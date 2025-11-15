Glean vs. Elasticsearch: AI ตัวไหนดีที่สุดสำหรับการค้นหาและการจัดการความรู้?

เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Glean และ Elasticsearch ได้ปฏิวัติวิธีการค้นหา ค้นคืน และจัดการข้อมูลของเรา
แต่เครื่องมือใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด? คุณต้องการเครื่องมือที่โดดเด่นในการค้นหาข้อมูลภายในองค์กรอย่างรวดเร็วและแม่นยำ หรือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างวิกิที่ใช้งานง่ายและขยายขนาดได้?
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเปรียบเทียบเครื่องมือค้นหาสำหรับองค์กรสองตัวนี้: Glean กับ Elasticsearch ประเมินคุณสมบัติและประสิทธิภาพของพวกมัน และหารือถึงผลกระทบที่มีต่อระบบการจัดการความรู้ของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้อง เราจะแนะนำทางเลือกที่มั่นคงสำหรับทั้งสองเครื่องมือด้วย—ClickUp!
🔎 คุณรู้หรือไม่?เครื่องมือค้นหาแรกสุด "Archie"เปิดตัวในปี 1990
สร้างโดยนักศึกษามหาวิทยาลัย อลัน เอมเทจ, ปีเตอร์ ดอยช์ และบิลล์ ฮีเลน อาร์ชีทำหน้าที่จัดทำดัชนีไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ FTP สาธารณะ ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและดาวน์โหลดไฟล์เหล่านั้นได้ ชื่อของมันมาจากคำว่า *archive โดยตัดตัว 'v' ออก แม้จะเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัย แต่ในที่สุด อาร์ชีก็ค่อยๆ หายไปในช่วงปลายทศวรรษ 1990
|ฟังก์ชันการค้นหา
|การค้นหาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการและเกี่ยวข้องเฉพาะบุคคล
|การค้นหาข้อความเต็มประสิทธิภาพสูงครอบคลุมข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ปรับแต่งได้ผ่าน Query DSL สำหรับนักพัฒนา
|ค้นหาข้อมูลองค์กรแบบรวมศูนย์ในภารกิจ, เอกสาร, ความคิดเห็น และอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องตั้งค่า สร้างขึ้นเพื่อทีมที่ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วและนำไปใช้ได้จริง
|การนำเข้าข้อมูลและการเสริมข้อมูล
|ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการ จัดระเบียบข้อมูลให้เป็นประสบการณ์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อการค้นหาที่ราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม
|รองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ซับซ้อน การแมป การแบ่งข้อมูลเป็นโทเค็นแบบกำหนดเอง และการสร้างดัชนี สามารถผสานการทำงานได้ดีกับเครื่องมือบิ๊กดาต้า เช่น Hadoop และ Spark
|ดึงข้อมูลจากงาน เอกสาร และแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Slack หรือ Google Drive โดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าซับซ้อน
|ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้
|ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย พร้อมคำแนะนำด้วยภาษาธรรมชาติและการจัดระเบียบข้อมูล
|ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค. ศักยภาพเต็มที่ปลดล็อกผ่านการเข้าใจอัลกอริทึมการค้นหาและ Query DSL
|สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ทั่วไป—การค้นหาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำงานที่คุ้นเคยซึ่งทีมต่างๆ ใช้งานอยู่แล้ว
|ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|เครื่องมือการกำกับดูแลที่ติดตั้งไว้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ทำให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น เหมาะสำหรับความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัยที่ซับซ้อน
|การควบคุมสิทธิ์แบบละเอียดสำหรับพื้นที่ทำงาน, โฟลเดอร์, และงาน. ตอบสนองความต้องการของทีมส่วนใหญ่โดยไม่ต้องมีภาระเพิ่มเติม
|ความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพ
|ปรับให้เหมาะสมสำหรับการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ แต่ขาดการควบคุมที่ละเอียดและการขยายในแนวนอน
|ความสามารถในการขยายแนวนอนด้วยสถาปัตยกรรมแบบกระจาย ช่วยรับประกันความพร้อมใช้งานสูงและประสิทธิภาพที่รวดเร็วแม้ในขณะที่ข้อมูลเพิ่มขึ้น
|จัดการทีมและโครงการที่เติบโตได้อย่างง่ายดาย ประสิทธิภาพยังคงเชื่อถือได้แม้ในขณะที่พื้นที่ทำงานขยายขนาดและความซับซ้อนเพิ่มขึ้น
Glean คืออะไร?
Glean เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถควบคุมข้อมูล เครื่องมือ และงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันเชื่อมต่อกับแอปที่มีอยู่ของบริษัทคุณ—เช่น Google Workspace, Slack, Salesforce และอื่นๆ—และใช้ AI เพื่อทำความเข้าใจวิธีการทำงานขององค์กรของคุณ ผลลัพธ์คือการค้นหาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น คำแนะนำที่ดีกว่า และคำตอบที่รวดเร็วซึ่งมีความหมายในบริบทการทำงานเฉพาะของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งเหยิง ค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจาย หรือเพียงแค่พยายามทำงานให้เร็วขึ้น Glean สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปที่พนักงานของคุณใช้อยู่แล้ว
คุณสมบัติเด่น
คุณสมบัติ #1: ตัวสร้างคำสั่งและคำสั่งขั้นสูง
เครื่องมือสร้างคำสั่งของ Glean ช่วยให้คุณสามารถสร้างคำสั่งค้นหาในภาษาธรรมชาติได้ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยคำสั่งง่ายๆ เพื่อค้นหาเอกสารหรือสรุปเนื้อหาของเอกสารได้ อย่างไรก็ตาม งานที่ซับซ้อนมากขึ้นต้องการคำสั่งที่ซับซ้อนมากขึ้น
สิ่งนี้อาจต้องใช้ระบบหรือการแจ้งเตือนหลายขั้นตอนตามวิธีดั้งเดิม ด้วยระบบการแจ้งเตือนขั้นสูง Glean ช่วยให้คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ แต่ละขั้นตอนมีการค้นหาหรือการดำเนินการเฉพาะเจาะจง จากนั้นเชื่อมโยงขั้นตอนเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่สอดคล้องกัน แต่ละขั้นตอนจะต่อยอดจากขั้นตอนก่อนหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อคุณดำเนินการต่อไป
📮 ClickUp Insight: 1 ใน 5 ของมืออาชีพใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์ ข้อความ หรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของพวกเขา นั่นคือเกือบ 40% ของเวลาทำงานทั้งสัปดาห์ที่สูญเปล่าไปกับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที!การค้นหาแบบองค์กรของ ClickUpรวมทุกงานของคุณเข้าด้วยกัน—ทั้งงาน เอกสาร อีเมล และการแชท—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำเมื่อต้องการ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์—รวมเป็นกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
คุณสมบัติที่ 2: กระตุ้นให้สร้างห้องสมุดเพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วของ AI
ไลบรารีคำสั่งคือที่เก็บคำสั่งที่คุณสร้างขึ้นเองทั้งหมด แทนที่จะสร้างคำสั่งใหม่จากศูนย์ คุณสามารถเรียกดูคำสั่งที่มีอยู่ซึ่งสร้างโดยทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย สมาชิกแต่ละคนในทีมสามารถค้นหาและนำคำสั่งที่มีประสิทธิภาพกลับมาใช้ซ้ำได้ ช่วยลดความซ้ำซ้อนและเร่งการนำไปใช้
Glean ยังแนะนำข้อความเริ่มต้นยอดนิยมตามบทบาทและรูปแบบการใช้งานก่อนหน้าอีกด้วย เปรียบเสมือนฐานความรู้ร่วมกันที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อทีมของคุณเรียนรู้วิธีสร้างวิกิสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยคำแนะนำในการเริ่มต้น คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาสร้างทุกอย่างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น
คุณสมบัติ #3: AI สำหรับทุกบทบาท
แพลตฟอร์มของ Glean เป็นระบบไม่ต้องเขียนโค้ด หมายความว่าใครก็ตามตั้งแต่ฝ่ายขายไปจนถึงฝ่ายสนับสนุนสามารถทำให้กระบวนการทำงานของตนเป็นอัตโนมัติได้โดยใช้ภาษาธรรมชาติที่เข้าใจง่าย
ไม่ว่าจะเป็นการร่างคำตอบให้กับลูกค้า, สรุปเอกสาร, หรือค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ซ่อนอยู่ในบทสนทนาที่ผ่านมา, Glean เข้าใจบริบทและช่วยให้งานดำเนินไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือความรู้ทางเทคนิค
คุณสมบัติ #4: คอลเลกชันอัจฉริยะเพื่อการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
Glean ช่วยลดความยุ่งเหยิงของเอกสารที่กระจัดกระจายและลิงก์ที่หายาก โดยให้ทีมสามารถจัดระเบียบข้อมูลสำคัญในที่เดียว ด้วยฟีเจอร์ Collections ทีมสามารถจัดกลุ่มไฟล์ โน้ต ลิงก์ และการสนทนาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น Google Drive, Slack หรือเครื่องมือภายในองค์กร
สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการติดตามวัสดุของโครงการ, แบ่งปันการอัปเดต, และทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีการเข้าถึงข้อมูลเดียวกันโดยไม่ต้องค้นหาผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ
รวบรวมข้อมูลราคา
- ราคาตามความต้องการ
Elasticsearch คืออะไร?
Elasticsearch เป็นเครื่องมือค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลแบบโอเพนซอร์สที่กระจายศูนย์ ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างในปริมาณมาก คิดถึงมันเหมือนกับ Google แต่สำหรับข้อมูลภายในธุรกิจของคุณ มันดึงข้อมูลและจัดทำดัชนีจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เช่น ฐานข้อมูล บันทึกข้อมูล เอกสาร หรือข้อมูลจากแอปพลิเคชัน เพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้เพียงแค่จับคู่คำค้นหาเท่านั้น แต่ยังจัดอันดับผลลัพธ์ตามความเกี่ยวข้องและบริบท ไม่ว่าคุณจะพยายามค้นหาเอกสารเฉพาะ วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า หรือติดตามบันทึกระบบแบบเรียลไทม์ Elasticsearch ได้รับการออกแบบมาเพื่อคืนข้อมูลที่ถูกต้องเกือบจะในทันที—แม้จะข้ามข้อมูลหลายล้านรายการก็ตาม
คุณสมบัติของ Elasticsearch
จากการผสานรวมความสามารถในการค้นหาด้วย AI ไปจนถึงการขยายโครงสร้างพื้นฐานของคุณ Elasticsearch มอบความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพที่คุณต้องการ ด้านล่างนี้คือคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางส่วน:
คุณสมบัติ #1: สร้างระบบค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ในแอปพลิเคชันของคุณ
Elasticsearch Relevance Engine (ESRE) เพิ่มความสามารถในการค้นหาเชิงความหมายให้กับแอปพลิเคชันของคุณ ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาผลลัพธ์ตามความหมาย ไม่ใช่แค่การจับคู่คำหลักเท่านั้น ทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องฝึกโมเดลใหม่สำหรับโดเมนเฉพาะของคุณ ซึ่งทำให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้น
คุณยังสามารถรวม ESRE กับโมเดลภาษาภายนอก ปรับแต่งด้วยโมเดลทรานส์ฟอร์มเมอร์ของคุณเอง หรือสร้างประสบการณ์การค้นหาแบบผสมผสานที่ผสมผสานการค้นหาแบบดั้งเดิมกับความเกี่ยวข้องเชิงความหมาย ความยืดหยุ่นนี้ทำให้มีประโยชน์ในการปรับแต่งฟังก์ชันการค้นหาหรือการทำงานอัตโนมัติของ AIให้เหมาะกับเนื้อหาและความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าประเมินค่า metadata ต่ำเกินไป! มันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ อะไร ที่คุณค้นหา—แต่ อย่างไร ที่สิ่งต่าง ๆ ถูกติดแท็ก, จัดหมวดหมู่, และเชื่อมโยงกันก็สำคัญไม่แพ้กัน. Metadata ที่แข็งแกร่ง (เช่น วันที่, ผู้แต่ง, แท็กโครงการ, หรือระดับการเข้าถึง) ช่วยปรับปรุงผลการค้นหา, ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้, และค้นหาสิ่งที่คุณอาจลืมไว้ในเวลาที่เหมาะสม.
คุณสมบัติที่ 2: ความสามารถในการปรับขนาดเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางธุรกิจ
Elasticsearch ขยายตัวในแนวนอน หมายความว่าระบบจะเติบโตไปพร้อมกับคุณ ประสบการณ์การใช้งานยังคงสม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะใช้งานบนโหนดเดียวหรือคลัสเตอร์ที่มี 300 โหนด
มันสามารถจัดการคำขอได้หลายล้านครั้งต่อวินาที ทำให้ดัชนีและคำค้นหาถูกกระจายไปทั่วคลัสเตอร์เพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับขนาดของ Elasticsearch ช่วยให้ความสามารถในการค้นหาข้อมูลของคุณสามารถขยายได้อย่างง่ายดาย หากคุณกำลังสงสัยว่าจะใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร
คุณสมบัติ #3: จัดเก็บและสำรวจข้อมูลตามที่คุณต้องการ
Elasticsearch มอบความยืดหยุ่นในการจัดเก็บข้อมูลของคุณว่าจะจัดเก็บอย่างไรและที่ไหน ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องเพื่อค้นหาอย่างรวดเร็ว หรือใช้ตัวเลือกที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น การจัดเก็บข้อมูลใน S3 ที่มีต้นทุนต่ำ
ด้วยฟิลด์แบบรันไทม์ การปรับตัวให้เข้ากับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงหรือการนำเข้าชุดข้อมูลใหม่ได้ทันทีเป็นเรื่องง่าย สำหรับทีมที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการจัดการเอกสาร Elasticsearch ทำให้การจัดระเบียบ การจัดการ และการค้นหาข้อมูลของคุณเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ 4: ความพร้อมใช้งานสูงและการตรวจจับความล้มเหลว
คุณสมบัติเช่นการจำลองแบบข้ามคลัสเตอร์ทำให้แน่ใจว่าการสำรองข้อมูลพร้อมใช้งานเสมอ ระบบกระจายตัวถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานและความน่าเชื่อถือ ข้อมูลของคุณยังคงพร้อมใช้งานได้แม้เมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้น
ราคาของ Elasticsearch
- ราคาตามความต้องการ
Glean vs. Elasticsearch: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Glean และ Elasticsearch เผชิญกับความท้าทายเดียวกัน: ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการค้นหาในพื้นที่ทำงาน แต่พวกเขาใช้วิธีที่แตกต่างกัน
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของความแตกต่างของพวกเขา:
|เก็บเกี่ยว
|Elasticsearch
|โซลูชันที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมความสามารถด้าน AI
|แพลตฟอร์มการค้นหาที่ปรับแต่งได้สูงและขยายขนาดได้
|สามารถจัดระเบียบและค้นหาความรู้ภายในได้อย่างรวดเร็ว พร้อมคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและผลลัพธ์ที่เข้าใจบริบท
|สามารถจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่และคำค้นหาที่ซับซ้อนได้ด้วยความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มการค้นหาแบบเต็มข้อความสำหรับองค์กร
|เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคด้วยการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI การวิเคราะห์ข้อมูล และคำแนะนำด้วยภาษาธรรมชาติ
|นำเสนอคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการกำกับดูแลข้อมูลที่ซับซ้อน
|จัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคลังข้อมูลอัจฉริยะและ Go Links สำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
|รองรับข้อมูลขนาดใหญ่และนำเสนอสถาปัตยกรรมแบบกระจายสำหรับการขยายระบบในแนวนอน
ตอนนี้ มาเจาะลึกคุณสมบัติหลักเพื่อดูว่าแต่ละเครื่องมือมีความโดดเด่นในด้านใดบ้าง
คุณสมบัติ #1: ฟังก์ชันการค้นหา
Gleanเป็นแพลตฟอร์มการค้นหาสำหรับองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีAI โดยใช้ LLMs และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างผลลัพธ์การค้นหาที่มีความเฉพาะบุคคลและแม่นยำมากขึ้น มุ่งเน้นในการให้คำตอบที่เกี่ยวข้องโดยเข้าใจบริบทเบื้องหลังแต่ละคำถาม
ในทางกลับกัน Elasticsearch มุ่งเน้นการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง Query DSL (Domain Specific Language) ของมันช่วยให้สามารถปรับแต่งการค้นหาได้อย่างละเอียด ทำให้ผู้พัฒนาสามารถควบคุมการค้นหาและผลลัพธ์การจัดอันดับได้อย่างแม่นยำ
🏆 ผู้ชนะ: Glean. การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันให้ผลลัพธ์ที่มีความเป็นส่วนตัวและเข้าใจบริบทมากขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ต้องการคำตอบที่เข้าใจง่ายและเกี่ยวข้องโดยไม่ต้องปรับแต่งคำค้นหาด้วยตนเอง
คุณสมบัติ #2: การรับข้อมูลและการเสริมข้อมูล
ในด้านหนึ่ง Glean ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการ จัดระเบียบข้อมูลให้เป็นประสบการณ์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อการค้นหาที่ราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม ในอีกด้านหนึ่ง มันให้ความยืดหยุ่นสูงในการรับข้อมูล
ท่อการนำเข้าข้อมูลของมันรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ซับซ้อนและการแมปข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดกระบวนการแบ่งข้อมูลเป็นโทเค็นและการสร้างดัชนีที่ปรับแต่งตามความต้องการของพวกเขาได้
Elasticsearch ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือบิ๊กดาต้า เช่น Hadoop และ Spark ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานข้อมูลขนาดใหญ่
🏆 ผู้ชนะ: Elasticsearch ชนะในครั้งนี้เนื่องจากสามารถปรับแต่งและควบคุมรายละเอียดได้อย่างละเอียดในกระบวนการนำเข้าข้อมูล ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับกระบวนการจัดทำดัชนีข้อมูลให้ตรงกับความต้องการได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติที่ 3: ประสบการณ์ของผู้ใช้และอินเตอร์เฟซ
Glean's interface ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยธรรมชาติ มันถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางในการใช้งาน ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คำสั่งภาษาธรรมชาติและความสามารถในการจัดระเบียบข้อมูลเป็นคอลเลกชัน ทำให้ Glean เข้าถึงได้ง่ายมาก
Elasticsearch, อย่างไรก็ตาม, มีความเป็นเทคนิคมากกว่ามาก. แม้ว่าจะให้ฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่ง, ผู้ใช้ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอัลกอริธึมการค้นหาและ Query DSL เพื่อปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของมัน.
🏆 ผู้ชนะ: Glean ชนะในที่นี้เนื่องจากความสามารถในการนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ช่วยให้ทีมค้นหาข้อมูลและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ 4: ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
Glean มีเครื่องมือการกำกับดูแลในตัวที่ช่วยให้มั่นใจถึงการเข้าถึงข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอย่างเหมาะสม ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามนโยบายภายในและข้อบังคับภายนอกได้
ในทางกลับกัน Elasticsearch มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและปรับแต่งได้สูงกว่า ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับองค์กรที่มีความต้องการด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ซับซ้อน
🏆 ผู้ชนะ: Elasticsearch. หากคุณต้องการคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและปรับแต่งได้สูงกว่า นี่คือผู้ชนะที่ชัดเจน
คุณสมบัติที่ 5: ความสามารถในการขยายตัวและประสิทธิภาพ
Glean เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาในที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในชุดข้อมูลขนาดใหญ่และให้การปรับขนาดที่ดี อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เสนอความสามารถในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน การควบคุมทรัพยากรระบบอย่างละเอียด และการปรับขนาดแนวนอนเช่นเดียวกับ Elasticsearch
Elasticsearch ใช้สถาปัตยกรรมแบบกระจายที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวในแนวนอน ช่วยให้สามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดายข้ามหลายโหนด ซึ่งรับประกันความพร้อมใช้งานสูงและประสิทธิภาพที่รวดเร็วแม้ในขณะที่ข้อมูลเพิ่มขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: Elasticsearch คือผู้ชนะในที่นี้ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบกระจายและปรับขนาดได้ ซึ่งรับประกันประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่และหลายโหนด
Glean vs. Elasticsearch บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit มักมีความคิดเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Glean และ Elasticsearch และมุมมองของพวกเขาถูกหล่อหลอมโดยความต้องการเฉพาะและกระบวนการทำงาน
ความรู้สึกทั่วไปมักจะเอนเอียงไปทาง Glean สำหรับผู้ใช้ที่มองหาความเรียบง่ายและการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ Reddit ชื่อOld_Cauliflower6316 ได้กล่าวไว้ในr/Llamaindex ว่า:
ในความเห็นของผม หากกรณีการใช้งานของคุณค่อนข้างง่าย ผมขอแนะนำให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง Glean ครับ พวกเขามีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ มูลค่าที่พิสูจน์แล้ว และความยืดหยุ่นสูง โดยคำว่า 'ง่าย' ที่ผมหมายถึง คือการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลยอดนิยมอย่าง Slack, Google Drive, Confluence, Notion, JIRA ฯลฯ ได้อย่างราบรื่น และมอบประสบการณ์การใช้งานในรูปแบบแชทบอทหรือเครื่องมือค้นหาที่คุ้นเคย
ในความเห็นของผม หากกรณีการใช้งานของคุณค่อนข้างง่าย ผมขอแนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์อย่าง Glean พวกเขามีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ มูลค่าที่พิสูจน์แล้ว และความยืดหยุ่นสูง โดยคำว่า 'ง่าย' ในที่นี้ หมายถึงการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลยอดนิยม เช่น Slack, Google Drive, Confluence, Notion, JIRA ฯลฯ ได้อย่างราบรื่น และมอบประสบการณ์การใช้งานในรูปแบบแชทบอทหรือเครื่องมือค้นหาที่คุ้นเคย
ในทางกลับกัน Elasticsearch เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ที่ต้องการความสามารถในการค้นหาที่แข็งแกร่งและปรับแต่งได้ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น ผู้ใช้หลายคนใน Reddit ชื่นชอบความยืดหยุ่น ความสามารถในการขยายตัว และลักษณะที่เป็นโอเพนซอร์สของ Elasticsearch ซึ่งช่วยให้มีการควบคุมที่ดีขึ้นในการจัดทำดัชนีและคำค้นหาของผู้ใช้ ผู้ใช้ Reddit ชื่อelk-content-share ได้แบ่งปันในr/elasticsearch:
App Search เป็นโซลูชันการค้นหาจาก Elastic ที่พัฒนาขึ้นบน Elasticsearch เพื่อช่วยในการผสานรวมเครื่องมือค้นหาเข้ากับแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง
App Search เป็นโซลูชันการค้นหาจาก Elastic ที่พัฒนาขึ้นบน Elasticsearch เพื่อช่วยในการผสานรวมเครื่องมือค้นหาเข้ากับแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง
สิ่งนี้เน้นให้เห็นถึงจุดแข็งของ Elasticsearch ในการประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันที่กำหนดเองและการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่และหลากหลายที่ต้องการการควบคุมอย่างละเอียดในการจัดทำดัชนีการค้นหาและประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้บางรายที่มีมุมมองเป็นกลางต่อทั้งสองเครื่องมือค้นหา ตัวอย่างเช่นunixmonsterกล่าวว่า:
ฉันทำงานกับ Glean เป็นจำนวนมาก และมันง่ายมากในการตั้งค่า พวกเขามีชุด API ที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถสร้างเครื่องมือภายในองค์กรได้หากคุณต้องการ
ฉันทำงานกับ Glean เป็นจำนวนมาก และมันง่ายมากในการตั้งค่า พวกเขามีชุด API ที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถสร้างเครื่องมือภายในองค์กรได้หากคุณต้องการ
ในทำนองเดียวกันDraxenatoได้เขียนเกี่ยวกับ Elasticsearch:
เช่นเดียวกับทุกสิ่ง ELS มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่มีความเร็วสูง ปริมาณมาก และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลน้อย สามารถแสดงเมตริกจำนวนมากในรูปแบบที่มีความหมายและอ่านเข้าใจได้โดยมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว เช่น บันทึกไฟร์วอลล์ เอกสารขนาดเล็กจำนวนมากที่มีความถี่สูง สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานอื่นๆ ได้ เช่น ไลบรารี PDF ขนาดใหญ่ แต่คุณอาจต้องพิจารณาโซลูชันอื่นๆ หากกรณีการใช้งานของคุณเป็นแบบนั้น *
เช่นเดียวกับทุกสิ่ง ELS มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่มีความเร็วสูง ปริมาณมาก และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลน้อย สามารถแสดงเมตริกจำนวนมากในรูปแบบที่มีความหมายและอ่านเข้าใจได้โดยมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว เช่น บันทึกไฟร์วอลล์ เอกสารขนาดเล็กจำนวนมากที่มีความถี่สูง สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานอื่นๆ ได้ เช่น ไลบรารี PDF ขนาดใหญ่ แต่คุณอาจต้องพิจารณาทางเลือกอื่นหากกรณีการใช้งานของคุณเป็นแบบนั้น *
ตามข้อมูลจาก Reddit สรุปได้ว่า หากคุณต้องการสิ่งที่ใช้งานได้ทันทีกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว Glean จะเป็นตัวเลือกที่เรียบง่าย แต่หากคุณชอบปรับแต่งทุกส่วนอย่างละเอียด Elasticsearch อาจเหมาะกับคุณมากกว่า
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Glean เทียบกับ Elasticsearch
หากคุณรวมจุดแข็งของ Glean และ Elasticsearch เข้าด้วยกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกับ ClickUp!
การทำงานในปัจจุบันมีปัญหา60% ของเวลาของเราถูกใช้ไปกับการแบ่งปัน การค้นหา และการอัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านเครื่องมือต่าง ๆ โครงการ เอกสาร และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
ClickUp แก้ปัญหานี้ด้วย World's First Converged AI Workspace ซึ่งรวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก
วันนี้ มีทีมมากกว่าสามล้านทีมใช้ ClickUp เพื่อทำงานได้เร็วขึ้นด้วยเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความรู้ที่รวมศูนย์ และการแชทที่เน้นการทำงานซึ่งช่วยขจัดสิ่งรบกวนและปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
มาดูรายละเอียดกัน
ClickUp's One-Up #1: ฟังก์ชันการค้นหาแบบครบวงจร
ClickUp ชนะขาดลอยเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพการค้นหา ด้วยClickUp Enterprise Search คุณจะได้รับเครื่องมือค้นหาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและชาญฉลาด ซึ่งผสานการทำงานกับทุกเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้งาน
ต่างจาก Glean ที่บางครั้งมีปัญหาในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง ClickUp มอบผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องแบบเรียลไทม์ด้วยConnected AI
นี่คือวิธีที่การค้นหาขั้นสูงของ ClickUp โดดเด่น:
- การค้นหาแบบรวม: ค้นหาข้ามเครื่องมือที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ—จาก Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce และอื่นๆ
- บริบทแบบเรียลไทม์: คุณจะไม่เพียงแค่ค้นหาไฟล์เท่านั้น แต่คุณยังจะเห็นการสนทนาที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มบริบทที่สำคัญ
- การเข้าถึงศูนย์ควบคุม: เพียงกดปุ่มเดียว เข้าถึงทุกสิ่งใน ClickUp และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
ด้วย ClickUp คุณสามารถค้นหาได้ทันทีในทุกงาน เอกสาร วิกิ แชท เป้าหมาย และแม้แต่เครื่องมือของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อไว้ ทั้งหมดนี้จากแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องสลับแอปอีกต่อไป ไม่ต้องค้นหาเอกสารในหลายที่ หรือเสียข้อมูลที่กระจัดกระจายไปในแต่ละระบบ หรือที่เรียกว่าการทำงานแบบแยกส่วน ทุกอย่างจะจบลงด้วยการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp's One-Up #2: พื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตามบริบท
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมค้นหาและใช้ความรู้. มันทำได้มากกว่าการค้นหาด้วยคำค้นหา โดยเข้าใจบริบท นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยังสามารถตอบคำถามในภาษาธรรมชาติได้.
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาเอกสารเฉพาะ โครงการอัปเดต หรือการตัดสินใจในอดีต ClickUp Brain มอบผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ—ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้การปรับแต่งอย่างมากใน Elasticsearch และไม่ค่อยเป็นธรรมชาติใน Glean
สามารถอ่านประวัติการทำงานและแชท รวมถึงถอดรหัสคำตอบแบบเรียลไทม์สำหรับคำถามใดก็ตามที่คุณค้นหา!
นี่คือตัวอย่างการทำงานของ ClickUp Brain👇
ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับ:
- คำตอบทันที: เพียงแค่ถาม ClickUp Brain แล้วมันจะดึงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากงาน เอกสาร ความคิดเห็น และแอปที่เชื่อมต่อ
- สรุปโครงการและการอัปเดตอัตโนมัติ: ClickUp สร้างการอัปเดตสถานะ การประชุมสแตนด์อัพ และรายงานความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
- การสร้างเนื้อหาด้วย AI: เขียนอีเมล สร้างบทสรุปโครงการ และอัปเดตงานได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI
สำหรับองค์กรที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นClickUp Brain MAXมอบความสามารถด้าน AI ขั้นสูง รวมถึงการค้นหาเชิงความหมายลึก การสรุปโดยอัตโนมัติ และคำแนะนำที่ชาญฉลาด สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้การค้นพบข้อมูลเชิงลึก แนวโน้ม และความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่เป็นเรื่องง่าย
📮 ClickUp Insight: หาคำตอบไม่เจอใช่ไหม? แค่ถามเพื่อนร่วมงานก็ได้—แต่ต้องแลกกับอะไรบ้าง? เกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานมักจะขัดจังหวะเพื่อนร่วมทีมเพื่อขอข้อมูล และทุกครั้งที่พวกเขาทำเช่นนั้น? ต้องใช้เวลาถึง 23 นาทีในการกลับมาโฟกัสใหม่ นั่นหมายถึงชั่วโมงแห่งประสิทธิภาพที่สูญเสียไปทุกสัปดาห์ นี่คือจุดที่คุณต้องมีศูนย์กลางข้อมูลสำหรับองค์กรของคุณ เพื่อนร่วมงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือที่รู้จักในนามClickUp Brainสามารถนำทุกสิ่งที่คุณต้องการมาไว้ในที่เดียว—คำตอบ, ข้อมูลเชิงลึก, ไฟล์, บริบท, อะไรก็ตามที่คุณนึกถึง!
ClickUp's One-Up #3: เลือก LLM ของคุณ
ไม่เหมือนกับเครื่องมืออย่าง Glean ที่จับคู่คุณกับโมเดลในตัวเพียงตัวเดียว หรือ Elasticsearch ที่ต้องตั้งค่าโดยนักพัฒนาเพื่อผสาน AI ClickUp Brain ช่วยให้คุณสลับระหว่าง โมเดล AI ภายนอกระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Gemini และ Claude ได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ—ไม่ต้องสลับแท็บ ไม่ต้องเข้าสู่ระบบเพิ่มเติม ต้องการร่างเนื้อหาด้วย Claude หรือแก้ไขโค้ดด้วย ChatGPT? เราพร้อมให้บริการคุณ
ความยืดหยุ่นนี้หมายความว่า AI ของคุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับงาน และ สไตล์ของคุณได้ และเมื่อมีโมเดลใหม่ ๆ ที่ฉลาดกว่าปรากฏขึ้น ClickUp Brain ก็พร้อมที่จะนำพวกมันเข้ามาใช้งาน—เพื่อให้ผู้ช่วย AI ของคุณพัฒนาไปพร้อมกับงานของคุณ
ClickUp's One-Up #4: การจัดการความรู้ที่ครอบคลุม
การจัดการความรู้ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนClickUp Knowledge Managementถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่ทรงพลัง ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดเก็บ จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันเกี่ยวกับความรู้ของบริษัทได้อย่างราบรื่น โดยปราศจากปัญหาที่คุณอาจพบใน Glean หรือ Elasticsearch
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่น:
- วิกิที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เอกสารใด ๆ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นวิกิที่มีการจัดระเบียบอย่างดีและสามารถนำทางได้อย่างง่ายดาย
- การควบคุมเวอร์ชันและการอนุญาต: คุณสามารถติดตามการแก้ไขทุกครั้งและจัดการว่าใครสามารถเข้าถึงอะไรได้ด้วยความแม่นยำ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เชื่อมโยงงาน ทิ้งความคิดเห็น และทำงานร่วมกันโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของเอกสาร
หากคุณต้องการพัฒนาต่อไป ClickUp มีห้องสมุดเทมเพลตที่หลากหลายรวมถึงเทมเพลตฐานความรู้ ซึ่งสามารถช่วยให้กระบวนการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่นแม่แบบฐานความรู้ ClickUpช่วยรวบรวมคำถามที่พบบ่อย รายละเอียดโครงการ และข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญไว้ในศูนย์กลางเดียวที่สามารถค้นหาได้ ช่วยลดเวลาหยุดทำงานและกำจัดการแยกข้อมูลออกจากกัน ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดระเบียบที่ใช้งานง่าย และรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ จึงสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของทีมคุณได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้การแบ่งปันความรู้มีประสิทธิภาพและง่ายดาย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- สร้างส่วนเฉพาะสำหรับคำถามที่พบบ่อยเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและลดงานที่ทำซ้ำ
- ร่างคำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับงานทั่วไป เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งทีม
- รักษาไทม์ไลน์ของโครงการ ข้อกำหนด และการประเมินความเสี่ยงให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
แต่นั่นยังไม่หมด! การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะได้ทันที ดังนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเอกสารยาวหรือไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ TravelLocal, โทมัส คลิฟฟอร์ด, ได้แบ่งปันว่า ClickUp ได้กลายเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับพวกเขาในการจัดการงาน, ฐานความรู้, และอื่น ๆ:
เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานทั้งหมดของเรา รวมถึงเป็นฐานความรู้ด้วย นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการติดตามและอัปเดตกรอบงาน OKR ของเรา และกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายกรณี รวมถึงแผนผังและแบบฟอร์มขอวันหยุดและกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่สามารถให้บริการทั้งหมดนี้ภายในผลิตภัณฑ์เดียว เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย
เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานทั้งหมดของเรา รวมถึงเป็นฐานความรู้ด้วย นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการติดตามและอัปเดตกรอบงาน OKR ของเรา และกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายกรณี รวมถึงแผนผังขั้นตอน แบบฟอร์มขอวันหยุด และกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่สามารถให้บริการทั้งหมดนี้ภายในผลิตภัณฑ์เดียว เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย
ClickUp's One-Up #5: อัตโนมัติและทำงานร่วมกันบนเอกสาร
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถทำงานซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ และการส่งการแจ้งเตือนได้โดยอัตโนมัติ ทีม HR สามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการตรวจสอบการอัปเดตนโยบายได้ ในขณะที่ทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถยกระดับงานตามการวิเคราะห์ความรู้สึกได้โดยอัตโนมัติ
แต่ ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น มันยังเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับClickUp Docs เปลี่ยนจากเครื่องมือจดบันทึกธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาสำหรับการทำงานร่วมกัน
ทีมการตลาด ตัวอย่างเช่น สามารถมอบหมายงานได้โดยตรงภายในเอกสาร ทำให้ทุกคนทราบถึงบทบาทของตนในโครงการ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ยังสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวของผู้ใช้ ความคิดเห็น และแบบจำลองได้โดยตรงกับเอกสารคุณสมบัติ ซึ่งเปลี่ยนเอกสารที่นิ่งให้เป็นแผนที่เส้นทางแบบโต้ตอบ
การค้นหาเครื่องมือค้นหาองค์กรที่ดีที่สุดของคุณสิ้นสุดลงที่ ClickUp
ในขณะที่เครื่องมืออย่าง Glean เสนอฟังก์ชันการค้นหาอย่างรวดเร็วและ Elasticsearch โดดเด่นในการจัดการกับคำค้นหาข้อมูลขนาดใหญ่ ClickUp คือการผสมผสานที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก การค้นหาด้วย AI การผสานรวมที่ราบรื่น และการทำงานร่วมกันในเอกสารทั้งหมดรวมอยู่ในที่เดียว
ด้วย ClickUp ทีมของคุณจะได้รับโซลูชันที่ครบถ้วนเกินกว่าการค้นหาและการจัดทำดัชนี เพื่อทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน จัดการโครงการ และรักษาฐานความรู้ของคุณให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ด้วยข้อมูลที่ทันสมัย
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และสัมผัสการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเอง!