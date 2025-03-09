13 ซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบภาพที่ดีที่สุดในปี 2025

เป็นความจริง: โมเดล AI ของคุณมีประสิทธิภาพเพียงเท่าข้อมูลที่มันเรียนรู้มาเท่านั้น ซึ่งจริงทั้งสำหรับอัลกอริทึมที่สร้างข้อความและสร้างภาพ ดังนั้นเมื่อคำอธิบายประกอบภาพไม่สอดคล้องกัน ถูกติดป้ายผิด หรือล้าสมัย นักพัฒนา AI และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จัดการโครงการขนาดใหญ่ต้องเผชิญกับกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เวลาถูกสูญเสียไปกับการแก้ไขป้ายกำกับด้วยตนเอง สมาชิกในทีมใช้มาตรฐานที่แตกต่างกัน และการผสานรวมคำอธิบายประกอบเข้ากับกระบวนการเรียนรู้ของเครื่องกลายเป็นอุปสรรคที่น่าหงุดหงิด
หากปัญหาความร่วมมือและอุปสรรคในการบูรณาการข้อมูลกำลังฉุดรั้งคุณไว้ คุณไม่ได้เผชิญอยู่เพียงลำพัง เครื่องมือที่เหมาะสมไม่ได้เพียงแค่ติดป้ายกำกับภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยมาตรฐาน, อัตโนมัติ, และผสานการบันทึกข้อมูลเข้ากับกระบวนการทำงานของ AI ได้อย่างราบรื่น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงเครื่องมือสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบภาพที่ดีที่สุด เพื่อให้ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการแก้ไขข้อมูล และใช้เวลาไปกับการพัฒนา AI ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
นี่คือสรุปเครื่องมือสำหรับการทำคำอธิบายประกอบภาพที่ดีที่สุดในปัจจุบัน:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน, การทำงานร่วมกัน, และการจัดการข้อเสนอแนะ
- Labelbox: เหมาะที่สุดสำหรับการติดป้ายกำกับภาพเวกเตอร์
- SuperAnnotate: เหมาะที่สุดสำหรับการทำเครื่องหมายภาพที่มีความแม่นยำสูงและซับซ้อน
- V7: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในการใส่คำอธิบายประกอบภาพและวิดีโอในระดับใหญ่
- CVAT: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลการติดป้ายกำกับวัตถุที่ซับซ้อนในโครงการการเรียนรู้ของเครื่อง
- LabelMe: เหมาะที่สุดสำหรับการติดป้ายกำกับวัตถุที่ใช้รูปหลายเหลี่ยมในคอมพิวเตอร์วิชัน
- Hive AI: เหมาะที่สุดสำหรับการทำคำอธิบายประกอบภาพที่มีความแม่นยำสูงโดยมนุษย์ในปริมาณมาก
- VoTT: เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมการตรวจจับวัตถุ
- เพลเมนต์: เหมาะที่สุดสำหรับการทำเครื่องหมายข้อมูล 3D และ LiDAR คุณภาพสูง
- Scale AI: เหมาะที่สุดสำหรับการทำเครื่องหมายข้อมูลที่ซับซ้อนโดยใช้ AI ช่วย
- LabelImg: เหมาะที่สุดสำหรับการทำเครื่องหมายวัตถุเพื่อการตรวจจับวัตถุอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- RectLabel: เหมาะที่สุดสำหรับการทำเครื่องหมายรูปร่างขั้นสูงและจุดสำคัญ
- Dataloop: เหมาะที่สุดสำหรับการทำคำอธิบายประกอบด้วย AI ในโครงการขนาดใหญ่
การใส่คำอธิบายประกอบภาพคืออะไร?
การใส่คำอธิบายประกอบภาพหมายถึง การติดป้ายกำกับภาพด้วยข้อมูลเฉพาะเพื่อช่วยให้ระบบ AI สามารถจดจำและเข้าใจภาพเหล่านั้นได้ ซึ่งกระบวนการนี้ประกอบด้วยการเพิ่มข้อมูลเมตาลงในภาพ เช่น การระบุวัตถุ การวาดเส้นขอบรูปร่าง หรือการระบุพื้นผิวและสี
ตัวอย่างเช่น เมื่อกล้องสมาร์ทโฟนของคุณตรวจจับและโฟกัสที่ใบหน้า มันกำลังใช้การใส่คำอธิบายภาพ ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการฝึกฝนด้วยภาพที่มีป้ายกำกับนับพันภาพเพื่อจดจำลักษณะของมนุษย์ ซึ่งช่วยพัฒนาการถ่ายภาพ ความปลอดภัย และการขับขี่อัตโนมัติ
นี่คือตัวอย่างของการทำงานของการทำเครื่องหมายภาพ (image annotation) โดยการติดป้ายกำกับวัตถุแต่ละชิ้นในภาพ อัลกอริทึมสามารถอ่านภาพได้ดีขึ้น และดำเนินการที่เหมาะสม
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับการทำคำอธิบายประกอบภาพ?
กุญแจสำคัญในการใช้งานซอฟต์แวร์การใส่คำอธิบายประกอบภาพไม่ใช่แค่การมีอัลกอริทึมที่ดีกว่าเท่านั้น แต่คือการทำให้แน่ใจว่าทุกคนป้อนข้อมูลที่สะอาดและสม่ำเสมอเข้าไปในนั้น
ซอฟต์แวร์ทำเครื่องหมายที่ดีที่สุดช่วยเปลี่ยนข้อมูลที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นข้อมูลที่เป็นระเบียบซึ่งช่วยปรับปรุงการฝึกอบรม AI
นี่คือคุณสมบัติที่คุณควรให้ความสำคัญเมื่อค้นหาซอฟต์แวร์สำหรับการทำคำอธิบายประกอบภาพ:
- 🖍️ ความหลากหลายในการใส่คำอธิบายประกอบ: เครื่องมือควรรองรับวิธีการใส่คำอธิบายประกอบหลายรูปแบบ เช่น กล่องสี่เหลี่ยมสำหรับตรวจจับวัตถุ รูปหลายเหลี่ยมสำหรับรูปร่างที่ซับซ้อน และการแบ่งส่วนเชิงความหมายสำหรับความแม่นยำในระดับพิกเซล
- 🤝 เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: มองหาซอฟต์แวร์สำหรับการใส่คำอธิบายประกอบภาพที่รองรับการทำงานเป็นทีมแบบเรียลไทม์ พื้นที่ทำงานร่วมกัน การเข้าถึงตามบทบาท และระบบให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและลดความซ้ำซ้อน
- 🧩 การออกแบบที่เข้าใจง่าย: อินเทอร์เฟซที่ปราศจากความยุ่งเหยิงช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ ทำให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่ความแม่นยำและประสิทธิภาพได้
- 🚀 ความสามารถในการขยาย: เครื่องมือควรสามารถจัดการงานปริมาณมาก (การใส่คำอธิบายประกอบภาพ/วิดีโอหลายพันรายการ) ได้โดยไม่ลดความเร็วหรือคุณภาพ
- ⚡ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: มองหาคุณสมบัติเช่น การติดป้ายกำกับอัตโนมัติ, ข้อเสนอแนะสำหรับการทำเครื่องหมาย, และการเพิ่มปริมาณข้อมูลเพื่อเร่งกระบวนการทำงานและเพิ่มความแข็งแกร่งของแบบจำลอง
- 🔗 ความสามารถในการผสานรวม: รับประกันความเข้ากันได้อย่างไร้รอยต่อกับระบบที่มีอยู่ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เครื่องมือบริหารโครงการ และเฟรมเวิร์ก ML เพื่อรักษาการทำงานที่ราบรื่น
ซอฟต์แวร์ทำเครื่องหมายภาพที่ดีที่สุดเพื่อติดป้ายกำกับภาพของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
มาดูซอฟต์แวร์สำหรับการใส่คำอธิบายประกอบภาพยอดนิยมกันดีกว่า โดยเริ่มจากตัวโปรดภายในองค์กร—ClickUp
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงาน, การทำงานร่วมกัน, และการจัดการข้อเสนอแนะ)
การจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่แล้ว และเครื่องมือสำหรับการทำแอนโนเทชันภาพส่วนใหญ่ก็ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ClickUpช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการผสานฟีเจอร์การใส่คำอธิบายประกอบภาพขั้นสูงเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการของคุณโดยตรง
เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของ ClickUp
คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ, PDF และวิดีโอได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือ Proofing ของ ClickUp เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเพิ่มความคิดเห็นในรูปภาพและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณเพื่อดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในอีเมลยาวเหยียดหรือความคิดเห็นที่สูญหายอีกต่อไปเพียงความคิดเห็นที่ชัดเจนและครอบคลุมเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น!
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพใน ClickUp:
- มอบหมายความคิดเห็นได้ทันทีและเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานด้วยคลิกเดียว
- เปิดไฟล์โดยตรงในภารกิจ
- คลิก 'เพิ่มความคิดเห็น' เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจอย่างชัดเจน
นอกเหนือจากเครื่องมือพิสูจน์อักษรแล้ว ClickUp ยังทำหน้าที่เป็นกระดานวาดความคิดพร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ClickUp Whiteboards
ด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถ วาดภาพอย่างอิสระ ใส่เครื่องหมายบนรูปภาพ เชื่อมโยงไอเดีย จัดรูปแบบข้อความ เพิ่มโน้ตติด และแปลงลายเส้นให้เป็นงาน ได้โดยไม่ต้องหยุดชะงัก เพิ่มความคิดเห็นเพื่อเปลี่ยนไอเดียใด ๆ ให้เป็นรายการที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย!
