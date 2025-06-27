แบบสัญญาขายสินค้าฟรี สำหรับข้อตกลงที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ

กำลังทำสัญญาขายแบบลวก ๆ อยู่หรือเปล่า? นั่นอาจดูเหมือนเป็นการตัดสินใจที่ฉลาด...จนกว่าจะทำให้คุณเสียดีล (หรือแย่กว่านั้น คือถูกฟ้องร้อง)
ไม่ว่าคุณจะกำลังปิดสัญญาซื้อขายฉบับแรกหรือต้องจัดการกับลูกค้าหลายรายพร้อมกัน สัญญาที่ดูไม่เรียบร้อยจะส่งสัญญาณผิด ๆ ไปทั้งหมด คุณต้องการเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพ ปกป้องผลประโยชน์ของคุณ และไม่ทำให้คุณเสียเวลาทั้งวัน
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแบ่งปันเทมเพลตสัญญาขายฟรีที่ช่วยให้คุณสร้างข้อตกลงทางธุรกิจอย่างมืออาชีพได้โดยไม่ต้องปวดหัวกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ หรือเสียค่าใช้จ่ายกับทนายความ เพียงแค่สัญญาที่สื่อถึงธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง มาเริ่มกันเลย!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย เครื่องมือ และแม่แบบต่างๆ ไม่ได้มีเจตนาให้ใช้แทนคำแนะนำทางกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญ กรุณาปรึกษาทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเชื่อถือได้ก่อนตัดสินใจ
อะไรคือแบบสัญญาการขาย?
แบบสัญญาขายเป็นเอกสารที่พร้อมใช้งานซึ่งระบุเงื่อนไข ข้อกำหนด และความคาดหวังของการขายไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญ เช่น ราคาซื้อ ตารางการชำระเงิน กฎหมายที่ใช้บังคับ คำอธิบายสินค้าหรือบริการ และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
การใช้แบบฟอร์มสัญญาช่วยเร่งกระบวนการทำข้อตกลงให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการ, ทำให้ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญได้รับการพิจารณา, และช่วยให้การรักษาความสม่ำเสมอในข้อตกลงต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
🧠 เกร็ดความรู้: 'ดีลการขาย' ครั้งแรกไม่ได้ปิดด้วยการจับมือ—แต่เป็นการแลกเปลี่ยนของกันและกัน ย้อนกลับไปเมื่อ6,000 ปีก่อนคริสตกาล ผู้คนแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแทนการใช้เงิน ลองนึกภาพการแลกแพะกับข้าวสาลี—นี่คือจุดเริ่มต้นของการค้าขาย
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสัญญาขายที่ดี?
แบบสัญญาขายที่ดีจะชี้แจงข้อตกลงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้ออย่างชัดเจน พร้อมทั้งคุ้มครองผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ทั้งสองฝ่ายควรออกจากกระบวนการด้วยความเข้าใจตรงกันว่าตกลงอะไรไว้บ้าง
แม่แบบที่ดีที่สุดประกอบด้วย:
- ความรับผิดชอบที่ชัดเจน: ระบุสิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องส่งมอบหรือทำให้เสร็จภายในสัญญาซื้อขายสินค้า
- เงื่อนไขการชำระเงินที่เรียบง่าย: แยกตารางการชำระเงิน,การจัดการใบเสนอราคา, ค่าขนส่ง, เงื่อนไข, และค่าปรับใด ๆ
- การจัดการการยกเลิกที่กำหนดไว้: อธิบายนโยบายเกี่ยวกับการคืนเงิน การคืนสินค้า การยกเลิกสัญญา การละเมิดสัญญาของผู้ขาย หรือการที่ผู้ซื้อไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้น
- การรับประกันหรือการค้ำประกัน: รายละเอียดคำมั่นสัญญาใด ๆ ที่ผูกพันกับสินค้าหรือบริการซึ่งมีผลต่อการรักษาลูกค้า
- ข้อกำหนดการรักษาความลับ: ปกป้องข้อมูลธุรกิจที่ละเอียดอ่อน (หากจำเป็น) โดยสอดคล้องกับประมวลกฎหมายพาณิชย์สากล (UCC) และกฎหมายของรัฐบาลกลาง
