10 ซอฟต์แวร์ผู้รับเหมาทั่วไปที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
14 มิถุนายน 2568

ไซต์ก่อสร้างเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูง—กำหนดเวลาที่แน่นหนา, ลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง, และการประสานงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ่งต่าง ๆ เกิดปัญหา การสื่อสารที่ผิดพลาดสามารถนำไปสู่ความล่าช้าที่มีค่าใช้จ่ายสูง, ข้อพิพาท, หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ดังนั้น คุณจะรักษาความราบรื่นของโครงการได้อย่างไร? คำตอบไม่ใช่การควบคุมอย่างละเอียด—แต่เป็นการทำงานร่วมกันที่ดีกว่า การเลือกซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาทั่วไปที่เหมาะสมสามารถทำให้การสื่อสารราบรื่นขึ้น ชี้แจงความคาดหวังให้ชัดเจน และทำให้ผู้จัดการและผู้รับเหมาอยู่ในทิศทางเดียวกัน

ในบล็อกนี้ เราจะแยกย่อย 10 วิธีที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานตามกำหนดเวลา อยู่ในงบประมาณ และนำหน้าคู่แข่ง

ซอฟต์แวร์ผู้รับเหมาทั่วไปที่ดีที่สุดในภาพรวม

นี่คือสรุปสั้น ๆ ของซอฟต์แวร์ผู้รับเหมาทั่วไปที่ดีที่สุด

ซอฟต์แวร์เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพการปรับปรุงกระบวนการทำงานของสัญญาให้มีประสิทธิภาพแพลตฟอร์มครบวงจร: การจัดการสัญญา, ระบบอัตโนมัติ, ปัญญาประดิษฐ์, แดชบอร์ด และเทมเพลตมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
โปรคอร์การบริหารโครงการก่อสร้างการผสานการทำงานมากกว่า 400 รายการ, การติดตามค่าใช้จ่าย, RFI, การส่งเอกสาร, รายการตรวจสอบไม่มีแผนฟรี; ราคาตามความต้องการ
Buildertrendผู้สร้างบ้านและผู้ปรับปรุงบ้านพอร์ทัลลูกค้าสำหรับการอนุมัติ/การชำระเงิน, การติดตามลูกค้า, ข้อเสนอไม่มีแผนฟรี; ราคาตามความต้องการ
หัวหน้าผู้รับเหมาผู้รับเหมาขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีงบประมาณจำกัดคุณสมบัติมากกว่า 50 รายการ, รองรับมาตรฐาน OSHA, เชื่อมต่อ QuickBooksไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายไตรมาส)
ผู้ค้าปลีกผู้รับเหมาบริการที่รับผิดชอบงานหลายโครงการการติดตามผลอัตโนมัติ, แอปพลิเคชันมือถือ, การจัดการลูกค้าไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/ผู้ใช้/เดือน
บลูบีมการจัดการเอกสารก่อสร้างและการทำเครื่องหมายการทำเครื่องหมายในไฟล์ PDF แบบเรียลไทม์, เครื่องมือวัด, การควบคุมเวอร์ชันไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $260/ผู้ใช้/ปี
ซีเอ็มไอซีบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการการจัดการระดับ ERPระบบ ERP แบบครบวงจร: การเงิน, การจ่ายเงินเดือน, การบัญชีหลายโครงการไม่มีแผนฟรี; ราคาตามความต้องการ
แพลนกริดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในภาคสนามและการเข้าถึงแบบแปลนโหมดออฟไลน์, ระบบควบคุมเวอร์ชันอัจฉริยะ, รายงานประจำวันไม่มีแผนฟรี; ราคาตามความต้องการ
Fieldwireการจัดการงานแบบเน้นภาคสนามเป็นอันดับแรกและรายการตรวจสอบงานมือถือเป็นอันดับแรก, ซิงค์แบบออฟไลน์, รายการตรวจสอบ, การตรวจสอบมีแผนฟรี (พื้นฐาน) ให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/ผู้ใช้/เดือน
โจนาส พรีเมียร์การบัญชีการก่อสร้างและการติดตามทางการเงินระบบ ERP บนคลาวด์, การบัญชีหลายหน่วยธุรกิจ, การคำนวณต้นทุนงานแบบเรียลไทม์ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $125/ผู้ใช้/เดือน

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ผู้รับเหมาทั่วไป?

ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกควรช่วยลดความขัดแย้งระหว่างทีมและสนับสนุนประสิทธิภาพในระยะยาวเพื่อให้กระบวนการก่อสร้างราบรื่นขึ้น

นี่คือสิ่งที่ซอฟต์แวร์ผู้รับเหมาทั่วไปที่ดีที่สุดควรมี:

  • คุณสมบัติการจัดการโครงการ: การติดตามงาน, การจัดตารางเวลา, และการจัดการเอกสารเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
  • การสื่อสารแบบเรียลไทม์: การส่งข้อความทันที, การแจ้งเตือน, และการอัปเดตเพื่อลดความล่าช้าและความเข้าใจผิด
  • การจัดทำงบประมาณและการติดตามค่าใช้จ่าย: การติดตามค่าใช้จ่าย, การจัดการการเสนอราคา, และการรายงานทางการเงินเพื่อป้องกันการเกินงบประมาณ
  • เครื่องมือการจัดการภาคสนาม: การเข้าถึงผ่านมือถือ, บันทึกสถานที่, และรายงานประจำวันเพื่อการประสานงานในสถานที่อย่างราบรื่น
  • ความสามารถในการผสานรวม: ความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์บัญชี, เครื่องมือออกแบบ, และแพลตฟอร์มที่จำเป็นอื่น ๆ
  • การติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย: การประเมินความเสี่ยง,การรายงานการก่อสร้าง, และคุณสมบัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อไซต์งานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่สะอาดและใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ทั้งทีมในสำนักงานและทีมภาคสนามสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

👀 คุณรู้หรือไม่? 70% ของผู้รับเหมากล่าวว่าการขาดแคลนแรงงานเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการแรงงานและการจัดตารางงานสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเติมเต็มช่องว่างนี้ให้กับทีมของคุณได้

10 อันดับซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาทั่วไปที่ดีที่สุด

มาดูรายละเอียด 10 ซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาทั่วไปที่ดีที่สุด เพื่อช่วยจัดการโครงการ งบประมาณ และทีมงานได้อย่างง่ายดาย:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของสัญญาให้มีประสิทธิภาพ)

จัดการสัญญาทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยโซลูชันการจัดการสัญญาของ ClickUp
ลองใช้ ClickUp ตอนนี้
จัดการสัญญาทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยโซลูชันการจัดการสัญญาของ ClickUp

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ทำให้การจัดการสัญญาเป็นเรื่องง่ายด้วยการรวมทุกขั้นตอน—ตั้งแต่ข้อเสนอ, การอนุมัติ, และการส่ง—ไว้ในเวิร์กโฟลว์ที่จัดระเบียบอย่างสมบูรณ์

หัวใจของระบบนี้คือClickUp Docs ซึ่งเป็นที่เก็บสัญญาทั้งหมดไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ แทนที่จะกระจัดกระจายอยู่ในอีเมลหลายฉบับ ทีมงานของคุณสามารถสร้าง แก้ไข และจัดการสัญญาต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกด้วยหน้าเอกสารแบบซ้อน บุ๊กมาร์ก และเครื่องมือจัดรูปแบบอัจฉริยะ

ที่สำคัญกว่านั้น เอกสารเหล่านี้เชื่อมโยงโดยตรงกับกระบวนการทำงาน ทำให้งานและขั้นตอนการอนุมัติที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเป็นไปอย่างสอดคล้องกันโดยไม่เกิดความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชัน

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้าง แก้ไข และแชร์สัญญาแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs

แต่การร่างและจัดระเบียบสัญญาเป็นเพียงจุดเริ่มต้น—การได้รับการอนุมัติและติดตามอย่างมีประสิทธิภาพก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน นี่คือจุดที่ClickUp Automationsสามารถเป็นอาวุธที่สมบูรณ์แบบในคลังแสงของคุณ

สมมติว่าคุณกำลังบริหารโครงการก่อสร้างที่มีงานและทีมจำนวนมาก ด้วย AI Assign ใน ClickUp คุณสามารถจับคู่การทำงาน เช่น งานประปาหรืองานไฟฟ้า กับทีมงานที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามทักษะและความพร้อมของพวกเขา AI Prioritize ช่วยให้คุณเห็นงานที่เร่งด่วนที่สุด เพื่อให้คุณจัดการกับสิ่งสำคัญก่อน และด้วยฟีเจอร์ Assign คุณสามารถมอบหมายงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีงานเข้ามา เครื่องมือเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผนและทีมของคุณมีระเบียบมากขึ้น

ClickUp อัตโนมัติ
ทำให้การอนุมัติสัญญา การแจ้งเตือน และกระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

"แต่ AI อยู่ที่ไหนในทั้งหมดนี้?" คุณสงสัย พบกับClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวที่ช่วยยกระดับการจัดการสัญญาให้ก้าวไปอีกขั้น สามารถแก้ไขสัญญา สรุปความคืบหน้าของโครงการ และดำเนินการตามรายการที่ต้องทำโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของสัญญา

ต้องการเทมเพลตสัญญาแบบด่วนหรือไม่? ให้ ClickUp Brain ช่วยเหลือคุณ:

ClickUp Brain
สร้างร่างสัญญาและสรุปโดยทันทีด้วย ClickUp Brain ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

เนื่องจากทุกสัญญาประกอบด้วยรายการดำเนินการที่กำหนดไว้—การเจรจาต่อรอง การอนุมัติ การต่ออายุ—การติดตามดูแลให้ทันต่อทุกขั้นตอนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ClickUp Tasksมอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง ผู้รับผิดชอบ และความเชื่อมโยงระหว่างงาน ไม่ว่าสัญญาจะต้องได้รับการตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายหรือต้องการลายเซ็นจากฝ่ายการเงิน ทุกอย่างจะถูกบันทึก มอบหมาย และทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันปัญหาคอขวด

คุณยังสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวมากมาย การมีภาพรวมที่ชัดเจนของกิจกรรมสัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญแดชบอร์ดของ ClickUpมอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในสถานะสัญญา กำหนดเวลา และรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญ

แดชบอร์ด ClickUp
มองเห็นสถานะสัญญาและกำหนดเวลาได้แบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp

วิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ทำให้ซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาทั่วไปนี้สามารถติดตามการอนุมัติที่รอดำเนินการ การต่ออายุที่กำลังจะมาถึง และมูลค่าสัญญาโดยรวมได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดในที่เดียว

นอกเหนือจากการติดตาม การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยลดความสับสนในภายหลังฟีลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถจัดเก็บข้อมูลสัญญาที่สำคัญ เช่น วันที่ต่ออายุ ผู้ติดต่อหลัก และข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การปรับแต่งนี้นำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญ—สูงถึง 50%—โดยการรวมเครื่องมือสามตัวเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง มอบคุณสมบัติเพิ่มเติมในราคาที่สมเหตุสมผล

แทนที่จะต้องค้นหาข้อมูลสำคัญในสัญญาต่างๆเครื่องมือเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะนี้จะช่วยให้ทุกอย่างถูกจัดระเบียบ สามารถค้นหาได้ และเข้าถึงได้ทันที

ลดความซับซ้อนในการจัดการการส่งสัญญาด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มคำขอสัญญาของ The ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ลดความซับซ้อนในการจัดการการส่งสัญญาด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มคำขอสัญญาของ The ClickUp

ต้องการเริ่มต้นทันทีหรือไม่?แม่แบบฟอร์มคำขอสัญญาของ ClickUpช่วยให้ทีมต่างๆ ส่งคำขอสัญญาที่ครบถ้วนและเป็นมาตรฐาน เพื่อทำให้กระบวนการทำสัญญาเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

โดยการรวบรวมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดไว้ล่วงหน้า ทีมกฎหมายจะได้รับคำขอที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง ลดความล่าช้าที่เกิดจากการขาดข้อมูล

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • จัดเก็บ ติดตาม และบริหารสัญญาได้อย่างง่ายดายตลอดวงจรชีวิตของสัญญา
  • จัดระเบียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด—ลูกค้า, ผู้ขาย, และพันธมิตร—ไว้ในที่เดียว
  • อยู่เหนือกำหนดเวลาและการต่ออายุเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุด
ดูแลสัญญาหลายฉบับได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการจัดการสัญญาของ The ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ดูแลสัญญาหลายฉบับได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการจัดการสัญญาของ The ClickUp

สำหรับการติดตามสัญญาแบบครบวงจรเทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUpมอบเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานซึ่งครอบคลุมวงจรชีวิตทั้งหมด ตั้งแต่การร่างไปจนถึงการอนุมัติขั้นสุดท้าย

ด้วยระบบอัตโนมัติ การเชื่อมโยงเอกสาร และมุมมองที่กำหนดเอง ทีมงานสามารถจัดการสัญญาหลายฉบับได้โดยไม่ต้องจมอยู่กับสเปรดชีตหรืออีเมล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปรับแต่งการจัดการสัญญาให้เหมาะสมกับกระบวนการอนุมัติและตรวจสอบของคุณด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่น
  • ทำงานร่วมกันในสัญญาแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมเพื่อลดความล่าช้า
  • จัดเก็บ ติดตาม และบริหารจัดการสัญญาทั้งหมดในที่เดียวอย่างปลอดภัย
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือน การติดตามผล และการขอการอนุมัติ
  • วัดเวลาที่ใช้ไปกับงานตามสัญญาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • ติดตามเหตุการณ์สำคัญของสัญญาโดยใช้ปฏิทิน แผนภูมิแกนต์ และมุมมองเหตุการณ์สำคัญ
  • ผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น DocuSign, Slack, Google Drive และอื่น ๆ อีกมากมาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกท่วมท้นเล็กน้อยเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

อลิสแตร์ วิลสัน, ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล, คอมปาวด์ กล่าวว่า:

เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายอย่าง และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมให้กับเรา เราจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปและบริการภายนอกเพิ่มเติม การติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป

เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายตัว และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปและบริการภายนอกเพิ่มเติม การติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป

2. Procore (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง)

ซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาทั่วไป Procore
ผ่านทางProcore

Procore เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่การประมาณการและตารางเวลาไปจนถึงการจัดการเอกสารและระบบ CRM สำหรับการก่อสร้าง

ด้วยการติดตามต้นทุน, RFI, การส่งเอกสาร, และเครื่องมือรายการที่ต้องแก้ไข, Procore ช่วยลดการคาดเดา ในการบริหารโครงการก่อสร้าง

Procore สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากกว่า 400 รายการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชี เช่น QuickBooks และ Sage เครื่องมือออกแบบ เช่น Bluebeam และชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น Microsoft 365

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore

  • จัดเก็บ, แบ่งปัน, และติดตามเอกสารก่อสร้าง เช่น แบบแปลน, RFIs, และเอกสารส่งมอบ
  • จัดการตารางเวลาของผู้รับเหมาช่วง, การชำระเงิน, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในแดชบอร์ดเดียว
  • ติดตามค่าใช้จ่ายจริง ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ และควบคุมงบประมาณด้วยเครื่องมือบัญชีในตัว

ข้อจำกัดของ Procore

  • การกำหนดราคาของ Procore อาจเป็นการลงทุนที่สำคัญ โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนเพื่อใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันทั้งหมดอย่างเต็มที่

ราคาของ Procore

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Procore

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,700+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Procore อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากTrustRadiusกล่าวว่า:

Procore เหมาะกับทุกโครงการก่อสร้าง ทำให้การสื่อสารและการทำงานเป็นเรื่องง่าย!

Procore เหมาะกับทุกโครงการก่อสร้าง ทำให้การสื่อสารและการทำงานเป็นเรื่องง่าย!

3. Buildertrend (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างบ้านและผู้ปรับปรุงบ้าน)

บิลเดอร์เทรนด์
ผ่านทางBuildertrend

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจก่อสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัย Buildertrend ช่วยให้การวางแผนตารางงาน การจัดงบประมาณ และการสื่อสารกับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่โดดเด่นของพอร์ทัลลูกค้าคือความสามารถของเจ้าของบ้านในการติดตามความคืบหน้า, อนุมัติคำสั่งเปลี่ยนแปลง, และชำระเงินออนไลน์ เพราะไม่มีใครชอบการโทรและอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาทั่วไปนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสร้างและติดตามลูกค้าเป้าหมาย ส่งข้อเสนออย่างมืออาชีพ และจัดการผู้รับเหมาช่วงได้อีกด้วย ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทก่อสร้างที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Buildertrend

  • กำหนดเวลาการทำงาน, บันทึกความคืบหน้าประจำวัน, และจัดการรายการที่ต้องทำเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
  • จัดทำงบประมาณ, ใบแจ้งหนี้, และตรวจสอบการบริหารโครงการของผู้รับเหมาช่วงเพื่อให้การเงินเป็นระเบียบ
  • ร่วมมือและสื่อสารแบบเรียลไทม์กับลูกค้า

ข้อจำกัดของ Buildertrend

ราคาของ Buildertrend

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและจำนวนรีวิวของ Buildertrend

  • G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Buildertrend อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ฉันชอบที่ Buildertrend เป็นศูนย์รวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการก่อสร้างในที่เดียว มีวิธีการเลือกสรรที่ยอดเยี่ยม ใช้งานปฏิทินและดูเอกสารทั้งหมดของคุณได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังสามารถจัดการใบสั่งซื้อและใบสั่งเปลี่ยนแปลงได้ด้วย

ฉันชอบที่ Buildertrend เป็นศูนย์รวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการก่อสร้างในที่เดียว มีวิธีการเลือกที่ยอดเยี่ยม การจัดการปฏิทิน และการดูเอกสารทั้งหมดของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถทำใบสั่งซื้อและใบสั่งเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วย

🧠 เกร็ดความรู้: มีเพียง30% ของผู้รับเหมาเท่านั้นที่สามารถส่งมอบโครงการได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณที่กำหนด ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาล

4. หัวหน้าผู้รับเหมา (เหมาะสำหรับผู้รับเหมาขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีงบประมาณจำกัด)

หัวหน้าผู้รับเหมา: ซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาทั่วไป
ผ่านทางหัวหน้าผู้รับเหมา

ทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับซอฟต์แวร์ก่อสร้างระดับสูง Contractor Foreman มอบคุณค่าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ออกแบบมาสำหรับธุรกิจการจัดการก่อสร้างขนาดเล็กที่ต้องการเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล ครอบคลุมการจัดตารางงาน การประมาณราคา การคำนวณต้นทุนงาน การออกใบแจ้งหนี้ และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด—โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของคุณจนหมด

โมดูลความปลอดภัยของมันช่วยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OSHA ได้เป็นอย่างดี ขณะที่ระบบบันทึกเวลาทำงานและติดตามลูกเรือที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้การจ่ายเงินเดือนง่ายขึ้น ผู้จัดการงานก่อสร้างอาจไม่มีการวิเคราะห์เชิงลึกเหมือนซอฟต์แวร์พรีเมียม แต่ราคาที่เอื้อมถึงได้ทำให้เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการเครื่องมือที่แท้จริงในราคาที่สมจริง

นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อกับ QuickBooks ได้ ทำให้การบัญชีของคุณราบรื่น

หัวหน้าผู้รับเหมา คุณสมบัติเด่น

  • รับฟีเจอร์มากกว่า 50 รายการ รวมถึงเครื่องมือสำหรับจัดการโครงการทั้งหมด การจัดตารางเวลา และการจัดการทางการเงิน
  • ให้ลูกค้าสามารถดูการอัปเดตโครงการและเอกสาร และชำระเงินออนไลน์ได้
  • ให้บริการแอปพลิเคชันมือถือสำหรับทีมภาคสนามและทีมสำนักงาน

ข้อจำกัดของผู้ควบคุมงานผู้รับเหมา

  • แพลตฟอร์มทำงานช้าลงเมื่ออัปโหลดชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาในการเชื่อมต่อกับ QuickBooks

ราคาหัวหน้างานผู้รับเหมา

  • มาตรฐาน: $99/เดือน (ชำระรายไตรมาส)
  • เพิ่มเติม: $155/เดือน (ชำระรายไตรมาส)
  • ข้อดี: $212/เดือน
  • ไม่จำกัด: $312/เดือน

การจัดอันดับหัวหน้าผู้รับเหมาและจำนวนรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (710+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Contractor Foreman อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ฉันชอบซอฟต์แวร์ธุรกิจสำหรับผู้รับเหมาทั่วไปนี้มาก เพราะใช้งานง่าย อเนกประสงค์ และมีทุกอย่างในที่เดียว ทำให้เราไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายโปรแกรม ทีมงานทั้งหมดของเราสามารถเข้าถึงรายละเอียดโครงการได้ทุกเมื่อ ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ เรายังได้เชื่อมต่อกับ CompanyCam ทำให้รูปภาพทั้งหมดของเราถูกส่งตรงไปยังแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยได้มากจริงๆ

ฉันชอบซอฟต์แวร์ธุรกิจสำหรับผู้รับเหมาทั่วไปนี้มาก เพราะใช้งานง่าย อเนกประสงค์ และมีทุกอย่างในที่เดียว ทำให้เราไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายโปรแกรม ทีมงานทั้งหมดของเราสามารถเข้าถึงรายละเอียดโครงการได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ เรายังเชื่อมต่อกับ CompanyCam ทำให้รูปภาพทั้งหมดของเราถูกส่งตรงไปยังแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยได้มากจริงๆ

📮ClickUp Insight: ทีมที่มี ประสิทธิภาพต่ำมีโอกาสถึง 4 เท่าที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือมากกว่า 15 ชนิดในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพด้วยการจำกัดเครื่องมือไว้เพียง 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

5. จ๊อบเบอร์ (เหมาะสำหรับผู้รับเหมาบริการที่จัดการงานหลายงาน)

Jobber: ซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาทั่วไป
ผ่านทางJobber

ต่างจากซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาทั่วไปส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นสำหรับโครงการขนาดใหญ่ Jobber ให้บริการธุรกิจที่เน้นการให้บริการเป็นหลัก เช่น ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญระบบ HVAC และช่างจัดสวน ที่ต้องจัดการงานขนาดเล็กหลายงานในแต่ละวัน

มันช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถจัดตารางงาน, ส่งใบเสนอราคา, เก็บเงิน, และอัปเดตข้อมูลให้ลูกค้าทราบได้ในที่เดียว. คุณสมบัติที่โดดเด่นคือระบบติดตามอัตโนมัติ ซึ่งส่งการแจ้งเตือนให้ลูกค้าเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้, นัดหมาย, หรือบริการที่กำลังจะมาถึง.

Jobber ยังมีแอปพลิเคชันมือถือ ทำให้ทีมภาคสนามสามารถเข้าถึงรายละเอียดงานได้ทุกที่ทุกเวลา หากธุรกิจของคุณดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีลูกค้าประจำ Jobber จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีงานใดตกหล่น

คุณสมบัติเด่นของ Jobber

  • จัดการตารางเวลาของทีมและมอบหมายงาน
  • ปรับปรุงกระบวนการออกใบแจ้งหนี้และเสนอตัวเลือกการชำระเงินออนไลน์
  • ติดตามข้อมูลลูกค้าและประวัติการให้บริการด้วยเครื่องมือการจัดการลูกค้า

ข้อจำกัดของผู้ค้าส่ง

  • ผู้ใช้บางรายต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในแบบฟอร์มและแม่แบบการจัดการโครงสร้าง
  • แอปนี้ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การกำหนดราคาสำหรับผู้ค้าส่ง

แผนส่วนบุคคล:

  • เติบโต: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เชื่อมต่อ: $119/เดือนต่อผู้ใช้
  • คอร์: $39/เดือน ต่อผู้ใช้

แผนงานของทีม:

  • เพิ่มเติม: $599/เดือน ต่อผู้ใช้ (สูงสุด 15 ผู้ใช้)
  • เติบโต: $349/เดือน ต่อผู้ใช้ (สูงสุด 10 ผู้ใช้)
  • เชื่อมต่อ: $169/เดือน ต่อผู้ใช้ (สูงสุด 5 ผู้ใช้)

คะแนนและรีวิวของผู้ขาย

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jobber อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ฉันชอบที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ การสามารถค้นหาวิธีการสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในโลกจริง การจัดรหัสสีให้กับงานเพื่อติดตามรูปแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพ มันคือฟังก์ชันที่ทำให้ธุรกิจนี้สามารถจัดการได้จากสำนักงาน

ฉันชอบที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ การสามารถค้นหาวิธีการสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในโลกจริง การจัดรหัสสีให้กับงานเพื่อติดตามรูปแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพ มันคือฟังก์ชันที่ทำให้ธุรกิจนี้สามารถจัดการได้จากสำนักงาน

👀 คุณทราบหรือไม่? อุตสาหกรรมก่อสร้างคิดเป็น13% ของ GDP โลก, แต่กลับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ต่ำที่สุด ส่งผลให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพอย่างมาก

6. Bluebeam (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารก่อสร้างและการทำเครื่องหมาย)

Bluebeam: ซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาทั่วไป
ผ่านทางBluebeam

แทนที่จะต้องจัดการกับแผนผังกระดาษและอีเมลที่ส่งไปมาไม่รู้จบ Bluebeam ช่วยให้คุณดู ใส่ความคิดเห็น และทำงานร่วมกันบนไฟล์ PDF ได้แบบเรียลไทม์

เครื่องมือวัดอัจฉริยะของมันช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถคำนวณปริมาณวัสดุได้โดยตรงจากแบบแปลน. นอกจากนี้ ระบบควบคุมเวอร์ชันของมันยังทำให้ทุกคนทำงานจากแบบแปลนที่ทันสมัยที่สุด.

มีประโยชน์สำหรับผู้รับเหมาทั่วไป สถาปนิก และวิศวกรที่จัดการกับ RFI รายวัน เอกสารส่งมอบ และแบบก่อสร้าง

คุณสมบัติเด่นของ Bluebeam

  • แก้ไขไฟล์ PDF ด้วยเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการสร้าง แก้ไข และทำเครื่องหมายเอกสาร
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมบนเอกสารที่แชร์ด้วย Studio Sessions
  • วัดอย่างแม่นยำด้วยเครื่องมือที่เที่ยงตรงสำหรับการคำนวณปริมาณงานและการประมาณราคา

ข้อจำกัดของ Bluebeam

  • คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • อาจใช้ทรัพยากรของระบบมาก ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน

ราคาของ Bluebeam

  • พื้นฐาน: $260 ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • คอร์: $330 ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • เสร็จสมบูรณ์: $440 ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนน Bluebeam และจำนวนรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (420+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 970 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Bluebeam อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

Bluebeam ได้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการร่วมมือระหว่างแผนกในบริษัทของเราและกับลูกค้า

Bluebeam ได้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการร่วมมือระหว่างแผนกต่าง ๆ ในบริษัทของเรา และกับลูกค้า

🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: CEMEX บริษัทชั้นนำด้านก่อสร้างและวิศวกรรม ลดระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดลง15% ด้วย ClickUp

7. CMiC (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการการจัดการระดับ ERP)

CMiC: ซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาทั่วไป
ผ่านทางCMiC

CMiC เป็นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการก่อสร้าง ที่ครบวงจรออกแบบมา สำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จัดการการเงินและปฏิบัติการที่ซับซ้อน

มันไม่ได้จำกัดเพียงแค่การจัดตารางงานก่อสร้างและการจัดทำงบประมาณเท่านั้นซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาทั่วไปยังมีการติดตามทางการเงินอย่างละเอียด การประมวลผลเงินเดือน และการวิเคราะห์ด้วย AI ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามความสามารถในการทำกำไรของโครงการ จัดการกระแสเงินสด และลดความเสี่ยงได้

CMiC ยังรองรับการบัญชีแบบหลายบริษัทและหลายโครงการ ทำให้เหมาะสำหรับบริษัทที่ทำงานบนโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการพร้อมกัน

คุณสมบัติเด่นของ CMiC

  • ผสานรวมการเงิน, ทีมโครงการ, และทรัพยากรมนุษย์กับโซลูชัน ERP
  • จัดการการควบคุมโครงการด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดทำงบประมาณ การคาดการณ์ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนามด้วยโซลูชันมือถือสำหรับการป้อนข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล ณ สถานที่จริง

ข้อจำกัดของ CMiC

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • ซอฟต์แวร์อาจต้องใช้เวลาในการนำไปใช้ยาวนานขึ้น

การกำหนดราคาของ CMiC

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ CMiC

  • G2: 3. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (170+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง CMiC อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

CMiC ใช้งานง่ายและมีการจัดวางที่เข้าใจง่าย สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ การดาวน์โหลดและอัปโหลดไฟล์ทำได้ง่าย มีหลายวิธีในการเข้าถึงไฟล์

CMiC ใช้งานง่ายและมีการจัดวางที่เข้าใจง่าย สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ การดาวน์โหลดและอัปโหลดไฟล์ทำได้ง่าย มีหลายวิธีในการเข้าถึงไฟล์

8. PlanGrid (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในภาคสนามแบบเรียลไทม์และการเข้าถึงแบบแปลน)

PlanGrid: ซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาทั่วไป
ผ่านทางPlanGrid

PlanGrid (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Autodesk Construction Cloud) ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมงานในสถานที่ที่ต้องการเข้าถึงแบบแปลน รายการงานที่ต้องแก้ไข และการอัปเดตโครงการได้ทันที การควบคุมเวอร์ชันอัจฉริยะของมันช่วยให้ทุกคน—ทั้งในไซต์งานหรือในสำนักงาน—ทำงานจากแบบและเอกสารล่าสุดเสมอ

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือโหมดออฟไลน์ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถเข้าถึงและแก้ไขเอกสารโครงการได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยจะซิงค์การเปลี่ยนแปลงเมื่อกลับมาออนไลน์อีกครั้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PlanGrid

  • เข้าถึงและจัดการแบบแปลนและเอกสารจากอุปกรณ์ใดก็ได้
  • บันทึกและติดตามปัญหาพร้อมรูปภาพและบันทึก
  • สร้างและแชร์รายงานประจำวัน, รายการตรวจสอบ, และแบบฟอร์ม

ข้อจำกัดของ PlanGrid

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกัน
  • ฟังก์ชันการทำงานจำกัดเมื่อออฟไลน์หรือมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ดี

ราคาของ PlanGrid

  • ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ PlanGrid

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

9. Fieldwire

Fieldwire: ซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาทั่วไป
ผ่านทางFieldwire

Fieldwire เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานก่อสร้างที่เน้นภาคสนาม ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการจัดการงานในไซต์งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อหัวหน้างานและทีมงานภาคสนามกับผู้จัดการโครงการ ทำให้สามารถอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่เหมือนกับระบบ ERP ที่ครอบคลุมทั้งหมดบางระบบ Fieldwire โดดเด่นในการดำเนินงานภาคสนามที่เน้นการใช้งานบนมือถือ โดยมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าประจำวัน รายการตรวจสอบ และงานตรวจสอบ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันในสถานที่และความมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fieldwire

  • มอบหมาย, ติดตาม, และอัปเดตงานพร้อมรูปภาพและบันทึกได้โดยตรงจากสนาม
  • ใช้รายการตรวจสอบและเครื่องมือตรวจสอบเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพและปิดงานให้ราบรื่น
  • อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถทำงานในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ดีหรือไม่มีเลยได้ โดยจะซิงค์ข้อมูลเมื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อจำกัดของ Fieldwire

  • มีความสามารถน้อยกว่าสำหรับการบัญชีที่ซับซ้อน, การประมูล, หรือการจัดการทางการเงินที่ละเอียดเมื่อเทียบกับระบบ ERP แบบเต็มรูปแบบ
  • อาจต้องผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ สำหรับการดำเนินงานในสำนักงานอย่างครอบคลุม

ราคาของ Fieldwire

  • พื้นฐาน
  • ข้อดี: $39 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 59 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • บิซิเนส พลัส: 89 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Fieldwire

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

👀 คุณรู้หรือไม่? โดรน, AI, และ AR กำลังเปลี่ยนแปลงการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป,ช่วยให้ทีมลดเวลาในการสำรวจได้ถึง 98%

10. โจนาส พรีเมียร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการบัญชีการก่อสร้างและการติดตามทางการเงิน)

โจนาส พรีเมียร์: ซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาทั่วไป
ผ่านทางโจนาส พรีเมียร์

Jonas Premier เป็นเครื่องมือการจัดการการก่อสร้างที่เน้นการบัญชีสำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการการรายงานทางการเงินอย่างละเอียด, การคำนวณต้นทุนงาน, และการจัดการเงินเดือน.

ต่างจากซอฟต์แวร์ที่เน้นการจัดตารางเวลา ซอฟต์แวร์นี้ให้ความสำคัญกับการติดตามทางการเงินแบบเรียลไทม์เพื่อจัดการกระแสเงินสด บัญชีเจ้าหนี้/เจ้าหนี้การค้า และความสามารถในการทำกำไรของงาน ระบบบัญชีหลายหน่วยงานรองรับบริษัทที่จัดการโครงการหรือแผนกธุรกิจหลายแห่ง

คุณสมบัติเด่นของ Jonas Premier

  • ใช้ระบบ ERP บนคลาวด์สำหรับการบัญชี, การคำนวณต้นทุนงาน, และการจัดการโครงการ
  • รวมศูนย์เอกสารด้วยการจัดเก็บที่ปลอดภัยและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  • เข้าถึงข้อมูลโครงการและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์จากอุปกรณ์มือถือใดก็ได้

ข้อจำกัดของ Jonas Premier

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • อินเตอร์เฟซอาจรู้สึกเก่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาของ Jonas Premier

  • เริ่มต้น: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $125/เดือน ต่อผู้ใช้

เรตติ้งและรีวิวของ Jonas Premier

  • G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jonas Premier อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

คุณสมบัติการค้นหาเป็นเลิศ คุณไม่จำเป็นต้องรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของรายงานหรือคุณสมบัติ คุณสามารถพิมพ์คำไม่กี่คำและมันก็จะค้นหาให้คุณ การเพิ่มเอกสารเพิ่มเติมในซอฟต์แวร์สำหรับรายการบัญชีหรือเอกสารอนุญาตสำหรับงาน *

คุณสมบัติการค้นหาเป็นเลิศ คุณไม่จำเป็นต้องรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของรายงานหรือคุณสมบัติ คุณสามารถพิมพ์คำไม่กี่คำและมันก็จะค้นหาให้คุณ การเพิ่มเอกสารเพิ่มเติมในซอฟต์แวร์สำหรับรายการบัญชีหรือเอกสารอนุญาตสำหรับงาน *

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โครงการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างกำแพงเมืองจีนใช้เวลากว่า 2,000 ปีในการสร้างให้เสร็จสมบูรณ์— พูดถึงกำหนดส่งงานที่ล่าช้าจริงๆ!

ลดต้นทุนและความวุ่นวายในการสื่อสารด้วย ClickUp

โครงการก่อสร้างเกี่ยวข้องกับการบาลานซ์กำหนดเวลา, งบประมาณ, และการควบคุมทีมงาน. โซลูชันซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมไม่เพียงแต่มีประโยชน์; มันคือกระดูกสันหลังของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ.

ในบรรดาตัวเลือกทั้งหมด ClickUp คือเครื่องมือที่ปรับให้เข้ากับสไตล์การทำงานของคุณได้อย่างแท้จริง ต้องการแค่รายการงานง่าย ๆ แผนภูมิแกนต์ที่วางแผนไว้อย่างละเอียด หรือระบบติดตาม RFI คำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือรายการตรวจสอบงาน ClickUp สามารถจัดการได้ทั้งหมด โดยไม่จำกัดคุณให้ติดอยู่กับขั้นตอนการทำงานที่ตายตัวหรืออินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนและเทอะทะ

ทำไมต้องเสียเวลาไปกับการจัดการเครื่องมือหลายอย่าง?สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ, การสื่อสาร, และการควบคุมต้นทุนได้อย่างง่ายดาย