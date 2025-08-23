10 ซอฟต์แวร์ติดตามต้นทุนโครงการที่ดีที่สุดในปี 2025

ครึ่งทางของไตรมาส ตัวเลขไม่สอดคล้องกัน งบประมาณบอกอย่างหนึ่ง สเปรดชีตบอกอีกอย่าง และทีมการเงินก็มีเวอร์ชันที่สามที่แตกต่างกันไป ไม่มีใครผิด แต่ไม่มีใครเห็นภาพรวมทั้งหมดเช่นกัน
หากคุณเคยจัดการกับข้อมูลค่าใช้จ่ายที่กระจัดกระจายหรืองบประมาณที่เกินคาดในขั้นตอนสุดท้าย คุณจะรู้ดีว่าทุกอย่างสามารถแย่ลงได้อย่างรวดเร็วหากไม่มีการเตรียมการที่เหมาะสม วิธีแก้ไขคืออะไร? เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายในขณะที่โครงการดำเนินไป
นี่คือเครื่องมือซอฟต์แวร์ติดตามต้นทุนโครงการที่ดีที่สุดที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนของงบประมาณและการคาดการณ์ มาเริ่มกันเลย! 💰
ซอฟต์แวร์ติดตามต้นทุนโครงการที่ดีที่สุดในพริบตา
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น นี่คือภาพเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการชั้นนำสำหรับการติดตามต้นทุน 💸
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|ClickUp
|การติดตามต้นทุนแบบรวมศูนย์ภายในกระบวนการทำงานของโครงการแบบเรียลไทม์สำหรับบุคคล บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่
|การติดตามต้นทุนในระดับงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, การวิเคราะห์งบประมาณเทียบกับค่าใช้จ่ายจริงในแดชบอร์ด, การแจ้งเตือนต้นทุนอัตโนมัติ, การติดตามเวลา, AI และการทำงานอัตโนมัติ
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|มีประสิทธิผล
|การติดตามผลกำไรของเอเจนซีตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการออกใบแจ้งหนี้สำหรับทีมในตลาดกลางและเอเจนซีที่กำลังเติบโต
|การติดตามงบประมาณและผลกำไรแบบเรียลไทม์, อัตราการเรียกเก็บเงินแบบกำหนดเอง, รายงานทางการเงินอย่างละเอียด, ความช่วยเหลือจาก AI
|ทดลองใช้ฟรี; แผนเริ่มต้นที่ $11/เดือน
|สกรีนดราก้อน
|การจัดการต้นทุนแคมเปญในกระบวนการทำงานด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์สำหรับแผนกการตลาดและทีมสร้างสรรค์ภายในองค์กร
|การติดตามการใช้จ่ายหลายช่องทาง, รายงานตามผลตอบแทนจากการลงทุน, การอนุมัติงบประมาณอัตโนมัติ, ความช่วยเหลือจาก AI
|ราคาตามความต้องการ
|Wrike
|การกำกับดูแลต้นทุนที่ซับซ้อนข้ามแผนกสำหรับทีมโครงการองค์กรและที่ปรึกษา
|แม่แบบงบประมาณโครงการ, การติดตามเวลาอัตโนมัติ, รายงานความสามารถในการทำกำไรตามระยะ, ความช่วยเหลือจาก AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|สมาร์ทชีต
|การจัดทำงบประมาณโดยใช้สเปรดชีตพร้อมการร่วมมือแบบเรียลไทม์สำหรับทีมขนาดเล็กและผู้ใช้ที่เน้นด้านการเงิน
|การแจ้งเตือนการใช้จ่าย, รายงานสรุป, เส้นทางการตรวจสอบ, แผ่นวางแผนต้นทุนแบบร่วมมือ, ความช่วยเหลือจาก AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ติดตามด้วย Toggl
|การจัดทำงบประมาณตามเวลาอย่างง่ายพร้อมการตั้งค่าที่ไม่ซับซ้อนสำหรับฟรีแลนซ์และทีมโครงการที่ต้องการความคล่องตัว
|การติดตามเวลาโครงการพร้อมการแจ้งเตือนงบประมาณ, รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
|มีแผนฟรีให้บริการ (สูงสุด 5 ผู้ใช้); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือน ต่อผู้ใช้
|การเก็บเกี่ยว
|การติดตามเวลาที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการเรียกเก็บเงินและรายได้สำหรับที่ปรึกษาและทีมบริการลูกค้า
|บันทึกเวลา รายงานผลกำไรตามลูกค้า/โครงการ การคาดการณ์อัตราการเผาผลาญ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Hubstaff
|การจัดการและติดตามเวลาและต้นทุนสำหรับทีมที่กระจายอยู่และบริษัทที่เน้นการทำงานทางไกล
|การติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน, การติดตามต้นทุนตามโครงการ, การเชื่อมต่อระบบเงินเดือน
|ทดลองใช้ฟรี; แผนเริ่มต้นที่ $7/เดือนต่อผู้ใช้
|Sage Intacct
|การผสานการติดตามต้นทุนสำหรับทีมการเงินในองค์กรขนาดใหญ่
|งบประมาณโครงการที่เชื่อมโยงกับบัญชีแยกประเภททั่วไป การควบคุมค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ การรายงานความสามารถในการทำกำไรแบบหลายมิติ ความช่วยเหลือจาก AI
|ราคาตามความต้องการ
|โปรคอร์
|การควบคุมต้นทุนโครงการแบบครบวงจรสำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่และผู้รับเหมาทั่วไป
|รหัสต้นทุนเฉพาะงานก่อสร้าง, การซิงค์ข้อมูลจากหน้างานสู่การเงิน, การจัดการคำสั่งเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ, รายงานรายละเอียด, ความช่วยเหลือจาก AI
|ราคาตามความต้องการ
วิธีเลือกซอฟต์แวร์ติดตามต้นทุนโครงการ
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ติดตามต้นทุนโครงการ ควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินและสนับสนุนความสำเร็จของโครงการ พิจารณาความสามารถเหล่านี้สำหรับเครื่องมือจัดการต้นทุนที่คุณต้องการ:
- การจัดการงบประมาณแบบเรียลไทม์: ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณได้ทันทีเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบ
- การรายงานและวิเคราะห์อย่างละเอียด: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มต้นทุนและความแตกต่างด้วยรายงานการติดตามเวลาที่แข็งแกร่ง
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชีหรือระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: ปกป้องข้อมูลต้นทุนโครงการของคุณด้วยการเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
- ความสามารถในการขยาย: ปรับให้เข้ากับความต้องการของโครงการหรือองค์กรที่เพิ่มขึ้นได้อย่างง่ายดาย
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: เปิดใช้งานการอัปเดตแบบเรียลไทม์สำหรับสมาชิกทีมที่ทำงานนอกสถานที่และไม่มีโต๊ะทำงาน ช่วยให้การทำงานโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้งบประมาณเกิน เพื่อป้องกันความไม่คาดคิดตลอดช่วงอายุโครงการ
- รองรับหลายสกุลเงิน: อำนวยความสะดวกโครงการระดับโลกด้วยตัวเลือกสกุลเงินที่หลากหลายเพื่อการจัดการต้นทุนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้บันทึก 'ค่าใช้จ่ายแฝง' เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นทางการ เช่น อาหารกลางวันของทีมหรือเครื่องมือที่ใช้เฉพาะกิจ เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้และกำหนดวงเงินสูงสุดได้
📊 งบประมาณผิดพลาด: สนามกีฬาโอลิมปิกของมอนทรีออลมีงบประมาณเริ่มต้นที่ 134 ล้านดอลลาร์แคนาดา แต่สุดท้ายกลับมีค่าใช้จ่ายเกินกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์แคนาดา การกำกับดูแลทางการเงินที่ไม่ดีและการแทรกแซงทางการเมืองทำให้กลายเป็นภาระหนี้สินที่ยาวนานถึง 30 ปี
ซอฟต์แวร์การวางแผนงบประมาณโครงการและการติดตามต้นทุนที่ดีที่สุด
นี่คือตัวอย่างซอฟต์แวร์ติดตามต้นทุนโครงการที่ดีที่สุดบางตัวที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของทีมจริง 📑
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามค่าใช้จ่ายแบบรวมศูนย์ภายในกระบวนการทำงานของโครงการ)
การติดตามต้นทุนโครงการแบบแยกส่วนมักนำไปสู่ความล่าช้า การใช้จ่ายเกินงบประมาณ หรือการพลาดการอนุมัติ ทีมงานต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีต อีเมล และแอปติดตามเวลา—ซึ่งไม่มีระบบใดเชื่อมโยงกลับไปยังงานจริง
ClickUpนำทุกอย่างมารวมไว้ในที่เดียว ทำให้การติดตามค่าใช้จ่ายกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ไม่ใช่สิ่งที่ทำทีหลัง
💵 สร้างรายละเอียดทางการเงินในภารกิจ
ClickUp Tasksช่วยให้ติดตามการอัปเดตทางการเงินได้ง่ายในระดับงาน
สมมติว่าบริษัทจัดงานอีเวนต์กำลังประสานงานการประชุมขนาดใหญ่ งานแต่ละอย่าง—การจองสถานที่ การประสานงานวิทยากร การจัดการผู้ขาย—สามารถรวมบันทึกค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย และการอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์ ทีมการเงินและทีมโครงการสามารถแท็กกัน แสดงความคิดเห็น และยืนยันการชำระเงินได้โดยไม่ต้องสลับไปมา
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในClickUpเพื่อเปลี่ยนงานให้เป็นตัวติดตามงบประมาณโดยเพิ่มข้อมูลเช่น 'ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ', 'ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง', และ 'ประเภทค่าใช้จ่าย'
💵 ติดตามเวลาและผลลัพธ์ขณะทำงาน
การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpนำต้นทุนแรงงานมาสู่ภาพรวม สมาชิกทีมสามารถติดตามชั่วโมงที่ใช้ในแต่ละงาน และผู้จัดการโครงการจะเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้สามารถปรับกำหนดเวลาหรือแจ้งเตือนกรณีเกินเวลาได้
ทีมสามารถแสดงข้อมูลโครงการผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp โดยเลือกจากวิดเจ็ตกว่า 50 รายการเพื่อปรับแต่งตามความต้องการ
ตัวอย่างเช่น ทีมผลิตภัณฑ์ที่จัดการการเปิดตัวฟีเจอร์หลักอาจสร้างแดชบอร์ดที่แสดงชั่วโมงที่บันทึกไว้ต่อสมาชิกในทีม งบประมาณเทียบกับค่าใช้จ่ายจริงตามสปรินต์ และการแยกค่าใช้จ่ายตามประเภทงาน ซึ่งช่วยให้ทุกคนตั้งแต่หัวหน้าโครงการไปจนถึงผู้บริหารมีมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับความคืบหน้าทางการเงินโดยไม่ต้องทำงานรายงานเพิ่มเติม
💵 ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลต
เทมเพลตการวิเคราะห์ต้นทุนโครงการของ ClickUpมอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับทีมในการประมาณการและติดตามงบประมาณตามหมุดหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับทีมที่ดำเนินโครงการที่มีขอบเขตงานคงที่หรือได้รับทุนสนับสนุนซึ่งต้องการการติดตามความคลาดเคลื่อนอย่างแม่นยำ
ในขณะเดียวกันแม่แบบการจัดการต้นทุนโครงการของ ClickUpยังเพิ่มการตรวจสอบดูแลมากขึ้น เอเจนซี่ดิจิทัลที่ดูแลลูกค้าหลายรายแบบรายเดือนสามารถใช้แม่แบบนี้เพื่อกำหนดการทบทวนงบประมาณประจำ บันทึกการอนุมัติจากลูกค้า และเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านต้นทุนระหว่างงานส่งมอบหลายรายการ
แม่แบบช่วยให้ทุกอย่างมองเห็นได้ชัดเจนและเป็นระเบียบ แม้จะมีหลายทีมเข้ามาเกี่ยวข้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มาตรฐานการรับข้อมูลต้นทุน: รวบรวมคำขอจัดสรรงบประมาณโดยใช้ClickUp Formsเพื่อให้การส่งข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้ขายและทีมต่างๆ
- รวมเอกสารทางการเงินไว้ที่ศูนย์กลาง: บันทึกกระบวนการอนุมัติงบประมาณในClickUp Docsเพื่อให้สามารถเข้าถึงและอัปเดตนโยบายทางการเงินได้ตลอดเวลา
- รับข้อมูลเชิงลึกด้านงบประมาณทันที: ใช้ClickUp Brainเพื่อแสดงงบประมาณโครงการ, รายละเอียดค่าใช้จ่าย, หรือการอนุมัติที่รอดำเนินการโดยไม่ต้องค้นหาผ่านงานต่างๆ
- ติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำ: ตั้งค่างานที่เกิดขึ้นซ้ำใน ClickUpเพื่อกำหนดเวลาตรวจสอบงบประมาณรายเดือนหรือการชำระเงินให้กับผู้ขายที่เกิดขึ้นซ้ำ
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนค่าใช้จ่าย: สร้างระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อแจ้งเตือนเมื่องานมีค่าใช้จ่ายเกินประมาณการหรือมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายใหม่
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่างานสามารถอัปเดตผ่านมือถือได้ แต่การป้อนหรือตรวจสอบข้อมูลต้นทุนโดยละเอียดนั้นไม่ราบรื่นหรือมีประสิทธิภาพเท่าบนหน้าจอขนาดเล็ก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,400 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,470+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้บอกทุกอย่างเกี่ยวกับ ClickUp ในฐานะซอฟต์แวร์ติดตามต้นทุนโครงการ:
ความสามารถของ ClickUp ในการจัดการโครงการและโปรแกรมนั้นยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง สร้างมาตรฐานใหม่ในตลาด มันมอบชุดเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังจัดการโครงการและโปรแกรมที่หลากหลายได้อย่างครอบคลุมอีกด้วย […] นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดีให้เลือกมากมาย ซึ่งช่วยให้กระบวนการตั้งค่าโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการวางแผนโครงการอย่างมีนัยสำคัญ
ความสามารถของ ClickUp ในการจัดการโครงการและโปรแกรมนั้นยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง สร้างมาตรฐานใหม่ในตลาด มันมอบชุดเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังจัดการโครงการและโปรแกรมที่หลากหลายได้อย่างครอบคลุมอีกด้วย […] นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดีให้เลือกมากมาย ซึ่งช่วยให้กระบวนการตั้งค่าโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการวางแผนโครงการอย่างมีนัยสำคัญ
📮 ClickUp Insight: 16% ของผู้จัดการประสบปัญหาในการรวมข้อมูลอัปเดตจากหลายเครื่องมือให้เป็นภาพรวมที่สอดคล้องกัน เมื่อข้อมูลอัปเดตกระจัดกระจาย คุณจะเสียเวลาไปกับการรวบรวมข้อมูลมากขึ้น และเหลือเวลาให้นำทีมน้อยลง
ผลลัพธ์คืออะไร? ภาระงานด้านการบริหารที่ไม่จำเป็น ข้อมูลเชิงลึกที่พลาดไป และความไม่สอดคล้องกันด้วยพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp ผู้จัดการสามารถรวมงาน เอกสาร และการอัปเดตต่างๆ ไว้ที่เดียว ลดงานที่ไม่จำเป็นและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดได้ทันทีที่ต้องการ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ 200 คนให้ทำงานร่วมกันใน ClickUp workspace เดียว โดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการติดตามเวลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงเวลาในการส่งมอบงานในหลายสถานที่
2. มีประสิทธิผล (เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ที่ต้องการติดตามผลกำไร)
เอเจนซี่สร้างสรรค์มักประสบปัญหาในการหาว่าโครงการใดที่สร้างรายได้จริง Productive แก้ไขปัญหานี้ด้วยการ ติดตามความสามารถในการทำกำไร แบบเรียลไทม์ที่แสดงสถานะทางการเงินของเอเจนซี่ของคุณในทุกโครงการ
แพลตฟอร์มนี้เชื่อมต่อการติดตามเวลาโดยตรงกับงบประมาณ ทำให้คุณสามารถตรวจสอบอัตรากำไรได้ขณะที่งานดำเนินไป สิ่งที่ทำให้เครื่องมือนี้แตกต่างจากผู้จัดการโครงการทั่วไปคือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ กระบวนการทำงานของเอเจนซี ตั้งแต่การรับลูกค้าใหม่ไปจนถึงการเรียกเก็บเงินครั้งสุดท้าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สร้างผลงาน
- ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เทียบกับงบประมาณโครงการแบบเรียลไทม์ และรับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อคุณใกล้ถึงขีดจำกัดการใช้จ่ายหรือเกณฑ์ความสามารถในการทำกำไร
- สร้างรายงานทางการเงินที่ครอบคลุมซึ่งแยกค่าใช้จ่ายตามระยะต่าง ๆ ของโครงการ สมาชิกทีม และกลุ่มลูกค้า
- กรอกแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ สร้างรายงาน และสรุปกิจกรรมงานด้วย ปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพ
- สร้างอัตราค่าบริการที่กำหนดเองสำหรับสมาชิกในทีม ประเภทโครงการ และระดับของลูกค้าที่แตกต่างกัน
- ติดตามความจุของทีมและการจัดสรรทรัพยากรในหลายโครงการเพื่อป้องกันการรับภาระงานเกินกำลัง
ข้อจำกัดในการผลิต
- ระบบนิเวศการผสานรวมมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งระดับองค์กรอย่าง ClickUp
- การรายงานตามความต้องการต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคเพื่อตั้งค่าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่มีทีมไอทีที่เชี่ยวชาญ
การกำหนดราคาที่สร้างผลผลิต
- ทดลองใช้ฟรี
- จำเป็น: $11/เดือน
- มืออาชีพ: 28 ดอลลาร์/เดือน
- สูงสุด: $39/เดือน
คะแนนและรีวิวที่มีประสิทธิผล
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 95 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Productive อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการต้นทุนโครงการของ Productive:
สิ่งที่ช่วยเราได้มากที่สุดในฐานะเอเจนซี่คือการมองเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในธุรกิจได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การเสนอราคา/งบประมาณเบื้องต้น ตลอดระยะเวลาของโครงการไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ การผสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นแฟ้นช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างมาก การสามารถดูข้อมูลการจัดสรรบุคลากรและการใช้งานทั้งหมด (ผมได้บอกหรือยังว่าคุณสามารถดึงรายงานอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ?) ทั้งหมดในแดชบอร์ดเดียวนั้นมีประโยชน์มากจริงๆ
สิ่งที่ช่วยเราได้มากที่สุดในฐานะเอเจนซี่คือการมองเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในธุรกิจได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การเสนอราคา/งบประมาณเบื้องต้น ตลอดระยะเวลาของโครงการไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ การผสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นแฟ้นช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างมาก การสามารถดูข้อมูลการจัดสรรบุคลากรและการใช้งานทั้งหมด (ผมได้บอกหรือยังว่าคุณสามารถดึงรายงานอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ?) ทั้งหมดในแดชบอร์ดเดียวนั้นมีประโยชน์มากจริงๆ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Productive.io
3. Screendragon (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่บริหารงบประมาณแคมเปญ)
เคยลองจัดการแคมเปญการตลาดที่ซับซ้อนพร้อมกับการติดตามทุกการใช้จ่ายหรือไม่? Screendragon จัดการกับความท้าทายนี้ผ่าน ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมการตลาด มันจัดการกระบวนการอนุมัติงานสร้างสรรค์ที่มักสร้างปัญหาคอขวดในการดำเนินแคมเปญได้อย่างราบรื่น
ทีมสามารถตั้งค่าการกำหนดเส้นทางอัตโนมัติที่ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังคงมองเห็นงบประมาณได้อย่างครบถ้วน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาแคมเปญมีค่าใช้จ่ายเท่าไรและปรับให้เหมาะสมตามความจำเป็น
คุณสมบัติเด่นของ Screendragon
- ติดตามการใช้จ่ายแคมเปญผ่านช่องทางต่างๆ ผู้ขาย และประเภทสื่อในแดชบอร์ดแบบรวม
- ตั้งค่าหมวดหมู่งบประมาณที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับโครงสร้างแคมเปญการตลาดอย่างสมบูรณ์แบบ
- สร้างรายงาน ROI รายละเอียดที่เชื่อมโยงการใช้จ่ายในแคมเปญกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณระบุได้ว่าการลงทุนใดให้ผลตอบแทนสูงสุด
- ใช้ประโยชน์จาก ความช่วยเหลือของ AI เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกด้านการดำเนินงานและทรัพยากร สร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ และพัฒนากระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ
- รับมุมมองที่ครบถ้วนของศักยภาพทรัพยากรเพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Screendragon
- การออกแบบอินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการการตลาดที่ใหม่กว่า
- การปรับแต่งและการใช้คุณสมบัติขั้นสูงมักต้องการความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนของ Screendragon ซึ่งอาจทำให้การนำไปใช้ช้าลง
ราคาของ Screendragon
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Screendragon
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างตัวชี้วัด 'ความเร็วการใช้จ่าย' เพื่อวัดว่าแต่ละทีมใช้เงินงบประมาณหมดเร็วแค่ไหน วิธีนี้เหมาะสำหรับการตรวจจับความไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ทีมที่ใช้ชั่วโมงของผู้รับเหมาเกินความจำเป็น
4. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ซับซ้อนต้องการการกำกับดูแลอย่างละเอียด)
โครงการที่ซับซ้อนมักมีแนวโน้มที่จะบานปลายจนควบคุมไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อหลายแผนกต้องร่วมมือกันในการส่งมอบงาน Wrike แก้ไขปัญหานี้ผ่าน เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับโครงสร้างโครงการใดก็ได้ พร้อมกับการติดตามต้นทุนอย่างละเอียดตลอดกระบวนการ
ทีมต่างๆ ชื่นชมความสามารถของแพลตฟอร์มในการจัดการความซับซ้อนระดับองค์กรโดยไม่ลดทอนการมองเห็นต้นทุนโครงการและการใช้ทรัพยากร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- สร้างแม่แบบงบประมาณโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน ซึ่งรวมถึงหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กระบวนการอนุมัติ และพารามิเตอร์การติดตามค่าใช้จ่าย
- ประมาณการ, จัดสรร, และติดตามการเงินแบบเรียลไทม์สำหรับทุกโครงการในที่เดียวด้วยคุณสมบัติการงบประมาณ
- สร้างรายงานที่ครอบคลุมซึ่งวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการในหลากหลายมิติ
- ตั้งค่าการติดตามเวลาและการรายงานค่าใช้จ่ายแบบอัตโนมัติที่ผสานรวมโดยตรงกับงบประมาณโครงการ
- รับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการและสร้างการอัปเดตโครงการด้วย Wrike AI
ข้อจำกัดของ Wrike
- มันขาดฟังก์ชันการแชร์หน้าจอ การส่งข้อความ หรือการประชุมทางวิดีโอในตัว ทำให้ต้องพึ่งพาเครื่องมือภายนอกสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการโหลดช้าหรือเกิดข้อผิดพลาด เช่น หน้าเว็บไม่โหลดหลังจากไม่มีการใช้งาน
- การจัดการทางการเงินขั้นสูง เช่น การออกใบแจ้งหนี้หรือการติดตามค่าใช้จ่าย มักต้องมีการผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,810 รายการ)
📊 ความผิดพลาดด้านงบประมาณ: สนามบินเบอร์ลิน-บรันเดนบูร์กมีกำหนดเปิดในปี 2011ด้วยงบประมาณ 2.5 พันล้านยูโร แต่ในที่สุดก็เปิดในปี 2020 หลังจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 7 พันล้านยูโร การสืบสวนพบว่ามีการควบคุมต้นทุนการจัดการโครงการที่ไม่ดี และขาดการติดตามแบบรวมศูนย์
📚 อ่านเพิ่มเติม:เราได้ทดสอบทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Wrike
5. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับผู้รักสเปรดชีตที่บริหารการเงินโครงการ)
หากทีมของคุณใช้ชีวิตอยู่กับสเปรดชีตแต่ต้องการความสามารถในการติดตามโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น Smartsheet สามารถเติมเต็มช่องว่างนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ มันผสานรวมอินเตอร์เฟซแบบตารางที่ทุกคนคุ้นเคยกับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งสามารถติดตามค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมสามารถสร้าง งบประมาณโครงการ ที่ซับซ้อนโดยใช้สูตรสเปรดชีต พร้อมเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การทำงานอัตโนมัติและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
คุณสามารถใช้มันเพื่อติดตามค่าใช้จ่าย, ตรวจสอบต้นทุนทรัพยากร, และสร้าง รายงานสรุป ที่รวบรวมข้อมูลทางการเงินจากหลายโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- สร้างรายงานทางการเงินระดับผู้บริหารที่มีลักษณะและรูปแบบเหมือนกับสเปรดชีตแบบดั้งเดิม แต่ดึงข้อมูลจากการติดตามโครงการแบบเรียลไทม์
- ใช้ AI วิเคราะห์เอกสารของคุณเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกและทำนายแนวโน้มการใช้จ่ายในโครงการ
- จัดสรรทรัพยากร ติดตามอัตราการใช้งาน และคำนวณต้นทุนแรงงานตามงานที่ได้รับมอบหมายและอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง
- ตั้งค่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่เน้นความแตกต่างของงบประมาณ การใช้จ่ายเกิน และปัญหาการจัดสรรทรัพยากร
- ร่วมมือกันในงบประมาณโครงการและการวางแผนทางการเงินผ่านเอกสารที่แชร์ได้ ซึ่งสมาชิกทีมหลายคนสามารถป้อนข้อมูลได้พร้อมรักษาเส้นทางการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- การเปลี่ยนแปลงไม่ได้อัปเดตแบบเรียลไทม์เสมอไป และไม่มีการบันทึกอัตโนมัติ
- รายงานถูกจำกัดไว้ที่ 500 แถวต่อหน้า และการนำทางในรายงานขนาดใหญ่สามารถเป็นเรื่องน่าเบื่อ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์ความปลอดภัยไม่เพียงพอ เช่น สถานที่จัดเก็บข้อมูลที่ไม่ชัดเจน หรือการขาดบทบาท 'ผู้ดูแลระบบระดับสูง' สำหรับการเข้าถึงแผ่นงานทั้งหมด
ราคาของ Smartsheet
- ทดลองใช้ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (19,680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,450 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?
นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ติดตามต้นทุนโครงการนี้ จากรีวิวใน G2:
ฉันชอบที่ Smartsheet มีความหลากหลายและสามารถนำไปใช้ได้กับงานหลากหลายประเภท บางครั้งฉันก็ใช้มันเป็นเวอร์ชันที่ก้าวหน้ากว่าและมีปฏิสัมพันธ์มากกว่าของ Excel ในขณะที่บางครั้งก็สามารถใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดและฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างเครื่องมือที่ทรงพลังมาก ซึ่งสามารถทำให้การทำงานง่ายขึ้นและเป็นระเบียบมากขึ้น
ฉันชอบที่ Smartsheet มีความหลากหลายและสามารถนำไปใช้ได้กับงานหลากหลายประเภท บางครั้งฉันก็ใช้มันเป็นเวอร์ชันที่ก้าวหน้ากว่าและมีปฏิสัมพันธ์มากกว่าของ Excel ในขณะที่บางครั้งก็สามารถใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดและฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างเครื่องมือที่ทรงพลังมาก ซึ่งสามารถทำให้การทำงานง่ายขึ้นและเป็นระเบียบมากขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Smartsheet
6. Toggl Track (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอย่างง่ายข้ามโปรเจกต์)
บางครั้งคุณแค่ต้องการรู้ว่าเวลาของคุณไปไหนมาโดยที่ไม่ต้องจัดการกับงานบริหารโครงการที่ซับซ้อน Toggl Track มอบสิ่งนี้ให้คุณผ่านการ ติดตามเวลา ที่ ง่ายสุดๆ ซึ่งทำงานได้บนทุกอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์ม
เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้คุณต้องยุ่งยาก—เพียงเริ่มจับเวลา กำหนดให้กับโปรเจกต์ แล้วหยุดเมื่อเสร็จงาน ไม่มีขั้นตอนซับซ้อนหรือช่องข้อมูลบังคับที่คอยขัดขวางการทำงานจริงของคุณ ทีมงานต่างชื่นชอบรายงานรายละเอียดที่แสดงรูปแบบการใช้เวลาซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรของโปรเจกต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- ตั้งงบประมาณโครงการตามประมาณการเวลา และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเวลาที่ติดตามใกล้ถึงหรือเกินชั่วโมงที่จัดสรรไว้
- บันทึกเวลาทำงานออฟไลน์และซิงค์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่ออีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- วิเคราะห์รูปแบบประสิทธิภาพการทำงานของทีมผ่านการรายงานที่แสดงชั่วโมงการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อัตราประสิทธิภาพของโครงการ และรูปแบบการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- คุณสมบัติการจัดการทีมเป็นพื้นฐานเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเต็มรูปแบบ
- ขาดฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้และการบันทึกการหยุดงานในตัว, การติดตามด้วย GPS, การจ่ายเงินเดือน หรือการกำหนดตารางเวลา
- การแก้ไขรายการเวลาอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด
- คุณไม่สามารถหยุดชั่วคราวตัวจับเวลาได้; คุณต้องหยุดและเริ่มต้นใหม่ ซึ่งนำไปสู่การบันทึกข้อมูลที่กระจัดกระจาย (เช่น หลายเซสชัน 5 วินาที)
ราคาของ Toggl Track
- ฟรี (สำหรับผู้ใช้ไม่เกินห้าคน)
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,570+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,575+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Toggl Track อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraนี้หยิบยกมุมมองที่น่าสนใจขึ้นมา:
Toggl Track เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมาก การนำทางก็สะดวก ฉันชอบที่มันทำให้การดำเนินการต่อจากโปรเจกต์เดิมหรือเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เป็นเรื่องง่าย การจัดรหัสสีช่วยให้ฉันแยกแยะพื้นที่ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ได้ดีขึ้น ฉันยังชอบแท็บรายงานมาก – มันดีที่ได้เห็นจำนวนชั่วโมงที่ทำงานไปและเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละโปรเจกต์
Toggl Track เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมาก การนำทางก็สะดวก ฉันชอบที่มันทำให้การดำเนินการต่อจากโครงการเดิมหรือเพิ่มโครงการใหม่เป็นเรื่องง่าย การจัดรหัสสีช่วยให้ฉันแยกแยะพื้นที่ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ได้ดีขึ้น ฉันยังชอบแท็บรายงานมาก – มันดีที่ได้เห็นจำนวนชั่วโมงที่ทำงานไปและเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Toggl ในการติดตามเวลา
🔍 คุณรู้หรือไม่? มีเพียง41% ขององค์กรเท่านั้นที่ส่งมอบโครงการได้ตรงตามงบประมาณเป็นส่วนใหญ่หรือทุกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่องว่างที่สำคัญที่การติดตามต้นทุนสามารถช่วยแก้ไขได้
7. Harvest (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาแบบบูรณาการและการออกใบแจ้งหนี้)
ผู้จัดการโครงการที่ต้องการการผสานรวมอย่างราบรื่นระหว่าง การติดตามค่าใช้จ่ายและการเรียกเก็บเงินลูกค้า จะพบว่า Harvest มีคุณค่าอย่างยิ่งซอฟต์แวร์งบประมาณโครงการนี้เชื่อมต่อระบบติดตามเวลาโดยตรงกับกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดจะถูกบันทึกและแปลงเป็นรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมการเงินชื่นชมวิธีที่ Harvest จัดการทั้งการติดตามต้นทุนภายในและการเรียกเก็บเงินลูกค้าภายนอกในระบบเดียว ซึ่งช่วยลดงานกระทบยอดระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ รายงานที่มีรายละเอียดแสดงให้เห็นว่าโครงการและลูกค้าใดสร้างกำไรสูงสุด
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนการติดตามเวลาอัตโนมัติและสรุปประจำสัปดาห์ที่ช่วยให้คุณรักษาพฤติกรรมการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจคุณผ่านรายงานที่ครอบคลุมซึ่งแสดงว่าลูกค้า โครงการ และประเภทงานใดที่สร้างผลกำไรสูงสุด
- สร้าง การคาดการณ์โครงการ ที่แม่นยำโดยอิงจากอัตราการเผาผลาญปัจจุบันและการจัดสรรงบประมาณที่เหลืออยู่เพื่อคาดการณ์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการสุดท้าย
- สร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติจากเวลาและค่าใช้จ่ายที่ติดตาม และส่งให้ลูกค้าโดยตรงจากแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- ไม่มีระบบเงินเดือนหรือฟีเจอร์ภาษีการขายอัตโนมัติในตัว ต้องทำงานด้วยตนเองหรือเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม
- ไม่มีศูนย์กลางการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดต เช่น การส่งใบลงเวลาทำงาน หรือการแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้
- ตัวเลือกการกรองสำหรับงานหรือรายการเวลาเป็นแบบพื้นฐาน ทำให้ยากต่อการวิเคราะห์หมวดหมู่หรือกลุ่มเฉพาะภายในรายงาน
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรี
- ข้อดี: $13.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (815+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 630 รายการ)
📚 อ่านเพิ่มเติม:เปรียบเทียบ Harvest กับ Toggl (คุณสมบัติ, ราคา)
📊 ความผิดพลาดด้านงบประมาณ: ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 โครงการของรัฐบาลอังกฤษเพื่อปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้ทันสมัยได้บานปลายจากงบประมาณ 2 พันล้านปอนด์เป็น 12 พันล้านปอนด์ก่อนที่จะถูกยกเลิก
8. Hubstaff (เหมาะที่สุดสำหรับทีมระยะไกลที่ต้องการการติดตามกิจกรรมอย่างละเอียด)
ผู้นำการดำเนินงานที่บริหารทีมที่กระจายอยู่ต้องการการมองเห็นอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ทำงานทางไกลใช้เวลา และวิธีที่สิ่งนั้นส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการ Hubstaff มอบการมองเห็นนี้ผ่านการตรวจสอบกิจกรรมอย่างครอบคลุม
มันมอบความรับผิดชอบโดยไม่รุกล้ำมากเกินไป—สมาชิกทีมสามารถเห็นรูปแบบการทำงานของตนเองได้ ในขณะที่ผู้จัดการได้รับความชัดเจนที่จำเป็นสำหรับการคำนวณต้นทุนโครงการอย่างถูกต้อง รายงานที่ละเอียดช่วยให้สามารถระบุได้ว่ารูปแบบการทำงานทางไกลใดที่นำไปสู่การส่งมอบโครงการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมผ่านการจับภาพหน้าจออัตโนมัติและการติดตามการใช้งานแอปพลิเคชัน
- ติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการแบบเรียลไทม์ขณะที่สมาชิกในทีมทำงาน พร้อมการคำนวณค่าแรงงานอัตโนมัติตามอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงของแต่ละบุคคลและเวลาที่ใช้จริง
- กำหนดงบประมาณรายสัปดาห์หรือขีดจำกัดค่าใช้จ่ายคงที่สำหรับโครงการและสมาชิกทีมเพื่อ ป้องกันการใช้จ่ายเกิน
- ตั้งค่าการประมวลผลเงินเดือนอัตโนมัติตามชั่วโมงที่ติดตามและการมอบหมายงานในโครงการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ดูรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของโครงการ, การใช้จ่ายของสมาชิกทีม, และประวัติของงบประมาณ
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- คุณสมบัติการติดตามพนักงานอาจรู้สึกเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและอาจทำลายขวัญกำลังใจของทีมหากไม่ได้นำมาใช้อย่างรอบคอบ นอกเหนือจากการไม่เหมาะสมสำหรับการติดตามงานสร้างสรรค์หรือเชิงกลยุทธ์
- ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวอาจจำกัดการนำไปใช้ในองค์กรที่มีข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลที่เข้มงวด
- จุดแข็งของมันอยู่ที่การบริหารจัดการต้นทุนแรงงานเป็นหลัก; มันมีความพร้อมน้อยกว่าในการจัดการกับต้นทุนวัสดุหรือค่าใช้จ่ายโครงการที่ไม่ใช่แรงงาน
ราคาของ Hubstaff
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: $7/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสองที่นั่ง)
- เติบโต: $9/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสองที่นั่ง)
- ทีม: $12/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสองที่นั่ง)
- องค์กร: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 2/5 (1,440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,570+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hubstaff อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2หนึ่งฉบับกล่าวไว้ว่า:
Hubstaff มอบวิธีการที่ราบรื่นในการติดตามเวลาและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของทีม ความสามารถในการจับภาพหน้าจอเป็นระยะ ติดตามระดับกิจกรรม และผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการอย่าง Trello และ Asana ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล […] อย่างไรก็ตาม การติดตามกิจกรรมอาจรู้สึกเป็นการรบกวนมากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อมีการจับภาพหน้าจอบ่อยครั้ง แอปพลิเคชันบนมือถือก็มักจะล่าช้าหรือเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจขัดจังหวะการทำงานเมื่อต้องใช้งานนอกสถานที่
Hubstaff มอบวิธีการที่ราบรื่นในการติดตามเวลาและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของทีม ความสามารถในการจับภาพหน้าจอเป็นระยะ ติดตามระดับกิจกรรม และผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการอย่าง Trello และ Asana ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล […] อย่างไรก็ตาม การติดตามกิจกรรมอาจรู้สึกเป็นการรบกวนมากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อมีการจับภาพหน้าจอบ่อยครั้ง แอปพลิเคชันบนมือถือก็มักจะล่าช้าหรือเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจขัดจังหวะการทำงานเมื่อต้องใช้งานนอกสถานที่
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Hubstaff
9. Sage Intacct (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการจัดการทางการเงินขององค์กร)
องค์กรธุรกิจต้องการการติดตามต้นทุนโครงการที่สามารถผสานรวมเข้ากับระบบทางการเงินและโครงสร้างการรายงานที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น Sage Intacct มอบสิ่งนี้ผ่านความสามารถในการจัดการทางการเงินอย่างครอบคลุม
มันโดดเด่นในด้านการบัญชีโครงการ ช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดการค่าใช้จ่าย การเรียกเก็บเงิน และรายได้สำหรับแต่ละโครงการได้อย่างแม่นยำสูง คุณสามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายโดยตรงและทางอ้อม จัดการตารางการเรียกเก็บเงินที่ซับซ้อน และรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
ทีมการเงินสามารถได้รับข้อมูลกำไรขาดทุนของโครงการที่ถูกต้องซึ่งสามารถส่งตรงไปยังงบการเงินขององค์กรและรายงานผู้บริหารได้โดยไม่ต้องมีการจัดการข้อมูลด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ Sage Intacct
- สร้างงบประมาณโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีแยกประเภททั่วไปและปรับปรุงงบการเงินโดยอัตโนมัติ
- ติดแท็กธุรกรรมด้วยโครงการ แผนก สถานที่ และมิติอื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์และการรายงานทางการเงินที่ละเอียดและเจาะจง
- ตั้งค่าการควบคุมทางการเงินอัตโนมัติที่ต้องการการอนุมัติสำหรับค่าใช้จ่ายของโครงการใด ๆ ที่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ติดตามต้นทุนโครงการในขณะที่รักษาเส้นทางการตรวจสอบที่สมบูรณ์ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดการกำกับดูแลกิจการและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและทำให้กระบวนการทำงานทางการเงินที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วย AI ที่ผสานรวม
ข้อจำกัดของ Sage Intacct
- ความซับซ้อนในการนำไปใช้ต้องการทรัพยากรด้านไอทีและความเชี่ยวชาญทางการเงินอย่างมากในการกำหนดค่าให้ถูกต้อง
- ราคาสูงกว่าเครื่องมือการจัดการโครงการที่ง่ายกว่าอย่างมาก ทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
- เกินความจำเป็นสำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการการบูรณาการการจัดการทางการเงินอย่างครอบคลุมควบคู่ไปกับการติดตามโครงการ
- เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAAP การกำหนดค่าจะมีความเข้มงวดหลังจากการนำไปใช้งาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากนักพัฒนาหรือผู้จำหน่ายในการเปลี่ยนแปลง
ราคาของ Sage Intacct
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sage Intacct
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,730+)
- Capterra: 4. 3/5 (525+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ กระบวนการยับยั้งการใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว โดยค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องได้รับการอนุมัติจากบุคคลที่สองเพื่อป้องกันการซื้อแบบหุนหันพลันแล่น คุณสามารถสร้างตัวแทน AI ใน ClickUpเพื่อทำสิ่งนี้โดยอัตโนมัติได้
📊 ความผิดพลาดด้านงบประมาณ: โครงการรถไฟความเร็วสูงของแคลิฟอร์เนียถูกคาดการณ์ไว้ที่ 33 พันล้านดอลลาร์ในปี 2008 ภายในปี 2023 ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้เพิ่มขึ้นถึง 128 พันล้านดอลลาร์โดยไม่มีวันที่ชัดเจนในการเสร็จสิ้น เหตุการณ์นี้ถูกตำหนิอย่างมากจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ไม่สม่ำเสมอและการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ
10. Procore (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการต้นทุนโครงการก่อสร้าง)
การก่อสร้างมีความท้าทายในการบริหารจัดการต้นทุนโครงการที่ไม่เหมือนใครซึ่งเครื่องมือทั่วไปไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ Procore ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะเหล่านี้ผ่านฟีเจอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริหารจัดการทางการเงินของโครงการก่อสร้าง
มันเข้าใจถึงวิธีการไหลของต้นทุนการก่อสร้าง และมอบ การมองเห็นในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนการพัฒนาจนถึงการปิดโครงการ ทีมงานสามารถติดตามต้นทุนแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ และผู้รับเหมาช่วงได้ ในขณะที่ปฏิบัติตามหลักการบัญชีการก่อสร้างและข้อกำหนดการรายงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore
- จัดการคำสั่งเปลี่ยนแปลงและปรับงบประมาณผ่านกระบวนการอนุมัติอัตโนมัติที่รักษาเส้นทางการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์
- เข้าถึงงบประมาณ สัญญา ใบสั่งเปลี่ยนแปลง ใบสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้ ทั้งหมดในระบบเชื่อมต่อเดียว พร้อม ความช่วยเหลือจาก AI ในตัว
- สร้างรายงานต้นทุนโดยละเอียดที่แยกค่าใช้จ่ายของโครงการตามประเภทงาน, ระยะ, รหัสต้นทุน และหมวดหมู่เฉพาะด้านการก่อสร้างอื่น ๆ
- เชื่อมต่อปฏิบัติการภาคสนามกับการติดตามทางการเงินโดยตรงผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้ทีมงานสามารถบันทึกเวลา วัสดุ และการใช้เครื่องจักรจากสถานที่ทำงานได้
ข้อจำกัดของ Procore
- เครื่องมือการประมูลก่อนการก่อสร้างถูกวิจารณ์ว่าไม่มีประสิทธิภาพและมีปัญหา เช่น ความยากลำบากในการใช้งาน และการอัปเดตที่ไม่ทันเวลาจากทีมพัฒนา
- การนำไปใช้ต้องการเวลาเตรียมการอย่างมากเพื่อกำหนดค่าโค้ดต้นทุน, กระบวนการอนุมัติ, และการผสานรวมกับระบบบัญชีที่มีอยู่
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาการสนับสนุนลูกค้าที่ไม่เพียงพอ โดยมีเวลาตอบสนองที่ล่าช้า ขาดผู้จัดการบัญชีประจำ หรือปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข
ราคาของ Procore
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Procore
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,450+)
- Capterra: 4. 5/5 (2,770+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Procore อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์จากCapterraสรุปไว้ดังนี้:
Procore เป็นแพลตฟอร์มที่มีการจัดระเบียบอย่างดีและมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยความสามารถทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อดำเนินโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอย่างง่าย
Procore เป็นแพลตฟอร์มที่มีการจัดระเบียบอย่างดีและมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยความสามารถทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อดำเนินโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอย่างง่าย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:เพื่อลดต้นทุนซอฟต์แวร์ให้ง่ายขึ้น ให้ติดตามค่าใช้จ่ายจากการเพิ่มฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นแยกต่างหาก ลองบันทึกคำขอเพิ่มเติมใด ๆ ที่นอกเหนือจากขอบเขตเดิมไว้ เพื่อที่คุณจะได้เจรจาต่อรองหรือเลื่อนออกไปในภายหลัง เพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
