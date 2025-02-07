Grok vs. ChatGPT: การเจาะลึกความสามารถของปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์กำลังกลายเป็นความสำคัญทางธุรกิจที่ใหญ่หลวง. McKinsey รายงานว่า77% ของบริษัทกำลังใช้หรือสำรวจอยู่.
ด้วยตัวเลือกมากมาย มีเครื่องมือ AI สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่การค้นหาว่าเครื่องมือใดเหมาะกับคุณที่สุด? นั่นคือเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่ง
Grok AI และ ChatGPT เป็นระบบ AI ที่ได้รับความนิยมและมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ แต่ระบบใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด?
ในบทความบล็อกนี้ เราจะพูดถึงจุดแข็ง ราคา และความสามารถในการใช้งานของพวกเขา เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้
⏰สรุป 60 วินาที
- นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของความสามารถหลักของ ChatGPT และ Grok AI
|ChatGPT เหมาะที่สุดสำหรับ
|Grok AI เหมาะที่สุดสำหรับ
|การสร้างข้อความตอบกลับที่มีคุณภาพสูงและเหมือนมนุษย์
|การสร้างข้อความและผลลัพธ์ที่มีภาพประกอบที่น่าสนใจ
|เมื่อคุณต้องการคำตอบที่อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับการฝึกฝนใหม่
|ข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและความสามารถในการบูรณาการ
|คำตอบทั่วไปที่มีการปรับแต่งจำกัด
|เมื่อคุณต้องการเครื่องมือ AI ที่ปรับใช้ได้สูงสำหรับเครื่องมือต่าง ๆ และความต้องการของอุตสาหกรรม
|งานธุรกิจทั่วไปและการสื่อสาร
|ระบบอัตโนมัติและการผสานรวมระดับองค์กร
- ClickUpผสานจุดเด่นของแชทบอท AI แบบสแตนด์อโลนทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน
- ด้วย ClickUp คุณจะได้รับฟีเจอร์การจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ในที่เดียว หมดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายตัว ClickUp Brain มอบฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การอัปเดตอัตโนมัติ ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และการสร้างงานโดย AI เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ClickUp ยังเชื่อมต่อกับแอปภายนอก เช่น Google Drive, GitHub และ Salesforce เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุม
- มันมอบเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้และกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เหมาะกับกรณีการใช้งานใด ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น
Grok AI คืออะไร?
Grok AI พัฒนาโดย xAI ของ Elon Musk เป็นโมเดลภาษาที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อแข่งขัน กับแอป AI ที่ดีที่สุดเช่น ChatGPT และ Claude ไม่เพียงแต่สร้างข้อความที่สร้างสรรค์และทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาพได้อย่างยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจได้อีกด้วย พูดถึงการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน!
คุณสมบัติของ Grok AI
Grok ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงผู้ใช้ระดับองค์กรและตอนนี้พร้อมให้บริการแก่สมาชิก X [เดิมชื่อ Twitter] แล้ว ด้วยการผสานรวม API ทำให้สามารถปรับแต่งและขยายขนาดได้ตามความต้องการขององค์กรต่างๆ
นี่คือรายละเอียดคุณสมบัติหลักของ Grok AI
คุณสมบัติ #1: ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ
Grok AI ช่วยทำงานอัตโนมัติด้านการบริการลูกค้า การจัดการอีเมล และการสร้างเนื้อหาต่างๆ แชทบอทของมันจัดการคำถามทั่วไปด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ทำให้ทีมงานสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ยังคงรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับการตอบกลับอย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของอีเมลและร่างคำตอบตามสไตล์ที่คุณต้องการได้อีกด้วย นอกจากนี้ Grok AI ยังรองรับการสร้างเนื้อหาต่างๆ เช่น ข้อความทางการตลาด คำอธิบายผลิตภัณฑ์ และรายงาน
อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องใช้เวลาในการปรับแต่งให้ละเอียด
คุณสมบัติที่ 2: การบูรณาการระบบธุรกิจ
Grok AI เชื่อมต่อกับระบบ CRM [Salesforce, HubSpot] และ ERP [SAP, Oracle] เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์บัญชีเช่น QuickBooks โดยจัดการงานต่างๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย และการรายงานทางการเงิน
คุณสมบัติ #3: การสร้างโค้ด
Grok AI ผสานการทำงานกับ VS Code ทำให้การเขียนโค้ดเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์สนับสนุนการเขียนโปรแกรม ใช้เพื่อสร้างโค้ดสั้น ๆ แก้ไขข้อผิดพลาด หรือรับคำอธิบายสำหรับฟังก์ชันที่ซับซ้อน เป็นวิธีที่สะดวกในการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทดลองแนวคิดการเขียนโค้ดใหม่ ๆ ภายในอินเทอร์เฟซ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "grok" ซึ่งหมายถึงการเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มาจากภาษาของชาวดาวอังคารในนิยายวิทยาศาสตร์[นวนิยายวิทยาศาสตร์ปี 1961 ของ Heinlein เรื่อง Stranger in a Strange Land]—เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับภารกิจ SpaceX ของ Elon Musk ที่จะช่วยให้เรา "grok" ดาวอังคาร!
