เครื่องมือสร้างภาพ PNG AI ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างภาพโปร่งใสคุณภาพสูง

ในปี 1966,กลุ่มเด็กถูกขอให้ทำนายชีวิตในอนาคต—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชีวิตจะเป็นอย่างไรในต้นปี 2000
คำตอบของพวกเขามีตั้งแต่ความกังวลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยไปจนถึงความตื่นเต้นเกี่ยวกับความสะดวกสบายในอนาคต แต่การคาดการณ์หนึ่งโดดเด่นออกมา: ระบบอัตโนมัติ—และพวกเขาก็ถูกต้อง
วันนี้ เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างเกือบทุกสิ่งได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที รวมถึงภาพ PNG แบบโปร่งใสคุณภาพสูงด้วย ซึ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบและธุรกิจ เพราะช่วยให้พวกเขาสามารถสื่อสารความคิดของตนได้ทางภาพด้วยการให้คำแนะนำอย่างง่าย ๆ
เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา สร้างภาพ และเร่งกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือสร้างไฟล์ PNG ด้วย AI ที่ดีที่สุดซึ่งคุณสามารถใช้งานได้ทันที
เครื่องมือสร้างไฟล์ PNG ด้วย AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|ClickUp
|ภาพที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือของ AI
|ตัวสร้างภาพด้วย AI ในตัว, กระดานไวท์บอร์ดแบบเรียลไทม์, คำสั่งข้อความเพื่อสร้างภาพ, การจัดการโครงการ
|ฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
|Adobe Firefly
|ภาพ AI คุณภาพสูงครอบคลุมทุกสื่อ
|พรีเซ็ตข้อความเป็นภาพ, การผสานกับ Adobe CC อย่างไร้รอยต่อ, เนื้อหาพร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์
|ฟรี; ชำระเงินตั้งแต่ $9.99/เดือน
|Canva AI
|เครื่องมือออกแบบ AI แบบครบวงจรที่เข้าถึงได้
|Magic Studio, ลบพื้นหลัง, Dream Lab สำหรับการสร้างภาพจากข้อความ, การทำงานร่วมกันบนคลาวด์
|ฟรี; ชำระเงินตั้งแต่ $10/เดือน
|Picsart AI
|เครื่องมือสร้างสรรค์ที่รวดเร็วและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
|ลบพื้นหลังด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว, เพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI, อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายบนมือถือ, เทมเพลตสำหรับโซเชียลมีเดีย
|ฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $13/เดือน
|มิดเจอร์นีย์
|การควบคุมทางศิลปะและภาพที่เหนือจริง
|แอป Discord/เว็บ, การซูม/เลื่อนภาพ, การปรับรูปแบบข้อความ, การตั้งค่าขั้นสูง
|จ่ายเท่านั้น; เริ่มต้นที่ $10/เดือน
|รันเวย์ เอ็มแอล
|การสร้างวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การสร้างข้อความ/วิดีโอ/ภาพ, Gen-3, การแก้ไขขั้นสูง, การร่วมมือกับแบรนด์
|ฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
|DALL·E 3
|การสร้างภาพที่เรียบง่ายและแม่นยำ
|ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่ปลอดภัย การเติมภาพพื้นฐาน
|ฟรี (มีลายน้ำ); ChatGPT Plus $20/เดือน
|โฟเตอร์ เอไอ
|ฟรี, สไตล์กว้างหลากหลาย
|พรีเซ็ตศิลปะหลายสิบแบบ, รองรับการแปลงข้อความ/รูปภาพเป็นรูปภาพ, สลับใบหน้า, เครื่องมือแก้ไขภาพพื้นฐาน
|ฟรี; ชำระเงินตั้งแต่ $8.99/เดือน
|เลโอนาร์โด AI
|ทรัพยากรเกมและการปรับแต่งคำสั่ง
|สไตล์พรีเซ็ต, โมเดลที่กำหนดเอง, ชุมชน Discord
|ฟรี; ชำระเงินตั้งแต่ $10/เดือน
|ไนท์คาเฟ่
|การสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
|หลากหลายรุ่น, ความท้าทาย, เครดิตฟรีรายวัน, รองรับหลายแพลตฟอร์ม
|ฟรี; ชำระเงินตั้งแต่ $5.99/เดือน
|แจสเปอร์ อาร์ต
|การตลาดภาพในระดับใหญ่
|การสร้างเนื้อหาไม่จำกัด, การควบคุมสไตล์แบรนด์, การลบพื้นหลัง
|ชำระเงินแล้ว; เริ่มต้นที่ $39/เดือน
คุณควรค้นหาอะไรในตัวสร้าง PNG ด้วย AI?
ก่อนเลือกเครื่องมือสร้างภาพ PNG ด้วย AI ที่เหมาะสม คุณต้องทราบก่อนว่าคุณต้องการสร้างภาพอะไร ภาพสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า? กราฟิกที่ไม่เหมือนใครสำหรับเอกสารการตลาด หรือศิลปะดิจิตอลที่มีพื้นหลังโปร่งใส?
เมื่อจัดการเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้ว นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อเลือกเครื่องมือของคุณ:
- เครื่องมือสร้างภาพจากข้อความที่เปลี่ยนคำสั่งง่ายๆ ให้กลายเป็นภาพ PNG ที่สมบูรณ์เพียงแค่ไม่กี่คลิก
- ตัวเลือกในการอัปโหลดและรีมิกซ์ภาพด้วยความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดโดยใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI
- คุณสมบัติการอธิบายภาพที่วิเคราะห์และสร้างเนื้อหาจากภาพถ่ายที่อัปโหลด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ง่ายขึ้น
- การควบคุมการปรับแต่งสำหรับอัตราส่วนภาพ, ตัวกรองสี, และพื้นหลัง
- ผลลัพธ์ความละเอียดสูงที่รับประกันรายละเอียดคมชัดและขอบที่ชัดเจน
- หลากหลายสไตล์ทางศิลปะที่เหมาะกับทุกสิ่งตั้งแต่ไอคอนมินิมอลไปจนถึงศิลปะการวาดภาพน้ำมัน
เครื่องมือสร้างไฟล์ PNG ด้วย AI ที่ดีที่สุด
นี่คือรายชื่อทั้งหมดของโปรแกรมสร้างไฟล์ PNG ด้วย AI ที่ดีที่สุด
เครื่องมือสร้างศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณสร้างภาพ PNG ความละเอียดสูงพร้อมพื้นหลังโปร่งใส—ปรับแต่งให้เหมาะกับแบรนด์, สไตล์ภาพ, และสไตล์ศิลปะของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพด้วย AI แบบร่วมมือ)
มีเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI อยู่มากมาย แต่มีเพียงไม่กี่ตัวที่ผสานเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับการจัดการโครงการแบบครบวงจร
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp กำลังทำให้ชีวิตของทีมออกแบบง่ายขึ้นมากด้วยการนำเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังเข้ามาในกระบวนการทำงานประจำวันของพวกเขา
หนึ่งในคุณสมบัติที่เจ๋งที่สุดคือ AI Image Generator ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยตรงในClickUp Whiteboards นั่นหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นภาพ PNG คุณภาพสูงได้เพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการ—ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ หรือรอแรงบันดาลใจที่จะมา
คำแนะนำ: "สร้างภาพของสมองที่มีเซลล์ประสาทกำลังทำงานอยู่รอบๆ"
ดูผลลัพธ์ในภาพด้านล่าง!
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด, วาดภาพขั้นตอนการดำเนินงานของผู้ใช้, หรือเพียงแค่ต้องการภาพประกอบอย่างรวดเร็วสำหรับการประชุม, คุณสามารถสร้างภาพได้ทันทีและวางลงบนกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้โดยตรง
กระดานไวท์บอร์ดเหล่านี้เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการทำงานร่วมกัน พวกมันช่วยให้ทีมของคุณทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มโน้ตแบบสติ๊กเกอร์ รูปร่าง และตอนนี้ยังมีภาพที่สร้างโดย AI ทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถย้ายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เชื่อมโยงไอเดีย และแม้กระทั่งเปลี่ยนองค์ประกอบของกระดานไวท์บอร์ดให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้เพียงแค่คลิกเดียว
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางสร้างสรรค์หรือไม่?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้แล้ว จะใช้การเรียนรู้ของเครื่องและฐานข้อมูลศิลปะเพื่อช่วยทีมออกแบบ:
✅ สร้างข้อความกระตุ้นที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
✅ เอาชนะอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์
✅ เพิ่มประสิทธิภาพภาพที่สร้างโดย AI ของคุณ
ด้วยการผสานการสร้างสรรค์ภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือและระบบการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ClickUp สำหรับทีมออกแบบได้รวมทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว คุณสามารถเก็บรักษาสินทรัพย์ จัดการคำแนะนำ และติดตามทุกขั้นตอนในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp เลย นี่คือวิธีที่ฉลาดขึ้น รวดเร็วขึ้น และเชื่อมต่อได้ดีขึ้นในการออกแบบร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและแนวคิดทางภาพได้อย่างรวดเร็ว
- ไฮไลต์ข้อความใด ๆ และปรับปรุงมันโดยใช้แถบเครื่องมือ AI ที่ผสานรวมไว้
- สร้างสรุปและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการออกแบบและการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- แปลเนื้อหา แก้ไขไวยากรณ์ และปรับแต่งข้อความให้สมบูรณ์ภายในแพลตฟอร์มเดียว
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Whiteboards—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดเชิงภาพ, การร่างภาพ, และภาพที่สร้างโดย AI
- เริ่มงานได้โดยตรงจาก ClickUp Whiteboards เพื่อบันทึกไอเดียสร้างสรรค์ได้ทันที
- ใช้เทมเพลตเพื่อออกแบบกระบวนการทำงานที่สนับสนุนกระบวนการออกแบบของคุณ
- ให้คำแนะนำที่ชัดเจนบนภาพด้วยซอฟต์แวร์การบันทึกข้อความบนภาพของ ClickUp
- ใช้ClickUp Clipsเพื่อแนะนำทีมของคุณผ่านข้อเสนอแนะโดยละเอียด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติหลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp:
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Clickup มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงมากและมีฟีเจอร์มากมายที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม การตั้งค่าเริ่มต้นและการใช้งานครั้งแรกอาจซับซ้อน แต่สามารถจัดการได้ ราคาสมเหตุสมผลและคุ้มค่า ฉันใช้ Clickup ในการทำงานประจำวันและรู้สึกพึงพอใจ
Clickup มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงมากและมีฟีเจอร์มากมายที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม การตั้งค่าเริ่มต้นและการใช้งานครั้งแรกอาจซับซ้อน แต่สามารถจัดการได้ ราคาสมเหตุสมผลและคุ้มค่า ฉันใช้ Clickup ในการทำงานประจำวันและรู้สึกพึงพอใจ