- กระบวนการแก้ไขข้อพิพาทที่ชัดเจน:กำหนดความคาดหวังของลูกค้าหากเกิดความขัดแย้ง เช่น การขาดแคลนการขนส่งเกิดขึ้นระหว่างหรือหลังการขาย
🔍 คุณรู้หรือไม่? การจัดการสัญญาที่ไม่ดีนำไปสู่การสูญเสียมูลค่าเฉลี่ย8.6% ซึ่งส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจและกำไร ตามรายงานของ WorldCC
12 แบบฟอร์มสัญญาขาย
การจัดการสัญญาประเภทต่างๆต้องการมากกว่าความตั้งใจที่ดี สัญญาที่ชัดเจนและมีโครงสร้างจะกำหนดความคาดหวังและปกป้องทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ให้บริการเทมเพลตสัญญาขายด้วยแนวทางที่ชาญฉลาดกว่า
แต่ละเทมเพลตที่นำเสนอโดยซอฟต์แวร์การขาย ClickUpเป็นกรอบการทำงานที่มั่นคงเพื่อทำให้การขายเป็นทางการ กำหนดความรับผิดชอบ และจัดให้ทุกฝ่ายมีความสอดคล้องกันก่อนเริ่มงาน
มาสำรวจ 12 ตัวเลือกเทมเพลตอย่างละเอียดกันเถอะ 👇
1. แม่แบบข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUpช่วยสร้างเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย จัดเก็บอย่างปลอดภัย และเก็บรายละเอียดลูกค้าไว้พร้อมสำหรับดีลในอนาคต ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับแท็บ
เทมเพลตนี้กระตุ้นให้คุณบันทึกข้อมูลทุกอย่างอย่างถูกต้อง รวมถึงชื่อของคู่สัญญา วันที่ของข้อตกลง การรับประกันที่เกี่ยวข้อง และสิ่งที่ถูกซื้อหรือขาย เงื่อนไขการชำระเงิน วันที่ครบกำหนด วิธีการชำระเงิน และส่วนลด ทั้งหมดนี้ได้รับการระบุไว้อย่างชัดเจน
คุณยังได้รับพื้นที่ในการอธิบายสินค้าหรือบริการอย่างครบถ้วน ทำให้ไม่มีที่ว่างสำหรับความสับสน รายละเอียดการจัดส่ง ระยะเวลา กำหนดการสำคัญ และความคาดหวัง? ทุกอย่างถูกจัดวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้น
📌 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ที่ปรึกษา, ผู้ให้บริการ, เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, และทีมจัดซื้อที่ต้องการสร้างข้อตกลงการซื้อที่มืออาชีพซึ่งคุ้มครองทั้งสองฝ่าย.
ClickUp ช่วยให้บริษัทของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบ และรอบคอบมากขึ้น ClickUp ช่วยให้เราเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าสำหรับเราและลูกค้าของเรา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นสัญญาขายของคุณหรือไม่? ลองใช้ผู้ช่วย AI ของ ClickUp, ClickUp Brain บอกมันว่าคุณต้องการสัญญาประเภทใด และมันจะให้คุณจุดเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
2. แม่แบบสัญญาธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตสัญญาธุรกิจของ ClickUpเป็นโซลูชันที่เรียบง่ายและพร้อมใช้งานทันทีสำหรับการสร้างข้อตกลงทางธุรกิจอย่างมืออาชีพโดยปราศจากความสับสนทางกฎหมาย ตั้งแต่เริ่มต้น คุณจะได้รับโครงสร้างที่สะอาดและเป็นระเบียบพร้อมช่องสำหรับกรอกข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้สำหรับทุกสิ่งที่จำเป็น: ชื่อบริษัท ข้อมูลติดต่อ วันที่ทำข้อตกลง และรายละเอียดของทั้งสองฝ่าย
คุณไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนทนายความเพื่อให้ได้สัญญาที่มั่นคง. สัญญาถูกจัดโครงสร้างไว้ในลักษณะที่ง่ายต่อการติดตาม พร้อมส่วนต่าง ๆ ที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น บริการที่เสนอ, ค่าธรรมเนียม, เงื่อนไขการยกเลิก, การคุ้มครองทางกฎหมาย, และอื่น ๆ. คุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อล็อกข้อตกลงการให้บริการ, ความคาดหวัง, และความรับผิดชอบไว้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์.
📌 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้ขาย, ผู้ให้บริการ, และทีมจัดซื้อที่ต้องการข้อตกลงที่มืออาชีพพร้อมแก้ไขเพื่อทำให้การซื้อขายเป็นทางการอย่างรวดเร็วและชัดเจน.
🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: การทำให้กระบวนการสั่งซื้อเป็นอัตโนมัติสามารถนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมาก ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ และเร่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้รวดเร็วขึ้น
3. บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมในเทมเพลตสัญญาของ ClickUp
ต้องการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่มีอยู่หรือไม่?ภาคผนวกสัญญาของ ClickUpทำให้การอัปเดตเงื่อนไขของข้อตกลงเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเขียนใหม่ทั้งหมด หากคุณกำลังปรับเปลี่ยนไทม์ไลน์ เพิ่มบริการ หรือปรับความรับผิดชอบ เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทุกอย่างสะอาด ชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมาย
ทุกช่องข้อมูลที่จำเป็นได้ถูกตั้งค่าไว้ให้คุณแล้ว: คุณเพียงแค่กรอกชื่อสัญญา, วันที่, ชื่อของทั้งสองฝ่าย, และการแก้ไขที่คุณต้องการให้ทำ. นอกจากนี้ยังมีที่ให้แนบลายเซ็นดิจิทัลเพื่อความสะดวกเพิ่มเติม.
📌 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ทีมกฎหมาย และผู้จัดการโครงการที่ต้องการวิธีแก้ไขสัญญาอย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขได้เพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นทางการ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบข้อตกลงความร่วมมือฟรีใน Word & ClickUp
4. แม่แบบการตรวจสอบสัญญา ClickUp
หากคุณเคยจัดการสัญญามากกว่าหนึ่งฉบับกับทีมต่าง ๆ คุณจะรู้ดีว่ามันง่ายแค่ไหนที่รายละเอียดสำคัญจะตกหล่นไปแม่แบบการตรวจสอบสัญญาของ ClickUpนี้จัดระเบียบทุกสัญญาตามขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารไม่ว่าจะเป็นคำขอใหม่ ร่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบภายในหรือลูกค้า อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ หรือกำลังจะต่ออายุ
อะไรที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่น? มันให้คุณเห็นภาพรวมในทันทีว่าอะไรได้รับการอนุมัติแล้ว อะไรอยู่ระหว่างรอ และอะไรที่ยังต้องแก้ไข แต่ละบัตรสัญญาจะรวมงานย่อยสำหรับข้อกำหนดสำคัญ เช่น ขอบเขตของบริการ ค่าปรับการชำระเงินล่าช้า ข้อกำหนดการยกเลิก และอื่นๆ ป้ายกำกับสีช่วยให้มองเห็นจุดติดขัดได้ง่าย
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมาย, ผู้จัดการสัญญา, เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง, และผู้นำโครงการที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการติดตามความคืบหน้าของสัญญา
🔍 คุณทราบหรือไม่?อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1980 ได้จัดตั้งกรอบการทำงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2023 อนุสัญญานี้ได้รับการให้สัตยาบันโดย 97 ประเทศ ซึ่งคิดเป็นสองในสามของการค้าโลก
5. แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUp
แบบสัญญาบริการ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดความคาดหวัง, ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ, และทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องเกิดการโต้แย้งทางแรงงาน
มันถูกออกแบบให้เรียบง่าย สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด และครอบคลุมทุกสิ่งที่จำเป็น เช่น ข้อกำหนดทั่วไป, ความรับผิดชอบในการให้บริการ, เงื่อนไขการชำระเงิน, และ ข้อกำหนดการยกเลิกสัญญา. มันยังรวมถึงการคุ้มครองความรับผิดเพื่อปกป้องทั้งสองฝ่าย
นอกจากนี้ ตัวแทนตำแหน่งที่สะดวกและวงเล็บที่แก้ไขได้ยังช่วยให้ปรับแต่งได้ง่าย หากคุณทำงานฟรีแลนซ์ ให้คำปรึกษา หรือให้บริการแบบต่อเนื่อง เทมเพลตนี้จะช่วยประหยัดเวลาและทำให้คุณพร้อมก่อนเริ่มงาน
📌 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้รับเหมาอิสระ, ที่ปรึกษา, และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการข้อตกลงที่มืออาชีพและพร้อมใช้งานเพื่อเริ่มต้นโครงการ.
