บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือตัดวิดีโอที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกวิดีโอในปี 2025

10 เครื่องมือตัดวิดีโอที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกวิดีโอในปี 2025

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
4 กรกฎาคม 2567

เครื่องมือตัดภาพในตัวของ Windows หรือ MacOS ของคุณไม่สามารถใช้งานได้ดีอีกต่อไปแล้ว (ตั้งใจเล่นคำ)

การบันทึกและแบ่งปันการบันทึกเสียงหรือวิดีโอมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันมากกว่าที่เคยเป็นมา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคู่มือสอนแบบรวดเร็ว, การสาธิตอย่างละเอียด, หรือเพียงต้องการแบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจที่คุณพบทางออนไลน์

แต่ด้วยเครื่องมือตัดภาพที่มีอยู่มากมายหลากหลาย การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมอาจดูเป็นเรื่องยาก

ฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทดสอบและเปรียบเทียบเครื่องมือตัดภาพหน้าจอหลากหลายรูปแบบ เพื่อค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงสำหรับการบันทึกในปี 2024

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็ว หรือมืออาชีพด้านการสร้างเนื้อหาที่กำลังมองหาฟีเจอร์ขั้นสูง รายการนี้มีสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกคน ดังนั้น มาเลิกใช้การตัดภาพหน้าจอแบบพื้นฐานแล้วเริ่มสร้างสรรค์ผลงานอย่างมืออาชีพกันเถอะ! ✂️

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือตัดภาพ?

คุณมีเหตุผลของคุณแล้วที่จะละทิ้งเครื่องมือตัดพื้นฐาน มาพูดถึงสิ่งที่ทำให้เครื่องมือที่ดีที่สุดแตกต่างออกไปจริงๆ กันเถอะ

คุณควรพิจารณาคุณสมบัติหลักอะไรบ้าง?

ความสะดวกในการใช้งาน

นี่อาจดูเหมือนชัดเจน แต่เชื่อเถอะว่ามันสำคัญมาก คุณไม่อยากเสียเวลาไปกับการคิดหาวิธีบันทึกวิดีโอที่ง่ายๆ นานเกินไปหรอก

ในอุดมคติ เครื่องมือควรมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกและแก้ไขวิดีโอของคุณได้โดยมีความยุ่งยากน้อยที่สุด คุณต้องการเครื่องมือที่รู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายของกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ใช่สิ่งกีดขวาง

ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง

คุณต้องการที่จะสามารถเลือกได้อย่างแม่นยำว่าคุณกำลังบันทึกอะไรอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณเฉพาะบนหน้าจอของคุณ หน้าต่างเต็มรูปแบบ หรือแม้กระทั่งเพียงส่วนหนึ่งของหน้าเว็บ

คะแนนพิเศษสำหรับเครื่องมือที่ให้คุณเพิ่มคำอธิบายประกอบ ลูกศร หรือข้อความโดยตรงไปยังการบันทึกของคุณเพื่อเน้นจุดสำคัญ

รูปแบบการส่งออกวิดีโอ

นี่อาจไม่ใช่คุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นที่สุด แต่มันเป็นสิ่งจำเป็น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกนั้นรองรับรูปแบบวิดีโอที่นิยม เช่น MP4 และ MOV. ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าสามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์แก้ไขต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณสามารถแชร์การบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีปัญหาใด ๆ.

คุณสมบัติโบนัส

แม้ว่าฟังก์ชันหลักจะมีความสำคัญ แต่เครื่องมือบางชนิดก็มีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่อาจเปลี่ยนแปลงเกมได้

สิ่งเพิ่มเติมเหล่านี้อาจรวมถึงความสามารถในการบันทึกหน้าจอ (นอกเหนือจากคลิปวิดีโอ), การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อการเข้าถึงและแบ่งปันที่ง่ายดาย, หรือแม้กระทั่งการผสานรวมกับแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่ สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้นและทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมาก

เครื่องมือตัดภาพที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณ

ดังนั้น ใช้เวลาสักครู่เพื่อสำรวจตัวเลือกต่าง ๆ และค้นหาตัวเลือกที่ช่วยให้คุณบันทึกและแบ่งปันวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย

10 เครื่องมือตัดภาพที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและแชร์วิดีโอหน้าจอกับทีมของคุณ)

คลิกอัพ
ใช้ส่วน 'คลิปของฉัน' เพื่อดูคลิปที่บันทึกไว้ทั้งหมดของคุณในที่เดียว

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและหลากหลายพร้อมเครื่องมือตัดต่อในตัวClickUp's Clips สำหรับบันทึกและแชร์วิดีโอได้อย่างสะดวก ฟีเจอร์บันทึกวิดีโอในตัวนี้ผสานการทำงานกับกระบวนการจัดการโครงการของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ

บันทึกวิดีโอที่ชัดเจน กระชับ และให้ข้อมูลได้โดยตรงภายใน ClickUp โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ คลิปของ ClickUpเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Loom

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การจับภาพที่ง่ายดาย: บันทึกพื้นที่เฉพาะบนหน้าจอของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอกที่ยุ่งยาก
  • บรรยายอย่างชัดเจน: รวมเสียงของคุณไว้พร้อมกับภาพหน้าจอของคุณ ให้คำอธิบายที่ชัดเจนและบริบทภายในบันทึกของคุณ
  • เพิ่มคำอธิบายเพื่อเน้น: เช่นเดียวกับงานใน ClickUp คุณสามารถเพิ่มข้อความ หัวลูกศร และลูกศรชี้ไปยังการบันทึกของคุณได้โดยตรง เพื่อเน้นจุดสำคัญและทำให้ผู้ชมเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • กระบวนการทำงานแบบบูรณาการ: บันทึกภาพหน้าจอและวิดีโอได้โดยตรงภายในงานและเอกสารใน ClickUp ทำให้ทุกอย่างรวมศูนย์และลดความยุ่งยากในการสลับแอป
  • การแชร์ที่เรียบง่าย: แชร์การบันทึกของคุณกับทีมของคุณเป็นการส่วนตัวหรือกับสาธารณะด้วยลิงก์และสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
  • การถอดความโดย AI: คลิปของ ClickUp ใช้ClickUp Brain(AI) เพื่อถอดความการบันทึกของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการกลับไปทบทวนประเด็นสำคัญและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับทีมของคุณ
  • การเล่นแบบไร้รอยต่อ: ช่วยให้การเล่นเป็นไปอย่างราบรื่นบนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงและดูการบันทึกของคุณได้โดยไม่มีความยุ่งยาก
  • ความยาวที่ปรับแต่งได้: ต้องการคำอธิบายสั้นๆ หรือคำแนะนำอย่างละเอียด? คุณสามารถบันทึกได้นานหรือสั้นตามที่ต้องการ ช่วยให้คุณควบคุมเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์
  • การจัดเก็บที่เรียบง่าย: การบันทึกของคุณจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องใช้โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลภายนอก และทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ

Clips ของ ClickUp ช่วยให้ทีมต่างๆ ในบริษัท เช่น ทีมการตลาด สามารถบันทึก จัดเก็บ และแชร์วิดีโอและภาพหน้าจอของผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้ได้ ทำให้เป็นอีกหนึ่งส่วนเสริมที่สำคัญสำหรับชุดเครื่องมือวิดีโอการตลาด

เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการผลิตวิดีโอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการผลิตวิดีโอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การสร้างวิดีโออาจซับซ้อนและน่ากังวลด้วยเทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp ทีมทุกขนาด—ตั้งแต่สตูดิโอขนาดใหญ่ไปจนถึงผู้สร้างเนื้อหาภายในองค์กรขนาดเล็ก—สามารถรักษาความเป็นระเบียบและประสานงานกันได้ตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการแก้ไขขั้นสุดท้าย

เทมเพลตนี้ช่วยให้การผลิตวิดีโอเป็นเรื่องง่ายขึ้น พร้อมรับประกันกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและผลลัพธ์คุณภาพสูง มันช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น ด้วยการให้โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการวางแผน การผลิต และการตัดต่อหลังการผลิต

มันมอบประโยชน์มากมาย เช่น การจัดระเบียบที่ง่ายดาย การสื่อสารที่ดีขึ้น และการลดข้อผิดพลาด

ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้และคู่มือที่ง่ายต่อการติดตาม ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การผสานการทำงานกับ ClickUp: ฟังก์ชัน Clips ของ ClickUp ในขณะนี้จำกัดเฉพาะผู้ใช้ ClickUp ที่มีแพ็กเกจสมัครสมาชิกเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4100+ รีวิว)

2. Movavi (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพหน้าจอเฉพาะส่วนและการแก้ไขพื้นฐาน)

มูฟวี
ผ่านทาง:Movavi

Movavi เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชันบันทึกหน้าจอและถ่ายภาพหน้าจอ มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา โหมดการบันทึกที่หลากหลาย และตัวเลือกการแก้ไขพื้นฐาน

ลืมการปรับแต่งตั้งค่าที่ซับซ้อนไปได้เลย; Movavi ให้คุณจับภาพสิ่งที่คุณต้องการบนหน้าจอของคุณได้ตรงตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างเฉพาะหรือทั้งหน้าจอเดสก์ท็อปของคุณ ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Movavi

  • เลือกพื้นที่เฉพาะบนหน้าจอที่คุณต้องการบันทึก หรือเลือกทั้งหน้าต่าง
  • รวมเสียงบรรยายของคุณไว้พร้อมกับภาพหน้าจอเพื่ออธิบายแนวคิดหรือให้คำอธิบายประกอบ
  • ใช้เครื่องมือแก้ไขพื้นฐานของ Movavi เช่น การตัดและครอบ เพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งการบันทึกของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • บันทึกการบันทึกของคุณในรูปแบบต่าง ๆ เช่น MP4, AVI, และ MOV

ข้อจำกัดของ Movavi

  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การใส่คำอธิบายประกอบ การเปลี่ยนฉาก หรือเอฟเฟกต์
  • ไม่เหมาะสำหรับการสร้างการผลิตวิดีโอที่ซับซ้อน

ราคาของ Movavi

  • สำหรับ Windows ใบอนุญาตส่วนบุคคล: $44.95/ปี ใบอนุญาตธุรกิจ: $69.95/ปี
  • ใบอนุญาตส่วนบุคคล: $44.95/ปี
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ: $69.95/ปี
  • สำหรับ Mac ใบอนุญาตส่วนบุคคล: $44.95/ปี ใบอนุญาตธุรกิจ: $69.95/ปี
  • ใบอนุญาตส่วนบุคคล: $44.95/ปี
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ: $69.95/ปี
  • ใบอนุญาตส่วนบุคคล: $44.95/ปี
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ: $69.95/ปี
  • ใบอนุญาตส่วนบุคคล: $44.95/ปี
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ: $69.95/ปี

Movavi การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 45+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 850 รายการ)

3. ShareX (เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตัวเลือกการปรับแต่งอย่างละเอียด)

ShareX
ผ่าน:ShareX

ShareX เป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีและเครื่องมือโอเพนซอร์สที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมาย คุณสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ตามต้องการ ใช้ปุ่มลัด และยังสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Dropbox และ Imgur ได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ShareX

  • ตั้งค่าปุ่มลัด, เลือกโหมดการจับภาพ (เต็มหน้าจอ, พื้นที่เฉพาะ, หน้าเว็บที่เลื่อนได้)
  • บันทึก GIF
  • อัปโหลดภาพหน้าจอและไฟล์บันทึกของคุณไปยังแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้โดยตรง เช่น Imgur หรือ Dropbox
  • เนื่องจากเป็นโอเพนซอร์ส จึงได้รับประโยชน์จากการอัปเดตและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากชุมชนที่ทุ่มเท

ข้อจำกัดของ ShareX

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของมันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายกว่า
  • การปรับแต่งขั้นสูงต้องการความรู้ทางเทคนิค

ราคาของ ShareX

  • ใช้ฟรี

คะแนนและรีวิว ShareX

  • G2: 4. 8/5 (รีวิว 75+)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

4. ScreenRec (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอสอนและสาธิตอย่างรวดเร็วและง่ายดาย พร้อมบันทึกหน้าจอและเสียง)

ScreenRec
ผ่าน:ScreenRec

ScreenRec คือความเรียบง่ายอย่างแท้จริง ไม่มีซอฟต์แวร์ซับซ้อนหรือปัญหาการแก้ไขที่ปวดหัวที่นี่—เพียงคลิกเดียว คุณก็สามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอที่คมชัดได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องยุ่งยากกับการตั้งค่าที่ซับซ้อนหรือซอฟต์แวร์แก้ไข

ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณต้องการจับภาพข้อผิดพลาดหรืออธิบายบางสิ่งให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่คนละซีกโลกฟัง ให้ใช้ ScreenRec นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยมได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ ScreenRec

  • บันทึกเสียงระบบของคุณ, เสียงไมโครโฟนของคุณ, หรือทั้งสองอย่าง, เหมาะสำหรับการทำวิดีโอฝึกอบรม
  • ผสานเว็บแคมของคุณเข้ากับการบันทึกของคุณ ช่วยให้คุณเพิ่มความเป็นส่วนตัวหรือเอาชนะความกลัวกล้องได้
  • อัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย หรือสร้างลิงก์แชร์แบบกำหนดเอง
  • ใช้พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์สำหรับบันทึกของคุณ

ข้อจำกัดของ ScreenRec

  • การบันทึกที่ยาวนานขึ้นและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ต้องใช้การสมัครสมาชิกแบบชำระเงินสำหรับความต้องการในการบันทึกที่มากขึ้น
  • ไม่มีตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูง

ราคาของ ScreenRec

  • ฟรีตลอดไป: $0
  • ข้อดี: $8. 32/เดือน
  • พรีเมียม: $81. 66/เดือน

คะแนนและรีวิว ScreenRec

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. LightShot (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพหน้าจอพื้นฐาน การแก้ไข และการแชร์ทันที)

ไลท์ช็อต
ผ่าน:LightShot

LightShot เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกฟรีสำหรับการจับภาพหน้าจออย่างรวดเร็วและการแก้ไขพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ที่มีน้ำหนักเบาตัวนี้ทำงานเป็นเครื่องมือตัดภาพของ Windows (โดยใช้ปุ่ม 'prnt scr') และให้ความสำคัญกับความเร็วและความง่ายในการใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจับภาพเฉพาะส่วนของหน้าจอได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว

มันมีเครื่องมือสำหรับการทำเครื่องหมาย, การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, และการแชร์ที่ง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ LightShot

  • จับภาพได้อย่างรวดเร็วด้วยกระบวนการจับภาพหน้าจอที่ง่ายเพียงกดปุ่มเดียว
  • ใช้เครื่องมือการใส่คำอธิบายประกอบเพื่อเพิ่มตัวบ่งชี้ทางสายตา เช่น ลูกศร ข้อความ และรูปร่างลงในภาพหน้าจอของคุณ
  • เมื่อจับภาพและใส่คำอธิบายประกอบแล้ว สามารถแชร์ภาพหน้าจอได้อย่างง่ายดายผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Imgur หรือโซเชียลมีเดีย หรือผ่านลิงก์ที่กำหนดเองเพื่อการเผยแพร่ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
  • ใช้ทรัพยากรระบบน้อยมากในการทำงาน

ข้อจำกัดของ LightShot

  • มันขาดเครื่องมือแก้ไขขั้นสูง เช่น การครอบตัดหรือการปรับขนาด
  • มันให้ความสำคัญกับตัวเลือกการแชร์ที่ตรงไปตรงมา โดยจำกัดฟังก์ชันการทำงานสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในทีมเฉพาะหรือกระบวนการแชร์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

ราคาของ LightShot

  • ใช้ฟรี

คะแนนและรีวิว LightShot

  • G2: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)

6. PicPick (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างสรรค์งานภาพที่ต้องการโหมดการจับภาพหลากหลายและคุณสมบัติการแก้ไขที่ครอบคลุม)

พิคพิค
ผ่าน:PicPick

PicPick เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่รวมการบันทึกหน้าจอ การจับภาพหน้าจอ และการแก้ไขภาพเข้าไว้ด้วยกัน ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติหลากหลาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และผู้สื่อสารด้วยภาพ

PicPick ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะที่ใช้งานง่าย ทำให้ผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์ที่หลากหลายของมันช่วยให้คุณมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการในที่เดียว โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย เตรียมการนำเสนออย่างมืออาชีพ หรือเพียงแค่บันทึกข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัว PicPick พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ PicPick

  • ใช้วิธีการจับภาพที่หลากหลาย ตั้งแต่เต็มหน้าจอและเฉพาะส่วน ไปจนถึงหน้าต่างที่เลื่อนได้ และแม้กระทั่งการสกัดข้อความจากภาพหน้าจอ
  • ตัด, ปรับขนาด, เพิ่มเอฟเฟกต์, และใส่ลายน้ำด้วยเครื่องมือแก้ไขที่ทรงพลัง
  • เพิ่มลูกศร กล่องข้อความ รูปร่าง และแม้แต่การวาดด้วยมือลงในภาพหน้าจอและการบันทึกของคุณ
  • บันทึกภาพ, สาธิต, บทเรียน, หรือเว็บนาร์ได้อย่างง่ายดาย และเลือกจากหลากหลายรูปแบบการบันทึก
  • แชร์รูปภาพของคุณไปยังแพลตฟอร์มยอดนิยมและบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

ข้อจำกัดของ PicPick

  • ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายกว่า
  • มันต้องการทรัพยากรระบบมากกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเครื่องมือจับภาพหน้าจอแบบเบา

ราคาของ PicPick

  • แผนเดียว: $24/ผู้ใช้ (2 อุปกรณ์/ผู้ใช้)
  • แผนทีม: แตกต่างกันตามผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ PicPick

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

7. Greenshot (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ชื่นชอบโอเพนซอร์สที่ต้องการตัวเลือกการจับภาพขั้นสูง)

กรีนช็อต
ผ่าน:Greenshot

อีกหนึ่งทางเลือกของเครื่องมือตัดภาพฟรีและโอเพนซอร์ส คือ Greenshot ซึ่งเหมาะสำหรับการปรับแต่งตามความต้องการ มีโหมดการจับภาพหลากหลาย เครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบ และแม้แต่ความสามารถในการเขียนสคริปต์สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

มันรองรับทั้งผู้ใช้ทั่วไปและบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ต้องการฟังก์ชันขั้นสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Greenshot

  • ใช้โหมดการจับภาพที่หลากหลาย รวมถึงเต็มหน้าจอ พื้นที่เฉพาะ หน้าต่าง หน้าต่างเลื่อน และแม้กระทั่งการจับภาพพื้นที่พร้อมการหน่วงเวลา
  • ปรับแต่งปุ่มลัดสำหรับการจับภาพ, กำหนดรูปแบบผลลัพธ์, และสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
  • ครอบตัด, ปรับขนาด, เพิ่มเอฟเฟกต์, ใส่ลายน้ำ, และใช้เครื่องมือการบันทึกข้อความหลากหลายชนิดเพื่อแก้ไขภาพหน้าจอด้วยชุดเครื่องมือแก้ไขที่ครอบคลุม
  • ได้รับประโยชน์จากชุมชนที่ทุ่มเท ซึ่งนำไปสู่การอัปเดตบ่อยครั้ง การแก้ไขข้อบกพร่อง และการพัฒนาปลั๊กอินเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของ Greenshot

  • ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมต้องการการสำรวจเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ต้องการความรู้ทางเทคนิคที่มากกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตัวเลือกที่สร้างไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งาน

ราคา Greenshot

  • Windows: ดาวน์โหลดฟรี
  • MacOS: 1. 99/ดาวน์โหลด

คะแนนและรีวิว Greenshot

  • G2: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

8. Awesome Screenshot (เหมาะที่สุดสำหรับทีมออกแบบที่ต้องการเพิ่มความคิดเห็นโดยตรงบนภาพหน้าจอ)

Awesome Screenshot
ผ่าน:Awesome Screenshot

โปรแกรมบันทึกหน้าจอวิดีโอ Chrome นี้เป็นส่วนขยายที่ช่วยให้คุณจับภาพหน้าจอและวิดีโอได้โดยตรงภายในเบราว์เซอร์ของคุณ เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและหลากหลายสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งซึ่งต้องการโซลูชันครบวงจรสำหรับการจับภาพ แก้ไข และแชร์ภาพหน้าจอและวิดีโอการบันทึกหน้าจอ

การใช้งานที่ง่ายดาย ชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย และการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเบราว์เซอร์และกระบวนการทำงานยอดนิยม ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงานทุกคน

คุณสมบัติเด่นของ Awesome Screenshot

  • จับภาพเฉพาะส่วนของหน้าจอของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว: ทั้งหน้าจอ, บริเวณเฉพาะ, หรือหน้าต่างที่เลื่อนได้
  • บันทึกหน้าจอพร้อมเสียงบรรยาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างวิดีโอสอน สาธิต หรือบันทึกการใช้งานเว็บไซต์เพื่อรายงานข้อผิดพลาด
  • ครอบตัด, ปรับขนาด, เพิ่มคำอธิบายประกอบ (ลูกศร, ข้อความ, รูปร่าง), และแม้กระทั่งทำให้ข้อมูลที่ไวต่อการรั่วไหลไม่ชัดเจนด้วยชุดเครื่องมือแก้ไขที่ทรงพลัง
  • อัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง Google Drive ได้อย่างง่ายดาย หรือสร้างลิงก์แชร์แบบกำหนดเองเพื่อแชร์ผ่าน Slack, Teams และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Awesome Screenshot

  • คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปเดสก์ท็อปเต็มรูปแบบ
  • ระยะเวลาการบันทึกที่ยาวนานขึ้นและพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพิ่มเติมต้องใช้การสมัครสมาชิกแบบชำระเงินสำหรับการใช้งานที่หนักขึ้น

ราคาของ Awesome Screenshot

  • สำหรับบุคคล ฟรี: $0 พื้นฐาน: $6/เดือน โปร: $8/เดือน
  • ฟรี: $0
  • พื้นฐาน: $6/เดือน
  • ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • สำหรับทีม Workplace lite: $0 Workplace premium: $10/ผู้ใช้/เดือน องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
  • ที่ทำงานแบบสบายๆ: $0
  • ค่าบริการพิเศษสำหรับที่ทำงาน: $10/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
  • ฟรี: $0
  • พื้นฐาน: $6/เดือน
  • ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ที่ทำงานแบบสบายๆ: $0
  • ค่าบริการพิเศษสำหรับที่ทำงาน: $10/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิว Awesome Screenshot ยอดเยี่ยม

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)

9. Droplr (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์อย่างรวดเร็วและง่ายดาย พร้อมการใส่คำอธิบายประกอบอย่างง่ายและการอัปโหลดไปยังคลาวด์ทันที)

Droplr
ผ่าน:Droplr

Droplr คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการแบ่งปันและการร่วมมือ. มันคือโซลูชันที่เรียบง่ายสำหรับทีมสร้างสรรค์และบุคคลที่ต้องการแบ่งปันภาพหน้าจอ, บันทึกหน้าจอ, และไฟล์อย่างราบรื่น.

การเน้นที่การแชร์ทันที ความสามารถในการใส่คำอธิบายประกอบ และการผสานรวมอย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงานยอดนิยม ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันในปัจจุบัน

คุณสมบัติเด่นของ Droplr

  • จับภาพหน้าจอ, บันทึกหน้าจอ, หรืออัปโหลดไฟล์ใด ๆ ได้เพียงคลิกเดียว
  • เนื้อหาที่แชร์สามารถเข้าถึงได้ทันทีโดยสมาชิกในทีมหรือลูกค้าของคุณผ่านลิงก์ที่ปลอดภัยและสามารถแชร์ได้. รวมศูนย์ทรัพยากรภาพทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
  • ใส่คำอธิบายประกอบในภาพหน้าจอและการบันทึกของคุณโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ไฮไลท์พื้นที่สำคัญ เพิ่มความคิดเห็น
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการและแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ได้รับความนิยม
  • พร้อมใช้งานบนระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มหลักทั้งหมด

ข้อจำกัดของ Droplr

  • แผนฟรีให้ทดลองใช้ฟังก์ชันการทำงานของ Droplr ได้บางส่วน แต่มีข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลและข้อจำกัดในการใช้คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การปรับแต่งแบรนด์หรือเครื่องมือการจัดการทีม
  • ไม่เหมาะสำหรับไฟล์ประเภทที่ซับซ้อนหรือการร่วมมือเอกสารที่ต้องการคุณสมบัติการแก้ไขอย่างลึกซึ้ง

ราคา Droplr

  • สำหรับบุคคล Pro Plus: $8/เดือน
  • โปรพลัส: $8/เดือน
  • สำหรับธุรกิจ ทีม: $9/เดือน องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
  • ทีม: $9/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรพลัส: $8/เดือน
  • ทีม: $9/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

การให้คะแนนและรีวิว Droplr

  • G2: 4. 5/5 (395+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (115+ รีวิว)

10. FlameShot (เหมาะสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงที่ต้องการการปรับแต่งในระดับสูง)

FlameShot
ผ่าน:Flameshot

Flameshot เป็นเครื่องมือฟรีและโอเพนซอร์สที่มีคุณสมบัติขั้นสูง ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ Linux

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การออกแบบที่เบา และฟังก์ชันที่จำเป็นทำให้เป็นเครื่องมือจับภาพหน้าจอที่ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติครบถ้วน ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับผู้ใช้ Linux ทุกคน

คุณสมบัติเด่นของ FlameShot

  • ทำงานได้อย่างราบรื่นบนระบบ Linux ส่วนใหญ่โดยไม่ทำให้การทำงานของคุณสะดุด
  • จับภาพหน้าจอและใส่คำอธิบายประกอบได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
  • ใช้โหมดการจับภาพหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเต็มหน้าจอ พื้นที่เฉพาะ หน้าต่าง และแม้แต่พื้นที่ที่มีการเลื่อน
  • ใช้เครื่องมือสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบที่หลากหลาย เช่น ลูกศร กล่องข้อความ รูปร่าง และแม้แต่เครื่องมือเน้นข้อความ
  • คัดลอกภาพไปยังคลิปบอร์ดของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อวางลงในเอกสารหรืออีเมลได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ FlameShot

ราคาของ FlameShot

  • ใช้ฟรี

คะแนนและรีวิว FlameShot

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ก้าวข้ามกรรไกรพื้นฐาน: คลิก ถ่ายภาพ และพิชิต!

โลกของการบันทึกหน้าจอได้พัฒนาไปมากแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ทั่วไปที่บันทึกช่วงเวลาตลกๆ หรือมืออาชีพที่สร้างสรรค์บทเรียนที่สมบูรณ์แบบ มีเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบรอให้คุณค้นพบ

รายการนี้ได้สำรวจโซลูชันการบันทึกหน้าจอหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบมีจุดเด่นของตัวเอง

หากคุณเป็นผู้ใช้ระดับสูงหรือมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ โลกคือโอกาสของคุณ! คลิปของ ClickUp จะมอบการเข้าถึงโหมดการบันทึกขั้นสูง ความสามารถในการแก้ไขที่แข็งแกร่งเพื่อปรับปรุงการบันทึกของคุณ และการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการวิดีโอและแพลตฟอร์มการสื่อสารยอดนิยม

ระดับความสามารถนี้ช่วยให้คุณสร้างการบันทึกหน้าจอคุณภาพสูงที่สื่อสารข้อความของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจที่ยาวนาน

ยกระดับการบันทึกวิดีโอของคุณด้วยเครื่องมือตัดต่อที่ดีที่สุดลงทะเบียนบน ClickUpวันนี้และปฏิวัติวิธีการจับภาพและแบ่งปันเนื้อหาของคุณ!