2. Adobe Firefly (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพคุณภาพสูงด้วย AI ในหลากหลายสื่อ)
Adobe Firefly นำเสนอชุดเครื่องมือสร้างสรรค์ครบวงจรสำหรับการสร้างภาพ วิดีโอ เสียง เวกเตอร์และเทมเพลตงานออกแบบกราฟิก
สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือ AI สำหรับนักออกแบบ นักการตลาด และผู้สร้างเนื้อหา Adobe Firefly นำพลังของการสร้างไฟล์ PNG ด้วย AI มาสู่ระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่เชื่อถือได้ของ Adobe
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างภาพที่สวยงามพร้อมพื้นหลังโปร่งใส สำรวจสไตล์ศิลปะใหม่ ๆ หรือทดลองกับกระบวนการสร้างภาพจากข้อความ เครื่องมือนี้มอบการควบคุมสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ให้คุณ ยิ่งไปกว่านั้น มันยังผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Photoshop, Illustrator และ Adobe Express
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Firefly
- สัมผัสประสบการณ์ การสร้างภาพจากข้อความด้วยสไตล์ศิลปะที่น่าทึ่งพร้อมพรีเซ็ตและเอฟเฟกต์
- เพลิดเพลินกับการควบคุมอัตราส่วนภาพที่แม่นยำสำหรับภาพ PNG ทั้งหมด
- สร้างวิดีโอ, เสียง, และภาพ AI โดยใช้หน้าต่างที่ใช้งานง่ายเดียวกัน
- ผสานการทำงานกับ Photoshop, Illustrator และ Adobe Express
- สร้างเนื้อหาที่ปลอดภัยและพร้อมสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์
ข้อจำกัดของ Adobe Firefly
- ไม่มีการสนับสนุนการกระตุ้นเชิงลบเพื่อยกเว้นองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ
- วิดีโอคลิปมีความยาวจำกัดที่ห้าวินาที
- ข้อความในภาพที่สร้างขึ้นมักปรากฏบิดเบี้ยวหรือไม่ถูกต้อง
ราคาของ Adobe Firefly
- ฟรี
- ไฟร์ฟลาย สแตนดาร์ด: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไฟร์ฟลาย โปร: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไฟร์ฟลาย พรีเมียม: $199.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Creative Cloud ทุกแอป: $59.99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Adobe Firefly
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Adobe Firefly ว่าอย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Adobe Firefly มีความใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณคุ้นเคยกับระบบนิเวศของ Adobe อยู่แล้ว ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากในการสร้างไอเดียอย่างรวดเร็วและสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียคุณภาพสูงโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบที่ซับซ้อน
Adobe Firefly มีความเข้าใจง่ายอย่างเหลือเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณคุ้นเคยกับระบบนิเวศของ Adobe ฉันพบว่ามันมีประโยชน์ในการสร้างไอเดียอย่างรวดเร็วและสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียคุณภาพสูงโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบที่ซับซ้อน
✨ ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เครื่องสร้างภาพด้วย AI สามารถเรียนรู้สไตล์ของศิลปินคนใดก็ได้ เปลี่ยนอัลกอริทึมและวิสัยทัศน์ของพวกเขาให้กลายเป็นแปรงดิจิทัลที่เลียนแบบทุกอย่างตั้งแต่ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาไปจนถึงการออกแบบนามธรรมสมัยใหม่
3. Canva AI (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือออกแบบ AI ที่เข้าถึงได้และครบวงจร)
Canva เป็นเครื่องมือออกแบบกราฟิกที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วเนื่องจากคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย
ด้วย AI, Canva นำเสนอคุณสมบัติ Magic Studio และ Dream Lab ให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพ AI ได้อย่างง่ายดาย ปรับปรุงภาพถ่าย ลบพื้นหลัง ปรับสี และจัดรูปแบบการออกแบบใหม่โดยใช้ข้อความและภาพที่ระบุอย่างง่าย
นอกจากนี้ Canva ยังเป็นระบบคลาวด์เต็มรูปแบบ หมายความว่าคุณสามารถทำงานได้จากทุกที่บนอุปกรณ์ใดก็ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva AI
- เพลิดเพลินกับการสร้างภาพจากข้อความผ่าน Dream Lab เพื่อภาพที่รวดเร็ว สวยงาม และสร้างโดย AI
- เข้าถึงเครื่องมือลบพื้นหลัง ปรับขนาด และปรับปรุงคุณภาพของ AI
- สร้างเนื้อหาสำหรับทุกแพลตฟอร์มหลักด้วยอัตราส่วนภาพที่เหมาะสม
- ใช้เทมเพลตคู่มือสไตล์นับพัน ชุดแบรนด์ และการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Canva AI
- คุณสมบัติบางอย่างอาจรู้สึกจำกัดสำหรับนักออกแบบมืออาชีพ
- ข้อความที่สร้างโดย AI ในภาพอาจปรากฏไม่สม่ำเสมอหรือไม่ถูกต้อง
ราคาของ Canva AI
- ฟรี
- Canva Pro: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Canva Teams: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- Canva Enterprise: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว AI ของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (45+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Canva AI ว่าอย่างไร
หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจคือ Magic Media ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นภาพ วิดีโอ หรือกราฟิกได้ เพียงแค่คุณพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการ แล้ว Canva จะสร้างมันให้คุณทันที คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาภาพสต็อกที่สมบูรณ์แบบหรือพยายามคิดวิธีสร้างกราฟิกด้วยตัวเองอีกต่อไป
หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจคือ Magic Media ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นภาพ วิดีโอ หรือกราฟิกได้ เพียงแค่คุณพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการ แล้ว Canva จะสร้างมันให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาภาพสต็อกที่สมบูรณ์แบบหรือพยายามคิดวิธีสร้างกราฟิกเองอีกต่อไป
