วิธีใช้ Grok AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทางธุรกิจ

ก่อนอื่น ChatGPT ของ OpenAI จากนั้น Gemini ของ Google ก็ปรากฏตัวขึ้น ตอนนี้ Grok AI ก็มาถึงแล้ว กำลังได้รับความนิยมในฐานะ AI สนทนาที่พัฒนาโดย xAI ของ Elon Musk
อะไรที่ทำให้ Grok โดดเด่น? การผสานรวมอย่างชาญฉลาดกับ X (เดิมคือ Twitter), การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์, และความสามารถของ AI ในการสนทนา ทำให้การจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องสนุก
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะใช้ Grok AI สำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณอย่างไร—เราจะพาคุณผ่านกระบวนการทีละขั้นตอน
คำเตือน: การใช้ Grok ง่ายเหมือนการส่งทวีต และคุ้มค่าที่จะลองอย่างแน่นอน
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับ Grok และวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจของคุณ:
- อะไรคือ Grok: แชทบอท AI โดย xAI สำหรับการอัตโนมัติ, การวิเคราะห์, และการแก้ปัญหาที่ท้าทาย, ผสานรวมกับ X
- วิธีใช้ Grok: สมัครสมาชิก X Premium+ เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ของ Grok รวมถึงสรุปงานและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- คุณสมบัติเด่นของ Grok: การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์, การผสานระบบ CRM และ ERP, และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับการแสดงผลข้อมูล
- การจับคู่ Grok กับ ClickUp: อัตโนมัติกระบวนการมากกว่า 60,000 รายการ, ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ, และให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์, ประหยัดเวลาหลายชั่วโมง
- ผลกระทบในโลกจริง: Pontica Solutions ช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่า 2,000 ชั่วโมงต่อปี และปรับปรุงการทำงานร่วมกันโดยใช้ ClickUp
Grok คืออะไร?
เปิดตัวโดย xAI ของอีลอน มัสก์ Grok ถูกสร้างขึ้นบนโมเดลภาษา Grok-1 รุ่นถัดไปคือ Grok-2 ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเบต้า เวอร์ชันที่ได้รับการอัปเกรดนี้มีสองรูปแบบ: Grok-2 และ Grok-2 Mini ที่มีขนาดกะทัดรัดกว่า
ทั้งสองมีศักยภาพในการจัดการงานต่างๆ เช่น การแชท การเขียนโค้ด และการให้เหตุผลที่ซับซ้อน ทำให้ Grok เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับมืออาชีพทางธุรกิจและผู้จัดการองค์กร
ต่างจากแบบจำลองแบบดั้งเดิม Grok ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจข้อมูลที่ซับซ้อนหรือจัดการกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อนด้วยอารมณ์ขัน—แนวทางที่ทำให้มันโดดเด่นในโลกของ AI ที่มีการสนทนา ซึ่งส่วนใหญ่ชอบที่จะเล่นอย่างปลอดภัย
🍪 โบนัส: การผสานรวมของ Grok กับ X (เดิมชื่อ Twitter) ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามเทรนด์ล่าสุด วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักได้อีกด้วย
วิธีใช้ Grok AI
นี่คือคู่มือแบบทีละขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นใช้งาน Grok AI:
ขั้นตอนที่ 1: สมัครสมาชิก X Premium+
ประการแรก Grok พร้อมให้บริการบน X แล้วสำหรับผู้ใช้ทั้งแบบพรีเมียมและแบบไม่พรีเมียมในระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกัน
ผู้ใช้ฟรี: คุณสามารถถาม Grok ได้สูงสุด 10 คำถามทุกสองชั่วโมง โดยมีข้อจำกัดในการวิเคราะห์ภาพ 3 ครั้งและการสร้างภาพ 4 ครั้งต่อวัน
ผู้ใช้พรีเมียม: สมาชิก X Premium ($8/เดือน) หรือ Premium+ ($22/เดือน) จะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถถามได้สูงสุด 50 คำถามต่อวัน และฟีเจอร์พิเศษเพิ่มเติม
✍🏻 หมายเหตุ: หากคุณยังไม่ได้เป็นผู้ใช้ X คุณจะต้องมีบัญชีที่มีอายุอย่างน้อยเจ็ดวันและเชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งาน
ขั้นตอนที่ 2: อนุญาตให้ Grok AI และได้รับการเข้าถึง
