ่งที่ต้องการและมีฟีเจอร์มากมายกว่าแผนชำระเงินของ Todoist (ยกเว้น 2 ฟีเจอร์ที่น่าจะเพิ่มมาใน ClickUp เร็วๆ นี้ ซึ่งฉันก็สามารถอยู่ได้โดยไม่มี) การใช้ ClickUp อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สักเล็กน้อย แต่เมื่อคุณคุ้นเคยและเชี่ยวชาญแล้ว โปรแกรมนี้ (จากประสบการณ์ของผม) จะกลายเป็นเครื่องมือที่ง่าย รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติมาก ผมเป็นผู้ใช้ ClickUp ที่พึงพอใจอย่างยิ่ง และขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานส่วนตัว...
ดังนั้น นี่คือสิ่งที่คุณได้รับ ผู้ใช้จริงที่แสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงที่ซื่อสัตย์ ช่วยให้คุณรู้สึกได้ว่าซอฟต์แวร์การจัดการงานใดอาจเหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด
เครื่องมือจัดการงานใดครองความเป็นเลิศสูงสุด?
หลังจากการประลองที่ยิ่งใหญ่ ซอฟต์แวร์การจัดการงานใดที่ครองชัยชนะทั้งหมด?
เอาล่ะ ClickUp คว้าแชมป์ไปอย่างชัดเจน
ทำไม? เพราะมันรวมคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง, ระบบอัตโนมัติ, การจัดการปริมาณงาน, การติดตามเวลา, การสนับสนุนด้วย AI ที่มีความสามารถ, และราคาที่ยืดหยุ่น ทั้งหมดในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการทีมหรือตั้งเป้าหมายส่วนตัว ความหลากหลายและความลึกของ ClickUp ทำให้มันมีความได้เปรียบ
นั่นไม่ได้หมายความว่า Todoist ไม่ใช่คู่แข่งที่คู่ควร มันโดดเด่นด้วยการออกแบบที่สะอาดตาและการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานที่ตรงไปตรงมาโดยไม่รู้สึกวุ่นวาย
แต่สำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือที่ครบครันและสามารถเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของคุณ ClickUp คือคำตอบที่เหนือชั้นทุกครั้ง ต้องการทดลองใช้ด้วยตัวเองหรือไม่? สมัครบัญชี ClickUp ฟรีได้เลยวันนี้!