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการเรียนรู้หรือราคาของ Figma อยู่ใช่ไหม? บทความ "ทางเลือกและคู่แข่งของ Figma ที่ดีที่สุด" ได้รวบรวม 10 เครื่องมือยอดนิยมที่ใช้งานง่ายกว่า ราคาประหยัด แต่ยังคงประสิทธิภาพสำหรับการออกแบบร่วมกันได้อย่างเต็มที่
4. Picsart AI (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขภาพและวิดีโอที่รวดเร็วและใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น)
Picsart เป็นหนึ่งในชุดสร้างสรรค์แรกๆ ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นและธุรกิจขนาดเล็กเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การเพิ่ม AI ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยเครื่องมืออย่างAI Image Generator, AI Background Remover และ AI Enhance ผู้ใช้สามารถสร้างภาพคุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่นาที แอปมือถือของ Picsart ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถแก้ไขภาพได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา ตั้งแต่การสร้างภาพ PNG ด้วย AI ไปจนถึงเทมเพลตที่พร้อมใช้งานบนโซเชียลมีเดีย
คุณยังได้รับสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือ AI สร้างสรรค์มากกว่า 20 รายการ แรงบันดาลใจจากชุมชนผ่าน "Spaces" และฟีเจอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สร้างสรรค์ในทุกอุตสาหกรรม—ตั้งแต่แฟชั่นไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Picsart AI
- สร้างภาพ, GIF และวิดีโอสั้น ๆ โดยใช้ข้อความคำสั่งง่าย ๆ
- ใช้เครื่องมือ AI แบบ 1 แตะ เช่น การลบพื้นหลัง การถ่ายโอนสไตล์ และการแทนที่วัตถุ
- สำรวจอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทั้งบนมือถือและเว็บ—เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- เพลิดเพลินกับการแก้ไขแบบกลุ่ม ชุดแบรนด์ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- เข้าถึงการดาวน์โหลด PNG, แบบอักษรที่กำหนดเอง และอัตราส่วนภาพหลายแบบ
ข้อจำกัดของ Picsart AI
- เครื่องมือ AI บางตัวต้องการการซื้อเพิ่มเติมในแอป (เช่น การสร้างอวาตาร์)
- อินเทอร์เฟซอาจดูรกหรือซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่บนเว็บ
- คุณสมบัติขั้นสูงยังคงตามหลังเครื่องมือระดับมืออาชีพ เช่น Adobe Photoshop
ราคา Picsart AI
- ฟรี
- บวก: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Picsart AI
- G2: 4. 5/5 (575+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Picsart AI ว่าอย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่ Picsart มีเทมเพลตและเครื่องมือแก้ไขรูปภาพมากมายที่ช่วยฉันในการแก้ไข ปรับแต่ง และทำให้รูปภาพของฉันพิเศษยิ่งขึ้น เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแก้ไขภาพถ่ายสำหรับครอบครัวและโซเชียลมีเดีย เครื่องมือเหล่านี้ใช้งานง่ายมากในการนำไปใช้ตามความต้องการของคุณในการทำงาน ฉันใช้ Picsart อยู่ตลอดเวลาสำหรับภาพถ่ายของฉันและไม่เคยต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเลย เพราะมันสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของฉันได้อย่างง่ายดาย แต่ฉันมั่นใจว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าจะต้องยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ *
ฉันชอบที่ Picsart มีเทมเพลตและเครื่องมือแก้ไขรูปภาพมากมายที่ช่วยฉันในการแก้ไข ปรับแต่ง และทำให้รูปภาพของฉันพิเศษยิ่งขึ้น เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแก้ไขภาพถ่ายสำหรับครอบครัวและโซเชียลมีเดีย เครื่องมือเหล่านี้ใช้งานง่ายมากในการนำไปใช้ตามความต้องการของคุณในการทำงาน ฉันใช้ Picsart อยู่ตลอดเวลาสำหรับภาพถ่ายของฉันและไม่เคยต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเลย เพราะมันง่ายมากที่จะผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของฉัน แต่ฉันมั่นใจว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าจะยอดเยี่ยมตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ *
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการจัดระเบียบไอเดียของทีมให้มากกว่าแค่หัวข้อย่อยอยู่หรือเปล่า?วิธีสร้างบอร์ดไอเดียสำหรับการระดมสมองจะแนะนำวิธีการใช้บอร์ดภาพเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ จัดระเบียบการทำงานร่วมกัน และเปลี่ยนความคิดที่สับสนให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติได้จริง
📮 ClickUp Insight: ครึ่งหนึ่งของผู้ใช้งานของเราเผชิญกับความท้าทายในการนำ AI มาใช้—23% ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน และ 27% รู้สึกว่าต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับงานขั้นสูง
ClickUp ขจัดอุปสรรคเหล่านั้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบแชทที่ใช้งานง่ายเหมือนการส่งข้อความ ทีมสามารถเริ่มต้นด้วยคำสั่งพื้นฐานและค้นพบฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังได้อย่างราบรื่น—ไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน ไม่ต้องยุ่งยาก
5. Midjourney (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมทางศิลปะและภาพที่เหนือจริงและทรงพลัง)
Midjourney เริ่มต้นเป็นเครื่องมือบน Discord ที่เป็นที่รู้จักจากภาพที่สวยงามตระการตา สไตล์เหนือจริง สัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ และการจัดองค์ประกอบแบบภาพยนตร์ Midjourney เป็นที่ชื่นชอบอย่างกว้างขวางในหมู่นักศิลปะดิจิทัล นักการตลาด และผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการผลักดันขอบเขตใหม่ๆ
Midjourney ช่วยให้คุณสร้างภาพ PNG ด้วย AI, ศิลปะแนวคิด, และภูมิทัศน์แฟนตาซีด้วยการควบคุมสไตล์อย่างละเอียดโดยใช้คำสั่งข้อความที่ง่ายหรือซับซ้อน
เครื่องมือยอดนิยมนี้ตอนนี้ยังมีแอปพลิเคชันเว็บพร้อมแผนที่ยืดหยุ่นและการสนับสนุนเบื้องหลังที่โปร่งใส
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney
- เพลิดเพลินกับคุณภาพการสร้างภาพที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน พร้อมการควบคุมสไตล์ศิลปะที่ไม่มีใครเทียบได้
- ใช้การปรับเปลี่ยนภาพซ้ำๆ การซูม การเลื่อน และการขยายภาพ
- อัปโหลดภาพอ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดสไตล์ของภาพและความสม่ำเสมอของตัวละคร
- ปรับแต่งความเข้มของคำสั่ง, การจัดรูปแบบ, และอัตราส่วนภาพด้วยการตั้งค่าขั้นสูง
- เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและแกลเลอรีที่มีชีวิตชีวาเพื่อสำรวจและได้รับแรงบันดาลใจอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Midjourney
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการในขณะนี้
- โหมดล่องหน (การสร้างภาพส่วนตัว) มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Midjourney
- พื้นฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $60/เดือน ต่อผู้ใช้
- เมก้า: $120/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Midjourney
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Midjourney ว่าอย่างไร
A รีวิว Trustpilot กล่าวว่า:
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายที่สุดในบรรดาเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ทั้งหมด ไม่ลงลึกในรายละเอียด (เหมือน Stable diffusion) แต่ทำในสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายที่สุดในบรรดาเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ทั้งหมด ไม่ลงลึกในรายละเอียด (เหมือน Stable diffusion) แต่ทำในสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: รู้สึกถูกจำกัดด้วยราคาหรือการสนับสนุนของ Midjourney หรือไม่?ทางเลือกและคู่แข่งของ Midjourney สำหรับการสร้างภาพด้วย AI ที่ดีที่สุดนำเสนอ 11 เครื่องมือทรงพลังที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า การสนับสนุนที่ดีกว่า และคุณสมบัติสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์
6. Runway ML (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอด้วย AI และการเล่าเรื่องผ่านสื่อมัลติมีเดีย)
Runway กำลังนิยามใหม่ว่าเราสร้างเรื่องราวทางสายตาอย่างไร—ด้วยเครื่องมือ AI ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์ นักออกแบบ และผู้สร้างเนื้อหา
จากมิวสิควิดีโอไปจนถึงโฆษณาและภาพยนตร์เต็มรูปแบบ โมเดล Gen-3 Alpha และ Act-One ของ Runway ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง วิดีโอคุณภาพสูงและควบคุมได้ เพียงไม่กี่คำสั่ง
Runway ยังรองรับการแก้ไขแบบร่วมมือกัน, การจัดเก็บสินทรัพย์, เสียงที่กำหนดเอง, และอื่น ๆ ทั้งหมดภายในอินเตอร์เฟซที่สะอาดและมืออาชีพ
อีกข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งคือแบรนด์อย่าง Lionsgate และ Madonna กำลังใช้งานอยู่แล้ว
คุณสมบัติเด่นบนรันเวย์
- ใช้การสร้างข้อความเป็นวิดีโอ, วิดีโอเป็นวิดีโอ, และภาพเป็นวิดีโอที่มีความสมจริงสูง
- เพลิดเพลินกับคุณสมบัติการแก้ไขภาพขั้นสูง เช่น การเคลื่อนไหวช้า การลบพื้นหลัง และการเบลอใบหน้า
- ใช้การสร้างเสียงพูดแบบกำหนดเองสำหรับการซิงค์ปากของ AI และกระบวนการทำงานของข้อความเป็นเสียง
- นำทางผ่าน UI ที่สะอาดและใช้งานง่ายซึ่งรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีม
ข้อจำกัดของทางวิ่ง
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือวิดีโอ
- ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัย
- ลายน้ำ และข้อจำกัดด้านเวลา มีผลกับผู้ใช้แผนฟรี
การกำหนดราคาทางวิ่ง
- ฟรี
- มาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของรันเวย์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Runway ว่าอย่างไร
รีวิวจากProduct Huntกล่าวว่า:
ราคาสูงเกินไปมาก หากคุณสมัครแบบไม่จำกัด (Relaxed) การสร้างวิดีโอความยาว 10 วินาทีจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที คุณไม่สามารถใส่คิววิดีโอได้ ต้องรอจนกว่าวิดีโอแต่ละอันจะเสร็จทีละอัน
ระบบ AI เข้าใจคำสั่งของคุณผิดครึ่งหนึ่ง ซึ่งทำให้คุณเสียเวลาและเครดิตไปเปล่า ๆ นอกจากนี้ยังมีการเซ็นเซอร์ที่ไวเกินไป แม้แต่คนใส่เสื้อยืดแขนสั้นก็ยังถือว่าเสี่ยงเกินไป และพวกเขาก็ไม่บอกด้วยว่าปัญหาคืออะไร ขณะที่คุณกำลังพยายามหาว่าปัญหาคืออะไร บัญชีของคุณก็ถูกระงับไปแล้ว
พวกเขาบอกว่าคุณสามารถอุทธรณ์ได้ แต่เรื่องนั้นไม่เป็นความจริง พวกเขาแค่บอกว่าคำตัดสินของพวกเขาเป็นที่สิ้นสุด ไม่ให้คำอธิบายใดๆ และบอกให้คุณไปให้พ้น ที่นี่แย่กว่าการจ่ายเงินแพงเกินจริงเสียอีก
ราคาสูงเกินไปมาก หากคุณสมัครแบบไม่จำกัด (Relaxed) การสร้างวิดีโอความยาว 10 วินาทีจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที คุณไม่สามารถคิววิดีโอได้เช่นกัน คุณต้องรอจนกว่าจะเสร็จทีละรายการ
ระบบ AI เข้าใจคำสั่งของคุณผิดครึ่งหนึ่ง ซึ่งทำให้คุณเสียเวลาและเครดิตไปเปล่า ๆ นอกจากนี้ยังมีการเซ็นเซอร์ที่ไวเกินไป แม้แต่คนใส่เสื้อยืดแขนสั้นก็ยังถือว่าเสี่ยงเกินไป และพวกเขาก็ไม่บอกด้วยว่าปัญหาคืออะไร ในขณะที่คุณกำลังพยายามหาว่าปัญหาคืออะไร บัญชีของคุณก็ถูกระงับไปแล้ว
พวกเขาบอกว่าคุณสามารถอุทธรณ์ได้ แต่เรื่องนั้นไม่เป็นความจริง พวกเขาแค่บอกว่าคำตัดสินของพวกเขาเป็นที่สิ้นสุด ไม่ให้คำอธิบายใดๆ และบอกให้คุณไปให้พ้น ทุกอย่างยังดีกว่าความยุ่งเหยิงราคาแพงนี้
✨ เกร็ดความรู้: ผลงานศิลปะดิจิทัลชิ้นแรกของโลกมีต้นกำเนิดมาจากระบบต่อต้านอากาศยานที่ถูกดัดแปลง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จอห์น วิทนีย์ และเจมส์ น้องชายของเขา ได้นำคอมพิวเตอร์อนาล็อกซึ่งเดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เล็งเป้าหมายเครื่องบินข้าศึก มาพัฒนาเป็นเครื่องวาดภาพอันล้ำสมัยที่กลายเป็นรากฐานของศิลปะดิจิทัลที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์
📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างคำสั่ง Midjourney ที่จำเป็นสำหรับศิลปินและนักออกแบบ
7. DALL·E 3 (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพด้วย AI ที่เรียบง่ายและแม่นยำผ่าน ChatGPT)
DALL·E 3 คือเครื่องมือสร้างภาพล่าสุดจาก OpenAI ซึ่งได้รับความนิยมไม่แพ้ ChatGPT เลย เครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์นี้ได้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งเข้ากับ ChatGPT ทำให้ผู้ใช้สามารถคิดค้นไอเดีย ปรับปรุงคำสั่ง และแก้ไขภาพที่สร้างขึ้นได้
ไม่ว่าคุณต้องการฉากที่เหมือนจริงเหมือนภาพถ่ายหรือภาพวาดที่เต็มไปด้วยจินตนาการ DALL·E 3 ก็สามารถตีความคำอธิบายข้อความได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งสำหรับคำสั่งสั้นและซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเติมภาพพื้นฐานที่ช่วยให้คุณแก้ไขพื้นที่เฉพาะในภาพที่สร้างจากข้อความได้ ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ChatGPT
ไม่เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ DALL·E 3 ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อความสะดวกในการใช้งานมากกว่าการควบคุม—เพื่อสร้างภาพที่รวดเร็วและสวยงามโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ยากลำบาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DALL·E 3
- สร้างภาพที่มีรายละเอียดคุณภาพสูงจากข้อความสั้นหรือยาว
- ได้รับประโยชน์จากการเติมภาพที่เรียบง่ายซึ่งรวมอยู่สำหรับการแก้ไขภาพเฉพาะจุด
- ใช้ผ่าน Bing Image Creator หรือร่วมกับ ChatGPT Plus
- เพลิดเพลินกับเนื้อหาที่ปลอดภัยและสามารถใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ พร้อมระบบป้องกันในตัว
ข้อจำกัดของ DALL·E 3
- ไม่รองรับการอัปโหลดรูปภาพ, การอ้างอิงสไตล์, หรือการขยายผืนผ้าใบ
- ขาดการควบคุมในระดับรายละเอียดที่พบในเครื่องมืออย่าง Midjourney หรือ Stable Diffusion
- จะไม่สร้างบุคคลสาธารณะหรือเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน
ราคาของ DALL·E 3
- ฟรี (มีลายน้ำ)
- ChatGPT Plus: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
DALL·E 3 คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง DALL.E 3 อย่างไรบ้าง?
DALL-E 3 สร้างภาพที่มีความละเอียดสูง สร้างสรรค์ และสวยงามทางสายตา ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำอย่างใกล้ชิด ความสามารถในการตีความคำอธิบายที่ซับซ้อน สร้างภาพที่สร้างสรรค์ และรักษาความสอดคล้องในคุณภาพของภาพนั้นน่าทึ่ง การผสานรวมกับเครื่องมือที่ใช้ข้อความช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ทำให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งผู้เริ่มต้นและมืออาชีพ นอกจากนี้ การปรับปรุงในด้านความสมจริงและความหลากหลายทางศิลปะทำให้โดดเด่นสำหรับโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ
DALL-E 3 สร้างภาพที่มีความละเอียดสูง สร้างสรรค์ และสวยงามทางสายตา ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำอย่างใกล้ชิด ความสามารถในการตีความคำอธิบายที่ซับซ้อน สร้างภาพที่สร้างสรรค์ และรักษาความสอดคล้องในคุณภาพของภาพนั้นน่าทึ่ง การผสานรวมกับเครื่องมือที่ใช้ข้อความช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ทำให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งผู้เริ่มต้นและมืออาชีพ นอกจากนี้ การปรับปรุงในด้านความสมจริงและความหลากหลายทางศิลปะทำให้โดดเด่นสำหรับโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Dall-E สำหรับการสร้างภาพด้วย AI
8. Fotor AI Image Generator (โปรแกรมสร้างภาพที่ดีที่สุดฟรีพร้อมสไตล์หลากหลาย)
เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ของ Fotor ถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างงานศิลปะ, อวาตาร์, หรือภาพสินค้าด้วยความพยายามน้อยที่สุด เครื่องมือสร้างภาพศิลปะนี้ยังรองรับการสร้างภาพจากข้อความและภาพด้วย โดยมีตัวเลือกสไตล์ศิลปะหลายสิบแบบ เช่น การ์ตูน, ภาพวาดสีน้ำมัน, อนิเมะ, ภาพร่าง, และ 3D
Fotor ยังมีเครื่องมือสำหรับการขยายขนาดภาพ, การลบพื้นหลัง, และการเปลี่ยนใบหน้า ทั้งหมดรวมอยู่ในชุดแก้ไขภาพที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fotor
- ใช้ฟรีพร้อม 8 เครดิต + โบนัสประจำวัน
- เพลิดเพลินกับการสนับสนุนการแปลงข้อความเป็นภาพและการแปลงภาพเป็นภาพ
- ใช้สไตล์หลากหลายรูปแบบ รวมถึง NFT, โลโก้, แอนิเมชัน และตัวอย่างผลิตภัณฑ์
- ใช้เครื่องมือแก้ไขภาพพื้นฐาน (ปรับขนาดภาพให้ใหญ่ขึ้น, ลบพื้นหลัง, เป็นต้น)
ข้อจำกัดของ Fotor
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างเครื่องมือ
- การควบคุมการสร้างสรรค์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับ Pro Tools
- ไม่มีการปรับแต่งขั้นสูง เช่น การอ้างอิงสไตล์หรือการขยายผืนผ้าใบ
ราคาของ Fotor
- แผนฟรี
- ข้อดี: $8.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- โปร+: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Fotor
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 950 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Fotor ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2กล่าวว่า:
ส่วนที่ดีที่สุดของแอปพลิเคชันคือช่วงของฟีเจอร์ที่มีให้ใช้ฟรีหรือราคาถูก. วิธีใช้ง่ายเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทำให้แอปนี้กลายเป็นหนึ่งในแอปที่ดีที่สุดในการผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับโปรแกรมแก้ไขรูปภาพ.
ส่วนที่ดีที่สุดของแอปพลิเคชันคือช่วงของฟีเจอร์ที่มีให้ใช้ฟรีหรือราคาถูก วิธีใช้ง่ายเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทำให้แอปนี้เป็นหนึ่งในแอปที่ดีที่สุดในการนำ AI มาใช้ในโปรแกรมแก้ไขรูปภาพ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เลิกใช้โน้ตติดกระดานที่ยุ่งเหยิง—เทมเพลตและเทคนิคการระดมสมองให้เทมเพลตที่มีโครงสร้างฟรี 11 แบบ เพื่อช่วยให้ทีมเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นแผนกลยุทธ์ และรักษาการร่วมมือให้ราบรื่น
9. Leonardo AI (ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์เกมและการควบคุมสไตล์)
เดิมทีถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักพัฒนาเกมในการสร้างงานศิลปะแนวคิดและทรัพย์สินทางภาพ Leonardo AI ได้พัฒนาเป็นชุดเครื่องมือสร้างสรรค์ครบวงจร
Leonardo AI นำเสนอโมเดลที่ปรับแต่งอย่างละเอียด, การตั้งค่าสไตล์ล่วงหน้า, และเครื่องมือช่วยในการสร้างคำสั่ง เช่น เครื่องสร้างคำสั่งแบบสุ่มและเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพคำสั่ง—ทั้งหมดนี้อยู่ในอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา
ในขณะที่แผนฟรีของโปรแกรมสร้างภาพด้วย AI นี้มอบภาพที่สร้างขึ้นอย่างไม่ซ้ำใครและระบบโทเคนที่มีปริมาณมาก ผู้ใช้พรีเมียมสามารถเข้าถึงเครื่องมือแก้ไขหลังการสร้างภาพ โมเดลที่กำหนดเอง และตัวเลือกคำแนะนำขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Leonardo AI
- เพลิดเพลินกับการสร้างภาพอย่างรวดเร็ว (10–20 วินาทีต่อชุด)
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้างคำแนะนำศิลปะ AIที่มีประโยชน์และเครื่องมือแนะนำสไตล์
- เพลิดเพลินกับแผนฟรีพร้อมโทเค็น 150 หน่วยทุก 8 ชั่วโมง
- สนับสนุนการออกแบบตัวละคร, ศิลปะคอนเซปต์, ม็อกอัพผลิตภัณฑ์, และอื่น ๆ
- เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน Discord ที่มีความกระตือรือร้นและการสนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์ที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ Leonardo AI
- เครื่องมือแก้ไขหลังการสร้างถูกล็อกไว้หลังเพย์วอลล์
- แผนฟรีไม่รวมการสร้างภาพส่วนตัว
- รายละเอียดบางส่วนในคำสั่งอาจถูกละเว้นเพื่อเน้น "บรรยากาศ" โดยรวม
ราคาของ Leonardo AI
- ฟรี
- แผนฝึกงาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนช่างฝีมือ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนมาเอสโตร: $60/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Leonardo AI
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Leonardo AI ว่าอย่างไร
รีวิวจาก Trustpilot กล่าวว่า :
แน่นอนว่าหนึ่งในเครื่องมือแอนิเมชันที่ดีกว่าที่มีอยู่ในระดับผู้บริโภค Leonardo ได้ช่วยอย่างมากและทำให้ช่องของฉันเติบโตถึง 3,500 ผู้ติดตามในเก้าวัน
แน่นอนว่าหนึ่งในเครื่องมือแอนิเมชันที่ดีกว่าที่มีอยู่ในระดับผู้บริโภค Leonardo ได้ช่วยอย่างมากและทำให้ช่องของฉันเติบโตถึง 3,500 ผู้ติดตามในเก้าวัน
✨ ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ซอฟต์แวร์วาดภาพดิจิทัลตัวแรกสำหรับผู้ใช้ทั่วไป—MacPaint—เปิดตัวบนเครื่อง Macintosh รุ่นแรกของ Apple ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถวาด แก้ไข และส่งออกกราฟิกได้ ก่อนที่ผู้คนส่วนใหญ่จะได้ยินคำว่า "ศิลปะดิจิทัล" เสียอีก
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งที่ดีที่สุดสำหรับ AI สร้างสรรค์
10. NightCafe (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและความหลากหลายของโมเดล)
NightCafe เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มศิลปะ AI ที่เข้าถึงได้ง่ายและเน้นชุมชนมากที่สุดในปัจจุบัน แพลตฟอร์มนี้รวบรวมโมเดลการสร้างภาพที่หลากหลายไว้มากมาย—รวมถึง Flux, DALL·E 3, Stable Diffusion, SDXL, Ideogram, Imagen และอื่น ๆ อีกมากมาย—ภายใต้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
ส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือคุณสามารถรับเครดิตฟรีได้ทุกวันโดยการเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย, กดไลค์ผลงานศิลปะ, หรือมีส่วนร่วมในการคุยกัน.
คุณสมบัติเด่นของ NightCafe
- การเข้าถึงโมเดล AI หลากหลายประเภท รวมถึง DALL·E 3, Flux, SDXL, Imagen และอื่น ๆ
- เข้าร่วมชุมชนศิลปะที่มีชีวิตชีวาและกระตือรือร้น พร้อมกับความท้าทาย ความคิดเห็น และการร่วมมือ
- ใช้เครดิตฟรีรายวัน พร้อมตัวเลือกการหมุนเวียนสำหรับแผนชำระเงิน
- เพลิดเพลินกับคุณสมบัติพิเศษ เช่น การสร้างจำนวนมาก การปรับแต่งโมเดล และตัวเลือกคำสั่งขั้นสูง
- เข้าถึงการสนับสนุนข้ามแพลตฟอร์ม: เว็บ, มือถือ, และแท็บเล็ต
ข้อจำกัดของ NightCafe
- การควบคุมและการจำกัดเนื้อหาอาจรู้สึกเข้มงวดเกินไป
- เครื่องมือแก้ไขเชิงลึกหรือการเติมภาพที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานระดับมืออาชีพ
- การตอบกลับอย่างรวดเร็วอาจไม่สม่ำเสมอระหว่างโมเดล
ราคาของ NightCafe
- ฟรี
- AI Beginner: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้สนใจงานอดิเรกด้าน AI: 9.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ผู้ชื่นชอบ AI: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ศิลปิน AI: $49.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ NightCafe
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง NightCafe ว่าอย่างไร
รีวิวจากTrustpilotกล่าวว่า:
NightCafé เปิดประตูมากมายให้กับฉัน เป็นสถานที่ที่น่าทึ่ง มีชุมชนที่ยอดเยี่ยม และหากคุณไม่สามารถ (หรือไม่ต้องการ) เป็นสมาชิก Pro คุณก็ยังมีโอกาสไม่จำกัดที่จะปล่อยให้จินตนาการของคุณบินไปและสร้างงานศิลปะ AI ที่น่าทึ่งได้ แนะนำอย่างยิ่ง!
NightCafé เปิดประตูมากมายให้กับฉัน เป็นสถานที่ที่น่าทึ่ง มีชุมชนที่ยอดเยี่ยม และหากคุณไม่สามารถ (หรือไม่ต้องการ) เป็นสมาชิก Pro คุณก็ยังมีโอกาสไม่จำกัดที่จะปล่อยให้จินตนาการของคุณบินไปและสร้างงานศิลปะ AI ที่น่าทึ่งได้ แนะนำอย่างยิ่ง!
📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างที่น่าทึ่งของศิลปะที่สร้างโดย AI
11. Jasper Art (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการภาพที่มีแบรนด์อย่างรวดเร็ว)
Jasper Art คือฟีเจอร์การสร้างภาพภายในแพลตฟอร์มเนื้อหา AI แบบครบวงจรของ Jasper
เครื่องมือสร้างภาพ PNG ด้วย AI นี้ช่วยให้คุณสร้างภาพคุณภาพสูงปลอดค่าลิขสิทธิ์ได้ทันทีจากข้อความที่คุณป้อน—ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตภาพถ่ายสต็อกหรือเผชิญกับข้อจำกัดด้านการออกแบบ
เครื่องมือนี้ถูกผสานเข้ากับระบบนิเวศของ Jasper โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ที่ใช้งาน Jasper อยู่แล้วในด้านการเขียนข้อความโฆษณา การวางแผนแคมเปญ หรือการอัตโนมัติเสียงของแบรนด์
ด้วยเครื่องมือแก้ไขภาพในตัว (เช่น การลบพื้นหลัง, การยกเลิกการครอบตัด, การขยายขนาด, และการสร้างสรรค์ใหม่) Jasper ทำให้การสร้างภาพที่ดูดีและตรงตามแบรนด์ของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วในปริมาณมาก
คุณสมบัติเด่นของ Jasper Art
- ใช้ การสร้างภาพไม่จำกัด ที่รวมอยู่ในทุกแผน
- สัมผัสประสบการณ์ เครื่องมือคลิกเดียว สำหรับการลบพื้นหลัง, การทำความสะอาดข้อความ, การเพิ่มขนาดภาพ, และอื่น ๆ
- ใช้การสร้างภาพที่นำด้วยสไตล์เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์
- เพลิดเพลินกับความเป็นส่วนตัวในตัว: ภาพจะไม่ถูกใช้เพื่อฝึกฝนโมเดลของ Jasper
- เข้าถึงการใช้งานเชิงพาณิชย์ (โดยมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความคล้ายคลึงและลิขสิทธิ์)
ข้อจำกัดของ Jasper Art
- การดิ้นรนกับความสมจริงในใบหน้าและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI หลายตัว)
- ต้องมีการสมัครสมาชิก Jasper (เริ่มต้นที่ $39/เดือน)
- ไม่มีการเติมภาพขั้นสูงหรือการควบคุมผ้าใบเหมือนเครื่องมือของ Midjourney หรือ SDXL
ราคาของ Jasper Art
- ผู้สร้าง: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ Jasper Art
- G2: 4. 7/5 (1,240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,840+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Jasper Art ว่าอย่างไร
ชอบมากที่ผู้ช่วย AI นี้สร้างเนื้อหาเจ๋งๆ ได้ในไม่กี่วินาทีเลยเพื่อน ไม่เหมือนซอฟต์แวร์อื่นๆ มันช่วยให้ฉันเอาชนะอาการเขียนไม่ออกและสร้างผลงานที่เป็นต้นฉบับได้ ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องเสียเวลาจ้องหน้าจอเปล่าๆ
ชอบมากที่ผู้ช่วย AI นี้สร้างเนื้อหาเจ๋งๆ ได้ในไม่กี่วินาทีเลยนะเพื่อน ไม่เหมือนซอฟต์แวร์อื่นๆ มันช่วยให้ฉันเอาชนะอาการตันและสร้างผลงานที่เป็นต้นฉบับได้ ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องเสียเวลาจ้องหน้าจอเปล่าๆ อีกต่อไป
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการออกแบบกราฟิก
ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบเสมอด้วย ClickUp
ผู้จัดการกระบวนการของผึ้ง AI เจสัน เออร์แมคได้เน้นย้ำในคำรับรองของเขาว่า:
ClickUp มีเครื่องมือสำหรับแสดงภาพกระบวนการ เป้าหมาย และอื่นๆ ของคุณ เป็นสุดยอดของการทำงานร่วมกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มมุมมอง Whiteboard View
ClickUp มีเครื่องมือสำหรับแสดงภาพกระบวนการ เป้าหมาย และอื่นๆ ของคุณ เป็นสุดยอดของการทำงานร่วมกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มมุมมองกระดานไวท์บอร์ด
นี่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของ ClickUp ได้อย่างชัดเจน ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่ดีที่สุด ClickUp ทำให้ทุกอย่างราบรื่น (และสนุกด้วย) ตั้งแต่การเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นไฟล์ PNG แบบโปร่งใสภายในไม่กี่วินาที ไปจนถึงการเปิดตัวแคมเปญเต็มรูปแบบ
ยังต้องสลับไปมาระหว่างห้าแท็บเพื่อจัดการโปรเจกต์เดียวอยู่หรือเปล่า? อาจถึงเวลาที่จะยกระดับการทำงานของคุณด้วยการอัปเกรดที่ขับเคลื่อนด้วยไฟล์ PNG แล้ว
ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีวันนี้ และสร้างผลงานชิ้นเอกด้วย AI ของคุณ!