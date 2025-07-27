เทมเพลตรายการทรัพย์สินในบ้านฟรีเพื่อจัดระเบียบและปกป้องสิ่งของของคุณ

ลองทำรายการทุกที่ชาร์จ แก้วกาแฟ และกล้อง หลังจาก การบุกรุก ท่อน้ำแตก หรือการย้ายบ้านครั้งใหญ่—คำว่าเครียดยังไม่พอที่จะบรรยายความรู้สึกนี้
บริษัทประกันภัยไม่สามารถชดเชยสิ่งที่คุณไม่สามารถพิสูจน์ได้และประมาณ 5-6%ของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยบ้านทั้งหมดถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง ซึ่งมักเกิดจากการขาดเอกสารหลักฐานที่เหมาะสม
แบบฟอร์มรายการทรัพย์สินในบ้านที่มั่นคงช่วยให้คุณบันทึกทุกรายละเอียด ก่อน ที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้น. นั่นหมายความว่ารายการทรัพย์สินที่สมบูรณ์แบบสามารถเตรียมส่งได้ในไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นเดือน. ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสตูดิโอหรือบ้านหกห้องนอน แบบฟอร์มรายการทรัพย์สินที่เหมาะสม—Google Sheets, PDF, หรือแอป—ทำให้การติดตามทรัพย์สินส่วนตัวง่ายขึ้นมาก.
คู่มือนี้จะสำรวจเหตุผลว่าทำไมการสร้างรายการทรัพย์สินในบ้านจึงมีความสำคัญ สิ่งที่ควรรวมไว้ และแหล่งดาวน์โหลดเทมเพลตฟรี เช่นClickUp(รวมถึงแหล่งอื่น ๆ) เพื่อปกป้องทรัพย์สินและความสบายใจของคุณ
👀 คุณรู้หรือไม่? ไฟไหม้เป็นสาเหตุของค่าใช้จ่ายในการเคลมประกันเกือบหนึ่งในสี่ของทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา คิดเป็น23% ของจำนวนเงินจ่ายทั้งหมด
อะไรคือแบบฟอร์มรายการทรัพย์สินในบ้าน?
แม่แบบรายการทรัพย์สินในบ้านเป็นเช็กลิสต์หรือสเปรดชีตแบบพร้อมใช้งานที่รวบรวมโคมไฟ แล็ปท็อป และของสะสมทุกชิ้นที่คุณเป็นเจ้าของไว้ในไฟล์ที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ มีคอลัมน์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับห้อง ชื่อรายการ หมายเลขซีเรียล วันที่ซื้อ ราคา การรับประกัน และรูปภาพ
แต่ก่อนอื่น แบบฟอร์มรายการทรัพย์สินในบ้านคืออะไร? มันคือโครงสร้างที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งคุณสามารถเปิดใน Google Sheets, Excel,แอปจัดการสินค้าคงคลังบนมือถือ หรือในรูปแบบ PDF ที่สามารถกรอกได้ สแกนบาร์โค้ด เพิ่มรายละเอียด และใส่รูปภาพในขณะที่สูตรคำนวณในตัวจัดการตัวเลขให้อัตโนมัติ
ไม่มีโน้ตติดกาว, รูปถ่ายกระจัดกระจาย, หรือสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยครึ่งเดียวอีกต่อไป
ดังนั้น เมื่อคุณใช้แบบฟอร์มรายการทรัพย์สินในบ้าน คุณสามารถ:
- บันทึกและประเมินมูลค่าทุกสิ่งในที่เดียว
- จัดเรียง, คัดกรอง, หรือค้นหาในรายการของคุณภายในไม่กี่วินาทีเพื่อคำตอบที่รวดเร็ว
- แชร์ไฟล์เดียวกับครอบครัว, ผู้ขนย้าย, หรือผู้ประกันภัย
- เริ่มต้นระบบที่ครอบคลุมด้วยการสร้างระบบสินค้าคงคลังที่ซิงค์กับใบเสร็จและใบรับประกัน
- พับรวมเข้ากับนิสัยการจัดการครัวเรือนของคุณเพื่อให้เกิดความชัดเจนอย่างต่อเนื่อง
แบบฟอร์มรายการทรัพย์สินในบ้านเหมาะสำหรับเจ้าของบ้าน ผู้เช่า และบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการประกันภัยซึ่งติดตามทรัพย์สิน การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือการย้ายที่อยู่
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มรายการทรัพย์สินในบ้านที่ดี?
แบบฟอร์มรายการทรัพย์สินในบ้านที่แข็งแกร่งทำได้มากกว่าการระบุสิ่งของของคุณ—มันช่วยให้คุณจัดระเบียบ เตรียมพร้อม และพร้อมที่จะยื่นคำร้องอย่างรวดเร็ว. ค้นหาสิ่งที่ต้องมีเหล่านี้:
- โครงสร้างห้องต่อห้อง: แบ่งออกเป็นห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องนอน โรงรถ และแม้แต่มุมใต้ดิน
- ช่องข้อมูลรายการโดยละเอียด: ระบุยี่ห้อ รุ่น หมายเลขซีเรียล วันที่ซื้อ ราคา และสภาพสำหรับทุกชิ้น
- รูปภาพหรือวิดีโอ: เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอสาธิตเพื่อเป็นหลักฐานทางสายตาให้กับบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัวของคุณ
- อัปเดตง่าย: ใช้สเปรดชีตสินค้าคงคลังบนคลาวด์หรือรูปแบบที่ยืดหยุ่นเช่น Google Sheets ที่คุณสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา
- รูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้: เลือกเทมเพลตที่เหมาะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ ของสะสม และอื่นๆ เพราะบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน
- การจัดเก็บข้อมูลแบบสำรองข้อมูล: บันทึกหนึ่งเวอร์ชันออนไลน์และเก็บสำเนาที่พิมพ์ไว้ภายนอกสถานที่ในกรณีเกิดไฟไหม้, ขโมย, หรือความล้มเหลวทางเทคโนโลยี
📚 อ่านเพิ่มเติม: AI สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง
12 แบบฟอร์มรายการทรัพย์สินในบ้าน
การติดตามของใช้จุกจิกทุกชิ้นในบ้านอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่แม่แบบรายการทรัพย์สินในบ้านเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและปกป้องสิ่งของของคุณได้อย่างง่ายดายและไร้ความกังวล
1. แม่แบบสินค้าคงคลัง ClickUp
เทมเพลตสินค้าคงคลังของ ClickUpช่วยรวมสิ่งของทั้งหมดของคุณไว้ในพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์เดียว เพื่อให้คุณติดตามสิ่งของของคุณได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวติดตามเพื่อตรวจสอบระดับสต็อก การติดตามคำสั่งซื้อ และวันที่จัดส่งสำหรับเครื่องใช้ในบ้านหรืออุปกรณ์สำนักงานที่บ้านของคุณ
ฟิลด์ที่กำหนดเองยังช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลผู้ขาย, จุดสั่งซื้อใหม่, และราคาต่อหน่วยได้. มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า 6 แบบช่วยให้คุณแยกข้อมูลตามสินค้า, สถานที่, หรือสถานะการสั่งซื้อได้.
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- เก็บบันทึกข้อมูลการซื้อ รายละเอียดผู้ขาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpสำหรับการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าคงคลังต่ำและความต้องการเติมสินค้า
- ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายโดยการแชร์การอัปเดตสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp Docsที่ผสานรวม
- ทำให้การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน และสิ่งของอื่น ๆ ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องจัดการกับไฟล์หลายไฟล์
🎯 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ผู้จัดการคลังสินค้า และผู้ใช้สำนักงานที่บ้านที่ต้องการวิธีง่ายๆ แต่ทรงพลังในการลดข้อผิดพลาดในการติดตามสินค้าคงคลัง
2. แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลัง ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวย้ายบ้าน จัดทำเอกสารประกันภัย หรือเพียงแค่ต้องการดูแลทรัพย์สินของคุณให้เป็นระเบียบเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUpจะช่วยจัดระเบียบสิ่งของของคุณได้อย่างเป็นระบบ โดยไม่ต้องใช้แฟ้มเอกสารหรือสเปรดชีตที่กระจัดกระจาย
มันจัดระเบียบสิ่งของของคุณไว้ในโฟลเดอร์เดียวที่สามารถตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองได้เพื่อระบุว่าสินค้าอยู่ในสต็อก, ถูกยกเลิก, หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ ระบบอัตโนมัติในตัวจะส่งการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมดสต็อกเพื่อให้คุณไม่ขาดของจำเป็น และสามารถอัปเดตบันทึกได้จากเดสก์ท็อปหรือมือถือ จับคู่กับมุมมอง "มูลค่า" ของมันกับ คู่มือการวางแผนสินค้าคงคลังที่ชาญฉลาดของ ClickUp เพื่อตัดสินใจได้อย่างแม่นยำว่าเมื่อใดควรเติมสต็อก
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- บันทึกการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการประเมินมูลค่าประกันภัยที่แม่นยำ
- มองเห็นสินค้าคงคลังของคุณในรูปแบบตาราง รายการ ไทม์ไลน์ และมุมมองมูลค่า เพื่อระบุช่องว่างได้อย่างรวดเร็ว
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนการเติมสินค้าและการวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อคาดการณ์ความต้องการในอนาคต
- ร่วมมือในการอัปเดตจากเดสก์ท็อปหรือมือถือเพื่อการจัดการครัวเรือนที่ราบรื่น
🎯 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้าน ผู้เช่า และบุคคลที่ใส่ใจเรื่องประกันภัย ที่ต้องการตรวจสอบสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์และควบคุมสินค้าเชิงรุก
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกยอดนิยมของ Microsoft Excel
ในขณะเดียวกัน ลองดูวิดีโอนี้เกี่ยวกับวิธีการสร้างและจัดการสถานะที่กำหนดเอง:
3. แม่แบบรายงานสินค้าคงคลัง ClickUp
เทมเพลตรายงานสินค้าคงคลังของ ClickUpช่วยให้เจ้าของบ้านและผู้เช่าสามารถเปลี่ยนข้อมูลรายการในบ้านให้กลายเป็นรายงานมืออาชีพสำหรับการเคลมประกันหรือรายการตรวจสอบการย้ายบ้านได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถอัปเดตจำนวนด้วยฟิลด์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด และนำรายงานแต่ละฉบับผ่านขั้นตอนการร่าง การตรวจสอบ และการเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องสลับใช้แอปแยกต่างหาก เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทรัพย์สินของคุณได้รับการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ สามารถแชร์ได้ และพร้อมใช้งานทุกเมื่อที่คุณต้องการหลักฐานหรือความชัดเจน
คุณยังสามารถติดตามตัวชี้วัดสินค้าคงคลังที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ทำให้การตรวจสอบแนวโน้มและตรวจพบปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหายิ่งขึ้น
รับเทมเพลตนี้ที่:
- สร้างรายงานการประเมินมูลค่าการก่อสร้างด้วยการคำนวณแบบเรียลไทม์—ไม่ต้องใช้สูตรคำนวณด้วยตนเอง
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสินค้าคงคลังเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกันภัยหรือการย้ายในอนาคต
- แนบใบเสร็จหรือรูปภาพโดยตรงในรายงานเพื่อเป็นหลักฐานทันที
- แชร์สรุปที่ผ่านการขัดเกลาและพร้อมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทประกันหรือสมาชิกในครอบครัว
- กำหนดตารางการตรวจสอบซ้ำเพื่อรักษาบันทึกสินค้าคงคลังให้เป็นปัจจุบัน
🎯 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านและผู้เช่าที่ใส่ใจเรื่องประกันภัยและต้องการรายงานที่มืออาชีพและง่ายต่อการแชร์สำหรับการเคลมประกันและการย้ายที่อยู่
🧠 เกร็ดความรู้: ชาวเมโสโปเตเมียโบราณ (ประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล) ใช้แผ่นดินเหนียวเป็นเครื่องหมายเพื่อจดจำสินค้าและปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นรูปแบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่เก่าแก่ที่สุดรูปแบบหนึ่ง
4. แม่แบบรายการตรวจสอบการย้ายของ ClickUp
เทมเพลตเช็กลิสต์การย้ายบ้านของ ClickUpเปลี่ยนความวุ่นวายของการย้ายบ้านให้กลายเป็นแผนการที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนสำหรับเจ้าของบ้านและผู้เช่า ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับการแพ็คของ การโอนย้ายสาธารณูปโภค และการตรวจสอบครั้งสุดท้ายได้อย่างราบรื่น
ในพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์เดียวกัน คุณจะพบกับขั้นตอนที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนย้ายไปจนถึงการเข้าอยู่ใหม่ แต่ละขั้นตอนมีงานที่ต้องทำและกำหนดเวลาเสร็จสิ้นแนบไว้ คุณสามารถแนบรูปภาพของสิ่งของที่เปราะบาง มอบหมายหน้าที่ให้กับครอบครัวหรือผู้ขนย้าย และตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้
ด้วยมุมมองบอร์ด, รายการ, และไทม์ไลน์ คุณจะเห็นทุกกำหนดเวลาได้ในพริบตา และหลีกเลี่ยงการพลาดกล่องหรืองานที่ลืมไป
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- กำหนดงานเป็นขั้นตอน เช่น เตรียมการก่อนย้าย วันย้าย และจัดของเข้าที่ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามเวลาอย่างราบรื่น
- กำหนดโซนบรรจุและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในทีมหรือสมาชิกในครอบครัว
- แนบรูปถ่ายของสิ่งของและบันทึกการจัดการพิเศษสำหรับสิ่งของที่เปราะบาง
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการโอนย้ายบริการสาธารณูปโภค การส่งต่อจดหมาย และการคืนเงินประกันความปลอดภัย
🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้เช่าและเจ้าของบ้านที่ต้องการแผนที่นำทางที่เชื่อถือได้และใช้งานบนมือถือได้ เพื่อจัดระเบียบทุกขั้นตอนของการย้ายบ้าน
5. แม่แบบการปรับปรุงบ้าน ClickUp
เทมเพลตการปรับปรุงบ้านของ ClickUpนำทุกแง่มุมของการปรับปรุงของคุณมาไว้ในพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์ ทำให้ง่ายต่อการวางแผน งบประมาณ และติดตามความคืบหน้าในเวลาจริง
คุณสามารถกำหนดเป้าหมายของโครงการ แบ่งออกเป็นงานย่อยพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย และมอบหมายความรับผิดชอบให้กับผู้รับเหมาหรือสมาชิกในครอบครัวได้ มุมมองไทม์ไลน์และงานแบบโต้ตอบช่วยให้คุณสลับระหว่างภาพรวมและรายการรายละเอียดได้อย่างสะดวก เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ระบุขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การรื้อถอน การก่อสร้างโครงสร้าง และการตกแต่งให้ชัดเจน พร้อมกำหนดระยะเวลาและลำดับความสำคัญ
