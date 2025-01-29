ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานก่อสร้างที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2025

เมื่อปี 2024 ดำเนินไป อุตสาหกรรมก่อสร้างกำลังเผชิญกับความท้าทายและโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อน การผลักดันไปสู่ความมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็น ดูสถิติต่อไปนี้:
ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานก่อสร้างที่เหมาะสมสามารถ:
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการ
- ปรับปรุงการสื่อสารให้ราบรื่นสำหรับทีมของคุณ
นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานก่อสร้างในปี 2024
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานก่อสร้าง?
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานก่อสร้างที่เหมาะสมในปี 2024 หมายถึงการมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน, ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน, และรับประกันความสำเร็จของโครงการ
นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ:
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย: เลือกซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานก่อสร้างที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย ช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง และช่วยให้ทุกทีมสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่นในการขยายขนาด: เลือกโซลูชันที่สามารถปรับให้เข้ากับขนาดและความซับซ้อนของโครงการของคุณได้ ช่วยให้คุณปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์บริหารจัดการกระบวนการก่อสร้างสามารถผสานรวมกับระบบและเครื่องมือที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวและความสอดคล้องของข้อมูล
- การจัดการและควบคุมเอกสาร: มองหาคุณสมบัติการจัดการเอกสารที่แข็งแกร่งซึ่งให้การเข้าถึงง่าย, การแชร์, และการควบคุมเวอร์ชันของเอกสารโครงการ
- การติดตามและรายงานโครงการ: ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการก่อสร้างที่มีเครื่องมือติดตามโครงการอย่างครอบคลุมและตัวเลือกการรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อการดูแลโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- การติดตามต้นทุนและการจัดการงบประมาณ: เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายของโครงการ, ติดตามการปฏิบัติตามงบประมาณ, และตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบคอบ
- การประมาณราคา: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือประมาณราคาที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่างบประมาณโครงการของคุณมีความสมจริงและสามารถบริหารจัดการได้ตั้งแต่เริ่มต้น
- การจำลองข้อมูลโครงการ (PIM): มองหาความสามารถที่รองรับ PIM ซึ่งให้การจำลองข้อมูลโครงการอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความถูกต้องและประสิทธิภาพในการวางแผน
- การจัดการภาคสนาม: เน้น CWMS ที่มีคุณสมบัติการจัดการภาคสนามที่แข็งแกร่ง รวมถึงการเข้าถึงผ่านมือถือสำหรับทีมภาคสนาม การติดตามงาน และการอัปเดตแบบเรียลไทม์จากภาคสนาม
- รายงานและการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง: เครื่องมือที่ให้รายงานและการวิเคราะห์ที่ปรับแต่งตามความต้องการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์งานก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
การแก้ไขความซับซ้อนของโครงการก่อสร้างต้องการมากกว่าเทคนิคการจัดการแบบดั้งเดิม เปลี่ยนแปลงแนวทางของคุณ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และนำพาโครงการของคุณไปสู่ความสำเร็จที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับ
1. ClickUp
โดยใช้เครื่องมือการจัดการกระบวนการทำงานก่อสร้าง ClickUp ผู้จัดการสามารถติดตามการพึ่งพาของโครงการก่อสร้าง จัดการลำดับความสำคัญ และรักษาการสื่อสารที่ราบรื่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณสมบัติเช่น ClickUp Gantt Chart Viewและเทมเพลตการจัดการก่อสร้างที่เฉพาะทางช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตการจัดการการก่อสร้างของ ClickUpมอบโครงร่างที่ใช้งานง่ายซึ่งเหมาะกับความต้องการของโครงการต่างๆ พวกเขาช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน กำหนดเป้าหมาย และติดตามความคืบหน้าเพื่อการจัดการโครงการก่อสร้างที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp : สร้างไทม์ไลน์ที่มองเห็นได้ของกระบวนการทำงานก่อสร้างของคุณ โดยระบุระยะเวลาของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และเหตุการณ์สำคัญได้อย่างชัดเจน สิ่งนี้ช่วยให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาคอขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปตามกำหนดเวลา
- ClickUp Brain: เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนโครงการ วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร อัตโนมัติการประมาณการ และจัดการการจัดเรียงและการค้นหาเอกสารเครื่องมือ AIของ ClickUpสำหรับการก่อสร้างถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโครงการก่อสร้าง
- งานใน ClickUp: สร้างรายละเอียดข้อกำหนดงานและการจัดลำดับความสำคัญภายในบริบทของการก่อสร้าง พร้อมสถานะที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกความสำคัญที่หลากหลาย มีบทบาทสำคัญในการจัดการความซับซ้อนหลากหลายด้านของโครงการก่อสร้างและรับรองความสอดคล้องของทีมในภารกิจสำคัญ
- ClickUp Docs: รวมศูนย์การเก็บรักษาและการเข้าถึงเอกสารโครงการและแผนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพิ่มประสิทธิภาพในการแชร์ข้อมูล ปรับปรุงการควบคุมเวอร์ชันของเอกสาร และยกระดับประสิทธิภาพของทีม ด้วยการทำให้ข้อมูลสำคัญพร้อมใช้งานได้ทันที
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟังก์ชันขั้นสูงบางอย่างอาจต้องนำทางผ่านเมนูหรือการตั้งค่าหลายรายการ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
คะแนนใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. อาร์คเดสก์
Archdesk มอบแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์สำหรับการติดตามประสิทธิภาพ ความสามารถในการรายงานอย่างครอบคลุม และการสร้างกระบวนการที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วยจัดการเวิร์กโฟลว์การก่อสร้างของคุณ
ตั้งแต่การจัดการผู้รับเหมาและการเงิน ไปจนถึงการประมาณราคาและการจัดตารางเวลา Archdesk ให้การสนับสนุนอย่างครบวงจรสำหรับความต้องการของโครงการก่อสร้างของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Archdesk
- เข้าถึงแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพและการตัดสินใจที่ราบรื่น
- ปรับปรุงการจัดการทางการเงินและการประสานงานกับผู้รับเหมาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
- สร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อการวิเคราะห์โครงการอย่างลึกซึ้งและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ
ข้อจำกัดของ Archdesk
- ผู้ใช้บางรายพบว่าหน้าแรกมีข้อจำกัดเล็กน้อยในการแสดงข้อมูลโครงการ แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับปรุงในอนาคต
ราคาของ Archdesk
- สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $790/เดือน
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนของ Archdesk
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (49 รีวิว)
3. eSUB
eSUB Cloud เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานในวงการก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมางานระบบอย่างสิ้นเชิง ด้วยการรวบรวม แบ่งปัน และวิเคราะห์ข้อมูลโครงการและหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ eSUB Cloud ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานนับพัน ด้วยแพลตฟอร์มเว็บและมือถือที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับเหมางานระบบโดยเฉพาะ ช่วยให้การสร้าง จัดการ และเข้าถึงเอกสารสำคัญต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย ทำให้ทุกสมาชิกในทีมได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ eSUB
- รับประสบการณ์เว็บและมือถือที่ใช้งานง่ายและปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างโดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ทำให้การจัดการเอกสารง่ายขึ้นเพื่อปรับปรุงการสร้าง, การควบคุม, และการเข้าถึงเอกสารสำคัญเช่น RFI และคำสั่งเปลี่ยนแปลง
- รับข้อมูลเชิงลึกของโครงการแบบเรียลไทม์เพื่อการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดและการปรับเปลี่ยนได้ทันที
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาคสนามด้วยการบันทึกข้อมูลภาคสนามและรายงานประจำวันให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนอุปกรณ์มือถือ
ข้อจำกัดของ eSUB
- ผู้ใช้รุ่นเก่าบางคนพบว่าการใช้ตัวเลือกทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพในภาคสนามเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการออกแบบที่ใช้งานง่ายและการฝึกอบรม
ราคา eSUB
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับ eSUB
- G2: 4. 1/5 (66 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (245 รีวิว)
4. CoConstruct
CoConstruct ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Buildertrend นำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์การก่อสร้างที่ครอบคลุม ซึ่งผสานรวมการจัดการด้านการเงินและโครงการสำหรับผู้สร้างบ้านและผู้ปรับปรุงบ้าน
ความร่วมมือนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการก่อสร้าง โดยมอบเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการบริหารโครงการ การเงิน และความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ CoConstruct
- ขับเคลื่อนการยอมรับอย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยประสบการณ์การใช้งานบนเว็บและมือถือที่เข้าใจง่าย
- ปรับปรุงการสร้าง การควบคุม และการเข้าถึงเอกสารสำคัญ เช่น RFIs และคำสั่งเปลี่ยนแปลง ให้ง่ายขึ้นเพื่อจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้รับการจัดการอย่างกระตือรือร้นและความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้ทันทีพร้อมข้อมูลเชิงลึกของโครงการแบบเรียลไทม์
- บันทึกข้อมูลภาคสนามและรายงานประจำวันให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนอุปกรณ์มือถือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาคสนาม
ข้อจำกัดของ CoConstruct
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการส่งออกข้อมูลจากแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้การเปลี่ยนไปใช้ระบบอื่นเป็นเรื่องยาก
- การเพิ่มขึ้นของราคาที่ไม่คาดคิดได้กลายเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็ก และทำให้การบริหารงบประมาณซับซ้อนขึ้น
ราคา CoConstruct
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนน CoConstruct
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (864 รีวิว)
5. เมธวิน
เมธวิน โดดเด่นในฐานะชุดเครื่องมือออนไลน์ชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง มอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประมาณราคา เผยแพร่เอกสารประกวดราคา จัดทำเปรียบเทียบ และค้นหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การบริหารโครงการและการประมาณราคาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของเมธวิน
- กำหนดต้นทุนโครงการอย่างแม่นยำตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของการจัดทำงบประมาณ
- รับความสามารถในการประมาณการอย่างแม่นยำ เพื่อให้มั่นใจในการคำนวณต้นทุนโครงการที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น
- สร้างภาพเส้นเวลาของโครงการอย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้ติดตามความคืบหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
- วัดและสำรวจปริมาณอย่างแม่นยำจากแผนงานดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานประมาณราคา
- ทำให้กระบวนการเผยแพร่และประมูลงานง่ายขึ้น ส่งเสริมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ข้อจำกัดของเมธวิน
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจความสามารถของซอฟต์แวร์อย่างเต็มที่
- คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อเข้าถึง
ราคาเมธวิน
- ฟรี
- ธุรกิจ: 27 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $179/เดือน
คะแนนเมธวิน
- G2: 4. 4/5 (30 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. หัวหน้าผู้รับเหมา
Contractor Foreman เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างที่ครอบคลุมซึ่งมีคุณสมบัติมากมายเพื่อปรับปรุงการจัดการงานให้เป็นระบบสำหรับบริษัทก่อสร้าง คุณสมบัติหลักของมันรวมถึงเครื่องมือการจัดการโครงการเช่นการจัดตารางงานแบบแกนต์, บันทึกประจำวัน, ใบอนุญาต, และการติดตามการตรวจสอบ
ความสามารถในการจัดการเอกสารของมันครอบคลุมถึง RFI, การส่งเอกสาร, และรายงานมากกว่า 100 ฉบับ ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทั่วโลก
คุณสมบัติเด่นของหัวหน้าผู้รับเหมา
- ทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดตารางงานแบบแกนต์, บันทึกประจำวัน, ใบสั่งงาน, และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า
- เข้าถึงเครื่องมือทางการเงินที่ครอบคลุม รวมถึงการประมาณการ การจัดการการเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อ และการติดตามต้นทุนแบบเรียลไทม์
- จัดการทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบบันทึกเวลาทำงานแบบ GPS, แชททีม, การจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การจัดตารางงานของทีมงาน และการติดตามเหตุการณ์
- ปรับปรุงการจัดการเอกสารให้มีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น RFI, การส่งเอกสาร, ตัวเขียนเอกสาร, การวาดภาพและทำเครื่องหมายใน PDF, และคลังของแบบฟอร์มและรายการตรวจสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของหัวหน้าผู้รับเหมา
- ข้อจำกัดของ Contractor Foreman คือไม่สามารถโอนบันทึกจากลูกค้าเป้าหมายไปยังใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างใบเสนอราคา
ราคาสำหรับหัวหน้างานผู้รับเหมา
- พื้นฐาน: 49 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: $79/เดือน
- เพิ่มเติม: $125/เดือน
- ข้อดี: $166/เดือน
- ไม่จำกัด: 249 ดอลลาร์/เดือน
การประเมินหัวหน้าผู้รับเหมา
- G2: 4. 5/5 (213 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/4 (628 รีวิว)
7. Fieldwire
Fieldwire เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานก่อสร้างที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ทีมงานในโครงการกว่า 1,000,000 โครงการทั่วโลกสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ Fieldwire ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเอกสาร และปรับปรุงการตรวจสอบงาน ตั้งแต่โครงการขนาดเล็กไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่
มันช่วยให้เกิดการร่วมมือแบบเรียลไทม์และการมอบหมายงานสำหรับโครงการก่อสร้าง ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคสนามกับสำนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ Fieldwire
- มอบหมายงาน, ร่วมมือกับแบบแปลนที่ทันสมัย, และซิงค์การปฏิบัติงานทั้งในภาคสนามและสำนักงานผ่านทุกอุปกรณ์
- จัดทำเอกสารรายละเอียดโครงการตามสภาพจริงเพื่อสร้างบันทึกที่เชื่อถือได้ของงานที่เสร็จสมบูรณ์และลดข้อพิพาท
- อำนวยความสะดวกในการสนทนาเฉพาะงานด้วยการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
- ติดตามและจัดการงานโครงการทั้งหมด บันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่ และใส่คำอธิบายประกอบแผนงานด้วยสื่อมัลติมีเดีย
ข้อจำกัดของ Fieldwire
- ผู้ใช้อาจต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับขนาดข้อความเมื่อทำงานกับพื้นหลังขนาดใหญ่ เช่น 30×42 หรือใหญ่กว่า ข้อความอาจปรากฏใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับขนาด โดยเฉพาะเมื่อเลือกใช้ขนาดข้อความที่เล็กกว่า เช่น ขนาด #6 เพื่อความเรียบง่าย
- การอัปโหลดรูปภาพอาจมีความท้าทายเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะเมื่อใช้รูปภาพสด
ราคาของ Fieldwire
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนน Fieldwire
- G2: 4. 5/5 (208 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (88 รีวิว)
8. WorkflowMax
WorkflowMax เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการออนไลน์ชั้นนำในภาคการก่อสร้าง เครื่องมือการจัดการเวิร์กโฟลว์การก่อสร้างนี้ครอบคลุมวงจรชีวิตของโครงการทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การเสนอราคาและการจัดตารางงานเบื้องต้น ไปจนถึงการติดตามเวลาอย่างละเอียด การออกใบแจ้งหนี้ และการรายงานขั้นสูง
WorkflowMax ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มความโปร่งใสของโครงการ และเสริมสร้างผลกำไรให้กับบริษัทก่อสร้าง ฟีเจอร์ที่ผสานรวมไว้ในเครื่องมือนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินโครงการและบริหารจัดการได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WorkflowMax
- จัดการงานทั้งหมด งานต่างๆ และบุคลากรจากจุดเดียว เพื่อไม่ให้พลาดกำหนดส่งงาน
- ติดตามและรายงานทุกนาทีด้วยวิธีการบันทึกเวลาที่หลากหลายกว่าแปดวิธี
- รักษาการจัดการงานและซอฟต์แวร์บัญชีให้สอดคล้องกันแบบเรียลไทม์ด้วยการผสานรวมกับ Xero
- ติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อเสนอ และการคาดการณ์ยอดขายได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ WorkflowMax
- แอปพลิเคชันเว็บนี้รู้สึกเก่าและขาดประสิทธิภาพที่ทันสมัย
- กระบวนการที่ใช้เวลานานเนื่องจากการรีเฟรชหน้าเว็บที่จำเป็นระหว่างการบันทึกข้อมูล ทำให้การป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยาก
ราคา WorkflowMax
- มาตรฐาน: $45/เดือน
- พรีเมียม: 95 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนใน WorkflowMax
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (120 รีวิว)
9. โปรคอร์
แพลตฟอร์มการจัดการการก่อสร้างของ Procore ช่วยเพิ่มการควบคุมโครงการ ลดความเสี่ยง และปกป้องผลกำไร. ออกแบบมาเพื่อผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้าง.
ด้วยโซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาช่วง Procore ช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่การประมูลจนถึงการปิดโครงการ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อระหว่างไซต์งานกับสำนักงาน เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore
- เชื่อมต่อไซต์และสำนักงานเพื่อการมองเห็นโครงการแบบเรียลไทม์โดยใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการผ่านมือถือ
- ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลด้วยการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของโครงการของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านการจัดการทางการเงิน
- เข้าถึงการผสานรวมที่ไร้รอยต่อกว่า 500 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่าน Procore App Marketplace
ข้อจำกัดของ Procore
- การขาดการเชื่อมต่อแบบเนทีฟระหว่างเครื่องมือต่างๆ ทำให้ต้องเชื่อมโยงข้อมูลด้วยตนเอง เช่น RFI, รายการตรวจสอบ และรายงานการประชุม
ราคา Procore
- ราคาตามความต้องการ
คะแนน Procore
- G2: 4. 6/5 (2,475 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2693 รีวิว)
10. ยูคัง
Yookkan นำเสนอซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม การจัดโครงสร้างงาน การวางแผน และการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถบริหารจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการแสดงผลงานอย่างชัดเจนผ่านกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์
มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับปฏิทินยอดนิยมเพื่อการแจ้งเตือนและเตือนความจำที่ทันเวลา และรองรับความยืดหยุ่นในการทำงานระยะไกล
คุณลักษณะเด่นของยูคัง
- ติดตามโครงการก่อสร้างต่างๆ พร้อมกันโดยใช้แดชบอร์ดหลายโครงการ
- ปรับปรุงการวางแผนให้มีประสิทธิภาพด้วยแผนภูมิแกนต์แบบอัตโนมัติที่แชร์ได้และซิงโครไนซ์กับปฏิทินของคุณ
- มอบหมายงานอย่างชัดเจนโดยกำหนดการดำเนินการให้กับสมาชิกทีมแต่ละคน
- ลดเวลาการประชุมและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือประชุมอัตโนมัติ
- ดูแลการเงินและความเสี่ยงของโครงการของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อการบริหารจัดการที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของยูคัง
- ข้อจำกัดทั่วไปเกี่ยวข้องกับความลึกของการผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกหรือความต้องการปรับแต่งเฉพาะอุตสาหกรรม
ราคายูกคัน
- ฟรี
- ข้อดี: $27/เดือน
- องค์กร: $55/เดือน
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนยูคคัง
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
สร้างอนาคตและยกระดับโครงการก่อสร้างของคุณด้วย ClickUp
เมื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารโครงการก่อสร้างของคุณได้ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสื่อสารดีขึ้น และผลลัพธ์ของโครงการดีขึ้น
หลังจากสำรวจเครื่องมือการจัดการกระบวนการทำงานด้านการก่อสร้างที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 ขั้นตอนต่อไปของคุณควรเป็นการประเมินโซลูชันเหล่านี้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ พิจารณาเครื่องมือที่มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ความยืดหยุ่น และความสามารถในการขยายตัว
ความสามารถในการจัดการโครงการที่หลากหลายของ ClickUp เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม สำรวจ ClickUp เพิ่มเติมเพื่อดูว่ามันสอดคล้องกับความต้องการของโครงการของคุณอย่างไร
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการก่อสร้างของคุณวันนี้