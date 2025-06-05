บล็อก ClickUp

11 ทางเลือกและคู่แข่งของ Grok AI ในปี 2025

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
5 มิถุนายน 2568

หากคุณกำลังใช้ Grok AI คุณอาจคุ้นเคยกับความสามารถของมันในการช่วยทีมวิเคราะห์และร่วมมือกันเกี่ยวกับข้อมูลแล้ว

แต่บางทีคุณอาจกำลังมองหาสิ่งที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย—ฟีเจอร์ใหม่ อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายขึ้น หรือเพียงแค่บางสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

หากนั่นฟังดูเหมือนคุณ คุณมาถูกที่แล้ว

เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกของ Grok AI ที่น่าสนใจ 11 รายการไว้ให้คุณได้ตรวจสอบแล้ว เครื่องมือเหล่านี้ให้บริการทุกอย่างตั้งแต่การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิกไปจนถึงคุณสมบัติการร่วมมือ และอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการสำหรับทีมของคุณก็ได้ ไปกันเลย! 💪🏼

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือคำแนะนำของเราสำหรับเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุด 11 อันดับแรกที่คล้ายกับ Grok:

  • ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือ)
  • ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานระบบกับองค์กรและการทำงานอัตโนมัติที่ราบรื่น)
  • โคล้ด (เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง, การวิจัย, และการนำไปใช้ของเอไออย่างมีจริยธรรม)
  • เพอร์เพล็กซิตี้ (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยแบบเรียลไทม์และการสังเคราะห์ข้อมูล)
  • Hugging Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการทดลอง AI แบบโอเพนซอร์สและการปรับแต่งโมเดล)
  • Meta AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าใจบริบททางสังคมและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์)
  • Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาประดิษฐ์แบบหลายรูปแบบและการแก้ปัญหาขั้นสูง)
  • โพ (เหมาะที่สุดสำหรับการทดลองและเรียนรู้แบบจำลอง AI)
  • Character.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการโต้ตอบ AI แบบเฉพาะบุคคลและการเล่นบทบาทสร้างสรรค์)
  • Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามความต้องการและกลยุทธ์การตลาด)
  • ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาที่หลากหลายและการช่วยเหลือในงานต่างๆ)

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Grok AI?

เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Grok AI คุณต้องการเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณและช่วยเอาชนะความท้าทายของ AI นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญ:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: แพลตฟอร์มควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อนมากนัก ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: ทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ช่วย Grok AI จะให้คุณปรับการตั้งค่า, มุมมอง, และกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: หากคุณทำงานกับทีม แชทบอท AI ควรทำให้การแชร์ข้อมูลและการทำงานร่วมกันในโครงการเป็นเรื่องง่าย
  • ความสามารถในการผสานรวม:แอป AI ที่ดีที่สุดสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น ระบบ CRM แหล่งข้อมูล และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • ความปลอดภัยของข้อมูล: ในอุดมคติ เครื่องมือควรมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณ
  • ความสามารถในการปรับขนาด: เมื่อทีมหรือธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น เครื่องมือที่ใช้ AI ควรสามารถปรับขนาดตามความต้องการได้ รองรับชุดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

🔍 คุณรู้หรือไม่? ELIZAสร้างขึ้นในปี 1966โดย Joseph Weizenbaum ที่ MIT ถือเป็นแชทบอทตัวแรก มันจำลองนักจิตบำบัดและสามารถตอบกลับด้วยคำถามเช่น 'คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้?' ผู้คนมีส่วนร่วมมากจนบางคนคิดว่ามันมีอารมณ์ความรู้สึกจริงๆ

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Grok AI (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณมาถูกที่แล้ว

นี่คือ 11 ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Grok AI ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เสริมสร้างการร่วมมือ, และทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น 💭

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วย AI)

ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน รวมเครื่องมือการสื่อสารและการจัดการโครงการด้วย AIไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่น

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Grok AI, ClickUp มอบการผสมผสานที่ไม่มีใครเทียบได้ของฟีเจอร์ AI ขั้นสูงและเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกอัพ เบรน

แอป AI หนึ่งเดียวที่จะแทนที่ทุก gif ของ Clickup Brain
ลองใช้ ClickUp Brain ฟรี
ปรับปรุงการอัปเดตงานและบันทึกโครงการของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเปลี่ยนไปใช้โมเดล AI ที่เหมาะสมด้วย ClickUp Brain

หากคุณกำลังตามหาพลังการสนทนาของ Grok อยู่ClickUp Brainก็คือสิ่งที่คุณต้องการเช่นกัน ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เดียวกัน แต่ถูกฝังไว้โดยตรงในงานของคุณ คิดเสียว่ามันคือ ผู้จัดการโครงการ นักวิจัย และผู้ช่วยเขียนเอกสารในตัวเดียว ที่รู้บริบทของงาน เอกสาร และเป้าหมายของคุณอยู่เสมอ

ใช้เพื่อสรุปกิจกรรมของงาน ถามคำถามจากข้อมูลและเอกสารในพื้นที่ทำงานของคุณ และแม้กระทั่งร่างการอัปเดตให้คุณโดยไม่ต้องเขียนด้วยตนเอง ขณะที่คุณเขียน ระบบยังแนะนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงความชัดเจน น้ำเสียง และโครงสร้าง—ไม่ว่าจะเป็นอัปเดตงาน แผนโครงการ หรืออีเมล

รับการอัปเดตสถานะงานในพื้นที่ทำงานแบบทันทีด้วย ClickUp Brain

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานเมื่อมีหลายโครงการที่ต้องการความสนใจจากคุณ หรือทำการคำนวณที่ซับซ้อนแทนคุณได้อีกด้วย แม้แต่การช่วยเขียนและแก้ไขโค้ดก็ทำได้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้งานของคุณฉลาดขึ้นด้วยการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AIที่สามารถสรุป จัดหมวดหมู่ ประมาณความพยายาม แปลภาษา และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้สร้างโดยอัตโนมัติภายใน ClickUp ฟิลด์ AI สามารถอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันเหตุการณ์และเข้าใจบริบทได้ทันทีโดยไม่ต้องแตะแต่ละงาน—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาโครงการให้ทันสมัยในระดับใหญ่

พูดตามตรง มันแทบไม่มีอะไรที่มันทำไม่ได้เลยคุณสมบัติของ ClickUp Brainเหล่านี้ทำให้มันเป็น AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก

อะไรที่ดีกว่า? ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเข้าถึง LLM หลายตัว เช่น Claude, DeepSeek, Gemini, ChatGPT และอื่น ๆ ได้โดยตรงจาก ClickUp. ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้แอปอื่นหรือสมัครสมาชิกแพง ๆ อีกต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการ AI ของคุณ. ไม่แปลกใจเลยที่ผู้ใช้ ClickUp Brain รายงานว่าสามารถทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น 3 เท่า และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 86%!

ด้วย ClickUp Brain MAX คุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง ใช้ประโยชน์จากAI ค้นหาขององค์กรที่เชื่อมต่อกันในClickUp, Google Drive, Dropbox, OneDrive, SharePoint, GitHub และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดจากอินเทอร์เฟซ AI เดียวบนเดสก์ท็อป มันยังสามารถให้ข้อมูลผลลัพธ์ด้วยข้อมูลล่าสุดที่ดึงมาจากเว็บแบบเรียลไทม์

ค้นหาข้ามทุกแอปของคุณ—และเว็บ—ด้วย ClickUp Brain MAX

และยังมี Talk-to-Text—เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณเมื่อการพิมพ์ไม่สะดวก เพียงพูดเพื่ออัปเดตข้อมูล ระดมความคิด หรือบันทึกโน้ตการประชุมแบบเรียลไทม์ แล้ว Brain MAX จะถอดเสียงเป็นข้อความและแปลงเป็นงานหรือเอกสารให้คุณทันที—รองรับถึง 40 ภาษา

จับความคิด แบ่งปันคำแนะนำ และทำงานเสร็จเร็วขึ้น 4 เท่าด้วย Talk to Text ใน ClickUp Brain MAX
จับความคิด แบ่งปันคำแนะนำ และทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น 4 เท่าด้วย Talk to Text ใน ClickUp Brain MAX

การผสมผสานนี้ทำให้ ClickUp ไม่ใช่แค่ทางเลือกแทน Grok เท่านั้น แต่ยังเป็น ศูนย์บัญชาการที่ชาญฉลาดและบูรณาการมากขึ้น สำหรับความรู้และกระบวนการทำงานของทีมคุณ

ClickUp Chat

เชื่อมต่อบทสนทนา งาน และโครงการต่างๆ ด้วย ClickUp Chat
เชื่อมต่อบทสนทนา งาน และโครงการต่างๆ ด้วย ClickUp Chat

ตอนนี้ ลองพิจารณาพลังของClickUp Chat ศูนย์กลางการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ

การสนทนา งาน และโครงการไม่ได้เพียงแค่เชื่อมต่อกันที่นี่—แต่พวกมันหลอมรวมกัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมการตลาดของคุณกำลังหารือเกี่ยวกับการแก้ไขข้อความโฆษณา แทนที่จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือแชทแยกต่างหาก คุณสามารถ แชทได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม เชื่อมโยงการสนทนาไปยังโปรเจ็กต์เฉพาะ และแม้กระทั่งเปลี่ยนส่วนหนึ่งของการหารือให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเสียบริบท

กังวลว่าจะพลาดสิ่งสำคัญหรือไม่? AI ใน ClickUp Chat จะสรุปบทสนทนาให้คุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงานหลังจากวันที่ยุ่งวุ่นวาย

การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp

ทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นด้วย ClickUp Automations และไม่พลาดขั้นตอนใดอีกเลย
ทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นด้วย ClickUp Automations และไม่พลาดขั้นตอนใดอีกเลย

ClickUp Automationsรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยการจัดการงานที่ทำซ้ำได้อย่างราบรื่น

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณสามารถตั้งค่าตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อร่างใหม่พร้อมใช้งานหรืออัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติตามความคืบหน้า

คุณสามารถ ตั้งค่าทริกเกอร์สำหรับการแจ้งเตือนหรือการอนุมัติ ทำให้กระบวนการทำงานภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp รวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น

ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การระดมความคิด, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าจอผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกับทีมในองค์กรและทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าทุกวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น

ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การคิดค้นตัวเลือก, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าจอผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกับทีมในองค์กรและทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อัปเกรดจากระบบอัตโนมัติเป็นเอเจนต์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

การทำงานอัตโนมัติใน ClickUp จะปฏิบัติตามทริกเกอร์ที่คาดการณ์ได้และอิงตามกฎ ClickUp Autopilot Agents ในทางกลับกัน เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งตอบสนองต่อเจตนา เข้าใจบริบท และดำเนินการอย่างอิสระ—จัดการงานต่างๆ เช่น สรุปเอกสารเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ หรือสร้างการอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ

นี่คือบทแนะนำในการสร้างหนึ่ง:

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การติดตามข้อมูลที่ปรับแต่งได้:สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าของโครงการ ประสิทธิภาพของทีม หรือภารกิจเฉพาะเจาะจง
  • จัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพ:ตั้งค่าการพึ่งพาของงานใน ClickUpเพื่อกำหนดลำดับที่งานควรเสร็จสิ้น ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าในโครงการที่ซับซ้อน
  • ติดตามเวลาทำงานได้อย่างง่ายดาย: ติดตามชั่วโมงการทำงานของทีมคุณด้วยClickUp Time Tracking คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปตามกำหนด
  • สร้างภาพแผนงานโครงการ: วางแผนโครงการของคุณด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp แผนภูมิเหล่านี้ช่วยให้คุณเห็นกำหนดส่งงานและความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
  • รวมเอกสารของคุณให้เป็นศูนย์กลาง: ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้าง จัดเก็บ และทำงานร่วมกันในเอกสารโครงการทั้งหมดของคุณในที่เดียว
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามอย่างไร้รอยต่อ: เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมด้วยClickUp Integrationsเพื่อรักษาข้อมูลทั้งหมดของคุณให้ซิงค์และจัดระเบียบอยู่เสมอ
  • ความสามารถในการสร้างภาพ: เข้าถึงClickUp Whiteboardsและใช้ AI เพื่อสร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ
  • การช่วยเหลือในการประชุม: ส่งผู้ช่วยจดบันทึก AI ของ ClickUpไปประชุมแทนคุณเพื่อรับข้อมูลสำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • AI ใน ClickUp Chat สามารถสรุปข้อมูลได้ แต่ยังไม่สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวโน้มของโครงการหรือคำแนะนำเชิงคาดการณ์ได้
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจดูซับซ้อนในตอนแรกเมื่อเทียบกับเว็บไซต์

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม: ChatGPT vs. ClickUp: เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ตัวไหนดีที่สุด?

2. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับองค์กรและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการที่ราบรื่น)

Microsoft Copilot: ทางเลือกของ Grok AI
ผ่านทางไมโครซอฟต์

Microsoft Copilot เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่พึ่งพาอีโคซิสเต็มของ Microsoft โดยผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือ Office เช่น Excel และ PowerPoint และมอบ การช่วยเหลือในการประชุมแบบเรียลไทม์

คุณจะพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างรายงาน, การแก้ไขข้อบกพร่องในโค้ดใน Visual Studio, และการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ. ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระดับองค์กร, Copilot ยังรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่งและการปฏิบัติตามข้อกำหนด.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot

  • ทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติข้าม Excel, PowerPoint, Outlook และแอป Microsoft 365 อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • วิเคราะห์และตีความไฟล์ขนาดใหญ่และซับซ้อน รวมถึงไฟล์ PDF และสเปรดชีต เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
  • แก้ไขข้อผิดพลาดและสร้างโค้ดสำหรับภาษาการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ รองรับโครงการพัฒนาทุกขนาด
  • สร้างปลั๊กอินเฉพาะสำหรับองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่เหมือนใครโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือจากบุคคลที่สาม

ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot

  • ต้องมีการลงทุนอย่างมากในระบบนิเวศของไมโครซอฟท์เพื่อปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานนอกกรอบการทำงานดั้งเดิมของ Microsoft

ราคาของ Microsoft Copilot

  • ฟรี
  • Copilot Pro: $20/เดือน
  • Copilot สำหรับ Microsoft 365: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การทดสอบทัวริงซึ่งออกแบบโดยอลัน ทัวริงในปี 1950 วัดความสามารถของเครื่องจักรในการแสดงพฤติกรรมที่ชาญฉลาดจนแยกไม่ออกจากมนุษย์ มันกลายเป็นแนวคิดพื้นฐานในปัญญาประดิษฐ์ แม้ว่าทัวริงจะเรียกมันว่า 'เกมเลียนแบบ' ก็ตาม

3. โคล้ด (เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง, การวิจัย, และการนำไปใช้ของเอไออย่างมีจริยธรรม)

โคลด: ทางเลือกของ Grok AI
ผ่านทางโคลด

Claude ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับหัวข้อที่ซับซ้อนและให้คำตอบที่รอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การวิจัยทางวิชาการ การเขียนเชิงเทคนิค หรือการร่างเอกสารทางวิชาชีพ ความสามารถของเครื่องมือในการรักษาบริบทระหว่างการสนทนาที่ยาวนานช่วยให้คุณสามารถสำรวจแนวคิดที่ซับซ้อนได้โดยไม่หลงประเด็น

หากคุณต้องการคำอธิบายแบบทีละขั้นตอนหรือความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาอย่างละเอียด Claude สามารถจัดการได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการใช้งาน AI อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชั้นของความมั่นใจสำหรับผู้ใช้ที่มุ่งเน้นการนำไปใช้อย่างมีจริยธรรม

คุณสมบัติเด่นของโคล้ด

  • วิเคราะห์เอกสารทางวิชาการและเทคนิคโดยเน้นความลึกและความถูกต้องแม่นยำ เพื่อช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ
  • แก้ไขและตรวจสอบโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนกระบวนการพัฒนาและลดข้อผิดพลาดในหลายภาษา
  • แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นสูงโดยใช้วิธีการที่เป็นขั้นตอนชัดเจนและมีเหตุผล
  • เก็บรักษาบริบทตลอดการสนทนาที่ยาวนาน ทำให้เหมาะสำหรับการวิจัยร่วมกันและโครงการระยะยาว

ข้อจำกัดของโคลด

  • ไม่มีการให้บริการการเข้าถึงเว็บแบบเรียลไทม์ ซึ่งจำกัดความสามารถในการดึงข้อมูลปัจจุบัน
  • ไม่สามารถสร้างภาพหรือเสียงได้ ทำให้ลดความหลากหลายในการใช้งานสำหรับงานมัลติมีเดีย

ราคาของโคลด

  • ฟรี
  • ข้อดี: $20/เดือน
  • ทีม: $30/เดือน (ขั้นต่ำห้าคน)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของโคล้ด

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2016มี AI เขียนภาพยนตร์สั้นเรื่องSunspring โดยมี Thomas Middleditch แสดงนำ บทภาพยนตร์มีความเหนือจริงและเต็มไปด้วยบทสนทนาแปลกประหลาด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความจำกัดของ AI ในการเล่าเรื่อง

4. ความสับสน (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยแบบเรียลไทม์และการสังเคราะห์ข้อมูล)

ความสับสน
ผ่านทางPerplexity

ความสับสนให้คำตอบแบบเรียลไทม์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับการวิจัยและงานอาชีพ ความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแหล่ง ทำให้คุณได้รับคำตอบที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

คำถามติดตามผลแบบโต้ตอบของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสำรวจหัวข้อต่างๆ ได้ลึกยิ่งขึ้น ในขณะที่อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่คำถามของคุณได้อย่างง่ายดาย ผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยของ Perplexity นั้นเหนือกว่าสิ่งที่คุณจะพบในการค้นหาทั่วไปของ Google หรือผ่านเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและละเอียดได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของความสับสน

  • ดำเนินการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์พร้อมระบุแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้เพื่อความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส
  • เจาะลึกหัวข้อต่าง ๆ ด้วยคำถามติดตามแบบโต้ตอบเพื่อค้นพบแง่มุมใหม่ ๆ ที่ซ่อนอยู่
  • เปรียบเทียบและเปรียบเทียบแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อใด ๆ
  • แบ่งปันผลการค้นพบกับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีอยู่ในตัวซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อจำกัดของความสับสน

  • ผลการค้นหาอาจบดบังการวิเคราะห์ที่สร้างโดย AI บางครั้ง ทำให้ลดประโยชน์สำหรับบางคำค้นหา
  • เวอร์ชันฟรีไม่รองรับการอัปโหลดเอกสาร ซึ่งจำกัดตัวเลือกสำหรับโครงการที่ต้องใช้การวิจัยอย่างเข้มข้น
  • ไม่สามารถทำการคำนวณขั้นสูงหรือแก้ปัญหาทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้บางรายได้

การกำหนดราคาแบบซับซ้อน

  • ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของโทเค็นและคำขอ

ระดับความสับสนและความคิดเห็น

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI ในการสร้างไอเดียหรือร่างหลายแบบ ใช้เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นปรับปรุงตัวเลือกที่ดีที่สุดให้เข้ากับสไตล์และความต้องการของคุณ

5. Hugging Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการทดลอง AI แบบโอเพนซอร์สและการปรับแต่งโมเดล)

Hugging Chat : ทางเลือกของ Grok AI
ผ่านทางHugging Chat

Hugging Chat เป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและโปร่งใสซึ่งให้คุณ เข้าถึงโมเดล AI แบบโอเพนซอร์สหลายตัว เหมาะสำหรับนักพัฒนา นักวิจัย และนักการศึกษาที่ต้องการสำรวจประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรม AI ที่แตกต่างกัน

คุณสามารถสลับระหว่างโมเดลต่างๆ ปรับแต่งการโต้ตอบของคุณ และแม้กระทั่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาแพลตฟอร์มได้ นอกจากนี้ แนวทางที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนยังส่งเสริมความร่วมมือ ทำให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าสำหรับการเรียนรู้และการทดลอง

คุณสมบัติเด่นของ Hugging Chat

  • เข้าถึงโมเดลภาษาโอเพนซอร์สหลากหลายรูปแบบเพื่อเปรียบเทียบจุดเด่นและความสามารถของแต่ละโมเดล
  • ปรับแต่งและทดลองผลลัพธ์จาก AI เพื่อทำความเข้าใจว่าโมเดลประมวลผลคำขอที่แตกต่างกันอย่างไร
  • มีส่วนร่วมกับชุมชนนักพัฒนาที่แข็งแกร่งซึ่งอัปเดตและปรับปรุงแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง
  • สำรวจกรณีการใช้งาน AI ในด้านการศึกษาและการทดลอง โดยเน้นที่ความโปร่งใสและการเรียนรู้

ข้อจำกัดของการแชทแบบกอด

  • ประสิทธิภาพของโมเดลอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมที่เลือก
  • คุณภาพการตอบสนองขาดความสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับโซลูชัน AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
  • ไม่รวมคุณสมบัติระดับองค์กร ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในธุรกิจขนาดใหญ่
  • เวลาตอบสนองอาจช้าลงเมื่อประมวลผลคำขอกับโมเดลหรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ราคาของ Hugging Chat

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $59/เดือน
  • ข้อดี: 249 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ราคาตามรุ่น ขนาดเล็ก: 100,000 คำขอต่อเดือน (ครอบคลุมทุกรุ่น) ราคา $12.90 ต่อเดือน ขนาดกลาง: 1 ล้านคำขอต่อเดือน (ครอบคลุมทุกรุ่น) ราคา $59 ต่อเดือน ขนาดใหญ่: 5 ล้านคำขอต่อเดือน (ครอบคลุมทุกรุ่น) ราคา $249 ต่อเดือน
  • ขนาดเล็ก: 100,000 คำขอต่อเดือน (สำหรับทุกโมเดล) ราคา $12.90 ต่อเดือน
  • ระดับกลาง: 1 ล้านคำขอต่อเดือน (สำหรับทุกโมเดล) ในราคา $59/เดือน
  • ขนาดใหญ่: 5 ล้านคำขอต่อเดือน (ครอบคลุมทุกโมเดล) ในราคา $249/เดือน
  • ขนาดเล็ก: 100,000 คำขอต่อเดือน (สำหรับทุกโมเดล) ราคา $12.90 ต่อเดือน
  • ระดับกลาง: 1 ล้านคำขอต่อเดือน (สำหรับทุกโมเดล) ในราคา $59/เดือน
  • ขนาดใหญ่: 5 ล้านคำขอต่อเดือน (ครอบคลุมทุกโมเดล) ราคา $249/เดือน

คะแนนและรีวิวการแชทกอด

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1997,Deep Blue ของ IBMเอาชนะแชมป์หมากรุก Garry Kasparov กลายเป็น AI ตัวแรกที่เอาชนะแชมป์โลกได้ ต่อมาในปี 2016,AlphaGo ของ Googleเอาชนะแชมป์โก Lee Sedol แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ของ AI

6. Meta AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าใจบริบททางสังคมและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์)

เมตา เอไอ
ผ่านทางMeta AI

Meta AI มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่มีความตระหนักทางสังคมและสอดคล้องกับวัฒนธรรม ใช้เพื่อสร้างข้อความ ภาพ หรือวิดีโอที่น่าสนใจซึ่งปรับให้เหมาะกับผู้ชมที่หลากหลาย ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเครื่องมือนี้เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แนวโน้ม และความละเอียดอ่อน ทำให้มันโดดเด่น ในฐานะเครื่องมือสำหรับการสร้างเนื้อหาที่มีความหมายและมีผลกระทบ

แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโครงการสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ ช่วยให้ทีมสามารถรักษาความเกี่ยวข้องและความแท้จริงในข้อความของพวกเขาได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Meta AI

  • สร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการสร้างเนื้อหาหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ เพื่อรองรับความต้องการในการสื่อสารที่หลากหลาย
  • วิเคราะห์แนวโน้มและให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์สำหรับการสื่อสารที่ตรงเป้าหมายและเกี่ยวข้องมากขึ้น
  • ปรับการตอบสนองตามสัญญาณทางอารมณ์เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่เข้าอกเข้าใจและเหมาะสม

ข้อจำกัดของ Meta AI

  • การพึ่งพาอย่างหนักในระบบนิเวศของเมตาอาจจำกัดความยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มของเมตา
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับงานทางเทคนิคหรือวิทยาศาสตร์เมื่อเทียบกับ ที่ใช้เครื่องมือ AI อื่นๆ
  • ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากลักษณะการใช้ข้อมูลในระบบนิเวศของ Meta
  • ตัวเลือกการผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มแบบสแตนด์อโลน

ราคา Meta AI

  • ฟรี

การจัดอันดับและรีวิวของ Meta AI

  • G2: 4. 3/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (2,350+ รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือ AI บางชนิดสามารถทำนายโรคได้ก่อนที่อาการจะปรากฏ ตัวอย่างเช่น DeepMind ของ Google ได้สร้าง AI ที่สามารถทำนายภาวะไตวายได้ล่วงหน้าถึง 48 ชั่วโมง ทำให้แพทย์มีเวลาเตรียมตัวที่สำคัญ

7. Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาประดิษฐ์แบบหลายรูปแบบและการแก้ปัญหาขั้นสูง)

Google Gemini: ทางเลือกของ Grok AI
ผ่านทางเจมินี

Google Gemini ผสาน ความสามารถในการประมวลผลข้อความ รูปภาพ และโค้ด เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือ Google Workspace ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น จึงเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ความสามารถแบบหลายรูปแบบของ Gemini มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับทั้งงานวิเคราะห์และงานสร้างสรรค์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini

  • ประมวลผลข้อความ รูปภาพ และโค้ดในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อแก้ปัญหาที่ต้องการข้อมูลที่หลากหลาย
  • ผสานการทำงานกับ Google Workspace เพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นระหว่างการวิจัย การวิเคราะห์ และงานความร่วมมือ
  • สร้างการแสดงข้อมูลและดำเนินการคำนวณที่ซับซ้อนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
  • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์โดยใช้ฐานความรู้และศักยภาพการค้นหาอันกว้างขวางของ Google

ข้อจำกัดของ Google Gemini

  • ต้องใช้บัญชี Google เพื่อการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Google
  • ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของงานที่กำลังดำเนินการ

ราคาของ Google Gemini

  • ฟรี
  • ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: $30/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิว Google Gemini

  • G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ตลาดปัญญาประดิษฐ์คาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่27.67% ระหว่างปี 2025 ถึง 2030 โดยมีมูลค่าตลาดถึง 826.7 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030

📖 อ่านเพิ่มเติม: Google Gemini vs. ChatGPT: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุด?

8. โพ (เหมาะที่สุดสำหรับการทดลองและเรียนรู้แบบจำลอง AI)

โพ
ผ่านทางโพ

Poe มอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการโต้ตอบและเปรียบเทียบโมเดล AI หลายตัว ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทดลองแนวทางต่างๆ ในการทำงานกับ AI ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ การศึกษา, การวิจัย, และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

แพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการแบ่งปันเนื้อหาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน ทำให้คุณสามารถสำรวจความสามารถของ AI ในบริบทที่หลากหลายได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโพ

  • เปรียบเทียบผลลัพธ์จากโมเดล AI ที่แตกต่างกันเพื่อทำความเข้าใจจุดแข็งและข้อจำกัดของแต่ละโมเดลได้ดียิ่งขึ้น
  • ปรับแต่งอินเทอร์เฟซการแชทและข้อความแจ้งเตือนให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและความยืดหยุ่น
  • เข้าถึงเนื้อหาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและกระตุ้นห้องสมุดเพื่อปรับปรุงการร่วมมือและการแบ่งปันความรู้
  • สำรวจศักยภาพของ AI ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายบนมือถือและเดสก์ท็อปของ Poe

ข้อจำกัดของโพ

  • คุณภาพของการตอบสนองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างโมเดล ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
  • ขาดความจำที่คงอยู่ข้ามช่วงเวลา ทำให้ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ดำเนินต่อเนื่อง

ราคาแบบโพ (Poe)

  • รายเดือน: $19.99/เดือน
  • รายปี: $199.99/ปี

คะแนนและรีวิวของโพ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แชทบอท Tayที่เปิดตัวโดย Microsoft ในปี 2016 ถูกออกแบบมาเพื่อเรียนรู้จากการโต้ตอบของผู้ใช้ น่าเสียดายที่มันเริ่มสร้างคำตอบที่ไม่เหมาะสมภายใน 24 ชั่วโมง เนื่องจากได้รับข้อมูลที่ไม่เหมาะสม เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของการเรียนรู้ของเครื่องที่ไม่มีการกรอง

9. ตัวละคร. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการโต้ตอบ AI แบบส่วนตัวและการเล่นบทบาทสร้างสรรค์)

Character.ai: ทางเลือกของ Grok AI
ผ่านทางCharacter.ai

Character.ai เชี่ยวชาญในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวและน่าดึงดูด คุณสามารถสร้าง ตัวละคร AI ที่ปรับแต่งได้สำหรับการเล่าเรื่อง, การสวมบทบาท, หรือการจำลองสถานการณ์ทางการศึกษา โดยปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ความสามารถของแพลตฟอร์มในการรักษาบุคลิกภาพที่สม่ำเสมอและการรับรู้ทางอารมณ์ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือสถานการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์ มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสบการณ์การสนทนาที่สร้างสรรค์และยืดหยุ่น

คุณสมบัติเด่นของ Character.ai

  • ออกแบบบุคลิกภาพ AI ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ รวมถึงการเล่าเรื่องและการสวมบทบาท
  • รักษาความจำของตัวละครอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการสนทนาในระยะยาวและความต่อเนื่องของเรื่องราว
  • แบ่งปันตัวละครที่คุณสร้างขึ้นกับชุมชนผู้ใช้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความคิดสร้างสรรค์
  • จำลองสถานการณ์ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม

ข้อจำกัดของตัวละคร.ai

  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับงานวิเคราะห์หรืองานที่ต้องใช้ข้อมูลมาก ซึ่งลดความหลากหลายในการใช้งาน
  • ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกมีน้อย ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ

ราคาสำหรับ Character.ai

  • ฟรี
  • พรีเมียม: 9.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

ตัวละคร. การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นมิตร: AI ไม่ได้สมบูรณ์แบบ—บางครั้งอาจไม่ตรงตามที่คุณต้องการ โปรดอดทนและให้คำแนะนำที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหากคุณต้องการผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ลองใช้เทคนิคต่างๆ เช่นการกระตุ้นด้วยลำดับความคิด

10. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามความต้องการและกลยุทธ์การตลาด)

Jasper AI
ผ่านทางJasper

Jasper AI เป็นผู้ช่วยเขียนอเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณสร้าง เนื้อหาสำหรับบล็อก อีเมล โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ AI ของมันจะสร้างข้อความตามข้อมูลที่คุณป้อน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างข้อความที่น่าสนใจโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์

เครื่องมือนี้รองรับโทนและภาษาที่หลากหลาย คุณจึงสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและตลาดที่แตกต่างกันได้ หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการเขียนที่หลากหลาย Jasper AI มอบความยืดหยุ่นมากกว่าเมื่อเทียบกับ Grok AI

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI

  • สร้างบทความบล็อก รายงาน และเนื้อหาแบบยาวอื่น ๆ อย่างละเอียดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง
  • ใช้คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย SEO ผ่าน Surfer SEO เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณมีอันดับที่ดีในขณะที่ยังคงเกี่ยวข้องกับผู้ชมของคุณ
  • ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น แคมเปญอีเมล, ข้อความโฆษณา, และการอัปเดตโซเชียลมีเดีย
  • เขียนในหลายภาษา ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลกได้โดยไม่ต้องใช้บริการแปลภาษาภายนอก

ข้อจำกัดของ Jasper AI

  • ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งผลลัพธ์ของ AI อย่างละเอียด ซึ่งอาจรู้สึกจำกัดหากคุณต้องการควบคุมมากขึ้น
  • การเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การสร้างเนื้อหาแบบยาว จำเป็นต้องใช้แผนระดับสูงกว่า
  • อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ราคา Jasper AI

  • ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Jasper AI

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200+)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)

🤝 ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจาก AI อย่างละเอียดเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยหรืองานทางวิชาชีพ แม้ว่า AI จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม แต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงจะช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องแม่นยำ

11. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาที่หลากหลายและการช่วยเหลือในงานต่างๆ)

ChatGPT: ทางเลือกของ Grok AI
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT ให้บริการฟรีในการเข้าถึงความสามารถที่หลากหลายสำหรับการใช้งานทั่วไปและระดับมืออาชีพ คุณสามารถพึ่งพาได้สำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ด หรือการวิเคราะห์เชิงลึก ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับงานต่างๆ

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการอัปเดตเป็นประจำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ในขณะที่ระบบนิเวศของปลั๊กอินช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานสำหรับความต้องการเฉพาะทาง ความสามารถในการปรับตัวของ ChatGPT ช่วยให้ทีมสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอทั้งความกว้างและความลึกในการใช้งาน

เปรียบเทียบChatGPT กับ Grok AI!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • จัดการงานเขียนเชิงสร้างสรรค์เอกสารทางเทคนิค และงานเขียนโค้ดได้อย่างง่ายดาย รองรับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบปลั๊กอินที่หลากหลายสำหรับงานต่างๆ เช่นการจัดการไฟล์และการเข้าถึงเว็บ
  • มีส่วนร่วมในการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและลื่นไหลในหัวข้อที่หลากหลายกับแชทบอท AI สำหรับการสนทนา
  • สร้างภาพและภาพเสมือนจริงผ่านการใช้งานร่วมกับ DALL·E ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพที่ออกแบบเองสำหรับโครงการหรือแนวคิดของคุณได้

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • หน้าต่างบริบทที่จำกัดของรุ่นพื้นฐานลดความสามารถในการจัดการกับการสนทนาที่ยาวนาน
  • ไม่สามารถจัดการไฟล์โดยตรงหรือดำเนินการบูรณาการขั้นสูงบางอย่างได้

ราคาของ ChatGPT

  • ส่วนบุคคล ฟรี พิเศษ: $20/เดือน โปร: $200/เดือน
  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $20/เดือน
  • ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $20/เดือน
  • ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือน
  • ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 650+)
  • Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ChatGPT มีผู้ใช้งานประจำเดือนถึง 100 ล้านคนในเดือนมกราคม2023 ทำให้เป็นแอปที่เติบโตเร็วที่สุดจนกระทั่งถูกแซงหน้าโดย Threads ในเดือนกรกฎาคม 2023

📖 อ่านเพิ่มเติม: 20 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT

AI + ClickUp = การทำงานเป็นทีมที่ คลิกจริง

การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อพูดถึงวิธีการทำงานของทีมคุณ

ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยให้โครงการของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน หรือเพียงแค่ทำให้วันของคุณง่ายขึ้นเล็กน้อย ก็มีเครื่องมือที่เหมาะกับคุณอยู่แน่นอน เครื่องมือที่เราได้กล่าวถึงในที่นี้แต่ละตัวมีจุดเด่นเฉพาะตัว ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการค้นหาว่าอะไรที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ClickUp นั้นยากที่จะหาคู่แข่งได้ มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความเป็นระเบียบ การสื่อสารที่ดีขึ้น และการทำงานที่มากขึ้น—ทั้งหมดในที่เดียว

ต้องการความช่วยเหลือในการติดตามกำหนดเวลาหรือไม่? ต้องการให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันหรือเปล่า? ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว

แล้วทำไมต้องรอ? สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย!