ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานก่อสร้างที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
29 มกราคม 2568

เมื่อปี 2024 ดำเนินไป อุตสาหกรรมก่อสร้างกำลังเผชิญกับความท้าทายและโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อน การผลักดันไปสู่ความมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็น ดูสถิติต่อไปนี้:

  • 75%ของผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้น
  • 60%ของผู้รับเหมาเน้นย้ำถึงคุณค่าของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างในด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบ

ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานก่อสร้างที่เหมาะสมสามารถ:

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
  • ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการ
  • ปรับปรุงการสื่อสารให้ราบรื่นสำหรับทีมของคุณ

นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานก่อสร้างในปี 2024

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานก่อสร้าง?

การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานก่อสร้างที่เหมาะสมในปี 2024 หมายถึงการมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน, ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน, และรับประกันความสำเร็จของโครงการ

นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ:

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย: เลือกซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานก่อสร้างที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย ช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง และช่วยให้ทุกทีมสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
  • การปรับแต่งและความยืดหยุ่นในการขยายขนาด: เลือกโซลูชันที่สามารถปรับให้เข้ากับขนาดและความซับซ้อนของโครงการของคุณได้ ช่วยให้คุณปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์บริหารจัดการกระบวนการก่อสร้างสามารถผสานรวมกับระบบและเครื่องมือที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวและความสอดคล้องของข้อมูล
  • การจัดการและควบคุมเอกสาร: มองหาคุณสมบัติการจัดการเอกสารที่แข็งแกร่งซึ่งให้การเข้าถึงง่าย, การแชร์, และการควบคุมเวอร์ชันของเอกสารโครงการ
  • การติดตามและรายงานโครงการ: ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการก่อสร้างที่มีเครื่องมือติดตามโครงการอย่างครอบคลุมและตัวเลือกการรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อการดูแลโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การติดตามต้นทุนและการจัดการงบประมาณ: เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายของโครงการ, ติดตามการปฏิบัติตามงบประมาณ, และตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบคอบ
  • การประมาณราคา: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือประมาณราคาที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่างบประมาณโครงการของคุณมีความสมจริงและสามารถบริหารจัดการได้ตั้งแต่เริ่มต้น
  • การจำลองข้อมูลโครงการ (PIM): มองหาความสามารถที่รองรับ PIM ซึ่งให้การจำลองข้อมูลโครงการอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความถูกต้องและประสิทธิภาพในการวางแผน
  • การจัดการภาคสนาม: เน้น CWMS ที่มีคุณสมบัติการจัดการภาคสนามที่แข็งแกร่ง รวมถึงการเข้าถึงผ่านมือถือสำหรับทีมภาคสนาม การติดตามงาน และการอัปเดตแบบเรียลไทม์จากภาคสนาม
  • รายงานและการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง: เครื่องมือที่ให้รายงานและการวิเคราะห์ที่ปรับแต่งตามความต้องการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์งานก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

การแก้ไขความซับซ้อนของโครงการก่อสร้างต้องการมากกว่าเทคนิคการจัดการแบบดั้งเดิม เปลี่ยนแปลงแนวทางของคุณ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และนำพาโครงการของคุณไปสู่ความสำเร็จที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับ

1. ClickUp

โดยใช้เครื่องมือการจัดการกระบวนการทำงานก่อสร้าง ClickUp ผู้จัดการสามารถติดตามการพึ่งพาของโครงการก่อสร้าง จัดการลำดับความสำคัญ และรักษาการสื่อสารที่ราบรื่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คุณสมบัติเช่น ClickUp Gantt Chart Viewและเทมเพลตการจัดการก่อสร้างที่เฉพาะทางช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตการจัดการการก่อสร้างของ ClickUpมอบโครงร่างที่ใช้งานง่ายซึ่งเหมาะกับความต้องการของโครงการต่างๆ พวกเขาช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน กำหนดเป้าหมาย และติดตามความคืบหน้าเพื่อการจัดการโครงการก่อสร้างที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp : สร้างไทม์ไลน์ที่มองเห็นได้ของกระบวนการทำงานก่อสร้างของคุณ โดยระบุระยะเวลาของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และเหตุการณ์สำคัญได้อย่างชัดเจน สิ่งนี้ช่วยให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาคอขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปตามกำหนดเวลา
หมุดหมายโครงการในมุมมองแกนต์ของ ClickUp
ดูไทม์ไลน์ภาพของเหตุการณ์สำคัญในโครงการของคุณผ่านมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
  • ClickUp Brain: เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนโครงการ วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร อัตโนมัติการประมาณการ และจัดการการจัดเรียงและการค้นหาเอกสารเครื่องมือ AIของ ClickUpสำหรับการก่อสร้างถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโครงการก่อสร้าง
ตัวอย่างเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ClickUp AI
สร้างและรวบรวมข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ด้วย Brain AI
  • งานใน ClickUp: สร้างรายละเอียดข้อกำหนดงานและการจัดลำดับความสำคัญภายในบริบทของการก่อสร้าง พร้อมสถานะที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกความสำคัญที่หลากหลาย มีบทบาทสำคัญในการจัดการความซับซ้อนหลากหลายด้านของโครงการก่อสร้างและรับรองความสอดคล้องของทีมในภารกิจสำคัญ
ClickUp 3.0 มุมมองงาน ฟิลด์ที่กำหนดเอง
จัดการงานของคุณผ่านมุมมองงานที่ปรับแต่งได้
  • ClickUp Docs: รวมศูนย์การเก็บรักษาและการเข้าถึงเอกสารโครงการและแผนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพิ่มประสิทธิภาพในการแชร์ข้อมูล ปรับปรุงการควบคุมเวอร์ชันของเอกสาร และยกระดับประสิทธิภาพของทีม ด้วยการทำให้ข้อมูลสำคัญพร้อมใช้งานได้ทันที
ClickUp 3.0 ผู้จัดการฟิลด์กำหนดเองที่ง่ายขึ้น
จัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของคุณโดยใช้เอกสารร่วมกันบน ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ฟังก์ชันขั้นสูงบางอย่างอาจต้องนำทางผ่านเมนูหรือการตั้งค่าหลายรายการ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน

คะแนนใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. อาร์คเดสก์

การจัดการเวิร์กโฟลว์ของ Archdesk
ผ่านทางArchdesk

Archdesk มอบแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์สำหรับการติดตามประสิทธิภาพ ความสามารถในการรายงานอย่างครอบคลุม และการสร้างกระบวนการที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วยจัดการเวิร์กโฟลว์การก่อสร้างของคุณ

ตั้งแต่การจัดการผู้รับเหมาและการเงิน ไปจนถึงการประมาณราคาและการจัดตารางเวลา Archdesk ให้การสนับสนุนอย่างครบวงจรสำหรับความต้องการของโครงการก่อสร้างของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Archdesk

  • เข้าถึงแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพและการตัดสินใจที่ราบรื่น
  • ปรับปรุงการจัดการทางการเงินและการประสานงานกับผู้รับเหมาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
  • สร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อการวิเคราะห์โครงการอย่างลึกซึ้งและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ

ข้อจำกัดของ Archdesk

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าหน้าแรกมีข้อจำกัดเล็กน้อยในการแสดงข้อมูลโครงการ แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับปรุงในอนาคต

ราคาของ Archdesk

  • สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $790/เดือน
  • มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนของ Archdesk

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 6/5 (49 รีวิว)

3. eSUB

บันทึกภาคสนามเกี่ยวกับ eSUB
ผ่านทางeSUB

eSUB Cloud เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานในวงการก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมางานระบบอย่างสิ้นเชิง ด้วยการรวบรวม แบ่งปัน และวิเคราะห์ข้อมูลโครงการและหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ eSUB Cloud ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานนับพัน ด้วยแพลตฟอร์มเว็บและมือถือที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับเหมางานระบบโดยเฉพาะ ช่วยให้การสร้าง จัดการ และเข้าถึงเอกสารสำคัญต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย ทำให้ทุกสมาชิกในทีมได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ

คุณสมบัติเด่นของ eSUB

  • รับประสบการณ์เว็บและมือถือที่ใช้งานง่ายและปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างโดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ทำให้การจัดการเอกสารง่ายขึ้นเพื่อปรับปรุงการสร้าง, การควบคุม, และการเข้าถึงเอกสารสำคัญเช่น RFI และคำสั่งเปลี่ยนแปลง
  • รับข้อมูลเชิงลึกของโครงการแบบเรียลไทม์เพื่อการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดและการปรับเปลี่ยนได้ทันที
  • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาคสนามด้วยการบันทึกข้อมูลภาคสนามและรายงานประจำวันให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนอุปกรณ์มือถือ

ข้อจำกัดของ eSUB

  • ผู้ใช้รุ่นเก่าบางคนพบว่าการใช้ตัวเลือกทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพในภาคสนามเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการออกแบบที่ใช้งานง่ายและการฝึกอบรม

ราคา eSUB

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับ eSUB

  • G2: 4. 1/5 (66 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (245 รีวิว)

4. CoConstruct

มุมมองกานท์สำหรับการก่อสร้าง CoConstruct
ผ่านทางCoConstruct

CoConstruct ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Buildertrend นำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์การก่อสร้างที่ครอบคลุม ซึ่งผสานรวมการจัดการด้านการเงินและโครงการสำหรับผู้สร้างบ้านและผู้ปรับปรุงบ้าน

ความร่วมมือนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการก่อสร้าง โดยมอบเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการบริหารโครงการ การเงิน และความสัมพันธ์กับลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ CoConstruct

  • ขับเคลื่อนการยอมรับอย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยประสบการณ์การใช้งานบนเว็บและมือถือที่เข้าใจง่าย
  • ปรับปรุงการสร้าง การควบคุม และการเข้าถึงเอกสารสำคัญ เช่น RFIs และคำสั่งเปลี่ยนแปลง ให้ง่ายขึ้นเพื่อจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ได้รับการจัดการอย่างกระตือรือร้นและความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้ทันทีพร้อมข้อมูลเชิงลึกของโครงการแบบเรียลไทม์
  • บันทึกข้อมูลภาคสนามและรายงานประจำวันให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนอุปกรณ์มือถือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาคสนาม

ข้อจำกัดของ CoConstruct

  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการส่งออกข้อมูลจากแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้การเปลี่ยนไปใช้ระบบอื่นเป็นเรื่องยาก
  • การเพิ่มขึ้นของราคาที่ไม่คาดคิดได้กลายเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็ก และทำให้การบริหารงบประมาณซับซ้อนขึ้น

ราคา CoConstruct

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนน CoConstruct

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (864 รีวิว)

5. เมธวิน

แดชบอร์ดโครงการเมธวิน
ผ่านทางเมธวิน

เมธวิน โดดเด่นในฐานะชุดเครื่องมือออนไลน์ชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง มอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประมาณราคา เผยแพร่เอกสารประกวดราคา จัดทำเปรียบเทียบ และค้นหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การบริหารโครงการและการประมาณราคาเป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของเมธวิน

  • กำหนดต้นทุนโครงการอย่างแม่นยำตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของการจัดทำงบประมาณ
  • รับความสามารถในการประมาณการอย่างแม่นยำ เพื่อให้มั่นใจในการคำนวณต้นทุนโครงการที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น
  • สร้างภาพเส้นเวลาของโครงการอย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้ติดตามความคืบหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
  • วัดและสำรวจปริมาณอย่างแม่นยำจากแผนงานดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานประมาณราคา
  • ทำให้กระบวนการเผยแพร่และประมูลงานง่ายขึ้น ส่งเสริมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ข้อจำกัดของเมธวิน

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจความสามารถของซอฟต์แวร์อย่างเต็มที่
  • คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อเข้าถึง

ราคาเมธวิน

  • ฟรี
  • ธุรกิจ: 27 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: $179/เดือน

คะแนนเมธวิน

  • G2: 4. 4/5 (30 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. หัวหน้าผู้รับเหมา

มุมมองโครงการบนหน้าหัวหน้าผู้รับเหมา
ผ่านทางหัวหน้าผู้รับเหมา

Contractor Foreman เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างที่ครอบคลุมซึ่งมีคุณสมบัติมากมายเพื่อปรับปรุงการจัดการงานให้เป็นระบบสำหรับบริษัทก่อสร้าง คุณสมบัติหลักของมันรวมถึงเครื่องมือการจัดการโครงการเช่นการจัดตารางงานแบบแกนต์, บันทึกประจำวัน, ใบอนุญาต, และการติดตามการตรวจสอบ

ความสามารถในการจัดการเอกสารของมันครอบคลุมถึง RFI, การส่งเอกสาร, และรายงานมากกว่า 100 ฉบับ ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทั่วโลก

คุณสมบัติเด่นของหัวหน้าผู้รับเหมา

  • ทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดตารางงานแบบแกนต์, บันทึกประจำวัน, ใบสั่งงาน, และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า
  • เข้าถึงเครื่องมือทางการเงินที่ครอบคลุม รวมถึงการประมาณการ การจัดการการเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อ และการติดตามต้นทุนแบบเรียลไทม์
  • จัดการทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบบันทึกเวลาทำงานแบบ GPS, แชททีม, การจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การจัดตารางงานของทีมงาน และการติดตามเหตุการณ์
  • ปรับปรุงการจัดการเอกสารให้มีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น RFI, การส่งเอกสาร, ตัวเขียนเอกสาร, การวาดภาพและทำเครื่องหมายใน PDF, และคลังของแบบฟอร์มและรายการตรวจสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดของหัวหน้าผู้รับเหมา

  • ข้อจำกัดของ Contractor Foreman คือไม่สามารถโอนบันทึกจากลูกค้าเป้าหมายไปยังใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างใบเสนอราคา

ราคาสำหรับหัวหน้างานผู้รับเหมา

  • พื้นฐาน: 49 ดอลลาร์/เดือน
  • มาตรฐาน: $79/เดือน
  • เพิ่มเติม: $125/เดือน
  • ข้อดี: $166/เดือน
  • ไม่จำกัด: 249 ดอลลาร์/เดือน

การประเมินหัวหน้าผู้รับเหมา

  • G2: 4. 5/5 (213 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/4 (628 รีวิว)

7. Fieldwire

มุมมองงานบน Fieldwire
ผ่านทางFieldwire

Fieldwire เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานก่อสร้างที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ทีมงานในโครงการกว่า 1,000,000 โครงการทั่วโลกสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ Fieldwire ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเอกสาร และปรับปรุงการตรวจสอบงาน ตั้งแต่โครงการขนาดเล็กไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่

มันช่วยให้เกิดการร่วมมือแบบเรียลไทม์และการมอบหมายงานสำหรับโครงการก่อสร้าง ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคสนามกับสำนักงาน

คุณสมบัติเด่นของ Fieldwire

  • มอบหมายงาน, ร่วมมือกับแบบแปลนที่ทันสมัย, และซิงค์การปฏิบัติงานทั้งในภาคสนามและสำนักงานผ่านทุกอุปกรณ์
  • จัดทำเอกสารรายละเอียดโครงการตามสภาพจริงเพื่อสร้างบันทึกที่เชื่อถือได้ของงานที่เสร็จสมบูรณ์และลดข้อพิพาท
  • อำนวยความสะดวกในการสนทนาเฉพาะงานด้วยการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
  • ติดตามและจัดการงานโครงการทั้งหมด บันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่ และใส่คำอธิบายประกอบแผนงานด้วยสื่อมัลติมีเดีย

ข้อจำกัดของ Fieldwire

  • ผู้ใช้อาจต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับขนาดข้อความเมื่อทำงานกับพื้นหลังขนาดใหญ่ เช่น 30×42 หรือใหญ่กว่า ข้อความอาจปรากฏใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับขนาด โดยเฉพาะเมื่อเลือกใช้ขนาดข้อความที่เล็กกว่า เช่น ขนาด #6 เพื่อความเรียบง่าย
  • การอัปโหลดรูปภาพอาจมีความท้าทายเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะเมื่อใช้รูปภาพสด

ราคาของ Fieldwire

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $79/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนน Fieldwire

  • G2: 4. 5/5 (208 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (88 รีวิว)

8. WorkflowMax

รายละเอียดใบเสนอราคาโครงการใน WorkflowMax
ผ่านทางWorkflowMax

WorkflowMax เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการออนไลน์ชั้นนำในภาคการก่อสร้าง เครื่องมือการจัดการเวิร์กโฟลว์การก่อสร้างนี้ครอบคลุมวงจรชีวิตของโครงการทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การเสนอราคาและการจัดตารางงานเบื้องต้น ไปจนถึงการติดตามเวลาอย่างละเอียด การออกใบแจ้งหนี้ และการรายงานขั้นสูง

WorkflowMax ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มความโปร่งใสของโครงการ และเสริมสร้างผลกำไรให้กับบริษัทก่อสร้าง ฟีเจอร์ที่ผสานรวมไว้ในเครื่องมือนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินโครงการและบริหารจัดการได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WorkflowMax

  • จัดการงานทั้งหมด งานต่างๆ และบุคลากรจากจุดเดียว เพื่อไม่ให้พลาดกำหนดส่งงาน
  • ติดตามและรายงานทุกนาทีด้วยวิธีการบันทึกเวลาที่หลากหลายกว่าแปดวิธี
  • รักษาการจัดการงานและซอฟต์แวร์บัญชีให้สอดคล้องกันแบบเรียลไทม์ด้วยการผสานรวมกับ Xero
  • ติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อเสนอ และการคาดการณ์ยอดขายได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดของ WorkflowMax

  • แอปพลิเคชันเว็บนี้รู้สึกเก่าและขาดประสิทธิภาพที่ทันสมัย
  • กระบวนการที่ใช้เวลานานเนื่องจากการรีเฟรชหน้าเว็บที่จำเป็นระหว่างการบันทึกข้อมูล ทำให้การป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยาก

ราคา WorkflowMax

  • มาตรฐาน: $45/เดือน
  • พรีเมียม: 95 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนใน WorkflowMax

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 3/5 (120 รีวิว)

9. โปรคอร์

การบริหารโครงการก่อสร้างบน Procore
ผ่านทางProcore

แพลตฟอร์มการจัดการการก่อสร้างของ Procore ช่วยเพิ่มการควบคุมโครงการ ลดความเสี่ยง และปกป้องผลกำไร. ออกแบบมาเพื่อผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้าง.

ด้วยโซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาช่วง Procore ช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่การประมูลจนถึงการปิดโครงการ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อระหว่างไซต์งานกับสำนักงาน เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore

  • เชื่อมต่อไซต์และสำนักงานเพื่อการมองเห็นโครงการแบบเรียลไทม์โดยใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการผ่านมือถือ
  • ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลด้วยการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของโครงการของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านการจัดการทางการเงิน
  • เข้าถึงการผสานรวมที่ไร้รอยต่อกว่า 500 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่าน Procore App Marketplace

ข้อจำกัดของ Procore

  • การขาดการเชื่อมต่อแบบเนทีฟระหว่างเครื่องมือต่างๆ ทำให้ต้องเชื่อมโยงข้อมูลด้วยตนเอง เช่น RFI, รายการตรวจสอบ และรายงานการประชุม

ราคา Procore

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนน Procore

  • G2: 4. 6/5 (2,475 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2693 รีวิว)

10. ยูคัง

แผนภูมิแกนต์ยูคคัน
ผ่านทางYookkan

Yookkan นำเสนอซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม การจัดโครงสร้างงาน การวางแผน และการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถบริหารจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการแสดงผลงานอย่างชัดเจนผ่านกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์

มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับปฏิทินยอดนิยมเพื่อการแจ้งเตือนและเตือนความจำที่ทันเวลา และรองรับความยืดหยุ่นในการทำงานระยะไกล

คุณลักษณะเด่นของยูคัง

  • ติดตามโครงการก่อสร้างต่างๆ พร้อมกันโดยใช้แดชบอร์ดหลายโครงการ
  • ปรับปรุงการวางแผนให้มีประสิทธิภาพด้วยแผนภูมิแกนต์แบบอัตโนมัติที่แชร์ได้และซิงโครไนซ์กับปฏิทินของคุณ
  • มอบหมายงานอย่างชัดเจนโดยกำหนดการดำเนินการให้กับสมาชิกทีมแต่ละคน
  • ลดเวลาการประชุมและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือประชุมอัตโนมัติ
  • ดูแลการเงินและความเสี่ยงของโครงการของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อการบริหารจัดการที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดของยูคัง

  • ข้อจำกัดทั่วไปเกี่ยวข้องกับความลึกของการผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกหรือความต้องการปรับแต่งเฉพาะอุตสาหกรรม

ราคายูกคัน

  • ฟรี
  • ข้อดี: $27/เดือน
  • องค์กร: $55/เดือน
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนยูคคัง

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

สร้างอนาคตและยกระดับโครงการก่อสร้างของคุณด้วย ClickUp

เมื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารโครงการก่อสร้างของคุณได้ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสื่อสารดีขึ้น และผลลัพธ์ของโครงการดีขึ้น

หลังจากสำรวจเครื่องมือการจัดการกระบวนการทำงานด้านการก่อสร้างที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 ขั้นตอนต่อไปของคุณควรเป็นการประเมินโซลูชันเหล่านี้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ พิจารณาเครื่องมือที่มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ความยืดหยุ่น และความสามารถในการขยายตัว

ความสามารถในการจัดการโครงการที่หลากหลายของ ClickUp เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม สำรวจ ClickUp เพิ่มเติมเพื่อดูว่ามันสอดคล้องกับความต้องการของโครงการของคุณอย่างไร

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการก่อสร้างของคุณวันนี้