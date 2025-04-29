เครื่องมือการจัดการกำลังคนด้วย AI ช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างไร

ผู้บริหารคาดว่าภายในปี 2028พนักงาน 70% จะใช้ AIเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจประจำวัน การทำงานเป็นขั้นตอน และการวางแผนภาพรวม
และพวกเราส่วนใหญ่กำลังใช้ชีวิตตามความจริงนี้ทุกวัน
แต่เครื่องมือการจัดการแรงงานแบบเดิมและระบบการจัดตารางงานด้วยมือ ซึ่งพาเรามาถึงจุดนี้ กำลังเริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของมัน พวกมันไม่สามารถตามทันความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงได้ และพลาดสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการหมดไฟของพนักงาน ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับความเร็วที่เราต้องดำเนินการในปัจจุบัน
หากคุณทำงานในอุตสาหกรรมการจัดการแรงงานและต้องการก้าวไปข้างหน้า คุณมาถูกที่แล้ว
อ่านต่อเพื่อดูว่าเครื่องมือการจัดการแรงงาน AI สมัยใหม่กำลังช่วยสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างไร และคุณสามารถทำให้เกิดขึ้นได้เช่นกัน
การบริหารจัดการกำลังคนด้วย AI คืออะไร?
การจัดการกำลังคนด้วย AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกส่วนของการบริหารจัดการกำลังคน ตั้งแต่การจัดตารางเวลาและการจัดสรรงาน ไปจนถึงการฝึกอบรม การติดตามประสิทธิภาพ และการสนับสนุนพนักงาน
นี่คือลักษณะการทำงาน:
- การคาดการณ์จำนวนพนักงานที่ต้องการตามแนวโน้มทางธุรกิจและข้อมูลแบบเรียลไทม์
- การอัตโนมัติการจัดตารางกะการทำงานตามความพร้อมของพนักงานและความต้องการทางธุรกิจ
- การติดตามประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตของพนักงานด้วยข้อมูลเชิงลึก
- การเสนอการฝึกอบรมและการพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมตามช่องว่างของทักษะ
- การทำให้งานทรัพยากรบุคคลที่ทำซ้ำๆ เช่น การติดตามเวลา การจ่ายเงินเดือน และการจัดการการลา เป็นระบบอัตโนมัติ
การจัดการกำลังคนด้าน AI ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง?
เครื่องมือการจัดการกำลังคนด้วย AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดขึ้นทุกวันซึ่งทำให้ธุรกิจเสียเวลา, เงิน, และขวัญกำลังใจของทีม.
นี่คือปัญหาบางประการที่มันแก้ไขได้:
- การมีพนักงานเกินและขาดแคลน: ในฐานะผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล คุณไม่ต้องการเผชิญกับสถานการณ์การขาดแคลนพนักงาน การมีพนักงานเกิน หรือความขัดแย้งในการจัดตารางงาน คุณสามารถใช้ 알고ริทึม AI เพื่อปรับให้สอดคล้องกับปริมาณแรงงานกับความต้องการทางธุรกิจแบบเรียลไทม์
- การจัดตารางกะแบบแมนนวล: สำหรับผู้จัดการทีมและผู้นำธุรกิจ AI จะสร้างตารางกะโดยอัตโนมัติตามความพร้อมของพนักงาน ทักษะ กฎหมายแรงงาน และความต้องการทางธุรกิจ เมื่อ AI ทำงานที่ซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติ คุณจะมีเวลามากขึ้นในการวางแผนกลยุทธ์ด้านกำลังคน
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ตั้งแต่กฎการทำงานล่วงเวลาไปจนถึงช่วงเวลาพัก เครื่องมือ AI จะแจ้งเตือนการละเมิดกฎหมายแรงงานที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการตรวจสอบด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ช่วยให้ทีมของคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งในระดับภูมิภาคและเฉพาะอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
- การขาดงานในนาทีสุดท้าย: เมื่อสมาชิกในทีมของคุณโทรมาลาป่วย คุณสามารถใช้การจัดการกำลังคนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อแนะนำผู้แทนที่ดีที่สุดตามความพร้อมใช้งาน ประวัติการทำงานที่ผ่านมา และปริมาณงานปัจจุบัน
- การขาดการมองเห็นข้อมูลการดำเนินงานแบบเรียลไทม์: ในฐานะผู้จัดการ คุณทราบดีถึงความลำบากในการทำงานกับข้อมูลที่ล้าสมัย ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองที่ล่าช้า ด้วยแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับระดับพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงานของกะ การเพิ่มขึ้นของความต้องการ ฯลฯ
- ข้อมูลล้นเกินโดยปราศจากข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้: เครื่องมือบริหารจัดการแรงงานด้วย AI สร้างข้อมูลจำนวนมาก นอกจากนี้ยังดึงข้อมูลจากระบบเงินเดือน, ระบบติดตามเวลา, ระบบประเมินผลงาน, และระบบทรัพยากรบุคคล แต่การให้ความหมายกับข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ตกเป็นหน้าที่ของผู้นำ AI เปลี่ยนข้อมูลแรงงานให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการแรงงานอย่างไร
1. การวางแผนการเข้าร่วมแบบคาดการณ์ล่วงหน้า
หนึ่งในปัจจัยที่มักถูกมองข้ามซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของแรงงานคือการขาดงานโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วย AI โดยการเปลี่ยนจากการวางแผนแบบตอบสนองเป็นการใช้แบบจำลองการคาดการณ์การเข้างาน
ระบบเหล่านี้ใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง โดยเฉพาะแบบจำลองการพยากรณ์และจำแนกประเภทข้อมูลอนุกรมเวลา เพื่อระบุรูปแบบการเข้างาน โดยคำนึงถึงข้อมูลการเข้างานในอดีต แนวโน้มเฉพาะของแต่ละทีม วันหยุด พฤติกรรมในอดีตของพนักงานแต่ละคน และแม้กระทั่งตัวแปรภายนอก เช่น ข้อมูลสภาพอากาศหรือเหตุการณ์สาธารณะ
ที่นี่, อัลกอริทึมของ AI จะทำเครื่องหมายช่วงเวลาที่การขาดงานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือสมาชิกทีมเฉพาะที่อาจมีความเสี่ยงต่อการลาหยุดที่ไม่คาดคิด
📍 ตัวอย่าง: ลองนึกถึงบริษัทโลจิสติกส์ระดับประเทศที่มีพนักงานคลังสินค้าแนวหน้า 1,000 คนขึ้นไป พวกเขาจะสังเกตเห็นการขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วงเทศกาลท้องถิ่นในบางพื้นที่
บริษัทได้ใช้ผู้ช่วยส่วนตัว AIที่ได้รับการฝึกอบรมจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เช่น บันทึกการเข้าร่วมงาน ปฏิทินท้องถิ่น และตารางกะการทำงาน ด้วยการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการไม่มาทำงาน ทำให้ผู้นำการดำเนินงานมีเวลาเพียงพอในการจัดสรรกะใหม่ เสนอสิ่งจูงใจ หรือเพิ่มจำนวนพนักงานที่มีอยู่
การพยากรณ์ประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานและแรงงานเข้มข้น ซึ่งการมองเห็นสถานการณ์ล่วงหน้าเป็นไปได้ยากอยู่แล้ว และการวางแผนด้วยมือมักล่าช้าเนื่องจากปัจจัยภายนอก
การปรับปรุงการจัดการกำลังคนให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ในขณะที่ทีมองค์กรเริ่มสำรวจปัญญาประดิษฐ์เชิงคาดการณ์ในเครื่องมือจัดตารางงานแบบแยกส่วน พลังที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อมันถูกบูรณาการเข้ากับระบบที่กว้างขึ้นซึ่งเป็นที่ที่งานเกิดขึ้น
เข้าสู่ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน
มุมมองปริมาณงานของ ClickUpช่วยให้หัวหน้าทีมสามารถมองเห็นความสามารถของแต่ละบุคคล วันหยุด และการกระจายงานข้ามเขตเวลาและทีมต่างๆ ได้
จับคู่กับClickUp Brain แล้วคุณจะเข้าใจ เหตุผล ที่ความจุลดลง รูปแบบใดที่กำลังเกิดขึ้น และสัปดาห์ใดที่อาจมีความเสี่ยง นอกจากนี้การใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคลยังช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้เร็วขึ้น เนื่องจาก Brain จะสรุปงาน แนะนำขั้นตอนถัดไป และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ
2. การสรรหาและการดึงดูดบุคลากรที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
การจ้างงานเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ใช้ทรัพยากรมากที่สุดสำหรับบริษัทมาโดยตลอด วิธีการแบบดั้งเดิม เช่น การคัดกรองประวัติย่อด้วยมือ การสัมภาษณ์หลายรอบ และการประเมินโดยใช้ความคิดเห็นส่วนบุคคล ล้วนใช้เวลามากและมักได้รับอิทธิพลจากอคติโดยไม่รู้ตัว
ปัญญาประดิษฐ์ในที่ทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้โดยการทำให้การคัดกรองในขั้นต้นเป็นอัตโนมัติและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร
📍 ตัวอย่าง: ยูนิลีเวอร์ได้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่โดยใช้ระบบขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งแทนที่การคัดเลือกประวัติย่อด้วยมือด้วยการประเมินทางปัญญาในรูปแบบเกมและการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโออัตโนมัติ
ผู้สมัครเล่นเกมส์ที่พัฒนาขึ้นจากศาสตร์ประสาทวิทยาเพื่อวัดลักษณะเช่นความอดทนต่อความเสี่ยงและความสามารถในการแก้ปัญหา จากนั้นพวกเขาบันทึกวิดีโอคำตอบสั้น ๆ ที่ระบบปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์โทนเสียงการเลือกใช้คำและแม้กระทั่งไมโครเอ็กซ์เพรสชั่น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนี้ช่วยลดระยะเวลาในการจ้างงานลงได้ถึง 75% ในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพและเพิ่มความหลากหลาย เนื่องจาก AI ได้ขจัดอคติแบบดั้งเดิมจำนวนมากที่มักแฝงอยู่ในการประเมินของมนุษย์ออกไป
📮 ClickUp Insight:62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude
อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นเพื่อถามคำถาม AI ทุกครั้ง ค่าใช้จ่ายในการสลับไปมาและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!
การปรับปรุงการจัดการกำลังคนให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
เมื่อพูดถึงการจัดระเบียบกระบวนการจ้างงาน การจัดการข้อมูลผู้สมัคร และการตัดสินใจด้านบุคลากรที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นClickUp BrainและClickUp Knowledge Managementคือพันธมิตรที่ทรงพลังของคุณ
ClickUp Brain's generative AI สามารถสรุปโปรไฟล์ผู้สมัคร, การสัมภาษณ์ที่ผ่านมา, และบันทึกต่าง ๆ ให้เป็นฐานความรู้ที่ชัดเจนและค้นหาได้ โดยอัตโนมัติ แทนที่ทีม HR ต้องกลับไปทบทวนความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ClickUp Brain สามารถดึงประเด็นสำคัญ, จุดแข็ง, และความเสี่ยงที่พบบ่อยจากบันทึกของผู้สัมภาษณ์ทุกคนและนำเสนอในรูปแบบสรุป
รับคำตอบที่ครอบคลุมเกี่ยวกับจุดแข็ง ความกังวล และทักษะของผู้สมัครโดยใช้ ClickUp Brain ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการทำงานที่ดีที่สุด
ในขณะที่การจัดการความรู้ด้วย AI ภายใน ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าการสนทนากับผู้สมัครทุกคน การตรวจสอบประวัติย่อ และการตัดสินใจจ้างงานได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง เชื่อมโยงกับตำแหน่งงาน และง่ายต่อการกลับมาตรวจสอบในภายหลัง
3. การพัฒนาและการเรียนรู้ของพนักงานที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ในองค์กรส่วนใหญ่ โปรแกรมการฝึกอบรมมักถูกมาตรฐานไว้ล่วงหน้า เป็นแบบตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมักไม่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานในเวลาจริง อย่างไรก็ตาม ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถปรับแต่งเส้นทางการพัฒนาให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ตามเป้าหมายของพวกเขา ช่องว่างทางทักษะในปัจจุบัน และแม้กระทั่งวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของพวกเขา
ตัวอย่าง:แอคเซนチュアได้ดำเนินการนำโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเหล่านี้สามารถเข้าใจข้อมูลหลากหลายประเภท รวมถึงการมีส่วนร่วมในโครงการ, การรับรอง, ข้อเสนอแนะจากผู้จัดการ, และรูปแบบการร่วมมือ เพื่อสร้างโปรไฟล์ทักษะที่ครอบคลุมสำหรับพนักงาน
การปรับปรุงการจัดการกำลังคนให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
เพื่อผสานการพัฒนาพนักงานและประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp Brain ช่วยดึงข้อมูลและสรุปการเติบโตของทักษะ บันทึกประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไว้ในแดชบอร์ดการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
เริ่มต้นด้วยการถาม '[ชื่อของบุคคล] แสดงให้เห็นช่องว่างด้านทักษะอะไรบ้างในสองการทบทวนโครงการล่าสุด?' และระบบจะวิเคราะห์เอกสาร งาน และบันทึกการสนทนาแบบตัวต่อตัวเพื่อสรุปคำตอบให้คุณ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อแนะนำและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานของคุณได้
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ:
- สร้างเส้นทางการเติบโตที่กำหนดเองเป็นงานใน ClickUpที่เชื่อมโยงกับเอกสาร พร้อมเนื้อหาการเรียนรู้ที่ฝังไว้ กำหนดเวลา และจุดตรวจสอบข้อเสนอแนะ
- ใช้เอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับบันทึกการเรียนรู้หรือบันทึกการสะท้อนความคิด ซึ่งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการทำงานใหม่หรือบรรลุเป้าหมายเสร็จสิ้น
- สร้างศูนย์กลางความรู้ภายใน ClickUp ด้วยทรัพยากรที่คัดสรรและเฉพาะตามบทบาท จัดระเบียบตามกลุ่มทักษะ
4. การวางแผนกำลังคนเชิงคาดการณ์
สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการในฐานะผู้นำทีมคือการตระหนักว่าคุณมีบุคลากรไม่เพียงพอในขณะที่กำหนดเวลาของโครงการกำลังใกล้เข้ามา คุณสามารถใช้ AI เพื่อตรวจจับช่องว่างเหล่านี้ล่วงหน้าได้อย่างดี เครื่องมือ AI จะพิจารณาถึงขีดความสามารถของทีมปัจจุบันของคุณ ระยะเวลาการจ้างงาน ขอบเขตของโครงการ และแม้กระทั่งสัญญาณการหมดไฟในอดีต เพื่อคาดการณ์ว่าคุณต้องการบทบาทใดและเมื่อใด
📍 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณเป็นผู้นำฝ่ายปฏิบัติการในบริษัทเทคโนโลยีสุขภาพที่กำลังเปิดตัวแพลตฟอร์มการวินิจฉัยใหม่ในห้าภูมิภาค โมเดล AI ของคุณพบว่าระดับความเร็วในการเปิดตัวและปริมาณตั๋วสนับสนุนบ่งชี้ว่าคุณอาจประสบปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งานทางคลินิกในนิวยอร์กภายในเดือนกรกฎาคม ในขณะเดียวกัน ระบบยังแจ้งเตือนว่ามีเจ้าหน้าที่สนับสนุนในชิคาโกที่ไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้คุณเปิดรับสมัครตำแหน่งใหม่ได้เร็วขึ้นหรือจัดสรรบุคลากรล่วงหน้า
การปรับปรุงการจัดการกำลังคนให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปไทม์ไลน์โครงการ ช่องว่างในการจ้างงาน และคอขวดของทรัพยากรได้ทันทีโดยการสแกนงาน เอกสาร และการอัปเดตต่างๆ คุณสามารถถามได้ เช่น 'เรามีพนักงานไม่เพียงพอในส่วนไหนบ้างตามการเปิดตัวที่กำลังจะมาถึง?' และรับคำตอบพร้อมลิงก์ไปยังข้อมูลสนับสนุน
นอกจากนี้ ให้จัดระเบียบสมมติฐานเกี่ยวกับกำลังคน แผนการจ้างงาน และข้อมูลภาระงานของทีมทั้งหมดไว้ในClickUp Docs โดยเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง ยิ่งไปกว่านั้น ใช้ClickUp Viewsเพื่อระบุแผนกที่กำลังจะเกินขีดความสามารถหรือทักษะใดที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
5. การทำงานอัตโนมัติสำหรับงาน HR ที่ทำเป็นประจำ
ในฐานะทีม HR คุณอาจใช้เวลาไปกับงานซ้ำๆ มากกว่าที่คุณต้องการ—การอนุมัติคำขอลา การมอบหมายรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ การตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายที่ไม่มีที่สิ้นสุด และการอัปเดตแผนผังองค์กร แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนจำเป็น แต่สิ่งเหล่านี้ค่อยๆ กัดกร่อนเวลาที่คุณสามารถใช้ไปกับสิ่งที่สำคัญกว่า: การสร้างกลยุทธ์ด้านบุคลากรที่แข็งแกร่งขึ้นและการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
📍 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังขยายธุรกิจสตาร์ทอัพ SaaS ที่มีพนักงาน 100 คน ทุกครั้งที่มีพนักงานใหม่เข้าร่วมงาน จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งเอกสารแนะนำการเข้าทำงาน จัดการคำขอด้านไอที อัปเดตเอกสารต้อนรับทีม และบันทึกเอกสารต่างๆ ลงในระบบของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยตนเอง ตอนนี้ลองจินตนาการว่า AI จะจัดการทุกอย่างนี้แทน ลองนึกภาพว่าเมื่อมีการสร้างงานสำหรับพนักงานใหม่ระบบจะเริ่มกระบวนการจัดการเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติซึ่งจะกำหนดรายการตรวจสอบ สร้างตารางการปฐมนิเทศ และแจ้งเตือนทีมที่เกี่ยวข้องโดยทันที
การปรับปรุงการจัดการกำลังคนให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
เพื่อใช้ประโยชน์จากการทำงานอัตโนมัติ ฝ่ายปฏิบัติการบุคคลของคุณจำเป็นต้องมีสมองส่วนกลางและระบบความรู้ที่เป็นระเบียบ
ก่อนอื่นเลย ใช้การจัดการความรู้ด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain เพื่อสร้างตารางการปฐมนิเทศ สรุปการอัปเดตนโยบาย หรือตอบคำถาม HR ภายในองค์กรแบบเรียลไทม์ สมมติว่าสมาชิกในทีมพิมพ์ว่า 'นโยบายการลาคลอดของเราคืออะไร?' ClickUp Brain จะดึงส่วนที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร HR ของคุณภายในไม่กี่วินาที
แม้กระทั่งนอกเหนือจากนั้น คุณยังสามารถ:
- ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การอนุมัติการลา การส่งต่อเอกสาร และการอัปเดตสถานะ โดยใช้ClickUp Automations
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่เปิดใช้งานตามแบบฟอร์ม ซึ่งจะสร้างงานต้อนรับทันทีเมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์มการจ้างงาน
6. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของพนักงาน
หากคุณยังคงพึ่งพาการสำรวจประจำปีเพื่อติดตามการมีส่วนร่วม คุณก็ล้าหลังไปแล้ว ด้วย AI คุณสามารถตรวจจับการไม่มีส่วนร่วมได้ทันทีที่เกิดขึ้น ปรับการสนับสนุนให้เหมาะสมก่อนที่ความหงุดหงิดจะสะสม และสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ที่แสดงให้พนักงานของคุณเห็นว่าพวกเขาได้รับการรับฟังในทุกเดือนหรือทุกไตรมาส
📍 ตัวอย่าง: Qualtrics ใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อติดตามความคิดเห็นของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่หลังจากเหตุการณ์สำคัญเท่านั้น ระบบของพวกเขาวิเคราะห์คำตอบในแบบสำรวจ บันทึกการประชุม และแม้แต่ความคิดเห็นแบบข้อความเปิด เพื่อตรวจจับสัญญาณเริ่มต้นของความไม่พอใจ ความเครียด หรือการขาดความผูกพัน
หากระบบ AI แจ้งเตือนว่าพนักงานในแผนกใดแผนกหนึ่งมีระดับความรู้สึกต่อการสื่อสารของผู้นำลดลง ผู้จัดการสามารถเข้าแทรกแซงได้อย่างรวดเร็วด้วยการจัดประชุมใหญ่ทั่วทั้งองค์กร การประชุมข้ามสายงาน หรือการเปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตน
การปรับปรุงการจัดการกำลังคนให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
เพื่อให้ระบบป้อนกลับแบบเรียลไทม์นี้ทำงานได้จริงในระดับปฏิบัติ คุณจำเป็นต้องก้าวไปไกลกว่าการสำรวจแบบเดิม ๆ คุณต้องการ AI ที่สามารถรับฟังโดยอัตโนมัติ และนี่คือจุดที่ClickUp AI Notetakerเข้ามาเปลี่ยนเกมให้คุณ
ClickUp AI Notetaker บันทึก, ถอดความ, และสรุปการประชุมภายใน, การประชุม 1:1, และการตรวจสอบทีมโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากการประชุมสแตนด์อัพประจำสัปดาห์หลายครั้งแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับกำหนดการของโครงการ AI Notetaker จะจับประเด็นเหล่านั้นและเน้นย้ำให้ผู้นำตรวจสอบ
สรุปจาก AI Notetaker สามารถจัดเก็บไว้ใน ClickUp Docs ได้ ทำให้ความคิดเห็นกลายเป็นความรู้ที่มีโครงสร้างและค้นหาได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการทบทวนการมีส่วนร่วมรายไตรมาสหรือแผนการดำเนินการทันที
7. การจัดการประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
วิธีการจัดการประสิทธิภาพแบบเดิม—การประชุมประเมินผลเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นปี—กำลังกลายเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ทุกวันนี้ ทีมงานต้องการข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางอย่างรวดเร็ว และการมองเห็นที่ชัดเจนว่าพวกเขากำลังติดตามเป้าหมายอย่างไร
ระบบ AI สำหรับการจัดการกระบวนการทำงาน ตอนนี้ สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้จัดการของคุณมีการสนทนาที่มีความหมายตลอดทั้งปี
📍 ตัวอย่าง: Adobe ได้ยกเลิกการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างโด่งดังและแทนที่ด้วยกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่า 'Check-Ins' ผู้จัดการจะจัดการสนทนาเป็นประจำเกี่ยวกับเป้าหมาย การเติบโต และข้อเสนอแนะ—โดยมีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยแจ้งเตือนเมื่อพนักงานอาจต้องการการสนับสนุนหรือการยอมรับเพิ่มเติม
พวกเขาสังเกตเห็นความพึงพอใจของพนักงานที่สูงขึ้นและการลาออกที่ต่ำลงหลังจากนำการเปลี่ยนแปลงนี้มาใช้
การปรับปรุงการจัดการกำลังคนให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
เพื่อนำการจัดการประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์เข้าสู่การดำเนินงานประจำวัน คุณจำเป็นต้องมีความชัดเจนในภาพรวมของงาน เป้าหมาย ข้อเสนอแนะ และความสำคัญ นั่นคือจุดที่ClickUp Dashboardsและ ClickUp Brain สร้างผลกระทบอย่างแท้จริง
แดชบอร์ดช่วยให้ผู้จัดการสามารถดูข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการเสร็จสิ้นงาน ความคืบหน้าของเป้าหมาย สถานะของโครงการ และปริมาณงานของแต่ละบุคคล ทั้งหมดในมุมมองเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าแดชบอร์ดที่แสดงอัตราการเสร็จสิ้นงานรายสัปดาห์ของแต่ละสมาชิกในทีม งานที่ค้างอยู่ และเป้าหมายที่บรรลุได้ การดูเพียงครั้งเดียวจะบอกคุณได้ว่าใครต้องการความช่วยเหลือหรือการยกย่อง
ในขณะที่สิ่งนั้นกำลังดำเนินอยู่ ClickUp Brain จะสรุปบันทึกประสิทธิภาพจากการประชุมประจำสัปดาห์ การทบทวนการทำงาน และการพูดคุยแบบตัวต่อตัวโดยอัตโนมัติเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ แทนที่จะต้องค้นหาผ่านเอกสารหรืองานต่างๆ คุณจะได้รับภาพรวมที่ชาญฉลาดพร้อมสำหรับการตรวจสอบครั้งถัดไปของคุณ
ไกลเกินกว่านั้น:
- ผู้จัดการสามารถฝัง KPI แบบเรียลไทม์ ความคืบหน้าของ OKR และไทม์ไลน์ของโครงการลงในแดชบอร์ดได้โดยตรง ทำให้ทุกการสนทนาเกี่ยวกับประสิทธิภาพเป็นไปอย่างมีข้อมูลและสามารถดำเนินการได้
- นอกจากนี้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานยังมีตัวกระตุ้นเพื่อส่งการเตือนหรือคำแนะนำตามแนวโน้มของประสิทธิภาพการทำงาน ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายเบี่ยงเบนไปจากเส้นทาง 20% ผู้จัดการจะได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อเข้าแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆ
8. การเก็บรักษาและการถ่ายทอดความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
เมื่อพนักงานลาออกหรือย้ายทีม พวกเขามักจะนำข้อมูลเชิงลึก กระบวนการทำงาน และความรู้ที่สั่งสมมาหลายปีติดตัวไปด้วย ส่งผลให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ซึ่งทำให้พนักงานใหม่ทำงานได้ช้าลง นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย การส่งต่องานแบบดั้งเดิมหรือการบันทึกข้อมูลเฉพาะกิจมักขาดบริบทที่สำคัญ
📍 ตัวอย่าง: จินตนาการว่าคุณกำลังบริหารการดำเนินงานที่บริษัทฟินเทคที่กำลังเติบโตอยู่ ผู้ช่วยวิเคราะห์หลักของคุณ ซึ่งรู้ทุกข้อบกพร่องของระบบรายงานของคุณ ได้ยื่นใบลาออกสองสัปดาห์ล่วงหน้า ในความเร่งรีบ เธอส่งมอบรายการตรวจสอบพื้นฐานให้คุณ แต่เหตุผลเบื้องหลังการทำงานบางอย่าง จุดเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ และรายละเอียดเฉพาะของลูกค้าได้สูญหายไป
ลองจินตนาการดูว่าหากมีตัวแทน AI สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคอยเก็บข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของเธออย่างเงียบๆ มาโดยตลอด สรุปบันทึกการประชุม บันทึกการทบทวนโครงการ และเชื่อมโยงประวัติการตัดสินใจต่างๆ
เมื่อเธอจากไป ความรู้ของเธอไม่ได้สูญหายไป มันถูกจัดระเบียบ สามารถค้นหาได้ และพร้อมให้พนักงานคนใหม่เข้ามาเรียนรู้ต่อได้ทันทีโดยไม่สะดุด
การปรับปรุงการจัดการกำลังคนให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การบันทึกและถ่ายโอนความรู้ขององค์กรไม่ควรเป็นเรื่องวุ่นวาย การแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ ClickUp Knowledge Management เพื่อเก็บการอัปเดตเกี่ยวกับโครงการ การทบทวน และข้อหารือเกี่ยวกับงานสำคัญไว้ในเอกสารความรู้ที่สะอาดและเป็นระเบียบโดยอัตโนมัติ
สมมติว่าผู้จัดการถามว่า 'อะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการเปิดตัวลูกค้าครั้งล่าสุดของเรา?' และ ClickUp Brain จะดึงสรุปที่พร้อมใช้งานจากงานต่างๆ บันทึกการประชุม และการทบทวนการทำงานในแต่ละช่วงออกมาให้ทันที
เพียงแวบเดียว คุณก็สามารถ:
- เก็บคู่มือเฉพาะทีม คำถามที่พบบ่อย และบันทึกการส่งต่องานไว้ใน ClickUp Docs ทำให้ความรู้ที่สำคัญสามารถค้นหาได้และเชื่อมโยงข้ามไปยังโครงการที่เกี่ยวข้อง
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อเสนอแนะช่องว่างในเอกสารอย่างเป็นรูปธรรมล่วงหน้า—ตัวอย่างเช่น แจ้งเตือนโครงการที่ปิดตัวลงโดยไม่มีสรุปการทบทวนครั้งสุดท้าย
- สร้างศูนย์กลางความรู้ที่มีชีวิตชีวาซึ่งความรู้ประจำกลุ่มจะเติบโตขึ้นตามกาลเวลา จัดระเบียบด้วยแท็ก เช่น ทีม หัวข้อ หรือระยะโครงการ
ตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการกำลังคน AI ที่ดีที่สุด
1. เร็ว ๆ นี้
ด้วยเครื่องมือสร้างแผนกะ AI ของ Soon คุณสามารถอธิบายสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ เช่น ช่วงพัก บทบาท จำนวนคน เวลา และสถานที่ และมันจะสร้างแผนกะรายสัปดาห์ที่สมบูรณ์ให้คุณได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
การเลือกสมาชิกทีมที่เหมาะสมก็ง่ายขึ้นด้วย Smart People Picker ระบบจะจับคู่บุคลากรกับกะงานตามความพร้อม ทักษะ และความชอบของแต่ละคน และด้วย Soon Pulse ที่รวบรวมความคิดเห็นประจำวันจากทีมของคุณ คุณจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
คุณสมบัติเด่น
- ปรับแต่งกฎการกำหนดตารางงานของพนักงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องและความมีประสิทธิภาพ
- คาดการณ์ความต้องการกำลังคนอย่างแม่นยำโดยใช้ช่วงเวลา 15 นาที รายชั่วโมง หรือรายวัน
- เชื่อมต่อข้อมูลประวัติศาสตร์ผ่าน API, การเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยตรง, หรือการอัปโหลดไฟล์ CSV เพื่อการคาดการณ์ที่แม่นยำ
2. Quinyx
Quinyx ช่วยให้คุณจับคู่กะงานของพนักงานกับความต้องการที่แท้จริง พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าตารางงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบภายในองค์กร คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อติดตามยอดขายแบบเรียลไทม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ระบบจะช่วยให้คุณปรับระดับพนักงานได้อย่างเหมาะสม
โดยการรวมข้อมูลเช่นปริมาณการเดินเท้า, การทำธุรกรรม, รายได้, และแม้กระทั่งสภาพอากาศ, Quinyx สามารถทำนายได้ว่าคุณจะต้องมีพนักงานกี่คนในแต่ละสาขา
คุณสมบัติเด่น
- ติดตามการลงเวลาเข้างาน ออกงาน พักเบรก และการขออนุญาตลาของพนักงานได้โดยตรงผ่านแอปมือถือของ Quinyx ทำให้บันทึกการเข้าออกงานทั้งหมดถูกต้องและเป็นศูนย์กลางในที่เดียว
- ใช้การวิเคราะห์เวิร์กโฟลว์เพื่อแสดงแนวโน้ม เปรียบเทียบประสิทธิภาพ และติดตามตัวชี้วัดสำคัญระหว่างหน่วยงานและสถานที่ต่างๆ
- จำลองสถานการณ์การจัดสรรบุคลากร, คาดการณ์ค่าใช้จ่ายแรงงาน, และวางแผนความต้องการในการจ้างงานหรือฝึกอบรมในอนาคต
3. Scheduly. ai
Scheduly. ai เป็นเครื่องมือจัดการกำลังคน ที่ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่เพื่อคาดการณ์ความต้องการกำลังคน โดยใช้ปัจจัยในโลกจริง เช่น ยอดการเข้าชมร้านค้าสูงสุด โปรโมชั่นตามฤดูกาล และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบจัดตารางงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และแม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถสร้างแผนกะได้เร็วขึ้นโดยอัตโนมัติในการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมตามการคาดการณ์ความต้องการ
คุณยังจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งจะแสดงข้อมูลระดับบุคลากร การครอบคลุมกะ ต้นทุนแรงงาน และKPI การจัดการแรงงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติเด่น
- มอบความยืดหยุ่นให้กับทีมของคุณในการจัดการตารางเวลาได้อย่างอิสระผ่านเครื่องมือบริการตนเองบนมือถือของ Scheduly.ai
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติด้วยการจัดตารางเวลาให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน กฎระเบียบของสหภาพแรงงาน และนโยบายของบริษัท เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมาย
- จัดการบัญชีพนักงานในทุกระดับด้วยระบบควบคุมตามบทบาทหน้าที่ เพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงที่เหมาะสม
4. Japfu. ai
ในฐานะเครื่องมือบริหารจัดการแรงงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI, Japfu. ai ช่วยคุณอัตโนมัติภารกิจ HR ที่ซ้ำซ้อน. ระบบบันทึกเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ทีมของคุณบันทึกเวลาทำงานได้ในขณะที่ระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติและเร่งการอนุมัติให้รวดเร็วขึ้น.
Japfu. ai ยังช่วยจัดการเงินเดือนโดยอัตโนมัติ ดูแลค่าจ้าง การหักเงิน และการเบิกจ่ายคืนในทุกโครงการของคุณด้วยความแม่นยำที่ผ่านการตรวจสอบโดย AI นอกจากนี้ Japfu. ai ยังช่วยกำหนดบทบาทและส่งมอบงานโดยอัตโนมัติระหว่างการเริ่มต้นงาน การเปลี่ยนแปลงบทบาท และการออกจากงาน เพื่อการเปลี่ยนผ่านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่น
- ตอบข้อซักถามของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทำงานอัตโนมัติ เช่น การติดตามเอกสาร การแจ้งเตือนการกรอกเวลาทำงาน และการอัปเดตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ด้วยผู้ช่วย AI ของ Japfu.ai, Mivi
- ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานได้อย่างง่ายดายระหว่างการเข้าร่วมงานด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงของ Japfu.ai กับระบบ USCIS E-Verify
- จัดการเอกสารแรงงานทั้งหมดตั้งแต่สัญญาจนถึงแบบฟอร์มการเข้าทำงานและการออกจากงานในระบบศูนย์กลางที่เข้าถึงได้ง่ายเพื่อการติดตามและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีขึ้น
