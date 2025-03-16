บล็อก ClickUp

11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ DeepSeek ในปี 2025

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
16 มีนาคม 2568

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI คือคู่แข่งยังคงยกระดับมาตรฐานอยู่เสมอ

ทุกโมเดล AI ใหม่ผลักดันขีดจำกัด มอบตัวเลือกที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้ และทำให้ธุรกิจ, ซีอีโอ, และนักลงทุนต้องตื่นตัวอยู่เสมอ

DeepSeek AI เป็นตัวอย่างที่โดดเด่น ไม่เหมือนกับ ChatGPT และโมเดลภาษาขนาดใหญ่อื่นๆ ที่เติบโตจากค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือน DeepSeek AI นำเสนอทางเลือกที่ฟรีและโอเพนซอร์ส ซึ่งท้าทายโมเดลรายได้แบบดั้งเดิมของ AI

DeepSeek AI ยังโดดเด่นด้วยการใช้หน่วยความจำที่น้อยลง ช่วยลดต้นทุนในการทำงานของระบบ AI ซึ่งเป็นสิ่งที่นักธุรกิจและผู้วิเคราะห์ข้อมูลชื่นชอบ

หากคุณกำลังพิจารณา DeepSeek AI ใหม่และกำลังมองหาโมเดล AI หลายตัวที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน (และไม่ทำให้กระเป๋าของคุณฉีก) คุณไม่ได้อยู่คนเดียว นี่คือรายชื่อ 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ DeepSeek AI ที่คุณสามารถลองใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือสรุปสั้น ๆ ของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ DeepSeek และผู้ช่วย AI ที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณรู้ เกี่ยวกับวิธีการใช้ AI เพื่อเพิ่มผลผลิต:

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการจัดการความรู้ด้วยระบบ AI
  • Google Gemini: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • Perplexity AI: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและข้อมูลเชิงลึกด้านการวิจัยด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือโครงการและการทำงานอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • Meta Llama 3: เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาและทดลอง AI แบบโอเพนซอร์ส
  • Claude AI: เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือด้านการเขียนโปรแกรมและการสำรวจแนวคิด
  • Qwen 2.5: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดและระบบอัตโนมัติด้วย AI ที่คุ้มค่า
  • Elicit AI: เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยทางวิชาการและทบทวนวรรณกรรมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • Hugging Face Transformers: เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องและการปรับใช้โมเดล NLP
  • Algolia AI: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและการค้นพบที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • Elasticsearch: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาในองค์กรและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์

DeepSeek AI คืออะไร?

DeepSeek AI เป็นแพลตฟอร์ม AI ฟรีและโอเพนซอร์สที่ใช้ข้อมูลเว็บแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึก ช่วยในการเขียน วิเคราะห์แนวโน้ม และแม้กระทั่งจัดการงานเขียนโค้ด

พัฒนาโดย บริษัท หางโจว ดีพซีค อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ เบสิก เทคโนโลยี รีเสิร์ช จำกัด, ดีพซีค ก่อตั้งขึ้นในปี 2023 และเปิดตัวแชทบอทและโมเดล DeepSeek-R1 ในเดือนมกราคม 2025

นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่ DeepSeek AI สามารถทำได้:

  • ประมวลผลและสร้างข้อความ ด้วยระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง ช่วยให้สามารถทำได้ตั้งแต่การช่วยเขียนไปจนถึงการสร้างเอกสารทางเทคนิค ✅
  • รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรมและสามารถ จัดการกับความท้าทายในการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ✅
  • ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้นักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสกัดข้อมูลเชิงลึกจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ✅
  • แข่งขันกับโมเดล AI ชั้นนำอย่าง Perplexity AI และ Google Gemini โดยนำเสนอคุณสมบัติที่เทียบเคียงได้ในราคาที่ต่ำกว่า ✅

ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน DeepSeek AI?

ความสามารถด้าน AI ของ DeepSeek ได้สร้างความฮือฮาอย่างมาก แต่หากเราพิจารณาจากรีวิวของผู้ใช้ เราจะเริ่มพบข้อบกพร่องมากมาย นี่คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้ผู้คนต้องทบทวนใหม่:

1. ปัญหาเซิร์ฟเวอร์: เมื่อคำว่า "ฟรี" หมายถึง "ไม่สามารถใช้งานได้" 😥

DeepSeek AI อาจเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและคุ้มค่า แต่หากคุณเคยลองใช้งานในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง คุณจะรู้ถึงความยากลำบาก ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าเซิร์ฟเวอร์ล่มบ่อยและเวลาตอบสนองช้า

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการให้ AI ของคุณฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?ตัวแทน LLMสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

2. ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว: ใครกำลังดูอยู่? 👀

DeepSeek AI ได้จุดประกายความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติด้าน AI ที่มีจริยธรรม แม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่บ่งชี้ถึงปัญหาด้านความปลอดภัย แต่ธุรกิจที่ต้องจัดการข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อาจลังเลก่อนที่จะนำไปบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานของตน

3. การเข้าถึง API ที่จำกัด: กำแพงการชำระเงินที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืด 👤

แน่นอน, เว็บแชทบอทนั้นฟรี, แต่การเข้าถึงผ่านคีย์ API? ไม่ค่อยเท่าไหร่. หากคุณเป็นนักพัฒนาที่ใช้ DeepSeek สำหรับการอัตโนมัติด้วย AI, การพัฒนาซอฟต์แวร์, หรือ AI ที่มีการสนทนา, คุณอาจต้องเจอกับกำแพงการชำระเงินอย่างรวดเร็ว.

