"90 วันแรก" สรุป: ข้อคิดสำคัญและการทบทวน

คุณเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรืออาจกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่บทบาทผู้นำในบริษัทใหม่ ขอแสดงความยินดีด้วย! การเปลี่ยนแปลงในสายอาชีพครั้งนี้แน่นอนว่าจะนำมาซึ่งความสำเร็จและรางวัลตอบแทน แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยากที่สุดในการเปลี่ยนงานเช่นกัน
คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง สร้างความสัมพันธ์กับทีมใหม่ และจัดการด้านโลจิสติกส์ในการรับงานใหม่ โชคดีที่ด้วยการมุ่งเน้นการเรียนรู้และการจัดระเบียบ คุณสามารถประสบความสำเร็จในบทบาทใหม่ของคุณได้
ที่นี่ เราจะแบ่งปันข้อคิดสำคัญและคำคมด้านการเป็นผู้นำที่เราชื่นชอบจากหนังสือ "The First 90 Days: Proven Strategies for Getting Up to Speed Faster and Smarter" โดย Michael D. Watkins หนังสือเล่มนี้เน้นเรื่องการเรียนรู้ การปรับตัว และเทคนิคการบริหารจัดการเมื่อต้องเปลี่ยนผ่านสู่ตำแหน่งผู้นำใหม่ ในสรุป "The First 90 Days" นี้ เราจะแบ่งปันเช็กลิสต์ 7 ขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่บทบาทใหม่ พร้อมคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ✨
แต่ก่อนหน้านั้น หากคุณสนใจอ่านสรุปหนังสือเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมคอลเลกชันที่เราคัดสรรมาแล้วของ25 สรุปหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องอ่าน(รวมถึง "The First 90 Days") ได้ในที่เดียว คุณสามารถบันทึก แก้ไข ติดดาว และแม้กระทั่งส่งออกได้จาก ClickUp Docs
⏰ สรุป 60 วินาที
คุณเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือก้าวเข้าสู่บทบาทผู้นำใหม่ใช่ไหม? ขอแสดงความยินดีด้วย! 90 วันแรกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ
- หนังสือของไมเคิล ดี. วัตคินส์, "90 วันแรก", เป็นคู่มือที่ผู้นำในการเปลี่ยนผ่านต้องใช้
- มันแยกกลยุทธ์ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อช่วยให้คุณปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว คว้าชัยชนะในระยะแรก และสร้างความน่าเชื่อถือ หนึ่งในกรอบการทำงานที่สำคัญคืออะไร? คือแบบจำลอง STARS—ช่วยให้คุณปรับแนวทางการนำของคุณให้เหมาะกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
- ประเด็นสำคัญอื่น ๆ ได้แก่: ✔ การปรับกระบวนการเริ่มต้นให้ราบรื่นด้วยการสนทนาที่สำคัญ 5 ครั้ง ✔ การปรับกลยุทธ์ ทักษะ และกระบวนการให้สอดคล้องกันเพื่อประสิทธิภาพ ✔ การประเมินและปรับทีมของคุณเพื่อความสำเร็จในระยะยาว
- ✔ การปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นงานให้มีประสิทธิภาพด้วยบทสนทนาสำคัญ 5 หัวข้อ
- ✔ การปรับกลยุทธ์ ทักษะ และกระบวนการให้สอดคล้องกันเพื่อประสิทธิภาพ
- ✔ ประเมินและปรับทีมของคุณเพื่อความสำเร็จในระยะยาว
- ต้องการแผนการเปลี่ยนผ่านแบบทีละขั้นตอนหรือไม่? วัตคินส์แบ่งปันรายการตรวจสอบ 7 ขั้นตอนที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การตัดขาดอย่างสะอาดไปจนถึงการสร้างเครือข่ายของคุณ
- ด้วยกลยุทธ์และคำแนะนำจาก "The First 90 Days" คุณจะมีสิ่งที่ต้องการเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่บทบาทใหม่ของคุณอย่างราบรื่น
- ต้องการยกระดับทักษะความเป็นผู้นำของคุณหรือไม่?ClickUpมอบโซลูชันครบวงจรสำหรับการต้อนรับพนักงานใหม่ ฝึกอบรมพวกเขา กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และติดตามความก้าวหน้าในช่วง 90 วันแรก (และต่อเนื่อง!)