💡เคล็ดลับสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ:
- เริ่มต้นด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดเพื่ออัปโหลดภาพสำหรับการอภิปรายกลุ่ม
- ใส่คำอธิบายประกอบด้วยลูกศร รูปร่าง และข้อความเพื่อเน้นองค์ประกอบสำคัญ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเปลี่ยนไอเดียให้เป็นงานได้ทันที
- แปลงคำอธิบายประกอบภาพเป็นงานโดยตรงภายใน ClickUp โดยคงความต่อเนื่องของกระบวนการทำงาน
คุณยังสามารถสร้างภาพ AI ใน ClickUp Whiteboards เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและแบ่งปันบริบทเพิ่มเติมได้อีกด้วย แทนที่จะอธิบายแนวคิดเพียงอย่างเดียว คุณสามารถสร้างภาพโดยใช้ClickUp Brainและใส่คำอธิบายประกอบเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ขั้นตอน หรือข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ได้
งานใน ClickUp
กำลังทำงานในโครงการทำเครื่องหมายภาพจำนวนมากอยู่หรือไม่?
ClickUp Tasksสามารถช่วยคุณสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองได้ คุณสามารถเพิ่มประเภทงานต่าง ๆ ได้ เช่น 'การใส่คำอธิบายประกอบแบบกรอบล้อม' และ 'การติดป้ายข้อความ' เพิ่มสถานะงานที่กำหนดเอง ตั้งค่าระดับความสำคัญของงาน และเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องและงานที่ขึ้นอยู่กับงานอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกและแบ่งปันวิดีโอที่บันทึกไว้ด้วยเครื่องมือตัดต่อในตัวของClickUp ที่เรียกว่าClickUp Clips. โดยใช้ Clips คุณสามารถบันทึกหน้าจอของคุณและทิ้งความคิดเห็นไว้ภายในหัวข้อเดียวกันได้.
- ใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF, รูปภาพ และวิดีโอได้โดยตรงภายในงานโดยไม่ต้องสลับแอป
- ปักหมุดความคิดเห็นไว้ที่ตำแหน่งที่แน่นอนของภาพเพื่อขจัดความคลุมเครือในข้อเสนอแนะ
- เปิดใช้งานการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบหลายผู้ใช้เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือ
- แปลงความคิดเห็นเป็นงานโดยตรงเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรับรองผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการได้
- ซิงค์อย่างราบรื่นกับ Slack, Zoom และ Microsoft Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการเรียนรู้อย่างรวดเร็วเนื่องจากจำนวนฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่มีอยู่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp มีเครื่องมือสำหรับแสดงภาพกระบวนการ เป้าหมาย และอื่นๆ ของคุณ เป็นสุดยอดของการทำงานร่วมกัน และมีการพัฒนาในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มมุมมองกระดานไวท์บอร์ด
ClickUp มีเครื่องมือสำหรับแสดงภาพกระบวนการ เป้าหมาย และอื่นๆ ของคุณ เป็นสุดยอดของการทำงานร่วมกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มมุมมองกระดานไวท์บอร์ด
2. Labelbox (เหมาะที่สุดสำหรับการติดป้ายกำกับภาพเวกเตอร์)
Labelbox เป็นเครื่องมือติดป้ายกำกับเวกเตอร์ที่ใช้งานง่าย ใช้ในการฝึกโมเดล AI สำหรับการตรวจจับและจดจำวัตถุ ช่วยในการใส่คำอธิบายประกอบแบบจุด (การติดป้ายกำกับจุดเฉพาะในภาพหรือชุดข้อมูล) การใส่คำอธิบายประกอบแบบเส้น (การติดป้ายกำกับโครงสร้างเชิงเส้น) และการใส่คำอธิบายประกอบแบบกรอบสี่เหลี่ยม (การใช้กล่องเพื่อเน้นวัตถุ)
ผู้ช่วย AI ของ Labelbox จะ เพิ่มป้ายกำกับโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงผลลัพธ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบเพิ่มเติม เช่น ข้อความ วิดีโอ รูปภาพ และวิดเจ็ต HTML ที่กำหนดเอง เพื่อเพิ่มบริบทให้กับป้ายกำกับได้อีกด้วยซึ่งช่วยสนับสนุนการสื่อสารด้วยภาพที่แข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำหมายเหตุ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Labelbox
- วิเคราะห์และปรับชุดข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือสำรวจข้อมูลที่ครอบคลุม
- รับประกันความแม่นยำด้วยเครื่องมือวาดภาพอัจฉริยะ, คีย์ลัด, และฟังก์ชันซูม/เลื่อน
- ค้นหาข้อมูลภาพโดยใช้ตัวกรองคำอธิบายประกอบและเมตาดาต้า
- ใช้กระบวนการทำงานแบบหลายผู้บันทึกและคุณสมบัติการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องและความสม่ำเสมอของข้อมูล
ข้อจำกัดของ Labelbox
- ไม่เหมาะสำหรับการทำเครื่องหมายภาพขนาดใหญ่เนื่องจากข้อจำกัดด้านขนาด
- ศักยภาพในการเกิดความแปรปรวนในการทำเครื่องหมายโดยมนุษย์ ซึ่งอาจต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติม
ราคาของ Labelbox
- ฟรี: 500 หน่วย Labelbox (LBUs) ต่อเดือน
- เริ่มต้น: $0. 10 ต่อ LBU
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Labelbox
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Labelbox อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบทางลัดของเครื่องมือการใส่คำอธิบายประกอบ มันมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มาก และกลไกถูกออกแบบมาเพื่อผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ API ของ Python ช่วยให้ผู้พัฒนาทุกคนสามารถรวม labelbox เข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาได้ ฉันไม่ชอบที่มันไม่สามารถจัดการกับภาพหลายช่องสัญญาณได้จริง ๆ ซึ่งไม่ค่อยพบในวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่กลับพบได้ทั่วไปในงานภาพทางวิทยาศาสตร์
