10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้รับเหมาช่วงในปี 2025

เพื่อประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ดีที่จะมี—แต่เป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมาที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ราบรื่น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการการร่วมมือที่ดีขึ้น การค้นหาซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่เหมาะสมสำหรับผู้รับเหมาช่วงนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
โชคดีที่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาบนเว็บ—เราได้ทำการค้นหาให้คุณแล้ว ⚒️
ด้วยรายการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วงที่ดีที่สุด 10 อันดับในตลาดนี้ คุณจะพร้อมยกระดับการทำงานของคุณได้ในเวลาไม่นาน
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วง?
การค้นหาผู้รับเหมาช่วงที่ดีที่สุดและซอฟต์แวร์บริหารโครงการก่อสร้างที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงาน
นี่คือประเด็นสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึงเมื่อพิจารณาตัวเลือกซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาช่วง:
- การผสานการทำงาน: ความสามารถในการผสานการทำงานกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยบนแดชบอร์ดเดียว
- การติดตามความคืบหน้าของโครงการ: แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และมุมมองจากบนลงล่างของตัวชี้วัดโครงการที่สำคัญ เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- การจัดการเอกสาร: สถานที่กลางสำหรับการเข้าถึงและจัดเก็บเอกสารโครงการเพื่อรักษาความปลอดภัยของแบบแปลน, ใบอนุญาต, สัญญา, และไฟล์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- ซอฟต์แวร์บัญชี: คุณสมบัติการติดตามค่าใช้จ่าย การประมวลผลเงินเดือน และการออกใบแจ้งหนี้ ช่วยให้ผู้รับเหมาช่วงจัดการการเงินและติดตามงบประมาณได้ง่ายขึ้น
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: กระดานสนทนาในตัว, ระบบส่งข้อความ, และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการร่วมมือในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบอัตโนมัติ: การนำกระบวนการที่ทำซ้ำอย่างเช่น การมอบหมายงานและการอัปเดตสถานะไปทำงานอัตโนมัติ จะช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นสำหรับงานที่ซับซ้อนของงานผู้รับเหมาเฉพาะทาง
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: สตรีมกิจกรรมแบบเรียลไทม์ช่วยให้โครงการก่อสร้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของกำหนดการโครงการ กิจกรรมของทีม และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณต้องการปรับปรุงการจ้างงานภายนอกด้านการจัดการโครงการหรือทำทุกอย่างภายในองค์กรเองก็ตาม การรอคอยแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการได้ก็คุ้มค่า
10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้รับเหมาช่วง
การรับเหมาช่วงที่ประสบความสำเร็จต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทันสมัย นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายการซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาช่วงที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับผู้จัดการโครงการ แต่ละตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้รับเหมาช่วงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความสามารถขั้นสูงและกระบวนการทำงานที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม 📈👷
1. ClickUp
มีเหตุผลว่าทำไมClickUp Project Managementสำหรับทีมถึงครองตำแหน่งอันดับหนึ่งสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วง เครื่องมือบนคลาวด์นี้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบฟรีClickUp มอบแพลตฟอร์มที่หลากหลายซึ่งเหมาะกับความต้องการการติดตามโครงการของคุณทุกอย่าง
ซอฟต์แวร์การจัดการงานนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้การสร้าง การมอบหมาย และการติดตามงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้เป็นเรื่องง่าย
คุณยังจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงมุมมองที่ปรับแต่งได้หลากหลาย ตั้งแต่ปฏิทินโครงการและไทม์ไลน์โดยละเอียด ไปจนถึงแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง มุมมองต่างๆ ของ ClickUp มอบมุมมองเชิงพลวัตที่คุณต้องการเพื่อการจัดการโครงการที่ดียิ่งขึ้น
ใช้ ClickUp เพื่อกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่สอดคล้องกัน คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ AIของ ClickUpสำหรับการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรับข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เข้ากับความท้าทายเฉพาะของโครงการของคุณได้อีกด้วย 🎯
ClickUp ไม่เพียงแต่ให้บริการการร่วมมือภายในองค์กรขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมีการตั้งค่าการแชร์และการอนุญาตที่ช่วยให้สมาชิกทีมสามารถร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ นอกจากนี้ ระบบ CRM ของ ClickUp ยังช่วยให้การดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าและการติดตามการติดต่อสื่อสารตลอดวงจรชีวิตของโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ความยืดหยุ่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริหารโครงการแบบเอาท์ซอร์ส ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกับพันธมิตร ลูกค้า และผู้รับเหมาได้อย่างง่ายดาย 🏆🏗️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งแดชบอร์ด, กระบวนการทำงาน, มุมมอง, ฟิลด์, รายการตรวจสอบ และอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์การจัดการโครงการที่ออกแบบเฉพาะ
- เครื่องมือบัญชีการก่อสร้างและการผสานกับแพลตฟอร์มทางการเงินที่ได้รับความนิยมช่วยให้คุณสามารถติดตามงบประมาณ, ติดตามค่าใช้จ่าย, และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 💰
- ความเข้ากันได้สำหรับทุกคนในทีมของคุณด้วยแอปมือถือสำหรับ Android และ iOS, แอปเดสก์ท็อปสำหรับ Windows, Mac และ Linux, และส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome, Firefox และ Edge
- มีแม่แบบสำเร็จรูปมากกว่า 1,000 แบบสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน รายงานประจำวัน ใบสั่งงาน ใบสั่งซื้อ แบบสอบถามข้อมูล (RFI) และใบสั่งเปลี่ยนแปลง
- คุณสมบัติการติดตามเวลาช่วยปรับปรุงการจัดการผู้รับเหมาช่วงโดยทำให้การบันทึกและตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ง่ายขึ้นและถูกต้อง ⏱️
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจพบช่วงการเรียนรู้เมื่อสำรวจฟีเจอร์ทั้งหมดของ ClickUp
- ClickUp AI ไม่มีให้บริการในแผนฟรี
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. อาร์คเดสก์
Archdesk เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการก่อสร้างแบบครบวงจร ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อผู้เชี่ยวชาญในวงการก่อสร้าง. ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ และมองเห็นข้อมูลของคุณบนแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ เพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น.
คุณสมบัติเด่นของ Archdesk
- คุณสมบัติการวางแผนทรัพยากรช่วยให้การจัดสรรเครื่องจักรและกำลังคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุดในทุกโครงการ
- เครื่องมือทางการเงินช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้ การจัดการค่าใช้จ่าย และการติดตามงบประมาณเป็นไปอย่างง่ายดายในแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ 💡
- คุณสมบัติการควบคุมและจัดการเอกสารที่แข็งแกร่งรวมถึงการควบคุมเวอร์ชัน, การแชร์ที่ง่ายดาย, และการร่วมมือที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะ
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถผสานรวมกับกระบวนการที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Archdesk
- ผู้ตรวจสอบบางรายระบุว่า การขาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์อาจทำให้การเข้าถึงข้อมูลโครงการในสถานที่ทำงานระยะไกลเป็นเรื่องท้าทาย
- ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการผสานรวมและการประมวลผลใบแจ้งหนี้
Archdesk ราคา
- สิ่งจำเป็น: $790/เดือน คิดเป็นรายปี
- มืออาชีพ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Archdesk
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
3. หัวหน้าผู้รับเหมา
Contractor Foreman เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีชุดคุณสมบัติที่ช่วยให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น ออกแบบมาเพื่อเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับผู้รับเหมาทั่วไป (สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย) ที่ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดการโครงการ ตรวจสอบต้นทุนงาน และสื่อสารกับทีมของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของหัวหน้าผู้รับเหมา
- บัตรเวลาและคุณสมบัติการติดตามช่วยให้ทีมก่อสร้างบันทึกเวลาทำงานของพวกเขาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เรียบง่าย
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น QuickBooks, Zapier, และอื่น ๆ ทำให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจก่อสร้างของคุณอยู่บนแดชบอร์ดกลาง
- แอปนี้ช่วยให้ทีมภาคสนามของคุณสามารถเช็คอินและดูข้อมูลโครงการบนอุปกรณ์มือถือ Android หรือ iOS ใดก็ได้เพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์
- เครื่องมือรายงานและการวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงลึกในการติดตามโครงการแบบทันทีสำหรับการจัดทำงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร และประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของหัวหน้าผู้รับเหมา
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยืดหยุ่นไม่เพียงพอกับแม่แบบโครงการและการส่งงาน
- ธุรกิจขนาดเล็กบางแห่งพบว่าแผนราคาไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากมีผู้ใช้จำกัด—แผนมาตรฐานจำกัดผู้ใช้เพียงสามคน, แผนพลัสจำกัดผู้ใช้แปดคน, และแผนโปรจำกัดผู้ใช้ 15 คน
หัวหน้าผู้รับเหมา ราคา
- มาตรฐาน: $99/เดือน เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส
- เพิ่มเติม: $155/เดือน เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส
- ข้อดี: ค่าบริการ $212 ต่อเดือน คิดเป็นรายไตรมาส
- ไม่จำกัด: $312/เดือน เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส
การให้คะแนนและรีวิวหัวหน้าผู้รับเหมา
- G2: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
4. FreshBooks
Freshbooks เป็นแพลตฟอร์มบัญชีและการเงินบนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถจัดการงบประมาณและการออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดาย แม้จะไม่ใช่ซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับผู้รับเหมาช่วง แต่ก็มีทุกสิ่งที่บริษัทก่อสร้างต้องการเพื่อปรับปรุงการบันทึกข้อมูลทางการเงินและงานธุรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ FreshBooks
- คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งใบแจ้งหนี้ให้ดูเป็นมืออาชีพและส่งถึงลูกค้าทางอีเมล (หรือทางไปรษณีย์) 🐌📬
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ สร้างการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติ และจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย
- เครื่องมือติดตามเวลาในตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และสร้างใบแจ้งหนี้ได้ตามนั้น
- ถ่ายรูปใบเสร็จของคุณเพื่อความสะดวกในการติดตามค่าใช้จ่ายและการจัดการงบประมาณ
ข้อจำกัดของ FreshBooks
- ผู้ตรวจสอบรายงานว่าธนาคารบางแห่งบล็อกการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์ม
- การขาดคุณสมบัติของซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอาจก่อให้เกิดความท้าทายเฉพาะทางอุตสาหกรรม
FreshBooks ราคา
- ไลท์: $17/เดือน เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส
- เพิ่มเติม: $30 ต่อเดือน เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส
- พรีเมียม: $55/เดือน เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส
- เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว FreshBooks
- G2: 4. 5/5 (670+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,300+ รีวิว)
5. Buildertrend
Buildertrend เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ปรับปรุงบ้าน ผู้สร้างบ้าน ทีมงานก่อนการก่อสร้าง และผู้รับเหมาเฉพาะทาง ใช้เพื่อจัดการการขาย การเงิน ทรัพยากร ลูกค้า และงาน เพื่อให้คุณสามารถรับงานได้มากขึ้นด้วยความเครียดที่น้อยลง 🧘
Buildertrend คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ซอฟต์แวร์ประมูลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างประมาณการเพื่อให้คุณได้รับลูกค้าเป้าหมายมากขึ้นและปิดการขายได้เร็วขึ้น
- เครื่องมือการขายขั้นสูงและระบบ CRMถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณชนะงาน สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และขยายขอบเขตการเข้าถึงของคุณ
- การคาดการณ์รายได้ที่ทันสมัยช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสำเร็จในอนาคตของธุรกิจของคุณ
- แผนงานโครงการที่ละเอียดช่วยให้การกำหนดตารางเวลาโครงการและการติดตามงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Buildertrend
- ธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรที่มุ่งเน้นสัญญาขนาดเล็กอาจพบว่าค่าธรรมเนียมรายเดือนไม่สามารถรับภาระได้
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้ที่สูง
Buildertrend ราคา
- จำเป็น: $499/เดือน
- ขั้นสูง: $799/เดือน
- เสร็จสมบูรณ์: $1,099/เดือน
Buildertrend คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)
6. วันจันทร์
Monday เป็นแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ที่มีซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วงและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้างอื่น ๆ ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้รับเหมาช่วงด้วยฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไฮไลท์ประจำวันจันทร์
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้รับเหมาช่วงสามารถปรับแพลตฟอร์มให้ตรงกับความต้องการและความชอบเฉพาะในการบริหารโครงการของตน
- แผนภูมิ แผง และไทม์ไลน์ที่มีรหัสสีช่วยให้การติดตามโครงการเป็นไปอย่างชัดเจนและเพิ่มการมองเห็นงาน 📈
- ศูนย์กลางการสื่อสารแบบรวมศูนย์ช่วยให้สามารถแบ่งปันเอกสารและจัดการโครงการร่วมกันได้ ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- การผสานการทำงานช่วยให้ผู้รับเหมาช่วงสามารถเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์การจัดการโครงการกับเครื่องมืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ในแดชบอร์ดเดียวที่สะดวกสบาย
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- แผนชำระเงินมีผู้ใช้ขั้นต่ำสามคน ซึ่งทำให้ราคาแผนเพิ่มขึ้น
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะในแพ็กเกจที่มีราคาสูงกว่า
วันจันทร์ ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,300+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
7. โปรคอร์
Procore เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานก่อสร้างที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการโดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม มีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้โครงการง่ายขึ้นตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงการปิดโครงการ ทำให้คุณสามารถจัดการประมาณการ ออกแบบ และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 💸
Procore คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือถูกออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง พร้อมคุณสมบัติสำหรับการจัดการ, โมดูลความปลอดภัย, และการจัดการสัญญา
- การสื่อสารแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการและผู้รับเหมาช่วงลดความล่าช้าและเพิ่มความโปร่งใส
- เครื่องมือการจัดการความปลอดภัยช่วยให้คุณสามารถติดตามเหตุการณ์, ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และนำมาใช้โปรแกรมความปลอดภัย
- คุณสมบัติการจัดการการเปลี่ยนแปลงทำให้การตรวจสอบคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่าย และทำให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ Procore
- ข้อจำกัดในการปรับแต่งอาจรบกวนกระบวนการทำงานการจัดการโครงการเฉพาะทาง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าราคาที่ได้รับจากการเสนอราคาอาจเกินกำลังสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
Procore ราคา
ข้อมูลราคาของ Procore ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะทางออนไลน์ ผู้ใช้ที่มีศักยภาพต้องติดต่อทีมขายของ Procore เพื่อขอใบเสนอราคาตามขนาดธุรกิจและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
Procore คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
8. มอบหมาย
Assignar ซอฟต์แวร์บริหารโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วง มอบฟังก์ชันเฉพาะทางสำหรับบริษัทก่อสร้าง ช่วยให้คุณจัดตารางงานทีมงาน ติดตามอุปกรณ์ รับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์จากหน้างาน และจัดระเบียบเอกสารดิจิทัลบนแพลตฟอร์มที่เน้นการทำงานร่วมกัน
กำหนดคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่งช่วยให้การตรวจสอบผู้รับเหมาช่วงให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับของอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่าย
- คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถติดตามบุคลากร, อุปกรณ์, และวัสดุได้ครอบคลุมหลายโครงการ 🧰
- ศูนย์กลางเอกสารโครงการแบบรวมศูนย์ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกันบนเอกสารโครงการได้แบบเรียลไทม์
- เครื่องมือสำหรับแรงงานเคลื่อนที่ช่วยให้ผู้รับเหมาช่วงสามารถบริหารจัดการแรงงานของตนในภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมอบหมายงานแบบเรียลไทม์
กำหนดข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าตัวเลือกการปรับแต่งมีข้อจำกัดที่อาจรบกวนความต้องการของโครงการที่ซับซ้อน
- ผู้ใช้รายงานว่าผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเฉพาะทางสำหรับผู้รับเหมาช่วงจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
กำหนดราคา
Assignar ไม่เปิดเผยข้อมูลราคาสำหรับสาธารณะ แพลตฟอร์มนี้คิดค่าบริการแบบรายเดือนหรือรายปี พร้อมค่าธรรมเนียมการเริ่มต้นใช้งานครั้งเดียว ผู้ใช้ต้องติดต่อทีมขายของ Assignar เพื่อขอใบเสนอราคา
กำหนดคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (60+ รีวิว)
9. ฟอนน์
Fonn เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเฉพาะทางสำหรับผู้รับเหมาช่วง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการก่อสร้าง ใช้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้รับเหมาช่วง ปรับปรุงการจัดการงาน และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fonn
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้รับเหมาทั่วไปเชิงพาณิชย์ ผู้สร้างบ้าน ผู้รับเหมาเฉพาะทาง ผู้จัดการอาคาร สถาปนิก นักพัฒนา และวิศวกร ✨
- แพลตฟอร์มเดียวเพื่อรวมการตรวจสอบนอกสถานที่, การสื่อสารในสถานที่, การติดตามความคืบหน้า, และการจัดเก็บแบบแปลน
- คุณสมบัติของเอกสารช่วยให้คุณสามารถแชร์ แก้ไข และอนุมัติแบบแปลน ไฟล์ BIM และกำหนดการส่งงานได้จากพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว
- โครงสร้างการแบ่งงานเป็นแผนที่นำทางสำหรับทุกโครงการเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน
ข้อจำกัดของฟอนน์
- ตามบทวิจารณ์บางฉบับ Fonn ขาดฟังก์ชันขั้นสูงบางอย่างที่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการขนาดใหญ่มี
- ผู้ใช้รายงานว่า Fonn อาจเหมาะที่สุดสำหรับโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีข้อจำกัดในการขยายขนาด
Fonn ราคา
- รายได้ 0-5 ล้าน: $399-$779/เดือน
- รายได้ 5-10 ล้าน: $779-$1299/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Fonn
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
10. eSUB
eSUB เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วงที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือ เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นภาคสนามในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งมาตรฐานขั้นตอนการจัดการโครงการให้ง่ายขึ้นในการติดตามเหตุการณ์ในไซต์งาน ต้นทุนวัสดุ และกิจกรรมแรงงาน 🙌
eSUB คุณสมบัติเด่น
- กระบวนการทำงานแบบส่งเอกสารเป็นขั้นตอนช่วยให้การส่ง, ติดตาม, และจัดการเอกสารเช่นคำสั่งเปลี่ยนแปลงและคำขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นไปอย่างราบรื่น
- ระบบบริหารจัดการบัตรเวลาทำงานช่วยให้การติดตามชั่วโมงการทำงานและการจัดการตารางเวลาเป็นไปอย่างง่ายดายเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น
- เครื่องมือติดตามต้นทุนช่วยให้ผู้รับเหมาช่วงสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย งบประมาณ และต้นทุนโครงการเพื่อให้การเงินเป็นไปตามแผน
- บันทึกภาคสนามและรายงานประจำวันสามารถสร้างและอัปเดตได้จากอุปกรณ์มือถือเพื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ eSUB
- บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่ามีความจำเป็นต้องมีระบบตั๋วเพื่อติดตามรายงานปัญหา
- ตามบทวิจารณ์ การไม่สามารถส่งงานให้เสร็จภายในแพลตฟอร์มอาจเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการทำงาน
eSUB ราคา
- ฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
- ขั้นสูง: $69/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
eSUBคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
ก้าวล้ำหน้าเกม (และรักษาตำแหน่งนั้นไว้)
เครื่องมือแต่ละชิ้นในรายการนี้มอบโซลูชันเพื่อช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการเลือกใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
โดยการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความต้องการของทีมและโครงการของคุณ คุณสามารถค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการผู้รับเหมาช่วงที่ดีที่สุดเพื่อปูทางสู่ความสำเร็จ ☀️🛣️
อย่ารอช้าอีกวันเดียวที่จะสัมผัสพลังของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้รับเหมาช่วงลงทะเบียนใช้ ClickUpได้เลยตอนนี้