"90 วันแรก" สรุปหนังสือ อย่างรวดเร็ว
"The First 90 Days" เป็นหนังสือโดยไมเคิล วัตคินส์ ที่นำเสนอแผนที่ทางและกลยุทธ์สำหรับผู้ที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่บทบาทผู้นำในสายอาชีพ ในสรุป "The First 90 Days" แบบรวดเร็วนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร ผู้เขียนคือใคร และหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณในการเปลี่ยนผ่านสู่บทบาทผู้นำได้อย่างไร
ไมเคิล วัตคินส์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้นำและการเจรจาที่มีชื่อเสียงระดับโลก เขาเป็นศาสตราจารย์ด้านการเป็นผู้นำและการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่สถาบันบริหารธุรกิจ IMD เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Genesis Advisers และมีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำมากกว่าสองทศวรรษ นอกจากนี้ เขายังได้รับการยกย่องให้เข้าสู่หอเกียรติยศ Thinkers50 Leadership Hall of Fameจากประสบการณ์และผลงานเขียนมากมายเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ รวมถึงหนังสือ "The First 90 Days" 🏆
ในหนังสือ "The First 90 Days" ผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านอาชีพภายในองค์กร รวมถึงการย้ายไปยังธุรกิจใหม่ หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมถึงความสำคัญอย่างยิ่งของช่วง 90 วันแรกในการทำงานกับผู้นำใหม่ โดยนำเสนอกลยุทธ์และเคล็ดลับที่จะช่วยในทุกด้านตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
แบ่งออกเป็น 10 บท แต่ละบทเน้นกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน 30 วันแรกเน้นการเตรียมตัว การเรียนรู้ และการสร้างแผน 30 วันถัดไปเน้นการคว้าชัยชนะในช่วงแรกและการสร้างทีม 30 วันสุดท้ายเน้นการบริหารจัดการและการเร่งความสำเร็จให้กับทีมทั้งหมด
อ่านต่อเพื่อติดตามสรุป "90 วันแรก" ของเรา ที่คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อคิดสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ และวิธีสร้างรายการตรวจสอบของคุณเองเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ประสบความสำเร็จ 👀
5 ข้อสรุปสำคัญจาก "90 วันแรก" โดย ไมเคิล วัตคินส์
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาเคล็ดลับการจัดการโครงการสำหรับบทบาทการจัดการใหม่หรือแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ตำแหน่งระดับ C-Level หนังสือของ Michael Watkins จะตอบโจทย์คุณได้ ที่นี่ เราจะสรุป "The First 90 Days" พร้อมห้าข้อสรุปสำคัญ
1. ปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ทางธุรกิจ ที่แตกต่างกันโดยใช้ โมเดล STARS
เมื่อเปลี่ยนไปทำงานใหม่ สิ่งแรกที่คุณต้องคิดถึงคือคุณเป็นผู้นำประเภทใด และสิ่งนั้นทำงานอย่างไรในกรณีธุรกิจต่าง ๆ นี่รวมถึงการเข้าใจผลกระทบของคุณตลอดจนสถานการณ์ทางธุรกิจต่าง ๆ ที่องค์กรใหม่ของคุณเผชิญอยู่ 🧐
ในการทำเช่นนี้ วัตคินส์แนะนำให้ใช้โมเดล STARS ซึ่งเป็นตัวย่อที่หมายถึงสถานการณ์ทางธุรกิจทั่วไปห้าประการ:
- สตาร์ทอัพ: คุณกำลังสร้างทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ ทีมงาน และโครงสร้างต่างๆ ทั้งหมดนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าตื่นเต้นซึ่งต้องการการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด
- ระยะเวลาในการพลิกฟื้น: คุณได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการนำแผนกหรือบริษัทที่กำลังประสบปัญหาให้กลับมาฟื้นตัว บทบาทผู้นำของคุณไม่เพียงแต่ต้องปรับโครงสร้างองค์กรเท่านั้น แต่ยังต้องจัดการกับอารมณ์ที่สิ้นหวังและสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานในการนำแนวทางใหม่มาใช้
- การเติบโตอย่างรวดเร็ว: หน้าที่ผู้นำของคุณคือการจ้างพนักงานใหม่และสร้างระบบที่สามารถขยายได้เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว
- การปรับทิศทางใหม่: คุณได้รับการว่าจ้างให้ประเมินแนวทางใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเมื่อเกิดปัญหา แต่ไม่ใช่ทุกคนจะตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านั้น การเป็นผู้นำในลักษณะนี้ต้องอาศัยการเจรจาต่อรองและส่งเสริมให้สมาชิกในทีมเปิดรับการเปลี่ยนแปลง
- การรักษาความสำเร็จ: บริษัทใหม่ของคุณกำลังอยู่ในจุดสูงสุดของความสำเร็จ และหน้าที่ของคุณคือทำให้แน่ใจว่ามันจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป โดยการค้นหาสิ่งที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ และนำเอาโซลูชั่นนวัตกรรมมาใช้เพื่อให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งผู้นำของอุตสาหกรรม
โดยการปรับกลยุทธ์และสไตล์การนำของคุณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง คุณมีโอกาสมากขึ้นที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่น นอกจากนี้ ยังง่ายขึ้นที่จะทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันและทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
2. ปรับกระบวนการ การปฐมนิเทศ ให้มีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ด้วย "5 บทสนทนาสำคัญ"
การเข้าร่วมหรือสร้างทีมใหม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศมาใช้เท่านั้น คุณจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์กับทุกคนในทีมของคุณ หากขาดขั้นตอนสำคัญนี้ จะเป็นเรื่องยากที่จะได้รับการสนับสนุนและการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเปลี่ยนแปลงของคุณเกี่ยวข้องกับการนำบริษัทไปในทิศทางใหม่ 🤝
วัตคินส์แนะนำให้มีการสนทนาที่เขาเรียกว่า "การสนทนาห้าประการ" ซึ่งครอบคลุมการพูดคุยที่คุณควรมีกับหัวหน้าและทีมใหม่ของคุณ
พวกเขาประกอบด้วย:
- การวินิจฉัยตามสถานการณ์: ทบทวนโมเดล STARS ของคุณร่วมกับหัวหน้าและทีมของคุณ ทุกคนเห็นพ้องว่าธุรกิจอยู่ในสถานการณ์เดียวกันหรือไม่? หารือหากมีใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อวางรากฐานของแนวทางการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
- ความคาดหวัง: กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่นิยามความสำเร็จและสิ่งที่แต่ละบุคคลในทีมควรส่งมอบให้ครบถ้วน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนมีลำดับความสำคัญที่สอดคล้องกัน และสร้างแผนปฏิบัติการตามสิ่งเหล่านั้น
- ทรัพยากร: พูดคุยเกี่ยวกับทรัพยากรที่คุณต้องการ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางธุรกิจของคุณ ทรัพยากรเหล่านี้อาจรวมถึงเงิน การสนับสนุนทางเทคนิค การลงทุน หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- สไตล์: ทุกคนสื่อสารแตกต่างกัน บางคนต้องการการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการยืนยันความมั่นใจ ในขณะที่บางคนชอบความเป็นอิสระ ค้นหาสไตล์ของแต่ละสมาชิกในทีมหรือของเจ้านายคุณ และปรับการสื่อสารของคุณให้เหมาะสมกับสไตล์นั้น
- การพัฒนาตนเอง: รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้ดีและสิ่งที่ต้องปรับปรุง การสนทนาเหล่านี้สามารถทำได้กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงรวมถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตั้งแต่เนิ่นๆและเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จ
3. สร้าง ชัยชนะเบื้องต้น ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือและเปิดตัวโครงการ
การประสบความสำเร็จในระยะแรกเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความน่าเชื่อถือของคุณ และช่วยให้คุณถึงจุดคุ้มทุนได้เร็วขึ้น—จุดที่การลงทุนของบริษัทเท่ากับสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้ว ด้วยการประสบความสำเร็จในระยะแรก คุณสร้างแรงผลักดันและความตื่นเต้นให้กับทุกคนในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีก 🥇
วัตคินส์แนะนำให้มุ่งเน้นการสร้างเครดิตในช่วง 30 วันแรก และเปิดตัวโครงการที่ง่ายต่อการประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างเครดิต ให้คุยกับทีมของคุณและหาว่าพวกเขารู้อะไรเกี่ยวกับคุณบ้าง ท้ายที่สุด คุณมีชื่อเสียง และคุณต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรเพื่อที่จะนำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณรู้ว่าพวกเขารู้อะไร คุณสามารถสร้างเครดิตที่มีอยู่แล้วหรือสร้างเครดิตขึ้นมาใหม่ได้
การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือนั้น สำคัญที่จะต้องสามารถเข้าถึงได้และตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงได้ สร้างอำนาจ แต่ต้องแน่ใจว่าคุณยังคงเป็นคนที่เข้าถึงได้ คุณยังต้องการที่จะตั้งความต้องการที่ชัดเจนและเป้าหมายที่สูงส่ง แต่ต้องแน่ใจว่าพวกมันสามารถบรรลุได้เช่นกัน
เมื่อคุณได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะตั้งเป้าหมายสำหรับชัยชนะในช่วงแรก ๆ ให้คำนึงถึงเป้าหมายระยะยาวไว้ด้วย และแยกเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ ที่สามารถทำได้จริง ให้ทีมมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ทุกคนทำงานไปสู่ชัยชนะในช่วงแรก ๆ และหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน
4. สร้างความสอดคล้องในกลยุทธ์ ทักษะ และกระบวนการ
ในฐานะผู้นำ คุณมีหน้าที่ในการชี้นำทีมและทำให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน นั่นหมายถึงการทำให้แน่ใจว่ามีการสอดคล้องกันไม่เพียงแต่ในลำดับความสำคัญเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงสร้างและหน่วยของทีมด้วย ✍️
วัตคินส์โต้แย้งว่าโครงสร้างองค์กรสี่ประการจำเป็นต้องสอดคล้องกันเพื่อความสำเร็จ:
- ทิศทางเชิงกลยุทธ์: ทุกคนจำเป็นต้องรู้ถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของเป้าหมายและบริษัท และเป้าหมายของคุณควรเป็นการกำหนดทิศทางของบริษัทอย่างชัดเจน
- โครงสร้าง: คุณจำเป็นต้องจัดพนักงานให้อยู่ในกลุ่ม ทีม และแผนกต่างๆ เพื่อจัดการกับปริมาณงานที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายของบริษัท
- กระบวนการหลัก: ระบบเหล่านี้เพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทและอาจรวมถึง SOPsสำหรับวิธีการทำงานให้เป็นระเบียบมากขึ้น เครื่องมือต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ และแผนการสื่อสาร งานของคุณคือการประเมินกระบวนการและปรับให้สอดคล้องกับโครงสร้างเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ฐานทักษะ: องค์กรใหม่ของคุณจะประสบความสำเร็จได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ทำงานให้กับองค์กรนั้น ในฐานะผู้นำ คุณจำเป็นต้องจัดสรรบุคลากรที่มีทักษะให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้งานสำเร็จได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ใช้เวลาคิดเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องที่อาจเกิดขึ้น และวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความไม่สอดคล้องในด้านทักษะและทิศทาง รวมถึงศักยภาพและความสามารถของสมาชิกในทีมแต่ละคน
5. ประเมิน สร้าง และปรับทีมของคุณ
ในฐานะผู้นำ คุณทราบดีว่าการมีทีมที่ดีนั้นสำคัญเพียงใด ผู้คนจะเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่คุณจะทำในช่วง 90 วันแรกของคุณ วัตคินส์แนะนำให้เริ่มต้นด้วยการประเมินทีมที่มีอยู่
คุณไม่ควรทำการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากยังไม่เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน ควรจัดตั้งระบบการประเมินผลที่มีเกณฑ์ชัดเจน โดยอิงจากทักษะและรูปแบบการตัดสินใจ จัดทำการประเมินทีมและบุคคลโดยใช้ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI) ที่เฉพาะเจาะจงตามผลงานจริงที่พวกเขาดำเนินการ
ภายในสิ้น 30 วันแรก คุณควรจะสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงานได้จากการประเมินของคุณ วัตคินส์แนะนำให้จัดกลุ่มคนออกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:
- คงไว้ตามเดิม: หากสมาชิกในทีมทำงานได้ดี พวกเขาจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- เก็บไว้ แต่เน้นการพัฒนา: บุคคลนี้ทำงานได้ดีพอสมควร แต่ต้องการการสนับสนุน ซึ่งคุณสามารถให้ได้
- ย้ายไปยังตำแหน่งอื่น: สมาชิกในทีมมีทักษะที่สามารถทำให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตำแหน่งอื่น
- แทนที่: บุคคลนี้ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ และคุณจะหาคนใหม่มาแทนโดยเร็วที่สุด
- สังเกต: คุณไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจหรือต้องการดูว่าบุคคลนั้นทำงานในโครงการเฉพาะอย่างไร ดังนั้นคุณจะสังเกตและจัดกลุ่มพวกเขาเข้าหนึ่งในหมวดหมู่ข้างต้น
ทีมของคุณจะพัฒนาไปเรื่อย ๆ ดังนั้นอย่าลืมกลับมาทบทวนกระบวนการนี้อีกครั้งหลังจาก 90 วันแรกของคุณ เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง และปรับทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของบริษัทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การเตรียมตัวสำหรับ บทบาทใหม่: รายการตรวจสอบ 7 ขั้นตอน
ส่วนที่ยากที่สุดของการเปลี่ยนผ่านไปสู่บทบาทผู้นำใหม่คือการละทิ้งนิสัยเก่าๆ ในอดีต แม้จะมีทีมใหม่ งานใหม่ และวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ก็ยังง่ายที่จะกลับไปสู่กิจวัตรเดิมๆ ที่เคยทำ—และอาจไม่เหมาะกับบทบาทใหม่ของคุณ ⚠️
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเช่นนี้ ไมเคิล วัตคินส์ แนะนำให้คุณเริ่มต้นบทบาทใหม่ทุกครั้งด้วยรายการตรวจสอบ 7 ข้อ. ในตอนที่เราสรุป "90 วันแรก" ต่อไป เราจะแยกแยะรายการตรวจสอบ 7 ข้อนี้ให้คุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว.
1. ตัดขาดอย่างเด็ดขาด
สิ่งสำคัญคือการใช้เวลาในการเฉลิมฉลองการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาอยู่กับเพื่อนในช่วงสุดสัปดาห์หรือการรับประทานอาหารฉลองกับครอบครัว การเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณเป็นสิ่งสำคัญ
นอกจากนี้ การใช้เวลาในการไตร่ตรองถึงสิ่งที่คุณกำลังจะทิ้งไว้เบื้องหลังและสิ่งที่รออยู่ข้างหน้านั้นก็มีความสำคัญเช่นกัน คิดถึงสิ่งที่คุณอยากให้ทำงานได้ดีขึ้นในบทบาทเดิมของคุณ และตั้งความคาดหวังสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบทบาทใหม่ของคุณ
2. ประเมินปัญหาและความสามารถของคุณในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ทำรายการปัญหาที่อาจเกิดขึ้น—รวมถึงปัญหาทางเทคนิค, วัฒนธรรม, และการเมือง—ในแผนกธุรกิจหลัก ๆ ขององค์กร. ปัญหาเหล่านี้อาจรวมถึงการเงิน, ทรัพยากรบุคคล, เทคโนโลยี, และการตลาด. ให้คะแนนปัญหาแต่ละข้อในมาตราส่วน 1 ถึง 10. ตัดสินใจว่าปัญหาใดที่คุณสามารถแก้ไขได้—และต้องการแก้ไข—และปัญหาใดที่คุณจำเป็นต้องขอการสนับสนุนเพื่อแก้ไข.
3. ประเมินจุดแข็งของคุณ
ใช้เวลาคิดเกี่ยวกับจุดแข็งของคุณและสิ่งที่ทำให้คุณเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ คิดถึงสิ่งที่คุณทำได้ดีในบทบาทที่ผ่านมาและสถานการณ์ที่คุณคิดว่าอาจทำได้ไม่ดีนัก พิจารณาว่าทักษะเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณในงานใหม่ของคุณอย่างไร และอาจขัดขวางความสำเร็จของคุณในสถานการณ์ทางธุรกิจบางประการได้อย่างไร
4. พัฒนาทัศนคติแห่งการเรียนรู้
ไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้นำในสตาร์ทอัพ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือบริษัทข้ามชาติ คุณก็มีประวัติการประสบความสำเร็จไว้มากมาย ด้วยชัยชนะมากมายที่คุณได้รับมา คุณอาจตกอยู่ในกับดักของการคิดว่าคุณรู้ดีที่สุด
เมื่อย้ายไปตำแหน่งใหม่ สิ่งสำคัญคือการสร้างทัศนคติที่พร้อมเรียนรู้ สิ่งที่เคยใช้ได้ผลในบทบาทอื่นอาจไม่ได้ผลดีในตำแหน่งใหม่ของคุณ คิดถึงการพัฒนาตนเองและการพัฒนาภาวะผู้นำขณะที่คุณก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ เข้าร่วมการอบรม เปิดใจรับการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน และพิจารณาวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาเดิม
5. อัปเดตเครือข่ายของคุณ
สำหรับผู้นำใหม่และผู้นำเก่า การมีเครือข่ายที่มั่นคงให้พึ่งพาได้นั้นเป็นสิ่งล้ำค่าอย่างยิ่ง ลองประเมินเครือข่ายของคุณดูว่ามีใครบ้างที่สามารถช่วยให้คุณเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น พึ่งพาที่ปรึกษาเก่า ๆ และมองหาช่องว่างที่คุณอาจต้องการคนใหม่เข้ามาช่วยเหลือ สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านี้เพื่อที่คุณจะมีเครือข่ายสนับสนุนที่พร้อมช่วยให้คุณเติบโตอย่างรวดเร็ว
6. ระวังความไม่พอใจ
ไม่ว่าคุณจะย้ายไปองค์กรใหม่หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กร บางคนอาจไม่มีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงนี้เท่าคุณ พวกเขาอาจพยายามขัดขวางไม่ให้คุณประสบความสำเร็จหรือจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ในทีม ผู้จัดการใหม่ หรือเพื่อนร่วมงานเก่า ควรตระหนักถึงจุดอ่อนเหล่านี้ ให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์ในการทำงาน กำหนดความคาดหวังให้ชัดเจน และสร้างแผนการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
7. ขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการ
วันแรกของสิ่งใหม่ ๆ มักจะเต็มไปด้วยความกลัวและความตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือ—ไม่ว่าจะเป็นจากหัวหน้าใหม่หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในทีมของคุณ ติดต่อขอความช่วยเหลือและทรัพยากรเมื่อคุณต้องการ โดยเฉพาะในช่วง 90 วันแรกที่คุณกำลังปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
💡📚 โบนัส: หากคุณสนใจอ่านสรุปหนังสือเพิ่มเติม ลองดูคอลเลกชันที่เราคัดสรรมาแล้ว25 สรุปหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องอ่านในที่เดียวคุณสามารถบันทึก แก้ไข บันทึกเป็นรายการโปรด และแม้กระทั่งส่งออกได้จาก ClickUp Docs
คำคมยอดนิยมจาก "90 วันแรก"
หนังสือของไมเคิล วัตคินส์ เต็มไปด้วยปัญญาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้นำ ไม่เพียงแต่เขารู้เรื่องของเขาเป็นอย่างดี แต่เขายังสื่อสารในลักษณะที่สร้างแรงบันดาลใจและน่าสนใจ
นี่คือบางส่วนของคำคมที่เราชื่นชอบจาก "90 วันแรก:"
- "เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องระดมพลังจากผู้คนมากมายในองค์กรของคุณ หากคุณทำสิ่งที่ถูกต้อง วิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญ และแรงผลักดันของคุณก็จะสามารถขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าและทำหน้าที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ"
- การเข้าร่วมบริษัทใหม่เปรียบเสมือนการปลูกถ่ายอวัยวะ—และคุณคืออวัยวะใหม่ หากคุณไม่ใส่ใจในการปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ คุณอาจถูกโจมตีโดยระบบภูมิคุ้มกันขององค์กรและถูกปฏิเสธได้
- "การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่คุณทำในช่วง 90 วันแรกของคุณอาจเกี่ยวข้องกับผู้คน"
- "ภารกิจคือสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ วิสัยทัศน์คือเหตุผลที่ทำให้ผู้คนรู้สึกมีแรงจูงใจที่จะทำงานในระดับสูง และกลยุทธ์คือวิธีการจัดสรรทรัพยากรและตัดสินใจเพื่อให้บรรลุภารกิจ"
ต้องการเรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานในช่วง 90 วันแรกของคุณหรือไม่? เรามีวิดีโอที่เหมาะสำหรับคุณ!
นำบทเรียนจาก "90 วันแรก" มาใช้กับ ClickUp
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่าง ClickUp คุณสามารถนำข้อสรุปสำคัญจากสรุป "90 วันแรก" นี้ไปใช้ได้รวดเร็วและง่ายดายกว่าที่เคย นี่คือคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการของ ClickUp ที่จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านสู่บทบาทผู้นำใหม่ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น 🤩
ClickUp Goalsช่วยให้การตั้งเป้าหมายระยะยาวและการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย พร้อมหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนและเพิ่มเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้สำหรับแต่ละทีม แผนก หรือทั้งองค์กร อัตโนมัติการติดตามความคืบหน้า และสร้างโฟลเดอร์เพื่อดูเป้าหมายของสมาชิกทีมและแผนกต่างๆ ได้อย่างสะดวก
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ใช้คุณสมบัติการมอบหมายงานและการตรวจสอบสถานะของ ClickUpเพื่อสร้างทีมของคุณ ติดตามความรับผิดชอบของทุกคน และหลีกเลี่ยงการไม่สอดคล้องกันกับทีมใหม่ของคุณ มอบหมายความสำคัญให้กับแต่ละงานเพื่อให้ทุกคนทราบถึงงานที่สำคัญที่สุด เพิ่มการพึ่งพาเพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถเห็นได้ว่างานใดกำลังขัดขวางความคืบหน้าของงานอื่น ๆ
รักษาความเป็นระเบียบด้วยClickUp Spaces โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตำแหน่งผู้นำของคุณเกี่ยวข้องกับการดูแลหลายแผนก ปรับแต่งแต่ละ Space ด้วยรายการและโฟลเดอร์เพื่อเก็บสิ่งต่างๆ เช่น SOP เอกสารบริษัท และทรัพยากรโครงการไว้ในที่เดียว เปิดใช้งานการแจ้งเตือนที่กำหนดเองเพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารมีประสิทธิภาพทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือโครงการเสร็จสิ้น
ClickUp ยังมีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 1,000แบบ—รวมถึงเทมเพลตแผนงาน 30, 60 และ 90 วัน—เพื่อช่วยให้ทุกอย่างตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยเทมเพลตแผนงาน 30-60-90 วันจาก ClickUpมอบแผนปฏิบัติการสำหรับสามเดือนแรกในบทบาทใหม่ของคุณ ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมาย ระบุงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า
คุณจะพบเทมเพลต SOPมากมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมการจัดการที่เป็นระเบียบ ใช้สิ่งเหล่านี้ในการแนะนำสมาชิกใหม่ของทีมหรือสร้างกระบวนการที่ดีขึ้นสำหรับทีมที่มีอยู่เพื่อนำไปปฏิบัติ
ทำให้ 90 วันแรกของคุณประสบความสำเร็จด้วย ClickUp
ด้วยกลยุทธ์และคำแนะนำจาก "The First 90 Days" คุณจะมีความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่บทบาทใหม่ได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่การสร้างทีมที่ดีขึ้น การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน ไปจนถึงการคว้าชัยชนะในช่วงแรก หนังสือเล่มนี้มอบแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำ
ยกระดับความเป็นผู้นำของคุณไปอีกขั้นด้วยการสมัครใช้ ClickUp วันนี้ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ช่วยให้คุณรับพนักงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย ตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ และติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสร้างระบบที่ปรับเปลี่ยนได้และเหมาะกับความต้องการขององค์กรใหม่ของคุณ 🙌