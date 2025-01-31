บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้รับเหมาช่วงในปี 2025

10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้รับเหมาช่วงในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
31 มกราคม 2568

เพื่อประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ดีที่จะมี—แต่เป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมาที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ราบรื่น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการการร่วมมือที่ดีขึ้น การค้นหาซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่เหมาะสมสำหรับผู้รับเหมาช่วงนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

โชคดีที่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาบนเว็บ—เราได้ทำการค้นหาให้คุณแล้ว ⚒️

ด้วยรายการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วงที่ดีที่สุด 10 อันดับในตลาดนี้ คุณจะพร้อมยกระดับการทำงานของคุณได้ในเวลาไม่นาน

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วง?

การค้นหาผู้รับเหมาช่วงที่ดีที่สุดและซอฟต์แวร์บริหารโครงการก่อสร้างที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงาน

นี่คือประเด็นสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึงเมื่อพิจารณาตัวเลือกซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาช่วง:

  • การผสานการทำงาน: ความสามารถในการผสานการทำงานกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยบนแดชบอร์ดเดียว
  • การติดตามความคืบหน้าของโครงการ: แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และมุมมองจากบนลงล่างของตัวชี้วัดโครงการที่สำคัญ เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
  • การจัดการเอกสาร: สถานที่กลางสำหรับการเข้าถึงและจัดเก็บเอกสารโครงการเพื่อรักษาความปลอดภัยของแบบแปลน, ใบอนุญาต, สัญญา, และไฟล์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
  • ซอฟต์แวร์บัญชี: คุณสมบัติการติดตามค่าใช้จ่าย การประมวลผลเงินเดือน และการออกใบแจ้งหนี้ ช่วยให้ผู้รับเหมาช่วงจัดการการเงินและติดตามงบประมาณได้ง่ายขึ้น
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: กระดานสนทนาในตัว, ระบบส่งข้อความ, และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการร่วมมือในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ระบบอัตโนมัติ: การนำกระบวนการที่ทำซ้ำอย่างเช่น การมอบหมายงานและการอัปเดตสถานะไปทำงานอัตโนมัติ จะช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นสำหรับงานที่ซับซ้อนของงานผู้รับเหมาเฉพาะทาง
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์: สตรีมกิจกรรมแบบเรียลไทม์ช่วยให้โครงการก่อสร้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของกำหนดการโครงการ กิจกรรมของทีม และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ไม่ว่าคุณต้องการปรับปรุงการจ้างงานภายนอกด้านการจัดการโครงการหรือทำทุกอย่างภายในองค์กรเองก็ตาม การรอคอยแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการได้ก็คุ้มค่า

10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้รับเหมาช่วง

การรับเหมาช่วงที่ประสบความสำเร็จต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทันสมัย นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายการซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาช่วงที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับผู้จัดการโครงการ แต่ละตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้รับเหมาช่วงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความสามารถขั้นสูงและกระบวนการทำงานที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม 📈👷

1. ClickUp

ClickUp สำหรับการจัดการงาน
ใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานและโครงการได้อย่างง่ายดาย และทำงานร่วมกับทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

มีเหตุผลว่าทำไมClickUp Project Managementสำหรับทีมถึงครองตำแหน่งอันดับหนึ่งสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วง เครื่องมือบนคลาวด์นี้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบฟรีClickUp มอบแพลตฟอร์มที่หลากหลายซึ่งเหมาะกับความต้องการการติดตามโครงการของคุณทุกอย่าง

ซอฟต์แวร์การจัดการงานนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้การสร้าง การมอบหมาย และการติดตามงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้เป็นเรื่องง่าย

คุณยังจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงมุมมองที่ปรับแต่งได้หลากหลาย ตั้งแต่ปฏิทินโครงการและไทม์ไลน์โดยละเอียด ไปจนถึงแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง มุมมองต่างๆ ของ ClickUp มอบมุมมองเชิงพลวัตที่คุณต้องการเพื่อการจัดการโครงการที่ดียิ่งขึ้น

สรุปงานด้วย ClickUp AI
ใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างการอัปเดตงาน สรุป และอื่นๆ โดยอัตโนมัติเพียงแค่กดปุ่ม

ใช้ ClickUp เพื่อกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่สอดคล้องกัน คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ AIของ ClickUpสำหรับการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรับข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เข้ากับความท้าทายเฉพาะของโครงการของคุณได้อีกด้วย 🎯

ClickUp ไม่เพียงแต่ให้บริการการร่วมมือภายในองค์กรขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมีการตั้งค่าการแชร์และการอนุญาตที่ช่วยให้สมาชิกทีมสามารถร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ นอกจากนี้ ระบบ CRM ของ ClickUp ยังช่วยให้การดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าและการติดตามการติดต่อสื่อสารตลอดวงจรชีวิตของโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ความยืดหยุ่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริหารโครงการแบบเอาท์ซอร์ส ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกับพันธมิตร ลูกค้า และผู้รับเหมาได้อย่างง่ายดาย 🏆🏗️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปรับแต่งแดชบอร์ด, กระบวนการทำงาน, มุมมอง, ฟิลด์, รายการตรวจสอบ และอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์การจัดการโครงการที่ออกแบบเฉพาะ
  • เครื่องมือบัญชีการก่อสร้างและการผสานกับแพลตฟอร์มทางการเงินที่ได้รับความนิยมช่วยให้คุณสามารถติดตามงบประมาณ, ติดตามค่าใช้จ่าย, และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 💰
  • ความเข้ากันได้สำหรับทุกคนในทีมของคุณด้วยแอปมือถือสำหรับ Android และ iOS, แอปเดสก์ท็อปสำหรับ Windows, Mac และ Linux, และส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome, Firefox และ Edge
  • มีแม่แบบสำเร็จรูปมากกว่า 1,000 แบบสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน รายงานประจำวัน ใบสั่งงาน ใบสั่งซื้อ แบบสอบถามข้อมูล (RFI) และใบสั่งเปลี่ยนแปลง
  • คุณสมบัติการติดตามเวลาช่วยปรับปรุงการจัดการผู้รับเหมาช่วงโดยทำให้การบันทึกและตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ง่ายขึ้นและถูกต้อง ⏱️

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบช่วงการเรียนรู้เมื่อสำรวจฟีเจอร์ทั้งหมดของ ClickUp
  • ClickUp AI ไม่มีให้บริการในแผนฟรี

ClickUp ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. อาร์คเดสก์

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วง: แดชบอร์ดของ Archdesk
ผ่านทางArchdesk

Archdesk เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการก่อสร้างแบบครบวงจร ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อผู้เชี่ยวชาญในวงการก่อสร้าง. ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ และมองเห็นข้อมูลของคุณบนแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ เพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น.

คุณสมบัติเด่นของ Archdesk

  • คุณสมบัติการวางแผนทรัพยากรช่วยให้การจัดสรรเครื่องจักรและกำลังคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุดในทุกโครงการ
  • เครื่องมือทางการเงินช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้ การจัดการค่าใช้จ่าย และการติดตามงบประมาณเป็นไปอย่างง่ายดายในแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ 💡
  • คุณสมบัติการควบคุมและจัดการเอกสารที่แข็งแกร่งรวมถึงการควบคุมเวอร์ชัน, การแชร์ที่ง่ายดาย, และการร่วมมือที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะ
  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถผสานรวมกับกระบวนการที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ Archdesk

  • ผู้ตรวจสอบบางรายระบุว่า การขาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์อาจทำให้การเข้าถึงข้อมูลโครงการในสถานที่ทำงานระยะไกลเป็นเรื่องท้าทาย
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการผสานรวมและการประมวลผลใบแจ้งหนี้

Archdesk ราคา

  • สิ่งจำเป็น: $790/เดือน คิดเป็นรายปี
  • มืออาชีพ: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Archdesk

  • G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

3. หัวหน้าผู้รับเหมา

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วง: หน้าคำสั่งงานของหัวหน้าผู้รับเหมา
ผ่านทางหัวหน้าผู้รับเหมา

Contractor Foreman เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีชุดคุณสมบัติที่ช่วยให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น ออกแบบมาเพื่อเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับผู้รับเหมาทั่วไป (สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย) ที่ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดการโครงการ ตรวจสอบต้นทุนงาน และสื่อสารกับทีมของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของหัวหน้าผู้รับเหมา

  • บัตรเวลาและคุณสมบัติการติดตามช่วยให้ทีมก่อสร้างบันทึกเวลาทำงานของพวกเขาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เรียบง่าย
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น QuickBooks, Zapier, และอื่น ๆ ทำให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจก่อสร้างของคุณอยู่บนแดชบอร์ดกลาง
  • แอปนี้ช่วยให้ทีมภาคสนามของคุณสามารถเช็คอินและดูข้อมูลโครงการบนอุปกรณ์มือถือ Android หรือ iOS ใดก็ได้เพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์
  • เครื่องมือรายงานและการวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงลึกในการติดตามโครงการแบบทันทีสำหรับการจัดทำงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร และประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของหัวหน้าผู้รับเหมา

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยืดหยุ่นไม่เพียงพอกับแม่แบบโครงการและการส่งงาน
  • ธุรกิจขนาดเล็กบางแห่งพบว่าแผนราคาไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากมีผู้ใช้จำกัด—แผนมาตรฐานจำกัดผู้ใช้เพียงสามคน, แผนพลัสจำกัดผู้ใช้แปดคน, และแผนโปรจำกัดผู้ใช้ 15 คน

หัวหน้าผู้รับเหมา ราคา

  • มาตรฐาน: $99/เดือน เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส
  • เพิ่มเติม: $155/เดือน เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส
  • ข้อดี: ค่าบริการ $212 ต่อเดือน คิดเป็นรายไตรมาส
  • ไม่จำกัด: $312/เดือน เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส

การให้คะแนนและรีวิวหัวหน้าผู้รับเหมา

  • G2: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

4. FreshBooks

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วง: เมื่อนำเมาส์ไปวางเหนือตัวเลือกโปรไฟล์บัญชีใน FreshBooks
ผ่านทางFreshBooks

Freshbooks เป็นแพลตฟอร์มบัญชีและการเงินบนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถจัดการงบประมาณและการออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดาย แม้จะไม่ใช่ซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับผู้รับเหมาช่วง แต่ก็มีทุกสิ่งที่บริษัทก่อสร้างต้องการเพื่อปรับปรุงการบันทึกข้อมูลทางการเงินและงานธุรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ FreshBooks

  • คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งใบแจ้งหนี้ให้ดูเป็นมืออาชีพและส่งถึงลูกค้าทางอีเมล (หรือทางไปรษณีย์) 🐌📬
  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ สร้างการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติ และจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย
  • เครื่องมือติดตามเวลาในตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และสร้างใบแจ้งหนี้ได้ตามนั้น
  • ถ่ายรูปใบเสร็จของคุณเพื่อความสะดวกในการติดตามค่าใช้จ่ายและการจัดการงบประมาณ

ข้อจำกัดของ FreshBooks

  • ผู้ตรวจสอบรายงานว่าธนาคารบางแห่งบล็อกการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์ม
  • การขาดคุณสมบัติของซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอาจก่อให้เกิดความท้าทายเฉพาะทางอุตสาหกรรม

FreshBooks ราคา

  • ไลท์: $17/เดือน เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส
  • เพิ่มเติม: $30 ต่อเดือน เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส
  • พรีเมียม: $55/เดือน เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส
  • เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว FreshBooks

  • G2: 4. 5/5 (670+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,300+ รีวิว)

5. Buildertrend

รายการใน Buildertrend
ผ่านทางBuildertrend

Buildertrend เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ปรับปรุงบ้าน ผู้สร้างบ้าน ทีมงานก่อนการก่อสร้าง และผู้รับเหมาเฉพาะทาง ใช้เพื่อจัดการการขาย การเงิน ทรัพยากร ลูกค้า และงาน เพื่อให้คุณสามารถรับงานได้มากขึ้นด้วยความเครียดที่น้อยลง 🧘

Buildertrend คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ซอฟต์แวร์ประมูลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างประมาณการเพื่อให้คุณได้รับลูกค้าเป้าหมายมากขึ้นและปิดการขายได้เร็วขึ้น
  • เครื่องมือการขายขั้นสูงและระบบ CRMถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณชนะงาน สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และขยายขอบเขตการเข้าถึงของคุณ
  • การคาดการณ์รายได้ที่ทันสมัยช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสำเร็จในอนาคตของธุรกิจของคุณ
  • แผนงานโครงการที่ละเอียดช่วยให้การกำหนดตารางเวลาโครงการและการติดตามงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ Buildertrend

  • ธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรที่มุ่งเน้นสัญญาขนาดเล็กอาจพบว่าค่าธรรมเนียมรายเดือนไม่สามารถรับภาระได้
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้ที่สูง

Buildertrend ราคา

  • จำเป็น: $499/เดือน
  • ขั้นสูง: $799/เดือน
  • เสร็จสมบูรณ์: $1,099/เดือน

Buildertrend คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)

6. วันจันทร์

ตารางที่มีรหัสสีในวันจันทร์
ผ่านทางวันจันทร์

Monday เป็นแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ที่มีซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วงและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้างอื่น ๆ ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้รับเหมาช่วงด้วยฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ไฮไลท์ประจำวันจันทร์

  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้รับเหมาช่วงสามารถปรับแพลตฟอร์มให้ตรงกับความต้องการและความชอบเฉพาะในการบริหารโครงการของตน
  • แผนภูมิ แผง และไทม์ไลน์ที่มีรหัสสีช่วยให้การติดตามโครงการเป็นไปอย่างชัดเจนและเพิ่มการมองเห็นงาน 📈
  • ศูนย์กลางการสื่อสารแบบรวมศูนย์ช่วยให้สามารถแบ่งปันเอกสารและจัดการโครงการร่วมกันได้ ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
  • การผสานการทำงานช่วยให้ผู้รับเหมาช่วงสามารถเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์การจัดการโครงการกับเครื่องมืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ในแดชบอร์ดเดียวที่สะดวกสบาย

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • แผนชำระเงินมีผู้ใช้ขั้นต่ำสามคน ซึ่งทำให้ราคาแผนเพิ่มขึ้น
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะในแพ็กเกจที่มีราคาสูงกว่า

วันจันทร์ ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,300+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

7. โปรคอร์

หน้าข้อมูลเชิงลึก RFI ของ Procore
ผ่านทางProcore

Procore เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานก่อสร้างที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการโดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม มีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้โครงการง่ายขึ้นตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงการปิดโครงการ ทำให้คุณสามารถจัดการประมาณการ ออกแบบ และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 💸

Procore คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เครื่องมือถูกออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง พร้อมคุณสมบัติสำหรับการจัดการ, โมดูลความปลอดภัย, และการจัดการสัญญา
  • การสื่อสารแบบเรียลไทมช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการและผู้รับเหมาช่วงลดความล่าช้าและเพิ่มความโปร่งใส
  • เครื่องมือการจัดการความปลอดภัยช่วยให้คุณสามารถติดตามเหตุการณ์, ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และนำมาใช้โปรแกรมความปลอดภัย
  • คุณสมบัติการจัดการการเปลี่ยนแปลงทำให้การตรวจสอบคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่าย และทำให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง

ข้อจำกัดของ Procore

  • ข้อจำกัดในการปรับแต่งอาจรบกวนกระบวนการทำงานการจัดการโครงการเฉพาะทาง
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าราคาที่ได้รับจากการเสนอราคาอาจเกินกำลังสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

Procore ราคา

ข้อมูลราคาของ Procore ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะทางออนไลน์ ผู้ใช้ที่มีศักยภาพต้องติดต่อทีมขายของ Procore เพื่อขอใบเสนอราคาตามขนาดธุรกิจและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Procore คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)

8. มอบหมาย

รายการสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ใน Assignar
ผ่านทางAssignar

Assignar ซอฟต์แวร์บริหารโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วง มอบฟังก์ชันเฉพาะทางสำหรับบริษัทก่อสร้าง ช่วยให้คุณจัดตารางงานทีมงาน ติดตามอุปกรณ์ รับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์จากหน้างาน และจัดระเบียบเอกสารดิจิทัลบนแพลตฟอร์มที่เน้นการทำงานร่วมกัน

กำหนดคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เครื่องมือติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่งช่วยให้การตรวจสอบผู้รับเหมาช่วงให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับของอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่าย
  • คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถติดตามบุคลากร, อุปกรณ์, และวัสดุได้ครอบคลุมหลายโครงการ 🧰
  • ศูนย์กลางเอกสารโครงการแบบรวมศูนย์ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกันบนเอกสารโครงการได้แบบเรียลไทม์
  • เครื่องมือสำหรับแรงงานเคลื่อนที่ช่วยให้ผู้รับเหมาช่วงสามารถบริหารจัดการแรงงานของตนในภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมอบหมายงานแบบเรียลไทม์

กำหนดข้อจำกัด

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าตัวเลือกการปรับแต่งมีข้อจำกัดที่อาจรบกวนความต้องการของโครงการที่ซับซ้อน
  • ผู้ใช้รายงานว่าผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเฉพาะทางสำหรับผู้รับเหมาช่วงจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

กำหนดราคา

Assignar ไม่เปิดเผยข้อมูลราคาสำหรับสาธารณะ แพลตฟอร์มนี้คิดค่าบริการแบบรายเดือนหรือรายปี พร้อมค่าธรรมเนียมการเริ่มต้นใช้งานครั้งเดียว ผู้ใช้ต้องติดต่อทีมขายของ Assignar เพื่อขอใบเสนอราคา

กำหนดคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (60+ รีวิว)

9. ฟอนน์

รายการเอกสาร ประเด็น และงานที่ต้องดำเนินการใน Fonn
ผ่านทางฟอน

Fonn เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเฉพาะทางสำหรับผู้รับเหมาช่วง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการก่อสร้าง ใช้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้รับเหมาช่วง ปรับปรุงการจัดการงาน และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fonn

  • ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้รับเหมาทั่วไปเชิงพาณิชย์ ผู้สร้างบ้าน ผู้รับเหมาเฉพาะทาง ผู้จัดการอาคาร สถาปนิก นักพัฒนา และวิศวกร ✨
  • แพลตฟอร์มเดียวเพื่อรวมการตรวจสอบนอกสถานที่, การสื่อสารในสถานที่, การติดตามความคืบหน้า, และการจัดเก็บแบบแปลน
  • คุณสมบัติของเอกสารช่วยให้คุณสามารถแชร์ แก้ไข และอนุมัติแบบแปลน ไฟล์ BIM และกำหนดการส่งงานได้จากพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว
  • โครงสร้างการแบ่งงานเป็นแผนที่นำทางสำหรับทุกโครงการเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน

ข้อจำกัดของฟอนน์

  • ตามบทวิจารณ์บางฉบับ Fonn ขาดฟังก์ชันขั้นสูงบางอย่างที่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการขนาดใหญ่มี
  • ผู้ใช้รายงานว่า Fonn อาจเหมาะที่สุดสำหรับโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีข้อจำกัดในการขยายขนาด

Fonn ราคา

  • รายได้ 0-5 ล้าน: $399-$779/เดือน
  • รายได้ 5-10 ล้าน: $779-$1299/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Fonn

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (10+ รีวิว)

10. eSUB

การส่ง, การติดตาม, และการจัดการคำสั่งซื้อในระบบ eSUB
ผ่านทางeSUB

eSUB เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วงที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือ เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นภาคสนามในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งมาตรฐานขั้นตอนการจัดการโครงการให้ง่ายขึ้นในการติดตามเหตุการณ์ในไซต์งาน ต้นทุนวัสดุ และกิจกรรมแรงงาน 🙌

eSUB คุณสมบัติเด่น

  • กระบวนการทำงานแบบส่งเอกสารเป็นขั้นตอนช่วยให้การส่ง, ติดตาม, และจัดการเอกสารเช่นคำสั่งเปลี่ยนแปลงและคำขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ระบบบริหารจัดการบัตรเวลาทำงานช่วยให้การติดตามชั่วโมงการทำงานและการจัดการตารางเวลาเป็นไปอย่างง่ายดายเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น
  • เครื่องมือติดตามต้นทุนช่วยให้ผู้รับเหมาช่วงสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย งบประมาณ และต้นทุนโครงการเพื่อให้การเงินเป็นไปตามแผน
  • บันทึกภาคสนามและรายงานประจำวันสามารถสร้างและอัปเดตได้จากอุปกรณ์มือถือเพื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ eSUB

  • บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่ามีความจำเป็นต้องมีระบบตั๋วเพื่อติดตามรายงานปัญหา
  • ตามบทวิจารณ์ การไม่สามารถส่งงานให้เสร็จภายในแพลตฟอร์มอาจเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการทำงาน

eSUB ราคา

  • ฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
  • ขั้นสูง: $69/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี

eSUBคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

ก้าวล้ำหน้าเกม (และรักษาตำแหน่งนั้นไว้)

เครื่องมือแต่ละชิ้นในรายการนี้มอบโซลูชันเพื่อช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการเลือกใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

โดยการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความต้องการของทีมและโครงการของคุณ คุณสามารถค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการผู้รับเหมาช่วงที่ดีที่สุดเพื่อปูทางสู่ความสำเร็จ ☀️🛣️

อย่ารอช้าอีกวันเดียวที่จะสัมผัสพลังของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วงลงทะเบียนใช้ ClickUpได้เลยตอนนี้