4. ช่องว่างด้านประสิทธิภาพ: น่าประทับใจแต่ไม่ใช่ที่หนึ่ง 📉

แม้ว่า DeepSeek จะมีความโดดเด่นในด้านความคุ้มค่าแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือ AIระดับพรีเมียมอย่างโมเดลภาษาขนาดใหญ่ล่าสุดของ OpenAI แล้ว DeepSeek ยังคงล้าหลังในด้านการให้เหตุผลขั้นสูงและประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด

5. การพึ่งพาฮาร์ดแวร์: ไม่ใช่ทุกคนที่มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 🧑‍💻

ใช่ DeepSeek AI เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้งานบนเครื่องของคุณเองได้—หากคุณมีฟาร์ม GPU ระดับสูง มิฉะนั้น คุณจะต้องใช้เวอร์ชันเว็บ ซึ่งอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้ว มักจะล่มหรือถูกจำกัดความเร็วเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI อื่นๆ

เกร็ดความรู้: จอห์น แมคคาร์ธี เป็นผู้คิดค้นคำว่า "ปัญญาประดิษฐ์" ในปี 1956 และ ผลักดันการพัฒนาภาษาโปรแกรม AI แรกของโลก LISP ในช่วงทศวรรษ 1960 ระบบ AI ในยุคแรกมีลักษณะเน้นกฎเป็นหลัก ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาของระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของเงินทุนสนับสนุน

ทางเลือกของ DeepSeek ในภาพรวม

เครื่องมือกรณีการใช้งานเหมาะที่สุดสำหรับ
คลิกอัพการจัดการโครงการและการจัดการความรู้ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ, ผู้จัดการโครงการ, และนักวิเคราะห์ข้อมูล
Google Geminiระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการสร้างเนื้อหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ทีมที่ใช้ Google Workspace, ผู้เชี่ยวชาญ
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอข้อมูลเชิงลึกด้านการค้นหาและการวิจัยด้วยปัญญาประดิษฐ์นักวิจัย, ผู้เชี่ยวชาญ
แชทจีพีทีการช่วยเหลือโครงการและการทำงานอัตโนมัติด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ทีมธุรกิจ, ผู้เชี่ยวชาญ
เมตา ลามา 3การพัฒนาและการทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบโอเพนซอร์สนักพัฒนา, ธุรกิจ
โคล้ด เอไอการช่วยเหลือด้านการเขียนโปรแกรมและการสำรวจแนวคิดนักพัฒนา, นักวิจัย, ผู้เชี่ยวชาญ
Qwen 2.5การเขียนโค้ดและระบบอัตโนมัติด้วย AI ที่คุ้มค่านักพัฒนา, องค์กร, ผู้ใช้ AI หลายภาษา
กระตุ้น AIการวิจัยทางวิชาการและการทบทวนวรรณกรรมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์นักวิชาการ, นักวิจัย, นักศึกษา
การกอดใบหน้าของตัวแปลงการเรียนรู้ของเครื่องและการปรับใช้โมเดล NLPนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์, นักพัฒนา, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
อัลโกเลีย เอไอการค้นหาและค้นพบด้วยระบบช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์อีคอมเมิร์ซ, ซอฟต์แวร์เป็นบริการ, ธุรกิจ
Elasticsearchการค้นหาข้อมูลระดับองค์กรและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์องค์กรขนาดใหญ่, บริษัท

11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ DeepSeek ที่คุณควรใช้

DeepSeek AI อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณชื่นชอบ และนั่นก็ไม่เป็นไร

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่ม ความกังวลด้านความเป็นส่วนตัว หรือความต้องการลองสิ่งใหม่ ๆ มีทางเลือกมากมายสำหรับ DeepSeek AI ที่สามารถเทียบเท่าหรือแม้กระทั่งทำได้ดีกว่า นี่คือรายชื่อที่คัดสรรมา:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการจัดการความรู้ด้วย AI)

ClickUpคือ แอปเดียวสำหรับทุกงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมเข้ากับระบบอัตโนมัติและค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่

ClickUp Brain

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์ม ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณโดยดึงรายละเอียดจากเอกสาร งาน และแม้กระทั่งความคิดเห็น

หากคุณเคยรู้สึกว่าทุกอย่างต้องทำเดี๋ยวนี้ ClickUp Brain จะช่วยให้คุณเห็นความชัดเจนด้วยการจัดเรียงงานตามความเร่งด่วน ความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลา คุณยังสามารถถามได้ว่า "ฉันควรทำอะไรต่อไป?" และรับคำตอบจาก AI ดูความมหัศจรรย์ของ ClickUp Brain ได้ด้านล่าง!

ClickUp Brain: งานใดที่ยังค้างอยู่
ถาม ClickUp Brain เพื่อขออัปเดตหรือสิ่งที่ต้องทำ และรับคำตอบทันที

🚀 นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ ClickUp Brain ทำเพื่อคุณ:

  • สรุปโดยอัตโนมัติ = อ่านน้อยลง ทำมากขึ้น: เนื้อหาในที่ทำงานมีมากเกินไป และไม่มีใครอยากเลื่อนดูหัวข้องานยาวเป็นไมล์ ClickUp Brain สรุปอีเมลยาว อัปเดตโครงการ และบันทึกการประชุม
  • การประชุมสแตนด์อัพส่วนบุคคลแบบไม่ต้องประชุม: AI StandUp สร้างการอัปเดตสถานะสั้นๆ เพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการประสานงานที่ไม่จำเป็น
  • อีเมล, เอกสารทางการตลาด, และเนื้อหา: Brain เขียนข้อความทางการตลาดที่ยอดเยี่ยม ตั้งแต่ อีเมล, เนื้อหาการนำเสนอ, ไปจนถึงโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อคุณติดขัด
  • ระบบอัตโนมัติทางภาษาธรรมชาติ: ClickUp ยกระดับการทำงานอัตโนมัติไปอีกขั้นด้วยการให้ผู้ใช้สามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ได้เพียงแค่บรรยายขั้นตอนเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป
ClickUp Brain: ทางเลือกสำหรับ Deepseek
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติและบอกลาการอัปเดตด้วยตนเอง

การจัดการความรู้ ClickUp

หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่สุดที่ ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ ผู้จัดการโครงการ และนักวิเคราะห์ข้อมูลชื่นชอบ ClickUp คือความสามารถในการรวมข้อมูลไว้ที่เดียวได้อย่างง่ายดาย

ฟีเจอร์การจัดการความรู้ด้วย AI ของ ClickUpทำให้การค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย ด้วยการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากงาน ความคิดเห็น เอกสาร และวิกิทันที บอกลาการค้นหาบริบทที่ไม่มีที่สิ้นสุด!

ระบบจัดการความรู้ด้วย AI ของ ClickUp: ทางเลือกของ Deepseek
เพียงแค่ถามคำถามและค้นหาคำตอบพร้อมกับทรัพยากรต่างๆ ด้วยระบบจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp

🚀 นี่คือวิธีที่จะช่วย:

  • นำเข้าความรู้ของทีม: นำเข้าเอกสารและความรู้จากเครื่องมือใด ๆ อย่างปลอดภัย
  • ใช้แม่แบบวิกิ: เร่งความเร็วในการทำงานของทีมคุณด้วยแม่แบบวิกิมากมาย ซึ่ง รวมถึง การแก้ไขแบบเรียลไทม์และความคิดเห็นที่ผสานรวม
  • สิทธิ์ขั้นสูง: รักษาการควบคุมความรู้ของคุณด้วยสิทธิ์ที่ครอบคลุมและประวัติเวอร์ชัน

การค้นหาที่เชื่อมโยงกับ ClickUp

อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการจัดการความรู้ของ ClickUp จะไม่สมบูรณ์หากไม่มีฟีเจอร์ClickUp Connected Search

หากคุณกำลังจมอยู่กับโปรเจกต์สำคัญและจู่ๆ ก็ต้องการเอกสารจากเมื่อสองเดือนที่แล้วที่คุณแทบจำไม่ได้เลย ฟีเจอร์ Connected Search ของ ClickUp จะช่วยค้นหาเอกสารนั้นให้คุณภายในไม่กี่วินาที หากเอกสารนี้ถูกฝังอยู่ใน Slack หรือหายไปในอีเมล คุณอาจต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหา หรือสุดท้ายก็ต้องขอให้เพื่อนร่วมงานส่งมาให้ใหม่

ClickUp Connected Search: ทางเลือกของ Deepseek
ค้นหาเอกสารและไฟล์ด้วยการค้นหาที่ง่ายดายข้ามฐานข้อมูลโดยใช้ ClickUp Connected Search

การค้นหาแบบเชื่อมต่อจะสแกนแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่ Google Drive ไปจนถึง Jira และ Salesforce นำข้อมูลที่ถูกต้องมาให้คุณภายในไม่กี่วินาที ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ClickUp มอบพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบ เข้าถึงได้ง่าย และมีประโยชน์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การจัดการความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์: รับการค้นหาที่ชาญฉลาด, สรุปโดยอัตโนมัติ, และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่าน ClickUp Brain
  • การค้นหาแบบเชื่อมต่อเพื่อการเข้าถึงแบบรวม: ค้นหาข้าม Google Drive, Slack, Jira, Salesforce และเครื่องมือที่ผสานรวมอื่น ๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ทันที
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แก้ไขบนClickUp Docs มอบหมายงาน และสื่อสารกับทีมของคุณในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป
  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติและการจัดลำดับความสำคัญของงาน: ใช้ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่ออัปเดตสถานะ มอบหมายงาน และจัดระเบียบงานตามความเร่งด่วน
  • พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างสูง: ปรับแต่ง ClickUp ให้ตรงกับความต้องการการจัดการโครงการเฉพาะของคุณด้วยหมวดหมู่ที่ยืดหยุ่น, แท็ก, และแดชบอร์ด

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งอาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่าและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้
  • ClickUp Brain มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ClickUp มอบแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ผสานรวมอย่างสูง. รองรับทั้งโครงการที่ง่ายและซับซ้อน. ยังใช้ AI ในลักษณะที่ช่วยลดระดับการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับทุกแง่มุมของโครงการ.

ClickUp มอบแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ผสานรวมอย่างสูง. รองรับทั้งโครงการที่ง่ายและซับซ้อน. ยังใช้ AI ในลักษณะที่ช่วยลดระดับการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับทุกแง่มุมของโครงการ.

📮 ClickUp Insight:

โดยเฉลี่ยแล้ว พนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานจะติดต่อกับคนหกคนในแต่ละวันเพียงเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จ นั่นหมายถึงการสนทนาไปกลับหกครั้งเพื่อทำความเข้าใจบริบท ปรับลำดับความสำคัญ และทำให้โครงการดำเนินต่อไป

การถามว่า "ไฟล์นั้นอยู่ที่ไหน?" กลายเป็นเรื่องปกติ และในไม่ช้าก็ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ClickUp's Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยขจัดความวุ่นวายนี้ด้วยการทำให้บริบทที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ทันทีทุกครั้งที่คุณต้องการ

อ่านเพิ่มเติม: เราได้ลองใช้ 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการความรู้

2. Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI และการสร้างเนื้อหา)

Google Gemini
ผ่านทาง Google Gemini

Google Gemini ทำงานเหมือนมือช่วยเพิ่มเติมภายใน Google Workspace จัดการงานที่ยุ่งเหยิงให้คุณไม่ต้องทำเอง

หนึ่งในข้อได้เปรียบของ Gemini คือการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Google หากคุณใช้ Gmail, Calendar หรือ Drive อยู่แล้ว Gemini จะสามารถทำงานร่วมกับขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่นและให้การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์

ต้องการดึงรายการที่ต้องดำเนินการออกจากอีเมลยาวๆ หรือไม่? Gemini สามารถสรุปให้คุณได้ ต้องการไทม์ไลน์โครงการอย่างรวดเร็วหรือไม่? มันสามารถสร้างตารางที่มีโครงสร้างใน Sheets และสรุปคุณสมบัติสำคัญของโครงการได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini

  • สร้างรายการงาน รายงานโครงการ และสรุปในเอกสาร ลดการทำงานด้วยตนเอง
  • ระบบอัตโนมัติการตอบกลับอีเมลและรายการที่ต้องดำเนินการใน Gmail เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
  • สกัดข้อมูลเชิงลึกจากอีเมลยาว ๆ และเปลี่ยนเป็นรายการที่ต้องทำอย่างเป็นระบบ
  • สร้างภาพที่ออกแบบเองในสไลด์โดยใช้การสร้างภาพจากข้อความด้วย AI
  • เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินความเสี่ยงและการคาดการณ์โดยการวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลในชีต

ข้อจำกัดของ Google Gemini

  • คุณสมบัติ AI ขั้นสูงของ Gemini ต้องมีการสมัครสมาชิก Google Workspace
  • ทำงานได้ดีที่สุดภายในระบบนิเวศของ Google โดยมีการเชื่อมต่อที่จำกัดสำหรับแอปที่ไม่ใช่ของ Google
  • ขาดการปรับแต่ง AI เฉพาะบทบาทเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย

ราคาของ Google Gemini

  • ฟรี
  • Gemini Advanced: $24/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Google Gemini

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Gemini อย่างไรบ้าง?

Gemini มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม มันใช้งานง่ายมาก มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม และเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ ด้วยแชทบอท AI คุณสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายและใช้เวลาน้อยลงมาก

Gemini มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม มันใช้งานง่ายมาก มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม และเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ ด้วยแชทบอท AI คุณสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายและใช้เวลาน้อยลงมาก

อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตฐานความรู้ฟรีใน Word & ClickUp

3. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและข้อมูลเชิงลึกด้านการวิจัยด้วยปัญญาประดิษฐ์)

Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและข้อมูลเชิงลึกด้านการวิจัยด้วยปัญญาประดิษฐ์)
ผ่านทาง Perplexity AI

เครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิมมักต้องการให้ผู้ใช้ค้นหาผ่านลิงก์จำนวนมากเพื่อค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ. Perplexity AI เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัยที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมอบคำตอบที่รวดเร็วและมีการอ้างอิงอย่างดี.

นอกจากนี้ ต่างจากเครื่องมือค้นหาทั่วไป Perplexity AI ดึงข้อมูลจากหลายแหล่งในเวลาเดียวกัน สรุปข้อมูลสำคัญ และปรับปรุงผลลัพธ์ผ่านการถามคำถามเพิ่มเติม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI

  • ให้ผลการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มาเพื่อความโปร่งใส
  • รองรับ LLM หลายตัว รวมถึง GPT-4, Claude 3 และโมเดลของตัวเอง
  • ให้บริการการจัดทำดัชนีเว็บไซต์แบบเรียลไทม์เพื่อการดึงข้อมูลล่าสุดได้ทันที
  • เปิดใช้งานการวิจัยเชิงลึกด้วย Pro Search ซึ่งช่วยปรับปรุงคำตอบด้วยการติดตามผล
  • จัดระเบียบการค้นหาเป็นคอลเลกชัน ช่วยให้ผู้ใช้บันทึกและจัดหมวดหมู่ข้อมูลเชิงลึก

ข้อจำกัดของ Perplexity AI

  • การต่อสู้กับหัวข้อที่มีการบันทึกไว้ไม่เพียงพอ บางครั้งอาจให้ข้อมูลเพียงผิวเผิน
  • ขาดคุณสมบัติการปรับแต่งขั้นสูงที่พบในเครื่องมือวิจัย AI บางตัว
  • การค้นหาและการเข้าถึง LLM ระดับพรีเมียมต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน

ราคาของ Perplexity AI

  • ฟรี
  • ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Pro: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Perplexity AI อย่างไรบ้าง?

ฉันยังคงพบว่าตัวเองไปที่ Perplexity เมื่อต้องการคำตอบที่ดีและรวดเร็ว หรือเมื่อต้องการสรุปความคิดให้มีความสอดคล้อง ไม่มีใครดูเหมือนจะได้ยินเกี่ยวกับมันมาสักพักแล้ว แต่ฉันใช้มันมากกว่าสิ่งอื่นใด

ฉันยังคงพบว่าตัวเองไปที่ Perplexity เมื่อต้องการคำตอบที่ดีและรวดเร็ว หรือเพื่อสรุปความคิดบางอย่างให้มีความสอดคล้อง ไม่มีใครดูเหมือนจะได้ยินเกี่ยวกับมันมาสักพักแล้ว แต่ฉันใช้มันมากกว่าสิ่งอื่นใด

💡 โบนัส: การเลือกเครื่องมือค้นหา AIที่เหมาะสมอาจทำให้รู้สึกสับสนได้ แต่หลังจากทดสอบมาหลายเดือน เราได้คัดเลือกเหลือเพียง 12 ตัวที่ดีที่สุดแล้ว—เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเลือกเอง

4. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือโครงการและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติ)
ผ่านทาง ChatGPT

เกือบจะแน่นอนว่าคุณคุ้นเคยกับ ChatGPT แล้ว ดังนั้นเรามาสำรวจกันว่ามันสามารถช่วยเราในการบริหารโครงการได้อย่างไร

สิ่งหนึ่งเกี่ยวกับโครงการคือมีกำหนดเวลาหลายอย่าง ทีมหลายทีม และการอัปเดตที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ต้องประสานงานและติดตาม และสิ่งนี้สามารถกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสได้อย่างรวดเร็วเมื่อทำด้วยมือ

ChatGPT ทำให้ความท้าทายเหล่านี้ง่ายขึ้นโดยการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโครงการเสมือนจริงที่ทำงานอัตโนมัติในงานซ้ำๆ เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ และทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น

🍪 โบนัส: ความสามารถของ ChatGPT ในการผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจต่าง ๆ ยิ่งทำให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับทีมองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • ทำให้การวางแผนโครงการเป็นอัตโนมัติโดยการสร้างรายการงาน ตารางเวลา และการประเมินความเสี่ยง
  • ให้คำตอบและข้อมูลเชิงลึกทันที ลดการพึ่งพาการค้นคว้าด้วยตนเอง
  • สรุปรายงานและบันทึกการประชุม เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ภายในทีม
  • ช่วยในการมอบหมายงานโดยการวิเคราะห์ปริมาณงานและความแข็งแกร่งของทีม
  • สนับสนุนการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงของโครงการได้

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • การต่อสู้กับการจัดการความต้องการของโครงการที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงและปรับแต่งตามอุตสาหกรรม
  • ความถูกต้องขึ้นอยู่กับความคุณภาพของข้อมูลนำเข้า บางครั้งอาจต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง
  • คุณสมบัติขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ต้องการการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินเพื่อเข้าถึงอย่างเต็มที่

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • ChatGPT Plus: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 680 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?

ChatGPT เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโค้ด การค้นหาข้อมูลทั่วไป หรือการวิเคราะห์ข้อมูล มันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ แน่นอนว่า DeepSeek ก็มีเช่นกัน แต่ ณ ตอนนี้ ChatGPT เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่ามาก

ChatGPT เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโค้ด การค้นหาข้อมูลทั่วไป หรือการวิเคราะห์ข้อมูล มันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ แน่นอนว่า DeepSeek ก็มีอยู่เช่นกัน แต่ ณ ตอนนี้ ChatGPT เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่ามาก

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ:ในปี 2016 โปรแกรม AlphaGo ของ DeepMind ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก สามารถเอาชนะลี เซดอล แชมป์โกโลก ได้ในห้ารอบการแข่งขัน

5. Meta Llama 3 (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาและทดลอง AI แบบโอเพนซอร์ส)

Meta Llama 3 (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาและทดลอง AI แบบโอเพนซอร์ส)
ผ่านทาง เมตา

สำหรับธุรกิจและนักพัฒนาที่กำลังมองหาโมเดล AI ที่สามารถปรับแต่งได้โดยไม่ผูกมัดกับผู้ให้บริการ Meta Llama 3 เป็นทางเลือกแบบโอเพนซอร์สที่แข็งแกร่ง

ต่างจากโมเดลที่เป็นกรรมสิทธิ์เช่น GPT-4 หรือ Claude, Llama 3 ช่วยให้องค์กรสามารถปรับแต่งและนำไปใช้โมเดล AI บนโครงสร้างพื้นฐานของตนเองได้, ทำให้มีการควบคุมที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและค่าใช้จ่าย.

🍪 โบนัส: ความสามารถในการขยายตัวได้อย่างกว้างขวาง, ศักยภาพในการรองรับหลายภาษา, และการผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น AWS, Azure และ Hugging Face ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI

คุณสมบัติเด่นของ Meta Llama 3

  • เปิดใช้งานการปรับแต่งและการปรับแต่งอย่างละเอียดด้วยการใช้งานแบบโอเพนซอร์สสำหรับธุรกิจ
  • เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การเขียนโค้ด และการปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยประสิทธิภาพที่โดดเด่น
  • รองรับความสามารถแบบหลายรูปแบบ รวมถึงโมเดล AI ที่ใช้การมองเห็นเป็นพื้นฐาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการให้ความสนใจกับคำค้นหาแบบกลุ่ม (GQA) และการบีบอัดโทเค็น
  • รับประกันการปรับใช้ที่ยืดหยุ่นและขยายขนาดได้บนแพลตฟอร์มคลาวด์หลัก

ข้อจำกัดของ Meta Llama 3

  • ไม่มีการรองรับในตัวสำหรับแอปพลิเคชันแชทแบบเรียลไทม์เมื่อเทียบกับโมเดลแบบปิด
  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อปรับแต่งและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ยังคงตามหลังโมเดลที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะในการจัดการกับคำถามที่มีความละเอียดอ่อน

ราคา Meta Llama 3

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

เมตา ลามา 3 คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Meta Llama 3 อย่างไรบ้าง?

ฉันใช้มันทุกวันเพื่อเสริมโมเดลของ OpenAI และ Anthropic เป็นทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะเจาะจง การเข้าถึงที่ง่ายและตำแหน่งที่แข็งแกร่งในฐานะคู่แข่งแบบโอเพ่นซอร์ส

ฉันใช้มันทุกวันเพื่อเสริมโมเดลของ OpenAI และ Anthropic เป็นทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะทาง การเข้าถึงที่ง่ายและตำแหน่งที่แข็งแกร่งในฐานะคู่แข่งแบบโอเพนซอร์ส

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: ในปี 1980 จอห์น เซิร์ล ได้อธิบายความแตกต่างระหว่าง ปัญญาประดิษฐ์แบบ "อ่อน" (weak AI) และปัญญาประดิษฐ์แบบ "แข็งแกร่ง" (strong AI) โดยปัญญาประดิษฐ์แบบอ่อนจะมุ่งเน้นไปที่งานแคบ ๆ เพียงอย่างเดียว ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์แบบแข็งแกร่งมีความคล้ายคลึงกับความฉลาดของมนุษย์อย่างสมบูรณ์

6. Claude AI (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือด้านการเขียนโปรแกรมและการสำรวจแนวคิด)

Claude AI (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือด้านการเขียนโปรแกรมและการสำรวจแนวคิด)
ผ่านทาง Claude AI

Claude AI ซึ่งพัฒนาโดย Anthropic ได้รับการออกแบบมาโดยเน้นที่การให้เหตุผล ความปลอดภัย และการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมเป็นหลัก ต่างจากโมเดล AI หลายตัวที่มุ่งเน้นความเร็วและความหลากหลาย Claude โดดเด่นในงานที่ต้องใช้ตรรกะสูง การช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ด และการสนทนาเชิงปรัชญาเชิงลึก ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการโต้ตอบกับผู้ใช้

ความสามารถของโคล้ดในการจัดการกับคำสั่งที่ซับซ้อนในขณะที่รักษาสไตล์การตอบสนองที่เป็นบทสนทนาและมีโครงสร้าง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักพัฒนา, นักวิจัย, และนักคิดลึกซึ้งเช่นกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Claude AI

  • รองรับการดีบั๊กขั้นสูงและการสร้างโค้ดด้วยความสามารถในการเขียนโปรแกรมที่แข็งแกร่ง
  • จัดการเอกสารยาวและการสนทนาหลายรอบด้วยหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่ (สูงสุด 200,000 คำ)
  • แปลความหมายภาพและแผนภูมิด้วยความสามารถในการมองเห็นที่พัฒนาขึ้นในรุ่นใหม่
  • ลดอคติและผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายด้วยการปรับให้สอดคล้องกับ AI ที่มีจริยธรรมตามหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
  • ให้บริการการเข้าถึง API สำหรับนักพัฒนาเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตามความต้องการ

ข้อจำกัดของ Claude AI

  • เวอร์ชันเข้าถึงฟรีมีจำนวนข้อความจำกัดต่อครั้ง
  • ขาดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ ทำให้ไม่น่าเชื่อถือสำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุด
  • การต่อสู้กับการค้นหาข้อมูลในโดเมนเฉพาะที่ต้องการความรู้เชิงบริบทอย่างลึกซึ้ง

ราคา Claude AI

  • ฟรี
  • ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Claude AI

  • G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Claude AI อย่างไรบ้าง?

โคล้ดเก่งในการเขียนโปรแกรม ฉันใช้เขาบ่อยมาก ฉันพบว่าโคล้ดเปิดกว้างต่อปรัชญาและการสำรวจแนวคิดต่างๆ ในแบบที่ยอมรับได้มากกว่า

โคล้ดเก่งในการเขียนโปรแกรม ฉันใช้เขาบ่อยมาก ฉันพบว่าโคล้ดเปิดกว้างต่อปรัชญาและการสำรวจแนวคิดต่างๆ ในแบบที่ยอมรับมากกว่า

📖 อ่านเพิ่มเติม: การจัดการเอกสารไม่ควรครอบงำสัปดาห์การทำงานของคุณซอฟต์แวร์จัดการเอกสารที่เหมาะสมสามารถทำให้การจัดระเบียบ การอนุมัติ และการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น—นี่คือวิธีค้นหาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด!

7. Qwen 2. 5 (ดีที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดและระบบอัตโนมัติด้วย AI ที่คุ้มค่า)

Qwen 2.5 (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดและระบบอัตโนมัติด้วย AI ที่คุ้มค่า): ทางเลือกของ Deepseek
ผ่านทาง Qwen 2.5

พัฒนาโดย Alibaba Cloud, Qwen 2. 5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่ในตลาด แต่กำลังได้รับความนิยมจากผู้คนด้วยโมเดล AI ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การให้เหตุผล และการสร้างโค้ด

โมเดล AI ภาษาจีนนี้สามารถแข่งขันกับโมเดลชั้นนำอย่าง GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet และ DeepSeek V3 ได้ ในขณะที่ยังคงมีต้นทุนต่อล้านโทเคนต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

Qwen 2.5 คุณสมบัติเด่น 5 ประการ

  • รองรับการประมวลผลข้อความ รูปภาพ และเสียง ด้วยหน้าต่างบริบทขนาด 128,000 โทเคน
  • เชี่ยวชาญการเขียนโค้ดด้วยอัตราความแม่นยำ 92.7% บน HumanEval เหนือกว่า GPT-4o และ DeepSeek V3
  • ความยืดหยุ่นของโอเพนซอร์สช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถปรับแต่งและผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชันได้
  • ความสามารถในการรองรับหลายภาษา พร้อมรองรับ 29 ภาษา รวมถึงภาษาจีนกลาง ภาษาอาหรับ และภาษาฮินดี
  • คุ้มค่า ราคาเพียง $0.38 ต่อล้านโทเคน ถูกกว่า GPT-4o ถึง 10 เท่า

ข้อจำกัดของ Qwen 2.5

  • ปิดซอร์สสำหรับเวอร์ชันองค์กร จำกัดการปรับแต่งจากบุคคลที่สาม
  • ประสิทธิภาพในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่อ่อนกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Claude's 3. 5 Sonnet
  • ประสิทธิภาพลดลงเกิน 100K โทเค็นในภารกิจที่มีความซับซ้อนสูง

ราคา Qwen 2.5

  • ฟรี
  • การเข้าถึง API: $0. 38 ต่อล้านโทเค็น
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

Qwen 2. 5 คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Qwen 2.5 อย่างไรบ้าง?

ใช่ โมเดล Qwen นั้นดีอย่างน่าประหลาดใจโดยทั่วไป แม้เมื่อใช้งานบน LMSYS และถูกจับคู่กับโมเดลเชิงพาณิชย์ที่ดี พวกมันมักจะสามารถแข่งขันได้อย่างสูสี และผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับหัวข้อที่กำลังพูดคุยเป็นอย่างมาก

ใช่ โมเดล Qwen นั้นดีอย่างน่าประหลาดใจโดยทั่วไป แม้เมื่อใช้งานบน LMSYS และถูกจับคู่กับโมเดลเชิงพาณิชย์ที่ดี พวกมันมักจะสามารถแข่งขันได้อย่างสูสี และผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับหัวข้อที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ:"ภาพเหมือนของเอ็ดมอนด์ เบลามี"เป็นภาพวาดชิ้นแรกที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ถูกนำออกประมูลในโลกศิลปะ กลุ่มผู้สร้างได้สร้างภาพวาดนี้โดยใช้วิธีปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า Generative Adversarial Network (GAN) และภาพวาดนี้มีความสมจริงมากจนสามารถขายได้ในราคาสูงถึง 432,500 ดอลลาร์!

