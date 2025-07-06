บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับซีอีโอในการใช้ประโยชน์ในปี 2025

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
6 กรกฎาคม 2568

การเป็นซีอีโอในปัจจุบันหมายถึงการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น การนำหน้าเทรนด์ และการนำทีมผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นั่นคือจุดที่ AI เข้ามาช่วย—ไม่ใช่แค่คำฮิต แต่เป็นข้อได้เปรียบที่ใช้งานได้จริง

จากข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และการวางแผนที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ไปจนถึงการสื่อสารที่ชัดเจนและการดำเนินงานที่รวดเร็วขึ้น เครื่องมือ AI กำลังช่วยให้ซีอีโอทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนำองค์กรด้วยความชัดเจน

ในรายการนี้ เราได้คัดสรรเครื่องมือ AI ชั้นนำ 10 อันดับที่ซีอีโอที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลสามารถใช้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญที่สุด

เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับซีอีโอในพริบตา

เครื่องมือ เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์• ClickUp Brain สำหรับสรุปทันที คำตอบ และการสร้างเนื้อหา • Autopilot Agents สำหรับการทำงานอัตโนมัติ • กำหนดเวิร์กโฟลว์ แดชบอร์ด เอกสาร งาน และไวท์บอร์ดตามความต้องการแผนฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
Jasper AIการสร้างเนื้อหา• ปรับแต่งโทนและสไตล์การเขียน • ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหา AI • มีเทมเพลตมากกว่า 50 แบบสำหรับบล็อกโพสต์, บทสคริปต์, และอื่น ๆมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/ผู้ใช้/เดือน
มิดเจอร์นีย์การสร้างภาพหลากหลายรูปแบบ• เลือกจากรุ่นต่างๆ เช่น V6 และ Niji • ปรับแต่งการตั้งค่าภาพ • จัดระเบียบภาพในแท็บคลังเก็บ • สิทธิ์เชิงพาณิชย์และการสร้างผลงานส่วนตัวแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือน
Zapierระบบการทำงานอัตโนมัติ• เชื่อมต่อแอปกว่า 7,000+ แอป • ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด • เครื่องมือ AI สำหรับการขาย, การสนับสนุน, และเนื้อหา • แม่แบบสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย, การตอบกลับ, และการสรุปการโทรมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $29.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
โนชั่น เอไอการจัดการฐานข้อมูลแบบร่วมมือ• กรอกข้อมูลในตารางอัตโนมัติและสรุปข้อมูล • ร่างเอกสารหลายภาษา • ขยายข้อความเป็นอีเมลหรือรายงานมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อที่นั่งต่อเดือน
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอการค้นหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้• โหมดวิจัยเชิงลึก • คำตอบอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ • ทำให้คำถามที่ซับซ้อนง่ายขึ้นราคาตามความต้องการ
เหตุผล (Jina AI)การตัดสินใจที่ซับซ้อนโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน• SWOT, ข้อดี/ข้อเสีย และการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ • การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ • ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงด้วย GPTแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99/เดือน
มูฟเวิร์คส์แพลตฟอร์มตัวแทนปัญญาประดิษฐ์• อัตโนมัติและค้นหาข้ามเทคโนโลยี • ตัวแทนที่กำหนดเองด้วยโค้ดต่ำ • ความปลอดภัยระดับ FedRAMP®ราคาตามความต้องการ
Pega GenAIเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคิดสร้างสรรค์• สร้างแชทบอทบริการตนเอง • ซิมูเลเตอร์ฝึกอบรม AI สำหรับเจ้าหน้าที่ • ข้อมูลเชิงลึกด้านปฏิบัติการราคาตามความต้องการ
ปัจจุบันการสื่อสารทางธุรกิจ• สไลด์ที่ได้รับการอนุมัติจากแบรนด์มากกว่า 35,000+ • ตัวสร้างเรื่องราวพร้อมเทมเพลตจากผู้เชี่ยวชาญ • ASTRID AI สำหรับการสร้างเนื้อหาราคาตามความต้องการ

เครื่องมือ AI 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับซีอีโอ

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

นี่คือรายชื่อสั้น ๆ ของเครื่องมือ AIที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับผู้ช่วยผู้บริหารและซีอีโอ

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI)

ClickUp Brain - เครื่องมือ AI สำหรับซีอีโอ
ใช้ ClickUp Brain เพื่อก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอ

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, คือเครื่องมือ AI ที่สมบูรณ์แบบสำหรับซีอีโอที่ต้องการขับเคลื่อนประสิทธิภาพ ความชัดเจน และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร ด้วย ClickUp คุณจะได้รับพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการ บุคลากร และข้อมูล พร้อมพลังเสริมจาก AI

ที่ศูนย์กลางของความสามารถด้าน AI ของ ClickUp คือ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว ClickUp Brain สามารถสรุปการประชุมได้ทันที สร้างรายงาน ร่างอีเมล และแม้กระทั่งสร้างแผนโครงการ—ช่วยให้คุณมีเวลาว่างสำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ซีอีโอสามารถถามคำถาม ClickUp Brain เกี่ยวกับโครงการ เอกสาร หรือ KPI ใด ๆ และได้รับคำตอบที่รวดเร็วและนำไปใช้ได้ทันที

นี่คือตัวอย่างการทำงานของ ClickUp Brain 👇

ClickUp Brain - เครื่องมือ AI สำหรับซีอีโอ
ถามคำถาม สร้างคำตอบตามบริบท และทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย ClickUp Brain

แต่ AI ของ ClickUp ไม่ได้มีแค่คำแนะนำที่ชาญฉลาดเท่านั้น ด้วยClickUp Autopilot Agents ซีอีโอสามารถทำงานอัตโนมัติทั้งกระบวนการและมอบหมายงานประจำให้กับตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ Autopilot Agents สามารถมอบหมายงาน ติดตามกำหนดเวลา อัปเดตสถานะโครงการ และแม้กระทั่งการแจ้งเตือน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ระดับสูง

แดชบอร์ด AI ของ ClickUpพร้อมการ์ด AIช่วยให้คุณสามารถจัดการหลายแผนกหรือโครงการได้จากมุมมองเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป คุณสามารถรวบรวมการอัปเดตที่สำคัญ งานที่ต้องให้ความสำคัญ และกำหนดเวลาทั้งหมดไว้ในบัตรแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ทำให้การตรวจสอบในระดับสูงเป็นเรื่องง่าย

ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีที่ ClickUp AI Dashboards และ AI Cards ช่วยให้ผู้นำอย่างคุณมองเห็นความคืบหน้าของทีม ความสำคัญ และความเสี่ยงได้ทันที

ClickUp Automationsช่วยให้คุณตั้งค่ากฎเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำได้ ตั้งแต่การต้อนรับพนักงานใหม่ไปจนถึงการจัดการการอนุมัติ เมื่อรวมกับ AI ระบบอัตโนมัติเหล่านี้จะปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจของคุณและขยายตามการเติบโตของบริษัทของคุณ

แดชบอร์ด ClickUp
สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ

สำหรับซีอีโอที่ต้องการการมองเห็นแบบเรียลไทม์แดชบอร์ดของ ClickUpมอบรายงานแบบกำหนดเองและสดใหม่ในทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ—การขาย การตลาด การดำเนินงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

ClickUp DocsและClickUp Whiteboardsช่วยให้การทำงานร่วมกันและการระดมความคิดเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะที่ClickUp Tasksช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและมีความรับผิดชอบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Brain: ผู้ช่วย AI สำหรับคำตอบทันที สรุป และสร้างเนื้อหา
  • ตัวแทนอัตโนมัติ: อัตโนมัติและมอบหมายงานประจำให้กับตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • แดชบอร์ด AI: เพิ่มการ์ด AI เพื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ
  • ClickUp Automations: ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
  • แดชบอร์ด ClickUp: ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจแบบเรียลไทม์และการติดตาม KPI
  • ClickUp Docs & Whiteboards: ศูนย์กลางความรู้และการระดมความคิดร่วมกัน
  • ClickUp Tasks: มอบหมาย, ติดตาม, และจัดการงานข้ามทีม
  • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน: ปรับ ClickUp ให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร

อเล็กซิส วาเลนติน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับโลกของ Pigment กล่าวว่า:

ทีมของเราพอใจมากกับ ClickUp เพราะในแพลตฟอร์มนี้พวกเขาสามารถหาทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อทำงานให้สำเร็จได้ และมันง่ายมากที่จะใช้เมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ.

ทีมของเราพอใจมากกับ ClickUp เพราะในแพลตฟอร์มนี้พวกเขาสามารถหาทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อทำงานให้สำเร็จได้ และมันง่ายมากที่จะใช้เมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ.

2. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา)

Jasper AI - เครื่องมือ AI สำหรับซีอีโอ
ผ่านทางJasper AI

การจัดการเวลาและการสื่อสารข้อความที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับซีอีโอที่มีงานยุ่ง Jasper AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เข้ากับเสียงและเป้าหมายของธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการบทความบล็อกที่น่าสนใจ ข้อความการตลาดที่โน้มน้าวใจ หรืออัปเดตโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ Jasper สามารถช่วยคุณผลิตได้ทั้งหมด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI

  • ปรับแต่งโทนและสไตล์การเขียนให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ เพื่อให้ข้อความมีความสม่ำเสมอในทุกเนื้อหา
  • ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
  • ใช้เทมเพลตมากกว่า 50 แบบเพื่อสร้างเนื้อหาหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงสคริปต์วิดีโอ

ข้อจำกัดของ Jasper AI

  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเมื่อพูดถึงการได้รับประโยชน์สูงสุดจาก AI
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าประสิทธิภาพไม่สม่ำเสมอ มีปัญหาขัดข้องและข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ราคา Jasper AI

  • ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Jasper AI

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper AI ว่าอย่างไร

การทบทวน G2กล่าวว่า:

มันส่งมอบฉบับร่างแรกที่สอดคล้องกับน้ำเสียงของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างสม่ำเสมอ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและความพยายามของเราทั้งสองฝ่าย

มันส่งมอบฉบับร่างแรกที่สอดคล้องกับน้ำเสียงของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างสม่ำเสมอ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและความพยายามของเราทั้งสองฝ่าย

3. Midjourney (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพหลากหลายรูปแบบ)

มิดเจอร์นีย์
ผ่านทางMidjourney

เมื่อคุณต้องการสร้างความประทับใจทางสายตา MidJourney มอบเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังสำหรับการสร้างภาพที่น่าทึ่งจากข้อความที่คุณป้อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับซีอีโอที่ต้องการภาพที่รวดเร็วแต่ประทับใจ ช่วยเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นภาพที่เหมือนจริงราวกับภาพถ่าย ใช้งานผ่าน Discord คุณสามารถปรับแต่งคำขอของคุณและรับภาพหลากหลายรูปแบบ

ในการสร้างภาพ เพียงแค่ให้คำแนะนำเป็นข้อความที่อธิบายถึงวิสัยทัศน์ของคุณ แล้ว MidJourney จะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง คุณสามารถสร้างภาพสำหรับแบรนด์ส่วนตัว เช่น บทความบล็อก จดหมายข่าว และการตลาดเนื้อหา ออกแบบภาพที่น่าสนใจสำหรับงานนำเสนอสำหรับนักลงทุน รายงาน และการนำเสนอ หรือทดสอบทิศทางความคิดสร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะจ้างนักออกแบบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney

  • เลือกจากโมเดล AI หลากหลาย เช่น V6 และ Niji เพื่อสร้างสไตล์ศิลปะที่หลากหลาย
  • ปรับตั้งค่าสำหรับภาพความละเอียดสูงพร้อมความสว่าง ความคมชัด และความอิ่มตัวของสีที่สามารถปรับแต่งได้
  • จัดระเบียบและกรองภาพอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แท็บคลังเก็บ
  • เข้าถึงสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์และฟีเจอร์การสร้างส่วนตัวเพื่อควบคุมได้มากขึ้น

ข้อจำกัดของ Midjourney

  • การเข้าถึงที่จำกัดนอกเหนือจาก Discord

ราคาของ Midjourney

  • พื้นฐาน: $10/เดือน
  • มาตรฐาน: $30/เดือน
  • ข้อดี: $60 ต่อเดือน
  • เมก้า: $120/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Midjourney

  • G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

👀 คุณทราบหรือไม่?55% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจเห็นด้วยว่าประโยชน์ของเทคโนโลยี AI มีมากกว่าข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น

4. Zapier (ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์)

Zapier
ผ่านทางZapier

การทำให้งานธุรการเป็นอัตโนมัติสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมาก ด้วย Zapier คุณสามารถซิงค์ตารางการประชุมระหว่าง Google Calendar และ Slack ส่งต่ออีเมลไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น Asana หรือ Trello โดยอัตโนมัติ หรือสร้างรายงานโดยการเชื่อมต่อข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Sheets ไปยัง Notion

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • เชื่อมต่อแอปมากกว่า 7,000 แอปเพื่อการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ
  • ทำให้กระบวนการทำงานตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงซับซ้อนเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
  • สร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้เองโดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับงานต่างๆ เช่น การตอบอีเมล การสรุปการโทร และการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
  • ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย, การสนับสนุนลูกค้า, และการสร้างเนื้อหาของคุณ

ข้อจำกัดของ Zapier

  • ผู้ใช้จำเป็นต้องจัดการกับขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการตั้งค่าขั้นสูงอาจต้องใช้การเขียนโค้ดที่กำหนดเอง

ราคาของ Zapier

  • ฟรีตลอดไป
  • มืออาชีพ: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $103. 50/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Zapier

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zapier ว่าอย่างไร

การทบทวน G2กล่าวว่า:

เราสามารถสร้าง "Zaps" (ระบบอัตโนมัติ) ที่ทำให้แอปพลิเคชันต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

เราสามารถสร้าง "Zaps" (ระบบอัตโนมัติ) ที่ทำให้แอปพลิเคชันต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

5. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการฐานข้อมูลแบบร่วมมือ)

โนชั่น เอไอ
ผ่านทางNotion AI

การจัดการการดำเนินงานและการนำทีมอาจเป็นเรื่องที่หนักหนาหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม Notion AI ทำงานเป็นศูนย์กลางครบวงจรสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลและอัตโนมัติฟังก์ชันที่จำเป็น ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของผู้บริหาร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI

  • กรอกข้อมูลในตารางอัตโนมัติและแปลงข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริง
  • ขอให้ Notion AI ช่วยร่างข้อความหรือแปลเป็นหลายภาษา เช่น ภาษาสเปนหรือภาษาญี่ปุ่น
  • ให้ข้อความหลัก และให้ AI ขยายเป็นอีเมลหรือรายงานที่ละเอียด

ข้อจำกัดของ Notion AI

  • ขณะนี้ไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ Notion AI ได้บนแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ Notion AI

  • ฟรี
  • บวก: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Notion AI: เพิ่มเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณในราคา $10/สมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Notion AI

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI ว่าอย่างไร

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ผู้ช่วย Notion AI ใหม่ได้เปลี่ยนเกมสำหรับฉันอย่างสิ้นเชิง ช่วยให้ฉันประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการทำงานด้วยการสร้างสรุปและอีเมลติดตามผลให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพและทีมของฉัน Notion AI ช่วยให้ฉันทำงานธุรการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เสร็จเร็วขึ้น ทำให้ฉันมีเวลาไปมุ่งเน้นที่งานพัฒนาในระดับสูง (ซึ่งยังทำกำไรได้มากกว่าด้วย!)

ผู้ช่วย Notion AI ใหม่ได้เปลี่ยนเกมสำหรับฉัน ช่วยให้ฉันประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการทำงานด้วยการสร้างสรุปและอีเมลติดตามผลให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพและทีมของฉัน Notion AI ช่วยให้ฉันทำงานธุรการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เสร็จเร็วขึ้น ทำให้ฉันมีเวลาไปมุ่งเน้นที่งานพัฒนาในระดับสูง (ซึ่งยังทำกำไรได้มากกว่าด้วย!)

6. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ)

เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
ผ่านทางPerplexity AI

เมื่อคุณต้องการคำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำ Perplexity AI คือคู่ค้าที่น่าเชื่อถือของคุณ สิ่งที่ทำให้ Perplexity AI แตกต่างคือความสามารถในการดึงข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งทั่วเว็บ ให้คำตอบที่ละเอียดและมีพื้นฐานจากข้อมูลที่คุณสามารถไว้วางใจได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI

  • ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการทำงานด้วยตนเองด้วย Perplexity Deep Research
  • รับผิดชอบงานระดับผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การเงินไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ใช้หน้าจอที่ใช้งานง่ายเพื่อค้นหาและถอดรหัสคำตอบอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Perplexity AI

  • สามารถให้คำตอบที่สั้นเกินไปสำหรับคำถามที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • อาจขาดข้อมูลล่าสุดหากไม่ได้ถูกจัดทำดัชนีในฐานข้อมูลต้นฉบับ

ราคาของ Perplexity AI

  • ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของโทเคนและคำขอ

คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI

  • G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Perplexity AI อย่างไร

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันทำการวิจัยมากมายเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท ตลาด และรายละเอียดอื่นๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมขายของฉัน ส่วนที่ดีที่สุดคือฉันได้รับความช่วยเหลือส่วนใหญ่ที่ต้องการจากที่นี่ ช่วยประหยัดเวลาด้วยการให้ทุกอย่างในที่เดียว

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันทำการวิจัยมากมายเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท ตลาด และรายละเอียดอื่นๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมขายของฉัน ส่วนที่ดีที่สุดคือฉันได้รับความช่วยเหลือส่วนใหญ่ที่ต้องการจากที่นี่ ช่วยประหยัดเวลาด้วยการให้ทุกอย่างในที่เดียว

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:51% ของซีอีโอกำลังจ้างงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ AI เชิงสร้างสรรค์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน แต่มีเพียง 44% เท่านั้นที่ได้ประเมินผลกระทบต่อพนักงานของตน!

7. เหตุผลโดย Jina AI (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ซับซ้อน)

จีน่า เอไอ
ผ่านทางเหตุผล โดย Jina AI

การตัดสินใจที่ยากลำบากในฐานะซีอีโอนั้นไม่เคยง่ายเลย แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีผู้ช่วย AI ที่จะนำทางคุณผ่านกระบวนการนี้? ขอแนะนำ Rationale เครื่องมือทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้นำธุรกิจอย่างคุณในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลรอบด้านและรอบคอบ

เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทคุณ

เหตุผลโดย Jina AI คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ใช้การค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์เพื่อสนับสนุนข้อความด้วยแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันสมัย
  • ใช้ประโยชน์จาก GPT ขั้นสูงและอัลกอริธึมการเรียนรู้ตามบริบทเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้
  • วิเคราะห์การตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ SWOT, ข้อดี/ข้อเสีย หรือการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ

เหตุผลโดย Jina AI ข้อจำกัด

  • เนื่องจากขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลเว็บ แหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถืออาจส่งผลต่อความถูกต้อง

เหตุผลโดย Jina AI pricing

  • ไลท์: $9.99/เดือน
  • มาตรฐาน: $39.99/เดือน
  • สูงสุด: $99.99/เดือน

เหตุผลโดย Jina AI การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

👀 คุณรู้หรือไม่?64% ของซีอีโอเชื่อว่าความสำเร็จของAI เชิงสร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้คนมากกว่าตัวเทคโนโลยีเอง ธุรกิจที่ไม่ยอมรับมีความเสี่ยงที่จะหยุดชะงัก ในขณะที่ธุรกิจที่ยอมรับสามารถคาดหวังการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

8. Moveworks (แพลตฟอร์มตัวแทน AI ที่ดีที่สุด)

มูฟเวิร์คส์
ผ่านทางMoveworks

ในฐานะหนึ่งในผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนชั้นนำ Moveworks ช่วยให้พนักงานของคุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ไม่ใช่หนักขึ้น มอบการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างราบรื่นในทุกระบบและรูปแบบ ช่วยขจัดเวลาที่เสียไปกับงานที่ต้องทำด้วยตนเอง

แพลตฟอร์มนี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการ ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัทคุณได้อย่างยืดหยุ่น

📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย

แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยอยู่แล้วล่ะ?

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

คุณสมบัติเด่นของ Moveworks

  • ค้นหาและทำงานอัตโนมัติในทุกขั้นตอนของระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • เพิ่มประสิทธิภาพถึง 90% ด้วยการช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์และการผสานระบบ
  • ใช้ประโยชน์จากมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์ม AI แบบตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวในตลาด FedRAMP®
  • เปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถสร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้เองโดยใช้ระบบอัตโนมัติแบบโลว์โค้ด

ข้อจำกัดของ Moveworks

  • ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
  • เวลาการตอบกลับของทีมสนับสนุนอาจช้าในบางครั้ง

ราคาของ Moveworks

  • ราคาตามความต้องการ

Moveworks คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Pega GenAI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์)

Pega GenAI
ผ่านทางPega GenAI

Pega GenAI ผสานปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งรับประกันการกำกับดูแลในระดับองค์กรที่ผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ

แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ไม่ได้รับการบริการอย่างเพียงพอ และสร้างการรักษาใหม่เพื่อปรับปรุงความเกี่ยวข้อง. ตามข้อมูลเชิงลึกที่สามารถทำนายได้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแหล่งข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนได้.

คุณสมบัติเด่นของ Pega GenAI

  • เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและสร้างแชทบอทบริการตนเอง
  • ติดตั้งและฝึกอบรมตัวแทนโดยใช้โปรแกรมจำลองที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • เปิดใช้งานการมองเห็นแบบครบวงจรด้วยภาพข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อจำกัดของ Pega GenAI

  • เวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันอาจมีการนำกฎที่เลิกใช้แล้วมาใช้
  • การอัปเกรดแอปเป็นเวอร์ชันใหม่กว่าอาจทำให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ

ราคาของ Pega GenAI

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิว Pega GenAI

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

10. Prezent (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ)

ปัจจุบัน
ผ่านทางPrezent

เมื่อการสื่อสารทางธุรกิจของคุณต้องการการเสริมสร้าง Prezent พร้อมให้บริการคุณด้วยโซลูชันที่ชาญฉลาด ด้วย Prezent Standard คุณสามารถสร้างการนำเสนอที่ส่วนตัวและสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารของคุณได้อีกด้วย ส่วนที่ดีที่สุดคือมันไม่พึ่งพา AI ที่สร้างเนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นความลับ ทำให้ทุกอย่างปลอดภัย

คุณสมบัติเด่นของ Prezent

  • เข้าถึงสไลด์ที่ได้รับการอนุมัติจากแบรนด์กว่า 35,000+
  • ใช้ Story Builder เพื่อสร้างงานนำเสนอโดยใช้เทมเพลตจากผู้เชี่ยวชาญ
  • สร้างเนื้อหาภายในไม่กี่นาทีด้วย ASTRID AI

ข้อจำกัดในปัจจุบัน

  • เน้นหลักในด้านเชิงพาณิชย์ โดยมีแม่แบบจำกัดสำหรับงานด้านการแพทย์
  • กำลังพัฒนาการฝึกอบรม AI สำหรับแม่แบบเฉพาะทาง

ราคาปัจจุบัน

  • มาตรฐาน: ราคาตามตกลง
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Prezent

  • G2: 4. 5/5 (92+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Prezent ว่าอย่างไร

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ก่อนหน้านี้ เราใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดรูปแบบสไลด์และปรับปรุงภาพให้สวยงาม ตอนนี้ ด้วย Prezent กระบวนการทั้งหมดนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ

ก่อนหน้านี้ เราใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดรูปแบบสไลด์และปรับปรุงภาพให้สวยงาม ตอนนี้ ด้วย Prezent กระบวนการทั้งหมดนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับซีอีโอ?

ในฐานะซีอีโอ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจ และการนำหน้าคู่แข่งเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง เครื่องมือ AI สามารถช่วยคุณจัดการกับความรับผิดชอบเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในแพลตฟอร์ม AIที่สนับสนุนซีอีโอและผู้นำธุรกิจอื่นๆ:

  • การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์: เลือก AI ที่สามารถวิเคราะห์รายงานทางการเงิน, แนวโน้มตลาด, และข้อมูลการดำเนินงานได้ทันทีเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
  • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ: เลือกใช้เครื่องมือการตัดสินใจด้วย AIที่คาดการณ์รายได้ ความเสี่ยง และผลลัพธ์การดำเนินงานโดยใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง
  • การอัตโนมัติของงานด้านการบริหาร: เลือก AI ที่จัดการการนัดหมาย, การคัดกรองอีเมล,และการอนุมัติเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันของ CEO
  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) สำหรับการสื่อสาร: ใช้ AI ที่สรุปรายงาน ร่างอีเมล และสกัดข้อมูลสำคัญจากการสนทนา
  • โมเดล AI ที่ปรับแต่งได้: เลือกเครื่องมือที่ปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมและสไตล์การเป็นผู้นำของคุณ ปรับคำแนะนำให้เหมาะสมตามเป้าหมายเฉพาะของบริษัท
  • ปัญญาประดิษฐ์ที่มีจริยธรรมและการตรวจจับอคติ: เลือกใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถระบุอคติในการจ้างงาน การเงิน และการตัดสินใจ เพื่อรักษาความโปร่งใสและความเป็นธรรม

💡 คุณทราบหรือไม่?74% ของซีอีโอยอมรับว่าพวกเขาอาจสูญเสียตำแหน่งงานภายในสองปี หากไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดได้จากเทคโนโลยี AI

เพิ่มความสำเร็จทางธุรกิจด้วย ClickUp

เครื่องมือ AI เปลี่ยนแปลงวิธีที่ซีอีโอต่อการเติบโตทางธุรกิจ โดยนำเสนอวิธีการใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงการตัดสินใจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การยอมรับเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง ในขณะที่ AI จัดการกับกิจกรรมที่ซ้ำซากหรือใช้เวลามาก

ClickUp เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า AI สามารถสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารได้อย่างไร ด้วยคุณสมบัติเช่น ClickUp Brain ซึ่งช่วยจัดการงานอัตโนมัติ การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซีอีโอสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ ระดับประสิทธิภาพนี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

พร้อมที่จะเห็นวิธีที่เครื่องมือ AI อย่าง ClickUp สามารถยกระดับความเป็นผู้นำของคุณได้หรือไม่?เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้!