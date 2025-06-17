ทางเลือก 8 อันดับแรกสำหรับ Wanderlog สำหรับการวางแผนการเดินทางและการจัดการกำหนดการเดินทาง

การวางแผนการเดินทางควรเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น ไม่ใช่เรื่องเหนื่อยล้า
แต่ถ้าคุณเคยประสบปัญหากับแผนการเดินทางที่ใช้งานยาก สูญเสียการจอง หรือใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดระเบียบกำหนดการเดินทาง คุณคงรู้จักความหงุดหงิดนี้เป็นอย่างดี
แม้ว่า Wanderlog จะเป็นแอปวางแผนการเดินทางที่ได้รับความนิยม แต่อาจไม่เหมาะกับทุกคน ผู้ใช้บางคนอาจพบว่าแอปนี้ขาดคุณสมบัติที่จำเป็น รู้สึกซับซ้อนเกินไป หรือไม่สอดคล้องกับสไตล์การวางแผนของพวกเขา
หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่แตกต่างออกไป เราพร้อมตอบโจทย์คุณแล้ว ตั้งแต่เครื่องมือวางแผนแบบร่วมมือกัน ไปจนถึงเทมเพลตแผนการเดินทางที่ยืดหยุ่น เช่นเดียวกับที่ClickUp มีให้บริการ นี่คือ 8 ทางเลือกยอดนิยมของ Wanderlog ที่จะช่วยให้การวางแผนการเดินทางของคุณราบรื่น เป็นระเบียบ และลดความเครียดลงได้อย่างมาก
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นแทน Wanderlog?
Wanderlog เป็นแอปวางแผนการเดินทางที่เชื่อถือได้ พร้อมฟีเจอร์สร้างแผนการเดินทาง ติดตามค่าใช้จ่าย และทำงานร่วมกับทีมได้ คุณสามารถค้นหาคู่มือท่องเที่ยว เพิ่มจุดแวะ และสร้างแผนการเดินทางร่วมกันได้
แต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ การประมาณเวลาเดินทางมักจะคลาดเคลื่อน ทำให้การจัดตารางเวลาที่สมจริงเป็นเรื่องยาก อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนในการใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อต้องวางแผนการเดินทางหลายวัน นอกจากนี้ ยังไม่มีวิธีจัดการรายการของใช้ที่ต้องเตรียมหรือภารกิจก่อนเดินทางในตัว
ดังนั้น คุณควรมองหาอะไรแทน?
- ประมาณเวลาการเดินทาง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตารางเวลาประจำวันของคุณเป็นไปได้จริง โดยคำนึงถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริง การต่อเที่ยวบิน และเวลาในการเดินทาง
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: วางแผนเส้นทางและปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องยุ่งยากกับรูปแบบที่ซับซ้อน
- การติดตามค่าใช้จ่าย: ติดตามการใช้จ่ายของกลุ่มด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแบ่งบิลอัตโนมัติ การแปลงสกุลเงิน และงบประมาณที่ใช้ร่วมกัน
- ตัวเลือกราคาที่ยืดหยุ่น: ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางคนเดียวหรือกำลังจัดทริปกลุ่ม คุณสามารถหาแผนที่ตรงกับความต้องการของคุณได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
- รายการและงานที่ต้องทำ: จัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่รายการของที่ต้องแพ็ค การยื่นขอวีซ่า การเช็คอินโรงแรม ไปจนถึงการจองกิจกรรมต่างๆ
หากคุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับคุณ ถึงเวลาแล้วที่จะหาเครื่องมือวางแผนการเดินทางที่ดีกว่า!
🛫 ก่อนวางแผน ให้วางแผนเวลาพักผ่อนของคุณก่อน! ก่อนที่จะลงลึกในเครื่องมือวางแผนการเดินทางที่ดีที่สุด อย่าลืมจัดการเวลาพักผ่อนของคุณให้เรียบร้อยก่อน ลองดูรายการเทมเพลตคำขอลาพักร้อนฟรี ของเรา
8 ทางเลือกของ Wanderlog ที่คุณควรรู้
ไม่ว่าคุณจะมองหาการควบคุมแผนการเดินทางที่ดีขึ้น คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งขึ้น หรือความยืดหยุ่นในการวางแผนมากขึ้น ทางเลือกเหล่านี้ของ Wanderlog มีตัวเลือกที่มั่นคงให้คุณ
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็ว ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียด:
|เครื่องมือวางแผนการเดินทาง
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ClickUp
|– การจัดการงานที่ครอบคลุมและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการวางแผนการเดินทาง
|ผู้สร้างแผนการเดินทางที่ใส่ใจในรายละเอียด
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|นักเดินทาง
|– ข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับจุดแวะชมวิวตลอดเส้นทาง
|นักผจญภัยการเดินทางด้วยรถยนต์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35.99/ปี
|ทริปอิท
|– ติดตามเที่ยวบินและการจองพร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์
|นักเดินทางบ่อย
|มีแผนฟรีให้บริการ/ แผนเสียค่าใช้จ่ายที่ $49 ต่อปี
|ซิกิก ทราเวล
|– แผนที่ออฟไลน์และเนื้อหาการเดินทางที่คัดสรรมาอย่างดี
|ผู้วางแผนภาพ
|มีแผนฟรีให้บริการ/ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.75 ต่อเดือน
|ทริปโฮโบ
|– การสร้างแผนการเดินทางแบบร่วมมือกันหลายผู้ใช้และการปรับเส้นทางอัจฉริยะ
|นักเดินทางกลุ่ม
|มีแผนฟรีให้บริการ/ ราคาตามความต้องการ
|กูเกิล แมพ
|– การจราจรแบบเรียลไทม์และการนำทางด้วยแผนที่ที่กำหนดเอง
|สมุดวางแผนแบบมินิมอล
|ฟรี
|ทริปแอดไวซ์
|– ผู้ช่วยสร้างแผนการเดินทางด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่อ้างอิงจากรีวิวหลายล้านรายการ
|นักวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วยการทบทวน
|ฟรี
|โพลาร์สเต็ปส์
|– การบันทึกการเดินทางโดยใช้ระบบ GPS และการติดตามเส้นทางอัตโนมัติ
|นักเล่าเรื่องและนักบันทึกการเดินทาง
|มีแผนฟรีให้บริการ/ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39.55 ต่อเดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุด 8 อย่างสำหรับ Wanderlog ที่คุณควรใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
นักเดินทางทุกคนไม่ได้วางแผนการเดินทางเหมือนกัน บางคนชอบตารางเวลาที่แบ่งสีอย่างชัดเจน ในขณะที่บางคนแค่ต้องการหมุดปักบนแผนที่
แทนที่จะเป็นรายการที่น่าเบื่อ เราจับคู่ผู้วางแผนการเดินทางแต่ละคนกับสไตล์การเดินทางที่เฉพาะเจาะจง
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวางแผนที่รักสเปรดชีต นักผจญภัยบนท้องถนน หรือนักสำรวจที่ชอบความไม่คาดคิด ก็มีแอปที่เหมาะกับ วิธีที่คุณเดินทาง ของคุณแน่นอน นี่คือรายชื่อของเรา 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างแผนการเดินทางที่ใส่ใจในรายละเอียด)
หากการวางแผนการเดินทางรู้สึกน่าตื่นเต้นไม่แพ้การเดินทางจริงClickUpคือเพื่อนคู่ใจในการวางแผนการเดินทางในฝันของคุณ สร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการวางแผนทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเวลาเที่ยวบิน การจองร้านอาหาร ตารางการท่องเที่ยว และแม้แต่รายการของที่ต้องแพ็ค
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถแยกแผนการเดินทางของคุณออกเป็นวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง และกำหนดเส้นตายให้กับทุกสิ่งที่ต้องทำ สร้างรายการงานสำหรับการจองเที่ยวบิน การจองโรงแรม กิจกรรม และการจัดกระเป๋า พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนดเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลาใดๆ
คุณสามารถเพิ่มระดับความสำคัญได้เพื่อให้คุณรู้ว่าอะไรที่ไม่สามารถต่อรองได้ (เช่น การจองตั๋วหอไอเฟลล่วงหน้า) และอะไรที่ยืดหยุ่นได้ นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งค่างานแรกของคุณได้ 👇
ต้องการสถานที่สำหรับระดมความคิดเกี่ยวกับเส้นทางหรือสถานที่ที่ต้องไปเยือนหรือไม่?ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณวางแผนแนวคิดอย่างเป็นภาพ ลากและวางตำแหน่งต่างๆ และทำงานร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัวได้แบบเรียลไทม์
หากคุณต้องการภาพรวมทั้งหมดของแผนการเดินทางของคุณ,มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณเห็นการเดินทางทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา.
ClickUp Docsยังมอบพื้นที่ให้คุณจดบันทึกโน้ต เคล็ดลับการเดินทาง หรือแผนสำรองต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก คุณจะได้รับศูนย์กลางในตัวสำหรับข้อมูลการเดินทางที่สำคัญทั้งหมด (เช่น การยืนยันเที่ยวบิน ข้อกำหนดวีซ่า รายการของใช้ที่ต้องเตรียม และอื่น ๆ)
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะเชื่อมโยงกลับไปยัง ClickUp Tasks เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน—เพราะการเดินทางที่วางแผนไว้อย่างสมบูรณ์แบบจะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณลืมที่จะวางแผนจริงๆ? 😉
เพื่อให้ทุกอย่างง่ายยิ่งขึ้น ClickUp มีเทมเพลตแผนการเดินทางหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้การวางแผนทริปของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น หนึ่งในเทมเพลตที่นักเดินทางชื่นชอบมากที่สุดคือClickUp Travel Planner Template ซึ่งเป็นรูปแบบที่พร้อมใช้งานทันที คุณสามารถติดตามจุดหมายปลายทาง การจองโรงแรม รายละเอียดเที่ยวบิน และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในที่เดียว
เทมเพลตนี้เสนอสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของการเดินทาง,ช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อเก็บรายละเอียดสำคัญเช่นผู้ติดต่อฉุกเฉินและขั้นตอนการเดินทาง, และมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบเช่น รายการ, แผนงานกังต์, ปริมาณงาน, และปฏิทินเพื่อจัดการแผนงานอย่างชัดเจน
ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น การติดตามเวลา การแจ้งเตือนการพึ่งพา และการผสานอีเมลในตัว การจัดระเบียบการเดินทางของคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน
ClickUpยังมีเทมเพลตวางแผนวันหยุดสำหรับการเดินทางส่วนตัวพร้อมรายการของใช้ที่ต้องเตรียมและแผนการในแต่ละวันที่ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการรวมถึงเทมเพลตแผนการเดินทางเพื่อธุรกิจสำหรับจัดการประชุม เที่ยวบิน และตารางเวลาอย่างเป็นระบบมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับทุกรายละเอียดการเดินทาง: อย่าพลาดการเช็คอินเที่ยวบิน การจองโรงแรม หรือการจัดกระเป๋าในนาทีสุดท้าย ด้วยClickUp Reminders
- แชร์แผนการเดินทางโดยไม่สูญเสียการควบคุม: ใช้สิทธิ์การเข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชมเพื่อให้เพื่อนและครอบครัวสามารถดูหรือเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในแผนการเดินทางของคุณได้ ในขณะที่ยังคงควบคุมเวอร์ชันไว้ในมือของคุณ
- วางแผนอย่างชาญฉลาดด้วยคำแนะนำจาก AI: ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างแผนการเดินทาง, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว, และทำรายการของที่ต้องเตรียม—เพียงพิมพ์คำสั่งและให้ AI จัดการรายละเอียดให้คุณ!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้วประสบการณ์ของฉันกับ ClickUp นั้นดีมาก การทำงานกับทีมง่ายขึ้นมากด้วยความช่วยเหลือจาก ClickUp มันช่วยให้ฉันสามารถสร้างงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามงานได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือมันช่วยให้เราสื่อสารกับสมาชิกในทีมได้ดีขึ้น
โดยรวมแล้ว ประสบการณ์ของฉันกับ ClickUp นั้นดีมาก การทำงานร่วมกับทีมง่ายขึ้นมากด้วยความช่วยเหลือจาก ClickUp มันช่วยให้ฉันสร้างงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามงานได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือมันช่วยให้เราสื่อสารกับสมาชิกในทีมได้ดีขึ้น
2. Roadtrippers (เหมาะที่สุดสำหรับนักผจญภัยที่ชอบเดินทางด้วยรถยนต์)
หากวันหยุดในฝันของคุณคือการขับรถชมวิวที่สวยงาม แวะชมสถานที่แปลกตาข้างทาง และหยุดพักตามใจชอบ Roadtrippers ถูกสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ มันช่วยให้คุณค้นพบสถานที่ลับ ตั้งแต่สถานที่ท่องเที่ยวริมทางที่ไม่เหมือนใครไปจนถึงอุทยานแห่งชาติ จุดชมวิวที่สวยงาม ร้านอาหาร และที่พัก
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางที่ชอบความตื่นเต้นหรือนักเดินทางดิจิทัลโนแมด เครื่องมือนี้ช่วยในการสร้างแผนการเดินทางที่คุณสามารถเปรียบเทียบเส้นทาง ติดหมุดสถานที่ที่ต้องไปเยี่ยมชม ประมาณค่าน้ำมัน และใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาสถานที่ที่ดีที่สุดระหว่างทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Roadtrippers
- เครื่องคำนวณเชื้อเพลิง: ประมาณการค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงของคุณตามประเภทยานพาหนะและราคาน้ำมันปัจจุบันที่สถานีบริการตามเส้นทางที่คุณกำหนด
- คู่มือการเดินทางแบบโต้ตอบ: เรียกดูคู่มือการเดินทางตามธีมพร้อมเส้นทางที่วางแผนไว้ จุดแวะพักที่แนะนำ และรีวิวจากนักเดินทางจริง เพื่อสร้างแผนการเดินทางอย่างเป็นระบบ
- บันทึกความร่วมมือในการเดินทาง: แชร์แผนการเดินทางที่แก้ไขได้กับเพื่อนร่วมเดินทางที่มีบัญชี Roadtrippers และใช้ส่วนบันทึกในตัวเพื่อรักษาความสอดคล้องของทุกคน
ข้อจำกัดของ Roadtrippers
- ผู้ใช้ต้องนำทางไปยังจุดแวะแต่ละจุดทีละจุดแทนที่จะนำทางตามเส้นทางทั้งหมดในครั้งเดียว
ราคาสำหรับนักเดินทาง
- พื้นฐาน: $35.99/ปี
- ข้อดี: $49.99/ปี
- พรีเมียม: $59.99/ปี
คะแนนและรีวิวจาก Roadtrippers
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
3. TripIt (เหมาะสำหรับนักเดินทางบ่อย)
เดินทางจากสนามบินหนึ่งไปยังอีกสนามบินหนึ่ง? TripIt ช่วยลดความวุ่นวายด้วยการรวบรวมการจองเที่ยวบิน โรงแรม และรถเช่าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
เพียงเชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณหรือส่งต่ออีเมลยืนยันไปยัง plans@tripit.com, TripIt จะดึงข้อมูลการจองทั้งหมดของคุณมาไว้ในไทม์ไลน์เดียว คุณสามารถเพิ่มบันทึกของคุณและอัปโหลดเอกสารการเดินทางเช่นไฟล์ PDF หรือรูปภาพได้
เครื่องมือนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับคาเฟ่ ร้านอาหาร และบาร์ที่อยู่ใกล้เคียงตามสถานที่ที่คุณพักอยู่ เมื่อกำหนดการเดินทางของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถซิงค์ไปยัง Google Calendar ของคุณเพื่อการวางแผนที่ง่ายขึ้นและการเข้าถึงแบบออฟไลน์
คุณสมบัติเด่นของ TripIt
- การแจ้งเตือนเที่ยวบินแบบเรียลไทม์: สร้างการแจ้งเตือนสำหรับการล่าช้าของเที่ยวบิน, การยกเลิก, หรือการเปลี่ยนประตูขึ้นเครื่องเพื่อช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับการขัดข้องในการเดินทาง
- คะแนนความปลอดภัยของชุมชน: ประเมินความปลอดภัยของชุมชนโดยให้คะแนนในหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยทางร่างกาย, ความปลอดภัยของผู้หญิง, ปัญหาด้านสุขภาพและการแพทย์, เสรีภาพทางการเมือง, การโจรกรรม, และความปลอดภัยของกลุ่ม LGBTQ
- รอยเท้าคาร์บอน: ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแผนการเดินทางของคุณเพื่อเลือกการเดินทางที่ยั่งยืน
ข้อจำกัดของ TripIt
- รูปแบบเอกสารมีขอบเขตที่แคบมาก ส่งผลให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้
ราคาของ TripIt
- ทริปอิท: ฟรี
- TripIt Pro: $49/ปี
คะแนนและรีวิวของ TripIt
- G2: 4. 7/5 (42 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง TripIt อย่างไรบ้าง?
"วิธีที่คุณส่งต่อแผนการเดินทาง, อีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, และ TripIt จัดระเบียบทุกอย่างให้คุณ ทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบและสามารถดู แก้ไข หรือ ลบได้อย่างง่ายดาย ความสามารถในการแชร์แผนการเดินทางก็มีประโยชน์เช่นกัน"
"วิธีที่คุณส่งต่อแผนการเดินทาง, อีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, และ TripIt จัดระเบียบทุกอย่างให้คุณ ทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบและสามารถดู แก้ไข หรือ ลบได้อย่างง่ายดาย ความสามารถในการแชร์แผนการเดินทางก็มีประโยชน์เช่นกัน"
4. Sygic Travel (สำหรับนักวางแผนที่ชอบการมองเห็น)
Sygic Travel (ปัจจุบันคือ Tripomatic) เป็นโปรแกรมวางแผนการเดินทางบนเว็บที่ให้คุณสร้างแผนการเดินทางได้โดยตรงบนแผนที่แบบโต้ตอบ ช่วยสร้างแผนการเดินทางที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวโดยให้คุณเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร และจุดสนใจอื่นๆ ลงในแผนการเดินทางแบบวันต่อวัน
แต่ละจุดแวะถูกแสดงผลอย่างชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการวางแผนเส้นทางที่มีความสมเหตุสมผลทางภูมิศาสตร์
เมื่อการเดินทางของคุณถูกกำหนดแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่และกำหนดการเดินทางที่ปรับแต่งได้สำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์ได้ คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางทำงานระหว่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ตจำกัด
คุณสมบัติเด่นของ Sygic Travel
- แอปแผนที่ท่องเที่ยว Tripomatic: ไฮไลท์สถานที่สำคัญ เช่น พิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่ลับที่คัดสรรโดยบรรณาธิการท่องเที่ยวและนักเดินทางด้วยกัน
- วิดีโอ 360°: วิดีโอ 360 องศาของสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเพื่อช่วยให้คุณสำรวจตัวเลือกและตัดสินใจว่าคุณต้องการไปที่ไหน
- บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร: ดูตัวเลือกที่พัก, รถเช่า, และทัวร์ท้องถิ่นภายในแผนการเดินทางของคุณ พร้อมลิงก์ตรงไปยัง Booking.com และ GetYourGuide
ข้อจำกัดของ Sygic Travel
- ไม่มีการควบคุมที่ละเอียดมากนัก เช่น ความสามารถในการใส่เครื่องหมายเวลาในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ
ราคาของ Sygic Travel
- ฟรี
- แผนชำระเงิน: $2. 75/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Sygic Travel
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. ทริปโฮโบ (เหมาะที่สุดสำหรับนักเดินทางกลุ่ม)
กำลังวางแผนทริปกับเพื่อนหรือครอบครัวอยู่หรือเปล่า? TripHobo ทำให้การเดินทางเป็นกลุ่มเป็นเรื่องง่าย โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างแผนการเดินทางร่วมกัน เริ่มต้นด้วยการเลือกจุดหมายปลายทาง จากนั้นผู้ใช้หลายคนสามารถเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก และแม้แต่เวลาพักรับประทานอาหารร่วมกันได้ ทั้งหมดจะถูกจัดเรียงตามวันและเวลา
การเชื่อมต่อระบบจองโรงแรมในตัวช่วยให้การจัดการการจองง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังประสานงานการพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์หรือการผจญภัยหลายเมือง แอปนี้ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของ TripHobo
- การวางแผนการเดินทางร่วมกัน: มีส่วนร่วมและแก้ไขแผนการเดินทางที่แชร์กันแบบเรียลไทม์
- การปรับเส้นทางอัจฉริยะ: ปรับแผนการเดินทางของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อลดเวลาการเดินทางระหว่างจุดแวะและเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวให้สูงสุด
- คุณสมบัติการจัดทำงบประมาณที่เข้าใจง่าย: ตั้งค่างบประมาณรายวันหรือสำหรับทริปทั้งหมด และติดตามค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับการเดินทาง กิจกรรม และที่พัก
ข้อจำกัดของ TripHobo
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนและแสดงป๊อปอัปมากเกินไปบนหน้าจอ
ราคาของ TripHobo
- ฟรี
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TripHobo
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง TripHobo อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิวจากTrustPilot:
"ฉันพบว่านี่เป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์มากที่ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นของฉันออกมาได้ และมันจัดหมวดหมู่ตามวันที่ สถานที่ งบประมาณ กิจกรรม ฯลฯ"
"ฉันพบว่านี่เป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์มากที่ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นของฉันออกมาได้ และมันจัดหมวดหมู่ตามวันที่ สถานที่ งบประมาณ กิจกรรม ฯลฯ"
6. Google Maps (เหมาะที่สุดสำหรับนักวางแผนที่ชอบความเรียบง่าย)
หากคุณต้องการเครื่องมือที่ง่ายในการปักหมุดตำแหน่ง Google Maps คือสิ่งที่คุณต้องการ มันถูกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกทั้งสำหรับการนำทางในชีวิตประจำวันและการวางแผนการเดินทาง
ผู้ใช้สามารถบันทึกสถานที่ลงในรายการที่กำหนดเอง (เช่น 'สถานที่ท่องเที่ยวในปารีส') สร้างเส้นทางหลายจุดแวะ ตรวจสอบการจราจรแบบเรียลไทม์ ดูตัวเลือกการเดินทางสาธารณะ สำรวจพื้นที่ด้วย Street View และดาวน์โหลดแผนที่เพื่อใช้งานแบบออฟไลน์ได้ แอปนี้โดดเด่นในเรื่อง 'ที่ไหน' และ 'จะไปที่นั่นอย่างไร'
คุณสามารถบันทึกสถานที่ลงในรายการที่กำหนดเอง, ติดป้ายกำกับตำแหน่งสำคัญ, แชร์แผนที่กับผู้อื่น, และดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์เพื่อใช้งานในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำกัดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Maps
- แผนที่ภายในอาคาร: นำทางภายในพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ เช่น สนามบิน พิพิธภัณฑ์ และห้างสรรพสินค้า ด้วยแผนที่ภายในอาคารที่มีรายละเอียดครบถ้วน
- โปรแกรมผู้นำท้องถิ่น: เข้าร่วมชุมชนผู้ใช้ที่ร่วมให้รีวิว รูปภาพ และข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ พร้อมทั้งรับคะแนนและเหรียญตราสำหรับการมีส่วนร่วม
- มุมมองแผนที่หลายชั้น: สลับได้สูงสุดถึง 10 ชั้นข้อมูลที่แตกต่างกัน รวมถึงการจราจร, ภาพดาวเทียม, ภูมิประเทศ, เส้นทางจักรยาน, ระบบขนส่งสาธารณะ, และคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนเส้นทางการเดินทางของคุณด้วยข้อมูลที่มากขึ้นและความยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ Google Maps
- Google Maps ทำงานได้ดีในเมืองและประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่มีปัญหาบางประการในประเทศกำลังพัฒนา
ราคาของ Google Maps
- ฟรี
คะแนนและรีวิวจาก Google Maps
- G2: 4. 7/ 5 (42 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/ 5 (1700+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Google Maps อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Google Cloud คือความสามารถในการปรับขนาด ความน่าเชื่อถือ คุณสมบัติขั้นสูง และการผสานรวมกับบริการอื่นๆ ของ Google มันมอบเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง และบริการการประมวลผล
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Google Cloud คือความสามารถในการปรับขนาด ความน่าเชื่อถือ คุณสมบัติขั้นสูง และการผสานรวมกับบริการอื่นๆ ของ Google มันมอบเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง และบริการการประมวลผล
7. ทริปแอดไวเซอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับนักเดินทางที่เน้นรีวิว)
ต้องการให้แน่ใจว่าทุกมื้ออาหาร โรงแรม และทัวร์คุ้มค่าหรือไม่? TripAdvisor เป็นสถานที่ที่ดีในการตรวจสอบรีวิวและคะแนนก่อนตัดสินใจเดินทาง
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ 'ทริป' ซึ่งให้ผู้ใช้สามารถบันทึก จัดระเบียบ และแชร์แผนการเดินทางของพวกเขาได้
ไม่ว่าคุณจะวางแผนเดินทางคนเดียวหรือกับกลุ่ม คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ ปล่อยให้เพื่อนหรือครอบครัวมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการเดินทาง
สำหรับผู้ที่ชอบตัวเลือกที่วางแผนไว้ล่วงหน้า Tripadvisor มีคู่มือการเดินทางที่แนะนำและแผนการเดินทางตัวอย่างที่คัดสรรโดยชุมชนและทีมบรรณาธิการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TripAdvisor
- ผู้สร้างแผนการเดินทางด้วย AI: สร้างแผนการเดินทางแบบส่วนตัววันต่อวันโดยใช้ AI สร้างสรรค์ที่ได้รับการฝึกฝนจากรีวิวผู้ใช้หลายล้านรายการ, คะแนน, และข้อมูลการจอง
- มุมมองแผนที่สถานที่ที่บันทึกไว้: ดูโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณบันทึกไว้ทั้งหมดได้ทันทีบนแผนที่ เพื่อวางแผนเส้นทางและหลีกเลี่ยงการย้อนกลับ
- การผสานการจองโดยตรง: จองโรงแรม ทัวร์ และประสบการณ์ต่าง ๆ ได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มโดยใช้พันธมิตรด้านการท่องเที่ยวของเรา โดยไม่ต้องออกจากแอป
ข้อจำกัดของ TripAdvisor
- ผู้ใช้มักรายงานข้อผิดพลาด เช่น วันที่ไม่ถูกต้อง การจองซ้ำ และข้อผิดพลาดในการจองอื่นๆ
การกำหนดราคาของ TripAdvisor
- ฟรี
คะแนนและรีวิวจาก TripAdvisor
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Polarsteps (เหมาะที่สุดสำหรับนักเล่าเรื่องและผู้บันทึกการเดินทาง)
Polarsteps ช่วยให้คุณเปลี่ยนการเดินทางของคุณให้กลายเป็นสมุดบันทึกดิจิทัลที่สวยงาม มันใช้ GPS เพื่อติดตามการเดินทางของคุณโดยอัตโนมัติและสร้างเรื่องราวภาพที่น่าทึ่ง (แม้ไม่มีเครือข่าย)
คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ, บันทึก, และรายละเอียดอื่น ๆ ที่แต่ละจุดแวะเพื่อเก็บบันทึกประสบการณ์ของคุณไว้ได้ หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทาง คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกการเดินทางดิจิตอลของคุณให้กลายเป็นหนังสือเดินทางฉบับจริงได้
หนังสือที่สามารถปรับแต่งได้เหล่านี้ประกอบด้วยแผนที่, รูปภาพ, และบันทึกการเดินทาง, ทำหน้าที่เป็นของที่ระลึกที่สามารถสัมผัสได้
คุณสมบัติของ Polarsteps
- การแท็กภาพถ่ายและบันทึก: แนบรูปภาพและเขียนคำอธิบายสำหรับแต่ละจุดแวะเพื่อสร้างบันทึกการเดินทางดิจิทัลที่ละเอียด
- ไทม์ไลน์การเดินทางแบบโต้ตอบ: ดูประวัติการเดินทางของคุณพร้อมเส้นทางที่แสดงบนแผนที่ วันที่ และการอัปเดตตามตำแหน่งที่ตั้งในรูปแบบที่สามารถเลื่อนดูได้
- การติดตามเส้นทางอัตโนมัติ: ใช้ GPS เพื่อบันทึกเส้นทางการเดินทางของคุณแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของ Polarsteps
- การแก้ไขล่าสุดไม่ได้บันทึกเสมอไป คุณจึงต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับข้อมูลล่าสุด
ราคาของ Polarsteps
- ฟรี
- พรีเมียม: $39.55/เดือน
- พรีเมียมแบบเปิดแบน: $52.73/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Polarsteps
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
