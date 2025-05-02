ค้นพบ 10 เครื่องมือสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ!74% ของนักข่าวต้องการรับข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมากขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์
แต่ทีมประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่กลับประสบปัญหาในการส่งมอบผลลัพธ์ ทำไม? เพราะการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องใช้เวลา ความพยายาม และทักษะการเล่าเรื่องที่โดดเด่น
โชคดีที่ AI พร้อมให้ความช่วยเหลือ เครื่องมือสร้างข่าวประชาสัมพันธ์อัจฉริยะด้วย AI เหล่านี้จะช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจ 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดในตลาด!
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ AI?
นักข่าวได้รับข้อเสนอข่าวหลายร้อยฉบับทุกเดือน และหากข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณอ่านเหมือน AI ที่กระตือรือร้นเกินไปซึ่งเพิ่งค้นพบคำคุณศัพท์ คุณไม่มีทางได้โอกาสเลย!
แต่คุณสามารถพลิกสถานการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองได้ดังนี้
- คุณภาพของเนื้อหา: เลือกผู้เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผลิตเนื้อหาที่เขียนได้ดี มีไวยากรณ์ถูกต้อง ฟังดูเป็นธรรมชาติและมืออาชีพ
- การปรับแต่ง:มองหาเครื่องมือสร้างย่อหน้าที่สามารถปรับให้เข้ากับน้ำเสียงของแบรนด์และคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมของคุณได้
- คุณสมบัติการแก้ไข: ค้นหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณแก้ไขเนื้อหา AIให้ตรงตามความต้องการของคุณ
- การกระจายสื่อ: ตรวจสอบว่าเครื่องมือมีการเชื่อมต่อกับ PR Newswire หรือ Business Wire หรือไม่
- ส่วนติดต่อผู้ใช้: มุ่งเน้นที่แพลตฟอร์มที่มีการควบคุมที่ใช้งานง่าย เพื่อให้คุณสามารถป้อนข้อความสำคัญและข้อมูลบริษัทของคุณได้อย่างง่ายดาย
- การผสานรวม: พิจารณาว่าเครื่องมือนี้สามารถทำงานร่วมกับระบบการตลาดที่คุณมีอยู่แล้วได้หรือไม่
ปัจจัยเหล่านี้ประกอบเป็นเครื่องมือเขียนข้อความโฆษณาด้วย AIที่เชื่อถือได้สำหรับการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าเพิ่งพอใจกับเครื่องมือสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ AI ตัวแรกที่คุณพบ ลองนำเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์เดียวกันไปทดสอบกับแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อค้นหาแพลตฟอร์มที่เหมาะกับเสียงของแบรนด์คุณมากที่สุดและต้องการการแก้ไขน้อยที่สุด
เครื่องมือสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบแบบสรุปอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|ClickUp
|การสร้างข่าวประชาสัมพันธ์อย่างครอบคลุมและการจัดการกระบวนการทำงาน
|การเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การผสานการทำงานมากกว่า 1000 รายการ, การติดตามงาน, และการทำงานอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ, แผนชำระเงินมีให้เลือกหลากหลาย
|ความเป็นต้นฉบับ. ai
|ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคลและหลายภาษา
|การปรับแต่งเสียงแบรนด์, การสนับสนุนหลายภาษา, การปรับโทนเสียง, และการปรับแต่งคำสั่ง
|จ่ายตามการใช้งาน: $30/2 ปี, Pro: $14.95/เดือน, Enterprise: $179/เดือน
|Hypotenuse AI
|ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO
|ร่างหลายฉบับ การผสานคำหลักอย่างเป็นธรรมชาติ และการปรับแต่งเพื่อ SEO
|พื้นฐาน: $150/เดือน, ราคาตามตกลงสำหรับแผน Pro และ Enterprise
|ง่ายสุดๆ AI
|การสร้างข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เริ่มต้น
|GPT-4 และ Claude 3 Opus รองรับหลายภาษา ปรับเปลี่ยนโทนเสียงได้ตามต้องการ พร้อมเทมเพลตมากกว่า 90 แบบ
|เริ่มต้น: $16/เดือน, ไม่จำกัด 50: $24/เดือน, ไม่จำกัด: $32/เดือน
|Copy. ai
|บทนำสร้างสรรค์สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์
|บทนำที่เป็นเอกลักษณ์ ปรับโทนเสียง การปรับแต่ง SEO และฟีเจอร์ "แนะนำเพิ่มเติมในลักษณะเดียวกัน"
|ฟรีตลอดไป, Starter: $49/เดือน, Advanced: $249/เดือน, Enterprise: ราคาตามตกลง
|โนชั่น เอไอ
|การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมกันและการบูรณาการกระบวนการทำงาน
|การร่างด้วยปัญญาประดิษฐ์, ปรับโทนเสียง, การแชร์แบบเรียลไทม์, และการเชื่อมโยงกับตัวติดตาม PR
|ฟรีตลอดไป, พลัส: $10/เดือน/ผู้ใช้, ธุรกิจ: $15/เดือน/ผู้ใช้, องค์กร: ราคาตามตกลง
|ลูกบอลตรรกะ
|การระดมความคิดและการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุม
|เครื่องมือสร้างเนื้อหา 200+ รายการ, ปรับโทน/สไตล์, คำพูดผู้นำ, และผสานรวมเครื่องมือ CRM/PR
|ฟรีตลอดไป, Pro: $9.99/เดือน, Premium: $19.99/เดือน, Business: ราคาตามตกลง
|EIN Presswire
|การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์
|การปรับแต่งคำค้นหา, รองรับหลายภาษา, และการจัดจำหน่ายไปยังนักข่าวและแพลตฟอร์มหลายพันแห่ง
|ฟรี: 25 ข่าวประชาสัมพันธ์/วัน, พื้นฐาน: $149/ข่าว, โปร+: $499/7 ข่าว, องค์กร: $999/20 ข่าว
|นักการตลาดมีเดีย
|การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์อย่างละเอียดพร้อมการเผยแพร่
|ข่าวประชาสัมพันธ์ที่สื่อให้ความสนใจ, การกระจายไปยังกว่า 580 ช่องทาง, การสร้างเนื้อหาตามบริบท, และ AI ที่ได้รับการฝึกฝนจากข่าวประชาสัมพันธ์กว่า 400,000 ฉบับ
|ระดับมืออาชีพ: 189 ดอลลาร์/ครั้ง, ระดับผู้บริหาร: 389 ดอลลาร์/ครั้ง, ระดับผู้อำนวยการ: 899 ดอลลาร์/ครั้ง, ระดับเอเจนซี่: ราคาตามตกลง
|เครื่องสร้างบทความ
|ข่าวประชาสัมพันธ์แบบยาวที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO
|การสร้างเนื้อหาแบบยาว, การค้นคว้าแบบเรียลไทม์, การสร้างเนื้อหาจำนวนมาก, และการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ/ไวยากรณ์
|ชำระเงิน: เริ่มต้นที่ $27/เดือน, ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
10 อันดับเครื่องมือสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย AI ที่ดีที่สุด
ตอนนี้เรามาเริ่มส่วนที่น่าตื่นเต้นและสำรวจตัวเลือกเครื่องมือสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกัน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมและการจัดการเวิร์กโฟลว์)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเป็นหลัก. แต่เมื่อพูดถึงการแข่งขันกับตัวสร้างข้อความ AI, ไม่มีอะไรสามารถเอาชนะได้.
การสร้างข่าวประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพไม่ใช่แค่การเขียนเท่านั้น — มันเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน การเลือกเวลาที่เหมาะสม และการทำให้แน่ใจว่าข้อความของคุณไปถึงสื่อที่เหมาะสมClickUp สำหรับทีมสื่อเปลี่ยนกระบวนการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เรียบง่ายและปราศจากความเครียด
แต่ว่ามันทำงานอย่างไรกันแน่?ClickUp Brainเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่เขียนอย่างดีภายในไม่กี่วินาที
เพียงกรอกรายละเอียดสำคัญของคุณ — งานอีเวนต์ กลุ่มเป้าหมาย และโทนที่ต้องการ — แล้วปล่อยให้ AI สร้างข่าวประชาสัมพันธ์คุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการเผยแพร่ในสื่อและเครื่องมือค้นหา ไม่ต้องกังวลกับทุกประโยคอีกต่อไป!
เมื่อคุณมีร่างที่มั่นคงแล้วClickUp Docsจะทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ แสดงความคิดเห็น และแท็กกันโดยใช้ @mentions
ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสร้างเวอร์ชันต่าง ๆ หรือการถามว่าใครเป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารสุดท้าย. ระบบควบคุมประวัติเวอร์ชันของ ClickUp ให้คุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเอกสารของคุณ.
ต้องการความคิดเห็นจากบรรณาธิการหรือทีมกฎหมายหรือไม่? ไม่มีปัญหา เพียงแค่แชร์เอกสารกับพวกเขาเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวที่เป็นระเบียบ ลาก่อน อีเมลยาวเหยียด!
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าข่าวประชาสัมพันธ์ถูกสร้างขึ้นตรงเวลาหรือไม่? เพียงแค่สร้างงานใน ClickUpและติดตามด้วยสถานะที่กำหนดเองเพื่อทราบว่าข่าวประชาสัมพันธ์ใดเสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ หรือยังไม่ได้เริ่มต้น
หากคุณต้องการยกระดับการจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณไปอีกขั้น ลองใช้ร่วมกับClickUp Automations แล้วคุณจะได้เครื่องมือสร้างงานอัตโนมัติที่ทำงานโดยไม่ต้องใช้มือ ช่วยให้คุณส่งมอบงาน มอบหมายงานติดตามผล ตั้งค่าการแจ้งเตือน หรือแม้แต่ส่งอีเมลไปยังสื่อและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทันทีเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ
ทำให้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับคุณ!แม่แบบข่าวประชาสัมพันธ์ ClickUpที่พร้อมใช้งานช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันทำให้กระบวนการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพง่ายขึ้น และรับรองว่าการจัดรูปแบบ สไตล์ และการสื่อสารยังคงตรงจุด
จากร่างที่สร้างโดย AI ไปจนถึงการกระจายข้อมูลอย่างง่ายดาย ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าที่นักประชาสัมพันธ์ทุกคนต้องมี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เขียนข่าวประชาสัมพันธ์คุณภาพสูงได้ในไม่กี่วินาทีด้วยการเขียนและวิเคราะห์ความรู้สึกด้วย AI จาก ClickUp Brain
- สร้างเอกสาร ClickUp Docs แบบรวมศูนย์เพื่อเก็บข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- เลือกการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Google Calendar และ Gmail เพื่อรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าและรับภาพรวมของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงของคุณ
- ส่งและรับอีเมลโดยตรงภายใน ClickUp ผ่านการจัดการโครงการด้วยอีเมล
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มาพร้อมกับช่วงการเรียนรู้เล็กน้อยในช่วงเริ่มต้น
- ไม่มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายในตัว
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเราต้องเสียเวลาไปกับการอัปเดตสถานะด้วยตนเองระหว่าง Jira กับเครื่องมืออื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา ด้วย ClickUp เราสามารถประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับงานซ้ำซ้อนได้หลายชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถเร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้เร็วขึ้น ด้วยการปรับปรุงการส่งต่องานระหว่างฝ่าย QA, ทีมเขียนเนื้อหาทางเทคนิค และฝ่ายการตลาด
2. ความเป็นต้นฉบับ. ai (เหมาะที่สุดสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ที่ปรับแต่งตามบุคคลและหลายภาษา)
เมื่อพูดถึงการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์คุณภาพสูงที่สะท้อนความเป็นตัวคุณอย่างแท้จริงOriginality.aiคือคำตอบ เราปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ เพื่อให้ทุกการประกาศมีความสมบูรณ์แบบ เป็นมืออาชีพ และสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างแท้จริง
เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่กำลังขยายสู่ตลาดโลกหรือผู้ที่ต้องการสื่อสารข้อความของตนอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ
ความเป็นต้นฉบับ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- กรอกรายละเอียดสำคัญของคุณ เช่น ข้อมูลบริษัทและรายละเอียดการประกาศ เพื่อสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ที่เขียนอย่างมืออาชีพพร้อมมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์
- สร้างข่าวประชาสัมพันธ์ในหลายภาษาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทั่วโลก
- ปรับโทนให้สอดคล้องกับการสื่อสารของแบรนด์คุณ—เป็นทางการ, เป็นกันเอง, หรืออะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างนั้น
- ใช้ฟีเจอร์ Finetune และปรับแต่งข้อความเริ่มต้นการเขียนจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ
ความเป็นต้นฉบับ ข้อจำกัดของ AI
- ไม่มีคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพคำค้นหาของเครื่องมือค้นหา
- ไม่มีเครือข่ายการจัดจำหน่าย
ความเป็นต้นฉบับ. การกำหนดราคา ai
- จ่ายตามการใช้งาน: ชำระครั้งเดียว 30 ดอลลาร์ สำหรับ 2 ปี
- ข้อดี: $14.95/เดือน
- องค์กร: 179 ดอลลาร์/เดือน
