10 ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทก่อสร้างในปี 2025

ในปี 2024 อุตสาหกรรมก่อสร้าง การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการบูรณาการเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จของโครงการ
มันไม่ได้ง่ายขึ้นเลยเมื่อกำหนดเวลาของโครงการถูกบีบให้แคบลงและงบประมาณลดลง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมอุตสาหกรรมการก่อสร้างและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินค้าคงคลังจึงต้องค้นหาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและเอกสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มผลผลิต
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้างเหมาะอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์ ERP เป็นโซลูชันนวัตกรรมที่ผสานรวมทุกแง่มุมของธุรกิจการก่อสร้างตั้งแต่โครงการไปจนถึงการจัดการทางการเงิน—ทั้งหมดไว้ในระบบเดียวที่ราบรื่น
ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึกถึงความสำคัญของระบบ ERP สำหรับบริษัทก่อสร้าง รายละเอียดประโยชน์หลัก และนำเสนอซอฟต์แวร์ ERP ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างยุคใหม่
นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้างที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก เพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้าง?
สำหรับผู้จัดการบริษัทก่อสร้างที่ดูแลโครงการซับซ้อนซึ่งมีผู้รับเหมาหลายราย ระบบ ERP สำหรับการก่อสร้างก็เปรียบเสมือนห้องควบคุมหลัก
นี่คือศูนย์กลางสำหรับการจัดการทุกขั้นตอนการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบริหารโครงการ กำกับดูแลด้านการเงิน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้าง:
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ มีประสิทธิภาพ: ดูแลโครงการอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
- การกำกับดูแลทางการเงิน: ตรวจสอบทุกด้านทางการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ
- การประสานงานห่วงโซ่อุปทาน: จัดการการจัดซื้อวัสดุและการส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ
- การติดตามอุปกรณ์: ติดตามข้อมูลความพร้อมใช้งานและการใช้งานของอุปกรณ์อยู่เสมอ
- คุณสมบัติการเคลื่อนย้าย: เข้าถึงข้อมูลทั้งในสถานที่และระยะไกล
- การสื่อสารแบบเรียลไทม์: อำนวยความสะดวกในการตัดสินใจและการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรวดเร็ว
- การลดข้อผิดพลาด: ระบบที่ลดข้อผิดพลาดและการมองข้าม
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ได้รับการปรับปรุง: ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมระหว่างทีมและผู้รับเหมาที่แตกต่างกัน
10 อันดับซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้างที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ปีนี้ได้เห็นโซลูชันซอฟต์แวร์ ERP ที่โดดเด่นก้าวขึ้นมาท้าทายและช่วยให้ผู้จัดการก่อสร้างสามารถนำหน้าในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ที่นี่ เราขอนำเสนอสุดยอดซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้าง 10 อันดับในปี 2024
1. คลิกอัพ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างของClickUp ช่วยให้ธุรกิจของคุณสำเร็จลุล่วง! สามารถขยายขนาดได้อย่างสวยงามเพื่อให้บริษัทของคุณเติบโต ด้วยผู้ใช้ไม่จำกัด งานไม่จำกัด และไม่มีข้อจำกัดในฟีเจอร์การจัดการโครงการที่คุณสามารถใช้ได้
คุณสามารถใช้มุมมองแผนที่เพื่อติดตามไซต์งาน พึ่งพา AI ของ ClickUp เพื่อช่วยคุณตรวจสอบและพิสูจน์อักษรเอกสาร และสร้างเอกสารใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลตการจัดการโครงการทั้งหมดของเรา
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณเร่งกระบวนการทำงานของคุณโดยคำนวณสิ่งต่างๆ เช่น ต้นทุน การประมาณการวัสดุ และสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนข้อมูล จากนั้นคุณสามารถสลับหมวกบัญชีของคุณเป็นหมวกขายได้อย่างราบรื่นด้วยคุณสมบัติ CRM ที่ยืดหยุ่นของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณเป็นแฟนของซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์หรือไม่? คุณจะชื่นชอบมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpที่ทำให้การทำงานร่วมกัน การติดตามความเชื่อมโยง และการจัดลำดับความสำคัญมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น คุณอาจต้องการตรวจสอบ แม่แบบคำชี้แจงงานของ ClickUp ด้วย
เครื่องมือ การร่วมมือทางธุรกิจ ที่ดีและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางธุรกิจ ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากแผนธุรกิจ ClickUp Enterpriseมอบเครื่องมือการร่วมมือทางธุรกิจที่ดีที่สุดบางตัวบนโลก
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้างที่มีคุณภาพดีที่สุดพร้อมความสามารถไม่จำกัดซึ่งสามารถช่วยคุณบริหารโครงการก่อสร้างได้สำเร็จ ClickUp คือคำแนะนำอันดับหนึ่งของเรา ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทุกอย่างในซอฟต์แวร์ของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ตั้งแต่สถานะของโครงการไปจนถึงหมวดหมู่ของสินค้า
- เพิ่มเทมเพลตเพื่อรวมการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การออกแบบสถาปัตยกรรม บันทึกการประชุม และอื่นๆ
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้จากทุกที่หรือจัดการโครงการของคุณแบบออฟไลน์เมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่สัญญาณมือถือ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่มีมุมมองแบบตาราง (แต่จะเพิ่มให้เร็วๆ นี้!)
- ชุดการจัดการโครงการอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับบางคนในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่คุ้นเคยกับระบบ ERM แบบพื้นฐาน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,566+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,775 รายการ)
2. SAP Business One Professional
SAP Business One Professional ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการงานก่อสร้างสามารถทำงานร่วมกัน ลดความเสี่ยง และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
SAP นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อช่วยธุรกิจและบริษัทก่อสร้างในการจัดการการเงิน การดำเนินงาน และความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้จัดการก่อสร้างชื่นชอบความสามารถของ SAP ในการช่วยปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินโครงการ ทำให้พวกเขาสามารถลดต้นทุนและเพิ่มอัตรากำไรได้
การรวมศูนย์การดำเนินงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและการสื่อสารภายในทีม ทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันอยู่เสมอ
สำหรับผู้ที่ทำงานในด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กรและการจัดการทางการเงินสำหรับบริษัทก่อสร้าง SAP อาจเป็นทางออกในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิต และความสามารถในการทำกำไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP Business One Professional
- เชื่อมต่อกับเป้าหมายของคุณได้ง่ายและรับการตอบสนองแบบเรียลไทม์
- มอบสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและเชื่อถือได้สำหรับบริษัทก่อสร้างในการดำเนินงาน
- ทุกความต้องการในการก่อสร้างได้รับการจัดเตรียมไว้ในที่เดียวด้วยระบบ ERP
ข้อจำกัดของ SAP Business One Professional
- ผู้ใช้บางรายต้องการเห็นความเร็วที่เร็วขึ้นในระบบ ERP
- ผู้ใช้บางท่านอาจต้องการอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายกว่า
ราคาของ SAP Business One Professional
- ติดต่อเพื่อขอราคา
SAP Business One Professional คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 274+ รายการ)
3. โปรคอร์
ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้าง Procore มอบการเข้าถึงที่ราบรื่นให้กับธุรกิจทั่วโลก Procore ไม่ใช่แค่การจัดการงานเท่านั้น แต่ยังต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานของบริษัทก่อสร้างอีกด้วย
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบไดนามิกของ Procore ทำให้แตกต่างจากซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้างอื่น ๆ มันมีคุณสมบัติการจัดตารางเวลาขั้นสูงที่สามารถจัดการโครงการซับซ้อนได้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามงบประมาณของคุณได้อย่างง่ายดายในขณะที่คุณจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ด้วยเครื่องมือบัญชีที่แข็งแกร่งและคุณสมบัติการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
ใช้ Procore เพื่อทำงานร่วมกับลูกค้าและพนักงานผ่านการแชทและการประชุมทางวิดีโอ
ด้วย Procore ผู้จัดการในอุตสาหกรรมก่อสร้างทุกคนมีพันธมิตรในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore
- การสนับสนุนลูกค้าที่โดดเด่น
- การแนะนำและการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ (เพื่อให้บริษัทไอทีของคุณไม่ต้องทำการฝึกอบรม)
- ภาพรวมและสถานะล่าสุดของทุกองค์ประกอบของโครงการในทุกเวลา (เช่น การจัดการสินค้าคงคลัง, การวางแผนทรัพยากรองค์กร, การจัดการเอกสาร, และการจัดการทางการเงิน)
ข้อจำกัดของ Procore
- เครื่องมือประมูลต้องปรับปรุงเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ ERP อื่น ๆ ในรายการนี้
- ไม่สามารถซิงค์โปรเจกต์ด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ได้
- ข้อมูลระดับบริษัทบางส่วนไม่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันมือถือ
ราคาของ Procore
- ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Procore
- G2: 4. 6/5 (2,009+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,644+ รีวิว)
4. อะคูมาติก้า
Acumatica เป็นซอฟต์แวร์ ERP สำหรับงานก่อสร้างที่ผสานรวมข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจล่าสุดเข้ากับฟังก์ชันการทำงานในโลกจริง
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสนามหรือหลังโต๊ะทำงาน Acumatica สามารถช่วยให้โครงการก่อสร้างของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
ใช้แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ตามบทบาทเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ทันที จากนั้นเปิดใช้งานความสามารถด้าน AI และแมชชีนเลิร์นนิงขั้นสูงของ Acumatica เพื่อประมวลผลข้อมูลทั้งหมดและทำให้การตัดสินใจเป็นอัตโนมัติตามผลการค้นพบของคุณ
ตัวอย่างเช่น มีโมดูลสำหรับด้านการเงิน การจ่ายเงินเดือน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ละโมดูลมีขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่แตกต่างกัน
Acumatica ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างพนักงานภาคสนาม พนักงานออฟฟิศ และทีมงานระยะไกล ในขณะเดียวกัน เครื่องมือจัดการเอกสารของ Acumatica ช่วยให้ทุกส่วนที่เคลื่อนไหวทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องปวดหัวกับงานเอกสาร
ด้วย Acumatica บริษัทต่างๆ จะได้รับความโปร่งใสและการควบคุมที่ไม่มีใครเทียบได้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการที่สำคัญได้ทุกที่ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์ผ่านระบบคลาวด์
คุณสมบัติเด่นของ Acumatica
- สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้จากทุกที่
- ปรับขนาดได้ดีเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นสู่ทุกขนาด
- การจัดการการเงินที่ยอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของ Acumatica
- ต้องการข้อมูลจากผู้ใช้เป็นจำนวนมากเพื่อสร้างข้อมูลสำคัญ
- ขาดคุณสมบัติการรายงานพื้นฐาน ทำให้บางครั้งเข้าถึงข้อมูลได้ยาก
- ผู้ตรวจสอบบางท่านรู้สึกว่าโปรแกรมยังต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการในชีวิตประจำวัน
ราคาของ Acumatica
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Acumatica
- G2: 4. 4/5 819+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิว 92+ รายการ)
5. เซจ
Sage มอบโซลูชันที่ครอบคลุมและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
Sage มอบฟังก์ชันการทำงานและประสิทธิภาพให้กับพื้นที่หลักของการจัดการการก่อสร้าง คุณสามารถติดตามต้นทุนโครงการ ติดตามตารางเวลา และจัดสรรทรัพยากรด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการของมัน
ระบบ ERP จัดการใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และการจัดทำงบประมาณได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับที่ช่วยให้คุณติดตามระดับสินค้าคงคลัง การเคลื่อนไหวของห่วงโซ่อุปทาน และการจัดหาวัสดุ
ด้วยเครื่องมือจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกันของ Sage คุณสามารถจัดเก็บสัญญา แผนผังสถาปัตยกรรม และข้อกำหนดของโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวกัน และอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างปลอดภัยตามบทบาทหน้าที่ คุณและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันบนข้อมูลทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์แชทและวิดีโอคอล
ซอฟต์แวร์นี้สัญญาว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน, ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจแบบเรียลไทม์, การประหยัดต้นทุนผ่านการอัตโนมัติ, การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางอุตสาหกรรมอย่างมีระบบ, และการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย
สำหรับบริษัทก่อสร้างที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความชัดเจน ซอฟต์แวร์ Sage Construction เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติเด่นของ Sage
- ปรับแต่งได้หลากหลายมากเมื่อพูดถึงการเขียนโค้ดประเภทต่างๆ
- คนส่วนใหญ่ใช้เวลาค่อนข้างนานในการเชี่ยวชาญซอฟต์แวร์นี้
- ข้อมูลการจัดการทางการเงินแบบเรียลไทม์ที่น่าประทับใจในระบบ ERP
ข้อจำกัดของเซจ
- คุณสมบัติจำกัดบนแอปมือถือ
- อาจมีราคาแพงสำหรับบางบริษัทก่อสร้าง
- อาจมีความซับซ้อนเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้เวลาลงทุนมากกว่าที่บางคนคิดว่าควรจะเป็น
การตั้งราคาแบบชาญฉลาด
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sage
- G2: 4. 3/5 (2,581+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 385 รายการ)
6. Microsoft Dynamics 365 Business Central
ก้าวข้ามการจัดการธุรกิจแบบดั้งเดิมด้วย Microsoft Dynamics 365 Business Central ไม่เพียงแต่ให้บริการธุรกิจทุกประเภทด้วยโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูงสำหรับการคาดการณ์และการจัดการความเสี่ยงอีกด้วย
แดชบอร์ดแบบโต้ตอบของช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจากจัดการลูกค้าเป้าหมายไปสู่การดูแลรายละเอียดโครงการที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ คุณสมบัติการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีอยู่ในตัวยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยไม่มีปัญหาใดๆ ปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจในทุกภูมิภาค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365 Business Central
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นในการจัดการสินค้าคงคลังและกระบวนการทางธุรกิจ
- ทีม MS Office พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ
- เครื่องมือและฟังก์ชันที่หลากหลายในระบบ ERP
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365 Business Central
- ไม่สามารถผสานรวมกับระบบของบริษัทบางแห่งได้
- ผู้ตรวจสอบรายงานว่าแอปพลิเคชันมือถืออาจมีข้อบกพร่องและทำงานช้า
- อาจไม่ใช่โซลูชันสำเร็จรูปสำหรับบริษัทบริหารจัดการก่อสร้างส่วนใหญ่
ราคาของ Microsoft Dynamics 365 Business Central
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Microsoft Dynamics 365 Business Central คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 8/5 (553+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. Oracle Fusion Cloud
ยกระดับการดำเนินงานก่อสร้างของคุณไปอีกขั้นด้วย Oracle Fusion Cloud
แก่นหลักคือแพลตฟอร์มการก่อสร้างอัจฉริยะ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนผลกำไรของโครงการ ด้วยการออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นหลัก จึงมั่นใจได้ว่าแม้แต่ภารกิจที่ซับซ้อนที่สุดก็สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดาย
ระบบวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในตัวให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้ากว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ จึงเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้สำหรับบริษัทก่อสร้างและองค์กรที่กำลังเติบโต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Fusion Cloud
- คุณสมบัติการติดตามและระบุตำแหน่งที่ใช้งานง่าย
- เป็นมิตรกับสเปรดชีต
- ระบบ ERP ที่แข็งแกร่งซึ่งผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ Oracle Fusion อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
ข้อจำกัดของ Oracle Fusion Cloud
- การตั้งค่าใช้เวลามากและอาจไม่คุ้มค่าสำหรับการลงทุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องจัดการหลายโครงการพร้อมกัน
- ผู้รีวิวบางรายรายงานว่ามันช้าและใช้งานยาก
- ไม่อนุญาตให้แก้ไข ซึ่งอาจขัดขวางกระบวนการทางธุรกิจบางประการ
ราคา Oracle Fusion Cloud
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Oracle Fusion Cloud ratings and reviews
- G2: 4. 1/5 (296+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (53+ รีวิว)
8. PENTA
ค้นพบแนวทางที่ครอบคลุมสำหรับการก่อสร้างกับ PENTA. โซลูชันที่ผสานรวมไม่เพียงแต่ให้การรวมระบบ แต่ยังคิดค้นกระบวนการก่อสร้างใหม่.
จากการบริหารจัดการแรงงานอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง PENTA ครอบคลุมทุกด้าน และสำหรับช่วงเวลาที่คุณต้องเดินทาง? ซอฟต์แวร์ภาคสนามบนมือถือของเราช่วยให้คุณเชื่อมต่อ ได้รับข้อมูล และตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
คุณสมบัติเด่นของ PENTA
- บางครั้งอาจล่าช้าในการอัปเดตเทคโนโลยีล่าสุด
- ให้แผนกไอทีของคุณสามารถสร้างรายงานได้อย่างง่ายดาย
- ความสามารถทางการเงินและหน้าที่การเงินที่โดดเด่น
ข้อจำกัดของ PENTA
- อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี ERP
- ผู้ตรวจสอบหลายคนระบุถึงความยากลำบากในการผสานรวมซอฟต์แวร์
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันซึ่งขัดขวางไม่ให้บุคคลสำคัญ เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถใช้งานได้
ราคาของ PENTA
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ PENTA
- G2: 3. 5/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 32+ รายการ)
9. มุมมอง
ในยุคที่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มีความสำคัญสูงสุด Viewpoint โดดเด่นในฐานะผู้นำด้านการจัดการงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ จุดขายที่ไม่เหมือนใครคืออะไร? ชุดการสื่อสารแบบบูรณาการที่ไม่ได้เพียงแค่แบ่งปันเอกสารเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ผ่านการแชทและวิดีโออีกด้วย
ไม่มีอีกแล้วกับการตัดสินใจล่าช้าหรือคำสั่งที่เข้าใจผิด ด้วย Viewpoint คุณทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ทั้งตามตัวอักษรและในเชิงเปรียบเทียบ
คุณสมบัติเด่นของมุมมอง
- จัดเก็บเอกสาร แผนภาพ และรูปภาพ
- การเข้าถึงความปลอดภัยหลายระดับสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
- ฟังก์ชันการบัญชีใช้งานง่ายพร้อมการกู้คืนข้อมูลที่ยอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของมุมมอง
- คุณสมบัติสำคัญบางอย่างที่ขาดหายไปทำให้ผู้ใช้จำนวนมากร้องขอฟังก์ชันที่อัปเดต
- ผู้ใช้แต่ละคนจำเป็นต้องมีใบอนุญาตของตนเอง ซึ่งอาจทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องยาก
- มีการปรับแต่งน้อยกว่าตัวเลือกอื่น ๆ
มุมมองการกำหนดราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวมุมมอง
- G2: 4. 4/5 (11+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (400+ รีวิว)
10. เรดทีม
สำหรับผู้รับเหมาที่มุ่งสู่ความสำเร็จสูงสุด RedTeam คือเพื่อนร่วมทีมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการ นอกเหนือจากฟังก์ชันการจัดการงานก่อสร้างหลักแล้ว RedTeam ERP ยังเป็นระบบนิเวศที่ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพให้กับคุณ
มันมอบเครื่องมือการตัดสินใจที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่มีประสบการณ์หรือผู้รับเหมาช่วงที่กำลังเติบโต RedTeam มั่นใจว่าคุณจะมีความพร้อม มีประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ RedTeam
- บริการลูกค้า รวมถึงไอที ยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ
- ทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินราบรื่นและชัดเจนแจ่มแจ้ง
- รวบรวมเอกสารต่างๆ สำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานก่อสร้าง
ข้อจำกัดของทีมแดง
- ไม่ทำงานได้ดีที่สุดบน iPhone
- อาจมีบั๊กและข้อบกพร่องในโปรแกรมเป็นครั้งคราว แต่จะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ราคาของ RedTeam
- RedTeam Go: $450/เดือน ต่อผู้ใช้
- การประมูล: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
เรดทีม เรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (82+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (109+ รีวิว)
ClickUp คือซอฟต์แวร์ก่อสร้างที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณโดยเฉพาะ
การเลือกซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้างที่เหมาะสมสามารถเพิ่มผลกำไรของคุณได้ และช่วยให้คุณสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพนักงานได้
ต้องการยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหรือไม่? หากคุณต้องการพัฒนาการบริหารจัดการงานก่อสร้างของคุณให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นลองนำแผนสำรองที่รัดกุมมาใช้ทบทวนประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ และทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือ AI สำหรับงานก่อสร้าง
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์ การกำกับดูแลทางการเงิน หรือการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ClickUp กำลังปฏิวัติวิธีการดำเนินงานของบริษัทก่อสร้าง
กำลังพิจารณาเปลี่ยนแนวทางหรือเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหม? ClickUp มีเครื่องมือการจัดการงานก่อสร้างที่แข็งแกร่งและปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ เริ่มใช้งาน ClickUp วันนี้และเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจก่อสร้างของคุณด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์ระดับแนวหน้า