ฉันชอบทางลัดของเครื่องมือการใส่คำอธิบายประกอบ มันมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มาก และกลไกถูกออกแบบมาสำหรับผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ API ของ Python ช่วยให้ผู้พัฒนาทุกคนสามารถรวม labelbox เข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาได้ ฉันไม่ชอบที่มันไม่สามารถจัดการกับภาพหลายช่องสัญญาณได้จริง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้น้อยในวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่กลับพบได้ทั่วไปในภาพทางวิทยาศาสตร์
🧠 คุณรู้หรือไม่? การใส่คำอธิบายประกอบภาพด้วย AIช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือได้ถึง 70% เร่งความเร็วของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
3. SuperAnnotate (เหมาะที่สุดสำหรับการทำเครื่องหมายภาพที่มีความแม่นยำสูงและซับซ้อน)
SuperAnnotate เป็นซอฟต์แวร์ทำเครื่องหมายภาพขั้นสูงที่รองรับไฟล์ภาพทุกประเภท รวมถึง JPG, JPEG และ PNG ฟีเจอร์การตรวจจับวัตถุช่วยให้คุณค้นหา ระบุ และทำเครื่องหมายวัตถุในกรอบขอบเขตได้
ด้วยเครื่องมือ Magic Select คุณสามารถ แบ่งภาพของคุณออกเป็นส่วนต่างๆ และวาดเส้นขอบวัตถุเพื่อการใส่คำอธิบายประกอบที่รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ขั้นตอนการทำงานด้านการใส่คำอธิบายประกอบขั้นสูงยังช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรับประกันคำอธิบายประกอบคุณภาพสูงสำหรับงานวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ SuperAnnotate
- สกัดและประมวลผลข้อความจากภาพได้ทันทีด้วย OCR
- ทำเครื่องหมายวัตถุที่คล้ายกันในหลายภาพด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- สร้างรูปหลายเหลี่ยมโค้งได้เร็วขึ้นด้วยประสบการณ์การวาดที่เข้าใจง่าย
- แก้ไขรูปหลายเหลี่ยมได้อย่างง่ายดายด้วยการเพิ่มหรือลบจุดได้ทันที
- วาดรูปหลายเหลี่ยมที่มีขอบร่วมกันเพื่อการบันทึกข้อมูลหลายวัตถุอย่างแม่นยำ
ข้อจำกัดของ SuperAnnotate
- การแบ่งส่วนที่ซับซ้อนบางประเภทอาจยังคงต้องใช้ความพยายามในการดำเนินการด้วยตนเอง
- อินเทอร์เฟซอาจขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การดูแบบเต็มหน้าจอและการจัดตำแหน่งขอบ
ราคาของ SuperAnnotate
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ SuperAnnotate
- G2: 4. 9/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Labelbox อย่างไรบ้าง?
SuperAnnotate มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมากและมีตรรกะการจัดการโครงการที่ครอบคลุม เราสามารถผสานทีมของเราเข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย ทีมสนับสนุนตอบสนองต่อคำถามของเราเสมอหรือเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการคำแนะนำใดๆ
SuperAnnotate มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมากและมีตรรกะการจัดการโครงการที่ครอบคลุม เราสามารถผสานทีมของเราเข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย ทีมสนับสนุนตอบสนองต่อคำถามของเราเสมอหรือเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการคำแนะนำใดๆ
✨ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: พี่น้อง Tigran และ Vahan Petrosyan ตัดสินใจลาออกจากโปรแกรมปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง SuperAnnotate โดยเปลี่ยนความหลงใหลในการแก้ปัญหาการจดหมายข้อมูลให้กลายเป็นแพลตฟอร์ม AI ที่ทรงพลังสำหรับการมองเห็นของคอมพิวเตอร์
4. V7 (เหมาะที่สุดสำหรับการทำเครื่องหมายภาพและวิดีโอแบบอัตโนมัติในปริมาณมาก)
V7 Darwin นำเสนอเครื่องมือการทำเครื่องหมายหลากหลายสำหรับการติดป้ายกำกับด้วย AI และการทำงานด้านการทำเครื่องหมายที่ซับซ้อน คุณสามารถสร้างหน้ากากพิกเซลเชิงความหมาย ช่วยประหยัดเวลาที่ต้องใช้ในการจำแนกแต่ละพิกเซลแยกกัน นอกจากนี้ V7 ยังช่วยให้คุณ แยกส่วนรูปร่างที่ไม่เป็นระเบียบได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
เครื่องมือการทำงานร่วมกันและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การบันทึกข้อมูลมีความสม่ำเสมอในทุกทีม V7 ช่วยให้ผู้พัฒนา AI และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลองได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองในโครงการคอมพิวเตอร์วิชันขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ V7
- สร้างชุดข้อมูลฝึกอบรม AI คุณภาพสูงด้วยการติดป้ายกำกับที่รวดเร็วและแม่นยำ
- จัดการคำอธิบายประกอบในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ ไฟล์ PDF และภาพทางการแพทย์
- ปรับแต่งแนวทางในการใส่คำอธิบายประกอบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของโครงการ
- ผสานรวมโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจากภายนอกเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการทำคำอธิบายประกอบ
- ทำเครื่องหมายวัตถุที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติเพื่อเร่งความเร็วในการทำเครื่องหมายซ้ำๆ
ข้อจำกัดของ V7
- การใส่คำอธิบายประกอบโดยอัตโนมัติมักต้องการการตรวจสอบด้วยมือเพื่อให้แน่ใจในความแม่นยำ
- ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความคุณภาพของข้อมูลภาพในตอนแรกอย่างมาก
ราคา V7
- เริ่มต้นและองค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
- มีให้ทดลองใช้: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว V7
- G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง V7 อย่างไรบ้าง?
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือคุณสมบัติการใส่คำอธิบายประกอบข้อมูลที่ใช้งานง่าย ด้วยคุณสมบัติการใส่คำอธิบายประกอบอัตโนมัติ ฉันสามารถติดป้ายกำกับชุดข้อมูลของฉันได้อย่างง่ายดาย แม้แต่สำหรับวัตถุที่ซับซ้อนที่สุด เครื่องมือนี้ยังอนุญาตให้ใส่คำอธิบายประกอบรูปทรงหลายเหลี่ยม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับฉัน ฉันต้องการตัวเลือกการส่งออกเพิ่มเติมสำหรับชุดข้อมูลของฉัน เพื่อให้รองรับรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือคุณสมบัติการใส่คำอธิบายประกอบข้อมูลที่ใช้งานง่าย ด้วยคุณสมบัติการใส่คำอธิบายประกอบอัตโนมัติ ฉันสามารถติดป้ายกำกับชุดข้อมูลของฉันได้อย่างง่ายดาย แม้แต่สำหรับวัตถุที่ซับซ้อนที่สุด เครื่องมือนี้ยังอนุญาตให้ใส่คำอธิบายประกอบรูปหลายเหลี่ยมได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับฉัน ฉันต้องการตัวเลือกการส่งออกเพิ่มเติมสำหรับชุดข้อมูลของฉัน เพื่อให้รองรับรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
5. CVAT (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลการติดป้ายกำกับวัตถุที่ซับซ้อนในโครงการการเรียนรู้ของเครื่อง)
CVAT เป็นแพลตฟอร์มการใส่คำอธิบายประกอบแบบโอเพนซอร์สที่ทรงพลังสำหรับนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่อง มัน รองรับประเภทคำอธิบายประกอบที่หลากหลาย รวมถึงรูปหลายเหลี่ยม เส้นหลายจุด 3 มิติ รูปทรงลูกบาศก์ และโครงกระดูก ทำให้สามารถปรับใช้กับโครงการที่หลากหลายได้
การใส่คำอธิบายประกอบและการประมาณค่าอัตโนมัติช่วยเร่งกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามวัตถุในวิดีโอ CVAT ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยการมอบหมายงาน บทบาทผู้ใช้ และการติดตามความคืบหน้า ในขณะที่ชุมชนผู้ใช้งานที่กระตือรือร้นของเรามอบทรัพยากรอันมีค่าและการสนับสนุน
คุณสมบัติเด่นของ CVAT
- เปิดใช้งานการใส่คำอธิบายประกอบแบบร่วมมือพร้อมการเข้าถึงพร้อมกันหลายผู้ใช้
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ TensorFlow, PyTorch และเฟรมเวิร์กการเรียนรู้ของเครื่องอื่น ๆ
- รองรับการส่งออกหลายรูปแบบสำหรับเฟรมเวิร์ก ML ต่างๆ
- ตรวจสอบความถูกต้องของคำอธิบายประกอบด้วยการตรวจสอบ, การตรวจสอบคุณภาพ, และกฎการตรวจสอบที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ CVAT
- การจัดการเลเยอร์อาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อมีวัตถุซ้อนทับกัน
- ไม่สามารถใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF ได้โดยตรงโดยไม่แปลงไฟล์
การกำหนดราคา CVAT
- ฟรีตลอดไป
- แผนทีม/เดี่ยว: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
- ตัวเลือกแบบติดตั้งในสถานที่: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว CVAT
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. LabelMe (เหมาะที่สุดสำหรับการติดป้ายกำกับวัตถุที่ใช้รูปหลายเหลี่ยมในคอมพิวเตอร์วิทัศน์)
LabelMe เป็นเครื่องมือสำหรับการทำเครื่องหมายภาพด้วยข้อความในคอมพิวเตอร์วิทัศน์แบบโอเพนซอร์สที่เชี่ยวชาญด้านการแบ่งส่วนภาพด้วยรูปหลายเหลี่ยม โมเดล AI ของมันช่วยให้คุณ ทำเครื่องหมายภาพด้วยข้อความหรือการคลิกง่ายๆ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามได้มาก
อินเทอร์เฟซที่เบาของ LabelMe สามารถเข้าถึงได้ง่ายแม้สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพียงเล็กน้อย จึงสามารถใช้ฝึกโมเดล AIหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการออกแบบกราฟิกได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือ LabelMe มีแอปสำหรับทำเครื่องหมายแบบออฟไลน์เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นและการเข้าถึงที่รวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ LabelMe
- วาดรูปหลายเหลี่ยม, รูปสี่เหลี่ยม, วงกลม, เส้นตรง, และจุดเพื่อสร้างเส้นขอบวัตถุอย่างแม่นยำ
- รองรับการส่งออกคำอธิบายประกอบในรูปแบบที่เป็นที่นิยม เช่น Pascal-VOC และ COCO
- เปิดใช้งานการประมวลผลแบบกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำเครื่องหมายข้อมูลในชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ LabelMe
- ไม่รองรับการใส่คำอธิบายประกอบแบบเรียลไทม์สำหรับทีม
- ขาดตัวเลือกการใส่คำอธิบายประกอบขั้นสูง เช่น การระบุจุดสำคัญ
ราคาของ LabelMe
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $19 (ชำระครั้งเดียว)
- ข้อดี: $49 (ชำระครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวของ LabelMe
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. Hive AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำคำอธิบายภาพที่มีความแม่นยำสูงและใช้คนในการทำงานในระดับใหญ่)
Hive AI นำเสนอบริการใส่คำอธิบายประกอบคุณภาพสูงโดยมนุษย์ เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำและความปลอดภัยสำหรับโครงการ AI ที่ต้องการการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อน โดยใช้ประโยชน์จาก เครือข่ายระดับโลกของผู้ใส่คำอธิบายประกอบที่มีทักษะ เพื่อจัดการงานที่ซับซ้อน พร้อมกับการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ด้วยกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ การตรวจสอบคุณภาพ และผู้จัดการโครงการที่ทุ่มเท Hive AI สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของโครงการ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับองค์กรที่จัดการโครงการ AI และการเรียนรู้ของเครื่องที่มีขนาดใหญ่และมีความเสี่ยงสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hive AI
- ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยการแทรกข้อมูลอัจฉริยะสำหรับคำอธิบายประกอบวิดีโอ
- เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมแบบจำลองผ่านการผสานการเรียนรู้เชิงรุก
- ตรวจสอบความถูกต้องของคำอธิบายประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพตามฉันทามติ
- เร่งความเร็วงานที่ทำซ้ำด้วยปุ่มลัดและมาโครที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Hive AI
- ความไม่แน่นอนและความคลุมเครือในการตีความภาพอาจนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกัน
- ความเสี่ยงของอคติที่อาจเกิดขึ้นในคำอธิบายประกอบ หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ราคาของ Hive AI
- จ่ายตามการใช้งาน
คะแนนและรีวิวของ Hive AI
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
✨ ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: Hive AI ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายระดับโลกที่มีผู้ให้คำอธิบายมากกว่า 700,000 คน ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการให้คำอธิบายข้อมูลแบบคราวด์ซอร์สที่ใหญ่ที่สุดในโลก
8. VoTT (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมการตรวจจับวัตถุ)
VoTT (Visual Object Tracking Tool) เป็นเครื่องมือทำเครื่องหมายบนวิดีโอที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือทำเครื่องหมายที่พร้อมใช้งานกับ AI รองรับ การติดตามวัตถุ, การจดจำการกระทำ, และการตรวจจับเหตุการณ์ ทำให้ลำดับวิดีโอที่ซับซ้อนง่ายต่อการทำเครื่องหมายบนภาพ
โมเดลการตรวจจับวัตถุของ VoTT ยังช่วยปรับปรุงการเตรียมชุดข้อมูลให้มีความคล่องตัวมากขึ้นโดยการสร้างกรอบล้อมรอบวัตถุ, วาดรูปหลายเหลี่ยม, และสร้างคลาสวัตถุที่กำหนดเอง คุณสามารถผสานรวมกับกรอบการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่าการฝึกอบรมและการPLOYMENTของโมเดลมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ VoTT
- เพิ่มประสิทธิภาพการใส่คำอธิบายประกอบภาพสำหรับการติดตามวัตถุและการวิเคราะห์การกระทำในลำดับ
- ใส่คำอธิบายประกอบทั้งรูปภาพและวิดีโอด้วยการรองรับหลายรูปแบบ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถส่งออกได้กับเฟรมเวิร์กหลัก เช่น TensorFlow และ PyTorch
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือของ Microsoft เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ VoTT
- อาจแสดงปัญหาด้านประสิทธิภาพกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- ตัวเลือกการติดฉลากแบบกำหนดเองของ VoTT ไม่มีความยืดหยุ่นมากนัก
การกำหนดราคา VoTT
- ฟรี
คะแนนและรีวิว VoTT
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Playment (เหมาะที่สุดสำหรับการทำเครื่องหมายข้อมูล 3D และ LiDAR คุณภาพสูง)
Playment ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ TELUS International เชี่ยวชาญในการใส่คำอธิบายประกอบข้อมูลประเภทที่ซับซ้อน เช่น เมฆจุดสามมิติ (3D point clouds) การตรวจจับแสงและการวัดระยะทาง (LiDAR) และข้อมูลเซ็นเซอร์สำหรับแอปพลิเคชัน AI/ML ในยานพาหนะอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอื่นๆ
Playment ให้บริการรวบรวมข้อมูลแบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การจัดหาข้อมูล การเตรียมข้อมูล และการทำเครื่องหมายข้อมูล (annotation) นอกจากนี้ ยังมอบโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ การดูแลสุขภาพ และการค้าปลีก ความเชี่ยวชาญของ Playment ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับ โครงการทำเครื่องหมายข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความแม่นยำสูง
คุณสมบัติเด่นของ Playment
- เปิดใช้งานการใส่คำอธิบายประกอบแบบหลายมิติบนภาพ 2D และ 3D รวมถึงข้อมูล LiDAR
- รวมคุณสมบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลตลอดกระบวนการทำเครื่องหมาย
- จัดการข้อมูลปริมาณมากด้วยกระบวนการทำงานการใส่คำอธิบายประกอบที่สามารถปรับขนาดได้
- ให้บริการอย่างมืออาชีพพร้อมการเข้าถึงผู้ให้คำอธิบายที่มีประสบการณ์สำหรับงานที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของการเล่น
- ความสม่ำเสมอของคุณภาพอาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อใช้ทีมทำคำอธิบายประกอบภายนอก
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับกระบวนการทำคำอธิบายอาจถูกจำกัด
ราคาของ Playment
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวเพลเมนต์
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 คุณรู้หรือไม่? ตลาด LiDAR มีแนวโน้มจะเติบโตถึง 8.63 พันล้านดอลลาร์ภายในปี2034 โดยเติบโตขึ้น 18% ต่อปี การเติบโตนี้ช่วยผลักดันเครื่องมือขั้นสูงสำหรับนักพัฒนา AI ทำให้แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ยานยนต์ไร้คนขับและหุ่นยนต์มีความแม่นยำและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลที่ละเอียดและแม่นยำมากขึ้นสำหรับโมเดลที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
10. Scale AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำคำอธิบายประกอบข้อมูลที่ซับซ้อนโดยใช้ AI ช่วย)
Scale AI ก้าวไปไกลกว่าการติดป้ายกำกับภาพแบบดั้งเดิม โดยนำเสนอ การติดป้ายกำกับล่วงหน้าด้วย AI, การเรียนรู้เชิงรุก, และการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำและความสม่ำเสมอของคำอธิบายประกอบ นอกจากนี้ยังให้บริการจัดการข้อมูล รวมถึงการทำความสะอาด, การกรอง, และการเสริมข้อมูล เพื่อเพิ่มคุณภาพและความหลากหลายของชุดข้อมูล
ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการทำแอนโนเทชันและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจำนวนมาก Scale AI สามารถบริหารจัดการโครงการ AI/ML ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบข้อมูลคุณภาพสูงที่พร้อมสำหรับการฝึกฝนให้กับระบบอัตโนมัติ การดูแลสุขภาพ และการพัฒนา AI สำหรับองค์กรธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Scale AI
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์ม AI/ML ชั้นนำเพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุดข้อมูลด้วยการควบคุมเวอร์ชันและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย
- ปรับขนาดอย่างมีประสิทธิภาพกับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่ง
- ปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการมอบหมายงานและการติดตามความคืบหน้า
ข้อจำกัดของ Scale AI
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากคุณสมบัติที่ซับซ้อน
- ค่าใช้จ่ายที่อาจสูงสำหรับโครงการขนาดเล็กเนื่องจากการกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
การกำหนดราคาของ Scale AI
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Scale AI
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
11. LabelImg (เหมาะที่สุดสำหรับการทำเครื่องหมายวัตถุอย่างรวดเร็วและง่าย)
LabelImg เป็นเครื่องมือสำหรับการทำเครื่องหมายภาพแบบกราฟิกที่มีแหล่งโค้ดเปิด สร้างขึ้นเพื่อการสร้างกรอบล้อมรอบวัตถุอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในงานตรวจจับวัตถุ ความต้องการในการติดตั้งที่น้อยทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นบนระบบปฏิบัติการต่างๆ ในขณะที่อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถเข้าถึงได้
ในฐานะโครงการโอเพนซอร์สที่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง LabelImg พัฒนาผ่านการปรับปรุงที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับ โครงการ AI ขนาดเล็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LabelImg
- ทำให้การใส่คำอธิบายง่ายขึ้นด้วยอินเตอร์เฟซกราฟิกที่ใช้งานง่าย
- สร้างกรอบล้อมรอบวัตถุเพื่อการตรวจจับวัตถุได้อย่างง่ายดาย
- ส่งออกคำอธิบายประกอบในรูปแบบ XML ของ PASCAL VOC
- ปรับแต่งและขยายฟังก์ชันการทำงานผ่านการใช้งานแบบโอเพนซอร์ส
ข้อจำกัดของ LabelImg
