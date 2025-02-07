บล็อก ClickUp

Grok vs. ChatGPT: การเจาะลึกความสามารถของปัญญาประดิษฐ์

Arya Dinesh
Arya DineshSenior Content Editor
7 กุมภาพันธ์ 2568

ปัญญาประดิษฐ์กำลังกลายเป็นความสำคัญทางธุรกิจที่ใหญ่หลวง. McKinsey รายงานว่า77% ของบริษัทกำลังใช้หรือสำรวจอยู่.

ด้วยตัวเลือกมากมาย มีเครื่องมือ AI สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่การค้นหาว่าเครื่องมือใดเหมาะกับคุณที่สุด? นั่นคือเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่ง

Grok AI และ ChatGPT เป็นระบบ AI ที่ได้รับความนิยมและมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ แต่ระบบใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด?

ในบทความบล็อกนี้ เราจะพูดถึงจุดแข็ง ราคา และความสามารถในการใช้งานของพวกเขา เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้

⏰สรุป 60 วินาที

  • นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของความสามารถหลักของ ChatGPT และ Grok AI
ChatGPT เหมาะที่สุดสำหรับGrok AI เหมาะที่สุดสำหรับ
การสร้างข้อความตอบกลับที่มีคุณภาพสูงและเหมือนมนุษย์การสร้างข้อความและผลลัพธ์ที่มีภาพประกอบที่น่าสนใจ
เมื่อคุณต้องการคำตอบที่อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับการฝึกฝนใหม่ข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและความสามารถในการบูรณาการ
คำตอบทั่วไปที่มีการปรับแต่งจำกัดเมื่อคุณต้องการเครื่องมือ AI ที่ปรับใช้ได้สูงสำหรับเครื่องมือต่าง ๆ และความต้องการของอุตสาหกรรม
งานธุรกิจทั่วไปและการสื่อสารระบบอัตโนมัติและการผสานรวมระดับองค์กร
  • ClickUpผสานจุดเด่นของแชทบอท AI แบบสแตนด์อโลนทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน
  • ด้วย ClickUp คุณจะได้รับฟีเจอร์การจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ในที่เดียว หมดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายตัว ClickUp Brain มอบฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การอัปเดตอัตโนมัติ ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และการสร้างงานโดย AI เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ClickUp ยังเชื่อมต่อกับแอปภายนอก เช่น Google Drive, GitHub และ Salesforce เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุม
  • มันมอบเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้และกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เหมาะกับกรณีการใช้งานใด ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น

Grok AI คืออะไร?

Grok AI พัฒนาโดย xAI ของ Elon Musk เป็นโมเดลภาษาที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อแข่งขัน กับแอป AI ที่ดีที่สุดเช่น ChatGPT และ Claude ไม่เพียงแต่สร้างข้อความที่สร้างสรรค์และทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาพได้อย่างยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจได้อีกด้วย พูดถึงการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน!

กร็อก เอไอ
ผ่านทางX

คุณสมบัติของ Grok AI

Grok ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงผู้ใช้ระดับองค์กรและตอนนี้พร้อมให้บริการแก่สมาชิก X [เดิมชื่อ Twitter] แล้ว ด้วยการผสานรวม API ทำให้สามารถปรับแต่งและขยายขนาดได้ตามความต้องการขององค์กรต่างๆ

นี่คือรายละเอียดคุณสมบัติหลักของ Grok AI

คุณสมบัติ #1: ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ

Grok AI ช่วยทำงานอัตโนมัติด้านการบริการลูกค้า การจัดการอีเมล และการสร้างเนื้อหาต่างๆ แชทบอทของมันจัดการคำถามทั่วไปด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ทำให้ทีมงานสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ยังคงรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับการตอบกลับอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของอีเมลและร่างคำตอบตามสไตล์ที่คุณต้องการได้อีกด้วย นอกจากนี้ Grok AI ยังรองรับการสร้างเนื้อหาต่างๆ เช่น ข้อความทางการตลาด คำอธิบายผลิตภัณฑ์ และรายงาน

อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องใช้เวลาในการปรับแต่งให้ละเอียด

คุณสมบัติที่ 2: การบูรณาการระบบธุรกิจ

Grok AI เชื่อมต่อกับระบบ CRM [Salesforce, HubSpot] และ ERP [SAP, Oracle] เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์บัญชีเช่น QuickBooks โดยจัดการงานต่างๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย และการรายงานทางการเงิน

คุณสมบัติ #3: การสร้างโค้ด

Grok AI ผสานการทำงานกับ VS Code ทำให้การเขียนโค้ดเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์สนับสนุนการเขียนโปรแกรม ใช้เพื่อสร้างโค้ดสั้น ๆ แก้ไขข้อผิดพลาด หรือรับคำอธิบายสำหรับฟังก์ชันที่ซับซ้อน เป็นวิธีที่สะดวกในการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทดลองแนวคิดการเขียนโค้ดใหม่ ๆ ภายในอินเทอร์เฟซ

โค้ดเขียนโดย Grok AI
ผ่านทางGrok AI

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "grok" ซึ่งหมายถึงการเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มาจากภาษาของชาวดาวอังคารในนิยายวิทยาศาสตร์[นวนิยายวิทยาศาสตร์ปี 1961 ของ Heinlein เรื่อง Stranger in a Strange Land]—เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับภารกิจ SpaceX ของ Elon Musk ที่จะช่วยให้เรา "grok" ดาวอังคาร!

ราคาของ Grok AI

Grok AI สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่มีการสมัครสมาชิก X แบบชำระเงินเท่านั้น โดยมีราคาตามประเภทของการสมัครสมาชิก:

  • X Premium: ราคา $8 ต่อเดือน; ให้สิทธิ์เข้าถึง Grok
  • X Premium+: มีให้บริการในราคา $16 ต่อเดือน; รวมถึงการเข้าถึง Grok

ChatGPT คืออะไร?

ChatGPT พัฒนาโดย OpenAI เป็นแชทบอท AI ขั้นสูงที่สามารถสร้างข้อความที่เข้าใจบริบทและมีลักษณะคล้ายมนุษย์ ช่วยในการทำงานต่างๆ และปรับให้เข้ากับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน GPT [Generative Pre-trained Transformer] เป็นเทคโนโลยีหลักที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT

อินเทอร์เฟซ ChatGPT
ผ่านทางChatGPT

ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ GPT ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบภาษาและให้คำตอบที่ถูกต้องและสอดคล้องกัน

ประเภทของการสมัครสมาชิก ChatGPT

  • ระดับฟรี: การเข้าถึงพื้นฐานต่อความสามารถของ ChatGPT พร้อมการใช้งานที่จำกัด
  • ChatGPT Plus: เข้าถึง GPT-4 [คุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติม], เวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น, และการเข้าถึงแบบมีลำดับความสำคัญในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
  • การเข้าถึง API: การผสาน ChatGPT เข้ากับแอปพลิเคชันและกระบวนการทำงาน โดยการใช้งานจะขึ้นอยู่กับปริมาณการเรียกใช้ API

คุณสมบัติของ ChatGPT

ChatGPT มีเครื่องมือหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งงานมืออาชีพและงานสร้างสรรค์ ต่อไปนี้คือภาพรวมของฟีเจอร์เด่นบางประการ:

คุณสมบัติ #1: การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการพยากรณ์

ChatGPT ไม่เพียงแต่ประมวลผลข้อมูลเท่านั้น—ยังสามารถวิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มในอดีตเพื่อเสนอการคาดการณ์ที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น การตรวจสอบข้อมูลในอดีตจากการขาย พฤติกรรมของลูกค้า หรือการเปลี่ยนแปลงของตลาด สามารถทำนายผลลัพธ์ในอนาคต เช่น ความต้องการที่จะเกิดขึ้นหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถนำหน้าคู่แข่ง จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความเสี่ยงก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา

คุณสมบัติ #2: การวางแผนสถานการณ์และการพัฒนากลยุทธ์

ChatGPT สามารถจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลายตามข้อมูลที่คุณป้อนได้ ซึ่งช่วยให้ผู้นำธุรกิจและผู้จัดการโครงการประเมินกลยุทธ์ คาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ลองใช้ ChatGPT เพื่อจำลองสถานการณ์ "สมมติว่า" ที่หลากหลาย เพื่อสำรวจผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจใช้กลยุทธ์ขั้นสุดท้าย วิธีนี้จะช่วยเปิดเผยความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือโอกาสที่ไม่คาดคิด ซึ่งช่วยให้คุณปรับแผนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ #3: การแปลภาษาและการรองรับหลายภาษา

ต้องการสื่อสารในภาษาอื่นหรือไม่? ChatGPT สามารถช่วยแปลข้อความหรือช่วยเหลือกับงานหลายภาษาได้ทั้งหมดภายในอินเทอร์เฟซผู้ใช้เดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนข้อความเป็นภาษาสเปน แปลรายงานเป็นภาษาฝรั่งเศส หรือเพียงแค่เรียนรู้วลีใหม่ๆ ChatGPT ทำให้การเปลี่ยนภาษาเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้

การแปลภาษาและการรองรับหลายภาษาของ ChatGPT
ผ่านทางChatGPT

👀 คุณรู้หรือไม่? ChatGPT เคยช่วยผู้ใช้เขียนนวนิยาย 300 หน้าเสร็จภายในวันเดียว—เรียกได้ว่าเป็นนักเขียนเงาที่รวดเร็วจริงๆ!

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี: การเข้าถึง ChatGPT ขั้นพื้นฐาน ฟีเจอร์จำกัด เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
  • ChatGPT Plus (20 ดอลลาร์/เดือน): เวอร์ชันชำระเงินมีฟีเจอร์ทั้งหมดจากเวอร์ชันฟรี พร้อมด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น การเข้าถึงโมเดลล่าสุด และการเข้าถึงแบบมีลำดับความสำคัญในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
  • ChatGPT Enterprise [ราคาตามความต้องการ]: ฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับธุรกิจ รวมถึงการเข้าถึง API ที่เพิ่มขึ้น การผสานรวมแบบกำหนดเอง มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งขึ้น และราคาที่ปรับให้เหมาะสมตามความต้องการขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม:วิธีเอาชนะความท้าทายทั่วไปของ AI

Grok AI เทียบกับ ChatGPT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

Grok AI และ ChatGPT ต่างมีความสามารถเฉพาะตัวในด้าน AI สนทนา โดยเน้นไปที่การโต้ตอบกับผู้ใช้ การสนทนาที่คล้ายมนุษย์ การเข้าถึงข้อมูล และการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน ระบบ AI ใดที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด?

นี่คือการเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักของ Grok AI และ ChatGPT

คุณสมบัติกร็อก เอไอแชทจีพีที
การสร้างเนื้อหาเชี่ยวชาญในการสร้างภาพพร้อมคำตอบที่อิงจากข้อความ เพื่อผลลัพธ์ที่น่าสนใจผ่านแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่เชี่ยวชาญในการสร้างคำตอบคุณภาพสูงที่เหมือนมนุษย์ โดยเน้นที่การประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นหลัก
การเข้าถึงข้อมูลผสานการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การตอบสนองที่ทันสมัยจำกัดเฉพาะข้อมูลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้า (ตามรุ่นล่าสุด) และขาดการเข้าถึงข้อมูลสด
การผสานรวมผู้ใช้ให้บริการการเข้าถึง API, เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการผสานรวม AI กับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่การผสานรวมสำหรับธุรกิจมีให้บริการในแผน Enterprise แต่มีตัวเลือก API จำกัดเมื่อเทียบกับ Grok AI
การปรับแต่งออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานร่วมกับเครื่องมือต่าง ๆ และความต้องการของอุตสาหกรรมคำตอบที่กว้างขวางมากขึ้น, การไหลของบทสนทนาที่ปรับแต่งได้น้อยลง ยกเว้นในแพ็กเกจการสมัครสมาชิกที่สูงขึ้น
ราคาต้องสมัครสมาชิก X แบบชำระเงิน โดยมีตัวเลือกตามระดับการเข้าถึงพร้อมใช้งานฟรี พร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงภายใต้แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ ChatGPT Plus

อ่านต่อเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Grok AI และ ChatGPT ในคุณสมบัติสำคัญต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าระบบใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณ

คุณสมบัติ #1: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการสื่อสารภายในทีม

ChatGPT รองรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วยเครื่องมือสำหรับการสร้างเนื้อหาและการจัดการงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการอัปเดตและการทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกัน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นกับงานได้โดยไม่เสียสมาธิ

อย่างไรก็ตาม Grok AI มีความโดดเด่นในการทำงานร่วมกับ AI ขั้นสูงสำหรับการอัปเดตโครงการ การมอบหมายงาน และการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Asana และ Jira ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานในโครงการที่ซับซ้อน เนื่องจากช่วยรวมศูนย์การสื่อสารและการจัดการโครงการไว้ในที่เดียว

ผู้ชนะ 🏆: Grok AI

Grok AI มอบการทำงานร่วมกันที่เหนือชั้นสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ในขณะที่ ChatGPT โดดเด่นในการสื่อสารที่เรียบง่าย

คุณสมบัติที่ 2: คุณภาพและความถูกต้องของการตอบสนอง

ChatGPT ให้คำตอบที่ถูกต้องตามข้อมูลการฝึกอบรมที่ครอบคลุม แต่อาจมีปัญหาในการรักษาบริบทในบทสนทนาที่ยาวนานหรือคำถามที่มีความเฉพาะทางสูง

Grok AI ในทางกลับกัน มีความเข้าใจบริบทที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับความรู้เฉพาะทางที่ลึกซึ้ง ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำและความเกี่ยวข้อง

ผู้ชนะ 🏆: Grok AI

Grok AI มีประสิทธิภาพเหนือกว่า ChatGPT ด้วยความรู้เฉพาะทางและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำและบริบทที่ลึกซึ้ง

คุณสมบัติที่ 3: ความปลอดภัยของข้อมูล

แนวทางด้านความปลอดภัยของข้อมูลของ ChatGPT ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความถูกต้องของผู้ใช้เป็นอันดับแรกตั้งแต่การอัปเกรด GPT-4 ล่าสุด OpenAI ได้ลงทุนเวลาในการปรับปรุงความปลอดภัยและการปรับให้สอดคล้องกัน

ผลลัพธ์คือ GPT-4 มีโอกาสที่จะตอบสนองต่อคำขอเนื้อหาที่ถูกจำกัดน้อยลง 82% และมีโอกาสที่จะให้คำตอบที่ถูกต้องมากขึ้น 40% เมื่อเทียบกับ GPT-3. 5.

ในทางตรงกันข้าม คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของ Grok AI ได้รับการปรับให้เหมาะกับระบบนิเวศของแพลตฟอร์ม X ซึ่งได้รับประโยชน์จากนโยบายความปลอดภัยทั่วไปของ X อย่างไรก็ตามX ได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อใช้โพสต์และการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ในการฝึกอบรม Grok เป็นค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมต้องทำการยกเลิกการตั้งค่าด้วยตนเอง ซึ่งได้ก่อให้เกิดการถกเถียงขึ้น

ผู้ชนะ 🏆: ChatGPT

ความมุ่งมั่นของ ChatGPT ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการตอบสนองที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง มอบความสบายใจให้กับผู้ใช้ในการโต้ตอบกับ AI ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

Grok AI เทียบกับ ChatGPT บน Reddit

ในการถกเถียงอย่างต่อเนื่องระหว่าง ChatGPT และ Grok AI ผู้ใช้ Reddit ได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายตามประสบการณ์ของพวกเขาที่มีต่อทั้งสองแพลตฟอร์ม

มีความคิดเห็นหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ:

ฉันจะใช้ Grok ถ้ามันฟรี แต่ไม่ใช่ และฉันก็ไม่ได้ใช้ Twitter/X ด้วย

ฉันจะใช้ Grok ถ้ามันฟรี แต่มันไม่ฟรี และฉันไม่ใช้ Twitter/X.

