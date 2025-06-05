11 ทางเลือกและคู่แข่งของ Grok AI ในปี 2025

หากคุณกำลังใช้ Grok AI คุณอาจคุ้นเคยกับความสามารถของมันในการช่วยทีมวิเคราะห์และร่วมมือกันเกี่ยวกับข้อมูลแล้ว
แต่บางทีคุณอาจกำลังมองหาสิ่งที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย—ฟีเจอร์ใหม่ อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายขึ้น หรือเพียงแค่บางสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น
หากนั่นฟังดูเหมือนคุณ คุณมาถูกที่แล้ว
เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกของ Grok AI ที่น่าสนใจ 11 รายการไว้ให้คุณได้ตรวจสอบแล้ว เครื่องมือเหล่านี้ให้บริการทุกอย่างตั้งแต่การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิกไปจนถึงคุณสมบัติการร่วมมือ และอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการสำหรับทีมของคุณก็ได้ ไปกันเลย! 💪🏼
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือคำแนะนำของเราสำหรับเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุด 11 อันดับแรกที่คล้ายกับ Grok:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือ)
- ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานระบบกับองค์กรและการทำงานอัตโนมัติที่ราบรื่น)
- โคล้ด (เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง, การวิจัย, และการนำไปใช้ของเอไออย่างมีจริยธรรม)
- เพอร์เพล็กซิตี้ (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยแบบเรียลไทม์และการสังเคราะห์ข้อมูล)
- Hugging Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการทดลอง AI แบบโอเพนซอร์สและการปรับแต่งโมเดล)
- Meta AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าใจบริบททางสังคมและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์)
- Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาประดิษฐ์แบบหลายรูปแบบและการแก้ปัญหาขั้นสูง)
- โพ (เหมาะที่สุดสำหรับการทดลองและเรียนรู้แบบจำลอง AI)
- Character.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการโต้ตอบ AI แบบเฉพาะบุคคลและการเล่นบทบาทสร้างสรรค์)
- Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามความต้องการและกลยุทธ์การตลาด)
- ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาที่หลากหลายและการช่วยเหลือในงานต่างๆ)
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Grok AI?
เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Grok AI คุณต้องการเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณและช่วยเอาชนะความท้าทายของ AI นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญ:
- ความสะดวกในการใช้งาน: แพลตฟอร์มควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อนมากนัก ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ช่วย Grok AI จะให้คุณปรับการตั้งค่า, มุมมอง, และกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: หากคุณทำงานกับทีม แชทบอท AI ควรทำให้การแชร์ข้อมูลและการทำงานร่วมกันในโครงการเป็นเรื่องง่าย
- ความสามารถในการผสานรวม:แอป AI ที่ดีที่สุดสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น ระบบ CRM แหล่งข้อมูล และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ในอุดมคติ เครื่องมือควรมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณ
- ความสามารถในการปรับขนาด: เมื่อทีมหรือธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น เครื่องมือที่ใช้ AI ควรสามารถปรับขนาดตามความต้องการได้ รองรับชุดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? ELIZAสร้างขึ้นในปี 1966โดย Joseph Weizenbaum ที่ MIT ถือเป็นแชทบอทตัวแรก มันจำลองนักจิตบำบัดและสามารถตอบกลับด้วยคำถามเช่น 'คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้?' ผู้คนมีส่วนร่วมมากจนบางคนคิดว่ามันมีอารมณ์ความรู้สึกจริงๆ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Grok AI (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณมาถูกที่แล้ว
นี่คือ 11 ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Grok AI ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เสริมสร้างการร่วมมือ, และทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น 💭
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วย AI)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน รวมเครื่องมือการสื่อสารและการจัดการโครงการด้วย AIไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่น
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Grok AI, ClickUp มอบการผสมผสานที่ไม่มีใครเทียบได้ของฟีเจอร์ AI ขั้นสูงและเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คลิกอัพ เบรน
หากคุณกำลังตามหาพลังการสนทนาของ Grok อยู่ClickUp Brainก็คือสิ่งที่คุณต้องการเช่นกัน ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เดียวกัน แต่ถูกฝังไว้โดยตรงในงานของคุณ คิดเสียว่ามันคือ ผู้จัดการโครงการ นักวิจัย และผู้ช่วยเขียนเอกสารในตัวเดียว ที่รู้บริบทของงาน เอกสาร และเป้าหมายของคุณอยู่เสมอ
ใช้เพื่อสรุปกิจกรรมของงาน ถามคำถามจากข้อมูลและเอกสารในพื้นที่ทำงานของคุณ และแม้กระทั่งร่างการอัปเดตให้คุณโดยไม่ต้องเขียนด้วยตนเอง ขณะที่คุณเขียน ระบบยังแนะนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงความชัดเจน น้ำเสียง และโครงสร้าง—ไม่ว่าจะเป็นอัปเดตงาน แผนโครงการ หรืออีเมล
นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานเมื่อมีหลายโครงการที่ต้องการความสนใจจากคุณ หรือทำการคำนวณที่ซับซ้อนแทนคุณได้อีกด้วย แม้แต่การช่วยเขียนและแก้ไขโค้ดก็ทำได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้งานของคุณฉลาดขึ้นด้วยการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AIที่สามารถสรุป จัดหมวดหมู่ ประมาณความพยายาม แปลภาษา และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้สร้างโดยอัตโนมัติภายใน ClickUp ฟิลด์ AI สามารถอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันเหตุการณ์และเข้าใจบริบทได้ทันทีโดยไม่ต้องแตะแต่ละงาน—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาโครงการให้ทันสมัยในระดับใหญ่
พูดตามตรง มันแทบไม่มีอะไรที่มันทำไม่ได้เลยคุณสมบัติของ ClickUp Brainเหล่านี้ทำให้มันเป็น AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก
อะไรที่ดีกว่า? ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเข้าถึง LLM หลายตัว เช่น Claude, DeepSeek, Gemini, ChatGPT และอื่น ๆ ได้โดยตรงจาก ClickUp. ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้แอปอื่นหรือสมัครสมาชิกแพง ๆ อีกต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการ AI ของคุณ. ไม่แปลกใจเลยที่ผู้ใช้ ClickUp Brain รายงานว่าสามารถทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น 3 เท่า และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 86%!
ด้วย ClickUp Brain MAX คุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง ใช้ประโยชน์จากAI ค้นหาขององค์กรที่เชื่อมต่อกันในClickUp, Google Drive, Dropbox, OneDrive, SharePoint, GitHub และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดจากอินเทอร์เฟซ AI เดียวบนเดสก์ท็อป มันยังสามารถให้ข้อมูลผลลัพธ์ด้วยข้อมูลล่าสุดที่ดึงมาจากเว็บแบบเรียลไทม์
และยังมี Talk-to-Text—เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณเมื่อการพิมพ์ไม่สะดวก เพียงพูดเพื่ออัปเดตข้อมูล ระดมความคิด หรือบันทึกโน้ตการประชุมแบบเรียลไทม์ แล้ว Brain MAX จะถอดเสียงเป็นข้อความและแปลงเป็นงานหรือเอกสารให้คุณทันที—รองรับถึง 40 ภาษา
การผสมผสานนี้ทำให้ ClickUp ไม่ใช่แค่ทางเลือกแทน Grok เท่านั้น แต่ยังเป็น ศูนย์บัญชาการที่ชาญฉลาดและบูรณาการมากขึ้น สำหรับความรู้และกระบวนการทำงานของทีมคุณ
ClickUp Chat
ตอนนี้ ลองพิจารณาพลังของClickUp Chat ศูนย์กลางการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ
การสนทนา งาน และโครงการไม่ได้เพียงแค่เชื่อมต่อกันที่นี่—แต่พวกมันหลอมรวมกัน
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมการตลาดของคุณกำลังหารือเกี่ยวกับการแก้ไขข้อความโฆษณา แทนที่จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือแชทแยกต่างหาก คุณสามารถ แชทได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม เชื่อมโยงการสนทนาไปยังโปรเจ็กต์เฉพาะ และแม้กระทั่งเปลี่ยนส่วนหนึ่งของการหารือให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเสียบริบท
กังวลว่าจะพลาดสิ่งสำคัญหรือไม่? AI ใน ClickUp Chat จะสรุปบทสนทนาให้คุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงานหลังจากวันที่ยุ่งวุ่นวาย
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp Automationsรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยการจัดการงานที่ทำซ้ำได้อย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณสามารถตั้งค่าตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อร่างใหม่พร้อมใช้งานหรืออัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติตามความคืบหน้า
คุณสามารถ ตั้งค่าทริกเกอร์สำหรับการแจ้งเตือนหรือการอนุมัติ ทำให้กระบวนการทำงานภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp รวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น
ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การระดมความคิด, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าจอผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกับทีมในองค์กรและทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าทุกวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อัปเกรดจากระบบอัตโนมัติเป็นเอเจนต์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
การทำงานอัตโนมัติใน ClickUp จะปฏิบัติตามทริกเกอร์ที่คาดการณ์ได้และอิงตามกฎ ClickUp Autopilot Agents ในทางกลับกัน เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งตอบสนองต่อเจตนา เข้าใจบริบท และดำเนินการอย่างอิสระ—จัดการงานต่างๆ เช่น สรุปเอกสารเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ หรือสร้างการอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ
นี่คือบทแนะนำในการสร้างหนึ่ง:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การติดตามข้อมูลที่ปรับแต่งได้:สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าของโครงการ ประสิทธิภาพของทีม หรือภารกิจเฉพาะเจาะจง
- จัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพ:ตั้งค่าการพึ่งพาของงานใน ClickUpเพื่อกำหนดลำดับที่งานควรเสร็จสิ้น ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าในโครงการที่ซับซ้อน
- ติดตามเวลาทำงานได้อย่างง่ายดาย: ติดตามชั่วโมงการทำงานของทีมคุณด้วยClickUp Time Tracking คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปตามกำหนด
- สร้างภาพแผนงานโครงการ: วางแผนโครงการของคุณด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp แผนภูมิเหล่านี้ช่วยให้คุณเห็นกำหนดส่งงานและความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- รวมเอกสารของคุณให้เป็นศูนย์กลาง: ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้าง จัดเก็บ และทำงานร่วมกันในเอกสารโครงการทั้งหมดของคุณในที่เดียว
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามอย่างไร้รอยต่อ: เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมด้วยClickUp Integrationsเพื่อรักษาข้อมูลทั้งหมดของคุณให้ซิงค์และจัดระเบียบอยู่เสมอ
- ความสามารถในการสร้างภาพ: เข้าถึงClickUp Whiteboardsและใช้ AI เพื่อสร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ
- การช่วยเหลือในการประชุม: ส่งผู้ช่วยจดบันทึก AI ของ ClickUpไปประชุมแทนคุณเพื่อรับข้อมูลสำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- AI ใน ClickUp Chat สามารถสรุปข้อมูลได้ แต่ยังไม่สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวโน้มของโครงการหรือคำแนะนำเชิงคาดการณ์ได้
- แอปพลิเคชันมือถืออาจดูซับซ้อนในตอนแรกเมื่อเทียบกับเว็บไซต์
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ChatGPT vs. ClickUp: เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ตัวไหนดีที่สุด?
2. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับองค์กรและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการที่ราบรื่น)
Microsoft Copilot เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่พึ่งพาอีโคซิสเต็มของ Microsoft โดยผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือ Office เช่น Excel และ PowerPoint และมอบ การช่วยเหลือในการประชุมแบบเรียลไทม์
คุณจะพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างรายงาน, การแก้ไขข้อบกพร่องในโค้ดใน Visual Studio, และการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ. ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระดับองค์กร, Copilot ยังรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่งและการปฏิบัติตามข้อกำหนด.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- ทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติข้าม Excel, PowerPoint, Outlook และแอป Microsoft 365 อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- วิเคราะห์และตีความไฟล์ขนาดใหญ่และซับซ้อน รวมถึงไฟล์ PDF และสเปรดชีต เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- แก้ไขข้อผิดพลาดและสร้างโค้ดสำหรับภาษาการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ รองรับโครงการพัฒนาทุกขนาด
- สร้างปลั๊กอินเฉพาะสำหรับองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่เหมือนใครโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- ต้องมีการลงทุนอย่างมากในระบบนิเวศของไมโครซอฟท์เพื่อปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานนอกกรอบการทำงานดั้งเดิมของ Microsoft
ราคาของ Microsoft Copilot
- ฟรี
- Copilot Pro: $20/เดือน
- Copilot สำหรับ Microsoft 365: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การทดสอบทัวริงซึ่งออกแบบโดยอลัน ทัวริงในปี 1950 วัดความสามารถของเครื่องจักรในการแสดงพฤติกรรมที่ชาญฉลาดจนแยกไม่ออกจากมนุษย์ มันกลายเป็นแนวคิดพื้นฐานในปัญญาประดิษฐ์ แม้ว่าทัวริงจะเรียกมันว่า 'เกมเลียนแบบ' ก็ตาม
3. โคล้ด (เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง, การวิจัย, และการนำไปใช้ของเอไออย่างมีจริยธรรม)
Claude ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับหัวข้อที่ซับซ้อนและให้คำตอบที่รอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การวิจัยทางวิชาการ การเขียนเชิงเทคนิค หรือการร่างเอกสารทางวิชาชีพ ความสามารถของเครื่องมือในการรักษาบริบทระหว่างการสนทนาที่ยาวนานช่วยให้คุณสามารถสำรวจแนวคิดที่ซับซ้อนได้โดยไม่หลงประเด็น
หากคุณต้องการคำอธิบายแบบทีละขั้นตอนหรือความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาอย่างละเอียด Claude สามารถจัดการได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการใช้งาน AI อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชั้นของความมั่นใจสำหรับผู้ใช้ที่มุ่งเน้นการนำไปใช้อย่างมีจริยธรรม
คุณสมบัติเด่นของโคล้ด
- วิเคราะห์เอกสารทางวิชาการและเทคนิคโดยเน้นความลึกและความถูกต้องแม่นยำ เพื่อช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ
- แก้ไขและตรวจสอบโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนกระบวนการพัฒนาและลดข้อผิดพลาดในหลายภาษา
- แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นสูงโดยใช้วิธีการที่เป็นขั้นตอนชัดเจนและมีเหตุผล
- เก็บรักษาบริบทตลอดการสนทนาที่ยาวนาน ทำให้เหมาะสำหรับการวิจัยร่วมกันและโครงการระยะยาว
ข้อจำกัดของโคลด
- ไม่มีการให้บริการการเข้าถึงเว็บแบบเรียลไทม์ ซึ่งจำกัดความสามารถในการดึงข้อมูลปัจจุบัน
- ไม่สามารถสร้างภาพหรือเสียงได้ ทำให้ลดความหลากหลายในการใช้งานสำหรับงานมัลติมีเดีย
ราคาของโคลด
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- ทีม: $30/เดือน (ขั้นต่ำห้าคน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของโคล้ด
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2016มี AI เขียนภาพยนตร์สั้นเรื่องSunspring โดยมี Thomas Middleditch แสดงนำ บทภาพยนตร์มีความเหนือจริงและเต็มไปด้วยบทสนทนาแปลกประหลาด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความจำกัดของ AI ในการเล่าเรื่อง
4. ความสับสน (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยแบบเรียลไทม์และการสังเคราะห์ข้อมูล)
ความสับสนให้คำตอบแบบเรียลไทม์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับการวิจัยและงานอาชีพ ความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแหล่ง ทำให้คุณได้รับคำตอบที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
คำถามติดตามผลแบบโต้ตอบของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสำรวจหัวข้อต่างๆ ได้ลึกยิ่งขึ้น ในขณะที่อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่คำถามของคุณได้อย่างง่ายดาย ผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยของ Perplexity นั้นเหนือกว่าสิ่งที่คุณจะพบในการค้นหาทั่วไปของ Google หรือผ่านเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและละเอียดได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของความสับสน
- ดำเนินการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์พร้อมระบุแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้เพื่อความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส
- เจาะลึกหัวข้อต่าง ๆ ด้วยคำถามติดตามแบบโต้ตอบเพื่อค้นพบแง่มุมใหม่ ๆ ที่ซ่อนอยู่
- เปรียบเทียบและเปรียบเทียบแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อใด ๆ
- แบ่งปันผลการค้นพบกับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีอยู่ในตัวซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของความสับสน
- ผลการค้นหาอาจบดบังการวิเคราะห์ที่สร้างโดย AI บางครั้ง ทำให้ลดประโยชน์สำหรับบางคำค้นหา
- เวอร์ชันฟรีไม่รองรับการอัปโหลดเอกสาร ซึ่งจำกัดตัวเลือกสำหรับโครงการที่ต้องใช้การวิจัยอย่างเข้มข้น
- ไม่สามารถทำการคำนวณขั้นสูงหรือแก้ปัญหาทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้บางรายได้
การกำหนดราคาแบบซับซ้อน
- ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของโทเค็นและคำขอ
ระดับความสับสนและความคิดเห็น
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI ในการสร้างไอเดียหรือร่างหลายแบบ ใช้เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นปรับปรุงตัวเลือกที่ดีที่สุดให้เข้ากับสไตล์และความต้องการของคุณ
5. Hugging Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการทดลอง AI แบบโอเพนซอร์สและการปรับแต่งโมเดล)
Hugging Chat เป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและโปร่งใสซึ่งให้คุณ เข้าถึงโมเดล AI แบบโอเพนซอร์สหลายตัว เหมาะสำหรับนักพัฒนา นักวิจัย และนักการศึกษาที่ต้องการสำรวจประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรม AI ที่แตกต่างกัน
คุณสามารถสลับระหว่างโมเดลต่างๆ ปรับแต่งการโต้ตอบของคุณ และแม้กระทั่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาแพลตฟอร์มได้ นอกจากนี้ แนวทางที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนยังส่งเสริมความร่วมมือ ทำให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าสำหรับการเรียนรู้และการทดลอง
คุณสมบัติเด่นของ Hugging Chat
- เข้าถึงโมเดลภาษาโอเพนซอร์สหลากหลายรูปแบบเพื่อเปรียบเทียบจุดเด่นและความสามารถของแต่ละโมเดล
- ปรับแต่งและทดลองผลลัพธ์จาก AI เพื่อทำความเข้าใจว่าโมเดลประมวลผลคำขอที่แตกต่างกันอย่างไร
- มีส่วนร่วมกับชุมชนนักพัฒนาที่แข็งแกร่งซึ่งอัปเดตและปรับปรุงแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง
- สำรวจกรณีการใช้งาน AI ในด้านการศึกษาและการทดลอง โดยเน้นที่ความโปร่งใสและการเรียนรู้
ข้อจำกัดของการแชทแบบกอด
- ประสิทธิภาพของโมเดลอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมที่เลือก
- คุณภาพการตอบสนองขาดความสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับโซลูชัน AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
- ไม่รวมคุณสมบัติระดับองค์กร ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในธุรกิจขนาดใหญ่
- เวลาตอบสนองอาจช้าลงเมื่อประมวลผลคำขอกับโมเดลหรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ Hugging Chat
- ฟรี
- เริ่มต้น: $59/เดือน
- ข้อดี: 249 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ราคาตามรุ่น ขนาดเล็ก: 100,000 คำขอต่อเดือน (ครอบคลุมทุกรุ่น) ราคา $12.90 ต่อเดือน ขนาดกลาง: 1 ล้านคำขอต่อเดือน (ครอบคลุมทุกรุ่น) ราคา $59 ต่อเดือน ขนาดใหญ่: 5 ล้านคำขอต่อเดือน (ครอบคลุมทุกรุ่น) ราคา $249 ต่อเดือน
- ขนาดเล็ก: 100,000 คำขอต่อเดือน (สำหรับทุกโมเดล) ราคา $12.90 ต่อเดือน
- ระดับกลาง: 1 ล้านคำขอต่อเดือน (สำหรับทุกโมเดล) ในราคา $59/เดือน
- ขนาดใหญ่: 5 ล้านคำขอต่อเดือน (ครอบคลุมทุกโมเดล) ในราคา $249/เดือน
- ขนาดเล็ก: 100,000 คำขอต่อเดือน (สำหรับทุกโมเดล) ราคา $12.90 ต่อเดือน
- ระดับกลาง: 1 ล้านคำขอต่อเดือน (สำหรับทุกโมเดล) ในราคา $59/เดือน
- ขนาดใหญ่: 5 ล้านคำขอต่อเดือน (ครอบคลุมทุกโมเดล) ราคา $249/เดือน
คะแนนและรีวิวการแชทกอด
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1997,Deep Blue ของ IBMเอาชนะแชมป์หมากรุก Garry Kasparov กลายเป็น AI ตัวแรกที่เอาชนะแชมป์โลกได้ ต่อมาในปี 2016,AlphaGo ของ Googleเอาชนะแชมป์โก Lee Sedol แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ของ AI
6. Meta AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าใจบริบททางสังคมและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์)
Meta AI มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่มีความตระหนักทางสังคมและสอดคล้องกับวัฒนธรรม ใช้เพื่อสร้างข้อความ ภาพ หรือวิดีโอที่น่าสนใจซึ่งปรับให้เหมาะกับผู้ชมที่หลากหลาย ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเครื่องมือนี้เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แนวโน้ม และความละเอียดอ่อน ทำให้มันโดดเด่น ในฐานะเครื่องมือสำหรับการสร้างเนื้อหาที่มีความหมายและมีผลกระทบ
แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโครงการสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ ช่วยให้ทีมสามารถรักษาความเกี่ยวข้องและความแท้จริงในข้อความของพวกเขาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Meta AI
- สร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการสร้างเนื้อหาหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ เพื่อรองรับความต้องการในการสื่อสารที่หลากหลาย
- วิเคราะห์แนวโน้มและให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์สำหรับการสื่อสารที่ตรงเป้าหมายและเกี่ยวข้องมากขึ้น
- ปรับการตอบสนองตามสัญญาณทางอารมณ์เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่เข้าอกเข้าใจและเหมาะสม
ข้อจำกัดของ Meta AI
- การพึ่งพาอย่างหนักในระบบนิเวศของเมตาอาจจำกัดความยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มของเมตา
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับงานทางเทคนิคหรือวิทยาศาสตร์เมื่อเทียบกับ ที่ใช้เครื่องมือ AI อื่นๆ
- ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากลักษณะการใช้ข้อมูลในระบบนิเวศของ Meta
- ตัวเลือกการผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มแบบสแตนด์อโลน
ราคา Meta AI
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวของ Meta AI
- G2: 4. 3/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (2,350+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือ AI บางชนิดสามารถทำนายโรคได้ก่อนที่อาการจะปรากฏ ตัวอย่างเช่น DeepMind ของ Google ได้สร้าง AI ที่สามารถทำนายภาวะไตวายได้ล่วงหน้าถึง 48 ชั่วโมง ทำให้แพทย์มีเวลาเตรียมตัวที่สำคัญ
7. Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาประดิษฐ์แบบหลายรูปแบบและการแก้ปัญหาขั้นสูง)
Google Gemini ผสาน ความสามารถในการประมวลผลข้อความ รูปภาพ และโค้ด เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือ Google Workspace ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น จึงเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ความสามารถแบบหลายรูปแบบของ Gemini มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับทั้งงานวิเคราะห์และงานสร้างสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- ประมวลผลข้อความ รูปภาพ และโค้ดในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อแก้ปัญหาที่ต้องการข้อมูลที่หลากหลาย
- ผสานการทำงานกับ Google Workspace เพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นระหว่างการวิจัย การวิเคราะห์ และงานความร่วมมือ
- สร้างการแสดงข้อมูลและดำเนินการคำนวณที่ซับซ้อนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์โดยใช้ฐานความรู้และศักยภาพการค้นหาอันกว้างขวางของ Google
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- ต้องใช้บัญชี Google เพื่อการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Google
- ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของงานที่กำลังดำเนินการ
ราคาของ Google Gemini
- ฟรี
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $30/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตลาดปัญญาประดิษฐ์คาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่27.67% ระหว่างปี 2025 ถึง 2030 โดยมีมูลค่าตลาดถึง 826.7 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030
📖 อ่านเพิ่มเติม: Google Gemini vs. ChatGPT: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุด?
8. โพ (เหมาะที่สุดสำหรับการทดลองและเรียนรู้แบบจำลอง AI)
Poe มอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการโต้ตอบและเปรียบเทียบโมเดล AI หลายตัว ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทดลองแนวทางต่างๆ ในการทำงานกับ AI ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ การศึกษา, การวิจัย, และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
แพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการแบ่งปันเนื้อหาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน ทำให้คุณสามารถสำรวจความสามารถของ AI ในบริบทที่หลากหลายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโพ
- เปรียบเทียบผลลัพธ์จากโมเดล AI ที่แตกต่างกันเพื่อทำความเข้าใจจุดแข็งและข้อจำกัดของแต่ละโมเดลได้ดียิ่งขึ้น
- ปรับแต่งอินเทอร์เฟซการแชทและข้อความแจ้งเตือนให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและความยืดหยุ่น
- เข้าถึงเนื้อหาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและกระตุ้นห้องสมุดเพื่อปรับปรุงการร่วมมือและการแบ่งปันความรู้
- สำรวจศักยภาพของ AI ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายบนมือถือและเดสก์ท็อปของ Poe
ข้อจำกัดของโพ
- คุณภาพของการตอบสนองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างโมเดล ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
- ขาดความจำที่คงอยู่ข้ามช่วงเวลา ทำให้ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ดำเนินต่อเนื่อง
ราคาแบบโพ (Poe)
- รายเดือน: $19.99/เดือน
- รายปี: $199.99/ปี
คะแนนและรีวิวของโพ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แชทบอท Tayที่เปิดตัวโดย Microsoft ในปี 2016 ถูกออกแบบมาเพื่อเรียนรู้จากการโต้ตอบของผู้ใช้ น่าเสียดายที่มันเริ่มสร้างคำตอบที่ไม่เหมาะสมภายใน 24 ชั่วโมง เนื่องจากได้รับข้อมูลที่ไม่เหมาะสม เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของการเรียนรู้ของเครื่องที่ไม่มีการกรอง
9. ตัวละคร. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการโต้ตอบ AI แบบส่วนตัวและการเล่นบทบาทสร้างสรรค์)
Character.ai เชี่ยวชาญในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวและน่าดึงดูด คุณสามารถสร้าง ตัวละคร AI ที่ปรับแต่งได้สำหรับการเล่าเรื่อง, การสวมบทบาท, หรือการจำลองสถานการณ์ทางการศึกษา โดยปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ความสามารถของแพลตฟอร์มในการรักษาบุคลิกภาพที่สม่ำเสมอและการรับรู้ทางอารมณ์ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือสถานการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์ มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสบการณ์การสนทนาที่สร้างสรรค์และยืดหยุ่น
คุณสมบัติเด่นของ Character.ai
- ออกแบบบุคลิกภาพ AI ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ รวมถึงการเล่าเรื่องและการสวมบทบาท
- รักษาความจำของตัวละครอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการสนทนาในระยะยาวและความต่อเนื่องของเรื่องราว
- แบ่งปันตัวละครที่คุณสร้างขึ้นกับชุมชนผู้ใช้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความคิดสร้างสรรค์
- จำลองสถานการณ์ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของตัวละคร.ai
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับงานวิเคราะห์หรืองานที่ต้องใช้ข้อมูลมาก ซึ่งลดความหลากหลายในการใช้งาน
- ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกมีน้อย ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ
ราคาสำหรับ Character.ai
- ฟรี
- พรีเมียม: 9.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
ตัวละคร. การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นมิตร: AI ไม่ได้สมบูรณ์แบบ—บางครั้งอาจไม่ตรงตามที่คุณต้องการ โปรดอดทนและให้คำแนะนำที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหากคุณต้องการผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ลองใช้เทคนิคต่างๆ เช่นการกระตุ้นด้วยลำดับความคิด
10. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามความต้องการและกลยุทธ์การตลาด)
Jasper AI เป็นผู้ช่วยเขียนอเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณสร้าง เนื้อหาสำหรับบล็อก อีเมล โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ AI ของมันจะสร้างข้อความตามข้อมูลที่คุณป้อน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างข้อความที่น่าสนใจโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
เครื่องมือนี้รองรับโทนและภาษาที่หลากหลาย คุณจึงสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและตลาดที่แตกต่างกันได้ หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการเขียนที่หลากหลาย Jasper AI มอบความยืดหยุ่นมากกว่าเมื่อเทียบกับ Grok AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- สร้างบทความบล็อก รายงาน และเนื้อหาแบบยาวอื่น ๆ อย่างละเอียดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง
- ใช้คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย SEO ผ่าน Surfer SEO เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณมีอันดับที่ดีในขณะที่ยังคงเกี่ยวข้องกับผู้ชมของคุณ
- ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น แคมเปญอีเมล, ข้อความโฆษณา, และการอัปเดตโซเชียลมีเดีย
- เขียนในหลายภาษา ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลกได้โดยไม่ต้องใช้บริการแปลภาษาภายนอก
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งผลลัพธ์ของ AI อย่างละเอียด ซึ่งอาจรู้สึกจำกัดหากคุณต้องการควบคุมมากขึ้น
- การเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การสร้างเนื้อหาแบบยาว จำเป็นต้องใช้แผนระดับสูงกว่า
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200+)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจาก AI อย่างละเอียดเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยหรืองานทางวิชาชีพ แม้ว่า AI จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม แต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงจะช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องแม่นยำ
11. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาที่หลากหลายและการช่วยเหลือในงานต่างๆ)
ChatGPT ให้บริการฟรีในการเข้าถึงความสามารถที่หลากหลายสำหรับการใช้งานทั่วไปและระดับมืออาชีพ คุณสามารถพึ่งพาได้สำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ด หรือการวิเคราะห์เชิงลึก ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับงานต่างๆ
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการอัปเดตเป็นประจำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ในขณะที่ระบบนิเวศของปลั๊กอินช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานสำหรับความต้องการเฉพาะทาง ความสามารถในการปรับตัวของ ChatGPT ช่วยให้ทีมสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอทั้งความกว้างและความลึกในการใช้งาน
เปรียบเทียบChatGPT กับ Grok AI!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- จัดการงานเขียนเชิงสร้างสรรค์เอกสารทางเทคนิค และงานเขียนโค้ดได้อย่างง่ายดาย รองรับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบปลั๊กอินที่หลากหลายสำหรับงานต่างๆ เช่นการจัดการไฟล์และการเข้าถึงเว็บ
- มีส่วนร่วมในการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและลื่นไหลในหัวข้อที่หลากหลายกับแชทบอท AI สำหรับการสนทนา
- สร้างภาพและภาพเสมือนจริงผ่านการใช้งานร่วมกับ DALL·E ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพที่ออกแบบเองสำหรับโครงการหรือแนวคิดของคุณได้
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- หน้าต่างบริบทที่จำกัดของรุ่นพื้นฐานลดความสามารถในการจัดการกับการสนทนาที่ยาวนาน
- ไม่สามารถจัดการไฟล์โดยตรงหรือดำเนินการบูรณาการขั้นสูงบางอย่างได้
ราคาของ ChatGPT
- ส่วนบุคคล ฟรี พิเศษ: $20/เดือน โปร: $200/เดือน
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 650+)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ChatGPT มีผู้ใช้งานประจำเดือนถึง 100 ล้านคนในเดือนมกราคม2023 ทำให้เป็นแอปที่เติบโตเร็วที่สุดจนกระทั่งถูกแซงหน้าโดย Threads ในเดือนกรกฎาคม 2023
📖 อ่านเพิ่มเติม: 20 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT
AI + ClickUp = การทำงานเป็นทีมที่ คลิกจริง
การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อพูดถึงวิธีการทำงานของทีมคุณ
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยให้โครงการของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน หรือเพียงแค่ทำให้วันของคุณง่ายขึ้นเล็กน้อย ก็มีเครื่องมือที่เหมาะกับคุณอยู่แน่นอน เครื่องมือที่เราได้กล่าวถึงในที่นี้แต่ละตัวมีจุดเด่นเฉพาะตัว ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการค้นหาว่าอะไรที่เหมาะกับคุณมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม ClickUp นั้นยากที่จะหาคู่แข่งได้ มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความเป็นระเบียบ การสื่อสารที่ดีขึ้น และการทำงานที่มากขึ้น—ทั้งหมดในที่เดียว
ต้องการความช่วยเหลือในการติดตามกำหนดเวลาหรือไม่? ต้องการให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันหรือเปล่า? ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว
แล้วทำไมต้องรอ? สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย!