10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับซีอีโอในการใช้ประโยชน์ในปี 2025

การเป็นซีอีโอในปัจจุบันหมายถึงการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น การนำหน้าเทรนด์ และการนำทีมผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นั่นคือจุดที่ AI เข้ามาช่วย—ไม่ใช่แค่คำฮิต แต่เป็นข้อได้เปรียบที่ใช้งานได้จริง
จากข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และการวางแผนที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ไปจนถึงการสื่อสารที่ชัดเจนและการดำเนินงานที่รวดเร็วขึ้น เครื่องมือ AI กำลังช่วยให้ซีอีโอทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนำองค์กรด้วยความชัดเจน
ในรายการนี้ เราได้คัดสรรเครื่องมือ AI ชั้นนำ 10 อันดับที่ซีอีโอที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลสามารถใช้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญที่สุด
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับซีอีโอในพริบตา
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
|• ClickUp Brain สำหรับสรุปทันที คำตอบ และการสร้างเนื้อหา • Autopilot Agents สำหรับการทำงานอัตโนมัติ • กำหนดเวิร์กโฟลว์ แดชบอร์ด เอกสาร งาน และไวท์บอร์ดตามความต้องการ
|แผนฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|Jasper AI
|การสร้างเนื้อหา
|• ปรับแต่งโทนและสไตล์การเขียน • ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหา AI • มีเทมเพลตมากกว่า 50 แบบสำหรับบล็อกโพสต์, บทสคริปต์, และอื่น ๆ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/ผู้ใช้/เดือน
|มิดเจอร์นีย์
|การสร้างภาพหลากหลายรูปแบบ
|• เลือกจากรุ่นต่างๆ เช่น V6 และ Niji • ปรับแต่งการตั้งค่าภาพ • จัดระเบียบภาพในแท็บคลังเก็บ • สิทธิ์เชิงพาณิชย์และการสร้างผลงานส่วนตัว
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือน
|Zapier
|ระบบการทำงานอัตโนมัติ
|• เชื่อมต่อแอปกว่า 7,000+ แอป • ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด • เครื่องมือ AI สำหรับการขาย, การสนับสนุน, และเนื้อหา • แม่แบบสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย, การตอบกลับ, และการสรุปการโทร
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $29.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|โนชั่น เอไอ
|การจัดการฐานข้อมูลแบบร่วมมือ
|• กรอกข้อมูลในตารางอัตโนมัติและสรุปข้อมูล • ร่างเอกสารหลายภาษา • ขยายข้อความเป็นอีเมลหรือรายงาน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อที่นั่งต่อเดือน
|เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
|การค้นหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
|• โหมดวิจัยเชิงลึก • คำตอบอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ • ทำให้คำถามที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
|ราคาตามความต้องการ
|เหตุผล (Jina AI)
|การตัดสินใจที่ซับซ้อนโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
|• SWOT, ข้อดี/ข้อเสีย และการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ • การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ • ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงด้วย GPT
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99/เดือน
|มูฟเวิร์คส์
|แพลตฟอร์มตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
|• อัตโนมัติและค้นหาข้ามเทคโนโลยี • ตัวแทนที่กำหนดเองด้วยโค้ดต่ำ • ความปลอดภัยระดับ FedRAMP®
|ราคาตามความต้องการ
|Pega GenAI
|เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคิดสร้างสรรค์
|• สร้างแชทบอทบริการตนเอง • ซิมูเลเตอร์ฝึกอบรม AI สำหรับเจ้าหน้าที่ • ข้อมูลเชิงลึกด้านปฏิบัติการ
|ราคาตามความต้องการ
|ปัจจุบัน
|การสื่อสารทางธุรกิจ
|• สไลด์ที่ได้รับการอนุมัติจากแบรนด์มากกว่า 35,000+ • ตัวสร้างเรื่องราวพร้อมเทมเพลตจากผู้เชี่ยวชาญ • ASTRID AI สำหรับการสร้างเนื้อหา
|ราคาตามความต้องการ
เครื่องมือ AI 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับซีอีโอ
นี่คือรายชื่อสั้น ๆ ของเครื่องมือ AIที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับผู้ช่วยผู้บริหารและซีอีโอ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, คือเครื่องมือ AI ที่สมบูรณ์แบบสำหรับซีอีโอที่ต้องการขับเคลื่อนประสิทธิภาพ ความชัดเจน และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร ด้วย ClickUp คุณจะได้รับพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการ บุคลากร และข้อมูล พร้อมพลังเสริมจาก AI
ที่ศูนย์กลางของความสามารถด้าน AI ของ ClickUp คือ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว ClickUp Brain สามารถสรุปการประชุมได้ทันที สร้างรายงาน ร่างอีเมล และแม้กระทั่งสร้างแผนโครงการ—ช่วยให้คุณมีเวลาว่างสำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ซีอีโอสามารถถามคำถาม ClickUp Brain เกี่ยวกับโครงการ เอกสาร หรือ KPI ใด ๆ และได้รับคำตอบที่รวดเร็วและนำไปใช้ได้ทันที
นี่คือตัวอย่างการทำงานของ ClickUp Brain 👇
แต่ AI ของ ClickUp ไม่ได้มีแค่คำแนะนำที่ชาญฉลาดเท่านั้น ด้วยClickUp Autopilot Agents ซีอีโอสามารถทำงานอัตโนมัติทั้งกระบวนการและมอบหมายงานประจำให้กับตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ Autopilot Agents สามารถมอบหมายงาน ติดตามกำหนดเวลา อัปเดตสถานะโครงการ และแม้กระทั่งการแจ้งเตือน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ระดับสูง
แดชบอร์ด AI ของ ClickUpพร้อมการ์ด AIช่วยให้คุณสามารถจัดการหลายแผนกหรือโครงการได้จากมุมมองเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป คุณสามารถรวบรวมการอัปเดตที่สำคัญ งานที่ต้องให้ความสำคัญ และกำหนดเวลาทั้งหมดไว้ในบัตรแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ทำให้การตรวจสอบในระดับสูงเป็นเรื่องง่าย
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีที่ ClickUp AI Dashboards และ AI Cards ช่วยให้ผู้นำอย่างคุณมองเห็นความคืบหน้าของทีม ความสำคัญ และความเสี่ยงได้ทันที
ClickUp Automationsช่วยให้คุณตั้งค่ากฎเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำได้ ตั้งแต่การต้อนรับพนักงานใหม่ไปจนถึงการจัดการการอนุมัติ เมื่อรวมกับ AI ระบบอัตโนมัติเหล่านี้จะปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจของคุณและขยายตามการเติบโตของบริษัทของคุณ
สำหรับซีอีโอที่ต้องการการมองเห็นแบบเรียลไทม์แดชบอร์ดของ ClickUpมอบรายงานแบบกำหนดเองและสดใหม่ในทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ—การขาย การตลาด การดำเนินงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp DocsและClickUp Whiteboardsช่วยให้การทำงานร่วมกันและการระดมความคิดเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะที่ClickUp Tasksช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและมีความรับผิดชอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Brain: ผู้ช่วย AI สำหรับคำตอบทันที สรุป และสร้างเนื้อหา
- ตัวแทนอัตโนมัติ: อัตโนมัติและมอบหมายงานประจำให้กับตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- แดชบอร์ด AI: เพิ่มการ์ด AI เพื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ
- ClickUp Automations: ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- แดชบอร์ด ClickUp: ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจแบบเรียลไทม์และการติดตาม KPI
- ClickUp Docs & Whiteboards: ศูนย์กลางความรู้และการระดมความคิดร่วมกัน
- ClickUp Tasks: มอบหมาย, ติดตาม, และจัดการงานข้ามทีม
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน: ปรับ ClickUp ให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
อเล็กซิส วาเลนติน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับโลกของ Pigment กล่าวว่า:
ทีมของเราพอใจมากกับ ClickUp เพราะในแพลตฟอร์มนี้พวกเขาสามารถหาทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อทำงานให้สำเร็จได้ และมันง่ายมากที่จะใช้เมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ.
ทีมของเราพอใจมากกับ ClickUp เพราะในแพลตฟอร์มนี้พวกเขาสามารถหาทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อทำงานให้สำเร็จได้ และมันง่ายมากที่จะใช้เมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ.
2. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา)
การจัดการเวลาและการสื่อสารข้อความที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับซีอีโอที่มีงานยุ่ง Jasper AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เข้ากับเสียงและเป้าหมายของธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการบทความบล็อกที่น่าสนใจ ข้อความการตลาดที่โน้มน้าวใจ หรืออัปเดตโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ Jasper สามารถช่วยคุณผลิตได้ทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- ปรับแต่งโทนและสไตล์การเขียนให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ เพื่อให้ข้อความมีความสม่ำเสมอในทุกเนื้อหา
- ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
- ใช้เทมเพลตมากกว่า 50 แบบเพื่อสร้างเนื้อหาหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงสคริปต์วิดีโอ
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเมื่อพูดถึงการได้รับประโยชน์สูงสุดจาก AI
- ผู้ใช้บางรายพบว่าประสิทธิภาพไม่สม่ำเสมอ มีปัญหาขัดข้องและข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper AI ว่าอย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มันส่งมอบฉบับร่างแรกที่สอดคล้องกับน้ำเสียงของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างสม่ำเสมอ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและความพยายามของเราทั้งสองฝ่าย
3. Midjourney (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพหลากหลายรูปแบบ)
เมื่อคุณต้องการสร้างความประทับใจทางสายตา MidJourney มอบเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังสำหรับการสร้างภาพที่น่าทึ่งจากข้อความที่คุณป้อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับซีอีโอที่ต้องการภาพที่รวดเร็วแต่ประทับใจ ช่วยเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นภาพที่เหมือนจริงราวกับภาพถ่าย ใช้งานผ่าน Discord คุณสามารถปรับแต่งคำขอของคุณและรับภาพหลากหลายรูปแบบ
ในการสร้างภาพ เพียงแค่ให้คำแนะนำเป็นข้อความที่อธิบายถึงวิสัยทัศน์ของคุณ แล้ว MidJourney จะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง คุณสามารถสร้างภาพสำหรับแบรนด์ส่วนตัว เช่น บทความบล็อก จดหมายข่าว และการตลาดเนื้อหา ออกแบบภาพที่น่าสนใจสำหรับงานนำเสนอสำหรับนักลงทุน รายงาน และการนำเสนอ หรือทดสอบทิศทางความคิดสร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะจ้างนักออกแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney
- เลือกจากโมเดล AI หลากหลาย เช่น V6 และ Niji เพื่อสร้างสไตล์ศิลปะที่หลากหลาย
- ปรับตั้งค่าสำหรับภาพความละเอียดสูงพร้อมความสว่าง ความคมชัด และความอิ่มตัวของสีที่สามารถปรับแต่งได้
- จัดระเบียบและกรองภาพอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แท็บคลังเก็บ
- เข้าถึงสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์และฟีเจอร์การสร้างส่วนตัวเพื่อควบคุมได้มากขึ้น
ข้อจำกัดของ Midjourney
- การเข้าถึงที่จำกัดนอกเหนือจาก Discord
ราคาของ Midjourney
- พื้นฐาน: $10/เดือน
- มาตรฐาน: $30/เดือน
- ข้อดี: $60 ต่อเดือน
- เมก้า: $120/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Midjourney
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
4. Zapier (ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์)
การทำให้งานธุรการเป็นอัตโนมัติสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมาก ด้วย Zapier คุณสามารถซิงค์ตารางการประชุมระหว่าง Google Calendar และ Slack ส่งต่ออีเมลไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น Asana หรือ Trello โดยอัตโนมัติ หรือสร้างรายงานโดยการเชื่อมต่อข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Sheets ไปยัง Notion
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- เชื่อมต่อแอปมากกว่า 7,000 แอปเพื่อการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ
- ทำให้กระบวนการทำงานตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงซับซ้อนเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้เองโดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับงานต่างๆ เช่น การตอบอีเมล การสรุปการโทร และการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย, การสนับสนุนลูกค้า, และการสร้างเนื้อหาของคุณ
ข้อจำกัดของ Zapier
- ผู้ใช้จำเป็นต้องจัดการกับขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการตั้งค่าขั้นสูงอาจต้องใช้การเขียนโค้ดที่กำหนดเอง
ราคาของ Zapier
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $103. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zapier ว่าอย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
เราสามารถสร้าง "Zaps" (ระบบอัตโนมัติ) ที่ทำให้แอปพลิเคชันต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
5. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการฐานข้อมูลแบบร่วมมือ)
การจัดการการดำเนินงานและการนำทีมอาจเป็นเรื่องที่หนักหนาหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม Notion AI ทำงานเป็นศูนย์กลางครบวงจรสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลและอัตโนมัติฟังก์ชันที่จำเป็น ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของผู้บริหาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- กรอกข้อมูลในตารางอัตโนมัติและแปลงข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริง
- ขอให้ Notion AI ช่วยร่างข้อความหรือแปลเป็นหลายภาษา เช่น ภาษาสเปนหรือภาษาญี่ปุ่น
- ให้ข้อความหลัก และให้ AI ขยายเป็นอีเมลหรือรายงานที่ละเอียด
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ขณะนี้ไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ Notion AI ได้บนแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ Notion AI
- ฟรี
- บวก: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Notion AI: เพิ่มเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณในราคา $10/สมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI ว่าอย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ผู้ช่วย Notion AI ใหม่ได้เปลี่ยนเกมสำหรับฉันอย่างสิ้นเชิง ช่วยให้ฉันประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการทำงานด้วยการสร้างสรุปและอีเมลติดตามผลให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพและทีมของฉัน Notion AI ช่วยให้ฉันทำงานธุรการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เสร็จเร็วขึ้น ทำให้ฉันมีเวลาไปมุ่งเน้นที่งานพัฒนาในระดับสูง (ซึ่งยังทำกำไรได้มากกว่าด้วย!)
6. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ)
เมื่อคุณต้องการคำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำ Perplexity AI คือคู่ค้าที่น่าเชื่อถือของคุณ สิ่งที่ทำให้ Perplexity AI แตกต่างคือความสามารถในการดึงข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งทั่วเว็บ ให้คำตอบที่ละเอียดและมีพื้นฐานจากข้อมูลที่คุณสามารถไว้วางใจได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
- ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการทำงานด้วยตนเองด้วย Perplexity Deep Research
- รับผิดชอบงานระดับผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การเงินไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ใช้หน้าจอที่ใช้งานง่ายเพื่อค้นหาและถอดรหัสคำตอบอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Perplexity AI
- สามารถให้คำตอบที่สั้นเกินไปสำหรับคำถามที่ซับซ้อนมากขึ้น
- อาจขาดข้อมูลล่าสุดหากไม่ได้ถูกจัดทำดัชนีในฐานข้อมูลต้นฉบับ
ราคาของ Perplexity AI
- ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของโทเคนและคำขอ
คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Perplexity AI อย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันทำการวิจัยมากมายเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท ตลาด และรายละเอียดอื่นๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมขายของฉัน ส่วนที่ดีที่สุดคือฉันได้รับความช่วยเหลือส่วนใหญ่ที่ต้องการจากที่นี่ ช่วยประหยัดเวลาด้วยการให้ทุกอย่างในที่เดียว
7. เหตุผลโดย Jina AI (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ซับซ้อน)
การตัดสินใจที่ยากลำบากในฐานะซีอีโอนั้นไม่เคยง่ายเลย แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีผู้ช่วย AI ที่จะนำทางคุณผ่านกระบวนการนี้? ขอแนะนำ Rationale เครื่องมือทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้นำธุรกิจอย่างคุณในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลรอบด้านและรอบคอบ
เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทคุณ
เหตุผลโดย Jina AI คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้การค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์เพื่อสนับสนุนข้อความด้วยแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันสมัย
- ใช้ประโยชน์จาก GPT ขั้นสูงและอัลกอริธึมการเรียนรู้ตามบริบทเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้
- วิเคราะห์การตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ SWOT, ข้อดี/ข้อเสีย หรือการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ
เหตุผลโดย Jina AI ข้อจำกัด
- เนื่องจากขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลเว็บ แหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถืออาจส่งผลต่อความถูกต้อง
เหตุผลโดย Jina AI pricing
- ไลท์: $9.99/เดือน
- มาตรฐาน: $39.99/เดือน
- สูงสุด: $99.99/เดือน
เหตุผลโดย Jina AI การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
8. Moveworks (แพลตฟอร์มตัวแทน AI ที่ดีที่สุด)
ในฐานะหนึ่งในผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนชั้นนำ Moveworks ช่วยให้พนักงานของคุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ไม่ใช่หนักขึ้น มอบการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างราบรื่นในทุกระบบและรูปแบบ ช่วยขจัดเวลาที่เสียไปกับงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
แพลตฟอร์มนี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการ ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัทคุณได้อย่างยืดหยุ่น
คุณสมบัติเด่นของ Moveworks
- ค้นหาและทำงานอัตโนมัติในทุกขั้นตอนของระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มประสิทธิภาพถึง 90% ด้วยการช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์และการผสานระบบ
- ใช้ประโยชน์จากมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์ม AI แบบตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวในตลาด FedRAMP®
- เปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถสร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้เองโดยใช้ระบบอัตโนมัติแบบโลว์โค้ด
ข้อจำกัดของ Moveworks
- ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
- เวลาการตอบกลับของทีมสนับสนุนอาจช้าในบางครั้ง
ราคาของ Moveworks
- ราคาตามความต้องการ
Moveworks คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Pega GenAI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์)
Pega GenAI ผสานปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งรับประกันการกำกับดูแลในระดับองค์กรที่ผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ไม่ได้รับการบริการอย่างเพียงพอ และสร้างการรักษาใหม่เพื่อปรับปรุงความเกี่ยวข้อง. ตามข้อมูลเชิงลึกที่สามารถทำนายได้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแหล่งข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนได้.
คุณสมบัติเด่นของ Pega GenAI
- เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและสร้างแชทบอทบริการตนเอง
- ติดตั้งและฝึกอบรมตัวแทนโดยใช้โปรแกรมจำลองที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เปิดใช้งานการมองเห็นแบบครบวงจรด้วยภาพข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อจำกัดของ Pega GenAI
- เวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันอาจมีการนำกฎที่เลิกใช้แล้วมาใช้
- การอัปเกรดแอปเป็นเวอร์ชันใหม่กว่าอาจทำให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ
ราคาของ Pega GenAI
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว Pega GenAI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
10. Prezent (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ)
เมื่อการสื่อสารทางธุรกิจของคุณต้องการการเสริมสร้าง Prezent พร้อมให้บริการคุณด้วยโซลูชันที่ชาญฉลาด ด้วย Prezent Standard คุณสามารถสร้างการนำเสนอที่ส่วนตัวและสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารของคุณได้อีกด้วย ส่วนที่ดีที่สุดคือมันไม่พึ่งพา AI ที่สร้างเนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นความลับ ทำให้ทุกอย่างปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ Prezent
- เข้าถึงสไลด์ที่ได้รับการอนุมัติจากแบรนด์กว่า 35,000+
- ใช้ Story Builder เพื่อสร้างงานนำเสนอโดยใช้เทมเพลตจากผู้เชี่ยวชาญ
- สร้างเนื้อหาภายในไม่กี่นาทีด้วย ASTRID AI
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- เน้นหลักในด้านเชิงพาณิชย์ โดยมีแม่แบบจำกัดสำหรับงานด้านการแพทย์
- กำลังพัฒนาการฝึกอบรม AI สำหรับแม่แบบเฉพาะทาง
ราคาปัจจุบัน
- มาตรฐาน: ราคาตามตกลง
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Prezent
- G2: 4. 5/5 (92+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Prezent ว่าอย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ก่อนหน้านี้ เราใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดรูปแบบสไลด์และปรับปรุงภาพให้สวยงาม ตอนนี้ ด้วย Prezent กระบวนการทั้งหมดนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับซีอีโอ?
ในฐานะซีอีโอ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจ และการนำหน้าคู่แข่งเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง เครื่องมือ AI สามารถช่วยคุณจัดการกับความรับผิดชอบเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในแพลตฟอร์ม AIที่สนับสนุนซีอีโอและผู้นำธุรกิจอื่นๆ:
- การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์: เลือก AI ที่สามารถวิเคราะห์รายงานทางการเงิน, แนวโน้มตลาด, และข้อมูลการดำเนินงานได้ทันทีเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ: เลือกใช้เครื่องมือการตัดสินใจด้วย AIที่คาดการณ์รายได้ ความเสี่ยง และผลลัพธ์การดำเนินงานโดยใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง
- การอัตโนมัติของงานด้านการบริหาร: เลือก AI ที่จัดการการนัดหมาย, การคัดกรองอีเมล,และการอนุมัติเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันของ CEO
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) สำหรับการสื่อสาร: ใช้ AI ที่สรุปรายงาน ร่างอีเมล และสกัดข้อมูลสำคัญจากการสนทนา
- โมเดล AI ที่ปรับแต่งได้: เลือกเครื่องมือที่ปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมและสไตล์การเป็นผู้นำของคุณ ปรับคำแนะนำให้เหมาะสมตามเป้าหมายเฉพาะของบริษัท
- ปัญญาประดิษฐ์ที่มีจริยธรรมและการตรวจจับอคติ: เลือกใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถระบุอคติในการจ้างงาน การเงิน และการตัดสินใจ เพื่อรักษาความโปร่งใสและความเป็นธรรม
เพิ่มความสำเร็จทางธุรกิจด้วย ClickUp
เครื่องมือ AI เปลี่ยนแปลงวิธีที่ซีอีโอต่อการเติบโตทางธุรกิจ โดยนำเสนอวิธีการใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงการตัดสินใจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การยอมรับเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง ในขณะที่ AI จัดการกับกิจกรรมที่ซ้ำซากหรือใช้เวลามาก
ClickUp เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า AI สามารถสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารได้อย่างไร ด้วยคุณสมบัติเช่น ClickUp Brain ซึ่งช่วยจัดการงานอัตโนมัติ การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซีอีโอสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ ระดับประสิทธิภาพนี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
พร้อมที่จะเห็นวิธีที่เครื่องมือ AI อย่าง ClickUp สามารถยกระดับความเป็นผู้นำของคุณได้หรือไม่?เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้!