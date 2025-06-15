เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน 90 วัน ฟรี

การขาดความผูกพันและการลาออกของพนักงานสามารถทำให้บริษัทขนาดกลางในดัชนี S&P 500 สูญเสียผลผลิตเฉลี่ยระหว่าง 228 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 355 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
นั่นเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ—และเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและการให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงทีเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาพนักงานและผลกำไร
แต่การติดตามเวลาทำงานเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ มันจะไม่บอกคุณว่าพนักงานกำลังให้ความสำคัญกับงานที่ถูกต้องหรือไม่ หรือความพยายามของพวกเขาสอดคล้องกับเป้าหมายของทีมหรือไม่ แทนที่จะมุ่งเน้นที่ 'เวลาที่ทำงาน' ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปสู่ ผลลัพธ์ที่แท้จริง
นั่นคือจุดที่แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเข้ามามีบทบาท เพื่อช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือ 10 แม่แบบการประเมินผล 90 วันที่ดีที่สุด—แต่ละแบบได้รับการออกแบบมาเพื่อจับองค์ประกอบสำคัญของการผลิตภาพของพนักงาน
🧠 เกร็ดความรู้: Ostrich Effectคืออคติทางความคิดที่ผู้คนมักหลีกเลี่ยงข้อมูลเชิงลบ รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ที่อาจช่วยให้พวกเขาติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายได้
10 แบบฟอร์มการตรวจสอบฟรี 90 วัน
คุณสามารถออกแบบเทมเพลตสำหรับการทบทวน 90 วันได้ด้วยตัวเองเสมอ อย่างไรก็ตาม มันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากและทำให้เหนื่อยได้อย่างรวดเร็ว ทำไมต้องผ่านความยุ่งยากเช่นนี้เมื่อคุณสามารถเข้าถึงเทมเพลตเหล่านี้ได้ฟรีด้วย แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน—ClickUp?
นี่คือสิ่งที่นิธิ ราชปุต,BDM ที่ CedCommerce, ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
การเป็นผู้จัดการทีม (TL) คุณต้องตรวจสอบงานที่ผู้อื่นทำ และ ClickUp ช่วยให้การจัดการงาน, ปริมาณงาน, เป็นต้น ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้ฉันสามารถนำเสนอผลงานของทีมตลอดจนผลงานของสมาชิกแต่ละคนได้
1. แม่แบบแผน 30-60-90 วันของ ClickUp
ต้อนรับพนักงานใหม่หรือไม่? หรือบางทีอาจมีคนในทีมของคุณได้รับการเลื่อนตำแหน่ง อย่ารอการประเมินประจำปีเพื่อดูว่าพวกเขาปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ได้ดีเพียงใด
เทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUpแบ่งกระบวนการเริ่มต้นและการทบทวนออกเป็นจุดตรวจสอบที่ชัดเจน สมาชิกทีมใหม่สามารถใช้สิ่งเหล่านี้เป็นหมุดหมายสำคัญ ติดตามงานของตนเอง และเข้าใจอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรเพื่อบรรลุเป้าหมาย
คุณสามารถประเมินความก้าวหน้าของพวกเขาได้ทุกสามสิบวัน ระบุความต้องการในการฝึกอบรม และให้การสนับสนุนเพื่อช่วยให้พวกเขาปรับตัวได้
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- กำหนดวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล งาน และเป้าหมายทางธุรกิจ เพิ่มบันทึก และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการตั้งแต่วันแรก
- สร้างสถานะงานที่กำหนดเองเป็น เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, ต้องทำ, และรอการตอบกลับจากลูกค้า เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
- ใช้คุณสมบัติที่กำหนดเอง เช่น 'ผู้รับผิดชอบ' และ 'ขั้นตอนของการเข้าร่วมงาน' เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบสำหรับแต่ละงาน
- กำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละงานและสร้างไทม์ไลน์ที่เป็นระเบียบสำหรับเส้นทางพัฒนาของพนักงาน
- ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในมุมมองแชท
- สร้างแผนงาน 30-60-90 วันและติดตามเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึงด้วยมุมมองปฏิทิน
- รายการงานกระบวนการเริ่มต้นและติดตามความคืบหน้าผ่านมุมมองบอร์ดการเริ่มต้น
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้จัดการทีมที่ทำการต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ทีม
2. แม่แบบเอกสารการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp
พนักงานใหม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับความรับผิดชอบของตนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ควรทำให้การเปลี่ยนผ่านนี้ราบรื่นที่สุดด้วยเทมเพลตเอกสารการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- จัดทำรายละเอียดงานโดยละเอียดพร้อมทั้งพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของบริษัท
- เพิ่มหน้าที่หลักของตำแหน่ง
- รายการวัตถุประสงค์ของงาน และเพิ่มเอกสารการฝึกอบรมและทรัพยากรอื่น ๆ
- สร้างรายการตรวจสอบสำหรับเป้าหมายการปฐมนิเทศและระบุงานที่กำหนดไว้ในแต่ละสัปดาห์ของกระบวนการปฐมนิเทศ
- ให้ความชัดเจนแก่ทีมทั้งหมดเกี่ยวกับเป้าหมายการปฐมนิเทศ เพื่อให้พวกเขาสามารถให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่เพื่อนร่วมทีมใหม่ได้
เหมาะสำหรับ: ช่วยพนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับบทบาทหน้าที่ได้อย่างราบรื่น
3. แม่แบบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะพนักงาน ClickUp
มอบความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้กับพนักงานของคุณด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะพนักงานจาก ClickUp
ทางเลือกที่ชาญฉลาดนี้สำหรับเครื่องมือรับความคิดเห็นจากพนักงานช่วยให้คุณรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงานและนำไปใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออาทรและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสามารถใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นนี้เพื่อ:
- รวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานอย่างรวดเร็วผ่านการให้คะแนน
- ติดตามความรู้สึกของพนักงานตลอดเวลาเพื่อระบุพนักงานที่มีความเสี่ยงในการลาออก
- การเข้าถึงโหมดการดู เช่น โหมดรายการผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, โหมดรายการคำตอบ, โหมดตารางแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน, และโหมดกระดานไวท์บอร์ด
- แท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพิ่มความคิดเห็น
เหมาะสำหรับ: การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง
4. แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp
63% ของคนลาออกจากงานเนื่องจากได้รับคำติชมที่ไม่มีคุณภาพ 17% ถึงกับระบุว่าการได้รับคำติชมไม่เพียงพอเป็นเหตุผลหลักในการหางานใหม่ ต้องการรักษาพนักงานที่ดีที่สุดของคุณไว้หรือไม่? ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของClickUpสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณด้วยเอกสารที่สามารถปรับแต่งได้
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- ให้พนักงานแสดงความคิดเห็นหลังจากประเมินตนเอง
- ส่งเสริมให้พนักงานขอคำติชม
- ให้เพื่อนร่วมงานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของเพื่อนร่วมงาน
- ระบุจุดแข็งและความสำเร็จของพนักงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการยอมรับและชื่นชม
- เพิ่มทรัพยากร เช่นเคล็ดลับการประเมินผลงานสำหรับพนักงานและผู้จัดการเพื่อการประเมินผลงานที่เหมาะสม
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับการประเมินเฉพาะที่คุณอาจมี
เหมาะสำหรับ: การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดเผย
👀 คุณรู้หรือไม่? แม้จะได้รับการให้ข้อเสนอแนะจากผู้จัดการไม่บ่อยนัก พนักงานที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง มีโอกาสที่จะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าผู้ที่แทบไม่ได้รับการยอมรับจากทั้งสองกลุ่มถึง38%
5. แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบครอบคลุมของ ClickUp
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบครอบคลุมของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของพนักงานผ่านการประเมินตนเองและการตรวจสอบจากผู้จัดการได้ คุณสามารถปรับมุมมองด้วยตัวเลือกต่างๆ เช่น รายการและบอร์ด และทำงานร่วมกับผู้จัดการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับสิ่งอื่น ๆ ให้คุณ
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- เปลี่ยนการติดตามและส่งมอบข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงาน
- เสนอโอกาสให้พนักงานประเมินตนเอง
- สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้างผ่านการตรวจสอบโดยผู้จัดการและติดตามความก้าวหน้า
- พูดคุยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงานผ่านความคิดเห็น บันทึก และกระดานไวท์บอร์ด
เหมาะสำหรับ: การสนทนาเกี่ยวกับอาชีพที่ร่วมมือกัน
6. แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp
การมีระบบให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ความพยายามของทุกคนสอดคล้องกันและส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นแม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวสำหรับพนักงานแต่ละคนได้อย่างง่ายดายในทุกไตรมาส
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณลักษณะเพื่อติดตามเป้าหมาย, OKRs, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่น ๆ
- ตรวจหาพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้ในความสามารถเชิงคุณภาพ เช่น ทักษะการสื่อสาร และการแก้ปัญหา
- แสดงความชื่นชมและวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เป็นระบบ
เหมาะสำหรับ: การประเมินวัตถุประสงค์ระยะสั้น การยอมรับความสำเร็จ และการตั้งเป้าหมาย SMART ทุกไตรมาสเพื่อให้พนักงานมีความสอดคล้องและมีแรงจูงใจ
7. แม่แบบรายงานประจำสัปดาห์สำหรับพนักงาน ClickUp
เพื่อให้สถานที่ทำงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นเหมือนเครื่องยนต์ที่หล่อลื่นอย่างดี พนักงานต้องประเมินผลงานของตนเองอย่างอิสระ ระบุช่องว่าง และทำงานเพื่อพัฒนาจุดอ่อนของพวกเขาเองแบบฟอร์มรายงานประจำสัปดาห์ของพนักงาน ClickUpช่วยให้พวกเขาบันทึกรายละเอียดที่ละเอียดของผลงานของพวกเขาทุกสัปดาห์ ช่วยให้พวกเขาสังเกตเห็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ด้วยตัวเอง
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ติดตามกิจกรรม เวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในที่เดียว
- ระบุปัญหาที่พบบ่อยและแก้ไขในแต่ละสัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานประสบความสำเร็จ
- ส่งเสริมการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์การให้คะแนนในแบบฟอร์ม
- ให้พนักงานอธิบายแผนการปรับปรุงของตนเองเพื่อให้คุณสามารถให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา
เหมาะสำหรับ: การระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพตั้งแต่เนิ่นๆ และทำให้พนักงานมีความเป็นอิสระมากขึ้นผ่านการประเมินตนเอง
8. แม่แบบเริ่มต้น หยุด ดำเนินการต่อของ ClickUp
คุณทำอย่างไรให้พนักงานของคุณใช้เวลาไปกับงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ?ใช้เทมเพลต ClickUp Start Stop Continue
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- กรอกโน้ตติดกระดาษด้วยกิจกรรมหรือการกระทำตามหมวดหมู่บนแผนภูมิ
- เพิ่มสถานะเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมที่เร่งด่วนและสำคัญ
- เพิ่มสถานะหยุดสำหรับกิจกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพและสิ้นเปลือง
- เพิ่มสถานะดำเนินการต่อสำหรับรายการและกระบวนการที่ได้รับการอนุมัติ
- รับภาพแสดงผลความก้าวหน้า
เหมาะสำหรับ: การทบทวนตนเองและการตรวจสอบองค์กร
9. แม่แบบรายงานประสิทธิภาพ ClickUp
เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมในแต่ละโครงการได้ การแสดงผลที่เข้าใจง่ายทำให้การวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การคำนวณต้นทุน และการวิเคราะห์แนวโน้มเป็นเรื่องง่าย
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ติดตามความคืบหน้าและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) แบบเรียลไทม์
- ป้อนค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณในช่วงเวลาของโปรแกรม/โครงการ/หมุดหมาย
- เพิ่มวันครบกำหนดและระยะเวลาล่าช้า
- คาดการณ์ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
- วัดปริมาณเวลา ความคืบหน้า และงบประมาณผ่านภาพและแผนภูมิ
เหมาะสำหรับ: การแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการโดยอิงตามเวลา ประสิทธิภาพ และต้นทุน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: รัฐบาลสหรัฐฯ เป็นผู้ริเริ่มประเพณีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีจริง ๆ โดยเริ่มจากพระราชบัญญัติการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 1950 ซึ่งกำหนดให้พนักงานของรัฐบาลกลางต้องได้รับการประเมินอยู่ในหนึ่งในสามระดับ ได้แก่ ดีเยี่ยม พอใช้ หรือไม่ผ่านเกณฑ์
10. แม่แบบแผนปฏิบัติการพนักงาน ClickUp
แม่แบบแผนการดำเนินการของพนักงาน ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างเส้นทางที่ละเอียดสำหรับพนักงานในการระบุจุดที่พวกเขาสามารถปรับปรุงได้ทั้งในด้านและวิธีการ มันจะช่วยให้คุณสร้างรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคลในช่วงระยะเวลาการทบทวนและวางแนวทางในการปรับปรุงสำหรับพนักงานแต่ละคน
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- จัดทำรายงานเหตุการณ์และตรวจสอบความรับผิดชอบทั้งจากพนักงานและผู้บังคับบัญชา
- ระบุข้อค้นพบของคุณและสนับสนุนด้วยข้อมูล
- ชี้ให้เห็นถึงจุดที่ควรปรับปรุง สร้างแผนปฏิบัติการสำหรับแต่ละจุด และเพิ่มกรอบเวลา สถานะ และบันทึกสำหรับแต่ละการดำเนินการในส่วน 'การดำเนินการแก้ไข'
- ติดตามความคืบหน้าตามปัญหาที่กำหนดและกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จเป็นผ่านหรือไม่ผ่าน
- รับลายเซ็นดิจิทัลจากพนักงานและผู้ตรวจสอบ
เหมาะสำหรับ: การแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพและให้คำแนะนำแก่พนักงานเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะทางและเติบโตในสายงาน
⚡เปลี่ยนเกม: แน่นอน คุณสามารถดาวน์โหลดแต่ละเทมเพลตแยกกันได้—แต่การที่มีมันกระจัดกระจายทั่วระบบของคุณนั้นไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ ทำไมไม่ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นล่ะ?
เข้าถึงไลบรารีเทมเพลต ของ ClickUp ได้ทันที ซึ่งเต็มไปด้วยเทมเพลตการประเมินประสิทธิภาพที่ปรับแต่งได้ แก้ไข จัดระเบียบเป็นรายการ มอบหมายรายการดำเนินการเป็นงาน และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดจากแดชบอร์ดเดียวที่ใช้งานง่าย
ไม่ต้องเดาอีกต่อไป แค่การจัดการประสิทธิภาพที่ราบรื่น!
อะไรคือแบบฟอร์มการทบทวน 90 วัน?
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 90 วัน เป็นเอกสารโครงสร้างที่ช่วยผู้จัดการในการประเมินความคืบหน้าของพนักงานในช่วงสามเดือนแรก แบบฟอร์มนี้ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ทักษะที่จำเป็น การประเมินเป้าหมาย จุดที่ต้องปรับปรุง และส่วนให้คำแนะนำ ทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
แม่แบบที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างความคาดหวัง, ประสิทธิภาพการทำงาน, และการเติบโต, ทำให้ผู้จัดการมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลงานของพนักงานแต่ละคน. สิ่งนี้ทำให้การให้การสนับสนุนและการให้คำแนะนำอย่างทันเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น.
เทมเพลตเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้าง '90 วันแรก' สรุปสำหรับพนักงานใหม่ ช่วยให้ทั้งผู้จัดการและพนักงานติดตามความก้าวหน้าในช่วงแรกได้อย่างง่ายดาย ด้วยส่วนที่กรอกไว้ล่วงหน้า สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมและเปลี่ยนให้เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้—ช่วยให้พนักงานประเมินตนเอง ปรับปรุง และทำงานสอดคล้องกับทีมของพวกเขา
👀 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดที่ว่าพนักงานควรได้รับการประเมินจากความสามารถในการบรรลุเป้าหมายเฉพาะของบทบาทงานของตนนั้น เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960ผ่านแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย (Management by Objectives) โดยพนักงานและผู้จัดการจะร่วมกันกำหนดเป้าหมาย และได้รับการประเมินผลประจำปีว่าสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ดีเพียงใด
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการทบทวน 90 วันดี?
แบบฟอร์มการทบทวน 90 วันที่มีประสิทธิภาพควรเป็นผืนผ้าใบสำหรับผลงาน เป้าหมาย และความก้าวหน้าของทีมคุณ แบบฟอร์มหลายแบบมีช่องรายละเอียดและชื่อส่วนประกอบที่ดูหรูหรา
แต่คุณจะเลือกอันที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้อย่างไร? นี่คือคุณสมบัติบางประการที่คุณควรพิจารณา:
- เกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจน: มีเกณฑ์ที่ชัดเจน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแต่ละช่องกำลังประเมินอะไร ไม่ควรใช้ศัพท์เฉพาะหรือซับซ้อนเกินไปในตอนแรก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
- การสนทนาแบบสองทาง: เปิดโอกาสให้ผู้จัดการและพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง
- การประเมินที่สมดุล: ปฏิบัติตามกรอบแบบสอบถามการประเมิน 360 องศาโดยเน้นทั้งความสำเร็จและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
- เป้าหมายที่มุ่งเน้นและมุ่งสู่อนาคต: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ และช่วยให้คุณชี้แจงความคาดหวังสำหรับ 90 วันข้างหน้า ซึ่งทำให้ความพยายามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ตัวชี้วัดความก้าวหน้า: มี KPI สำหรับทุกทักษะและเป้าหมายที่จำเป็น วัดผลความสำเร็จและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทำให้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานง่ายขึ้นด้วย ClickUp
การทบทวนผลงาน 90 วันไม่ใช่แค่การติ๊กช่อง—แต่เป็นโอกาสในการกำหนดทิศทางสำหรับความสำเร็จระยะยาวของพนักงาน ด้วยแม่แบบและกระบวนการที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนการประเมินผลงานให้กลายเป็นการสนทนาที่มีความหมายซึ่งขับเคลื่อนการเติบโต ความชัดเจน และการสอดคล้องกัน
หากคุณพร้อมที่จะยกระดับกระบวนการประเมินผลของคุณไปอีกขั้น ลองใช้ ClickUp ตั้งแต่เทมเพลตการประเมินผล 90 วันที่ปรับแต่งได้ การติดตามเป้าหมาย การมอบหมายงาน ไปจนถึงแดชบอร์ดประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการจัดการการประเมินพนักงาน—ทั้งหมดในที่เดียว
สมัครบัญชี ClickUpวันนี้และควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