ราคาของ Grok AI
Grok AI สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่มีการสมัครสมาชิก X แบบชำระเงินเท่านั้น โดยมีราคาตามประเภทของการสมัครสมาชิก:
- X Premium: ราคา $8 ต่อเดือน; ให้สิทธิ์เข้าถึง Grok
- X Premium+: มีให้บริการในราคา $16 ต่อเดือน; รวมถึงการเข้าถึง Grok
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT พัฒนาโดย OpenAI เป็นแชทบอท AI ขั้นสูงที่สามารถสร้างข้อความที่เข้าใจบริบทและมีลักษณะคล้ายมนุษย์ ช่วยในการทำงานต่างๆ และปรับให้เข้ากับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน GPT [Generative Pre-trained Transformer] เป็นเทคโนโลยีหลักที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT
ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ GPT ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบภาษาและให้คำตอบที่ถูกต้องและสอดคล้องกัน
ประเภทของการสมัครสมาชิก ChatGPT
- ระดับฟรี: การเข้าถึงพื้นฐานต่อความสามารถของ ChatGPT พร้อมการใช้งานที่จำกัด
- ChatGPT Plus: เข้าถึง GPT-4 [คุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติม], เวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น, และการเข้าถึงแบบมีลำดับความสำคัญในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
- การเข้าถึง API: การผสาน ChatGPT เข้ากับแอปพลิเคชันและกระบวนการทำงาน โดยการใช้งานจะขึ้นอยู่กับปริมาณการเรียกใช้ API
คุณสมบัติของ ChatGPT
ChatGPT มีเครื่องมือหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งงานมืออาชีพและงานสร้างสรรค์ ต่อไปนี้คือภาพรวมของฟีเจอร์เด่นบางประการ:
คุณสมบัติ #1: การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการพยากรณ์
ChatGPT ไม่เพียงแต่ประมวลผลข้อมูลเท่านั้น—ยังสามารถวิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มในอดีตเพื่อเสนอการคาดการณ์ที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น การตรวจสอบข้อมูลในอดีตจากการขาย พฤติกรรมของลูกค้า หรือการเปลี่ยนแปลงของตลาด สามารถทำนายผลลัพธ์ในอนาคต เช่น ความต้องการที่จะเกิดขึ้นหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถนำหน้าคู่แข่ง จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความเสี่ยงก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา
คุณสมบัติ #2: การวางแผนสถานการณ์และการพัฒนากลยุทธ์
ChatGPT สามารถจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลายตามข้อมูลที่คุณป้อนได้ ซึ่งช่วยให้ผู้นำธุรกิจและผู้จัดการโครงการประเมินกลยุทธ์ คาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ลองใช้ ChatGPT เพื่อจำลองสถานการณ์ "สมมติว่า" ที่หลากหลาย เพื่อสำรวจผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจใช้กลยุทธ์ขั้นสุดท้าย วิธีนี้จะช่วยเปิดเผยความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือโอกาสที่ไม่คาดคิด ซึ่งช่วยให้คุณปรับแผนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติ #3: การแปลภาษาและการรองรับหลายภาษา
ต้องการสื่อสารในภาษาอื่นหรือไม่? ChatGPT สามารถช่วยแปลข้อความหรือช่วยเหลือกับงานหลายภาษาได้ทั้งหมดภายในอินเทอร์เฟซผู้ใช้เดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนข้อความเป็นภาษาสเปน แปลรายงานเป็นภาษาฝรั่งเศส หรือเพียงแค่เรียนรู้วลีใหม่ๆ ChatGPT ทำให้การเปลี่ยนภาษาเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้
👀 คุณรู้หรือไม่? ChatGPT เคยช่วยผู้ใช้เขียนนวนิยาย 300 หน้าเสร็จภายในวันเดียว—เรียกได้ว่าเป็นนักเขียนเงาที่รวดเร็วจริงๆ!
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี: การเข้าถึง ChatGPT ขั้นพื้นฐาน ฟีเจอร์จำกัด เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
- ChatGPT Plus (20 ดอลลาร์/เดือน): เวอร์ชันชำระเงินมีฟีเจอร์ทั้งหมดจากเวอร์ชันฟรี พร้อมด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น การเข้าถึงโมเดลล่าสุด และการเข้าถึงแบบมีลำดับความสำคัญในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
- ChatGPT Enterprise [ราคาตามความต้องการ]: ฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับธุรกิจ รวมถึงการเข้าถึง API ที่เพิ่มขึ้น การผสานรวมแบบกำหนดเอง มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งขึ้น และราคาที่ปรับให้เหมาะสมตามความต้องการขององค์กร
Grok AI เทียบกับ ChatGPT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Grok AI และ ChatGPT ต่างมีความสามารถเฉพาะตัวในด้าน AI สนทนา โดยเน้นไปที่การโต้ตอบกับผู้ใช้ การสนทนาที่คล้ายมนุษย์ การเข้าถึงข้อมูล และการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน ระบบ AI ใดที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด?
นี่คือการเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักของ Grok AI และ ChatGPT
|คุณสมบัติ
|กร็อก เอไอ
|แชทจีพีที
|การสร้างเนื้อหา
|เชี่ยวชาญในการสร้างภาพพร้อมคำตอบที่อิงจากข้อความ เพื่อผลลัพธ์ที่น่าสนใจผ่านแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่
|เชี่ยวชาญในการสร้างคำตอบคุณภาพสูงที่เหมือนมนุษย์ โดยเน้นที่การประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นหลัก
|การเข้าถึงข้อมูล
|ผสานการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การตอบสนองที่ทันสมัย
|จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้า (ตามรุ่นล่าสุด) และขาดการเข้าถึงข้อมูลสด
|การผสานรวมผู้ใช้
|ให้บริการการเข้าถึง API, เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการผสานรวม AI กับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
|การผสานรวมสำหรับธุรกิจมีให้บริการในแผน Enterprise แต่มีตัวเลือก API จำกัดเมื่อเทียบกับ Grok AI
|การปรับแต่ง
|ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานร่วมกับเครื่องมือต่าง ๆ และความต้องการของอุตสาหกรรม
|คำตอบที่กว้างขวางมากขึ้น, การไหลของบทสนทนาที่ปรับแต่งได้น้อยลง ยกเว้นในแพ็กเกจการสมัครสมาชิกที่สูงขึ้น
|ราคา
|ต้องสมัครสมาชิก X แบบชำระเงิน โดยมีตัวเลือกตามระดับการเข้าถึง
|พร้อมใช้งานฟรี พร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงภายใต้แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ ChatGPT Plus
อ่านต่อเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Grok AI และ ChatGPT ในคุณสมบัติสำคัญต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าระบบใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณ
คุณสมบัติ #1: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการสื่อสารภายในทีม
ChatGPT รองรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วยเครื่องมือสำหรับการสร้างเนื้อหาและการจัดการงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการอัปเดตและการทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกัน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นกับงานได้โดยไม่เสียสมาธิ
อย่างไรก็ตาม Grok AI มีความโดดเด่นในการทำงานร่วมกับ AI ขั้นสูงสำหรับการอัปเดตโครงการ การมอบหมายงาน และการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Asana และ Jira ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานในโครงการที่ซับซ้อน เนื่องจากช่วยรวมศูนย์การสื่อสารและการจัดการโครงการไว้ในที่เดียว
ผู้ชนะ 🏆: Grok AI
Grok AI มอบการทำงานร่วมกันที่เหนือชั้นสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ในขณะที่ ChatGPT โดดเด่นในการสื่อสารที่เรียบง่าย
คุณสมบัติที่ 2: คุณภาพและความถูกต้องของการตอบสนอง
ChatGPT ให้คำตอบที่ถูกต้องตามข้อมูลการฝึกอบรมที่ครอบคลุม แต่อาจมีปัญหาในการรักษาบริบทในบทสนทนาที่ยาวนานหรือคำถามที่มีความเฉพาะทางสูง
Grok AI ในทางกลับกัน มีความเข้าใจบริบทที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับความรู้เฉพาะทางที่ลึกซึ้ง ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำและความเกี่ยวข้อง
ผู้ชนะ 🏆: Grok AI
Grok AI มีประสิทธิภาพเหนือกว่า ChatGPT ด้วยความรู้เฉพาะทางและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำและบริบทที่ลึกซึ้ง
คุณสมบัติที่ 3: ความปลอดภัยของข้อมูล
แนวทางด้านความปลอดภัยของข้อมูลของ ChatGPT ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความถูกต้องของผู้ใช้เป็นอันดับแรกตั้งแต่การอัปเกรด GPT-4 ล่าสุด OpenAI ได้ลงทุนเวลาในการปรับปรุงความปลอดภัยและการปรับให้สอดคล้องกัน
ผลลัพธ์คือ GPT-4 มีโอกาสที่จะตอบสนองต่อคำขอเนื้อหาที่ถูกจำกัดน้อยลง 82% และมีโอกาสที่จะให้คำตอบที่ถูกต้องมากขึ้น 40% เมื่อเทียบกับ GPT-3. 5.
ในทางตรงกันข้าม คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของ Grok AI ได้รับการปรับให้เหมาะกับระบบนิเวศของแพลตฟอร์ม X ซึ่งได้รับประโยชน์จากนโยบายความปลอดภัยทั่วไปของ X อย่างไรก็ตามX ได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อใช้โพสต์และการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ในการฝึกอบรม Grok เป็นค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมต้องทำการยกเลิกการตั้งค่าด้วยตนเอง ซึ่งได้ก่อให้เกิดการถกเถียงขึ้น
ผู้ชนะ 🏆: ChatGPT
ความมุ่งมั่นของ ChatGPT ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการตอบสนองที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง มอบความสบายใจให้กับผู้ใช้ในการโต้ตอบกับ AI ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
Grok AI เทียบกับ ChatGPT บน Reddit
ในการถกเถียงอย่างต่อเนื่องระหว่าง ChatGPT และ Grok AI ผู้ใช้ Reddit ได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายตามประสบการณ์ของพวกเขาที่มีต่อทั้งสองแพลตฟอร์ม
มีความคิดเห็นหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ:
ฉันจะใช้ Grok ถ้ามันฟรี แต่ไม่ใช่ และฉันก็ไม่ได้ใช้ Twitter/X ด้วย
ฉันจะใช้ Grok ถ้ามันฟรี แต่มันไม่ฟรี และฉันไม่ใช้ Twitter/X.
ความรู้สึกนี้สะท้อนถึงความลังเลที่พบได้บ่อยในหมู่ผู้ใช้ที่อาจไม่เต็มใจจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่ได้ใช้ X
ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างพื้นฐานระหว่าง AI ทั้งสอง โดยกล่าวว่า
ความแตกต่างที่แท้จริงระหว่าง GROK และ ChatGPT: Grok ไม่ปฏิบัติกับคุณเหมือนเด็ก
ความแตกต่างที่แท้จริงระหว่าง GROK และ ChatGPT: Grok ไม่ปฏิบัติต่อคุณเหมือนเด็ก
ดังนั้น Grok จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรูปแบบการโต้ตอบที่ตรงไปตรงมาและมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
โพสต์อีกอันบน Reddit ได้เน้นกรณีการใช้งานที่น่าสนใจ:
ฉันขอให้มันเขียนโค้ด Unity3D ให้ฉัน และมันก็ทำได้ดีเท่ากับเวอร์ชัน GPT ปัจจุบัน จากนั้นฉันขอให้มันอัปเดตโค้ดโดยใช้แอสเซท และมันก็ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต—ไม่ใช่แค่ X เท่านั้น—และอัปเดตโค้ดได้อย่างถูกต้อง
ฉันขอให้มันเขียนโค้ด Unity3D ให้ฉัน และมันก็ทำได้ดีเท่ากับเวอร์ชัน GPT ปัจจุบัน จากนั้นฉันขอให้มันอัปเดตโค้ดโดยใช้แอสเซท และมันค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต—ไม่ใช่แค่ X เท่านั้น—และอัปเดตโค้ดได้อย่างถูกต้อง
ตอนนี้ มาสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ Grok AI และChatGPT กัน
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Grok AI เทียบกับ ChatGPT
ต่างจากโมเดล AI แบบสแตนด์อโลนอย่าง ChatGPT หรือ Grok AI,ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่นำงาน, ความรู้, และการสนทนาของคุณมาไว้บนแพลตฟอร์มเดียว. มันผสานข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI จากที่ทำงานของคุณกับการจัดการโครงการที่ราบรื่น ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการภาพรวมและงานประจำวัน.
นี่คือสิ่งที่แมทธิว โบลเดน ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์และประสิทธิภาพที่ออเรคอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ ClickUp AI
ClickUp ช่วยให้ทีมและผู้จัดการสามารถมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่โครงการต้องส่งมอบและสถานะความคืบหน้าของแต่ละงาน นอกจากนี้ยังใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อลดภาระงานด้านการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนของโครงการอีกด้วย
ClickUp ช่วยให้ทีมและผู้จัดการสามารถมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่โครงการต้องส่งมอบและสถานะความคืบหน้าของแต่ละงาน นอกจากนี้ยังใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อลดภาระงานด้านการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนของโครงการ
นี่คือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นโซลูชัน AI ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับทุกความต้องการของคุณ
ClickUp One Up #1: ClickUp Brain
ClickUp Brainมีความสามารถของ AI ที่ตระหนักถึงบริบท ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างเครื่องมือ งาน และทีมของคุณ ทำให้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ผู้จัดการโครงการ และผู้นำธุรกิจ
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจาก Brain:
- การเข้าถึงความรู้แบบรวมศูนย์: เชื่อมต่อแอปภายนอก เช่น Google Drive, GitHub, Figma และ Salesforce เพื่อเข้าถึงไฟล์และแหล่งข้อมูลทั้งหมดของคุณในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มอีกต่อไป
- คำตอบทันทีเกี่ยวกับบริบทการทำงาน: รับข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องและทันท่วงทีเกี่ยวกับงาน เอกสาร และสมาชิกในทีมของคุณโดยไม่ต้องถามใคร ClickUp Brain รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
- การอัปเดตและรายงานอัตโนมัติ: กำจัดรายงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยการอัปเดตความคืบหน้าและรายงานสถานะที่สร้างโดย AI สำหรับงาน โครงการ และกิจกรรมของทีม รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องยกนิ้ว
- AI CatchUp: รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการที่พูดคุยกันในClickUp Chatได้ทันที เพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาใดๆ ได้อย่างครบถ้วนและเข้าใจบริบท
- การสร้างงานด้วย AI: สร้าง มอบหมาย และเชื่อมโยงรายการการดำเนินการจากการสนทนาของคุณในแชทโดยอัตโนมัติ เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- เทมเพลตที่กำหนดเองได้ในไม่กี่วินาที: สร้างเทมเพลตที่พร้อมใช้งานสำหรับงาน เอกสาร และโครงการที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานทุกประเภท
- ตอบกลับอย่างรวดเร็วด้วย AI: ตอบข้อความได้อย่างง่ายดาย—เพียงแค่พิมพ์คำย่อ แล้ว AI จะสร้างข้อความที่เหมาะสมในโทนที่ใช่สำหรับคุณ
ClickUp's One Up #2: ClickUp Docs
ClickUp Docsนิยามใหม่ของการจัดการเอกสารด้วยฟีเจอร์อันทรงพลังที่ผสาน AI และการแก้ไขแบบร่วมมือกัน ซึ่งเหนือกว่าเครื่องมือเดี่ยวอย่าง ChatGPT หรือ Grok AI
นี่คือเหตุผลที่ทำให้มันยอดเยี่ยม:
- การสร้างเอกสารแบบไดนามิก: สร้างเอกสาร ClickUp Docs และวิกิที่ปรับแต่งให้เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงานโดยใช้หน้าซ้อนกัน, แม่แบบ, และตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูง เหมาะสำหรับแผนงาน, ฐานความรู้, หรือวิกิของทีม
- การผสานการทำงาน: เชื่อมโยง ClickUp Docs เข้ากับงานและโครงการโดยตรง อัปเดตเวิร์กโฟลว์ เปลี่ยนสถานะ และมอบหมายงาน—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากเอกสารของคุณ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับทีมของคุณในการระดมความคิด แก้ไข และสรุปเอกสารพร้อมกันโดยไม่มีปัญหาความขัดแย้งของเวอร์ชัน
- รายละเอียดที่ปรับแต่งได้: ตกแต่งเอกสาร ClickUp ของคุณด้วยฟอนต์เฉพาะ, ระยะห่าง, ไอคอน และภาพหน้าปก เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและจัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบ
- การควบคุมความเป็นส่วนตัวและการแชร์: จัดการสิทธิ์การเข้าถึงด้วยตัวเลือกการแชร์ที่ปลอดภัยสำหรับทีม แขก หรือสาธารณะ
- จัดเก็บเอกสารอย่างมั่นใจ: จัดเก็บเอกสารและเรียกดูได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการ หน้าเอกสารแต่ละหน้าสามารถจัดเก็บหรือเรียกคืนได้ตามต้องการ
เครื่องมือ AI ของ ClickUpสามารถช่วยเพิ่มเติมในการสร้างไอเดียเนื้อหา ปรับปรุงภาษา และแม้กระทั่งการจัดรูปแบบเอกสารของคุณ
ClickUp's One Up #3: ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การจัดการโครงการของคุณด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp. ClickUp ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงทุกขั้นตอนของการจัดการโครงการ ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินการ และการติดตามผล. นอกจากนี้ยังมี ระบบการทำงานอัตโนมัติหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นไปอีก.
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยใช้ ClickUp Docs เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของโครงการ
- ClickUp Automationsดูแลงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ การส่งมอบงานในโครงการ และการอนุมัติ ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
- รับมุมมองที่ครอบคลุมอย่างเต็มที่ในรายละเอียดของโครงการด้วยมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15แบบใน Clickup รวมถึงมุมมองตาราง, มุมมองรายการ, แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง และอื่น ๆ
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการและตัวชี้วัด KPI แบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้
ClickUp's One Up #4: ClickUp Chat
ClickUp Chatรวมการสื่อสารและการจัดการงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การทำงานร่วมกันในทีมระยะไกลเป็นเรื่องง่าย
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับมัน:
- ตรวจสอบลำดับความสำคัญของเพื่อนร่วมทีมและนัดหมายการประชุมได้โดยตรงภายในแชท
- ใช้ AI เพื่อคำตอบทันที ติดตามข้อความที่พลาด สร้างงานจากแชท และค้นหางานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแบบเรียลไทม์
- เชื่อมโยงแชทกับรายการ, โฟลเดอร์, และสเปซภายใน ClickUp เพื่อจัดการโครงการและการอัปเดตได้อย่างราบรื่นจากอินเทอร์เฟซแชท
- ตั้งค่าแชทเป็นสาธารณะหรือส่วนตัว พร้อมตัวเลือกในการควบคุมการเข้าถึงและความเป็นส่วนตัว
- ปักหมุดแชทสำคัญเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว และเพิ่มคำอธิบายหรือหัวข้อเพื่อรักษาบริบท
- ค้นหาการสนทนาหรือข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทั้งภายในและข้ามแชท
กำหนดประสบการณ์ AI ของคุณใหม่ด้วย ClickUp
โดยไกล, อันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปัญญาประดิษฐ์คือผู้คนสรุปเร็วเกินไปว่าพวกเขาเข้าใจมัน.
โดยไกล, อันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปัญญาประดิษฐ์คือผู้คนสรุปเร็วเกินไปว่าพวกเขาเข้าใจมัน.
เขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ผู้ใช้ต้องประเมินเครื่องมือที่เลือกใช้อย่างมีวิจารณญาณ แทนที่จะสมมติว่าตนเองเข้าใจฟังก์ชันการทำงานและข้อจำกัดของเครื่องมือเหล่านั้นอย่างถ่องแท้
เครื่องมืออย่าง Grok AI มีจุดเด่นเฉพาะตัว และ ChatGPT ก็โดดเด่นในเรื่องความหลากหลาย แต่ ClickUp ก้าวไปไกลกว่านั้น ด้วยการรวมการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Chat และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ไว้ในเครื่องมือเดียว ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างเหนือชั้น นี่คือแอปที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณอย่างแท้จริง เพื่อให้คุณทำงานได้มากขึ้นอย่างไร้ความยุ่งยาก