- มอบหมายงานและติดตามต้นทุนแรงงานและวัสดุด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- สลับระหว่างมุมมอง Gantt, บอร์ด และรายการ เพื่อปรับสมดุลระหว่างตารางงานภาพรวมและงานประจำวัน
- ทำงานร่วมกันในบันทึก รูปภาพ และการอนุมัติกับผู้รับเหมาโดยใช้ Docs ที่ผสานรวม
- ติดตามงบประมาณเทียบกับการใช้จ่ายจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินโดยไม่คาดคิด
🎯 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านที่ชอบทำเองในการปรับปรุงครั้งใหญ่ และผู้รับเหมาก่อสร้างที่ต้องการกระบวนการทำงานที่โปร่งใสและรวมศูนย์สำหรับการปรับปรุง
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างและจัดการสเปรดชีตสินค้าคงคลังใน Excel
6. แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp
สำหรับเจ้าของบ้านและผู้เช่าที่จัดการกับสิ่งของมูลค่าสูง,เทมเพลตใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUpช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์, และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นระเบียบตั้งแต่การซื้อจนถึงการจัดส่ง
ติดตามทุกคำสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการคำขอซื้อและสต็อกสินค้าปัจจุบันในโฟลเดอร์เดียวแบบเรียลไทม์ ส่งคำสั่งซื้อใหม่ บันทึกข้อมูลผู้จำหน่าย และติดตามวันจัดส่ง—พร้อมระดับสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อสินค้าใกล้หมดสต็อก ขณะที่สถานะที่กำหนดเองจะช่วยให้แต่ละคำสั่งซื้อเปลี่ยนสถานะจาก "ส่งแล้ว" เป็น "อยู่ระหว่างขนส่ง" ไปจนถึง "จัดส่งเรียบร้อย" โดยไม่ต้องคาดเดา
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- บันทึกและจัดลำดับความสำคัญของใบสั่งซื้อสำหรับสินค้าภายในบ้านที่มีราคาสูง
- เปรียบเทียบคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการกับสินค้าคงคลังที่มีอยู่เพื่อป้องกันการซื้อเกิน
- ติดตามรายละเอียดผู้ขาย, วันที่คาดว่าจะส่งมอบ, และสถานะการชำระเงิน
- ระบบแจ้งเตือนสินค้าคงคลังต่ำสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงานโดยอัตโนมัติ
🎯 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้าน ผู้เช่า และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการติดตามทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์สำนักงานที่บ้านอย่างแม่นยำ
📮 ClickUp Insight: 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราไม่เคยลองใช้ AI ในการจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองเลย แต่ 23% ของผู้ที่ได้นำ AI มาใช้กล่าวว่ามันช่วยลดภาระงานของพวกเขาได้อย่างมาก ความแตกต่างนี้อาจมากกว่าแค่ช่องว่างทางเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกกำลังปลดล็อกประโยชน์ที่วัดได้ คนส่วนใหญ่ก็อาจประเมินต่ำไปว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใดในการลดภาระทางความคิดและคืนเวลาให้พวกเขา 🔥ClickUp Brainช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการผสาน AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การสรุปหัวข้อ การร่างเนื้อหา ไปจนถึงการแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย และสร้างงานย่อย AI ของเราสามารถทำได้ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือสำคัญหรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลงได้ 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลามากขึ้นในการโฟกัสกับการคาดการณ์แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
7. แม่แบบสินค้าคงคลังอุปกรณ์สำนักงาน ClickUp
ลองนึกภาพว่าคุณต้องพิมพ์เอกสารสำคัญ... แล้วพบว่ากระดาษหมดอีกแล้วแม่แบบรายการสินค้าคงคลังอุปกรณ์สำนักงานของ ClickUpช่วยให้สำนักงานที่บ้านและพื้นที่ศึกษาของครอบครัวมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องวิ่งออกไปซื้อในนาทีสุดท้าย
ในรายการเดียว คุณจะบันทึกปริมาณของสิ่งของเช่น กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ สมุดบันทึก และปากกา และตั้งค่าเกณฑ์ต่ำของสต็อกที่กระตุ้นการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณบันทึกได้ว่าใครเป็นผู้ขอสิ่งของแต่ละชิ้นและตำแหน่งของมัน ขณะที่มุมมองหลายแบบทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าห้องหรือโต๊ะใดต้องการการเติมสต็อก
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลว่าจะหมดปากกา กระดาษพิมพ์ หรือแฟ้มเอกสารซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานจากที่บ้าน เมื่อคุณต้องการใช้มากที่สุด
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ติดตามระดับสินค้าคงคลังและรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อสินค้าใกล้หมด เพื่อป้องกันการหยุดชะงักระหว่างการทำงานหรือการเรียน
- จัดหมวดหมู่สิ่งของตามสำนักงานที่บ้าน ห้องเรียน หรือโครงการ เพื่อการค้นหาและสั่งซื้อที่รวดเร็วขึ้น
- สลับระหว่างมุมมองตาราง กระดาน และปฏิทิน เพื่อวางแผนการซื้อให้สอดคล้องกับตารางเวลาของคุณ
- มอบหมายงานเติมสินค้าและแชร์การอัปเดตแบบเรียลไทม์ผ่าน ClickUp Docs เพื่อให้ทีมสามารถติดตามได้
🎯 เหมาะสำหรับ: ครอบครัวและมืออาชีพที่ทำงานจากระยะไกลที่ต้องการระบบที่ทำงานเชิงรุกเพื่อรักษาอุปกรณ์สำนักงานที่บ้านและอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องวุ่นวายในนาทีสุดท้าย
👀 คุณทราบหรือไม่? มีเพียง47% ของเจ้าของบ้านเท่านั้นที่เตรียมรายการทรัพย์สินในบ้านก่อนยื่นเคลมประกัน
8. แม่แบบรายการสินค้าคงคลังในบ้านโดย Vertex42
ต้องการรูปแบบ Excel ที่มีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมาสำหรับการจัดทำรายการสิ่งของในบ้านทั้งหมดของคุณหรือไม่? เทมเพลตรายการสินค้าคงคลังในบ้านโดย Vertex42 เป็นเทมเพลตที่ไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือย ที่คุณสามารถเพิ่มข้อมูลสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ในไฟล์เดียว
เทมเพลตนี้มีคอลัมน์ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับคำอธิบาย หมายเลขซีเรียล วันที่ซื้อ และต้นทุน พร้อมตัวอย่างหมวดหมู่เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- บันทึกข้อมูลรายละเอียดและค่าของรายการในรูปแบบสเปรดชีตที่คุ้นเคยเพื่อการป้อนข้อมูลที่ง่ายดาย
- จัดเรียงและกรองสินทรัพย์ตามห้องหรือหมวดหมู่เพื่อค้นหาสิ่งของได้ทันที
- ฝังภาพถ่ายไว้ข้างรายการเพื่อให้เป็นหลักฐานชัดเจนของการเป็นเจ้าของ
- ปรับแต่งคอลัมน์สำหรับวันที่รับประกันหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทนให้เหมาะกับความต้องการในการติดตามของคุณ
🎯 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านที่ต้องการโซลูชันแบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้สเปรดชีตในการปกป้องทรัพย์สินและช่วยให้การเคลมประกันเป็นไปอย่างราบรื่น
ClickUp มีความยืดหยุ่นสูงมาก ฉันสามารถใช้ "งาน" หรือรายการสำหรับสิ่งต่างๆ ได้ไม่จำกัด: รายการที่ต้องดำเนินการ, โครงการ, กิจกรรมทั้งหมด (พร้อมงานย่อยเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ), ติดต่อ, เอกสารและทรัพยากร, วัตถุทางกายภาพ/สินค้าคงคลัง, บทความ, คลิปเว็บ และอะไรก็ตามที่ฉันต้องการ ไม่เพียงแต่คุณสามารถกำหนดงานให้เป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ แต่คุณยังสามารถดูมันในแบบที่คุณต้องการได้อีกด้วย ความสามารถในการสลับระหว่างการแสดงชุดงาน/รายการเป็นรูปแบบรายการ, บอร์ด หรือปฏิทิน ช่วยเพิ่มศักยภาพของระบบในการเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการใช้งานหลากหลายกรณีสำหรับงานบริหารโครงการและทรัพยากร
ClickUp มีความยืดหยุ่นสูงมาก ฉันสามารถใช้ "งาน" หรือรายการสำหรับสิ่งต่างๆ ได้ไม่จำกัด: รายการที่ต้องดำเนินการ, โครงการ, กิจกรรมทั้งหมด (พร้อมงานย่อยเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ), ติดต่อ, เอกสารและทรัพยากร, วัตถุทางกายภาพ/สินค้าคงคลัง, บทความ, คลิปเว็บ และอะไรก็ตามที่ฉันต้องการ ไม่เพียงแต่คุณสามารถใช้ "งาน" เป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ แต่คุณยังสามารถดูมันในแบบที่คุณต้องการได้อีกด้วย ความสามารถในการสลับการดูชุดของงาน/รายการเป็นรูปแบบรายการ, บอร์ด หรือปฏิทิน ช่วยเพิ่มความสามารถของระบบในการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายสำหรับการจัดการโครงการและทรัพยากร
9. แม่แบบรายการสินค้าคงคลังในบ้านโดย Spreadsheet123
ไม่ใช่ทุกบ้านที่ต้องการซอฟต์แวร์หรูหรา—บางครั้งแค่สเปรดชีตที่มั่นคงก็เพียงพอแล้ว ตัวอย่างเช่น สเปรดชีตสินค้าคงคลังในบ้านจาก Spreadsheet123 เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับใครก็ตามที่ต้องการบันทึกสิ่งของของตนไว้ในไฟล์ Excel ที่เรียบร้อยเพียงไฟล์เดียว
เพิ่มหมายเลขซีเรียล วันที่ซื้อ สภาพ และแม้กระทั่งรูปภาพ ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมย้ายบ้านหรือแค่พยายามจำว่าเครื่องปั่นนั้นมาจากไหน สิ่งนี้ใช้ความพยายามน้อยแต่มีประโยชน์อย่างน่าประหลาดใจ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ป้อน, จัดเก็บ, และปรับปรุงรายละเอียดของรายการในแบบฟอร์ม Excel
- จัดเรียงและกรองสิ่งของตามห้อง หมวดหมู่ หรือมูลค่าเพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว
- ฝังรูปภาพไว้ข้างรายการเพื่อแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ
- ปรับแต่งคอลัมน์สำหรับประกัน, ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน, หรือหมายเลขซีเรียล
🎯 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้าน, ผู้ให้เช่า, และผู้จัดการทรัพย์สินขนาดเล็กที่ต้องการเครื่องมือแบบไม่มีลูกเล่น, แบบออฟไลน์ สำหรับการจัดทำบัญชีทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกันภัยหรือการเตรียมการย้ายบ้าน.
10. แม่แบบรายการทรัพย์สินในบ้านแบบสเปรดชีต โดย Coefficient
เทมเพลตบัญชีรายการทรัพย์สินในบ้านโดย Coefficient มอบสเปรดชีตที่เป็นมิตรกับระบบคลาวด์ ซึ่งเปลี่ยนรายการทรัพย์สินที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นระบบการจัดการทรัพยากรที่เป็นระเบียบ
มีให้ใช้งานทั้งในรูปแบบ Excel และ Google Sheets โดยจัดโครงสร้างข้อมูลสำหรับชื่อรายการ รุ่น หมายเลขซีเรียล รายละเอียดการซื้อ และมูลค่าประมาณการ ด้วยการคำนวณอัตโนมัติและแผนภูมิในตัว คุณจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของและมูลค่าของมัน
รับเทมเพลตนี้ที่:
- คำนวณมูลค่าสินค้าและมูลค่าบ้านโดยรวมได้ทันที
- ซิงค์การอัปเดตระหว่าง Excel และ Google Sheets ที่ดาวน์โหลดได้อย่างราบรื่น
- แสดงภาพการกระจายสินทรัพย์ตามห้องหรือหมวดหมู่ในแผนภูมิ
- ติดตามหมายเลขซีเรียล, วันที่ซื้อ, และการหมดอายุการรับประกัน
- แชร์ชีทสดกับบริษัทประกันภัยหรือครอบครัวเพื่อสนับสนุนการเคลมอย่างรวดเร็ว
🎯 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้าน, ผู้เช่า, และบุคคลที่ใส่ใจประกันภัยที่ต้องการการติดตามสินค้าคงคลังที่แม่นยำและรองรับระบบคลาวด์เพื่อช่วยให้การเคลมประกันและการย้ายบ้านเป็นไปอย่างราบรื่น
11. แบบฟอร์มรายการตรวจสอบทรัพย์สินในบ้าน PDF โดย Budget Insurance
คุณต้องการคู่มือที่สามารถพิมพ์ได้สำหรับบันทึกทรัพย์สินของคุณในแต่ละห้องหรือไม่? รายการตรวจสอบทรัพย์สินในบ้านโดย Budget Insurance อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ
จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับไฮเอนด์ไปจนถึงเครื่องมือทำสวน ทุกอย่างอยู่ในเอกสารที่ใช้งานง่ายเพียงฉบับเดียว คอลัมน์ที่คำนวณอัตโนมัติจะจัดการจำนวนรายการและมูลค่ารวม ในขณะที่ฟิลด์ที่มีอยู่ช่วยให้คุณบันทึกแหล่งที่มาของการซื้อโดยใช้เทมเพลตรายชื่อผู้จำหน่าย คุณยังสามารถแนบใบเสร็จและรูปภาพได้โดยตรง ทำให้สินค้าคงคลังของคุณครบถ้วนและพร้อมสำหรับการประกันภัย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- บันทึกข้อมูลพร้อมจำนวนและคำนวณยอดรวมโดยอัตโนมัติ
- แนบใบเสร็จรับเงินและรูปภาพเพื่อเป็นหลักฐานการเป็นเจ้าของที่ชัดเจน
- จับแหล่งที่มาของการซื้อโดยใช้เทมเพลตรายชื่อผู้ขายที่ผสานรวม
- รักษาแบบฟอร์มตรวจสอบที่มีโครงสร้างเป็นระบบ ตรวจเช็คห้องต่อห้องเพื่อการบันทึกเอกสารอย่างรวดเร็ว
- เตรียมรายการสินค้าพร้อมเรียกร้องโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือดิจิทัล
🎯 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านและผู้เช่าที่ต้องการรายการตรวจสอบแบบง่าย สามารถพิมพ์ได้ และใช้งานแบบออฟไลน์ เพื่อเตรียมรายการทรัพย์สินที่ครบถ้วนและพร้อมสำหรับการเคลมประกัน
👀 คุณทราบหรือไม่? ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยกล่าวว่ากระบวนการเคลมประกันจะเร็วขึ้นถึง 100%เมื่อลูกค้าเตรียมรายการทรัพย์สินครบถ้วนไว้แล้ว
12. แม่แบบรายการทรัพย์สินในบ้านแบบสเปรดชีต โดย Superjoin
เทมเพลตบัญชีสินค้าในบ้านแบบสเปรดชีตโดย Superjoin ใช้ค่าเริ่มต้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำให้การติดตามของคุณง่ายขึ้น มันเปลี่ยนสเปรดชีตใด ๆ ให้กลายเป็นซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่ทรงพลังสำหรับการใช้งานในบ้าน
เมื่อคุณบันทึกข้อมูล ระบบจะแนะนำหมวดหมู่ ค่า และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้คุณหลีกเลี่ยงการคาดเดาด้วยตนเอง การฝังรูปภาพและฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยบันทึกหมายเลขซีเรียล วันที่ซื้อ และวันหมดอายุการรับประกันในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำงานได้บนอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่ยุ่งยาก
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ
- ใช้ประโยชน์จากคำแนะนำของ AI เพื่อการจัดหมวดหมู่และการประเมินมูลค่าสินค้าอย่างแม่นยำ
- ฝังรูปภาพและบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานการเป็นเจ้าของได้ทันที
- ติดตามหมายเลขซีเรียล, วันที่ซื้อ, และรายละเอียดการรับประกันได้อย่างง่ายดาย
- ซิงค์การอัปเดตข้ามอุปกรณ์เพื่อการเข้าถึงสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์
🎯 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้าน ผู้เช่า และบุคคลที่ใส่ใจเรื่องประกันภัย ที่ต้องการสเปรดชีตอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปกป้องทรัพย์สินมีค่าของพวกเขา
ปกป้องบ้านของคุณและความสบายใจของคุณด้วย ClickUp
การจัดการสินค้าคงคลังของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยุ่งยากหรือการปะปนของสเปรดชีตและโน้ตติดกระดาษอีกต่อไป ClickUp ทำให้การเชื่อมต่อทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย—ระดับสินค้าคงคลัง, ใบสั่งซื้อ, การแจ้งเตือนการเติมสินค้า, และงานที่เกี่ยวข้อง—ทั้งหมดในที่เดียว
ไม่ต้องสลับแอปไปมาหรือกังวลว่าจะพลาดสิ่งสำคัญอีกต่อไป ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้และระบบอัตโนมัติ คุณจะรับรู้ข้อมูลสินค้าคงคลังและสิ่งที่ต้องดูแลอยู่เสมอ
แน่นอนว่ามีเทมเพลตมากมายให้เลือกใช้ แต่ ClickUp ให้มากกว่าแค่รายการ—มันคือระบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มต้นใช้งาน!