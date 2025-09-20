10 แอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันสำหรับคู่รักเพื่อความเป็นระเบียบ

ข้อโต้แย้งของคุณครึ่งหนึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยสิ่งง่าย ๆ อย่างเดียว: ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันและทำงานได้ดี
หากคุณจองซ้อนงานอยู่ตลอดเวลา ลืมวันสำคัญ หรือส่งข้อความว่า "เดี๋ยวก่อน เรามีแผนวันนี้ใช่ไหม?" นั่นคือผลจากการจัดการบ้านที่ล้มเหลว
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวม 10 แอปปฏิทินร่วมที่ดีที่สุดสำหรับคู่รัก เพื่อให้คุณจัดระเบียบชีวิตได้ง่ายขึ้น หลีกเลี่ยงปัญหาการนัดหมายที่ยุ่งยาก และมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด
มาเริ่มกันเลย! 🗓️
ปฏิทินที่แชร์กันมากที่สุดสำหรับคู่รักในพริบตา
นี่คือปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน 10 อันดับแรกสำหรับคู่รัก:
|คลิกอัพ
|ปฏิทินร่วมอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติสำหรับงานด้วย AI, การจัดตารางแบบลากและวาง, การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
|คู่รัก, ครอบครัว, บุคคล
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|คูปล่า
|มุมมองปฏิทินร่วม, แชทในแอป, ซิงค์กับ Google/Apple/Outlook, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
|คู่รัก
|มีแผนฟรีให้บริการ
|ไทม์ทรี
|ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันหลายรายการ, ลำดับความสำคัญของกิจกรรม, แนบรูปภาพ, การแชร์ปฏิทินสาธารณะ
|คู่รัก, ครอบครัว, กลุ่มสังคม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนพรีเมียมสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม
|ระหว่าง
|ปฏิทินร่วม, แชทส่วนตัว, ตัวติดตามวันครบรอบ, โทรด้วยเสียง
|คู่รัก
|มีแผนฟรีให้บริการ
|โคซี่
|ปฏิทินครอบครัวแยกสี, รายการงาน, แผนการทำอาหาร, มุมมองกำหนดการประจำวัน
|คู่รัก, ครอบครัว
|มีแผนฟรีให้บริการ; อัปเกรดเป็นเวอร์ชันพรีเมียมเพื่อใช้งานแบบไม่มีโฆษณา
|แพ
|ปฏิทินแบบภาพพร้อม GIF/อีโมจิ, การนับถอยหลัง, การแชร์แบบเลือกได้, รองรับหลายภาษา
|คู่รัก, เพื่อนสนิท
|มีแผนฟรีให้บริการ
|มหัศจรรย์
|ชุดปฏิทินสำหรับสลับแผน รองรับเขตเวลา เชิญผู้ร่วมงาน
|คู่รักและครอบครัวที่มีสมาชิกห้าคน
|มีแผนฟรีให้บริการ
|FamCal
|การมอบหมายงาน, ตัวติดตามวันเกิด/วันครบรอบ, แผนภูมิค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, การเข้าสู่ระบบบัญชีที่ใช้ร่วมกัน
|คู่รัก, ครอบครัวขยาย
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีเวอร์ชันพรีเมียมให้เลือก
|How about
|ฟีดกิจกรรมของพันธมิตร, แชทภายในงาน, โพสต์ส่วนตัว, คำเชิญเข้าร่วมงานที่สามารถแชร์ได้
|คู่รัก, กลุ่มเพื่อนสังคม
|มีแผนฟรีให้บริการ
|ปฏิทิน Apple
|การซิงค์ที่ไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์ Apple ทั้งหมด, ปฏิทิน iCloud ที่แชร์, การแจ้งเตือนจาก Siri
|คู่รักที่ใช้แต่ผลิตภัณฑ์แอปเปิล
|ฟรีเมื่อใช้กับอุปกรณ์ Apple
คุณควรค้นหาอะไรในแอปปฏิทินร่วมสำหรับคู่รัก?
เมื่อเลือกแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันซึ่งออกแบบมาสำหรับคู่รัก สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ที่ช่วยเสริมสร้างการสื่อสาร ส่งเสริมความใกล้ชิด และช่วยให้การประสานงานในชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:
- การซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์: ตรวจสอบว่าแอปอัปเดตทันทีในทุกอุปกรณ์ ทำให้คุณทราบการเปลี่ยนแปลงของตารางเวลาได้ตลอดเวลา
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกแอปที่มีการออกแบบที่ใช้งานง่าย ทำให้สามารถเพิ่ม ดู และแก้ไขกิจกรรมต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน
- เครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการ: เลือกแอปที่มีฟีเจอร์แชทหรือบันทึกในตัว เพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติเช่นการให้สีรหัส, ป้ายกำกับ, และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งตามบุคคลเพื่อแยกแยะระหว่างประเภทของกิจกรรมและ 우선순위
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการหลายประเภท ช่วยให้ทั้งคู่สามารถจัดการปฏิทินหลายรายการและเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าพวกเขาจะชอบใช้แพลตฟอร์มใดก็ตาม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ภาระทางจิตใจเป็นเรื่องจริง และมักจะเป็นคนๆ เดียวที่แบกรับไว้มากกว่า ซึ่งรวมถึงการจดจำวันเกิด การนัดหมายสัตวแพทย์ หรือการติดตามกิจกรรมของโรงเรียน งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมักแบกรับภาระการวางแผนนี้มากที่สุด แม้ในความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน เมื่อคู่รักใช้ปฏิทินร่วมกันเพื่อวางแผนคืนเดทและอื่นๆ งานที่มองไม่เห็นนี้จะกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้และแบ่งปันได้ง่ายขึ้น
แอปปฏิทินร่วมที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับคู่รัก
การค้นหาแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการจัดการชีวิตประจำวันของคุณและคู่ของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังประสานงานคืนเดท ตารางการทำงาน หรือความรับผิดชอบในครอบครัว เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกัน หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และจัดสรรเวลาให้กันและกัน
ด้านล่างนี้คือ 10 แอปปฏิทินที่โดดเด่นซึ่งมีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาสำหรับคู่รักโดยเฉพาะ 💑
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับปฏิทินที่ใช้ร่วมกันและการจัดการงาน)
ความสัมพันธ์ของคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าการทะเลาะกันว่า 'คุณเพิ่มมันลงในปฏิทินหรือยัง?' ตอน 5 ทุ่ม ถ้าเป้าหมายคู่รักของคุณคือการจำคืนเดทและใครจะพาสุนัขไปเดินเล่นพรุ่งนี้โดยไม่ต้องใช้แอป 10 ตัว ให้เราแนะนำเพื่อนใหม่ที่คุณจะชอบ:ClickUp
มาเริ่มกันที่ClickUp Calendar เครื่องมือจัดตารางเวลาอัจฉริยะที่ปรับให้เข้ากับชีวิตของคุณ ที่ใจกลางของมันคือความสามารถในการจัดตารางงานและกิจกรรมโดยอัตโนมัติตามเป้าหมายที่แชร์ไว้, ภาระผูกพันส่วนตัว, และเวลาว่างแบบเรียลไทม์
ลองนึกภาพว่าคุณตื่นขึ้นมาในวันที่ทุกอย่างถูกวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งธุระส่วนตัว การประชุมงาน และแม้แต่การเตือนฉุกเฉินจากคู่ของคุณว่า "เราต้องซื้อของใช้ในบ้าน"
ในฐานะแอปปฏิทินที่ดีที่สุด มันช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับการบล็อกเวลาสำหรับการนัดหมายหรือประสานงานผ่านข้อความ คุณทั้งสองจะได้รับปฏิทินที่สร้างขึ้นเฉพาะบุคคลซึ่งปรับสมดุลระหว่างความสำคัญส่วนบุคคลกับแผนการร่วมกัน มันยังปกป้องสิ่งสำคัญสำหรับคุณ เช่น การเดินเล่นตอนเย็น การพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือเวลาพักผ่อน โดยการเลื่อนงานที่มีความสำคัญน้อยกว่าโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อ
และด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ปลอดภัย การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและส่วนขยาย Google Calendar คุณจึงสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่าอะไรจะถูกแชร์และอะไรจะยังคงเป็นส่วนตัว
การทำงานเบื้องหลังคือClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะเปลี่ยนการสนทนาและแผนการของคุณให้กลายเป็นงานจริง พร้อมกำหนดเส้นตาย การแจ้งเตือน และการติดตามความคืบหน้า ไม่ว่าคุณจะวางแผนวันหยุดหรือนัดเดท มันจะสร้างงานใน ClickUp มอบหมายเจ้าของ และแม้กระทั่งสรุปการสนทนาหรือบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ 👇🏼
คุณจะไม่ต้องมาถกเถียงกันอีกว่าใครเป็นคนจองโรงแรม
กำหนดระดับความสำคัญในภารกิจของ ClickUp เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
คุณสามารถทำให้งานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้ด้วย (ใช่แล้ว ใครบางคนต้องเอาขยะออกไปทุกวันพุธ) คุณไม่ต้องคอยเตือนกันอีกต่อไปClickUp Automationsจะทำให้แน่ใจว่างานได้รับการมอบหมาย, อัปเดต, หรือเสร็จสิ้นโดยไม่มีใครต้องตามงาน
หากต้องการวิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นลองใช้เทมเพลต ClickUp Calendar Planner คุณสามารถกำหนดตารางงานตามหมวดหมู่ กำหนดรหัสสีเพื่อความชัดเจน และวางแผนรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนวางแผนแบบละเอียดหรือชอบทำอะไรตามสถานการณ์ มันก็เหมาะกับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้รหัสสีเพื่อจัดระเบียบชีวิตคู่ของคุณ: ใช้รหัสสีหรือป้ายกำกับเพื่อแยกแยะงาน ส่วนตัว และกิจกรรมร่วมกันได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณทั้งสองทราบล่วงหน้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
- ติดตามกำหนดเวลาสำคัญร่วมกัน: สร้างการแจ้งเตือนใน ClickUpสำหรับวันที่สำคัญ เช่น วันครบรอบ วันครบกำหนดชำระบิล หรือกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น
- ปรับแต่งปฏิทินของคุณตามสไตล์ของคุณ: เพิ่มฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpเช่น 'ใครรับผิดชอบ?', 'งบประมาณ', หรือ 'สถานที่' เพื่อวางแผนทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงการพักผ่อนสุดสัปดาห์ได้อย่างชัดเจน
- วางแผนร่วมกันแบบเรียลไทม์: ใช้ClickUp Docsเพื่อทำงานร่วมกันในรายการซื้อของ, แผนการเดินทาง, หรือแผนการปรับปรุงบ้าน ทั้งหมดในที่เดียวที่แชร์ได้
- อย่าพลาดทุกจังหวะ: ตั้งเวลาทำงานซ้ำใน ClickUpสำหรับงานบ้าน การชำระบิล หรือการตรวจสอบประจำสัปดาห์ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องคอยเตือนกัน
- มองเห็นภาพรวมเดือนของคุณได้ในพริบตา: ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อดูปฏิทินที่แชร์ร่วมกันของคุณแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน พร้อมจัดตารางงานได้ง่ายด้วยการลากและวาง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรกเนื่องจากมีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2นี้ดึงดูดความสนใจของเรา:
ความหลากหลายของ ClickUp ไม่มีใครเทียบได้ หากฉันกำลังทำงานกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่ตรงไปตรงมาหรือโครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้หลายทีม ClickUp ก็สามารถรองรับได้อย่างไร้ที่ติ ฉันชื่นชอบมุมมองปฏิทินเมื่อต้องบล็อกเวลา ฟังก์ชันการลากและวางในการจัดตารางใหม่ และการผสานรวมกับ Slack, Google Drive และ Zapier ได้อย่างง่ายดาย การสามารถปรับแต่งแดชบอร์ด อัตโนมัติการทำงาน และติดตามงานแบบเรียลไทม์ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมหาศาล
ความหลากหลายของ ClickUp ไม่มีใครเทียบได้ หากฉันกำลังทำงานกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่ตรงไปตรงมาหรือโครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้หลายทีม ClickUp ก็สามารถรองรับได้อย่างไร้ที่ติ ฉันชื่นชอบมุมมองปฏิทินเมื่อต้องบล็อกเวลา ฟังก์ชันการลากและวางในการจัดตารางใหม่ และการผสานรวมกับ Slack, Google Drive และ Zapier ได้อย่างง่ายดาย การสามารถปรับแต่งแดชบอร์ด อัตโนมัติการทำงาน และติดตามงานแบบเรียลไทม์ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมหาศาล
📮 ClickUp Insight: 18% ของผู้ใช้ในแบบสำรวจของเราต้องการให้ AI ช่วยจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือนความจำ ในขณะเดียวกัน 15% กำลังมองหา AI เพื่อจัดการงานธุรการประจำ
ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อทั้งสองอย่าง โดยจะจัดลำดับความสำคัญของวันของคุณโดยอัตโนมัติ กำหนดเวลาทำงานตามความเร่งด่วน และรักษาทุกอย่างให้สอดคล้องกันเมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลง
2. คัพปลา (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างความรักและการจัดการชีวิต)
ผ่านทางCupla
Cupla เป็นแอปปฏิทินและเพิ่มประสิทธิภาพที่เน้นความสัมพันธ์ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคู่รัก เพื่อจัดการชีวิตที่ใช้ร่วมกันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น แอปนี้ผสานปฏิทินของทั้งสองคนเข้าไว้ในมุมมองเดียว ทำให้การซิงค์ตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายจนกลายเป็นนิสัย ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเห็นช่วงเวลาที่ว่างตรงกัน กำหนดเวลาคุณภาพ และหลีกเลี่ยงการสื่อสารผิดพลาดในชีวิตประจำวันซึ่งก่อให้เกิดความเครียด ไม่ว่าคุณจะนัดหมาย วางแผนวันหยุด หรือจัดคืนพิเศษสำหรับคู่รัก Cupla จะช่วยให้คุณและคนรักเข้าใจตรงกันในทุกเรื่อง
คุณสมบัติเด่นสองสามประการ
- ผสานการทำงานกับปฏิทินของ Google, Apple, Outlook และ Android เพื่อให้ตารางเวลาที่แชร์แสดงอยู่ในมุมมองเดียว
- ดูตารางเวลาของคุณอยู่ข้างๆ ตารางของคู่ของคุณ ทำให้ง่ายต่อการประสานแผนโดยไม่ต้องส่งข้อความไปมา
- สร้างกิจกรรมที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับคุณทั้งสอง และเพิ่มงานที่แชร์เพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนในเวลาที่เหมาะสม
ข้อจำกัดบางประการ
- ฟังก์ชันบางอย่าง เช่น การเพิ่มรายการตรวจสอบหรือรายการของใช้ในครัวเรือน ไม่สามารถใช้ได้บน Android
- Cupla ไม่ให้บริการเวอร์ชันเว็บ
ราคาแบบคู่
- ฟรี
คะแนนและรีวิวคูปล่า
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cupla อย่างไรบ้าง?
เราใช้ Cupla และสามารถยืนยันได้ว่ามันทำงานได้ดีมากสำหรับคู่รัก มันแชร์ปฏิทินที่มีอยู่แล้ว ดังนั้นคุณไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดการที่ซับซ้อนหรือวิธีแก้ปัญหาที่คุณต้องทำหากคุณต้องการแชร์ปฏิทิน Google ที่มีอยู่แล้ว
เราใช้ Cupla และสามารถยืนยันได้ว่ามันทำงานได้ดีมากสำหรับคู่รัก มันแชร์ปฏิทินที่มีอยู่แล้ว ดังนั้นคุณไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดการที่ซับซ้อนหรือวิธีแก้ปัญหาที่คุณต้องทำหากคุณต้องการแชร์ปฏิทิน Google ที่มีอยู่แล้ว
3. ไทม์ทรี (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาแบบร่วมมือกับหลายกลุ่ม)
ผ่านทางTimeTree
TimeTree เป็นแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันออกแบบมาเพื่อช่วยให้คู่รักจัดการแผนการในแต่ละวันโดยไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญ มีพื้นที่ส่วนกลางที่ทั้งสองฝ่ายสามารถติดตามตารางเวลาของกันและกัน ประสานงานกิจกรรมต่างๆ และสนทนาแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแผนการที่กำลังจะเกิดขึ้น
เปลี่ยนเป็นมุมมองไทม์ไลน์แนวตั้งเพื่อการเลื่อนดูวันที่ที่กำลังจะมาถึงอย่างง่ายดายและเข้าใจง่าย ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานส่วนตัวได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงปฏิทินสาธารณะของ TimeTree เพื่อสร้างและแชร์ปฏิทินแบบกำหนดเองในรูปแบบหน้าอีเวนต์ย่อจากโทรศัพท์ของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ TimeTree
- สร้างปฏิทินที่ใช้ร่วมกันหลายรายการเพื่อจัดระเบียบส่วนต่างๆ ของชีวิต เช่น ปฏิทินสำหรับแผนการของคู่รัก ปฏิทินสำหรับครอบครัว และปฏิทินสำหรับงานอดิเรก
- รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อคู่ของคุณเพิ่มหรืออัปเดตกิจกรรม เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
- โพสต์รูปภาพและไฟล์ไปยังรายละเอียดกิจกรรมด้วย TimeTree Premium ทำให้เหมาะสำหรับการแชร์บัตร, การจอง, หรือรายการช้อปปิ้ง
- กำหนดลำดับความสำคัญของกิจกรรมเพื่อแยกแยะระหว่างแผนการทั่วไปกับการนัดหมายที่ไม่ควรพลาด
ข้อจำกัดของ TimeTree
- เวอร์ชันเว็บขาดฟังก์ชันบางอย่างที่มีในแอปมือถือ
- คุณสมบัติเช่นสถานะ 'ออนไลน์ล่าสุด' อาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บางคน
ราคา TimeTree
- ฟรี
คะแนนและรีวิว TimeTree
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง TimeTree อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิวหนึ่งในCapterra กล่าวไว้ว่า:
ฉันใช้เวอร์ชันฟรีของ TimeTree ซึ่งหมายความว่าฉันจะเห็นโฆษณาบ้าง อย่างไรก็ตาม โฆษณาเหล่านั้นไม่ได้รบกวนมากนัก... บางครั้งฉันเผลอกดโฆษณาโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งน่ารำคาญมาก!!
ฉันใช้เวอร์ชันฟรีของ TimeTree ซึ่งหมายความว่าฉันจะเห็นโฆษณาบ้าง อย่างไรก็ตาม โฆษณาเหล่านั้นไม่ได้รบกวนมากนัก... บางครั้งฉันเผลอกดโฆษณาโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งน่ารำคาญมาก!!