ความรู้สึกนี้สะท้อนถึงความลังเลที่พบได้บ่อยในหมู่ผู้ใช้ที่อาจไม่เต็มใจจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่ได้ใช้ X

ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างพื้นฐานระหว่าง AI ทั้งสอง โดยกล่าวว่า

ความแตกต่างที่แท้จริงระหว่าง GROK และ ChatGPT: Grok ไม่ปฏิบัติกับคุณเหมือนเด็ก

ความแตกต่างที่แท้จริงระหว่าง GROK และ ChatGPT: Grok ไม่ปฏิบัติต่อคุณเหมือนเด็ก

ดังนั้น Grok จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรูปแบบการโต้ตอบที่ตรงไปตรงมาและมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

ผู้ใช้ Reddit เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง ChatGPT และ Grok AI
ผ่านทางReddit

โพสต์อีกอันบน Reddit ได้เน้นกรณีการใช้งานที่น่าสนใจ:

ฉันขอให้มันเขียนโค้ด Unity3D ให้ฉัน และมันก็ทำได้ดีเท่ากับเวอร์ชัน GPT ปัจจุบัน จากนั้นฉันขอให้มันอัปเดตโค้ดโดยใช้แอสเซท และมันก็ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต—ไม่ใช่แค่ X เท่านั้น—และอัปเดตโค้ดได้อย่างถูกต้อง

ฉันขอให้มันเขียนโค้ด Unity3D ให้ฉัน และมันก็ทำได้ดีเท่ากับเวอร์ชัน GPT ปัจจุบัน จากนั้นฉันขอให้มันอัปเดตโค้ดโดยใช้แอสเซท และมันค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต—ไม่ใช่แค่ X เท่านั้น—และอัปเดตโค้ดได้อย่างถูกต้อง

ตอนนี้ มาสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ Grok AI และChatGPT กัน

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Grok AI เทียบกับ ChatGPT

ต่างจากโมเดล AI แบบสแตนด์อโลนอย่าง ChatGPT หรือ Grok AI,ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่นำงาน, ความรู้, และการสนทนาของคุณมาไว้บนแพลตฟอร์มเดียว. มันผสานข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI จากที่ทำงานของคุณกับการจัดการโครงการที่ราบรื่น ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการภาพรวมและงานประจำวัน.

คลิกอัพเวิร์กสเปซ
คุณสามารถติดตามการอัปเดตของโครงการ จัดการกระบวนการทำงาน และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

นี่คือสิ่งที่แมทธิว โบลเดน ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์และประสิทธิภาพที่ออเรคอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ ClickUp AI

ClickUp ช่วยให้ทีมและผู้จัดการสามารถมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่โครงการต้องส่งมอบและสถานะความคืบหน้าของแต่ละงาน นอกจากนี้ยังใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อลดภาระงานด้านการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนของโครงการอีกด้วย

ClickUp ช่วยให้ทีมและผู้จัดการสามารถมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่โครงการต้องส่งมอบและสถานะความคืบหน้าของแต่ละงาน นอกจากนี้ยังใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อลดภาระงานด้านการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนของโครงการ

นี่คือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นโซลูชัน AI ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับทุกความต้องการของคุณ

ClickUp One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brainมีความสามารถของ AI ที่ตระหนักถึงบริบท ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างเครื่องมือ งาน และทีมของคุณ ทำให้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ผู้จัดการโครงการ และผู้นำธุรกิจ

นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจาก Brain:

