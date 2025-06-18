10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Alchemer สำหรับแบบสำรวจและการเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่ถูกต้องขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาด—แต่ก็ต่อเมื่อแพลตฟอร์มสำรวจและข้อเสนอแนะของลูกค้าของคุณสามารถส่งมอบข้อมูลนั้นได้จริงโดยไม่มีอุปสรรค
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Alchemer มีความเป็นไปได้ว่าการตั้งค่าปัจจุบันของคุณอาจยังไม่ตอบโจทย์—อาจใช้งานยากเกินไป มีข้อจำกัด หรือไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ
ตั้งแต่การรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าไปจนถึงการตรวจสอบความพึงพอใจของพนักงาน ธุรกิจในปัจจุบันต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และพร้อมขยายขนาด
แพลตฟอร์มที่เหมาะสมควรช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจได้อย่างง่ายดาย รวบรวมคำตอบของแต่ละบุคคลที่นำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า และนำเสนอความสามารถในการรายงานที่ทำให้ขั้นตอนต่อไปของคุณชัดเจนอย่างที่สุด
ดังนั้น มาสำรวจตัวเลือกที่ทำเช่นนั้นได้ โดยไม่ต้องพาคุณผ่านเขาวงกตของฟีเจอร์และหน้าการกำหนดราคาที่สับสน
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นแทน Alchemer?
Alchemer (เดิมชื่อ SurveyGizmo) มีข้อจำกัดหลายประการที่อาจทำให้การเก็บข้อมูลเป็นเรื่องยุ่งยาก นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณอาจต้องการพิจารณาทางเลือกอื่นสำหรับการสำรวจความคิดเห็นพนักงาน การให้ข้อเสนอแนะ การรายงาน และการเก็บข้อมูล:
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: อินเทอร์เฟซของ Alchemer อาจดูน่ากลัวสำหรับผู้เริ่มต้น สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อทีมที่ต้องการตั้งค่าแบบสำรวจอย่างรวดเร็วหรือทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนเฉพาะ
- คุณสมบัติการรายงานที่จำกัด: แม้ว่าจะใช้งานได้ แต่เครื่องมือการรายงานของแพลตฟอร์มมักขาดการปรับแต่งและความยืดหยุ่น ทำให้ยากต่อการดึงข้อมูลเชิงลึก
- ราคาสูง: โครงสร้างราคาของ Alchemer อาจเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือทีมที่มีงบประมาณจำกัด
- แดชบอร์ดและฟังก์ชัน AI ที่ถูกจำกัด: การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการแชร์แดชบอร์ดต้องใช้บัญชีแบบชำระเงิน แผนฟรีหรือทดลองใช้จะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและฟีเจอร์ต่างๆ ซึ่งจำกัดการใช้งานความสามารถของ Alchemer AI อย่างเต็มที่
- ข้อมูลที่เก็บถาวร: แบบสำรวจและการตอบกลับยังคงถูกจัดเก็บไว้แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้หากไม่มีการอัปเกรด
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ราบรื่น: ความสามารถในการใช้งานและการนำทางของแพลตฟอร์มได้รับผลตอบรับที่หลากหลาย โดยมีพื้นที่สำหรับการปรับปรุง
จากข้อจำกัดเหล่านี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ใช้จำนวนมากมองหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายกว่า ซึ่งมาพร้อมกับการรายงานที่ยอดเยี่ยม การสนับสนุนลูกค้า และฟังก์ชันการทำงานโดยรวมที่ดี
79% ของตัวแทนเชื่อว่าการใช้AI เป็นผู้ช่วยเสริมช่วยเพิ่มความสามารถของพวกเขา ช่วยให้พวกเขาให้บริการลูกค้าได้เหนือกว่า
ทางเลือกยอดนิยมของ Alchemer ในพริบตา
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของกรณีการใช้งานและคุณสมบัติที่ดีที่สุดของแต่ละทางเลือกของ Alchemer ในรายการของเรา:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|ระบบการทำงานแบบครบวงจรและการจัดการข้อมูลสำหรับทีมทุกขนาด
|เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มขั้นสูงพร้อมตรรกะเงื่อนไข, ระบบอัตโนมัติ, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ไทป์ฟอร์ม
|แบบสำรวจและแบบฟอร์มแบบโต้ตอบสำหรับธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
|แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้พร้อมคำถามติดตามผลแบบไดนามิก ประสบการณ์ที่มีแบรนด์ และตัวเลือกการฝัง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
|Qualtrics
|การจัดการประสบการณ์ลูกค้าและการวิจัยตลาดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
|การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, คำแนะนำอัตโนมัติ, เทมเพลตสำเร็จรูป, และการผสานกับ Google Analytics
|ราคาตามความต้องการ
|Google Forms
|การสร้างแบบฟอร์มอย่างง่ายภายในระบบนิเวศของ Google สำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็ก
|แบบฟอร์มและการตอบกลับไม่จำกัด การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ การผสานการทำงานกับ Google Workspace อย่างไร้รอยต่อ
|ฟรี
|SurveyMonkey
|แบบสำรวจและแบบฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และหน่วยงาน
|การแยกสาขาตามเงื่อนไข, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การเข้าถึงแผงควบคุมทั่วโลก, และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|โจตฟอร์ม
|แบบฟอร์มที่รวมการชำระเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว
|การสนับสนุนเกตเวย์การชำระเงิน, แบบฟอร์มหลายภาษา, ระบบอัตโนมัติ, และเทมเพลตมากกว่า 10,000 แบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Zoho Survey
|การสร้างแบบฟอร์มภายในระบบนิเวศของ Zoho สำหรับผู้ใช้ Zoho
|การป้องกัน SSL, รายงานที่ปรับแต่งได้, การผสานกับ Google Sheets, และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9 ต่อเดือน
|Microsoft Forms
|การสร้างแบบฟอร์มภายในระบบนิเวศ Microsoft Office 365 สำหรับผู้ใช้ Microsoft และองค์กรขนาดใหญ่
|การสนับสนุนหลายภาษา, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, แผนภูมิอัตโนมัติ, และการผสานการทำงานกับ Office 365 อย่างราบรื่น
|ฟรี
|ฟอร์มสแต็ก
|แบบฟอร์มอัตโนมัติที่สอดคล้องกับ HIPAA สำหรับบริษัทขนาดใหญ่และหน่วยงาน
|เครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, ฟิลด์แบบไดนามิก, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติตาม GDPR/HIPAA
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99 ต่อเดือน
|วูฟัว
|แบบฟอร์มการรายงานและการวิเคราะห์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเอเจนซี
|การเข้ารหัส SSL, แดชบอร์ดที่อัปเดตอัตโนมัติ, การจำกัดการตอบกลับ และการผสานรวมแอปพลิเคชัน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $22 ต่อเดือน
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Alchemer ที่คุณควรใช้
ตอนนี้ มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดบางประการของ Alchemer ที่อาจตอบสนองความต้องการของรายงานแบบสำรวจและความคิดเห็นของลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์และข้อมูลแบบครบวงจร)
ในฐานะแอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงานและซอฟต์แวร์จัดการงานที่ทรงพลังClickUpช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพที่สุดของมันคืออะไร?มุมมองแบบฟอร์ม ClickUpเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มในตัว ช่วยให้คุณใช้แบบสำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าคุณจะรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน ทำการสำรวจตลาด หรือรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้า
ตั้งแต่สีไปจนถึงแบบอักษรและความปลอดภัยของรูปแบบ ทุกรายละเอียดสามารถปรับแต่งได้เพื่อสะท้อนบุคลิกของแบรนด์คุณและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
แบบฟอร์มยังรองรับตรรกะเงื่อนไข ซึ่งหมายความว่าสามารถปรับการแสดงคำถามตามคำตอบของแต่ละบุคคลได้ สิ่งนี้เพิ่มความซับซ้อนในระดับหนึ่งที่ทำให้การสร้างแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้น
ClickUp Forms ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้า, นักวิจัยสามารถสร้างแบบสอบถาม, ธุรกิจสามารถปรับปรุงการรับข้อมูล,และทีมซอฟต์แวร์สามารถจัดระเบียบรายงานข้อบกพร่อง— ทั้งหมดในเครื่องมือที่ยืดหยุ่นเพียงหนึ่งเดียว
มันสามารถใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้
100+ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ในClickUp Automationsช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ การส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งสามารถสร้างงาน มอบหมายเจ้าของ ติดตามความคิดเห็น และกระตุ้นการติดตามผล—ช่วยประหยัดเวลาและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
และเพื่อยกระดับไปอีกขั้นClickUp Brainยังเสริมความสามารถเหล่านี้ด้วย การอัปเดตและการวิเคราะห์โดยใช้ AI เพื่อให้มั่นใจในการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Brain ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบสำรวจวิจัยตลาดที่ปรับแต่งตามความต้องการและวิเคราะห์คำตอบเพื่อค้นหาแนวโน้มสำคัญ รูปแบบ และความชอบของลูกค้า
คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างคำถามสำรวจที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว รวบรวมข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และเปลี่ยนคำตอบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ยังสามารถช่วยกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ นำทางการตลาด และสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ต้องการทำงานร่วมกับ ChatGPT หรือ Claude หรือไม่? เลือกจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ภายใน ClickUp และลดเวลาและความสนใจที่สูญเสียไปจากการสลับบริบท
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่? ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!
✨ เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับระบบวิเคราะห์ขั้นสูง, เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้, และตัวแทน AI ที่มีประโยชน์เพื่อช่วยคุณให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสำรวจออนไลน์ของคุณ. สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ในด้านการวิเคราะห์คู่แข่งขัน, การค้นหาเทรนด์,การใช้ประโยชน์จากคำแนะนำของผู้ใช้เพื่อเข้าใจผู้ชมของคุณ, และการนำเสนอข้อมูลการสำรวจในรูปแบบที่มองเห็นได้.
โดยรวมแล้ว มันทำให้การวิจัยตลาดรวดเร็ว ฉลาดขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจขนาดใดก็ตาม
นำข้อมูลการสำรวจมาใส่ในแดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อการมองเห็นที่ง่าย ทำให้การติดตามการเปลี่ยนแปลงและการคาดการณ์ผลลัพธ์เป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวบรวมคำตอบจากแบบฟอร์มและทำให้สามารถดำเนินการได้ผ่านงานในClickUp
- อัตโนมัติภารกิจประจำเช่นการมอบหมายงาน, การเปลี่ยนสถานะ, และการโพสต์ความคิดเห็น
- ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นเพื่อสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็น แบบฟอร์มคำขอ และแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็ว
- วิเคราะห์ข้อมูลการส่งงานได้โดยตรงภายในแดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- ผสานแบบฟอร์มกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Google Sheets, Slack และ Zapier โดยใช้ClickUp Integrations
- เชื่อมต่อ ClickUp กับแอปกว่า 1,000 รายการ (รวมถึงเครื่องมืออีเมล/SMS) เพื่อทำงานอัตโนมัติตามการตอบแบบสำรวจ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,430+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากTrustRadiusกล่าวว่า:
ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อทำให้กระบวนการทำงานบางอย่างมาตรฐานขึ้น เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ นอกจากนี้ เราได้ใช้คุณสมบัติการผสานกับอีเมลและ API เพื่อสร้างงานอัตโนมัติเมื่อมีระบบแจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
2. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจที่มีปฏิสัมพันธ์และมีการสนทนา)
กำลังมองหาวิธีการทำแบบสำรวจที่ เป็นกันเองและพูดคุยมากขึ้น อยู่หรือเปล่า? การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และใช้งานง่ายของ Typeform จะเปลี่ยนแบบฟอร์ม แบบสำรวจ และแบบทดสอบแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์
การมุ่งเน้นไปที่คำถามเพียงข้อเดียวในแต่ละครั้งทำให้แบบสำรวจรู้สึกเหมือนการสนทนามากกว่าการเป็นภาระ ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการตอบกลับ ด้วย Typeform คุณยังได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกของลูกค้า ด้วยระบบวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ไม่เหมือนกับ Alchemer ที่อาจซับซ้อน Typeform โดดเด่นด้วยความเรียบง่าย การผสานรวมที่ไร้รอยต่อ และเทมเพลตที่ดูทันสมัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- ปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยสี, แบบอักษร, รูปภาพ, GIF และวิดีโอเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีแบรนด์
- นำเสนอคำถามทีละข้อ เพื่อสร้างการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและน่าสนใจมากขึ้น
- ฝังแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อเพิ่มการมองเห็น
- ถามคำถามติดตามผลที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากคำตอบก่อนหน้า
- รับบริการติดแบรนด์ของคุณเองในแผนระดับสูงกว่า
ข้อจำกัดของ Typeform
- ฟีเจอร์ AI มีให้บริการเฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น
- ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการเดี่ยว
ราคาของ Typeform
- คอร์พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- คอร์ พลัส: $59/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
- ธุรกิจหลัก: $99/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
- คอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์: ราคาตามความต้องการ
- สิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโต: $199/เดือน ต่อ 3 ที่นั่ง
- Growth Pro: $349/เดือน ต่อ 5 ที่นั่ง
- การเติบโตแบบกำหนดเอง: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Typeform อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ส่วนที่ดีที่สุดของ Typeform คือความง่ายในการสร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อนและยังคงทำให้เป็นส่วนตัวสำหรับผู้กรอกแบบฟอร์มได้ มันช่วยลดการส่งข้อมูลสแปมบนเว็บไซต์ของฉันอย่างมากและเพิ่มการสอบถามทั่วไป ผลลัพธ์หน้ายังช่วยในการรวบรวมสถิติของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ฉันรู้สึกว่าฉันเพิ่งสัมผัสได้เพียงผิวเผินกับสิ่งที่ Typeform สามารถทำได้
ให้ความสำคัญกับมือถือเมื่อออกแบบฟอร์มของคุณ โดยเริ่มสร้างสำหรับหน้าจอขนาดเล็กก่อน ไม่ใช่แค่ปรับแต่งทีหลังแล้วหวังว่ามันจะใช้งานได้
3. Qualtrics (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประสบการณ์ลูกค้า [CXM] และการวิจัยตลาด)
หากคุณเป็นนักวิจัยตลาดหรือกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า Qualtrics สามารถช่วยคุณออกแบบแบบสำรวจที่เหมาะสมได้ มันมอบ ปัญญาประดิษฐ์เชิงคาดการณ์ขั้นสูงและการวิเคราะห์ ที่ขับเคลื่อนโดย iQ™ เครื่องยนต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
Qualtrics โดดเด่นกว่าทางเลือกอื่นของ Alchemer ด้วยคำแนะนำอัตโนมัติที่ชี้แนะความคิดเห็นไปยังทีมที่เหมาะสม ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการอย่างรวดเร็วตามข้อมูลจากลูกค้า คุณสามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่ชัดเจนตามความคิดเห็น ซึ่งช่วยเพิ่มผลกระทบจากการดำเนินการของคุณให้สูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qualtrics
- ใช้ฟีเจอร์ AI และการเรียนรู้ของเครื่องกับ Stats iQ สำหรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน และ Text iQ สำหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็น
- ผสานการทำงานกับ Google Analytics สำหรับแบบฟอร์มออนไลน์และแบบสำรวจ
- ออกแบบแบบสำรวจด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ผ่านความสามารถในการรายงานขั้นสูง
- ใช้ประโยชน์จากแบบสำรวจสำเร็จรูปเพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีคุณค่าจากลูกค้า
ข้อจำกัดของ Qualtrics
- บทเรียนออนไลน์และเอกสารสนับสนุนที่มีจำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Alchemer
ราคาของ Qualtrics
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Qualtrics
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
จากข้อจำกัดเหล่านี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ใช้จำนวนมากมองหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายกว่า ซึ่งมาพร้อมกับการรายงานที่ยอดเยี่ยม การสนับสนุนลูกค้า และฟังก์ชันการทำงานโดยรวมที่ดี
4. Google Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มอย่างง่ายภายในระบบนิเวศของ Google)
หากทีมของคุณใช้ Gmail, Google Apps หรือ Google Drive อยู่แล้ว Google Forms ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมาก มันใช้งานง่ายมากและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับใครก็ตามที่ต้องการสร้างแบบสำรวจ แบบสอบถาม หรือฟอร์มต่างๆ
คุณสามารถ ปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณ ด้วยสี ฟอนต์ และรูปภาพของบริษัทคุณ นอกจากนี้ยังรองรับตรรกะเงื่อนไข ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งแบบฟอร์มตามคำตอบที่ได้รับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms
- สร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัดและรวบรวมคำตอบได้ไม่จำกัด
- เลือกจากเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบสำหรับแบบฟอร์มความคิดเห็น, ใบสมัคร, ฯลฯ
- สร้างแผนภูมิและกราฟโดยอัตโนมัติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือ Google Workspace เช่น Google Sheets และ Google Analytics
ข้อจำกัดของ Google Forms
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามอย่างจำกัด
ราคาของ Google Forms
- ฟรีเมื่อมีบัญชี Google
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms
- G2: 4. 6/5 (42,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Forms อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ความสะดวกในการใช้งาน และทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อดำเนินธุรกิจขนาดเล็กอยู่ในที่เดียว. ฉันยังชอบที่ทุกอย่างครอบคลุมภายใต้ค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย ซึ่งทำให้สามารถขยายได้เป็นอย่างมาก.
5. SurveyMonkey (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจและแบบฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)
SurveyMonkey นำเสนอชุดเครื่องมือที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้คุณถามคำถามได้ดีขึ้นและรวบรวมคำตอบที่บอกคุณถึงสิ่งที่มีคุณค่า มันทำงานได้ดีในหลากหลายกรณีการใช้งาน—ไม่ว่าคุณจะวัดความพึงพอใจของลูกค้า รวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน หรือสำรวจโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ
ด้วย การคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากกว่า 2.4 ล้านรายการต่อวัน แพลตฟอร์มนี้มอบคำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงแบบสำรวจของคุณ
ต่างจาก Alchemer, SurveyMonkey ให้การเข้าถึงโดยตรงไปยังกลุ่มตัวอย่างระดับโลกที่สร้างขึ้นไว้แล้วซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 335 ล้านคน. ซึ่งทำให้คุณสามารถขอความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายได้โดยไม่ต้องค้นหาผู้ตอบแบบสอบถามเอง—เริ่มต้นเพียง $1 ต่อการตอบแบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณ์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey
- ใช้เทมเพลตของ SurveyMonkeyเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
- ปรับปรุงความถูกต้องด้วยเงื่อนไขการแยกทางและตรรกะการข้าม
- ฝังแบบสำรวจในอีเมลเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับ
- ใช้ WordCloud และการวิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
- ส่งออกผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น CSV, XLS, PDF, PPT และ SPS
ข้อจำกัดของ SurveyMonkey
- จำกัดการสำรวจแบบสดไว้ที่สิบคำถาม รวมถึงข้อความและรูปภาพ เนื่องจากการสำรวจที่มีมากกว่านี้อาจเผชิญกับข้อจำกัดในการแก้ไขและไม่สามารถคัดลอกได้
- คุณสมบัติขั้นสูงและการวิเคราะห์อย่างละเอียดต้องการแผนระดับสูงขึ้น
ราคาของ SurveyMonkey
- พื้นฐาน: ฟรี
- รายบุคคลมาตรฐานรายเดือน: $99/เดือน
- รายปี Individual Advantage: $39/เดือน
- บุคคลทั่วไปแบบรายปี: 139 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อได้เปรียบของทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมพรีเมียร์: $92/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ SurveyMonkey
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 23,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (10,300+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:SurveyMonkey ปรากฏตัวในตอนหนึ่งของซีรีส์ "The Office" ซึ่ง Jim Halpert ใช้มันในการทำแบบสำรวจ "Dundie Awards" สำหรับเพื่อนร่วมงานของเขา
6. Jotform (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่รวมระบบชำระเงิน)
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Alchemer, Jotform ก็คุ้มค่าที่จะลองดู
ในขณะที่ Alchemer เหมาะสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงมากกว่า Jotform ทำให้การสร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย ด้วย เครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย และเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 10,000 แบบ ไม่จำเป็นต้องมีทักษะขั้นสูง—เพียงแค่นี้ก็ทำให้แตกต่างจากเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอื่นๆ มากมาย
คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ เพิ่มตรรกะเงื่อนไข รองรับหลายภาษา และติดตามการตอบสนองของแต่ละบุคคลผ่านข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดครบถ้วน รับทั้งความยืดหยุ่นและข้อมูลเชิงลึกโดยไม่ต้องเผชิญกับความยุ่งยากตามปกติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- เลือกจากธีมมากกว่า 100 แบบเพื่อปรับแต่งแบบฟอร์มการชำระเงิน แบบสำรวจ และอื่นๆ ของคุณ
- อัตโนมัติงานต่าง ๆ เช่น การสร้างใบแจ้งหนี้ รายงาน การแจ้งเตือนทางอีเมล และระบบตอบกลับอัตโนมัติ
- รับชำระเงินผ่าน 32 ช่องทาง, ACH, บัตรเครดิต/เดบิต และเช็คอิเล็กทรอนิกส์
- รวบรวมลายเซ็นผ่าน DocuSign
- แปลแบบฟอร์มเป็น 130+ ภาษาเพื่อการเข้าถึงทั่วโลก
ข้อจำกัดของ Jotform
- เวอร์ชันฟรีมีแบบฟอร์มให้จำนวนจำกัด
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรี (5 แบบฟอร์ม)
- บรอนซ์: $39/เดือน ต่อผู้ใช้ (25 แบบฟอร์ม)
- เงิน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้ (50 แบบฟอร์ม)
- ทองคำ: $129/เดือน ต่อผู้ใช้ (100 แบบฟอร์ม)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
7. Zoho Survey (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มภายในระบบนิเวศของ Zoho)
Zoho Survey ทำให้การสร้างและจัดการแบบสำรวจเป็นเรื่องง่ายมาก โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นมือใหม่กับเครื่องมือสำรวจ ฟีเจอร์ลากและวางช่วยให้คุณ สร้างแบบสอบถามได้อย่างรวดเร็ว และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือทีมที่ขาดความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
การปรับแต่งเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่นี่ คุณสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ตั้งแต่ธีมของแบบสำรวจไปจนถึงโลโก้ของแบรนด์ และยังสามารถปรับสีของส่วนหัวและปุ่มนำทางให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ด้านตรรกะยังช่วยให้คุณปรับแต่งคำตอบได้ตามต้องการ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดหน้าปลายทางที่แตกต่างกันตามคำตอบของแต่ละบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Survey
- รักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของแบบสำรวจของคุณด้วยการป้องกัน SSL
- วิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจของคุณด้วย Google Sheets เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ปรับแต่งรายงานเพื่อแสดงแนวโน้มการตอบสนองและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- เข้าถึงเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 200 แบบ พร้อมประเภทคำถามมากกว่า 25 ประเภท
ข้อจำกัดของ Zoho Survey
- เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Zoho One โดยมีการเชื่อมต่อ CRM ที่จำกัด
ราคาของ Zoho Survey
- ฟรี
- พื้นฐาน: 9 ดอลลาร์/เดือน
- บวก: $35/เดือน
- ข้อดี: $49/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $109/เดือน
Zoho Survey คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Survey อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ใช้งานง่ายและสร้างแบบสำรวจของคุณเองได้ทั้งสำหรับองค์กรหรือการใช้งานส่วนบุคคล การสนับสนุนลูกค้ายอดเยี่ยมมาก
8. Microsoft Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ผสานรวมกับ Office 365)
สะอาด, ตรงไปตรงมา, และมีความสามารถอย่างน่าประหลาดใจ, Microsoft Forms ทำภารกิจให้สำเร็จโดยไม่มีความวุ่นวายที่ไม่จำเป็น. ครอบคลุมสิ่งจำเป็น—การสร้างแบบฟอร์ม, เทมเพลต, การปรับแต่ง, และการติดตามคำตอบ—ทั้งหมดจากแดชบอร์ดที่เรียบง่าย.
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือ การรองรับหลายภาษาในตัว ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นและหลากหลายมากขึ้น
ครูและอาจารย์ได้รับประโยชน์อย่างมากจากคุณสมบัติเช่นแบบทดสอบและการติดตามการบ้าน พร้อมประโยชน์เพิ่มเติมที่สามารถส่งออกคำตอบได้โดยตรงไปยัง Excel นอกจากนี้ คำแนะนำจาก AI ที่ชาญฉลาดยังช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจที่ดีขึ้นได้ ไม่ว่าคุณจะรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานหรือจัดการข้อมูลจากทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Forms
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีม
- เลือกจากหลากหลายประเภทของคำถาม เช่น แบบสำรวจและแบบทดสอบ
- สร้างภาพการตอบสนองด้วยแผนภูมิและกราฟอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือ Microsoft 365 เช่น Excel และ OneNote
ข้อจำกัดของ Microsoft Forms
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางประการ
- ไม่รองรับการเก็บเงินโดยตรง
ราคาของ Microsoft Forms
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Microsoft Forms
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
9. Formstack (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติที่สอดคล้องกับ HIPAA)
นอกจากการสร้างแบบฟอร์มโดยใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI และไม่ต้องเขียนโค้ดแล้ว Formstack ยังเป็น แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน และกฎหมาย แตกต่างจากทางเลือกอื่นๆ ของ Alchemer บางตัว มันรองรับฟิลด์แบบไดนามิก เนื้อหาตามเงื่อนไข และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับมาตรฐาน GDPR, HIPAA และ SOC 2
แพลตฟอร์มนี้อ้างว่าสามารถประหยัดเวลาได้ 17 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยการเชื่อมต่อกับระบบ CRM, ERP และเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง มันเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึก สร้างเอกสารด้วยพลังของ AI อนุญาตให้ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ และติดตามประสิทธิภาพของแบบฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack
- นำเข้าแบบฟอร์มจากแพลตฟอร์มอื่นด้วยเครื่องมือนำเข้าแบบฟอร์ม
- บล็อกสแปมด้วย reCAPTCHA ที่มองไม่เห็น
- สร้างแบบฟอร์มหลายแบบได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มด้วย AI
- เข้าถึงการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
ข้อจำกัดของ Formstack
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจรู้สึกมีข้อบกพร่องและสับสนในบางครั้ง
ราคาของ Formstack
- แบบฟอร์ม: $99/เดือน ต่อผู้ใช้ผู้สร้าง (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ห้องชุด: $299/เดือน ต่อผู้ใช้ผู้สร้าง 3 คน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack
- G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Formstack อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Formstack สำหรับ Salesforce มอบการผสานรวมที่ราบรื่นอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้การสร้างเอกสารและการส่งแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย ประสบการณ์การใช้งานแบบเนทีฟช่วยให้ข้อมูลไหลตรงจาก Salesforce โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาด ความยืดหยุ่นในการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ ควบคู่กับตัวเลือกการปรับแต่งที่แข็งแกร่ง ช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทีมสนับสนุนของพวกเขายังตอบสนองและให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นอีกด้วย
10. Wufoo (ดีที่สุดสำหรับการรายงานแบบฟอร์มและการวิเคราะห์)
การสร้างแบบฟอร์มไม่ควรรู้สึกเหมือนงานที่น่าเบื่อ และ Wufoo พิสูจน์ให้เห็นแล้ว ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย และ Theme Designer ที่ยืดหยุ่น คุณสามารถออกแบบทุกแบบฟอร์มให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้—โลโก้ สี ฟอนต์ ทุกอย่างที่คุณต้องการ
สำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าแค่ความคิดเห็น ระบบยัง รองรับการเก็บเงิน ผ่านการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรายใหญ่ ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับร้านค้าออนไลน์ ค่าธรรมเนียมกิจกรรม หรือบริจาค ระบบใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และออกแบบมาเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wufoo
- ปกป้องข้อมูลด้วยการเข้ารหัส SSL 256 บิต
- สร้างรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการพร้อมแดชบอร์ดที่อัปเดตอัตโนมัติและระบบวิเคราะห์ในตัว
- กำหนดขีดจำกัดของแบบฟอร์มสำหรับจำนวนการตอบกลับหรือกำหนดเส้นตาย
- ผสานการทำงานกับแอปกว่า 2,300+ แอป รวมถึง PayPal
ข้อจำกัดของ Wufoo
- ตัวเลือกของวิดเจ็ตมีจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- แผนฟรีมีข้อจำกัดสูงมาก
- ไม่รองรับแบบฟอร์มออฟไลน์
ราคาของ Wufoo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $22/เดือน
- มืออาชีพ: 45 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: 113 ดอลลาร์/เดือน
- สูงสุด: 286 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Qualtrics
- G2: 4. 2/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
สร้างแบบฟอร์มอย่างรวดเร็วและจัดการข้อมูลให้เป็นระบบด้วย ClickUp!
แบบสำรวจของคุณมีคุณภาพเท่ากับข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่สร้างขึ้นเท่านั้น หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Alchemer ที่ทำได้มากกว่าการสร้างแบบสำรวจและช่วยให้คุณดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ ClickUp คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ
มันผสานพลังของการสร้างแบบสำรวจเข้ากับการจัดการงานที่แข็งแกร่ง ทำให้คุณสามารถแปลงคำตอบจากแบบสำรวจเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะกำลังทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ จัดระเบียบความคิดเห็น หรือติดตามความคืบหน้า ClickUp จะเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มอีกต่อไปหรือพลาดรายละเอียดสำคัญ—เพียงกระบวนการที่ราบรื่นและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
พร้อมที่จะดูว่ามันทำงานให้คุณได้อย่างไรหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้ และเปลี่ยนผลสำรวจของคุณให้เป็นการกระทำที่มีความหมาย!