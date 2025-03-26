OpenAI vs. DeepSeek: โมเดล AI ใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด?

"เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดคืออะไร?" "จะสร้างการออกแบบที่ดีได้อย่างไร?" "ตัวชี้วัดใดที่ดีที่สุดในการวัดประสิทธิภาพ?" รายการคำถามไม่มีวันสิ้นสุด
มนุษย์ถูกสร้างมาให้มีนิสัยอยากรู้อยากเห็น. ในความเป็นจริง การถามคำถามอย่างไม่หยุดยั้งและการคิดวิเคราะห์นี้เองที่ทำให้ผู้คนแตกต่างจากกัน และนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่.
และพูดตามตรง ลักษณะเดียวกันนี้เองที่ทำให้โมเดล AI ฉลาดขึ้นด้วย
แต่ด้วยโมเดล AI ที่มีอยู่มากมายในตลาดตอนนี้ โมเดลใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ?
ในบทความนี้ เราจะทบทวนและเปรียบเทียบสองผู้นำในอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันในด้าน AI: DeepSeek และ OpenAI และค้นหาว่าเครื่องมือ AI ตัวใดที่เหมาะกับแอปพลิเคชันที่ใช้ AI ของคุณ, ตัวแทน LLM, และโซลูชัน AI สร้างสรรค์
⏰ สรุป 60 วินาที
ไม่สามารถตัดสินใจเลือกระหว่างโมเดลของ OpenAI และ DeepSeek ได้ใช่ไหม? นี่คือรายละเอียดเปรียบเทียบจุดแข็งและคุณสมบัติของทั้งสองเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจ:
- OpenAI เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงจาก ChatGPT, DALL·E, Sora และ Codex นำเสนอการเข้าใจภาษาธรรมชาติขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์แบบหลายรูปแบบ และโซลูชันที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กร จุดแข็งของ OpenAI ได้แก่ การสร้างข้อความที่ลื่นไหล ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา และการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Microsoft สำหรับ การนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในองค์กร
- จุดแข็งของ OpenAI ได้แก่ การสร้างข้อความที่ลื่นไหล, ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา, และการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Microsoft สำหรับ การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในองค์กร
- DeepSeek เป็น โมเดล AI แบบโอเพนซอร์ส ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา การให้เหตุผลเชิงตรรกะ และ ความคุ้มค่า จุดเด่นของ DeepSeek อยู่ที่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโค้ด และการวิเคราะห์ทางการเงิน มอบทางเลือกที่ คุ้มค่า สำหรับธุรกิจเมื่อเทียบกับโมเดล AI ที่มีราคาสูง
- จุดแข็งของ DeepSeek อยู่ที่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโค้ด และการวิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งมอบทางเลือกที่ คุ้มค่า ให้กับธุรกิจแทนการใช้โมเดล AI ที่มีราคาสูง
- การเปรียบเทียบราคาแสดงให้เห็นว่า OpenAI's ChatGPT Plus มีราคาอยู่ที่ $20 ต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่าย API ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ DeepSeek เสนอราคาที่ต่ำกว่าเริ่มต้นที่ $0.07 ต่อล้านโทเค็น
- OpenAI มีประสิทธิภาพเหนือกว่า DeepSeek ในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ความสามารถของ AI แบบหลายรูปแบบ และการนำไปใช้ในองค์กร ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาและการสนับสนุนลูกค้า
- DeepSeek โดดเด่นกว่า OpenAI ในด้าน ความคุ้มค่า, การปรับแต่ง, และ การให้เหตุผลเชิงโครงสร้าง มอบข้อได้เปรียบให้กับนักพัฒนาที่ต้องการควบคุมโมเดล AI ได้มากขึ้น
- ClickUpผสานรวมการจัดการความรู้ด้วย AI, ระบบอัตโนมัติ และการดำเนินงานโครงการเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของทีมโดยตรง ClickUp Brain เชื่อมโยงงาน เอกสาร และความรู้ของทีมเข้าด้วยกัน มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วย AI โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม ClickUp's Connected Search ดึงข้อมูลได้ทันที จากแอปต่างๆ เช่น Google Drive, Slack และ Salesforce ช่วยลดเวลาที่เสียไปกับการค้นหาข้อมูล
- ClickUp Brain เชื่อมโยงงาน เอกสาร และความรู้ของทีม มอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
- ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันที ด้วยฟีเจอร์ Connected Search ของ ClickUp จากแอปต่าง ๆ เช่น Google Drive, Slack และ Salesforce ช่วยขจัดเวลาที่สูญเสียไปกับการค้นหาข้อมูล
- จุดแข็งของ OpenAI ได้แก่ การสร้างข้อความที่ลื่นไหล, ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา, และการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Microsoft สำหรับ การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในองค์กร
- จุดแข็งของ DeepSeek อยู่ที่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเขียนโค้ด และการวิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งมอบทางเลือกที่ คุ้มค่า ให้กับธุรกิจแทนการใช้โมเดล AI ที่มีราคาสูง
- ClickUp Brain เชื่อมโยงงาน เอกสาร และความรู้ของทีม มอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
- ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันที ด้วยฟีเจอร์ Connected Search ของ ClickUp จากแอปต่าง ๆ เช่น Google Drive, Slack และ Salesforce ช่วยขจัดเวลาที่สูญเสียไปกับการค้นหาข้อมูล
OpenAI คืออะไร?
ณ จุดนี้ ทุกคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ OpenAI แล้ว OpenAI เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นด้านการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึก หุ่นยนต์ และวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์
แต่หน้าที่หลักของมันคือการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI models) ซึ่ง ChatGPT (generative pre-trained transformer) เป็นที่รู้จักมากที่สุด
OpenAI ยังมี DALL·E, Sora และ Codex ซึ่งถูกนำไปใช้ในทุกสิ่งตั้งแต่การสร้างภาพและวิดีโอไปจนถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์
นี่คือการสรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่ OpenAI ทำ:
✅ โมเดลของ OpenAI ช่วยผู้ใช้ในการ เขียนงาน, งานเขียนโค้ด, สร้างภาพ, การรู้จำเสียง และอื่นๆ
✅ ChatGPT ได้ถูก ผสานรวมเข้ากับ ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft, กระบวนการทำงานขององค์กร, และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
✅ องค์กรกำลังใช้แพลตฟอร์ม AI เพื่อ อัตโนมัติการดำเนินงานทางธุรกิจ และปรับปรุงอัตราความสำเร็จของลูกค้า
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ OpenAI Playground
คุณสมบัติของ OpenAI
"ช่วยฉันประมวลผลอีเมลนี้" หรือ "ช่วยฉันสรุปเอกสารนี้"—ซีอีโอของ OpenAI แซม อัลท์แมน ใช้ AIทุกวันสำหรับงานที่ 'น่าเบื่อ' แต่เทคโนโลยีนี้เองกลับไม่น่าเบื่อเลย*
นี่คือรายการคุณสมบัติที่น่าประทับใจที่สุดของ OpenAI:
คุณสมบัติ #1: AI ที่ฟัง—และตอบสนองเหมือนมนุษย์
โมเดลล่าสุดของ OpenAI เช่น GPT-4o สามารถประมวลผลเสียงและข้อความแบบเรียลไทม์ เลียนแบบการสนทนาเหมือนมนุษย์ด้วยความหน่วงเกือบเป็นศูนย์ มันดีขนาดที่ Microsoft และบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆ ใช้เพื่อขับเคลื่อนผู้ช่วย AI, บอทสนับสนุนลูกค้า และแม้กระทั่งเครื่องมือถอดเสียงการประชุม
คุณสมบัติ #2: AI ที่ฉลาดขึ้น, ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า
OpenAI ได้แนะนำการแคชคำสั่งและการกลั่นกรองโมเดล ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายของ API สำหรับธุรกิจได้สูงสุดถึง 50% นั่นหมายความว่าแอปที่ใช้ AI ไม่จำเป็นต้องจ่ายราคาเต็มสำหรับคำสั่งที่ซ้ำกัน
คุณสมบัติที่ 3: เครื่องจักรพลังหลายรูปแบบที่แท้จริง
GPT-4o สามารถมองเห็น, ได้ยิน, และพูดได้—หมายความว่ามันสามารถตีความภาพ, ทำความเข้าใจวิดีโอ, และสร้างเสียงได้ในเวลาจริง. นักพัฒนาซอฟต์แวร์กำลังใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างผู้สอนออนไลน์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์, ผู้ช่วยเขียนโค้ด, และแม้กระทั่งเครื่องมือเฝ้าระวังอัจฉริยะ.
➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบฐานความรู้ฟรีใน Word & ClickUp
คุณสมบัติ #4: AI ที่จดจำ, เรียนรู้, และปรับตัว
ไม่เหมือนกับโมเดล AI อื่น ๆ ที่ปฏิบัติต่อทุกคำสั่งเหมือนการพบกันครั้งแรก คุณสมบัติความจำของ OpenAI ช่วยให้ AI สามารถเก็บรักษาบริบทไว้ได้ผ่านการสนทนาหลายครั้ง ซึ่งหมายความว่ามันสามารถจดจำสไตล์การเขียนของคุณหรือการร้องเรียนของลูกค้าครั้งล่าสุดเพื่อประสบการณ์ที่ส่วนตัวมากขึ้น
ราคาของ OpenAI
- แพ็กเกจฟรี
- ChatGPT Plus: $20/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม ChatGPT: $30/เดือนต่อผู้ใช้
- ChatGPT Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
📮 ClickUp Insight:พนักงานของคุณขาดบริบท
ตามการวิจัยของ ClickUp พบว่า พนักงานที่มีความรู้โดยเฉลี่ยส่งข้อความประมาณ25 ข้อความต่อวันเพียงเพื่อพยายามติดตามข้อมูลและบริบท
นั่นเป็นเวลาที่สูญเสียไปมากมายกับการเลื่อนดูอีเมล, แชท, และการสนทนาที่กระจัดกระจายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หากมีวิธีที่ฉลาดกว่าในการเก็บทุกอย่างไว้ให้เชื่อมต่อกัน (พร้อมด้วย AI แน่นอน) ก็คงดีไม่น้อย แล้วก็มีอยู่จริง: ลองใช้ ClickUp!
DeepSeek คืออะไร?
DeepSeek กำลังเป็นที่พูดถึงในเมืองเพราะมีเป้าหมายที่จะท้าทาย OpenAI ด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ทรงพลังและคุ้มค่า
และนั่นคือสิ่งที่ดึงดูดผู้ใช้—เครื่องมือที่มีกระบวนการคิดซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับการคิดซับซ้อน, ความเข้าใจทางภาษา, และการแก้ปัญหา—โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการคำนวณมหาศาลเหมือนคู่แข่ง
นี่คือสิ่งที่ทำให้ DeepSeek น่าพูดถึง:
✅ ต่างจากโมเดล AI ส่วนใหญ่ DeepSeek อนุญาตให้นักพัฒนาสามารถปรับเปลี่ยน และใช้เทคโนโลยีได้อย่างอิสระ
✅ ให้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับโมเดล GPT ชั้นนำ ในขณะที่ทำงานด้วย ต้นทุนที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ
✅ ด้วยความต้องการฮาร์ดแวร์ที่ต่ำลง ธุรกิจและนักวิจัยจำนวนมากขึ้นสามารถ ทดลองพัฒนา AI ได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล
✅ DeepSeek ได้สร้างตำแหน่งทางการแข่งขันใหม่ได้อย่างรวดเร็ว พิสูจน์ให้เห็นว่าโมเดลขนาดเล็กยังคงสามารถ สร้างผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ ได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังประสบปัญหาจากการถูกรบกวนและเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์อยู่หรือไม่?เรียนรู้วิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 683 ชั่วโมงต่อปี ด้วยการอัตโนมัติงานต่าง ๆ ด้วยคู่มือนี้!
คุณสมบัติของ DeepSeek
นี่เป็นสัญญาณล่าสุดของการแข่งขันที่เกิดขึ้นในแนวรบใหม่ – การดึงดูดผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วยเครื่องมือแชทบอทที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้น
นี่เป็นสัญญาณล่าสุดของการแข่งขันที่เกิดขึ้นในแนวรบใหม่ – การดึงดูดผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วยเครื่องมือแชทบอทที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้น
นี่คือสิ่งที่เฟต จาง ผู้ก่อตั้ง CnEVPost ผู้ให้บริการข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้าในเซี่ยงไฮ้ กล่าวเกี่ยวกับ DeepSeek เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ผลิตรถยนต์กว่าสิบราย ตั้งแต่ BYD ถึง Leapmotor ได้เร่งรีบที่จะผสานรวมฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ DeepSeek เข้ากับยานพาหนะของตน
แล้วอะไรกันแน่ที่ทำให้ DeepSeek น่าดึงดูดใจขนาดนี้?
คุณสมบัติ #1: AI กำลังนั่งอยู่หลังพวงมาลัย
DeepSeek กำลังช่วยเหลือรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยระบบช่วยเหลือการขับขี่อัตโนมัติ, ระบบปัญญาประดิษฐ์ในรถยนต์, และห้องนักบินดิจิทัล. ผู้ผลิตรถยนต์กำลังผสานระบบนี้เพื่อปรับปรุงการนำทาง, การควบคุมด้วยเสียง, และประสบการณ์การขับขี่ที่ปรับแต่งตามบุคคล.
คุณสมบัติที่ 2: คิดก่อนพูด
ต่างจากโมเดล AI ส่วนใหญ่ที่เพียงแค่ทำนายคำถัดไป DeepSeek-R1 สามารถให้เหตุผลได้จริง ๆ มันสามารถแยกแยะปัญหาที่ซับซ้อน ทำให้มีประโยชน์สำหรับการเขียนโค้ด การเงิน และงานที่ต้องใช้ตรรกะอย่างหนัก
คุณสมบัติที่ 3: โอเพนซอร์ส ไม่มีระบบชำระเงิน
ในขณะที่ OpenAI ยังคงปิดกั้นโมเดลของตนไว้อย่างแน่นหนา แนวทางโอเพนซอร์สของ DeepSeek กำลังได้รับความนิยมจากนักพัฒนา บริษัทต่างๆ สามารถปรับแต่ง ปรับแต่งให้เหมาะสม และนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ที่มีราคาแพง ความอิสระนี้กำลังเป็นเชื้อเพลิงให้กับชุมชนที่กำลังเติบโตซึ่งกระตือรือร้นที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ บนพื้นฐานนี้
คุณสมบัติที่ 4: ปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่ทำให้คุณต้องเสียเงินมากมาย
DeepSeek กำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าความสามารถของ AI ระดับสูงไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณระดับองค์กร มันเสนอราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งรายใหญ่มาก ทำให้การนำ AI มาใช้เป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจและนักวิจัย
ราคาของ DeepSeek
- DeepSeek-Chat (อัปเกรดเป็น DeepSeek-V3) อินพุต (แคชฮิต): $0. 07 ต่อ 1 ล้านโทเค็น อินพุต (แคชไม่พบ): $0. 27 ต่อ 1 ล้านโทเค็น เอาต์พุต: $1. 10 ต่อ 1 ล้านโทเค็น
- อินพุต (แคชฮิต): $0. 07 ต่อ 1 ล้านโทเคน
- อินพุต (แคชไม่พบ): $0. 27 ต่อ 1 ล้านโทเค็น
- ผลลัพธ์: $1. 10 ต่อ 1 ล้านโทเคน
- DeepSeek-Reasoner (DeepSeek-R1) อินพุต (Cache Hit): $0. 14 ต่อ 1 ล้านโทเค็น อินพุต (Cache Miss): $0. 55 ต่อ 1 ล้านโทเค็น เอาต์พุต: $2. 19 ต่อ 1 ล้านโทเค็น
- อินพุต (แคชฮิต): $0. 14 ต่อ 1 ล้านโทเคน
- อินพุต (แคชไม่พบ): $0. 55 ต่อ 1 ล้านโทเคน
- ผลลัพธ์: $2. 19 ต่อ 1 ล้านโทเคน
- อินพุต (แคชฮิต): $0. 07 ต่อ 1 ล้านโทเคน
- อินพุต (แคชไม่พบ): $0.27 ต่อ 1 ล้านโทเค็น
- ผลลัพธ์: $1. 10 ต่อ 1 ล้านโทเคน
- อินพุต (แคชฮิต): $0. 14 ต่อ 1 ล้านโทเคน
- อินพุต (แคชไม่พบ): $0. 55 ต่อ 1 ล้านโทเคน
- ผลลัพธ์: $2. 19 ต่อ 1 ล้านโทเคน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: AI ที่เชื่อมต่อกันช่วยขจัดอุปสรรคเพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานจริงได้อย่างไร
DeepSeek เทียบกับ OpenAI: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
OpenAI และ DeepSeek ต่างก็กำลังผลักดันขีดจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวทางที่แตกต่างกัน จึงควรดูว่าทั้งสององค์กรนี้เปรียบเทียบกันอย่างไร:
คุณสมบัติ #1: การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
โมเดล GPT ของ OpenAI มีความโดดเด่นในการเข้าใจภาษาธรรมชาติ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการตอบคำถามที่ซับซ้อน
อย่างไรก็ตาม DeepSeek เลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไป—โมเดล DeepSeek-R1 ของมันถูกสร้างขึ้นเพื่อคิดวิเคราะห์ปัญหาแทนที่จะทำนายคำเพียงอย่างเดียว ซึ่งทำให้มันมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับงานที่ต้องการตรรกะที่มีโครงสร้าง เช่น การเขียนโค้ด การเงิน และการตัดสินใจ
🏆 ผู้ชนะ: DeepSeek สำหรับทักษะการให้เหตุผลอันทรงพลัง
คุณสมบัติ #2: ความเข้าใจภาษาธรรมชาติและการสร้างเนื้อหา
DeepSeek อาจเก่งเรื่องตรรกะ แต่เมื่อพูดถึงการเขียนและการสนทนาที่ลื่นไหลเหมือนมนุษย์ OpenAI ยังคงเป็นผู้นำสูงสุด
GPT-4o เข้าใจความละเอียดอ่อน ปรับโทนได้อย่างราบรื่น และช่วยให้คุณสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบล็อกที่น่าสนใจ การร่างข้อความทางการตลาด หรือการช่วยเหลือในการสนับสนุนลูกค้า OpenAI มอบผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งกำหนดมาตรฐานของอุตสาหกรรม
🏆 ผู้ชนะ: OpenAI สำหรับความสามารถในการสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์ (เกือบ)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:เรียนรู้วิธีใช้ AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าใจ'เหตุผล' เบื้องหลังแนวโน้มของประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ได้คือ การปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะสมที่สุด ทำนายพฤติกรรมของลูกค้า และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
คุณสมบัติที่ 3: การปรับแต่งและการเข้าถึง
OpenAI เก็บโมเดลของตนไว้เบื้องหลังระบบชำระเงิน ซึ่งจำกัดการปรับแต่งสำหรับนักพัฒนา
DeepSeek, อย่างไรก็ตาม, เป็นระบบเปิดอย่างสมบูรณ์, อนุญาตให้ธุรกิจปรับแต่งและแก้ไขแบบจำลองของตนได้ตามต้องการ—โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ที่จำกัด. สิ่งนี้ทำให้ DeepSeek เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับสตาร์ทอัพ, ทีมวิจัย, และบริษัทที่ต้องการเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน AI ของตนเองแทนที่จะพึ่งพาการเข้าถึง API.
🏆 ผู้ชนะ: DeepSeek, สำหรับโมเดลโอเพนซอร์สที่ช่วยให้สามารถปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้ง
คุณสมบัติที่ 4: ระบบปัญญาประดิษฐ์ระดับองค์กรและระบบนิเวศ
จุดแข็งที่สุดของ OpenAI ไม่ใช่แค่โมเดล AI ของพวกเขา—แต่เป็นระบบนิเวศทั้งหมด
ด้วยเครื่องมือที่พร้อมใช้งานในระดับองค์กร การผสานรวมที่ราบรื่น และการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ OpenAI จึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือ AI ที่พร้อมใช้งานได้ทันที
จาก ChatGPT ถึง DALL·E, OpenAI นำเสนอแอปพลิเคชันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หลากหลาย พร้อมการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและความน่าเชื่อถือระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม
🏆 ผู้ชนะ: OpenAI สำหรับการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อภายในระบบนิเวศของ Microsoft
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารที่ดีที่สุดเพื่อความเป็นระเบียบ
DeepSeek เทียบกับ OpenAI บน Reddit
เมื่อพูดถึงโมเดล AI มีไม่กี่ที่ที่ให้ความซื่อสัตย์แบบไม่ผ่านการกรองได้มากเท่ากับ Reddit
OpenAI โดยเฉพาะ ChatGPT ได้เป็นผู้นำในวงการ AI แต่ DeepSeek กำลังสร้างกระแสความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะในหมู่นักพัฒนาและผู้ที่มองหาทางเลือก API ที่มีราคาไม่แพง
จากการสนทนาใน Reddit นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้มีความคิดเห็น
สำหรับหลายๆ คน ประสบการณ์กับ DeepSeek รู้สึกราบรื่น ทรงพลัง และตอบสนองได้ดี โดยเฉพาะในกระบวนการทำงานด้านการเขียนโค้ด
โพสต์โดยu/klippers ใน r/LocalLLaMAจุดประกายการถกเถียงอย่างกว้างขวาง:
เมื่อวานนี้ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานร่วมกับ deep-seek ในการแก้ไขปัญหาการเขียนโปรแกรมผ่าน Open Hands (ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Open Devin) และโมเดลนี้แข็งแกร่งมากจริงๆ
เมื่อวานนี้ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานร่วมกับ deep-seek ในการแก้ไขปัญหาการเขียนโปรแกรมผ่าน Open Hands (ซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อ Open Devin) และโมเดลนี้แข็งแกร่งมากจริงๆ
ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่ง: AI อาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะเมื่อใช้ API สำหรับงานขนาดใหญ่ ราคาของ OpenAI ทำให้หลายคนรู้สึกผิดหวัง ในขณะที่ความสามารถในการจ่ายของ DeepSeekถือเป็นลมหายใจใหม่ ตามความเห็นของผู้ใช้
ฉันอัปโหลดเงิน $2 และทำการร้องขอมากกว่า 400 ครั้ง ตอนนี้ยังมีเงินเหลือ $1.50 อยู่ตามที่เห็น
ฉันอัปโหลด $2 และทำการร้องขอมากกว่า 400 ครั้ง ตอนนี้ยังมี $1.50 เหลืออยู่ตามที่เห็น
อย่างไรก็ตาม ข้อร้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดคือความไม่สม่ำเสมอ ดังที่ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้ชี้ให้เห็นว่า:
DeepSeek ติดอยู่ในลูปบางครั้ง ไม่สนใจคำสั่งของฉัน และพูดสิ่งที่ไม่มีความหมาย บางทีมันอาจถูกปรับแต่งมาสำหรับการเขียนโค้ดและการทดสอบมาตรฐานอื่น ๆ? ดูเหมือนว่านักเขียนโค้ดจะชื่นชอบโมเดลนี้มาก แต่สำหรับเรื่องทั่วไป—เช่น สามัญสำนึก การให้เหตุผล ฯลฯ—มันดูเหมือนจะด้อยกว่าโมเดลชั้นนำอยู่หนึ่งขั้น
DeepSeek ติดอยู่ในลูปบางครั้ง ไม่สนใจคำสั่งของฉัน และพูดสิ่งที่ไม่มีความหมาย บางทีมันอาจถูกปรับแต่งมาสำหรับการเขียนโค้ดและการทดสอบมาตรฐานอื่น ๆ? ดูเหมือนว่านักเขียนโค้ดจะชื่นชอบโมเดลนี้มาก แต่สำหรับเรื่องทั่วไป—สามัญสำนึก การให้เหตุผล ฯลฯ—มันดูเหมือนจะด้อยกว่าโมเดลชั้นนำอยู่หนึ่งขั้น
ในขณะเดียวกัน OpenAI ได้กลายเป็นผู้นำที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม AI ด้วยโมเดล GPT ของตน ซึ่งสะท้อนให้เห็นในประสบการณ์ของผู้ใช้ และโพสต์ใน Redditนี้สามารถอธิบายได้ดีที่สุด:
โอ้ ChatGPT, ให้ฉันนับสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ที่คุณทำเพื่อฉัน...การวางแผนงานอีเวนต์องค์กร, การระดมความคิด, สรุปการประชุม, โครงร่างสำหรับเอกสารไวท์เปเปอร์, การเขียนนิพจน์ปกติ, MBOs, การเขียน SQL...คิดว่าจะทำอะไรเป็นอาหารเย็น, การเขียนเรื่องตลกๆ ให้ลูกๆ ของฉันฟัง, มันไม่มีที่สิ้นสุดเลยจริงๆ ไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าจะไม่มีมันในตอนนี้
โอ้ ChatGPT, ให้ฉันนับสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ที่คุณทำให้ฉันได้…การวางแผนงานอีเวนต์ของบริษัท, การคิดหัวข้อ, สรุปการประชุม, โครงร่างสำหรับเอกสารขาว, รูปแบบการเขียน, MBOs, การเขียน SQL…คิดเมนูอาหารเย็น, การเขียนเรื่องตลกให้ลูก ๆ ของฉัน, มันไม่มีที่สิ้นสุดจริง ๆ ไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าจะไม่มีมันในตอนนี้
อย่างไรก็ตาม สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม, แบบจำลอง GPT ของ OpenAI ก็ได้รับการวิจารณ์ที่หลากหลายเช่นกัน.นักพัฒนาบางคนอ้างว่ามันมีความแม่นยำลดลง, ในขณะที่บางคนยังชอบมันมากกว่าตัวเลือกอื่น ๆ.
นอกจากนี้ยังรู้สึกแย่มากสำหรับการเขียนโปรแกรม แม้ว่าฉันจะใช้บางอย่างเช่น Github Copilot หรือ Microsoft Copilot Pro ก็ตาม GPT-4T ยังรู้สึกแย่กว่าสำหรับการเขียนโปรแกรมเมื่อเทียบกับ Claude 3 Opus หรือ Claude 3. 5 Sonnet.