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หยุดการเติมกิจกรรมให้สุดสัปดาห์มากเกินไป เมื่อทุกอย่างถูกทำเครื่องหมายว่าเป็น 'ธุระด่วน' คุณจะลืมไปว่าห้าสิ่งที่ 'ด่วน' นั้นเหนื่อยแค่ไหน ลองเว้นช่วงเวลาพักฟื้นก่อนที่คุณจะตอบตกลงไปพบเพื่อนหรือทำโปรเจกต์บ้านอีกอย่างหนึ่ง
4. ระหว่าง (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารคู่รักที่เน้นความเป็นส่วนตัว)
ผ่านทางระหว่าง
ระหว่าง คือพื้นที่ความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคู่รักเท่านั้น ผสานการนัดหมาย การส่งข้อความส่วนตัว การแบ่งปันความทรงจำ และการติดตามวันครบรอบไว้ในประสบการณ์ที่ราบรื่นเดียว ช่วยให้คู่รักใกล้ชิดและเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
ทุกแผนงาน การแจ้งเตือน และข้อความจะอยู่ระหว่างคุณเท่านั้น ช่วยให้คุณประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ThumbKiss เป็นฟีเจอร์พิเศษที่ทั้งคู่สัมผัสจุดเดียวกันบนหน้าจอ ทำให้อุปกรณ์ทั้งสองสั่นพร้อมกัน สร้างความรู้สึกใกล้ชิด
ระหว่างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ติดตามวันครบรอบและเหตุการณ์สำคัญด้วยไทม์ไลน์ในตัวที่จดจำวันพิเศษทั้งหมดของคุณ
- จัดตารางเวลาได้อย่างง่ายดายด้วยปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาในการซิงค์หรือตั้งค่าให้ยุ่งยาก
- โทรออกเสียงได้ไม่จำกัดพร้อมเสียงคมชัดใส ช่วยให้คุณติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหน
- ปรับแต่งการแชทของคุณด้วย GIF เซลฟี่ สติกเกอร์แสดงอารมณ์ และอิโมติคอนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคู่รัก
ระหว่างข้อจำกัด
- ต้องเพิ่มกิจกรรมด้วยตนเอง เนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเช่น Google Calendar หรือ Apple Calendar
- ไม่มีมุมมองปฏิทินแบบละเอียด (รายวันหรือรายสัปดาห์) และไม่มีตัวเลือกการกำหนดเวลาขั้นสูง
ระหว่างการกำหนดราคา
- ฟรี
ระหว่างคะแนนรีวิวและคำวิจารณ์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Between ว่าอย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
ฉันเข้าใจวิธีการทำงานของฟีเจอร์ "บันทึก" แต่ส่วน "รายการ" จะดีมาก นอกจากนี้ ฟีเจอร์ปฏิทินค่อนข้างใช้งานยากและปรับแต่งได้ไม่มากนัก ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก หากมีตัวเลือกในการนำเข้าเหตุการณ์/ปฏิทินที่แชร์จาก iCal หรือ Google Calendar เข้าสู่แอป หรือแม้แต่มีตัวเลือกในการ "แชร์เหตุการณ์ไปยัง Between" จากแอปปฏิทินข้างต้นโดยตรงก็จะดีมาก โดยรวมแล้วเราใช้ฟีเจอร์รูปภาพมากที่สุด (ไม่ใช่ฟีเจอร์สตอรี่ แต่เป็นไอเดียที่น่ารัก) และฉันชอบมากกับวิธีการทำงานของมัน เราได้อัปเกรดเป็นบัญชีพรีเมียมตลอดชีพแล้ว และมันทำให้แอปคุ้มค่าอย่างแน่นอน!
ฉันเข้าใจวิธีการทำงานของฟีเจอร์ "บันทึก" แต่ส่วน "รายการ" จะดีมาก นอกจากนี้ ฟีเจอร์ปฏิทินค่อนข้างใช้งานยากและไม่สามารถปรับแต่งได้มากนัก ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก นอกจากนี้ จะดีมากหากมีตัวเลือกในการนำเข้าเหตุการณ์/ปฏิทินที่แชร์จาก iCal หรือ Google Calender เข้าสู่แอป หรือแม้แต่มีตัวเลือกในการ "แชร์เหตุการณ์ไปยัง Between" จากแอปปฏิทินข้างต้นโดยตรง โดยรวมแล้วเราใช้ฟีเจอร์รูปภาพมากที่สุด (ไม่ใช่ฟีเจอร์สตอรี่ แต่เป็นไอเดียที่น่ารัก) และฉันชอบมากกับวิธีการทำงานของมัน เราได้อัปเกรดเป็นบัญชีพรีเมียมตลอดชีพแล้ว และมันทำให้แอปคุ้มค่าอย่างแน่นอน!
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบรายการตรวจสอบงานแต่งงานฟรีเพื่อการวางแผนที่ไร้ความเครียด
5. Cozi (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบแบบครอบครัวเป็นอันดับแรก)
ผ่านทางCozi
Cozi เป็นผู้ช่วยดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คู่รักที่มีชีวิตยุ่งสามารถประสานงานกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องแบกรับภาระทางความคิดจากการตรวจสอบข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ด้วยปฏิทินที่ใช้ร่วมกันและแสดงผลด้วยรหัสสี ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ คุณและคู่ของคุณจึงสามารถจัดการทุกอย่างได้ ตั้งแต่การนัดหมายไปจนถึงแผนการในวันหยุดสุดสัปดาห์
คุณสามารถรวม Google Calendar, Apple Calendar และ Outlookเข้าด้วยกันเพื่อรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดไว้ในที่เดียว แม้ว่าการออกแบบอาจเน้นที่การใช้งานมากกว่าความสวยงาม แต่ประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับคู่รักที่ต้องการความเป็นระเบียบและเชื่อมต่อกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cozi
- ใช้ Cozi วันนี้เพื่อรับกำหนดการประจำวันซึ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องทำ สิ่งที่ต้องทำ และการอัปเดตการช้อปปิ้งของคุณ
- กำหนดสีที่กำหนดเองให้กับตารางเวลาของแต่ละคู่ค้าเพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ทันทีว่าใครกำลังยุ่งและใครว่าง
- สร้างและแชร์รายการงานสำหรับความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น การเตรียมตัวไปพักผ่อน การวางแผนงบประมาณ หรืองานบ้าน
- เพิ่มและจัดระเบียบสูตรอาหารในตัววางแผนมื้ออาหาร จากนั้นแปลงเป็นรายการซื้อของที่แชร์ได้ทันที
ข้อจำกัดของ Cozi
- เครื่องมือนี้ไม่มีระบบส่งข้อความแบบบูรณาการ ทำให้ผู้ใช้ต้องสลับไปใช้แอปอื่นเพื่อพูดคุยรายละเอียดของกิจกรรม
- สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสิทธิ์เข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งหมายความว่าสมาชิกคนใดก็ตามสามารถแก้ไขหรือลบเหตุการณ์ได้ ส่งผลให้เกิดการลบโดยไม่ได้ตั้งใจได้
ราคาของ Cozi
- ฟรี
- โคซี โกลด์: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Cozi
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Cozi อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
โดยส่วนใหญ่แล้ว แอปนี้ตรงกับความต้องการของเราอย่างแท้จริงในการช่วยจัดระเบียบตารางเวลาของครอบครัวให้เรียบร้อย สิ่งเดียวที่ฉันอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงคือความสามารถในการค้นหาไอเท็มในรายการช้อปปิ้ง ฉันมีรายการสินค้าซ้ำกันหลายชิ้นเพราะหลายคนเพิ่มรายการเข้าไปในรายการแทนที่จะตรวจสอบว่ามีอยู่แล้วและยกเลิกการเลือกออก
โดยส่วนใหญ่แล้ว แอปนี้ตรงกับความต้องการของเราอย่างแท้จริงในการช่วยจัดระเบียบตารางเวลาของครอบครัวให้เรียบร้อย สิ่งเดียวที่ฉันอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงคือความสามารถในการค้นหาไอเท็มในรายการช้อปปิ้ง ฉันมีรายการสินค้าซ้ำกันหลายชิ้นเพราะหลายคนเพิ่มสินค้าเข้าไปในรายการโดยไม่ได้ตรวจสอบว่ามีอยู่แล้วหรือไม่และไม่ได้ยกเลิกการเลือก ฉันจึงมีสินค้าซ้ำกันหลายรายการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การใช้แอปปฏิทินร่วมกันสำหรับคู่รักช่วยลดสิ่งที่เรียกว่าการถ่ายโอนภาระทางความคิด นั่นคือเมื่อคุณหยุดพยายามจดจำทุกอย่างในหัวและปล่อยให้แอปเป็นผู้จดจำแทนคุณ ความยุ่งเหยิงทางความคิดที่น้อยลงหมายถึงอารมณ์แปรปรวนน้อยลงเมื่อพลาดนัดหมายหรือจองวันหยุดสุดสัปดาห์ซ้อนกัน
6. แพ (เหมาะสำหรับคู่รักที่ชื่นชอบการออกแบบและต้องการความหรูหราที่ลงตัว)
ผ่านทางแพ
Raft ทำให้การวางแผนรู้สึกเหมือนการสร้างความสัมพันธ์มากกว่าการเป็นภาระ คุณสามารถซิงค์กิจกรรมจาก iPhone ของคุณและเลือกแชร์เฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อให้คู่ของคุณเห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีความวุ่นวาย
นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายมากขึ้นได้ด้วยการเพิ่มรูปภาพ, อีโมจิ, หรือ GIF ทำให้ตารางเวลาของคุณกลายเป็นเรื่องราวที่แบ่งปันได้แทนที่จะเป็นเพียงรายการงานที่ต้องทำ แอปนี้ผสานฟังก์ชันของปฏิทินกับความใกล้ชิดของการสื่อสารทางสังคม ทำให้เหมาะสำหรับคู่รักที่ให้คุณค่าทั้งการจัดระเบียบและการเชื่อมต่อ
คุณสมบัติเด่นของแพ
- ติดตามวันที่สำคัญ เช่น วันครบรอบ วันเดท หรือวันหยุดพักผ่อน ด้วยการนับถอยหลังและรายละเอียดกิจกรรมที่ช่วยสร้างความตื่นเต้น
- ซิงค์ปฏิทินภายนอก เช่น ตารางงานของคุณ และเลือกแชร์เฉพาะกิจกรรมที่คุณต้องการให้คู่ของคุณเห็น
- เลือกเหตุการณ์ที่จะแชร์กับคู่ของคุณหรือเพื่อนที่มีความคิดเหมือนกัน และเก็บเหตุการณ์อื่นไว้เป็นส่วนตัว
- เปลี่ยนภาษาได้ตามต้องการในขณะที่ Raft ขยายการรองรับภาษาทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคู่รักที่ใช้หลายภาษา
ข้อจำกัดของแพ
- Raft ไม่รองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ ซึ่งอาจต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองสำหรับแผนที่เกิดซ้ำ
- แอปไม่มีความสามารถในการเพิ่มที่อยู่สถานที่เฉพาะให้กับกิจกรรม
ราคารaft
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวแพ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Raft อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
คู่ของฉันและฉันมีตารางงานที่บ้าคลั่งมาก และการมีแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันช่วยให้เราจัดการทุกอย่างได้เป็นระเบียบ แถมยังมี GIF น่ารักๆ ด้วย – แต่แอปนี้มีปัญหาเยอะมาก เวลาฉันพยายามแก้ไขกิจกรรมที่มีอยู่แล้ว แอปก็มักจะค้างและปิดตัวเอง บางครั้งคู่ของฉันและฉันไม่สามารถเห็นอะไรเลยที่อีกฝ่ายได้เพิ่มเข้าไป แม้ว่าเราจะตั้งค่าให้แสดงข้อมูลของอีกฝ่ายแล้วก็ตาม จากนั้นเราต้องกลับเข้าไปอัปเดตหรือสร้างกิจกรรมใหม่เพื่อให้มันปรากฏในปฏิทินของอีกฝ่าย การมีปฏิทินร่วมกันไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าเราต้องคอยถามว่า "คุณเห็นวันที่ฉันทำงานในปฏิทินสัปดาห์นี้ไหม?"
คู่ของฉันและฉันมีตารางงานที่บ้าคลั่งมาก และการมีแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันช่วยให้เราจัดการทุกอย่างได้เป็นระเบียบ แถมยังมี GIF น่ารักๆ ด้วย – แต่แอปนี้มีปัญหาเยอะมาก เวลาฉันพยายามแก้ไขกิจกรรมที่มีอยู่แล้ว แอปก็มักจะค้างและปิดตัวเอง บางครั้งคู่ของฉันและฉันไม่สามารถเห็นอะไรเลยที่อีกฝ่ายได้เพิ่มเข้าไป แม้ว่าเราจะตั้งค่าให้แสดงข้อมูลของอีกฝ่ายแล้วก็ตาม จากนั้นเราต้องกลับเข้าไปอัปเดตหรือสร้างกิจกรรมใหม่เพื่อให้มันปรากฏในปฏิทินของอีกฝ่าย การมีปฏิทินร่วมกันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักถ้าเราต้องคอยถามว่า "คุณเห็นวันที่ฉันทำงานในปฏิทินสัปดาห์นี้ไหม?"
🔍 คุณรู้หรือไม่? คู่รักเพศเดียวกันมักจะแบ่งงานวางแผนตามความชอบหรือความถนัดของแต่ละคนไม่ใช่ตามบทบาททางเพศแบบเดิมๆ ซึ่งนำไปสู่ความยุติธรรมมากขึ้นและลดการคาดเดาที่ไม่จำเป็น ความคิดที่ยืดหยุ่นเช่นนี้เหมาะกับการใช้แอปปฏิทินร่วมกันสำหรับคู่รัก เพราะเน้นการหาจุดสมดุลเป็นหลัก
7. Fantastical (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนคืนเดทในปฏิทินเดียว)
ผ่านทางFantastical
Fantastical มีปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้ ช่วยให้คุณและคู่ของคุณติดตามคืนพิเศษ นัดหมาย และกิจกรรมครอบครัวต่าง ๆ ได้ในที่เดียว
ด้วยการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ คุณสามารถสร้างกิจกรรมได้อย่างรวดเร็วโดยการพิมพ์วลีเช่น 'อาหารเย็นกับอเล็กซ์เวลา 7 โมงเย็น' แอปยังซิงค์ข้ามอุปกรณ์ได้ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะใช้ iPhone, iPad หรือ Mac ตารางเวลาของคุณก็จะได้รับการอัปเดต หากคุณเลือกใช้ Flexibits Premium สำหรับครอบครัว คุณจะได้รับฟีเจอร์ขั้นสูงในขณะที่ยังคงบัญชีแยกต่างหาก ทำให้ง่ายต่อการปรับสมดุลแผนที่ใช้ร่วมกันและส่วนตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์
- ใช้ชุดปฏิทินเพื่อสลับระหว่างแผนร่วมและตารางส่วนตัวโดยไม่ทำให้รก
- ดูพยากรณ์อากาศแบบเรียลไทม์ควบคู่กับกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยให้วางแผนกิจกรรมกลางแจ้งได้ง่ายขึ้น
- ตั้งค่าเขตเวลาที่กำหนดเองสำหรับคู่รักที่อยู่ห่างไกล ทำให้ง่ายต่อการวางแผนการโทรและนัดหมายเสมือนจริง
- ร่วมมือกันโดยใช้คำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถตอบรับ ปฏิเสธ หรือเสนอเวลาอื่นได้
ข้อจำกัดที่เหนือจินตนาการ
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับมุมมองปฏิทินอาจรู้สึกจำกัดเมื่อเทียบกับแอปอื่น ๆ
- ไม่มีระบบจัดการงานในตัว จำเป็นต้องใช้แอปแยกต่างหากสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ
ราคาที่เกินจริง
- ฟรี
- สำหรับบุคคล: $4. 75/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สำหรับครอบครัวไม่เกินห้าคน: $7.50/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สำหรับทีม: $4.75/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวที่น่าอัศจรรย์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fantastical อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิวจาก Capterraเกี่ยวกับแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันสำหรับคู่รัก:
ใช้งานง่ายมาก. การผสานรวมกับ Microsoft Exchange/Outlook อย่างสมบูรณ์แบบ. การซิงค์, การดูปฏิทิน, และการผสานรวมกับ Zoom ทำงานได้ดี. ความสามารถในการคัดลอก/วางรายการปฏิทินช่วยประหยัดเวลาได้อย่างน่าประหลาดใจเมื่อเทียบกับการสร้างเหตุการณ์ที่เหมือนกันหรือคล้ายกันสามหรือสี่ครั้งซึ่งไม่เหมาะสำหรับการประชุมซ้ำ.
ใช้งานง่ายมาก. การผสานรวมกับ Microsoft Exchange/Outlook อย่างสมบูรณ์แบบ. การซิงค์, การดูปฏิทิน, และการผสานรวมกับ Zoom ทำงานได้ดี. ความสามารถในการคัดลอก/วางรายการปฏิทินช่วยประหยัดเวลาได้อย่างน่าประหลาดใจเมื่อเทียบกับการสร้างเหตุการณ์ที่เหมือนกันหรือคล้ายกันสามหรือสี่ครั้งซึ่งไม่เหมาะกับการประชุมซ้ำ.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่ากลัวที่จะเว้นพื้นที่ว่างในปฏิทินของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเติมทุกนาทีของวัน ใส่บล็อก 'ไม่มีแผน' ไว้บ้างเพื่อให้คุณทั้งคู่รู้ว่ามีเวลาว่าง มันเป็นโอกาสของคุณที่จะผ่อนคลาย มีเวลาว่าง หรือปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ
8. FamCal (เหมาะที่สุดสำหรับคู่รักที่ต้องการซิงค์ข้อมูลกับครอบครัวขยาย)
ผ่านทางFamCal
FamCal ถูกสร้างขึ้นสำหรับคู่รักที่มีชีวิตที่วุ่นวายแต่อยากจะเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ มันนำตารางเวลาทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียวที่สะอาดตา ดังนั้นจะไม่มีมื้อเย็นที่ลืมอีกต่อไป, วันหยุดสุดสัปดาห์ที่จองซ้อน, หรือเซอร์ไพรส์ในนาทีสุดท้าย
แอปปฏิทินครอบครัวนี้มอบทั้งมุมมองปฏิทินและมุมมองกำหนดการ ให้ความยืดหยุ่นในการแสดงและตรวจสอบตารางเวลา แต่ละคู่สมรสสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ที่อยู่อีเมลของตนเองภายใต้บัญชีที่ใช้ร่วมกัน ทำให้การจัดระเบียบเป็นเรื่องง่ายจากทุกอุปกรณ์ ทุกเวลา
คุณสมบัติเด่นของ FamCal
- มอบหมายงานที่แชร์และงานส่วนตัวพร้อมงานย่อยเพื่อแบ่งงานที่ต้องทำออกเป็นส่วนเล็กๆ ที่จัดการได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเดินทางหรือเตรียมตัวต้อนรับแขก
- ใช้โหมดปรุงอาหารแบบไม่ลดแสงที่ช่วยให้หน้าจอของคุณเปิดอยู่ขณะทำตามสูตรอาหารโดยไม่ต้องใช้มือ
- ติดตามวันพิเศษด้วยตัวติดตามวันเกิดและวันครบรอบในตัว
- บันทึกและส่งออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยใช้แผนภูมิภาพหลายแบบเพื่อดูว่าใครจ่ายอะไรและรักษาความโปร่งใส
ข้อจำกัดของ FamCal
- แอปไม่มีมุมมองปฏิทินรายชั่วโมงหรือรายสัปดาห์ ทำให้การกำหนดเวลาอย่างละเอียดมีข้อจำกัด
- แอปเวอร์ชันฟรีมีโฆษณา
ราคา FamCal
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ FamCal
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง FamCal อย่างไรบ้าง?
นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้คิดว่าFamCal เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมมาก:
ฉันรักแอปนี้มาก ฉันใช้มันเพื่อวางแผนตารางเวลาของฉันและของครอบครัวเราทุกคนมีตารางเวลาที่ซับซ้อนมาก ฉันชอบการแบ่งสี, รายการเป้าหมายและรายการช้อปปิ้งที่รวมอยู่, และรูปแบบการดูปฏิทินที่หลากหลาย นอกจากนี้การสนับสนุนลูกค้ายังยอดเยี่ยมมาก ฉันมีปัญหากับแอปและพวกเขาติดต่อฉันและแก้ไขทุกอย่างในวันเดียวกัน รักมัน!
ฉันรักแอปนี้มาก ฉันใช้มันเพื่อวางแผนตารางเวลาของฉันและของครอบครัวเรา ทุกคนมีตารางเวลาที่ซับซ้อนมาก ฉันชอบการให้สีรหัส, รายการเป้าหมายและรายการช้อปปิ้งที่รวมอยู่, และรูปแบบการดูปฏิทินที่หลากหลายมากมาย นอกจากนี้ การสนับสนุนลูกค้ายังยอดเยี่ยมมาก ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับแอป และพวกเขาติดต่อฉันและแก้ไขทุกอย่างในวันเดียวกัน รักมันมาก!
9. ฮาวเอาท์ (เหมาะที่สุดสำหรับคู่รักที่มีกิจกรรมทางสังคมและกลุ่มเพื่อน)
ผ่านทางHowbout
Howbout เป็นเหมือนฟีดส่วนตัวของบ้านความสัมพันธ์ของคุณ มันช่วยให้คุณและคู่ของคุณอยู่ในความสอดคล้องกันโดยไม่ต้องเชิญอย่างเป็นทางการ ข้อความยาวๆ หรือความวุ่นวายในปฏิทิน คุณเปิดแอปและรู้ทันทีว่าคู่ของคุณกำลังทำอะไร มีแผนอะไรอยู่บ้าง และอะไรที่ถูกจองไว้แล้ว
จากการเจอเพื่อนในเมืองไปจนถึงการสังเกตว่าคู่ของคุณว่างวันเสาร์ มันมอบช่วงเวลา 'เฮ้ ไปทำอะไรกันเถอะ' โดยไม่ต้องมีการสนทนาที่ยืดยาว มันผสานฟังก์ชันปฏิทินเข้ากับสัมผัสทางสังคม ทำให้แม้แต่แผนเล็กๆ ก็รู้สึกมีความตั้งใจและสนุกสนานมากขึ้น
คุณคิดว่าฟีเจอร์ที่ดีที่สุดคืออะไร
- เลื่อนดูฟีดกิจกรรมสดของคู่ของคุณเพื่อติดตามสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่
- ใช้แชทในตัวบนกิจกรรมเพื่อวางแผนการจัดการ, แชร์การอัปเดต, หรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
- แชร์อัปเดต รูปภาพ หรือแม้แต่สรุปเรื่องราวสุดฮาในวันหยุดสุดสัปดาห์ระหว่างคุณสองคนเท่านั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทุกคนทราบ
- ส่งคำเชิญงานอีเวนต์ให้ผู้อื่นด้วยลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนัดเดทคู่หรือวางแผนครอบครัว
- ตัดสินใจว่าเหตุการณ์ใดจะยังคงเป็นส่วนตัว เหตุการณ์ใดที่คู่ของคุณจะเห็น และเหตุการณ์ใดที่จะส่งไปยังรายชื่อเพื่อนสนิทของคุณ
ข้อจำกัดล่ะ
- แม้ว่าแอปจะมีระบบการจัดสี แต่มีตัวเลือกจำกัดสำหรับการปรับแต่งเพิ่มเติม
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าแอปต้องใช้เวลาสักครู่ในการนำทาง
ราคาเป็นอย่างไรบ้าง
- ฟรี
คุณคิดอย่างไรกับการให้คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Howbout อย่างไรบ้าง?
ตรงจากรีวิวในProduct Huntเกี่ยวกับแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันสำหรับคู่รัก:
ฉันแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าแอปนี้ไม่เคยมีมาก่อน มันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการวางแผนกิจกรรมทางสังคม! Howbout ทำให้การวางแผนกิจกรรมกับเพื่อนและครอบครัวเป็นเรื่องง่ายมาก
ฉันแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าแอปนี้ไม่เคยมีมาก่อน มันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการวางแผนกิจกรรมทางสังคม! Howbout ทำให้การวางแผนกิจกรรมกับเพื่อนและครอบครัวเป็นเรื่องง่ายมาก
10. ปฏิทิน Apple (เหมาะที่สุดสำหรับคู่รักที่ใช้ Apple เป็นหลักที่ต้องการความราบรื่นไร้รอยต่อ)
ผ่านปฏิทิน Apple
Apple Calendarมอบแอปปฏิทินสำหรับ Macที่ราบรื่นสำหรับคู่รักที่ต้องการประสานตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ iCloud โซลูชันนี้รับประกันการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ ทำให้การวางแผนร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้
คู่รักสามารถสร้างปฏิทิน iCloud เฉพาะและแชร์แบบส่วนตัวได้ ซึ่งช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถดูและแก้ไขกิจกรรมต่าง ๆ ได้หากได้รับอนุญาต เมื่อแชร์ปฏิทิน สามารถกำหนดได้ว่าผู้รับเชิญจะมีสิทธิ์ดูเท่านั้นหรือสามารถแก้ไขได้ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมในปฏิทินได้ตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทิน Apple
- ร่วมมือกับสมาชิกครอบครัวเพิ่มเติม เช่น ลูก ๆ หรือญาติ ๆ บนปฏิทินเดียวกัน
- พูดสิ่งเช่น 'เตือนฉันว่าเรามีอาหารเย็นวันศุกร์เวลา 8 โมง' กับ Siri แล้วมันจะเพิ่มลงในปฏิทินที่ใช้ร่วมกันของคุณทันที
- ปรับตารางเวลาใหม่หรือจัดเรียงแผนการใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยการลากและวางอย่างง่าย โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของปฏิทิน Apple
- ทั้งสองฝ่ายต้องใช้อุปกรณ์ของ Appleเพื่อใช้ปฏิทินออนไลน์นี้
- ปฏิทินของ Apple ไม่มีฟีเจอร์แชทหรือการจัดการงานแบบบูรณาการภายในกิจกรรม
ราคาของปฏิทิน Apple
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Apple
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Apple Calendar อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ฉันไม่เคยเขียนรีวิวเลย แต่ฉันใช้แอปนี้มาหลายปีแล้ว และรู้สึกผิดหวังมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับมัน ประการแรก แอปนี้เคยใช้ฟรี วันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจแสดงโฆษณา ทำให้คุณรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้จ่ายค่าสมัครสมาชิกเพื่อเก็บทุกอย่างไว้ในแอป ฉันเพิ่งจ่ายค่าสมัครสมาชิกแบบรายเดือนไป ไม่กี่วันก็ไม่มีโฆษณาแสดง และวันนี้ก็กลับมาแสดงอีกแล้ว คุณเปิดแอปและต้องรอให้โฆษณาจบก่อนที่จะแสดงปฏิทิน เมื่อฉันกำลังจองนัดหมายบางอย่างทางโทรศัพท์อยู่ สิ่งนี้สร้างความไม่สะดวกอย่างมาก
ฉันไม่เคยเขียนรีวิวเลย แต่ฉันใช้แอปนี้มาหลายปีแล้ว และรู้สึกผิดหวังมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับมัน ประการแรก แอปนี้เคยใช้ฟรี วันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจแสดงโฆษณา ทำให้คุณรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้จ่ายค่าสมัครสมาชิกเพื่อเก็บทุกอย่างไว้ในแอป ฉันเพิ่งจ่ายค่าสมัครสมาชิกแบบรายเดือนไป ไม่กี่วันก็ไม่มีโฆษณาแสดง และวันนี้ก็กลับมาแสดงอีกแล้ว คุณเปิดแอปและต้องรอให้โฆษณาจบก่อนที่จะแสดงปฏิทิน เมื่อฉันกำลังจองนัดหมายบางอย่างทางโทรศัพท์อยู่ สิ่งนี้สร้างความไม่สะดวกอย่างมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับ Google Calendar ที่คุณต้องรู้
เชื่อมต่ออยู่เสมอด้วย ClickUp
แอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันสามารถช่วยปรับปรุงการจัดการเวลาของคู่รักได้อย่างมาก ลดการสื่อสารที่ผิดพลาด และสร้างพื้นที่มากขึ้นสำหรับช่วงเวลาที่มีความหมาย
แม้ว่าแต่ละแอปในรายการนี้จะมีความโดดเด่นเฉพาะตัว แต่ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดสำหรับคู่รักที่ต้องการมากกว่าแค่ปฏิทิน
ด้วย ClickUp Calendar คุณสามารถดูเหตุการณ์ที่แชร์ได้, ตั้งรหัสสีสำหรับวันที่สำคัญ, และจัดการทุกอย่างตั้งแต่คืนเดทไปจนถึงงานบ้านประจำวันในที่เดียว เพิ่ม ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ และทันใดนั้นคุณก็กำลังสร้างการแจ้งเตือนที่เป็นประโยชน์โดยอัตโนมัติ, จัดระเบียบสัปดาห์ของคุณ, และแม้กระทั่งสรุปงานโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลย
พร้อมที่จะวางแผนให้ดีขึ้นเป็นทีมหรือไม่?ลองใช้ ClickUp ฟรีและเริ่มจัดระเบียบชีวิตของคุณไปด้วยกัน!
คำถามที่พบบ่อย
แอปแชร์ปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับคู่รักคืออะไร?
- คูปลา: ออกแบบมาสำหรับคู่รัก พร้อมมุมมองปฏิทินร่วมกัน, แชทในแอป, และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ClickUp: แนะนำอย่างยิ่งสำหรับคู่รักที่ต้องการปฏิทินร่วมกันที่ชาญฉลาดและปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI การแจ้งเตือน และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- TimeTree: เหมาะสำหรับการจัดการปฏิทินที่แชร์หลายรายการและลำดับความสำคัญของกิจกรรม
- ระหว่าง: เน้นความเป็นส่วนตัวและการสื่อสารระหว่างคู่รัก พร้อมแชทส่วนตัวและการติดตามวันครบรอบ
- Cozi: เหมาะสำหรับครอบครัวและคู่รัก มีปฏิทินแยกสีและรายการที่ใช้ร่วมกันได้
- Raft, Fantastical, FamCal, Howbout และ Apple Calendar ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน แต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน
วิธีสร้างปฏิทินที่ใช้ร่วมกันสำหรับคู่รัก
- เลือกแอปที่เหมาะสม: เลือกจากตัวเลือกเช่น ClickUp, Cupla, หรือ TimeTree ตามความต้องการของคุณ (คุณสมบัติ, ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์, ความเป็นส่วนตัว)
- สร้างบัญชี: ทั้งสองฝ่ายควรลงทะเบียนและตั้งค่าโปรไฟล์
- ตั้งค่าปฏิทินร่วมกัน: ใช้ฟีเจอร์การแชร์หรือเชิญของแอปเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าถึงได้
- ซิงค์ปฏิทินที่มีอยู่: แอปหลายตัวให้คุณนำเข้าปฏิทินจาก Google, Apple หรือ Outlook เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว
- ปรับแต่ง: ใช้การเข้ารหัสสี, การแจ้งเตือน, และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบเหตุการณ์และงาน
- สื่อสาร: ใช้แชทหรือบันทึกที่มีอยู่ในระบบเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงานและการอัปเดต
- อัปเดตเป็นประจำ: ทั้งสองฝ่ายควรเพิ่มและอัปเดตเหตุการณ์เพื่อให้ทุกอย่างเป็นปัจจุบัน
แอปปฏิทินสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุดคืออะไร?
Cozi เป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับครอบครัว โดยมีปฏิทินที่แสดงด้วยสี, รายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน, และการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp ก็ยอดเยี่ยมสำหรับครอบครัวที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง รวมถึงการจัดการงานและการทำงานอัตโนมัติ FamCal และ TimeTree เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการซิงค์กับครอบครัวขยาย
ปฏิทินคู่รัก Cupla คืออะไร?
Cupla เป็นแอปปฏิทินที่เน้นความสัมพันธ์สำหรับคู่รักโดยเฉพาะ แอปนี้รวมตารางเวลาของทั้งสองคนไว้ในมุมมองเดียว ทำให้ง่ายต่อการเห็นช่วงเวลาว่างร่วมกัน วางแผนเวลาคุณภาพ และหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด Cupla สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินของ Google, Apple และ Outlook และมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แชทในแอปและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ฟรี แต่บางฟีเจอร์อาจถูกจำกัดบน Android หรือไม่มีให้บริการบนเว็บ
คู่รักควรค้นหาคุณสมบัติอะไรในแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน?
- การซิงค์แบบเรียลไทม์: อัปเดตทันทีในทุกอุปกรณ์
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ง่ายต่อการเพิ่ม, ดู, และแก้ไขกิจกรรม
- แชท/บันทึกแบบบูรณาการ: เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นเกี่ยวกับแผนงาน
- การปรับแต่ง: การกำหนดรหัสสี, ป้ายกำกับ, และการแจ้งเตือนส่วนตัว
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: ใช้งานได้บนอุปกรณ์ของทั้งสองฝ่าย
- การควบคุมความเป็นส่วนตัว: ตัดสินใจว่าอะไรจะถูกแชร์และอะไรจะยังคงเป็นส่วนตัว