⚙️ โบนัส: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเอเจนซี่กับลูกค้าในการตั้งความคาดหวังที่ชัดเจน, การปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ, และการจัดให้ผลงานสอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้า
มันได้ช่วยและทำให้การจัดระเบียบการทำงานระหว่างแผนกต่าง ๆ ภายในฝ่ายปฏิบัติการง่ายขึ้น: ฝ่ายสนับสนุน / ฝ่ายบริหารโครงการ / ฝ่ายส่งมอบและฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความสามารถของเราในการสื่อสารและโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร เช่น ฝ่ายขาย และภายนอก เช่น ลูกค้าปลีกและลูกค้าองค์กร
6. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp
ต้องการวิธีเริ่มต้นสร้างสัญญาที่รวดเร็วขึ้นหรือไม่?แม่แบบการจัดการสัญญาของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการส่งคำขอสัญญาใหม่ไปยังทีมกฎหมายของคุณโดยไม่ต้องเสียเวลาส่งอีเมลไปมา
ด้วยช่องกรอกข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถเติมข้อมูลได้สำหรับวัตถุประสงค์, แผนก, ประเภทสัญญา, และรายละเอียดสำคัญ, ทำให้ฝ่ายกฎหมายได้รับข้อมูลที่ต้องการตั้งแต่ครั้งแรก. ช่วยปรับปรุงการสื่อสาร, ลดความล่าช้า, และช่วยให้ทีมของคุณมีการจัดระเบียบและปฏิบัติตามข้อกำหนดได้.
การต้อนรับลูกค้าใหม่, การจ้างผู้รับเหมา, หรือการปรับปรุงเงื่อนไข? เพียงกรอกข้อมูลและกดส่ง.
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคล, แผนกจัดซื้อจัดจ้าง, ฝ่ายปฏิบัติการกฎหมาย, ฝ่ายขาย และทุกคนที่ต้องเริ่มต้นสัญญาหรือข้อตกลงใหม่ภายในองค์กรบ่อยครั้ง
📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่ดีที่สุด
7. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
การจัดทำสัญญาผู้รับเหมาตั้งแต่ต้นมักนำไปสู่ความล่าช้า ความไม่สอดคล้อง หรือรายละเอียดทางกฎหมายที่ตกหล่นClickUp Contractor Agreement Templateช่วยให้คุณกำหนดกฎเกณฑ์พื้นฐาน ระบุผลงานที่ต้องส่งมอบ และปกป้องทั้งธุรกิจของคุณและผู้รับเหมาจากประเด็นทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจน รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีข้อบกพร่อง
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษคือการนำทางแบบแถบด้านข้างที่ติดตั้งมาด้วย แต่ละส่วนที่สำคัญ เช่น บริการ, การชำระเงิน, เงื่อนไข, และ การรักษาความลับ ถูกแยกออกอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีเอกสารแนบที่เชื่อมโยง (เช่น เอกสารแนบ A สำหรับรายละเอียดบริการ) ซึ่งช่วยให้เอกสารหลักเป็นระเบียบในขณะที่ยังมีพื้นที่สำหรับรายละเอียดการส่งมอบงาน
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคล, แผนกจัดซื้อจัดจ้าง, ฝ่ายปฏิบัติการด้านกฎหมาย, และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างผู้รับเหมาอิสระเป็นประจำ
8. แม่แบบข้อตกลงการซื้อ ClickUp
หากคุณกำลังซื้อหรือขายสินค้าหรือทรัพย์สิน,แบบสัญญาซื้อขายของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ. มันช่วยให้คุณบันทึกทุกองค์ประกอบที่สำคัญเช่นการรับประกันโดยปริยาย, เงื่อนไขการชำระเงิน, และเงื่อนไขการจัดส่ง.
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือ ส่วนข้อกำหนดที่สร้างขึ้นในตัว ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มคำอธิบายโดยละเอียดและรูปภาพของสินค้าที่ผู้ซื้อซื้อได้ ช่วยสร้างความโปร่งใสและลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น
การจัดวางที่เข้าใจง่ายจะนำคุณผ่านแต่ละองค์ประกอบที่จำเป็น พร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เช่น 'แทรกภาพของสินค้าที่นี่' เพื่อให้ดูเป็นภาพมากที่สุด
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมจัดซื้อ, การทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์, ผู้ขายอิสระ, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, และทุกคนที่จัดการการขายสินค้าหรือทรัพย์สิน
🔍 คุณรู้หรือไม่? บริษัทที่มีกระบวนการขายที่ชัดเจนมีอัตราการเติบโตของรายได้สูงกว่าถึง 28%เมื่อเทียบกับบริษัทที่มีการจัดการกระบวนการขายที่ไม่ดี
9. แบบฟอร์มจดหมายยกเลิกสัญญา ClickUp
การยกเลิกการให้บริการหรือผู้จัดหาสินค้าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องน่าอึดอัดหรือซับซ้อน.แบบฟอร์มจดหมายยกเลิกสัญญาของ ClickUpคือตัวช่วยที่คุณต้องการ. รูปแบบจดหมายที่ตรงไปตรงมาและมืออาชีพนี้ช่วยให้คุณสื่อสารการสิ้นสุดของความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน มีความเห็นอกเห็นใจ และถูกต้องตามกฎหมาย.
มันมีประโยชน์เพราะ โครงสร้างที่มีแนวทาง จะช่วยให้คุณใส่ข้อมูลสำคัญทั้งหมด—รายละเอียดผู้รับ, วันที่มีผลบังคับใช้, เหตุผลในการยกเลิก, และ ระยะเวลาการให้บริการ—โดยไม่ต้องกังวลว่าจะใช้คำผิด นอกจากนี้ยังมีน้ำเสียงสุภาพที่มั่นคงแต่ยังคงความเคารพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ทีมความสำเร็จของลูกค้า, ผู้จัดการโครงการ, ฝ่ายกฎหมาย, และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการยุติความสัมพันธ์กับผู้ขาย, ผู้รับเหมา, หรือผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบ RFQ ยอดนิยมสำหรับการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
📮 ClickUp Insight: 24% ของพนักงานกล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำงานที่มีความหมายมากขึ้นได้ และอีก 24% รู้สึกว่าทักษะของตนไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นั่นคือเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานที่รู้สึกถูกขัดขวางทางความคิดสร้างสรรค์และถูกประเมินค่าต่ำเกินไป 💔ClickUpช่วยเปลี่ยนโฟกัสกลับไปที่งานที่มีผลกระทบสูงด้วยตัวแทน AI ที่ตั้งค่าได้ง่าย โดยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ ตามตัวกระตุ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วAI Agent ของ ClickUp สามารถ กำหนดขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ ส่งการแจ้งเตือน หรืออัปเดตสถานะโครงการให้โดยที่คุณไม่ต้องติดตามเอง 💫 ผลลัพธ์จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลงได้ถึง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp ทำให้ทีมงานมีเวลาไปโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาจัดรูปแบบเอกสาร
10. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับดีลของคุณ ติดตามทุกโอกาสตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย (หรือแม้แต่การบอก "ไว้คราวหน้า")นอกจากนี้ยังรองรับการจัดการช่องทางการขาย ความสัมพันธ์ ไทม์ไลน์ และโอกาสในการสร้างรายได้อีกด้วย
แต่ละรายการในกระบวนการจะเคลื่อนผ่านขั้นตอนที่ระบุด้วยรหัสสี เช่น ปิด [สูญเสีย], ข้อเสนอ, การสาธิต, และ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับวิธีคิดและวิธีการทำงานของทีมภาคสนาม ฟิลด์ ติดต่อครั้งล่าสุด จะช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีลูกค้าหรือผู้ขายคนใดถูกละเลย คุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าควรติดต่อใครและเมื่อใด
เมื่อคุณต้องการความสม่ำเสมอ มุมมอง SOP การขายจะช่วยให้ขั้นตอนของคุณเป็นมาตรฐาน ไม่ว่าคุณจะกำลังฝึกอบรมผู้รับเหมาใหม่หรือกำลังตรวจสอบสถานที่
📌 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ตัวแทนขาย, ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการ, และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดการลูกค้าเป้าหมาย, ข้อเสนอ, การสาธิต, และความสัมพันธ์กับลูกค้าและเรียกเก็บเงินลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม
🧠 เกร็ดความรู้: ในยุคกลางโรงเรียนซาลามังกาให้ความสำคัญกับเสรีภาพในสัญญาและความเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นรากฐานของหลักการสัญญาสมัยใหม่
11. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
สมมติว่าคุณกำลังจัดการกับกระบวนการขายที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายส่วนที่เคลื่อนไหว หรือทำงานในสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่ง NFT, DAO และการปล่อยสินค้าชุมชนเป็นคำศัพท์ประจำวันของคุณ ในกรณีนี้เทมเพลตกระบวนการขายของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
งานถูกจัดระเบียบออกเป็นสี่ขั้นตอนหลัก: การเปิดตัวคอลเลกชัน, การสร้างชุมชน, การให้บริการสาธารณะ, และ NFT Town แต่ละขั้นตอนประกอบด้วยรายการดำเนินการเฉพาะ เช่น 'เปิดตัวเว็บไซต์และ Discord', 'ให้รางวัลแก่ HODLers ปัจจุบัน', หรือ 'เปิดตัวร้านค้าสินค้า' ซึ่งเหมาะสำหรับการประสานงานระหว่างทีมต่างๆ และรักษาจุดสนใจหลักไว้ที่ผลลัพธ์สำคัญ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมเว็บ, ผู้นำโครงการ NFT, ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์, นักการตลาดดิจิทัล, ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์, และฟรีแลนซ์ที่บริหารโครงการระยะยาวที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
🔍 คุณรู้หรือไม่? 40% ของการรั่วไหลของสัญญาเกิดขึ้นเนื่องจากการจัดการสัญญาและลูกค้าที่ไม่ดี
12. แบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและทรงประสิทธิภาพสำหรับการจัดการวงจรการสั่งซื้อทั้งหมด ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง การดูแบบบอร์ดจะแบ่งคำสั่งซื้อออกเป็นขั้นตอนต่างๆ เช่น คำสั่งซื้อใหม่, กำลังบรรจุ, อยู่ระหว่างขนส่ง, จัดส่งแล้ว, และ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมองเห็นทุกขั้นตอนได้อย่างชัดเจน
แต่ละบัตรงานประกอบด้วยรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ชื่อลูกค้า หมวดหมู่สินค้า คำอธิบายสินค้า และประเภทการสั่งซื้อ (ขายปลีกหรือขายส่ง) ทั้งหมดถูกแยกแยะด้วยแท็กสีเพื่อความสะดวกในการสแกน นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่แชร์ได้ยังทำให้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้าอีกด้วย
📌 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ, ทีมคลังสินค้า, ผู้ประสานงานการจัดส่ง, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการติดตามและจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ.
ปิดการขายอย่างมั่นใจด้วยเทมเพลต ClickUp
สัญญาการขายที่มีโครงสร้างดีช่วยกำหนดความคาดหวัง, ปกป้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง, และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า. เทมเพลตฟรีของ ClickUp ไม่เพียงแต่เอกสารแบบคงที่—พวกมันมีความยืดหยุ่น, สามารถแก้ไขได้, และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ.
ต่างจากเทมเพลตทั่วไป ClickUp มีฟิลด์ที่กำหนดเองได้, การทำงานร่วมกันในเทมเพลต, การติดตามงาน, และการทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อให้ดีลดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ร่างแรกจนถึงลายเซ็นสุดท้าย ClickUp มอบกรอบการทำงานที่เชื่อถือได้สำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ ช่วยให้คุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นโดยไม่ต้องตั้งค่าที่ไม่จำเป็น
