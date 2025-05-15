10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Adobe Firefly สำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ในปี 2025

คุณจำได้ไหมว่าเมื่อการสร้างภาพดิจิทัลที่น่าสนใจต้องใช้ทักษะทางเทคนิคที่ลึกซึ้ง ซอฟต์แวร์ราคาแพง และเวลาทำงานอย่างหนักเป็นชั่วโมง? ในขณะที่ CGI แบบดั้งเดิมได้สร้างโลกแฟนตาซีขึ้นมาในภาพยนตร์อย่าง Star Wars และ Jurassic Park ความซับซ้อนของมันได้จำกัดการเข้าถึง
วันนี้ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (AI) ได้ทำให้การสร้างภาพเป็นประชาธิปไตย โดยมอบเครื่องมือที่ทรงพลังให้กับผู้สร้างสรรค์ทุกที่
Adobe Firefly เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการสร้างภาพจากข้อความ—แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของคุณ หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Adobe Firefly รายการนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ 10 เครื่องมือ AI ที่ทรงพลัง พร้อมฟีเจอร์เฉพาะตัวและกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย 🎨
🔍 คุณรู้หรือไม่? เราเริ่มใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพตั้งแต่ช่วงปี 1970 แล้ว
สรุป: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Adobe Firefly
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือก Adobe Firefly ที่ดีที่สุด 10 อันดับ:
|ClickUp
|การสร้างเนื้อหาและการจัดการโครงการด้วยระบบ AIขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป, ทีมขนาดกลาง, และองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเพิ่มโซลูชั่นการออกแบบอย่างรวดเร็วเข้าสู่กระบวนการทำงานของพวกเขา
|มุมมองที่กำหนดเองสำหรับการบริหารงานบุคคล, ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การจัดการงานและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ, การสรรหา, การปฐมนิเทศ, และเทมเพลตการประเมินผลประสิทธิภาพ
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|MidJourney
|การสร้างภาพคุณภาพสูงขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่มีนักออกแบบกราฟิกโดยเฉพาะ
|การสร้างภาพที่มีรายละเอียดสูง สมจริง หรือมีสไตล์จากข้อความที่ป้อน
|เริ่มต้นที่ $10/เดือน
|DALL·E 3
|การสร้างภาพจากข้อความอย่างละเอียดขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ไม่มีนักออกแบบกราฟิกโดยเฉพาะ
|การสร้างภาพสร้างสรรค์จากข้อความเชิงบรรยาย โดยเฉพาะสำหรับการตลาดและโฆษณา
|เริ่มต้นที่ $20/เดือน (ผ่าน ChatGPT Plus)
|Stable Diffusion
|การสร้างภาพด้วย AI แบบโอเพนซอร์สขนาดทีม: การฝึกโมเดลที่กำหนดเองและการสร้างภาพขั้นสูงโดยใช้คำสั่งข้อความ
|การสร้างงานศิลปะด้วย AI แบบปรับแต่งได้, โอเพนซอร์ส, สามารถฝึกโมเดลที่กำหนดเองได้
|เริ่มต้นที่ $7/เดือน (ทดลองใช้ฟรี)
|รันเวย์ Gen-2
|การสร้างวิดีโอและภาพขนาดทีม: สร้างคลิปวิดีโอสั้นและภาพโดยใช้ข้อความคำสั่งพร้อมการแก้ไขในตัว
|การสร้างภาพและวิดีโอ, ข้อความเป็นภาพ, ภาพเป็นวิดีโอ, และคุณสมบัติการแก้ไขวิดีโอขั้นสูง
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
|Canva
|ออกแบบกราฟิกง่าย ๆ สำหรับผู้เริ่มต้นขนาดทีม: เหมาะสำหรับบริษัทขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่; ต้องการความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบบ้างเพื่อใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
|การสร้างแบบดีไซน์ด้วยเทมเพลตและภาพที่สร้างโดย AI สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ
|แผนฟรี; เริ่มต้นที่ $12.99/เดือนต่อผู้ใช้
|ดรีมสตูดิโอ
|การสร้างงานศิลปะด้วย AI แบบปรับแต่งได้ขนาดทีม: สร้างภาพความละเอียดสูงพร้อมควบคุมตัวแปรคำสั่งและสไตล์
|การสร้างภาพด้วยลักษณะที่ปรับแต่งได้, การเติมภาพ/ลบภาพ, และงานศิลปะที่สร้างด้วย AI ความละเอียดสูง
|ทดลองใช้ฟรี (100 เครดิต); เริ่มต้นที่ $10/เดือน สำหรับ 1000 เครดิต
|เลโอนาร์โด AI
|ขนาดทีม: สร้างสินทรัพย์เกม, ศิลปะคอนเซปต์, และภาพวาดสไตล์ด้วยการควบคุมคำสั่ง
|การสร้างภาพแบบเรียลไทม์ การขยายขนาด และการสร้างสไตล์ศิลปะหลากหลายรูปแบบ; ตัวเลือกการปรับแต่งภาพ
|เริ่มต้นที่ $12/เดือน
|Craiyon
|การสร้างภาพด้วย AI ที่รวดเร็วและฟรีขนาดทีม: การสร้างภาพ AI พื้นฐานอย่างรวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการทดลองหรือการระดมความคิด
|การสร้างภาพพื้นฐานอย่างรวดเร็วจากข้อความที่ป้อน เหมาะสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียอย่างรวดเร็ว
|เริ่มต้นที่ $12/เดือน
|Piktochart
|อินโฟกราฟิกและงานนำเสนอที่ดึงดูดสายตาขนาดทีม: ออกแบบอินโฟกราฟิก รายงาน และงานนำเสนอโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวาง
|สร้างอินโฟกราฟิก, การนำเสนอ, และรายงาน; ผสานคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการออกแบบ
|แผนฟรี; เริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Adobe Firefly?
เมื่อเลือกทางเลือกแทน Adobe Firefly สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการสร้างสรรค์ของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างภาพ AI คุณภาพสูงหรือปรับปรุงกระบวนการออกแบบกราฟิกของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องสร้างงานศิลปะด้วย AIควรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
- การสร้างภาพที่สมจริง: เครื่องมือควรสร้างภาพที่คมชัดและมีรายละเอียดจากข้อความที่ป้อนในหลากหลายสไตล์
- ประสบการณ์ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: อินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว—แม้ว่าคุณจะไม่ใช่นักออกแบบหรือนักพัฒนา
- การควบคุมเชิงสร้างสรรค์: มองหาการปรับแต่งคำสั่ง, การปรับสไตล์, และตัวเลือกการอัปสเกลเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณให้ตรงตามที่คุณต้องการ
- ชุมชนที่ให้การสนับสนุน: ฟอรั่มที่มีกิจกรรม, คู่มือการสอน, และการสนับสนุนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อคุณเผชิญกับปัญหาทางสร้างสรรค์หรือทางเทคนิค
- แผนราคาประหยัด: เปรียบเทียบขีดจำกัดการใช้งาน, ระดับราคา, และว่าเครื่องมือเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่—โดยเฉพาะหากคุณกำลังสร้างสรรค์ผลงานในปริมาณมาก
- การผสานการทำงาน: เครื่องมือที่ดีที่สุดทำงานร่วมกับสิ่งที่คุณใช้อยู่แล้ว—เช่น โปรแกรมจัดการโครงการหรือไดรฟ์บนคลาวด์—เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องสลับแท็บไปมาตลอดเวลา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อใช้AI สำหรับการออกแบบกราฟิก ให้เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและคำแนะนำที่ละเอียด ระบุสี สไตล์ และอารมณ์ที่คุณต้องการรวมไว้ เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก AI แบบสร้างผลงาน
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Adobe Firefly
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรมองหาอะไร มาสำรวจทางเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Adobe Firefly ในปี 2025 กันแต่ละโปรแกรมสร้างงานศิลปะด้วย AIได้รับการประเมินจากคุณสมบัติ ราคา และความเหมาะสมกับความต้องการด้านความคิดสร้างสรรค์
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการจัดการโครงการ)
ClickUpโดดเด่นในฐานะทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Adobe Firefly เนื่องจากใช้ปัญญาประดิษฐ์ในหลายรูปแบบที่มากกว่าการสร้างภาพและวิดีโอด้วย AI แบบสร้างสรรค์
เครื่องมือที่ครอบคลุมนี้เป็นศูนย์กลางสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ต่างจาก Firefly ที่มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างภาพ ClickUp รองรับกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมด—ตั้งแต่การระดมความคิดและการเขียนบทไปจนถึงการดำเนินการและการส่งมอบ มันผสานคุณสมบัติ AI ที่ทรงพลังกับการจัดการงานที่ใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรักษาการควบคุมความคิดสร้างสรรค์
ClickUp Whiteboards: พร้อมฟีเจอร์สร้างภาพด้วย AI แล้ว
ClickUp Whiteboardsไม่เพียงแต่ช่วยในการระดมความคิดแบบภาพเท่านั้น แต่ยังให้คุณเปลี่ยนความคิดให้เป็นภาพได้ทันทีด้วยการสร้างภาพด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว คุณสามารถพิมพ์คำสั่งโดยตรงบน Whiteboard ของคุณ และดู ClickUp สร้างภาพให้คุณภายในไม่กี่วินาที ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือแท็บเพิ่มเติม
วิธีนี้ช่วยทีมของคุณได้อย่างไร:ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ สร้างแบบจำลองแนวคิด หรือเพียงแค่ใส่ภาพประกอบระหว่างการระดมความคิดในทีม Whiteboards จะช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว คุณสามารถวาดเส้นเชื่อมโยง มอบหมายงานจากโน้ตติดผนัง และตอนนี้—เพิ่มภาพที่สร้างโดย AI เพื่อทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริงได้
ClickUp ยังช่วยคุณในกระบวนการสร้างสรรค์ ทำให้การระดมสมองราบรื่นและร่วมมือกันมากขึ้น ตั้งแต่การระดมสมองครั้งแรกจนถึงการดำเนินการขั้นสุดท้าย
การสนับสนุนข้อความและเนื้อหาด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain
แต่ถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งที่ละเอียดมากขึ้น ClickUp ก็สามารถช่วยคุณได้เช่นกัน! นี่คือตัวอย่างขั้นตอนการทำงานของวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างคำแนะนำที่ละเอียด และจากนั้นใช้คำแนะนำนั้นเพื่อสร้างภาพที่กำหนดเอง
ขั้นตอนที่ 1: สร้างข้อความคำสั่งสำหรับภาพ AI
ขั้นตอนที่ 2: จากนั้น เมื่อเราใช้คำสั่งเดียวกันบน Brain เพื่อทดสอบ นี่คือภาพที่มันสร้างขึ้นมา ง่ายมากใช่ไหม?
ClickUp Brainไม่ใช่แค่สำหรับเขียนและสรุปเท่านั้น—แต่เป็น AI ผู้ช่วยครบวงจรสำหรับการระดมความคิด สร้างภาพ และอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเนื้อหา จัดการโครงการ หรือแสดงภาพไอเดีย ClickUp Brain จะช่วยให้คุณ:
- ระดมความคิดสำหรับแคมเปญหรือแนวคิดโครงการ ด้วยคำแนะนำจาก AI เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจัดโครงสร้างแผนของคุณ
- สร้างบรีฟครีเอทีฟที่ละเอียดครบถ้วน, คัดลอกการตลาด, โพสต์โซเชียลมีเดีย, หรือโครงร่างสคริปต์วิดีโอ เพื่อทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริง
- สร้างคำสั่งสำหรับภาพ AIที่มีประสิทธิภาพและ สร้างภาพที่สร้างโดย AI ที่น่าทึ่ง สำหรับการนำเสนอ, วัสดุการตลาด, หรือการเล่าเรื่องด้วยภาพ ตัวอย่างเช่น สร้างภาพที่กำหนดเองเพื่อแสดงแนวคิดของผลิตภัณฑ์หรืออธิบายแนวคิดของแคมเปญ
- สรุปเอกสารยาว, งานวิจัย, หรือหัวข้อการหารือได้ทันที ประหยัดเวลาและมั่นใจในความชัดเจน
- อัตโนมัติการสร้างงาน ตามแผนของคุณ เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถทำได้โดยไม่มีสะดุด
📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ประโยชน์จาก AI เป็นหลัก ในการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้น? นี่คือจุดที่คุณต้องการไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้ชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณคิด วางแผน และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
การจัดการโครงการและงานอย่างเป็นระบบด้วย ClickUp Tasks
จัดระเบียบโครงการสร้างสรรค์ที่ซับซ้อนด้วยความแม่นยำและมอบหมายงานที่มีความหมาย แยกย่อยงานที่ต้องส่งมอบออกเป็นงานย่อย กำหนดเจ้าของงาน กำหนดความเชื่อมโยง ตั้งค่ากำหนดเวลาโดยใช้วันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าผ่านขั้นตอนที่ปรับแต่งได้ (เช่น การบรีฟ การคิดแนวคิด การออกแบบ การตรวจสอบ และขั้นสุดท้าย) มองเห็นภาพกระบวนการทำงานโดยใช้มุมมองแบบรายการ กระดาน ปฏิทิน หรือไทม์ไลน์
การร่วมมือและการให้ข้อเสนอแนะแบบรวมศูนย์
ClickUp ช่วยขจัดปัญหาการกระจายของความคิดเห็นที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ
- ใช้ ความคิดเห็น ได้โดยตรงบนงาน เอกสาร หรือองค์ประกอบของไวท์บอร์ด มอบหมายความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ
- ใช้ การตรวจทาน เพื่อเพิ่มหมายเหตุเฉพาะตรงบนไฟล์ภาพที่อัปโหลดหรือไฟล์ PDF โดยตรง
- รักษาการสื่อสารให้ราบรื่นด้วย ClickUp Chatที่ผสานรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างภาพและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์บนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp—เพิ่มภาพที่สร้างโดย AI, วางแผนแนวคิด, และเชื่อมโยงทุกอย่างกับงาน
- ใช้ ClickUp Brain สำหรับความต้องการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ตั้งแต่การสร้างคำแนะนำข้อความสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดีย, ข้อความการตลาด, ร่างอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย
- จัดระเบียบโครงการสร้างสรรค์ด้วยClickUp Tasks ซึ่งช่วยให้คุณติดตามไทม์ไลน์โดยละเอียด รายการตรวจสอบ และขั้นตอนการทำงานได้
- สร้างขั้นตอนการทำงานและทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติในClickUp Automationsที่สอดคล้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ ตั้งแต่การสร้างแนวคิดไปจนถึงผลงานสุดท้าย
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความคิดเห็น การกล่าวถึง และการแจ้งเตือน ผ่านClickUp Chat
- เข้าถึงเทมเพลตหลากหลายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ รวมถึงการออกแบบกราฟิก การผลิตวิดีโอ และการวางแผนเนื้อหา
- จัดเก็บ, แชร์, และร่วมมือกันในไฟล์การออกแบบในClickUp Docs พร้อมระบบจัดการไฟล์ในตัว ทำให้ทุกเวอร์ชันของผลงานสร้างสรรค์ของคุณสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
อย่าเชื่อแค่คำพูดของเรา! นี่คือความคิดเห็นจากผู้ใช้เกี่ยวกับ ClickUp:
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วยให้การย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น และคุณสมบัติ AI สามารถสรุปและสร้างคำอธิบายงานได้ ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาเข้าใจงานได้มากขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เร่งกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณโดยใช้บอร์ดไอเดียในการระดมความคิดใหม่ ๆ ติดตามการนำไปใช้ และเข้าใจว่าไอเดียเหล่านั้นเข้ากับกระบวนการโดยรวมของคุณอย่างไร
2. MidJourney (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพคุณภาพสูง)
Midjourney เป็นเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียง มีความสามารถพิเศษในการสร้างภาพที่น่าทึ่งและเต็มไปด้วยจินตนาการ มีความโดดเด่นในการสร้างภาพที่เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง รายละเอียดที่ซับซ้อน และสไตล์ศิลปะที่หลากหลาย
มันทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ Discord ซึ่งผู้ใช้จะป้อนข้อความคำสั่งของ MidJourneyเพื่อแนะนำ AI ในการสร้างภาพ
คุณสามารถฝึกโมเดลที่กำหนดเอง สำรวจรูปแบบสร้างสรรค์ และโต้ตอบกับ AI ในพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นและร่วมมือกัน ซึ่งช่วยกระตุ้นจินตนาการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MidJourney
- สร้างภาพที่สวยงามและสมจริงอย่างเหนือชั้นจากข้อความที่ป้อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการสร้างสรรค์ระดับสูง
- ปรับแต่งสไตล์ภาพที่สร้างขึ้นให้ตรงกับความต้องการสร้างสรรค์ของคุณ ตั้งแต่ภาพเสมือนจริงสูงไปจนถึงศิลปะนามธรรมหรือศิลปะที่มีสไตล์เฉพาะ
- แบ่งปันภาพของคุณและรับแรงบันดาลใจจากชุมชนผู้สร้างสรรค์ที่มีชีวิตชีวา แลกเปลี่ยนคำแนะนำและข้อเสนอแนะ
ข้อจำกัดของ MidJourney
- ไม่เหมือนกับแอปพลิเคชันเว็บ AI สร้างสรรค์อื่น ๆ, MidJourney ไม่รองรับคุณสมบัติการแก้ไขแบบบูรณาการสำหรับการประมวลผลภายหลัง
- การควบคุมรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อย่างแม่นยำอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบที่ซับซ้อน
- การพึ่งพาคำสั่ง Discord อาจไม่ตรงตามสัญชาตญาณสำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ MidJourney
- พื้นฐาน: $10/เดือน
- มาตรฐาน: $30/เดือน
- ข้อดี: $60/เดือน
- เมก้า: $120/เดือน
คะแนนและรีวิว MidJourney
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: งานศิลปะที่สร้างโดย AI เพิ่งชนะการแข่งขันศิลปะที่มีชื่อเสียง เมื่อปี 2022 ผลงานศิลปะที่สร้างโดยใช้ Midjourney ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทศิลปะดิจิทัลของการแข่งขันศิลปะระดับรัฐโคโลราโด
3. DALL-E 3 (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพจากข้อความที่มีรายละเอียด)
DALL-E 3 พัฒนาโดย OpenAI (ผู้สร้าง ChatGPT) เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบัน ด้วยชื่อเสียงด้านความคิดสร้างสรรค์ที่เหนือชั้นและความสามารถในการสร้างภาพจากคำอธิบายข้อความ DALL-E 3 ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้สร้างสรรค์ นักการตลาด และศิลปิน
อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกของแพลตฟอร์มนี้เข้าใจรายละเอียดที่ซับซ้อนจากคำสั่งและแปลออกมาเป็นภาพที่น่าทึ่ง พวกมันมีความสามารถโดดเด่นในการสร้างภาพที่มีองค์ประกอบข้อความเฉพาะที่แสดงผลได้อย่างแม่นยำ แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมกับ ChatGPT สำหรับการให้คำสั่งแบบสนทนา ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในหลายด้าน ตั้งแต่โซเชียลมีเดียไปจนถึงแคมเปญโฆษณา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DALL-E 3
- สร้างภาพที่ละเอียดและสมจริงจากข้อความที่ป้อน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานสร้างสรรค์ระดับสูง
- เปลี่ยนข้อความเชิงอธิบายใดๆ ให้กลายเป็นภาพหรือวิดีโอที่ทรงพลัง มอบกระบวนการสร้างสรรค์ที่รวดเร็วและใช้งานง่าย
- รวมหลากหลายวิชาและแนวคิดเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียวที่เชื่อมโยงกันอย่างลงตัว เปิดโอกาสให้สำรวจความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด
- ปรับสไตล์ศิลปะของภาพที่สร้างขึ้นให้ตรงกับความต้องการสร้างสรรค์เฉพาะ ตั้งแต่ความสมจริงระดับสูงไปจนถึงพื้นผิวที่เหมือนภาพวาด
ข้อจำกัดของ DALL-E 3
- ภาพที่สร้างขึ้นอาจไม่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการเสมอไป
- ผู้ใช้อาจพบว่าตัวเลือกการปรับแต่งค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับ Photoshop หรือ Adobe Firefly
- การเข้าถึงโดยทั่วไปต้องมีการสมัครสมาชิก (ChatGPT Plus/Team หรือบริการของ Microsoft)
ราคาของ DALL-E 3
- นำเสนอเป็นฟีเจอร์เสริมสำหรับ ChatGPT เพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอที่สร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
DALL-E 3 คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. Stable Diffusion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพด้วย AI แบบโอเพนซอร์ส)
Stable Diffusion เป็น AI สร้างสรรค์แบบโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อสร้างภาพคุณภาพสูงจากข้อความที่ป้อนเข้าไป
แพลตฟอร์มนี้มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์
มันให้การควบคุมอย่างละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์การสร้าง (ขั้นตอน, มาตราส่วนคำแนะนำ, เมล็ดพันธุ์) และช่วยให้สามารถฝึกอบรมโมเดลที่กำหนดเอง (LoRAs) ในหัวข้อหรือสไตล์เฉพาะได้ ชุมชนขนาดใหญ่ให้บริการโมเดลที่ฝึกอบรมไว้ล่วงหน้าและเครื่องมือ (เช่น Automatic1111 หรือ ComfyUI web interfaces)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Stable Diffusion
- รับโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการปรับแต่งและผสานรวมกับกระบวนการสร้างสรรค์อื่น ๆ โดยใช้แพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์ส
- ปรับแต่งและฝึกฝนโมเดล AI เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสอดคล้องกับสไตล์สร้างสรรค์เฉพาะได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- รันโมเดลบนฮาร์ดแวร์ส่วนตัว ลดการพึ่งพาบริการคลาวด์ และให้ผู้ใช้ควบคุมงานของตนได้อย่างเต็มที่
- สร้างภาพที่สมจริงพร้อมรายละเอียดที่น่าประทับใจ ทำให้เหมาะสำหรับโครงการสร้างสรรค์ระดับมืออาชีพหลากหลายประเภท
ข้อจำกัดของ Stable Diffusion
- การติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันในเครื่องอาจเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางเทคนิคบางประการ
- คุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับโมเดลเฉพาะ คำสั่ง และค่าการตั้งค่าที่ใช้เป็นอย่างมาก
ราคาของ Stable Diffusion
แพลตฟอร์ม Stability AI: $0. 01 ต่อภาพ (1 เครดิต) — ชำระตามการใช้งาน
บริการจากบุคคลที่สาม
- Stable Diffusion API พื้นฐาน: $27/เดือน สำหรับประมาณ 13,000 ภาพ มาตรฐาน: $47/เดือน สำหรับประมาณ 40,000 ภาพ พรีเมียม: $147/เดือน สำหรับปริมาณสูง + การแก้ไขวิดีโอ/ภาพ
- พื้นฐาน: $27/เดือน สำหรับ ~13,000 ภาพ
- มาตรฐาน: $47/เดือน สำหรับ ~40,000 ภาพ
- พรีเมียม: $147/เดือน สำหรับการใช้งานปริมาณสูง + การแก้ไขวิดีโอ/รูปภาพ
- Wheelhouse Pro: 7 ดอลลาร์/เดือน สูงสุด: 14 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: 7 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แม็กซ์: 14 ดอลลาร์/เดือน
- Amazon Bedrock $0. 04–$0. 14 ต่อภาพ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของโมเดล
- $0. 04–$0. 14 ต่อภาพ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของโมเดล
- พื้นฐาน: $27/เดือน สำหรับ ~13,000 ภาพ
- มาตรฐาน: $47/เดือน สำหรับ ~40,000 ภาพ
- พรีเมียม: $147/เดือน สำหรับการใช้งานปริมาณสูง + การแก้ไขวิดีโอ/รูปภาพ
- ข้อดี: 7 ดอลลาร์/เดือน
- แม็กซ์: 14 ดอลลาร์ต่อเดือน
- 0.04–0.14 ดอลลาร์ต่อภาพ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของโมเดล
คะแนนและรีวิว Stable Diffusion
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. รันเวย์ Gen-2 (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอและภาพ)
Runway เป็นชุดโปรแกรมสร้างสรรค์ที่เน้นการสร้างและแก้ไขวิดีโอด้วยเทคโนโลยี AI รุ่น Gen-2 ของมันอยู่ในแนวหน้าของเทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นวิดีโอและภาพเป็นวิดีโอ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสร้างและจัดการภาพอีกด้วย
สร้างคลิปวิดีโอสั้น ๆ จากข้อความหรือโดยการสร้างภาพเคลื่อนไหวจากภาพที่มีอยู่ มีฟีเจอร์การตัดต่อวิดีโอด้วย AI เช่น การลบวัตถุ การเคลื่อนไหวช้า การเปลี่ยนพื้นหลัง ("กรีนสกรีน") และการถ่ายโอนสไตล์ รวมถึงการสร้างภาพจากข้อความด้วย
คุณสมบัติเด่นของรันเวย์ Gen-2
- สร้างและแก้ไขวิดีโอได้โดยตรงจากข้อความหรือฟุตเทจที่มีอยู่ มอบความยืดหยุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับผู้สร้างวิดีโอ
- แชร์โปรเจกต์กับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การทำงานร่วมกันในโปรเจกต์สร้างสรรค์เป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับข้อเสนอแนะทันที
- ใช้คุณสมบัติของ AI เพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์ภาพและข้อความ ปรับปรุงคุณภาพวิดีโอ หรือแม้กระทั่งสร้างองค์ประกอบภาพใหม่ทั้งหมดตามข้อมูลที่คุณป้อน
ข้อจำกัดของรันเวย์ Gen-2
- ในฐานะแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างใหม่ Runway Gen-2 มีข้อจำกัดบางประการในแง่ของชุดฟีเจอร์และความเสถียรโดยรวม
- Runway ดำเนินการในรูปแบบการสมัครสมาชิก ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทุกงบประมาณ
- เน้นที่วิดีโอเป็นหลัก การสร้างภาพอาจยังไม่ก้าวหน้าเท่ากับเครื่องมือเฉพาะทาง
ราคาของรันเวย์ Gen-2
- พื้นฐาน: ฟรี
- มาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $53 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $95/เดือน ต่อผู้ใช้ (ไม่มีเครดิต)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของรันเวย์ Gen-2
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
6. Canva (ดีที่สุดสำหรับการออกแบบกราฟิกที่ง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น)
Canva เป็นหนึ่งในเครื่องมือออกแบบ UX ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยถูกใช้อย่างแพร่หลายทั้งโดยมืออาชีพและผู้เริ่มต้น อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคลังเทมเพลตที่หลากหลายทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการออกแบบที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
มันให้บริการการสร้างภาพจากข้อความอย่างง่ายภายในตัวแก้ไขของ Canva. ตัวสร้างภาพด้วย AI นี้ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับคุณสมบัติที่มีอยู่ของแพลตฟอร์ม ทำให้ผู้ใช้สามารถนำภาพที่สร้างโดย AI ไปใช้ในงานออกแบบของตนได้อย่างง่ายดาย. สิ่งนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการตลาด, ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, และทีมสร้างสรรค์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้อยู่แล้ว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ใช้เครื่องมือ AI ของ Canva เพื่อปรับแต่งการออกแบบโดยอัตโนมัติ ปรับขนาดรูปภาพ หรือสร้างองค์ประกอบภาพ ทำให้การออกแบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เข้าถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้นับพันสำหรับทุกประเภทของโครงการ ตั้งแต่การนำเสนอไปจนถึงโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
- แชร์และทำงานร่วมกันบนการออกแบบแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บแอปหรือแอปมือถือ ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
- ดาวน์โหลดผลงานออกแบบของคุณในรูปแบบต่าง ๆ ได้เพียงคลิกเดียว เพื่อให้การเผยแพร่และแบ่งปันเป็นไปอย่างราบรื่นไร้กังวล
ข้อจำกัดของ Canva
- ฟีเจอร์ AI สร้างสรรค์ขั้นสูงมีให้บริการเฉพาะเมื่อคุณอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินเท่านั้น
- ความสะดวกในการใช้งานและเทมเพลตที่มีให้ใช้ได้ทันทีอาจนำไปสู่การขาดความคิดสร้างสรรค์
- ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต้องการการสมัครสมาชิก Canva Pro
ราคาของ Canva
- Canva ฟรี
- Canva Pro: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อคน
- Canva Teams: $10/เดือนต่อคน (ขั้นต่ำสามคน)
- Canva Enterprise: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)
Canva ทำให้การออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน โดยมีคุณสมบัติบางอย่างที่คล้ายกับโปรแกรมสร้างภาพด้วย AI ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวถึงเรื่องนี้ในรีวิวของเธอ:
เวทมนตร์ยังคงดำเนินต่อไปกับ Canva...จริงๆ แล้ว ตลอดปีที่ผ่านมา มันได้ทำการอัปเกรดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำความสะดวกสบายในการใช้งานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นตลอดเวลา! ตอนนี้มันได้กลายเป็น 'องค์กร' ที่คุณสามารถหาวัสดุหรือความต้องการใด ๆ ที่คุณคิดได้ ซึ่งต้องการความคิดสร้างสรรค์และรูปลักษณ์มืออาชีพในเวลาที่รวดเร็วที่สุด และพร้อมใช้งานได้ทันที!
7. DreamStudio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานศิลปะ AI แบบสร้างภาพตามการปรับแต่งได้)
DreamStudio, ขับเคลื่อนโดย Stable Diffusion, คือเว็บอินเทอร์เฟซอย่างเป็นทางการที่พัฒนาโดย Stability AI. นี่คือเครื่องมือพรีเมียมที่ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการผลลัพธ์อย่างรวดเร็วโดยใช้ภาพที่สร้างขึ้นด้วย AI คุณภาพสูงสุด.
เครื่องมือ AI สร้างสรรค์นี้มอบประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายโดยใช้โมเดล AI ที่ทรงพลังซึ่งสร้างภาพคุณภาพสูงและสมจริง มีตัวเลือกการควบคุมสำหรับอัตราส่วนภาพ, การตั้งค่าสไตล์ล่วงหน้า, คำสั่งปฏิเสธ, และจำนวนภาพ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เช่น การสร้างภาพจากภาพ, การแก้ไขพื้นฐาน/การเติมภาพ และอื่นๆ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการสำรวจคุณสมบัติการเติมและแก้ไขแบบสร้างสรรค์ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ของภาพตามแบบจำลองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติเด่นของ DreamStudio
- สร้างภาพคุณภาพสูงและสมจริงจากข้อความเพียงไม่กี่คำด้วยเทคโนโลยี AI Stable Diffusion
- แก้ไขและปรับแต่งผลงานของคุณอย่างละเอียด อนุญาตให้มีการปรับแต่งและปรับปรุงภาพที่สร้างขึ้นอย่างละเอียด
- สร้างภาพหลายภาพพร้อมกัน เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโครงการขนาดใหญ่หรืองานออกแบบ
- ปรับแต่งงานศิลปะที่สร้างขึ้นโดยการตั้งค่าโมเดลและใช้คำสั่งที่แตกต่างกันเพื่อสร้างสไตล์ศิลปะที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ DreamStudio
- ค่าใช้จ่ายของเครดิตและขีดจำกัดการใช้งานอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ใหม่
- การสร้างภาพโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์อาจใช้กำลังการประมวลผลอย่างมาก
ราคาของ DreamStudio
- ทดลองใช้ฟรี: รับเครดิต 100 หน่วย เพื่อเริ่มสร้างภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
- จ่ายตามการใช้งาน: ราคาขึ้นอยู่กับเครดิตที่ใช้ โดยเครดิตเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ $10/เดือน สำหรับ 1000 เครดิต
คะแนนและรีวิวของ DreamStudio
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ดูว่าผู้ใช้ G2มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ DreamStudio สำหรับผลลัพธ์ที่แม่นยำ:
Dreamstudio มีวิธีที่ง่ายในการใส่ข้อความคำแนะนำและสร้างภาพที่แม่นยำที่สุด มันรวดเร็วในการส่งมอบผลลัพธ์ การนำไปใช้และการผสานรวมเครื่องมือนี้ทำได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลัก
Dreamstudio มีวิธีที่ง่ายในการใส่ข้อความคำแนะนำและสร้างภาพที่แม่นยำที่สุด มันรวดเร็วในการส่งมอบผลลัพธ์ การนำไปใช้และการผสานรวมเครื่องมือนี้ทำได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลัก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:นำหน้าเทรนด์การออกแบบกราฟิกด้วยการใช้เครื่องมือAI เพื่อทดลองสไตล์และความสวยงามใหม่ๆ ก่อนที่จะกลายเป็นกระแสหลัก ใช้ชุดสีหลายแบบ, การจัดวางตัวอักษร, และเอฟเฟกต์ภาพโดยใช้ AI เพื่อสร้างความโดดเด่น
8. Leonardo AI (เหมาะที่สุดสำหรับโมเดลและดีไซน์ AI ที่ซับซ้อน)
Leonardo AI เป็นแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์ที่สร้างสินทรัพย์คุณภาพสูง โดยเฉพาะสำหรับเกม ศิลปะคอนเซ็ปต์ และแอปพลิเคชันทางศิลปะ มันสร้างภาพที่มีคุณภาพสูงและสวยงามตระการตาโดยใช้คำสั่งภาพ AI มีคุณสมบัติขั้นสูงหลากหลาย รวมถึงการสร้างภาพแบบเรียลไทม์ การอัปสเกล และสไตล์ศิลปะต่างๆ ให้สำรวจ
มันให้บริการห้องสมุดของแบบจำลองที่ได้รับการฝึกอบรมไว้ล่วงหน้าซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับสไตล์เฉพาะ (ตัวละคร, ฉาก, วัตถุ) คุณสมบัติรวมถึงการสร้างภาพ, AI Canvas สำหรับการเติมภาพ/ลบภาพ, และความสามารถในการฝึกอบรมแบบจำลอง นอกจากนี้ยังมีตัวควบคุมสำหรับการให้คำแนะนำผ่านคำชี้แจงและขนาดของภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Leonardo AI
- สร้างงานศิลปะหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่ภาพเหมือนที่สมจริงมากไปจนถึงภาพประกอบดิจิทัล โดยอิงจากข้อความที่ป้อน
- ป้อนข้อความที่ซับซ้อนเพื่อสร้างภาพที่ละเอียดและปรับแต่งได้ตามต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการสร้างสรรค์ที่แม่นยำ
- สร้างงานศิลปะความละเอียดสูงและนำไปใช้สำหรับโปรเจกต์ระดับมืออาชีพ เช่น พอร์ตโฟลิโอดิจิทัล สื่อการตลาด และงานพิมพ์
- ปรับแต่งภาพที่สร้างขึ้นแบบเรียลไทม์และปรับปรุงผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณมากยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Leonardo AI
- แพ็กเกจฟรีมีขีดจำกัดโทเคนรายวันและความเร็วในการสร้างที่ช้าลง
- การโฟกัสมีความเป็นศิลปะมากกว่า; ความสมจริงแบบภาพถ่ายอาจโดดเด่นกว่าในเครื่องมืออื่น
- อาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากความหลากหลายของแบบจำลองและการตั้งค่า
ราคาของ Leonardo AI
- ฟรี
- ผู้ฝึกงาน: $12/เดือน
- ช่างฝีมือ: $30/เดือน
- มาเอสโตร: $60/เดือน
- Leonardo สำหรับทีม: $24 ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ Leonardo AI
- G2: 4. 5/5 (20 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
Leonardo AI เป็นที่รู้จักในด้านการสร้างภาพที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูง รวมถึงการออกแบบที่ใช้งานง่ายผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า
Leonardo. Ai มีความสามารถในการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลคุณภาพสูง ภาพ และโมเดล 3 มิติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถเร่งกระบวนการทำงานของคุณได้ ตัวเลือกการปรับแต่งมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณได้อย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาเกม ศิลปิน และนักออกแบบที่ต้องการสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
Leonardo. Ai มีความรวดเร็วในการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลคุณภาพสูง ภาพ และโมเดล 3 มิติ ที่สามารถเร่งกระบวนการทำงานของคุณได้ ตัวเลือกการปรับแต่งมีความยืดหยุ่นเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณได้อย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักพัฒนาเกม ศิลปิน และนักออกแบบที่ต้องการสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
9. Craiyon (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพด้วย AI อย่างรวดเร็วและฟรี)
Craiyon (เดิมชื่อ DALL-E Mini) ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากความสามารถในการสร้างภาพที่มักจะแปลกและน่าขบขันจากข้อความที่ป้อนเข้าไป มันยังคงเป็นเครื่องมือฟรีบนเว็บที่เหมาะสำหรับการทดลองอย่างรวดเร็วและสำรวจการสร้างภาพด้วย AI โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือเสียค่าใช้จ่าย เครื่องมือนี้โดดเด่นด้วยความง่ายในการใช้งาน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างภาพ AI อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน
แม้ว่าคุณภาพของภาพอาจไม่สูงเท่ากับเครื่องมือที่ทันสมัยกว่า แต่ Craiyon ก็มอบการแนะนำที่มีคุณค่าให้กับโลกของการสร้างศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Craiyon
- ป้อนข้อความที่คุณต้องการและรับการตีความทางภาพของคำอธิบายของคุณภายในไม่กี่วินาที เหมาะสำหรับการระดมความคิดอย่างรวดเร็ว
- สร้างภาพหลากหลายประเภท ตั้งแต่ภาพเหมือนจริงไปจนถึงงานออกแบบนามธรรม ทำให้ใช้งานได้หลากหลายสำหรับความต้องการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน
- ใช้ประโยชน์จากโปรเซสเซอร์สร้างภาพอย่างรวดเร็วของ Craiyon ซึ่งช่วยให้คุณสร้างภาพได้หลายภาพในเวลาอันสั้น
ข้อจำกัดของ Craiyon
- ภาพอาจมีความเกี่ยวข้องกับคำสั่งไม่เท่ากัน อาจต้องทำซ้ำหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
- ผลลัพธ์ของภาพที่สร้างขึ้นยังไม่เทียบเท่ากับทางเลือกอื่นบางตัวของ Adobe Firefly
- เวอร์ชันฟรีมีลายน้ำและโฆษณา
ราคาของ Craiyon
- ผู้สนับสนุน: $12/เดือน
- มืออาชีพ: $24/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Craiyon
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Piktochart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอินโฟกราฟิกและงานนำเสนอที่ดึงดูดสายตา)
Piktochart เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจ อินโฟกราฟิก และรายงานได้อย่างสวยงาม แม้ว่าจะไม่ได้เน้นการสร้างภาพด้วย AI เป็นหลัก แต่ Piktochart ก็ผสานฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบได้อย่างมาก
เครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับแต่งภาพได้โดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบกราฟิกขั้นสูง ทำให้เหมาะสำหรับนักการตลาด, ครูผู้สอน, และเจ้าของกิจการที่ต้องการสร้างภาพที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์อย่างมืออาชีพผ่านคำสั่งง่าย ๆ มันมุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพสำหรับการนำเสนอข้อมูลและการสื่อสาร
คุณสมบัติเด่นของ Piktochart
- สร้างและปรับแต่งการออกแบบโดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ Piktochart ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีทักษะการออกแบบขั้นสูง
- เลือกจากคลังเทมเพลตการออกแบบกราฟิกมากมายสำหรับอินโฟกราฟิก, การนำเสนอ, รายงาน และอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณมีรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยและสมบูรณ์แบบ
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างราบรื่นโดยการแชร์และแก้ไขการออกแบบแบบเรียลไทม์
- เพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบลงในดีไซน์ของคุณ รวมถึงลิงก์ที่คลิกได้, แอนิเมชัน, และเนื้อหาที่ฝังไว้ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่น่าดึงดูด
ข้อจำกัดของ Piktochart
- เมื่อทำงานกับการออกแบบที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น แพลตฟอร์มอาจประสบปัญหาการล่าช้าหรือการชะลอตัว
- มุ่งเน้นหลักที่กราฟิกสำหรับการออกแบบข้อมูล ไม่ใช่การสร้างภาพศิลปะแบบเดี่ยว
ราคาของ Piktochart
- แผนฟรี
- ข้อดี: 29 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การศึกษา: $39.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- วิทยาเขต: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- องค์กรไม่แสวงหากำไร: 60 ดอลลาร์ต่อสมาชิก, เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Piktochart
- G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
Piktochart ทำให้การออกแบบอินโฟกราฟิกและการนำเสนอเป็นเรื่องง่ายด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือมันมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมาย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการสร้างกราฟิกของเราได้มาก เราเพียงแค่เลือกเทมเพลตที่ต้องการและเริ่มสร้างกราฟิกตามวัตถุประสงค์ของเราโดยการกรอกข้อมูลลงในเทมเพลตนั้นเท่านั้น
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือมันมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมาย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการสร้างกราฟิกของเราได้มาก เราเพียงแค่เลือกเทมเพลตที่ต้องการและเริ่มสร้างกราฟิกตามวัตถุประสงค์ของเราโดยการกรอกข้อมูลลงในเทมเพลตนั้นเท่านั้น
เครื่องมือเสริมเพื่อสำรวจเพิ่มเติม ช่วยสร้างภาพด้วย AI
ในขณะที่เครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องมืออื่นๆ ก็ซึมซับรูปแบบและอัลกอริทึมที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อช่วยในการให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสุด นี่คือเครื่องมือบางตัวที่ควรค่าแก่การสำรวจ:
- Deep Dream Generator: ใช้เครือข่ายประสาทเทียมเพื่อแปลงภาพให้เป็นงานศิลปะที่เหมือนฝันและเหนือจริงพร้อมลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์
- Artbreeder: เครื่องมือ AI แบบร่วมมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผสานและพัฒนาภาพพอร์ตเทรต ทิวทัศน์ และศิลปะนามธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแถบเลื่อนที่ใช้งานง่าย
- RunDiffusion: แพลตฟอร์มการสร้างภาพด้วย AI บนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรันโมเดล Stable Diffusion ด้วยฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง
- Fotor AI Art Generator: เครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ที่เปลี่ยนข้อความคำสั่งให้กลายเป็นงานศิลปะที่สร้างโดย AI พร้อมสไตล์ที่สามารถปรับแต่งได้
สร้างภาพคุณภาพสูงด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Adobe Firefly
เนื่องจากโมเดล AI สร้างสรรค์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ใด ๆ จึงยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนา เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณทำการแปลงข้อความเป็นภาพขั้นพื้นฐานได้ และยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การฝึกโมเดลตามความต้องการ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับคลังเทคโนโลยีของคุณ
Adobe Firefly มอบพื้นฐานที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม มีทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการสร้างภาพที่น่าทึ่ง การแก้ไขภาพที่สร้างขึ้น และการนำเสนอคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ในราคาที่แข่งขันได้
ClickUp นำเสนอเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI, คุณสมบัติการจัดการโครงการ, และฟังก์ชันกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน เพื่อจัดการโครงการสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์
เริ่มใช้ ClickUp วันนี้เพื่อยกระดับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ!