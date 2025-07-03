10 แอปจัดเวลาแบบไทม์บ็อกซ์เพื่อวางแผนทุกชั่วโมงอย่างมีเป้าหมาย

'ฉันไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้เกิน 10 นาทีเลย!'
ท่ามกลางการแจ้งเตือนที่ไม่มีที่สิ้นสุด การประชุมที่ต่อเนื่อง และการสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา การรักษาสมาธิให้อยู่กับงานดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้สำหรับหลายๆ คน งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ทำงานได้น้อยกว่าสี่ชั่วโมงต่อวัน— ใช่แล้ว จากเวลาทำงานทั้งวัน 8 ชั่วโมง
แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถวางแผนวันของคุณได้อย่างแม่นยำจนสิ่งรบกวนกลายเป็นเรื่องไม่สำคัญ?
นั่นคือจุดที่แอป timeboxing ช่วยได้ ลองนึกถึงพวกมันเหมือนกับยามส่วนตัวของคุณ ที่คอยเฝ้าปฏิทินของคุณเพื่อให้คุณสามารถมีสมาธิได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับกำหนดส่งงานฟรีแลนซ์หลายงานพร้อมกัน, บริหารทีมระยะไกล, หรือแค่พยายามจัดการกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันจบสิ้น, เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดสรรเวลาสำหรับงานเฉพาะ, สร้างกิจวัตรที่ดีขึ้น, และใช่, ในที่สุดก็ทำภารกิจที่สำคัญให้เสร็จสิ้น
มาพูดถึง 10 แอปบล็อกเวลาที่ดีที่สุด—รวมถึงแอปที่มีการจัดการเวลาโครงการ—เพื่อบล็อกวันของคุณอย่างมีจุดมุ่งหมาย
แอปไทม์บ็อกซ์ที่ดีที่สุดในพริบตา
นี่คือเครื่องมือที่ดีที่สุดบางตัวที่มีอยู่—แต่ละตัวมีจุดเด่นของตัวเอง ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบวางแผน ติดตาม หรือจัดสรรเวลาอย่างไร:
แน่นอน! นี่คือตารางเปรียบเทียบที่ปรับปรุงใหม่โดยมีคอลัมน์ "เหมาะสำหรับ" แสดงเฉพาะทีม/บุคคลที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละเครื่องมือ (ลบคำอธิบายเบื้องต้นออก):
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การใช้งานหลัก
|ราคา*
|คลิกอัพ
|เครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดการเวลา; ขนาดทีม: ฟรีแลนซ์, ผู้ประกอบการเดี่ยว, ทีมขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรขนาดใหญ่
|การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การติดตามเวลา, การจัดตารางเวลา, งานที่ทำซ้ำ, และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น Google Calendar และ Slack
|แผนฟรี, การปรับแต่งสำหรับองค์กร
|ซันสมา
|การวางแผนรายวันพร้อมการผสานปฏิทิน; ขนาดทีม: ฟรีแลนซ์, ทีมขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ
|จัดระเบียบงานจาก Gmail, Slack และ GitHub ลงในช่องเวลาในปฏิทิน พร้อมประมาณเวลาโดย AI และกิจวัตรการวางแผนประจำวัน
|เริ่มต้นที่ $20 ต่อผู้ใช้/เดือน
|Todoist
|การวางแผนรายวันพร้อมการผสานปฏิทิน; ขนาดทีม: ฟรีแลนซ์, ทีมขนาดเล็ก, และสตาร์ทอัพ
|การจัดลำดับความสำคัญของงาน, งานที่ทำซ้ำ, ตัวกรองที่กำหนดเอง, และการเชื่อมต่อกับ Google Calendar, Gmail, และ Slack
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้/เดือน
|การเคลื่อนไหว
|ระบบอัตโนมัติตารางเวลาด้วยปัญญาประดิษฐ์; ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรขนาดใหญ่
|การจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, การแก้ไขข้อขัดแย้ง, มุมมองของไทม์ไลน์, และการวางแผนทรัพยากร
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49 ต่อผู้ใช้/เดือน
|อาคิฟลอว์
|การจัดการงานและปฏิทินแบบรวมศูนย์; ขนาดทีม: ฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบการเดี่ยว
|การบันทึกงานจากอีเมลและข้อความ, การจัดตารางเวลาแบบลากและวาง, และพิธีการวางแผนรายวัน/รายสัปดาห์
|ทดลองใช้ฟรี, $34 ต่อผู้ใช้/เดือน
|เรียกคืน
|การแบ่งเวลาอย่างชาญฉลาด; ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็ก, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|การกำหนดเวลาอัตโนมัติสำหรับงาน, การบล็อกเวลาเพื่อโฟกัส, มุมมองปฏิทินแบบรวม, และการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
|ติ๊กต็อก
|ประสิทธิภาพส่วนบุคคลพร้อมตัวจับเวลาในตัว; ขนาดทีม: ฟรีแลนซ์, ผู้ประกอบการเดี่ยว, บุคคลทั่วไป
|การจัดการงาน, การติดตามนิสัย, การแจ้งเตือนซ้ำ, และการดูปฏิทินหลายแบบ
|35.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/ปี
|ไทม์แคมป์
|การติดตามเวลาพร้อมฟีเจอร์การเรียกเก็บเงิน; ขนาดทีม: ฟรีแลนซ์, ที่ปรึกษา
|การติดตามเวลาอัตโนมัติ, การจัดหมวดหมู่ประสิทธิภาพ, การรายงาน, และการผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Trello และ Asana
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
|ติดตามด้วย Toggl
|การติดตามเวลาแบบเบาสำหรับหลายโครงการ; ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็ก, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|การติดตามเวลาแบบเรียลไทม์และออฟไลน์, การผสานปฏิทิน, และการติดตามกิจกรรมเบื้องหลัง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
|ตามเข็มนาฬิกา
|การเพิ่มประสิทธิภาพปฏิทินทีมและเวลาโฟกัส; ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่
|การกำหนดเวลาการประชุมโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์, การสร้างเวลาสำหรับการมีสมาธิ, การวิเคราะห์ปริมาณการประชุม, และการสร้างลิงก์สำหรับการประสานงานภายนอก
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6.75 ต่อผู้ใช้/เดือน
คุณควรค้นหาอะไรในแอปไทม์บ็อกซ์?
การค้นหาแอปไทม์บ็อกซิ่งที่เหมาะสมสามารถยกระดับการทำงานประจำวันของคุณได้อย่างจริงจัง จากความคิดเห็นของผู้ใช้และความต้องการในโลกแห่งความเป็นจริง นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือแบ่งเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณ:
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: ซิงค์กับแอปปฏิทินและเครื่องมือจัดการงานของคุณ เช่นClickUp, Trello หรือ Asana เพื่อบล็อกเวลาโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
- การจัดตารางเวลาอัจฉริยะ: จัดลำดับความสำคัญของแอปที่ปรับตารางงานที่ยังทำไม่เสร็จโดยอัตโนมัติตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของคุณ กำหนดเวลาส่งงาน และความสำคัญของงานแต่ละอย่าง
- เครื่องมือช่วยโฟกัสในตัว: มองหาฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโร, การบล็อกเว็บไซต์ และเสียงรบกวนสีขาว เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและอยู่ในโหมดโฟกัสตลอดช่วงเวลาทำงาน
- ความยืดหยุ่นข้ามอุปกรณ์: เลือกเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ทั้ง iOS, Android และเว็บแอป เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มงานหรือปรับปฏิทินรายสัปดาห์ได้ทุกเมื่อ
- ปฏิทินพร้อมการผสานงาน: เลือกแอปที่รวมคุณสมบัติการจัดการงานกับการบล็อกปฏิทินเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถลากงานและวางได้, ใช้รหัสสี, และแนบรายละเอียดกับแต่ละบล็อก
- การรายงานเวลา: ให้ความสำคัญกับแอปพลิเคชันที่มีระบบติดตามเวลาและรายงานผลในตัว เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และปรับปรุงวิธีการติดตามความก้าวหน้าและวางแผนล่วงหน้าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พนักงานที่มีความสุข = ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ! การศึกษาชี้ให้เห็นว่าพนักงานที่มีความสุขมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น 13% นั่นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ควรจัดสรรเวลาสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการพักผ่อนในองค์กรของคุณ!
แอปไทม์บ็อกซิ่งที่ดีที่สุด
หากคุณพร้อมที่จะทำงานให้มากขึ้นและเครียดน้อยลง แอปจัดสรรเวลาที่เชื่อถือได้จะเป็นประโยชน์ต่อกิจวัตรการทำงานของคุณ
จากระบบบันทึกเวลาอัตโนมัติไปจนถึงการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ นี่คือแอปไทม์บ็อกซิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณควบคุมปฏิทินของคุณและมุ่งเน้นได้ดีขึ้น
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเวลาแบบครบวงจรพร้อมการจัดการงาน)
ต้องการให้ทุกชั่วโมงมีค่าใช่ไหม? ClickUp แอปเดียวที่ครบทุกความต้องการในการทำงาน ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการการจัดการงาน การวางแผนโครงการ และการจัดสรรเวลาของคุณโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
วางแผนโครงการในช่วงเวลาที่กำหนด ตั้งเหตุการณ์ในปฏิทิน และทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดด้วยเครื่องมือติดตามเวลา การจัดตารางเวลา และเครื่องมือติดตามความคืบหน้าที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ยิ่งไปกว่านั้น ให้ ClickUp จัดการงาน 'เกี่ยวกับงาน' ทั้งหมดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ขับเคลื่อนเป้าหมายของคุณได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมหรือจัดการตารางงานที่แน่นของคุณเอง ClickUp ช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง—และมองเห็นได้ชัดเจน—ในทุกขั้นตอน แล้วทำได้อย่างไร?
💜 ปฏิทิน ClickUp
สวัสดีClickUp Calendar! ไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับติดตามวันที่เท่านั้น—มันถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดสรรเวลาในแต่ละวันของคุณอย่างมีเป้าหมาย
จัดสรรเวลาได้อย่างง่ายดาย ลากและวางงาน และจัดเรียงกิจกรรมในปฏิทินของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมหรือลำดับความสำคัญส่วนตัวของคุณ มันซิงค์กับเครื่องมือเช่น Google Calendar และ Microsoft Outlook Calendar และดึงข้อมูลโดยตรงจากรายการงานของคุณ ทำให้การวางแผนของคุณมีความยืดหยุ่นและสามารถนำไปปฏิบัติได้
เมื่อคุณเชื่อมต่อแอปปฏิทินของคุณกับ ClickUp แล้ว การจัดสรรเวลาในแต่ละวันของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถดูและวางแผนตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดายในที่เดียวกับที่งานของคุณอยู่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าให้ปฏิทินบล็อกตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อกิจกรรมใหม่หรือการฝึกซ้อมการนำเสนอได้อีกด้วย
คุณทราบหรือไม่ว่าคุณเสียเวลาไปสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์กับการสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ? ด้วย ClickUp คุณสามารถกำจัดปัญหาการสลับบริบทได้ เข้าร่วมการประชุม Google Meet, Zoom หรือ Microsoft Teams ได้โดยตรงจากแอปเพื่อประหยัดเวลา และด้วย AI Notetaker คุณสามารถบันทึกโน้ตการประชุมได้ในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นกับการสนทนา
💜 การติดตามเวลาด้วย ClickUp
การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpยังเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับผู้ที่จริงจังกับการควบคุมงานและจัดสรรเวลาในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ มันช่วยให้คุณตรวจสอบได้อย่างแม่นยำว่าแต่ละงานใช้เวลานานเท่าไร ช่วยให้จัดการปริมาณงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และสร้างช่วงเวลาทำงานที่มีโครงสร้างสำหรับงานที่สำคัญที่สุดของคุณ
ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือกับทีมคุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUpจะทำให้การติดตามเวลาของคุณเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้โดยตรงจากงาน ติดตามการทำงานแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องสลับแอป
ลืมเริ่มจับเวลาใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล—เพียงบันทึกเวลาด้วยตนเองสำหรับงานที่ผ่านมาเพื่อให้ทุกอย่างถูกต้อง และเมื่อคุณต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ClickUp จะสร้างรายงานเวลาโดยละเอียดให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร คุณสามารถเปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริงเพื่อปรับปรุงการวางแผนในอนาคตและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้น
นอกจากนี้ การตั้งค่างานที่ทำซ้ำบน ClickUp ก็ง่ายดายมาก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่างานว่า "ตรวจสอบอีเมล" ทุกเช้าเวลา 9 โมงเช้า งานนี้จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติทุกวัน ช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรที่คาดการณ์ได้มากขึ้น
💜 แม่แบบกล่องเวลา ClickUp
พร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางของคุณกับไทม์บ็อกซ์แล้วหรือยัง? เริ่มต้นด้วยเทมเพลต ClickUp Time Box ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเวลาที่พบบ่อย โดยช่วยให้คุณแบ่งวันออกเป็นช่วงเวลาทำงานที่มุ่งเน้นและมีเป้าหมายชัดเจน
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ปรับแต่งตารางประจำวันของคุณด้วยฟีเจอร์จัดสรรเวลาสำเร็จรูปสำหรับการทำงานเชิงลึก งานธุรการ และการพักผ่อน
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานไม่จำกัด
- ลากและวางงานลงในช่องเวลาเพื่อวางแผนวันของคุณอย่างชัดเจน
- ใช้การตั้งเวลาทำงานซ้ำและระบบอัตโนมัติเพื่อรักษาโครงสร้างประจำวันโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
- แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ พร้อมกำหนดเวลาสำหรับแต่ละงานย่อย
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และสะท้อนสิ่งที่ได้ผล (และสิ่งที่ไม่ได้ผล)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การติดตามเวลาแบบเรียลไทม์ที่ผสานเข้ากับงานเพื่อความแม่นยำในการเรียกเก็บเงินและข้อมูลเชิงลึก เมื่อเทียบกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
- แดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ซึ่งให้ภาพรวมของปริมาณงาน กำหนดเวลา และประสิทธิภาพของทีม
- การพึ่งพาของงานและมุมมองที่ยืดหยุ่นมากกว่า 15 แบบ เช่น แผนภูมิแกนต์, มุมมองคัมบัง, มุมมองปริมาณงาน เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการและหลีกเลี่ยงคอขวด
- การประมาณเวลา, การแจ้งเตือน, และการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุกำหนดเวลา
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar, Slack และ Toggl เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แบบ timeboxing อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ClickUp ใช้งานง่ายมาก แม้จะมีฟีเจอร์มากมายก็ตาม ฉันชอบที่ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว – ตั้งแต่การจัดการงาน เอกสาร ไปจนถึงมุมมองปฏิทิน ปฏิทินโดยเฉพาะช่วยให้ฉันติดตามกำหนดส่งงานและวางแผนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งการทำงานส่วนบุคคลและการทำงานเป็นทีม
ClickUp ใช้งานง่ายมาก แม้จะมีฟีเจอร์มากมายก็ตาม ฉันชอบที่ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว – ตั้งแต่การจัดการงาน เอกสาร ไปจนถึงมุมมองปฏิทิน ปฏิทินโดยเฉพาะช่วยให้ฉันติดตามกำหนดส่งงานและวางแผนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมทั้งสำหรับการทำงานส่วนตัวและงานเป็นทีม
2. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนรายวันพร้อมการผสานปฏิทิน)
เคยรู้สึกไหมว่าวันของคุณเป็นเพียงความสับสนวุ่นวายของงานที่กระจัดกระจายอยู่ในแอปต่างๆ? Sunsama ช่วยให้คุณจัดการกับความวุ่นวายเหล่านั้นได้ด้วยการดึงงานจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail, Slack และ GitHub มาจัดระเบียบให้เป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินของคุณ
ด้วยการวางแผนง่ายๆ เพียง 10-15 นาทีทุกเช้า คุณสามารถทบทวนสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จและตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงสำหรับวันนั้นได้ แทนที่จะมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ที่มากเกินไป มันเน้นที่การช่วยให้คุณวางแผนอย่างมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ชัดเจน
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- วางแผนวันของคุณด้วยการประมาณเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานของคุณ
- จัดเรียงงานโดยอัตโนมัติไปยังช่องทางต่างๆ เช่น "งานลูกค้า" หรือ "การประชุมทีม"
- เชื่อมต่อด้วยเครื่องมือเช่นแพลตฟอร์มโครงการและปฏิทินเพื่อการวางแผนรายวันที่ราบรื่น
- ย้ายอีเมลที่ต้องการความสนใจไปยังรายการงานของคุณและกำหนดเวลาเพื่อจัดการกับมัน
ข้อจำกัดของ Sunsama
- การวางแผนประจำวันอาจรู้สึกกดดันสำหรับผู้ใช้ที่ชอบการจัดตารางเวลาแบบอัตโนมัติมากกว่า
- ไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการที่ซับซ้อนที่เหมาะสม
การกำหนดราคาของ Sunsama
- ทดลองใช้ฟรี
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: 20 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 25 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sunsama อย่างไรบ้าง?
ในฐานะผู้ประกอบการเดี่ยว การจัดการกับจำนวนงานที่ต้องทำในแต่ละวันมักเป็นเรื่องท้าทาย ซันซามาช่วยเตือนให้ฉันหยุดพัก มองเห็นภาพที่สมจริงว่าแต่ละงานจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหน และสรุปภาพรวมการใช้เวลาของฉันในแต่ละสัปดาห์ ฉันสามารถรวมปฏิทินส่วนตัวและธุรกิจ กิจกรรมดูแลสุขภาพ และเวลาสำหรับครอบครัวไว้ในที่เดียว ซึ่งช่วยให้ฉันรักษาความสอดคล้องกับเป้าหมายและความตั้งใจของตัวเองได้
ในฐานะผู้ประกอบการเดี่ยว การจัดการกับจำนวนงานที่ต้องทำในแต่ละวันมักเป็นเรื่องท้าทาย ซันซามาช่วยเตือนให้ฉันหยุดพัก มองเห็นภาพที่สมจริงของเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละงาน และสรุปภาพรวมการใช้เวลาของฉันในแต่ละสัปดาห์ ฉันสามารถรวมปฏิทินส่วนตัวและธุรกิจ กิจกรรมดูแลสุขภาพ และเวลาสำหรับครอบครัวไว้ในที่เดียว ซึ่งช่วยให้ฉันรักษาความสอดคล้องกับเป้าหมายและความตั้งใจของตัวเองได้
3. Todoist (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ง่ายและเข้าใจได้)
Todoist นำความคล้ายคลึงมาสู่การจัดการงานส่วนตัวและงานทีม โดยสอนผู้ใช้ถึงวิธีการประหยัดเวลาผ่านคุณสมบัติการจัดระเบียบที่สร้างสรรค์
แอปฯ ที่มีหน้าตาสะอาดตาและใช้งานง่าย ทำให้การบันทึกและจัดระเบียบงานรู้สึกเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนวันทำงานหรือจัดการโครงการทีมที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- ใช้ระบบธงสีสี่ระดับเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน
- จัดลำดับความสำคัญของงานที่มีรูปแบบเกิดขึ้นซ้ำ เช่น "ทุกวันอังคารที่สาม" หรือ "ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์" สำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ
- ตั้งค่าตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อดูงานตามวันที่ครบกำหนด, ป้ายกำกับ, หรือความสำคัญ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar, Gmail, Slack และ Zapier เพื่อซิงค์การทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Todoist
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนและป้ายกำกับ
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $2.50/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
Todoist เป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การจัดการเวลาของฉัน ร่วมกับ Spark Mail และ Google Calendar การผสานรวมกับแอปเหล่านี้และแอปอื่นๆ นั้นสมบูรณ์แบบ และแอปมือถือมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ฉันไม่พลาดสิ่งใดเลย
Todoist เป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การจัดการเวลาของฉัน ร่วมกับ Spark Mail และ Google Calendar การผสานรวมกับแอปเหล่านี้และแอปอื่นๆ นั้นสมบูรณ์แบบ และแอปมือถือมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ฉันไม่พลาดสิ่งใดเลย
📮 ClickUp Insight: 50% ของผู้คนจัดโครงสร้างเวลาโดยกำหนดวันเฉพาะสำหรับงานธุรการเทียบกับงานที่ต้องใช้สมาธิ แต่มีเพียง 22% เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาทำงานอัตโนมัติหรือมอบหมายงาน การจัดการเวลาด้วยตนเองช่วยได้ แต่ไม่สามารถกำจัดงานซ้ำๆ ที่ยังคงกินเวลาการทำงานที่ต้องใช้สมาธิได้ ✔️ปฏิทิน, การบล็อกเวลา,และเอเจนต์ AI ของ ClickUp ทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องเวลาของคุณ กำหนดเวลาทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ ย้ายงานตามลำดับความสำคัญ และทริกเกอร์การแจ้งเตือน—เพื่อให้สัปดาห์ของคุณดำเนินไปเอง 💫 ผลลัพธ์จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงานโดยใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp—ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
4. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติตารางเวลาด้วย AI)
การเคลื่อนไหวนำความคิดใหม่มาสู่เทคนิคการจัดการเวลาแบบ timeboxing โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับตารางเวลาของคุณในแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องมือจัดตารางอัจฉริยะนี้จะวิเคราะห์งาน การประชุม และลำดับความสำคัญของคุณ เพื่อสร้างแผนรายวันที่ปรับให้เหมาะกับตารางงานและสไตล์การทำงานของคุณโดยเฉพาะ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการประชุมกับลูกค้าและกำหนดเส้นตายของโครงการที่เร่งด่วน Motion จะจัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านี้และปรับตารางเวลาของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองงานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา แอปนี้โดดเด่นด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของโครงการ กำหนดเวลา และระยะเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- จัดการประชุมส่วนตัวและการประชุมงานได้อย่างง่ายดาย โดยคำนึงถึงความพร้อมของทีม
- ให้ AI จัดการตารางเวลาโดยตรวจหาความขัดแย้งและเลื่อนการประชุมไปยังเวลาที่เหมาะสมที่สุด
- ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในตัวสำหรับการจัดการงาน, มุมมองไทม์ไลน์ และการวางแผนทรัพยากร
- เข้าถึงเทมเพลตโครงการที่พร้อมใช้งานเพื่อตั้งค่าโครงการใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- จำเป็นต้องปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานใหม่ เนื่องจาก AI รับผิดชอบการจัดตารางเวลา
- การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือที่มีอยู่เดิมอาจต้องใช้เวลา
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- Pro AI: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ AI: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการทำให้ชีวิตง่ายขึ้นหรือไม่? ใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเวลาด้วย Everhour หรือการซิงค์ปฏิทิน Google ของคุณ คุณสามารถเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
5. Akiflow (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและปฏิทินแบบรวมศูนย์)
ต้องการหยุดการสลับแอปเพื่อจัดการตารางประจำวันของคุณหรือไม่? Akiflow นำงานและกิจกรรมในปฏิทินทั้งหมดของคุณมาไว้ในพื้นที่ทำงานที่สะอาดและเรียบร้อยในที่เดียว ทำให้การวางแผนวันของคุณง่ายขึ้นโดยไม่ต้องสลับแอปอยู่ตลอดเวลา
เครื่องมือจัดตารางเวลานี้โดดเด่นในการรวบรวมงานจากแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Google Calendar, Outlook, Gmail และ Slack เมื่อคุณอัปเดตงานใน Akiflow ระบบจะซิงค์กลับไปยังแอปต้นทางโดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกันในทุกเครื่องมือของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Akiflow
- จับงานจากอีเมล ข้อความ หรือเว็บไซต์ด้วยกล่องจดหมายสากลของ Akiflow
- ลากและวางงานลงในปฏิทินของคุณเพื่อการจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
- ใช้กิจวัตรประจำวันและรายสัปดาห์เพื่อวางแผน, สะท้อนคิด, และอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- แชร์เวลาว่างของคุณเพื่อจัดตารางประชุมโดยไม่ต้องติดต่อกลับไปกลับมา
ข้อจำกัดของ Akiflow
- ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมบางตัวเมื่อเทียบกับแอปจัดการงานเฉพาะทาง
- ต้องการการวางแผนงานด้วยตนเองและแม่แบบการจัดสรรเวลา ซึ่งอาจใช้เวลามากและอาจนำไปสู่การมีงานล้นมือหากไม่จัดการอย่างระมัดระวัง
ราคาของ Akiflow
- ทดลองใช้ฟรี
- โปรรายเดือน: $34/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Akiflow
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
6. การเรียกคืน (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาอัจฉริยะและการสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว)
จินตนาการถึงเครื่องมือที่จัดเรียงงานของคุณโดยอัตโนมัติรอบการประชุมของคุณโดยไม่ต้องยกนิ้วมือเลยสักนิด Reclaim AI จาก Dropbox ทำเช่นนั้นได้โดยการซิงค์กับปฏิทินของคุณและปรับตารางเวลาแบบเรียลไทม์ตามปริมาณงานและความสำคัญของคุณ
มันคำนึงถึงกำหนดเวลาและเวลาที่มีอยู่เพื่อจัดสรรเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานต่าง ๆ แทนที่จะเสียเวลาปรับตารางวันของคุณด้วยตนเอง มันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญในขณะที่เครื่องมือทำให้ปฏิทินของคุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดและไม่มีข้อขัดแย้ง
กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กำหนดตารางงานและประชุมตามรูปแบบการทำงานของคุณ
- บล็อกเวลาโฟกัสอัตโนมัติสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างลึกซึ้ง ด้วยจังหวะคล้าย Pomodoro
- รวมปฏิทินทั้งหมด (Google Calendar, Outlook) ในมุมมองเดียว
- ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติด้วยการเปลี่ยนงานเมื่อเกิดความขัดแย้ง
เรียกคืนข้อจำกัด
- การตั้งค่าการเชื่อมต่อปฏิทินหลายรายการต้องใช้ความพยายามในขั้นเริ่มต้น
- ไม่มีแอปมือถือสำหรับการจัดตารางเวลาขณะเดินทาง
- การกำหนดเวลาอัตโนมัติอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคลเสมอไป
การเรียกคืนราคา
- ไลท์: ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
กู้คืนคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Reclaim อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ในฐานะนักเรียน ความสามารถของฉันในการจัดสรรเวลาเพื่อทำโปรเจ็กต์มีจำกัด ตอนนี้ฉันเพียงแค่เพิ่มงานลงในรายการที่ต้องทำ และมันจะได้รับการจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังง่ายต่อการตรวจสอบว่าฉันล้าหลังเกินไปหรือไม่ และต้องทำงานเพิ่มเติมเพื่อตามงานให้ทัน
ในฐานะนักเรียน ความสามารถของฉันในการจัดสรรเวลาเพื่อทำโปรเจ็กต์มีจำกัด ตอนนี้ฉันเพียงแค่เพิ่มงานลงในรายการที่ต้องทำ และมันจะจัดตารางเวลาให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังง่ายที่จะเห็นว่าฉันล้าหลังเกินไปหรือไม่ และต้องทำงานเพิ่มเพื่อตามงานให้ทัน
7. TickTick (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลด้วยตัวจับเวลา Pomodoro ในตัว)
TickTick ผสมผสานการจัดการงานอัจฉริยะ การจัดตารางปฏิทิน และการติดตามนิสัย เพื่อช่วยให้คุณวางแผนวันอย่างมีเป้าหมาย ด้วยมุมมองปฏิทินหลากหลายรูปแบบ—รายเดือน รายสัปดาห์ วาระการประชุม หลายวัน และหลายสัปดาห์—คุณสามารถมองเห็นตารางเวลาทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย
มันไม่ใช่แค่แอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำเท่านั้น แต่ยังมีตัวจับเวลาแบบ Pomodoroและระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณมีสมาธิและรักษาความสม่ำเสมอได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างงานใหม่หรือฝึกนิสัยใหม่ TickTick ก็พร้อมช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- ตั้งการแจ้งเตือนซ้ำด้วยช่วงเวลาที่กำหนดเอง, การแจ้งเตือนทางอีเมล, และการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งบน iOS
- จัดระเบียบงานด้วยตัวกรองอัจฉริยะและแท็กเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- ดูงานในรูปแบบรายการ, แคนบาน, หรือไทม์ไลน์ และใช้ Markdown สำหรับบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด
- ติดตามนิสัยควบคู่ไปกับงานประจำเพื่อสร้างกิจวัตรที่สม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ TickTick
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบจำกัดสำหรับการจัดการงานแบบทีม
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานอย่างละเอียด
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับมุมมองและเค้าโครงงานบางประเภท
ราคาของ TickTick
- แผนรายปี: $35.99/ปี
TickTick รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
👀 คุณรู้หรือไม่?เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ ซึ่งได้รับการเผยแพร่โดยประธานาธิบดีดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ เป็นเทคนิคการจัดการเวลาที่ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ภารกิจตามความเร่งด่วนและความสำคัญ มันเกี่ยวกับการมุ่งเน้นไปที่ภารกิจที่มีความสำคัญแต่ไม่จำเป็นต้องเร่งด่วน เพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญ
8. ไทม์แคมป์ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาพร้อมคุณสมบัติการเรียกเก็บเงิน)
ต้องการแบบฟอร์มบันทึกเวลาที่ติดตามเวลาได้โดยไม่ต้องยุ่งยากหรือไม่? TimeCamp ทำงานอย่างเงียบ ๆ ในพื้นหลัง คุณไม่ต้องเดาหรือจัดการกับสเปรดชีตอีกต่อไป มันบันทึกเวลาทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ และเปลี่ยนข้อมูลนั้นให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการโครงการ หรือการออกใบแจ้งหนี้ TimeCamp ช่วยให้คุณเข้าใจนิสัยการทำงานของคุณและค้นหาวิธีปรับปรุง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบทั้งหมด ทำให้เป็นส่วนเสริมที่ราบรื่นสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TimeCamp
- ติดตามเวลาการทำงานโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเองด้วยการตรวจจับการหยุดนิ่ง การตรวจสอบผ่านแอป และการจัดหมวดหมู่ประสิทธิภาพการทำงาน
- สร้างรายงานเพื่อประเมินความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ และงบประมาณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Trello, Asana และ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- ใช้แอปพลิเคชันมือถือที่มีการติดตามด้วย GPS และระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่ (Geofencing) สำหรับทีมงานระยะไกล
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- บทบาทผู้ใช้ถูกจำกัดในแผนระดับล่าง; การจัดการบทบาทขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น
- แอปพลิเคชันมือถือ โดยเฉพาะบน iOS อาจทำงานช้าและมีปัญหาในการซิงค์ข้อมูล ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สอดคล้องของข้อมูลเป็นครั้งคราว
ราคาของ TimeCamp
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 340+)
- Capterra: 4. 7/5 (590+ รีวิว)
9. Toggl Track (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาแบบเบา ๆ ครอบคลุมหลายโปรเจ็กต์)
ต้องการวิธีติดตามการใช้เวลาทำงานของคุณให้สะอาดและเชื่อถือได้หรือไม่? Toggl Track มอบประสบการณ์ที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณจัดการงานทั้งหมดได้โดยไม่รบกวนจังหวะการทำงานของคุณ
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เข้ากับกิจวัตรของคุณ ไม่ว่าคุณจะชอบใช้แอปเดสก์ท็อป ส่วนขยายเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์มือถือ
ด้วยคุณสมบัติเช่นการผสานรวมกับแอปปฏิทิน, การติดตามในพื้นหลัง, และตัวจับเวลาแบบคลิกเดียว, มันนำประโยชน์ที่แท้จริงของแอปการจำกัดเวลา (timeboxing) มาสู่ชีวิต, เปลี่ยนเวลาที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นช่วงเวลาการทำงานที่มีโครงสร้างและมุ่งเน้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- แสดงรายการเวลาใน Google Calendar หรือ Outlook
- ติดตามเวลาในแบบเรียลไทม์หรือออฟไลน์ พร้อมซิงค์ข้อมูลในภายหลัง; สลับระหว่างโหมดจับเวลาอัตโนมัติและโหมดแมนนวล
- ใช้มือถือสำหรับการติดตามขณะเดินทาง หรือใช้เดสก์ท็อปสำหรับงานที่ต้องการความมีสมาธิ
- เปิดใช้งานการติดตามพื้นหลังข้ามแอปและเว็บไซต์เพื่อจับกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง
- ตัวเลือกการรายงานสำหรับงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า มีจำกัด
ราคาของ Toggl Track
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การกำหนดกรอบเวลา (Timeboxing) เริ่มต้นในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยทีมจะจัดสรรช่วงเวลาที่กำหนดไว้ (หรือ "กล่อง") เพื่อทำงานเฉพาะงานหนึ่งๆ เดิมทีถูกนำมาใช้ในบริบทของวิธีการแบบ Agile ซึ่งช่วยให้ทีมมีสมาธิและทำงานได้ตามแผน ปัจจุบัน เทคนิคนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงนักเรียน เพื่อลดสิ่งรบกวนและทำให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพภายในกรอบเวลาที่กำหนด
10. หมุนตามเข็มนาฬิกา (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับให้เหมาะสมกับปฏิทินทีมและเวลาที่ต้องมีสมาธิ)
รู้สึกท่วมท้นกับการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดและพยายามหาเวลาสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้งหรือไม่? Clockwise พร้อมช่วยคุณแล้ว
ผู้ช่วยจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพวันของคุณโดยการจัดตารางประชุมโดยอัตโนมัติ ปกป้องเวลาที่ต้องใช้สมาธิ และซิงค์กับ Google Calendar, Slack และ Asana ได้อย่างราบรื่น มันถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณควบคุมปฏิทินของคุณได้อีกครั้งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา
- ปรับเวลาการประชุมใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างช่วงเวลาโฟกัสที่ไม่ถูกรบกวน
- ผสานการทำงานกับ Google Calendar, Slack และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อการจัดตารางเวลาที่ราบรื่น
- ให้การวิเคราะห์เพื่อวัดปริมาณการประชุมและเวลาที่มุ่งเน้นทั่วทั้งองค์กรของคุณ
- ลิงก์การนัดหมายเพื่อประสานงานการประชุมกับผู้เชิญภายนอกและเพื่อนร่วมทีมหลายคน
ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา
- คุณสมบัติการประชุมที่ยืดหยุ่นมีให้ใช้ได้เฉพาะการประชุมภายในเท่านั้น
- ไม่รองรับการเลื่อนกำหนดการประชุมโดยอัตโนมัติสำหรับผู้เข้าร่วมจากภายนอก
การตั้งราคาแบบตามเข็มนาฬิกา
- ฟรี
- ทีม: $6.75/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $11.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวตามเข็มนาฬิกา
- G2: 4. 7/5 (รีวิว 65+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Clockwise อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มันสร้างช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิที่ฉันต้องการ แต่ฉันรู้สึกว่ามันยุ่งยากเกินไปที่จะทำเองอย่างสม่ำเสมอ ฉันชอบที่ผู้จัดตารางเวลา AI ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินของฉันได้แม้ก่อนที่ฉันจะทำ ฉันพบว่ามันมีผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานของฉัน และทำให้เพื่อนร่วมงานของฉันมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นเมื่อต้องจองเวลาที่จัดสรรไว้ล่วงหน้าในปฏิทินของฉันด้วย สำหรับผู้ใช้คนเดียว ฉันคิดว่าราคาก็สมเหตุสมผล และมันก็ง่ายต่อการผสานรวมกับเครื่องมือหลักที่ฉันใช้อยู่แล้วในการทำงาน เช่น Outlook, Asana
มันสร้างช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิที่ฉันต้องการ แต่ฉันรู้สึกว่ามันยุ่งยากเกินไปที่จะทำเองอย่างสม่ำเสมอ ฉันชอบที่ผู้จัดตารางเวลา AI ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินของฉันได้แม้ก่อนที่ฉันจะทำ ฉันพบว่ามันมีผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานของฉัน และทำให้เพื่อนร่วมงานของฉันมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นเมื่อต้องจองเวลาที่จัดสรรไว้ล่วงหน้าในปฏิทินของฉันด้วย สำหรับผู้ใช้คนเดียว ฉันคิดว่าราคาก็สมเหตุสมผล และมันก็ง่ายต่อการผสานรวมกับเครื่องมือหลักที่ฉันใช้อยู่แล้วในการทำงาน เช่น Outlook, Asana
ทำให้ทุกนาทีมีความหมายด้วย ClickUp
เวลาคือทรัพยากรเดียวที่เราไม่สามารถสร้างเพิ่มได้ นั่นคือเหตุผลที่การเลือกแอป timeboxing ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
แต่ละแอปในรายการของเรานำเสนอจุดเด่นเฉพาะตัว—บางแอปโดดเด่นด้านการจัดการงานส่วนตัว ช่วยให้คุณแบ่งเวลาทำงานอย่างมีสมาธิ ในขณะที่บางแอปเหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีม
แต่หากคุณต้องการโซลูชันที่สมบูรณ์แบบซึ่งผสานการจัดการเวลาแบบ timeboxing เข้ากับฟีเจอร์การบริหารโครงการที่แข็งแกร่งClickUpคือตัวเลือกที่โดดเด่นเหนือใคร แอปติดตามเวลาที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ระบบเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีม ช่วยให้คุณสามารถทำได้มากกว่าการบริหารเวลา—แต่ยังช่วยให้คุณใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
คุณสามารถตั้งเวลาทำงานแบบจำกัดเวลา ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และปรับตารางงานได้ทันทีที่ต้องการ นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และรายงานรายละเอียด คุณจะทราบได้อย่างแม่นยำว่าทีมงานของคุณใช้เวลาไปกับการทำงานอย่างไร
พร้อมที่จะควบคุมเวลาของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณหรือไม่?
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้