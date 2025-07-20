11 ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุม: อัตโนมัติการบันทึก, การถอดความ และการจัดตารางเวลา

การประชุมไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น การพลาดรายการที่ต้องดำเนินการ สิ่งที่ลืมไป และเวลาหลายชั่วโมงที่ใช้ไปกับการเขียนติดตามผลหรือการค้นหาข้อมูลจากบันทึกการประชุม
ในความเป็นจริง ทีมสูญเสียเวลากว่า 60% ไปกับการพยายามนึกถึงบริบทและกำหนดขั้นตอนต่อไป นั่นคือจุดที่ ตัวช่วยประชุม AI เข้ามามีบทบาท เครื่องมือเหล่านี้จะเข้าร่วมการประชุมของคุณ จดบันทึก สรุปประเด็นสำคัญ และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ—เพื่อให้คุณมีสมาธิกับการประชุมได้อย่างเต็มที่
ฉันได้ทดสอบที่ดีที่สุดแล้ว นี่คือ ตัวแทน AI สำหรับการประชุม ที่ดีที่สุด ที่จะเปลี่ยนการสนทนาให้ชัดเจนโดยอัตโนมัติ
คุณควรค้นหาอะไรในตัวแทน AI สำหรับการประชุม?
ไม่ใช่ทุกตัวแทนการประชุม AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน บางตัวเป็นผู้จดบันทึกที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่บางตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตารางเวลา ตัวที่ดีที่สุด? พวกเขาทำทุกอย่างได้โดยไม่ทำให้การประชุมรู้สึกเหมือนเป็นความยุ่งเหยิงของหุ่นยนต์
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกตัวแทน AI สำหรับการประชุม:
- การถอดความที่ถูกต้อง: หาก AI ไม่สามารถแยกแยะระหว่าง "รายการที่ต้องดำเนินการ" กับ "อุบัติเหตุ" ได้ นั่นถือเป็นปัญหา
- สรุปเนื้อหาอย่างชาญฉลาด: ไม่มีใครมีเวลาที่จะอ่านรายงานการประชุมทีละคำ — AI ควรเน้นย้ำข้อมูลสำคัญ, การตัดสินใจ, และสิ่งที่ต้องทำ
- การผสานรวมที่ง่ายดาย: ไม่ว่าคุณจะใช้ Zoom, Google Meet, Slack หรือ Microsoft Teams ผู้ช่วย AI ของคุณควรผสานรวมได้อย่างไร้รอยต่อ
- ความช่วยเหลือในการจัดตาราง: เครื่องมือที่ดีที่สุดไม่เพียงแค่บันทึกการประชุมด้วย AIเท่านั้น แต่ยังช่วยคุณจอง, เปลี่ยนเวลา, และจัดระเบียบการประชุม
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: การสนทนาที่ละเอียดอ่อนจะยังคงเป็นความลับ—มองหาการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและนโยบายข้อมูลที่เข้มงวด
ทำคุณสมบัติเหล่านี้ให้ได้อย่างครบถ้วน แล้วตัวแทน AI ของคุณจะไม่เพียงแค่ประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังทำให้การประชุมเสมือนจริงมีประโยชน์อย่างแท้จริงอีกด้วย ตอนนี้ มาดูเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้งานสำเร็จกัน!
📮ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต
ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันทีในทุกงาน, แชท, และเอกสารของคุณ—ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|กรณีการใช้งานหลัก
|ราคา
|ClickUp
|การจัดการประชุมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, บันทึกและงานที่รวมเป็นหนึ่ง, แดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้
|ทีมระดับโลกและสถานที่ทำงานแบบผสมผสานต้องการการสร้างงานทันที
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Otter AI
|การถอดความแบบเรียลไทม์, สรุปอัจฉริยะ, การทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัส
|ผู้เชี่ยวชาญอิสระและทีมที่ต้องการสรุปอย่างรวดเร็วและติดตามการดำเนินการ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99/เดือน
|ไฟร์ฟลายส์ เอไอ
|บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้, การผสานระบบ CRM, คำสั่งเสียง
|ทีมที่ต้องการการประชุมที่สามารถค้นหาได้, การบันทึก CRM, และการวิเคราะห์ผู้พูด
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/เดือน
|Avoma
|การคาดการณ์รายได้, สรุปข้อมูลอย่างชาญฉลาด, ข้อมูลเชิงลึกของดีล
|ทีมขายที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและติดตามความเสี่ยงด้านรายได้
|29 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ช่วยประชุม; 69 ดอลลาร์/เดือน สำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้
|สรุปสั้น
|อัปเดตเครื่องมือ CRM อัตโนมัติ, แท็กสด, การถอดเสียงหลายภาษา
|ทีมขายและทีมระดับโลกที่ต้องการการซิงค์ CRM และการแชร์ไฮไลท์การประชุม
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|MeetGeek
|สรุปอีเมลอัตโนมัติ, การสร้างงาน, การเชื่อมต่อ CRM
|ทีมที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดส่งตรงหลังการประชุม
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|Sembly AI
|บันทึกการประชุมแบบสมาร์ทพร้อมบันทึกเวลา, บันทึกการประชุมแบบสมาร์ทพร้อมบันทึกเวลา, บันทึกการประชุมแบบสมาร์ทพร้อมบันทึกเวลา, บันทึกการประชุมแบบ
|ทีมที่ต้องการบันทึกการสนทนาที่มีโครงสร้างและมีการระบุเวลาอย่างชัดเจนสำหรับเอกสารประกอบ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
|ฟาธอม เอไอ
|ไฮไลท์และสรุปแบบเรียลไทม์หลายภาษา
|ทีมที่อยู่ห่างไกลและไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ต้องการความเรียบง่าย
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|เหนือธรรมชาติ
|ถอดเสียงมากกว่า 60 ภาษา, ซิงค์อัตโนมัติกับ CRM
|นักเรียนและครูผู้สอนต้องการการสอนพิเศษและการช่วยเหลือในการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/เดือน
|Jamworks
|บัตรคำแฟลช AI, การบันทึกการบรรยาย, การบันทึกโน้ตแบบเรียลไทม์
|ทีมในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนและสะอาด
|18.99 ดอลลาร์/เดือน สำหรับนักเรียนนักศึกษา
|Krisp AI
|การตัดเสียงรบกวน, ความชัดเจนของเสียงพูด, การถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ทีมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนต้องการการสนทนาที่ชัดเจนและสะอาด
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16/เดือน
11 ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุม
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
👀 คุณทราบหรือไม่?83% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เป็นหลักพึ่งพาอีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารกับทีม ทำให้ข้อมูลสำคัญกระจายอยู่ในช่องทางที่ไม่เชื่อมโยงกันและจำกัดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวแทนประชุม AI ที่เหมาะสมจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น เปลี่ยนการประชุมให้เป็นการลงมือทำแทนที่จะเป็นการเสียเวลา นี่คือ 11 ตัวโปรดของฉันที่ช่วยให้ฉันผ่านพ้นวันประชุมที่แน่นขนัดได้อย่างง่ายดาย!
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับแอปซูเปอร์แอปการประชุม AI—การจัดการการประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการทำงานอัตโนมัติ)
อันดับแรกคือClickUp—แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน. ตั้งแต่การจัดการโครงการและการติดตามเป้าหมายไปจนถึงการจัดการตารางประชุมที่แน่นขนัด ClickUp ช่วยให้คุณรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบ เชื่อมต่อกัน และก้าวไปข้างหน้า
ตัวแทน AI สำหรับการติดตามการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการอย่างง่ายดาย
ClickUp AI Agentsคือผู้ช่วยดิจิทัลเชิงรุกที่ออกแบบมาเพื่อ อัตโนมัติ "ขั้นตอนถัดไป" หลังจากทุกการประชุม
สิ่งที่ทำให้ตัวแทน AI แตกต่างคือความสามารถในการดำเนินการจริง ไม่ใช่แค่การวิเคราะห์หรือสรุป แต่เป็นการลงมือทำ
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ:
- การทำงานอัตโนมัติ: สร้างและมอบหมายรายการการดำเนินการจากบันทึกการประชุมหรือสรุปได้ทันที—ไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- การติดตามงานแบบไม่ต้องใช้มือ: ตัวแทน AI ส่งการแจ้งเตือน ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทุกคนรับผิดชอบงาน
- อัตโนมัติการทำงานที่เกิดซ้ำ: สำหรับการประชุมประจำ, ตัวแทน AI สามารถตั้งค่าวาระการประชุมที่เกิดซ้ำ, มอบหมายงานเตรียมการ, และทำให้แน่ใจว่าทุกการประชุมเริ่มต้นด้วยทุกคนพร้อม
กรณีการใช้งานที่ดีที่สุด:
- สร้างและมอบหมายรายการดำเนินการได้ทันที
- ส่งการแจ้งเตือนและติดตามผลอัตโนมัติ
- ติดตามการเสร็จสิ้นงานจากการประชุม
- ทำให้การเตรียมการประชุมประจำและการติดตามผลเป็นอัตโนมัติ
ตัวแทน AI มุ่งเน้นที่การดำเนินการและความรับผิดชอบ—โดยอัตโนมัติในการติดตามงานประจำและการสร้างงานใหม่ ในขณะที่ยังคงให้ผู้ใช้ควบคุมได้
ให้ ClickUp AI Notetaker จัดการกับความวุ่นวายในการประชุม
ClickUp AI Notetaker คือผู้ช่วยบันทึกการประชุมที่เงียบแต่ทรงพลังของคุณ มุ่งเน้นในการจับประเด็นและจัดระเบียบทุกสิ่งที่ถูกพูดคุย
มันเข้าร่วมการโทร Zoom หรือ Google Meet ของคุณ บันทึกการสนทนา แปลงเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ และส่งสรุปที่เรียบเรียงอย่างมืออาชีพ—โดยอัตโนมัติ
- การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ ของการสนทนาของคุณ
- สรุปโดย AI พร้อมการตัดสินใจ ข้อสรุป และขั้นตอนต่อไป
- ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ที่เปลี่ยนเป็นงานใน ClickUp ได้เพียงคลิกเดียว
- บันทึกที่สามารถค้นหาได้ เพื่อทบทวนการประชุมที่ผ่านมาได้ทุกเมื่อ
คุณอยู่ในปัจจุบันและมีส่วนร่วม—AI Notetaker จัดการเอกสารให้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปิดใช้งานการเชื่อมต่อปฏิทินของ ClickUp เพื่อซิงค์การประชุมของคุณโดยอัตโนมัติและเรียกใช้ AI Notetaker เมื่อการโทรเริ่มต้นขึ้น
ClickUp Brain: ข้อมูลเชิงลึกและการสร้างเนื้อหาที่ตระหนักถึงบริบท
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ในตัวของคุณที่เปลี่ยนการสนทนาและเนื้อหาให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ภายใน Workspace ของคุณ ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ:
- การสร้างเนื้อหาอัจฉริยะ:สร้างร่างวาระการประชุม, สรุป, อีเมล และการอัปเดตโครงการที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้ทันที
- การสกัดข้อมูลเชิงลึก:สรุปบันทึกการประชุม เอกสาร และความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ได้ทันที
- คำแนะนำตามบริบท: แนะนำขั้นตอนถัดไป กำหนดเวลา และระบบอัตโนมัติตามกิจกรรมในพื้นที่ทำงานของคุณ
กรณีการใช้งานที่ดีที่สุด:
- สร้างวาระการประชุมตามเป้าหมายหรือการประชุมที่ผ่านมา
- สรุปบันทึก เอกสาร และกระทู้
- ร่างการติดตามผลและการอัปเดตโครงการ
- ให้คำตอบสำหรับพื้นที่ทำงานทันทีด้วยพลังของ AI
ClickUp Brain คือปัญญาที่ตระหนักถึงบริบท—ช่วยให้คุณเตรียมตัว สรุป และวางแผนการประชุมได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
Brain Max: ซูเปอร์แอป AI สุดยอดสำหรับการประชุม
สำหรับทีมที่พร้อมจะรวมระบบ AI ของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นBrain Maxคือการอัปเกรดที่จะเปลี่ยน ClickUp ให้กลายเป็นซูเปอร์แอป AI ที่แท้จริง
นี่คือวิธีที่ Brain Max ยกระดับการประชุมของคุณไปอีกขั้น:
- การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความสำหรับการประชุม: พูดบันทึกการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ หรือติดตามผลด้วยเสียง—เหมาะสำหรับการบันทึกความคิดระหว่างการสนทนาหรือในช่วงที่ไม่สามารถใช้มือได้
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการประชุมด้วยพลัง AI: เปลี่ยนสรุปการประชุมให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้อัตโนมัติ มอบหมายงาน และตั้งการแจ้งเตือน—ไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ความรู้ AI แบบรวมศูนย์: ค้นหาบันทึกการประชุม เอกสาร และงานทั้งหมดของคุณด้วยคำสั่งค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้คุณไม่พลาดการตัดสินใจหรือขั้นตอนถัดไป
- การผสานการทำงานขั้นสูง: เชื่อมต่อกับ Zoom, Google Meet และปฏิทินของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อเรียกใช้ AI Notetaker, ซิงค์วาระการประชุม และจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติ
- การขจัดความกระจัดกระจายของ AI: แทนที่เครื่องมือ AI ที่แยกส่วน, ผู้จดบันทึก, และการสมัครสมาชิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและรวมเป็นหนึ่งเดียว
กรณีการใช้งานที่ดีที่สุด:
- บันทึกและรายการที่ต้องดำเนินการด้วยเสียง
- ทำให้กระบวนการทำงานของการประชุมทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ
- ค้นหาการตัดสินใจหรือภารกิจของการประชุมได้ทันที
- รวมเครื่องมือประชุม AI ทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ตัวเปลี่ยนเกมตัวจริง? Brain Max หยุดการขยายตัวของ AI คุณจะได้รับทุกอย่างในที่เดียวแทนที่จะต้องจ่ายเงินสำหรับแอปหลายตัวที่ไม่เชื่อมต่อกัน ทีมที่ใช้ Brain Max รายงานว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 88% โดยการรวม ชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาไว้ใน ClickUp
โดยสรุป ClickUp Brain มอบปัญญาประดิษฐ์ที่ชาญฉลาดและเข้าใจบริบทสำหรับการประชุมทุกครั้ง Brain Max เปลี่ยน ClickUp ให้เป็นศูนย์บัญชาการ AI แบบครบวงจรของคุณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม อัตโนมัติการติดตามผล และขจัดความวุ่นวาย (และค่าใช้จ่าย) ที่เกิดจากการใช้ AI หลากหลายระบบ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความของ Brain Max เพื่อบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ จากนั้นให้ AI Agents เปลี่ยนเป็นงานและแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องสำคัญ
จัดการประชุมที่มุ่งเน้นและเน้นการปฏิบัติด้วย ClickUp Meetings
นอกเหนือจาก AI แล้วClickUp Meetingsยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลา ติดตาม และอัตโนมัติการติดตามผล เพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นที่ต้องดำเนินการไม่สูญหาย
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถใช้:
- ความคิดเห็นที่มอบหมาย สำหรับการมอบหมายงานและเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
- รายการตรวจสอบ เพื่อติดตามทุกสิ่งที่คุณวางแผนจะพูดคุยและทำเครื่องหมายรายการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น
- งานที่ทำซ้ำ เพื่อสร้างวาระการประชุมสำหรับงานประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำโดยอัตโนมัติ
- คำสั่งสแลช สำหรับการดำเนินการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องคลิกที่ไม่จำเป็น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ผสานการทำงานของ ClickUp กับ Zoom, Google Calendar และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อจัดตาราง เข้าร่วม และติดตามการประชุม—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับแอปไปมา
กำลังดิ้นรนเพื่อให้บันทึกการประชุมของคุณเรียบร้อย, มีประโยชน์, และอ่านได้ในภายหลังอยู่หรือไม่? เทมเพลต ClickUp เหล่านี้จะช่วยกำจัดความวุ่นวายในการจัดทำเอกสาร:
- เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpช่วยให้จัดระเบียบบันทึกด้วยหน้าและหน้าย่อย และใช้ AI เพื่อสร้างสรุปโดยอัตโนมัติ รวมถึงส่วนต่างๆ เช่น ความคาดหวังในการประชุม เพื่อจัดโครงสร้างการประชุมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUpเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณในการบันทึกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมในรูปแบบที่มีโครงสร้างและง่ายต่อการติดตาม ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับข้อมูลสำคัญ เช่น ผู้ดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม วาระการประชุม ประเด็นการหารือ การอัปเดตจากคณะกรรมการ และรายการที่ต้องดำเนินการ ทำให้การติดตามการตัดสินใจและการติดตามผลเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกการประชุมร้าน, วาระการประชุม, และรายการที่ต้องทำไว้ในClickUp Docsพร้อมสรุปอัตโนมัติและสร้างงานได้
- เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานโดยมีการมอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการติดตามผล
- ติดตามวาระการประชุมและประเด็นการหารือแบบเรียลไทม์ด้วยรายการตรวจสอบ
- บันทึกการประชุมแบบอะซิงโครนัสด้วยClickUp Clipsและใช้ AI เพื่อถอดเสียงวิดีโอสำหรับอ้างอิง
- สร้างวาระการประชุมสำหรับประชุมภายในที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานกับ Zoom และ Google Calendar เพื่อการนัดหมายและการเข้าร่วมที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาหลากหลายอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ใหม่
- แอปพลิเคชันมือถือครอบคลุมคุณสมบัติหลัก แต่ขาดฟังก์ชันการทำงานที่สมบูรณ์ของเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
รีวิวจากTrustRadiusกล่าวว่า:
เราใช้มันเพื่อช่วยและเร่งการประชุมประจำวันของเราจากพิธีกรรม Scrum ของเรา มันช่วยให้ฉันได้รู้จักความคืบหน้าของสปรินท์ของฉัน ความคืบหน้าของงานของฉัน และรักษาแบ็กล็อกที่เป็นระเบียบสำหรับงานทั้งหมดของฉัน
เราใช้มันเพื่อช่วยและเร่งการประชุมประจำวันของเราจากพิธีกรรม Scrum ของเรา มันช่วยให้ฉันได้รู้จักความคืบหน้าของสปรินท์ของฉัน ความคืบหน้าของงานของฉัน และรักษาแบ็กล็อกที่เป็นระเบียบสำหรับงานทั้งหมดของฉัน
2. Otter AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรุปการประชุมแบบย่อ)
การจดบันทึกอย่างเร่งรีบและพลาดประเด็นสำคัญในการดำเนินการสามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วOtter.ai หนึ่งในผู้ช่วยประชุม AI ชั้นนำ สามารถถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ สร้างสรุปโดยทันที และแม้กระทั่งมอบหมายงานเพื่อช่วยให้คุณมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ระบบจัดการประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการให้เอง
ต่างจากเครื่องมือถอดเสียงมาตรฐาน Otter.ai ไปไกลกว่าด้วย OtterPilot ซึ่งเชื่อมต่อ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติเพื่อจดบันทึกให้คุณ จุดแข็งที่สำคัญคือความสามารถในการย่อการประชุมที่ยาวนาน 1 ชั่วโมงให้กลายเป็นสรุปที่เข้าใจง่ายภายใน 30 วินาที
คุณสมบัติการอัตโนมัติที่ชาญฉลาดของ Otter มีประโยชน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานคนเดียวและทีมขนาดใหญ่ มันสามารถระบุช่วงเวลาสำคัญ ผู้พูด และบริบทได้โดยอัตโนมัติ สร้างบันทึกการประชุมที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องแท็กด้วยตนเอง คุณสามารถไฮไลท์ส่วนของบทถอดความในพื้นที่ทำงานเดียวกัน แนบสไลด์ และสร้างข้อมูลเชิงลึกสำหรับการติดตามผลได้
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ Otter AI ทำให้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการประชุมทีม สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ติดแท็กกัน และมอบหมายงานติดตามผลได้ในขณะที่การประชุมยังคงดำเนินอยู่—ไม่ต้องรอให้การประชุมสิ้นสุดลง AI Channels รองรับการอัปเดตแบบอะซิงโครนัส เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้กลายเป็นความรู้ร่วมของทีมที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
ความสามารถของ AI: OtterPilot ใช้ AI เพื่อเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ บันทึกและถอดเสียงการสนทนาแบบเรียลไทม์ สร้างสรุปและงานที่ต้องทำ และให้บริการผู้ช่วยแชทเพื่อตอบคำถามและร่างเนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Otter AI
- ถอดความ สรุป และจับประเด็นการดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วยผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะ AI
- ใช้ Otter AI Chat เพื่อถามคำถามหรือสร้างอีเมล อัปเดตสถานะ และข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ
- ร่วมมือกันเกินกว่าการประชุมสดโดยใช้ช่องทาง AI ที่ผสานการหารือแบบเรียลไทม์กับการอัปเดตแบบไม่พร้อมกัน
- ผสานการทำงานกับ Slack, Salesforce, HubSpot และอื่นๆ เพื่ออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์และรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- ไฮไลต์ส่วนของบทบันทึกด้วยตนเองหรือด้วย AI เพื่อสร้างการติดตามผลทันที
- แนบรูปภาพ สไลด์นำเสนอ หรือเอกสารไปยังช่วงเวลาการประชุมเพื่อเพิ่มบริบท
ข้อจำกัดของ Otter AI
- อาจประสบปัญหาในการถอดเสียงอัตโนมัติกับสำเนียงที่ไม่ใช่ของอเมริกาหรืออังกฤษ
- แผนฟรีอนุญาตให้อัปโหลดไฟล์เสียง/วิดีโอได้เพียงสามไฟล์ต่อบัญชี
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดสำหรับบันทึกการส่งออกเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคา Otter AI
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
Otter AI คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter AI ว่าอย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Otter คือฉันสามารถให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฉันกำลังติดต่อสื่อสารอยู่ทางโทรศัพท์ได้ โดยไม่ต้องคอยจดบันทึกตลอดเวลา การสนทนาสามารถเป็นไปอย่างอิสระมากขึ้น ฉันสามารถถามคำถามได้มากขึ้น และค้นหาข้อมูลได้มากขึ้น เพราะฉันรู้ว่า Otter จะจดบันทึกและบันทึกเสียงเป็นข้อความให้
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Otter คือฉันสามารถให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฉันกำลังติดต่อสื่อสารอยู่ทางโทรศัพท์ได้ โดยไม่ต้องคอยจดบันทึกตลอดเวลา การสนทนาสามารถเป็นไปอย่างอิสระมากขึ้น ฉันสามารถถามคำถามได้มากขึ้น และหาข้อมูลได้มากขึ้น เพราะฉันรู้ว่า Otter จะจดบันทึกและบันทึกเสียงเป็นข้อความให้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:Otter.ai ได้รับการตั้งชื่อตามหนึ่งในสัตว์ที่ฉลาดและมีสังคมมากที่สุด — นาก! สิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ฉลาดเท่านั้น—พวกมันยังใช้เครื่องมือ จำสิ่งต่างๆ ได้เป็นปี และแม้กระทั่งเล่นเกมเพื่อความสนุก โอ้ และพวกมันยังอ่อนโยนมากอีกด้วย—จับมือกันเพียงเพื่ออยู่ใกล้ๆ
3. Fireflies AI (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและการจดบันทึกในที่ประชุมด้วยระบบ AI)
ต้องการให้บันทึกการประชุม, การถอดความ, และสรุปของคุณเป็นระบบอัตโนมัติหรือไม่? Fireflies AI ทำให้ไม่มีรายละเอียดใด ๆ หลุดรอดไป
โดยการเชิญ Fireflies AI Notetaker เข้าร่วมการโทรของคุณ คุณสามารถถอดเสียงและสรุปการประชุมผ่าน Zoom, Google Meet, Microsoft Teams และอื่น ๆ ได้ ฟีเจอร์การค้นหาด้วย AI จะค้นหาหัวข้อสำคัญ, รายการที่ต้องดำเนินการ หรือรายละเอียดที่สำคัญได้ทันที
Fireflies โดดเด่นด้วยการวิเคราะห์การประชุมอย่างละเอียดและฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้ ทุกการประชุมกลายเป็นทรัพยากรที่สามารถค้นหาได้ด้วยระบบติดแท็กคำค้นหา การวิเคราะห์ความรู้สึก และการแยกเวลาการพูดของผู้พูด คุณยังสามารถสร้างเพลย์ลิสต์บันทึกการโทรตามหัวข้อได้ เช่น ข้อคัดค้านหรือคำขอฟีเจอร์
แพลตฟอร์มนี้ยังรองรับการผสานรวมกับเครื่องมือ CRM เช่น Salesforce และ HubSpot ช่วยให้ทีมขาย ทีมสนับสนุน และทีมสรรหาบุคลากรสามารถบันทึกการสนทนาและรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์สั่งงานด้วยเสียงช่วยให้คุณสามารถควบคุมบอทด้วยวลี เช่น "จดบันทึก" หรือ "ไฮไลต์สิ่งนี้"—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามข้อมูลแบบไม่ต้องใช้มือในระหว่างการสนทนาที่ต้องการสมาธิสูง
ความสามารถของ AI: Fireflies AI ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ ระบุความรู้สึก สกัดข้อมูลที่ต้องดำเนินการ และรองรับคำสั่งเสียงเพื่อบันทึกข้อมูลการประชุมโดยไม่ต้องใช้มือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fireflies AI
- ติดตามระยะเวลาการสนทนา, ความรู้สึก, และตัวชี้วัดสำคัญเพื่อโค้ชทีมเมทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ร่วมมือกันด้วยความคิดเห็น, ปักหมุด, และเสียงสั้น ๆ สำหรับการแชร์ในทีมอย่างง่ายดาย
- บันทึกบันทึกการโทร กิจกรรม และการบันทึกเสียงใน CRM ของคุณเพื่อการอ้างอิงในอนาคต
- แชร์บันทึกไปยัง Slack, Notion, Asana และอื่นๆ เพื่อการผสานการทำงานที่ราบรื่น
- ค้นหาบันทึกการประชุมโดยใช้คำสำคัญ, ผู้พูด, หรือหัวข้อเพื่อการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- สร้างเพลย์ลิสต์ที่กำหนดเองจากคลิปการประชุมสำหรับการฝึกอบรม การโค้ช หรือการส่งมอบงานในทีม
ข้อจำกัดของ Fireflies AI
- เครื่องมือนี้ไม่สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์มือถือ
- รองรับเพียงหนึ่งภาษาในการถอดเสียงต่อหนึ่งการประชุม
- เวลาที่บันทึกในบันทึกการสนทนาอาจคลาดเคลื่อนได้บ้างในกรณีที่มีการสนทนาหลายผู้พูดเป็นเวลานาน
ราคาของ Fireflies AI
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กรธุรกิจ: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ Fireflies AI
- G2: 4. 8/5 (610+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies AI ว่าอย่างไร
ฉันเลือกหิ่งห้อยเพราะมันสามารถสร้างช่วงเวลาสำหรับการพบปะกันแบบตัวต่อตัวในชีวิตจริง รวมถึงการประชุมผ่านวิดีโอได้
ฉันเลือกหิ่งห้อยเพราะมันสามารถสร้างช่วงเวลาสำหรับการพบปะกันแบบตัวต่อตัวในชีวิตจริง รวมถึงการประชุมผ่านวิดีโอได้เช่นกัน
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรลอง
4. Avoma (ดีที่สุดสำหรับการคาดการณ์รายได้พร้อมการแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Avoma เป็นแพลตฟอร์ม AI แบบครบวงจรที่ช่วยอัตโนมัติทุกอย่างตั้งแต่การจดบันทึก การจัดตารางเวลา การโค้ช และการคาดการณ์รายได้ ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงเกิดขึ้นกับฟีเจอร์ Conversation Intelligence และ Revenue Intelligence ฟีเจอร์เหล่านี้วิเคราะห์การประชุมเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ติดตามแนวโน้ม และสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้น
Avoma ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมขายโดยการอัตโนมัติการให้คะแนนการโทร, มอบการสอนแบบส่วนตัว, และส่งการแจ้งเตือนความเสี่ยงของดีลแบบเรียลไทม์. ซึ่งนำไปสู่การชนะการขายที่ดีขึ้นและการบรรลุเป้าหมายการขาย, ทำให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น.
นอกเหนือจากการขายแล้ว Avoma ยังช่วยทีมความสำเร็จของลูกค้าและทีมผลิตภัณฑ์ในการวิเคราะห์ความคิดเห็น ให้คำแนะนำแก่ตัวแทนฝ่ายสนับสนุน และระบุจุดขัดข้องในการเริ่มต้นใช้งาน แพลตฟอร์มนี้รองรับการถอดเสียงหลายภาษา การจดบันทึกแบบร่วมมือกัน และการเล่นซ้ำการประชุมด้วย AI เพื่อให้ทีมสามารถย้อนกลับไปยังช่วงเวลาสำคัญได้โดยไม่ต้องดูการสนทนาทั้งหมดใหม่
ระบบจัดตารางเวลาด้วย AI จะจับคู่ผู้เข้าร่วมกับช่วงเวลาว่างโดยอัตโนมัติ ในขณะที่สรุปอัจฉริยะจะแยกการสนทนาแต่ละครั้งออกเป็นวาระการประชุม ข้อสรุปสำคัญ และข้อคัดค้าน พร้อมส่งไปยัง CRM, Slack หรืออีเมลได้ทันที
ความสามารถของ AI: Avoma ใช้ประโยชน์จาก AI ในการถอดเสียง สรุป และวิเคราะห์การประชุม ทำนายแนวโน้มรายได้ ประเมินคุณภาพการสนทนา และสร้างข้อมูลเชิงลึกสำหรับการโค้ชให้กับทีมขายและทีมสนับสนุน
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- ประหยัดเวลาได้มากกว่าสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยการทำให้การจดบันทึก อีเมลติดตามผล และการอัปเดต CRM เป็นอัตโนมัติ
- กำหนดเวลาการประชุมและจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดายด้วยระบบกำหนดเวลาและจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างรายงานการประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาเพื่อเพิ่มอัตราการชนะและเร่งกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์รายได้และความสำเร็จของดีลด้วยระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะด้วย AI การวิเคราะห์ชนะ-แพ้ และการติดตามการขาย
- ซิงค์บันทึก, รายการที่ต้องดำเนินการ, และสรุปการประชุมโดยตรงไปยัง Salesforce, HubSpot, และระบบ CRM อื่น ๆ
- แบ่งการประชุมย่อยออกเป็นบท—จัดกลุ่มโดยอัตโนมัติตามหัวข้อหรือข้อคัดค้าน—เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายขายสามารถทบทวนได้เร็วขึ้น
- ใช้แดชบอร์ดการโค้ชเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแทนและให้ข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับที่กว้างขวาง
ข้อจำกัดของ Avoma
- คุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกหวาดหวั่น
- คุณสมบัติของข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้ขั้นสูงต้องใช้แพ็กเกจที่มีราคาสูงกว่า
- อาจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเองเมื่อผู้พูดพูดทับซ้อนกันหรือคุณภาพเสียงไม่ดี
ราคาของ Avoma
- ทดลองใช้ฟรี
- สตาร์ทอัพ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39 ต่อปี
+ส่วนเสริม:
- ปัญญาในการสนทนา: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้นำเราเตอร์: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นจากลูกค้า Avoma
- G2: 4. 6/5 (1,330+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Avoma อย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
คุณสมบัติการถอดเสียงบันทึกอัตโนมัติมีความแม่นยำสูง ช่วยประหยัดเวลาและมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลใดสูญหายระหว่างการสนทนา ความสามารถในการแยกแยะผู้พูดและการสรุปบันทึกการประชุมที่ให้ไว้ตอนท้าย ช่วยให้ติดตามการสนทนาได้ง่ายและอ้างอิงประเด็นสำคัญต่างๆ ในภายหลังได้อย่างสะดวก
คุณสมบัติการถอดเสียงบันทึกอัตโนมัติมีความแม่นยำสูง ช่วยประหยัดเวลาและมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลใดสูญหายระหว่างการสนทนา ความสามารถในการแยกแยะผู้พูดและการสรุปบันทึกการประชุมที่ให้ไว้ตอนท้าย ช่วยให้ติดตามการสนทนาได้ง่ายและอ้างอิงประเด็นสำคัญต่างๆ ในภายหลังได้อย่างสะดวก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "นาที" ใน "รายงานการประชุม" ไม่ได้หมายถึงเวลา—แต่มาจากภาษาละติน minuta scriptura ซึ่งแปลว่า "การเขียนเล็กๆ" ดังนั้น บันทึกการประชุมของคุณจึงควรสั้นและกระชับเสมอ
5. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับการอัปเดตงานอัตโนมัติในเครื่องมือ CRM ที่ผสานรวม)
tl;dv (ยาวเกินไป; ไม่ได้ดู) เป็นผู้ช่วยประชุมที่ใช้ AI ซึ่งบันทึก, ถอดเสียง, สรุป, และที่สำคัญที่สุดคือผสานผลลัพธ์ของการประชุมกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ ได้อย่างลงตัว มันสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับ Zoom, Microsoft Teams, และ Google Meet มันบันทึกการโทรโดยอัตโนมัติและส่งสรุปที่กระชับและไฮไลท์โดย AI
นอกจากนี้ยังอัปเดต CRM ของคุณหลังจากการโทรทุกครั้ง—กรอกรายละเอียดสำคัญโดยอัตโนมัติและส่งงานไปยัง CRM เช่น Salesforce และ HubSpot หรือเครื่องมืออย่าง Jira, Slack, Asana และ ClickUp ด้วยคำแนะนำสำหรับการประชุมในหัวข้อเฉพาะหรือการโทรกับลูกค้า คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงทักษะการขายของคุณได้มากขึ้น
tl;dv โดดเด่นด้วยการให้คุณแท็กช่วงเวลาต่าง ๆ แบบเรียลไทม์และสร้างคลิปที่แชร์ได้ทันที พร้อมชื่อเรื่องและสรุปโดย AI คลิปเหล่านี้สามารถฝังในเอกสาร แชร์ผ่าน Slack หรือบันทึกไว้ภายใต้บัญชีลูกค้าเพื่อการส่งต่องานในทีมที่รวดเร็วขึ้น
รวมถึงการค้นหาด้วยคำสำคัญ, การเน้นข้อความพร้อมเวลา, และกล่องข้อความอัจฉริยะที่แจ้งเตือนการประชุมที่ต้องการการตรวจสอบของคุณ ด้วยการถอดเสียงหลายภาษาและป้ายกำกับผู้พูด, tl;dv ทำงานได้ดีสำหรับทีมระดับโลกที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
ความสามารถของ AI: tl;dv ใช้ AI ในการถอดเสียงการประชุม สรุปประเด็นสำคัญ ตรวจจับสัญญาณของผู้พูด และอัปเดตงานโดยอัตโนมัติใน CRM และเครื่องมือโครงการต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้แม่แบบบันทึกการประชุมที่ปรับแต่งได้พร้อมรองรับมากกว่า 30 ภาษา
- อัปเดต CRM ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยรายละเอียดการประชุมและส่งงานประจำไปยังเครื่องมืออื่น ๆ
- สร้างคลิป, ติดแท็กช่วงเวลาสำคัญ, และแชร์ได้โดยไม่ทำให้แชททีมรก
- ใช้คำแนะนำอัตโนมัติเพื่อแสดงการประชุมหรือหัวข้อสำคัญ และรับรายงานโดยตรงในกล่องจดหมายของคุณ
- บันทึกเวลาแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมและสร้างไฮไลท์ทันทีพร้อมสรุปโดย AI
- ค้นหาข้ามทุกบันทึกเสียงโดยใช้ตัวกรองผู้พูด คำสำคัญ หรือหัวข้อ เพื่อการเรียกดูบริบทที่รวดเร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ tl;dv
- บอท tl;dv อาจไม่เข้าร่วมการประชุมในแผนฟรี
- เวอร์ชันมือถือมีความเข้าใจยากกว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป ทำให้การบันทึกการประชุมขณะเดินทางเป็นเรื่องท้าทาย
- การบันทึกการประชุมอาจเกิดข้อขัดข้องหรือล่าช้าเป็นครั้งคราว
- คลิปอาจใช้เวลาในการสร้างนานขึ้นสำหรับการประชุมที่ยาวนานและมีคุณภาพเสียงไม่ดี
ราคาแบบสรุป
- ฟรี
- ข้อดี: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง tl;dv ว่าอย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
TLDV ได้สร้างความแตกต่างอย่างมากในวิธีที่ฉันจัดการประชุม การถอดความและสรุปโดยอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก โดยเฉพาะเมื่อฉันต้องกลับไปดูประเด็นเฉพาะหรือแบ่งปันบันทึกกับทีมของฉัน ฉันยังชอบความสามารถในการแท็กช่วงเวลาสำคัญและนำทางผ่านบันทึกที่ยาวได้อย่างรวดเร็ว อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย และผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ของฉันได้ดี
TLDV ได้สร้างความแตกต่างอย่างมากในวิธีที่ฉันจัดการประชุม การถอดความและสรุปโดยอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก โดยเฉพาะเมื่อฉันต้องกลับไปดูประเด็นเฉพาะหรือแบ่งปันบันทึกกับทีมของฉัน ฉันยังชอบความสามารถในการแท็กช่วงเวลาสำคัญและนำทางผ่านบันทึกที่ยาวได้อย่างรวดเร็ว อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย และผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ของฉันได้ดี
👀 คุณรู้หรือไม่? Microsoft พบว่าเวลาการประชุมเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2022 เนื่องจากการทำงานทางไกล—ไม่น่าแปลกใจเลยที่ปฏิทินจะยุ่งเหยิง! เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถลดความวุ่นวาย ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพและรักษาสติของคุณไว้ได้
6. MeetGeek (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งอีเมลพร้อมข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไปยังเครื่องมืออื่น ๆ)
MeetGeek เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่โดดเด่นอีกตัวหนึ่งที่น่าพิจารณา มีเครื่องมือทรงพลังที่เข้าร่วมการประชุมในปฏิทินโดยอัตโนมัติและสร้างการบันทึกเสียง บทถอดความ และบันทึกการประชุม
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ MeetGeek คือความสามารถในการตรวจจับและจัดหมวดหมู่หัวข้อต่าง ๆ—ติดแท็กข้อเท็จจริง การตัดสินใจ และข้อกังวล—และส่งสรุปข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเป็นรายบุคคลไปยังเครื่องมือที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติหลังการประชุม
MeetGeek ยังรองรับการทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการประชุม เช่น การส่งอีเมลติดตามผลแบบเฉพาะบุคคล อัปเดตข้อมูลใน CRM และสร้างงานในเครื่องมือโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถส่งอีเมลสรุปการประชุมในรูปแบบและลิงก์ที่กำหนดเองได้ โดยจะส่งไปยังผู้เข้าร่วมประชุมหรือช่องทางของทีมโดยอัตโนมัติ
ด้วยพื้นที่ทำงานร่วมกันและคลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ MeetGeek จึงเป็นศูนย์กลางการประชุมที่ครบวงจร การติดแท็กอัจฉริยะและการนำทางตามไทม์ไลน์ช่วยให้ทีมเข้าถึงการตัดสินใจหรือความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Notion, Asana และ HubSpot ช่วยให้ดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดาย
ความสามารถของ AI: MeetGeek ใช้ AI ในการระบุหัวข้อ, ติดแท็กการตัดสินใจ, สกัดข้อมูลสำคัญ, และส่งสรุปอัตโนมัติ, การติดตามผล, และงานไปยังเครื่องมือภายนอกตามบริบทของการประชุม
คุณสมบัติเด่นของ MeetGeek
- ค้นหาบันทึกการประชุมที่ผ่านมาโดยใช้คำสำคัญเพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะได้เร็วขึ้น
- ส่งสรุปอีเมลที่ถูกต้อง ละเอียด พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่เจาะลึกไปยังเครื่องมือใด ๆ ได้ทุกครั้งหลังการประชุม
- ปรับแต่งชื่อ ข้อความ และสรุปของ AI ผู้ช่วยของคุณเพื่อการสร้างแบรนด์ที่เป็นส่วนตัว
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม CRM เช่น HubSpot เพื่อให้ทีมขายและทีมที่ติดต่อกับลูกค้าได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้าในระหว่างการสนทนา
- ส่งอีเมลติดตามผลอัตโนมัติที่มีแบรนด์ของคุณเองตามบทบาทของผู้เข้าร่วมและหัวข้อที่ได้พูดคุย
- ใช้พื้นที่ทำงานร่วมกันและตัวบ่งชี้ไทม์ไลน์เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบข้ามสายงานให้มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ MeetGeek
- เข้าร่วมการประชุมทุกครั้งโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะใช้เพียงเพื่อจดบันทึกเท่านั้น ซึ่งบางคนอาจรู้สึกว่าเป็นการรบกวน
- การแชร์การบันทึกการประชุมโดยตรงอาจราบรื่นมากขึ้น ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว
- การแก้ไขสรุปที่สร้างขึ้นหลังการประชุมอาจต้องใช้ความพยายามด้วยตนเองสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะทาง
ราคาของ MeetGeek
- แผนฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว MeetGeek
- G2: 4. 6/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง MeetGeek ว่าอย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
หากฉันมีการประชุมมากกว่าหนึ่งครั้งในเวลาเดียวกัน ฉันสามารถตั้งค่า MeetGeek ให้เข้าร่วมการประชุมและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บันทึกผู้เข้าร่วมประชุม และให้รายละเอียดสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมได้
หากฉันมีการประชุมมากกว่าหนึ่งครั้งในเวลาเดียวกัน ฉันสามารถตั้งค่า MeetGeek ให้เข้าร่วมการประชุมและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บันทึกผู้เข้าร่วมประชุม และให้รายละเอียดสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมได้
อ่านเพิ่มเติม:ประเภทของตัวแทน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ
7. Sembly AI (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งออกบันทึกการประชุมพร้อมเวลา)
ไม่จำเป็นต้องกดบันทึก—Sembly AI จะบันทึกการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ มีสายที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือไม่? อัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอเพื่อรับบทสรุป บันทึก และข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว
Sembly โดดเด่นด้วยบันทึกการประชุมที่สามารถส่งออกได้ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเวลาและป้ายชื่อผู้พูดที่สามารถปรับแต่งได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดทำเอกสาร หรือการวิเคราะห์อย่างละเอียด นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกการสนทนาแบบออฟไลน์ผ่านเบราว์เซอร์หรือโทรศัพท์ได้อีกด้วย
ผู้ช่วย AI ส่วนบุคคลของ Sembly สามารถเข้าร่วมประชุมแทนคุณและวิเคราะห์การสนทนาเพื่อหาความรู้สึก การติดตามผล และการตัดสินใจที่สำคัญ สมุดบันทึกการประชุมอัจฉริยะจะจัดระเบียบบันทึกการประชุมให้เป็นส่วนที่มีโครงสร้าง เช่น ปัญหา ความเสี่ยง วิธีแก้ไข และผลลัพธ์
แพลตฟอร์มรองรับมากกว่า 40 ภาษา และผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Microsoft Teams, Zoom, และ Google Calendar. Team Workspaces ช่วยให้ทีมสามารถจัดเก็บ, ใส่คำอธิบาย, ค้นหา, และติดแท็กเอกสารการบันทึกเสียงได้เป็นศูนย์กลางข้ามแผนก.
ความสามารถของ AI: Sembly ใช้ AI ในการถอดเสียง ติดแท็ก และจัดโครงสร้างการสนทนาในการประชุม ให้สรุปข้อมูลอย่างชาญฉลาด ตรวจจับผู้พูด วิเคราะห์ความรู้สึก และถอดความที่สามารถค้นหาได้พร้อมเวลาที่ระบุ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sembly AI
- ส่งออกบันทึกการสนทนาในรูปแบบ TXT, SRT หรือ DOCX พร้อมการปรับแต่งเวลาและป้ายกำกับผู้พูด จากนั้นแชร์ผ่าน Slack หรือ CRM ของคุณ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอและบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อการเข้าถึงที่ราบรื่น
- ค้นหาการประชุมโดยใช้คำสำคัญ รายการสำคัญ หรือผู้เข้าร่วม เพื่อค้นหาข้อมูลได้ทันที
- ใช้บันทึกการประชุมอัจฉริยะเพื่อจัดระเบียบการสนทนาตามปัญหา, วิธีแก้ปัญหา, และผลลัพธ์
- ทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานร่วมกันของทีมด้วยระบบกรองขั้นสูง การติดแท็ก และการวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ Sembly AI
- การนำทางอาจรู้สึกไม่สะดวกเหมือนกับเครื่องมือที่ง่ายกว่า
- ฟีเจอร์การแชทประชุม AI มีข้อจำกัดในการป้อนข้อความที่ต่ำในแผนระดับล่าง
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาความล่าช้าเมื่อทำการส่งออกไฟล์ขนาดใหญ่หรือการบันทึกที่ยาว
ราคา Sembly AI
- ส่วนตัว: ฟรี
- มืออาชีพ: $15/เดือน
- ทีม: $29/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sembly AI
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sembly AI ว่าอย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Sembly ทำงานร่วมกับทุกแพลตฟอร์มและแม้ในขณะที่คุณไม่ได้ออนไลน์ก็ยังให้แหล่งบันทึกที่สม่ำเสมอ ฉันใช้มันทุกวันและเนื่องจากเป็นเว็บเบสจึงง่ายต่อการผสานรวม
Sembly ทำงานร่วมกับทุกแพลตฟอร์มและแม้กระทั่งเมื่อคุณไม่ได้ออนไลน์ก็ยังให้แหล่งบันทึกที่สม่ำเสมอ ฉันใช้มันทุกวันและเนื่องจากมันอยู่บนเว็บจึงง่ายต่อการผสานรวม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ชาวอเมริกันหนึ่งในห้าคนทำงานในตำแหน่งที่มีการสัมผัสกับ AI สูง ขณะสถานที่ทำงานกำลังพัฒนา สิ่งสำคัญไม่ใช่การหลีกเลี่ยง AI แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับมัน โดยเฉพาะในการประชุมที่เครื่องมือ AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จับประเด็นสำคัญ และทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
8. Fathom AI (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของพวกเขา)
สำหรับทีมที่ต้องการข้ามขั้นตอนการเรียนรู้ Fathom AI เป็นโซลูชันที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย ทำให้เป็นหนึ่งในผู้ช่วยประชุมที่ง่ายที่สุดในการใช้งาน คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการสรุปการประชุมและสร้างแผนปฏิบัติการได้ในไม่กี่นาที Fathom สร้างบันทึกโดยละเอียด เน้นรายการที่ต้องดำเนินการ และช่วยคุณร่างอีเมลติดตามผล
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Fathom คือการรองรับ 28 ภาษา—ให้บันทึกที่แม่นยำไม่ว่าจะเป็นการประชุมในภาษาใดก็ตาม
Fathom AI เป็นที่นิยมในหมู่ทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าและทีมที่ทำงานทางไกลที่ต้องการรักษาสมาธิในระหว่างการสนทนาและได้รับเอกสารที่ถูกต้องแม่นยำ ในระหว่างการประชุม ผู้ใช้สามารถเน้นช่วงเวลาสำคัญได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และ Fathom จะเพิ่มคลิปเหล่านั้นลงในสรุปโดยทันที
หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง Fathom จะส่งสรุปทางอีเมลหรือ Slack รวมถึงการตัดสินใจ คำถาม และขั้นตอนต่อไป โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์จากการประชุมจะถูกส่งไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น HubSpot หรือ Salesforce โดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
ความสามารถของ AI: Fathom ใช้ AI ในการบันทึก, ถอดความ, เน้นข้อความสำคัญ, และสรุปการประชุม พร้อมรองรับหลายภาษา, สร้างคลิปแบบเรียลไทม์, และเนื้อหาติดตามผลอัตโนมัติผ่านอีเมลหรือการซิงค์กับ CRM
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fathom AI
- สร้างและแชร์คลิปวิดีโอสั้นเพื่อเน้นช่วงเวลาสำคัญ
- สร้างไฮไลท์แบบเรียลไทม์และสรุปการประชุมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- ติดตามจำนวนการเข้าชมหน้าเว็บและแหล่งอ้างอิงยอดนิยมในแดชบอร์ด Fathom Analytics ที่รวมศูนย์
- ส่งข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น HubSpot หรือ Salesforce โดยไม่ต้องยกนิ้ว
- รับอีเมลสรุปพร้อมรายการที่ต้องดำเนินการ รายชื่อผู้พูด และไทม์ไลน์หลังจากการประชุมแต่ละครั้งทันที
ข้อจำกัดของ Fathom AI
- บันทึกที่คัดลอกมาอาจมีลิงก์วิดีโอ ซึ่งผู้ใช้บางคนอาจเห็นว่าไม่จำเป็น
- การติดตั้งเป็นไปอย่างง่ายดาย แต่อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ CRM มีจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Fathom AI
- ฟรี
- พรีเมียม: 19 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม เอดิชั่น โปร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Fathom AI
- G2: 5/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 670 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom AI ว่าอย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
แอปนี้ช่วยได้มากในการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการประชุม ฉันชอบที่มันจับภาพช่วงเวลาสำคัญโดยอัตโนมัติ สร้างสรุป และช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่การสนทนาแทนที่จะต้องจดบันทึกตลอดเวลา อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย และฟีเจอร์ต่าง ๆ ก็ตรงกับความต้องการของฉันอย่างแท้จริง ขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่ต้องการทำงานอย่างชาญฉลาดและประหยัดเวลา!
แอปนี้ช่วยได้มากในการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการประชุม ฉันชอบที่มันสามารถจับภาพช่วงเวลาสำคัญโดยอัตโนมัติ สร้างสรุป และช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่การสนทนาแทนที่จะต้องจดบันทึกตลอดเวลา อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย ฟีเจอร์ต่าง ๆ ตรงกับความต้องการของฉันอย่างแท้จริง ขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการทำงานอย่างชาญฉลาดและประหยัดเวลา!
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการงานฟรีใน Excel & ClickUp
9. Supernormal (เหมาะที่สุดสำหรับทีมทั่วโลกที่ต้องการการสนับสนุนหลายภาษาสำหรับการบันทึกการประชุม)
ถัดไปคือ Supernormal—เอเจนต์ AI ที่ใช้งานร่วมกับ Zoom ได้ ออกแบบมาเพื่อทำให้การประชุมของคุณง่ายขึ้น เอเจนต์ AI สำหรับ Zoom นี้คือSupernormal มันจะจดบันทึกโดยอัตโนมัติ สร้างสรุปโดย AI และซิงค์รายการที่ต้องดำเนินการกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ได้อย่างราบรื่น
นอร์มา ผู้ช่วย AI จัดหมวดหมู่จุดสำคัญ สร้างงาน และอัปเดต CRM หรือเครื่องมือโครงการของคุณโดยอัตโนมัติ
ออกแบบมาสำหรับทีมทั่วโลก สามารถเชื่อมต่อกับ Salesforce, Slack, Notion, Trello, HubSpot และ Asana และรองรับมากกว่า 60 ภาษา
Supernormal ช่วยขจัดงานเอกสารหลังการประชุมด้วยการเปลี่ยนสรุปให้เป็นรายการดำเนินการที่มีโครงสร้างและมอบหมายได้ทันที มีเทมเพลตที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทการขาย ผลิตภัณฑ์ หรือทรัพยากรบุคคล เพื่อให้รูปแบบการประชุมแต่ละครั้งสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
ระบบจะซิงค์กับปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้าร่วมการประชุมที่ถูกต้อง และรองรับการสรุปเนื้อหาที่มีแบรนด์และการจัดรูปแบบข้อความเฉพาะสำหรับผู้พูด ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันในบันทึกได้แบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมแบบผสมผสาน
ความสามารถของ AI: Supernormal ใช้ AI เพื่อเข้าร่วมการประชุม, แปลงเสียงเป็นข้อความใน 60+ ภาษา, สร้างสรุปโครงสร้างอัตโนมัติ, มอบหมายงาน, และส่งการอัปเดตไปยังระบบ CRM และเครื่องมือโครงการต่างๆ ได้ด้วยการตั้งค่าเพียงเล็กน้อย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดเหนือความคาดหมาย
- บันทึกการถอดความแบบเรียลไทม์และสรุปการประชุมที่สร้างโดย AI
- มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการและสร้างงานโดยอัตโนมัติใน Asana, ClickUp และเครื่องมืออื่น ๆ
- รับประกันการเข้ารหัสระดับองค์กรและการรับรอง SOC 2 เพื่อความปลอดภัย
- รับอีเมลสรุปประจำสัปดาห์พร้อมสรุปการประชุมสำคัญทุกวันอาทิตย์
- ใช้แม่แบบการประชุมตามบทบาทเพื่อสร้างสรุปที่เกี่ยวข้องได้เร็วขึ้น
- ทำงานร่วมกันในบันทึกแบบเรียลไทม์—แม้ผู้เข้าร่วมบางคนจะพลาดการประชุมสดก็ตาม
ข้อจำกัดที่เหนือปกติ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าตัวเลือกการปรับแต่งมีความซับซ้อนในตอนแรก
- มีขีดจำกัดของโทเค็น—หากเกินขีดจำกัดอาจทำให้การตอบกลับถูกตัดหรือเกิดข้อผิดพลาด
- อาจมีความล่าช้าเป็นครั้งคราวในการซิงค์การอัปเดตข้ามเครื่องมือที่เชื่อมต่อทั้งหมด
การตั้งราคาสูงเกินปกติ
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $29/เดือนต่อผู้ใช้ (ทดลองใช้ฟรี 7 วัน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวที่เหนือความคาดหมาย
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Supernormal ว่าอย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Supernormal คือการถอดความที่แม่นยำ แม้แต่ในภาษาโปรตุเกส และการจัดระเบียบบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติตามหัวข้อ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากเมื่อเตรียมเอกสารหลังการประชุมและสรุปเพื่อให้สอดคล้องกับทีมเทคนิค ฉันยังชื่นชมการผสานรวมกับ Google Meet อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้การบันทึกเริ่มต้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง อินเทอร์เฟซมีความสะอาดและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยได้มากเมื่อจัดการโครงการหลายโครงการ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Supernormal คือการถอดความที่แม่นยำ แม้แต่ในภาษาโปรตุเกส และการจัดระเบียบบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติตามหัวข้อ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากในการเตรียมเอกสารหลังการประชุมและสรุปเพื่อให้สอดคล้องกับทีมเทคนิค ฉันยังชื่นชมการผสานรวมกับ Google Meet ได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้การบันทึกเริ่มต้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง อินเทอร์เฟซมีความสะอาดและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยได้มากเมื่อต้องจัดการหลายโครงการพร้อมกัน
👀 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาแสดงให้เห็นว่า68% ของพนักงานกล่าวว่าการประชุมทีมที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุด นั่นคือเวลาที่สูญเสียไปมากมายซึ่งสามารถประหยัด ได้ด้วยการจัดการประชุมด้วยซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI!
10. Jamworks (เหมาะที่สุดสำหรับการสอนพิเศษส่วนตัวด้วยบัตรคำ)
ยังจดโน้ตเหมือนอยู่ในยุค 90 อยู่หรือเปล่า? พบกับ Jamworks นี่ไม่ใช่แค่แอปจดโน้ตธรรมดา—แต่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับการเรียนของคุณ มันบันทึกการบรรยาย สร้างโน้ตด้วย AI และแม้กระทั่งสร้างแฟลชการ์ดแบบโต้ตอบเพื่อช่วยให้คุณจดจำแนวคิดสำคัญได้ดียิ่งขึ้น
เหม่อลอยในชั้นเรียนอยู่หรือเปล่า? ต้องการทบทวนอย่างรวดเร็วก่อนสอบไหม? Jamworks พร้อมช่วยคุณแล้ว
Jamworks ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักเรียน นักการศึกษา และผู้เรียนที่เน้นการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น ซึ่งต้องการจดจำข้อมูลได้มากขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง ไฮไลท์ช่วงเวลาสำคัญระหว่างการบรรยายและสร้างเอกสารการศึกษาจากส่วนเหล่านั้นได้ทันที
ติวเตอร์ AI สามารถอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย แปลบันทึกเป็นหลายภาษา และทดสอบคุณด้วยแฟลชการ์ดที่ปรับแต่งได้ ระบบนี้สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้อย่าง Canvas และ Moodle เพื่อให้เนื้อหาของคุณสอดคล้องกัน
ความสามารถของ AI: Jamworks ใช้ AI ในการถอดเสียงการบรรยาย, ระบุหัวข้อสำคัญ, สร้างบัตรคำ, และให้บริการสอนพิเศษตลอด 24 ชั่วโมงผ่านผู้ช่วย AI ที่ปรับแต่งตามบุคคล
คุณสมบัติเด่นของ Jamworks
- บันทึกและถอดเสียงการบรรยายแบบเรียลไทม์—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นการเรียนรู้แทนที่จะต้องจดบันทึกอย่างเร่งรีบ
- ตรวจจับหัวข้อสำคัญโดยอัตโนมัติและแบ่งบทเรียนออกเป็นบทเพื่อความสะดวกในการนำทาง
- สร้างบันทึกการบรรยายคุณภาพสูงที่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะทำให้อาจารย์ประทับใจ
- สร้างบัตรคำด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อมคำถามและคำตอบที่สร้างโดยอัตโนมัติเพื่อการทบทวนที่ง่ายดาย
- ขอคำอธิบายเฉพาะบุคคลจากติวเตอร์ AI ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกภาษา
- เน้นส่วนสำคัญของการบรรยายและแปลงเป็นคำถามสำหรับการศึกษาหรือบัตรคำได้ทันที
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม LMS ยอดนิยม เช่น Canvas, Blackboard และ Moodle เพื่อการซิงค์ข้อมูลที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Jamworks
- ฟังก์ชันการบันทึกอาจมีความยุ่งยาก ต้องคลิกหลายครั้งเพื่อค้นหาและแชร์ลิงก์การประชุม
- เนื้อหาบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบันเสมอไป
- ปัจจุบันรองรับการใช้งานเฉพาะบุคคลเท่านั้น—ไม่มีการทำงานร่วมกันในตัวสำหรับการเรียนกลุ่มหรือบันทึกที่แชร์
ราคาของ Jamworks
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- ราคา: $18.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Jamworks
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jamworks ว่าอย่างไร
ความคิดเห็นในRedditระบุว่า:
ฉันขอแนะนำแอป jamworks จริงๆ! มันบันทึกการบรรยายของฉันและใช้ AI อัจฉริยะในการจดบันทึกให้ฉัน 🙂 นอกจากนี้ยังเพิ่งเปิดตัวแบบทดสอบสำหรับบันทึกของคุณด้วย!!
ฉันขอแนะนำแอป jamworks จริงๆ! มันบันทึกการบรรยายของฉันและใช้ AI อัจฉริยะในการจดบันทึกให้ฉัน 🙂 นอกจากนี้เพิ่งมีการเพิ่มฟีเจอร์แบบทดสอบสำหรับบันทึกของคุณด้วย!!
11. Krisp AI (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงประสบการณ์การประชุมด้วยการตัดเสียงรบกวน)
กำลังประสบปัญหาเสียงรบกวนหรือข้อมูลล้นเกินในระหว่างการประชุมอยู่หรือไม่? Krisp ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มันกรองเสียงรบกวน, บันทึกการสนทนา, และสร้างบันทึกการประชุม—เหมาะสำหรับบุคคลและทีม. Krisp ทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Zoom, Google Meet, และ Microsoft Teams—ไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอิน.
Krisp ไม่เพียงแต่ยกเลิกเสียงรบกวนเท่านั้น แต่ยังแยกเสียงพูด ตรวจจับเสียงสะท้อน และให้คุณเปิดใช้งานตัวกรองความชัดเจนของเสียงของคุณเองได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้เสียงของคุณชัดเจนอยู่เสมอ แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
ผู้ช่วยประชุม AI บันทึกการสนทนา ระบุผู้พูด และให้สรุปการโทรที่ดาวน์โหลดได้ สำหรับทีมแบบไฮบริดหรือระยะไกลในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน Krisp ช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงโดยไม่ต้องอัปเกรดฮาร์ดแวร์
ความสามารถของ AI: Krisp ใช้ AI เพื่อกำจัดเสียงรบกวนจากพื้นหลัง ยกเลิกเสียงสะท้อน แปลงสำเนียงเพื่อความชัดเจน และสร้างการถอดเสียงและสรุปแบบชาญฉลาดในเวลาจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Krisp AI
- ยกเลิกเสียงรบกวนในพื้นหลังแบบเรียลไทม์ด้วยการยกเลิกเสียงรบกวนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติด้วยข้อความที่สร้างโดย AI อย่างแม่นยำ
- สร้างบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่มีประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
- บันทึกการประชุมและเข้าถึงภายหลังเพื่อทบทวนหรือแบ่งปัน
- ใช้ AI เพื่อแปลงสำเนียงและปรับปรุงความชัดเจน
- เปิดใช้งานการยกเลิกเสียงสะท้อน การปรับปรุงเสียงพูด และการกรองเสียงรบกวนระหว่างช่องสัญญาณ
- ดาวน์โหลดบันทึกสรุปและข้อมูลเชิงลึกในระดับผู้พูด
ข้อจำกัดของ Krisp AI
- แผนฟรีจำกัดจำนวนสรุป AI ต่อวันและระยะเวลาการตัดเสียงรบกวน
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเป็นครั้งคราวกับการผสานการทำงานของแอปพลิเคชันบางตัว
- ตัวเลือกการแก้ไขในแอปที่จำกัดสำหรับบันทึกเสียงเมื่อเทียบกับเครื่องมือจดบันทึกเฉพาะทาง
ราคาของ Krisp AI
- ฟรี
- ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Krisp AI
- G2: 4. 7/5 (560+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Krisp ว่าอย่างไร
ความคิดเห็นในRedditระบุว่า:
ฉันใช้มันมาหลายปีแล้วจากบราซิล (มีเสียงสุนัขเห่าดังอยู่ทุกที่ตลอดเวลา) และมันทำงานได้ดีมาก เสียงรบกวนอื่นๆ ถูกกรองออกไปได้ดีกว่าเดิมอีก
ฉันใช้มันมาหลายปีแล้วจากบราซิล (มีเสียงสุนัขเห่าดังอยู่ทุกที่ตลอดเวลา) และมันทำงานได้ดีมาก เสียงรบกวนอื่นๆ ทั้งหมดถูกกรองออกไปได้ดีกว่าเดิมอีก
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ก่อนส่งคำเชิญประชุมนั้น ลองถามตัวเองว่า—เรื่องนี้สามารถส่งเป็นอีเมลได้หรือไม่? ถ้าใช่ ช่วยประหยัดเวลาของทุกคนและใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างความคิดของคุณหรือสรุปประเด็นสำคัญแทน!
🔎 การกล่าวถึงพิเศษ: เครื่องมือประชุม AI อีก 3 ตัวที่ควรค่าแก่การสำรวจ
แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะไม่ได้ติดอันดับ 11 อันดับแรกของเรา แต่พวกเขากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ และอาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับเพิ่มเข้าไปในชุดเครื่องมือการประชุมของคุณ
เวลาเท่าเทียม
💡 เหมาะที่สุดสำหรับ: การมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมและสมดุลระหว่างการประชุม เหตุผลที่โดดเด่น: Equal Time ใช้ AI ในการติดตามเวลาการพูดและทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมแบบไฮบริดและวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วย DEI ระบบจะเตือนผู้ที่พูดมากเกินไป กระตุ้นผู้เข้าร่วมที่เงียบ และนำเสนอการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมหลังการประชุม เหมาะสำหรับ: การประชุมผู้นำ การระดมความคิด และการตรวจสอบทีมแบบครอบคลุม
โน้ต
💡 เหมาะสำหรับ: การถอดเสียงที่รวดเร็วและรองรับหลายภาษาเหตุผลที่โดดเด่น: Notta สามารถถอดเสียงการประชุมได้มากกว่า 40 ภาษา และรองรับการอัปโหลดไฟล์เสียง/วิดีโอเพื่อถอดเสียงแบบค้นหาได้พร้อมเวลาที่ระบุ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมทั่วโลกที่ต้องการความแม่นยำแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อนเหมาะสำหรับ: การสัมภาษณ์ระหว่างประเทศ, การสัมมนาออนไลน์, และการวิจัยลูกค้า
ฟองอากาศ
💡 เหมาะสำหรับ: การทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอแบบอะซิงโครนัสพร้อมบันทึกโน้ต AI ที่ซิงค์กันเหตุผลที่โดดเด่น: Bubbles ผสมผสานการบันทึกหน้าจอกับโน้ตที่สร้างโดย AI ให้เพื่อนร่วมทีมสามารถแสดงความคิดเห็นที่สมบูรณ์พร้อมเวลาที่บันทึกไว้ได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับการลดความแออัดในการประชุมสดและรักษาการสื่อสารให้อยู่ในบริบทเดิม แม้จะเป็นการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเหมาะสำหรับ: การสาธิตผลิตภัณฑ์ การรีวิวเดโม และกระบวนการให้ข้อเสนอแนะแบบอะซิงโครนัส
ทำให้การประชุมมีความหมายด้วย ClickUp
มีการประชุมเกิดขึ้นมากกว่า 11 ล้านครั้งต่อวันในสหรัฐอเมริกา 55 ล้านครั้งต่อสัปดาห์ และมากกว่า 1,000 ล้านครั้งต่อปี! แต่เราต้องยอมรับว่า ไม่ใช่ทุกการประชุมที่นำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างแท้จริง
แม้จะมีผู้ช่วยประชุม AI ความท้าทายที่แท้จริงก็เริ่มต้นหลังจากการสนทนา—บันทึกประชุมกองพะเนิน สิ่งที่ต้องดำเนินการสูญหาย และการติดตามผลก็มักถูกมองข้าม
นี่คือจุดที่ ClickUp มอบความได้เปรียบที่แตกต่างอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ อีกหนึ่ง ผู้ช่วยจัดการประชุม แต่เป็นแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริง เชื่อมต่อโดยตรงกับโครงการและการสื่อสารของทีมคุณ
เพราะการประชุมควรขับเคลื่อนให้เกิดการลงมือทำ ไม่ใช่ความวุ่นวายมากขึ้น พร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนการพูดคุยให้กลายเป็นผลลัพธ์?
ลองใช้ ClickUp ฟรีและเปลี่ยนการประชุมของคุณวันนี้! 🎯