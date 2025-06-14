ClickUp vs. Jotform: เครื่องมือใดที่เหมาะกับความต้องการการจัดการโครงการของคุณ?

การจัดการกับคำขอทำงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด การติดตามความคืบหน้าของโครงการหลาย ๆ โครงการ และการจัดการกับเอกสารที่กระจัดกระจายและไม่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ อาจทำให้เกิดความเครียดได้
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารทีม การต้อนรับผู้ใช้ใหม่และพนักงานใหม่ หรือการรวบรวมข้อมูลลูกค้า การมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ClickUp และ Jotform มีฟีเจอร์การเก็บข้อมูลที่ทรงพลัง แต่ฟีเจอร์ใดที่ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น?
ในขณะที่ ClickUp โดดเด่นในการติดตามโครงการและการจัดการงาน Jotform เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการสร้างแบบฟอร์มและการรวบรวมข้อมูลด้วยตรรกะเงื่อนไข การเลือกระหว่างทั้งสองขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญของคุณ มาดูรายละเอียดกันเพื่อให้คุณหาเครื่องมือที่ดีที่สุดได้!
ClickUp เทียบกับ Jotform ในมุมมองภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบคุณสมบัติของ ClickUp และ Jotform อย่างรวดเร็ว:
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|Jotform
|จุดมุ่งเน้นหลัก
|แพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ, การติดตามงาน, เอกสาร, แบบฟอร์ม, และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
|มุ่งเน้นการสร้างรูปแบบ การรวบรวมข้อมูล และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
|การสร้างแบบฟอร์ม
|เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง พร้อมการปรับแต่งแบรนด์ของคุณเอง, ระบบเงื่อนไข, และการเชื่อมต่อโดยตรงกับงานและกระบวนการทำงาน
|เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง พร้อมการปรับแต่งแบรนด์ตามต้องการ และตรรกะเงื่อนไข
|การปรับแต่ง
|การปรับแต่งรูปแบบปานกลาง เหมาะสำหรับกระบวนการภายในและการติดตามงาน รองรับฟิลด์ที่กำหนดเองและระบบอัตโนมัติ
|ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นด้วยตรรกะเงื่อนไขและตัวเลือกการผสานรวม
|คำตอบจากแบบฟอร์ม
|การส่งแบบฟอร์มจะสร้างหรืออัปเดตงานทันที, ทำการอัตโนมัติ, และผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานของโครงการ
|สร้างคำตอบแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ, วิเคราะห์ข้อมูล, ดำเนินการตามขั้นตอนการทำงาน, และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ระบบอัตโนมัติ
|ระบบอัตโนมัติขั้นสูง: การมอบหมายงาน, การแจ้งเตือน, ตัวกระตุ้นการทำงาน, การสรุปงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, และอื่น ๆ
|สร้างคำตอบแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ, วิเคราะห์ข้อมูล, เรียกใช้กระบวนการทำงาน, ข้อมูลเชิงลึกด้วย AI
|การจัดการโครงการ
|ฟีเจอร์ตาราง (มุมมองตาราง, ปฏิทิน, การ์ด) สำหรับติดตามการส่งงาน ขาดการเชื่อมโยงงานขั้นสูง และการแสดงภาพโครงการ
|ฟีเจอร์ตาราง (มุมมองตาราง, ปฏิทิน, การ์ด) สำหรับติดตามการส่งงาน ขาดการเชื่อมโยงงานขั้นสูงและการแสดงภาพโครงการ
|เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในภารกิจ, ความคิดเห็น, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, แชท และการแจ้งเตือน
|การทำงานร่วมกันในทีมผ่านตาราง, ตัวเลือกการจัดการงานที่จำกัด
|คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|AI สำหรับสรุปงาน, ทำนายกำหนดเวลา, อัตโนมัติการทำงาน, บันทึกการประชุม, และสร้างเนื้อหา
|ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล, การตอบกลับอัตโนมัติ, การระบุแนวโน้ม, และการสร้างรายงาน
|การผสานรวม
|1,000+ การเชื่อมต่อ: Slack, Google Drive, Zapier, Teams, GitHub และอื่นๆ
|150+ การเชื่อมต่อกับระบบ CRM, เครื่องมือการตลาดทางอีเมล, และผู้ให้บริการการชำระเงิน
|การผสานการชำระเงิน
|ไม่มีการประมวลผลการชำระเงินโดยตรงในแบบฟอร์ม
|รับชำระเงินผ่าน PayPal และ Stripe ได้โดยตรงจากแบบฟอร์ม
ClickUp คืออะไร?
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้นในทีม แผนก และธุรกิจต่างๆ โดยรวมการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในเอกสาร และการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ไว้ในที่เดียว พร้อมทั้งลดการสลับแอปที่ไม่จำเป็นลงอย่างมาก
หากคุณกำลังบริหารโครงการที่ซับซ้อน ติดตามประสิทธิภาพของทีม หรือปรับปรุงงานประจำวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ClickUp มอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้สูง เครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม การติดตามงาน แผนภูมิแกนต์ และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถจัดการได้อย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
ด้วย ClickUp, ทีมสามารถร่วมมือกัน, ติดตามความคืบหน้า, และวิเคราะห์ข้อมูล, ทำให้เป็นทางเลือกที่ทรงพลังแทนการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม.
คุณสมบัติของ ClickUp
ClickUp มอบชุดฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทุกเครื่องมือภายในแพลตฟอร์มนี้ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การติดตามโครงการไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติ
ด้านล่างนี้คือคุณสมบัติหลักสามประการที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น
1. มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp: รวบรวมและทำให้การส่งข้อมูลเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
แบบฟอร์มไม่ได้มีไว้แค่สำหรับรวบรวมข้อมูลเท่านั้น—แต่ควรกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการClickUp's Form Viewเปลี่ยนคำตอบจากแบบฟอร์มให้กลายเป็นงานในทันที ช่วยให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการกับข้อมูลได้ทันที ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า ประมวลผลคำของาน หรือจัดการแบบสำรวจสำหรับพนักงาน
มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp ผสานการทำงานโดยตรงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ มาพร้อมกับ:
- ตรรกะเงื่อนไข: แสดงหรือซ่อนคำถามแบบไดนามิกตามคำตอบก่อนหน้า เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
- ฟิลด์ AI: เพิ่มฟิลด์ที่ใช้พลังของ AI ลงในแบบฟอร์ม/งานที่สร้างสรุป, การแปล, หรือการอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
- ข้อมูลเชิงลึกจาก AI: ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งเข้ามา, สรุปความรู้สึก, เน้นคำถามที่พบบ่อย, และระบุแนวโน้มจากข้อมูลในแบบฟอร์ม
- การทำงานอัตโนมัติ: กำหนดการทำงานอัตโนมัติจากการตอบแบบฟอร์มเพื่อสร้างงาน มอบหมายสมาชิกในทีม และกำหนดลำดับความสำคัญได้ทันที
- การปรับแต่ง: ปรับแต่งแบบฟอร์มให้เข้ากับแบรนด์ของคุณด้วยโลโก้ ภาพหน้าปก สไตล์ปุ่ม และประเภทของฟิลด์ที่หลากหลาย (ข้อความ, แบบเลือก, การให้คะแนน ฯลฯ)
- ฟิลด์ที่ซ่อนอยู่: บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมด้วยฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งไม่ปรากฏให้ผู้ตอบแบบสอบถามเห็น แต่จะถูกรวมอยู่ในการส่งข้อมูล
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้า เทมเพลตนี้จะจัดระเบียบคำตอบโดยอัตโนมัติ แยกประเภทข้อเสนอแนะ และส่งการติดตามผลตามความเร่งด่วน
ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงการบริการลูกค้า หรือติดตามความพึงพอใจของพนักงาน การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะช่วยเปิดเผยแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ดังนั้นคุณจึงใช้เวลาน้อยลงในการคัดกรองข้อมูลและใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น
2. งานใน ClickUp: การจัดการงานที่เรียบง่ายและอัตโนมัติ
