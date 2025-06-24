10 เทมเพลตบล็อกเวลาใน Notion เพื่อจัดการตารางเวลาของคุณอย่างมืออาชีพ

การจัดสรรเวลาอาจดูดีบนกระดาษ แต่ชีวิตจริงไม่ค่อยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ การเสียสมาธิ งานที่ไม่คาดคิด และการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ มักทำให้แผนที่ดีที่สุดต้องล้มเหลว
แม่แบบการบล็อกเวลาที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างอย่างมากในที่นี้
ในบล็อกโพสต์นี้ คุณจะพบกับเทมเพลตการจัดเวลาใน Notion ที่จะช่วยให้คุณควบคุมได้ และหากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้น เราจะครอบคลุมเทมเพลตClickUpที่จะช่วยให้คุณรักษาความก้าวหน้า 🤩
ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งเวลาให้ดีขึ้น ก่อนที่เราจะเริ่มลงลึกกันไหม?
เรามีวิดีโอที่เหมาะกับคุณ! 👇🏽
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการจัดเวลาแบบบล็อกด้วยโนชั่นดี?
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลตการจัดสรรเวลาใน Notion:
- ตัวบ่งชี้เวลา: รวมช่องเฉพาะสำหรับวันที่ วัน และเวลา เพื่อให้งานสอดคล้องกับตารางเวลาประจำวันของคุณ
- การจัดลำดับความสำคัญทางสายตา: การใช้แท็กที่มีรหัสสีหรือป้ายกำกับความสำคัญช่วยให้ระบุสิ่งที่ต้องการความสนใจเร่งด่วนได้ทันที
- การติดตามความก้าวหน้า: การนำช่องทำเครื่องหมาย แถบแสดงความคืบหน้า หรือฐานข้อมูลมาใช้เพื่อตรวจสอบสิ่งที่ทำเสร็จแล้วและสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่
- ความยืดหยุ่นรายวัน: ช่วยให้คุณลากและวางงานได้ตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ทำให้ตารางงานของคุณเสีย
- การกำหนดเวลาพัก: สนับสนุนให้คุณจัดสรรเวลาสำหรับการพักผ่อน การเคลื่อนไหว หรือการไตร่ตรอง เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว
- การสะท้อนงาน: จัดสรรเวลาสำหรับการทบทวนงานในแต่ละวันหรือสัปดาห์ เพื่อประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานของคุณ
10 แม่แบบการจัดสรรเวลาด้วย Notion
นี่คือเทมเพลตการจัดเวลาด้วย Notion ที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนวันของคุณ จัดลำดับความสำคัญของงาน และติดตามความคืบหน้า 👇🏼
1. แม่แบบตารางเวลาแบบแบ่งช่วงเวลา
ผ่านทางNotion
ต้องการทำให้การจัดการเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้นหรือไม่? เทมเพลตนี้จะแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการวางแผนล่วงหน้าและมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญโดยไม่มีความวุ่นวายในความคิด
ด้วยหมวดหมู่ที่มีสีแตกต่างกัน คุณสามารถสแกนตารางเวลาของคุณได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลง (ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเสมอ) คุณสามารถลากและปรับรายการและกิจกรรมได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำให้ตารางเวลาของคุณสำหรับวันนั้นเสียหาย
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการความชัดเจนและการควบคุมโดยไม่ต้องจัดการรายละเอียดทุกชั่วโมง
2. แม่แบบการจัดสรรเวลา
ผ่านทางNotion
รูปแบบที่เน้นงานเป็นอันดับแรกของเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายด้วยการระบุสิ่งที่ต้องทำ คุณสามารถจัดหมวดหมู่ของงาน เช่น การศึกษา งานธุรการ หรือธุระต่างๆ และติดแท็กตามความสำคัญเพื่อให้คุณทราบเสมอว่าควรจัดการกับงานใดก่อน
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างกิจวัตรประจำวันได้อีกด้วย ใช้ทุกวันเพื่อพัฒนา습관, รักษาความมุ่งมั่น, และปรับตามความต้องการ,ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนในแต่ละวัน ลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ และมีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นตามความต้องการ
3. แม่แบบวางแผนแบ่งเวลาแบบบล็อกขั้นสูงสุด
ผ่านทางNotion
เทมเพลต Notion นี้มอบการจัดเตรียมที่สะอาดสำหรับการวางแผนรายวันอย่างมีจุดมุ่งหมาย
คุณจะได้รับแถบนำทางในตัวที่สามารถเข้าถึงกล่องข้อความงาน, ปฏิทิน, และฐานข้อมูลงานทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสะดวกสำหรับการจัดระเบียบโดยไม่ต้องคลิกเพิ่มเติม มันเชื่อมต่อโดยตรงกับปฏิทิน Notion ทำให้การจัดการสัปดาห์ของคุณง่ายขึ้น
นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น การบล็อกเวลา (สัปดาห์), กิจกรรม (สัปดาห์), และกิจกรรม (เดือน) ได้ ยังมีคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน
📌 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และผู้เชี่ยวชาญที่จัดการกิจวัตรส่วนตัว เป้าหมายตามฤดูกาล หรือเพียงแค่ต้องการควบคุมเวลาของตนเองอีกครั้ง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ตัวจับเวลาแบบมองเห็น (เช่น นาฬิกาทรายหรือไฟที่เปลี่ยนสี) ในช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิ เพื่อเป็นสัญญาณทางสัมผัสหรือภาพที่ช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องเวลาและความรู้สึกเร่งด่วนของคุณ
4. แผ่นงานกำหนดเวลาประจำวัน
ผ่านทางNotion
ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้วางแผนเวลาแบบบล็อกของ Cal Newport, เทมเพลตการบล็อกเวลาใน Notion นี้ช่วยวางแผนวันของคุณอย่างชัดเจนและมีจุดมุ่งหมาย. เริ่มต้นด้วย 우선순위ประจำวัน และสิ้นสุดด้วยการทบทวน, ทำให้คุณทราบได้ว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปอย่างไร.
คุณจะพบสามมุมมอง: ไทม์ไลน์สำหรับการวางแผน, ตารางสำหรับรายละเอียด, และ แผนภูมิที่แยกย่อยนาทีประจำวันของคุณ ออกเป็นชิ้นส่วนเหมือนพาย เช่น การโฟกัส, การประชุม, การพัก, และแม้กระทั่งงานที่ไม่ต้องการความตั้งใจมาก
📌 เหมาะสำหรับ: นักเรียนและผู้ที่ชื่นชอบการทำงานเชิงลึกที่ต้องการวางแผนตารางเวลาเป็นรายชั่วโมง
5. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำ (การจัดสรรเวลา + โปโมโดโร)
ผ่านทางNotion
เทมเพลต Notion นี้ผสานการแบ่งเวลาเข้ากับเทคนิค Pomodoro เพื่อการโฟกัสที่คมชัดและยั่งยืน แต่ละบล็อกใช้เวลา 30 นาที ประกอบด้วย 25 นาทีของการทำงานอย่างเข้มข้นและ 5 นาทีของการพักฟื้น
งานถูกจัดกลุ่มตามช่วงเวลาของวัน (เช้า, บ่าย, เย็น, กลางคืน, เที่ยงคืน) เพื่อให้คุณมีจังหวะที่เป็นธรรมชาติในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามความคืบหน้าในตัว (ยังไม่ได้เริ่ม → กำลังดำเนินการ → เสร็จแล้ว) เพื่อตรวจสอบความต่อเนื่องในการทำงาน ขณะที่คอลัมน์แผนที่แก้ไขได้จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของคุณ
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องจัดการตารางงานที่หนักหน่วง ต้องการช่วงเวลาทำงานที่เน้นประสิทธิภาพและช่วงเวลาพักฟื้น
6. แม่แบบผู้จัดการบล็อกเวลา
ผ่านทางNotion
เทมเพลต Time Block Manager ของ Notion มีตัวจัดการสัปดาห์ที่คุณสามารถกรอกเวลาในแต่ละช่วงเวลาของสัปดาห์ล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ แผง Quick Actions ยังช่วยให้คุณเพิ่มงานหรือเข้าสู่ภาพรวมประจำสัปดาห์ของคุณได้เพียงคลิกเดียว ลดความยุ่งยากในการทำงาน
อินเทอร์เฟซของมันสะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน และยังมีวิดีโอแนะนำสั้น ๆ โดย Aurelius Tjin เพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการบล็อกเวลาได้อย่างเต็มที่
📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องการวางแผนทั้งสัปดาห์ล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจในแต่ละวัน
7. แม่แบบการบล็อกเวลาและการนับถอยหลังกิจกรรม
ผ่านทางNotion
เทมเพลตการจัดการโครงการ Notionนี้ผสานการแบ่งเวลาประจำวันเข้ากับระบบนับถอยหลังกิจกรรม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานตามภารกิจกับกำหนดเส้นตายระยะยาว
ใช้มุมมองไทม์ไลน์ที่ปรับแต่งได้เพื่อวางแผนวันของคุณ จากนั้นให้ระบบรีเซ็ตงานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเที่ยงคืนเพื่อให้คุณเริ่มต้นใหม่ในแต่ละวัน ตัวจับเวลาในตัวช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำ และบล็อกที่จัดหมวดหมู่สำหรับงาน กิจวัตร และชีวิตช่วยให้ลำดับความสำคัญถูกแบ่งแยกและชัดเจน
📌 เหมาะสำหรับ: นักวางแผนที่ต้องจัดการงานประจำวันพร้อมทั้งดูแลกำหนดเวลาและนับถอยหลังระยะยาว
🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดของการบล็อกเวลาสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับจังหวะอัลตราเดียน ซึ่งเป็นวงจรธรรมชาติในร่างกายของคุณที่แนะนำให้คุณทำงานเป็นช่วงๆ ครั้งละ 90 นาที เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
8. เทมเพลตมวยสากลแบบเวลาสูงสุด
ผ่านทางNotion
เทมเพลตนี้เน้นการตั้งเป้าหมายอย่างมีโครงสร้างผ่านการกำหนดเวลาอย่างชัดเจน เริ่มต้นด้วยเป้าหมายระยะยาว จากนั้นแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยแต่ละช่วง โดยมีกำหนดเวลาชัดเจน เพื่อให้แผนรายสัปดาห์ของคุณเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่เสมอ
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการจัดวางสองแบบ: แบบมินิมอลเพื่อเน้นความเรียบง่ายและสวยงาม หากคุณต้องการอินเทอร์เฟซที่ดูน่าพึงพอใจทางสายตา นอกจากนี้ ตัวติดตามความคืบหน้ายังช่วยเชื่อมโยงตารางงานประจำวันของคุณกับความคืบหน้าจริง และวิดีโอแนะนำการใช้งานในตัวทำให้การตั้งค่าเป็นเรื่องง่าย
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ตั้งเป้าหมายและต้องการเชื่อมโยงช่วงเวลาในแต่ละวันกับเป้าหมายระยะยาว พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
9. แม่แบบผู้จัดการเวลา
ผ่านทางNotion
เทมเพลตการจัดการเวลาผสานการบล็อกเวลาเข้ากับการติดตามตามพื้นที่สำหรับลำดับความสำคัญส่วนบุคคลและวิชาชีพ ควบคู่ไปกับแผนประจำวัน มีตัวจัดการงานพร้อมมุมมองแบบ Kanban และปฏิทิน ช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ ถูกเลื่อนออกไป หรือเสร็จสิ้นแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่โดดเด่นคือการแบ่งแยกระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ธุรกิจ คุณสามารถกำหนดงบประมาณเวลาให้กับหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สุขภาพ การตลาด หรือการสร้างสรรค์เนื้อหา และดูได้อย่างชัดเจนว่าสัปดาห์ของคุณถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องจัดการทั้งงานและเรื่องส่วนตัว และต้องการเห็นอย่างชัดเจนว่าเวลาของตนถูกใช้ไปกับอะไร
10. แม่แบบแผนผังการจัดการเวลา
ผ่านทางNotion
หากคุณต้องการดูเวลาของคุณเป็นชั้น ๆ (รายวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือน) แบบแผนนี้ให้คุณได้ตรงตามที่คุณต้องการ
ระบบลำดับความสำคัญในตัวจะจัดเรียงงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ แต่ละบล็อกจะถูกกำหนดสีไว้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถแยกงานกับงานส่วนตัวได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องคิดมาก นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบทางภาพที่ช่วยให้คุณสังเกตเห็นช่วงเวลาที่ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และปรับรูปแบบการทำงานของคุณได้ตามความเหมาะสม
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเปลี่ยนจากการวางแผนแบบรับมือเป็นแบบมีเป้าหมาย โดยไม่ทำให้กระบวนการซับซ้อนเกินไป
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดตารางการตรวจสอบพลังงานเป็นช่วงเวลาที่คุณติดตามความรู้สึกของคุณระหว่างการทำงานหรือช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละวัน ตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ วิธีนี้จะช่วยให้คุณปรับช่วงเวลาต่างๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบพลังงานที่แท้จริงของคุณ
ข้อจำกัดของโนชั่น
Notion เป็นแอปบล็อกเวลาที่ยืดหยุ่นได้ แต่มีข้อจำกัดที่ชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการสร้างและขยายเวิร์กโฟลว์ ซึ่งรวมถึง:
- ไม่มีเทมเพลตซ้อน: คุณไม่สามารถซ้อนเทมเพลตภายในงานที่ทำซ้ำรายวันได้ การซ้อนจะทำงานได้เฉพาะในงานที่ทำซ้ำรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีเท่านั้น—และแม้กระทั่งในกรณีนั้น ก็ทำได้สูงสุดเพียงสามระดับ
- การขาดการป้องกันสูตร: ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูและแก้ไขสูตรได้ ไม่มีวิธีในตัวที่จะล็อกหรือป้องกันสูตรจากการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ
- การจัดการข้อมูลพื้นฐาน: ตารางขาดการกรองขั้นสูง การหมุนข้อมูล หรือการประมวลผลตัวเลข Notion ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเวลาอย่างละเอียด
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion
เทมเพลตแนวคิดทางเลือก
หากคุณรู้สึกว่าโครงสร้างที่จำกัดของ Notion ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคุณแล้วแม่แบบของ ClickUpจะมอบความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในการจัดการงานแบบเรียลไทม์ โครงการข้ามสายงาน และกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
ในฐานะเครื่องมือจัดการเวลาที่ดีที่สุด มันช่วยให้คุณมอบหมายความรับผิดชอบ, อัตโนมัติการส่งต่อ, และมองเห็นตารางเวลาในมุมมองต่าง ๆ ทั้งหมดจากเทมเพลตเดียว
อย่าเชื่อเราเพียงคำพูด! นี่คือความคิดเห็นของ Mendel R. ผู้ใช้ ClickUp เกี่ยวกับการใช้แอป:
ClickUp คือกระดูกสันหลังของเอเจนซี่ของเรา เราใช้มันสำหรับทุกอย่าง — การจัดการโครงการ, การวางแผนสปรินต์, การติดตามเวลา, การจัดทำเอกสาร, และการอัปเดตให้กับลูกค้าด้วยซ้ำ ความสามารถในการปรับแต่งนั้นไม่มีใครเทียบได้ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, แดชบอร์ด, คำตอบจาก AI, และการแชทที่เชื่อมโยงกับงาน เราได้กำจัดความจำเป็นในการใช้ Slack, Notion, และเครื่องมืออื่น ๆ อีกหลายสิบตัวไปแล้ว การหาแพลตฟอร์มที่ทรงพลังพอสำหรับนักพัฒนาแต่ก็ใช้งานง่ายพอสำหรับลูกค้านั้นหายากมาก
ClickUp คือกระดูกสันหลังของเอเจนซี่ของเรา เราใช้มันสำหรับทุกอย่าง — การจัดการโครงการ, การวางแผนสปรินต์, การติดตามเวลา, การจัดทำเอกสาร, และการอัปเดตให้กับลูกค้าด้วยซ้ำ ความสามารถในการปรับแต่งนั้นไม่มีใครเทียบได้ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, แดชบอร์ด, คำตอบจาก AI, และการแชทที่เชื่อมโยงกับงาน เราได้กำจัดความจำเป็นในการใช้ Slack, Notion, และเครื่องมืออื่น ๆ มากมายออกไปแล้ว การหาแพลตฟอร์มที่ทรงพลังพอสำหรับนักพัฒนาแต่ก็ใช้งานง่ายพอสำหรับลูกค้านั้นหายากมาก
นี่คือแม่แบบการบล็อกเวลา 6 แบบจาก ClickUp—แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน—ให้คุณได้ลองใช้ ⏰
1. แม่แบบการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp
เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUpช่วยปกป้องเวลาของคุณ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างปฏิทินและแอปหลายตัว คุณจะสามารถเข้าถึงมุมมองแบบรวมเจ็ดแบบที่แสดง ตารางเวลาประจำวัน สถานที่สำหรับงานที่วางแผนไว้ (บ้าน สำนักงาน หรือที่อื่น) และ แบบฟอร์มการจัดตารางเวลา เพื่อจัดเวลาตามที่คุณต้องการ
เคล็ดลับการจัดการเวลาที่ยอดเยี่ยมเพื่อใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้ให้มากที่สุดคือการใช้Custom Fields ของ ClickUpเช่น ที่อยู่ หรือ สถานที่เฉพาะ เพื่อติดแท็กและกรองวันของคุณด้วยความแม่นยำ
หากคุณกำลังจัดการกับโครงการที่ทับซ้อนกันหรือปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน การเชื่อมโยงงานและความพร้อมใช้งานจะช่วยให้คุณควบคุมได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกำหนดเวลาหรือการจองงานซ้ำซ้อน
📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีตารางงานไม่แน่นอนและพนักงานแบบไฮบริดที่ต้องจัดการงานและภาระหน้าที่ที่ทับซ้อนกันในหลายสถานที่
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งในตัว ซึ่งอาจขัดขวางการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp สามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ มันยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริง ๆ!
2. แม่แบบการแบ่งเวลาประจำวันของ ClickUp
หากคุณกำลังรับงานมากเกินไปและประเมินเวลาต่ำเกินไปแม่แบบการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpจะมอบโครงสร้างที่เป็นจริงและยืดหยุ่นให้คุณในการวางแผนวันของคุณ
มุมมองบล็อกเวลา ในเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนวันของคุณตามความสามารถที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ความตั้งใจเท่านั้น มุมมองงานประจำวัน จะจัดระเบียบงานสำคัญของคุณให้เป็นเส้นทางที่ชัดเจน ป้องกันไม่ให้งานเล็ก ๆ สะสม และเมื่อมีสิ่งรบกวนเข้ามา เมทริกซ์ความสำคัญ จะช่วยจับสิ่งเหล่านั้นไว้ ไม่ให้มาขัดจังหวะการทำงานของคุณ
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคล เช่น นักเรียน ผู้ก่อตั้ง หรือผู้จัดการโครงการ ที่มีแนวโน้มรับภาระงานมากเกินไปหรือหมดไฟ
3. แม่แบบการจัดตารางงานแบบบล็อกของ ClickUp
เทมเพลตการจัดตารางงานแบบบล็อกของ ClickUpมอบสถานะงานที่ปรับแต่งได้ 18 แบบให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถติดตามขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนในกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันได้ คุณสามารถมอบหมายงานโดยใช้ฟิลด์ แผนก เพื่อจัดเรียงความรับผิดชอบโดยไม่ต้องจัดการรายละเอียดทุกอย่างอย่างละเอียด
คุณค่าที่แท้จริง? มุมมองของปริมาณงาน และ ระยะเวลาของงาน แสดงให้เห็นว่าใครกำลังทำงานเต็มกำลังและอะไรกำลังเสี่ยงก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาคอขวด
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีมการตลาด, และที่ปรึกษาที่จัดการกับกำหนดเวลาที่ทับซ้อนกันระหว่างแผนกต่างๆ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เปิดใช้งาน AI Time‑Blockingในปฏิทิน ClickUpของคุณ (ไอคอนสายฟ้า ⚡️ ในแถบ Priorities) เพื่อให้ ClickUp จัดสรรเวลาโฟกัสสำหรับงานที่คุณประเมินไว้อย่างชาญฉลาด โดยจะแบ่งหรือเลื่อนเวลาโดยอัตโนมัติหากมีเหตุการณ์อื่นอยู่ก่อน หากมีงานที่ใช้เวลาสองชั่วโมงขัดแย้งกับการประชุม ClickUp จะปรับช่วงเวลาให้โดยอัตโนมัติ—ไม่ต้องจัดตารางใหม่เอง
4. แม่แบบกล่องเวลา ClickUp
การวางแผนวันให้สมบูรณ์แบบนั้นง่ายมาก จนกระทั่งคุณใช้เวลาสามชั่วโมงกับงานที่ควรใช้เวลาแค่ 30 นาที และทุกอย่างก็เริ่มยุ่งเหยิงไปหมดเทมเพลต ClickUp Time Boxช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยขีดจำกัดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยเพิ่มความชัดเจน
เทมเพลตรายการนี้แบ่งโครงการออกเป็นบล็อกที่ชัดเจนพร้อมเวลาสิ้นสุดจริงโดยใช้มุมมอง Time Box Schedule คุณจะหยุดการจองงานเกินกำหนดเพราะแต่ละงานจะได้รับช่วงเวลาจริง ไม่ใช่แค่ช่องทำเครื่องหมายเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น? มุมมอง Tasks Planner จะเพิ่มขอบเขตที่เพียงพอเพื่อจัดลำดับความสำคัญโดยไม่ต้องจัดเรียงงานใหม่ตลอดเวลา
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือคำเตือนการพึ่งพา มันจะแจ้งเตือนเมื่อคุณพยายามกำหนดเวลาทำงานที่ไม่สามารถเริ่มต้นได้ในขณะนี้ ช่วยประหยัดความพยายามที่สูญเปล่า
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องจัดการงานที่ซับซ้อน เช่น ฟรีแลนซ์ ผู้นำทีมในเอเจนซี่ หรือนักเรียนที่ต้องบาลานซ์การเรียน
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
5. แม่แบบตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp
เทมเพลตตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ต้องการติดตามเวลาและรายได้ของตนไปพร้อมกัน
มุมมองการจ่ายเงินจริง แสดงให้เห็นว่ารายได้จากแต่ละงานมีมูลค่าเท่าไร เพื่อให้คุณหยุดเสียเวลาไปกับงานที่ไม่สร้างรายได้ นอกจากนี้ มุมมองการจ่ายเงินต่อผู้รับมอบหมาย ยังติดตามรายได้จากผู้ร่วมงานแต่ละคน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์และทีมงานที่มีลูกค้าหรือโครงการหลายราย
ด้วยช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 7 ช่อง เช่น ประสิทธิภาพ, ความถี่, และยอดจ่ายรวม, เทมเพลตนี้จะเปลี่ยนตารางเวลาของคุณให้กลายเป็นแดชบอร์ดแสดงต้นทุนและผลประโยชน์แบบเรียลไทม์
📌 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และหัวหน้าทีมที่ต้องการจัดสรรเวลาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางการเงินที่แท้จริง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เบนจามิน แฟรงคลินเป็นหนึ่งในผู้จัดสรรเวลาแบบบล็อกเวลาในยุคแรกๆ โดยกำหนดตารางวันของเขาเป็นชั่วโมงๆ และถามตัวเองทุกเช้าว่า 'วันนี้ฉันจะทำสิ่งดีๆ อะไรได้บ้าง?' นิสัยนี้ช่วยให้เขามีสมาธิและมีประสิทธิผล
6. แม่แบบกำหนดการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตกำหนดการบริหารโครงการของClickUpเปลี่ยนการอัปเดตโครงการที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นแผนภาพที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
มุมมองระยะโครงการ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบผลลัพธ์ของโครงการตามแต่ละขั้นตอนได้ ทำให้คุณทราบเสมอว่าจุดติดขัดเกิดขึ้นที่ใด นอกจากนี้ มุมมองความเสี่ยงและประเด็นปัญหา ยังช่วยให้คุณดึงประเด็นสำคัญที่ต้องระวังมาไว้ที่จุดสนใจตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้คุณมีเวลาแก้ไขปัญหา ก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อกำหนดการของคุณ
การรวมกันของฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น อัตราความคืบหน้า, ลูกค้าเป้าหมาย, และ ระดับปัญหา ยังช่วยให้คุณปรับสมดุลความสำคัญได้โดยไม่ต้องคำนวณต้นทุน, ความพยายาม, และการรับผิดชอบใหม่อยู่เสมอ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมข้ามสายงาน, ผู้จัดการโครงการ, หรือที่ปรึกษาที่บริหารโครงการที่มีความเสี่ยงสูงและมีกำหนดเวลาที่เข้มงวด
เปลี่ยนมาใช้ ClickUp สำหรับการจัดตารางงานแบบไดนามิก
เทมเพลต Notion เหมาะมากสำหรับการวางแผนเดี่ยวและการจัดสรรเวลาอย่างรวดเร็ว พวกมันเรียบง่าย สะอาด และทำงานได้ดี จนกระทั่งคุณตระหนักว่ามันไม่ค่อยผสานกับงานและโครงการของคุณ
เทมเพลตของ ClickUp ก้าวไปอีกขั้น ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ การติดตามปริมาณงานแบบเรียลไทม์ ระบบอัตโนมัติ และสถานะงานที่ละเอียด คุณสามารถจัดการกับสิ่งที่สำคัญจริงด้วยข้อมูลจริง
พร้อมที่จะสร้างระบบการบล็อกเวลาที่ปรับให้เข้ากับวันของคุณได้จริงหรือยัง?สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