8. เรียกใช้ AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยทางวิชาการและทบทวนวรรณกรรมที่ใช้พลังของ AI)

กระตุ้น AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยทางวิชาการและทบทวนวรรณกรรมที่ใช้ AI): ทางเลือกของ Deepseek
ผ่านทาง กระตุ้น AI

Elicit เป็นผู้ช่วยวิจัยที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทบทวนวรรณกรรมและทำให้งานวิจัยทางวิชาการที่น่าเบื่อกลายเป็นอัตโนมัติ

ด้วยการเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีเอกสารวิจัยมากกว่า 125 ล้านฉบับ ช่วยผู้ใช้ค้นหาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง สกัดข้อมูลเชิงลึก และสังเคราะห์ผลการค้นพบ

ดึงจุดเด่นที่ดีที่สุดออกมา

  • ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องและให้สรุปหนึ่งประโยคด้วยเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • สกัดข้อมูลสำคัญจากเอกสารและจัดระเบียบให้เป็นตารางที่มีโครงสร้าง
  • สร้างการสังเคราะห์เชิงประเด็นจากหลายบทความเพื่อระบุแนวโน้มการวิจัย
  • อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์ PDF และรับสรุปและข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ
  • นำเสนอขั้นตอนการทำงานสำหรับการทบทวนอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการวิจัยทางวิชาการและวิชาชีพ

ระบุข้อจำกัด

  • บทสรุปอาจทำให้ผลการวิจัยที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายเกินไป
  • การสกัดข้อมูลอาจไม่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเสมอไป
  • การสนับสนุนการใช้งานบนมือถือที่จำกัด ทำให้เข้าถึงได้ยากขึ้นสำหรับนักวิจัยที่ต้องเดินทาง

การสอบถามราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • บวก: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

กระตุ้นให้มีการให้คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Elicit อย่างไรบ้าง?

สรุปบทความได้อย่างสวยงามและให้ตัวอย่าง เทคนิค วัตถุประสงค์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในรูปแบบที่ชัดเจนและแม่นยำ

สรุปบทความได้อย่างสวยงามและให้ตัวอย่าง เทคนิค วัตถุประสงค์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในรูปแบบที่ชัดเจนและแม่นยำ

9. Hugging Face Transformers (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องและการปรับใช้โมเดล NLP)

Hugging Face Transformers (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องและการปรับใช้โมเดล NLP): ทางเลือกของ Deepseek
ผ่านทาง Hugging Face Transformers

Hugging Face ได้กลายเป็น GitHub ของการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) โดยให้บริการแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สที่นักพัฒนาและนักวิจัยสามารถแบ่งปัน ปรับแต่ง และนำไปใช้โมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ได้อย่างง่ายดาย

ส่วนที่น่าสนใจคือมันมีโมเดลและชุดข้อมูลมากกว่าหนึ่งล้านรายการ ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ชื่นชอบและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่กำลังมองหาโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้าซึ่งทันสมัยที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ Hugging Face

  • โฮสต์คอลเลกชันขนาดใหญ่ของโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้า รวมถึง GPT, BERT และ RoBERTa
  • ให้บริการไลบรารี Transformers สำหรับการนำไปใช้แบบไร้รอยต่อของแบบจำลอง NLP ใน PyTorch, TensorFlow, และ JAX
  • มีความสามารถในการปรับแต่งอย่างละเอียด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับโมเดลให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะได้
  • รองรับชุดข้อมูลและพื้นที่ ทำให้สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และมีความสามารถในการจัดแสดงแบบจำลอง AI ในแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ
  • คุณสมบัติ จุดสิ้นสุดการอนุมานสำหรับการปรับใช้โมเดลบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ปรับขนาดได้

ข้อจำกัดของ Hugging Face

  • เอกสารประกอบอาจมีความซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้นที่กำลังเรียนรู้การกำหนดค่าของโมเดล
  • บางฟีเจอร์ต้องใช้แผนชำระเงิน โดยเฉพาะการเข้าถึง GPU ประสิทธิภาพสูง
  • ขาดความแม่นยำในการตรวจจับเนื้อหา AI ที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทางเช่น Originality.AI

การกำหนดราคา Hugging Face

  • ฟรี
  • ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Hugging Face

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Hugging Face อย่างไรบ้าง?

Hugging face เป็นไลบรารีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำสิ่งง่าย ๆ เช่น การสร้างอารมณ์ขันแบบละเอียดบนชุดข้อมูลที่อัปโหลดไว้ การสร้างข้อความโดยใช้โมเดลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้า เป็นต้น

Hugging face เป็นไลบรารีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำสิ่งง่าย ๆ เช่น การสร้างอารมณ์ขันแบบละเอียดโดยอิงจากชุดข้อมูลที่อัปโหลด การสร้างข้อความโดยใช้โมเดลที่ผ่านการฝึกมาแล้ว เป็นต้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: การจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์: กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ

10. Algolia AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและการค้นพบด้วยพลังของ AI)

Algolia AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและการค้นพบด้วยพลังของ AI):ทางเลือกของ Deepseek
ผ่านทาง Algolia

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการค้นหาและการค้นพบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมอบประสบการณ์การค้นหาที่รวดเร็ว แม่นยำ และปรับขนาดได้ Algolia คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

ไม่เหมือนกับเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม Algolia ใช้ Neural Search ซึ่งผสานการค้นหาแบบเชิงความหมายและแบบคำค้นหา (semantic and keyword-based search) เข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดได้ในเวลาเพียงไม่กี่มิลลิวินาที ระบบนี้ได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ, SaaS, และสื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Algolia

  • การจัดอันดับใหม่แบบไดนามิกเพื่อปรับผลลัพธ์การค้นหาให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมของผู้ใช้
  • การปรับแต่งส่วนบุคคลและคำพ้องความหมายของ AI เพื่อปรับผลลัพธ์ให้เหมาะสมและเพิ่มความสามารถในการค้นพบ
  • โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถปรับขนาดได้ รองรับการค้นหาหลายพันล้านครั้งต่อปี พร้อมความพร้อมใช้งาน 99.999%
  • การผสานรวมอย่างกว้างขวางกับแพลตฟอร์มเช่น Shopify, Salesforce Commerce Cloud, และ Adobe Commerce

ข้อจำกัดของ Algolia

  • ราคาอาจสูงเมื่อเทียบกับโซลูชันการค้นหาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่
  • การตั้งค่าและการปรับแต่งที่ซับซ้อนอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเวลาในการจัดทำดัชนีช้าลงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น เช่น Elasticsearch

ราคาของ Algolia

  • สร้าง: ฟรีสูงสุด 10,000 คำขอค้นหา/เดือน รวม 1 ล้านรายการ
  • เติบโต: ฟรีสูงสุด 10,000 คำขอค้นหา/เดือน จากนั้น $0. 50 ต่อคำขอเพิ่มเติม 1,000 คำ
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง
  • ยกระดับ: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวของ Algolia

  • G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Algolia อย่างไรบ้าง?

Algolia เป็นโซลูชันการค้นหาที่สามารถปรับขนาดได้อย่างสูงและผสานรวมกับเทคโนโลยีแบบประกอบอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ การตลาด และวิศวกรรมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกลยุทธ์การจัดอันดับการค้นหา

Algolia เป็นโซลูชันการค้นหาที่สามารถปรับขนาดได้อย่างสูงและผสานรวมกับเทคโนโลยีแบบประกอบอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ การตลาด และวิศวกรรมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดการกลยุทธ์การจัดอันดับการค้นหาให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการหยุดการค้นหาไฟล์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อหาสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่?ระบบ AI ที่เชื่อมต่อทำให้ทุกสิ่งสามารถค้นหาได้และเข้าถึงได้ในไม่กี่วินาที—ไม่ต้องเดาอีกต่อไป

11. Elasticsearch (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาขององค์กรและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์)

Elasticsearch (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาในองค์กรและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์): ทางเลือกของ Deepseek
ผ่านทาง Elasticsearch

Elasticsearch เป็นเครื่องมือค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังและเปิดแหล่งโค้ด ซึ่งสร้างขึ้นบน Apache Lucene. มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบ, การวิเคราะห์ข้อมูลบันทึก, ข้อมูลเหตุการณ์, และการจัดทำดัชนีข้อมูลที่สามารถปรับขนาดได้.

คุณสมบัติบางประการที่ทำให้คุณตื่นเต้น ได้แก่ ความเกี่ยวข้องของการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และความสามารถในการขยายระบบแบบกระจาย คุณสมบัติเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่จัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งต้องการความสามารถในการค้นหาแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Elasticsearch

  • จัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างจำนวนมากด้วยสถาปัตยกรรมแบบกระจายและปรับขนาดได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดอันดับการค้นหาด้วยความเกี่ยวข้องที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้ Elasticsearch Relevance Engine (ESRE)
  • ประมวลผลบันทึก, ตัวชี้วัด, และข้อมูลเชิงธุรกิจด้วยการค้นหาและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผู้ให้บริการคลาวด์ ฐานข้อมูล และเครื่องมือรักษาความปลอดภัย
  • รองรับการเรียนรู้ของเครื่อง การตรวจจับความผิดปกติ และการค้นหาเชิงภูมิศาสตร์เพื่อข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง

ข้อจำกัดของ Elasticsearch

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน ต้องการความรู้ขั้นสูงเพื่อการกำหนดค่าที่เหมาะสมที่สุด
  • การใช้ทรัพยากรสูง ต้องการ CPU และหน่วยความจำจำนวนมากสำหรับการติดตั้งขนาดใหญ่
  • รูปแบบการให้สิทธิ์การใช้งานที่ซับซ้อนพร้อมราคาที่หลากหลาย ทำให้การประมาณต้นทุนเป็นเรื่องท้าทาย

ราคาของ Elasticsearch

  • มาตรฐาน: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทอง: $109/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพลทินัม: $125/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $175/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Elasticsearch

  • G2: 4. 3/5 (199+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (67+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Elasticsearch อย่างไรบ้าง?

การรวมแหล่งข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวทั่วทั้งองค์กรมีประสิทธิภาพสูงมากสำหรับการค้นหาและการจัดระเบียบที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ากว่าอีกด้วย

การรวมแหล่งข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวทั่วทั้งองค์กรมีประสิทธิภาพสูงมากสำหรับการค้นหาและการจัดระเบียบที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าอีกด้วย

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลทำงานเหมือนผู้ช่วยอัจฉริยะ ค้นหาความเชื่อมโยงและทำความเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้เร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมอย่างมาก

ค้นหาทางเลือกที่ดีกว่าอยู่ใช่ไหม? ClickUp ยินดีให้ความช่วยเหลือ

จำได้ไหมตอนที่เราคุยกันเกี่ยวกับ ClickUp Brain และวิธีที่คุณแค่ถามคำถาม แล้วมันก็จะรู้คำตอบเอง?

ดีครับ,ไมค์ คูน, ผู้จัดการโปรแกรมที่ DISH Network, สามารถยืนยันได้:

สิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่พิมพ์คำถาม เช่น 'อะไรคือความคืบหน้าล่าสุดของโปรเจกต์นี้ตอนนี้?' แล้วฉันก็จะได้รายการที่จัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์ของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ตามที่ฉันต้องการดู ClickUp Brain เหมือนกับสมาชิกทีมที่ทำงานเต็มเวลา มันเป็นแอปที่ยอดเยี่ยมมาก มันใช้งานง่ายมาก และช่วยประหยัดเวลาได้มากจริงๆ

สิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่พิมพ์คำถาม เช่น 'โครงการนี้มีความคืบหน้าล่าสุดอย่างไรบ้าง?' แล้วฉันก็จะได้รายการที่จัดรูปแบบเรียบร้อยเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ได้ตามที่ต้องการ ClickUp Brain เหมือนกับเป็นสมาชิกทีมของเราที่ทำงานเต็มเวลาเลย เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานง่ายสุดๆ และช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมาก

แต่นั่นก็เป็นเพียงวันหนึ่งในโลกของ ClickUp—ที่ซึ่ง AI และระบบอัตโนมัติไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ แต่ถูกผสานเข้ากับการทำงานอย่างไร้รอยต่อ

เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งาน ClickUp มันจะกลายเป็นศูนย์กลางสมองของทีมคุณ มันจะทำงานอัตโนมัติ จัดการความรู้ รวมศูนย์การค้นหา และทำให้โครงการดำเนินไปโดยไม่ต้องมีการติดต่อกลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่อง

พร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนความสับสนให้กลายเป็นความชัดเจน?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้เลย!