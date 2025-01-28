บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทก่อสร้างในปี 2025

Engineering Team
28 มกราคม 2568

ในปี 2024 อุตสาหกรรมก่อสร้าง การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการบูรณาการเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จของโครงการ

มันไม่ได้ง่ายขึ้นเลยเมื่อกำหนดเวลาของโครงการถูกบีบให้แคบลงและงบประมาณลดลง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมอุตสาหกรรมการก่อสร้างและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินค้าคงคลังจึงต้องค้นหาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและเอกสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มผลผลิต

นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้างเหมาะอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์ ERP เป็นโซลูชันนวัตกรรมที่ผสานรวมทุกแง่มุมของธุรกิจการก่อสร้างตั้งแต่โครงการไปจนถึงการจัดการทางการเงิน—ทั้งหมดไว้ในระบบเดียวที่ราบรื่น

ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึกถึงความสำคัญของระบบ ERP สำหรับบริษัทก่อสร้าง รายละเอียดประโยชน์หลัก และนำเสนอซอฟต์แวร์ ERP ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างยุคใหม่

นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้างที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก เพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้าง?

สำหรับผู้จัดการบริษัทก่อสร้างที่ดูแลโครงการซับซ้อนซึ่งมีผู้รับเหมาหลายราย ระบบ ERP สำหรับการก่อสร้างก็เปรียบเสมือนห้องควบคุมหลัก

นี่คือศูนย์กลางสำหรับการจัดการทุกขั้นตอนการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบริหารโครงการ กำกับดูแลด้านการเงิน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

ซิงโครไนซ์ทรัพยากรของทีมและผู้รับเหมา ติดตามความคืบหน้า และแสดงภาพโครงการก่อสร้างด้วย ClickUp

นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้าง:

  • ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ มีประสิทธิภาพ: ดูแลโครงการอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
  • การกำกับดูแลทางการเงิน: ตรวจสอบทุกด้านทางการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ
  • การประสานงานห่วงโซ่อุปทาน: จัดการการจัดซื้อวัสดุและการส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การติดตามอุปกรณ์: ติดตามข้อมูลความพร้อมใช้งานและการใช้งานของอุปกรณ์อยู่เสมอ
  • คุณสมบัติการเคลื่อนย้าย: เข้าถึงข้อมูลทั้งในสถานที่และระยะไกล
  • การสื่อสารแบบเรียลไทม์: อำนวยความสะดวกในการตัดสินใจและการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรวดเร็ว
  • การลดข้อผิดพลาด: ระบบที่ลดข้อผิดพลาดและการมองข้าม
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ได้รับการปรับปรุง: ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมระหว่างทีมและผู้รับเหมาที่แตกต่างกัน

10 อันดับซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้างที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ปีนี้ได้เห็นโซลูชันซอฟต์แวร์ ERP ที่โดดเด่นก้าวขึ้นมาท้าทายและช่วยให้ผู้จัดการก่อสร้างสามารถนำหน้าในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ที่นี่ เราขอนำเสนอสุดยอดซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้าง 10 อันดับในปี 2024

1. คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างของClickUp ช่วยให้ธุรกิจของคุณสำเร็จลุล่วง! สามารถขยายขนาดได้อย่างสวยงามเพื่อให้บริษัทของคุณเติบโต ด้วยผู้ใช้ไม่จำกัด งานไม่จำกัด และไม่มีข้อจำกัดในฟีเจอร์การจัดการโครงการที่คุณสามารถใช้ได้

คุณสามารถใช้มุมมองแผนที่เพื่อติดตามไซต์งาน พึ่งพา AI ของ ClickUp เพื่อช่วยคุณตรวจสอบและพิสูจน์อักษรเอกสาร และสร้างเอกสารใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลตการจัดการโครงการทั้งหมดของเรา

เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณเร่งกระบวนการทำงานของคุณโดยคำนวณสิ่งต่างๆ เช่น ต้นทุน การประมาณการวัสดุ และสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนข้อมูล จากนั้นคุณสามารถสลับหมวกบัญชีของคุณเป็นหมวกขายได้อย่างราบรื่นด้วยคุณสมบัติ CRM ที่ยืดหยุ่นของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

คุณเป็นแฟนของซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์หรือไม่? คุณจะชื่นชอบมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpที่ทำให้การทำงานร่วมกัน การติดตามความเชื่อมโยง และการจัดลำดับความสำคัญมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น คุณอาจต้องการตรวจสอบ แม่แบบคำชี้แจงงานของ ClickUp ด้วย

เครื่องมือ การร่วมมือทางธุรกิจ ที่ดีและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางธุรกิจ ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากแผนธุรกิจ ClickUp Enterpriseมอบเครื่องมือการร่วมมือทางธุรกิจที่ดีที่สุดบางตัวบนโลก

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้างที่มีคุณภาพดีที่สุดพร้อมความสามารถไม่จำกัดซึ่งสามารถช่วยคุณบริหารโครงการก่อสร้างได้สำเร็จ ClickUp คือคำแนะนำอันดับหนึ่งของเรา ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ทุกอย่างในซอฟต์แวร์ของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ตั้งแต่สถานะของโครงการไปจนถึงหมวดหมู่ของสินค้า
  • เพิ่มเทมเพลตเพื่อรวมการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การออกแบบสถาปัตยกรรม บันทึกการประชุม และอื่นๆ
  • ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้จากทุกที่หรือจัดการโครงการของคุณแบบออฟไลน์เมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่สัญญาณมือถือ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปพลิเคชันมือถือยังไม่มีมุมมองแบบตาราง (แต่จะเพิ่มให้เร็วๆ นี้!)
  • ชุดการจัดการโครงการอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับบางคนในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่คุ้นเคยกับระบบ ERM แบบพื้นฐาน

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,566+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,775 รายการ)

2. SAP Business One Professional

แดชบอร์ด SAP Business One
ผ่านทางSAP

SAP Business One Professional ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการงานก่อสร้างสามารถทำงานร่วมกัน ลดความเสี่ยง และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SAP นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อช่วยธุรกิจและบริษัทก่อสร้างในการจัดการการเงิน การดำเนินงาน และความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้จัดการก่อสร้างชื่นชอบความสามารถของ SAP ในการช่วยปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินโครงการ ทำให้พวกเขาสามารถลดต้นทุนและเพิ่มอัตรากำไรได้

การรวมศูนย์การดำเนินงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและการสื่อสารภายในทีม ทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันอยู่เสมอ

สำหรับผู้ที่ทำงานในด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กรและการจัดการทางการเงินสำหรับบริษัทก่อสร้าง SAP อาจเป็นทางออกในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิต และความสามารถในการทำกำไร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP Business One Professional

  • เชื่อมต่อกับเป้าหมายของคุณได้ง่ายและรับการตอบสนองแบบเรียลไทม์
  • มอบสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและเชื่อถือได้สำหรับบริษัทก่อสร้างในการดำเนินงาน
  • ทุกความต้องการในการก่อสร้างได้รับการจัดเตรียมไว้ในที่เดียวด้วยระบบ ERP

ข้อจำกัดของ SAP Business One Professional

  • ผู้ใช้บางรายต้องการเห็นความเร็วที่เร็วขึ้นในระบบ ERP
  • ผู้ใช้บางท่านอาจต้องการอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายกว่า

ราคาของ SAP Business One Professional

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

SAP Business One Professional คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 274+ รายการ)

3. โปรคอร์

ตัวอย่างแดชบอร์ด Procore
ผ่านทางProcore

ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้าง Procore มอบการเข้าถึงที่ราบรื่นให้กับธุรกิจทั่วโลก Procore ไม่ใช่แค่การจัดการงานเท่านั้น แต่ยังต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานของบริษัทก่อสร้างอีกด้วย

เครื่องมือการจัดการโครงการแบบไดนามิกของ Procore ทำให้แตกต่างจากซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้างอื่น ๆ มันมีคุณสมบัติการจัดตารางเวลาขั้นสูงที่สามารถจัดการโครงการซับซ้อนได้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามงบประมาณของคุณได้อย่างง่ายดายในขณะที่คุณจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ด้วยเครื่องมือบัญชีที่แข็งแกร่งและคุณสมบัติการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

ใช้ Procore เพื่อทำงานร่วมกับลูกค้าและพนักงานผ่านการแชทและการประชุมทางวิดีโอ

ด้วย Procore ผู้จัดการในอุตสาหกรรมก่อสร้างทุกคนมีพันธมิตรในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ?️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore

  • การสนับสนุนลูกค้าที่โดดเด่น
  • การแนะนำและการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ (เพื่อให้บริษัทไอทีของคุณไม่ต้องทำการฝึกอบรม)
  • ภาพรวมและสถานะล่าสุดของทุกองค์ประกอบของโครงการในทุกเวลา (เช่น การจัดการสินค้าคงคลัง, การวางแผนทรัพยากรองค์กร, การจัดการเอกสาร, และการจัดการทางการเงิน)

ข้อจำกัดของ Procore

  • เครื่องมือประมูลต้องปรับปรุงเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ ERP อื่น ๆ ในรายการนี้
  • ไม่สามารถซิงค์โปรเจกต์ด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ได้
  • ข้อมูลระดับบริษัทบางส่วนไม่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันมือถือ

ราคาของ Procore

  • ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของ Procore

  • G2: 4. 6/5 (2,009+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,644+ รีวิว)

4. อะคูมาติก้า

แดชบอร์ด Acumatica
ผ่านทางAcumatica

Acumatica เป็นซอฟต์แวร์ ERP สำหรับงานก่อสร้างที่ผสานรวมข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจล่าสุดเข้ากับฟังก์ชันการทำงานในโลกจริง

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสนามหรือหลังโต๊ะทำงาน Acumatica สามารถช่วยให้โครงการก่อสร้างของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

ใช้แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ตามบทบาทเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ทันที จากนั้นเปิดใช้งานความสามารถด้าน AI และแมชชีนเลิร์นนิงขั้นสูงของ Acumatica เพื่อประมวลผลข้อมูลทั้งหมดและทำให้การตัดสินใจเป็นอัตโนมัติตามผลการค้นพบของคุณ

ตัวอย่างเช่น มีโมดูลสำหรับด้านการเงิน การจ่ายเงินเดือน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ละโมดูลมีขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่แตกต่างกัน

Acumatica ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างพนักงานภาคสนาม พนักงานออฟฟิศ และทีมงานระยะไกล ในขณะเดียวกัน เครื่องมือจัดการเอกสารของ Acumatica ช่วยให้ทุกส่วนที่เคลื่อนไหวทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องปวดหัวกับงานเอกสาร

ด้วย Acumatica บริษัทต่างๆ จะได้รับความโปร่งใสและการควบคุมที่ไม่มีใครเทียบได้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการที่สำคัญได้ทุกที่ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์ผ่านระบบคลาวด์

คุณสมบัติเด่นของ Acumatica

  • สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้จากทุกที่
  • ปรับขนาดได้ดีเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นสู่ทุกขนาด
  • การจัดการการเงินที่ยอดเยี่ยม

ข้อจำกัดของ Acumatica

  • ต้องการข้อมูลจากผู้ใช้เป็นจำนวนมากเพื่อสร้างข้อมูลสำคัญ
  • ขาดคุณสมบัติการรายงานพื้นฐาน ทำให้บางครั้งเข้าถึงข้อมูลได้ยาก
  • ผู้ตรวจสอบบางท่านรู้สึกว่าโปรแกรมยังต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการในชีวิตประจำวัน

ราคาของ Acumatica

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Acumatica

  • G2: 4. 4/5 819+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิว 92+ รายการ)

5. เซจ

แดชบอร์ด Sage ERP
ผ่านทางSage

Sage มอบโซลูชันที่ครอบคลุมและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

Sage มอบฟังก์ชันการทำงานและประสิทธิภาพให้กับพื้นที่หลักของการจัดการการก่อสร้าง คุณสามารถติดตามต้นทุนโครงการ ติดตามตารางเวลา และจัดสรรทรัพยากรด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการของมัน

ระบบ ERP จัดการใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และการจัดทำงบประมาณได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับที่ช่วยให้คุณติดตามระดับสินค้าคงคลัง การเคลื่อนไหวของห่วงโซ่อุปทาน และการจัดหาวัสดุ

ด้วยเครื่องมือจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกันของ Sage คุณสามารถจัดเก็บสัญญา แผนผังสถาปัตยกรรม และข้อกำหนดของโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวกัน และอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างปลอดภัยตามบทบาทหน้าที่ คุณและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันบนข้อมูลทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์แชทและวิดีโอคอล

ซอฟต์แวร์นี้สัญญาว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน, ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจแบบเรียลไทม์, การประหยัดต้นทุนผ่านการอัตโนมัติ, การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางอุตสาหกรรมอย่างมีระบบ, และการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย

สำหรับบริษัทก่อสร้างที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความชัดเจน ซอฟต์แวร์ Sage Construction เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่ง

คุณสมบัติเด่นของ Sage

  • ปรับแต่งได้หลากหลายมากเมื่อพูดถึงการเขียนโค้ดประเภทต่างๆ
  • คนส่วนใหญ่ใช้เวลาค่อนข้างนานในการเชี่ยวชาญซอฟต์แวร์นี้
  • ข้อมูลการจัดการทางการเงินแบบเรียลไทม์ที่น่าประทับใจในระบบ ERP

ข้อจำกัดของเซจ

  • คุณสมบัติจำกัดบนแอปมือถือ
  • อาจมีราคาแพงสำหรับบางบริษัทก่อสร้าง
  • อาจมีความซับซ้อนเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้เวลาลงทุนมากกว่าที่บางคนคิดว่าควรจะเป็น

การตั้งราคาแบบชาญฉลาด

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Sage

  • G2: 4. 3/5 (2,581+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 385 รายการ)

6. Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central แดชบอร์ด
ผ่านทางMicrosoft Dynamics 365 Business Central

ก้าวข้ามการจัดการธุรกิจแบบดั้งเดิมด้วย Microsoft Dynamics 365 Business Central ไม่เพียงแต่ให้บริการธุรกิจทุกประเภทด้วยโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูงสำหรับการคาดการณ์และการจัดการความเสี่ยงอีกด้วย

แดชบอร์ดแบบโต้ตอบของช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจากจัดการลูกค้าเป้าหมายไปสู่การดูแลรายละเอียดโครงการที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ คุณสมบัติการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีอยู่ในตัวยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยไม่มีปัญหาใดๆ ปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจในทุกภูมิภาค

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365 Business Central

  • ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นในการจัดการสินค้าคงคลังและกระบวนการทางธุรกิจ
  • ทีม MS Office พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ
  • เครื่องมือและฟังก์ชันที่หลากหลายในระบบ ERP

ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365 Business Central

  • ไม่สามารถผสานรวมกับระบบของบริษัทบางแห่งได้
  • ผู้ตรวจสอบรายงานว่าแอปพลิเคชันมือถืออาจมีข้อบกพร่องและทำงานช้า
  • อาจไม่ใช่โซลูชันสำเร็จรูปสำหรับบริษัทบริหารจัดการก่อสร้างส่วนใหญ่

ราคาของ Microsoft Dynamics 365 Business Central

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Microsoft Dynamics 365 Business Central คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 8/5 (553+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. Oracle Fusion Cloud

แดชบอร์ด Oracle Fusion Cloud
ผ่านทางOracle

ยกระดับการดำเนินงานก่อสร้างของคุณไปอีกขั้นด้วย Oracle Fusion Cloud

แก่นหลักคือแพลตฟอร์มการก่อสร้างอัจฉริยะ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนผลกำไรของโครงการ ด้วยการออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นหลัก จึงมั่นใจได้ว่าแม้แต่ภารกิจที่ซับซ้อนที่สุดก็สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดาย

ระบบวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในตัวให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้ากว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ จึงเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้สำหรับบริษัทก่อสร้างและองค์กรที่กำลังเติบโต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Fusion Cloud

  • คุณสมบัติการติดตามและระบุตำแหน่งที่ใช้งานง่าย
  • เป็นมิตรกับสเปรดชีต
  • ระบบ ERP ที่แข็งแกร่งซึ่งผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ Oracle Fusion อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

ข้อจำกัดของ Oracle Fusion Cloud

  • การตั้งค่าใช้เวลามากและอาจไม่คุ้มค่าสำหรับการลงทุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องจัดการหลายโครงการพร้อมกัน
  • ผู้รีวิวบางรายรายงานว่ามันช้าและใช้งานยาก
  • ไม่อนุญาตให้แก้ไข ซึ่งอาจขัดขวางกระบวนการทางธุรกิจบางประการ

ราคา Oracle Fusion Cloud

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Oracle Fusion Cloud ratings and reviews

  • G2: 4. 1/5 (296+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (53+ รีวิว)

8. PENTA

แดชบอร์ด PENTA
ผ่านทางPENTA

ค้นพบแนวทางที่ครอบคลุมสำหรับการก่อสร้างกับ PENTA. โซลูชันที่ผสานรวมไม่เพียงแต่ให้การรวมระบบ แต่ยังคิดค้นกระบวนการก่อสร้างใหม่.

จากการบริหารจัดการแรงงานอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง PENTA ครอบคลุมทุกด้าน และสำหรับช่วงเวลาที่คุณต้องเดินทาง? ซอฟต์แวร์ภาคสนามบนมือถือของเราช่วยให้คุณเชื่อมต่อ ได้รับข้อมูล และตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

คุณสมบัติเด่นของ PENTA

  • บางครั้งอาจล่าช้าในการอัปเดตเทคโนโลยีล่าสุด
  • ให้แผนกไอทีของคุณสามารถสร้างรายงานได้อย่างง่ายดาย
  • ความสามารถทางการเงินและหน้าที่การเงินที่โดดเด่น

ข้อจำกัดของ PENTA

  • อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี ERP
  • ผู้ตรวจสอบหลายคนระบุถึงความยากลำบากในการผสานรวมซอฟต์แวร์
  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันซึ่งขัดขวางไม่ให้บุคคลสำคัญ เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถใช้งานได้

ราคาของ PENTA

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ PENTA

  • G2: 3. 5/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 32+ รายการ)

9. มุมมอง

ตัวอย่างแดชบอร์ดการวิเคราะห์มุมมอง
ผ่านทางมุมมอง

ในยุคที่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มีความสำคัญสูงสุด Viewpoint โดดเด่นในฐานะผู้นำด้านการจัดการงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ จุดขายที่ไม่เหมือนใครคืออะไร? ชุดการสื่อสารแบบบูรณาการที่ไม่ได้เพียงแค่แบ่งปันเอกสารเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ผ่านการแชทและวิดีโออีกด้วย

ไม่มีอีกแล้วกับการตัดสินใจล่าช้าหรือคำสั่งที่เข้าใจผิด ด้วย Viewpoint คุณทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ทั้งตามตัวอักษรและในเชิงเปรียบเทียบ

คุณสมบัติเด่นของมุมมอง

  • จัดเก็บเอกสาร แผนภาพ และรูปภาพ
  • การเข้าถึงความปลอดภัยหลายระดับสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
  • ฟังก์ชันการบัญชีใช้งานง่ายพร้อมการกู้คืนข้อมูลที่ยอดเยี่ยม

ข้อจำกัดของมุมมอง

  • คุณสมบัติสำคัญบางอย่างที่ขาดหายไปทำให้ผู้ใช้จำนวนมากร้องขอฟังก์ชันที่อัปเดต
  • ผู้ใช้แต่ละคนจำเป็นต้องมีใบอนุญาตของตนเอง ซึ่งอาจทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องยาก
  • มีการปรับแต่งน้อยกว่าตัวเลือกอื่น ๆ

มุมมองการกำหนดราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวมุมมอง

  • G2: 4. 4/5 (11+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 9/5 (400+ รีวิว)

10. เรดทีม

แดชบอร์ดของทีมแดง
ผ่านทางRedTeam

สำหรับผู้รับเหมาที่มุ่งสู่ความสำเร็จสูงสุด RedTeam คือเพื่อนร่วมทีมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการ นอกเหนือจากฟังก์ชันการจัดการงานก่อสร้างหลักแล้ว RedTeam ERP ยังเป็นระบบนิเวศที่ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพให้กับคุณ

มันมอบเครื่องมือการตัดสินใจที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่มีประสบการณ์หรือผู้รับเหมาช่วงที่กำลังเติบโต RedTeam มั่นใจว่าคุณจะมีความพร้อม มีประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติเด่นของ RedTeam

  • บริการลูกค้า รวมถึงไอที ยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ
  • ทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินราบรื่นและชัดเจนแจ่มแจ้ง
  • รวบรวมเอกสารต่างๆ สำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานก่อสร้าง

ข้อจำกัดของทีมแดง

  • ไม่ทำงานได้ดีที่สุดบน iPhone
  • อาจมีบั๊กและข้อบกพร่องในโปรแกรมเป็นครั้งคราว แต่จะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

ราคาของ RedTeam

  • RedTeam Go: $450/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การประมูล: $165/เดือน ต่อผู้ใช้

เรดทีม เรตติ้งและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (82+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (109+ รีวิว)

ClickUp คือซอฟต์แวร์ก่อสร้างที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณโดยเฉพาะ

การเลือกซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการก่อสร้างที่เหมาะสมสามารถเพิ่มผลกำไรของคุณได้ และช่วยให้คุณสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพนักงานได้

ต้องการยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหรือไม่? หากคุณต้องการพัฒนาการบริหารจัดการงานก่อสร้างของคุณให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นลองนำแผนสำรองที่รัดกุมมาใช้ทบทวนประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ และทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือ AI สำหรับงานก่อสร้าง

ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์ การกำกับดูแลทางการเงิน หรือการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ClickUp กำลังปฏิวัติวิธีการดำเนินงานของบริษัทก่อสร้าง

กำลังพิจารณาเปลี่ยนแนวทางหรือเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหม? ClickUp มีเครื่องมือการจัดการงานก่อสร้างที่แข็งแกร่งและปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ เริ่มใช้งาน ClickUp วันนี้และเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจก่อสร้างของคุณด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์ระดับแนวหน้า