- รองรับเฉพาะคำอธิบายประกอบแบบกรอบล้อมเท่านั้น ซึ่งจำกัดการใช้งานสำหรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ให้ส่วนติดต่อผู้ใช้พื้นฐานที่อาจขาดความลึกซึ้งที่จำเป็นสำหรับโครงการที่มีรายละเอียดมากขึ้น
ราคาของ LabelImg
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ LabelImg
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการปรับแต่ง LabelImg ด้วยสคริปต์ Python เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว
12. RectLabel (เหมาะที่สุดสำหรับการทำเครื่องหมายรูปร่างขั้นสูงและจุดสำคัญ)
RectLabel เชี่ยวชาญด้านการทำเครื่องหมายภาพด้วยความแม่นยำสูง พร้อมเครื่องมือต่างๆ เช่น รูปหลายเหลี่ยม เส้นโค้งเบซิเยร์ และจุดสำคัญ เพื่อจัดการข้อมูลภาพที่ซับซ้อน ออกแบบมาสำหรับทีม AI ที่ต้องการความแม่นยำระดับผู้เชี่ยวชาญ เปลี่ยนภาพที่ซับซ้อนให้กลายเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมสำหรับการฝึกฝน
RectLabel มอบความแม่นยำเฉพาะทางด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การทำงานอัตโนมัติด้วย Core ML, การส่งออก YOLO/COCO เพียงคลิกเดียว และปุ่มลัดที่ปรับแต่งได้ ทำให้การใส่คำอธิบายภาพรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ RectLabel
- ทำเครื่องหมายวัตถุโค้งอย่างแม่นยำด้วยเส้นโค้ง Bézier แบบลูกบาศก์เพื่อการแบ่งส่วนอย่างละเอียด
- สร้างเส้นขอบที่เรียบเนียนและแม่นยำสำหรับรูปทรงที่ซับซ้อนโดยใช้เส้นสไปล์น
- ทำเครื่องหมายจุดสำคัญสำหรับการประมาณท่าทาง การจดจำใบหน้า และการจดจำการเคลื่อนไหว
- แปลงวิดีโอเป็นเฟรมภาพและเพิ่มภาพเพื่อปรับปรุงชุดข้อมูลสำหรับการฝึกอบรม
ข้อจำกัดของ RectLabel
- เสนอเครื่องมืออัตโนมัติขั้นสูงแบบจำกัดสำหรับการติดป้ายกำกับด้วย AI
- อาจประสบปัญหาการทำงานช้าลงเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือซับซ้อน
ราคา RectLabel
- เวอร์ชันฟรี
- RectLabel Pro: $19. 99
เร็กต์เลเบล เรตติ้ง และรีวิว
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
13. Dataloop (เหมาะที่สุดสำหรับการทำคำอธิบายประกอบด้วย AI ในโครงการขนาดใหญ่)
Dataloop ผสานการใส่คำอธิบายประกอบภาพเข้ากับแพลตฟอร์ม ML ที่ครบถ้วน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่การติดป้ายข้อมูลไปจนถึงการปรับใช้โมเดล เครื่องมือที่ช่วยด้วย AI ของมันเร่งกระบวนการใส่คำอธิบายประกอบโดยเน้นไปที่ภาพที่มีคุณค่าสูงก่อน พร้อมทั้งรองรับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับวัตถุและการแบ่งส่วนภาพ
สิ่งนี้ทำให้มันทรงพลังเป็นพิเศษสำหรับทีมที่จัดการกับชุดข้อมูลภาพขนาดใหญ่ที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพและความแม่นยำ
คุณสมบัติเด่นของ Dataloop
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุดข้อมูลด้วยการควบคุมเวอร์ชันและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือ MLOps สำหรับ CI/CD และการปรับใช้โมเดล
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยบทบาทผู้ใช้ การมอบหมายงาน และการติดตามความคืบหน้า
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของดาตาลูป
- API อาจถูกจำกัดสำหรับการผสานรวมการใส่คำอธิบายประกอบขั้นสูงแบบมีมนุษย์ควบคุม
- การแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาของระบบท่ออาจล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ราคาของ Dataloop
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Dataloop
- G2: 4. 4/5 (90 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ปรับปรุงการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยภาพให้ราบรื่นด้วย ClickUp
เครื่องมือการใส่คำอธิบายประกอบภาพฟรีทั้งหมดข้างต้นช่วยในการทำงานอัตโนมัติของการติดป้ายกำกับและรองรับรูปแบบและเทคนิคต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมชุดข้อมูล AI อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการเลือกซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากความเร็วเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ V7 มีฟังก์ชันการใส่คำอธิบายประกอบอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ LabelMe เหมาะสำหรับการติดป้ายกำกับวัตถุด้วยรูปหลายเหลี่ยมที่มีความแม่นยำ
อย่างไรก็ตาม การทำคำอธิบายประกอบภาพมีประโยชน์มากกว่าการฝึกอบรม AI เนื่องจากยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย นี่คือจุดเด่นที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือการทำคำอธิบายข้อมูลที่ดีที่สุด