เมื่อคุณสมัครสมาชิกแล้ว ให้ไปที่พอร์ทัลของ Grok ผ่านเมนู X และเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลบัญชีของคุณ การยืนยันตัวตนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้มั่นใจในการเข้าถึงที่ปลอดภัย
หลังจากตั้งค่าอย่างรวดเร็วนี้ คุณจะพบ Grok ซ่อนอยู่ในแถบเมนู X ของคุณ พร้อมที่จะสนทนาเมื่อใดก็ตามที่แรงบันดาลใจ (หรือความสิ้นหวัง) มาเยือน
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความพร้อมใช้งานตามภูมิภาค
นี่คือข้อควรทราบ: โปรแกรมการเข้าถึงล่วงหน้าของ Grok ยังไม่พร้อมให้บริการทั่วโลก หากคุณเห็นข้อความว่า "การเข้าถึงล่วงหน้ายังไม่พร้อมใช้งานในตำแหน่งของคุณ" ไม่ต้องตกใจ
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ค้นหาใน Google ว่า "Grok มีให้บริการใน [ตำแหน่งของคุณ] หรือไม่?" เพื่อตรวจสอบความพร้อมให้บริการ หากคำตอบคือไม่ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
🧠 คุณรู้หรือไม่: ผู้ใช้เชื่อว่าชื่อ "Grok" น่าจะอ้างอิงถึงนวนิยายไซไฟปี 1961 เรื่อง Stranger in a Strange Land โดย Robert A. Heinlein ซึ่งคำว่า "grok" หมายถึงการเข้าใจบางสิ่งอย่างลึกซึ้งจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือน
ไม่ได้อยู่ในภูมิภาคที่รองรับ? ไม่มีปัญหา
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลของคุณในช่องแจ้งเตือนที่ให้ไว้บนพอร์ทัล X คุณจะได้รับข้อมูลอัปเดตทันทีที่ Grok เข้าถึงพื้นที่ของคุณ
ขั้นตอนที่ 5: สำรวจอินเทอร์เฟซ AI ของ Grok
เมื่อ Grok ทำงานแล้ว ให้ดำดิ่งเข้าสู่ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายของมัน การตั้งค่าจะคล้ายกับโมเดล AI อื่นๆ เช่น ChatGPT โดยมีกล่องแชทง่ายๆ ที่ระบุว่า "ถามอะไรก็ได้" คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ วิเคราะห์ข้อมูล หรือสร้างรายงานได้ด้วยการคลิกที่ไอคอนแนบไฟล์ 📎
คุณสมบัติหลักของ Grok AI
ตอนนี้คุณตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว มาพูดถึงคุณสมบัติกันบ้าง ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องของ Grok สามารถช่วยคุณจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล และการบูรณาการทางธุรกิจ
- ความสามารถในการค้นหาอัจฉริยะ: Grok AI เข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ X เพื่อดึงข่าวด่วน หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ภายในไม่กี่วินาที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นหาข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ หรือบุคคลสาธารณะ
- โหมดแชทคู่: เลือกโหมดปกติสำหรับคำตอบที่ชัดเจนและเป็นข้อเท็จจริง หรือโหมดสนุกสำหรับอารมณ์ขันและการเสียดสี
- การสร้างภาพ: สร้างภาพเสมือนจริงของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือการออกแบบที่สร้างสรรค์สำหรับบัตรอวยพรและงานศิลปะง่ายๆ
- สรุปข้อความ: วางทวีต ลิงก์ข่าว หรือบทความลงใน Grok แล้วระบบจะวิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียดและสรุปใจความสำคัญให้คุณ
- ผู้วางแผนการเดินทาง: ขอแผนการเดินทาง และ Grok จะสร้างแผนการเดินทางที่เต็มไปด้วยสถานที่ที่ต้องไปเยือน สำหรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณมากขึ้น ให้ป้อนรายละเอียดสถานที่เพื่อปรับปรุงแผนการเดินทางของคุณ
การประยุกต์ใช้ Grok AI
นี่คือสิ่งที่มันทำสำหรับการดำเนินการต่างๆ:
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล: ประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อระบุแนวโน้ม ค้นพบรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้า และทำนายผลลัพธ์
- การสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์: ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์ยอดขาย จัดการสินค้าคงคลัง และเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณ
📌 ตัวอย่าง: เครือร้านค้าปลีกแห่งหนึ่งใช้ Grok AI เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าในหลายสาขา ด้วยการประมวลผลข้อมูลยอดขายและระบุรูปแบบการซื้อ Grok พบว่าความต้องการสินค้าบางรายการเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสภาพอากาศบางประเภท จากข้อมูลเชิงลึกนี้ ทางร้านจึงปรับสต็อกสินค้าและโปรโมชั่นให้เหมาะสม เพื่อให้สินค้ายอดนิยมมีเพียงพอในช่วงเวลาที่มียอดขายสูงสุด
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
Grok AI ผสานการทำงานกับระบบ CRM เช่น Salesforce และ HubSpot ได้อย่างราบรื่น เพื่อช่วยให้การติดตามและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
- การสื่อสารอัตโนมัติ: ตอบคำถามที่พบบ่อยได้ทันที ช่วยลดภาระงานของทีมสนับสนุน
- ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า: วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อปรับแต่งการสื่อสารและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
- ประหยัดเวลา: ลาก่อนการอัปเดตด้วยตนเอง และให้ Grok จัดการรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมด
3. อำนวยความสะดวกในการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
Grok AI เชื่อมต่อกับระบบ ERP เช่น SAP หรือ Oracle เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- การจัดการทรัพยากร: จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- ระบบอัตโนมัติทางธุรกิจ: อัตโนมัติการออกใบแจ้งหนี้, การติดตามค่าใช้จ่าย, และการรายงานทางการเงินโดยการผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีเช่น QuickBooks หรือ Xero
4. การแสดงข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
Grok AI ช่วยให้ธุรกิจสามารถตีความข้อมูลที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นโดยการเปลี่ยนตัวเลขให้กลายเป็นภาพที่สามารถนำไปใช้ได้. นี่คือวิธีการ:
- แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) แบบเรียลไทม์
- แผนภูมิแบบโต้ตอบ: เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจง่ายเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
📌 ตัวอย่าง: บริษัทการตลาดใช้ Grok AI เพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญสำหรับลูกค้าหลายราย Grok สร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เช่น อัตราการคลิกผ่าน ระดับการมีส่วนร่วม และ ROI แบบเรียลไทม์ ภาพเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถระบุแคมเปญที่มีประสิทธิภาพต่ำและปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว
5. การเปิดใช้งานการปรับแต่งส่วนบุคคลและการสร้างแบรนด์
Grok AI นำเสนอการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความเป็นส่วนตัวด้วยการปรับโทนและรูปแบบการสื่อสารให้เข้ากับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ เช่นนี้:
- ปรับโทนเสียง: ฝึก Grok ให้เข้ากับเสียงของแบรนด์คุณ ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือสนุกสนาน
- รองรับหลายภาษา: รักษาบุคลิกภาพที่สอดคล้องกันสำหรับผู้ชมทั่วโลก
🌟 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ฟีเจอร์ "วาดให้ฉัน" ของ Grok ซึ่งขับเคลื่อนโดย Aurora image generator ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเวอร์ชันที่เหมือนจริงของตนเองได้โดยตรงจากโปรไฟล์ X ของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Grok AI
Grok ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีข้อจำกัดบางประการข้อท้าทายที่อาจเกิดขึ้นกับ AIของ Grok มีอะไรบ้าง? นี่คือข้อจำกัดบางประการที่ควรคำนึงถึงก่อนใช้งานแชทบอทใหม่นี้:
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี: อนุญาตให้ทำการค้นหาได้เพียง 10 ครั้งทุกสองชั่วโมง พร้อมการวิเคราะห์ภาพ 3 ครั้ง และการสร้างภาพ 4 ครั้งต่อวัน ซึ่งจำกัดการใช้งานที่บ่อยหรือมาก
- ความพร้อมใช้งานตามภูมิภาค: จำกัดการเข้าถึงเฉพาะบางภูมิภาค ทำให้การใช้งานลดลงสำหรับผู้ชมทั่วโลก
- ข้อกำหนดเบื้องต้นของบัญชี: ต้องมีบัญชี X ที่มีอายุอย่างน้อยเจ็ดวันและเชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ผ่านการยืนยันแล้ว ทำให้การเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่ล่าช้า
- ความกังวลเกี่ยวกับอคติและความถูกต้อง: อาจมีการตอบสนองที่มีอคติหรือไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อที่ซับซ้อน ซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องตรวจสอบผลลัพธ์
- การพึ่งพาการผสานรวมกับ X: อาศัย X สำหรับข้อมูลและฟังก์ชันการทำงาน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานมีความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักใด ๆ บนแพลตฟอร์ม
การใช้ประโยชน์จาก Grok AI ร่วมกับ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มใดก็ตาม การทำงานในยุคปัจจุบันมักให้ความรู้สึกกระจัดกระจาย โครงการ ความรู้ และการสื่อสารต่างกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้ClickUp คุณจะรวมการจัดการโครงการ การแบ่งปันความรู้ และการสื่อสารของทีมเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วว่า ClickUp ช่วยลูกค้าได้อย่างไร:
ClickUp 🤝🏻 Pontica Solutions
บริษัทให้บริการเอาท์ซอร์สกระบวนการทางธุรกิจ (BPO) ที่ได้รับรางวัล Pontica Solutions เผชิญกับความท้าทายในการขยายการดำเนินงานและการจัดการความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและเครื่องมือสื่อสารที่จำกัด
เมื่อ ClickUp เข้ามาช่วยมีการใช้ระบบอัตโนมัติถึง 60,000 ครั้งต่อปี การจัดการงานได้รับการปรับปรุง และทีมสามารถได้รับประโยชน์จากการมองเห็นโครงการแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ด
การผสานระบบครั้งนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่า 2,000 ชั่วโมงต่อปี, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน, และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งขึ้น.
นี่แสดงให้เห็นว่าองค์กรที่ใช้แพลตฟอร์มการทำงานแบบรวมศูนย์ได้รับข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือองค์กรที่พึ่งพาระบบที่แยกส่วนกัน ท้ายที่สุดแล้ว คุณค่าของ AI ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่มันใช้ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยการรวมเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดเข้าด้วยกัน ลดความซ้ำซ้อน และอำนวยความสะดวกในการผสานรวมกับระบบที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น ในฐานะแอปสำหรับทุกการทำงาน มันช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้มากขึ้นโดยการผสาน Grok AI กับ ClickUp ด้วยคุณสมบัติและการผสานการทำงานมากมายของ ClickUp ที่ช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
เครื่องมือเช่นClickUp Protractor Pluginช่วยให้ทีมสามารถฝังข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Grok ลงในกระบวนการทำงานของ ClickUp ได้โดยตรง
สิ่งนี้ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Grok ไหลเข้าสู่กระบวนการทำงานของ ClickUp ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงาน ติดตามโครงการ หรือรายงานผลการทดสอบ
เพิ่มงาน ClickUpเข้าไปในชุดงาน และคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
- จัดหมวดหมู่ภารกิจตามประเภทและกำหนดสถานะงานแบบกำหนดเองจาก "ต้องทำ" เป็น "เสร็จแล้ว" เพื่อการติดตามที่ง่ายดาย
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อกำหนดเส้นตาย, มอบหมายงาน, และติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- รวมศูนย์ความรู้และการสนทนาโดยการแนบความคิดเห็น ลิงก์ และไฟล์
- จัดการการพึ่งพา, งานย่อย, และรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่างานที่ซับซ้อนยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทีมสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเพิ่มความคิดเห็นตามบริบท ลิงก์ และไฟล์แนบในแต่ละงาน การกำหนดงานย่อยและงานที่ขึ้นต่อกันเพื่อชี้แจงลำดับความสำคัญ และการใช้ @mentions เพื่อมอบหมายงานหรือแชร์ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์
ตอนนี้ หากคุณต้องการเปิดใช้งานโมเดล AI อื่นควบคู่กับ Grok เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด—ClickUp Brainจะยกระดับการทำงานด้วยการอัตโนมัติในการสรุปโครงการ วางแผนงาน และอัปเดตต่างๆ
นี่คือคุณสมบัติเด่นบางส่วนของClickUp Brain:
- อัตโนมัติการสรุปงาน: ClickUp Brain สรุปการอัปเดตที่ยาวให้กลายเป็นสรุปโครงการที่กระชับ
- ดึงข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดาย: ถามคำถามหรือให้คำแนะนำที่ง่ายเพื่อดึงข้อมูลที่สำคัญ
📌 ตัวอย่าง: ทีมการตลาดใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปการอัปเดตประจำสัปดาห์ของทีมและดึงรายการดำเนินการที่สำคัญ แทนที่จะต้องค้นหาผ่านอีเมลที่ยาวเหยียด พวกเขาได้รับภาพรวมที่กระชับของสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลา ช่วยประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์
ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันด้วย AI—ด้วยความช่วยเหลือของมัน การสนทนาสามารถเชื่อมโยงกับงานเพื่อให้ได้บริบททันทีหรือเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว—ClickUp AI ยังสามารถกรอกรายละเอียดงานให้คุณได้อีกด้วย
ในขณะที่ ClickUp Brain มุ่งเน้นไปที่การอัตโนมัติภาพรวมใหญ่ เช่น การสรุปโครงการและการวางแผนงานClickUp Automationsจะจัดการงานซ้ำๆ ที่มักกินเวลาของคุณได้อย่างราบรื่น
ตัวอย่างของระบบอัตโนมัติได้แก่ งานใน ClickUp ที่มีสถานะทั่วไป เช่น "กำลังดำเนินการ" "กำลังตรวจสอบ" "ยอมรับแล้ว" หรือ "ปฏิเสธแล้ว" ในที่นี้ ระบบอัตโนมัติสามารถตั้งค่าให้ดำเนินการเมื่อสถานะเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลง
ลองนึกภาพดู: เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "เสร็จสิ้น" ClickUp สามารถมอบหมายงานนั้นให้กับหัวหน้าทีมโดยอัตโนมัติ ส่งอีเมลอัปเดตให้พวกเขา และแม้กระทั่งเพิ่มความคิดเห็นโดยแท็กใครบางคนเพื่อติดตามผลโดยใช้ClickUp Assign Comments
หลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายเช่นกัน สมมติว่าคริสกำลังจัดการโครงการใน ClickUp หากคริสมอบหมายงานจากหัวหน้าทีมไปยังสมาชิกในทีม ClickUp Automations จะอัปเดตสถานะงานเป็น "กำลังดำเนินการ" ทันทีเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น
ในทำนองเดียวกัน เมื่อคริสทำเครื่องหมายงานว่า "เร่งด่วน" ระบบอัตโนมัติสามารถแจ้งเตือนทีมหรือจัดลำดับความสำคัญให้งานนั้นอยู่ด้านบนสุดของรายการสิ่งที่ต้องทำของพวกเขา
ต้องการติดต่อกับทีมของคุณโดยตรงหรือไม่?ClickUp Chatช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการสนทนาและกระบวนการทำงาน ทำให้ทีมสามารถระดมความคิด แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และแม้แต่เข้าร่วมการสนทนาทางเสียงหรือวิดีโอได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มเดียว พูดถึงการร่วมมือที่ง่ายดาย!
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp
ก่อนหน้านี้ เราได้ตรวจสอบว่า ClickUp สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงให้กับ Pontica Solutions อย่างไร โดยช่วยให้ทีมงานทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นและเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
ทีมของเราสามารถทำงานบนโปรเจ็กต์เดียวกันได้พร้อมกันและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้ทันที ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ClickUp เป็นที่เก็บโปรเจ็กต์ทั้งหมดของเรา—ทั้งที่ผ่านมา ปัจจุบัน และอนาคต
ด้วยคุณสมบัติเช่นระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาในงานที่ทำซ้ำ ๆ และการจัดการงานที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ClickUp ช่วยให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง เพิ่ม Grok เข้าไปในส่วนผสม และคุณจะมีระบบการทำงานที่แทบจะทำงานได้ด้วยตัวเอง
ลงทะเบียนที่ ClickUpตอนนี้และสัมผัสกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน!