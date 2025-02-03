10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Elasticsearch ในปี 2025

การจัดระเบียบข้อมูลในบริษัทของคุณมักจะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัส และการค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการก็เหมือนกับการหาเข็มในมหาสมุทรหญ้าแห้งของบริษัท ?
แพลตฟอร์มการค้นหาและการวิเคราะห์ เช่น Elasticsearch ทำให้การค้นหาข้อมูลง่ายขึ้นอย่างมาก Elasticsearch เปลี่ยนฐานข้อมูลของบริษัทคุณให้กลายเป็นเครื่องมือค้นหา ทำให้บุคคลสามารถค้นหาข้อมูลได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที (แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง หลายวัน หรือหลายสัปดาห์ในการค้นหาผ่านไฟล์ของบริษัท)
หากหนึ่งในเป้าหมายของบริษัทคุณคือการค้นหาวิธีที่ดีกว่าในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล โปรดอ่านต่อ ด้านล่างนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสิบอันดับของ Elasticsearch เพื่อช่วยให้คุณนำทางข้อมูลของบริษัทได้อย่างง่ายดาย ?
⏰ สรุป 60 วินาที
หลงทางในข้อมูล? นี่คือ 10 ทางเลือกแทน Elasticsearch:ChatGPT กล่าวว่า:
- Algolia—เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การค้นหาที่รวดเร็วทันใจและเป็นมิตรกับผู้ใช้
- Typesense—เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการทางเลือกที่เบาและรวดเร็ว
- Meilisearch—ตัวเลือกโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดสำหรับความเรียบง่ายและความเร็ว
- Solr—เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลัง
- เวสป้า—เหมาะที่สุดสำหรับระบบค้นหาและแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขนาดใหญ่
- Manticore Search—เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาแบบเรียลไทม์เต็มข้อความพร้อมการสนับสนุน SQL
- Xapian—ดีที่สุดสำหรับการค้นหาและจัดอันดับข้อมูลเชิงความน่าจะเป็น
- Sphinx Search—เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อความเต็มประสิทธิภาพสูง
- Bleve Search—เหมาะสำหรับนักพัฒนา Go ที่ต้องการความสามารถในการค้นหาในตัว
- ปลดปล่อย—เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งค่าฟีเจอร์ด้วยสวิตช์แบบค้นหา
ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแบบครบวงจรพร้อมการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน
Elasticsearch คืออะไร?
Elasticsearch เป็นแพลตฟอร์มการค้นหาแบบกระจายตัว, RESTful, และโอเพนซอร์ส ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและค้นหาข้อมูลได้ คล้ายกับเครื่องมือค้นหา เช่น Google หรือ Microsoft Bing, Elasticsearch ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึก, จัดเก็บ, ค้นหา, และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากได้ในเวลาสั้น ๆ
Elasticsearch ทำงานโดยการจัดทำดัชนีข้อมูลที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันจากแหล่งต่าง ๆ จากนั้นผู้ใช้จะพิมพ์คำค้นหา และ Elasticsearch จะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเวลาจริง
แพลตฟอร์มการค้นหาขององค์กรสามารถค้นหาข้อมูลได้เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร อีเมล ผลิตภัณฑ์ ตัวเลข และแม้กระทั่งตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
คุณควรค้นหาอะไรใน ทางเลือกของ Elasticsearch?
ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Elasticsearch ควรช่วยให้คุณสามารถค้นหา วิเคราะห์ รับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลทุกประเภทได้อย่างครบถ้วน หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มเพื่อทดแทน Elasticsearch ควรเลือกแพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชันการทำงานตามที่ระบุไว้ในรายการด้านล่างนี้
- ค้นหาข้อมูลหลายประเภท: เครื่องมือค้นหาและแพลตฟอร์มวิเคราะห์การค้นหาที่เหมาะสมควรให้คุณสามารถกรองข้อมูลหลายประเภทได้ รวมถึงข้อมูลข้อความ ตัวเลข และข้อมูลเชิงพื้นที่
- ข้อเสนอ แดชบอร์ด: แพลตฟอร์มที่เหมาะสมไม่ควรเพียงแค่แสดงผลลัพธ์จากการค้นหาเท่านั้น แต่ควรมีการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบภาพเพื่อให้คุณเข้าใจและตีความข้อมูลได้ดีขึ้น
- ผลการค้นหาอย่างรวดเร็ว: ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Elasticsearch จะกรองข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ พร้อมส่งมอบผลลัพธ์การค้นหาที่แม่นยำภายในไม่กี่วินาที
- การค้นหาด้วยระบบ AI: เครื่องมือค้นหาที่ทรงพลังที่สุดและแพลตฟอร์มเครื่องมือวิเคราะห์ใช้การประมวลผลอัลกอริทึมโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
- Open API: Elasticsearch เริ่มเป็นที่นิยมในปี 2010 ในฐานะแพลตฟอร์มเครื่องมือค้นหาฟรีและโอเพนซอร์ส หลายบริษัทและนักพัฒนาชื่นชอบในเสรีภาพที่ API แบบเปิดมอบให้ เช่น ความสามารถในการปรับแต่งโซลูชันให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ElasticSearch ที่ควรใช้ในปี 2024
กำลังมองหาแพลตฟอร์มเพื่อทดแทน ElasticSearch อยู่หรือไม่? แพลตฟอร์มด้านล่างนี้จะช่วยแปลความหมายข้อมูลพร้อมมอบประสบการณ์การค้นหาในระดับแนวหน้า:
1. Algolia
ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 Algolia เป็นแพลตฟอร์มเครื่องมือค้นหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยพื้นฐานแล้ว บริษัททำหน้าที่เป็นเครื่องมือค้นหาภายในเว็บไซต์ของลูกค้าและทำการรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์เพื่อให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงกับความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์
คุณสมบัติหลักบางประการของมันอาศัยการทดสอบ A/B, เครื่องมือค้นหาแบบหลายมิติ, และความสามารถของเครื่องมือค้นหาแบบเต็มข้อความ
คุณสมบัติเด่นของ Algolia
- ใช้ประโยชน์จาก Algolia NeuralSearch ซึ่งใช้การเรียนรู้แบบปรับตัวด้วย AI เพื่อพัฒนาและแนะนำคำค้นหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
- เชื่อมต่อผู้ซื้อกับสินค้าที่เกี่ยวข้องผ่านโซลูชันอีคอมเมิร์ซแบบ B2B และ B2C
- เพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยเปิดใช้งานความสามารถในการค้นหาข้อมูลหลากหลายประเภท
- เปิดตัวการทดสอบ A/B เพื่อค้นหาวิธีการค้นหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อจำกัดของ Algolia
- ผลการค้นหาบางส่วนอาจทำให้เข้าใจผิดได้เมื่อใช้ในเครื่องมือค้นหา
- โซลูชันคือแพลตฟอร์มแบบติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที และคุณจะต้องทำงานล่วงหน้าในกระบวนการนำไปใช้งาน
Algolia ราคา
- สร้าง: ฟรี
- เติบโต: $0. 50/เดือน
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ยกระดับ: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Algolia
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (70 รีวิว)
2. ไทป์เซนส์
Typesense เป็นแพลตฟอร์มเครื่องมือค้นหาที่ทันสมัยและโอเพนซอร์ส แพลตฟอร์มทางเลือกของ Elasticsearch นี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ค้นหาขณะพิมพ์, ค้นหาตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, ค้นหาเชิงความหมาย, และการค้นหาแบบเวกเตอร์
เพียงใช้ Typsense Cloud เพื่อจัดเตรียมคลัสเตอร์ สร้างคอลเล็กชัน เพิ่มเอกสาร และเซิร์ฟเวอร์ค้นหาของคุณก็พร้อมใช้งาน
Typesense คุณสมบัติเด่น
- ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการพิมพ์ในคำค้นหาของคุณ ขอบคุณระบบทนต่อการพิมพ์ผิด
- ปักหมุด, กำหนดตำแหน่ง, หรือผลลัพธ์เฉพาะสินค้าภายในผลการค้นหา
- ใช้การจัดเรียงแบบไดนามิกเพื่อกรองผลลัพธ์ตามฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ค้นหาและจัดเรียงผลลัพธ์ภายในภูมิภาคที่กำหนดผ่านการค้นหาทางภูมิศาสตร์
ข้อจำกัดของ Typesense
- แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้รับการรีวิวบน G2 หรือ Capterra ดังนั้นจึงไม่ชัดเจนว่าลูกค้าพอใจกับผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใด
Typesense ราคา
- การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับหน่วยความจำและเริ่มต้นที่ $0. 03/ชั่วโมง ($21. 60/เดือน) และ $0. 09/GB สำหรับ 0. 5 MB
การจัดอันดับและรีวิวของ Typesense
- G2: ยังไม่ได้ตรวจสอบ
- Capterra: ไม่พบรายการ
3. Meilisearch
Meilisearch เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบ ซึ่งให้ผลลัพธ์การค้นหาภายในเวลาเพียง 50 มิลลิวินาที ในฐานะแพลตฟอร์มแบบติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที คุณสามารถเริ่มค้นหาข้อมูลของคุณได้โดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ
นอกจากนี้ เครื่องมือค้นหาแบบเต็มข้อความยังค้นหาผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับทุกกรณีการใช้งาน
Meilisearch คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เพิ่มการแปลงและการขายออนไลน์โดยการคัดแยกสินค้าอีคอมเมิร์ซ สื่อ และเอกสาร
- เพิ่มการรักษาผู้ใช้ผ่านการค้นหาในแอป สร้างประสบการณ์การค้นหาที่ยอดเยี่ยมผ่านแพลตฟอร์ม SaaS และมือถือ
- ตรวจจับหลายภาษาโดยอัตโนมัติ
- สร้างกฎการจัดอันดับเริ่มต้นของคุณเองเพื่อกำหนดผลลัพธ์ที่จะปรากฏเป็นอันดับแรก
ข้อจำกัดของ Meilisearch
- มีขีดจำกัด 10 คำต่อการค้นหา
- การทำการจัดทำดัชนีเอกสารจำนวนมากอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดภายใน
Meilisearch คะแนนและรีวิว
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ไม่พบรายการ
4. Solr
Solr (หรือที่รู้จักในชื่อ Apache Solr) เป็นทางเลือกที่หลากหลายสำหรับ Elasticsearch ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Apache Lucene ซึ่งให้บริการการจัดทำดัชนี การทำซ้ำ และการค้นหาข้อมูล โดยได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการรับส่งข้อมูลปริมาณสูง Solr มาพร้อมกับฟังก์ชันการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบ อินเทอร์เฟซการจัดการที่ตอบสนอง และความสามารถในการจัดทำดัชนีแบบเกือบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Solr
- ใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมปลั๊กอินแบบโอเพนซอร์สเพื่อปรับแต่งแพลตฟอร์มของเครื่องมือค้นหาให้ตรงกับความต้องการของคุณ
- วางเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมหลายภาษา รวมถึง JSON, XML, CSV หรือ HTTP
- เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Solr และเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วผ่านคลังทรัพยากรขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Solr
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าต้องการเอกสารประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแพลตฟอร์ม
- ภาษาการค้นหาอาจสร้างความสับสนในตอนแรก
Solr ราคา
- ฟรี
Solr คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (25 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (13 รีวิว)
5. เวสป้า
Vespa เป็นเครื่องมือค้นหาและฐานข้อมูลเวกเตอร์แบบโอเพนซอร์ส แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้รองรับการค้นหาแบบเวกเตอร์ การค้นหาเชิงคำศัพท์ และการค้นหาข้อมูลที่มีโครงสร้างในคำสั่งเดียว
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ในรายการนี้ Vespa จัดกลุ่มข้อมูลแบบไดนามิกสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและบริการเว็บอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเวสป้า
- แนะนำและปรับแต่งผลการค้นหาให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนหรือสถานการณ์
- ปรับขนาดได้ตามปริมาณข้อมูลและ/หรือปริมาณการรับส่งข้อมูล
- ใช้ภาษาการจัดกลุ่มของ Vespa เพื่อกำหนดวิธีการจัดกลุ่มหรือรวมผลลัพธ์การค้นหา
ข้อจำกัดของเวสป้า
- เอกสารเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นใช้งานควรได้รับการปรับปรุง
- ไม่มีรีวิวบน G2, Capterra หรือ Stackshare
เวสป้า ราคา
การค้นหาบนเวสป้าไม่มีค่าใช้จ่าย แต่เวสป้าคลาวด์มีราคาดังนี้:
- ต่อชั่วโมงต่อ vCPU: $. 011
- ต่อหน่วยความจำ GB ชั่วโมง: $. 011
- ต่อดิสก์ GB ชั่วโมง: $. 0004
- ต่อ GB ชั่วโมงของหน่วยความจำ GPU: $0.075
คะแนนและรีวิวเวสป้า
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่พบรายการ
6. การค้นหาแบบแมนทิคอร์
ในปี 2017 Manticore Search ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแทนเครื่องมือค้นหาที่เคยได้รับความนิยมอย่าง Sphinx Search โดย Manticore นั้นถูกอ้างว่ามีความเร็วสูงถึง 4 เท่าของ Elasticsearch และเป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพและความง่ายในการใช้งาน ด้วย Manticore Search คุณสามารถเตรียมคำค้นหาได้เกือบทุกประเภทผ่าน SQL และ JSON
คุณสมบัติเด่นของ Manticore Search
- ในการทดสอบบางประเภท Manticore Search แสดงให้เห็นว่าเร็วกว่า Elasticsearch ถึง 15 เท่าสำหรับข้อมูลขนาดเล็ก เร็วกว่า 4 เท่าสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ และเร็วกว่า 29 เท่าสำหรับการวิเคราะห์บันทึก
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการค้นหาแบบเต็มข้อความที่มีตัวดำเนินการเต็มข้อความมากกว่า 20 รายการและปัจจัยการจัดอันดับ 20 รายการ
- ผสานรวม Manticore Search เข้ากับระบบที่คุณมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากสามารถอ่านข้อมูลจาก MySQL, Postgres, MSSQL, ODBC, XML, CSV และ TSV ได้
ข้อจำกัดของแมนทิคอร์
- มีรายงานบางฉบับว่าดัชนีล่ม
แมนทิคอร์ ราคา
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Manticore
- G2: ยังไม่ได้ตรวจสอบ
- Capterra: ไม่พบรายการ
7. Xapian
Xapian เป็นไลบรารีเครื่องมือค้นหาที่เขียนด้วยภาษา C++ มีตัวเชื่อมต่อที่ช่วยให้บุคคลสามารถใช้ Perl, Python 2, Python 3, PHP, Java, Tcl, Ruby, Lua, Node.js และภาษาอื่นๆ ได้ แพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูงนี้ให้ผลการค้นหาที่มีการจัดอันดับและแนะนำคำดัชนีที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่นของ Xapian
- รองรับการค้นหาคำพ้องความหมายหรือการสกัดรากศัพท์ของคำค้นหา (เช่น ค้นหาคำว่า "footballs" แทน football)
- แพลตฟอร์มแนะนำการแก้ไขการสะกดคำสำหรับคำค้นหา
- นอกจากนี้ยังสร้างข้อความสั้นแบบไดนามิก รวมถึงคำที่ตรงกัน วลี หรือคำค้นหาแบบตัวแทน
ข้อจำกัดของ Xapian
- ไม่ได้รับการรีวิวบน Capterra, G2 หรือ Stackshare เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ
- มีเอกสารน้อยมากสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน
Xapian ราคา
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Xapian
- G2: ไม่ปรากฏรายการ
- Capterra: ไม่พบรายการ
8. การค้นหาสฟิงซ์
Sphinx Search เป็นเซิร์ฟเวอร์ค้นหาข้อความเต็มรูปแบบแบบโอเพนซอร์ส แพลตฟอร์มนี้มีการอ้างอิงข้ามข้อมูลอย่างครอบคลุม สามารถค้นหาคลาสที่เกี่ยวข้อง การอ้างอิง และข้อมูลที่คล้ายคลึงกันได้ รูปแบบผลลัพธ์ที่รองรับ ได้แก่ HTML, Windows HTML Help, LaTex, ePub, Texinfo, หน้าคู่มือ และข้อความธรรมดา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sphinx Search
- สร้างโครงสร้างลำดับชั้นสำหรับเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการค้นหาขั้นสูง เช่น ตัวแยกข้อความ, ภาษาการค้นหา, และแบบจำลองการจัดอันดับต่าง ๆ
- ควบคุมการจัดลำดับผลการค้นหาผ่านตำแหน่ง การจัดกลุ่ม และลำดับความสำคัญ
- ผสานรวมกับแหล่งข้อมูล SQL และ XML ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดการค้นหาของสฟิงซ์
- มีเอกสารน้อยมากเกี่ยวกับวิธีการผสานระบบเข้ากับเว็บไซต์ของคุณ
สฟิงซ์ ราคา
- ฟรี
คะแนนและรีวิวการค้นหาของ Sphinx
- G2: ไม่ปรากฏรายการ
- Capterra: ไม่พบรายการ
9. การค้นหาแบบเบลฟ
Bleve Search เป็นแพลตฟอร์มการค้นหาและเมตริกส์ที่เรียบง่าย Bleve Search จะทำการจัดทำดัชนีเกือบทุกวัตถุภายในโมเดลข้อมูลของคุณ
และหากคุณต้องการปรับแต่งวิธีการที่คำค้นหาแสดงผลลัพธ์ คุณสามารถแทนที่การแมปค่าเริ่มต้นได้
คุณสมบัติเด่นของ Bleve Search
- รวบรวมข้อมูลได้อย่างง่ายดายข้ามแง่มุมของคำศัพท์ แง่มุมของช่วงตัวเลข และแง่มุมของช่วงข้อมูล
- สร้างคำค้นหาโดยใช้คำศัพท์ วลี การจับคู่ การจับคู่วลี และคำนำหน้า
- เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยการนำเข้าแพ็กเกจเพียงหนึ่งชุด พัฒนาดัชนีด้วยโค้ดเพียงสามบรรทัด และเขียนคำสั่งค้นหาด้วยโค้ดอีกเพียงสามบรรทัด
ข้อจำกัดในการค้นหา Bleve
- ไม่มีรีวิวที่แสดงบน G2, Capterra หรือ Stackshare
- ไม่มีที่ให้ส่งรายงานข้อบกพร่องบนเว็บไซต์—ตัวเลือกเดียวของคุณคือการสร้างการสนทนาในฟอรัมบน GitHub
Bleve Search ราคา
- ฟรี
คะแนนและรีวิวการค้นหา Bleve
- G2: ไม่ปรากฏรายการ
- Capterra: ไม่พบรายการ
10. ปลดปล่อย
Unleash มอบฟีเจอร์การค้นหาที่คล้ายกับ Google ให้เพื่อนร่วมงานและลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ของคุณได้ แพลตฟอร์มที่ใช้ AI นี้มีอัลกอริทึมที่ละเอียดเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณได้รับประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความสามารถในการค้นหาได้โดยการฝัง Unleash บนเว็บไซต์ของคุณ, ใช้แอปพลิเคชันมือถือหรือเดสก์ท็อป, ติดตั้งส่วนขยายเบราว์เซอร์, หรือใช้บอท Slack เพื่อค้นหาผ่านบทสนทนาและทรัพยากร
ปลดปล่อยคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้การค้นหาที่ได้รับการเสริมด้วย AI เพื่อคำนึงถึงคำค้นหาที่มีความหมายใกล้เคียงหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
- ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ให้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
- สร้างวิกิเพื่อจัดระเบียบห้องสมุดความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณไว้ในที่เดียว
- เครื่องมือการปิดเปิดฟีเจอร์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
ปลดปล่อยขีดจำกัด
- แม้ว่าจะมีการทดลองใช้ฟรี แต่ Unleash ต้องการแผนการชำระเงิน ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งหลายราย
ปลดปล่อย ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
ปลดปล่อยคะแนนและรีวิว
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ยังไม่ได้รับการรีวิว
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ
กำลังมองหาเครื่องมืออื่น ๆ ที่สามารถช่วยคุณค้นหาและตีความข้อมูลได้หรือไม่? ด้านล่างนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณค้นหาไฟล์ได้อย่างรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชันหรือฮาร์ดดิสก์ท้องถิ่นของคุณ.
คลิกอัพ
ClickUpคือแพลตฟอร์มอัตโนมัติกระบวนการแบบครบวงจรที่เปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผนและจัดการงานของคุณ
ใช้ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการโดยใช้เทมเพลตจากคลัง, มอบหมายงาน, กำหนดลำดับความสำคัญ, ระดมความคิด, แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ, และสร้างรายงานที่น่าสนใจ. ?
นอกจากนี้ ด้วยClickUp Universal Search คุณจะค้นหาไฟล์ใดก็ได้ทุกเมื่อ—แม้ไฟล์นั้นจะไม่ได้เก็บไว้ใน ClickUp ก็ตาม เพียงผสานไฟล์ของคุณกับ ClickUp เอกสารภายในแอปที่เชื่อมต่อหรือบนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณก็จะสามารถค้นหาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การค้นหาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่รู้จักคุณและแสดงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามการค้นหาของคุณตลอดเวลา
- การผสานการทำงานกับ Slack, Dropbox, GitHub, Box, Hubspot และอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาเอกสารได้ข้ามแพลตฟอร์ม
- อนุญาตให้ทุกคนในองค์กรของคุณค้นหาข้อมูลและไฟล์
- เข้าถึงการค้นหาแบบสากลได้จากศูนย์ควบคุม, การดำเนินการทั่วโลก, หรือเดสก์ท็อปของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การค้นหาแบบสากลค้นหาเอกสารได้ แต่ไม่พบข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่
- แพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ค้นหาข้อมูลที่คุณกำลังมองหาด้วยทางเลือกเหล่านี้
แพลตฟอร์มการค้นหาและการวิเคราะห์ เช่น Elasticsearch สามารถเปลี่ยนเว็บไซต์ใด ๆ ให้กลายเป็นเครื่องมือค้นหาที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ลูกค้าและสมาชิกในทีมสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
นอกจากนี้ ทางเลือกเหล่านี้หลายตัวเป็นแพลตฟอร์มฟรีและโอเพนซอร์ส ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถปรับแต่งความสามารถในการค้นหาได้อย่างง่ายดาย (แม้ว่าคุณจะต้องมีนักพัฒนาเต็มรูปแบบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ)
หากคุณกำลังมองหาฟีเจอร์การค้นหาที่ง่ายเพื่อค้นหาไฟล์และเอกสาร ลองใช้ ClickUp
แพลตฟอร์มครบวงจรนี้ช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น พร้อมด้วยไลบรารีของเทมเพลต, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด,ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และคุณสมบัติการค้นหาเพื่อค้นหาเอกสารของบริษัทได้อย่างง่ายดาย
เริ่มต้นใช้งานClickUp วันนี้เลย?