ความเป็นต้นฉบับ. คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 25+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่? 70%ของผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ประสบปัญหาในการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพจนได้รับการตีพิมพ์
3. Hypotenuse AI (เหมาะที่สุดสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO)
หากคุณรู้สึกเบื่อกับการจ้องหน้าเอกสารเปล่าทุกครั้งที่ต้องเขียนข่าวประชาสัมพันธ์Hypotenuse AIอาจช่วยคุณได้ เครื่องมือสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย AI นี้จะนำรายละเอียดข่าวของคุณมาวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ และสร้างร่างข่าวที่ขัดเกลาแล้วหลายฉบับภายในไม่กี่นาที
เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และนักการตลาดที่ต้องการข่าวประชาสัมพันธ์คุณภาพสูงอย่างรวดเร็วโดยไม่ลดทอนความถูกต้องหรือผลกระทบ
คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI
- สร้างหลายเวอร์ชันของ ข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถเลือกเวอร์ชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ผสานคำค้นหาอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อเพิ่มการมองเห็นในเครื่องมือค้นหา
- สร้างข่าวประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นหลายรายการ
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ด้านด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยมมุมฉาก
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- มีเส้นทางการเรียนรู้
การกำหนดราคา Hypotenuse AI
- พื้นฐาน: 150 ดอลลาร์/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ: กำหนดราคาเอง
- ธุรกิจอีคอมเมิร์ซระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Hypotenuse AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. ง่ายมาก. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เริ่มต้น)
หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและช่วยให้คุณเขียนข้อความโฆษณาด้วย AI ได้อย่างประสบความสำเร็จ สิ่งนี้อาจเหมาะกับคุณ
ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ นักการตลาด และสตาร์ทอัพEasy-Peasy.AIทำให้การสร้างข่าวประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 90 แบบและเนื้อหาที่สร้างโดย AI ขั้นสูง
ไม่ว่าคุณจะประกาศการเปิดตัวผลิตภัณฑ์, บรรลุเป้าหมายของบริษัท, หรือข่าวสารในวงการ, การรองรับหลายภาษาและโทนที่สามารถปรับแต่งได้ของมันจะทำให้ข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมพร้อมผลกระทบ
ง่ายสุดๆ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- สร้างข่าวประชาสัมพันธ์คุณภาพสูงภายในไม่กี่วินาทีด้วย GPT-4 และ Claude 3 Opus
- เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยการรองรับมากกว่า 40 ภาษา
- ปรับโทนให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และข้อความหลักของคุณ
- เข้าถึงเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า 90 แบบ เพื่อผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
ง่ายมาก ข้อจำกัดของ AI
- แผนฟรีอนุญาตให้สร้างได้เพียง 1 รุ่นต่อวัน
- จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเผยแพร่สื่อภายนอก
ง่ายสุดๆ การกำหนดราคาด้วย AI
- เริ่มต้น: 16 ดอลลาร์/เดือน
- ไม่จำกัด 50: $24/เดือน
- ไม่จำกัด: $32/เดือน
ง่ายนิดเดียว. คะแนนและรีวิวโดย AI
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📮ClickUp Insight:37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณไว้อย่างครบถ้วน
5. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทนำเชิงสร้างสรรค์สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์)
เคยประสบปัญหาในการเขียนบทนำของข่าวประชาสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบหรือไม่?Copy.aiช่วยคุณได้ ด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ เครื่องมือนี้จึงเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมสำหรับมืออาชีพด้านประชาสัมพันธ์ นักการตลาด และแบรนด์ที่ต้องการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดึงดูดความสนใจ
หากคุณต้องการดึงดูดนักข่าวตั้งแต่เริ่มต้น Copy.ai ช่วยให้คุณระดมความคิดมุมมองใหม่ๆ และสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดใจพร้อมปรับแต่ง SEO ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- สร้างอินโทรที่ไม่ซ้ำกันหลายแบบได้อย่างง่ายดาย เพียงป้อนชื่อบริษัทและประกาศของคุณ
- ปรับโทนให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ—เป็นทางการ เป็นกันเอง หรือน่าตื่นเต้น
- ปรับปรุงบทนำของคุณโดยการสร้างรูปแบบที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่คุณชอบด้วยฟีเจอร์ "คล้ายกับสิ่งนี้"
- ปรับปรุงอันดับข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณด้วยการปรับแต่ง SEO
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- เนื่องจากเครื่องมือนี้เน้นที่การแนะนำ อาจมีความจำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเองอย่างละเอียด
ราคาของ Copy.ai
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ขั้นสูง: 249 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
6. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์แบบร่วมมือและการผสานการทำงาน)
หากคุณชื่นชอบNotionสำหรับการจัดการโครงการ คุณจะชื่นชอบ Notion AI สำหรับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เช่นกัน ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI นี้จะช่วยระดมความคิด ร่าง แก้ไข และปรับปรุงข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณ—ทั้งหมดนี้ในขณะที่จัดระเบียบเอกสารของคุณอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด Notion AI ก็ทำให้กระบวนการเขียนของคุณรวดเร็ว เป็นธรรมชาติ และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- สร้างข่าวประชาสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบได้ในไม่กี่วินาทีด้วยการให้ข้อมูลสำคัญ
- ปรับโทนเสียง แก้ไขข้อผิดพลาด และเพิ่มความชัดเจนด้วยเครื่องมือ AI ในตัว
- เชื่อมโยงข่าวประชาสัมพันธ์กับเครื่องมือติดตาม PR, รายชื่อสื่อ และทรัพยากรการวางแผนกิจกรรม
- แชร์ร่างเอกสารแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมเพื่อการแก้ไขที่ง่ายดายผ่านความคิดเห็น
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ไม่มีการปรับแต่ง SEO
- มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้
ราคาของ Notion AI
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
7. LogicBalls (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุม)
หากการคิดไอเดียข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ รู้สึกเหมือนติดขัดด้านความคิดสร้างสรรค์LogicBallsคือคำตอบของคุณเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI นี้มีเครื่องมือสร้างเนื้อหาให้เลือกมากกว่า 200 รายการ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิด การร่าง และการปรับแต่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ นักการตลาด หรือสตาร์ทอัพที่ต้องการสร้างมุมมองข่าวที่น่าสนใจและทำให้การประกาศข่าวสารตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LogicBalls
- สร้างสรรค์หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ที่อิงข้อมูลและปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมของคุณ
- ปรับโทน, รูปแบบ, และภาษาให้เหมาะกับข้อความของแบรนด์คุณ
- เพิ่มคำพูดจากผู้นำในข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณเพื่อยกระดับคุณภาพ
- ทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือ CRM และ PR โดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานของคุณหยุดชะงัก
ข้อจำกัดของ LogicBalls
- ด้วยเครื่องมือมากกว่า 200 รายการ การค้นหาคุณสมบัติที่เหมาะสมอาจใช้เวลา
- ไม่มีการปรับแต่ง SEO
ราคาของ LogicBalls
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $9.99/เดือน
- พรีเมียม: 19.99 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ LogicBalls
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. EIN Presswire (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์)
หากคุณต้องการขยายการเข้าถึงของข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณEIN Presswireเป็นแพลตฟอร์มการกระจายข่าวที่ทรงพลังพร้อมเครือข่ายสื่อที่กว้างขวาง ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี มันจะเผยแพร่ข่าวของคุณไปยัง Google News, Bloomberg Terminals, เครือข่าย CBS และนักข่าวและบล็อกเกอร์นับพันคน นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังให้บริการทั้งหมดในราคาที่คุ้มค่า
คุณสมบัติเด่นของ EIN Presswire
- เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นในเครื่องมือค้นหาด้วยการวางคีย์เวิร์ดอย่างมีกลยุทธ์และเมตาดาต้า
- เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในหกภาษาเพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก
- เพิ่มการเปิดเผยด้วยการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณไปยังนักข่าวและแพลตฟอร์มออนไลน์นับพัน
ข้อจำกัดของ EIN Presswire
- การกำหนดเป้าหมายขั้นสูงและการวิเคราะห์ต้องการแผนชำระเงิน
ราคาของ EIN Presswire
- ฟรี: สร้างข่าวประชาสัมพันธ์ได้สูงสุด 25 ฉบับต่อวัน
- พื้นฐาน: $149/ข่าวประชาสัมพันธ์
- โปร+: $499 สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ 7 ฉบับ
- องค์กร: 999 ดอลลาร์ สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ 20 ฉบับ
การจัดอันดับและรีวิวของ EIN Presswire
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. MarketersMEDIA (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์อย่างละเอียดพร้อมระบบเผยแพร่ในตัว)
MarketersMEDIAเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ผสานรวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่สร้างโดย AI เข้ากับการกระจายสื่ออย่างไร้รอยต่อไปยังสื่อชั้นนำกว่า 500 แห่ง เช่น Google News, Yahoo และ Bloomberg Terminals
ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย AI ตัวแรกที่สร้างโดยบริษัทข่าว มันรับประกันเนื้อหาที่พร้อมสำหรับสื่อและได้รับความสนใจ สิ่งที่ทำให้เครื่องมือนี้แตกต่างคือการสร้างเนื้อหาที่เน้นบริบท ซึ่งคุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศของคุณ เช่น วันที่เปิดตัว กลุ่มเป้าหมาย และอื่นๆ
คุณสมบัติเด่นของ MarketersMEDIA
- รับรองการเผยแพร่ข่าวสารที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสื่อ ด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหาประชาสัมพันธ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนี้
- สร้างและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์จากแพลตฟอร์มเดียว ครอบคลุมสื่อมากกว่า 580 แห่ง
- บรรลุผลลัพธ์ที่ละเอียดและปรับแต่งได้ตามต้องการด้วยโมเดลที่อิงตามบริบท
- ใช้ประโยชน์จาก AI ที่ได้รับการฝึกฝนจากข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่แล้วกว่า 400,000 ฉบับ เพื่อสร้างเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่งและติดอันดับสูง
ข้อจำกัดของ MarketersMEDIA
- สร้างข่าวประชาสัมพันธ์ได้สูงสุดเพียงสามฉบับต่อวันด้วยแผนฟรี
ราคาของ MarketersMEDIA
- มืออาชีพ: $189/ครั้ง
- ผู้บริหาร: 389 ดอลลาร์/ครั้ง
- ผู้อำนวยการ: $899/ครั้ง
- โซลูชันสำหรับหน่วยงาน: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ MarketersMEDIA
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Article Forge (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์แบบยาวที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างข่าวประชาสัมพันธ์แบบยาวที่ช่วยประหยัดเวลาในการเขียนเป็นชั่วโมง ๆArticle Forgeอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ แม้ว่าจะไม่มีเครื่องมือสร้างข่าวประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ แต่คุณก็ยังสามารถสร้างเนื้อหาที่มีโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในไม่กี่นาที
เพียงเพิ่มคำแนะนำของคุณ เลือกจำนวนคำ แล้วปล่อยให้มันทำงานที่เหลือ Article Forge ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่มีผลกระทบและได้รับการปรับให้เหมาะสมกับ SEO เพื่อการมองเห็นสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ Article Forge
- สร้างข่าวประชาสัมพันธ์แบบยาวได้ทันทีด้วยส่วนที่มีโครงสร้าง
- เข้าถึงการวิจัยแบบเรียลไทม์ของ AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและทันเวลา
- สร้างข่าวประชาสัมพันธ์หลายฉบับพร้อมกันโดยใช้เครื่องมือสร้างแบบกลุ่ม
- ตรวจสอบความถูกต้องด้วยเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกและการตรวจจับไวยากรณ์ในตัว
ข้อจำกัดของ Article Forge
- ผลลัพธ์อาจไม่ดีเท่ากับเครื่องมือสร้างข่าวประชาสัมพันธ์เฉพาะทาง
ราคาของ Article Forge
- ชำระเงิน: เริ่มต้นที่ $27/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
บทความ ฟอร์จ คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ยกระดับเกมประชาสัมพันธ์ของคุณด้วย ClickUp
เครื่องมือสร้างข่าวประชาสัมพันธ์สามารถช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า ทำให้ข้อมูลกระชับ และเพิ่มโอกาสในการได้รับการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ แต่หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย AI ที่สามารถทำได้ทุกอย่าง — ทั้งเขียน จัดระเบียบ และจัดการงานต่างๆ — ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ด้วยความสามารถของ AI จาก ClickUp Brain, ClickUp Docs เป็นศูนย์กลางการร่วมมือของคุณ, และเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน, คุณจะไม่ต้องดิ้นรนในการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์อีกต่อไป. คุณยังสามารถติดตามเมื่อข่าวประชาสัมพันธ์ถูกเผยแพร่และตั้งการแจ้งเตือนติดตามผลได้!
ClickUp ช่วยให้คุณสื่อสารข้อความหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระบบ ต้องการทดลองใช้งานหรือไม่? สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!