10 ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลการสรรหาเพื่อจัดระเบียบและบริหารจัดการผู้สมัคร

สำหรับบางทีม การสรรหาบุคลากรดำเนินไปโดยอาศัยความทรงจำ
การโทรด่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โน้ตที่เขียนลวกๆ ระหว่างสัมภาษณ์ ประวัติย่อที่ใครสักคนสาบานว่าส่งไปแล้ว
รายละเอียดกระจายไปอย่างรวดเร็ว และในท่ามกลางทั้งหมดนี้ ผู้สมัครที่ดีก็หลุดลอยไป
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลการสรรหาบุคลากรถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั้นโดยเฉพาะ มันเป็นจุดศูนย์กลางในการค้นหา—ไม่ว่าจะเป็นชื่อ บทสนทนา ช่วงเวลา ทุกอย่างถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ง่ายต่อการค้นหาและดำเนินการต่อได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือ 10 ตัวเลือกที่มั่นคงและควรพิจารณา 👀
10 ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลการสรรหาบุคลากรที่โดดเด่นในพริบตา
|ชื่อเครื่องมือ
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ClickUp
|สร้างระบบการจ้างงานแบบรวมศูนย์พร้อมเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งได้, แท็ก, และแดชบอร์ด
|การจัดการบทบาทหลายอย่างและผู้สรรหาในหนึ่งพื้นที่ทำงาน
|แผนฟรีตลอดไป; มีแผนชำระเงินให้เลือก
|สามารถนำไปปฏิบัติได้
|คู่มือแนะนำผู้สรรหาบุคลากรผ่านกระบวนการที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมเครื่องมือตรวจสอบความสอดคล้องที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
|การปรับปรุงกระบวนการจ้างงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามกฎหมาย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $360/เดือน
|โรงเรือนเพาะปลูก
|จัดเตรียมกรอบการประเมินและเครื่องมือวิเคราะห์ความหลากหลายให้กับทีม
|ลดอคติและปรับปรุงความสม่ำเสมอในการประเมินผู้สมัคร
|ราคาตามความต้องการ
|Zoho Recruit
|ปรับตัวอย่างง่ายดายผ่านระบบอัตโนมัติ ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ และการจัดหาหลายช่องทาง
|การปรับแต่งกระบวนการทำงานโดยไม่เพิ่มภาระงานส่วนเกิน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $30/ผู้ใช้/เดือน
|ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Recruit CRM)
|สร้างสมดุลระหว่างการติดตามความสามารถของบุคลากรกับการส่งผลงานของลูกค้าภายใต้แบรนด์และการใช้พอร์ทัลแบบไม่มีตราสินค้า
|บริษัทจัดหางานที่มุ่งเน้นประสบการณ์ของลูกค้า
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $100/ผู้ใช้/เดือน
|มานาทัล
|จับคู่บทบาทกับผู้สมัครโดยใช้โปรไฟล์ที่เสริมด้วย AI และคำแนะนำที่ชาญฉลาด
|การจ้างงานที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีในหลากหลายพื้นที่
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/ผู้ใช้/เดือน
|ผู้รับคำสั่ง
|ทำให้การติดต่อและการค้นหาแหล่งข้อมูลเป็นอัตโนมัติโดยใช้แคมเปญอีเมลและข้อมูลเชิงลึกด้านการมีส่วนร่วม
|นักสรรหาบุคลากรเชิงรุกที่ขยายความพยายามในการติดต่อเชิงรุก
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $499/เดือน
|ค้นหา
|ค้นหาผู้สมัครที่หายากผ่านตรรกะบูลีน ข้อมูลการวิจัย และโปรไฟล์ที่ได้รับการเสริมข้อมูล
|การเข้าถึงกลุ่มคนที่มีความสามารถเฉพาะทางหรือกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการยอมรับ
|ราคาตามความต้องการ
|JobAdder
|ทำให้งานประจำวันง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต การดำเนินการแบบกลุ่ม และการซิงค์อุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อ
|นักสรรหาบุคลากรที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันและการเคลื่อนที่
|ราคาตามความต้องการ
|อัญมณี
|รักษาความสนใจของผู้สมัครที่ยังไม่พร้อมด้วยแคมเปญการดูแลระยะยาวและการวิเคราะห์
|การจ้างงานที่ขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์และการเติบโตของแหล่งบุคลากร
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $300/เดือน
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลการสรรหาบุคลากร?
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลการสรรหาที่เหมาะสมจะจัดระเบียบข้อมูลผู้สมัคร, อัตโนมัติงานที่น่าเบื่อ, และเหมาะกับเทคโนโลยีการสรรหาของทีมคุณ. เพื่อเลือกผู้ชนะ, ให้เน้นที่สิ่งที่คุณต้องการต่อไปนี้:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย:ช่วยให้การวางแผนทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย ช่วยประหยัดเวลาของทีมคุณจากการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
- ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง: ระบุผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวกรองที่แม่นยำ คำสำคัญ และการค้นหาตามทักษะ
- การจับคู่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เพิ่มความแม่นยำโดยการปรับให้ตรงโปรไฟล์ของผู้สมัครกับข้อกำหนดของงานผ่านอัลกอริทึมอัจฉริยะ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ซิงค์กับเว็บไซต์หางาน, LinkedIn และแพลตฟอร์มอีเมล เพื่อทำให้การสรรหาและการสื่อสารง่ายขึ้น
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: เร่งกระบวนการจ้างงานโดยจัดการงานที่ทำซ้ำ เช่น การอัปเดตสถานะและการนัดหมายสัมภาษณ์
- เครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่ง: ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และติดตามผลการสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: ช่วยให้สามารถจัดการผู้สมัครและงานต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้
- สถาปัตยกรรมแบบขยายได้: ปรับให้เข้ากับความต้องการในการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ลดความเร็วหรือฟังก์ชันการทำงาน
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุด
การจ้างงานที่ยอดเยี่ยมต้องการมากกว่าที่เก็บประวัติย่อ คุณต้องการเครื่องมือการสรรหาที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่าง ติดตามความคืบหน้า และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณทำอย่างนั้นได้ 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและทำงานร่วมกันในกระบวนการจ้างงานแบบครบวงจร)
คุณกำลังสลับไปมาระหว่างแท็บเบราว์เซอร์ 17 แท็บอย่างบ้าคลั่ง พยายามรวบรวมข้อมูลว่าผู้สมัครนักออกแบบ UI คนไหนบ้างที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เป็นคนที่ผลงานน่าประทับใจแต่การเชื่อมต่อวิดีโอไม่เสถียร หรือเป็นคนที่หัวหน้าทีมพัฒนาของคุณชมเชยในอีเมลที่คุณหาไม่เจอ?
การประชุมผู้บริหารในวันพรุ่งนี้กำลังใกล้เข้ามา และคุณมีเพียงข้อมูลที่กระจัดกระจายเท่านั้น 📊
เข้าสู่ClickUp: ศูนย์บัญชาการการจ้างงานของคุณ
โซลูชัน HRของClickUpผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เริ่มต้นด้วยการสร้างกระบวนการจ้างงานของคุณภายในClickUp Tasks ให้คิดว่าแต่ละตำแหน่งงานเป็นหนึ่งงาน เช่น 'ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า – ฝั่งตะวันออก' และสร้างงานย่อยสำหรับแต่ละขั้นตอนของการจ้างงาน
มอบหมายผู้สรรหา, กำหนดวันครบกำหนด, แนบประวัติหรือผลงาน, และทิ้งความคิดเห็นเพื่อให้บริบท
จากนั้นเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในClickUpเพื่อเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์นั้นให้กลายเป็นฐานข้อมูลที่แท้จริง เพิ่มฟิลด์เช่น 'ต้องการการสนับสนุนวีซ่า,' 'เขตเวลาที่ทับซ้อน,' หรือ 'ระยะเวลาแจ้งเตือนที่ต้องการ' เมื่อคุณต้องกรอกบทบาทห้าตำแหน่งพร้อมกันและต้องการดึงข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดที่พร้อมทำงานสัญญาและสามารถเริ่มงานได้ภายในสองสัปดาห์ คุณจะไม่ต้องค้นหาให้ยุ่งยาก
เพื่อให้เข้าใจทุกอย่างได้ในพริบตา ให้สลับระหว่างมุมมองต่างๆ ของ ClickUp 👇🏼
มุมมองบอร์ดของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการลากผู้สมัครข้ามขั้นตอนต่าง ๆ เช่น แหล่งที่มา, สัมภาษณ์, และคัดเลือก ในขณะเดียวกันมุมมองตารางของ ClickUpช่วยได้เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนที่คาดหวัง, บันทึกจากผู้สรรหา, หรือขั้นตอนของการจ้างงานระหว่างตำแหน่งงานต่าง ๆ
เมื่อถึงเวลาที่ต้องเจาะลึกClickUp Docsจะเก็บบริบทเพิ่มเติมทั้งหมดไว้ตรงที่คุณต้องการ สร้างเอกสารเพื่อรวบรวมการประเมินผลที่เป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกการสัมภาษณ์ หรือสรุปความคิดเห็น จากนั้นเชื่อมโยงเอกสารนั้นโดยตรงภายในงาน
สมมติว่าผู้จัดการฝ่ายรับสมัครงานให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียดหลังจากการสัมภาษณ์รอบคณะกรรมการ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลนั้นไว้ที่ศูนย์กลางและติดแท็กผู้สรรหาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้พวกเขาทราบโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
จากนั้นก็มีClickUp AutomationและAI Autopilot Agents ที่จะจัดการสิ่งที่คุณไม่อยากทำอย่างเงียบๆ
ตั้งกฎเช่น: เมื่องานย้ายไปที่ 'สัมภาษณ์สุดท้าย' ให้แจ้งเตือนผู้สรรหาและเพิ่มรายการตรวจสอบสำหรับขั้นตอนถัดไป หรือเมื่อผู้สมัครถูกทำเครื่องหมายว่า 'ปฏิเสธ' ให้กำหนดงานอีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติและย้ายตำแหน่งกลับไปที่ 'เปิด' สิ่งเหล่านี้มักจะถูกมองข้าม ตอนนี้จะไม่พลาดอีกต่อไป
หากคุณไม่ต้องการสร้างจากศูนย์ คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรของ ClickUp ได้ ซึ่งได้ถูกตั้งค่าไว้แล้วด้วยขั้นตอนการสรรหา, แม่แบบงาน, และมุมมองที่เหมาะสำหรับการสรรหาบุคลากร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ควบคุมการส่งต่องานในแต่ละขั้นตอนของการจ้างงาน: ตั้งค่าการพึ่งพาของงานใน ClickUpเพื่อไม่ให้ใครข้ามขั้นตอน เช่น การบล็อกการอนุมัติข้อเสนอจนกว่าจะมีการส่งข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด
- ติดแท็กและจัดกลุ่มผู้สมัครอย่างรวดเร็ว: ใช้แท็กของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบโปรไฟล์ตามทักษะ ประเภทบทบาท หรือความเร่งด่วน แท็กเช่น 'นักพัฒนา frontend' หรือ 'การแนะนำ' ช่วยให้ค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมได้เร็วขึ้น
- ซิงค์ CRM ของคุณเพื่อข้อมูลบริบทของผู้สมัคร: เชื่อมต่อ CRM ของคุณกับแพลตฟอร์มผ่านClickUp Integrations เพื่อ ดึงข้อความ, การโต้ตอบในอดีต, และรายละเอียดแหล่งที่มา
- กรองข้อมูลในกระบวนการของคุณตามสิ่งที่สำคัญ: ใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดมุมมองฐานข้อมูลของคุณ แสดงเฉพาะ 'ตำแหน่งงานที่เปิดรับในนิวยอร์ก' หรือ 'ผู้สมัครในรอบสุดท้าย' ไม่จำเป็นต้องเลื่อนดูอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
- ติดตามตัวชี้วัดการจ้างงานได้อย่างรวดเร็ว:สร้างแดชบอร์ดใน ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าของผู้สมัคร, แบนด์วิดท์ของผู้สรรหา, และระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตำแหน่งงาน
- สรุปโปรไฟล์ผู้สมัคร: ให้ClickUp Brainสแกนแบบฟอร์มใบสมัครที่ยาวหรือบันทึกการสัมภาษณ์ และดึงจุดเด่นสำคัญออกมา เช่น ประสบการณ์ ทักษะ และประเด็นที่ต้องระวัง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,440+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2เขียนเกี่ยวกับ ClickUp:
เช่นเดียวกับระบบการจัดการโครงการใด ๆ คุณต้องมีการวางแผนและตั้งค่า (เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณใช้ระบบในทางเดียวกัน) แต่เมื่อคุณมีสิ่งที่คุณต้องการไว้แล้ว ระบบก็ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้สะดวกมาก ๆ จริง ๆ แล้ว หนึ่งในสิ่งที่เราชื่นชอบเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งได้ พวกเขาให้บริการคุณสมบัติ Custom Field ที่ให้คุณสร้างฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณได้ และฟิลด์เหล่านี้จะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ นอกจากนี้ พวกเขายังมีแดชบอร์ดที่ให้คุณสร้างรายงานโดยกรองจากฟิลด์ที่กำหนดเองเหล่านั้นได้อีกด้วย มันยอดเยี่ยมมาก!
เช่นเดียวกับระบบการจัดการโครงการใด ๆ คุณต้องมีการวางแผนและตั้งค่า (เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณใช้ระบบในทางเดียวกัน) แต่เมื่อคุณมีสิ่งที่ต้องการหลัก ๆ อยู่ในที่เรียบร้อยแล้ว ระบบก็จะง่ายมากในการใช้งานและปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ ในความเป็นจริง หนึ่งในสิ่งที่เราชื่นชอบเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งได้สูง พวกเขามีคุณสมบัติ Custom Fields ที่ให้คุณสร้างฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณได้ และฟิลด์เหล่านี้จะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ นอกจากนี้ พวกเขายังมีแดชบอร์ดที่ให้คุณสร้างรายงานโดยกรองจากฟิลด์ที่กำหนดเองเหล่านั้นได้อีกด้วย มันยอดเยี่ยมมาก!
2. สามารถนำไปปฏิบัติได้ (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรายงาน)
การทำงานได้เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการสรรหาบุคลากรและนักวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในทีมของคุณตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบนี้จะนำคุณผ่านขั้นตอนการทำงานในการจ้างงานที่ถูกกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย รวบรวมรายละเอียดของผู้สมัครทุกคนอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การประกาศรับสมัครงานไปจนถึงการจ้างงานขั้นสุดท้าย ขั้นตอนจะเปลี่ยนไปยังแดชบอร์ดรายงานอย่างราบรื่น ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซที่ชัดเจนที่แสดงข้อมูลเมตริกการจ้างงานแบบเรียลไทม์และข้อมูลประสิทธิภาพของทีม พร้อมให้คุณดำเนินการได้ทันที
ระบบนี้ซิงค์กับเว็บไซต์หางานทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 70 แห่ง เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถจากทุกมุมโลก พร้อมด้วยพอร์ทัลแนะนำพนักงานที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถแนะนำผู้สมัครที่โดดเด่นที่สุดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถนำไปใช้ได้
- สร้างหน้าอาชีพที่มีแบรนด์อย่างมืออาชีพที่สอดคล้องกับสไตล์ของบริษัทคุณ
- ติดตามผู้สมัครผ่านกระบวนการรับสมัครที่ปรับแต่งได้ซึ่งปรับให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานเฉพาะของแต่ละแผนก
- สร้างเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ครอบคลุมโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ประหยัดเวลาในการตรวจสอบของทีมกฎหมายของคุณได้อย่างมหาศาล
- จัดตารางสัมภาษณ์ได้อย่างราบรื่นข้ามหลายเขตเวลาด้วยการซิงค์ปฏิทินอัจฉริยะ
ข้อจำกัดที่สามารถปฏิบัติได้
- ผู้ใช้พบปัญหาเกี่ยวกับการผสานระบบ API และการอัปโหลดประวัติการทำงาน
- มันไม่สามารถผสานการทำงานกับบริการประชุมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเช่น Zoom ได้ ทำให้การจัดตารางเวลาและดำเนินการสัมภาษณ์เป็นเรื่องที่ท้าทาย
- Workable ขาดฟังก์ชันCRM สำหรับการสรรหาบุคลากรที่แข็งแกร่งและตัวเลือกการปรับแต่ง
ราคาที่สามารถดำเนินการได้
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $360/เดือน
- พรีเมียร์: เริ่มต้นที่ $599/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวที่สามารถนำไปใช้ได้
- G2: 4. 5/5 (445+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (490+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Workable อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวถึง Workable:
ATS ที่ชื่นชอบที่สุดจนถึงตอนนี้ ใช้งานง่ายมาก ประหยัดเวลาในการฝึกอบรมและการนำไปใช้ได้มาก ระบบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับความไม่คาดคิดในการจ้างงานได้ ทีมสนับสนุนลูกค้าก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน พวกเขาตอบกลับอย่างรวดเร็วพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ATS ที่ชื่นชอบที่สุดจนถึงตอนนี้ ใช้งานง่ายมาก ประหยัดเวลาในการฝึกอบรมและการนำไปใช้ได้มาก ระบบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับความไม่แน่นอนในการจ้างงานได้ ทีมสนับสนุนลูกค้าก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน พวกเขาตอบกลับอย่างรวดเร็วพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีพัฒนาทักษะการสรรหาบุคลากรของคุณ
3. โรงเรือน (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายทีมด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง)
กำลังมองหาวิธีขจัดอคติในการจ้างงานพร้อมขยายทีมของคุณอยู่หรือเปล่า? Greenhouse คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลการสรรหาบุคลากรนี้จะเปลี่ยนผู้สัมภาษณ์ให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินอย่างเป็นระบบ ด้วยระบบคะแนนที่ปรับแต่งได้ซึ่งเน้นทักษะจริง ไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัว เรียกได้ว่าเป็นแนวทางที่สดใหม่และน่าประทับใจจริง ๆ!
คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าประสบการณ์ของผู้สมัครได้รับการปรับปรุงอย่างมากเช่นกัน—การสื่อสารอัตโนมัติช่วยให้ผู้สมัครทราบข้อมูลโดยไม่ต้องยกนิ้วของคุณเลย และลืมการส่งต่อข้อมูลที่อึดอัดระหว่างทีมไปได้เลย; อินเทอร์เฟซการทำงานร่วมกันช่วยให้ทุกคนตั้งแต่ผู้สรรหาไปจนถึงผู้จัดการการจ้างงานอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของโรงเรือนเพาะปลูก
- ออกแบบสกอร์การ์ดที่มาตรฐานการประเมินผู้สมัครงานให้สอดคล้องกันในทุกผู้สัมภาษณ์ ลดอคติที่ไม่ตั้งใจในกระบวนการสรรหา
- นำชุดสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครทุกคนต้องเผชิญกับคำถามที่สอดคล้องกันซึ่งปรับให้เหมาะสมกับข้อกำหนดเฉพาะของตำแหน่งงาน
- สร้างรายงานความหลากหลายและการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมซึ่งช่วยระบุจุดติดขัดที่ส่งผลกระทบต่อผู้สมัครที่ขาดการเป็นตัวแทน
- ติดตามประสิทธิภาพของทีมสัมภาษณ์ด้วยตัวชี้วัดที่แสดงว่าผู้สัมภาษณ์คนใดให้ข้อเสนอแนะที่ละเอียดและมีประโยชน์มากที่สุด
ข้อจำกัดของโรงเรือน
- ฟีเจอร์การกำหนดตารางเวลาด้วยตนเองขาดกฎเกณฑ์ ทำให้ผู้สมัครสามารถจองทุกช่วงเวลาที่มีอยู่ได้โดยไม่มีการเว้นระยะ
- ฟังก์ชันการค้นหาผู้สมัครใน Greenhouse ไม่มีความยืดหยุ่น โดยอนุญาตให้ค้นหาได้เฉพาะชื่อเท่านั้น ไม่รองรับการค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล
ราคาเรือนกระจก
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวโรงเรือน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,260+)
- Capterra: 4. 5/5 (730+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Greenhouse อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
Greenhouse ทำให้การสร้างและปรับแต่งกระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันสามารถปรับแต่งขั้นตอน อีเมล และการอนุมัติให้ตรงกับกระบวนการจ้างงานของเราได้อย่างแม่นยำ ประสบการณ์การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและชัดเจนว่าแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้สรรหาและผู้จัดการฝ่ายบุคคลโดยเฉพาะ มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับทุกประเภทงาน ตั้งแต่ตำแหน่งที่มีปริมาณงานสูงไปจนถึงการค้นหาเฉพาะทาง และเครื่องมือรายงานช่วยให้เราติดตามความคืบหน้าได้อย่างใกล้ชิด
Greenhouse ทำให้การสร้างและปรับแต่งกระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันสามารถปรับแต่งขั้นตอน อีเมล และการอนุมัติให้ตรงกับกระบวนการจ้างงานของเราได้อย่างแม่นยำ ประสบการณ์การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและชัดเจนว่าแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้สรรหาและผู้จัดการฝ่ายจ้างงานโดยเฉพาะ มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับทุกประเภทงาน ตั้งแต่ตำแหน่งที่มีปริมาณมากไปจนถึงการค้นหาเฉพาะทาง และเครื่องมือรายงานช่วยให้เราติดตามความคืบหน้าได้อย่างใกล้ชิด
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตามข้อมูลจาก LinkedIn บริษัทที่มีโปรแกรมการเลื่อนตำแหน่งภายในที่แข็งแกร่งมีอัตราการรักษาพนักงานสูงขึ้นถึง 2เท่าในระยะเวลาสองปี ฐานข้อมูลการสรรหาช่วยติดตามทักษะภายในและค้นหาบุคคลที่เหมาะสมเมื่อมีตำแหน่งว่าง
4. Zoho Recruit (เหมาะสำหรับทีมที่คำนึงถึงงบประมาณและต้องการการปรับแต่ง)
Zoho Recruit มอบฟังก์ชันการทำงานที่น่าประทับใจโดยไม่ต้องจ่ายราคาสำหรับองค์กร การปรับแต่งเป็นรากฐานสำคัญของซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรนี้ ช่วยให้ทีมสามารถปรับระบบให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ แทนที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างที่เข้มงวด
ต้องการฟิลด์สำหรับใบรับรองที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือการประเมินเฉพาะอุตสาหกรรมหรือไม่? ไม่มีปัญหา ทีมสรรหาขนาดเล็กจะชื่นชอบเป็นพิเศษที่อินเทอร์เฟซช่วยลดการคลิกและหน้าจอที่ไม่จำเป็น
แน่นอน การเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Zoho หมายถึงการเดินเรืออย่างราบรื่นหากคุณใช้เครื่องมืออื่น ๆ ของพวกเขาอยู่แล้ว
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Recruit
- ตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนซึ่งกระตุ้นให้เกิดการกระทำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลตามพฤติกรรมของผู้สมัครหรือการเปลี่ยนแปลงในโปรไฟล์
- ออกแบบแคมเปญอีเมลแบบมัลติทัชที่ช่วยดึงดูดกลุ่มผู้มีความสามารถที่ยังไม่พร้อมทำงานด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาที่ยาวนาน
- เข้าถึงแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมซึ่งแสดงข้อมูลการจ้างงานในแผนกต่างๆ สถานที่ และช่องทางการสรรหาบุคลากร
- ปรับใช้ชุดเครื่องมือการปฏิบัติตาม GDPR ที่ติดตั้งไว้เพื่อจัดการนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของผู้สมัครและคำยินยอม
ข้อจำกัดของ Zoho Recruit
- จำกัดการประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 20 คำถาม
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการผสานรวมและขาดคุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูง
- อินเตอร์เฟซดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรที่ใหม่กว่า
ราคาของ Zoho Recruit
สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กร
- ฟรี
- มาตรฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 60 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
สำหรับบริษัทจัดหางาน
- ฟรี
- มาตรฐาน: 30 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 60 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $90/เดือน ต่อการใช้งาน
Zoho Recruit คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (1,770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,015+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Recruit อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับเครื่องมือนี้:
ระบบมีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการต่าง ๆ การตั้งค่าการแยกวิเคราะห์ประวัติการทำงาน และการสร้างเทมเพลตสำหรับเกือบทุกขั้นตอนเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการแจ้งเตือน ราคาเองก็สมเหตุสมผลและยืดหยุ่นตามความต้องการในการจ้างงานของเรา หลังจากที่เคยใช้งานระบบ ATS หลายตัวมาก่อน ผมรู้สึกพอใจมากที่เราเลือก Zoho เป็นระบบ ATS ตัวถัดไป การสนับสนุนก็ยอดเยี่ยมมาก ผมได้รับการติดต่อติดตามผลอย่างสม่ำเสมอจากทีมพัฒนาธุรกิจของพวกเขา
ระบบมีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการต่าง ๆ การตั้งค่าการแยกวิเคราะห์ประวัติการทำงาน และการสร้างเทมเพลตสำหรับเกือบทุกขั้นตอนเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการแจ้งเตือน ราคาเองก็สมเหตุสมผลและยืดหยุ่นตามความต้องการในการจ้างงานของเรา หลังจากที่เคยใช้งานระบบ ATS อื่น ๆ มาหลายระบบ ผมรู้สึกพอใจมากที่เราเลือก Zoho เป็นระบบ ATS ตัวถัดไป การสนับสนุนก็ยอดเยี่ยมมาก ผมได้รับการติดต่อติดตามผลอย่างสม่ำเสมอจากทีมพัฒนาธุรกิจของพวกเขา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทุกครั้งที่คุณสูญเสียผู้สมัครที่มีศักยภาพสูงไปเพราะเวลาหรืองบประมาณ ให้ติดแท็กพวกเขาอย่างชัดเจนและเขียนบันทึกสั้น ๆ ภายในว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ครั้งหน้าที่ตำแหน่งที่คล้ายกันเปิดขึ้น คุณจะมีผู้ติดต่อที่พร้อมอยู่แล้ว
5. ระบบการสรรหาลูกค้า CRM (เหมาะสำหรับเอเจนซีที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้า)
Recruit CRM มุ่งเน้นที่แนวทางสองด้าน โดยให้ความสำคัญกับทั้งการสรรหาบุคลากรและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ลำดับอีเมลจะช่วยให้ทั้งผู้สมัครและลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้การดำเนินการด้วยตนเอง
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยเร่งการนำไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กำลังเปลี่ยนจากสเปรดชีต ระบบจับคู่งานด้วย AI แนะนำผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ลดเวลาที่นักสรรหาบุคลากรใช้ในการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล
นอกจากนี้ ตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์ให้เหมือนของตนเองช่วยให้เอเจนซี่สามารถรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์เมื่อแบ่งปันโปรไฟล์ผู้สมัครกับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร
- สร้างโปรไฟล์ผู้สมัครและชุดเอกสารการสมัครงานที่มีแบรนด์ของคุณ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานความเป็นมืออาชีพของเอเจนซี่ของคุณต่อลูกค้า
- จัดการคำสั่งงานผ่านกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการให้บริการลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงานของคุณ
- สร้างลำดับอีเมลอัตโนมัติที่ช่วยดูแลความสัมพันธ์ทั้งผู้สมัครและลูกค้าไปพร้อมกัน
- เข้าถึงการวิเคราะห์การจัดหางานที่เน้นให้เห็นว่าผู้สรรหา, อุตสาหกรรม, และประเภทของลูกค้าใดที่สร้างรายได้มากที่สุด
ข้อจำกัดของระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร
- คุณสมบัติระดับองค์กรที่จำกัดเมื่อเทียบกับระบบติดตามผู้สมัครงาน(ATS) ขนาดใหญ่
- ความสามารถในการรายงานของมันขาดตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงบางประการ
- การซิงค์ปฏิทินอาจเกิดความล่าช้าเป็นบางครั้งกับผู้ให้บริการบางราย
- ฟังก์ชันการค้นหาทำงานได้ดีที่สุดกับข้อมูลพนักงานที่มีโครงสร้างมากกว่าข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
ราคา CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร
- ข้อดี: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 150 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (435+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Recruit CRM อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผลมาก นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสัญญาแบบรายเดือนหมุนเวียนซึ่งถือว่าสดใหม่เมื่อทุกคนดูเหมือนจะต้องการสัญญาผูกมัด 12 เดือน ตั้งแต่ฉันได้ใช้ RecruitCRM การพัฒนาเป็นไปอย่างมหาศาลและฟีเจอร์ใหม่ๆ ก็ออกมาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าพวกเขามีแรงผลักดันในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นในยุคของ AI นี้ การสนับสนุนลูกค้ายังยอดเยี่ยมมาก คำถามต่างๆ ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และผู้จัดการบัญชีของฉันก็ยินดีที่จะโทรหาฉันเสมอเมื่อจำเป็น มันกำลังกลายเป็นศูนย์บริการครบวงจรอย่างรวดเร็ว ลดความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีจำนวนมาก ตอนนี้รวมถึงการเข้าถึงหลายช่องทาง การเชื่อมต่อข้อความใน LinkedIn การโทรทางโทรศัพท์ การเสริมข้อมูล ฯลฯ
ฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผลมาก นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสัญญาแบบรายเดือนหมุนเวียนซึ่งถือว่าสดใหม่เมื่อเทียบกับที่อื่นที่มักต้องการสัญญาผูกมัด 12 เดือน ตั้งแต่ฉันได้ใช้บริการ RecruitCRM การพัฒนาเป็นไปอย่างก้าวกระโดดและฟีเจอร์ใหม่ๆ ก็ออกมาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าพวกเขามีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นในยุคของ AI นี้ การสนับสนุนลูกค้ายังยอดเยี่ยมมาก คำถามต่างๆ ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการบัญชีของฉันก็พร้อมที่จะพูดคุยทางโทรศัพท์ทุกครั้งที่ต้องการ มันกำลังกลายเป็นศูนย์บริการครบวงจรอย่างรวดเร็ว ลดความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีหลายระบบ ตอนนี้รวมถึงการเข้าถึงหลายช่องทาง การเชื่อมต่อข้อความใน LinkedIn การโทรทางโทรศัพท์ การเสริมข้อมูล ฯลฯ
6. Manatal (เหมาะที่สุดสำหรับการจับคู่ผู้สมัครด้วย AI)
Manatal โดดเด่นด้วยความสามารถในการจับคู่ด้วย AI ที่ทรงพลัง ซึ่งเชื่อมโยงผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานได้อย่างแม่นยำ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลการสรรหาบุคลากรวิเคราะห์คำสำคัญ ข้อมูลเชิงบริบท ทักษะ ความสัมพันธ์ และแม้แต่รูปแบบความก้าวหน้าในอาชีพ
สำหรับองค์กรที่ดำเนินงานในระดับโลกเครื่องมือ AI สำหรับการสรรหาบุคลากรนี้ให้การสนับสนุนหลายภาษาเมื่อทำงานข้ามภูมิภาคต่างๆ เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้การส่งต่องานระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดกระบวนการสรรหา
คุณสมบัติเด่นของ Manatal
- เพิ่มข้อมูลโปรไฟล์ผู้สมัครโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องซึ่งดึงมาจากโปรไฟล์มืออาชีพสาธารณะ
- ร่วมมือกับทีมสรรหาบุคลากรต่าง ๆ ด้วยระบบแสดงความคิดเห็น แท็ก และการแจ้งเตือนในตัวที่ช่วยรักษาความต่อเนื่องของกระบวนการ
- ปรับใช้กระบวนการสรรหาที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งหรือแผนกต่างๆ โดยมีขั้นตอนและข้อกำหนดเฉพาะที่แตกต่างกัน
- สร้างและส่งจดหมายข้อเสนอโดยใช้เทมเพลต HRที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามการตอบรับและอำนวยความสะดวกในการเริ่มงาน
ข้อจำกัดของมานาทาล
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับขั้นตอนการทำงานและกระบวนการมีจำกัด
- การดำเนินการแบบกลุ่มขาดคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพบางประการสำหรับกระบวนการสรรหาที่มีปริมาณงานสูง
- แถบค้นหาไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหาผู้สมัครที่ถูกเก็บถาวรไว้ได้โดยไม่ยกเลิกการเก็บถาวรก่อน ซึ่งเพิ่มขั้นตอนให้กับกระบวนการ
ราคาของ Manatal
- มืออาชีพ: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนที่กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Manatal
- G2: 4. 8/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (135+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Manatal อย่างไรบ้าง?
คุณสมบัติโดยรวมยอดเยี่ยมมาก ทำให้การค้นหาผู้สมัครผ่าน Linkedin กลายเป็นเรื่องง่าย และผ่านกลุ่มผู้สมัครที่เราแบ่งปันกัน ฉันและเพื่อนร่วมงานสามารถใช้ประโยชน์จากผู้สมัครในอดีตของเราได้อย่างเต็มที่ ระบบง่ายมากในการย้ายผู้สมัครไปมา และทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
คุณสมบัติโดยรวมยอดเยี่ยมมาก ทำให้การค้นหาผู้สมัครผ่าน Linkedin เป็นเรื่องง่าย และผ่านกลุ่มผู้สมัครที่เราแบ่งปันกัน ฉันและเพื่อนร่วมงานสามารถใช้ประโยชน์จากผู้สมัครในอดีตของเราได้อย่างเต็มที่ การย้ายผู้สมัครไปมาและจัดระเบียบทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายมาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แยกความคิดเห็นออกเป็นหมวดหมู่ที่สามารถทำซ้ำได้ เช่น 'ความเหมาะสมทางเทคนิค' 'ความสอดคล้องทางวัฒนธรรม' และ 'รูปแบบการสื่อสาร' เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะสังเกตเห็นรูปแบบในความชอบของทีมและปิดกระบวนการจ้างงานได้เร็วขึ้น
7. Fetcher (เหมาะที่สุดสำหรับการสรรหาบุคลากรแบบอัตโนมัติเชิงรุก)
Fetcher AI ช่วยให้คุณค้นหาผู้สมัครงานผ่านการค้นหาอัจฉริยะที่ปรับให้เหมาะกับสิ่งที่ผู้สรรหาชอบ คุณสามารถส่งอีเมลที่มีเนื้อหาเฉพาะบุคคลไปยังหลายคนพร้อมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ส่วนขยาย Chrome ช่วยให้คุณเพิ่มผู้สมัครที่มีศักยภาพจาก LinkedIn หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ได้โดยตรงไปยังกระบวนการคัดเลือกของคุณใน Fetcher ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
นอกจากนี้ ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องติดต่อคนเดิมซ้ำหลายครั้ง แดชบอร์ดจะแสดงให้คุณเห็นว่าผู้สมัครมีปฏิสัมพันธ์กับการติดต่อของคุณอย่างไร ไม่ใช่แค่ตัวเลขพื้นฐานเท่านั้น วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งงานทางเทคนิคหรือเฉพาะทางที่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมักจะไม่ใช้เว็บไซต์หางานทั่วไป
คุณสมบัติเด่นของ Fetcher
- ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม รวมถึงอัตราการเปิดอ่าน อัตราการตอบกลับ และเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเป็นสัมภาษณ์ในทุกแคมเปญ
- ปรับปรุงพารามิเตอร์การค้นหาตามข้อมูลประสิทธิภาพที่แสดงให้เห็นว่าโปรไฟล์ผู้สมัครใดมีความผูกพันสูงสุด
- เข้าถึงกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณได้จากทุกที่ผ่านแอปพลิเคชันมือถือเพื่อการจัดการผู้สมัครที่สะดวกทุกที่ทุกเวลา
- กำหนดการสัมภาษณ์ได้โดยตรงผ่านการผสานปฏิทินแบบสองทางที่แสดงเวลาว่างแบบเรียลไทม์ให้กับผู้สมัคร
ข้อจำกัดของตัวดึงข้อมูล
- มุ่งเน้นไปที่การสรรหาบุคลากรภายนอกเป็นหลัก โดยมีฟีเจอร์การจัดการใบสมัครจากผู้สมัครภายในน้อยกว่า
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าAI ในกระบวนการสรรหาอาจคัดเลือกผู้สมัครที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านทักษะหรือประสบการณ์ที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน
- ระบบนิเวศการผสานรวมของมันยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม ATS ที่มีอยู่แล้ว
ราคาสินค้าสำหรับจัดส่ง
- การเติบโต: $499/เดือน
- ขยาย: 849 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวผู้รับงาน
- G2: 4. 6/5 (25+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fetcher อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2ที่ถูกทิ้งไว้สำหรับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลการสรรหาบุคลากรนี้:
Fetcher ช่วยลดความปวดหัวในการค้นหาผู้สมัครงานให้คุณ ทีมของพวกเขามีความสามารถในการนำคำแนะนำของคุณเกี่ยวกับการค้นหาไปปรับแต่งการค้นหาให้เหมาะกับคุณได้เป็นอย่างดี เราได้ทำการจ้างงานหลายครั้งผ่าน Fetcher และในฐานะผู้สรรหาบุคลากร ระบบนี้ทำให้ชีวิตของฉันง่ายขึ้นมาก! ระบบของพวกเขามีการผสานการทำงานกับ Chrome และระบบ ATS ของเราได้อย่างง่ายดาย!
Fetcher ช่วยลดความปวดหัวในการค้นหาผู้สมัครให้คุณ ทีมของพวกเขามีความสามารถในการนำคำแนะนำของคุณเกี่ยวกับการค้นหาไปปรับแต่งการค้นหาให้เหมาะกับคุณอย่างแท้จริง เราได้ทำการจ้างงานหลายครั้งผ่าน Fetcher และในฐานะผู้สรรหาบุคลากร ระบบนี้ทำให้ชีวิตของฉันง่ายขึ้นมาก! ระบบของพวกเขามีการผสานการทำงานกับ Chrome และระบบ ATS ของเราได้อย่างง่ายดาย!
8. SeekOut (ดีที่สุดสำหรับการค้นหาความสามารถที่ซ่อนอยู่ในสาขาเฉพาะทาง)
SeekOut รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น โปรไฟล์สาธารณะ, งานวิจัยทางวิชาการ, สิทธิบัตร, และเว็บไซต์เฉพาะทางเพื่อสร้างภาพรวมของผู้สมัครอย่างละเอียด
หากคุณกำลังจ้างวิศวกรหรือตำแหน่งทางเทคนิค คุณจะชื่นชอบความสามารถในการค้นหาเฉพาะเจาะจงตามภาษาการเขียนโค้ด เฟรมเวิร์ก และผลงานทางเทคนิคที่ผู้สมัครได้ทำไว้จริง
และแตกต่างจากฐานข้อมูลที่มีข้อมูลล้าสมัย SeekOut จะอัปเดตโปรไฟล์ผู้สมัครอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณทำงานกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอ แทนที่จะเป็นข้อมูลเก่าหรือหมดอายุ
คุณสมบัติเด่นของ SeekOut
- กรองผู้สมัครโดยใช้ตัวดำเนินการค้นหาแบบบูลีนขั้นสูงร่วมกับประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- วิเคราะห์กลุ่มผู้มีความสามารถที่เกี่ยวข้องผ่านข้อมูลเชิงลึกด้านความหลากหลายที่ช่วยสร้างรายชื่อผู้สมัครที่เป็นตัวแทนมากขึ้น
- ส่งออกโปรไฟล์ผู้สมัครที่ครอบคลุม พร้อมด้วยผลงานที่ผ่านการตรวจสอบและข้อมูลติดต่อ
- เพียงใส่รายละเอียดงานของคุณ แล้ว SeekOut จะคัดกรองผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดโดยอิงจากทักษะ ประวัติ และเป้าหมายการสรรหาของคุณ
ข้อจำกัดของ SeekOut
- มีการกำหนดขีดจำกัดจำนวนเครดิตการติดต่อที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้ และเครดิตเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในงวดถัดไป
- ผู้ใช้รายงานว่าหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ให้ไว้นั้นมักไม่ถูกต้อง
ราคาของ SeekOut
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SeekOut
- G2: 4. 5/5 (755+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (185+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SeekOut อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Seekout คือความสามารถในการค้นหาผู้สมัครที่หลากหลาย การทำงานในวงการเทคโนโลยี สัดส่วนของผู้หญิงต่อผู้ชายในสระผู้สมัครมักจะอยู่ที่ 1 ต่อ 2 ทำให้การหาผู้มีความสามารถที่หลากหลายเป็นเรื่องยาก ด้วยเครื่องมืออย่าง Seekout คุณสามารถค้นหาผู้สมัครที่หลากหลายที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็ว! ฉันยังชอบมากที่คุณสามารถเจาะลึกในฟีเจอร์การค้นหาได้อย่างละเอียด ฉันคิดว่ามันดีกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมอย่าง Linkedin
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Seekout คือความสามารถในการค้นหาผู้สมัครที่หลากหลาย การทำงานในวงการเทคโนโลยี สัดส่วนของผู้หญิงต่อผู้ชายในสระผู้สมัครมักจะอยู่ที่ 1 ต่อ 2 ทำให้การหาผู้มีความสามารถที่หลากหลายเป็นเรื่องยาก ด้วยเครื่องมืออย่าง Seekout คุณสามารถค้นหาผู้สมัครที่หลากหลายที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็ว! ฉันยังชอบมากที่คุณสามารถเจาะลึกในฟีเจอร์การค้นหาได้อย่างละเอียด ฉันคิดว่ามันดีกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมอย่าง Linkedin
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1901บริษัท National Cash Registerได้จัดตั้งทีม HR โดยเฉพาะทีมแรกหลังจากเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ หน้าที่ของพวกเขาคืออะไร? จัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน ปรับปรุงขวัญกำลังใจ และรักษาความสงบสุข พูดง่ายๆ ก็คือ 'ฝ่ายทรัพยากรบุคคล' รุ่นแรกนั่นเอง
9. JobAdder (ดีที่สุดสำหรับประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการสรรหา)
JobAdder ทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันตามขั้นตอนการทำงานประจำวันของนักสรรหาบุคลากร คุณจะสังเกตได้ทันทีว่ามันช่วยลดการคลิกที่ไม่จำเป็นและหน้าจอที่ไม่จำเป็นซึ่งเสียเวลาของคุณ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้หลายชั่วโมงด้วยฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริง เช่น การจัดการผู้สมัครหลายคนพร้อมกันการเข้าถึงเทมเพลตการปฐมนิเทศที่พร้อมใช้งาน และการตั้งค่าการติดตามผลอัตโนมัติที่ช่วยให้กระบวนการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องคอยดูแลตลอดเวลา
JobAdder มีความครอบคลุมเพียงพอที่จะจัดการกับกระบวนการสรรหาที่ซับซ้อน แต่ยังคงใช้งานง่ายพอที่สมาชิกใหม่ในทีมสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ JobAdder
- ย้ายผู้สมัครผ่านขั้นตอนการจ้างงานด้วยการดำเนินการเพียงคลิกเดียว ซึ่งจะกระตุ้นการแจ้งเตือนที่เหมาะสมและขั้นตอนถัดไป
- เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานบนมือถือที่ครอบคลุมซึ่งรักษาความเท่าเทียมกันของฟีเจอร์กับประสบการณ์บนเดสก์ท็อป
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากกว่า 200 รายการ รวมถึงเว็บไซต์หางาน ผู้ให้บริการประเมินผล และระบบปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- พัฒนาการจัดการประสิทธิภาพและรายงานความมีประสิทธิภาพที่สามารถระบุจุดติดขัดและเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีม
ข้อจำกัดของ JobAdder
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีน้อยกว่าคู่แข่งระดับองค์กรบางรายที่มีเครื่องมือสร้างหน้าอาชีพ
- การผสานรวมของแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะกับ LinkedIn และ Google Workspace ได้รับการรายงานว่าไม่น่าเชื่อถือหรือล้าสมัย
- เทมเพลตอีเมลขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูงบางประการ
ราคาของ JobAdder
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ JobAdder
- G2: 4. 4/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (155+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง JobAdder อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
ผมใช้ JobAdder มาเกินหกปีแล้ว – และมันก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่แรกเริ่ม ผมประทับใจทั้งซอฟต์แวร์และทีมงานที่อยู่เบื้องหลังอย่างเหมาะสม แพลตฟอร์มนี้ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการอัปเดตที่มีความหมายซึ่งช่วยปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานและประสบการณ์ผู้ใช้ได้จริง ๆ เวลาตอบสนองสำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคยอดเยี่ยม – รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และช่วยเหลือเสมอ ในฐานะผู้ที่ดำเนินธุรกิจจัดหางานมาหลายปี ผมพบว่า JobAdder เป็นโซลูชันที่ทรงพลังและสามารถขยายได้ตามความต้องการ เหมาะกับทั้งเอเจนซี่ขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ ผมไม่ลังเลที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์นี้เลย เป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานที่ยอดเยี่ยม
ผมใช้ JobAdder มาเกินหกปีแล้ว – และมันก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่แรกเริ่ม ผมประทับใจทั้งซอฟต์แวร์และทีมงานที่อยู่เบื้องหลังมันอย่างเหมาะสม แพลตฟอร์มนี้ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการอัปเดตที่มีความหมายซึ่งช่วยปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานและประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง เวลาการตอบกลับสำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคยอดเยี่ยม – รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และช่วยเหลือได้ดีเสมอ ในฐานะผู้ที่ดำเนินธุรกิจจัดหางานมาหลายปี ผมพบว่า JobAdder เป็นโซลูชันที่ทรงพลังและสามารถขยายได้ ซึ่งเหมาะกับทั้งเอเจนซีขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ ผมไม่ลังเลที่จะแนะนำมัน ผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่ได้รับการสนับสนุนโดยทีมงานที่ยอดเยี่ยม
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการจัดหาบุคลากรฟรีสำหรับผู้สรรหา
10. อัญมณี (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรที่มีความสามารถ)
Gem มุ่งเน้นไปที่แง่มุมของการสรรหาบุคลากรที่มักถูกมองข้าม: การรักษาความสัมพันธ์กับผู้สมัครที่ไม่ได้มองหางานในทันทีเป็นระยะเวลานาน Gem มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแคมเปญการสรรหาบุคลากรที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลซึ่งช่วยให้ผู้มีความสามารถยังคงมีส่วนร่วมจนกว่าจะมีโอกาสที่เหมาะสมเกิดขึ้น
การวิเคราะห์การตลาดการสรรหาบุคลากรช่วยให้เห็นภาพชัดเจนว่าข้อความและวิธีการใดที่สร้างอัตราการมีส่วนร่วมสูงสุด แพลตฟอร์มนี้สร้างฐานข้อมูลผู้สมัครที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งเก็บรักษาการโต้ตอบทั้งหมดไว้ตลอดเวลา สร้างความทรงจำขององค์กรแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สรรหาบุคลากร
คุณสมบัติเด่นของอัญมณี
- ดึงข้อมูลผู้สมัครโดยตรงจาก LinkedIn และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่รักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ประสานงานกิจกรรมของทีมพร้อมการมองเห็นในทุกจุดสัมผัสของผู้สมัคร ป้องกันการติดต่อซ้ำซ้อนหรือการสื่อสารที่ตกหล่น
- เข้าถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการสรรหาที่แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนของการสรรหาบุคลากรตามกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของอัญมณี
- มุ่งเน้นไปที่การค้นหาและบ่มเพาะเป็นหลัก และไม่มีเทมเพลต ATSให้บริการ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซของ Gem ล้าสมัยหรือดูรก
- จำเป็นต้องผสานรวมกับระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) เพื่อการจัดการวงจรการสรรหาบุคลากรอย่างสมบูรณ์
การกำหนดราคาอัญมณี
- สตาร์ทอัพ: $300/เดือน
- การเติบโต: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวอัญมณี
- G2: 4. 8/5 (220+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gem ว่าอย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลการสรรหาบุคลากรนี้:
ผลิตภัณฑ์การจัดหาและการวิเคราะห์ข้อมูลของ Gem นั้นใช้งานง่ายมาก – เราสามารถให้พนักงานใหม่เริ่มใช้งานได้ภายในหนึ่งหรือสองวัน และไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทีมวิเคราะห์ภายนอกเพื่อดึงข้อมูลและตัวชี้วัดที่สำคัญออกมา พวกเขายังยอดเยี่ยมในการรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วอีกด้วย!
ผลิตภัณฑ์การจัดหาและการวิเคราะห์ข้อมูลของ Gem นั้นใช้งานง่ายมาก – เราสามารถให้พนักงานใหม่เริ่มใช้งานได้ภายในหนึ่งหรือสองวัน และไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทีมวิเคราะห์ภายนอกเพื่อดึงข้อมูลและตัวชี้วัดที่สำคัญออกมา พวกเขายังยอดเยี่ยมในการรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วอีกด้วย!
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ติดตามเหตุผลที่ผู้สมัครรับหรือปฏิเสธข้อเสนองาน นอกเหนือจากค่าตอบแทนและตำแหน่งแล้ว พวกเขากำลังเข้าร่วมบริษัทขนาดเล็กเพื่อความเป็นอิสระหรือไม่? พวกเขากำลังเลือกบทบาทแบบไฮบริดหรือทำงานทางไกลหรือไม่? จับรายละเอียดเหล่านี้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถค้นหาได้ในซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณ—ซึ่งจะช่วยปรับปรุงข้อความข้อเสนอคุณค่าของพนักงาน (EVP) และการกำหนดขอบเขตของบทบาทงาน
ควบคุมกระบวนการจ้างงานของคุณด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลการสรรหาทุกตัวในรายการนี้ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะส่วนของปริศนาการจ้างงาน
บางคนมุ่งเน้นการเข้าถึงผู้สมัคร บางคนโดดเด่นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการ แต่หากเป้าหมายของคุณคือการบริหารจัดการทุกขั้นตอนของการจ้างงานอย่างครบวงจร โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือสูญเสียบริบท ClickUp คือตัวเลือกที่โดดเด่นเหนือใคร
ClickUp รวมการติดตามผู้สมัคร การทำงานตามบทบาท การทำงานร่วมกันของผู้สรรหา และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ปรับแต่งได้
มันช่วยให้กระบวนการของคุณคมชัดและสามารถปรับขนาดได้ ตั้งแต่การติดแท็กผู้สมัครไปจนถึงการติดตามผลอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบทบาท เชื่อมโยงความคิดเห็นโดยตรงภายในงาน และใช้มุมมองที่กรองแล้วเพื่อมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญในขณะนี้
คำถามที่พบบ่อย
นักสรรหาบุคลากรใช้ฐานข้อมูลอะไรบ้าง?
ผู้สรรหามักใช้ฐานข้อมูลเช่นระบบติดตามผู้สมัคร (ATS), เว็บไซต์หางาน (เช่น LinkedIn, Indeed, Monster), และแหล่งข้อมูลภายในเพื่อเก็บและจัดการข้อมูลของผู้สมัคร บางรายอาจใช้ฐานข้อมูลการสรรหาเฉพาะทางหรือเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ที่ออกแบบมาเพื่อการสรรหาบุคลากร
ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการสรรหาบุคลากรคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การสรรหาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรของคุณ แต่ตัวเลือกที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Greenhouse, Lever, Workable, iCIMS, และ BambooHR แพลตฟอร์มเหล่านี้มีคุณสมบัติเช่น การติดตามผู้สมัคร, การจัดตารางสัมภาษณ์, และการสื่อสารกับผู้สมัครเพื่อช่วยให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างราบรื่น
ATS เป็นฐานข้อมูลหรือไม่?
ใช่ ระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) ยังทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลการสรรหาบุคลากรด้วย โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลประวัติย่อของผู้สมัคร รายละเอียดการสมัคร ประวัติการติดต่อสื่อสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้สรรหาบุคลากรสามารถค้นหา กรอง และจัดการผู้สมัครได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
ระบบ ATS คืออะไรเมื่อเทียบกับ CRM?
ระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการใบสมัครงานและทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการติดตามผู้สมัครผ่านแต่ละขั้นตอนของการสรรหาบุคลากร ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ในการสรรหาบุคลากร หรือที่เรียกว่า CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร ถูกใช้เพื่อสร้างและบำรุงรักษาความสัมพันธ์กับผู้สมัครที่มีศักยภาพ แม้ในกรณีที่พวกเขายังไม่ได้สมัครงานในตำแหน่งใด ๆ ก็ตาม ในขณะที่ ATS เน้นการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ ระบบ CRM จะเน้นการขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์