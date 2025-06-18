บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Alchemer สำหรับแบบสำรวจและการเก็บข้อมูล

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
18 มิถุนายน 2568

ข้อมูลที่ถูกต้องขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาด—แต่ก็ต่อเมื่อแพลตฟอร์มสำรวจและข้อเสนอแนะของลูกค้าของคุณสามารถส่งมอบข้อมูลนั้นได้จริงโดยไม่มีอุปสรรค

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Alchemer มีความเป็นไปได้ว่าการตั้งค่าปัจจุบันของคุณอาจยังไม่ตอบโจทย์—อาจใช้งานยากเกินไป มีข้อจำกัด หรือไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ

ตั้งแต่การรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าไปจนถึงการตรวจสอบความพึงพอใจของพนักงาน ธุรกิจในปัจจุบันต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และพร้อมขยายขนาด

แพลตฟอร์มที่เหมาะสมควรช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจได้อย่างง่ายดาย รวบรวมคำตอบของแต่ละบุคคลที่นำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า และนำเสนอความสามารถในการรายงานที่ทำให้ขั้นตอนต่อไปของคุณชัดเจนอย่างที่สุด

ดังนั้น มาสำรวจตัวเลือกที่ทำเช่นนั้นได้ โดยไม่ต้องพาคุณผ่านเขาวงกตของฟีเจอร์และหน้าการกำหนดราคาที่สับสน

ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นแทน Alchemer?

Alchemer (เดิมชื่อ SurveyGizmo) มีข้อจำกัดหลายประการที่อาจทำให้การเก็บข้อมูลเป็นเรื่องยุ่งยาก นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณอาจต้องการพิจารณาทางเลือกอื่นสำหรับการสำรวจความคิดเห็นพนักงาน การให้ข้อเสนอแนะ การรายงาน และการเก็บข้อมูล:

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: อินเทอร์เฟซของ Alchemer อาจดูน่ากลัวสำหรับผู้เริ่มต้น สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อทีมที่ต้องการตั้งค่าแบบสำรวจอย่างรวดเร็วหรือทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนเฉพาะ
  • คุณสมบัติการรายงานที่จำกัด: แม้ว่าจะใช้งานได้ แต่เครื่องมือการรายงานของแพลตฟอร์มมักขาดการปรับแต่งและความยืดหยุ่น ทำให้ยากต่อการดึงข้อมูลเชิงลึก
  • ราคาสูง: โครงสร้างราคาของ Alchemer อาจเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือทีมที่มีงบประมาณจำกัด
  • แดชบอร์ดและฟังก์ชัน AI ที่ถูกจำกัด: การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการแชร์แดชบอร์ดต้องใช้บัญชีแบบชำระเงิน แผนฟรีหรือทดลองใช้จะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและฟีเจอร์ต่างๆ ซึ่งจำกัดการใช้งานความสามารถของ Alchemer AI อย่างเต็มที่
  • ข้อมูลที่เก็บถาวร: แบบสำรวจและการตอบกลับยังคงถูกจัดเก็บไว้แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้หากไม่มีการอัปเกรด
  • ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ราบรื่น: ความสามารถในการใช้งานและการนำทางของแพลตฟอร์มได้รับผลตอบรับที่หลากหลาย โดยมีพื้นที่สำหรับการปรับปรุง

จากข้อจำกัดเหล่านี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ใช้จำนวนมากมองหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายกว่า ซึ่งมาพร้อมกับการรายงานที่ยอดเยี่ยม การสนับสนุนลูกค้า และฟังก์ชันการทำงานโดยรวมที่ดี

👀 คุณรู้หรือไม่? 79% ของตัวแทนเชื่อว่าการใช้AI เป็นผู้ช่วยเสริมช่วยเพิ่มความสามารถของพวกเขา ช่วยให้พวกเขาให้บริการลูกค้าได้เหนือกว่า

ทางเลือกยอดนิยมของ Alchemer ในพริบตา

นี่คือสรุปสั้น ๆ ของกรณีการใช้งานและคุณสมบัติที่ดีที่สุดของแต่ละทางเลือกของ Alchemer ในรายการของเรา:

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพระบบการทำงานแบบครบวงจรและการจัดการข้อมูลสำหรับทีมทุกขนาดเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มขั้นสูงพร้อมตรรกะเงื่อนไข, ระบบอัตโนมัติ, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามมีแผนฟรีให้บริการ; มีราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ไทป์ฟอร์มแบบสำรวจและแบบฟอร์มแบบโต้ตอบสำหรับธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้พร้อมคำถามติดตามผลแบบไดนามิก ประสบการณ์ที่มีแบรนด์ และตัวเลือกการฝังมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
Qualtricsการจัดการประสบการณ์ลูกค้าและการวิจัยตลาดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, คำแนะนำอัตโนมัติ, เทมเพลตสำเร็จรูป, และการผสานกับ Google Analyticsราคาตามความต้องการ
Google Formsการสร้างแบบฟอร์มอย่างง่ายภายในระบบนิเวศของ Google สำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็กแบบฟอร์มและการตอบกลับไม่จำกัด การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ การผสานการทำงานกับ Google Workspace อย่างไร้รอยต่อฟรี
SurveyMonkeyแบบสำรวจและแบบฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และหน่วยงานการแยกสาขาตามเงื่อนไข, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การเข้าถึงแผงควบคุมทั่วโลก, และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
โจตฟอร์มแบบฟอร์มที่รวมการชำระเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยวการสนับสนุนเกตเวย์การชำระเงิน, แบบฟอร์มหลายภาษา, ระบบอัตโนมัติ, และเทมเพลตมากกว่า 10,000 แบบมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Zoho Surveyการสร้างแบบฟอร์มภายในระบบนิเวศของ Zoho สำหรับผู้ใช้ Zohoการป้องกัน SSL, รายงานที่ปรับแต่งได้, การผสานกับ Google Sheets, และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้ามีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9 ต่อเดือน
Microsoft Formsการสร้างแบบฟอร์มภายในระบบนิเวศ Microsoft Office 365 สำหรับผู้ใช้ Microsoft และองค์กรขนาดใหญ่การสนับสนุนหลายภาษา, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, แผนภูมิอัตโนมัติ, และการผสานการทำงานกับ Office 365 อย่างราบรื่นฟรี
ฟอร์มสแต็กแบบฟอร์มอัตโนมัติที่สอดคล้องกับ HIPAA สำหรับบริษัทขนาดใหญ่และหน่วยงานเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, ฟิลด์แบบไดนามิก, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติตาม GDPR/HIPAAมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99 ต่อเดือน
วูฟัวแบบฟอร์มการรายงานและการวิเคราะห์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเอเจนซีการเข้ารหัส SSL, แดชบอร์ดที่อัปเดตอัตโนมัติ, การจำกัดการตอบกลับ และการผสานรวมแอปพลิเคชันมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $22 ต่อเดือน

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Alchemer ที่คุณควรใช้

ตอนนี้ มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดบางประการของ Alchemer ที่อาจตอบสนองความต้องการของรายงานแบบสำรวจและความคิดเห็นของลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์และข้อมูลแบบครบวงจร)

มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp พร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงและโครงสร้างธุรกิจ
ออกแบบฟอร์มด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การใช้ตรรกะเงื่อนไขผ่านมุมมองฟอร์มของ ClickUp

ในฐานะแอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงานและซอฟต์แวร์จัดการงานที่ทรงพลังClickUpช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพที่สุดของมันคืออะไร?มุมมองแบบฟอร์ม ClickUpเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มในตัว ช่วยให้คุณใช้แบบสำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าคุณจะรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน ทำการสำรวจตลาด หรือรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้า

ตั้งแต่สีไปจนถึงแบบอักษรและความปลอดภัยของรูปแบบ ทุกรายละเอียดสามารถปรับแต่งได้เพื่อสะท้อนบุคลิกของแบรนด์คุณและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

แบบฟอร์มยังรองรับตรรกะเงื่อนไข ซึ่งหมายความว่าสามารถปรับการแสดงคำถามตามคำตอบของแต่ละบุคคลได้ สิ่งนี้เพิ่มความซับซ้อนในระดับหนึ่งที่ทำให้การสร้างแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้น

ClickUp Forms ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้า, นักวิจัยสามารถสร้างแบบสอบถาม, ธุรกิจสามารถปรับปรุงการรับข้อมูล,และทีมซอฟต์แวร์สามารถจัดระเบียบรายงานข้อบกพร่อง— ทั้งหมดในเครื่องมือที่ยืดหยุ่นเพียงหนึ่งเดียว

มันสามารถใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้

ClickUp อัตโนมัติ
อัตโนมัติการทำงานตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์มไปจนถึงการส่งการแจ้งเตือนด้วย ClickUp Automations

100+ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ในClickUp Automationsช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ การส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งสามารถสร้างงาน มอบหมายเจ้าของ ติดตามความคิดเห็น และกระตุ้นการติดตามผล—ช่วยประหยัดเวลาและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง

และเพื่อยกระดับไปอีกขั้นClickUp Brainยังเสริมความสามารถเหล่านี้ด้วย การอัปเดตและการวิเคราะห์โดยใช้ AI เพื่อให้มั่นใจในการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Brain ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบสำรวจวิจัยตลาดที่ปรับแต่งตามความต้องการและวิเคราะห์คำตอบเพื่อค้นหาแนวโน้มสำคัญ รูปแบบ และความชอบของลูกค้า

ClickUp Brain ดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่รวบรวม
วิเคราะห์การส่งแบบฟอร์มทันทีและรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย ClickUp Brain

คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างคำถามสำรวจที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว รวบรวมข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และเปลี่ยนคำตอบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ยังสามารถช่วยกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ นำทางการตลาด และสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ต้องการทำงานร่วมกับ ChatGPT หรือ Claude หรือไม่? เลือกจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ภายใน ClickUp และลดเวลาและความสนใจที่สูญเสียไปจากการสลับบริบท

📮 ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ

ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่? ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!

✨ เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!

แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับระบบวิเคราะห์ขั้นสูง, เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้, และตัวแทน AI ที่มีประโยชน์เพื่อช่วยคุณให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสำรวจออนไลน์ของคุณ. สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ในด้านการวิเคราะห์คู่แข่งขัน, การค้นหาเทรนด์,การใช้ประโยชน์จากคำแนะนำของผู้ใช้เพื่อเข้าใจผู้ชมของคุณ, และการนำเสนอข้อมูลการสำรวจในรูปแบบที่มองเห็นได้.

โดยรวมแล้ว มันทำให้การวิจัยตลาดรวดเร็ว ฉลาดขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจขนาดใดก็ตาม

แดชบอร์ด ClickUp
มองเห็นความก้าวหน้า ติดตามประสิทธิภาพ และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp

นำข้อมูลการสำรวจมาใส่ในแดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อการมองเห็นที่ง่าย ทำให้การติดตามการเปลี่ยนแปลงและการคาดการณ์ผลลัพธ์เป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รวบรวมคำตอบจากแบบฟอร์มและทำให้สามารถดำเนินการได้ผ่านงานในClickUp
  • อัตโนมัติภารกิจประจำเช่นการมอบหมายงาน, การเปลี่ยนสถานะ, และการโพสต์ความคิดเห็น
  • ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นเพื่อสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็น แบบฟอร์มคำขอ และแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็ว
  • วิเคราะห์ข้อมูลการส่งงานได้โดยตรงภายในแดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
  • ผสานแบบฟอร์มกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Google Sheets, Slack และ Zapier โดยใช้ClickUp Integrations
  • เชื่อมต่อ ClickUp กับแอปกว่า 1,000 รายการ (รวมถึงเครื่องมืออีเมล/SMS) เพื่อทำงานอัตโนมัติตามการตอบแบบสำรวจ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,430+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากTrustRadiusกล่าวว่า:

ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อทำให้กระบวนการทำงานบางอย่างมาตรฐานขึ้น เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ นอกจากนี้ เราได้ใช้คุณสมบัติการผสานกับอีเมลและ API เพื่อสร้างงานอัตโนมัติเมื่อมีระบบแจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานบางอย่าง เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลที่สามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ นอกจากนี้ เราได้ใช้การผสานระบบอีเมลและคุณสมบัติ API เพื่อสร้างงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีแพลตฟอร์มบางแห่งแจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาด้านประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น

2. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจที่มีปฏิสัมพันธ์และมีการสนทนา)

ไทป์ฟอร์ม
ผ่านทางTypeform

กำลังมองหาวิธีการทำแบบสำรวจที่ เป็นกันเองและพูดคุยมากขึ้น อยู่หรือเปล่า? การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และใช้งานง่ายของ Typeform จะเปลี่ยนแบบฟอร์ม แบบสำรวจ และแบบทดสอบแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์

การมุ่งเน้นไปที่คำถามเพียงข้อเดียวในแต่ละครั้งทำให้แบบสำรวจรู้สึกเหมือนการสนทนามากกว่าการเป็นภาระ ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการตอบกลับ ด้วย Typeform คุณยังได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกของลูกค้า ด้วยระบบวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ไม่เหมือนกับ Alchemer ที่อาจซับซ้อน Typeform โดดเด่นด้วยความเรียบง่าย การผสานรวมที่ไร้รอยต่อ และเทมเพลตที่ดูทันสมัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform

  • ปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยสี, แบบอักษร, รูปภาพ, GIF และวิดีโอเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีแบรนด์
  • นำเสนอคำถามทีละข้อ เพื่อสร้างการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและน่าสนใจมากขึ้น
  • ฝังแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อเพิ่มการมองเห็น
  • ถามคำถามติดตามผลที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากคำตอบก่อนหน้า
  • รับบริการติดแบรนด์ของคุณเองในแผนระดับสูงกว่า

ข้อจำกัดของ Typeform

  • ฟีเจอร์ AI มีให้บริการเฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น
  • ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการเดี่ยว

ราคาของ Typeform

  • คอร์พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • คอร์ พลัส: $59/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
  • ธุรกิจหลัก: $99/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
  • คอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์: ราคาตามความต้องการ
  • สิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโต: $199/เดือน ต่อ 3 ที่นั่ง
  • Growth Pro: $349/เดือน ต่อ 5 ที่นั่ง
  • การเติบโตแบบกำหนดเอง: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง

คะแนนและรีวิวจาก Typeform

  • G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Typeform อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ส่วนที่ดีที่สุดของ Typeform คือความง่ายในการสร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อนและยังคงทำให้เป็นส่วนตัวสำหรับผู้กรอกแบบฟอร์มได้ มันช่วยลดการส่งข้อมูลสแปมบนเว็บไซต์ของฉันอย่างมากและเพิ่มการสอบถามทั่วไป ผลลัพธ์หน้ายังช่วยในการรวบรวมสถิติของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ฉันรู้สึกว่าฉันเพิ่งสัมผัสได้เพียงผิวเผินกับสิ่งที่ Typeform สามารถทำได้

ส่วนที่ดีที่สุดของ Typeform คือความง่ายในการสร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อนและยังคงทำให้เป็นส่วนตัวสำหรับผู้กรอกแบบฟอร์มได้ มันช่วยลดการส่งข้อมูลสแปมบนเว็บไซต์ของฉันอย่างมากและเพิ่มการสอบถามทั่วไป ผลลัพธ์หน้ายังช่วยในการรวบรวมสถิติของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ฉันรู้สึกว่าฉันเพิ่งสัมผัสได้เพียงผิวเผินกับสิ่งที่ Typeform สามารถทำได้

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้ความสำคัญกับมือถือเมื่อออกแบบฟอร์มของคุณ โดยเริ่มสร้างสำหรับหน้าจอขนาดเล็กก่อน ไม่ใช่แค่ปรับแต่งทีหลังแล้วหวังว่ามันจะใช้งานได้

3. Qualtrics (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประสบการณ์ลูกค้า [CXM] และการวิจัยตลาด)

Qualtrics: ทางเลือกแทน alchemer
ผ่านทางQualtrics

หากคุณเป็นนักวิจัยตลาดหรือกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า Qualtrics สามารถช่วยคุณออกแบบแบบสำรวจที่เหมาะสมได้ มันมอบ ปัญญาประดิษฐ์เชิงคาดการณ์ขั้นสูงและการวิเคราะห์ ที่ขับเคลื่อนโดย iQ™ เครื่องยนต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

Qualtrics โดดเด่นกว่าทางเลือกอื่นของ Alchemer ด้วยคำแนะนำอัตโนมัติที่ชี้แนะความคิดเห็นไปยังทีมที่เหมาะสม ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการอย่างรวดเร็วตามข้อมูลจากลูกค้า คุณสามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่ชัดเจนตามความคิดเห็น ซึ่งช่วยเพิ่มผลกระทบจากการดำเนินการของคุณให้สูงสุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qualtrics

  • ใช้ฟีเจอร์ AI และการเรียนรู้ของเครื่องกับ Stats iQ สำหรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน และ Text iQ สำหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็น
  • ผสานการทำงานกับ Google Analytics สำหรับแบบฟอร์มออนไลน์และแบบสำรวจ
  • ออกแบบแบบสำรวจด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ผ่านความสามารถในการรายงานขั้นสูง
  • ใช้ประโยชน์จากแบบสำรวจสำเร็จรูปเพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีคุณค่าจากลูกค้า

ข้อจำกัดของ Qualtrics

  • บทเรียนออนไลน์และเอกสารสนับสนุนที่มีจำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Alchemer

ราคาของ Qualtrics

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Qualtrics

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

🧠 เกร็ดความรู้: ผู้คนมักจะให้คำตอบที่รอบคอบมากขึ้นในแบบสำรวจเมื่อพวกเขาเชื่อว่าคำตอบของตนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง นี่คือเหตุผลที่เครื่องมือหลาย ๆ อย่างจึงมักให้รางวัลหรือทำให้กระบวนการดูสนุกเหมือนการเล่นเกม!

4. Google Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มอย่างง่ายภายในระบบนิเวศของ Google)

Google Forms: ทางเลือกแทน alchemer
ผ่านGoogle Forms

หากทีมของคุณใช้ Gmail, Google Apps หรือ Google Drive อยู่แล้ว Google Forms ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมาก มันใช้งานง่ายมากและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับใครก็ตามที่ต้องการสร้างแบบสำรวจ แบบสอบถาม หรือฟอร์มต่างๆ

คุณสามารถ ปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณ ด้วยสี ฟอนต์ และรูปภาพของบริษัทคุณ นอกจากนี้ยังรองรับตรรกะเงื่อนไข ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งแบบฟอร์มตามคำตอบที่ได้รับ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms

  • สร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัดและรวบรวมคำตอบได้ไม่จำกัด
  • เลือกจากเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบสำหรับแบบฟอร์มความคิดเห็น, ใบสมัคร, ฯลฯ
  • สร้างแผนภูมิและกราฟโดยอัตโนมัติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือ Google Workspace เช่น Google Sheets และ Google Analytics

ข้อจำกัดของ Google Forms

  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามอย่างจำกัด

ราคาของ Google Forms

  • ฟรีเมื่อมีบัญชี Google

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms

  • G2: 4. 6/5 (42,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Forms อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ความสะดวกในการใช้งาน และทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อดำเนินธุรกิจขนาดเล็กอยู่ในที่เดียว. ฉันยังชอบที่ทุกอย่างครอบคลุมภายใต้ค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย ซึ่งทำให้สามารถขยายได้เป็นอย่างมาก.

ความสะดวกในการใช้งาน และทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อดำเนินธุรกิจขนาดเล็กอยู่ในที่เดียว. ฉันยังชอบที่ทุกอย่างครอบคลุมภายใต้ค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย ซึ่งทำให้สามารถขยายได้เป็นอย่างมาก.

5. SurveyMonkey (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจและแบบฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)

SurveyMonkey: ทางเลือกของ alchemer
ผ่านทางSurveyMonkey

SurveyMonkey นำเสนอชุดเครื่องมือที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้คุณถามคำถามได้ดีขึ้นและรวบรวมคำตอบที่บอกคุณถึงสิ่งที่มีคุณค่า มันทำงานได้ดีในหลากหลายกรณีการใช้งาน—ไม่ว่าคุณจะวัดความพึงพอใจของลูกค้า รวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน หรือสำรวจโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ

ด้วย การคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากกว่า 2.4 ล้านรายการต่อวัน แพลตฟอร์มนี้มอบคำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงแบบสำรวจของคุณ

ต่างจาก Alchemer, SurveyMonkey ให้การเข้าถึงโดยตรงไปยังกลุ่มตัวอย่างระดับโลกที่สร้างขึ้นไว้แล้วซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 335 ล้านคน. ซึ่งทำให้คุณสามารถขอความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายได้โดยไม่ต้องค้นหาผู้ตอบแบบสอบถามเอง—เริ่มต้นเพียง $1 ต่อการตอบแบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณ์.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey

  • ใช้เทมเพลตของ SurveyMonkeyเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
  • ปรับปรุงความถูกต้องด้วยเงื่อนไขการแยกทางและตรรกะการข้าม
  • ฝังแบบสำรวจในอีเมลเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับ
  • ใช้ WordCloud และการวิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
  • ส่งออกผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น CSV, XLS, PDF, PPT และ SPS

ข้อจำกัดของ SurveyMonkey

  • จำกัดการสำรวจแบบสดไว้ที่สิบคำถาม รวมถึงข้อความและรูปภาพ เนื่องจากการสำรวจที่มีมากกว่านี้อาจเผชิญกับข้อจำกัดในการแก้ไขและไม่สามารถคัดลอกได้
  • คุณสมบัติขั้นสูงและการวิเคราะห์อย่างละเอียดต้องการแผนระดับสูงขึ้น

ราคาของ SurveyMonkey

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • รายบุคคลมาตรฐานรายเดือน: $99/เดือน
  • รายปี Individual Advantage: $39/เดือน
  • บุคคลทั่วไปแบบรายปี: 139 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อได้เปรียบของทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีมพรีเมียร์: $92/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ SurveyMonkey

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 23,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (10,300+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:SurveyMonkey ปรากฏตัวในตอนหนึ่งของซีรีส์ "The Office" ซึ่ง Jim Halpert ใช้มันในการทำแบบสำรวจ "Dundie Awards" สำหรับเพื่อนร่วมงานของเขา

6. Jotform (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่รวมระบบชำระเงิน)

Jotform: ทางเลือกของ alchemer
ผ่านทางJotform

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Alchemer, Jotform ก็คุ้มค่าที่จะลองดู

ในขณะที่ Alchemer เหมาะสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงมากกว่า Jotform ทำให้การสร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย ด้วย เครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย และเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 10,000 แบบ ไม่จำเป็นต้องมีทักษะขั้นสูง—เพียงแค่นี้ก็ทำให้แตกต่างจากเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอื่นๆ มากมาย

คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ เพิ่มตรรกะเงื่อนไข รองรับหลายภาษา และติดตามการตอบสนองของแต่ละบุคคลผ่านข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดครบถ้วน รับทั้งความยืดหยุ่นและข้อมูลเชิงลึกโดยไม่ต้องเผชิญกับความยุ่งยากตามปกติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform

  • เลือกจากธีมมากกว่า 100 แบบเพื่อปรับแต่งแบบฟอร์มการชำระเงิน แบบสำรวจ และอื่นๆ ของคุณ
  • อัตโนมัติงานต่าง ๆ เช่น การสร้างใบแจ้งหนี้ รายงาน การแจ้งเตือนทางอีเมล และระบบตอบกลับอัตโนมัติ
  • รับชำระเงินผ่าน 32 ช่องทาง, ACH, บัตรเครดิต/เดบิต และเช็คอิเล็กทรอนิกส์
  • รวบรวมลายเซ็นผ่าน DocuSign
  • แปลแบบฟอร์มเป็น 130+ ภาษาเพื่อการเข้าถึงทั่วโลก

ข้อจำกัดของ Jotform

  • เวอร์ชันฟรีมีแบบฟอร์มให้จำนวนจำกัด

ราคาของ Jotform

  • เริ่มต้น: ฟรี (5 แบบฟอร์ม)
  • บรอนซ์: $39/เดือน ต่อผู้ใช้ (25 แบบฟอร์ม)
  • เงิน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้ (50 แบบฟอร์ม)
  • ทองคำ: $129/เดือน ต่อผู้ใช้ (100 แบบฟอร์ม)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิว Jotform

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)

7. Zoho Survey (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มภายในระบบนิเวศของ Zoho)

Zoho Survey: ทางเลือกแทน alchemer
ผ่านทางZoho Survey

Zoho Survey ทำให้การสร้างและจัดการแบบสำรวจเป็นเรื่องง่ายมาก โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นมือใหม่กับเครื่องมือสำรวจ ฟีเจอร์ลากและวางช่วยให้คุณ สร้างแบบสอบถามได้อย่างรวดเร็ว และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือทีมที่ขาดความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

การปรับแต่งเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่นี่ คุณสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ตั้งแต่ธีมของแบบสำรวจไปจนถึงโลโก้ของแบรนด์ และยังสามารถปรับสีของส่วนหัวและปุ่มนำทางให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ฟีเจอร์ด้านตรรกะยังช่วยให้คุณปรับแต่งคำตอบได้ตามต้องการ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดหน้าปลายทางที่แตกต่างกันตามคำตอบของแต่ละบุคคล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Survey

  • รักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของแบบสำรวจของคุณด้วยการป้องกัน SSL
  • วิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจของคุณด้วย Google Sheets เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • ปรับแต่งรายงานเพื่อแสดงแนวโน้มการตอบสนองและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
  • เข้าถึงเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 200 แบบ พร้อมประเภทคำถามมากกว่า 25 ประเภท

ข้อจำกัดของ Zoho Survey

  • เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Zoho One โดยมีการเชื่อมต่อ CRM ที่จำกัด

ราคาของ Zoho Survey

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 9 ดอลลาร์/เดือน
  • บวก: $35/เดือน
  • ข้อดี: $49/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $109/เดือน

Zoho Survey คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Survey อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ใช้งานง่ายและสร้างแบบสำรวจของคุณเองได้ทั้งสำหรับองค์กรหรือการใช้งานส่วนบุคคล การสนับสนุนลูกค้ายอดเยี่ยมมาก

ใช้งานง่ายและสร้างแบบสำรวจของคุณเองได้ทั้งสำหรับองค์กรหรือแม้แต่การใช้งานส่วนตัว การสนับสนุนลูกค้ายอดเยี่ยมมาก

8. Microsoft Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ผสานรวมกับ Office 365)

Microsoft Forms: ทางเลือกแทน alchemer
ผ่านทางMicrosoft Forms

สะอาด, ตรงไปตรงมา, และมีความสามารถอย่างน่าประหลาดใจ, Microsoft Forms ทำภารกิจให้สำเร็จโดยไม่มีความวุ่นวายที่ไม่จำเป็น. ครอบคลุมสิ่งจำเป็น—การสร้างแบบฟอร์ม, เทมเพลต, การปรับแต่ง, และการติดตามคำตอบ—ทั้งหมดจากแดชบอร์ดที่เรียบง่าย.

สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือ การรองรับหลายภาษาในตัว ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นและหลากหลายมากขึ้น

ครูและอาจารย์ได้รับประโยชน์อย่างมากจากคุณสมบัติเช่นแบบทดสอบและการติดตามการบ้าน พร้อมประโยชน์เพิ่มเติมที่สามารถส่งออกคำตอบได้โดยตรงไปยัง Excel นอกจากนี้ คำแนะนำจาก AI ที่ชาญฉลาดยังช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจที่ดีขึ้นได้ ไม่ว่าคุณจะรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานหรือจัดการข้อมูลจากทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Forms

  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีม
  • เลือกจากหลากหลายประเภทของคำถาม เช่น แบบสำรวจและแบบทดสอบ
  • สร้างภาพการตอบสนองด้วยแผนภูมิและกราฟอัตโนมัติ
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือ Microsoft 365 เช่น Excel และ OneNote

ข้อจำกัดของ Microsoft Forms

  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางประการ
  • ไม่รองรับการเก็บเงินโดยตรง

ราคาของ Microsoft Forms

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวใน Microsoft Forms

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

9. Formstack (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติที่สอดคล้องกับ HIPAA)

Formstack: ทางเลือกแทน alchemer
ผ่านทางFormstack

นอกจากการสร้างแบบฟอร์มโดยใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI และไม่ต้องเขียนโค้ดแล้ว Formstack ยังเป็น แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน และกฎหมาย แตกต่างจากทางเลือกอื่นๆ ของ Alchemer บางตัว มันรองรับฟิลด์แบบไดนามิก เนื้อหาตามเงื่อนไข และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับมาตรฐาน GDPR, HIPAA และ SOC 2

แพลตฟอร์มนี้อ้างว่าสามารถประหยัดเวลาได้ 17 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยการเชื่อมต่อกับระบบ CRM, ERP และเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง มันเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึก สร้างเอกสารด้วยพลังของ AI อนุญาตให้ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ และติดตามประสิทธิภาพของแบบฟอร์ม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack

  • นำเข้าแบบฟอร์มจากแพลตฟอร์มอื่นด้วยเครื่องมือนำเข้าแบบฟอร์ม
  • บล็อกสแปมด้วย reCAPTCHA ที่มองไม่เห็น
  • สร้างแบบฟอร์มหลายแบบได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มด้วย AI
  • เข้าถึงการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า

ข้อจำกัดของ Formstack

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจรู้สึกมีข้อบกพร่องและสับสนในบางครั้ง

ราคาของ Formstack

  • แบบฟอร์ม: $99/เดือน ต่อผู้ใช้ผู้สร้าง (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ห้องชุด: $299/เดือน ต่อผู้ใช้ผู้สร้าง 3 คน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack

  • G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Formstack อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

Formstack สำหรับ Salesforce มอบการผสานรวมที่ราบรื่นอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้การสร้างเอกสารและการส่งแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย ประสบการณ์การใช้งานแบบเนทีฟช่วยให้ข้อมูลไหลตรงจาก Salesforce โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาด ความยืดหยุ่นในการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ ควบคู่กับตัวเลือกการปรับแต่งที่แข็งแกร่ง ช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทีมสนับสนุนของพวกเขายังตอบสนองและให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นอีกด้วย

Formstack สำหรับ Salesforce มอบการผสานรวมที่ราบรื่นอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้การสร้างเอกสารและการส่งแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย ประสบการณ์การใช้งานแบบเนทีฟช่วยให้ข้อมูลไหลตรงจาก Salesforce โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาด ความยืดหยุ่นในการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ ควบคู่กับตัวเลือกการปรับแต่งที่แข็งแกร่ง ช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทีมสนับสนุนของพวกเขายังตอบสนองและให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นอีกด้วย

10. Wufoo (ดีที่สุดสำหรับการรายงานแบบฟอร์มและการวิเคราะห์)

Wufoo: ทางเลือกของ alchemer
ผ่านทางWufoo

การสร้างแบบฟอร์มไม่ควรรู้สึกเหมือนงานที่น่าเบื่อ และ Wufoo พิสูจน์ให้เห็นแล้ว ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย และ Theme Designer ที่ยืดหยุ่น คุณสามารถออกแบบทุกแบบฟอร์มให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้—โลโก้ สี ฟอนต์ ทุกอย่างที่คุณต้องการ

สำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าแค่ความคิดเห็น ระบบยัง รองรับการเก็บเงิน ผ่านการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรายใหญ่ ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับร้านค้าออนไลน์ ค่าธรรมเนียมกิจกรรม หรือบริจาค ระบบใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และออกแบบมาเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wufoo

  • ปกป้องข้อมูลด้วยการเข้ารหัส SSL 256 บิต
  • สร้างรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการพร้อมแดชบอร์ดที่อัปเดตอัตโนมัติและระบบวิเคราะห์ในตัว
  • กำหนดขีดจำกัดของแบบฟอร์มสำหรับจำนวนการตอบกลับหรือกำหนดเส้นตาย
  • ผสานการทำงานกับแอปกว่า 2,300+ แอป รวมถึง PayPal

ข้อจำกัดของ Wufoo

  • ตัวเลือกของวิดเจ็ตมีจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • แผนฟรีมีข้อจำกัดสูงมาก
  • ไม่รองรับแบบฟอร์มออฟไลน์

ราคาของ Wufoo

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $22/เดือน
  • มืออาชีพ: 45 ดอลลาร์/เดือน
  • ขั้นสูง: 113 ดอลลาร์/เดือน
  • สูงสุด: 286 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิว Qualtrics

  • G2: 4. 2/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