  • การเข้าถึงความรู้แบบรวมศูนย์: เชื่อมต่อแอปภายนอก เช่น Google Drive, GitHub, Figma และ Salesforce เพื่อเข้าถึงไฟล์และแหล่งข้อมูลทั้งหมดของคุณในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มอีกต่อไป
ClickUp Brain
ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องจากทุกแอปของคุณได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วด้วย ClickUp Brain
  • คำตอบทันทีเกี่ยวกับบริบทการทำงาน: รับข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องและทันท่วงทีเกี่ยวกับงาน เอกสาร และสมาชิกในทีมของคุณโดยไม่ต้องถามใคร ClickUp Brain รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
ClickUp Brain
ทำ, จัดระเบียบ, และติดตามงานของคุณอย่างราบรื่นด้วย ClickUp Brain
  • การอัปเดตและรายงานอัตโนมัติ: กำจัดรายงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยการอัปเดตความคืบหน้าและรายงานสถานะที่สร้างโดย AI สำหรับงาน โครงการ และกิจกรรมของทีม รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องยกนิ้ว
ClickUp Brain: grok กับ chatgpt
รับการอัปเดตและสรุปกิจกรรมงานโดยอัตโนมัติสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดโดยใช้ ClickUp Brain
  • AI CatchUp: รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการที่พูดคุยกันในClickUp Chatได้ทันที เพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาใดๆ ได้อย่างครบถ้วนและเข้าใจบริบท
  • การสร้างงานด้วย AI: สร้าง มอบหมาย และเชื่อมโยงรายการการดำเนินการจากการสนทนาของคุณในแชทโดยอัตโนมัติ เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
คลิกอัพ แชท
แปลงข้อความเป็นงานด้วยคลิกเดียวโดยใช้ ClickUp AI ใน ClickUp Chat
  • เทมเพลตที่กำหนดเองได้ในไม่กี่วินาที: สร้างเทมเพลตที่พร้อมใช้งานสำหรับงาน เอกสาร และโครงการที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานทุกประเภท
  • ตอบกลับอย่างรวดเร็วด้วย AI: ตอบข้อความได้อย่างง่ายดาย—เพียงแค่พิมพ์คำย่อ แล้ว AI จะสร้างข้อความที่เหมาะสมในโทนที่ใช่สำหรับคุณ

อ่านเพิ่มเติม:เพิ่มประสิทธิภาพงานในไม่กี่วินาที: 10 เครื่องมือสมองใน ClickUp ที่ดีที่สุด

ClickUp's One Up #2: ClickUp Docs

ClickUp Docsนิยามใหม่ของการจัดการเอกสารด้วยฟีเจอร์อันทรงพลังที่ผสาน AI และการแก้ไขแบบร่วมมือกัน ซึ่งเหนือกว่าเครื่องมือเดี่ยวอย่าง ChatGPT หรือ Grok AI

ClickUp-Docs: grok กับ chatgpt
จัดการงานและการทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Docs—โซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการเอกสารที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

นี่คือเหตุผลที่ทำให้มันยอดเยี่ยม:

  • การสร้างเอกสารแบบไดนามิก: สร้างเอกสาร ClickUp Docs และวิกิที่ปรับแต่งให้เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงานโดยใช้หน้าซ้อนกัน, แม่แบบ, และตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูง เหมาะสำหรับแผนงาน, ฐานความรู้, หรือวิกิของทีม
  • การผสานการทำงาน: เชื่อมโยง ClickUp Docs เข้ากับงานและโครงการโดยตรง อัปเดตเวิร์กโฟลว์ เปลี่ยนสถานะ และมอบหมายงาน—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากเอกสารของคุณ
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับทีมของคุณในการระดมความคิด แก้ไข และสรุปเอกสารพร้อมกันโดยไม่มีปัญหาความขัดแย้งของเวอร์ชัน
  • รายละเอียดที่ปรับแต่งได้: ตกแต่งเอกสาร ClickUp ของคุณด้วยฟอนต์เฉพาะ, ระยะห่าง, ไอคอน และภาพหน้าปก เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและจัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบ
  • การควบคุมความเป็นส่วนตัวและการแชร์: จัดการสิทธิ์การเข้าถึงด้วยตัวเลือกการแชร์ที่ปลอดภัยสำหรับทีม แขก หรือสาธารณะ
  • จัดเก็บเอกสารอย่างมั่นใจ: จัดเก็บเอกสารและเรียกดูได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการ หน้าเอกสารแต่ละหน้าสามารถจัดเก็บหรือเรียกคืนได้ตามต้องการ
ClickUp Brain: grok vs chatgpt
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างและปรับปรุงเนื้อหาใน ClickUp Docs

เครื่องมือ AI ของ ClickUpสามารถช่วยเพิ่มเติมในการสร้างไอเดียเนื้อหา ปรับปรุงภาษา และแม้กระทั่งการจัดรูปแบบเอกสารของคุณ

ClickUp's One Up #3: ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ

ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp: grok vs chatgpt
เปลี่ยนประสบการณ์การจัดการโครงการของคุณด้วยชุดเครื่องมือการจัดการโครงการครบวงจรของ ClickUp

เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การจัดการโครงการของคุณด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp. ClickUp ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงทุกขั้นตอนของการจัดการโครงการ ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินการ และการติดตามผล. นอกจากนี้ยังมี ระบบการทำงานอัตโนมัติหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นไปอีก.

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล

ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

นี่คือวิธีที่จะช่วย:

  • ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยใช้ ClickUp Docs เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของโครงการ
  • ClickUp Automationsดูแลงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ การส่งมอบงานในโครงการ และการอนุมัติ ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
  • รับมุมมองที่ครอบคลุมอย่างเต็มที่ในรายละเอียดของโครงการด้วยมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15แบบใน Clickup รวมถึงมุมมองตาราง, มุมมองรายการ, แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง และอื่น ๆ
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการและตัวชี้วัด KPI แบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้

ClickUp's One Up #4: ClickUp Chat

ClickUp Chatรวมการสื่อสารและการจัดการงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การทำงานร่วมกันในทีมระยะไกลเป็นเรื่องง่าย

ClickUp Chat: grok เทียบกับ chatgpt
ให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp Chat

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับมัน:

  • ตรวจสอบลำดับความสำคัญของเพื่อนร่วมทีมและนัดหมายการประชุมได้โดยตรงภายในแชท
  • ใช้ AI เพื่อคำตอบทันที ติดตามข้อความที่พลาด สร้างงานจากแชท และค้นหางานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแบบเรียลไทม์
  • เชื่อมโยงแชทกับรายการ, โฟลเดอร์, และสเปซภายใน ClickUp เพื่อจัดการโครงการและการอัปเดตได้อย่างราบรื่นจากอินเทอร์เฟซแชท
  • ตั้งค่าแชทเป็นสาธารณะหรือส่วนตัว พร้อมตัวเลือกในการควบคุมการเข้าถึงและความเป็นส่วนตัว
  • ปักหมุดแชทสำคัญเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว และเพิ่มคำอธิบายหรือหัวข้อเพื่อรักษาบริบท
  • ค้นหาการสนทนาหรือข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทั้งภายในและข้ามแชท

อ่านเพิ่มเติม:ChatGPT vs. ClickUp: เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ตัวไหนดีที่สุด?

กำหนดประสบการณ์ AI ของคุณใหม่ด้วย ClickUp

โดยไกล, อันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปัญญาประดิษฐ์คือผู้คนสรุปเร็วเกินไปว่าพวกเขาเข้าใจมัน.

โดยไกล, อันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปัญญาประดิษฐ์คือผู้คนสรุปเร็วเกินไปว่าพวกเขาเข้าใจมัน.

เขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ผู้ใช้ต้องประเมินเครื่องมือที่เลือกใช้อย่างมีวิจารณญาณ แทนที่จะสมมติว่าตนเองเข้าใจฟังก์ชันการทำงานและข้อจำกัดของเครื่องมือเหล่านั้นอย่างถ่องแท้

เครื่องมืออย่าง Grok AI มีจุดเด่นเฉพาะตัว และ ChatGPT ก็โดดเด่นในเรื่องความหลากหลาย แต่ ClickUp ก้าวไปไกลกว่านั้น ด้วยการรวมการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Chat และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ไว้ในเครื่องมือเดียว ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างเหนือชั้น นี่คือแอปที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณอย่างแท้จริง เพื่อให้คุณทำงานได้มากขึ้นอย่างไร้ความยุ่งยาก

เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้!