นอกจากนี้ยังรู้สึกแย่มากสำหรับการเขียนโปรแกรม แม้ว่าฉันจะใช้บางอย่างเช่น Github Copilot หรือ Microsoft Copilot Pro ก็ตาม GPT-4T ยังรู้สึกแย่กว่าสำหรับการเขียนโปรแกรมเมื่อเทียบกับ Claude 3 Opus หรือ Claude 3. 5 Sonnet.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เครื่องมือเขียนด้วย AI จะดีได้เท่ากับข้อมูลที่คุณป้อนเท่านั้น—เรียนรู้วิธีสร้าง prompt สำหรับ AIที่ทรงประสิทธิภาพด้วยคู่มือนี้ เพื่อสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดึงดูดใจ และพร้อมสำหรับการตลาด
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ OpenAI เทียบกับ DeepSeek
จินตนาการถึงการมีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมดของคุณ—ผู้ช่วยวิจัย, ผู้สร้างเนื้อหา, ผู้จัดการความรู้, และผู้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน—รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว นั่นคือ ClickUp—แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน
ClickUp One Up #1: ClickUp Brain
ก่อนอื่น แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างโมเดลภาษาของ OpenAI และความสามารถในการค้นหาของ DeepSeekClickUp Brainทำงานทั้งหมดในที่เดียว ผสาน AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยตรงเพื่อการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ด้วย AI
และนี่คือความแตกต่างที่แท้จริง: กับ OpenAI หรือ DeepSeek คุณมักจะต้องป้อนข้อมูลหรือถามคำถามที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ ClickUp รู้อยู่แล้วว่างานของคุณอยู่ที่ไหน และเข้าใจว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่!
นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับคำตอบที่เกี่ยวข้องสูงและเจาะจงตามบริบท ซึ่งปรับให้เหมาะกับงานปัจจุบันของคุณโดยเฉพาะ ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI หลายตัวและแพลตฟอร์มการทำงานอีกต่อไป—ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียว
ClickUp ยังเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, GitHub และ Salesforceผ่านการผสานรวมกว่า 1,000รายการ— ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเสียเวลาในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือค้นหาคำตอบ
📌 ตัวอย่าง: ขณะนี้ นักวิจัยสามารถถามคำถามที่ซับซ้อนกับ ClickUp Brain ได้จากหลายฐานความรู้ และได้รับคำตอบที่มีโครงสร้างและแบบเรียลไทม์
ClickUp Brain คือเครือข่ายประสาทที่เชื่อมโยงกันซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้ โครงการ และผู้คน หากจะอธิบายให้ละเอียดยิ่งขึ้นคุณสมบัติเด่นของ ClickUp Brainได้แก่:
✅ การเข้าถึงความรู้แบบรวมศูนย์: เชื่อมต่อไฟล์ ฐานข้อมูล และงานโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ไม่ต้องสลับแอปอีกต่อไป—ClickUp รวบรวมข้อมูลจากทุกที่ที่คุณทำงาน
✅ ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำและทันที: ClickUp Brain มอบคำตอบที่แม่นยำตามบริบทของทีมคุณ—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งหรือเอกสารที่ล้าสมัยอีกต่อไป
✅ การอัปเดตความคืบหน้าอัตโนมัติ: ไม่ต้องรายงานด้วยตนเองอีกต่อไป สรุปและรายงานโดย AI ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันด้วยความพยายามน้อยที่สุด
✅ การเขียนและการสื่อสารที่ง่ายดาย: ต้องการร่างข้อเสนอโครงการใช่ไหม? นักเขียน AI ของ ClickUp ปรับตัวตามสไตล์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันในเอกสาร อีเมล และข้อความแชท
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ยังสลับไปมาระหว่าง Google กับเครื่องมือค้นหาที่ใช้ AI อยู่ใช่ไหม? เลิกเดาได้แล้ว—เครื่องมือค้นหาด้วย AIให้คำตอบที่ตรงประเด็นและเข้าใจง่ายทันที โดยไม่ต้องเลื่อนดูข้อมูลไม่รู้จบ
ClickUp's One Up #2: การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp
เนื่องจากเรากำลังพูดถึงการประหยัดเวลา,การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลา.
DeepSeek ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายนอก แต่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลภายในเครื่องมือและโครงการของบริษัทคุณได้ OpenAI ก็ไม่ได้ผสานรวมกับแอปงานของคุณโดยตรงเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าคุณยังคงต้องค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
ในทางกลับกัน การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp จะนำทุกสิ่งทุกอย่างมารวมไว้ในที่เดียว ต้องการสัญญาจาก Google Drive, หัวข้ออีเมลจาก Outlook และรายงานการขายจาก Salesforce? การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp จะดึงข้อมูลทั้งหมดนี้มาให้คุณทันที
ClickUp One Up #3: การจัดการความรู้ด้วยพลังของ AI
ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ OpenAI อาจสร้างแนวคิดได้ แต่การจัดการความรู้ของ ClickUpจะช่วยให้มั่นใจว่าแนวคิดเหล่านั้นได้รับการบันทึก จัดการ และค้นพบได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว
ฐานความรู้แบบดั้งเดิมมักล้าสมัย ทำให้ทีมต้องค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องผ่านเครื่องมือและไฟล์หลายอย่าง ClickUp's Knowledge Management แก้ไขปัญหานี้โดยการ เชื่อมต่องาน เอกสาร วิกิ และการค้นหาด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain และ ClickUp Connected Search เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวที่ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตวิกิสำเร็จรูปมากกว่า 1,000 แบบ ซึ่งช่วยให้การสร้างฐานความรู้ที่มีโครงสร้างสำหรับทีมเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ นโยบายบริษัท หรือคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับลูกค้า
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เบื่อกับการค้นหาไฟล์และแชทที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพียงเพื่อหาข้อมูลเพียงชิ้นเดียวใช่ไหม? เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือ AI สำหรับการจัดการความรู้เพื่อจัดระเบียบ ค้นหา และอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์
ClickUp One Up #4: ClickUp Docs และ ClickUp Automations
จากนั้นก็มีการเขียนและการสื่อสาร OpenAI ต้องการให้คุณคัดลอกและวางเนื้อหาที่สร้างขึ้นในพื้นที่ทำงานของคุณ และ DeepSeek ส่วนใหญ่จะช่วยให้คุณค้นหาบทความที่เกี่ยวข้อง โดยปล่อยให้ส่วนการเขียนเป็นหน้าที่ของคุณ
ClickUp Brain ถูกสร้างขึ้นภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ หมายความว่าคุณสามารถสร้าง ปรับปรุง และผสานรวมเนื้อหาได้โดยตรงในClickUp Docs
นี่คือวิธีที่ ClickUp Docs ช่วยขจัดอุปสรรคระหว่างการเขียนและการดำเนินการ:
✅ แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ
✅ สร้างและมอบหมายรายการการดำเนินการตามข้อเสนอแนะภายในเอกสารผ่านความคิดเห็นที่มอบหมาย
✅ จัดระเบียบเนื้อหาให้มีโครงสร้างมากขึ้นโดยวางหน้าย่อยของ Nest ไว้ภายในเอกสารหลักของคุณ
สุดท้ายนี้ ยังมีฟีเจอร์ของ ClickUp อีกหนึ่งอย่างที่เปรียบเสมือนเชอร์รี่บนยอดเค้ก ซึ่งก็คือการอัตโนมัติทุกการกระทำที่เราได้พูดถึงมาจนถึงตอนนี้—นั่นคือClickUp Automations
ต่างจาก OpenAI ที่ต้องตั้งค่าขั้นตอนการทำงานด้วยตนเอง หรือ DeepSeek ที่เน้นการค้นหาข้อมูล—ClickUp Automationsช่วยขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าโดยจัดการกระบวนการที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ChatGPT vs. ClickUp: เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ตัวไหนดีที่สุด?
ไม่จำเป็นต้องมองหา AI ที่ดีกว่า เพียงแค่เปิดใจให้กับ ClickUp
เมื่อ DISH Network ประสบปัญหาจากเครื่องมือที่แยกส่วนกัน ClickUp Brain ได้เข้ามาช่วยรวมศูนย์การจัดการโครงการและทำให้การอัปเดตเป็นไปโดยอัตโนมัติ ด้วยการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์DISH สามารถกำจัดความจำเป็นในการติดตามด้วยตนเองเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้น 30% จัดการโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ 10% และปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างทีมได้อย่างมีนัยสำคัญ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบนั้นฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่อยู่ในจินตนาการของการทำงาน แต่ด้วย ClickUp มันกลายเป็นความจริง
จากการจัดการความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ไปจนถึงการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และการค้นหาแบบบูรณาการในทุกแอปของคุณ ClickUp ช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องฝันถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นอีกต่อไปเพียงสมัครใช้ ClickUpฟรีตอนนี้ แล้วทำให้มันเกิดขึ้นจริง