ClickUp Tasksผสานรวมทุกอย่างจากแบบฟอร์มของคุณและเปลี่ยนการส่งแต่ละรายการให้กลายเป็นงานแยกต่างหาก ทำให้การติดตาม การจัดลำดับความสำคัญ และการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างงาน สถานะที่กำหนดเอง และมุมมองที่หลากหลาย เช่น รายการ แคนบาน และแผนภูมิแกนต์ ทีมงานสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการส่งแบบฟอร์ม เช่น กระบวนการติดตามข้อบกพร่อง ได้ในทันที
การแจ้งเตือนอัจฉริยะช่วยให้ไม่พลาดการอัปเดตและงานต่างๆ ดำเนินไปตามกำหนดเวลา ทำให้โครงการเป็นไปตามแผนโดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างละเอียด ด้วย ClickUp Tasks คุณสามารถ:
- จัดตั้งความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมจะมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงก่อน
- สลับระหว่างรายการ, แคนบาน, แผนภูมิแกนต์ และปฏิทิน เพื่อการทำงานที่ยืดหยุ่น
- รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน ความคิดเห็น หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยไม่ทำให้กล่องจดหมายของคุณล้น
📮 ClickUp Insight:92%ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญสูญหายไปในความวุ่นวายดิจิทัลหากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
3. ClickUp Automations: กำจัดงานที่ทำซ้ำๆ
หากคุณต้องมอบหมายงานให้ใครบางคนด้วยตนเองหลังจากการส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้ง นั่นอาจทำให้เสียเวลาหลายชั่วโมงในไตรมาสหนึ่งClickUp's Automationและ AI agents สามารถช่วยจัดการงานที่ยุ่งเหยิงได้
ClickUp's AI Autopilot Agents นำระบบอัตโนมัติอัจฉริยะมาสู่พื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง ทำงานได้อย่างราบรื่นทั้งในมุมมองรายการและแชท ตัวช่วยอัจฉริยะเหล่านี้จัดการงานซ้ำๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และรับรองว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
ด้วย ClickUp Automation และ AI Agents คุณสามารถ:
- อัตโนมัติในรายการงาน: ตัวแทน AI Autopilot สามารถมอบหมายงาน อัปเดตสถานะ และกระตุ้นการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดเองหรือการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ในรายการของคุณ พวกเขายังสามารถสร้างสรุปงาน วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ และแนะนำขั้นตอนถัดไป ทำให้โครงการของคุณดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
- อัตโนมัติในแชท: ในClickUp Chat, ตัวแทน AI จะตรวจสอบการสนทนา, สรุปการอภิปราย, และสามารถสร้างหรืออัปเดตงานตามกิจกรรมในแชทได้ พวกเขาจะแสดงรายการที่ต้องดำเนินการ, ส่งการแจ้งเตือน, และทำให้แน่ใจว่าการอัปเดตที่สำคัญจะไม่ถูกพลาด
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ใช้ClickUp AIเพื่อสร้างสรุปที่ชาญฉลาด วิเคราะห์แนวโน้ม และให้คำแนะนำเชิงรุก—ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานในรายการหรือกำลังร่วมมือกันในแชท
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Drive และ Zapier ให้ AI Agents สามารถจัดการเวิร์กโฟลว์และซิงค์ข้อมูลระหว่างเครื่องมือทั้งหมดของคุณได้อย่างราบรื่น
ด้วยตัวแทน AI Autopilot ที่มีให้ใช้งานทั้งในรายการและแชท ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้มากขึ้น ร่วมมือกันได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์ AI ที่ทรงพลังอย่างClickUp Brain คุณสามารถสร้างรูปแบบที่ชัดเจนและปรับแต่งตามเป้าหมายของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้หรือคำขอการรับข้อมูล เมื่อคุณให้คำสั่งกับ ClickUp AI ให้สร้างแบบฟอร์ม ระบบจะสร้างแบบฟอร์มที่มีโครงสร้างดีพร้อมรายละเอียดที่คุณต้องรวมไว้
ราคาของ ClickUp
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jotform ที่คุณควรลอง
Jotform คืออะไร?
Jotform เป็นซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้การรวบรวมข้อมูล การทำงานอัตโนมัติ และการจัดการเวิร์กโฟลง่ายขึ้น ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์ม แบบสำรวจ และแบบฟอร์มการชำระเงินที่ปรับแต่งได้ในไม่กี่นาที
Jotform ยังผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันธุรกิจมากกว่า 150+ รายการ ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับระบบ CRM, เครื่องมือการตลาดทางอีเมล, และระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
จากการจัดการความคิดเห็นของลูกค้าไปจนถึงการปฐมนิเทศพนักงาน ระบบตรรกะเงื่อนไขและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Jotform ช่วยปรับกระบวนการให้เป็นระบบ ทำให้การตอบแบบฟอร์มสามารถดำเนินการได้ทันที
คุณสมบัติของ Jotform
Jotform ไม่เพียงแต่เป็นแบบฟอร์มออนไลน์แบบดั้งเดิม แต่ยังเป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย ด้วยการประมวลผลแบบฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI การผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการ และการสร้างงานอัตโนมัติ Jotform ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตาม วิเคราะห์ และดำเนินการตามข้อมูลที่ตอบกลับจากแบบฟอร์มได้
มาดูสามคุณสมบัติที่โดดเด่นกัน
1. ตัวสร้างแบบฟอร์ม: แบบฟอร์มที่กำหนดเองพร้อมตรรกะเงื่อนไข
Jotform ทำให้การสร้างแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่ายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ธุรกิจสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ดูเป็นมืออาชีพพร้อมการปรับแต่งแบรนด์ตามต้องการ,ตรรกะเงื่อนไข, และคำแนะนำแบบฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มนี้ คุณสามารถ:
- แสดงหรือซ่อนฟิลด์ตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน ทำให้แบบฟอร์มมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
- ส่งข้อมูลแบบฟอร์มไปยัง Google Sheets, Slack, Trello หรือแอปธุรกิจกว่า 150 รายการของ Jotform
- รับชำระเงินผ่าน PayPal, Stripe หรือ Square ได้โดยตรงจากแบบฟอร์มของคุณ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เห็นแมวบนเว็บไซต์ บล็อก หรือแคมเปญอีเมลของ Jotform ใช่ไหม? นั่นคือโพโด—มาสคอตของแบรนด์ แมวตัวนี้พูดได้มากกว่าสิบสองภาษาและช่วยผู้ใช้ในการค้นพบคุณสมบัติใหม่ๆ ของแบรนด์!
2. ตาราง Jotform: คุณลักษณะการจัดการงานที่ยืดหยุ่น
Jotform Tables ทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลแบบผสมผสานระหว่างสเปรดชีตและฐานข้อมูล ช่วยให้ทีมติดตามโครงการ จัดการการส่งข้อมูล และจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ต่างจากซอฟต์แวร์จัดการงานแบบดั้งเดิม Jotform Tables มอบมุมมองแบบไดนามิกและเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับการติดตามการตอบแบบฟอร์ม ช่วยคุณ:
- สลับระหว่างมุมมองตารางกริด ปฏิทิน หรือการ์ด เพื่อจัดระเบียบงานในสไตล์ ClickUp
- แปลงข้อมูลจากแบบฟอร์มเป็นงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
- การเปลี่ยนแปลงในแบบฟอร์มที่ส่งจะแสดงผลทันทีในตาราง Jotform ที่เชื่อมโยง
✨ เคล็ดลับโบนัส : คุณสามารถใช้เทมเพลตตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Jotformเพื่อติดตามความคิดเห็นของผู้ใช้ แบบสำรวจพนักงาน และการลงทะเบียนกิจกรรมได้โดยไม่ต้องใช้ตัวจัดการงานแยกต่างหาก
3. Jotform AI: อัตโนมัติการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลเชิงลึก
Jotform AI ยกระดับการทำงานอัตโนมัติไปอีกขั้นด้วยการตอบสนองทันที ข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะ และการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งผ่านแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ สร้างรายงาน และแม้กระทั่งตอบคำถามลูกค้าได้ ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มJotformAIคุณสามารถ:
- ตอบกลับอัตโนมัติต่อการส่งแบบฟอร์มตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ระบุแนวโน้ม, สกัดข้อมูลเชิงลึก, และสร้างรายงานแบบภาพ
- มอบหมายการส่งงานให้กับบุคคลที่เหมาะสมหรือเริ่มกระบวนการทำงานของโครงการ
🎯 เคล็ดลับพิเศษ: Jotform AI สามารถช่วยสรุปผลการสำรวจได้ในไม่กี่วินาที ช่วยประหยัดเวลาในการป้อนข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยตนเองหลายชั่วโมง
ราคาของ Jotform
- แผนฟรี
- บรอนซ์: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- เงิน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทองคำ: $129/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
ClickUp เทียบกับ Jotform: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ClickUp และ Jotform นำเสนอเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ การสร้างแบบฟอร์ม และการจัดการข้อมูล
หากคุณต้องการโซลูชันที่เน้นการติดตามโครงการ การทำงานร่วมกัน และระบบอัตโนมัติสำหรับงาน ClickUp คือตัวเลือกที่ดีกว่า แต่ถ้าความสำคัญของคุณอยู่ที่การรวบรวมข้อมูล ระบบอัตโนมัติผ่านแบบฟอร์ม และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI Jotform คือตัวเลือกที่โดดเด่น
มาดูความแตกต่างที่สำคัญของพวกเขา
#คุณสมบัติ 1: ตัวสร้างแบบฟอร์มและการปรับแต่ง
มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวบรวมคำตอบจากแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติและแปลงเป็นงานได้ แบบฟอร์มเหล่านี้สามารถผสานการทำงานกับระบบจัดการโครงการของ ClickUp ได้โดยตรง ทำให้คำตอบจากแบบฟอร์มกระตุ้นการทำงานของเวิร์กโฟลว์ การมอบหมายงาน และการดำเนินการอัตโนมัติได้ แบบฟอร์มยังซิงค์กับแดชบอร์ดเพื่อการติดตามแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การปรับแต่งแบรนด์ตามความต้องการ ตรรกะเงื่อนไข และฟิลด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้คุณเก็บข้อมูลได้ดีขึ้น
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มของ Jotform ยังมีระบบตรรกะเงื่อนไข, การปรับแต่งแบรนด์, และการเชื่อมต่อกับระบบ CRM, ระบบการชำระเงิน, และเครื่องมือการตลาดมากกว่า 150 รายการ ผู้ใช้สามารถรับชำระเงิน, สร้างรายงาน, และฝังแบบฟอร์มไว้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกันในครั้งนี้. ฟอร์มของ ClickUp มีประโยชน์สำหรับการติดตามงานภายในและการเชื่อมต่อกับระบบ CRM ที่ผสานรวมไว้. Jotform ให้ตัวเลือกการปรับแต่งและการเก็บเงินที่หลากหลายมากขึ้น.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แทนที่จะถามคำถามทั่วไปเช่น "คุณคิดอย่างไร?" ให้ใช้คำถามที่เจาะจงเช่น "คุณคิดว่าฟีเจอร์ใดที่จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของคุณได้บ้าง?" วิธีนี้จะทำให้คำตอบมีโครงสร้างมากขึ้นสำหรับการตัดสินใจ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
#คุณสมบัติที่ 2: การติดตามงานและโครงการ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการงาน, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, ลำดับความสำคัญ, และกำหนดเวลาได้ ฟีเจอร์Custom Views เช่น รายการ, ตาราง, Kanban, และ Gantt ช่วยให้สามารถมองเห็นงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันภายในงาน, กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้
ตารางของ Jotform ทำหน้าที่เป็นตัวติดตามโครงการแบบเบา ผู้ใช้สามารถแปลงการส่งแบบฟอร์มเป็นรายการในตาราง กำหนดสถานะ และจัดระเบียบข้อมูลในมุมมองแบบตาราง ปฏิทิน หรือสไตล์ Kanban อย่างไรก็ตาม มันขาดการพึ่งพาของงาน การติดตามภาระงาน หรือเครื่องมือการแสดงภาพโครงการขั้นสูงเช่น ClickUp
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะในรอบนี้! มันเหนือกว่ามากสำหรับการจัดการงาน การติดตามโครงการ และการทำงานร่วมกัน ฟังก์ชันตารางของ Jotform มีประโยชน์สำหรับการจัดระเบียบคำตอบของแบบฟอร์ม แต่ไม่สามารถเทียบได้กับความสามารถในการจัดการโครงการที่ครอบคลุมของ ClickUp
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีดำเนินการวิจัยผู้ใช้
#คุณสมบัติที่ 3. ระบบอัตโนมัติและคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับการจัดการงาน ผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้ระบบสร้างงานใหม่ มอบหมายงาน แจ้งเตือน และอัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ ClickUp AI ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสรุปเนื้อหาการสนทนา สร้างรายงาน ให้ข้อมูลเชิงลึกทันที และคาดการณ์กำหนดส่งงานในโครงการ
Jotform's AI และระบบอัตโนมัติ มุ่งเน้นที่กระบวนการทำงานแบบฟอร์ม AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและให้การสนับสนุนลูกค้าผ่านตัวแทน AI แบบอัตโนมัติ แบบฟอร์มสามารถส่งต่อข้อมูลการส่งแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ เรียกใช้กระบวนการอนุมัติ และสร้างรายงานได้
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp เป็นผู้ชนะในที่นี้ ClickUp โดดเด่นในด้านการทำงานอัตโนมัติของงานและการจัดการเวิร์กโฟลว์ด้วย AI รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ในขณะที่ Jotform เหมาะกว่าสำหรับเวิร์กโฟลว์การประมวลผลแบบฟอร์ม
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การให้ข้อเสนอแนะไม่ได้เป็นเพียงการระบุปัญหาเท่านั้น—แต่ยังเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วม เมื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงาน ควรมีกระบวนการติดตามผลที่ชัดเจน ลองดูตัวอย่างข้อเสนอแนะจากพนักงานจริงเพื่อปรับปรุงแนวทางของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ClickUp เทียบกับ Jotform บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit ได้แบ่งปันความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับ ClickUp และ Jotform ซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าที่แต่ละแพลตฟอร์มจะเพิ่มให้กับองค์กรของคุณ มาดูรีวิวจากผู้ใช้ที่สำคัญและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยเกี่ยวกับการใช้งานจริงของเครื่องมือเหล่านี้กัน
ผู้ใช้หลายคนชื่นชม ClickUp Forms ว่าเป็นวิธีที่ง่ายในการเปลี่ยนการส่งแบบฟอร์มให้กลายเป็นงาน แต่บางคนระบุว่าต้องตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลด้วยตนเองผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันได้เริ่มระบบใหม่กับลูกค้าของฉันแล้ว หากพวกเขามีตอนใหม่ของพอดคาสต์ให้ฉันแก้ไข พวกเขาเพียงแค่ต้องกรอกข้อมูลในไม่กี่ช่องในแบบฟอร์ม ClickUp ปัญหาหลักคือฉันไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อพวกเขาส่งแบบฟอร์ม ใครทราบวิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับแบบฟอร์มบ้าง?
ฉันได้เริ่มระบบใหม่กับลูกค้าของฉันแล้ว หากพวกเขามีตอนใหม่ของพอดคาสต์ให้ฉันแก้ไข พวกเขาเพียงแค่ต้องกรอกข้อมูลในไม่กี่ช่องในแบบฟอร์ม ClickUp ปัญหาหลักคือฉันไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อพวกเขาส่งแบบฟอร์ม ใครทราบวิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับแบบฟอร์มบ้าง?
เมื่อพูดถึงระบบอัตโนมัติของ ClickUpผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันมักจะแปลกใจเสมอว่าทำไมคนถึงไม่รู้เรื่องนี้มากกว่านี้ แต่ ClickUp มีการสนับสนุนและการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยมมาก และถ้าคุณต้องการติดต่อกับแหล่งข้อมูลโดยตรง ฉันคิดว่าคุณควรตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อกำหนดการส่งแบบฟอร์ม/งานให้กับคุณ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีงานถูกกำหนดให้คุณ
ฉันมักจะแปลกใจเสมอว่าทำไมคนถึงไม่รู้เรื่องนี้มากกว่านี้ แต่ ClickUp มีการสนับสนุนและการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยมมาก และถ้าคุณต้องการติดต่อกับแหล่งข้อมูลโดยตรง ฉันคิดว่าคุณควรตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อกำหนดการส่งแบบฟอร์ม/งานให้กับคุณ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีงานถูกกำหนดให้คุณ
ผู้ใช้ชี้ให้เห็นว่าJotform ใช้งานง่ายแต่ขาดการปรับแต่งที่ลึกซึ้ง พวกเขาบอกว่า:
Jotform มีความเรียบง่ายมาก – ซึ่งอาจดีหากเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีความต้องการไม่ซับซ้อน แต่หากคุณเป็นบริษัทขนาดใหญ่และต้องการสร้างกระบวนการทำงานหรือการเชื่อมต่อระบบ – อาจเป็นเรื่องท้าทายหรือไม่สามารถทำได้กับ Jotform
Jotform มีความเรียบง่ายมาก – ซึ่งอาจดีหากเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีความต้องการไม่ซับซ้อน แต่หากคุณเป็นบริษัทขนาดใหญ่และต้องการสร้างเวิร์กโฟลว์หรือการเชื่อมต่อระบบ – อาจเป็นเรื่องท้าทายหรือไม่สามารถทำได้ใน Jotform
ผู้ใช้รายอื่นชี้ให้เห็นว่าแผนฟรีของ Jotform มีคุณสมบัติที่มีคุณค่า แต่มีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ. พวกเขาบอกว่า:
Jotform ให้คุณมีฟีเจอร์มากมายฟรีมากกว่าที่คุณได้รับจาก Formstack. อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการให้ไฟล์ PDF เดียวกันนี้อัปโหลดไปยัง SharePoint โดยอัตโนมัติเพื่อการจัดเก็บ – และการผสานรวมนี้ไม่มีให้ใน Jotform.
Jotform ให้คุณมีฟีเจอร์มากมายฟรีมากกว่าที่คุณได้รับจาก Formstack. อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการให้ไฟล์ PDF เดียวกันนี้อัปโหลดไปยัง SharePoint โดยอัตโนมัติเพื่อการจัดเก็บ – และการผสานรวมนี้ไม่มีให้ใน Jotform.
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงานสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล
ClickUp vs. Jotform: เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มใดที่ครองความเป็นเลิศ?
เมื่อพูดถึงการสร้างแบบฟอร์มและการทำงานอัตโนมัติ ClickUp และ Jotform ต่างก็มีคุณสมบัติที่โดดเด่น
อย่างไรก็ตาม หลังจากเปรียบเทียบฟังก์ชันการทำงาน ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ และตัวเลือกการผสานรวมแล้ว ClickUp กลายเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับทีมที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุมพร้อมความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มในตัว
ในขณะที่ Jotform เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแบบฟอร์มและรวบรวมข้อมูลแบบสแตนด์อโลน ClickUp นั้นก้าวไปไกลกว่าแบบฟอร์ม มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนคำตอบให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ อัตโนมัติกระบวนการ และติดตามโครงการ—ทั้งหมดในพื้นที่ทำงานเดียว หากคุณต้องการมากกว่าเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม ClickUp คือทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับทีมและธุรกิจที่กำลังเติบโต
พร้อมที่จะทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้นหรือไม่?เริ่มต้นใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!