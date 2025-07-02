Grok AI กับ DeepSeek: LLM ตัวไหนดีกว่ากัน?

คุณมีงานที่ต้องทำให้เป็นอัตโนมัติ ข้อมูลเชิงลึกที่ต้องนำมาเปิดเผย และไม่มีเวลาทดสอบเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทุกตัวที่อ้างว่าทำได้ทุกอย่าง โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่ด้อยประสิทธิภาพจะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดและกลายเป็นอุปสรรคอย่างรวดเร็ว
เมื่อตัวเลือกคือ Grok AI กับ DeepSeek ง่ายที่จะติดอยู่ในรายการคุณสมบัติโดยไม่มีคำตอบที่ชัดเจน
อันไหนที่คุ้มค่ากับเวลาและความไว้วางใจของคุณ? มาดูกันว่าโมเดลไหนสามารถแก้ปัญหาในโลกจริงได้ เช่น การให้เหตุผล, การทำงานอัตโนมัติ, และการผสานรวม นอกจากนี้ อย่าพลาดตัวเลือกพิเศษในตอนท้าย—ซึ่งให้คุณเข้าถึง LLM หลายตัวในหนึ่งเดียว (ใช่แล้ว, มันคือClickUp)! 😉
Grok AI vs. DeepSeek ในมุมมองเปรียบเทียบ
|เกณฑ์
|กร็อก เอไอ
|DeepSeek
|โบนัส:ClickUp AI
|นักพัฒนา
|xAI (ทีมปัญญาประดิษฐ์ของอีลอน มัสก์)
|DeepSeek (บริษัทปัญญาประดิษฐ์จีน)
|ClickUp (ใช้ประโยชน์จากโมเดล GPT ของ OpenAI ที่อยู่เบื้องหลัง)
|แบบจำลองการเข้าถึง
|แบบเสียค่าใช้จ่าย, ซอร์สปิด (ต้องสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม) พร้อมเวอร์ชันฟรีเมียม
|ฟรี, โอเพนซอร์ส
|เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ; ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม ClickUp ในฐานะฟีเจอร์เสริม (ClickUp AI)
|สถาปัตยกรรม
|การผสมผสานของผู้เชี่ยวชาญ (Mixture-of-Experts, MoE)
|การผสมผสานของผู้เชี่ยวชาญ (Mixture-of-Experts, MoE)
|พัฒนาบนพื้นฐานของ GPT-4 (OpenAI LLM ผ่านการผสานรวม API)
|ขนาดของแบบจำลอง
|ไม่เปิดเผย, ขนาดใหญ่มาก
|พารามิเตอร์ทั้งหมด 671 พันล้านตัวแปร, 37 พันล้านตัวแปรที่ใช้งานต่อโทเค็น
|สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมของ GPT-4 (พารามิเตอร์ประมาณ 175 พันล้านตัว)
|ข้อมูลการฝึกอบรม
|ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก X และข้อมูลสังเคราะห์
|14. โทเค็น 8 ล้านล้านหน่วย และความสามารถในการรองรับหลายภาษา
|สืบทอดมาจากชุดข้อมูลของ GPT-4 + เรียนรู้จากพื้นที่ทำงานของคุณในฐานะ AI ที่ตระหนักถึงบริบท
|หน้าต่างบริบท
|สูงสุด 128K โทเค็น
|สูงสุด 128K โทเค็น
|สูงสุด 128K โทเค็น
|ความสามารถในการใช้เหตุผล
|เชี่ยวชาญในการให้เหตุผลทีละขั้นตอนด้วยเครื่องมืออย่าง 'DeepSearch' และ 'Big Brain Mode'
|มีความแข็งแกร่งในการประมวลผลความคิดเชิงลำดับขั้นตอน แต่ยังไม่เป็นธรรมชาติในการใช้ถ้อยคำ
|สูง—สนับสนุนการสรุป, การดึงข้อมูลการกระทำ, และการแนะนำอย่างชาญฉลาดข้ามงาน
|การเขียนเชิงสร้างสรรค์
|การตอบสนองที่น่าสนใจและเหมือนมนุษย์; เหมาะสำหรับการเล่าเรื่อง
|ประสิทธิภาพดี แต่ไม่น่าดึงดูดเท่า Grok
|แข็งแกร่งและหลากหลาย—สามารถสร้างโครงร่างบล็อก, คิดค้นไอเดีย, และเขียนเนื้อหาที่เหมาะกับบทบาท
|ความชำนาญในการเขียนโปรแกรม
|ทำงานได้ดีกว่า DeepSeek ในงานเขียนโค้ดและสร้างโค้ดที่มีโครงสร้างที่ดีกว่า
|ความสามารถในการเขียนโค้ดเพียงพอแต่ตามหลัง Grok
|สามารถช่วยในการจัดทำเอกสารและการสร้างโค้ดเบื้องต้นได้ แต่ไม่สามารถทดแทน IDE แบบเต็มรูปแบบได้
|ประโยชน์ใช้สอยในโลกจริง
|ความโปร่งใสที่เหนือกว่าและน้ำเสียงที่เป็นกันเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานด้านเทคนิคและงานในโลกแห่งความเป็นจริง
|มีประสิทธิภาพสำหรับสาขา STEM เช่น คณิตศาสตร์และการเขียนโค้ด เน้นความถูกต้อง
|ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อใช้งานในเอกสาร งานที่ต้องทำ ความคิดเห็น และสรุปในกระบวนการทำงาน
Grok AI คืออะไร?
Grok AI เป็นแชทบอท AI ที่พัฒนาโดย xAI สร้างขึ้นบนโมเดลภาษา Grok-1 ซึ่งมีพารามิเตอร์ 33 พันล้านตัว และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์โดยการเข้าถึงข้อมูลจากเว็บและ X (เดิมคือ Twitter)
แพลตฟอร์มนี้เป็นที่รู้จักในด้านบุคลิกที่ฉลาดแกมเจ้าเล่ห์และท้าทาย ซึ่งสามารถตอบคำถามที่แชทบอทอื่นอาจหลีกเลี่ยงได้ มันผสมผสานอารมณ์ขัน การเสียดสี และความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นสูง เพื่อมอบประสบการณ์การโต้ตอบที่เข้าใจง่ายและน่าดึงดูดใจ
นอกจากนี้ยังเป็นแบบหลายรูปแบบ หมายความว่าสามารถจัดการได้ทั้งข้อความและรูปภาพ เช่น การสร้างโค้ดจากภาพหน้าจอหรือการแยกแยะภาพประกอบ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การออกแบบของ Grok 3 ได้แรงบันดาลใจมาจากAI ในนิยายเช่น Deep Thought จาก The Hitchhiker's Guide to the Galaxy และ JARVIS จาก Iron Man โดยมีเป้าหมายเพื่อผสมผสานความเฉลียวฉลาดเข้ากับประโยชน์ใช้สอยที่พบได้ยากในโมเดลอื่นๆ
คุณสมบัติของ Grok AI
Grok AI ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการคำตอบที่รวดเร็วและเรียลไทม์ พร้อมด้วยทัศนคติที่โดดเด่น นี่คือเหตุผลที่คุณควรลองใช้ Grok AI 👇
คุณสมบัติ #1: เทคโนโลยี DeepSearch
เมื่อการสรุปแบบง่ายไม่เพียงพอ Grok's DeepSearch จะเข้ามาช่วย มันรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก X กับแหล่งข้อมูลออนไลน์หลายแหล่งเพื่อสร้างคำตอบที่ละเอียดครอบคลุมหลายมุมมอง
ความโปร่งใสของ Grok ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง มันระบุอย่างชัดเจนว่าข้อมูลมาจากไหนและวิธีการที่มันได้ข้อสรุป นักวิจัย นักวิเคราะห์ และนักเรียนได้รับประโยชน์จากการติดตามระดับนี้ในวิธีที่โมเดลที่ไม่โปร่งใสไม่สามารถให้ได้
คุณสมบัติ #2: การคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและการแก้ปัญหา
Grok 3 มีทักษะการให้เหตุผลที่แข็งแกร่งด้วยการเรียนรู้แบบเสริมแรงและหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่ถึงหนึ่งล้านโทเคน
มันสามารถประมวลผลและเก็บข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะสำหรับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน, ทำความเข้าใจเอกสารยาว, หรือทำตามคำแนะนำที่มีหลายขั้นตอนและละเอียดอ่อน ในเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการและเทคนิค Grok มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับแบบจำลองชั้นนำในด้านตรรกะและการแก้ปัญหา
คุณสมบัติที่ 3: ตัวช่วยเปรียบเทียบโค้ดและความหนาแน่นของคำหลัก
สำหรับวิศวกรและทีมพัฒนา Grok มีเครื่องมือเปรียบเทียบโค้ดแบบอินไลน์ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณระบุความแตกต่างระหว่างไฟล์ เวอร์ชัน หรือที่เก็บโค้ดได้อย่างรวดเร็ว—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบ pull request หรือติดตามการแก้ไขบั๊กในแต่ละรอบ มันช่วยประหยัดเวลาในแต่ละการสร้างโค้ด ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเห็นผลอย่างรวดเร็ว
Grok นำเสนอเครื่องมือวัดความหนาแน่นของคำหลักที่รวมอยู่ในอินเทอร์เฟซสำหรับนักการตลาด ผู้สร้างเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO) เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบความถี่ของคำหลักในเอกสารหรือหน้าเว็บ ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับการมองเห็นที่ดีขึ้นในการค้นหา โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ SEO ภายนอก
DeepSeek คืออะไร?
DeepSeek เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง มีความสามารถในการให้เหตุผลที่แข็งแกร่ง และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) โดยใช้ประโยชน์จาก LLM แบบโอเพนซอร์สเพื่อทำงานที่ซับซ้อน เช่น การเขียนโค้ด การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การสร้างเนื้อหา และการสนับสนุนลูกค้า
แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมที่ชาญฉลาด ซึ่งรวมถึง Mixture-of-Experts (MoE) และ Multi-head Latent Attention (MLA) ซึ่งหมายความว่ามันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้พลังงานการคำนวณมาก ดังนั้น หากคุณต้องการประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ที่สูง DeepSeek เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
🔍 คุณรู้หรือไม่? DeepSeek พัฒนาโดยทีมงานที่ตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้และได้กลายเป็นคำตอบของจีนสำหรับโมเดลสไตล์ GPT อย่างรวดเร็วคุณสามารถใช้เครื่องมือ AI นี้ได้ทั้งในเชิงวิชาการและการค้า ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักพัฒนาที่กำลังมองหา AI ที่เข้าถึงได้แต่ทรงพลัง
คุณสมบัติของ DeepSeek
DeepSeek ถูกออกแบบมาเพื่อความแม่นยำ, ตรรกะที่ซับซ้อน, และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง. อยากรู้ไหมว่าฟีเจอร์ของมันสามารถแก้ไขปัญหา AI ได้อย่างไร? มาทำความเข้าใจให้ดีขึ้นกันเถอะ. ⚓
คุณสมบัติ #1: สถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการให้เหตุผล
โมเดลเช่น DeepSeek R1 และ DeepSeek V3 ถูกสร้างขึ้นเพื่อการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะและการวิเคราะห์ที่ตระหนักถึงบริบท ต่างจากระบบ AI แบบดั้งเดิม โมเดลเหล่านี้สามารถอธิบายได้ว่าการตัดสินใจได้มาอย่างไร ซึ่งให้ความโปร่งใสที่คุณต้องการเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ การระบุความผิดปกติในข้อมูลทางการเงิน หรือการถอดรหัสรูปแบบในรายงานด้านการดูแลสุขภาพ มันจะนำคุณไปทีละขั้นตอนผ่าน 'เหตุผล'
คุณสมบัติ #2: เครื่องมือการตีความและกลไกการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สิ่งที่ทำให้ DeepSeek แตกต่างคือชั้นการตีความของมัน แทนที่จะตัดสินใจในกล่องดำ มันจะอธิบายให้เห็นภาพว่าข้อมูลจุดใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของมัน และพาคุณผ่านกระบวนการคิดของมันไปพร้อมกัน สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในสาขาที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การจ้างงาน หรือการตรวจสอบตามกฎระเบียบ ที่การเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจนั้นสำคัญพอ ๆ กับการตัดสินใจเอง
นอกจากนี้ ยังขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้แบบเสริมแรงจากข้อเสนอแนะของมนุษย์ (RLHF) และอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนขั้นสูงซึ่งหมายความว่าทางเลือก AI ของ Grokนี้สามารถปรับปรุงตัวเองได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง ทำให้มีความเป็นอิสระสูงและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานแบบเรียลไทม์ เช่น การประเมินความเสี่ยง
คุณสมบัติ #3: การเข้าถึงแบบโอเพนซอร์ส
สำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่น DeepSeek มีโมเดลโอเพนซอร์สให้เลือกใช้ คุณสามารถปรับแต่ง สร้างต่อยอด และขยายการใช้งานได้โดยไม่ต้องผูกมัดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการนำปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณโดยไม่สูญเสียการควบคุม
นอกจากนี้ ยังใช้พลังงานน้อยลงโดยไม่ลดประสิทธิภาพ—เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและทีมขนาดเล็กที่ต้องการ AI ที่ทรงพลังโดยไม่ต้องลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานมากมาย
Grok AI เทียบกับ DeepSeek: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Grok AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ความรู้เชิงลึกอย่างรวดเร็วผ่านการสนทนา ในขณะที่ DeepSeek มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์แบบหลายรูปแบบ คิดถึง Grok เป็นเหมือนผู้ช่วยที่คิดเร็วของคุณ และ DeepSeek เป็นนักวิเคราะห์ที่อธิบายเหตุผลเบื้องหลังข้อมูล
ตอนนี้เรามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลเหล่านี้กัน:
คุณสมบัติ #1: ความสามารถในการใช้งาน
มาเริ่มกันที่พื้นฐาน—วิธีการที่แต่ละเครื่องมือจัดการกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน และประสบการณ์โดยรวมเป็นอย่างไรตั้งแต่ตอนที่คุณเข้าสู่ระบบ
กร็อก เอไอ
เมื่อพูดถึงการเข้าถึง Grok เป็นตัวเลือกที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าในสองตัวเลือกนี้ มันสามารถใช้งานได้บนเว็บ, iOS, Android, และแม้กระทั่งบน X โดยตรง ซึ่งทำให้มันมีการปรากฏตัวที่กว้างขวาง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือสไตล์การสนทนาของมัน การใช้มันรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับใครบางคนที่ฉลาดและรู้วิธีอธิบายสิ่งต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย ๆ
DeepSeek
ในทางกลับกัน DeepSeek เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค มันมีความสามารถแต่เน้นไปที่การแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์มากกว่า และขาดความอบอุ่นในชีวิตประจำวันแบบที่ Grok มี
คุณจะไม่สับสนเมื่อใช้ DeepSeek แต่คุณอาจไม่รู้สึกมีส่วนร่วมมากนัก
🏆 ผู้ชนะ: Grok ด้วยแนวทางที่ใช้งานง่ายกว่า โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำตอบของ Grok อาจคาดเดาไม่ได้และไม่ผ่านการกรอง (ที่จริงแล้ว ผู้ทดสอบในช่วงแรกๆ บอกว่ามันให้ความรู้สึกเหมือน 'AI ที่พูดส่วนที่เงียบออกมาดังๆ') นั่นคือทั้งเสน่ห์และคำเตือนของมัน
คุณสมบัติที่ 2: การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ตอนนี้เรามาดูกันว่าแต่ละเครื่องมือสามารถปรับใช้กับกรณีการใช้งานจริงในหลากหลายอุตสาหกรรมและทีมได้ดีเพียงใด
กร็อก เอไอ
Grok ถูกออกแบบมาอย่างชัดเจนเพื่อตอบโจทย์บุคคลทั่วไป—ผู้ที่ต้องการผู้ช่วยอัจฉริยะที่ฉลาดและมีไหวพริบ สามารถช่วยเขียนโค้ด สร้างไอเดียใหม่ ๆ และอัปเดตข้อมูลให้ทราบแบบเรียลไทม์ทางเลือกนี้ของ DeepSeek AIจึงเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดส่วนตัวมากกว่าจะเป็นเพียงเครื่องมือเบื้องหลังที่คอยขับเคลื่อนงานของคุณ
DeepSeek
ในขณะเดียวกัน DeepSeek เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายกรณีทางวิชาชีพในหลายอุตสาหกรรม มันได้สร้างกระแสในวงการสาธารณสุขสำหรับการวินิจฉัยโรค การเงินสำหรับการตรวจจับการฉ้อโกงและการทำนายตลาด และค้าปลีกสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานและพฤติกรรมลูกค้า จุดแข็งของมันอยู่ที่การบูรณาการ การทำงานอัตโนมัติ และความแม่นยำในระดับใหญ่
🏆 ผู้ชนะ: DeepSeek สำหรับแนวทางที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจเป็นอันดับแรก ซึ่งทำให้พร้อมสำหรับอุตสาหกรรม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ก่อนยุคของ Grok AI และ DeepSeek ศิลปินและนักวิจัยได้ใช้ระบบที่มีกฎเกณฑ์ในการสร้างภาพขึ้นมา หนึ่งในผู้บุกเบิกยุคแรกคือ Harold Cohen ผู้สร้างโปรแกรม AI ชื่อว่าAARONซึ่งสร้างงานศิลปะนามธรรมได้หลายทศวรรษก่อนที่ศิลปะ AI จะกลายเป็นที่นิยม
คุณสมบัติที่ 3: ความสามารถในการรองรับหลายภาษา
ต่อไป เราจะพิจารณาว่าเครื่องมือแต่ละอย่างสนับสนุนความหลากหลายทางภาษาอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อทำงานข้ามทีม ข้ามภูมิภาค หรือกับผู้ชมทั่วโลก
กร็อก เอไอ
Grok รองรับภาษาที่หลากหลายทั้งข้อความและโค้ด ทำให้สามารถสนทนา ให้การแปล และเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนได้ในทุกภาษา ตั้งแต่อังกฤษ สเปน เกาหลี ไปจนถึงฮินดี นอกจากนี้ ยังรักษาความฉลาดและอารมณ์ขันไว้ได้ในแต่ละภาษา ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
DeepSeek
DeepSeek ยังมีการสนับสนุนหลายภาษาที่น่าประทับใจซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานทางเทคนิคและการวิเคราะห์ สามารถดึงข้อมูล ประมวลผล และสรุปข้อมูลจากเอกสารที่เขียนในภาษาต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความสามารถในการจัดการกับภาษาทางเทคนิคและคำศัพท์เฉพาะทางในบริบททางภาษาที่หลากหลาย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับทีมระดับโลกที่ทำงานในด้านการวิจัยหรือสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลจำนวนมาก
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! Grok โดดเด่นในด้านความสามารถในการสนทนาหลายภาษา ในขณะที่ DeepSeek นำหน้าในด้านความเข้าใจทางเทคนิคหลายภาษา
🔍 คุณทราบหรือไม่? รายงานสถานะของ AI ประจำปี 2024เปิดเผยว่ามูลค่าองค์กรของบริษัท AI ได้เพิ่มขึ้นถึง 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากตลาดกระทิงสำหรับการลงทุนใน AI ในกลุ่มบริษัทมหาชน
Grok AI vs. DeepSeek บน Reddit
เราทำในสิ่งที่คนรักเทคโนโลยีที่อยากรู้อยากเห็นจะทำเพื่อข้ามผ่านคำโฆษณาชวนเชื่อ: ค้นหาข้อมูลใน Reddit แพลตฟอร์มนี้เต็มไปด้วยความคิดเห็นที่ไม่ผ่านการกรองจากผู้ทดสอบทั่วไปและผู้ใช้ระดับสูง เราได้คัดกรองกระทู้เกี่ยวกับ Grok AI กับ DeepSeek เพื่อดูว่าแต่ละโมเดลทำงานอย่างไรในโลกจริง และนี่คือสิ่งที่ผู้คนพูดถึง 💁
แฟน ๆ ของ Grok AIไม่ลังเลที่จะยกย่อง ชื่นชมความสามารถในการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และให้การสนับสนุนหลายภาษา
ฉันใช้ Grok 3 บ่อยมากเพราะประสิทธิภาพและฟังก์ชันการค้นหาที่ลึกซึ้งจนฉันลบ ChatGPT ไปแล้ว มันเป็นเหมือนสัตว์ร้าย ค้นหาและจัดทำดัชนีข้อมูลอย่างรวดเร็วจากเว็บไซต์ของรัฐบาล วารสารวิทยาศาสตร์ และแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ! Grok 3 ให้ข้อมูลอ้างอิงที่ยอดเยี่ยมและตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง...
ฉันใช้ Grok 3 บ่อยมากเพราะประสิทธิภาพและฟังก์ชันการค้นหาที่ลึกซึ้งจนฉันลบ ChatGPT ไปแล้ว มันเป็นเหมือนสัตว์ร้าย ค้นหาและจัดทำดัชนีข้อมูลอย่างรวดเร็วจากเว็บไซต์ของรัฐบาล วารสารวิทยาศาสตร์ และแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ! Grok 3 ให้แหล่งอ้างอิงที่ยอดเยี่ยมและตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง...
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ Redditอีกคนหนึ่ง:
สิ่งที่หลายคนที่นี่ลืมไปคือ การรองรับหลายภาษานั้นสำคัญมากสำหรับคนส่วนใหญ่ในโลก DeepSeek อาจจะดี แต่เมื่อเทียบกับ Gemini flash รุ่นเก่า มันแย่มากสำหรับภาษาอย่างฝรั่งเศส อาจจะดู "โอเค" ในแวบแรก แต่พอสังเกตเห็นเพศของวัตถุผิด เป็นต้น มันก็ทำให้ใช้งานไม่ได้เลย
สิ่งที่หลายคนที่นี่ลืมไปคือ การรองรับหลายภาษานั้นสำคัญมากสำหรับคนส่วนใหญ่ในโลก DeepSeek อาจจะดี แต่เมื่อเทียบกับ Gemini flash รุ่นเก่า มันแย่มากสำหรับภาษาอย่างฝรั่งเศส อาจจะดู "โอเค" ในแวบแรก แต่พอสังเกตเห็นเพศของวัตถุบางอย่างผิด มันก็ทำให้ใช้งานไม่ได้เลย
ในทางกลับกันผู้ใช้ DeepSeekเห็นว่ามันเหนือกว่าในด้านการใช้เหตุผลและความลึกซึ้งทางภาษา
หากคุณลองเขียนเป็นภาษาจีน โดยเฉพาะสไตล์วรรณกรรมจีนโบราณ R1 จะเหนือกว่าโมเดลอื่น ๆ อย่างมาก แทบจะรู้สึกเหมือนเป็นนักเขียนมนุษย์มืออาชีพ (และโรแมนติก มีอารมณ์ขัน) เลยทีเดียว
หากคุณลองเขียนเป็นภาษาจีน โดยเฉพาะสไตล์วรรณกรรมจีนโบราณ R1 จะเหนือกว่าโมเดลอื่น ๆ อย่างมาก แทบจะรู้สึกเหมือนเป็นนักเขียนมนุษย์มืออาชีพ (และโรแมนติก มีอารมณ์ขัน) เลยทีเดียว
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditคนอื่นพูดถึง DeepSeek:
ใช่ ฉันทดสอบมันกับปริศนาตรรกะ โดยใช้ o1 เพื่อตรวจสอบคำตอบของมัน แต่ฉันกลับกล่าวหาว่ามันผิดอยู่เรื่อยๆ ทั้งที่จริงๆ แล้วมันไม่ผิด...เพราะ o1 ต่างหากที่ผิด แต่ DeepSeek กลับถูกต้องจริงๆ DeepSeek ยืนยันหนักแน่นว่า o1 ผิด แล้วฉันก็อธิบายตรรกะให้ o1 ฟัง o1 ก็ยอมรับว่าตัวเองผิดและล้มเหลว...
ใช่ ฉันทดสอบมันกับปริศนาตรรกะ โดยใช้ o1 เพื่อตรวจสอบคำตอบของมัน แต่ฉันกลับกล่าวหาว่ามันผิดอยู่เรื่อยๆ ทั้งที่จริงๆ แล้วมันไม่ผิด...เพราะ o1 ต่างหากที่ผิด แต่ DeepSeek กลับถูกต้องจริงๆ DeepSeek ยืนยันหนักแน่นว่า o1 ผิด แล้วฉันก็อธิบายตรรกะให้ o1 ฟัง o1 ก็ยอมรับว่าตัวเองผิดและล้มเหลว...
คำตัดสิน? ทั้งสองรุ่นมีจุดแข็งของตัวเอง และคุณจะดีกว่าหากคุณได้ลองใช้ด้วยตัวเองมากกว่าการพึ่งพาความคิดเห็นเพียงครั้งเดียว
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Grok AI เทียบกับ DeepSeek
ยังไม่มั่นใจใน Grok หรือ DeepSeek ใช่ไหม? เราเข้าใจดี ทั้งสองโมเดลมีจุดเด่นของตัวเอง แต่ก็ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะด้าน เช่น การวิจัย การให้เหตุผล และความลึกซึ้งทางภาษา
แต่ถ้าคุณต้องการสิ่งที่ใช้งานได้จริงมากกว่านี้ล่ะ?เครื่องมือจัดการโครงการ AIที่ช่วยคุณจัดการงาน อัตโนมัติ และรักษาความเป็นระเบียบโดยไม่ต้องใช้การเขียนคำสั่งสำหรับมืออาชีพ?
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์ 💪
นี่คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
มาสำรวจกันว่าทำไมคุณต้องเลือกตัวเลือก C(lickUp)! 🧰
ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain
มาพูดกันตามตรง: เครื่องมือ AI มีอยู่ทุกที่ แต่มีน้อยมากที่ทำให้งานของคุณง่ายขึ้นClickUp Brainเปลี่ยนเกมใหม่ทั้งหมด มันถูกสร้างขึ้นในแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ ออกแบบมาเพื่อคิด ทำงาน และปรับตัวตามวิธีการทำงานของทีมคุณ
มาดูตัวอย่างคุณสมบัติและกรณีการใช้งานเด่นของClickUp Brainกัน:
จมอยู่ในข้อมูลที่กระจัดกระจายหรือไม่?
AI Knowledge Manager ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำขององค์กรคุณ คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์ที่แยกกันหรือค้นหาผ่านอีเมลหลายฉบับเพื่อค้นหาการตัดสินใจเฉพาะจากอดีตที่ผ่านมา ให้ Brain ช่วยคุณ และมันจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากงานเอกสารหรือโครงการต่าง ๆ มาให้คุณภายในไม่กี่วินาที เมื่อคุณต้องจัดการกับหลายกระบวนการทำงานและต้องการคำตอบที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ข้อมูลนั้นก็พร้อมให้คุณใช้แล้ว
ต่างจาก Grok ที่มีความเชี่ยวชาญในการค้นหาข้อมูลสาธารณะแบบเรียลไทม์ หรือ DeepSeek ที่โดดเด่นในการให้เหตุผล ClickUp Brain ดึงบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณ—ไม่ใช่จากเว็บเปิด
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณเป็นนักวิจัย AI ที่กำลังเตรียมการอัปเดตให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณพิมพ์ว่า 'อะไรคือประเด็นสำคัญจากการประเมินโมเดลทรานส์ฟอร์มเมอร์ในเดือนกุมภาพันธ์ของเรา?' ระบบจะแสดงหัวข้อสำคัญจากเอกสารการประชุม กระทู้ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องจากงาน และแผนภูมิจากการอัปเดตสถานะรายสัปดาห์ในคราวเดียว
ยังคงเขียนอัปเดตด้วยตนเองหรือสลับแท็บเพื่อรายงานความคืบหน้าอยู่หรือไม่?
ผู้จัดการโครงการ AI จัดการเรื่องนั้นให้คุณเอง มันสร้างการประชุมสั้นประจำวัน สร้างงานย่อยจากงานและคำอธิบายงานของคุณ และแม้แต่สรุปกิจกรรมงานแบบเรียลไทม์ โดยที่คุณไม่ต้องเปิดบัตรงานแม้แต่ใบเดียว มันถูกสร้างมาเพื่อการทำงาน ไม่ใช่แค่การสนทนา
ในขณะที่ Grok และ DeepSeek สามารถสร้างสรุปได้หากมีการร้องขอ ClickUp Brain จะทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ
📌 ตัวอย่าง: คุณเป็น PM ระดับอาวุโสที่ดูแลทีมวิศวกร 10 คนที่กำลังทำงานเกี่ยวกับ API ใหม่ ก่อนการประชุมเช้าAI appจะสร้างสรุปโดยอัตโนมัติว่า 'งาน 3 ชิ้นเสร็จสิ้น, งาน 2 ชิ้นถูกบล็อกเนื่องจากขาด endpoints, การทดสอบ backend ล่าช้า 1 วัน. ' คุณไม่ได้เขียนอะไรหรือติดตามใครเพื่ออัปเดตเลย—มันดึงข้อมูลที่ต้องการจาก ClickUp มาให้เอง
คุณต้องการที่จะใช้ ChatGPT และ Claude โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือไม่? ClickUp Brain ไม่ทำให้คุณติดอยู่กับ LLM ตัวเดียว. มันให้คุณเข้าถึงแบบจำลองภายนอกได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม—ไม่ต้องสลับแท็บหรือเสียบริบท.
📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังสรุปข้อเสนอการขอทุนสำหรับสตาร์ทอัพ AI ของคุณอยู่ คุณใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปผลการวิจัยของทีม จากนั้นดึง ChatGPT มาช่วยเขียนบทคัดย่อใหม่สำหรับนักลงทุนที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ต่อมา คุณตรวจสอบขนาดตลาดของคุณอีกครั้งด้วย Claude สรุปสั้น ๆ: ราบรื่นไร้รอยต่อ
ClickUp's One Up #2: ClickUp Autopilot Agents
Grok และ DeepSeek มีความสามารถที่น่าประทับใจในการค้นหา, เขียนโค้ด, และคิดวิเคราะห์ แต่พวกมันไม่สามารถอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงงานในเครื่องมือจัดการโครงการของคุณได้ ตัวแทนของ ClickUp สามารถทำได้
ClickUp's Autopilot Agents ที่ชาญฉลาดสำหรับรายการ, โฟลเดอร์, พื้นที่, และการสนทนา ทำงานเหมือนเพื่อนร่วมงานดิจิทัลที่คอยสรุปงาน, โพสต์การประชุมประจำวัน/รายสัปดาห์, แยกแยะรายการที่ต้องดำเนินการ, และแม้กระทั่งตอบคำถามในช่องทางที่แชร์ไว้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องมีการกระตุ้นด้วยตนเอง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถเปิดใช้งานตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า (เช่น รายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ การประชุมทีมแบบสแตนด์อัพ) ได้ในไม่กี่คลิก หรือออกแบบบอทแบบกำหนดเองที่ไม่ต้องเขียนโค้ดตามกฎที่ตั้งไว้ ซึ่งปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างแม่นยำ
ต่างจากเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน ตัวแทนของ ClickUp ไม่เพียงแต่เข้าใจและตอบกลับเท่านั้น แต่ยังผลักดันการอัปเดต จัดการงาน สร้างรายงาน และทำให้ขั้นตอนสำคัญเป็นอัตโนมัติ มอบผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอย่างราบรื่นให้กับทีม ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับพวกเขาได้จริงเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
เรียนรู้วิธีการตั้งค่าในคู่มือแนะนำที่เป็นประโยชน์นี้:
ClickUp's One Up #3: ClickUp Docs
การจัดการเอกสารโครงการเดียวผ่าน Google Docs, Slack และ Notion ต้องใช้ความพยายามมากกว่าที่ควรจะเป็น
ClickUp Docsเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น. ผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับส่วนที่เหลือของพื้นที่ทำงานของคุณ, Docs สร้างระบบนิเวศที่รวมศูนย์ไว้ที่เดียว ที่บันทึกการวิจัย, งาน, และแผนโครงการของคุณไม่เพียงแต่ดำรงอยู่ร่วมกัน—แต่ยังโต้ตอบกับงานของคุณได้.
คุณสามารถฝังรายการตรวจสอบพร้อมกำหนดวันครบกำหนด เพิ่มการอัปเดตงานแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงบอร์ดทั้งหมด และแม้กระทั่งดึงข้อมูลสดเพื่ออัปเดตเอกสารจากส่วนอื่น ๆ ของพื้นที่ทำงานของคุณได้
📌 ตัวอย่าง: คุณเป็นนักวิจัย AI ที่กำลังวางแผนการปรับแต่งแบบเร่งด่วนสำหรับ LLM ที่รองรับหลายภาษา คุณร่างเอกสารที่ระบุลำดับความสำคัญของภาษาและกรณีทดสอบ ภายในเอกสารเดียวกันนั้น คุณฝังรายการตรวจสอบสำหรับทีมภาษาศาสตร์ ลิงก์งานที่มอบหมายให้กับผู้ทำคำอธิบาย และเพิ่มมุมมองบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่แสดงความคืบหน้าในแต่ละภูมิภาค
หากคุณกำลังร่างบทสรุปงานวิจัย เขียนสเปคสินค้า วางแผนแคมเปญ หรือเขียนอะไรก็ตาม AI Writer for Work พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณแล้ว มันสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทและขั้นตอนของโครงการของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายสินค้าพร้อมบริบททางเทคนิค สรุปผลการทดลองเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย หรือข้อความโฆษณาสำหรับการเปิดตัวในขั้นตอนถัดไป
และไม่ใช่แค่เพียงทำให้ข้อความของคุณถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เท่านั้น; มันเข้าใจความต้องการของทีมคุณด้วย คุณไม่ได้กำลังพูดคุยกับแชทบอทในสุญญากาศ; คุณกำลังร่วมสร้างเนื้อหาไปกับ AI ที่มองเห็นภาพรวมของพื้นที่ทำงานของคุณ
📮 ClickUp Insight: ทีมส่วนใหญ่ใช้ AI ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่แล้ว จากการสำรวจของเรา88% ระบุว่าพวกเขาโต้ตอบกับAI เป็นประจำ และมากกว่าครึ่งหนึ่งใช้หลายครั้งต่อวัน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 12% เท่านั้นที่ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ AI ภายในเครื่องมือที่พวกเขาใช้งานเป็นประจำทุกวัน ในทางกลับกัน 62% นิยมใช้เครื่องมืออย่าง ChatGPT และ Claude มากกว่า ช่องว่างนี้อาจเกิดจากการไม่ชัดเจนในประโยชน์ที่ได้รับ ความกังวลด้านความปลอดภัย หรือเพียงแค่ไม่รู้ว่าฟีเจอร์เหล่านั้นมีอยู่ในเครื่องมือแล้ว
ClickUpทำให้การเชื่อมต่อนั้นง่ายขึ้น คุณสามารถสรุปการอัปเดต ร่างเนื้อหา และสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้ภาษาธรรมชาติ—ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกันที่งานของคุณอยู่อยู่แล้ว
ClickUp's One Up #4: การจัดการโครงการอัตโนมัติ
ในขณะที่ Grok และ DeepSeek โดดเด่นในด้านเช่นการสนทนาตามธรรมชาติ ClickUp กลับโดดเด่นในด้านที่สำคัญจริงสำหรับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี: การดำเนินการ
ศูนย์บัญชาการการจัดการโครงการที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง, มอบหมาย, อัตโนมัติ, และทำจริง ๆ งานของคุณ.ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ ตั้งแต่การสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์, การจัดการการวิจัยที่ซับซ้อน, ไปจนถึงการประสานงานทีมข้ามสายงาน.
ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และผู้ช่วย AI ในตัว ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นด้วยเครื่องมือที่น้อยลงและไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป
มาสำรวจคุณสมบัติที่ทำให้มันพิเศษกันเถอะ 👀
ClickUp Chat
คุณมีทีมแชทที่เต็มไปด้วยไอเดีย การตัดสินใจ และขั้นตอนต่อไปบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ข้อมูลสำคัญถูกฝังอยู่ใต้ข้อมูลอื่น ๆ งานบางอย่างถูกลืม และคุณต้องเสียเวลาไปกับการตามหาข้อมูลมากกว่าการก้าวหน้าในงาน
เข้าสู่ClickUp Chat. ต่างจาก Grok ที่สามารถคุยได้ และ DeepSeek ที่สามารถวิเคราะห์ได้ ClickUp นำทั้งสองอย่างมาทำงานร่วมกัน. มันผสานการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ภายใน เครื่องมือจัดการโครงการของคุณ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อความเป็นงานได้ทันที, เชื่อมโยงการหารือโดยตรงกับโครงการ, และได้รับสรุปการประชุมและการสนทนาที่พลาดไปจาก AI.
ลองนึกภาพการพูดคุยเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ในแชท คลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อสร้างงาน กำหนดความสำคัญ และเชื่อมโยงกับสปรินต์ของทีมพัฒนา โดยไม่ต้องออกจากบทสนทนาเลย
ClickUp Automation
หากคุณกำลังจัดการโครงการหลายโครงการที่มีส่วนประกอบเคลื่อนไหวมากมาย: การอัปเดตสถานะ, การแจ้งเตือน, งานที่ต้องทำซ้ำ, และลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง. มันเป็นการบำรุงรักษาด้วยตนเองที่มากเกินไป แม้จะมีเครื่องมือ AI ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงก็ตาม.
ClickUp Automationsโดดเด่นในเรื่องนี้ โดยช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการกำหนดความสำคัญของงานที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์เป็น 'สูง' แพลตฟอร์มจะย้ายงานนั้นไปยังด้านบนสุดของสปรินต์แบ็กล็อกโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนวิศวกรผู้นำ และติดแท็กงานนั้นเพื่อการตรวจสอบคุณภาพ
ต้องการนัดหมายการประชุมทบทวนประจำทุกวันศุกร์เวลา 10.00 น. หรือไม่? เสร็จเรียบร้อยโดยอัตโนมัติ เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติที่ปรับขนาดได้พร้อมกับการเติบโตของคุณ ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
หากคุณไม่ต้องการสร้างระบบอัตโนมัติตั้งแต่ต้น ClickUp Brain ก็ทำให้ง่ายยิ่งขึ้น เพียงพิมพ์คำสั่งภาษาธรรมชาติ เช่น 'สร้างระบบอัตโนมัติเพื่อมอบหมายงานเร่งด่วนทั้งหมดให้กับหัวหน้าทีมพัฒนา' แล้วปล่อยให้ AI จัดการตั้งค่าให้คุณ
ไม่ต้องคิดมาก—เลือก ClickUp!
ในขณะที่ Grok และ DeepSeek มอบประโยชน์ด้าน AI ที่น่าประทับใจ คำถามยังคงอยู่: อันไหนที่ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นจริงๆ?
หากคุณเพียงแค่ต้องการสนทนากับ LLM หรือรับสรุปข้อมูล เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งก็ใช้ได้ แต่หากคุณจริงจังกับการนำ AI ไปใช้ในกระบวนการทำงานจริง—เช่น การบริหารโครงการ, การทำงานอัตโนมัติ, การประสานงานกับทีม, และการจัดการทุกอย่างให้สอดคล้องกันในที่เดียว—ClickUp แอปพลิเคชันครบวงจรสำหรับการทำงาน คือตัวเลือกที่เหนือชั้นกว่าใคร
มันรวมการสื่อสารทีมอัจฉริยะ, การจัดการงาน, ระบบอัตโนมัติด้วย AI, และการผสานลึกเข้ากับแพลตฟอร์มเดียวที่ชัดเจนและทรงพลัง
แล้วคุณรออะไรอยู่?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